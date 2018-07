Cartas - 02/09/2010

Verônica Serra

Quebraram o sigilo fiscal de Verônica, filha do candidato à Presidência José Serra. Será que descobriram que ela está mais próspera do que o filho gênio de Lulla?!

Eduardo A. De Campos Pires eacpires@terra.com.br

São Paulo

FRUSTRAÇÃO

A quebra do sigilo fiscal de Verônica Serra deve ter causado grande frustração aos interessados. Porque não mostrou nada do que eles esperavam e ainda deixou claro para a sociedade brasileira que ela nunca foi monitora do Jardim Zoológico, nunca teve empresa de informática em sociedade com a Telemar nem tem fazenda milionária. Portanto, é uma filha e cidadã comum, não uma Ronaldinha dos negócios.

Humberto de L. Freire Filho hlffilho@gmail.com

São Paulo

BALCÃO DA RECEITA

É interessante notar que no tal "balcão" citado pela corregedoria da Receita Federal só estejam à venda informações sobre membros da oposição ou pessoas a eles ligadas. Itens interessantíssimos envolvendo os rendimentos do filho do presidente Lula, sobre o qual correm boatos de compra de fazendas, ou mesmo do sr. Paulo Okamoto, infelizmente, não constam no estoque.

Nestor R. Pereira Filho rodrigues-nestor@ig.com.br

São Paulo

QUEM NÃO DEVE NÃO TEME

A candidata de Lula tem razão quando diz que o PSDB quer fazer uso eleitoral dos responsáveis pela quebra do sigilo fiscal de pessoas ligadas a José Serra. As intenções de voto a favor de Dilma Rousseff poderiam chegar aos 150% se ela pedisse à Polícia Federal urgência na apuração dessa grave violação constitucional, para que os eleitores conheçam antes das eleições, e não depois, os verdadeiros mandantes desse crime e não votem no presidente errado.

Peter Cazale pcazale@uol.com.br

São Paulo

BAIXARIA ELEITORAL

Esse vale-tudo do Lula, atropelando a ética, a lei e a democracia, deixa bem claros o seu pavor de perder esta eleição e a possibilidade de uma devassa em seus oito anos de descalabro - que poderia até dar cadeia... Somente a ditadura do lulo-petismo poderá salvá-lo. E o Brasil que vá para o fundo do poço.

Carlos Eduardo Stamato dadostamato@mdbrasil.com.br

Bebedouro

ESTADO FORTE

Agora estou entendendo o que Dilma Rousseff quis dizer quando afirmou que queria um Estado forte. Está aí, violando os direitos de qualquer cidadão. Preparem-se, vai vir mais.

Fabrizio Guidi fabrizioguidi@terra.com.br

Monte Verde (MG)

ESTADO DE DIREITO

Com a identificação da falsa procuração em nome da filha de Serra, esse caso da quebra de sigilo adquire proporções catastróficas. O que está em jogo não é uma simples eleição, é o Estado de Direito no País. Fora, Dilma!

Gilberto Dibgilberto@dib.com.br

São Paulo

TERCEIRO MANDATO

As atitudes não recomendáveis de pessoas supostamente ligadas ao governo, comunicando com a reincidente quebra de sigilo fiscal de membros da oposição, provam que o melhor mesmo para o Brasil é o PT estender o terceiro mandato de Lula, via Dilma Rousseff. Pois a improvável vitória de José Serra desencadearia um verdadeiro desarranjo na administração pública, comandado por Lula, que mobilizaria o imbatível exército infiltrado em toda a área do Planalto, tornando-o habitação vitalícia do petismo.

Paulo de Souza Cavalcanti paulo_souza_cavalcanti@ig.com.br

Ribeirão Preto

CORINTHIANS

Até tu!

Nesta campanha nada se perde... E, assim, o "cara" exibiu-se na abertura da Corintiana Fashion Week, no melhor estilo de promoter eleitoral dos seus escolhidos.

Antonio Wuo wuo.antonio@gmail.com

Mogi das Cruzes

OPORTUNISMO

Corintiano desde menino (tenho 78 anos), lembro-me do goleiro Bino, da linha média formada por General, Brandão e Dino e dos atacantes Hércules, Servílio (o dançarino) e Milani. Após tantos anos de glórias, a direção do clube adere às "bondades" de um "fanático" torcedor. Com o Brasil desclassificado na África, eis que o "cara" voltou a pleno vapor em prol do Timão. Mas, corintianos, não se iludam, ele quer tirar o máximo proveito do nosso time. Afinal, quer os nossos votos!

José Carlos de Quadros

São Paulo

PAIXÃO NO LUGAR DA RAZÃO

Conversa ouvida no supermercado: "Os curintiano deram mais de 30 milhão de votos pro Lula. Tinha mais mesmo que construir um estádio prá nóis."

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

IRÃ

A gota d"água

O jornal iraniano Kayhan chamou a primeira-dama francesa de prostituta e disse que ela merece morrer por defender a condenada à morte Sakineh. O Irã transformou-se numa nação sombria, dominada por violência e opressão desde 1979, quando a Revolução Islâmica deu aos aiatolás poder para brincarem de Deus. Enquanto o mundo ignora o país persa, o perigo torna-se iminente, com manifestações de ódio e crescente temor de seu poder atômico. Cabe aos iranianos e ao mundo refletirem sobre os riscos de continuar com tudo isso. Já vimos esse filme antes, nas mãos de Neville Chamberlain.

Sérgio Eckermann Passos sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

DIREITO ATÔMICO

Que país é esse que deseja a morte de uma defensora dos direitos humanos tão simpática como a primeira-dama Carla Bruni? Imagine quando tiverem a bomba...

Iehuda Maltz imaltz@hotmail.com

São Paulo

"Adivinhem que país é este, onde tudo se pode e nada se pune...?"

ROBERT HALLER / SÃO PAULO, SOBRE SIGILO FISCAL

robelisa@click21.com.br

"Com pão (Bolsa-Família) e circo (estádio do Corinthians) Lula vai elegendo um poste, simples assim"

VICTOR GERMANO PEREIRA / SÃO PAULO, SOBRE A CAMPANHA DO PRESIDENTE PARA

FAZER A SUA SUCESSORA

victorgermano@uol.com.br

"Bastante sugestivo o nome Pão & Circo da loja que pertenceu a Dilma!"

PAULO BRAUN / SÃO PAULO, SOBRE A FRACASSADA EMPRESA DA PETISTA CANDIDATA A ADMINISTRAR O BRASIL

paulobraun01@gmail.com

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 3.176

TEMA DO DIA

Populismo prejudica boas ideias, diz Marina

Sabatinada no Estadão, candidata do PV criticou ministro da Fazenda por quebra de sigilo na Receita

"Impressionante como ela tem resposta coerente para quase tudo. Pena que a vitória dela ainda seja algo difícil de se conceber. Mas, com certeza, seria o melhor para o Brasil."

NOAM GOLDSTEIN

"Marina está me surpreendendo. Se explicar melhor a posição sobre propriedades rurais, reservas legais e naturais, voto nela."

MARCO FREITAS

"O que o ministro da Fazenda tem com deslizes na Receita?"

ALOÍSIO ANTÔNIO CABRAL

