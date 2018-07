Braço de ferro com a China Dezenove membros do Grupo dos 20 (G-20), incluído o Brasil, gostariam de ver a moeda chinesa valorizar-se pelo menos uns 20%. O vigésimo membro do G-20 é a China. Seu governo continua resistindo à pressão, cada vez mais forte, pela valorização do yuan. O câmbio certamente ajuda o fabricante chinês a inundar os mercados com produtos baratos. Não é o único fator de competitividade, mas é importante e incomoda a maior parte do mundo. A campanha é liderada pelo governo dos Estados Unidos, com apoio de muitos congressistas e de grande parte do empresariado. Os dirigentes do FMI e do Banco Mundial participam do coro. Reduzir o desequilíbrio entre Estados Unidos e China é indispensável para a boa saúde da economia global, dizem economistas de renome. Mas a economia americana será de fato tão beneficiada por uma valorização do yuan? Dois economistas, Dan Newman e Frank Newman, deram uma resposta negativa, num artigo publicado na revista Foreign Policy. Encarecer os produtos chineses, segundo eles, prejudicará os consumidores e não aumentará a produção nem criará empregos nos Estados Unidos. Essa tese é discutível, mas abre uma perspectiva interessante para a discussão do tema.