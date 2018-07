Cartas - 01/05/2011

Beatificação

A Congregação para as Causas dos Santos, fundada em 1588, autorizou em tempo recorde a beatificação do papa polonês Karol Wojtyla. Não me causou surpresa. João Paulo II era um santo em vida. Ele fará muitos milagres para o bem da humanidade, a que tanto queria bem.

PAULO DIAS NEME

profpauloneme@terra.com.br

São Paulo

_______________________________________

INFLAÇÃO

Sem surpresas

Pela Ata do Copom, fica claro o que o mercado já tinha como certo: a meta de inflação perseguida é o teto da variação (6,5%), e não o centro (4,5%). O atual presidente do Banco Central (BC) assumiu o que o anterior relutou em fazer até (quase) o fim de sua gestão: trocar um pouco mais de crescimento por um pouco mais de inflação...

JORGE ALVES

jorgersalves@estadao.com.br

Jaú

_______________________________________

Blá-blá-blá oficial

A incapacidade e o descompromisso - escandalosos - de Lula com uma gestão séria e capaz encontravam um comissário meia-boca na Fazenda e um craque linha-dura no BC. Agora, com a "presidenta-gerenta" fazendo caras e bocas de seriedade e foco na gestão, permanece na Fazenda o comissário meia-boca e no BC assumiu um "armandinho" disposto a não arrumar briga com os corneteiros do PT e os desenvolvimentistas de outros e velhos carnavais. Como ficamos? Inflação não se enfrenta com blá-blá-blá, pensamento desejoso, mezinhas, rezas e benzeduras.

ALEXANDRE DE M. MARQUES

ammarques@uol.com.br

São Paulo

_______________________________________

Conto de fadas

Quem brinca com fogo pode-se queimar. O combate à inflação deve ser feito de todos os cantos e lados: juros, medidas macroprudenciais, câmbio, desenvolvimento com ou sem aceleração, superávit primário e tudo o mais de que se possa lançar mão. Desejar que tudo corra normalmente e assim a inflação baixe, na verdade, é conto de fadas. O pessoal incumbido de domar a inflação está muito calmo e confiante, enquanto nós, do povo, não estamos vendo resultados positivos nas políticas adotadas até o momento. Muita gente vai sair queimada.

JOSÉ CARLOS DE C. CARNEIRO

carneirojc@ig.com.br

Rio Claro

_______________________________________

Causas

O governo atribui o aumento da inflação ao aquecimento "desmedido" da economia e aos "altos" gastos dos brasileiros no exterior. Contribuiu para isso a nova classe média, formada depois da estabilidade econômica, no governo FHC. Para remediar, aumentou impostos, taxas, IOF, etc. Fossem esses as causas, os EUA teriam a maior inflação do mundo!

RONALD RALF HARARI

correio1@yahoo.com.br

São Paulo

_______________________________________

POLÍTICA EXTERNA

Chanceler Patriota

Com a nova atitude do Brasil em relação aos assuntos internacionais, cheguei a ficar otimista, mas a recente declaração do chanceler Antônio Patriota de que "Cuba é um país próspero e sólido" derrubou todas as minhas expectativas otimistas. Antes ficar calado do que fazer declaração tão descabida. Até Fidel Castro e seu irmão Raúl reconheceram que precisam fazer mudanças porque o regime atual não funciona. Ou seja, admitiram publicamente que Cuba não é um país próspero e sólido.

KÁROLY J. GOMBERT

gombert@terra.com.br

Vinhedo

_______________________________________

PSDB EM CRISE

A revoada tucana

O robusto patrimônio de 43,7 milhões de votos obtidos por José Serra na última eleição presidencial não se deve à militância da oposição, pois ela deixou órfãos todos os que nela acreditaram. Deve-se, sim, ao medo desses órfãos de serem adotados pela mãe do PAC. Agora, enquanto o governo tenta mostrar que a presidente não é a madrasta que se pensava, nossa oposição se engalfinha na maior briga, o que já deve ter subtraído mais uma boa parte do questionável patrimônio tucano. De qualquer maneira, o que não ajuda é tentar responsabilizar o governador de São Paulo por essa desunião, pois o esvaziamento do PSDB paulista é apenas um sintoma do que já vem acontecendo há muito tempo.

RICARDO DAUNT DE C. SALLES

dauntsalles@uol.com.br

Espirito Santo do Pinhal

_______________________________________

Debandada no interior

Até que demorou para estourar essa crise do PSDB da capital. Mas, creiam, ela está incubada em muitas cidades do interior deste Estado também. Nossos tucanos maiores precisam olhar com mais atenção, pois em muitos municípios os diretórios foram transformados em feudos, cujos dirigentes se revezam e não permitem o crescimento do partido em qualidade. Temem novas lideranças. Nada contra os dirigentes, mas nesta cidade, por exemplo, o PSDB sempre ganhou com folga as últimas eleições para presidente e governador. Em nenhuma oportunidade, porém, elegeu o prefeito, apesar das inúmeras obras aqui realizadas pelos governadores Montoro, Covas, Alckmin e Serra. Isso tem passado despercebido da alta cúpula do partido. É preciso rever essas posições, antes que o interior debande também. Estamos a mais de um ano das próximas eleições e o PSDB local se esforça para indicar a vice-prefeita, quando deveria buscar um candidato a prefeito de renome na cidade. Isso deixa bem claro que, na verdade, estão preocupados com as eleições de 2014, quando seus integrantes voltarão a concorrer a deputado federal e estadual. A continuar desse jeito, a social-democracia vai ter de se juntar mesmo ao DEM e depois ao malufismo. No final, se continuar assim, não vai ter ninguém para apagar a luz.

MARCIO PEREIRALE MENDES

pereirale@yahoo.com.br

São José do Rio Preto

_______________________________________

Lavada

Se não houver um discurso sério, com conteúdo de ideais e projetos de fato viáveis e explicáveis de modo bastante didático à sociedade, de nada valerá a "oposição" se juntar num só partido ou algo parecido. Tomará outra lavada nas eleições municipais, que já se aproximam celeremente. É justamente no discurso simples, com cara e jeito de coisa séria, que a atual situação deita e rola sobre a dita "oposição".

JOSÉ PIACSEK NETO

bubapiacsek@yahoo.com.br

Avanhandava

_______________________________________

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 2.257

TEMA DO DIA

PT anistia Delúbio por 60 votos a 15

Diretório Nacional do partido acatou pedido do ex-secretário de finanças, expulso em 2005

"O PT começa a mostrar a sua cara, No inicio é só populismo; depois vem os devaneios de grandeza."

OSVALDO KIQUMOTO

"Como não perdoar o operador do melhor esquema político do Brasil, que só beneficiou o plano hegemônico."

NADIR COURI

"A anistia concedida pelo PT ao Delúbio tem lógica. Outros integrantes envolvidos no Mensalão continuam no Partido."

ELIEL ARAÚJO

_______________________________________

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

Militante tem vergonha

É a minoria do diretório nacional do PT que tem vergonha na cara e é contra a refiliação do tesoureiro mensaleiro Delúbio Soares tem o apoio de 59 dos 84 integrantes. Entre os filiados do partido acredito que será o contrário: uma debandada. A volta do tesoureiro mensaleiro deve ser a gota d''água para o rompimento dos militantes petistas que têm vergonha na cara.

Arthur Soares arthur09br@yahoo.com

Belo Horizonte

_______________________________________

A nobreza tal como é

A Casa de Windsor não convidou para as bodas do século Tony Blair e Gordon Brown. Plebeu posto, plebeu morto. Não se esqueceu, porém, do cantor pop Elton John. Imaginemos algo parecido no Brasil, Lula como o pato manco e o PT no poder. As bandeiras vermelhas agitadas contra a monarquia encurralariam a carruagem.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

_______________________________________

Por uma democracia de fato

O Brasil precisa da Monarquia Parlamentarista para se livrar deste governo corrupto, sem nenhum compromisso, sem uma familia que seria ridicularizada no caso de robar o Brasil. O Brasil cresceu mais durante os tempos de Dom João e Pedro, do que toda republica junto, a Republica só andaria mais ou menos bem, se fossem respeitados os votos, e não loteados por partidos aliados, ex: o senador venceu, seu suplente tem que ser o outro mais votado na sequencia, o vice presidente tem que ser o segundo mais votado para presidente, e nunca jamais em tempo algum, haver partido unico como ocorre hoje em dia, ou seja, o balcão de negocios do governo presidencialista, é horrendo, será possivel que ninguém enxerga, vejam a postura dos governantes de hoje em dia, junte todos em uma foto, só tem gente esquisita, e se fisessemos um teste moral, 95 por cento toma nota 0, são além de tudo, egocentricos, a imensa maioria muito feia, só fazem se promover, o Brasil arrecada tantos imp ostos, que se não houvesse este absurdo de corrupção, de mãos dadas com a incompetencia, como conseguir controlar isto? Uma familia, junto com o povo controla o governo, que ao pisar na bola, seria destituido, impossibilitando as maracutaias e conchavos imundos da republica. Ao invés deste plebicito ridiculo de desarmar a população para ficarmos definitivamente a merce do Estado e de seus protegidos bandidos, devemos exigir o plebicito do sistema de governo, e desta vez, convocarmos a Monarquia a se apresentar .na campanha, dizer quem irá representa-los, e a que servirão, afinal o outro plebiscito a monarquia obteve, 13 por cento dos votos, sem aparecer ninguém, nem o que fazem quando atuam, e o presidencialismo fez uma propaganda imensa, usou toda munição, mesmo sem a monarquia se apresentando, por que? óbvio: no sistema monarquico, é bom para o povo, e ruím para corruptos e politicos indecentes não são tolerados, portanto é tão melhor a monarquia que é sempre atacada com deboche, como se fossem esnobes, ou malucos, fora da realidade, quando na verdade é ao contrário, fora da realidade, vivemos nós sendo roubados por uma corja interminavel de Zés ninguém.

Roberto Moreira da Silva rrobertoms@uol.com.br

Cotia

_______________________________________

Realeza

''Sir Ney'' não foi convidado para o casamento real?

Oscar Rolim Júnior rolimadvogado@ibest.com.br

Itapeva

_______________________________________

Protesto!

Considero uma tremenda gafe do Família Real Britânica, senão um insulto à monarquia brasileira, que Sir Lula Primeiro, ''o Cara''- Imperador do ABC, assim como Sir Fernando Henrique, o príncipe da Sorbonne e Higienópolis, bem como Sir Ney, Arqui-Duque do Maranhão e Barão do Amapá e adjacências, não tenham sido convidados por Sua Majestade para a cerimônia! Se eu fosse um dos milhares de vassalos apadrinhados por essas excelências nos primeiros escalões do serviço público lá em Brasília, protestaria indignado diante da Embaixada Britânica, ''of course''.

Paulo Boccato pofboccato@yahoo.com.br

São Carlos

_______________________________________

Casamento Real

Os ''melhores momentos'', não... por favor. Que chatice!

Gilberto Scandiuzzi gilberto.carbosal@uol.com.br

São Paulo

_______________________________________

O Brasil é curral do Reino Unido?

Ontem, 29 de abril, como faço diariamente, costumo acompanhar o noticiário da TV enquanto tomo o café da manhã, para minha surpresa pensei que o Brasil fazia parte do curral do ingleses, porque todas as emissoras transmitiam o casamento da branca de neve com o príncipe encantado. Era um desfile de homens empavonados em suas fardas e penachos, seguidos por um mulherio disputando qual delas punha na cabeça oca, o mais ridículo ''tróço'' chamado de chapéu. Ainda tive a impressão de ouvir do convidado de uma emissora, ao comentar entre as tantas qualidades da rainha, disparar que a mesma ''...atingiu um grau de sacralidade...''. Pera aí, foi demais para minha paciência santificar a rainha, uma mulher que eu pensaria mil vezes em ter como sogra. Desliguei a TV e fui cuidar da vida.

Laércio Zanini zanix@hotmail.com

Garça

_______________________________________

Sonho

Depois de parar o mundo com mais um casamento na família real britânica, fica a impressão de que o povo inglês vai ''pular'' o príncipe Charles e a sua Duquesa da Cornuálha e tentar reviver o sonho de uma rainha plebeia.

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

_______________________________________

Virou moda

Que a Igreja Católica tenha seus santos, vá lá, é tradição. Mas agora parece que virou moda beatificar todo mundo. O falecido papa João Paulo II foi um grande homem desta instituição. Joseph Ratzinger, o Bento XVI não chega nem perto da bondade e visão ecumênica de Karol Wojtyla. Mas beatificar?

Sérgio Eckermann Passos sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

_______________________________________

Canonização do papa João Paulo II

Com todo o respeito aos católicos, confesso minha perplexidade com a canonização do Papa João Paulo II, aprovada ''a toque de caixa'' e em tempo recorde, pelo Vaticano. Ficam as perguntas : o que torna João Paulo II em um santo ? Quais milagres ele praticou ? O que o diferencia das demais pessoas de bem ? Parece que ainda vivemos na idade Média, época em que a Igreja vendia suas indulgências a peso de ouro, ameaçava o rebanho de crentes e fieis com os terrores da danação no Inferno e onde a Inquisição queimava as ''bruxas'' e os ''hereges'' na fogueira. É incrível que, em pleno século 21, milhões de pessoas em todo o mundo ainda acreditem nessas estórias de carochinha e tenham uma relação tão infantilizada e acrítica com a religião e as coisas do mundo.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

_______________________________________

Baratas mal pisadas

Delúbio, Palocci, Dirceu.... qual outra barata mal pisada vai ressurgir debaixo dos tapetes cheios de corrupção do PT? Isso tudo é um tapa na cara do brasileiro e no judiciário. Ninguém mais se incomoda com essa cara de pau dos Petistas?

Marcus Coltro marcuscoltro@hotmail.com

São Paulo

_______________________________________

Volta de Delúbio

Será que Delúbio não poderá contaminar as futuras pizzas do mensalão?

Cícero Sonsim c-sonsim@bol.com.br

Nova Londrina (PR)

_______________________________________

Na partilha...

É Claro que o Delúbio vai voltar, caso contrário ele abre o bico,

pois '' bandido, político e família a gente conhece na hora da partilha''.

Dionysio Vecchiatti dio.vecchiatti@terra.com.br

São Paulo

_______________________________________

O Brasil não merece

''Elles'' voltam, cêdo ou tarde, com mais apetite, altivos, como verdadeiros cavalheiros, homens sem passado, sem a mínima vergonha... até quando?

Luiz Ress Erdei gzero@zipmail.com.br

Osasco

_______________________________________

A farsa

Neste final de semana, os petralhas deverão readmitir ex-tesoureiro do PT - Delúbio Soares - o bom filho a casa torna, não é?? Delúbio, que é professor de Geografia, e teve seus proventos suspensos, pelo governo do Estado de Goiás, porque não dava aula alguma, lá se vão 6 anos, então como sustentou-se em todo este tempo? Ora! seu silêncio teve um preço, certamente pago a peso de ouro. Não estranho que Delúbio volte, já que nunca saiu, tudo foi uma farsa, para abafar o escândalo do mensalão, já que agora ele tem o aval de 59 dos 84 integrantes do Diretório Nacional do PT para retornar. E Humberto Costa - lider do PT no Senado - teve a ousadia de declarar: ''Não houve condenação formal, e o partido não pode manter uma pena ad eternum''. E Lulla, que apoia a volta de Delúbio, e em conversas reservadas, mostrou-se preocupado com a ''contaminação'' do julgamento do STF. Justo quem, o processo do mensalão pelo andar da carruagem irá prescrever, já que as excêlencias o empurram com a barriga. E assim o Brasil mostra a sua cara: um país de bandidos encastelados no poder.

Agnes Eckermann agneseck@yahoo.com.br

Porto Feliz

_______________________________________

De volta ao PT

Normal ver Delúbio Soares voltando triunfante ao PT de onde foi expulso, sendo hoje recebido com honras de estado com direito a festa e tendo o ''seu'' guia Lulla da Silva como mestre de honras! Delúbio afinal de contas agüentou calado todos esses anos e não entregou o mandante da máfia do mensalão. Isso no meio da bandidagem não tem preço!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

_______________________________________

Não tem concerto

Delúbio é um gênio e nós, brasileiros honestos, somos mesmo palhaços. O Mensalão virou piada de salão, como ele previu. Estou enojada! Este país não tem conserto.

Maria Cristina Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

_______________________________________

Delúbio

Delúbio, um show de brasilidade política, na verdade nós brasileiros aceitamos isso

porque não temos memória nem mobilização cívica.

Francisco José Sidoti fransidoti@gmail.com

São Paulo

_______________________________________

Mensalão

A volta de Delúbio só nos ajuda a lembrar o quanto é distorcido nosso sistema eleitoral. O mensalão nada mais é do que o uso do dinheiro público para comprar apoio político para ações do executivo sem a legítima aprovação dos eleitores. Com as regras existentes, os eleitores nada podem fazer, e os parlamentares pouco se importam com as consequências. Mesmo com evidências gravadas em video, os processos se arrastam no judiciário. Isso não é democracia Campanhas eleitorais economicas e contato direto entre candidatos e eleitores poderia ser um bom começo de uma mudança séria. Voto Distrital já.

Carlos Avila c.avila@modusoperantis.com.br

São Paulo

_______________________________________

Por favor...

Tanto barulho por nada , so porque o Delúbio Soares quer voltar ao PT? Querem apostar que ja tem até ministerio esperando por ele? O ''cumpanheiro'' merece, gente!

Celia Henriques Guercio Rodrigues celitar@hotmail.com

Avaré

_______________________________________

Récua

Analisando a composição da Comissão de Ética do Senado conclui-se que é o mais perfeito exemplo de um coletivo de asnos velhos que a política brasileira conseguiu produzir. Insípida como água parada.

Flavio Marcus Juliano opegapulhas@terra.com.br

São Paulo

_______________________________________

Ética em frangalhos

O PT, que continua a mandar as nossas instituições e a ética às favas, festivamente aprova a volta de Delúbio Soares, depois de ser escorraçado do partido como um dos mentores do mensalão. E Eduardo Suplicy emocionado talvez com o retorno do amigo Delúbio, sem se ruborizar diz que, por ser contra a pena perpétua, é a favor desta anistia a este craque de como desviar recursos do erário... Por essas e outras que, em tempos do petismo no poder, que o Conselho de Ética recém formado no Senado, tem entre seus 15 membros, oito processados pela justiça... Sabe Deus agora, da nociva interferência doravante no governo da Dilma, porque o José Dirceu acaba de eleger o seu candidato Rui Falcão para presidência do PT. Com isso, o ciclo da orgia no poder fica mais forte...

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

_______________________________________

Nos conformes

Depois de cinco anos e meio longe de suas atividades no PT, Delubio Soares está voltando há suas atividades dentro do partido.Agora com Renan Calheiros fazendo parte da comissão de ética,ele que se cuide.

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

_______________________________________

O fim do Senado

Se em 2007, alvo de 5 representações, a absolvição de Renan Calheiros no Conselho de Ética do Senado trouxe revolta por parte da opinião pública, neste mandato, referido senador integrará mencionado conselho.Não só por esse fato ignóbil, mas por estar na mídia por escândalos freqüentes, gastos públicos vultuosos que de nada servem pra sua moralização, já que os privilégios são sempre mantidos, algumas vozes passaram a defender o fim do regime bicameral brasileiro mantido pela constituição de 1988. Como o senado parece mesmo não ser essencial ao federalismo, não se constitui, portanto, cláusula pétrea sua manutenção. Ninguém acredita, neste país, que o senado de hoje constitui a câmara de segundo pensamento sóbrio ou que os senadores representam dignamente seus Estados, finalidade para o qual foram eleitos, Valeria sim uma discussão sobre sua extinção.

Eni Maria Martin de Carvalho enimartin@uol.com.br

Botucatu

_______________________________________

Brasil debochado

Num país em que se escolhe um réu do mensalão para presidir a Comissão de Constituição e Justiça - João Paulo Cunha (mesmo porque neste país do mensalão nem seria possível de se imaginar que a Comissão de Justiça fosse comandada por qualquer outra pessoa, que não a do gênero); quando se escala Tiririca para a Comissão de Educação e Cultura - ele, que precisou fazer teste para provar que era alfabetizado -; e se admite o mais que notório Paulo Maluf para fazer refor ma política; isso tudo sem contar que a seleção escolhida para compor a Comissão de Ética do Senado, quase que toda ela é composta por membros que estão respondendo a ações judiciais (mesmo porque para essa função o governo prima por escolher o que há de pior na representação política)... só nos resta mesmouma coisa a fazer: rezar!

Conrado de Paulo conrado.paulo@uol.com.br

Bragança Paulista

_______________________________________

Pessimismo?

Agora ficou bom! Com Genoino como assessor especial do Ministério da Defesa; Maluf na Comissão da Reforma Política; João Alberto (assinou atos secretos, amigão de Sarney) no recriado Conselho de Ética do Senado; João Paulo Cunha na presidência da Comissão de Constituição e Justiça; e, Tiririca na Comissão de Educação e Cultura. Para coroar, um Judiciário politizado e vendido e uma oposição que não se entende. Como dá para notar, o Brasil está ''cercado'' e ''protegido'' de qualquer tentativa de moralização ou de extermínio dos maus elementos. Mas, e aí? Como ficamos? Batemos panelas na frente do Palácio do Planalto? Assinamos petições e abaixo-assinados? Passamos e-mails denunciando as falcatruas ? Rezamos a todos os santos por um milagre? Nada disso parece ter mais efeito. Eles tomaram conta!

Myrian Macedo myrian.macedo@uol.com.br

São Paulo

_______________________________________

Evolução

Estou lendo muita manifestação de espanto pela formação do Conselho de Ética do Senado Federal. Discordo de todas, pois afinal de contas ele foi formado de acordo com a Nova Ética, implantada no Brasil pela dupla Lula/José Sarney. Afinal de contas tudo tem que evoluir.

Maurício Lima mapeli@uol.com.br

São Paulo

_______________________________________

Imortal

O ''capo'' Sarney, presidente do Senado, continua com seus apadrinhamentos. Dos 15 integrantes

da Comissão de Ética do Senado, 13 são de seu staff, inclusive Renan, que já renunciou uma vez

para não ser punido pela mesma comissão em tempos idos. Ontem (29/04) li no Estadão que ele

continua nomeando seus apadrianhados do Maranhão. Fez do Senado, seu quintal. A podridão

continua rondando o Senado, Sarney, o ''imortal'' permanece dando as cartas, a corrupção corre

solta, e a oposição....continua não existindo. Ave Zesarney, morituri te salutent (nós).

Carlos E. Barros Rodrigues ceb.rodrigues@hotmail.com

São Paulo

_______________________________________

Instituições em frangalhos

Um homem de confiança de Sarney , o senador João Alberto de Souza (PMDB-PA) ocupando a presidência do Conselho de etica do Senado, nos faz pensar que neste país que a classe política brasileira perdeu completamente o referencial do que é certo e o que é errado. Um parlamentar que cometeu inúmeras irregularidades, foi transgressor de seu dever funcional, irá exercer agora a presidência de um Conselho de Ética. Como é piossível um acontecimento desses? Até quando a nação será refém das manobras de José Sarney, um político contumaz em beneficiar apaniguados? O agir de boa parte dos parlamentares nacionais nos induzem à descrença ampla de nossas instituições.

Francisco Zardetto fzardetto@uol.com.br

São Paulo

_______________________________________

Braços cruzados

O circo dos horrores montado pelo total aparelhamento, e controle absoluto dos rumos da política nacional e como consequência maior a economia, a forma como o PT e seus aliados transformaram o Brasil num balcão de negócios espúrios. Numa supremacia onde o interesse público cedeu lugar ao interesse particular, ao enriquecimento individual. Os envolvidos no processo do mensalão circulam impávidos, ostentando uma capa de impunidade que que ofende o cidadão honesto. O Conselho de Ética, transforma-se num caso raro de mediocridade da casa maior do congresso.O povo assiste indignado, a imprensa denuncia o descalabro, e o que nos repugna acabará se tornando um lugar-comum. A oposição encontra-se em processo de arakiri, a OAB se mantém silente os tribunais, bem, os tribunais tem os seus pares nomeados pelo governo. Lula disse que o PT governará por 20 anos. Poderia ser mais otimista.

Jair Gomes Coelho jairgcoelho@gmail.com

Vassouras (RJ)

_______________________________________

Dá para entender

Votar no Tiririca é normal, voto de protesto, verdadeiramente aceitável, no Romário normal, foi eleito pelos fãs, só não consigo entender que tem alguém capaz de votar em pessoas como Vaccarezza, Requião, Suplicy e Collor, este ultimo nem se fala, o absurdo é tão grande e por todo mal que fez a nação é que não é possível entender mesmo, e ainda temos que escutar ele defender o acordo com o Paraguai na energia de Itaipu onde o governo do Ex Presidente fanfarrão da silva, faz caridade com dinheiro do contribuinte, vale lembrar que ainda não recebemos a gatunagem feita por ele com nossos recursos nas cadernetas de poupança e ainda temos que aturar a sua fala como Senador eleito por um povo sem memória.Realmente não dá para entender!

Jose Mendes josemendesca@ig.com.br

Votorantim

_______________________________________

Incoerências

Após terem reconduzido, Renan Calheiros, Gim Argelo, João Alberto, etc, etc, ao Conselho de Ética do Senado, atitude esta manipulada por José Sarney, onde conseguiu empregar 13 afiliados e aliados num Conselho composto de 15 elementos. Não é de se estranhar o PT, querer refiliar Delúbio Soares, a atitude corresponde a um ''café pequeno''.

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

_______________________________________

Armadilha

O atual Conselho de Ética do Senado deveria se chamar ''Armadilha do Senado''. Se houver atualmente casos contravencionais para esse conselho apreciar, como já houve com os senadores: Barbalho, Arruda, ACM, Collor, Renan, Sarney, Jucá e etc. com que moral eles farão para prestar contas ao Brasil e ao povo brasileiro?

Benone Augusto de Paiva benonepaiva@yahoo.com.br

São Paulo

_______________________________________

Liberdade de imprensa capenga

Como em outras ocasiões o senador Roberto Requião(PMDB-PR) protagonizou uma cena que demonstra total falta de respeito para com os profissionais da imprensa. A impressão que da é a de que muitos dos nossos políticos não conseguem entender que o país vive plena democracia principalmente no tangente a liberdade de imprensa. A própria sociedade não aceita este tipo de postura de alguém que já governou um Estado como o Paraná. O parlamentar em diversas outras vezes tem demonstrado truculência no trato com a imprensa, arrancou o gravador das mãos do repórter da rádio bandeirantes como se tivesse tirando um brinquedo das mãos de uma criança. Embora veterano na política Tupiniquim, o senador truculento e valentão continua ignorando, de que todo homem público tem e deve obrigação de prestar contas de seus atos a sociedade. Os detentores de mandatos popular são sustentados pelo contribuinte. Tem todas suas mordomias pagas com o dinheiro público. Logo, têm de estar sempre disponíveis para esclarecer duvidas que eventualmente os cidadãos possam ter a seu respeito. Quem não pensa assim que procure outro meio para sobreviver. Por outro lado, os meios de comunicação cumpre missão importantíssima de manter a população informada e conscientizada, doa a quem doer. O carnaval protagonizado pelo senador, foi pelo simples fato de ter sido questionado sobre a aposentadoria de R$ 24 mil que recebe como ex-governador. Pior apagou o disco de memória do equipamento. Após se vangloriar pelo twitter, do ato insano - que relembra a época da ditadura - em rede social, o ex-governador quis se fazer de vítima. Afirma que está sofrendo bullying por parte da imprensa. Não contente chamou a mídia de provocadora e irresponsável. Pois é senador, se essa moda pega, vai faltar gravador no mercado!

Turíbio Liberatto turibioliberatto@hotmail.com

São Caetano do Sul

_______________________________________

Bullying

A palavra bullying foi dada correspondente a nossa língua como abuso. O que os partidos e políticos, principalmente em Brasília fazem com o povo não é abuso?

Miguel Politi Miguel.Politi@uol.com.br

São Paulo

_______________________________________

Mais um dia de folga

Só que essa folga não será remunerada, pelo menos é o que dizem, será descontada, que lizura? Como as ''coisas'' mudaram...Até Juizes Federais fazem greve, mesmo ganhando mais de R$20 mil mensais e outras tantas mordomias, ainda exigem aumento de 14,79%, a que ponto chegamos? Durante toda a vida aprendemos que deveriamos ter o máximo respeito ao Judiciário, na pessoa dos seus representantes, e sempre tivemos, porém começamos sentir falta de firmeza, quando se prevalecem da lei de greve, que foi aprovada e especialmente dirigida a categorias econômicas menos favorecidas e desprotegidas, inicialmente do setor privado, mais tarde extenderam para o setor público, em benefício próprio, como sempre. No nível que se encontram os Juizes Federais, acreditamos que possuem todos os meios e canais de diálogo para conseguirem qualquer tipo de reinvindicacão junto ao Executivo via Congresso Nacional, sem ferirem a dignidade do pobre e humilde cidadão brasileiro. Está se tornando praxe, nos últimos anos observamos que são poucos os cidadãos que acreditam no Judiciário, e por consequência na justiça. Entendem que está por demais desmoralizada, não intimida mais ninguém, mesmo porque os seus exemplos são poucos e nada recomendáveis, como a presente greve. Desfrutam de tantas vantagens e privilégios sem oferecer o retorno devido que deveriam mostrar para a sociedade. O que deveremos dizer e passar para os nossos filhos e netos, sobre os ''doutos'' magistrados?

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

_______________________________________

Carro de luxo para os coronéis

Para que carros de luxo com motor potente para os coronéis, se eles ficam somente em gabinetes com ar climatizado e não tiram as bunda das cadeiras estofadas? As tropas de rua que perseguem os bandidos é que precisam de carros potentes. Os bandidos agradecem a iniciativa do Comandante geral da Polícia...

Toshio Icizuca toshioicizuca@terra.com.br

Piracibaca

_______________________________________

Dignidade

Referenciando-me à declaração do Comandante Geral da Polícia Militar paulista a respeito da compra dos veículos luxuosos que ''....dão mais dignidade ao serviço policial.'', pergunto: e quando a população terá mais dignidade?

Mauro Ribeiro Gamero mrgamero@ajato.com.br

São Paulo

_______________________________________

Prioridades

Enquanto o comando da PM compra carros de luxo (com o nosso dinheiro) para os seus comandantes, aqui, no interior, as viaturas circulam caindo aos pedaços e com pneus carecas. Afinal, qual é a prioridade para a PM: o combate ao crime, a vilolência, o atendimento a população, ou o bem estar dos seus coronéis? Fazer caridade com o chapéu alheio é fácil, né? E o governador, não vai se manifestar? E pensar que antigamente a frota da PM era toda composta por Fuscas!

José Milton Galindo galindo52@hotmail.com

Eldorado

_______________________________________

Pedestres

Já era hora de um prefeito paulistano ter coragem de defender os pedestres e investir na sua defesa e orientação. Além das mortes e dos atropelamentos, os pedestres são agredidos verbalmente pelos motoristas que se julgam verdadeiros super-heróis com um volante nas mãos. Alguns invadem as calçadas como se elas fossem parte das ruas e ainda jogam o veículo em cima do pedestre que se atreve a falar alguma coisa. O exemplo da administração paulistana devia servir para todos os alcaides.

Tiago Vinícius Matos matostv@hotmail.com

São Paulo