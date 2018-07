Ano VIII d.L.

Na cerimônia que marcou a proclamação da segunda gravidez da mãe do PAC, o governador Jaques Wagner, da Bahia, disse: "Lula está refundando a nação brasileira" (30/3, A4). Consultando o Houaiss ou o Aurélio, encontramos a definição. "Refundar: Tornar mais fundo; afundar, profundar, aprofundar." Qual terá sido o sentido escolhido por Sua Excelência?

ALEXANDRU SOLOMON

asolo@alexandru.com.br

São Paulo

___________________

Perguntar não ofende

Será que o metrô baiano está no PAC 2?

MARCIO JOSÉ GONÇALVES

marciojg1952@yahoo.com.br

Colorado (PR)

___________________

Herança

Quando Lula armou seu palanque, onde estavam muitos de seus ministros, seus puxa-saco e outros mais, e lançou o PAC 2, desistiu de chamar novamente a ministra Dilma de mãe (ou avó, que pegaria mal) desse plano eleitoreiro. Mas resolveu elogiar Erenice Guerra, assessora de Dilma que vai assumir a Casa Civil no lugar dela, e mais algumas outras senhoras que ali trabalham. Não mencionou, porém, a primeira mulher de Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André, e ele sabe bem por quê, é claro. Não podemos esquecer que, embora citada para ocupar uma vaga no TCU, Erenice não foi aceita. Erenice foi uma das responsáveis pelo famoso dossiê que envolvia FHC e dona Ruth Cardoso. E ainda temos de aguentar essa gente até o fim do ano, quando veremos qual será a herança que Lula vai legar. Algumas coisas sabemos: uma dívida interna R$ 1 trilhão maior do que encontrou e uma folha de pagamento incrivelmente espessa. E ele ainda acredita que conseguirá eleger o "embrulho mal feito" que criou. Nossa esperança é que isso não aconteça jamais.

CARLOS E. DE BARROS RODRIGUES

ceb.rodrigues@hotmail.com

São Paulo

___________________

DEBANDADA ELEITORAL

Ministério pífio

A complexidade dos problemas brasileiros depende e dependerá de grandes técnicos, personalidades comprometidas com o País, além de competentes. Ao vermos a debandada de ministros desse (des)governo, isso nos indica até um alívio, dada a inconsistência técnica desse pessoal. Diríamos sem medo de errar que "sua ausência preencherá uma grande lacuna", como foi o caso do ministro da "Justiça" Tarso Genro, cuja passagem já caiu no esquecimento, por seus destemperos. Enfim, se um país se faz com grandes homens, que venham melhores quadros, pois já temos o emPACado 1, com sua falta de gerência, a cargo da ungida de Lulla, os quais, em arroubo eleitoreiro, pretensiosamente lançaram um segundo. Mais surrealismo, impossível. O Brasil merece muito mais.

JOÃO BATISTA PAZINATO NETO

pazinato51@hotmail.com

Barueri

___________________

Henrique Meirelles

Se confiar na transferência de votos de Lula para Dilma, ele fica. Se não confiar, candidata-se ao Senado.

SERGIO S. DE OLIVEIRA

ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

___________________

BOTA-FORA

Basta de desrespeito!

É simplesmente lamentável a postura dos professores que decretam, sem nenhuma cerimônia, o fechamento da Avenida Paulista para "protestarem contra o governador José Serra". Não perceberam - aliás, seu radicalismo os torna cegos e surdos - que a opinião pública, a sociedade rejeita essa atitude e esses gestos autoritários e antidemocráticos. Na minha opinião, a Segurança Pública deveria nesses momentos atuar com muito mais energia, em defesa da população sofrida e indefesa.

EDMILSON G. NARCHI

egnarchi@terra.com.br

São Paulo

___________________

Governo popular

O governador José Serra é, sim, popular. Tanto que incomoda, e muito, os opositores, que respondem com manifestações vergonhosas. E pior, pelo que foi dito, as arruaças são pagas com o imposto sindical!

ALIANA CÂNDIDA SILVA

alianacandida@yahoo.com.br

São Paulo

___________________

A POLITICAGEM DO PT

Em Osasco

A sra. Emília Cordeiro, da Secretaria de Comunicação Social da prefeitura de Osasco, ao responder ontem à minha carta Politicagem em Osasco (29/3), fez um emaranhado de distorções e propagandas. Afirma não ser verdade que "os apartamentos estejam inacabados". Ora, quando eu disse que as obras não estavam concluídas, não me referia a um apartamento, mas ao conjunto da obra. E não era a da Vila Vicentina, mas do Morro do Socó, do qual sou morador há cinco anos. A sra. Emília Cordeiro declara que a informação de que uma moradora do Morro do Socó teria sido sorteada é infundada, pois as construções atenderiam somente a moradores do local, no caso, a Vila Vicentina. O sorteio a que me referi diz respeito aos moradores do Morro do Socó, que estão no bolsa-aluguel, aguardando a conclusão dos apartamentos, entre os quais me incluo. O sorteio se dá por não haver nem cem unidades prontas e o número de pessoas que aguardam ser infinitamente superior. Afirma ainda que o tal "ensaio" para receber as chaves não existe. Ora, sra. Emília, com todo o respeito, pode ser que Vossa Senhoria, assim como o presidente, não saiba do que acontece ao seu redor, mas o fato ocorreu, sim. A moradora não estava sonâmbula quando recebeu a ligação e tampouco quando ouviu a proposta para o tal "ensaio".

WELIANO PIRES NETO

weliano@hotmail.com

Osasco

___________________

AUTOMÓVEIS

Fim do IPI

Ontem, 31 de março, terminou a redução do IPI incidente sobre a compra de automóveis. Considerando que temos uma das mais altas cargas tributárias do planeta e que os nossos governantes, de todos os partidos, só sabem aumentar os impostos e não sabem controlar as suas despesas, seria um exercício de cidadania que todos os potenciais compradores de automóveis não o fizessem por pelo menos o restante deste ano de 2010. Tenho a certeza, por ser um setor altamente sensível, de que medidas salutares seriam tomadas.

ANTONIO JULIO AMARO

julio08amaro@hotmail.com

São Caetano do Sul

___________________

"Parem de agir como alunos emburrados e sejam professores!"

VICTOR VARGAS / SÃO PAULO, SOBRE O PROTESTO PROMOVIDO PELA APEOESP NA CAPITAL

victorvargas_2@hotmail.com

"Espero que vocês não sejam desaforadas e não comecem a pensar na Presidência da República"

CLÁUDIO MOSCHELLA / SÃO PAULO, FRASE DE LULA EM 2005, NO RIO GRANDE DO NORTE, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

"Aposentados são alvo de justiça social plena"

ROBERTO TWIASCHOR / SÃO PAULO, SOBRE O 1º DE ABRIL, DIA DA MENTIRA

rtwiaschor@uol.com.br

___________________

REYNALDO FROTA DE SOUSA

RAFAEL CLÁUDIO

REGIS VICHNEVSKI

OS TEMIDOS BÓSONS DE HIGGS

Finalmente, a comunidade científica, reunida em Genebra, pôde comemorar a maior proeza da pesquisa física da história da humanidade. Funcionou o acelerador do cerne que recria a situação cósmica pós-Big Bang, empreendimento complexo e demorado que custou quinze bilhões de dólares. As tentativas anteriores foram frustradas, primeiro, pelo fato alegado de que um espião da Al-Qaeda se infiltrara nas reuniões dos dedicados cientistas e, segundo, porquanto um singelo pássaro pousara sobre uma das turbinas de tão sofisticado e admirável equipamento. Agora, desvendada parte dos momentos seguintes à criação do universo, com certeza teremos outros fundamentalistas, terroristas e aves simples ou de plumas, procurando obscurecer o conhecimento do homem e do mundo quanto às suas origens e sua natureza.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

São Paulo

___________________

A MAIOR MÁQUINA DO MUNDO

Os cientistas criaram a maior máquina do mundo para desvendar o segredo da criação do Universo. Para saber quem criou o Universo basta ler o Velho Testamento. Ele diz que foi Deus que criou o Universo. É irrefutável.

Paulo Dias Neme

São Paulo

___________________

O PRINCÍPIO

Se os cientistas do Centro Europeu de Pesquisa Nuclear provarem que a teoria do Big Bang está certa, imagino que também buscarão saber como surgiu a massa que explodiu.

João Menon

São Paulo

___________________

COLISOR DE PARTÍCULAS

Dez milhões de dólares para fazer parte da pesquisa. Já imaginaram quanto isso traria de beneficios se fosse aplicado em hospitais públicos? Realmente, os políticos do brasil (minúsculo mesmo) não valem o sol que tomam.

Alexandre C. S. Fuzer

Dois Córregos

___________________

LHC

A síntese do que aconteceu dia 30/3, quando foi anunciado que o mega-acelerador LHC teve sucesso na colisão de prótons, gerando energia sem precedentes que simularia a hipótese do Big Bang, foi dar razão a Aristóteles, que,já no século IV a.C chamava a Metafísica de "filosofia primeira". Poucas pessoas se dão conta de que tal teoria não explica como se formou o núcleo primordial, de infinita densidade e energia, apenas teoriza o que ocorreu depois que ele explodiu, contrariando todas as leis da física conhecida À medida que a ciência avança, ela acaba, mesmo sem querer, aproximando o homem de Deus.

Roberto Castro

São Paulo

___________________

CIÊNCIA DIVINA

É profundamente significativo o fato de que, ao mesmo tempo que cientistas que trabalham no Grande Colisor de Hádrons (LHC, na sigla em inglês) recriam as condições do "Big Bang", a grande explosão primordial do universo, e a identificar o bóson de Higgs, partícula que seria responsável por dotar de massa tudo o que existe, os maiorais da Igreja Católica fazem a defesa intransigente do celibato, uma instituição medieval e meramente patrimonialista disfarçada de virtude, parcialmente responsável pela horrenda "epidemia de pedofilia" que assola a Igreja sediada no Vaticano.

Quanta ironia! Enquanto a ciência avança brilhantemente em direção à luz primeva, aproximando-se da identificação da "partícula de Deus", a religião católica, capitaneada pelo gélido papa Bento XVI, insiste em permanecer numa sinistra escuridão, que distancia os seus fiéis do verdadeiro encontro com Deus.

Túllio Marco Soares Carvalho

Belo Horizonte

___________________

CELIBATO

Que uma das principais, indiscutíveis e profundas causas de pedofilia entre padres é o celibato, não há dúvida alguma. Enquanto esta questão não for concretamente discutida e resolvida, a Igreja Católica verá sua imagem cada vez mais arranhada e perderá adeptos. A questão é muito séria e pode provocar danos irreversíveis ao Vaticano.

Luciano Harary

São Paulo

___________________

PAPA NÃO ENCOBRIU CASO MURPHY

Causaram não pequena perplexidade reportagens do jornal New York Times que dão a entender que Bento XVI, em sua gestão à frente da Congregação da Doutrina da Fé, encobrira as atividades pedófilas do sacerdote americano pe Muphy.

"Não houve encobrimento algum", diz o jornal L"Osservatore Romano (26 de março último), em resposta ao jornal nova-iorquino. New York times tentou envolver a Congregação para a Doutrina da Fé, ao tempo em que tinha como prefeito o então Cardeal Ratzinger, no gravíssimo caso da sacerdote americano Lawrence C. Murphy, acusado de abusar sexualmente de crianças surdas.

Os abusos cometidos por esse padre contra menores ocorreram no período 1950-1974, num centro católico para deficientes auditivos. Esse caso foi encaminhado à justiça americana, que acabou por arquivar a acusação por falta de provas mais concludentes. Mas o mesmo sacerdote incorreu também num crime canônico, por violação do sacramento da confissão, perpetrada por solicitações sexuais no confessionário. Diante disso, em 1996, o arcebispo de Miwaukee levou o caso para exame da Congregação para a Doutrina, cujo prefeito era o cardeal Ratzinger, hoje papa Bento XVI, e seu secretário era o então arcebispo Tarcisio Bertone, hoje secretário de Estado do Vaticano.

Atenção à data. O cardeal Ratzinger recebeu, em 1996, a comunicação para exame deste último delito relativo à confissão e não do caso de pedofilia que tinha sido objeto de diligências da justiça americana e de procedimento canônico da Igreja.

Portanto, o atual papa Bento XVI, na época cardeal Ratzinger, em nenhum momento encobriu o imbróglio pedófilo do pe. Murphy, como faz acreditar o New York Times, numa tentativa de desmoralizar o papa.

A Congregação para a Doutrina da Fé respondeu, em carta do arcebispo Bertone, pedindo ao arcebispo de Miwaukee que aplicasse todas as medidas pastorais previstas no Cânon 1341 do Código Canônico para reparar o escândalo da violação do sacramento da confissão.

"Para desonrar a pessoa do Santo Padre, agita-se um episódio ocorrido há 35 anos, já conhecido e discutido pela imprensa local na década de 70, cuja gestão - enquanto era de sua competência e 25 anos depois dos fatos - por parte da Congregação para a Doutrina foi canônica e moralmente impecável e muito mais severa que a das autoridades estatais americanas", diz o prof. Massimo Introvigne, sociólogo e diretor do Conselho de Estudos Europeus sobre as Novas Religiões (Zenit, edição em português de 26/3/2010).

Protestamos contra a tentativa de desmoralizar e desacreditar o papa Bento XVI, empreendida pelo New York Times. O melhor fundamento e fulgor do jornalismo ainda é a verdade. É a reportagem calcada nos fatos, respeitando a ética e a verdade, que eleva o índice de leitura de um jornal, e não o contrário, segundo ensina o professor Alberto di Franco.

Rogério Henrique Jonck

São Paulo

___________________

PEDOFILIA É EPIDÊMICA?

O celibato imposto aos padres pelo Vaticano e a pedofilia epidêmica dentro da Igreja Católica, secularmente encoberta e envolta em omissão e mistério, são apenas causa e efeito desse vergonhoso quadro medieval, em pleno século 21. Não é possível que a humanidade conviva pacificamente com isso. Consultem a Bíblia, pois não foi um pedófilo que disse: ''Vinde a mim as criancinhas.''

Levítico 20/13 - ''Se também um homem dormir com outro homem, como se fosse mulher, ambos fizeram abominação. Certamente, serão mortos, e o seu sangue será sobre eles.''

Coríntios 6/9 - ''Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis: nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas''.

Romanos1/27 - ''Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos a penalidade devida ao seu erro''.

Se você é católico ou evangélico e crê na Bíblia, reveja seus conceitos. Foi a ''inspiração divina'' quem escreveu, não eu.

Pense nisso e nos seus filhos.

Flavio Marcus Juliano

São Paulo

___________________

"DESAQUECIMENTO GLOBAL"

Parabenizo os professores José Reynaldo da Silva e Celso Dal Ré Carneiro pelo artigo de onte (A2). Notadamente pela sua aguda observação, compartilhada por outros (inclusive eu) de que, nos dias atuais, muitos temas científicos, em especial os da esfera ambiental, são tratados como uma "perigosa mistura de interesses políticos, econômicos e sociais". Concordo, também, que planejamentos territoriais devam envolver equipes multidisciplinares; mas ouso avançar, ao indicar agrônomos generalistas - que adquirem (pelo menos nas grades curriculares menos "modernas") a apregoada visão holística a ser aplicada nos projetos ou saneamento de problemas - para coordená-las, facilitando a agregação dos elementos de tais equipes.

Frederico Ricardo Hrdlicka

Cotia

___________________

PETRO-ROYALTIES

Quais são as razões alegadas, pelos governos estaduais, sobre os direitos aos royalties?

É que a logística e exploração do petróleo causa necessidade de investimento em estradas, portos, etc.?

É que a poluição aumenta e é necessário investimento para amenizá-la?

Além disso, os Estados que já recebem royalties realmente os investem para esses fins?

Sugestão aos que estão envolvidos no assunto (governos, deputados, presidente, etc...): acabem com os royalties! Inclusive para Estados produtores. E quando a exploração do petróleo for iniciada (no caso do pré-sal), ou onde a extração já existe, o governo estadual solicita financiamento a fundo perdido, comprovada a necessidade via estudo de impacto ambiental, ou necessidade de estradas, etc... Essa prática poderia ser aplicada quantas vezes forem necessárias, inclusive para os Estados não-produtores, mas que, indiretamente, são comprovadamente afetados pela exploração do petróleo do Estado vizinho.

Lucio Suriani

São Paulo

___________________

NOVA LEI SOBRE SIGILO BANCÁRIO

Interessante a euforia do senador Camata sobre a nova lei sobre o sigilo bancário, chamando-a de vassourada na ilegalidade. Se não me falha a velha memória (que tem falhado muito ultimamente), quando houve aquele "encandalozinho", que já passou, claro, sobre a utilização das verbas da Câmara e do Senado, parece-me que li algo sobre esse senador. Estaria ele envolvido? Não, claro, um homem tão preocupado com os atos ilegais não faria nada de errado.

Mas, sinceramente, estou certo que a tal lei só vai fazer sucesso com os "normais".

Manoel de Brito

Bertioga

___________________

AGENTE INFILTRADO

Durante a greve de professores, quando do choque entre eles e a polícia, a mídia divulgou foto registrando um civil carregando no colo uma policial que teria sido ferida durante o conflito. O homem foi até elogiado pelo fato. Agora sai a notícia de que, na realidade, ele é um policial civil que estava ali e socorreu a colega de profissão. Cria-se a partir dessa informação uma tempestade em copo d"água, recriminando o governo por colocar agente(s) disfarçado(s) no meio de professores. Ora, em qualquer país do mundo, tanto faz ser em Cuba ou na Suécia, sua polícia infiltra agentes no meio de movimentos ou greves que culminam em passeatas, não importando se é violentas ou não, para acompanhar e manter-se informada do que ocorre em seu meio. É uma obrigação fazer isso.

Laércio Zanini

São Paulo

___________________

MERA DESCULPA

Desde 2005 os professores paulistas receberam apenas 5% de aumento salarial, ante uma inflação 22% no período. Mas o objetivo de "quebrar a coluna" do governador José Serra - conforme declarou a líder do movimento, Maria Izabel Noronha - tem que ver unicamente com a real necessidade de que o aumento seja concedido, independentemente de poder parecer qualquer manobra da oposição, conforme afirmou o governo, como uma mera desculpa para motivar a não-concessão do aumento pretendido.

Iracema Palombello

Bragança Paulista

___________________

LC 836/97, O MAIOR DESRESPEITO AOS APOSENTADOS

Após os professores paulistas terem se aposentado, com seus atos de aposentadoria publicados no DOESP, indicando o quanto eles haviam TRABALHADO para fazerem jus àquelas aposentadorias, em número de horas-aula, vêm o então governador Mário Covas e sua secretária da educação Rose Neubauer com essa LC 836/97 e reduzem em até 50 aulas-mês a carga horária com a qual os professores haviam se aposentado, ESTANDO ELES, HÁ ANOS, JÁ APOSENTADOS! Os professores foram à justiça e, PARA A MESMA AÇÃO, muitas foram julgadas PROCEDENTES e outras, improcedentes! Apelos foram feitos a cada governador que se sucedeu e o resultado foi a INDIFERENÇA de todos, inclusive deste último e de seu secretário de Gestão Pública. Rogamos JUSTIÇA!

Teresinha Ferreira Silvério, professora

Limeira

___________________

O MP É COAUTOR

Diz a Constituição, no seu artigo 129: "São funções institucionais do Ministério Público: II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos." A grande arruaça programada de ontema, promovida pela CUT e demais sindicatos, com o apoio do PT, provocou transtornos aos cidadãos e, possivelmente, danos materiais e físicos. O Ministério Público paulista, ao omitir-se vergonhosamente diante de mais esta afronta aos direitos da maioria da população de São Paulo, torna-se coautor de todos os atos que infrinjam a lei. Que respondam por isso.

M. Cristina da Rocha Azevedo

Florianópolis

___________________

DAVI X GOLIAS

A minha filha mal voltou de retorno às aulas e já estão em greve de novo. Uh! Essa novela é o famoso clássico Davi x Golias. De um lado, o governo (Golias), do outro, os professores (Davi) e, no meio desta batalha, os alunos (as pedrinhas do ribeiro). Será que Davi vai conseguir acertar as pedrinhas na cabeça de Golias?

Ednamerico Minhoto

Campinas

___________________

A APEOESP E A POLÍTICA

A causa dos professores de verdade sempre é justa neste nosso INJUSTO país.

Se um senador pode ganhar R$ 52 mil por mês e estar cheio de justificativas, verdadeiras ou não, por que NÃO aumentar os sofridos professores?

Mas ter atrás desse movimento um grupelho de petistas de carteirinha travestidos de professores, e um deles chamado CARLÃO (nome de segurança de quinta categoria), aí a coisa fica feia. E para piorar, a presidente da Apeoesp, que também é vermelha, leva o movimento para a Avenida Paulista?

O Ministério Público tem mais é que multar e a Polícia Militar, descer o porrete. Chega de baboseira e impunidade. Por que NÃO vão fazer passeata para ver quem são os mensaleiros do PT, quem colocou a mando de quem dinheiro nas cuecas, por que o Dirceuzinho leva tanto para fazer lobby, por que o ingênuo Genoino assinou um documento em branco?

Ora, façam-me o favor de procurar algo útil para fazer, pois isso tem mais cara de baderna para prejudicar o Serra! Eles sabem que em São Paulo o PT está mais sujo que pau de galinheiro e a Dilma vai dançar.

O povo precisa de professores ordeiros, e não de leões de chácara enrustidos. E tá dito.

Antonio Jose G. Marques

São Paulo

___________________

ATOS DE VANDALISMO

Alunos de escola estadual de Jundiaí (SP) promovem "apagão" noturno. Esse episódio tem ocorrido nas proximidades da E. E. Professora Maria de Lourdes de França Silveira, localizada numa região de classe média. A escola no Estado de São Paulo já é uma instituição falida: professores não são remunerados adequadamente, o aluno não tem interesse em estudar/aprender, apenas freqüenta a escola para ser promovido ao ano seguinte. Além disso, alguns desses estudantes (não sei se deveria usar o termo "estudante" para esse tipo de pessoa), em dias de jogos do Campeonato Paulista de Futebol, danificam o transformador e, como conseqüência, as aulas são interrompidas e todos seguem de volta para a casa como se fossem assistir aos jogos da Copa do Mundo (a felicidade é total). Já a população local permanece no escuro e solicitando reparos na rede de energia elétrica. Trata-se de um dano ao patrimônio público e falta de respeito para com a população que reside nessa região. Vale lembrar que esse tipo apagão não ocorre próximo a presídios ou cadeias. Que educação é essa?

Esse problema seria facilmente resolvido se os portões das escolas ficassem abertos no período noturno, seguindo o princípio da "escola aberta para quem deseja estudar". Dessa forma a sociedade não pagaria por esses atos de vandalismo.

Paulino Demarchi Rossi

Jundiaí

___________________

CENSURA

Justificativa lullo-petista-sindical-autoritária: ''A liberdade de imprensa não é liberdade privada'', disse Arthur Henrique, o presidente da CUT.

Isso justifica, entre outras coisas, a legalidade da censura imposta ao ''Estadão''.

A. Fernandes

São Paulo

___________________

PROPAGANDA ELEITORAL

Ontem a televisão cansou de exibir no horário nobre propagandas do governador José Serra, durante o Jornal Nacional e a novela, em vários espaços. Ele nem saiu do cargo, mas falou das mais variadas coisas que fez no governo do Estado, na Prefeitura, no Ministério,

Além disso, para variar, inaugurou a nova Marginal sem terminar. Faltam placas de orientação, inexiste sinalização de solo, por falta de luz à noite é um breu, sem falar nos dias de chuva. Falta respeito ao cidadão que paga impostos, pedágios!

E inaugurou também o Trecho Sul do Rodoanel sem terminar, ou seja, sem se poder usar, mas o preço do pedágio já está estabelecido: simplesmente R$ 6 por eixo, o que vai encarecer mais ainda os produtos transportados. É esse é governo do Serra, que serra mesmo, espalhando mais miséria aos aposentados do Estado, principalmente professores!

Maria de Mello

São Paulo

___________________

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

O presidente Lula, com elevado prestígio no Brasil e no exterior, deixa muitos adversários frustrados. Nosso país nunca esteve tão bem e o povo poderia estar melhor. Mas algumas medidas adotadas por governos anteriores ainda estão vigorando, exigindo mais mobilização dos interesssados para que sejam revogadas. Como no caso do famigerado fator previdenciário, criado no governo FHC. Mas não são apenas alguns adversários que criticam o governo Lula. Alguns juízes da área eleitoral fazem o mesmo, impondo multas pelos seus pronunciamentos em alguns eventos. Uma dessas multas, no valor de R$ 10 mil, foi imposta depois de uma solenidade na área sindical. E sindicalistas, não os sindicatos, estão fazendo uma campanha para cobrir a multa. É uma atitude que merece elogios, e não comentários críticos de quem não aceita pagar a Contribuição Sindical, mas aufere os resultados das lutas de seu sindicato. Coisas de trabalhador despolitizado e oportunista.

Uriel Villas Boas

Santos

___________________

FIM DE FESTA

Quero comentar a reportagem que o Jornal Nacional apresentou nesta quarta-feira do discurso do presidente Lula.

Palavreado grotesco, visual de fim de festa, gesto e atitude que não condizem com um presidente da República.

E os "cumpanheiros", mais uma vez, aplaudindo a aberração da natureza.

Que vergonha tenho desse cara, que não considero como presidente de meu país.

Antonio Bôer

Americana

___________________

IGNORÂNCIA VERGONHOSA

Ao ver as declarações de Lulla na TV sobre o caso do Irã, como cidadão brasileiro que já esteve sob a gestão de mais de dez presidentes da República, quero declarar minha vergonha de estar sob a gestão do presidente mais ignorante, leviano e irresponsável que este país já teve, o inominável Lulla. Graças a Deus, termina essa fase negra para o sofrido povo brasileiro, que não tem consciência das mostruosidades praticada pelo

referido mandatário. Quer sob Dilma ou Serra, estaremos muito mais bem servidos, com certeza, pois nenhum dos dois porta o grau de ignorância desse presidente que sai, e já vai tarde.

Renato Pires da Silva Filho

Ribeirão Preto

___________________

TERRORISMO SINDICAL

Nos últimos dias radicalizaram-se de vez as manifestações de sindicatos de diversas categorias, sejam elas de professores, a turma da USP, o pessoal da CUT e daí por diante. Em minha modestíssima opinião, trata-se de puro terrorismo sindical, de algo manipulado pelos partidos de esquerda (PT, PSB, PCdoB, PC e outros aliados de Lula & Cia.), que querem de toda maneira colocar contra a parede candidatos como Serra e partidos como o PSDB. Só não enxergam isso juízes do STF e do TSE, parecem aliados de Lula e do PT (parecem?). A cara de pau do apedeuta e da terrorista húngara são imensuráveis. Até onde a impunidade vai neste país?

Marcio J. Gonçalves

Colorado (PR)

___________________

ORÁCULO DE DELFOS

Não precisamos de um Oráculo de Delfos para saber que a Dilma do Lula perderá as eleições, pelo seguinte motivo: Lula passou para a população que, por intermédio do Bolsa-Família, tiraria milhões da fome. Mas o eleitor contribuinte que paga essa bolsa não engoliu essa, porque Lula havia prometido 10 milhões de empregos, e não 10 milhões de Bolsas-Família. Além de tudo, os próprios que recebem essa bolsa queriam mesmo um emprego digno, e não essa ''merreca'' que apenas dá para ''umas e outras'', com limão. Vieram também as mentiras, o pouco-caso como o mensalão, a que Lula não deu importância, dizendo que não sabia de nada, quando todos sabem que ele sabia. Vieram os aloprados, os dólares na cueca, os milhões de dólares perdoados a outros países sem mesmo passar pelo Congresso, enquanto nosso salário mínimo está à deriva e pedindo esmolas. Veio a união e simpatia por Evo Morales, que comprou a Refinaria da Petrobrás por US$ 112 milhões e nos custou US$ 200 milhões, não explicada. Veio a visita a Cuba, ao mesmo tempo morria Zapata, preso cuja carta negou ter recebido, teria de ser protocolada... Veio a amizade sem limites com um ditador Hugo Chávez, da Venezuela, que humilhou nossos congressistas. E os boxeadores cubanos entregues a Fidel Castro, negando-lhes asilo, as amizades com Ahmadinejad, cinismo total em declarações como varrer Israel do mapa e que o 11 de Setembro foi provocado pelo governo americano. E os abusos com cartões corporativos, o enriquecimento rápido de amigos e partidários, as mentiras sem limites. Por isso e muito mais, como atropelar a Justiça, não respeitando o TSE, fazendo propaganda antes do tempo, sendo multado com valores irrisórios, do que debocha... é que o PT do Lula, com Dilma Rousseff para presidente, não ganhará as eleições. Serra levará essa sem muito esforço, ele respeita as leis, não atropela e, justamente, isso é que o povo aprecia, um homem público que respeita as leis. A opinião pública já está formada e cimentada. Cabe a Serra fazer um bom governo, desenvolver de fato o País, porque senão eles voltarão novamente com suas maneiras, seus discursos que arrepiam nossa língua portuguesa.

Alberto Nunes

Itapevi

___________________

PT, PERIGO TOTAL

Vamos aos fatos. O governo Lula perdoou todos os golpistas comunistas do passado, pagando indenizações milionárias ao custo dos cidadãos de bem desta nação. Faz vista grossa ao MST, que se refestela invadindo e destruindo propriedades neste país. Bajula regimes sangrentos como Cuba, ao mesmo tempo que sorri para ditadores como Chávez e o antissemita Ahmadinejad, do Irã. E vai além, ignora a Europa, Israel e os EUA, aliados históricos do Brasil, venera Síria e Jordânia, regimes suspeitos no tumultuado Oriente Médio. Mais recentemente, observamos o movimento grevista no Estado de São Paulo, onde as palavras de José Dirceu - ''Eles têm de apanhar nas ruas e nas urnas'' - proferidas em 2000 se fazem extremamente atuais. Por fim, o ilustre filho do presidente Lula chamou o time São Paulo Futebol Clube de ''monte de gay'', numa clara alusão ao ódio que move o preconceito na cabeça dos pobres de espírito. Agora vamos à matemática: Perdão aos golpistas comunistas + MST com carta branca + Cuba, Venezuela e Irã - Europa, Israel e EUA + Síria e Jordânia + incitação à violência + ódio. Huuumm, creio que essa equação culmina num total Holocausto da democracia brasileira, aliado à destruição dos princípios básicos de respeito, coexistência e tolerância, tão nobres em nosso grande país.

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

___________________

MENTIRAS

Venho lembrar que o próprio presiMente Lulla disse que, quando alguém começa a mentir, não para mais. Sendo assim, eu gostaria que depois dessa dantesca apresentação ilusória do PAC 2, com números de mais de R$ 1,5 trilhão e obras sob suspeita de superfaturamento, ele dissesse de onde viriam tais verbas. Afinal, é muito fácil iludir o povo e tentar emplacar a ministra Dilma como a mãe de seus programas de duvidosa eficácia, competência e capacitação sem a devida premissa. De onde vem todo esse dinheiro, presidente, se educação, saúde, aeroportos, portos, estradas não tiveram NENHUM investimento nesses quase oito anos de governo? Mentir é fácil, o difícil é ser competente e coerente.

Luiz Henrique Chaves d"Avila

São Paulo

___________________

VERGONHOSO

O Irã executou 112 pessoas em apenas oito semanas. Após as eleições fraudulentas no país, os opositores ao regime estão sendo eliminados sumariamente. Mostra bem como o Irã não passa de uma ditadura sangrenta, que pisa na democracia e nos direitos humanos. É vergonhoso que o presidente Lula apoie abertamente um criminoso como Ahmedinejad, assim como defenda a ditadura cubana. O Brasil deveria estar sempre a favor da democracia, dos direitos humanos e contra a opressão e a barbárie, seja onde for.

Renato Khair

São Paulo

___________________

MAIS UM ENGODO

Todos os brasileiros bem-informados sabem que os governos federal, estadual ou municipal têm por obrigação investir em obras públicas tudo o que arrecadam com a cobrança de impostos. Portanto, são iníquas as afirmações de Lula de que obras foram realizadas via PAC. As citadas obras seriam executadas com ou sem o PAC.

Essa sigla não tem peso nenhum, pois foi inventada pelo nosso presidente com apenas uma finalidade: eleger sua sucessora, a quem atribui a maternidade da referida. O PAC não passa mais um engodo do governo petista.

Adolfo Zatz

São Paulo

___________________

LULA EMPOSSA MINISTÉRIO DO 2º ESCALÃO

Os que estão saindo continuam na folha de pagamento?

Robert Haller

São Paulo

___________________

FRUTOS

Vejo nas informações de horóscopo Quiroga "que se conhece a natureza de uma árvore pelos frutos da mesma e conhecerá a essência de uma pessoa pelas suas obras, pelos seus feitos, mais que as palavras."

Tal definição atinge em cheio o sr. Luiz Inácio, presidente: fala demais, muito, de suas obras efetivas e, apesar do dinheiro público gasto, do PAC 1, do PAC 2, de frutos e obras efetivamente realizadas não vai deixar nada.

Celso de Carvalho Mello

São Paulo

___________________

QUESTÃO DE GOSTO

O presidente Lula e sua candidata, Dilma Roussef, continuam usando a tática consagrada de falar sobre uma montanha de coisas que nem sempre já foram planejadas, quase nunca foram feitas e ainda nem saíram do papel. O governador José Serra, a cada dia mais candidato à Presidência, dá um duro danado para planejar e fazer a obra acontecer de verdade e é malhado. Resumo: quem não quiser que não passe pelo Rodoanel; quem não quiser que não use o metrô ou circule pela Marginal Tietê. Mas também não vá procurar remédio, hospital e reabilitação de graça ou curso técnico para arrumar emprego.

Tiago Vinícius Matos

São Paulo

___________________

TEM QUE EMPURRAR COM FORÇA!

Se a campanha de Lulla para eleger sua sucessora pudesse ser comparada a um carro, Lulla estaria tentando dar tranco num carro com pneu furado e garganta abaixo, digo ladeira acima. Pac, pac, pac...

Flávio Cesar Pigari

Jales

___________________

PAC 2, O RETORNO

Plano para Alavancar a Cumpanhêra. O "cara" é mesmo sem vergonha e sem pudor!

Renato Otto Ortlepp

São Paulo

___________________

DESABAFO CONTRA INJÚRIA DE LULA

Finalmente uma voz gabaritada e autorizada se faz ouvir contra a verborragia do ainda presidente Lula. Tem sido a tônica de seu governo o ataque virulento a uma série de instituições e segmentos da sociedade, entre elas a classe médica, para justificar sua inépcia como administrador e planejador, tentando se isentar das responsabilidades inerentes ao cargo que ocupa, de forma covarde, expondo, no caso, profissionais que são mais vítimas do que responsáveis pelos desmandos, principalmente de gestão, da política oficial. Vale lembrar que, enquanto no Maranhão, um dos piores IDHs do Brasil, morrem crianças por falta de leito em UTI, o coroné-mor Sarney, aliado do presidente, desloca-se para São Paulo, provavelmente à custa do erário, para tirar uma "pinta". Da mesma forma que o presidente e seus familiares são atendidos nos centros de excelência, bem como Castro chamou um cirurgião espanhol para operá-lo. Por que nenhum deles se valeu dos préstimos dos ''médicos cubanos''? Alguém consegue me apontar alguma melhoria na área de saúde promovida com os anos de cobrança de CPMF, ao que atribui, pela sua extinção, também como causa, a péssima condição de atendimento? Como médico formado há 34 anos, sempre trabalhando no serviço público, posso garantir que é graças ao esforço e dedicação da grande maioria dos profissionais que ainda existe um atendimento digno e honesto, porém aquém das necessidades da população carente.

Caro José Luiz Gomes do Amaral, digníssimo presidente da Associação Médica Brasileira, parabéns pela iniciativa e pelo brilhantismo do texto ("Incontinência verbal", 30/3).

Luiz Nusbaum, médico

São Paulo

___________________

ATAQUE AOS MÉDICOS

Esse presidente da República, em mais uma das suas atitudes estrambelhadas, ataca agora os médicos de maneira agressiva e sem propósitos. Ele que faça muitas orações para não adoecer...

Ademar Monteiro de Moraes

São Paulo

___________________

SER MÉDICO NA AVENIDA PAULISTA É FÁCIL!

Quando se é ignorante, fazer críticas e culpar terceiros é fácil.

Fácil foi a sua Presidência, exercida num período de extremo crescimento econômico mundial nunca visto antes. Deu pra perceber que qualquer um com um mínimo de instrução e instinto de sobrevivência surfava essa onda. Da próxima vez que vier a São Paulo para consultas médicas, por que não procurar os postos de saúde do Capão Redondo, em vez do Hospital das Clínicas? Lá também existem ótimos médicos. Podem não ter os mesmos recursos, mas isso o presidente resolverá com o PAC 2, não é, presidente?

Paulo Ribeiro

São Paulo

___________________

TAL PAI, TAL FILHO

Já diz o velho ditado que "quem sai aos seus não degenera (nem regenera)", e aí está o exemplo concreto de Lula e Lulinha - abrem a boca e só sai sandice, por mais que queiram enfeitar o pavão e justificar suas atitudes. Esse Lulinha (o filho do dono do Brasil) é o mesmo que deu "espetáculo gratuito" no Cirque du Soleil, igualzinho a tantos espetáculos dados pelo pai. Assim, por seu desresprito aos gays, uma sugestão: ignorem a figura de Lula, como os israelitas devem fazer o mesmo por sua afronta ao Estado de Israel e como os aposentados devem fazê-lo pela humilhação e desdita sofridas neste governo.

João Roberto Gullino

Petrópolis (RJ)

___________________

QI

Incontinência verbal não é privilégio do papai, como também capacidade profissional. Que o digam seus antigos patrões SEP e SPFC. É bom ter QI (quem indicou).

Jose Roberto Palma

São Paulo

___________________

QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS PELO TRÂNSITO, RADARES OU POLICIAIS?

O trânsito está uma vergonha em todo território nacional, o poder público vem contratando os serviços de instalação de diversos tipos de radares, visando abastecer a indústria de multas já instalada em solo nacional.

Tem radares para todas as funções, exceto para coibir aquilo que somente um profissional treinado e bem remunerado poderia fazer nas ruas e estradas. O agente de trânsito, policial militar de trânsito ou o policial rodoviário estão em extinção.

Diariamente vemos motoristas embriagados transitando livremente por nossas ruas e estradas, matando, destruindo e depois sendo encaminhados ao distrito policial para teste de bafômetro, recolher a multa e em seguida voltar a beber e a dirigir livremente. Sem contar aqueles que dirigem sem habilitação, ou seja, sem a CNH, não por que esqueceram-na, mas por que nunca se preocuparam em tirá-la.

A lei? Sim, ela existe, mas continua inócua, o motorista bebe, mata no trânsito e sua prisão é trocada por uma indecorosa quantia estipulada sob a forma de fiança que beira o ridículo. Alguns reais colocam de volta às ruas qualquer marginal, seja ele bandido ou motorista.

Ultimamente temos percebido que tem aumentado consideravelmente o número de motoristas trafegando na contramão em nossas estradas em SP. Alguns ficamos estavam alcoolizados, outros morrem no acidente por eles provocados e não ficamos sabendo se as autoridades realizaram teste de sangue no IML, como em qualquer país civilizado.

São casos estranhos, dirigir na contramão em uma grande avenida seria absurdo, mas como explicar que esses energúmenos consigam dirigir por muito km"s em grandes rodovias com câmeras, devidamente cheias de praças de pedágios sem serem importunados por policiais rodoviários? Onde está a fiscalização? Onde estão os policiais que deveriam nos proteger e cuidar da segurança das estradas?.

Radar não flagra motoristas na contramão? Governadores e Prefeitos precisam licitar mais esse imprescindível serviço em detrimento da fiscalização e da ordem antes que seja natural demais andar na pista contrária.

No Rio de Janeiro o jogador Adriano do Flamengo e da Seleção do Dunga circula livremente com seus carrões mesmo tendo 87 pontos computados em sua CNH, já são 19 infrações de trânsito, esse é o exemplo que as autoridades deixam para a sociedade.

Isso deixa claro como e por quem estamos sendo governados no âmbito estadual e municipal, demonstrando claramente que vale para eles é arrecadar, cobrar impostos, recolher multas e formar uma enorme receita para depois torrar sob a forma de desperdícios e corrupção.

Rafael Moia Filho

Bauru