Autorretrato de Haddad Os dados sobre as multas de trânsito na capital, divulgados pela Prefeitura, trazem informações importantes para as quais é preciso chamar a atenção. A primeira, como já era de esperar, é que elas continuam a crescer. No ano passado, o aumento foi de nada menos do que 27,1%, em comparação com 2014. Mas atribuir esse salto ao aumento de 35% das multas por excesso de velocidade, o que por sua vez estaria ligado à redução do limite de velocidade num grande número de ruas, com destaque para o máximo de 50 km/h nas principais vias, algumas expressas, seria uma simplificação enganadora, que só interessa ao atual governo, ansioso por apresentar isso como mais um elemento de sua imaginária “revolução” na mobilidade urbana.