Cartas - 01/01/2011

Boa sorte

Sra. presidente Dilma Rousseff, após a sua posse, não faça nada de excepcional, simplesmente respeite a nossa Constituição. Lembre-se de que milhões de brasileiros assistirão à sua posse. Ah, também se faça respeitar, principalmente pela "banda podre" que a ajudou a se eleger e continua a gravitar ao seu redor. Toda a sorte do mundo para a senhora e que Deus a ilumine sempre.

ANTONIO M. GONZALES SOTELLO

tomsotello@uol.com.br

São José do Rio Preto

___________________

Nova gestão

O silêncio da presidente Dilma sobre alguns fatos é eloquente. Estamos certos de que sua gestão será pautada pela construção de um clima político de união, por um governo para todos, por uma economia responsável e comprometida com as reformas. No momento certo, dará as respostas adequadas aos desafios e desatinos. Que Deus bendiga o seu governo!

ALBERTO RAAD

raadalberto@yahoo.com.br

Colina

___________________

Sabedoria

Eu, um dos 13% que acham que o presidente que sai foi mau ou péssimo, só peço à nova presidente que seja menos demagoga do que ele e menos populista, pois o povo vai cobrar a fatura em futuro bem próximo. No momento certo, coloque no primeiro escalão pessoas de real competência, independentemente de ligações políticas. E que tenha sabedoria e bom senso para retroceder alguns passos, visto que no seu caminho vão aparecer os vários pântanos que lhe foram deixados. Melhor drená-los, não para já, mas para a geração que estará na ativa nos anos 2018-20

JOSÉ G. SANTINHO

msantinho@uol.com.br

Campinas

___________________

Começar bem

Embora não eleitor do PT, em nome do Brasil e dos brasileiros desejo a dona Dilma que faça um bom governo. Que não admita ou finja não admitir aloprados, Waldomiros, mensalões e que tais, que não se cansaram de dar à mídia notícias de primeira página, como seu antecessor. Um bom começo é demitir o velhinho frequentador de motel que, a exemplo de seu guru - maranhense, mas senador pelo Amapá -, é deputado pelo Maranhão, mas vive no Rio de Janeiro. Outra que deve ser demitia é dona Ideli, que por seus antecedentes tem tudo, ao bom estilo petista, para lhe causar problemas, e o que é pior, gerir mal os recursos públicos, por absoluta falta de capacidade - lembra-se da dona Erenice? Esses dois não têm condições morais - diria também técnicas e profissionais - para ocupar o cargo com que foram contemplados, por critérios meramente de favor político, nem de representar o bravo povo brasileiro. Os milhões de votos que a presidente não recebeu são também de brasileiros e por isso merecem respeito. Vamos acordar, brasileiros? 2014 já está aí!

CARLOS BENEDITO P. DA SILVA

advcpereira@hotmail.com

Rio Claro

___________________

Desafios

A imprensa tem listado os inúmeros desafios que esperam a presidente Dilma, mas nada se compara à dificuldade que ela terá para calar e se descolar de Lulla, que se revela cada dia mais um boquirroto de palanque.

CLAUDIO JUCHEM

cjuchem@gmail.com

São Paulo

___________________

Herança

O Estado entra em 2011 sob censura há 519 dias, pelas estripulias da família Sarney e de seu inacreditável poder sobre a Justiça do Brasil. Sua influência continuará em alta, como demonstra a agressividade do presidente que passa o mandato ao defender essa "oligarquia". O novo ministro do Turismo, em companhia do inacreditável Edison Lobão, demonstra o continuado poder dos Sarneys no governo Dilma e indica que essa é uma das heranças que o governo Lula deixa à sua sucessora.

JAIR ROSA DUARTE

jair_rosaduarte@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

___________________

BOAS-FESTAS

O Estado agradece e retribui os votos de boas-festas e feliz e próspero ano-novo de Andreas de Souza Fein, Ana Lidia Gresenberg - Associated Press, Anna Beatriz Messeder, Gloria Alvarez, Juliana de Rezende, Jéssica Lauritzen, Lóiam Torres e Zuleika Bispo - Coordenação de Imprensa da Eletronuclear, Ataide Neumann - Associação dos Servidores Civis de Ciência e Tecnologia do Exército, BM&F Bovespa, Carro e Cia., deputado dr. Talmir, Eduardo Monteiro, Édi Pereira & Ná Valentim - Hórus Photograph, Edson Aparecido, ElogieAki, Elones Fernando Ribeiro e família, Empresas e Terras Farroupilha (RS), Equipe Ascom/Univasf, Errea Comunicación, Família Corrêa, Fernando D"Avila, Flávia Perez, Filipe Luiz Ribeiro Sousa, Fundación Flores de Raff, Gerando Design, Giovani Erick Gomiero, Grupo Mosaico Caxingui, Heloisa Helena, Henrique Brigatte, Hotel Península, Imesb, Improve Consulting, InfoEcológica Consultoria, Projetos e Licenciamentos Ambientais, Integra Global, Itaú Unibanco, Torrear Incorp. e Planej. Imob. Ltda., João e Vera Lúcia Corrêa, João Francisco Lobo Ribeiro, Jorge Peixoto Frisene e família, José Carlos Pellegrino - Pellegrino e Associados Engenharia Ltda., José Turozi, Juvenal Azevedo - Juvenal Azevedo Comunicação, J. Claudio Cinelli - QualiMática Consultoria, Jeferson Malaguti Soares, Kahtia Elisa Pinto - Atelier de Ideia Soluções em Comunicação, Kremer e Schnornberger Advogados, Kronnus, Latina Estudio, Lauro Rogério Dognani, Leonardo R. Genofre - Fibria Celulose S.A., Lilian Sá, Louvor Eterno Shopping, Luciane Abramo, Luiz Carlos C. Dutra Jr. - Unilever Brasil Ltda., Luiz Carlos Heize, Luiz Fernando Rangel de Camargo Fidelis, Malheiros Filho, Camargo Lima e Rahal Advogados, Marcius Machado, Marlene F. G., Marly Lamarca - Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, Mauro Roberto Zanettin - Ekipateck, Mayra Holanda, Mônica Ferreira - Digital Trix, Montezuma e família, Microcenter, Mussa e família, Nice Lima - Ritmo Comunicação, Noites do Cupido, Novo Tempo, Nelson Marquezelli, Nina Rodríguez, OralGraf, padre Mateus Maria, FMDJ - prior do Mosteiro Menino Jesus, P&G Brasil, Pablo Fernandez - Canciones del Sur, Paula Marra - Marra Assessoria de Comunicação, Paula França e Renato C. Fonseca, Paulo Jesus, Pedro Atílio Cesarino - Publicidade Archote Ltda., Pedro Paulo Trindade e Julieta, Pepsico, Penteado Mendonça Advocacia, Pinheiro Pedro Advogados, PR Newswire, Projeto Criança e Consumo - Instituto Alana, Pousada Águas do São Francisco e Rádio Record RJ 990 AM.

___________________

"2011, seja bem-vindo! Lula, seja "bem-indo"!"

J. S. DECOL / SÃO PAULO, SOBRE OS NOVOS TEMPOS

decoljs@globo.com (SP)

"Pelo som do coaxo, esse sapo não aguenta ficar quatro anos na sombra"

STANISLAW CORDEIRO / SÃO PAULO, IDEM

ratles2@hotmail.com

"O ciclo lulista pode até dar adeus, mas o Lula dá apenas um adeusinho"

FAUSTO FERRAZ FILHO / SÃO PAULO, IDEM

faustofefi@ig.com.br

"O "cara" ainda vai nos custar caro..."

ADRIANA IRIGOYEN / SÃO PAULO, IDEM

adrianairigoyen@terra.com.br

___________________

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 1.380

TEMA DO DIA

Lula decide manter Batistti no Brasil

Argumento é que a extradição colocaria o ex-ativista em risco de perseguição e até de morte

"Um erro mais do que crasso por parte de Lula, e uma bizarra mancha no apagar das luzes do seu mandato."

SANTIAGO WESSNER

"O Brasil só deu à Itália o troco na mesma moeda, pelo caso Salvatore Cacciola. Quem quebrou o acordo foram eles."

ALDEMIR DE ALMEIDA RODRIGUES

"Não é à toa que somos vistos pelo mundo como o país da impunidade e esconderijo de criminosos."

ADAMASTOR VAZ

___________________

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br