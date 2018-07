Cartas - 01/08/2011

Sorteio das eliminatórias

A prefeitura do Rio de Janeiro gastou a mixaria de R$ 15 milhões porque não conseguiu patrocínio?! Com a saúde caindo pelas tabelas, as UPAs sem médicos, os hospitais em reformas que não acabam, espera por um ortopedista durante mais de oito horas, ainda se dá ao luxo de jogar fora - sim, jogar fora! - R$ 15 milhões? Como é bom ser amigo da presidente e torrar dinheiro do PAC (que, aliás, ainda não decolou)... E o povão, principalmente o da periferia, "que se exploda". As eleições ainda demoram?

ANTONIO JOSÉ G. MARQUES

anjogoma@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

_________

Desencontro

Dado o pontapé inicial para a Copa de 2014, o que assistimos é a um desencontro total entre Fifa e CBF, dirigentes e governo, empresas e obras. Tudo isso irradia seus efeitos para o futuro e, provavelmente, nossa infraestrutura será novamente testada. Com ou sem fiasco, o certo é que teremos muito trabalho pela frente e, se as disputas internas não cessarem, o mundo assistirá a um espetáculo desagradável e bastante irritante. Não é o momento de se pensar em ganhar, mas sim de plantar para auferirmos dividendos nos anos seguintes. Com responsabilidade e maturidade poderemos sanar as graves anomalias e reunir forças para o grande espetáculo que nos aguarda.

CARLOS HENRIQUE ABRÃO

abraoc@terra.com.br

São Paulo

_________

Cara de pau

Impressionante a cara de pau do secretário-geral da Fifa (inominável por causa do antivírus do meu computador), ao tentar defender a absurda e imoral atitude dos governos federal, estaduais e municipais de subsidiar os gastos com estádios e outros tantos que deveriam ser feitos apenas com verbas próprias, já que a CBF e a Fifa são entidades particulares. Posto frente a frente com esse absurdo, disse: "O dinheiro público que será gasto nos estádios não se compara ao que será gasto nas estradas, aeroportos". Mas e daí? É justificativa para essa avalanche de verbas públicas para um torneio de organização privada? Como se jactou o presidente da CBF, sua organização é particular e, portanto, ele não deve nenhuma explicação aos cidadãos do País. Ora, o dinheiro público aplicado nos estádios para a Copa, alguns futuros elefantes brancos, com certeza vai fazer falta para saúde, educação, creches, solução de enchentes e desmoronamentos, pagamento dos precatórios, etc. Mesmo as obras de infraestrutura também poderiam ser postergadas em benefício de outras mais importantes para a população, como linhas do metrô em São Paulo, no lugar da açodada Jabaquara-Morumbi por elevado, em vez das tradicionais linhas subterrâneas, evitando a degradação de bairros dos mais bem estruturados da cidade. Perdeu esse senhor uma extraordinária oportunidade de não falar sandices e desculpar-se com a população pelos inconvenientes causados. Afinal, como bem disse editorial do Estadão, "a Copa não vale tudo isso". Assino embaixo.

GILBERTO PACINI

benetazzos@bol.com.br

São Paulo

_________

Protestos no Rio

Ricardo Teixeira é detalhe. O bom combate seria contra Sarney, Jucá, Renan et al.

SERGIO LOPES

blackfeet@uol.com.br

São Paulo

_________

ELEIÇÃO 2014

Lula candidato

Na inauguração da nova Embaixada da Argentina - à qual muita gente compareceu para ser fotografada, com vista às próximas eleições, tanto no Brasil como na Argentina -, Lula, entrevistado, declarou que não será candidato ao pleito presidencial de 2014, quem deverá ser é Dilma, que só não o será se não quiser. Mas o boquirroto continua deitando falação sobre tudo, como se ainda fosse presidente e sua palavra, a final sobre qualquer assunto. Lula já deveria ter saído de cena há muito, mas insiste em permanecer na mídia, dar palpites, confabular, dar ordens, fazer conchavos. Quando nos livraremos dessa inepta figura, que deixou o Brasil em frangalhos para sua sucessora? Basta ver o balanço que resolveram apresentar para vislumbrarmos que PAC é apenas mais uma sigla usada para que a corrupção continue à frente de qualquer interesse do País. Que Deus nos salve dessa gente e que a faxina, se for para valer, prossiga.

CARLOS E. BARROS RODRIGUES

carlosedleiloes@terra.com.br

São Paulo

_________

CORRUPÇÃO

Generalizada

Ao que tudo indica, a propalada faxina não passou de lavagem de fachada. A ladroagem é "ampla, geral e irrestrita". Não imagino sequer onde seus autores pudessem ser julgados, isto é, se apurações houvesse.

IRACEMA M. OLIVEIRA

mandarino-oliveira@uol.com.br

Praia Grande

_________

Os barões e os viscondes

"Quem furta pouco é ladrão/ quem furta muito é barão/ quem mais furta e esconde/ passa de barão a visconde" (versos anônimos divulgados no Rio depois da instalação da Corte portuguesa no Brasil, em 1808). Graças à imprensa, os brasileiros que leem jornais - e são poucos, infelizmente - ficam a par da roubalheira que toma conta do País, de dinheiro público, dos impostos que pagamos. É pena que só tomemos conhecimento de alguns barões. Dos viscondes ninguém fica sabendo.

DANIEL ALVES GRANGEIRO

dafegran@uol.com.br

São Paulo

_________

Dnit

Essas pessoas que dilapidam o erário não veem que são responsáveis por acidentes fatais? Não lhes dói na consciência usufruir de um dinheiro manchado, retirado dos impostos que pagamos?

CARMINE MAGLIO NETO

carminemaglio@yahoo.com.br

São Paulo

_________

"BANHO" DE RIO

Cadê a polícia?

Não bastassem os repetidos arrastões na Marginal do Pinheiros (e fora dela também!), agora temos de suportar a crueldade de bandidos que jogam uma vítima no rio! Cadê o prometido reforço no policiamento? É incompreensível a sonolência do governo Alckmin, enquanto a população fica desperta, assustada e indefesa, à espera do próximo crime. Profunda decepção com esse governo e sua incapacidade de responder às necessidades da população.

RENATO REA GOLDSCHMIDT

reagold@gmail.com

São Paulo

_________

"Eleição 2014: Dilma só quererá se o patrão deixar..."

LUCIANO HARARY / SÃO PAULO, SOBRE A DECLARAÇÃO DE LULA DE QUE A PRESIDENTE SOMENTE NÃO SERÁ CANDIDATA

À REELEIÇÃO SE NÃO QUISER

lharary@hotmail.com

"Um gigante de joelhos?"

LUIGI VERCESI / BOTUCATU, SOBRE A CRISE DA DÍVIDA DOS ESTADOS UNIDOS

luver44@terra.com.br

_________

Mantega defende medidas no câmbio

Ao "Estado", ministro diz que prefere defender a indústria a usar o câmbio para controlar a inflação

"O gigantesco excedente de dólares no Brasil deve-se principalmente aos generosos juros pagos pelo brasileiro."

RUI TAVARES DA FONSECA

"Sem ajuste fiscal, os juros não baixam. E, com os juros mais altos do mundo, os dólares vão jorrar no mercado."

ALBERTO SCARANO

"O câmbio livre e flutuante é uma falácia, pois o governo vem intervindo faz muito tempo."

JOSÉ OSNIR VIEIRA VAZ

_________

INTERNAÇÃO FORÇADA

São Paulo dá o primeiro passo para internação forçada de menores de rua usuários de drogas. Para isso vai ter que contornar de alguma forma o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pois dentre as muitas resoluções positivas que se lá encontram - há algumas deletérias, dentre as quais ressalto aquela que apoia a tese de que crianças são indivíduos cuja liberdade de ir e vir deve ser respeitada. Os"de menor" - abandonados por pais incapazes de entender a responsabilidade inerente à paternidade, rapidamente se inteiraram de seus direitos, e espalharam-se pelo centro da cidade, ali vivendo em grupos e caindo no uso das drogas e na prática dos pequenos furtos e do sexo promíscuo , com ou sem uso da violência. Menores crescem...e com o correr de poucos anos, estes desajustados sociais fizeram seu point na Cracolândia em São Paulo, e naturalmente produziram novos menores abandonados...um verdadeiro círculo vicioso que agora chegou a um ponto insuportável. Para qualquer um com um mínimo de bom senso, este resultado era o esperado, só os criadores do ECA parece não terem tido visão de longo prazo para prever que este ingrediente da receita iria estragar todo o prato. O pior disso é que - ao dar o direito de liberdade de ir e vir às crianças abandonadas - o Estado simplesmente abdicou do custoso dever de cuidar destes pequenos cidadãos, deixando-os num abandono irresponsável. Parece que o ECA serviu como uma luva ao Estado brasileiro, omisso, perdulário e insensível.O mesmo Estado que hoje , pressionado pela ONU, fabrica uma lei que abre as portas das cadeias aos bandidos para resolver um problema de superpopulação carcerária, e dane-se a vida de todos nós!

Mara Montezuma Assaf montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo

________

INTERNAÇÃO DOS TOXICÔMANOS

Concordamos plenamente com o parecer da Procuradoria Municipal relativo aos toxicômanos, cuja dependência química compromete às inteiras sua capacidade de discernimento e de equilíbrio emocional. Por conta própria, permanecerão eternamente nesse dantesco poço profundo onde caiu sua existência. Com as cautelas e tentativas de convencimento previstas e, finalmente, ordem judicial, a internação é de rigor, e a última esperança para essas almas corroídas pelo crack, oxi e outros venenos.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

________

A OBRIGATORIEDADE DOS PLANOS DE SAÚDE

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anuncia 50 novos procedimentos obrigatórios para planos de saúde. Esses procedimentos serão obrigatórios a todos os planos ou depende do tipo de plano? Será que a ANS sabe que ao precisar de um exame mais complexo o paciente ouve do outro lado da linha a seguinte pergunta do convênio: que tipo de plano é o seu? Ou seja, se você tiver um plano diferenciado faz alguns exames, mas se tiver um plano básico está no SUS. Já passou da hora de fiscalizar esses planos de saúde que fazem a festa sob os olhos complacentes da ANS. Basta ver a quantidade de ações que os conveniados são obrigados a impetrar para conseguir o que em português simplista é dado como "obrigatório". Por enquanto a única obrigatoriedade do conveniado é pagar, fazer exames é uma longa espera, ou quando a resposta é seu plano não cobre esse exame. Se nossas autoridades tivessem de pagar planos de saúde como o fazem milhares de brasileiros talvez a coisa funcionasse melhor.

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

________

DECISÃO JUDICIAL NÃO RESOLVERÁ

Essa questão dos planos de saúde não aceitarem quem tem mais de 59 anos é um problema sério, e não é decisão judicial que vai resolver. As empresas de planos de saúde não podem ser obrigadas a aceitar. É uma ingerência nas decisões da empresa que é privada e tem outros interesses, que sabemos ser o lucro. Esta questão é culpa do governo federal por não ter um sistema que atenda dignamente a população de qualquer faixa etária. O governo deveria atender a todos e, quem quisesse, poderia fazer um plano de saúde, mas não ter que fazer por não ter um atendimento digno e humano. É claro que se o cidadão vê que um simples raio X ou exame de laboratório é marcado para daqui a 6 meses, vai fazer um plano de saúde. Se esperar até lá vai é fazer autópsia. É este ponto que o governo tem que fazer funcionar. Enquanto não fizer seu dever de casa vai ficar querendo regulamentar o setor de planos de saúde privados e não vai conseguir. Não adianta tapar o sol com a peneira.

Panayotis Poulis ppoulis@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

________

MEGAFONE

Atenção, atenção, brasileiros e brasileiras. Tenho uma péssima notícia para todos. Os impostos não vão ser reduzidos jamais e vocês serão eternamente roubados. Cada real que vocês pagam em impostos metade é roubado. Só no dia em que todo mundo parar, sair para as ruas e praças protestando como na Tunísia exigindo a saída de todos os políticos de seus cargos o Brasil volta a ser um país sério. Meu megafone é pequeno e o som não vai longe mas é o máximo que eu posso fazer. Lá em Brasília os deputados e senadores tem um megafone muito potente e todos os dias quem passa em frente escuta alguém gritando. Olha os pamonhas, olha os pamonhas bonzinhos que pagam minhas contas e mordomias, olha os pamonhas...

Luiz Ress Erdei gzero@zipmail.com.br

Osasco

________

PLANOS DE SAÚDE

À atitude dos planos de saúde no Brasil, para pessoas acima de 59 anos de idade é simplesmente um "atentado contra o idoso e humanidade", em lhe ser negado o direito de fazer parte de um plano de assistência médica. Sem nenhum respaldo deste governo corrupto, que além de não oferecerem nenhuma alternativa face não existir atendimento na saúde no país. Deixam as empresas manipularem como melhor lhes convier financeiramente, determinando normas, leis e contratos leoninos que sempre visam prejudicar o associado. Para desestimular os corretores da área, não estão pagando comissões a quem efetuar negociação nesta faixa etária, por considerarem que estejam sujeitos a um risco maior. Ou seja sem dúvidas o que interessa a eles é que tenham uma vasta carteira de associados jovens que paguem em dia, porém não utilizarem os planos.

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

________

GLICERINA X SORO FISIOLÓGICO

Sobre a troca de bolsas de medicamentos e morte da aposentada, a exemplos recentes de outras pessoas e crianças que morreram da mesma forma. Não seria o caso de, imediatamente, diferenciarmos as bolsas de soro e glicerina pela cor? Exemplo: bolsas azuis, glicerina; bolsas transparentes, soro! Com a palavra, o Ministério da Saúde.

Angela Barea angelabarea@yahoo.com.br

São Paulo

________

TRANPLANTES NO RIO

No Rio de Janeiro a fila para um transplante demora apenas 20 anos,por pura incompetência das autoridades a media nacional é de um ano e em São Paulo, 6 meses. Precisamos antes do marketing de nos atentarmos às verdadeiras necessidades do povo e principalmente da saúde. Claro que os transplantes não geram auê, e não dão tanto Ibope?

Antonio Jose G.Marques anjogoma@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

________

CUSTOS, EMPREGOS E COMPETIÇÃO

Os encargos sobre a mão de obra pagos no país podem ser reduzidos para 26,6% eliminando-se os 5,8% de contribuição para o sistema S, o Incra e o salário Educação. Para efeito comparativo internacional precisamos extrair os 2% do seguro, fazendo com que os encargos fiquem em 24,6%.

Hélio Mazzolli mazzolli@terra.com.br

Criciúma

________

OBRAS PÚBLICAS

Concordo com a maioria do povo, as obras no Brasil estão cada vez mais caras e só lembrar que o chineses construíram aquela ponte por cima do mar em 4 anos e com valores 3 vezes menores do que aqui no Brasil, enquanto que o anel viário já vai para mais de 10 anos, e o metrô então! O pan-americano do RJ, saiu quase 5 vezes mais caro e esta tudo abandonado atualmente, quanto prejuízo aos cofres públicos, e ninguém fala em devolução do dinheiro. Com o roubo das corrupções, assim o crime sempre compensa! Que venham as empreiteiras Chinesas, Orientais, USA e as Europeias, mas com a mão de obra brasileira.

Anderson Aparecido dandersonaparecido@yahoo.com

Hortolândia

________

O SANTO BARBUDO

O presidente da Petrobrás, Sérgio Gabrielli só não quis confirmar a data, porem deixou claro que haverá aumento nos combustíveis: Afinal onde está o petróleo do pré-sal que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tanto falou quando subia nos palanques políticos ? Isso deixa claro que os R$480 milhões gastos na ultima campanha foram jogados na lata do lixo.E o que é pior,o ex-presidente Lula continua percorrendo o Brasil para pregar mais bobagem.Creio que está na hora da sociedade começar a pensar que quando há esmola e demais, o santo desconfia.Principalmente quando o santo for barbudo.

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

________

BANCOS

Simplesmente absurdo os lucros auferidos pelos bancos no 1o. semestre. Eles não produzem nada e tem lucros exorbitantes, vivem da especulação de um povo ignorante e sem base econômica que entram nesse lamentável buraco explorado com astúcia pelos bancos.

Laert Pinto Barbosa laert_barbosa@ig.com.br

Santos

________

LUCRO SEMESTRAL

Conforme matéria no jornal O Estado de S. Paulo de 28/7, caderno Economia: "Puxado pela expansão do crédito, lucro do Bradesco sobe 22% no semestre" permite que façamos a seguinte pergunta: Será que o Bradesco que comprou o BCN em 1997, o Mercantil em 2002 e outras instituições financeiras e que vem obtendo lucros significativos todos os anos não teria dinheiro para pagar os poupadores do Plano Verão?

José Luiz Martin jlmartin@estadao.com.br

São Paulo

________

OAB

Devido à proliferação de Faculdades de Direito pelo Brasil afora, sem as mínimas condições de uma boa formação acadêmica, o exame da OAB se torna cada vez mais necessário e imprescindível. O STF aparelhado pelo PT e pressionado pelo ex-presidente da Republica, que ainda não desencarnou, com certeza irá sepultar essa exigência, uma vez que o mérito não é mais o componente principal em nossas escolas e universidades públicas. O mercado, como dizem os filósofos de plantão, saberá separar o joio do trigo, mas se assim fosse, essas formaturas se comprovariam inúteis e maléficas à sociedade. Mas existem outras nuances na questão, e o receio maior dos escritórios de advocacia é a eventualidade de criação no Congresso Nacional eunuco, de uma nova lei que determine cotas para graduados nessas faculdades, sob pena de serem enquadrados em crime de discriminação. Parece que este será o epílogo dessa nova tragédia petista.

Sergio Villaça svillaca@terra.com.br

Recife

________

ESPÍRITO DE BRASILIDADE

Quero congratular-me com o Doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, nobre Subprocurador-Geral da República pela lucidez, discernimento, alto saber jurídico e alto Espírito de Brasilidade, demonstrados em seu Parecer relativo ao RE 603.583 em tramitação no STF, declinando com muita sapiência e coragem, em respeito à Constituição, ao Estado de Direito e aos Direitos Humanos, a inconstitucionalidade do caça-níqueis Exame da OAB, verdadeiro mecanismo de exclusão social , o qual vem gerando, terror, fome desemprego e doenças psicossociais. (bullying social). Como é sabido a privação do emprego é um ataque frontal aos direitos humanos. Vossa Excelência, Doutor Janot, foi muito feliz e humanitário, é merecedor de todas as honras do Estado, inclusive merecedor do PRÊMIO DOS DIREITOS HUMANOS, haja vista o alto alcance e relevância social do Parecer em tela. Qualidade de ensino não se alcança com um exame infestados de pegadinhas (parque das enganações), feito para reprovação em massa, extorquindo, tosquiando com altas taxas e jogando ao banimento milhares de Bacharéis em Direito (Advogados), atolados em dívidas em dívidas com o Fies, devidamente qualificados pelo Estado (MEC), aptos para o exercício da advocacia, mas com a melhoria das universidades. Destarte suplico ao Egrégio STF a maior Corte de Justiça do nosso país, guardião da Constituição por expressa delegação do poder constituinte, julgar urgente o RE 603.583. O STF não pode se curvar ou sucumbir aos "jus seperniandi" (esperneios) dos mercenários da OAB; deverá cumprir com zelo, dedicação, pertinácia e denodo e com absoluta independência moral, os elevados objetivos norteadores de sua criação, tem que dar um basta nesse leviatã, (OAB), extirpando esse câncer (Exame da OAB), verdadeiro mecanismo de exclusão social (Bullying Social). Que o Egrégio STF mire-se na celeridade, seriedade, inteligência, honradez e no exemplo humanitário e moralizador do Tribunal Constitucional de Portugal, que num gesto de extrema grandeza, declarou inconstitucional o famigerado Exame de Ordem de Portugal, em respeito à Constituição, ao Estado de Direito e aos Direitos Humanos. Vamos respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, notadamente art. XXIII -1 - Toda pessoa tem o direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, (...) e à proteção contra o desemprego. Afinal a função primordial dos Direitos Humanos é proteger os indivíduos das arbitrariedades, do autoritarismo, da prepotência e dos abusos de poder.

Vasco Vasconcelos vasco.vasconcelos@brturbo.com.br

Brasília

________

FICOU CLARO

A participação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Antonio Tofolli no casamento de um advogado não deveria causar tanta celeuma. Afinal o que deve ser levado em consideração é o seu comportamento habitual, separando a vida particular e o relacionamento com os amigos, no exercício de um cargo tão importante. E por certo ele terá a sensibilidade de não julgar processos que tenham os amigos como interessados. Não dá para ficar fazendo ilações maliciosas numa situação tão clara como esta.

Uriel Villas Boas urielvillasboas@yahoo.com.br

Santos

________

MULHER DE CÉSAR

O advogado confessa na reportagem que é amigo do ministro Toffoli há mais de 20 anos. Embora a suspeição não se dê com o advogado, mas com o cliente deste, em respeito à Instituição do STF deveria ter passado o processo para outro ministro, alegando foro íntimo. "Não basta que a mulher de César seja honesta. É necessário que também pareça honesta".

Francisco Antônio de Oliveira frama@uol.com.br

Campinas

________

LULA-TOFFOLI

Esse Lula é mesmo maquiavélico. Se sua intenção era desmoralizar o STF, e eu penso que era, conseguiu nomeando Toffoli, cujo saber notório, ou notável, como querem seus assessores, passa bem longe daquele exigido para ser ministro. Assim fica mais fácil pra Lula administrar suas falcatruas.

Orivaldo Tenorio de Vasconcelos prof.tenorio@uol.com.br

Monte Alto

________

ATÉ O STF

Estou na espera de uma definição nos julgamentos das cadernetas de poupança a mais ou menos 20 anos, todos esperamos punição para membros do mensalão, mas com magistrados do STF aceitando presentes e agrados, acho que podemos perder as nossas esperanças porque certamente vamos ficar chupando o dedo.

Jose Mendes josemendesca@ig.com.br

Votorantim

________

SERVIDORES PÚBLICOS

Ser um servidor público (leia-se trabalhar para o governo) é, com raras exceções, trabalho para quem tem opções mais restritas no setor privado. Esta é a minha conclusão após tentar ingressar no setor público. E, ao contrário do que muitos poderiam pensar, tenho um histórico muito bem sucedido no setor privado (com aderência ao setor público), menos de 35 anos de idade e formação acadêmica de primeira - num dos melhores colégios de SP, graduação na melhor faculdade de administração do país e mestrado no exterior numa das melhores escolas de negócios do mundo. Passei recentemente por um sabático com o objetivo de refletir sobre minhas escolhas de vida até então e, após algumas reflexões, resolvi explorar como eu poderia me integrar a algum projeto público de alto impacto no governo (seja ela Federal, Estadual ou Municipal). Falei com alguns contatos do setor e por fim cheguei a ser entrevistado por algumas pessoas de peso, sérias e respeitadas no governo. A conversa que tive com a mais experiente delas me chamou a atenção. Esta pessoa ficou surpresa de como alguém jovem e bem preparado como eu estaria disposto a "desperdiçar" meu potencial no setor público. Em vários momentos da conversa ela se mostrou surpresa com meu interesse de trabalhar como servidor público. Ao longo da conversa, ela insistiu em me colocar em contato com grandes empresas privadas que teriam interesse em alguém com o meu perfil. Recomendou que eu trabalhasse mais 10-15 anos no setor privado antes de ingressar no setor público. Ela havia tido uma carreira expressiva no setor privado e era nitidamente uma pessoa muito distinta. Suas reações me pareceram muito espontâneas e genuínas dentro de um bate-papo aberto e sincero. A minha reflexão sobre essa situação é de que os gestores do governo vêm o próprio governo como uma segunda ou mesmo uma não opção para pessoas bem preparadas, com experiências bem sucedidas no setor privado e relativamente jovens. E, em vez de estimular a sua vinda ao governo, se esforçam em ressaltar as limitações e aspectos negativos que uma vida como servidor publico pode ter. E aqui entra a questão: se há poucos talentos no governo (quando comparado ao setor privado) como podemos exigir ou mesmo esperar uma evolução na qualidade de nossas políticas e nossa evolução como pais e sociedade? Se pouco valorizamos, pouco almejamos ser parte e não estimulamos nossos talentos a servir o governo, como esperar algo diferente de quem esta lá? E que provavelmente esta lá por não ter uma melhor opção ou pela razão errada, como ter poder e influência ou mesmo de servir a si próprio (falando em termos genéricos). Enfim, se este fluxo não mudar, pouco poderemos esperar de mudanças concretas na nossa administração pública. A quebra do ciclo se dará com aqueles que decidirem abrir mão de todos os atrativos do setor privado pelos desafios e frustrações (e talvez recompensas) do setor público. Ao final, talento atrai mais talento, e mais talento é o começo para mudar a qualidade da administração pública e, consequentemente, do nosso país. Alguns jovens talentosos e repletos de opções terão que dar o primeiro passo, peitar o desafio ou mesmo o "sacrifício".

Marcos Novoa mnovoa@sloan.mit.edu

São Paulo

________

FISCALIZAR A CORRUPÇÃO

Estamos no segundo semestre de 2011. No próximo ano teremos eleições para prefeitos e vereadores nos municípios do Brasil. Infelizmente, já vemos desvios de dinheiro público a fim de gastar na compra de votos e outras irregularidades nas eleições. É um hábito dos políticos tentar garantir a reeleição ou a eleição de um sucessor com o dinheiro do povo. É dever de cada brasileiro fiscalizar e denunciar a corrupção. Existem ouvidorias e telefones para denúncia onde a identidade do denunciante pode ser preservada. Todos unidos para a preservação do dinheiro que é nosso. Nossa saúde, educação formal, garantia de trabalho e segurança dependem de nossa ação para o bem.

Paulo Roberto Girão Lessa paulinhogirao@uol.com.br

Fortaleza

________

O GOLPE DA FAXINA SELETIVA

Nesse Brasil Tiririca, paraíso dos políticos e gestores públicos corruptos, essa conversa mole de que a presidente Dilma teria autorizado uma faxina no Ministério dos Transportes, soa absolutamente falso. Antes de mais nada, em uma gestão minimamente comprometida com a honra e decência, não seria necessário uma "pressão presidencial" para que qualquer ministro fosse diligente em relação as falcatruas cometidas nos órgãos pelos quais é responsável, principalmente quando esse ministro tenha assumido o cargo no bojo da demissão do seu antecessor, e de uma "penca" de ex-colaboradores, todos envolvidos nas mais escabrosas "armações ilimitadas". Na verdade, tudo isso não passa de mais uma daquelas encenações petistas, pois se a presidente da República estivesse minimamente interessada em combater a corrupção, ao invés colocar no lugar do ministro demitido por seu comportamento desonesto, um dos seus mais próximos assessores, teria buscado para o cargo alguém que estivesse fora do sórdido esquema maracutaias montado no Ministério dos Transportes. Do jeito que o circo está armado, fica claro que o interesse palaciano é de que seja feita uma "faxina seletiva", dentro da filosofia de "sacrificar os anéis para não perder os dedos", enquanto se espera que a roubalheira caia no esquecimento, e tudo possa voltar a ser exatamente como era antes. Alguém tem dúvida disso?

Júlio Ferreira julioferreira.net@gmail.com

Recife

________

ITINERÁRIO

Por maior que seja o desvio, nenhum deles passa perto de cadeia.

A. Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

________

MILAGRES ACONTECEM AINDA

Na última eleição no Brasil, vi Quércia (PMDB) e Serra (PSDB) de mãos dadas e braços levantados.Hoje vejo Temer (PMDB) tecendo loas à Geraldo Alckmin(PSDB) e vejo Lula (PT) indo ao encontro de Eduardo Paes(PMDB) no Rio de Janeiro e avalizando sua reeleição à prefeitura do Rio em 2012.Foi justamente Eduardo Paes quem mais bateu em Lula e no PT, quando deputado federal, no rumoroso caso do "mensalão".Passado algum tempo pós mensalão nosso ex presidente nem conseguia ouvir o nome de Eduardo Paes.Quem tentava apaziguar esse clima e falava esse nome, levava broncas do ex presidente, e hoje, como que por um milagre desses inimagináveis, os dois, Lula e Eduardo Paes, são parceiros.Hoje Lula avaliza Paes, em 2014 Paes avaliza Lula. Milagres desses, só nas políticas tupiniquins.Realmente a arte do impossível essa tal política.

José Piacsek Neto bubapiacsek@yahoo.com.br

Avanhandava

________

JOBIM "SERROU"?

Afinal nesse governo de mentirosos, que diferença faz um mentiroso contar mais uma mentirinha?

Ariovaldo Batista arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo

________

OBAMA TENTARIA ACORDO?

Sugiro ao presidente americano que encomenda uma palestra ao Burla, para que ele o ensine como usar os recursos do tesouro e ponha em ação um mensalão, para tentar resolver o impasse com os republicanos. Não sei se a palestra teria sucesso, por que nem Obama nem os congressistas americanos não são venais como os nossos políticos. Lá existe judiciário, perda de mandato e cana dura.

Mário A. Dente dente28@gmail.com

São Paulo

________

CRISE

Ao dizer que o capitalismo está destruído, e que a causa das crises que estão rolando nos USA, são por conta do capitalismo, este leitor que talvez se agrade de crises, é muito simplista e não conhece nem o capitalismo, nem o que ele adolescentemente acha bom no socialismo ou comunismo que certamente nunca viveu,a não ser que ele não more no Rio de Janeiro e sim em Cuba, e o mundo certamente irá sair desta crise de forma capitalista, e liberal pois se depender do socialismo e seu ninho de corrupção, jamais sairia, o que vai acabar a crise,seremos nós pagando pelas maluquices dos políticos que roubam desenfreadamente, e graças a globalização e ao capitalismo liberal onde existem loucos que trabalham muito para sustentar esta corja de chupins espalhados pelo mundo, que usaram o sistema financeiro e os empresários e banqueiros gananciosos para arrebentar o país,e a conta para variar será paga por nós, o que seria bom,era se espíritos anarquistas voltassem dos anos 20 para nos livrar destes governos cada vez mais infelizes especialmente na américa latina e parece que contaminou até a América do Norte, ao contrário do que diz o nobre leitor carioca, XO socialismo e suas falsas promessas, e "upper" x o comunismo, e como infelizmente temos que ter governo, que seja o menos pior o liberal, chamado agora por picaretas de neo liberal.

Roberto Moreira da Silva rrobertoms@uol.com.br

Cotia

________

A NOTÍCIA MAIS BONITA DO MUNDO

Foi como assistir a um grande filme ou ouvir a mais bela das sinfonias. Entretanto era apenas a matéria do Estado publicada no dia 28/7 sob um título que já soava poético: Um Banho de Desobediência Civil. O artigo, traduzido do The New York Times, falava sobre mulheres judias que "contrabandearam" palestinas para que essas pudessem conhecer o mar. A foto parecia uma utopia: como crianças, judias e palestinas brincavam juntas e felizes em praia de Tel-Aviv. A leitura dessa matéria foi tão prazerosa quanto daquelas histórias que nos encantam com seu lirismo. Como dito no texto, o mais simples dos prazeres se ligou a mais complexa das políticas. Que vença o primeiro.

Valter Vicente Sales Filho valtersaopaulo@yahoo.com

São Paulo

________

HACKERS

Reflita com serenidade e tire sua própria conclusão: - se os hackers pousem tamanha astúcia para violar sua conta bancária, os dados sigilosos das grande empresas e até violação dos dados secretos da Organização do Tratado Atlântico Norte (Otan), porque não fariam o mesmo no sistema eletrônico dos sorteios de loterias da Caixa?

Benone Augusto de Paiva benonepaiva@yahoo.com.br

São Paulo

________

TWITTER

Para mim, esse negócio de Twitter é o seguinte: se uma pessoa é idiota o suficiente pra ficar postando mensagens na internet, ela bem que merece ser seguida por um bando de imbecis. Penso que a estupidez de quem é assíduo nesse meio só rivaliza com a de quem se dispõe a assistir um "palestra" do Lulla.

José Benedito Napoleone Silveira nenosilveira@aim.com

Campinas

________

JOGOS DA COPA

Mais uma vez, a Fifa toma medidas que vão contra o futebol, ao determinar que jogos da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, serão realizados ás 13 hrs e 14 hrs da tarde, devido ao fuso horário na Europa e aos interesses da TV. Todos sabem que esse não é horário para jogos de futebol. Ainda que seja inverno no Brasil durante a Copa, em cidades-sede como Manaus, Fortaleza, Natal, Recife e Salvador, as temperaturas poderão ser elevadas. Infelizmente, a Fifa está mergulhada em escândalos de corrupção, não tem a mínima credibilidade e só se pauta por seus interesses financeiros e nunca pelo bem do futebol e do esporte.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

________

COINCIDÊNCIAS

Corrupção e Roberto Teixeira marcam presença na FIFA.

Roberto Twiaschor rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

________

SÃO PAULO FORA DA COPA É PIADA

Há quem interessa São Paulo ficar fora da Copa de 2014? Que os críticos de plantão botem suas barbas de molho em relação ao dinheiro público que vira dos governos Municipal e Estadual para o estádio em Itaquera. A verdade nua e crua é uma só, que o cidadão paulistano quer a realização de jogos da copa do mundo em São Paulo e quer, sim, que a partida de abertura seja realizada na capital paulista. Se para tanto, é necessário ampliar a estrutura inicialmente orçada de 48 mil lugares, que sejam então fornecidos os recursos necessários para viabilizar os 68 mil lugares que a FIFA exige para o jogo de abertura da copa. Com a iniciativa do prefeito Gilberto Kassab e do governador Geraldo Alckmin passou a existir possibilidade concreta de o mundial vir a conhecer Itaquera, daqui a exatos 3 anos. Viabilizando-se a abertura da Copa do Mundo de 2014, cerca de dois bilhões de telespectadores deverão estar de olho na arena do estádio do Corinthians, o "Itaquerão". Além do estádio e do gramado, as câmeras da TV, as fotografias dos jornais e as imagens da internet vão mostrar cenas panorâmicas da capital paulista e, com certeza vão localizar a região no entorno do "Itaquerão".

Assim, o mundo inteiro conhecerá Itaquera, hoje, um dos bairros mais carentes e simpáticos da cidade. Alguém dúvida de que a grana investida pelo estado e prefeitura terá um retorno rápido nos cofres da administração? Quanto vale uma visibilidade assim? Será que isso só já não justifica o investimento feito pelos governantes de colocar dinheiro público para garantir arquibancada desmontável que permitirá o acréscimo de 20 mil lugares ao estádio (particular) do Corinthians? Por certo haverá os contra, dizendo que não vale e não se justifica o investimento público num evento privado, o tempo vai dizer!

Turíbio Liberatto turibioliberatto@hotmail.com

São Caetano do Sul

________

'O DISCRETO CHARME DA INCOMPETÊNCIA'

Jose Barat ( 29/7, B2) retratou com precisão a situação atual do Brasil: segundo ele, "com poucas exceções, portos ineficientes e caros, cabotagem ínfima, aeroportos caóticos, rodovias detonadas e ferrovias obsoletas". Convivendo com isso tudo, uma população carente de educação, de saúde e de saneamento básico, ingênua e mal informada, coadjuvante numa bagunça insana, generalizada.

Sergio S. de Oliveira marisanatali@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

________

ESPAÇO

A NASA encerou suas atividades espaciais após 30 anos de vaivéns. Foram mais de 130 viagens em sua

historia, ao custo de US$ 500 milhões por viagem! No Brasil o governo sempre gostou de mandar a população para o espaço! Em quanto os americanos reduzem custo, o "nosso" governo amplia custo inimagináveis (do espaço) sobre a construção dos estádios para a Copa do Mundo de 2014 e toda infraestrutura (aeroportos, rodovias, ferrovias e portos). A corrupção e bandidagem que temos conhecimento através da mídia são tão rotineiras que as pessoas já acham tudo normal! Ninguém nunca vai preso e muito menos devolvem o dinheiro ilícito. Se a pena de morte não for instituída para políticos corruptos neste país, a Nave Mãe (leiteira) de Brasília vai continuar a mandar o seu povo para o espaço (buraco) por toda vida!

Alex Tanner alextanner.sss@hotmail.com

Sumaré

________

CARTOLADA ARGENTINA

Os torcedores do River Plate, rebaixado para a 2ª divisão do futebol argentino, não precisam mais se

preocupar. Numa Cartolada à la CBF, a Federação Argentina de Futebol, aumentou a quantidade de times participantes no campeonato do 1ª divisão, de modo a permitir a participação do River Plate. Com a entidade maior do futebol, FIFA, dando o exemplo, o futebol mundial vai perdendo o caráter por cascata...

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

________

TRANSPORTE URBANO

Pesquisa do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) mostra que o transporte urbano tem sido ao longo do tempo, um gargalo na solução de um dos maiores dramas do trabalhador que é o transporte urbano, principalmente da periferia para os grandes centros, concentração da maioria dos empregos. Há muito que a especulação imobiliária empurrou o cidadão para a periferia. Segundo a pesquisa, são mais de 83 milhões, quase metade da população do Brasil. O que se vê em reportagens nos ônibus e trens do metrô se assemelha a condução de gado para o abate. Não é tratado com dignidade aqueles que alavancam o desenvolvimento do país, enquanto o Transporte em Brasília serve para transferir verbas para contas correntes muito bem acomodadas.O cidadão não é respeitado. Mas também não reage.

Jair Gomes Coelho jairgcoelho@gmail.com

Vassouras (RJ)

________

TROCA DE PLACAS

Excelente ideia: trocar 20 milhões de placas dos veículos do Estado de São Paulo, para melhor leitura dos radares fotográficos! Ao custo de R$ 65,00 por veículo! Mas, meu Deus, de graça, não?

Tão baratinho! E que tal trocar os leitores de placas que não leem as placas? Não sairia mais em conta, com menos trabalho e perda de tempo pra população? As autoridades de trânsito não têm coisa mais importante pra fazer, não? Que absurdo! No Maranhão e no Piauí também vão trocar?

Jose Claudio Bertoncello jcberton10@hotmail.com

São Paulo

________

PONTE ESTAIADA

Vi no Estadão foto das pessoas que estavam no palanque na inauguração da ponte estaiada do Tietê, que a batizaram com o nome do ex governador Orestes Quércia. Não entendo o fato de pessoas que não se conversam compareçam a essas solenidades, caso de Chalita, que nada tinha para fazer lá. Como já está aberta a sucessão para a Prefeitura de São Paulo, os pretensos candidatos sempre querem estar no palanque, só faltou o Maluf, que declarou no programa do Ronnie Fon que está cogitando novamente em se candidatar. Por outro lado, o governador quer fazer alguma aliança com o PMDB de São Paulo, o que Temer, lá presente também e representando o partido, não descartou. O cassino está aberto, façam o seu jogo senhores.

Carlos E. Barros Rodrigues ceb.rodrigues@hotmail.com

São Paulo

________

MEMÓRIA CURTA

O governador Geraldo Alckmin, (PSDB) acompanhado do vice-presidente da República Michel Temer(PMDB) inaugurou a ponte escaiada Governador Orestes Quércia. Vislumbrando uma possível aproximação entre o PSDB e o PMDB em 2012, Michel Temer no encontro, foi enfático em afirmar que " em política tudo é possível ". Tudo é mesmo possível na política brasileira, até mesmo inaugurar uma obra com o nome de Orestes Quércia, um político de passado nebuloso, que fez da política em bom negócio para enriquecimento pessoal.. Os políticos brasileiros abusam em suas incursões, pois sabem que o povo tem memória curta.

Francisco Zardetto fzardetto@uol.com.br

São Paulo

________

MULTAS

As empresas de eletricidade do Rio de Janeiro serão multadas em 100 mil reais por lançamento irregular de "discos voadores", como são chamadas atualmente as tampas e instalações elétricas no subsolo. Há um grande risco de atingirem transeuntes, vidraças e táxis que transitam pela cidade.

Fabio Figueiredo fafig3@terra.com.br

São Paulo

________

SEGURANÇA

Fico sempre muito indignado quando acontece um latrocínio (assalto seguido de morte) mostrado pela impressa, escrita, falada, televisionada, as declaração dos policiais ao tentar justificativa para o fato sempre dizendo que a "vitima reagiu" dando entender que a culpa é da vitima, não do bandido.Ora! todos nos sabemos que a reação é uma coisa natural e incontrolável do ser humano, agimos por instinto. Por todos esses motivos, nos cidadão que trabalhamos honestamente exigimos do estado pelo menos as mínimas garantias do direito de ir e vir. Lembrando ainda, que realmente precisamos é uma ação mais enérgica por parte dos órgãos competentes, assim talvez tenhamos mais segurança e consequentemente diminuiria toda bandidagem que a cada dia aumenta mais e mais. Acredito que assim não terão necessidade de culpar as vitima.

Benedito Raimundo Moreira br_moreira@terra.com.br

Guarulhos

________

CRIATIVIDADE CONTRA A VIOLÊNCIA

Mais uma novidade na zona de guerra Brasil onde bandidos, com grande vantagem, lutam contra pessoas de bem: "Ônibus tem letreiro para avisar policia de assalto em MG" (site da Uol no ultimo dia 27). O povo com criatividade se defende como pode já que o Governo fecha os olhos para o crime desembestado que domina o país.

Ari Giorgi arigiorgi@hotmail.com

São Paulo

________

CONTA DE ÁGUA

Venho pela presente missiva social, em meu nome,e também, com a sapiência de ter informações , de que muitos contribuintes, estão se sentindo extremamente lesados, e com seus direitos de consumidores vilipendiados, com estes absurdos aumentos da conta do DAE, órgão da autarquia do município de Bauru/SP. Para uma simples elucidação, ontem de tarde, veio um funcionário do DAE Bauru, para aferir o consumo de água, na minha residência, e como o valor fora bem acima, dos meses anteriores, eu chamei o funcionário, que já estava em outra casa, e ele disse para ir reclamar no Poupatempo, pois ele disse que tinha conta de mais de 1000,00?E que a minha estava barata! Argui, que este valor deveria estar inexato, pois também, viajamos de ferias,e não teve consumo. Também, acho inteiramente, relevante saber a origem, e valores financeiros auditados dos FTE, Fundo de Tratamento de Esgoto, este Fundo, fora criado para a empresa construir uns lugares de tratamentos do esgotos dos munícipes, porem ate a presente data, ainda não existe! Para referenciar a minha denuncia, este FTE deste mês, fora cobrado o valor de R$16,66, e eu não vejo nada ser feito para este Tratamento de Esgoto de Bauru, e esta mais parecendo uma falácia, que deveria ser estirpada do erário municipal,e também, de devida auditoria do MP/SP, e eu como consumidor e contribuinte quero ajuizar neste Ministério Publico Estadual, uma Ação de Ajuste de Conduta, e também, que os valores retirados dos contribuintes, tanto pelos aumentos abusivos nas conta de água/esgotos, mas também por este FTE, que não existe, os valores deverão ser devolvidos em dobro, bem como, juros e demais encargos, isto posto, após a interpelação dos réus administradores do DAE/Bauru,e que também, se Notifique a ECB, empresa de Correios de Bauru/SP, que na época que as contas de água e esgotos, eram aferidas por esta empresa, não havia tanto roubo.

Ricardo Ferreira Cardoso rfcrepres@ig.com.br

Bauru

________

QUANDO A ESMOLA É...

Quando a esmola é demais o santo desconfia. Em setembro de 2010 o STF obrigou a previdência social a corrigir o benefício de um aposentado, na chamada "revisão do teto". Para surpresa geral os ministros da suprema corte determinaram, ainda, que todos os benefícios que se enquadravam neste caso fossem automaticamente corrigidos. A previdência social contrariando aquela máxima que decisão judicial não se discute cumpre-se, ignorou solenemente a determinação recebida. Pressionada eles voltaram atrás e um ano depois resolveram atender o determinado, apenas escalonando os atrasados, por problemas de caixa (?). Desde ontem o site do órgão está disponibilizando a relação de quem tem direito à tal revisão e para surpresa geral, muitos que sabiam ter este direito, não estão contemplados. Orientados pelo sindicato dos aposentados, vamos ter que esperar o mês de setembro, para ver se vamos ter nosso benefício corrigido ou saber se a previdência social, para ganhar tempo, vai desrespeitar mais uma vez o idoso aposentado e nos obrigar a recorrer ao judiciário.

Maurício Lima mapeli@uol.com.br

São Paulo

________

13º DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

No início do mês de julho, o governo federal divulgou nota, em nível nacional, informando que adiantaria o pagamento de 50% do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS, de setembro para agosto de 2011. Embora não entendendo as razões de tal medida, achei interessante, como a grande maioria dos aposentados deve ter achado, porque poderíamos pagar algumas contas que encontram-se "penduradas". No entanto, ontem, recebi a notícia de que isto acontecerá apenas para aqueles que recebem até 1 salário mínimo. Os demais, terão que esperar para receber em setembro. Por que somos tratados diferentemente? Qual a justificativa que a senhora presidente pode dar para esta diferenciação inqualificável? Quando tivermos que votar, o voto dos que recebem acima de 1 salário mínimo terá o mesmo peso dos que estão nesta faixa. Será que conseguem pensar nisto? Por que somos tratados, sempre, com desrespeito por aqueles que devem os seus polpudos salários aos nossos esforços, pois somos obrigados a continuar trabalhando, mesmo aposentados, para poder sobreviver? "Até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência?!"

Nina Cardoso nigra1401@hotmail.com

Londrina (PR)

________

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA

Com meus provectos 67 anos, cansei! Cansei de votar, quando, em 1962, dei meu primeiro voto ao Jânio Quadros e o último ao Lula, em 2003. Cansei de me decepcionar a cada voto. A partir de agora, vou fazer meu retiro voluntário. Parar de ler jornais e assistir noticiários televisivos, onde só se lê e se vê corrupção e violência. Leitura? Passar a ler bons livros e enriquecer um pouco mais minha cultura. Televisão? Só assistir canais com informação inteligente, tais como History, National Geografic e Descovery. O mundo dos homens está muito mau administrado. Luta pelo poder, falcatruas, trapaças, corrupção, bandalhas, ambição desmedida, descompromisso com o povo, cada um por si, salve-se quem puder, e por aí vai. Nas tragédias de enchentes e desabamentos de encostas, não vejo nenhum vereador ou prefeito ou governador ou deputado ou senador ou presidente da república morrer afogado ou soterrado. Por que será? Não quero mais questionar este mundo caótico.Na próxima subida, estou saltando do mundo ainda em movimento. Vou procurar um lugarejo na tentativa de encontrar e viver a simplicidade da Vida...

Djalma de Melo ddmelo@terra.com.br

Rio de Janeiro

________

INJUSTIÇA

Ao contrário de recomendar que os segurados abram um processo administrativo no INSS aos aposentados que não estão na lista por erro interno o Sr.Mauro Hauschdque, presidente do INSS, deveria se envergonhar e providenciar meios de evitar mais uma dor de cabeça aos pobres idosos que já estão esperando receber por seus atrasados há muitos anos. Pra que facilitar se o mais fácil é despejar sobre os que têm direito por lei? Com a palavra a presidente Dilma a fim de corrigir mais uma injustiça.

Leila E. leitão

São Paulo

________

AUDITÓRIO IBIRAPUERA

Aplausos de pé ao Banco Itaú pela iniciativa de assumir o Auditório Ibirapuera como outra sede do Itaú Cultural,que tanto contribui para a divulgação das artes na cidade.Ainda mais louvável porque o investimento será feito sem a utilização das leis de incentivo cultural.(29/7,D1) Apesar de abrir mão,o banco privado merece ter seu nome associado ao espaço:Itaú-Ibirapuera.

J.S. Decol decoljs@globo.com

São Paulo

________

CORROSÃO DOS COSTUMES

O Programa do Ratinho de 28/11, no SBT, feito, como sempre, com muita irreverência e um humor de gosto discutível (raramente salpicado de pitadas de bom senso), apresentou a última novidade em matéria de corrosão dos costumes ao anunciar o lançamento, há duas semanas apenas, de um site destinado a estimular a infidelidade de homens e mulheres casados, ajudando-os a "pular a cerca" com segurança. A representante do projeto, uma jovem, que se disse casada, informou que foram registrados muitos milhares de inscrições em menos de duas semanas, entre elas a sua (certamente porque ninguém é de ferro...). A iniciativa, como não podia deixar de ser, veio dos EUA no bojo das imoralidades que o Brasil importa de lá todo o dia, e é mais um passo na direção do desmantelamento da família, como se não bastassem os que estão sendo dados por aqui, como, por exemplo, a recente legitimação, pelo STF, da união de pessoas do mesmo sexo, medida que não tem a aprovação de 55% dos brasileiros e que, portanto, não deveria ter sido tomada (Estadão, A16 - 28/7). Ao que tudo indica, o nosso "mundinho" perdeu a cabeça de vez, abandona valores e princípios e se lança, desatinado, no precipício da insensatez, de onde não se sabe como poderá sair. Hoje em dia, não há mais preocupação com a correção de rumos: o casal tem problemas? Não vamos ajudá-lo a se reconciliar, como seria obvio numa sociedade bem estruturada. É mais fácil - e mais lucrativo - jogar mais lenha na fogueira. É o que vem fazer esse site da infidelidade. Os católicos e os evangélicos, com destemor, não podem calar diante de mais este insidioso ataque à família tradicional.

A.Fernandes de Azevedo az3.azevedo@terra.com.br

São Paulo