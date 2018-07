Ibope

A pesquisa do Ibope deu 7% de vantagem para José Serra, em relação a Dilma Rousseff. A do Datafolha, 10%. A pesquisa do Instituto Sensus deu zero. Acredite, se quiser!

GILBERTO DIB

gilberto@dib.com.br

São Paulo

Discrepâncias

Em entrevista à TV Bandeirantes, Dilma Rousseff disse: "Se me falar que eu estou em cima ou embaixo na pesquisa, não vou brigar com o instituto. Vou respeitar." O que ela, ou seu partido, ou o sindicato dizem sobre a pesquisa do Sensus?

JOSÉ ROBERTO PALMA

palmapai@ig.com.br

São Paulo

______________________

CAMPANHAS

Na TV

A TV Globo tirou do ar a campanha de seus "45" anos por "sugerir" apoio à candidatura de Serra. Então que a TV Bandeirantes (canal "13") fique sem sinal: é favorável a Dilma.

A. FERNANDES

standyball@hotmail.com

São Paulo

Sentinelas

Os atentos sentinelas do comitê da mãe do PAC deveriam editar uma cartilha de comportamento das mídias até a eleição do final do ano. Poderiam começar proibindo o uso do nome José, que seria trocado por Zé ou Zeca. Serra também não poderia ser pronunciado, mesmo se para falar de um acidente geográfico. Pode ser trocado por conjunto de montanhas ou simplesmente montanhas. Tucano seria substituído por ave com bicão. E é lógico que se deveria suprimir a cor amarela e grafar o número 45 como XLV, ou 44+1, ou ainda 40 e uns quebrados. Assim estaria restabelecida a igualdade na disputa.

ROBERTO ARANHA

rcao@globo.com

São Paulo

Estratégia 2010

O prêmio Estratégia Eleições 2010 vai para Ciro Gomes, cuja carruagem segue pelo caminho por ele desenhado metricamente para atingir o alvo desejado, com sua candidatura que era sem nunca ter sido: a promessa de um cantinho para chamar de seu no governo federal, caso a representante do número do azar chegue lá. Só perdeu mesmo no quesito ineditismo, afinal, já assumiu plano de idêntico teor em outros carnavais...

DOCA RAMOS MELLO

ddramosmello@uol.com.br

São Sebastião

______________________

MISÉRIA

Dez anos

Segundo a pré-candidata à Presidência Dilma Rousseff, do ponto de vista do projeto que ela representa, ela acaba com a miséria "na próxima década". Mas não com a miséria dos aposentados que se aposentaram com x salários mínimos e hoje ganham -50% de x salários mínimos...

SERGIO L. PEREIRA DE MELLO

slpmello@ig.com.br

São Paulo

______________________

DISTRITO FEDERAL

Tem outro jeito?

O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, disse com extrema coerência e firmeza que não tem nada contra Rogério Rosso (PMDB), novo governador do Distrito Federal (DF), mas que, para sanear Brasília, "a intervenção é um remédio amargo, mas é o único caminho diante da gravidade da situação". De que adianta empossar alguém da mesma turma de Arruda, tão envolvido quanto ele em casos sinistros? Gurgel não poderia ter sido mais lúcido. O contrário é deixar que a crise continue instalada no DF.

MYRIAN MACEDO

myrian.macedo@uol.com.br

São Paulo

______________________

REFORMA AGRÁRIA

Ao homem do campo

O secretário do Meio Ambiente de São Paulo, Xico Graziano, superou-se, mais uma vez, com o artigo Enigma Agrário (20/4, A2). É assombrosa a omissão do poder público em relação a essa guerrilha que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Lutar por uma reforma agrária que ofereça trabalho ao homem do campo é o norte que todo o povo brasileiro busca. Além de ocupar a mão de obra dos reais agricultores, o alimento estará na mesa de todos com mais fartura. Mas para onde vão os recursos astronômicos destinados a ONGs desqualificadas, brasileiras e estrangeiras, que regam o MST? Até quando os crimes cometidos pelo movimento ficarão impunes?

CLAUDIO SZULCSEWSKI

Claudio@trainnet.com.br

São Paulo

Deixa correr

Pelo andar da carruagem, a reforma agrária não vai acabar nunca. É um vertedouro de dinheiro público muito bom para a liderança do MST - uma hemorragia para os cofres públicos -, mas, como rende votos, deixa correr. Em vez de patrocinar com dinheiro quadrilhas que enganam o humilde trabalhador braçal, que o governo invista em infraestrutura básica para quem trabalha no campo e alimenta os brasileiros.

ROBERTO DA C. VASCONCELLOS

vetrobertocmv@uol.com.br

São João da Boa Vista

______________________

CONDECORAÇÕES

Incompreensível

É incompreensível o apoio oferecido pelo governo Lula aos sanguinários ditadores de Cuba, Venezuela, Equador e Irã. Como é incompreensível a condecoração da primeira-dama com a Grã-Cruz da Ordem de Rio Branco, assim como é incompreensível pôr um alarme num Fiat 147.

JOSÉ CARLOS DEGASPARE

degaspare@uol.com.br

São Paulo

As cruzes

Parabéns, sra. Marisa Letícia. A sra. foi agraciada com a Grã-Cruz da Ordem de Rio Branco, por ser o sustentáculo do bem-sucedido governo de seu marido. Sou professora há 40 anos e trabalho muito, além de labutar em casa. Meu marido também precisa de mim. Pago Imposto de Renda sobre o meu salário e não tenho dependentes diretos, mas os indiretos... O MST, por exemplo, que é subvencionado pelo governo e, portanto, também pelo meu salário. Assim colaboro, e muito, com o governo. A minha cruz, no entanto, ao contrário da sua, é apenas a de ser mais uma brasileira que todos os dias tem sua cidadania escrachada por atitudes políticas debochadas como essa condecoração no Itamaraty.

VERA MARIA MARQUES PRANGE

vemap@sul.com.br

Paranaguá (PR)

____________

"Dilma vai querer ficar dez anos no poder?"

LUIGI VERCESI / BOTUCATU, SOBRE DILMA TER DITO QUE, EM DEZ ANOS, ACABARIA COM A MISÉRIA NO PAÍS

luver44@terra.com.br

"Só falta agora o presidente Lula ser indicado para a Academia Brasileira de Letras..."

MARINA R. B. MALUFI / OLÍMPIA, SOBRE AS CONDECORAÇÕES COM A ORDEM DO RIO BRANCO

mmalufi@terra.com.br

"Qualquer coisa que começa mal fica cada vez pior"

VAGNER RICCIARDI / SÃO PAULO, SOBRE A CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE

vbricci@estadao.com.br

____________

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 3.188

Comando do PSB alega que, sem alianças, candidatura é inviável. Decisão sairá na terça-feira

TEMA DO DIA

Ciro está quase fora da eleição presidencial

"Politicamente deixaram o Ciro desgastado e agora ele terá que buscar uma reeleição para a Câmara."

EUSTÁQUIO SILVA

"A candidatura do Ciro daria outra dimensão ao nível dessa campanha presidencial."

PAULO SÉRGIO MARQUES

"Ciro cometeu infidelidade federativa. Eu, que votei nele para representar o Ceará, onde fico nessa situação?"

RICARDO PEREIRA

____________

Cartas enviadas ao Fórum dos Leitores, selecionadas para o Estadão.com.br

HONRARIA

Gostaria de saber o que esta senhora fez ou pretende fazer de extraordinário para merecer tal honraria. A meu ver trata-se de personagem insignificante, sem luz própria, uma simples acompanhante do palanqueiro/passeador.

Aloysio Carneiro Dias aloysiocdias@ig.com.br

São Paulo

____________

DÚVIDA

O que a nossa plrimeira dama fez de tão importante ao país,para receber a Grã-Cruz da Ordem de Rio Branco?Ser esposa do presidente Lula.

Therezinha Stella Romualdo there.stella@hotmail.com

Santos

____________

MÉRITOS A SI PRÓPRIOS

A concessão de honrarias depende de plenas justificativas lavradas em atas, constando os proponentes, os méritos e relevantes serviços prestados ao Brasil, pelos indicados. Quais serviços relevantes teriam prestados à nação Mariza Letícia, Maria Gomes e Ana Maria, para fazerem jus a tão alta condecoração? Terão os puxa-sacos políticos coragem de divulgarem as atas de concessão? É um descalabro esse governicho federal, cavando méritos para si próprios. ''Você não pode imaginar uma atuação como a do presidente Lula sem o seu apoio da Mulher''. A Grã-Cruz da Ordem de Rio Branco não é para isso

Claudio Borbon celioborbon@uol.com.br

São Paulo

____________

ORDEM DE RIO BRANCO

Os Mais recentes agraciados com a Ordem de Rio Branco foram: a primeira-dama Marisa Letícia, Ana Maria Amorim, mulher do chanceler Celso Amorim e Bruno Gaspar, assessor de Marco Aurélio (top, top) Garcia. A ordem "é destinada a galardoar os que, por qualquer motivo ou benemerência, se tenham tornado merecedores do reconhecimento do Governo Brasileiro, servindo para estimular a prática de ações e feitos dignos de honrosa menção, bem como para distinguir serviços meritórios e virtudes cívicas". Não entendi.

Victor Germano Pereira

São Paulo

____________

SURPRESO

Com muita surpresa, vi a foto da primeira dama receber a condecoração da grão-cruz da ordem de Rio Branco. Qual a razão dela ter recebido esta homenagem? Ela pelo menos sabe por que motivo foi homenageada? Ela discursou na ocasião agradecendo?

Ariovaldo Geraissate ari.bebidas@terra.com.br

São Paulo

____________

PREMONIÇÕES

A ex-ministra (Dilma) diz que, em dez anos, a miséria acaba no País. Será que a pré-candidata do Lula ao Planalto tem o poder de premunir os fatos, isto é, que sua vitória nas próximas eleições está garantida e que, para conseguir acabar com a miséria em 10 anos, será reeleita 3 vezes? Vá ter premonição assim lá em casa, como diz o mineiro!

Antonio Brandileone abrandileone@uol.com.br

Assis

____________

RODOANEL E O PAC

Assisti, estarrecida, a entrevista da candidata petista Dilma Rousseff à presidência da República, a um tendencioso apresentador popular, que simplesmente demonstrou a preferência de sua emissora! A senhora Dilma, com o semblante congelado em um meio sorriso, mentiu, do início ao fim! Quando perguntada sobre as torturas que sofreu nos tempos da ditadura, Dilma declarou que lutava pela democracia! Mentira! Dilma não quer democracia alguma, pois se quisesse, não aprovaria o PNDH3, que, entre tantas outras coisas, tolhe a liberdade de imprensa, e é a favor do aborto! Dilma disse que o Rodoanel foi obra do PAC! Mentira! Os paulistas e seus impostos são responsáveis pela obra, e o governo federal colaborou com o mínimo! A candidata disse que ''ninguém é tão bonzinho quanto parece''. Disso, Dona Dilma, temos certeza! Basta ver o sr. Lula da Silva nesse últimos 7 anos e meio! Os aposentados que o digam!

Lígia Bittencourt ligialbc@uol.com.br

São Bernardo do Campo

____________

ELEIÇÃO NA TV

A TV Globo tirou do ar o filme de comemoração dos seus 45 anos. Os ''gênios'' do PT que comandam a propaganda da Dilma, cairam em cima da peça publicitária, dizendo que a Globo estava fazendo propaganda do PSDB. Uns dizem que parece, outros que parece mas não é. enfim, como o assunto trata de um problema com a maior emissora de TV do país, surge uns aloprados querendo aparecer, na suposição de que estão fazendo um grande negócio. Não é preciso ser nenhum vidente para saber que a Globo vai dar o trôco, e este deverá incomodar muito mais os aloprados petistas do que a suposta má fé do jingle dos 45 anos. Sou da opinião que se a Globo apoiar um poste para presidente da República, basta dar nome ao poste que ele será eleito. Uma coisa é certa: depois disso tudo o poste da próxima eleição não vai se chamar Dilma.

Wilson Gordon Parker wgparker@oi.com.br

Nova Friburgo (RS)

____________

BIRUTA DOS BONS

Parece que o eleitor confia mais no ''biruta'' do Serra do que o da Dilma: 38%x28% e 36%x29%. Apesar de todo vento gerado nos comícios de ''sua majestade'', o rei do PAC (Plano de Autopromoção e Campanha), com dinheiro público, ilegalmente, o vôo do tucano continua firme e na direção certa. Agora é só se precaver contra o vento sujo que será lançado contra, e bater bem as asas. Como diria o mineirin, o tucano pode ser ''biruta'', mas é dos bons, sô!

Silvano Corrêa scorrea@uol.com.br

São Paulo

____________

A VERDADE SOBRE A MENTIRA

Em Pernambuco, a candidata do PT, Dilma Rousseff, disse no programa Supermanhã da Rádio Nacional que em dez anos a miséria acaba no país. A candidata revela ser marinheira de primeira viagem ao fazer uma declaração tão polêmica e mentirosa, pois ela se esquece de que a miséria é o combustível de todo candidato em épocas de eleição. Se acabar com a miséria o que os candidatos vão prometer ao povo, especialmente aos nordestinos que anos a fio vêem promessas sendo feitas e que nunca são cumpridas? A declaração estapafúrdia ficará gravada na internet e daqui a 10 anos, a verdade sobre a mentira poderá ser confrontada. Felizmente a tecnologia veio para ficar e desmascarar contadores ''de histórias''.

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

____________

PARANOIA PETISTA

É o pavor que está tirando a tranqüilidade dos petistas, criando-lhes total insegurança. Decididamente estão sofrendo de paranóia de perseguição. São incapazes de andar nas ruas sem ver fantasmas nas sombras das árvores ou se assustarem com o farfalhar das folhas, igual criança quando faz alguma coisa de errado. A atitude divulgada pela internet do impedimento da comemoração, publicamente, de um 45º aniversário em função do 45 ser o número de Serra, chega as raias do ridículo e da covardia para quem mostra tanta arrogância. Como dizia o velho Zózimo Barroso do Amaral: "Quem não deve não treme".

João Roberto Gullino jrgullino@oi.com.br

Petrópolis (RJ)

____________

VENDENDO O VOTO

Em tempos de eleição o governo Lula acena destinar à UNE a merreca de R$ 15 milhões por conta de indenização de sua sede durante a ditadura militar. Pelo visto tudo de ruim que a ditadura militar fez está sendo repassado aos companheiros e pelos companheiros em busca pelo voto de cabresto. Já na se fazem estudantes como antigamente, daqueles que saíam às ruas e brigavam pela ética e transparência de seus governamentais. Atualmente, o governo do PT inovou ao comprar consciências de estudantes sedentos por dinheiro, verbas e mordomias. Tantos foram os anos de abusos com o dinheiro público que os estudantes aprenderam que para ter alguma cois$a, basta vender o voto, ficarem calados diante das canalhices que os parlamentares fazem diariamente e está tudo certo. É a frase, ''pagando bem que mal que tem'' em uso.

Luciana Lins lucianavlins@gmail.com

Campinas

____________

DIPLOMACIA VIRA-LATAS

Luiz Inácio Lula da Silva atribui ao PSDB a diplomacia de (cachorro) vira-latas ao citar um episódio protagonizado pelo ex-chanceler Celso Lafer no governo de Fernado Henrique Cardoso, quando tirou os sapatos para ser revistado antes de entrar em território americano, logo após os atentados de setembro de 2001. Quero deixar bem claro que eu, sendo um diplomata credenciado, também não me submeteria a isso. Porém, falta moral ao atual guru para tecer esse tipo de críticas. Será que ele já esqueceu que o índio cocaleiro da Bolívia o fez ficar de quatro e nos tomou a refinaria da Petrobras instalada em território boliviano? E que, como se não bastasse, o mesmo índio forçou a quebra de um contrato pré-existente e majorou o preço do gás fornecido ao Brasil causando grandes prejuízos à nossa indústria? Que o Equador fez e desfez das empresas brasileiras que lá atuavam sob contrato, inclusive as expulsando, e o governo disse amém feito vaca de presépio? Já esqueceu que um falso Bispo paraguaio, pai da metade da população do país, impôs mudança em um tratado internacional, alterando a tarifa da energia elétrica de Itaipu e que foi prontamente atendido pelo governo brasileiro em prejuízo da nossa sociedade? Isso para não falar do Mercosul, onde quem manda é a Argentina e o Brasil obedece. Enfim,quero dizer ao dirigente que há sete anos se propôs a líder mundial, ou no mínimo exercer uma liderança regional, e hoje não passa de papagaio de pirata de Hugo Chavéz, que lhe falta cacife para classificar quem quer que seja de vira-latas, até porque a política externa do seu governo, é comandada por um bando de fura-sacos. (graças à petroquímica não se usa mais latas para por lixo).

Humberto de Luna Freire Filho hlffilho@gmail.com

São Paulo

____________

MONTE BELO, A MAIOR CATÁSTROFE PARA A HUMANIDADE

Não existe cientista e/ou notável que conhece e domina a geologia do solo, a micro e nano biodiversidade, a fauna, a flora, o clima, as tradições indígenas milenares, a vida na água dos rios, as fontes de água doce e todas as riquezas escondidas da natureza, colocadas graciosamente por Deus, ao dispor do homem.

Assim sendo, os cientistas e notáveis não podem julgar e aprovar o desastre que virá irreparavelmente; eles são incapazes nesta matéria.

Aos políticos da situação e "aos espertos da hora": PAREM com esta loucura, sem benefícios para a Amazônia.

Nem sabem como transportar a energia elétrica aos centros consumidores e estes não são os países vizinhos. Antes, precisam construir as linhas de transmissão que também serão a segunda catástrofe em toda a selva amazônica.

Todas as forças da sociedade brasileira devem se manifestar pela NULIDADE de Belo Monte. Salvem a natureza e preservem a VIDA enquanto há tempo, pois ela não suporta mais agressões. As ocorrências fatais avolumam-se por todo o planeta Terra.

A afirmação genérica do governo (O.E.S.P.-B7-18.04.2010) e que o "Projeto vai salvar moradores da região" não corresponde aos irreparáveis malefícios projetados, a saber: o massacre de uma área de 600km² por alagamento, mudanças nos usos e costumes da sociedade local, duvidosa construção de infraestrutura para atender a avalanche de pessoas no Canteiro de Obras, proliferação de doenças e o narcotráfico, a formação de lixões, a devastação do entorno do lago, etc..

Os pagadores dos impostos ironicamente ficarão endividados com o BNDES durante 30 anos, que vai financiar até 80% da obra (R$ 16 bilhões).

Recomendo a leitura da reportagem ''Balbina-AM inaugurada em 1989, hidrelétrica do caos'' que arrasou 2.600 km2 de riquíssimas florestas nativas, para 120 Mw de energia elétrica, ou seja: destruição para NADA!

Consulte a Revista Amazônia Grandes Reportagens O Estado de São Paulo novembro/dezembro de 2007.

O presidente Lula quer copiar e repetir os militares? Sim, pela glória da Dilma, mãe do PAC2!

O QUE O GOVERNO VAI SALVAR?

Jürgen Detlev Vageler vatra_ind@yahoo.com.br

Campinas

____________

INTERVENÇÃO DO DF

Não se trata, com o devido respeito ao Ilustre Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gurgel, de procurar a melhor solução para a continuidade do governo do Distrito Federal, mas a solução que mais se coadune com os princípios constitucionais. A tensão dialética entre tais princípios compõe a metodologia de trabalho jurídico dos eminentes ministros da Suprema Corte, que procuram fazer prevalecer os valores mais sensíveis à sociedade, presentes na Carta da República e que, não raro, entram em rota de colisão, considerado o calidoscópio complexo e imprevisível da vida pública e democrática. No caso, o princípio da moralidade se atrita com o da autonomia política dos estados-membros. Não é possível esquecer que o poder interveniente - a União - também já sofreu sérios e contínuos abalos morais, desde a Independência até hoje. Como agirá o interventor? Num momento eleitoral, haverá isenção de ânimo e imparcialidade em sua escolha? Cre mos que a Constituição do Brasil pende para a preservação da autonomia política do Estado-Membro, no caso do Distrito Federal, a despeito dos tristes e lamentáveis episódios que macularam sua história recente.

Amadeu Roberto Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

____________

BRASÍLIA

De vez em quando, pessoas desavisadas saem por aí, dizendo que Brasília se localiza em Goiás. Ledo engano! A cidade de Brasília é distrito federal, forma híbrida de estado e municípiio, e se encontra na região centro-oeste do Brasil. Afirmar que Brasília está em Goiás é a mesma estultíce que afirmar que o Vaticano está na Itália, quando, na verdade, este pequeno estado pontifício se localiza na Europa.

Edson Luiz Sampel esampel@yahoo.com.br

São Paulo

____________

MST, e o MFC?

Muito oportuna e auspiciosa a carta do Sr. Sérgio Mauad, Conselheiro do Secovi, elogiando a Senadora Kátia Abreu e o seu Plano Nacional de Combate às Invasões de Terra. Se as palavras do Sr.Conselheiro representam a posição daquela Instituição, posição essa favorável à defesa das propriedades individuais poderiam, também, os proprietários de imóveis em loteamentos ditos fechados e bolsões ditos residenciais contar com o apoio do Secovi contra a ação deletéria que pratica o MFC - Movimento dos Falsos Condomínios ? Estes praticam a mesma tragicomédia do MST : querem tomar as propriedades individuais protegidas que são pela Constituição Federal.

Régis D.C.Fusaro rxfusaro@hotmail.com

São Paulo

____________

COMIGO NINGUÉM PODE

É inacreditável que num dia como o feriado nacional de 21 de Abril, tivemos que aguardar até ás 21:50h, para assistir o jogo da Libertadores São Paulo X Once Caldas ou Palmeiras X Atlético-PR. Pelo visto o torcedor/eleitor não passa de um palhaço na mão de quem só pen$a em afrontar o cidadão. O prefeito de São Paulo vai sentir nas urnas o veto para a mudança dos horários para os jogos durante a semana. Nessas ocasiões que se conhecem os verdadeiros políticos que realmente estão a favor do eleitor. Será que é tão difícil encontrar um horário que atenda a todos? Por que a Globo passa a sensação e demonstração de ''comigo ninguém pode''?

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

____________

TAL E QUAL

A jornalista Sônia Racy denunciou no "Direto da Fonte" (22.4.10) que para conseguir direito ao benefício de permanecer duas horas a mais fazendo a prova do vestibular da Fundação GetúlioVargas, candidatos disléxicos são obrigados a pagar R$ 2.115. E que só fica isento quem conseguir atestar miséria. Não adianta à FGV alegar "mal entendido", "equívoco" e outras arengas de quem é pego em flagrante desrespeito à Humanidade. Quem decidiu cobrar agiu com crueldade, sim! Não é nem educador. Quem faz isso não presta. Aliás, gesto típico do patrono da escola em seus governos.

Moacyr Castro jequitis@uol.com.br

Ribeirão Preto

____________

O VULCÃO E O AQUECIMENTO GLOBAL

Os partidários da tragédia do aquecimento global deveriam computar a quantidade de CO2 e outros gases de aquecimento da atmosfera despejados pelos vulcões, que são muito maiores do que os 300 anos de industrialização já lançaram. Infelizmente os vulcões funcionam ter licença ambiental aprovada.

Luiz Henrique Penchiari luiz.penchiari@bericap.com

Vinhedo

____________