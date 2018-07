Cartas - 02/05/11

Urbi et orbe

A beatificação de João Paulo II comove o mundo, milhares de peregrinos assistiram à solenidade, presidida por Bento XVI. Só o fervor religioso, a humildade e a simplicidade cristãs explicam o carisma desse líder católico, que viajou por vários continentes e inaugurou um novo tipo de pontificado, na cadeira de Pedro. Que sua memória e seu trabalho estejam sempre presentes nas mentes humanas, pregando a paz, a oração e a união entre os povos para combatermos as guerras e diminuirmos as distâncias sociais.

CARLOS HENRIQUE ABRÃO

São Paulo

Amor e gratidão

Belíssimo o artigo sobre o papa João Paulo II, de autoria de Hugo Studart (Por que João Paulo ainda encanta?, 30/4, A2). Para nós, católicos, cada vez que nos lembramos do homem universal que ele foi, surge em nossos corações um profundo sentimento de proximidade com Deus, quando não, e não raramente, uma lágrima. De amor e de gratidão.

MAURI DE JESUS MORAIS

Itapetininga

PIADA DE SALÃO

Santo Expedito

A refiliação de Delúbio Soares deixa bem clara a arrogância do PT, que com esse gesto mostra o seu repúdio à ética, ignora o resultado da investigação da Polícia Federal e banaliza o STF. Só nos resta rezar para Santo Expedito.

JOSÉ CARLOS COSTA

São Paulo

Anistiado

Delúbio voltou para onde não deveria ter saído. Qual a diferença entre ele e os outros petistas envolvidos no mensalão que não foram afastados do partido?

ODILON OTÁVIO DOS SANTOS

Marília

A volta por baixo

Pois é, o PT perdoou Delúbio e aceitou seu retorno. E tudo continua como antes, até a nossa indignação. Mas, diante dos que jogavam no mesmo "time" e voltaram, mais um não fará diferença.

VIRGÍLIO MELHADO PASSONI

Jandaia do Sul (PR)

Reserva moral

Com o retorno de Delúbio Soares, o PT começa a recompor a sua reserva moral, fortemente abalada por um fato que, na verdade, nunca existiu, chamado mensalão, inventado pela imprensa golpista com a finalidade de prejudicar o fundador do Brasil.

HUMBERTO DE L. FREIRE FILHO

São Paulo

Ele voltará

Com a volta de Delúbio Soares, João Paulo Cunha na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, José Genoino no Ministério da Defesa e João Alberto no Conselho de Ética do Senado, preparem-se, pois ele voltará: o mensalão II! Se não for pedir muito, dona Dilma, arrume uma boquinha para o Delúbio, ele merece.

HAMILTON PENALVA

São Paulo

Presidente de honra

Faz tempo que o PT deixou de ser uma referência de ética e moralidade na política. Na busca do poder a qualquer custo, o partido abriu mão dos ideais da sua fundação e aderiu ao mais vil pragmatismo e ao "é dando que se recebe", fazendo alianças espúrias com Deus e o diabo. Por isso não surpreende a decisão do Diretório Nacional de perdoar o seu ex-tesoureiro Delúbio Soares, expulso do partido em 2005, acusado de cometer crimes e irregularidades no escândalo do mensalão. Na verdade, Delúbio é a cara mais fiel e verdadeira do PT dos dias de hoje. Ele não só deve ser perdoado, como deveria ser eleito presidente de honra do partido, com direito a todos os privilégios, homenagens e salamaleques. O velho "ex-PT" de Luiza Erundina, Plínio de Arruda Sampaio, Marina Silva, etc., já morreu e foi enterrado há longa data. Hoje o que vale e existe é o PT de Delúbio Soares, José Dirceu, Rui Falcão, José Mentor, Lula, Genoino e tantos outros do mesmo naipe.

RENATO KHAIR

São Paulo

Desconforto...

Quer dizer que há alguns petistas da cúpula do partido se sentindo desconfortáveis com o perdão a Delúbio? Ora, ora, isso não passa de jogo de cena para a arraia miúda que ainda acredita num PT acima de qualquer suspeita.

LAÉRCIO ZANINI

Garça

Omertà?

Muita tinta se gasta para analisar a falta de valores da sociedade brasileira. Pura perda de tempo. O apoteótico retorno de Delúbio Soares e as despudoradas declarações de seus pares são respostas plenas. Ao louvar o silêncio e a fidelidade, o PT assina a sua confissão. Cosa Nostra.

HELENA RODARTE C. VALENTE

Rio de Janeiro

Lições da História

Apesar da ficha emporcalhada, Delúbio renasce quando já era quase cinzas e só voltou ao PT por vontade e permissão de Lula, que se julga acima do bem e do mal, imbatível. Lula é o dono do PT, pensa que é o dono do povo, mas não é dono do Brasil. Se conhecesse um pouco da História recente, não se sentiria tão seguro. Getúlio Vargas - o dito pai dos pobres - foi deposto pelo povo e voltou pelas mãos desse povo. Execrado novamente pelo povo, no atentado a Carlos Lacerda, quando morreu o major Vaz, só voltou a ser ovacionado pelo povo após o tiro no peito. Lula precisa entender que todo político tem o seu Gregório Fortunato.

JOÃO ROBERTO GULLINO

Petrópolis (RJ)

LIBERDADE DE IMPRENSA

Doa a quem doer

As agressões ao repórter Gabriel Toueg, do portal Estadão.com.br, por seguranças do Metrô e o episódio do senador Roberto Requião mostram que temos de fazer evoluir a ideia de liberdade de imprensa. Não há como ser uma nação desenvolvida sem liberdade. O papel da imprensa é cutucar, cobrar e vigiar, por mais que doa a algumas pessoas.

ROBERTO SARAIVA ROMERA

São Bernardo do Campo

JOÃO PAULO II

Ontem a atenção de considerável parcela dos seres humanos se voltou para Roma, sede do Vaticano, central da cristandade. Ali foi beatificado João Paulo II, o mais empolgante papa a chefiar a Igreja Católica Apostólica Romana nos tempos modernos. Dominava os principais idiomas, condição primordial para a comunicação eficiente. Durante seus 26 anos de pontificado se fez presente em todos os continentes. Nas suas idas e vindas à América, por três vezes visitou o Brasil. Percorreu a Europa, a Ásia e o Oriente Médio, a região onde nasceu o Cristo. Em diversas ocasiões saltou o Mediterrâneo para pregar às nações tribais da África. Aglutinou multidões, transmitindo mensagens de paz e amor, incentivando o homem ao respeito a Deus. Deu um grande passo para a reunificação das religiões cristãs. Desestabilizou o comunismo, propiciando dias esperançosos para a humanidade. Ontem foi beatificado. Esse homem foi um santo! Invoquemo-lo!

Hercílio Tavares de Albuquerque

Sarapuí

HABEMUS SANCTUM!

Enquanto o mundo se agita em guerras e convulsões, a Igreja Católica celebra, em júbilo, a beatificação tão esperada e bem-vinda do papa João Paulo II. João de Deus, como foi cognominado, foi um ícone de solidariedade, esperança e paz!

Que ele interceda por nós! Unidos, em festa, entoamos Ação de Graças!

São Paulo

‘POR QUE JOÃO AINDA ENCANTA?’

Em resposta a indagação de Hugo Studart (30/4, A2), pode-se dizer que João Paulo II encantou e ainda encanta multidões, católicos ou não, devido à sua grande preocupação com os jovens. Ele não via a juventude como uma causa perdida, sabia que poderia mudá-la, bastava saber falar a sua língua. Afinal, eles serão o futuro, o amanhã.

Em nota emitida pelo Vaticano neste sábado (30/4), publicada pela AFP, é descrito que foram criadas nas redes sociais da internet as chamadas "Sentinelas digitais" para divulgar no domingo a beatificação de João Paulo II, o pontífice que usou todos os meios de comunicação ao seu alcance para divulgar sua mensagem. Com isso, mais de 3 mil pessoas no Facebook se juntaram ao grupo e quase mil puderam acompanhar a transmissão da beatificação, ao vivo, pelo Twitter.

"Formamos grupos de fiéis, jovens e menos jovens, que na web e, sobretudo, no Facebook e no Twitter levam para o mundo digital o testemunho e os ensinamentos do novo beato", explicou à imprensa Walter Insero, do Vicariato de Roma.

Karol Wojtyla ficou conhecido como o papa dos jovens. Sempre buscou dar atenção a essa camada da população, talvez por isso hoje tenha essa grande popularidade, mesmo após sua morte. Em sua carta publicada aos jovens, João Paulo dizia:

“Precisamos de Santos sem véu ou batina.

Precisamos de Santos de calças jeans e tênis.

Precisamos de Santos que vão ao cinema, ouvem música e passeiam com os amigos.

Precisamos de Santos que coloquem Deus em primeiro lugar, mas que se “lascam” na faculdade.

Precisamos de Santos que tenham tempo todo dia para rezar e que saibam namorar na pureza e castidade, ou que consagrem sua castidade.

Precisamos de Santos modernos, Santos do século XXI com uma espiritualidade inserida em nosso tempo.

Precisamos de Santos comprometidos com os pobres e as necessárias mudanças socias.

Precisamos de Santos que vivam no mundo se santifiquem no mundo, que não tenham medo de viver no mundo.

Precisamos de Santos que bebam Coca-Cola e comam hot dog, que usem jeans, que sejam internautas, que escutem discman.

Precisamos de Santos que amem a Eucaristia e que não tenham vergonha de tomar um refri ou comer pizza no fim-de-semana com os amigos.

Precisamos de Santos que gostem de cinema, de teatro, de música, de dança, de esporte.

Precisamos de Santos sociáveis, abertos, normais, amigos, alegres, companheiros.

Precisamos de Santos que estejam no mundo; e saibam saborear as coisas puras e boas do mundo, mas que não sejam mundanos”.

Santa Bárbara d'Oeste

DIAS INESQUECÍVEIS

Um deles, como registro da incompletude e do paroxismo desse animal que foi denominado homem. Um casamento real marcado, mais do que pelas pompas e circunstâncias, pela mensagem jovial de amor e esperança que fluía da mensagem enigmática e futurista dos semblantes dos noivos. No Vaticano, a beatificação de um dos papas mais carismáticos da História. E, infelizmente, 16 mortos em Marrakesh e 60 assassinados pelo jovem tirano da Síria - um oftalmologista formado em Londres que não compreendeu nada do significado do olhar humano.

São Paulo

BODAS WIILIAM-KATE

Li no Fórum algumas lamentáveis manifestações de desagrado. Pergunto-me que aridez emocional, que pobreza existencial, que histórias de vida motivam tal rabugice. Certamente não serão alegria e felicidade, um estar de bem com a vida.

São Paulo

CASAMENTO REAL

Com todo o respeito à mídia, à rainha, aos príncipes e princesas da realeza britânica, creio que entre nós, brasileiros, 9 entre 10 pessoas não aguentavam mais ouvir falar dessa cerimônia matrimonial na última semana.

Filipe Luiz Ribeiro Sousa filipelrsousa@yahoo.com.br

___________________________________

Sem querer, acabei assistindo à cerimônia do casamento de William e Kate.

Noiva discreta, muito bem composta, noivo "comme il faut" numa ocasião

como essa, na ainda mais importante monarquia do mundo. Tudo ocorreu

em perfeita ordem, de acordo com o protocolo. Mesmo o povão, do lado de

fora, portou-se ordenadamente. Até o inesperado episódio do Aston Martin

foi muito agradável e quebrou o gelo de uma cerimônia muito "certinha".

Nada como viver num país onde o povo é realmente civilizado.

São Paulo

DESPERDÍCIO

Na sexta-feira (29) pela manhã chamei meus filhos de 5 e 7 anos para verem a TV: Vejam o príncipe e a princesa acabaram de se casar. Eles estão saindo da igreja e entrando na carruagem puxada pelos cavalos brancos. Aquela senhora de amarelo é a rainha. Olha o castelo deles. E tudo isso está acontecendo de verdade!

Eles ficaram encantados ao saber que tudo era real (em ambos os sentidos). Mas foi difícil eu mesmo me convencer da realidade dos fatos. Quanto desperdício em tempos difíceis para a Inglaterra. O que é mais surpreendente é o apoio da maioria da plebe britânica.

São Paulo

PERUAS E PAVÕES

O tal casamento real não passou de um desfile de peruas disputando qual delas exibia na cabeça oca o chapéus mais ridículo, ao lado de pavões usando fardas berrantes e penachos coloridos. Quanto à noiva branca de neve, ainda prefiro a "Leide Keite" do Zorra Total, mais divertida e não dá uma de virgem.

Garça

CONTO DE FADAS

O príncipe Willian e a plebeia Kate se casaram! Na Inglaterra o sistema de governo é o parlamentarismo. Os ingleses, um dos povos mais inteligentes do mundo, “ainda” conservam a tradição da monarquia (reis, rainhas, príncipes, etc.), com todas as mordomias da Antiguidade! Um povo tão inteligente por que mantém essa regalia? Tudo é questão de números: 1 milhão de pessoas foram às ruas de Londres para assistir ao casamento, estimativa extraoficial diz que quase 2 bilhões de pessoas no mundo assistiram ao casamento, na televisão brasileira a audiência teve aumento de quase 50% em relação aos dias comuns. Diante dos fatos, manter a mordomia (monarquia inglesa) é lucrativo! Segundo pesquisas, 80% dos turistas viajam para a Inglaterra por causa do “reinado”. Reflexão: os súditos que me perdoem, mas o “conto de fadas” é um grande negócio.

Sumaré

KATE MIDDLETON

Numa época de mulheres exageradamente bombadas, plastificadas, infladas à base de implantes mil e rostos entupidos de botox, o charme e a beleza suave, delicada, de Kate Middleton mostra que ainda é possível ser bela de forma natural e despretensiosa.

São Paulo

BUCKINGHAM X ALVORADA

Depois das maravilhosas imagens do casamento dos novos duques de Cambridge, que não venha a presidente Dilma no próximo mês de junho a promover os ridículos casamentos caipiras tando ao gosto do seu antecessor. Uma das condições para ser aceito nos fóruns internacionais, incluindo assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, é não comprometer o status dos seus pares.

São Paulo

A MONARQUIA A TODO VAPOR

Infelizmente, o mundo, por meio de seus tiranos, insiste na forma e no sistema obsoleto de reger uma nação: República parlamentarista, República presidencialista.

A monarquia já demonstrou a sua eficácia em reger uma nação.

Demos a nossa linda nação novamente à restauração do Império do Brasil, para sermos fortes novamente.

Ariranha

E LA NAVE VÀ

Enquanto Renan Calheiros entra para o Conselho de Ética do Senado, enquanto Delúbio Soares é reintegrado ao PT após ter sido expulso do mesmo PT menos de meia dúzia de anos atrás, enquanto o governo sírio assassina o povo nas ruas de Damasco, nós nos sentamos anestesiados à frente da TV para assistir ao selinho da plebeia no príncipe encantado.

São Paulo

DEM X PT

Gostaria de entender, mas não consigo. O DEM tem um mensalão, já tiraram todo mundo, acho que houve até cadeia, e foi recente. Como é que o mensalão do PT, que foi há tanto tempo, não tem ninguém preso? Algumas poucas renúncias, o primeiro punido foi quem denunciou, o ex-deputado Roberto Jeferson, do PTB. O resto continuou como estava: o Dirceu utilizando-se do governo para suas atividades, o Delúbio já guindado de novo ao PT , provavelmente com salário. O Arruda, do DEM, foi perdoado? Continua andando nas repartições e usando as benesses do governo de Brasilia? Ele será perdoado pelo PT, como o Delúbio? São perguntas de meus netos e minha filha jovem, que respondo?

São José dos Campo

O PERDÃO PERDOADO

Depois de seis anos carregando quase que sozinho os erros, falhas e “maracutaias” praticados pela sua habilidade e de muitos outros da cúpula do PT, que estão nadando na mais absoluta maré mansa, resolveram contemplar o ex-tesoureiro Delúbio Soares (PT), com a sua reintegração no quadro do partido. Será que vale a pena calar por tantos anos para salvar os seus “conluios”, na esperança de voltar um dia à antiga casa e, quem sabe, ter o direito de fazer tudo de novo o que fez outrora? Esse sonho maldito, certamente, não será fácil de se realizar tendo como presidenta a Dilma Rousseff . É certo que Luiz Inácio Lula da Silva é o principal responsável por Dilma estar na Presidência, mas ela tem dado sinais de que a nem tudo será dito amém, mesmo que Lula gostasse que o dissesse.

A nova realidade parece não ser tão maleável para Delúbio Soares, o habilidoso na arte de manipular valores e destinar os recursos como bem lhe conviesse. Ele arcou com toda a culpa pelo direito ao perdão que viria anos depois. Agora está de volta ao convívio dos seus antigos pares, que o deixaram sozinho penando e sem direito a abrir a boca. Será que agora vão abrir a porta do cofre do partido para que ele, o ex-tesoureiro, volte a manipular os recursos do PT para beneficiar os interesses daqueles que realmente querem usá-lo, como fizeram naquele tempo não muito distante? Seis anos se passaram, mas não foram tantos assim. Até que passou muito rápido, pela condenação tão grave!

A realidade ainda vai mostrar os efeitos do passado. O PT perdoou e aceitou a sua reintegração. Mas será que o povo esqueceu aquele episódio, que quase cassou o então presidente Lula? A panela com água fervente esfria rápido e dentro dela pode volta a ser calma; os danos, no entanto, causados por uma panela de água fervente em eventual acidente podem não ser esquecidos nem reparados da forma tão solene como o PT reparou o “problemão”, perdoando-o de forma deveras acolhedora.

No novo Parlamento estão personagens que outrora não estavam e estes certamente não estão marcados pelos vícios do mal nem do “faz de conta que não viu nada”. O mundo está mudando e o nosso Brasil fatalmente vai também mudar. O velho mundo talvez seja lembrado com saudades, mas nunca por feitos como os de Delúbio Soares, afastado por seis anos que passaram voando e reintegrado pelo Partido dos Trabalhadores.

Curitiba

POR CIMA DA CARNE SECA

O PT anistiou Delúbio por 60 votos a 15. E alguém poderia esperar algo mais? Pode a "mãe rejeitar seus filhotes"? E há algo melhor no PT do que Delúbio, Genoino, João Paulo Cunha, José Dirceu, etc., etc.? A única diferença é que hoje o PT está por cima da carne seca e faz somente o que sabe fazer.

São Bernardo do Campo

BRASIL ENVERGONHADO

Já tivemos um politico que declarou em rede de televisão que estava se lixando para a opinião pública, agora temos um partido que declara estar se lixando para a ética e para a Justiça em nível nacional, aceitando a refiliação do chefe da “sofisticada quadrilha” do mensalão. Os cidadãos que pagam os maiores impostos do mundo aguardam a posição do STF quanto ao julgamento dos envolvidos nesse escândalo do mensalão. Alguém precisa extirpar esse câncer que é a corrupção, devolvendo a dignidade e a justiça a este Brasil envergonhado!

São Paulo

O APAGÃO DO MENSALÃO

O povo perdoa Lula, que perdoa Dirceu, que perdoa o PT, que perdoa Delúbio, que perdoa Valério, que perdoa Jefferson, que perdoa Marinho, que perdoa Joel, que começou tudo e que, como o povo brasileiro, acabou sem nada.

São Paulo

DELÚBIO E OS CORREIOS

Delúbio Soares volta ao PT (de onde nunca saiu) tendo o reconhecimento dos companheiros por seus incalculáveis serviços, não abrindo a boca sobre o maior escândalo da República, o famoso mensalão, que teve um capítulo especial dedicado aos Correios. Por falar nesta empresa, que vem claudicando há anos, pelo número de agregados, apadrinhados e incompetentes, acompanhados pela correspondente corrupção, agora está pensando em criar um banco para valer, já que atua como correspondente bancário de outras instituições. Como neste governo a estatização é o objetivo colimado, proponho a presidência do novo banco para o sr. Delúbio Soares, que em matéria de "recursos não contabilizados" é um craque e não vai precisar de ajuda de espécie alguma para uma gestão eficiente. Que o sr. Marcos Valério se lixe!

São Paulo

COMPORTAMENTOS E COMPORTAMENTOS

Ser expulso da legenda como acusado de participar de esquema de corrupção que prejudicou parlamentares do seu partido político, que tem o compromisso de zelar pela ética parlamentar, e pedir a refiliação por carta é uma questão de foro íntimo, pessoal. Mas aceitar que o seu pedido fosse atendido com votos contrários e com reconhecimento de alguns de que a sua volta foi dada como prêmio por ter sido fiel ao partido, por manter-se em silêncio e sem denúncias dos procedimentos de como foi realizado o "mensalão"... como avaliar o seu agradecimento e a emoção, com lágrimas, pela volta? Vaidade ou falta de brio? Como conciliar o amor próprio ofendido com a falta de respeito a si mesmo? Só um tribunal supremo poderá julgar tal comportamento, se tiver capacidade para tal. A opinião pública? Esta já julgou.

São Paulo

FALHA DEMOCRÁTICA

O PT é uma falha democrática. Através das licitudes desse processo, tem conseguido vencer eleições, apesar de seu reiterado comprometimento com corruptos e mentirosos!

Campinas

CORRUPTOS NO GOVERNO

Os brasileiros querem saber o porquê de tantas reportagens em veículos de comunicação abordando a “volta” do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares à legenda. Quem acompanha a política neste país sabe que todos os corruptos envolvidos no mensalão da era Lula nunca deixaram de servir ao governo. Diferentemente dos antecessores do petista, os corruptos sempre encontraram lugar para se proteger nas asas do ex-presidente. Confiantes na palavra do superior, vários outros corruptos sentiram-se honrados em servir como bode expiatório para livrar de punição uma fila de desqualificados. Já voltou Palocci, como ministro – mesmo depois do caso Francenildo –, agora Delúbio e, anotem, o próximo será Dirceu.

Recife

DILÚVIO

Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT e réu no processo do mensalão - o maquiavélico esquema petista de distribuição de dinheiro público para cooptar aliados políticos -, voltou a integrar oficialmente o partido, sob os auspícios de seus companheiros, integrantes do Diretório Nacional.

Entretanto, pelo visto, as “ex-companheiras” ética, coerência, lisura, transparência e vergonha na cara continuarão alijadas, sem nenhuma chance de serem aceitas novamente nos quadros de um partido que deixou de ser diferente para ser tão somente indecente.

Essa volta de Delúbio, nas eleições vindouras, representará para o PT um "catastrófico dilúvio".

Belo Horizonte

DEBOCHE

PT e Delúbio, vocês se merecem!

São Paulo

FÁBULA

Um dia intervieram na Vale e a imprensa e a oposição pouco se manifestaram. No dia seguinte, prenderam manifestantes que protestavam em Brasília, e a imprensa e a oposição não se preocuparam. Depois, descobriram que as pessoas estavam sendo desalojadas de qualquer forma para as obras da Copa, e a imprensa, a OAB e a oposição nem ligaram. Reintegraram o Delúbio Soares ao PT, e a oposição e a imprensa trataram isso como se fosse coisa normal. Um dia censuraram um grande jornal, e a oposição e a própria imprensa não se rebelaram. A oposição começou a se desfazer, e a imprensa não se preocupou. Um dia calaram a imprensa, e já não havia quem se importasse.

Florianópolis

POVO MANSO

A imprensa se cala, o PT esquece o que nunca admitiu e Delúbio Soares retorna triunfante com a quase unanimidade dos votos de seus comparsas de partido. De onde será que esse senhor conseguiu desviar a vultosa quantia de R$ 50 milhões durante sua gestão no PT? R$ 10 milhões ilegais sabemos que foram depositados na conta de Duda Mendonça no exterior e o restante, além do que apareceu nas cuecas do assessor do irmão de Genoino, desapareceu como por milagre. Será que por "falha" a Polícia Federal esqueceu-se de investigar o PT durante o desgoverno de Lulla? Já o pessoal do DEM não teve a mesma "sorte”. E nós, os mais prejudicados com a roubalheira, pagamos a conta ficamos com a pecha de povo manso.

HUMILHANTE

Será que depois do mensalão e da corrupçao eles criarão o semestrão, baseado no verbão do dinheirão do povão? Que humilhação...!

Iguape

BICO CALADO

Por que tanta indignação pelo fato de Lula ter apoiado a refiliação de Delúbio Soares ao PT? Primeiro, ele nunca saiu de fato. Neste tempo todo sempre ficou protegido sob as asas do partido. A arte de manter o bico calado é um artifício muito bem remunerado.

E, depois, um partido onde tem José Dirceu, Lula, Marta Suplicy, Berzoini e outros como filiados... qual é o problema ter de novo um Dilúbio?

São Paulo

DISPUTA PSDB X PSD X DEM

A disputa fratricida entre PSDB, PSD e DEM poderá ser catastrófica para os partidos em 2012. Não bastassem as intrigas internas, que causam baixas nas legendas, a desunião desses partidos desaponta uma imensa faixa do eleitorado - principalmente a "nova classe média". Se os ex-governadores Mário Covas (PSDB), de São Paulo, e Antônio Carlos Magalhães (DEM), da Bahia, estivessem vivos, com certeza não deixariam seus partidários se esfacelarem publicamente, numa briga em que todos perdem. Aliás, só o PT ganha.

Está na hora de o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso - que foi eleito por essa coligação - chamar todos os envolvidos e acalmar o ânimo dos dirigentes partidários. FHC tem sabedoria e estatura moral de sobra para unir os ex-aliados. Ainda dá tempo para evitar que a Prefeitura de São Paulo caia em mãos erradas... De novo.

São Caetano do Sul

DE MÃO BEIJADA

Kassab, nessa última atitude, um ato totalmente incoerente para nós, os comuns, deve entrar para a História como o político que entregou São Paulo de mão beijada ao PT.

São Paulo

FUTURO

Lula prevê vitória do PT em São Paulo e no Planalto nas próximas eleições, diante da crise da oposição. Esperamos que essa maldição não ocorra. Vamos ter fé, pois até Nostradamus errou nas suas profecias e previsões.

São Paulo

VIAJANDO NA MAIONESE

Apenas lembrando: Erundina não foi reeleita, Marta não foi reeleita. São Paulo até que deu chance, mas o amadorismo e a incompetência foram reprovados. Nem o sindicalismo do PT conseguiu florescer aqui, prevalece a Força Sindical. Eles sentam, sonham e saem contando vantagens, só não combinam com os eleitores. Agora que a marginalidade (vejam os dossiês e morte em Santo André) e a corrupção (contabilizada ou não) também apontam para esse partido, os senhores acham que os paulistas vão entregar os cofres a vocês, petistas? São Paulo já apresenta números que nos colocam no Primeiro Mundo, isso foi feito longe de vocês, que sempre criticaram e desqualificaram São Paulo. Aqui, por coerência, não vamos e não podemos regredir, pois o povo paulista e o restante do Brasil assim esperam.

São Paulo

O LEGADO LULISTA

Esta é a herança (maldita) que o Lulla (o estadista) deixou: peleguismo dos sindicatos, inflação, corrupção, apagão de energia, censura à imprensa (Estadão, 640 dias!) e outros meios de comunicação, Legislativo subjugado ao Executivo, etc. Nunca antes alguém deixou legado tão rico.

Campinas

HERANÇA MALDITA

A presidente Dilma, além de herdar um país em frangalhos, sem aeroportos decentes, escolas, estradas e hospitais, contas a pagar, ainda é obrigada a conviver com o poder paralelo que comandava o País na era lula. Se a presidente Dilma conseguir a proeza de deixar tudo como está até o fim de seu mandato, terá feito um ótimo governo.

Osasco

IMPROVISOS

Se mais de 50 milhões de eleitores improvisaram na hora de votar, por que estranhar tantos improvisos em aeroportos, estádios, trem-bala, combate à inflação, formação irresponsável do Conselho de Ética, nomeação de ministros, exportações sem valor agregado e discursos cosméticos também sem valor agregado? Bons tempos em que improvisos eram só os de Chopin, Mozart...

São Paulo

NOVO PARTIDO

Inspirado em João Ubaldo Ribeiro, o escritor sergipano nascido na Bahia, sugiro a fundação do Probo (Partido Revolucionário do Operariado Brasileiro Organizado). Será um partido revolucionário e do operariado, mas... será (?) probo!

São Paulo

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

O programa do PCO na televisão, quinta-feira (28/4) me deu calafrios. Como é que no Brasil ainda há gente tentando difundir ideias assim, com imagens logo de quem – Lenin?! E dizendo uma saraivada de imbecilidades pra lá de desmentidas pela realidade. Eles ainda estão em 1917! O que me preocupa é que dentro do governo tem gente que comunga as mesmas ideias. Mas temos de admitir - eles têm direito de exprimir livremente o que pensam, por mais repulsivo que seja. O que leva à lógica conclusão: se alguém formar um partido neonazista, terá o mesmo direito, terá de ser respeitado, e não "patrulhado".

São Paulo

Fórmula Indycente 2

Além dos congestionamentos na Marginal, a prova da Fórmula Indy, no Anhembi,

gerou uma ação que certamente indignaria os moradores de Londres e de

Paris, se fizessem o mesmo nas pontes sobre o Tâmisa e o Sena: muros

de metal foram colocados sobre as Pontes das Bandeiras e da Casa Verde,

para impedir que os pedestres observassem a corrida. Um exagero, pois

essas pontes estão a 500 metros da pista, sendo impossível ver senão,

em um ponto, uma mancha de carro passando ao longe. Medida

desrespeitosa com os cidadãos que passam ali, impedidos de olhar o

rio, a paisagem, o horizonte.

São Paulo

CARTA AO MINISTRO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO BRASIL

Sr. Aloizio Mercadante, ministro da Ciência e Tecnologia, venho por meio da ouvidoria do MCT, até porque não existe outra forma de contato direto com Vossa Excelência, tecer algumas considerações, como cidadão que cumpre seus deveres nesta sociedade brasileira em que vivemos e pressupõe que tem o direito de expor suas ideias ao governo brasileiro, do qual o senhor é parte importante.

A questão que desejo abordar é com relação à sua entrevista em Pequim, quando o senhor citou que "o governo brasileiro poderá taxar os proprietários de veículos movidos a gasolina, sejam eles nacionais ou importados, a fim de incentivar o uso do etanol e angariar recursos para o desenvolvimento estratégico do País"

Difícil, como cidadão que vive aqui, dentro do nosso país, e percebe como as coisas funcionam, entender sua lógica perversa em relação à minoria que se utiliza de veículos movidos a gasolina.

O Brasil desviou milhões de hectares de terras altamente produtivas para produção de alimentos para que fossem utilizadas na monocultura da cana-de-açúcar, com o objetivo de incentivar e desenvolver o projeto do Proálcool.

O mesmo governo federal concedeu incentivo e até permitiu que a indústria automobilística desenvolvesse o motor com tecnologia Flex. Motor que, obviamente, consome muito mais combustível e que em 99% dos carros usa etanol. Ou ao menos usava antes que os usineiros resolvessem brincar com a população e começassem a fazer açúcar, em vez de etanol, fazendo o combustível chegar a preços estelares. Claro que o senhor, como ministro, não abastece o carro, mas com certeza tem acompanhado a evolução dos preços dos combustíveis no País, inclusive da gasolina.

Esa mesma gasolina que tem 25% de etanol, sofre adulterações constantes, tem água em sua composição em excesso e é vendida no Paraguai e na Argentina por um real a menos que no Brasil. Isto num país que alardeou aos quatro cantos do mundo que era autossuficiente em petróleo. Imagino se não fosse o que estaríamos pagando nas bombas, talvez R$ 3,80 o litro?

Voltando à questão principal, anos depois e com todas as facilidades que o etanol possui na nossa enorme frota veicular, o senhor ainda quer punir parte considerável dos consumidores com um "novo imposto"?

Sr. ministro, acho que o que nosso país menos precisa é de impostos, até porque a gasolina e os demais combustíveis já têm uma incidência obscena de impostos e taxas, que os fazem chegar ao abusivo preço que pagamos nas bombas.

Logo, penso que o País precisa de investimentos em educação, saúde, segurança pública, saneamento básico, mas nunca, jamais sobre a gasolina ou qualquer outro combustível, que precisam, sim, de revisão dos preços para baixá-los, pois são um roubo que está sendo praticado até em cidades ao lado de usinas de álcool e açúcar.

Tributar parte da frota apenas demonstrará que o governo Dilma em nada difere dos anteriores, inclusive de FHC, Collor e Sarney, pois estes criaram impostos à revelia da sociedade sem que tivéssemos retorno palpável em forma de prestação de serviços e de educação, saúde e segurança, para dizer o mínimo.

Tributar veículos movidos a gasolina é sinalizar aos usineiros que eles podem ficar tranquilos, o governo bonzinho vai acabar de vez com essa coisa chamada veículo que não utiliza o "seu" (deles) combustível.

Ninguém do MCT pensou em exigir que os novos veículos tenham maior autonomia. por exemplo, assim como o fazem os europeus com suas frotas? Ninguém pensou em buscar fontes alternativas de energia para o País, como energia eólica ou solar?

Por fim, sr. ministro, gostaria de ver o seu Ministério, assim como todo governo Dilma, brigando para reduzir impostos, diminuindo a dívida interna, que é absurda, lutando pelos brasileiros que pagam muitos impostos e não enxergam melhoras na qualidade de vida. Mas nunca criando um novo imposto, seja ele com que finalidade for. Em minha opinião, criar impostos é trair os eleitores, é trair o povo brasileiro, já saturado de pagar tantos impostos embutidos em tudo neste país.

PS: Não sou filiado a nenhum partido político!

