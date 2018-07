Dissuasão

O vice-presidente da República do Brasil defendeu a possibilidade de os iranianos enriquecerem urânio para ser usado em artefatos nucleares com fins pacíficos e soltou a seguinte pérola: "Mesmo quando é para um artefato nuclear, é também para fins pacíficos porque é para dissuasão." Até tu, José Alencar?

Victor Germano Pereira

São Paulo

Segue o enterro

Se bem entendi o discurso do presidente Lula em Washington, relevada a forma sucinta de interpretar o orador, parece-me que a tese abraçada é a de que, se é impossível brecar o expressivo aumento dos arsenais atômicos, deve-se buscar a efetiva segurança nuclear impedindo que esse armamento caia nas mãos de agentes não-estatais com propósitos ilícitos. Com base nesse raciocínio, é possível fazer algumas conjecturas. Uma delas, talvez a principal, é a de que Ahmadinejad não constitui ameaça porque, sendo um agente estatal cioso de seus compromissos com a humanidade, manipulará a energia nuclear eticamente. Sob essa ótica de que o mal está nos agentes não-estatais, os demais governos que lavram nessa perigosa seara automaticamente recebem o selo de pacifistas. Não é descabido concluir que os terroristas, se mantidos ao largo dos arsenais, pouco ou nenhum risco oferecem, porque raramente chegam ao poder e, quando chegam, assumem ares angelicais. Isso posto, segue o enterro.

Joaquim Quintino Filho

Pirassununga

Ofensa

A política do governo Lula de aliar-se a um regime antissemita, violento, repressor e antidemocrático agride o caráter brasileiro. Somos um país onde credos, etnias e culturas vivem em harmonia. Apoiar o Irã não só é perigoso, como ofende a moral e o caráter dos brasileiros de bem, que abominam Ahmadinejad.

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

A conta

Presidente Lula, somando-se ao Irã, reconhecendo o programa nuclear iraniano, o povo brasileiro pagará pelo seu erro para depois dizer que não sabia de nada?

Yoshio Asanuma

São Paulo

IRA

Processos de paz

Se o Exército Republicano Irlandês (IRA ataca serviço secreto na Irlanda do Norte, 13/4, A14) é o principal grupo de oposição ao processo de paz na Irlanda do Norte, guardando as devidas proporções em relação ao mundo e ao poderio em armas, a diferença entre o IRA e o Irã é apenas o til.

Dorival José Alves

São Paulo

LUZIÂNIA

Justiça benevolente

É estarrecedor saber que o pedreiro de Luziânia (GO) Adimar Jesus da Silva estava em liberdade condicional quando matou seis jovens a pauladas, mesmo havendo um laudo psiquiátrico que o considerava perigoso e recomendava que ele não fosse solto. Por que um juiz autoriza a soltura de alguém considerado um psicopata? Por que o laudo não foi levado em consideração? Por que a Justiça brasileira é tão benevolente com os criminosos? Quem vai pagar a dor das famílias, que há muito tempo pediam uma investigação séria? A turma dos direitos humanos está assistindo as famílias das vítimas ou está preocupada com o assassino? Essa Justiça é um câncer no Brasil.

José Milton Galindo

Eldorado

LEP repensada

Mais uma vez fica demonstrado o desastre que representam leis utópicas como a Lei de Execuções Penais (LEP). São formuladas por teóricos, mas na prática põem em risco a sociedade. Fica provado, mais uma vez, que as leis de execuções deveriam ser simplificadas e as penas, cumpridas integralmente, com base na condenação dada no momento da sentença.

Edenilson Meira

Itapetininga

Poder Público

Desleixo

O prefeito de Niterói, Jorge Roberto Silveira (PDT), disse esta semana que ninguém culpou os governos da Ásia pelo tsunami, comparando a tragédia de lá com os desmoronamentos no Rio de Janeiro. "Não fui eu que mandei chover aquela quantidade de chuva, não fui eu que mandei desbarrancar tudo aquilo", disse ele. Ou seja, a culpa pela desgraça no Rio é de São Pedro e de ninguém mais. Em Goiás, onde seis meninos foram barbaramente assassinados porque um psicopata foi liberado da prisão por bom comportamento, falou-se em grande "equívoco", referindo-se à libertação do assassino. Assim são justificadas as calamidades e o desleixo no trato da coisa pública. Os familiares que enterrem os seus mortos e fim de história.

Myrian Macedo

São Paulo

INFRAESTRUTURA

Porto de Paranaguá

Complementando as críticas corretas do leitor sr. Euclides Sordi (Supersafra de soja, até a próxima, 11/4), informo que: 1) Embora a dragagem dos canais de acesso ao Porto de Paranaguá estivesse delineada por meio de comissão nomeada pelo próprio porto, da qual fiz parte em 2007, a autoridade portuária resolveu não seguir o recomendado, razão pela qual a licitação subsequente não teve interessados; 2) A draga autotransportadora comprada pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) na China, em 2009, além de não ser adequada às necessidades do porto, está embargada pela Justiça por falhas na licitação internacional, e não se sabe se e quando virá; 3) Não há necessidade de financiamento do BNDES para a compra de equipamento de dragagem, pois a Appa, segundo palavras do atual superintendente, tem mais de R$ 400 milhões em caixa, porém com instruções do ex-governador Roberto Requião de gastar tudo, sem deixar um centavo para o governo a ser eleito em outubro; e 4) O problema dos portos do Paraná é a incapacidade de gestão, já que seus dirigentes são nomeados com base em critérios políticos.

Geert J. Prange, consultor de dragagem

Curitiba (PR)

"Na tentativa ingênua de fazer política internacional na lábia, o "cara" ficou só no abraço"

SILVANO CORRÊA / SÃO PAULO, SOBRE OBAMA TER IGNORADO A DEFESA DE LULA CONTRA AS SANÇÕES AO IRÃ

"O presidente Lula ainda é "o cara"?"

LUIGI VERCESI / BOTUCATU, IDEM

"247 mortes: esse é o tamanho até agora da omissão, da insensatez e da irresponsabilidade do poder público do Rio e de Niterói"

SERGIO IATCHUK / SÃO PAULO, SOBRE A TRAGÉDIA DAS CHUVAS

s_iatchuk@yahoo.com.br

UMA FALHA, SEIS VÍTIMAS

Novamente nos deparamos com um erro grosseiro do Poder Judiciario, e a impunidade continua. Colocam em liberdade um monstro que mal sai as ruas, e comete um crime bárbaro contra a vida de seis jovens inocentes. E absolutamente ninguém é responsabilizado. Se um engenheiro comete um erro, ainda que sem dolo, é punido pelo Poder Judiciário. Assim ocorre com todas as demais categorias de trabalhadores. Todos respondem pelos seus erros. O mesmo não ocorre com Juizes, Promotores e Administradores Públicos. Estes últimos se omitem na sua função, permitindo que pessoas ocupem áreas de riscos levando a tragéias como as que acabamos de assistir no Rio de Janeiro, e ninguém é punido. E assim, a população menos favorecida continua sendo massacrada sem ter a quem apelar.

Alcides Alves

Osasco

MEGALOMANIA

Não acreditei quando li que o Vice presidente Jose Alencar apoia o Irã no enriquecimento de urânio para construção de artefatos nucleares (bombas) apenas para ''dissuasão''! Alencar alega que o Irã pode usar a bomba em sua defesa! Como imaginar o presidente iraniano Ahmadinejad usar artefatos nucleares apenas para dissuação,se o mesmo já declarou que pretende ''varrer'' Israel do mapa? Pura insanidade de quem nao tem mais argumentos para defender o Irã! Tenho a certeza de que nenhuma alta autoridade de países democráticos teriam

a coragem de dizer tamanha insensatez,apenas em países como a Venezuela, Bolívia, Equador, Nicarágua e Brasil, que têm governantes com sintomas agudos de megalomania!

Lauro Fujihara

Carapicuíba

VÍRUS

Pelo amor de Deus... até o equilibrado José Alencar vem com essa singela tese de ''bomba atômica pacífica''. Acho que a sala da presidência da república está contaminada por mais algumas espécies de vírus além daquele que Lula levou ao Oriente Médio. Como leigo no assunto não comentarei a respeito, mas já pensou se todos os paises forem desenvolver suas ''bombas atômicas pacíficas''?

Nestor Rodrigues Pereira Filho

São Paulo

ENTENDIMENTO

A missão de negócios que leva oitenta e três empresários brasileiros ao Irã, lideradois pelo Ministro da Indústria e Comércio Exterior é um verdadeiro esparadrapo na boca de algumas pessoas que preferem ver o nosso país numa posição subserviente nas relações internacionais. Durante a visita, o Ministro Miguel Jorge presenteou o Presidente iraniano com uma camiseta da seleção brasileira, num gesto de muita cordialidade. Evidentemente que não se pode defender a proliferação de armamentos nucleares, mas a imposição de sanções ao Irã e Coréia do Norte tem uma característica autoritária, já que os chamados aliados de grandes potências contam com bombas atômicas em seus arsenais, como no caso de Israel, Paquistão e India. O Brasil nesse caso está defendendo o entendimento e não a imposição, uma posição que é muito correta para a distensão nos procedimentos entre os vários paises.

Uriel Villas Boas

Santos

SLOGANS

É bom o slogan de que "o Brasil pode mais" e esse é com muito caráter. Já o outro (''nós fazemos mais'') é a verdade pura: fazem mais roubos, incham mais o Estado com sindicalistas, dólares na cueca etc ., e ainda transformam meu salário de 2009, que era de R$ 593,18, em dois salários mínimos. O filho de Fidel deveria ganhar o Nobel de Matemática, já que não recebi o abono do PIS e o salário minimo de 2009 era de R$ 465. Se paga o abono a quem ganha até dois salários mínimos, onde acharam essa matemática?

Samuel de Padua Ribeiro

São Paulo

DAÍ SERÁ FÁCIL...

O ''cara'' disse que a eleição 2010 vai ser a mais fácil de todas. Se forem observados os princípios legais, normais e sem fraudes eleitorais não vai ser fácil, não! Será que os brasileiros vão se submeter novamente a mitomania, a arrogância e a prepotência do atual (des)governo? Será que a ignorância popular vai prevalecer mais uma vez? Daí será fácil...

Luiz Dias

São Paulo

O CLIMA VAI ESQUENTAR

Quem tem acompanhado o discurso da pré candidata petista Dilma Rousseff, já deve ter percebido que se Lula fechar os olhos por alguns minutos, Dilma perde a eleição. Não é a toa que até seus companheiros de partido e da base aliada não gostaram nada de suas declarações ao dizer que não fugiu do barco, que foi presa e torturada pela ditadura militar, numa referência aos que se exilaram em outros países fugindo da perseguição dos militares. O pré candidato tucano, José Serra, um dos que deixaram o país, não gostou da insinuação da petista, afinal, ele foi um dos exilados que se refugiou no Chile. Sem queda de braço, a falastrona não leva jeito. Podem inventar mais cestas básicas, auxílio família, mais um PAC, quatro refeições por dia, etc. Certo é que os fatos mostram que o povo só vota bem de barriga vazia. De barriga cheia, fica na preguiça. Vota mal ou nem vota. Com uma rede por perto, tira um ronco. Quem viver verá que na próxima eleição o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) terá muito trabalho com justificativas de ausência. Dilma com certeza repetirá os mesmos comportamentos para levar o eleitor desinformado na conversa como o fez Lula para reeleger-se. Que me desculpem seus admiradores, mas com certeza Lula não tem como tornar Dilma uma atração nem mesmo entre seus milhões de eleitores espalhados por todo o país. Seu discurso é fraquíssimo não transmite segurança, mesmo lido. A voz não ajuda... Sua simpatia e carisma é a pedra no sapato dos que o apóiam. Certamente a popularidade de Lula não será transferida nem que a vaca tussa para sua candidata Dilma Rousseff. O tempo dirá...

Turíbio Liberatto

São Caetano do Sul

SITE DO PT INVADIDO POR HACKERS

O PT denuncia a invasão de hackers no seu site e acusa o PSDB! Impossível! O PSDB como oposição está longe de ter esse tipo de iniciativa. Isso com certeza é coisa de aloprados! Não podemos nos esquecer que o PT só faltou vender a alma ao diabo para chegar à presidência. Que procurem junto aos bingos, máfia dos correios, jogo de bicho, PCC, MST por ser o meio de atuação do PT. Porque o PSDB mostrou nesses 8 anos de governo Lulla que não sabe fazer oposição. É muito simplório para hackear o adversário. Isso é coisa que só gente fora da lei faz. Falta malícia e iniciativa! Para não perder tempo é melhor o PT procurar entre os seus que vai achar.

Beatriz Campos

São Paulo

O FEITIÇO CONTRA O FEITICEIRO

Esperamos que o PT encontre os invasores de seu site,os tais hackers, entre seus próprios iguais ,afinal o feitiço sempre se volta contra o feiticeiro e esse jeitinho de fazer as coisas não é próprio de gente do PSDB.Esse espaço que nos é dado pelos jornais não daria para elencar tantas manobras indecente que já fazem parte do modus operandi desse Partido.É só uma questão de investigar.

Leila E. Leitão

São Paulo

ISSO É JUSTIÇA?

Mais um caso de criminoso psicopata a quem foi concedida liberdade provisória, que aproveitou essa brecha na pena para assassinar vários jovens. Nos países desenvolvidos há penas de prisão perpétua sem a irracionalidade de cumprir só 1/6; nem as saídas nos dias das mães etc. O Arruda fica preso por dois meses e os mensaleiros - e o chefão - livres, leves e soltos. Maluf, que será preso se sair do Brasil, soltinho e com mandato. O gasto do Judiciário foi o que mais aumentou, mas não os resultados.Juiz apanhado em trambiques é aposentado com salários integrais. E não se vê pressão do Judiciário ao Congresso para mudar as leis. Se não houvesse tantos recursos a justiça seria mais rápida - e os juízes trabalhariam menos.

Mário A. Dente

São Paulo

JUÍZ IRRESPONSÁVEL

Ao invés de construir presídios, resolveram facilitar a libertação de presos. Muito fácil...e perigoso. Seria bom os governantes começarem a imaginar que construir presídios e manter os presos dentro deles pode ser até um bom cartão de visitas. Quanto ao juiz de Luziânia que libertou o psicopata, deveria ser severamente punido. As mortes dos meninos eram perfeitamente evitáveis. Aconteceram por uma decisão errada dele. O juiz não está lidando com batatas e laranjas. Sua pressa, ignorância do caso, inépcia ou ideologia tem conseqüências, que podem ser gravíssimas para a sociedade, como se viu.

M. Cristina da Rocha Azevedo

Florianópolis

CRIMES HEDIONDOS

Hoje, ao abrir o jornal deparei com o assunto religião e pedofilia, o que me fez refletir profundamente sobre o ponto que a nossa sociedade moderna chegou ao longo dessas três décadas da democracia implantada em nosso país.

Lembro-me do tempo em que estudamos no colégio São José no interior do Estado de São Paulo. Era tão diferente a conduta dos educadores daquela época com quem aprendemos lições de moral e ética e conduta na sociedade, mas hoje conforme reportagem pelos jornais, o presidente do Conselho Nacional de Educação não permite o ensino dessa matéria na educação básica das escolas. Outro ponto de vista de minha vivência em nossa sociedade, essa conturbação e degradação que estamos passando, vem da interpretação ou imposição política dos direitos humanos impostos pela ONU, forçando a desintegração dos princípios morais e éticos do nosso povo, em benefício dos atuais dirigentes desse país, para beneficiar através dessa lei o direito de cometer atos de improbidade, sem que a lei o condene. Não adianta culpar o psicopata de Luziânia ou vários outros pedófilos que cometem crimes hediondos, se a própria sociedade em que vivemos, busca todo esse tipo de libidinagem, dando carreatas carnavalescas gigantes em todo país, onde os governantes e representantes do povo se orgulham, desfilando no alto do pódio dessas manifestações. Pois na natureza humana, onde prevalece o interesse mútuo, se há tantos homossexuais nessas carreatas, deverá existir em contrapartida o mesmo número de pedófilos, sem os quais não haveria tanto alvoroço como vem sendo noticiado pela nossa mídia televisiva. Portanto, a nossa sociedade é que criou esse "modus vivendi" dentro da nossa sociedade além daqueles que nascem com essa dualidade sexual. Por essa razão, a sociedade brasileira que ainda preza pela dignidade humana, deveria condenar aqueles que incentivam através da política dos direitos humanos e dos políticos e representantes do povo que buscam votos para permanecer no poder subindo no palco dessas carreatas. Sem tomar essa atitude, a banda da carreata do Homossexualismo triunfará junto com pedófilos, sem que a sociedade consiga reduzir a incidência desses crimes mesmo que se enquadrem na lei penal.

Koichi Kameda

Rio de Janeiro

RECONHECER E PERDOAR É DIVINO

Qual crime é mais grave? O estupro praticado por parente ou pelo psicopata assassino? Do profissional que usa de sua posição para molestar ou de um religioso que se utiliza da fé ou da fragilidade de seu crente e até sectário para perpetrar o abuso moral e sexual? São todos crimes hediondos e que merecem punição exemplar. Há algo que se pode fazer para atenuar o dano provocado? Penso que sim, mas certamente, a negação do ato, tentativas covardes de contemporização e dissimulação, e principalmente tentativas de minimizar e/ou responsabilizar quem nada tem a ver com o problema, como na tentativa de vincular a preferência sexual com atitudes de perversão, certamente em nada ajuda as vítimas e principalmente não ajuda a prevenir novos atos criminosos. Errar é humano, persistir no erro muitas vezes é diabólico.

Luiz Nusbaum

São Paulo

ANACRONISMO DO VATICANO

A Igreja mais uma vez revela o anacronismo de seu pensamento perante a

evolução da sociedade contemporânia. O homossexualismo é uma fator de

foro íntimo que nada influencia o desempenho profissional ou a

convivência social. Ao unir o homossexualismo à prática criminosa e

doentia da pedofilia, o Vaticano demonstra fraqueza filosófica e

atenta contra os direitos humanos. A Igreja Católica Apostólica

Romana continuará a perder seu rebanho, enquanto não repensar sua

filosofia e seus dogmas medievais. A pedofilia é um crime cometido

tanto por heterossexuais como por homossexuais. É um problema moral,

criminal e psicológico que a maioria da sociedade, homo e hetero,

repudia e abomina! Tem mais a haver com a impunidade da própria

Igreja que com o celibato ou a sexualidade dos religiosos.

João Ramon

Brasília

RENDIÇÃO DO VATICANO

O Vaticano não é mais o mesmo. Durante séculos nunca se vergou à opinião pública e seus métodos dogmáticos resistiram a tudo, em muitos casos apenas para se provarem desastrados. Nessa questão da pedofilia em seu meio, e após evidências de acobertamento pelas altas autoridades eclesiásticas que chegaram até ao então cardeal Ratzinger, finalmente a Santa Sé - sem saída - recomenda o método policial e a justiça terrena para punir os fracos da carne, aparentemente disposta a não mais compactuar os segredos com ninguém. Ainda assim, teimosamente como de costume, continua a obrigar seus membros ao celibato (sem nenhuma razão religiosa), preferindo atribuir a pedofilia ao homossexualismo, não se sabe bem de qual das partes envolvidas, os algozes, as vítimas ou ambos.

Antonio do Vale

São Paulo

PEDOFILIA E HOMOSSEXUALISMO

Apesar de leigo em psquiatria e psicologia, sempre suspeitei que a pedofilia estivesse ligada ao homossexualismo e não ao celibato (estado de solteiro). Confirma minha intuição o cardeal Bertone, em recente entrevista. Na verdade, o vício da pedofilia é, digamos, um subproduto das práticas homossexuais. A Igreja católica há dois mil anos ensina que o correto é a relação heterossexual, mantida entre um homem e uma mulher.

Edson Luiz Sampel

São Paulo

POLÍTICOS PATROCINAM TRAGÉDIAS

O Rio de Janeiro conta os seus mais de 200 mortos. O povo solidário arrecada donativos de ajuda às famílias que estão ao relento, depois de mais uma catástrofe envolvendo moradores em áreas de alto risco! E este triste filme se repete há tempos em várias partes do País.

Por outro lado, especialistas vem alertando incansavelmente às autoridades constituídas, de que estas áreas em questão tinham reais possibilidades de desastres. Mas, perversamente os governantes continuaram permitindo sua ocupação.

E o resultado desta inércia, ou da falta de dignidade pública, destes pseudo-representantes do povo, é que mais uma vez a Nação vive consternada e chora seus mortos! E ao serem contestados pela imprensa e a sociedade, estes políticos, na maior cara de pau, e no auge destas tragédias, dizem que não sabiam do perigo nestas encostas. Mas que doravante vão tomar as providências necessárias... Tudo muita lorota!

Como sempre, governo federal promete verbas. A liberação demora e quando chega desviam para outras finalidades. Porque sentem no ar que o povo já esqueceu da catástrofe...

E no caso do Rio de Janeiro, o governador Sergio Cabral somente depois de uma semana destes tristes acontecimentos, vem a público para dizer que vai investir bilhões de reais para tirar centenas de famílias dos locais afetados. Mas não se sensibilizou em utilizar as verbas milionárias do PAC, já há dois anos atrás, para tomar estas providências. Preferiu reurbanizar favelas, construir até teleféricos espetaculosos, apartamentos populares que inclusive nestas últimas chuvas ficaram alagados, tudo com as bênçãos do populista Lula, para garantir votos destes brasileiros que não têm onde cair morto. Ou melhor, centenas destes caíram sim, perderam suas vidas nestas tragédias no Rio e em Niterói. Deixando ainda, mais de 70 mil desabrigados.

Já o presidente Lula, sequer visitou as áreas atingidas, porque lhe falta coragem, e tem enorme medo de ser vaiado! Ao contrário, enquanto o corpo de bombeiros e voluntários desesperadamente tentavam salvar vidas deste monstruoso desastre, o Lula estava em Brasília rotando desrespeito ao TSE, porque fora multado por duas vezes por não respeitar a nossa Constituição. Dando mostras literalmente que se lixa pela dor das famílias enlutadas e sem rumo.

Deixando claro que a única preocupação do presidente é de propagar sua candidata Dilma para as próximas eleições. Porque destes brasileiros socialmente excluídos, o Lula e políticos em geral esperam somente seus votos nas urnas.

Na realidade não exagero que políticos patrocinam tragédias. Porque milhares morrem nas péssimas estradas existentes no Brasil afora, também por falta de hospitais, de canalização de córregos onde o esgoto corre a céu aberto, e até por falta de água potável, etc. E se atentarmos o tamanho da corrupção no setor público mancomunado com o privado, estes recursos criminosamente desviados seriam mais do que suficientes para sanar em poucos anos todo este flagelo social vergonhoso porque passamos.

Os números desta corrupção alcançam 5% de toda arrecadação de impostos do orçamento municipal, estadual e federal. Ou seja, um milionário desvio de R$ 57 bilhões anuais.

Finalizando, é sempre bom lembrar ao leitor, que a melhor arma que o povo tem, é o das urnas. E está na hora de darmos um basta nesta apologia de esperteza desprezível e vil de boa parte da nossa classe política. Que invariavelmente promete o céu, e entrega o inferno...

Paulo Panossian

São Carlos

RESPONSABILIDADE

No futuro, políticos demagogos, irresponsáveis, de promessas não cumpridas, terão o seu "morro do bumba" - vai ser nas urnas; a obrigação de fiscalizar obras e uso do solo, é do estado (governos estaduais e municipais) e a do governo federal é o repasse de verbas para combater enchentes, desmoronamentos e outros acidentes do tipo - no Rio de Janeiro já são quase 250 vítimas e o prefeito de Niterói vem falar em Tsunami? ele não está preparado para o cargo.

Celso de Carvalho Mello

São Paulo