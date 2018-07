Belo Monte, atrasada e cara Obras atrasadas, exigências socioambientais não cumpridas e o contínuo aumento do custo, que já está estimado em quase o dobro do previsto inicialmente, são as novas características do projeto da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, no Estado do Pará. Sempre lembrada pelo governo como a terceira maior hidrelétrica do mundo em potência instalada, de 11.233 MW - mas não produzirá efetivamente mais do que 4.500 MW -, a Usina de Belo Monte é questionada desde o anúncio de seu projeto. Sua construção está gerando mais críticas.