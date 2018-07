PT+PMDB

O PT, em relação ao PMDB, pelo que se vê nos imbróglios estaduais sobre se haverá ou não palanque duplo nas eleições, age como o homem casado que se esbalda com a amante em encontros furtivos, prometendo que chegará o dia em que ele assumirá de vez o relacionamento. O PMDB, por sua vez, simula estar cansado de desempenhar o papel de amante sistematicamente embromada, e cobra exclusividade com direito a papel passado em cartório. Que o PT e o PMDB fiquem atentos, pois, aos olhos do eleitorado nacional, esse caso mal resolvido está se revelando uma reles sem-vergonhice.

TÚLLIO M. SOARES CARVALHO

Belo Horizonte

____________________________________________

Se José Serra vence a eleição presidencial, o Partido Maleável da Democracia Brasileira, PMDB, com toda a certeza, em troca de negociações (entenda-se, cargos) virá a fazer parte da base de apoio a Serra, como já foi de Fernando Henrique Cardoso e agora é de Lula. A vocação do PMDB, desde a redemocratização do País, é ser governista, não importa o governo.

JOSÉ CARLOS DE CASTRO RIOS jc.rios@globo.com

São Paulo

____________________________________________

SENSUS

Empate

A diferença entre José Serra e Dilma Rousseff é quase nula (33% e 32%, respectivamente), segundo pesquisa do Instituto Sensus divulgada esta semana. A resistência de Aécio Neves em assumir-se como vice na chapa de Serra somente favorece a candidata do governo. Está na hora de uma decisão do ex-governador de Minas Gerais, antes que seja tarde.

FRANCISCO ZARDETTO fzardetto@uol.com.br

São Paulo

____________________________________________

Sindicato-instituto

É bom lembrar que o Instituto Sensus, ou CNT/Sensus, tem origem na área sindical (a Confederação Nacional dos Transportes - CNT) e que essa última pesquisa foi encomendada por outro sindicato, o dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada de São Paulo (Sintrapav). Dá para confiar na isenção desse sindicato-instituto de pesquisa ou será que se trata de mais um caso de aparelhamento? É melhor aguardar as próximas pesquisas do Ibope e do Datafolha para conferir.

JORGE MANUEL DE OLIVEIRA jmoliv11@hotmail.com

Guarulhos

____________________________________________

GILMAR MENDES

"Estou em paz"

Em entrevista ao Estado (15/4, A10) o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) faz autoelogio e diz não se arrepender de nada. As declarações são coerentes com Gilmar Mendes. Ocorre que certas avaliações somente os outros e a História podem fazer.

ANA LÚCIA AMARAL, procuradora regional da República anamaral@uol.com.br

São Paulo

____________________________________________

Nada de deboche

Em seus últimos dias na presidência do STF, Gilmar Mendes deu tiro certeiro ao afirmar: "Diante de uma decisão da Justiça Eleitoral impondo uma sanção a certa autoridade, essa autoridade não pode fazer brincadeira, deboche. Essa autoridade, a despeito de sua eventual contrariedade com a decisão, tem o dever de lealdade constitucional." Será que o presidente Lula entendeu? Ou será que se acha acima das leis que regem a Nação? Não seria o caso de o STF e todo o Poder Judiciário deixarem claro a expectativa por uma desculpa formal, para evitar a reincidência e garantir o bom funcionamento de nosso regime republicano? Chega de a popularidade prevalecer sobre o cumprimento da lei.

SILVANO CORRÊA scorrea@uol.com.br

São Paulo

____________________________________________

RODOVIAS FEDERAIS

Nem a Serra nem a Dilma

A situação das rodovias federais Régis Bittencourt e Fernão Dias é calamitosa. Na prática, pedágio barato nem sempre é a solução - e olha que até empréstimo do BNDES à concessionária OHL foi feito, mas nem assim a coisa funcionou. A duplicação da Régis ficou para 2013 e, na Fernão, as interrupções na estrada aumentam o trajeto e encarecem o custo do transporte. O governo Lula e sua candidata perderam a chance de usar legitimamente uma grande arma eleitoral. O pior é que em São Paulo a coisa é diferente, mas não muito melhor. Temos rodovias excelentes, como a Bandeirantes e a Imigrantes, mas o preço dos pedágios é muito alto. Há exemplos como a Jaú-Ipaussu (Bauru), com pedágios baratos, mas com pista de mão única e problemas de segurança. O governo Serra, portanto, também perde em comparar as estradas paulistas com as federais. O ideal seriam rodovias com a segurança da Bandeirantes e custos iguais ou pouco maiores que os da Fernão, nem a Serra nem a Dilma.

MÁRCIO M. CARVALHO mmcoak@hotmail.com

Bauru

____________________________________________

Quando foram feitas as concessões da Régis e da Fernão à OHL, já se falava que a empresa não cumprira a sua parte nas concessões recebidas na Espanha. Não dá para entender por que nossas rodovias foram entregues a quem era sabidamente incompetente. O custo de R$ 1,50 por pedágio sai caro, pelas vidas que se perdem nessas estradas, onde as maiores - e únicas - "benfeitorias" realizadas foram as praças de pedágio. Viajar pelas BRs, hoje em dia, é brincar de roleta-russa.

M. CRISTINA DA ROCHA AZEVEDO crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis (SC)

____________________________________________

ECONOMIA

"Subdesempenho"

Cumprimento o articulista Roberto Macedo por O "subdesempenho satisfatório" do Brasil (15/4, A2). Para os cidadãos interessados no desenvolvimento real do País, com inclusão social objetiva, considero de grande importância sua leitura e divulgação.

PAULO PEDREIRA DE FREITAS paulopedreira@terra.com.br

São Paulo

____________________________________________

PRÊMIO

Ícones da Comunicação

Parabéns ao dr. Ruy Mesquita pelo prêmio recebido. É sempre prazeroso receber o Estadão, e o primeiro contato é por meio do editorial. Ao longo dos 135 anos de fundação, a família Mesquita sempre pôs a liberdade de imprensa e a pluralidade de ideias como fatores preponderantes do mais importante jornal do País. Com os meus sinceros respeitos.

PEDRO SERGIO RONCO, conselheiro da Amigos Associados de Ribeirão Bonito (Amarribo)sergioronco@uol.com.br

Ribeirão Bonito

____________________________________________

Cartas enviadas ao Fórum dos Leitores, selecionadas para o Estadão.com.br

PRATO FEITO

O prato feito que Lula comeu, ele chama de herança maldita!

Tania Tavares taniatma@hotmail.com

São Paulo

____________________________________________

PARTIDO MUY AMIGO

O PMDB tem como favas contadas e eleição de Helio Costa para o governo mineiro.

O PT sabe disto.

O PMDB exige que Michel Temer seja o vice de Dilma.

O PT sabe disto.

O PMDB não admite que o PT tenha candidato ao governo de Minas.

O PT sabe disto.

O PMDB cede a vaga no senado para um Petista.

O PT sabe disto.

O PMDB vai mandar no governo mineiro e no governo do país, se Dilma vencer.

O PT sabe disto.

Aceitar ou entregar para Serra. Pelo temos teria uma desculpa.

Odair Picciolli pedraseartes@suednet.com.br

Extrema (MG)

____________________________________________

AÍ TEM...

Apesar de certidão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizando os advogados do PSDB a terem acesso aos dados e formulários da recente pesquisa realizada pelo Instituo Sensus, na qual Serra e Dilma aparecem empatados técnicamente, a direção desse instituto negou-se a fornecer os mesmos. Que será que estão escondendo? Felizmente, logo teremos as pesquisas do Ibope e da Datafolha, essas bem mais confiáveis do que a da empresa do sr. Clésio Andrade, cujo histórico de relações com o PT, por si, já provoca suspeitas com relação ao quesito imparcialidade. Vamos aguardar os novos números.

Silvano Corrêa scorrea@uol.com.br

São Paulo

____________________________________________

QUE DISTORÇÕES?

O que há para se esconder na última pesquisa realizada pelo instituto Sensus para que seus autores coloquem tantas barreiras impedindo que técnicos do PSDB façam uma análise dos métodos e resultados? Se não há distorções não há por que temer.

Leila E. Leitão

São Paulo

____________________________________________

COMEÇOU A GUERRA

Comecei a receber e-mails de petistas guerrilheiros insinuando que Serra e o PSDB teriam tirado o site dos PeTralhas do ar. Somente os provedores de acesso eo Ministério das Comunicações têm este poder, portanto começou a guerra suja do pt, partido dos trapaceiros que querem a todo custo permanecer no poder ad eternum para que possam montar quantos Mensalões quiserem e nada acontecer com este grupelho de terroristas de plantão. Estes e-mails tentam denegrir a imagem de uma pessoa íntegra e honesta bem diferente da candidata petista a qual tem um histórico nada recomendável. Temos que tomar cuidados redobrados com etes terroristas arruaceiros para não perdermos tempo com suas mentiras e lorotas. Caso recebam quaisquer e-mails desta natureza apaguem de imediato pois se tratam de vírus da pior espécie, vírus petralha.

Boris Becker borisbecker@uol.com.br

São Paulo

____________________________________________

NEGAÇÃO DA VERDADE

Numa nova tentativa de negar o óbvio a candidata ex ministra nega que tenha havido aumento nas invasões dos sem terra durante o governo Lula. Desmentindo dados informados pela Comissão Pastoral da Terra que é aliada sua, Dilma sabe que isso não é bom para seu futuro nas eleições. É contraditório que com os assentamentos feitos durante o governo de Lula mais invasões e violência tenha se detectado. Mas o fato é que, longe de ser um movimento pacífico o MST age como crime organizado e procura fazer chantagem quanto mais recebe. Financiado pelo nosso dinheiro esses movimentos nada tem de lógicos e são inspirados nas piores ( se é que há uma lista de melhores e piores ) ideologias comunistas, uma delas a maoísta. Dilma nega porque não quer estar ligada a eles mas inevitavelmente eles já estão ligados a ela. José Rainha já disse que terá um diretório pró Dilma em seus domínios e há menos de um mês Stedile fez uma palestra no Rio Grande do Sul onde dizia o que era melhor para a sua candidatura. Não dá para negar: o MST apoia Dilma .

Maria Tereza Murray terezamurray@hotmail.com

São Paulo

____________________________________________

PROGRAMAS

Eu, particularmente, ainda acho que os candidatos às eleições em 2010 em sua maioria devem em suas campanhas apresentar ao povo suas propostas ou programas para suas funções, se eleitos.. O mal dos candidatos é querer mostrar que são os melhores, então denigrem, fazendo críticas negativas.O negócio é mostar ao povo o caminho a seguir e o análise do eleitor, poderá ser escolhido. Isto é democracia!

Antonio Rochael Jr. antoniorochael@gmail.com

Iguape

____________________________________________

VIRA ESSA BOCA PRA LÁ

Esse agouro do Serra (Estado, 16/4, A8) não tem nada a ver com aquela imagem do Pitta algemado de pijama, naquela madrugada de 2008. E, como diz o Tutty, não se fala mais nisso!

Joaquim Quintino Filho jqf@terra.com.br

Pirassununga

____________________________________________

VOTOS DE BANDIDOS

O TST determinou que sejam instaladas seções eleitorais especiais, em unidades de internação de adolescentes,.assegurando aos presos provisórios e menores infratores o direito de voto. Estamos diante de um paradoxo, pois tais menores, considerados irresponsáveis perante a lei penal, são plenamente capacitados para eleger nossos

representantes. Assim se aperfeiçoa o sistema democrático!

Arsonval Mazzucco Muniz arsonval.muniz@superig.com.br

São Paulo

____________________________________________

SEM-EIXO

Ao ler matéria sobre a questão agrária (16/4 - A4) informando-nos que os confrontos por terra acirraram-se sob Lulla, constatamos que a inapetência desse desgoverno em administrar o País é de tal ordem que nem mesmo um assunto caro às chamadas "esquerdas", como é a questão fundiária - dos "sem-terra" em particular - consegue ser encaminhado de forma minimamente satisfatória. Enquanto nos dois últimos anos de FHC, satanizado por eles, a média anual de conflitos por terra foi de 536,5, vemos, nos 7 anos de Lulla essa média subir para 929, um impressionante salto de 73% ! Lulla, que prometera a reforma tributária, a desoneração para os exportadores, a redenção da Segurança Pública e outros incontáveis nirvanas durante sua campanha, não conseguiu, ao cabo de seus dois períodos de governo, dar sequer um tratamento condigno para a questão do campo, onde os confrontos só se intensificaram, demonstrando cabalmente a falta de eixo em sua gestão. Mesmo assim, Lulla segue seu caminho com 240% de aprovação "popular". Parafraseando Renato Russo, cabe perguntar: que país é esse ?

Silvio Natal silvionatal49@yahoo.com.br

São Paulo

____________________________________________

ESTRADAS FEDERAIS

O presidente Lula, os petistas e a candidata à presidência Dilma Rousseff não trafegam pelas estradas federais como Fernão Dias e Régis Bittencourt. Comprovadamente são inaptos para tratar da questão das estradas. Especialmente para propor um leviano preço baixo de pedágio. A fórmula do PT impede melhorias nas concessões mesmo se o BNDES emprestou quase R$ 800 milhões para as concessionárias investirem. Quem só viaja de avião, jatinho e helicóptero não sabe mesmo o que é uma estrada digna do nome.

Tiago Vinícius Matos matostv@hotmail.com

São Paulo

____________________________________________

BELO MONTE

Fico estarrecido ao deparar-me com notícias negativas sobre a Usina Belo Monte. Quando é que a pessoas com um pouco de juízo pensarão diferente? Nossas construtoras são modernas e o impacto ambiental será controlado através de medidas certas, precisamos de energia, acorda povo brasileiro, chega de revanches, fazer o quê se o melhor Presidente que já tivemos é o ''CARA'', se não, aponte um melhor, chega de preconceito tosco, eu lembro quando falavam que ia ser uma debandada de empresários no Brasil se ele fôsse Presidente, e além disso comparar o governo FHC com o de Lula, não existe comparação, o dele é melhor, ou estou enganado?

Antonio Machado de Lara Junior juniortecseg@bol.com.br

Pilar do Sul

____________________________________________

PENITÊNCIA

''Papa diz que católicos devem ''fazer penitencia ''...Sou católico desde criancinha , mas como aposentado do INSS creio que já faço penitência demais...''

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Praia Grande

____________________________________________

OLHO NO OLHO

Lulla declara que vai ao Irã para ter uma conversa olho no olho com o Mahmoud Ahmadinejada para saber se ele tem intenções de fabricar armas atômicas, e, se não bastasse, critica o presidente dos EUA de não querer conversar com o presidente do Irã a respeito desse assunto. Fico aqui pensando, será que Lulla acredita mesmo no que está dizendo? Ele que mente descaradamente, não respeita as leis do seu país e não cumpre promessas de campanha. Se nós, cidadãos brasileiros não acreditamos no Lulla por essas atitudes, quem é que vai acreditar no presidente do Irã que declara que sonha em ver Israel arrasada e diz que o holocausto não existiu e a derrubada das Torres do Word Trade Center foi inventada pelos EUA?? Ninguém, em sã consciência perderia tempo em ir conversar com o Mahmoud Ahmadinejad sobre suas intenções de fabricar armas atômicas.

José Carlos Costa POLICAIO@GMAIL.COM

São Paulo

____________________________________________

VENEZUELA É AQUI?

Na Venezuela há democracia até demais. Assim disse repetidas vezes, sempre de forma veemente, o presidente Lula. O ditador Chávez em mais uma demonstração do "excesso de democracia" cria com o sugestivo nome de "guerrilhas comunicacionais", grupos de jovens com a melancólica missão de identificar "mensagens capitalistas", seja lá o que isso signifique, providenciar a contestação, e divulgar a " verdade oficial" por meios físicos e virtuais, entupindo as caixas de mensagens. Algo semelhante ao que já ocorre por aqui através de mensagens pró-situação que tenho recebido diariamente, de pessoas que duvido que existam, sempre com e-mails de provedores gratuitos e estilo literário muito semelhante, caracterizando in vasão de privacidade. Foi uma decisão conjunta dos dois governos ou quem ensinou a quem?

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

____________________________________________

OUTRA DO CHÁVEZ

Uma amostra de como agem os déspotas e autoritários presidentes da sofrida América Latina. Hugo Chávez, presidente da Venezuela, está "usando" jovens para combater a mídia capitalista que segundo ele faz campanha contra seu governo . O boquirroto não consegue conviver com as críticas a seu governo, por isso precisa treinar jovens para uma guerrilha comunicacional. Um exemplo de que na Venezuela a liberdade de imprensa só tem um lado, o da falsidade, do autoritarismo e da escravidão do povo relegado à pobreza e miséria. Num país onde não há energia elétrica, alimentos e a política econômica é um desastre, o presidente venezuelano traz o seu povo no laço. É o que dá apoiar governos comunistas. Do lado de cá temos uma turminha chegada nas idéias de Chávez. Só não transformaram o Brasil numa Venezuela porque apesar de tudo, no Brasil a Constituição está sendo respeitada aos trancos e barrancos.

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

____________________________________________

CACCIOLA PODE IR PARA O REGIME SEMIABERTO

É lamentável que o inegável (?) saber jurídico dos Ministros do STF não tenha nada a ver com a lógica de qualquer pessoa com mais do que a 5ª série. O Cacciola vai fugir no primeiro dia, quem viu o voto do Marco Aurélio pela TV Justiça tem mais um motivo para se envergonhar da justiça brasileira.

RONALDO JOSÉ NEVES DE CARVALHO rone@roneadm.com.br

São Paulo

____________________________________________

IGREJA E A PEDOFILIA

''Mesmo após denúncias de pedofilia, a Igreja Católica transferiu padres suspeitos ao Brasil. Ao invés de serem afastados e punidos, os pedófilos foram premiados pela Igreja. Até que ponto vai a desfaçatez da Igreja Católica ? Inúmeros padres católicos praticaram abusos sexuais contra crianças e adolescentes pelo mundo afora e ficaram impunes, acobertados pelo Papa Bento 16 e pela cúpula da Igreja. É algo realmente asqueroso e revoltante''.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

____________________________________________

PEDOFILIA

Em entrevista a um programa de TV o Padre Juarez (O padre cantor) disse que Padre no vira pedfilo, pedfilo que vira padre. Explicao divinal. Durante os anos de iniciao, estudo e sacerdcio os pedfilos conseguem enganar a todos com sua santidade e s saem do armrio quando pegam o canudo na mo.

Jatiacy Francisco da Silva jatiacy@ibest.com.br

São Paulo

____________________________________________

EXPLICAÇÕES

Não adianta explicar e é melhor parar para que o soneto não fique pior. Se eles se propõem a falar sobre um tema que é muito sério na igreja, pedofilia, e dizem tantas bobagens, eu imagino quando falam de religião.

Manoel de Brito brito.voni@terra.com.br

Bertioga

____________________________________________