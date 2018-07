Incontinência verbal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em mais um de seus rompantes habituais de incontinência verbal, diz ter encontrado os culpados pelo caótico sistema de saúde nacional: os médicos. Segundo reportagem veiculada sexta-feira em diversos jornais brasileiros, o presidente reclamou que "os médicos não aceitam ou cobram caro para trabalhar no interior e nas periferias" e que "é muito fácil ser médico na Avenida Paulista". Lula também criticou o Conselho Federal de Medicina, pedindo o reconhecimento dos diplomas dos médicos formados em Cuba. Ainda em tom jocoso, criticou o médico responsável pela amputação do seu dedo mínimo da mão esquerda. Sua ira se voltou também para os contrários à cobrança de novo tributo para aumentar os recursos para o setor de saúde. O que o presidente finge não saber é que o médico sozinho, no interior ou em periferias, é incapaz de promover saúde. Ele precisa de apoio para exercer sua profissão, como laboratórios, equipamentos para exames, hospitais, enfim, tudo o que não é prioridade ou é claramente insuficiente em seu governo. Lula também finge não saber que ninguém é contra o médico cubano: exige-se apenas que ele, como qualquer outro, se submeta ao exame de avaliação exigido para formados no exterior. Quanto à CPMF, governar impondo novos impostos ao já fatigado povo brasileiro é tão vulgar quanto dizer que é "fácil ser médico na Avenida Paulista". A Associação Médica Brasileira (AMB), em nome dos mais de 350 mil médicos brasileiros, sente-se ultrajada com as declarações do sr. Lula, visto inverídicas, por considerar que elas não condizem com o cargo que S. Sa. ocupa e por atingir a dignidade e a honradez daqueles que, diariamente, em hospitais ou consultórios, muitas vezes em condições precárias, lutam por manter a saúde do povo brasileiro. O presidente Lula deve um pedido de desculpas à classe médica brasileira.

José Luiz Gomes do Amaral, presidente da AMB

Falta de decoro

Presidente da República de qualquer democracia que faz piada das instituições democráticas do seu país, que apoia abertamente uma sangrenta ditadura que já completou 50 anos, que chama de sonegador o cidadão que é contra a CPMF comete inequívoca falta de decoro e por isso deveria ser impedido de continuar no cargo. É simples assim.

Bob Sharp

No Maranhão

Gostaria de saber: qual o motivo de o incomum José Sarney não recorrer ao sistema de saúde do seu Estado. Seria a falta de UTIs?

Vander Linjardi

Anvisa

Em que pese a absoluta relevância do artigo O espírito do capitalismo, do professor Denis Lerrer Rosenfield (29/3, A2), é fundamental observar que a regulação de mercado e do acesso a determinados produtos não pode ser confundida com um ataque à democracia. De fato, o ordenamento jurídico do País prevê situações em que o acesso a determinados itens deve ser regulado, em defesa da própria sociedade. É o caso de agrotóxicos, armas, medicamentos, agentes tóxicos e tabaco, para citar alguns exemplos. No caso específico de medicamentos isentos de prescrição, não há nenhum impedimento para a sua aquisição, apenas a exigência de que esse produto seja entregue ao consumidor mediante a orientação de um profissional. Afinal, todo medicamento tem, em maior ou menor grau, algum risco. É importante ressaltar que o estabelecimento de uma agência reguladora na área de vigilância sanitária, há 11 anos, representou um importante passo democrático, ao inaugurar uma lógica de transparência, previsibilidade e de normas elaboradas a partir de uma visão de Estado, e não de governo.

Carlos Augusto Moura, assessor-chefe da Anvisa

LANÇAMENTO DO PAC 2

Com o PAC 1 pela metade

Lula é coerente com seu "plano de governo", que é só a próxima eleição. Os PACs são meras peças foguetórias de palanque, não para ser realizados, mas "inaugurados" às vésperas de eleições!

Ariovaldo Batista

ACADEMIA PAULISTA

José Mindlin

Parabéns pela reportagem Todos querem um assento na Academia (Caderno2, 28/3), assinada por Márcia Vieira. O único reparo é que José Mindlin desde 1999 integrava a Academia Paulista de Letras (APL). Só em 2006 foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. O notável homem público, empresário e bibliófilo frequentou durante 11 anos a APL, com interesse, entusiasmo e singular assiduidade. Fez questão de votar, já no leito do hospital, em Tatiana Belinky, eleita para a cadeira 25, em substituição a Pedro Kassab/Crodowaldo Pavan. Aliás, eleição que não mereceu uma linha do Estado. Assim, ele deixou duas vagas, que serão preenchidas na mesma data, 2 de junho. A APL acaba de completar seu centenário e contou entre seus membros com os jornalistas Julio de Mesquita Filho e Luís Martins, entre outros integrantes desse respeitado órgão da mídia.

José Renato Nalini, presidente da APL

AINDA O CASO NARDONI

Justiça

Tomara que a Justiça daqui em diante seja célere como no caso dos Nardonis, que em menos de dois anos foram julgados e condenados. Os casos Celso Daniel, Toninho do PT e da "sofisticada quadrilha" do mensalão ainda aguardam julgamento.

Ademar Monteiro de Moraes

A idade da vítima, a relação com os algozes, o perfil psicossocial dos réus, a repercussão do crime, a exposição dos protagonistas, tudo levou a condenação exemplar e merecida. Contudo, se tivesse de correr o risco de atravessar um local ermo desta cidade durante a noite, preferiria cruzar com os condenados a deparar com aquela parte do público "ávida de justiça" que pernoitou para assistir ao julgamento de perto.

Leonardo Giannini

"A Apeoesp, sob o sindicalismo lullo-petista,

é o MST da educação"

A. Fernandes / São Paulo, sobre a greve de professores

"O Estado de São Paulo está vacinado contra o vírus da incompetência e não há "vírus da paz" que o engane"

Tania Tavares / São Paulo, sobre a eleição presidencial

"Parafraseando o insuperável Juca Chaves, a imagem de Dilma Rousseff até que passa, o som é que não presta"

Sergio Pinheiro Lopes / São Paulo, sobre a candidata do PT

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 2.763

TEMA DO DIA

Metrô de Moscou sofre atentado suicida

Ato terrorista matou pelo menos 38 pessoas; principais suspeitos são os separatistas chechenos

"Só a condenação total, irrestrita e imediata pode ter algum efeito sobre esses atos indignos de seres humanos."

Marcos Susskind

"Bush e aliados abusaram do conceito. Hoje terrorismo é uma definição muito cinzenta e serve para criminalizar opositores."

José Carlos Salvagni

"Esse atentado não tem nada a ver com islâmicos e sim com separatistas contrários ao governo de Moscou."

Maurício Fonseca Beltran

''''Cartas enviadas ao Fórum dos Leitores, selecionadas para o Estadão.com.br''''

Sou antigo assinante do Estadão e acompanhei a reforma gráfica, aplaudida pela grande maioria dos leitores. Abstive-me de comentar pois considero-as meramente cosméticas. O que me interessa é o conteúdo, que sempre admirei mas que hoje critico acerbamente por não mais fazer justiça ao jornal que assinei -- o jornal ''dos Mesquitas''. Hoje, 27/3, o Caderno de Esportes, cuja capa tem sido superior em todos os sentidos à primeira capa do jornal, eliminou uma informação que eu e outros assinantes (a quem consultei por telefone e e-mail) reclamamos, a informação ''O Melhor na TV'' foi eliminada, ou esquecida. Ficamos sem saber o que poderíamos ver dos campeonatos francês, português, inglês, espanhol e italiano. Lamentável, é mais um conteúdo indo para o brejo, na luta bem sucedida e incessante do senhor Gandur para destruir o jornal. Sinceramente,

ARMANDO NOGUEIRA

Foi com grande pesar que recebemos a informação do falecimento de Armando Nogueira, um dos mais representativos jornalistas de sua geração. Suas contribuições foram muito importantes para a evolução do jornalismo em todas as suas esferas. Da mesma forma, sua paixão pelo futebol e pelo esporte nos comoveu durante toda a sua brilhante trajetória profissional. Lamentamos a perda desse grande nome e nos solidarizamos com todos os familiares e amigos neste momento de grande pesar.

O CRAQUE NOS DEIXOU

Lá se vai mais um brasileiro exemplar.

Além das saudades, Armando Nogueira deixa uma legião de admiradores e seguidores de um jornalismo impecável.

Foi, de fato, um craque.

JORNALISTA DE PRIMEIRA LINHA

O esporte nacional perde seu maior entusiasta. Verdadeiro arquivo de nosso futebol e de vários outros esportes, acompanhou a maioria das Copas do Mundo in loco. Conhecedor profundo de nossas potencialidades, comentarista de deixar todos em silêncio, ouvindo-o sem contestação, um primor de homem sério e ao mesmo tempo alegre, jovial, jornalista de primeira linha, eu era seu fã incondicional, o que falava era minha bíblia. Vá com Deus, Armando Nogueira.

IMENSA LACUNA

O Brasil e todos os brasileiros perderam ontem com a morte de Armando Nogueira, um dos grandes jornalistas do nosso tempo. Foi diretor de jornalismo da Rede Globo durante 24 anos e é o responsável direto pelo crescimento do jornalismo na TV. Muito culto e eclético, adorava o futebol brasileiro, estando presente, inicialmente como fotógrafo, em várias Copas, desde os anos 50. Já como diretor de jornalismo da Globo, realizava mesas-redondas após os jogos. Realmente lamentamos seu desaparecimento, que deixa uma imensa lacuna no jornalismo brasileiro.

JORNALISTA COM J MAIÚSCULO!

De onde veio o Nogueira do Armando?! Terá sido de algum ''cristão-novo'', de algum ''sefaradim'', que, em formidável diáspora, bandeou-se dos Países Baixos para a Península Ibérica, para a terra de Camões, adotando o sobrenome da tradicional árvore das nozes, como os Oliveiras, Macieiras e Pereiras que pelo Brasil se distribuíram?! ''Cristão-novo'' ou não, de fato Armando Nogueira foi o maior Jornalista com ''J'' brasileiro do século passado! Intelectual que fez do esporte sua razão de ser, em que soube mesclar emoção, paixão, razão, romance, amor e fé, tudo em torno de uma bola, mas que, por esférica e global, permitiu-lhe, por sua cultura humanística e existencial, ser um dos fatores mais relevantes por tornar o Brasil - que ele adorava! -, a Pátria do Futebol, reconhecido em todo o mundo. Aquela mesma nação que seu saudoso amigo - hoje, ao seu lado- Nelson Rodrigues batizou de a "Pátria de Chuteiras". Chuteiras essas que Armando Nogueira jamais pendurou, pois permaneceu trabalhando até o fim. Adepto eterno do Clube Botafogo de Futebol e Regatas, mais que tudo, em suas brilhantes preleções e discussões, nos rádios e nas televisões, nas maravilhosas noites de domingo, de saudosa memória, onde discutia os lances da rodada com o tricolor Nelson Rodrigues e outros notáveis do futebol daquelas épocas, fazendo a alegria de crianças e adultos por suas brilhantes comparações, muitas vezes fantásticas, mas sempre oportunas na manutenção da paz e do amor pela paixão esportiva! Que descanse em paz!

PAC 1, 2, 3...

O PACote 1, lançado há mais de três anos, está com 12% de obras concluídas, 34% em andamento e 54% que nem saíram do papel. E com essa extraordinária eficiência o (des)governo resolve lançar o PACote 2, medida eleitoreira para O próximO presidente viabilizar e executar. Será que foi por isso que a ''coroa'' se emocionou e até ''chorou''? Pelo visto, está pegando a moda dos ''chorões'' com lágrimas de ''crocodilo''. Antes das eleições, mais lançamentos, o PACote 3 e outros...Não subestimem o povo brasileiro!!!

CORRIDA ELEITORAL

Mesmo antes do tempo a disputa está acontecendo.

O governo espera acrescentar o PAC 2 ao seu corredor, mesmo dizendo claramente ao público o nosso ''caro'' presidente que ele não pagará as multas da Justiça Eleitoral, deixando para nossos impostos essa cobrança das infrações já cometidas e das que virão.

Pela raia quatro, temos em primeiro, com 11 pontos de vantagem o ainda não-candidato. Pela raia três, temos em último, com 20 pontos de desvantagem outro ainda não-candidato. Na melhor raia, temos o pac, pacpac, pac, pacpac, a todo galope de três pés, o candidato do presidente, tentando se manter em segundo...

O PAI E A MÃE DO PAC 2

O pai e a mãe do PAC deveriam receber algumas orientações sobre métodos anticonceptivos e de como cuidar dos filhos, pois logo aparecerão com o terceiro filho, sem sequer conseguirem cuidar decentemente do primeiro.

DILMA DIDÁTICA

O PT pedir a Dilma para ser mais didática sobre o PAC pode-se interpretar como "para mentir mais do que já mentiu". Ou estou sendo duro demais? Bem, aí ela chorou emocionadamente.

PAC 2?

No início de 2007, após atrasos e mais atrasos, nosso ''nunca antes na história deste país'' cancelou alguma das inúmeras viagens feitas à nossa custa, sabe-se lá pra quê, e juntamente com a mãe, madastra, tia ou sei lá o que mais, anunciou o tal do PAC. Nessa época, aliás, em carta publicada no Fórum dos Leitores, eu e dezenas de outros leitores chamamos o tal espetáculo midiático de Programa de Aceleração da Corrupção. Muitas meias, cuecas, orações e panetones depois, eis que o viajante-mor tem a cara de pau de anunciar o tal do PAC 2, assumindo que nem metade do PAC 1 saiu do papel ou está concluída. Se Deus quiser, e os brasileiros tambem, só nos restam 9 meses de bobagens como esta. Gostaria de dormir, acordar e já estarmos em 2011, afinal, ao contrário de uma certa pessoa, ler algumas coisas me dá azia. Xô, "paz e amor"!

TERRENOS NA LUA

PAC 2 para quê? Antes de prometer mais, o governo deveria mostrar mais competência e cumprir suas promessas. Ou será que para impulsionar sua candidata Lula vai até vender terrenos na Lua? Mais trabalho e menos teatro.

CANCELANDO A VIAGEM...

Lula cancelou a viagem que faria a Pernambuco, alegando que a obra que iria inaugurar não estava pronta. Por acaso as obras precisam estar prontas para Lula inaugurar? Pelo visto, o cancelamento da viagem ocorreu porque o discurso da mentira não estava lá tão convincente.

PACOTES E EMBRULHOS

Lula descobriu o segredo para manter e ampliar o palco para seus discursos autoelogiosos. Antes de concluir metade do PAC 1, está lançando o PAC 2. Será que começou a faltar ''embrulho'' para embalar tantos PACotes? Ou será que sua agenda, com palanques e comícios promovendo Dilma Rousseff, estava ficando fraca de inaugurações? Seja como for, nunca antes ''neçe paiz'' tivemos tantos PACotes e o povo foi tão embrulhado por planos de obras que encobrem a falta de plano de governo. E assim o Brasil segue à deriva nas reformas tão necessárias, sacrificadas pelo jogo do poder a qualquer custo! Será que conseguiremos mudar isso em outubro? Deus queira que sim!

CAMPANHA ANTECIPADA

Esta parte do discurso de Dilma, na cerimônia de inauguração do PAC 2, em que ela disse, dirigindo-se a Lula, ''este é o Brasil que o senhor, presidente Lula, recuperou e construiu para todos nós e que os brasileiros não deixarão mais escapar", é ou não campanha eleitoral antecipada e descarada?

Com a palavra, para as devidas explicações, o Tribunal Superior Eleitoral.

IGUAL AO PRÉ-SAL...

Em clima de campanha e no intuito de alavancar a candidatura de Dilma à Presidência, Lulla lança o PAC 2, que terá uma diferença fenomenal com relação ao PAC 1. O primeiro não saiu do papel por incompetência de gestão. A ministra Dilma não conseguiu fazê-lo decolar porque saiu colada no presidente fazendo campanha antecipada fora da lei, em vez de trabalhar. Já o PAC-2 é igual ao pré-sal: fica apenas na intenção eleitoreira do presidente. É plano para ser viabilizado sob expectativas de investimento no futuro distante. Para desespero de Lulla, Dilma é ruim quando trabalha e quando faz campanha. Esta aí o emPACado 1 para mostrar. Um é natimorto e o outro nem vai ser gerado, de tão utópico. Lançar programa difícil de ser materializado em final de mandato é tão complicado quanto buscar petróleo a 7.000 metros de profundidade. É sinal de desespero e nós, os 20% que não aprovamos o desgoverno Lulla, agradecemos mais esse emPACado para mostrar que eficiência não se compra, nem se ganha com propaganda! Eficiência se ganha trabalhando.

EXTRATO DE TOMATE

Lembre-se, presidente LULLA : quem nasce para tomate nunca será extrato. Todas as suas promessas não foram cumpridas, absolutamente todas.

Como pensa em apoiar e eleger um poste, sem nenhum passado político, a não ser um passado de terrorismo? Somente os seus seguidores ''fiéis'' e puxa-sacos insistem no mesmo raciocínio do ''quanto pior, melhor para nós''. Isso irá macular a sua biografia, até aqui nada recomendável e digna de entrar para a História.

ENGODOS DE PALANQUE

Nos oito anos de governo do PT foram preparados dois Programas de Aceleração do Crescimento (PAC). O primeiro não concluiu nem 15% dos projetos prometidos. O segundo provavelmente não sairá o papel. São dois engodos de palanque, megalomaníacos, do presidente Lula. Esses dois PACs, se comparados com as realizações de apenas quatro anos governo do PSDB, de José Serra, em São Paulo, não passam de meros e insignificantes pacotinhos...

CONSTRUÇÃO DO BRASIL

O governo FHC construiu a estrutura da casa. Fez a fundação, levantou as paredes, o madeiramento do telhado, pôs as telhas, as portas e janelas. Ao governo Lula restaram o aperfeiçoamento e a segurança. Não fez a sua parte e agora a umidade está tomando conta das paredes, os cupins estão comendo as madeiras do telhado e os bandidos arrombaram as portas e janelas. A casa vai cair.

CAMPANHA ANTES DA HORA

A leitora sra. Renata Rodrigues, no Fórum de domingo, manifestou-se sobre o assunto acima, dizendo: ''Se o PT faz campanha antes da hora e é multado pela Justiça Eleitoral por isso, uma pergunta: que nome tem a propaganda de rádio e TV do Governo Serra? "GOVERNO DE SÃO PAULO, UM ESTADO CADA VEZ MELHOR.''

Se partirmos dessa premissa, o presidente da República há muito tempo deveria ter sido multado pela Justiça Eleitoral, pois faz anos que o governo federal faz a sua propaganda: ''BRASIL. UM PAÍS DE TODOS.''

Sendo que gastou, no período 2008-2009, R$ 2,2 bilhões, os quais poderiam ser aplicados na saúde, que está um caos.

Será que a leitora tem conhecimento?

A citada propaganda é feita pelas emissoras de rádio e TV, por revistas e jornais.

Salvo erro meu, menos no jornal O Estado de S. Paulo. Pudera.. o jornal está sobre censura, non è vero?

INTEVENÇÃO ESTADUAL

Então, sr. governador José ''não pago precatórios'' Serra, vai pagar ou não os precatórios devidos às velhinhas viúvas, que o senhor disse algum tempo atrás serem "invenção de advogados"? E pagar no prazo estipulado pelo STF, pois, caso contrário, será decretada a intervenção no Estado de São Paulo por descumprimento de ordem judicial...hein?!

É assim que o senhor deseja se tornar presidente?

NINGUÉM É DE FERRO

Na boca das eleições, Lula tira da cartola o bolsa-combustível, um extra básico de R$ 374 mensais pagos aos 6 mil servidores de confiança do governo. Custo anual do presentinho: R$ 25 milhões. Mas não se trata de medida para aquecer a candidatura de sua predileta à Presidência, imagina... E quem sabe ainda emende com o lançamento do bolsa-happy hour, afinal, os apaniguados também merecem um relax depois do trabalho.

DILMA INDICA DUDA MENDONÇA

O Duda Mendonça foi o marqueteiro responsável pelo sucesso da campanha eleitoral do presidente Lula em 2002.

Todos nós sabemos que a campanha foi milhonária e paga com dinheiro de origem desconhecida, em território e moeda extrangeiros.

Ninguém foi julgado, ninguém foi responsabilizado pelo crime de evasão. Ninguém do Partido dos Trabalhadores explicou o motivo do pagamento em dólar fora do País, nem sequer sobre a origem desse montante.

Agora, com a maior cara de pau, a minstra da Casa Civil, candidata à Presidência da República, indica a políticos de seu relacionamento os serviços do ''mago'' do marketing político, o sr. Duda Mendonça.

Isso não é mais só um desaforo. É um grande desrespeito ao cidadão brasileiro, que paga muito em impostos e recebe nada como retribuição.

Justiça é para todos.

O POPULISMO COBRA O SEU PREÇO

Triste é ver as pessoas serem enganadas no caso da USP Leste. Os formandos nem sequer são reconhecidos pelas suas associações de classe! É o resultado de um populismo anacrônico, interessado apenas em angariar votos vendendo ilusões.

VOTO ANTIPAULISTA

Entre as ''análises'' favoráveis ao governo Lulla que invadem sem cessar nossos e-mails sem ser convidadas e que são peças componentes da campanha de Dilma, uma fala do voto antipaulista como fator determinante na vitória da candidata governista. Se isso ocorrer, será um paradoxal sapo a ser engolido pelo povo de São Paulo, já que os eleitores que votam contra nosso Estado são, em grande parte, os beneficiários dos programas assistencialistas, mantidos com impostos cuja principal fonte geradora é o trabalho do povo paulista. Temos aqui, de mãos dadas, o custo Brasil e o custo Lulla para São Paulo: um de natureza econômica e o outro de natureza política. Mas a pesquisa Datafolha veio recolocar as coisas nos eixos com os 9 pontos de vantagem de Serra. Agora é só esperar a reação, já que, para os petistas, ''abaixo da cabeça tudo é canela.''

TSE ACORDADO

Com a presença do TSE, em face do ritmo alucinado da campanha presidencial já posta em prática desde o ano passado, a disputa parece ter alguma graça. Até agora, somente o presidente e sua mala passearam País afora em todas as oportunidades de evento, os palanques e comícios encheram as páginas da mídia, afogaram as telas de TV, mesmo sendo ação ilegal. As duas multas - que parecem ser apenas o início de uma série interminável - serviram para ilustrar ao povo que a Justiça ainda não morreu de vez, ainda respira, antes que tardiamente. Na empolgação do trio elétrico comandado pelo Planalto não foi prevista contrariedade, posto que as reações e os revides do suposto dono do pedaço devem pipocar na mídia, aumentar os discursos contra a imprensa e a sociedade pensante, aumentar as verbas para colegas, companheiros, cúmplices, familiares e demais membros da comunidade petista. A crer na atenção do TSE, os próximos meses estarão repletos de denúncias, ações e multas pertinentes ao deboche a que se dedica o presidente e toda a sua corriola, que se entendem acima da lei.

MALUF PROCURADO?

Não sou malufista. Meus votos têm sido sempre dirigidos aos canditados do PT. Sem embargo, como compatriota de Maluf, senti-me ofendido com o ''wanted'' da Interpol. Ora, Paulo Maluf tem endereço certo no Município de São Paulo. Não é um foragido ou procurado. A promotoria de Nova York não vulnerou apenas a honra de Maluf, tisnou igualmente o brio do povo brasileiro. E se um juiz daqui mandasse pôr nos jornais uma citação criminal contra o governador da Califórnia, por exemplo, que cometeu tantos crimes cinematográficos? Outro ponto muito importante que tem de ser considerado no caso Maluf é que o referido político tem toda a razão quando afirma que sua ficha é limpíssima. Segundo a Constituição federal, ninguém pode ser declarado culpado antes de uma sentença penal transitada em julgado. Maluf jamais foi condenado. De duas, uma: ou rasgamos a Constituição ou culpamos o Poder judiciário, cujos juízes, até hoje, não quiseram condenar Maluf.

PSDB x PT

O governador Serra também faz sua propaganda antecipada à Presidência, por sinal, enganosa, e ainda, usa a máquina do Estado, inaugura obras inacabadas, manda baixar o cassetete nos professores, e é só a Dilma que antecipa a propaganda eleitoral.

Atenção, povo brasileiro, na hora de votar, vamos escolher o melhor para o Brasil.

MALUF NO "ALIÁS"

Fico em dúvida com relação a procedimentos diferentes, após ler a entrevista do sr. Paulo Maluf e a citação em SEMÁFORO de Fernando Sarney.

Como pode Paulo Maluf, que é acusado de movimentar, por intermédio de um doleiro, U$ 11,68 milhões ser incluído no ALERTA VERMELHO'' e o sr. Fernando Sarney, que tem U$ 13 milhões bloqueados na Suíça por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, não ser citado no tal ALERTA VERMELHO?

Critérios diferentes?

DESMORALIZAÇÃO

Por favor, parem de multar o presidente lulla (com letra minúscula mesmo, do tamanho do conhecimento dele) por propaganda eleitoral antecipada, porque, além de promover ''vaquinhas'' de sindicalistas em detrimento dos filiados, vai desmoralizar mais ainda o TSE, que, embora ''condene'', pouco faz para moralizar a conduta de um presidente inescrupuloso.

INDIFERENÇA VERDE-AMARELA

Causa estranheza o fato de não haver tido manifestações de pesar ou de condenação ao atentado ao metrô de Moscou por parte do governo brasileiro, do presidente Lula e dos ministros Celso Amorim e Marco Aurélio Garcia. Estarão muito ocupados com a campanha eleitoral? Espero estar enganado.

Aliás, dá para imaginar esses fanáticos e sanguinários terroristas possuindo arsenal atômico?

AMIGOS DE LULA

Fidel Castro y Fuzillo, Erva Morales, Hugo Chávez de Prisión, Mahmud Armagedonjá, Muamar Kadafalso...

Malufiosos de todo o Brasil esfregam as mãos e se retorcem

de expectativa!

A julgar pelas amizades do Lula, eles não perdem as esperanças de ver o seu chefe também sendo cumprimentado, paparicado e admitido nesse rol de arquiamigos. Afinal de contas, as eleições estão aí e para Dilma, tudo; para Zapata, fome eterna!

PRETENSÃO, ÁGUA BENTA E CALDO DE GALINHA

Tempos atrás, Lula disse que queria ser presidente da Petrobrás quando descesse de seu trono.

Recentemente, disse que poderia ser secretário-geral da ONU, já que possuiria os atributos necessários.

Bento XVI que se cuide.

ALGUÉM VAI SE DECEPCIONAR

A fixação do presidente Lula pelos EUA, traduzida na falsa idéia de que "o que é bom para os Estados Unidos é ruim para o Brasil", está levando a política externa brasileira a adotar posições extravagantes, em solidariedade a uma minoria de péssima qualidade.

CENÁRIO LATINO-AMERICANO

Para o comunismo, há dois meios possíveis para chegar ao poder: um deles é pelas armas; o outro é através do voto em uma democracia plena. Pelas armas, atualmente, é um caminho considerado de grande risco e os sucessos do passado, com certeza, dificilmente se repetiriam. Então, resta a democracia. Com democracia, é possível chegar ao poder legalmente pelo voto e não necessáriamente com o rótulo de comunismo. É possível também concorrer como socialistas (o novo nome do comunismo muito convenientemente adotado após a debacle na união soviética e leste europeu) ou então com outra designação qualquer envolvendo o social. Alcançando o poder, gradualmente, por meio de atos isolados, um decreto aqui, outro acolá, censura disfarçada, um balão de ensaio de vez em quando, como vem praticando aqui o governo Lula, e precisamente como têm feito os companheiros Hugo Chávez, Evo Morales e outros na América Latina, o objetivo principal vem a ser a instalação de uma democracia do mesmo tipo da existente na China, Cuba, Venezuela, etc. Para quem não tem ilusões, não resta dúvida que existe um plano de implantação do comunismo na América Latina, que vem se desenvolvendo gradualmente e no mesmo estilo, em vários países do continente. A política externa do governo Lula não deixa dúvidas pelo comportamento ideológco adotado. Viria a ser uma espécie de união de ''repúblicas'' como na antiga e fracassada URSS. Outro recurso utilizado é a corrupção; embora se digam contrários, utilizam-na fartamente para o domínio dos outros poderes, e de parte dos meios de comunicação ( boa parte dos atuais jornalistas foi catequizada ainda nas faculdades). Política muito utilizada também é a de criar animosidades entre classes, como vem sucedendo no campo entre MST e conexos contra empresários agricolas; pobres contra ricos; atritos raciais envolvendo brancos, negros e índios, cotas raciais, quilombolas, etc. Essas animosidades contribuem para a divisão popular, facilitando o desmantelamento das oposições. Aqui no Brasil, a ausência de uma oposição firme e de um lider capaz de conter aqueles avanços esquerdistas, nos coloca em uma situação de grande perigo, pois que, a intenção indisfarçável é a de perpetuação no poder. É imprescindível que tanto o Poder Judiciário como o Legislativo se convençam da necessidade de se imporem como verdadeiros poderes, fazendo valer rigorosamente a nossa Constituição, impedindo que ela continue sendo violada contínua e descaradamente.

SARNEY....

Enquanto a menina Mayara, de 8 anos, e mais sete crianças morriam em São Luís do Maranhão, sem conseguirem internação em nenhum hospital no feudo dos Sarneys, milhões de dólares eram bloqueados pelo governo suíço na conta fantasma de Fernandinho Sarney (é claro). O povo maranhense pode morrer na fila dos hospitais, porque o patriarca está internado no Hospital Sírio Libanês (em São Paulo, é claro) para fazer uma ''pequena cirurgia''. Eta, povinho bom!

P.S. - ESPERO NÃO SER CENSURADO!

ALGUMA CORRELAÇÃO ENTRE AS NOTÍCIAS?

A televisão (28/3) mostra a morte de pessoas no Maranhão, por falta de vagas em Unidades de Terapia Intensiva. O Estadão (29/3, A11) noticia que José Ribamar, dito Sarney, está internado desde quinta-feira passada no Hospital Sírio Libanês, aqui, em São Paulo, para pequena cirurgia, esta simples, segundo seus assessores.

A PERGUNTA QUE NÃO CALA

Por que o senador Sarney escolhe um dos melhores hospitais de São Paulo para operar um tumor em sua boca? Não seria mais decente e humano dividir um hospital sem leitos de UTI com seus concidadãos maranhenses que estão morrendo por falta de tratamento em seu Estado? Sem escrúpulos é o elogio mais ameno para esse tipo de político corrupto.

Leila E. Leitão

CASO ISABELLA

No caso Isabella, só tivemos perdedores. As famílias Oliveira e Nardoni perderam uma neta querida. Os pais de Alexandre perderam o convívio do filho, além da sobrecarga emocional do processo. O mesmo se dá com os pais de Anna Carolina Jatobá. O casal Nardoni perdeu o convívio com os filhos. Os filhos deles perderam a presença dos pais na sua infância. Assim, todos perderam.

POBRE É ASSIM MESMO

Logo depois do episódio da morte de Isabella , duas crianças foram mortas e tiveram seus corpos queimados, desmembrados e jogadas no lixo pelos pais. Eram meninos pobres. Não se viu tanto furor. Muitas outras crianças pobres foram mortas depois de Isabella, pelos seus pais, por espancamento e maus tratos. Nenhuma mereceu mais que algumas linhas nos jornais, quando muito. Somente o assassínio de criança de classe média e alta é que escandaliza, causa comoção e ocupa o horário nobre. O que nos leva a concluir que, para a imprensa em geral, ''pobre é assim mesmo''. Triste, não é mesmo?

CASO NARDONI

Espero que a população que clamou por justiça no caso Isabella siga agora para Brasília e exija de nossos senadores e deputados a moralização do Congresso Nacional na hora da aprovação dos seus próprios salários. E, quem sabe, definam de uma vez por todas a censura ao Estadão.

