Dada a largada

O início de fato da campanha eleitoral - com o afastamento dos candidatos dos cargos que ocupavam - mostra que nossa democracia está em processo de maturação. Devemos ficar atentos não só ao que prometem os postulantes ao mais alto cargo público do País, mas principalmente às alianças que farão pela vitória. A mídia terá nisso o papel fundamental de informar sobre quem é quem nesse jogo pesado a que vamos assistir daqui para a frente.

JOSÉ DE A. NOBRE DE ALMEIDA

josedalmeida@globo.com

Rio de Janeiro

Discursos de despedida

Nos discursos de despedida de José Serra e Dilma Rousseff a constatação é óbvia: Serra mostrou sua autonomia. Tem o que dizer de si, de sua atuação na vida pública e não deve nada a ninguém. Dilma é criação de alguém que não quer largar o poder, uma subordinada que chamou seu chefe de "senhor" por 28 vezes em seu discurso. Sua força não é sua, mas de seu criador. Já foi chamada de "mãe do PAC" e esse era seu triunfo, mas parece que, pelo insucesso da administração do programa, já não tem mais nem esse nome.

MARIA TEREZA MURRAY

terezamurray@hotmail.com

São Paulo

A pré-candidata do PT à Presidência disse que o povo "tem certeza de que sua vida mudou e não aceita mais migalhas, parcelas e projetos inacabados". Estaria ela se referindo ao PAC 1?

JOSÉ CARLOS DEGASPARE

degaspare@uol.com.br

São Paulo

De obras e placas

Ver simpatizantes do PT criticando as novas faixas da Marginal do Tietê pela falta de sinalização é de morrer de rir! Pelo menos faltaram só as placas. Já as obras do PAC de Lula têm placas, mas falta todo o resto. Resta decidir o que é preferível.

M. CRISTINA DA ROCHA AZEVEDO

crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

Continuidade

Sr. Lula e sra. Dilma, já se vão oito longos anos de administração petista. Oito anos seguidos de ataques ao ex-presidente FHC. Parece-me que a influência dele ainda lhes é muito forte. A sra. Dilma agora fala em continuidade. Continuidade de quê? De alocar funcionários em cargos comissionados, da família Sarney, de mensalões, de aloprados, de não sei, não li, etc.? A lista é longa e causa azia pior do que aquela que Lula diz sentir quando se vê obrigado a ler algo.

ANTONIO FERNANDO FERREIRA

rdseg@terra.com.br

São Paulo

Do prato farto a...

Dilma Rousseff se despede do cargo atacando FHC e os tucanos (segundo ela, viúvos da estagnação, do País que crescia pouco). Ela tenta esconder o fato de que, se dependesse do PT, estaríamos até hoje vivendo com inflação alta. Ela convenientemente se esquece de que em 1994 os petistas votaram contra a aprovação do Plano Real, criação do então ministro Fernando Henrique Cardoso no governo Itamar Franco. Se Lula chegou aonde chegou, foi porque FHC usou muito bem seus dois mandatos, preparando o terreno para quem o sucedesse. Ao contrário dos resultados exitosos e perenes do Plano Real, vê-se que no PAC 1, tido como a grande realização do governo Lula, quase 50% das obras estão empacadas ou nem saíram do papel. Em bom português, Lula e Dilma são grandes ingratos, publicamente cospem no prato que os tucanos lhes ofertaram e do qual se fartaram de comer.

MARA MONTEZUMA ASSAF

montezuma.fassa@gmail.com

São Paulo

MINISTÉRIOS

Brasil dos brasileiros

Esperamos que a dúzia de ministros que se desligou esta semana do governo preste contas à população dos feitos de suas Pastas. E que cada um dos substitutos desses ministros entre para trabalhar para o povo, e não para alavancar ainda mais a campanha da ex-ministra candidata, que deixou suas obras emPACadas e saiu sem dar a mínima satisfação. O Brasil ainda é dos brasileiros.

LEILA E. LEITÃO

São Paulo

PROTESTO EM SÃO PAULO

Gastança da Apeoesp

Organizar manifestações não é coisa corriqueira, exige a contratação de piqueteiros, comida, locomoção, confecção de faixas, carro de som, etc. Essa logística custa dinheiro (e muito), que vem dos filiados aos sindicatos e das contribuições (?) anuais descontadas compulsoriamente do salário dos trabalhadores. Não seria o caso de o Ministério Público investigar a gastança da Apeoesp para promover a baderna em São Paulo com fins que nada têm que ver com a defesa da classe dos professores e em prejuízo de inúmeras pessoas que nada têm que ver com esses radicais?

ADEMAR MONTEIRO DE MORAES

ammoraes57@hotmail.com

São Paulo

CHINA E IRÃ

Utopia do Itamaraty

Finalmente, a China da revolução cultural, do jovem estudante, que simbolizou uma brava geração, e dos tanques da Paz Celestial parece pender, em negociações sérias no Conselho de Segurança da ONU, à adoção das indispensáveis sanções contra o Irã, cujo povo inevitavelmente é quem sofrerá os efeitos da política ensandecida de Ahmadinejad. Enquanto isso, o Itamaraty sonha com um acordo utópico, exacerbando a "nossa imaginação já exaustivamente exacerbada pelos sóis tropicais".

AMADEU R. GARRIDO DE PAULA

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

TARIFAS BANCÁRIAS

Concorrência

Se o Banco Central realmente quisesse disciplinar o assunto, deveria estabelecer dois pacotes de serviços, que todos os bancos seriam obrigados a oferecer aos clientes. Pacotes que deveriam incluir os serviços mínimos para o funcionamento da conta, ou seja, cadastro (renovável anualmente), cartão de débito, 20 folhas de cheque/mês, TED (1), DOC (2), extrato (1), saldo e internet ilimitados. O outro pacote contaria com esses e alguns outros serviços, variando a sua quantidade mensal. E, finalmente, para que a medida seja eficaz, os dois pacotes deveriam ter os mesmos nomes em todos os bancos, aí, sim, estaria estabelecida a famosa e tão sonhada concorrência!

GUSTAVO GUIMARÃES DA VEIGA

gjgveiga@hotmail.com

São Paulo

''''Cartas enviadas ao Fórum dos Leitores, selecionadas para o Estadão.com.br''''

OS LEGADOS DE LULA E DO PT

Já bem antes de assumirem plenamente o poder, como ambicionavam, Lula e o PT deixaram como legado daquela época as grandes greves, a intransigência da CUT e dos movimentos sociais, o radicalismo sindical, e mais que a luta pela redemocratização lutaram mesmo foi pra tomar o poder, ainda que alguns setores radicais do PT - como o bloco do Genuíno - pregavam a luta armada para implantar o seu socialismo. Passada a utopia petista eles alcançaram o poder, enterraram suas bandeiras de luta, mudaram o discurso, se aliaram a velhos inimigos, deram nova roupagem a velhos vícios da política brasileira, assumiram de vez seu caráter stalinista perseguindo e aniquilando ex-aliados e agora tentam impor o continuísmo do seu projeto de poder. Dessa nova era, sem dúvida alguma, Lula e o PT vão deixar mais uma vez seu legado para as futuras gerações; o mensalão, o escândalo dos bingos, a blindagem de José Sarney, dólares na cueca e mais de uma centena de escandalos, além de nomes que serão lembrados eternamente para vergonha nacional como Valdomiro Diniz, Daniel Dantas, Silvinho Pereira, Delúbio Soares, Marcos Valério, Fernando Sarney, José Dirceu e etc...etc...etc...

Wilton Borges Viana wb.viana@bol.com.br

Presidente Prudente

UM PAC PARA MIM

Como todo brasileiro classe média tenho dívidas e encargos suficientes para viver no sufoco.Mas o nosso presidente tem feito tanta apologia de riqueza que resolvi também fazer meu PAC: até a Copa de 14, no máximo, devo adquirir um jato executivo, iate, chalé nos Alpes Suissos e uma empresa, ainda que fictícia, mas que registre X, Y ou Z no final do nome. Acho que é sucesso garantido, embora com risco de ser apontado como maluco ou estelionatário para sonhar com tanta fortuna. Batizei até de Programa Aloprado e/ou Canalha, imitando o PAC2 de dona Dilma que, se não é puro delírio, estamos diante de um estelionato eleitoral. Ou não, TSE?

F. CALIL loucospornatureza@gmail.com

Uberaba (MG)

DESPEDIDA DA MÃE DO PAC (OU DE 47% DELE)

Como este "governo" não investiu em nada nos últimos 8 anos (estradas continuam esburacadas, a saúde idem) e os casos de corrupção federal (quase um por ano), inclusive envolvendo a quebra de sigilo de FHC pela filha do PAC (Erenice Guerra), creio que o que resta ao "poste" Rousseff é se apegar a falar mal de FHC, já que ela dormiu esses anos todos no governo, sem nenhum fato bom ou novo a contar.

Saudosista como é , daqui a pouco se vai lembrar de Francisco Alves, Vicente Celestino e da juventude guerrilheira e terrorista (creio que disso não se lembre).

GILSON MORETO gilson-moreto@uol.com.br

Santana de Parnaíba

ELEGÂNCIA

No discurso de saída do governo de São Paulo, José Serra sugere: "Os adversários flertam com a falta de ética." Se Deus quiser teremos novamente um presidente sério, ético e elegante.

Elaine Navarro elainenavarro.pa@hotmail.com

São Paulo

MIGALHAS

"O povo não aceita migalhas." Com essa colocação Dilma Rousseff provocou a oposição em seu discurso de despedida da Casa Civil e candidata ao Planalto. Esquece, entretanto, que migalhas não são privilégio do PSDB, mas já vêm de há muito tempo sendo rigidamente implementadas através do Bolsa-Família, pois é ''mais melhor'' a barriga cheia do que trabalho e educação. Hoje sentimos claramente como são volúveis nossos políticos, não possuem mais a cara partidária e nem disfarçam que seguem a origem histórico de seus partidos, notadamente os do PMDB, que suplantaram os antigos da Arena /PDS do tempo do regime militar, ou seja ''Maria vai com as outras ou onde eu me encaixo''. Sem falar naqueles que decepcionam seus eleitores mudando de sigla dentro do mandato. O vice de Dilma quem será? Meirelles X Temer (Ultimate Fight), quem diria. Com certeza o dr. Ulisses sentiria vergonha em tê-los hoje no partido. No comentário de Dora Kramer em 1/4, há de se acreditar que Lula tem mais ascendência no PMDB que seu próprio presidente, pois definirá quem será o vice. Temo que essa eleição seja novamente decidida pelo estômago.

José Dominece jdominece@terra.com.br

São Paulo

NOVO MINISTRO x APOSENTADOS

O novo ministro da Previdência já entra confrontando e desacatando os aposentados com o velho chavão de "falta de verbas", mas agora com um novo slogan "a Previdência não pode ser objeto de aventuras em período eleitoral" - como se a distribuição indiscriminada de aposentadorias durante todo o governo Lula não tenha sido "objeto de aventura eleitoral", inclusive agora, com as pensões indevidas e milionárias aos jogadores das copas mundiais. Seria sério se o ministro não entrasse com depoimento tão cômico. Os aposentados e seus familiares que fiquem alerta para tal detalhe pois, só com Fidel, Evo, Chaves e demais amigos, ele divide e desperdiça o que arrecada com impostos escorchantes, jogando os aposentados na sarjeta, ao belo estilo cubano.

João Roberto Gullino jrgullino@oi.com.br

Petrópolis (RJ)

ELITES

Lula e seu governo desde que foi empossado tratou de desmontar o ex governo, pois ele havia feito o dever de casa e deixou um país muito melhor que pegou em 95. Logo a equipe petista que de fato governa e já tinha o texto preparado começou a metralhar não apenas a oposição, mas sobretudo o que chamam de ''elite paulista'', satanizando São Paulo como um Estado de gente preconceituosa, racista entre tantas coisas, tudo porque eles nunca conseguiram vencer aqui. Como cidadão que veio do nordeste, me sinto a vontade para dizer ao nosso Presidente que graças a tal''elite paulista'' ele Lula conseguiu chegar ao cargo que tem, assim como eu ele não teria conseguido em seu Estado ser alguém de destaque. Quando leio comentários dos petistas de vários rincões do país que nem ao menos conhecem a cidade e o estado de São Paulo com tons bairristas, posso afirmar que tudo o que dizem de São Paulo além de não proceder é ao contrário, eles é que são preconceituosos, pois bairrismo é um preconceito sério e ainda divide o país (dividir para controlar). O Sr. Presidente com isto cuspiu no prato em que comeu.

Francisco da Costa Oliveira fco.paco@uol.com.br

São Paulo

O POVO SABE

No discurso feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em cerimonea pela troca de 10 dos seus ministros; diz que o povo sabe como é o seu governo (sabe mesmo). Sabe que o Brasil mudou de patamar, Sabe que o MST destrói terras produtivas, sabe que o PT intitucionalizou o mensalão no teu governo (só o presidente não sabe), sabe que o PT abraçou a corrupção, sabe que os aposentados estão arrasados no teu governo, sabe muito bem que o seu governo valoriza muito mais os bandidos criminosos que o cidadão honesto e trabalhador; só não sabe onde seu presidente trabalhou durante sua vida, e tem imensa curiosidade de saber.

Benone Augusto de Paiva benonepaiva@yahoo.com.br

São Paulo

O BRASIL PRECISA DE AÉCIO

José Serra e Aécio Neves deixam seus mandatos com altíssimos índices de aprovação, pairando no ar um grande e positivo efeito que resulta no impulso imediato de seus sucessores. Muito provavelmente, Antonio Anastasia será o futuro governador de Minas Gerais e; Geraldo Alckmin, que aparece nas pesquisas quase como que ''ungido'' pelos paulistas, será o futuro governador do estado Bandeirante. Dentro dessa perspectiva, Aécio Neves deve pensar no bem do Brasil e considerar sua participação na chapa tucana sendo vice de Serra. Aécio é o único nome de vice com envergadura de titular e que pode muito bem dar continuidade ao trabalho de Serra. O PSDB é o único partido com dois nomes fortes capazes de encarar a corrida presidencial. O PT inventou uma candidata fantoche, sem apelo popular e agora quer inventar também um vice, que seja ele quem for, não é páreo para Aécio Neves.

Aécio é o único com capacidade de agregar votos, unir correntes partidárias e verdadeiramente provocar uma confluência de forças para derrotar a candidatura petista. Aécio Neves, se Minas precisa do senhor, o Brasil precisa ainda mais. Pense nisso.

Frederico d''Avila fredericobdavila@hotmail.com

São Paulo

MOEDA E VOTOS

Creio que agora, como dantes, nos idos tempos das monoculturas, devemos reeditar a chamada política do café-com-leite. São Paulo e Minas precisam unir-se em desfavor da avalanche assistencialista dos que pretendem a troca de votos pela incondicional ajuda do Estado. Em suma, nossos impostos não podem financiar uma continuidade, com todas as desvantagens do continuismo. Mais e aguerrida firmeza e veemência na crítica estamos roucos de pedir à oposição. A própria base do governo tem laivos de arrogância, pois não se sente contrastada. Como se mensalões e aloprados não fossem mais do que um pretérito perfeito. Breve a prescrição trará de volta à vida pública os que já não andam por aí, legislando e até governando. Espera-se, apenas, que reajam as urnas à indiferença da amnésia. Tomara!

Jairo Polizzi Gusman jairogusman@gmail.com

São Paulo

QUESTÕES IMPORTANTES

O fim do governo Serra deixa algumas questões em aberto. E exige respostas de um candidato ao cargo maior, o de presidente da República nas eleições que se aproximam. Que explicações serão dadas, por exemplo,na área da segurança pública? Como aceitar que os organismos policiais não consigam evitar o constante aumento das atividades criminosas? Falta de efetivo adequado? Ou de um treinamento e aperfeiçoamento, além de melhor remuneração e equipamentos?E na área da educação? Dá para afirmar que o nivel educacional do Estado merece elogios? E na saude? Por uma coincidência, o candidato Serra era ministro da Saúde quando começou uma epidemia de dengue, nos idos de 2002. E agora sai candidato quando o Estado passa pelo drama de nova epidemia. Naquela ocasião ele foi cognominado de ''presidengue''. E agora, será o ''goverdengue''? O que se espera é que surjam as explicações e não apenas a publicidade de obras que sequer ele começou. E que o povo de São Paulo tenha o discernimento de avaliar as propostas e não apenas as promessas de cada candidato.

Uriel Villas Boas urielvillasboas@yahoo.com.br

Santos

''PODE MAIS''

O que me preocupa nesse país que ''pode mais'' de Serra é ter novos

pedágios, novos impostos, novas alíquotas, novas formas de policiar o

contribuinte, como a Nf Paulista...

ANGELO ANTONIO MAGLIO Angelo@rancholarimoveis.com.br

Cotia

RODOANEL

São tolas as especulações sobre a eficiência do Rodoanel. Esse negócio de que o trecho sul só será vantajoso para quem estiver perto dos seus acessos, não passa de balela. Por enquanto, o que está, basicamente, em jogo é o trânsito de caminhões pesados que chegam a São Paulo pelas rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo Tavares e Regis Bittencourt, cujo destino é a Baixada Santista e o porto de Santos. Particularmente, não tenho a menor dúvida sobre o total sucesso do empreendimento.

Sergio S. de Oliveira ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

PROTESTO DE PROFESSORES

A Secretaria da Educação de São Paulo age de forma grotesca, constrange e desmoraliza no sistema político a promoção de todos os profissionais que merecem respeito e dignidade pelo trabalho que prestam à sociedade.

Antonio Rochael Jr. antoniorochael@gmail.com

Iguape

FERIADO DE PÁSCOA

Segundo informa O Estado na página 11 de 1º de abril de 2010, os magistrados federais estão desfrutando o feriado de Páscoa desde ontem, momento em que, há dois séculos, Jesus iniciava a ''via cruxis''. Ressalve-se o esforço - que reconhecemos - que tem sido desenvolvido para ajustar a prestação da justiça brasileira à ''razoável duração do processo'', de que fala a Emenda Constitucional nº 45/2004. No entanto, essa lei - que desconhecemos - já deveria ter sido submetida pela Associação dos Magistrados Brasileiros, do Ministério Público e do Conselho Federal da OAB, ao crivo do Supremo Tribunal Federal, para que este dissesse se essa garatuja corporativista ainda está presente no ordenamento jurídico do Brasil, em face do que dispôs o constituinte originário e a mencionada Emenda. Pena não termos, como lamentava o Ministro José Carlos Moreira Alves, a revogação automática das leis por anacronismo. E, com certeza, o homem crucificado abençoaria os juízes, promotores e advogados que trabalhassem na Semana Santa, com fome e sede de justiça.

Amadeu Roberto Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

JAMES CAMERON, O VERDADEIRO AVATAR

Nao como coincidencia, mas pelo principio da Sincronicidade, veio como palestrante no Forum pela Sustentabilidade realizado em Manaus de 26 e 27.3, o grande Diretor do Avatar , James Cameron nao fez como Al Gore, que voltou no mesmo dia para os USA, ele resolveu aceitar o convite de varias Tribos Indigenas que serao afetados pela Hidroeletrica de Belo Monte, que sera licitada agora dia 20.4, e ja se sabe que investidores estrangeiros, fundos de pensao, recursos do bndes serao colocados na grande usina, para fortalecer o capitalismo selvagem e degradador. O que ja se sabe é que somente 4 meses terao agua sufuciente para a geracao de eletricidade, nos 8 meses será o barro para as turbinas. Mas o fato maior é que o grande Diretor Cameron hoje em Los Angeles esta iniciando uma campanha mundial contra a usina e ja conta com Sting e sua esposa Trudie, poucos sabem mas foi o Sting que conseguiu na epoca a demarcacao do Parque Nacional do Xingu junto ao governo da Ditadura, caso contrario nao teriamos a Eco 92, enquanto os Brasileiros poucos sabem os danos que a usina ira trazer aos Povos Indigenas e a Biodiversidade do expterior um verdadeiro Avatar sai da ficao e parte para a realidade na luta em favor da Natureza e da vida. Estamos juntos nessa longa jornada, mesmo contra os poderosos que insistem pelo capital vicioso e esquecem para esta e as geracoes futuras o capital virtuoso. Vamos em frente.

JOSE PEDRO NAISSER. . jpnaisser@hotmail.com

Curitiba (PR)

CAMERON E BELO MONTE

O cineasta canadense James Cameron se candidatou a protetor dos indios, da amazonia, e faz campanha contra a construção da Hidrelétrica Belo Monte. Alguém tem que informar a este distinto senhor que dos nossos problemas, bem ou mal, cuidamos nós, brasileiros... Cai fora, jacaré.

Florisvaldo Cardozo Bomfim floriscbomfim@bol.com.br

Igarapava

"ISRAEL CONTRA ISRAEL"

O articulista Demétrio Magnoli, em seu artigo "Israel contra Israel", demonstrou explicitamente seu antagonismo contra o Estado judeu. Ele analisou a delicada questão apenas sob um ângulo. Talvez tenha se esquecido que os palestinos não são tão ingênuos quanto aparentam, em nem muito confiáveis. Fazer concessões ilimitadas aos palestinos é o mesmo que confiar à raposa a guarda de um galinheiro. Israel sabe que o principal objetivo, não só dos palestinos, mas de todos os países vizinhos é a destruição daquela nação. Por isso a Israel só resta defender sua soberania, para garantir sua sobrevivência.

Adolfo Zatz dolfizatz@terra.com.br

São Paulo

A VOLTA DA INFLAÇÃO

O aposentado está vendo seu salário diminuir drasticamente por falta de reajuste, há algum tempo. Ele sofre as consequências da estagnação do salário toda vez que vai ao mercado, à farmácia, à quitanda, enfim, em todas as coisas do dia a dia. Esse sofrimento se faz grande, nesta época em que a inflação está controlada. Se a inflação voltar, o sofrimento será tão grande que só lhe restará UTI (do SUS, é claro) e desesperança total, já que não existe ninguém lutando por aquele que já trabalhou e contribuiu para um pais melhor.

MARIA DO CARMO ZAFFALON LEME CARDOSO mdokrmo@hotmail.com

Bauru

ROYALTIES COM JUSTIÇA

O presidente da Petrobras acha injusto o Estado do Rio receber 80% dos royalties. Sob o ponto de vista constitucional e legal ele está errado, mas é uma opinião pessoal. Acho que mais certo seria ele dizer isto acrescentando que as cidades beneficiadas não estão promovendo melhorias aos cidadãos das suas cidades, aí eu concordo com ele. Do 92 municipios do Estado do Rio, apenas 2 não recebem. E onde está a melhoria? Em Duque de Caxias, cidade do Rio de Janeiro, etc., toda vez que chove temos alagamentos, enchentes, deslizamentos, flagelados, e fica por isso mesmo. Aparece um engravatado para dizer que estão tomando providências. O governo do Estado do Rio chega ao cúmulo de dizer que sem os royalties não haverá dinheiro para os aposentados e pensionistas e o Presidente do COB diz que as Olimpiadas estão ameaçadas. Então os royalties são para as Olimpiadas? O pagamento dos ativos, inativos e pensionistas é garantido constitucionalmente, mesmo com prejuizo de outros investimentos. Em Rio das Ostras fizeram uma maquiagem na via principal, contruiram uma ponte sem necessidade e a 150 metros da rodovia é rua de terra e quando chove é uma festa. Em Macaé outras maquiagens, geralmente em época de eleição, e reforma de uma mesma praça umas 10 vezes. Sob este aspecto acho que não deveriam receber roayltie nenhum. É duro dizer isto. Sou morador do Rio, mas cadê o beneficio? Andar de carro no Rio virou trilha, com tantos buracos. Haja suspensão.

Panayotis Poulis ppoulis@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

