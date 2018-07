Atentado em Moscou

Terroristas que planejam e praticam atentados contra inocentes representam a escória da humanidade. A covardia é repugnante e desqualifica qualquer deus ou causa que esses fanáticos aleguem representar. Não devem ser perdoados nunca, nem ser anistiados, seja na Rússia, na Colômbia, no Brasil ou em qualquer outro país. A vida já é muito curta e difícil para quem respeita as leis e regras da civilização. Nem em defesa desta civilização a barbárie merece ser julgada, ela deve ser simplesmente eliminada.

JOSÉ B. NAPOLEONE SILVEIRA nenosilveira@aim.com

Campinas

_______________

Ciência e humanidade

Cientistas recriaram o Big Bang com sucesso. É a ciência avançando. Enquanto isso, homens e mulheres se explodem mundo afora. Isso é o que chamamos de avanço e civilização?

LUIZ RESS ERDEI gzero@zipmail.com.br

Osasco

_______________

PAC 2

Banco Imobiliário

E Luiz Inácio continua jogando Banco Imobiliário com Dilma. Uma nova estrada, liberados R$ 500 milhões; um novo porto, liberados R$ 3 bilhões; 5 mil casas, liberados R$ 5 milhões; um novo hospital, liberados R$ 100 mil. Quando cansados, mas satisfeitos, eles calculam e divulgam o total liberado até aquele momento no jogo. Então, independentemente do estágio desse jogo, Luiz Inácio e Dilma iniciam um novo PAC... Ato falho, iniciam um novo jogo.

FLAVIO BASSI flavio-bassi@uol.com.br

São Paulo

_______________

CAMPANHA ELEITORAL

Imposto sindical

Centrais Sindicais informam que vão pagar a multa aplicada ao presidente Lula por campanha eleitoral antecipada. Será que eles poderiam informar se esse dinheiro vai sair do imposto sindical pago pelos trabalhadores?

ALVAREZ AGUILAR alvarez.atib@hotmail.com

_______________

Será que existe no País uma Justiça digna do nome para promover o "bota-fora" desses arruaceiros que vivem à custa do imposto sindical que nós, trabalhadores, pagamos? É por isso que o presidente Lula e sua ministra candidata Dilma não aprovaram o fim do absurdo imposto? Para usar a seu favor a máquina de brutamontes sindical? Deviam ser obrigados a ressarcir os trabalhadores.

KLAUS BENVENUTO klausbenvenuto@gmail.com

Santo André

_______________

ROYALTIES

Sandra Cavalcanti

Leio sempre a ex-deputada Sandra Cavalcanti e gosto. Só não posso concordar com o último artigo (Gracinhas típicas de marionetes, 29/3, A2). A proposta do deputado Ibsen Pinheiro é, realmente, uma droga de projeto e prejudica os Estados produtores de petróleo e os que têm instalações de risco. Isso não se discute. Mas a argumentação de Sandra Cavalcanti foi atrasada, revanchista, pesada, ufanista, tentando a revisitação de uma aloprada (palavra da moda!) disputa entre São Paulo e Rio para ver quem é melhor. Dona Sandra está errada: o Brasil todo gosta do Rio de Janeiro e se orgulha de suas belezas. São Paulo também vai por aí. Seria muito mais eficiente combater o projeto Ibsen Pinheiro falando apenas a verdade: é capenga, distorcido, demagógico, injusto e o governo fez que não sabia dele. Mas dizer que foi feito para humilhar o Rio e suas belezas naturais, dona Sandra, faça-me o favor! Que diabo de complexo é esse?

REGINA HELENA DE PAIVA RAMOS reginahpaiva@uol.com.br

São Paulo

_______________

EM OSASCO

Prefeitura responde

Sobre a carta Politicagem em Osasco (29/3), a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano informa que não é correta a afirmação de que os apartamentos construídos pela prefeitura, em parceria com o governo federal e com recursos do PAC, entregues em 25/3, estariam inacabados: os 106 apartamentos, bem como as 72 unidades finalizadas em dezembro, foram entregues totalmente acabados, com portas, janelas, pias e louças sanitárias, e são servidos de rede de água, esgoto e energia elétrica; os sistemas de abastecimento de água e energia elétrica nas vias públicas também estão concluídos. As moradias foram entregues com o chamado piso básico, sem o piso cerâmico, isso dá ao morador a chance de escolher que tipo de piso quer instalar. Tal decisão foi tomada com o objetivo de garantir, com maiores recursos, melhor padrão de acabamento para os apartamentos. Cada unidade tem 52 m², metragem maior que a maioria dos programas de habitação popular do País, cujo tamanho médio é de 40 m². Permitiu ainda que materiais, como as janelas, fossem adquiridos com padrão de alta qualidade. Das 72 moradias entregues em dezembro, cerca de 60 já contam com piso cerâmico, instalado pelos próprios moradores e de acordo com sua escolha. Quanto à afirmação de que a prefeitura sorteia pessoas para serem beneficiadas pelos projetos de moradia, cujo conhecimento o autor da carta diz ter por meio de uma conhecida dele, "moradora do Morro do Socó", é também infundada. Todas as unidades erguidas em Osasco para atender ao déficit habitacional, seja com recursos do PAC ou de outras parcerias do município, beneficiam os moradores do próprio local. Na Vila Vicentina, que recebeu o projeto inaugurado pelo presidente Lula, foram atendidas famílias da comunidade que viviam naquele terreno, moradoras da antiga área livre AA, que foram identificadas e cadastradas em 2006. Logo, uma moradora do Morro do Socó não seria chamada para receber as chaves, pois não estava sendo contemplada, muito menos em decorrência de um "sorteio". Quanto ao projeto que está sendo erguido no Morro do Socó, a urbanização beneficia 2.800 famílias, sendo 400 com unidades habitacionais - as demais serão atendidas pelas obras de infraestrutura e saneamento básico e pela regularização fundiária. No local estão sendo erguidas mil moradias, 600 vão colaborar para a erradicação de uma favela que existia ao lado, nos Portais. Quanto ao suposto "ensaio" a que a moradora disse que foi submetida, esse procedimento não existe, apesar de ter havido, sim, convite para algumas famílias da Vila Vicentina receberem as chaves de seus apartamentos, não só das mãos do presidente, mas de outras autoridades.

EMILIA CORDEIRO, Departamento de Comunicação Social

imprensa@osasco.sp.gov.br

Osasco

_______________

"E o PAC para os aposentados?"

SERGIO LOPES PEREIRA DE MELLO / SÃO PAULO, SOBRE O LANÇAMENTO DO PAC 2

slpmello@ig.com.br

"PAC 2 para quê? Para onde foi o PAC 1, que ninguém sabe, ninguém viu?"

ÉLLIS A. OLIVEIRA / CUNHA, IDEM

elliscnh@estadao.com.br

"Nós, paulistas, na eleição para governador, quebraremos a espinha dorsal do PT, dos sindicatos e do Mercadante"

JOÃO CARLOS BRAGA JR. / SÃO PAULO, SOBRE DECLARAÇÃO DA PRESIDENTE DA APEOESP CONTRA JOSÉ SERRA E O PSDB

cuquineto@hotmail.com

_______________

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 2.159

TEMA DO DIA

Na Europa, cientistas recriam o ‘Big Bang’

Experiência com superacelerador de partículas reproduz pela 1ª vez condições de criação do Universo

"É um passo astronáutico para o homem, a chave para saber de onde viemos e para onde vamos. Parabéns aos cientistas."

MAURO FRAMKE CAPPELLANO

"Estranho notar que a experiência fomenta em alguns a ideia da refutabilidade de Deus. Ele não é refutável. É o Criador."

IGOR TKACZENKO

"Uma máquina que controla a criação da matéria pode ajudar muito a ciência ou gerar armas de destruição em massa."

THIAGO SANTOS OLIVEIRA

_______________

'Cartas enviadas ao Fórum dos Leitores, selecionadas para o Estadão.com.br'

PAC 1 e PAC 2

Lula está mesmo ablulado. No PAC 1, que foi e continua sendo uma grande mentira, pouca coisa ali prevista foi realmente concluída e nem o será até o final desse desastroso governo. Vai dar lugar ao PAC 2. Quem teve paciência para ler o que essa "coisa" prevê saberá que é uma loucura, outra gigantesca fraude, uma deslavada mentira como "nunca se viu ‘neçe’ país". Como pode um presidente editar isso, como que obrigando seu sucessor a batalhar por uma coisa quase impossível? Um dos itens que chamam a atenção é que, segundo esse segundo PAC, "teremos" mais quatro trens-bala. Pergunto: já temos um? Ah, no PAC 1 está prevista a construção de um, mas onde está? Isso é uma doidice mesmo, própria de Lula. Só po nessa cabeça insana poderia passar esse plano. Nem o primeiro, que custaria um terço do que prevê o segundo, foi executado. Será que o presidente está pensando num Brasil para 50 anos ou somente nas eleições de outubro? E o "pacote mal feito" que Lula nos quer impingir fala de cátedra sobre o assunto. A que ponto chegamos, esperamos que Deus volte a ser brasileiro.

Carlos Eduardo de Barros Rodrigues carlosedleiloes@terra.com.br

São Paulo

__________________

MIOPIA OU SAFADEZA?

Se o anúncio do PAC 2 não se caracteriza como campanha eleitoral fora de hora, rasgo meu título de eleitor e culpo a oposição pela conivência com o governo Lulla......

Eliana Pace pacecon@uol.com.br

São Paulo

__________________

MUNDOS E FUNDOS

Desde criança vejo candidatos prometerem mundos e fundos aos cidadãos em suas campanhas e desde criança nunca vi alguém ser cobrado pelas promessas não cumpridas. O Lula lançou o PAC 1, não cumpriu nem 30% do prometido até agora. Não tem tempo, mesmo que quisesse, de concluir o projeto e vem a público, num evento coberto pelo meu dinheiro, e com a fanfarronice de sempre lança o PAC 2. O mais surpreendente é que elogia o plano e demonstra como ele irá resolver todos os problemas de infraestrutura do País. Só que o projeto é dele, mas a responsabilidade de conseguir R$ 1 trilhão e executá-lo é do próximo presidente. Plano canhestro esse, e eu que pensava que as promessas de palanques houvessem acabado.

João Menon joaomenon@terra.com.br

São Paulo

_________________

PAC 3

Já que o Governo está lançando o PAC 2 sem concluir o PAC 1, sugiro que o Governo lance o PAC 3 = "Trem bala de Belém do Pará até a cidade do Rio de Janeiro". Que beleza!

Ariovaldo J. Geraissate ari.bebidas@terra.com.br

São Paulo

__________________

DESATENÇÃO

Na foto "Máquina" (30/3, A1) mostrando Dilma discursando para Lula e vários ministros e políticos, ninguém aparenta estar muito atento. Alguns parecem pensativos ou aborrecidos (problemas pessoais?), outros, distraídos, relaxando ou até conversando. Os únicos sorridentes são os dois trabalhadores pintados no cartaz com slogan.

Luigi Vercesi luver44@terra.com.br

Botucatu

__________________

FATOS E VERSÕES

30 ministros, 18 governadores e centanas de prefeitos na solenidade de apresentação do PAC-2 pela candidata do governo, Dilma Rousseff. A foto exibida pelo Estadão na primeira página de ontem (30/3) deixa claro que a estratégia do PT é dar primazia à versão dos fatos, sempre focados na conquista de eleitores. Os fatos reais ficam em segundo plano, pois é notório que muitas obras do tão alardeado PAC ainda não saíram do papel. É a velha estratégia tão bem utilizada por Joseph Goebbels à época do nazismo. Propagava-se enfaticamente uma versão, para torná-la um fato.

Francisco Zardetto fzardetto@uol.com.br

São Paulo

__________________

JOGO DE CENA

Fica claro que o pirotécnico e bombástico anúncio do PAC 2 não passa de mais um jogo de cena de uma campanha eleitoral antecipada com o único intuito de iludir e buscar votos junto aos incautos eleitores. O fato é que esse PAC 2 não passa de um acúmulo de inverdades, de promessas que não podem ser cumpridas, mas, e principalmente, uma terrível omissão, uma vez que não se tocou na questão do PAC 1, que ,efetivamente, não cumpriu três quartos daquilo que foi prometido ao povo brasileiro. Ora! Não seria melhor admitir os erros do PAC 1, corrigi-los e viabilizar esse programa, em vez de fabricar e divulgar uma nova farsa? É inimaginável eleger para presidente da República alguém que vive à sombra da popularidade alheia e nem sequer consegue levar avante um único projeto, diga-se de passagem, respaldado em recursos infindáveis.

David Neto drdavidneto@uol.com.br

São Paulo

__________________

ESPERTEZA 2

Lula é um cara esperto. Muito cedo em sua vida, livrou-se do emprego regular, caiu na vida sindical e hoje "está" presidente "deste país". O PAC tem que ser visto nesse ângulo, ou seja, um lance de esperteza. É muito fácil apropriar-se dos orçamentos das estatais, das prefeituras e de alguns governos estaduais e anunciá-los como obra sua. Mais esperteza ainda é anunciar o tal PAC 2 ao final do seu mandato. É querer apropriar-se das realizações do próximo presidente, seja ele quem for. Se houvesse alguma seriedade por parte do nosso esperto de plantão, o PAC seria lançado em 2002. E para provar como essa gente é mal-intencionada, durante a cerimônia de lançamento do PAC 2, um outro esperto, presidente da CUT, voltou a falar no sonho dourado do PT, o "controle social da mídia", através do qual todos nós que manifestamos opiniões contrárias a eles poderíamos ser engaiolados ou despachados para o paraíso cubano, sem direito aos Cohibas tão apreciados pela liderança petista.

Nestor Rodrigues Pereira Filho rodrigues-nestor@ig.com.br

São Paulo

__________________

ABORTOS

O PAC 1 não nasceu porque a mãe não teve os cuidados necessários na gestação, o que resultou em aborto. Pai e mãe estão tentando novo filho, o PAC 2, que terá o mesmo destino infeliz, porque a mãe é incompetente e, outra vez, não vai fazer o pré-natal.

Mário A. Dente dente28@gmail.com

São Paulo

__________________

QUE FEIO

Seu Lulla,o senhor não cumpriu nem o PAC 1 e está lançando a alavanca PAC 2. Que coisa feia, arrumar obras... Promover o bem-estar é obrigação de qualquer

governante,em qualquer lugar do Universo.Sua candidata não anda sozinha e o senhor faz exatamente o que criticava antes, dizendo que os governantes usavam a "máquina do governo". Lembra-se desse discurso? O senhor já foi gente normal!

Mauricio Villela mauricio@dialdata.com.br

São Paulo

__________________

DEMOCRACIA E FUTURO

Como historiador, constato que o lançamento do PC 2 pelo governo Lula repete a síndrome de continuísmo que envolve quase todos os governantes na melancolia de fim de mandato.Ao tentar alavancar a continuidade do estamento que está hoje na administração pública com tal projeto, fica mais atual o mantra do ex-premiê inglês que dizia que o "pior dos regimes é a democracia, exceto todos os demais".Temos agora em outubro, com as eleições, a oportunidade de dar continuidade ao processo democrático tão duramente reconquistado há exatamente 25 anos.Não nos esqueçamos disso jamais.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josedalmeida@globo.com

Rio de Janeiro

__________________

PAIS CRUÉIS

Esse PAC 2 é uma das mais indecentes e ousadas empulhações de que se tem notícia. Nunca antes neste país os números foram tão miseravelmente manipulados e lançados para a credulidade de um povo incapaz de perceber o golpe. O pai Lula e a mãe do PAC 1 são cruéis. Anunciam investimentos de

aproximadamente R$ 1 trilhão, ou seja, cerca de 33% do PIB. Historicamente o Estado tem investido anualmente cerca de 1,7% do PIB. Ou seja a mentira tem um comprimento de uns 20 anos.

Espera-se que o TSE aplique mais uma merecida multa por mais essa farra eleitoral e imoral.

Nelson Penteado de Castro pentecas@uol.com.br

São Paulo

__________________

SÓ DELÍRIO

É difícil imaginar o estado psíquico de um presidente, como o Lula, que tem obsessão irracional por lançar projetos de grande visibilidade.

Do PAC 1, anunciado em 2007 e com promessa de concluir mais de 12 mil obras até 2010, apenas 11% foram concluídas, e mais da metade nem saiu do papel.

Agora, baseado em não sei quê, porque está em fim de mandato, lança com toda a pompa o PAC 2, que vai representar investimentos na ordem de R$ 1,590 bilhão. Ou seja, mais do dobro de recursos que o primeiro...

Este é mais um motivo de chacota contra este governo, que até aqui foi extremamente eficiente para fabricar dossiês falsos, incrementar a corrupção, debochar do TSE, ameaçar o TCU e emporcalhar o Itamaraty, etc. Mas obedecer a cronograma de entregas de suas inúmeras promessas, aí, sim, um fracasso total. E o "cara" está com mais de 70% de aprovação de seu governo...

É muito para minha cabeça!

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

__________________

OBRAS PARADAS

O PAC está emPACado porque lhe falta "mãe de obra" .

Geert J. Prange prange@sul.com.br

Paranaguá (PR)

__________________

FALTA DE PERSONALIDADE

A imagem gesticulativa da Dilma Rousseff, com os dois indicadores, na primeira página do Estadão (30/3), reflete a falta de personalidade da candidata petista. O Lulla de saias. Deus nos guarde.

Asciudeme Joubert asciudeme@ig.com.br

São Paulo

__________________

PETULÂNCIA PETISTA

A Bebel das greves é tão alienada que, com a costumeira empáfia, perguntou: "O que esse senhor", Serra, "vai fazer a nível internacional? Ele vai acabar com tudo que construímos" (sic). Só rindo!

Helena Rodarte Costa Valente helenacv@uol.com.br

Rio de Janeiro

__________________

PERGUNTAR NÃO OFENDE

O governo apresenta a desculpa, para não conceder reajuste salarial aos professores, de que a greve foi articulada por agitadores sindicalistas. Muito bem. Pergunto: por que o governo, quando elabora o orçamento anual, não inclui o funcionalismo na verba orçamentária? Por que colocou março como data-base, se nunca a respeita? Por que não concede a paridade de vencimentos aos funcionários e professores que a ela fazem jus? Como fica a situação dos aposentados, que nunca são mencionados nos planos de reajuste? Há dez anos que não têm aumento. Incorporação de vantagens não é reposição. Muitos estão entrando em desespero por causa do preço dos remédios, condução, impostos, supermercados, planos de saúde, etc. E agora, José?

Cleonice Nogueira cleoagsn@hotmail.com

Campinas

__________________

A PRESIDENTE DA APEOESP

Causou-me estranheza o texto publicado no Estadão com o perfil da sra. Maria Izabel Noronha, presidente da Apeoesp. A profissão de sindicalista dela é bem conhecida para quem está acompanhando o tema dessa greve, que tem objetivos eleitoreiros. O currículo de Bebel - como ela é chamada - demonstra que ela não entra numa sala de aula há 13 anos; seus textos (é só conferir seu blog de um ou dois meses atrás) evidenciam que ela jamais poderia dar aula de Português; seus discursos, um assalto à língua portuguesa; sua postura de líder sindical remonta ao autoritarismo. Esse é o verdadeiro perfil de Bebel, perfil de alguém que usa do poder do sindicato para gerar violência, promover-se politicamente e fazer campanha explícita para o PT.

Vanderlei Fonseca fonsecavander@gmail.com

São Paulo

__________________

UM MÁRTIR?

O PT, a CUT e o MST não aceitam a democracia, que prevê a simples existência de oposição. Querem, além do "abril vermelho", o dinheiro do imposto sindical para parar o Brasil de vez. Esse é o plano, custe o que custar. Tanto que o ex-ministro "mensaleiro" José Dirceu falou do projeto de 20 anos no poder. Agora, a petista sindicalizada da Apeoesp, Bebel, falou em quebrar a espinha dorsal do PSDB e do governo José Serra. E a Justiça assiste, assiste e não toma providências. Estão esperando o quê: a morte de alguém, como querem os sindicatos que desde os anos 1980 fazem esta palhaçada?

Macmiller José Ribeiro macmilleribeiro@gmail.com

São Paulo

__________________

PSDB ACIONA PRESIDENTE DA APEOESP

Desde sempre o sindicato dos professores, a Apeoesp, esteve a serviço do PT. Independentemente da valia em lutar pela melhoria dos salários, a maioria dos professores é usada como massa de manobra. É, no mínimo, estranho que um sindicato incentive os profissionais da educação a abandonarem as salas de aula para reivindicar melhores salários. Há que prestar atenção, porque é inadmissível que usem a escola pública, a qual mantemos com o dinheiro dos impostos, para fazerem campanha política partidária.

E a reposição de aulas será, como sempre, nas coxas?

Elisa Toneto elisatoneto@hotmail.com

São Paulo

__________________

GRATIFICAÇÃO E REAJUSTE JÁ

Toda classe do magistério, ativos e inativos, aguarda a gratificação e o reajuste tanto prometidos pelo governador Serra, em São Paulo. Se essa promessa não for cumprida ainda este mês, o presidenciavel estárá sujeito a perder todos os votos esperados dos professores da rede estadual de ensino nas próximas eleições. Tudo neste país é político.

Antonio Rochael Jr. antoniorochael@gmail.com

Iguape (SP)

__________________

MANIFESTAÇÕES NA PAULISTA

O sindicato dos professores, capitaneado pela petista que diz querer quebrar a espinha dorsal do PSDB e de Serra, está planejando para hoje mais uma manifestação no vão do MASP, seguido de passeata pela Avenida Paulista.

É importante que as secretarias municipais e estaduais de Transporte e de Segurança Pública não permitam que uns poucos manifestantes atrapalhem e prejudiquem a vida de uma cidade inteira.

Não é possível que um partido esteja impunemente insuflando alguns em prejuízo de muitos.

Se ainda estamos numa democracia, é importante ressaltar que o direito de uns acaba quando começa o direito dos outros.

Esse tipo de atitude não só causa transtornos a toda uma cidade, como também prejudica e atinge a saúde e o bolso de todos.

Que fique bem claro que isso é uma manifestação política com o fim de desestabilizar um candidato à Presidência em favor de outro, em época e condições proibidas pela lei eleitoral.

Maria Tereza Murray terezamurray@hotmail.com

São Paulo

__________________

SAUDADE...

Lendo o prontuário da sra. Maria Izabel Noronha (ou Bebel?) em matéria do Estadão, fica evidente a sua inclinação por palanques e discursos. Ensinar que é bom... não sobra tempo pra uma coisa tão secundária, não é mesmo? Que saudade dos professores verdadeiros.

Ademar Monteiro de Moraes

ammoraes57@hotmail.com

São Paulo

__________________

GREVE POLÍTICA

A APEOESP é do PT, a imprensa é do PSDB e os professores? E os alunos?

A queda de braço com nítidas colorações políticas entre a APEOESP e o governo estadual faz com que os dois lados tenham e ao mesmo tempo não tenham razão em suas afirmativas.

Se, por um lado, os governos do PSDB têm tido uma política até irresponsável em relação aos salários dos professores, é verdade também que a APEOESP usa esse fato real para uma greve política, onde se aposta no quanto pior, melhor e as manifestações parecem torcer para que ocorra alguma coisa de mais grave para usar contra o governo.

É de perguntar: por que a greve e as manifestações não ocorreram nos anos anteriores, já que o arrocho vem de muitos anos? Também em qualquer greve o objetivo é forçar uma negociação. E que negociação é possível quando se mistura a questão político-partidária e sucessão federal e estadual? Quanto ao governo do Estado, por que quase nada foi feito nos 12 anos de governo do PSDB pelos alunos e pela qualidade do ensino? Por que os salários ficaram defasados e só foi proposto o mérito em 2009, como compensação?

Fica muito claro na situação o descompromisso das partes (APEOESP, PT e Serra) com os alunos e com os professores, que mais parecem aos dois lados apenas peças de um jogo político e não existe nenhum cuidado real com os professores e com os alunos, ou sejam com o ensino, demonstrando a falta de compromisso de ambos os lados com a educação.

Márcio M. Carvalho mmcoak@hotmail.com

Bauru

__________________

A DONA DA APEOESP

Bebel, ou Maria Izabel Noronha - presidente da Apeoesp -, está mostrando a verdadeira marca dada a esse órgão durante sua gestão e sua meta principal: "quebrar a espinha dorsal desse partido e desse governo". Desde o início sempre foi esse o foco de Bebel, nunca plenamente alcançado apesar das falsetas cometidas e nunca bem explicadas para desconstruir a gestão Serra na área da Educação, como a edição de livros didáticos a serem adotados pela rede pública com mapas errados ou com palavras chulas no texto. Nunca se achou o "autor da obra", ou nunca foi procurado, pois não deveria ser difícil achá-lo já que deve existir uma equipe responsável pela escolha e revisão dos textos antes de serem enviados à gráfica.

A petista Bebel ultrapassou todas as medidas agora, mostrando a face pelega dada por ela a esta instituição ao usar a Apeoesp como se lhe pertencesse, pois greve é instrumento legítimo para a causa dos trabalhadores, não para servir de ferramenta política para campanha eleitoral em prol ou contra alguem, e muito menos para usar e abusar do caixa do sindicato dos professores como se fosse seu cofrinho particular , gastando o dinheiro em mega-manifestações políticas para investir contra o candidato tucano e assim favorecer a candidata do seu partido. Espero que desta vez o STF se pronuncie rápido.

Mara Montezuma Assaf montezuma.fassa@gmail.com

São Paulo

__________________

"INCONTINÊNCIA VERBAL"

Parabéns, srs. Médicos, pelo protesto que li no "Forum dos Leitores" de ontem. Se nosso presidente sentasse mais na cadeira em que nós, brasileiros, o colocamos, não diria todas essas bobeiras, inclusive indo para o exterior tentar resolver os problemas que não nos dizem respeito, quando aqui, no nosso Brasil, temos tantas desgraças necessitando da atenção do governo.

Américo Magalhães Vaz americomvaz@yahoo.com.br

São Paulo

__________________

COMPLEMENTANDO O PROTESTO

Concordo plenamente com a opinião do dr. José Luiz Gomes do Amaral, presidente da Associação Médica Brasileira, com referência às declarações absurdas e inconsequentes do presidente Lula ("Incontinência verbal", 30/3). Apenas considero que, além de um pedido de desculpas à classe médica brasileira, o mesmo deve um pedido de desculpas a todos nós, brasileiros, pela vergonha que nos faz passar perante o mundo civilizado por todas as outras declarações que anda fazendo "por aí".

Maria Elisa Gherini Stephan elisagherini@yahoo.com.br

São Paulo

__________________

MÉDICOS, BOLA DA VEZ?

O sr. Luiz Inácio Lula da Silva diz ter encontrado os culpados pelo caótico sistema de saúde nacional: os médicos. Sou médico, com 33 anos de atividade profissional, produtiva e ética. Trabalho, sim, na região da Avenida Paulista, na iniciativa privada, porque tenho capacidade profissional para isso. Não estou em Cuba para Fidel Castro e seus asseclas determinarem meu local de trabalho. Não sou gigolô de governo nem de sindicatos. Portanto, jamais aceitarei calado provocação gratuita de um mau-caráter quem nunca estudou, nunca trabalhou e sempre viveu de favores de "cumpadre". Para falar mal da classe médica ele precisa, antes, destilar a última gota de álcool.

P. S. - Assumo tudo o que escrevi. A responsabilidade é totalmente minha.

Humberto de Luna Freire Filho hlffilho@gmail.com

São Paulo

__________________

DESRESPEITO

Cumprimento o professor dr. José Luiz Gomes do Amaral, ilustre presidente da AMB, pela carta publicada nesse Fórum sobre a incontinência verbal do presidente Lula da Silva.

Não sou médico, mas atuo numa entidade que presta assistência à saúde dos policiais militares, onde o dr. Jose Luiz é voluntário, e sei do zelo e da dedicação que ele tem pela profissão.

A atitude do presidente foi, no mínimo, desrespeitosa para com toda a classe.

Mario Fausto Pinho mnrpinho@gmail.com

São Paulo

__________________

MÉDICO CARO

Gostaria de perguntar ao sr. Lula, digo, Exmo sr. presidente da República: QUANTO é um médico "cobrar caro", para trabalhar na periferia? Sua Excelência queria pagar "SALARU MINU"?

Quanto é caro sr. presidente? Será que é mais caro do que ganha seu motorista?

Quantas vidas valem o salário "caro" do médico? Só quem está precisando dele numa emergência sabe!

Não seja falso leviano, meça suas palavras para não ser comido por elas.

Comece pedindo desculpas aos médicos do interior e da Avenida Paulista, diga que foi apenas mais um evento verborrágico.

Ricardo Guerrini ricguerrini@hotmail.com

São Paulo

__________________

LULLINHA

Lulinha em seu Twitter chama o time do São Paulo de "monte de gay" e o sr. Leco achou que foi uma brincadeirinha do Lulinha. Em outras ocasiões ameaçou processar os responsáveis por brincadeirinhas do mesmo tipo. Mas, como foi Lulinha, filho de presidente que tal como o pai só fala e escreve besteiras, Leco achou engraçado. "Seu" Leco vai ser puxa-saco assim no mato!

Idilio Vallini marielconst@globo.com

São Paulo

__________________

TAL PAI...

A piada feita por Lulinha (o filho do Lula que trabalha no Corinthians) no seu Twitter sobre o São Paulo, "amanhã tem o Monterrey contra um monte de gays", confirma antigos ditados populares: quem sai aos seus no degenera; filho de peixe peixinho é; tal pai, tal filho. Assim como seu pai, Lulinha perde a compostura, mas não perde a piada.

Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

__________________

DESCOBERTA

Finalmente descobri porque o cidadão Luís Inácio da Silva, vulgo Lulla, quer porque quer eleger a "cumpanhera Dirma" sua sucessora: elle quer ser o presidente da Petrobrá$$$$.

Jaime Vitureira zeliasg50@hotmail.com

Caraguatatuba

__________________

OBRAS EM SÃO PAULO

O PSDB precisa bater bumbo, bater lata, bater panela! O Rodoanel Sul e o Oeste são realidade. O Metrô de São Paulo é uma realidade e a nova Marginal, também. O governo paulista e os empregados que trabalharam nas obras são dignos de parabéns. São Paulo está, realmente, cada vez melhor! Enquanto isso, os petistas fazem propaganda de pacote que só existe na cabeça deles e de obra que nem saiu do papel.

Mirel Gonçalves Souza mirelgsouza@yahoo.com.br

Santos

__________________

TRÂNSITO ETERNAMENTE CAÓTICO

O prefeito Gilberto Kassab colocou no comando da Secretaria dos Transportes, da CET e da SPTrans o promotor de justiça Alexandre de Moraes.

Um grande nome nos meios jurídicos, mas que nada sabe de trânsito nem de economia e administração pública.

Está alugando quatro veículos blindados por módicos R$ 800 mil. Pela mesma quantia é possivel adquirir uns seis ou oito carros blindados.

Ele tomou medidas pela metade para diminuir o trânsito: incluiu caminhões no rodízio e restringiu os ônibus fretados. Medidas mais do que necessárias e que vieram até com muito atraso.

Só que ele permite ônibus articulados e até biarticulados em vias normais de tráfego. As dificuldades que eles têm em fazer conversões ou mudar de faixa é enorme. Principalmente nos entroncamentos das Ruas Renato Paes de Barros com Eduardo de Souza Aranha e também na Tabapuã com São Gabriel, ambas no Itaim Bibi.

Quem teria coragem de brigar com os empresários de ônibus, os verdadeiros inventores de doações do caixa 2 para a política?

Moyses Cheid Junior Jr.cheid@gmail.com

São Paulo

__________________

CARREIRAS HUMANITÁRIAS

Queria acrescentar alguns comentários à excelente reportagem de Mariana Della Barba sobre as opções de carreira no campo humanitário.

Hoje em dia, o trabalho humanitário precisa de profissionais. O simples entusiasmo, o espírito aventureiro ou a sensibilidade à uma situação humanitária jà não são suficientes. Os critérios de recrutamento na ONU, por exemplo, são cada vez mais exigentes. Além dos cinco elementos básicos para ter seu curriculum vitae considerado:1) Nacionalidade (a brasileira continua com muitas possibilidades em várias agências). 2) Gênero: a preferência é dada às mulheres. 3) Línguas: inglês (indispensável) e francês são línguas de trabalho da ONU. Espanhol, russo e árabe são as outras línguas oficiais da organização. 4) Curso universitário de qualidade. A concorrência é grande, por isso é importante escolher com atenção a sua universidade. 5) Experiência profissional - muitas fazem passar exames e entrevistas.

No que se refere ao Brasil, temos que rever nossas políticas e não focalizar todos os nossos esforços somente para entrar no Conselho de Segurança. Como muitos países já fazem há muitos anos (EUA, Canadá, União Europeia, etc.), o Itamaraty deveria - finalmente - desenvolver um trabalho importante para colocar seus nacionais nessas agências e assim aumentar sua influência. Estou seguro de que muitos candidatos ao Itamaraty ficariam radiantes se tivessem a informação e a oportunidade de ingressar no mundo multilateral, em particular na ONU.

Philippe Lavanchy, ex-diretor para as Américas do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados

(ACNUR) lavanchyph@hotmail.com

São Paulo

__________________

MEMÓRIA

Armando Nogueira, mais velho, ficara bem mais exigente. Divertia-me a sua indisfarçável impaciência em algumas entrevistas. Requiescat in pace!

Sergio S. de Oliveira ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

__________________

ADEUS, ARMANDO

O Brasil perdeu um dos maiores cronistas esportivos de sua história, ele era diferenciado até na maneira de olhar. Que Deus o tenha.

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Praia Grande

__________________

ARMANDO NOGUEIRA

O jornalismo está mais triste. Faleceu Armando Nogueira, um profissional que deixa sua marca de ética, de seriedade e competência na arte de transformar fatos em notícia e notícia em poesia.

Armando Nogueira era um desses profissionais marcados pelo talento, competência e carisma capazes de possibilitar a certeza de que os grandes sobrevivem por intermédio por obra, mesmo depois que partem.

Nosso maior desejo é que em cada jovem jornalista exista um pouco de Armando Nogueira, tornando-os profissionais de ética e envolvimento com a responsabilidade da notícia.

O jornalismo está de luto, mas a ética, não. Ela revive diante dessa conduta ímpar que chama nossos contadores de histórias a se envolverem com a realidade no dedilhar das notícias. Que Armando Nogueira brote em cada coração a certeza de um jornalismo imparcial e comprometido apenas e tão somente com a verdade.

Eduardo Kamei Yukisaki eduardo_kamei@uol.com.br

Guarulhos