Cartas - 03/07/2011

Considerando a importância que dá a manter o Pão de Açúcar como empresa brasileira e a sua experiência em negócios, estranho que Abilio Diniz tenha assumido o compromisso de vender o controle da empresa ao Casino...

JORGE ALVES

jorgersalves@estadao.com.br

Jaú

A ver se entendi

Para fazer a junção do Carrefour com o Pão de Açúcar, precisam tomar emprestados 2 bilhões. Ou um está comprando o outro ou alguém tem de pagar aos consultores. E a provável quebra de contrato com o Grupo Casino, que está se tornando controlador do Pão de Açúcar, vai prejudicar o conceito de seriedade dos empresários brasileiros mundo afora.

JULIAN WHITE

julwhite@yahoo.com

Campinas

O governo e o Cade

No editorial O governo na vitrine (1.º/7, A3), o Estadão traduz claramente o que envolve esse assunto. Estatisticamente, para mim, são de 20% as chances de o Grupo Pão de Açúcar se sair bem nessa empreitada, mesmo com o governo se metendo em assuntos privados do sr. Abilio Diniz, com dinheiro público (nosso).

ELISABETH FURLAN

furlan.elisabeth@gmail.com

São Paulo

Palpite

Quantos anos levará o Cade para desaprovar a união Pão de Açúcar-Carrefour? Façam suas apostas!

MILTON BULACH

mbulach@gmail.com

Campinas

Chá com bolinhos

Durante a campanha eleitoral o megaempresário Abilio Diniz e sua esposa abriram sua mansão para oferecer à então candidata Dilma Rousseff um chá com bolinhos, na presença da nata da sociedade paulistana. Na época todo mundo achou muito estranho esse convescote. Agora o sr. Diniz apresentou a conta do tal chazinho: R$ 3,9 bilhões. É por isso que ele está rico e nós, pobres idiotas, estamos na mesma.

JOSÉ SEVERIANO MOREL FILHO

morel@sunriseonline.com.br

Santos

Uma mão lava a outra

Não à toa Abilio Diniz sempre afagou, em época de eleições, as candidaturas de Lula e Dilma. É chegada a hora de receber o prêmio. Mais uma vez, interesses pessoais como prioridade. E o povo, ó...!

MYRIAN MACEDO

myrian.macedo@uol.com.br

São Paulo

Megafusões

Depois da megafusão Pão de Açúcar-Carrefour - com R$ 4,5 bilhões a juros subsidiados pelo povão, ops!, BNDES -, no mercado financeiro já se comenta uma possível megafusão dos grandes bancos brasileiros, que contaria com aporte de R$ 50 bilhões do BNDES. Mas, é claro, seria por uma grande causa: a criação de um supermegabanco brasileiro, que geraria milhares de empregos, beneficiaria os correntistas com juros camaradas (vindos do BNDES), dominaria o sistema financeiro internacional, etc., etc., etc. Tudo sob a batuta do Partido dos Trabalhadores, que um dia já foi "contra tudo o que está aí".

LUIZ HENRIQUE PENCHIARI

luiz_penchiari@hotmail.com

Vinhedo

Tradução

PT: Partido dos Tubarões...

JOSÉ EDUARDO ZAMBON ELIAS

zambonelias@estadao.com.br

Marília

Lie to me

O ministro Paulo Bernardo afirmou que o dinheiro do BNDESPar não é público. Essa é a maior confirmação de que o PT aparelhou o BNDES a ponto de não mais considerá-lo público, e sim um braço do partido.

CLAUDIO JUCHEM

cjuchem@gmail.com

São Paulo

O PT E SEUS OBJETIVOS

FHC e BNDES

O que tem que ver o ex-presidente com o BNDES? Aparentemente, nada. Mas, refletindo sobre o afago da presidente Dilma no aniversário dos 80 anos de Fernando Henrique Cardoso e os empréstimos do BNDES a grandes empresários, notamos que por trás está um plano bem urdido do PT para cooptar tanto a débil oposição política liderada pelo PSDB como as elites do empresariado graúdo do País, que têm recebido à solta vultosas somas de dinheiro público a juros subsidiados. Como o PT já mantém sob o cabresto do Bolsa-Família a massa mais pobre da base da pirâmide social, agora procura avançar os seus tentáculos sobre as camadas da população que lhe darão mais suporte para o seu plano de poder indefinido. E a cooptação da oposição política e do empresariado é o caminho que o PT está trilhando para alcançar aqueles que ainda resistem na classe média.

RUBENS MUNIZ FERRAZ

rferraz4@gmail.com

São Paulo

Falsas homenagens

Fosse eu Fernando Henrique Cardoso, ficaria com um pé atrás diante das homenagens extemporâneas vindas de petistas de carteirinha e mesmo das de origens tucanas, principalmente de alguns traíras que em suas campanhas eleitorais "esqueciam" o criador do Plano Real.

LAÉRCIO ZANINI

arsene@uol.com.br

Garça

ALOPRADOS

Quid prodest?

Uma vergonha que num país como o Brasil ainda estejamos à mercê de instituições sem nenhuma independência. É o que parece ocorrer no caso dos aloprados do PT. Uma das primeiras coisas que se aprendem em investigação é o questionamento de quem seria o beneficiado com a atitude criminosa. No caso da compra do falso dossiê contra o tucano José Serra, quem mais se beneficiaria, além de Aloizio Mercadante, seu adversário nas eleições daquele ano? E mais: como não apontar vínculo entre o senador, hoje ministro, e seus subordinados apanhados com a mão na maleta que levava o R$ 1,7 milhão para pagar a compra dos documentos fajutos? Vergonha que o partido que governa este país há nove anos se utilize de meios pouco democráticos para proteger os seus e ainda abrigue essas mesmas pessoas em cargos ministeriais!

ANDRE ARRUDA

andre.arruda@famsports.com.br

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 975

TEMA DO DIA

Câmara aprova pacote fiscal ao Corinthians

Vereadores de SP aprovaram benefícios fiscais de R$ 420 milhões para a construção de estádio.

"Impossível não criticar essa renúncia fiscal vergonhosa em favor de um estádio de futebol de um clube particular. É uma indecência, para falar o mínimo."

CLAUDIO FIUSA

"Infelizmente continuamos a ver eleitores fazer festa por aprovação de leis iguais a essa."

RENATO BETIATTO

"Nunca vi uma campanha tão sórdida contra um time."

ANTONIO ELOYS

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

MAIS SEGURANÇA

Um grupo de empresários paulistas ligados à área do comercio com mercadorias importadas lesaram os cofres públicos em R$ 4 bilhões, nos últimos quatro anos. Ao deflagrar a operação Pomar, em conjunto com a Receita Federal, a Polícia Federal mostrou mais uma vez a sua competência e capacidade operativa. Isto se dá em razão das condições de trabalho desse pessoal, com uma remuneração diferenciada, equipamentos e treinamento adequado.Por que não acontece o mesmo com os organismos policiais ligados aos governos dos Estados? Por certo os resultados seriam muito positivos e traria mais segurança à população.

Uriel Villas Boas urielvillasboas@yahoo.com.br

Santos

LIXO

O lixo nosso de cada dia chegou no espaço como uma identidade do ser humano que tem esta capacidade de destruir tudo à sua volta, o lixo espacial de equipamentos ultrapassados que já foram modernos um dia, desta maneira estamos evoluindo cada dia mais, quem sabe não chegará o dia em que mandaremos o nosso lixo para o sol, afinal com isto iríamos economizar fósforos. Parabéns raça humana que a gente nunca ache vida inteligente fora deste planeta porque se um dia acontecer isto o nosso primeiro passo será fazer com que eles fiquem iguais a nós.

Manoel José Rodrigues manoel.poeta@hotmail.com

Alvorada do Sul (PR)

DESRESPEITO A PEDESTRE

Podíamos aproveitar o momento e fazer uma campanha mais ampla, destinada a todos os "atores" que circulam pela nossa cidade, não apenas aos motoristas de automóveis. Aos condutores de veículos motorizados tem, sim, que haver mais rigor,

pois o risco é muito maior, mas é importante incluir nas campanhas de conscientização o ciclista que trafega nas calçadas, na contra-mão e em vias expressas, e o pedestre que cruza ruas e avenidas fora da faixa ou caminha pela via ao invés de usar a calçada. A civilidade, o respeito às regras, a lei e ao próximo tem que ser para todos.

Renato Gentile Rocha rerocha65@gmail.com

São Paulo

EDUCAÇÃO NO BRASIL

Sensacional o texto de Claudio de Moura Castro sobre a Educação no Brasil chamado Aulas de recuperação publicado no caderno Aliás do Estadão de26/6. Trata-se de leitura obrigatória, principalmente para quem trabalha na área. Parabéns, Claudio, pelo texto.

Carlito Sampaio Góes carlitosg@estadao.com.br

São Paulo

CIGARROS E CELULARES

Imagine dar um cigarro para seu filho de 10 anos de idade. Soa absurdo? Pois no começo do século passado os cigarros eram vendidos como pudessem auxiliassem em doenças pulmonares, além de passarem a imagem de ser algo para pessoas com classe. Levou quase 100 anos para que as autoridades começassem a se mexer para coibir a banalização desse vício que mata milhares de pessoas todos os dias. Desde a década de 90 que pesquisas já apontavam os malefícios que os celulares poderiam causar. Essas pesquisas sumiam de repente, eram caladas pela indústria de celulares que já era forte à época. Até hoje depois da publicação mais detalhada de pesquisas que comprovam os fatores cancerígenos do uso dos aparelhos, muita gente acha que isso é exagerado e que não deve ser levado tão a sério. "Especialistas" dizem que ainda não foi comprovado 100%. Também foi mostrado que a incidência de câncer em quem mora próximo às antenas de celulares corre mais risco de ter câncer - exatamente como ocorre perto de torres de transmissão de energia, onde nem mato cresce em volta. O Ministério da Saúde adverte: O uso de celulares causa câncer! Se depender de nossos atuais governantes frouxos, essa mensagem demorará mais um século para aparecer em propagandas e embalagens de celulares. Se o ministro da saúde acha que aumentar o preço dos cigarros não é efetivo para coibir o consumo, como poderíamos esperar que ele se pronunciasse sobre os celulares? O lobby de cigarros é muito forte e com certeza influenciou nesta afirmação absurda do ministro - imagine então a força da indústria de celulares! Eu já vou tirar o celular da minha filha d 11 anos. Quem sabe daqui uns cinco anos as empresas de celulares já tenham modelos blindados para eu dar outro.

Marcus Coltro marcuscoltro@hotmail.com

São Paulo

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Excelente a iniciativa de abordar o tema da educação ambiental. Há mais de 15 anos trabalho na organização de viagens de Estudo do Meio, que levam crianças e jovens a conhecer a grande sala de aula que é a natureza. Sempre tive como foco principal os conceitos e vivências relacionados à Sustentabilidade Socioambiental. Ao mostrar aos alunos sua responsabilidade na conservação dos recursos naturais do planeta, não sinto que coloco muito peso em seus ombros, nem é esse o "feedback" que recebo dos jovens. O objetivo principal é uma mudança de atitude em relação ao comportamento das gerações anteriores, se queremos ter padrões mínimos de qualidade de vida nos anos vindouros, principalmente em metrópoles como São Paulo. Nada mais gratificante que encontrar ex-companheiros de viagem, já adultos, e ouvir que a viagem que fizemos foi um marco em suas vidas!

Demian Topel demiant@terra.com.br

São Paulo

ABORTO E CRUELDADE

Em época de eleições, todos os assuntos ficam à flor da pele. Passadas as eleições, problemas graves tornam-se notinhas nos jornais. É indescritível a quantidade de notícias sobre recém-nascidos jogados no lixo. Se foi jogado no lixo, obviamente que pela própria mãe, é porque a mãe considera seu filho um lixo, um estorvo.

E não se vê as igrejas defendendo a vida dos nascidos. Se pela lei um natimorto deve ter registro de nascimento mas um feto abortado espontaneamente não, significa que um feto ainda não é considerado pessoa. Por que não acabarmos de uma vez com a hipocrisia contra o aborto descriminalizando-o evitando atitudes hediondas como a de abandonar um ser humano indefeso para morrer de fome e frio? Nenhum animal faz isto, qualquer cadela vira-lata, esfomeada e magérrima protege seus filhotes e os alimenta. O tamanho da nossa desumanidade é proporcional à perda dos instintos básicos de proteção à cria? Não é melhor o aborto com pouco tempo de gestação do que o abandono? E quantos casos há que nunca virão a público? O que é mais cruel? É fácil repetir todas as ladainhas religiosas contra o aborto, mas os abrigos estão repletos de crianças que jamais serão adotadas nem terão futuro digno. É fácil viver no fausto do Vaticano sem crianças por perto. É fácil ser isento de impostos como todas as seitas no Brasil angariando fundos para viverem da política. Minha sugestão é que todas as igrejas, seitas e afins paguem impostos e comecem a ser responsabilizadas por todas as crianças abandonadas. Assim poderão mudar de ideia.

Lucilia Simões lulu.simoes@hotmail.com

São Paulo

SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE

Sim é possível ter serviço público de qualidade, mesmo o governo investindo muito pouco, e com escândalos recentes na área de plantões na saúde. Quero manifestar um elogio a uma entidade pública, aos profissionais de saúde do Hospital Ipiranga. Nesta instituição meu pai esteve por duas vezes internado fazendo duas cirurgias, uma de próstata e outra de retirada de hérnia. Ambas bem sucedidas e com tratamento bastante humanizado, mesmo com a quantidade de pessoas. Isso tendo ainda que enfrentar uma reforma.

Gislene Bosnich gbosnich@gmail.com

São Paulo

VERGONHA DE QUÊ?

Todos usam o SUS. Isso é o que foi falado.Mas na verdade todos nós deveríamos usar o SUS mesmo.Mas a cultura do povo brasileiro não deixa entender as coisas:"que o governo tem obrigação de cuidar da nossa saúde e os melhores médicos estão no SUS.Os médicos particulares que a gente tem que ter medo.Não é uma clínica. "CHIC" ,um sinal de que ali tem um bom médico. O que precisa ser feito é a qualidade da saúde de cada município.Por exemplo, eu não precisaria sair da minha cidade para fazer uma momografia e no entanto é isso que acontece.A boa qulidade da saúde tá aí.A mania de grandeza é que mata o brasileiro.Vamos parar de ter vergonha e exigir o que temos de direito.

Sonia Maria Salzano Gentil soniasalzano@gmail.com

Descalvado

TORCENDO PELO SUS

Qualquer medida a favor da melhoria da qualidade de atendimento pelo SUS é bem-vinda. O ministro da saúde anuncia uma nova forma de gestão em que serão fixadas metas para os serviços prestados. A estas medidas, infelizmente, ainda se contrapõem a dormitação de 11 anos da emenda 29, do projeto de criação da carreira de estado para médicos (PEC 454), a insuficiente remuneração estabelecida pela tabela SUS, bem como as péssimas condições de trabalho e remuneração de pessoal oferecida. Que pensem nisso também.

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

JEITO MINEIRO

Por que será que nosso governo do Estado de Sao Paulo nao adota a formula do governo (Belo Horizonte)mineiro para viabilizar uma mudança nos serviços públicos deste Estado. Conforme artigo falando do "action learning" adotado pelo governo mineiro, poderíamos evitar novas

mudanças desnecessárias na saúde e também na educação de nosso Estado. Ficam, com frequência, inventando novos programas (pelo menos na saúde e acredito que também na educação) de trabalho (com todos os custos materiais que estas mudanças acarretam) deixando de lado a melhoria do que já existe para o funcionamento destas secretarias. Eu já tinha uma idéia de que mineiro sabe trabalhar quieto e parece que é isto mesmo!

Carlos Alberto Pedreira de Freitas pedreira.carlos@bol.com.br

Ribeirão Preto

MARCHA DOS ADVOGADOS

Congratulo-me com ufanismo dezenas de Bacharéis em Direito atolados em dívidas do Fies que no dia 28/06 participaram na Praça dos Três Podres da Marcha da Verdade para exigir do STF e da PGR celeridade no RE nº603.583 que visa extirpar do nosso ordenamento jurídico o caça-níqueis Exame da OAB (Bullying Social). Os tiranos acabam vítimas da fraqueza das leis que eles próprios corromperam." (Louis Antoine de Saint-Just). Nenhuma tirania é eterna. A do Hosni do Egito durou 30 anos. OAB vem se aproveitando da promiscuidade das nossas autoridades para usurpar atribuições do Estado (MEC) impondo o seu caça-níqueis, pernicioso e inconstitucional Exame da OAB. Abocanha R$ 66 milhões por ano sem prestar contas ao TCU, tosquiando e extorquindo com altas taxas R$ 200,00 enquanto taxas do ENEM são apenas R$ 35,00 jogando ao infortúnio milhares de Bacharéis em Direito (Advogados) aptos para o exercício da Advocacia, gerando fome desemprego e doenças psicossociais, verdadeiro mecanismo de exclusão social (Bullying Social). Que o Egrégio STF mire-se na celeridade e no exemplo humanitário e moralizador do Tribunal Constitucional de Portugal que julgou inconstitucional o Exame de Ordem, em respeito à Constituição, ao Estado de Direito e aos Direitos Humanos.Afinal a privação do emprego é um ataque frontal aos direitos humanos. "Assistir os desassistidos e integrar na sociedade os excluídos."

Vasco Vasconcelos vasco.vascocnelos@brturbo.combr

Brasília

A MARCHA DA INSENSATEZ NA AMAZÔNIA

Mais uma vez pagaram com a própria vida os Ativistas, Ecologistas Jose Cláudio Ribeiro e sua Esposa Maria do Espírito Santo, brutalmente assassinados na Região de Marabá, leste do Para, ao defenderem a Floresta não so para si , mas para as gerações futuras, principalmente as Milenares Castanheiras que pelo extrativismo uma só Castanheira rendia produzindo Castanhas e Óleo para as Industrias Cosméticas R$ 900,00 por cada safra colhida. O Mais trágico é que com a Arvore derrubada e enviada para as Madeireiras clandestinas valem no Maximo R$ 200,00 para os que derrubam a floresta. Como se não bastasse toda essa devastação, em lugar das árvores que davam Vida a Biodiversidade são plantadas hoje Soja e Pastagem. Assim é a Marcha da Insensatez contra a Natureza e a Vida. Poucos sabem, mas o Geógrafo Jared Diamond no seu Livro " O Colapso", citou que a Civilização dos Maias, desapareceram porque também esgotaram seus recursos naturais, nos hoje já utilizamos 125% daquilo que a Natureza pode produzir, ela não consegue mais sua regeneração. Algo de trágico esta por vir, pelas Leis da Causa e Efeito, não teremos uma segunda chance, pelo que fazemos contra a Natureza e a Vida.

Jose Pedro Naisser jpnaisser@hotmail.com

Curitiba

PARABÉNS, FHC!

Justo reconhecimento está tendo ainda em vida, FHC. Homem afável, verdadeiro democrata e conhecedor dos grandes problemas nacionais, foi o grande artífice do atual desenvolvimento do Brasil. E quanto mais se agiganta sua figura, apequena-se a de um Lula incapaz de creditar a seu antecessor parte dos méritos que lhe couberam pelo sucesso econômico de seu governo. Quanto à postura ética e moral, nem se fale, estão cada vez mais distantes. Parabéns, FHC, pela sua grandeza em não alimentar ressentimentos. Parabéns também pela visão e coragem de defender, aos 80 anos, teses tão controversas mas urgentes, como a descriminalização da maconha, adotando o modêlo portugues, colocando-se sem temer a opinião pública, à frente de um tema que deverá ser enfrentado com realismo e sem preconceitos pela sociedade, mais cedo ou mais tarde, já que envolve conhecimento profundo da natureza e complexidade da questão. E como bem disse o ex-governador Serra, jamais dividiu o país, ao contrário, buscou unir e agregar pessoas. E, por fim, que bom podermos contar ainda com sua preciosa contribuição. Se houve período em que senti orgulho de ser brasileira, foi quando o senhor foi Presidente da República. Tomara possa eu vir a sentir novamente este sentimento. Obrigada por tudo, do fundo do coração.

Eliana França Leme efleme@terra.com.br

São Paulo

LIBERDADE!

Pode-se defender o direito de expressão dos gays, dos usuários de maconha e dos grupos pela paz. Todavia, quando se trata de grupos que marcham em defesa dos preceitos de sua fé, sempre aparecem articulistas para critica-los em tom ácido e desairoso. A tal ,liberdade de expressão, no Brasil, parece ter que se submeter às regras do politicamente correto e da "modernidade". Todo mundo pode se manifestar livremente, desde que só digam o que estes "modernos" querem ouvir.

Maria Cristina Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

D. PAULO EVARISTO ARNS

Quando estávamos mergulhados na ditadura militar, D. Paulo, sumidade da igreja católica agiu. Se a notícia terminasse assim eu diria que ele rezou e pediu a Deus por nós pobres mortais comunistas. Más o todo poderoso devia estar ocupado com outros assuntos então ele procurou Jimmy Carter..

Osnyr Bandeira Filho osnyrbf@hotmail.com

São Paulo

A IMPORTÂNCIA DE NÃO ESCONDER A HISTÓRIA

A Alemanha dá um exemplo ao Brasil, ao optar pela transparência histórica e não permitir que as atrocidades do nazismo sejam lançadas abaixo do tapete, em favor de uma memória seletiva, não raro preferida pelas jovens gerações, para esquecer o mal causado à humanidade. Escancaram-se detalhes dos atos sanguinários de Adolf Hitler, ao tempo em que se acentua a preocupação democrática do governo de manter o exército sob estrito controle (A/18, 29/6). Se é assim em relação ao nazismo, o que temem Sarney e Collor?

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

TERAPIA

Hugo Chavéz foi à Cuba para extirpar um câncer. Prá Venezuela é melhor manter o seu por lá.

A. Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

DITADURA NEGADA

É impressionante como a ideologia pode cegar as pessoas e as impedir de enxergar a realidade e o mundo em que vivem. É triste ver a médica Aleida Guevara, filha do 'Che', dizer que em Cuba não há presos políticos nem ditadura, chamar os opositores ao regime de 'terroristas' e defender a existência do partido único na ilha. Uma coisa é defender o socialismo e os ideais da revolução cubana. Outra, bem diferente, é querer negar o óbvio e desmentir a verdade dos fatos. Aleida é um caso típico de quem sofreu lavagem cerebral e suas afirmações vão contra os princípios legados por seu pai, que certamente não estaria feliz ao ver as deturpações e o 'monstrengo' que Cuba se tornou depois de mais de 50 anos da Revolução Cubana.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

PACOTE PREVIDENCIÁRIO

O governo mandará para o Congresso, um pacote de medidas, ajustando algumas áreas que considera problemáticas na elevação do deficit do regime de aposentadorias. Sempre que os ''aprendizes de feitiçeiro'' que desgovernam esse país, preparam algum ajuste na previdência, os ingredientes que se misturam no caldeirão são os aposentados,as viúvas e as mulheres em regime laborativo. Enquanto isso o assistencialismo previdenciário fica blindado porque seu propósito é a sustentabilidade do regime oligárquico-sindical que se instalou há oito anos no país e pretende longevidade ad eternum.O Congresso, poderia incluir na pauta dessas medidas, um questionamento de como estão as contribuições do governo na relação tripartite, onde empregados e empregadores recolhem,com bastante inadimplência destes, suas contribuições sob constante viglância; poderia, se for do interesse da classe política, estancar o gargalo dos desvios milionários que, com facilidade espoucam nos noticiários com regularidade.Aumentar o tempo de serviço, reduzir o benefício da pensão por morte, não são reformas,são punições a classe que alavanca o desenvolvimento da Nação.A espada de Dâmocles está sobre a cabeça dos usuários.

Jair Gomes Coelho jairgcoelho@gmail.com

Vassouras (RJ)

SALÁRIOS E APOSENTADORIAS

O governo federal recebe aumento vantajoso, o governo estadual recebe aumento vantajoso, o governo municipal recebe aumento vantajoso, pobre aposentado do INSS principalmente aquele que ganha um pouco acima do salário mínimo...

Miguel Antonio miguelmarotta@ig.com.br

São Paulo

APOSENTADORIAS

Não concordo com a aposentadoria para os campeões do Mundo de futebol. Meu pai trabalhou a vida toda 14 horas por dia e é tão merecedor quanto e não vai receber nada pelo contrário, recebe uma miséria depois de tanto contribuir e trabalhar. Meu pai também é um campeão e tão merecedor quanto estes jogadores, fazer boa ação com dinheiro dos outros é muito fácil. Mais uma vergonha.

Marcelo de Moura mdemoura@globo.com

São Paulo

MEXEU, FEDEU...

Tudo que é forçado, ilógico e anti natural acaba resultando em crise . Fede,m quanto mais se mexe. É o caso evidente de toda essa manobra para "dar" um estádio ao Corintians, mimo derradeiro da vontade autoritária do aposentado que ainda mantém o pé entre a porta e o batente . Forçado porque quer mudar a legislação para aquinhoar o timão com quatrocentos e vinte milhões de dinheiro publico para seu estádio particular, ilógico porque obriga até o sigilo total sobre as contratações de todas as obras da Copa para esconder o que se imagina de mais evidente e anti natural porque obrigou - sabe-se lá que preço - à FIFA exterminar a opção lógica e natural que seria utilizar o Morumbi, maior estádio de São Paulo. Mas a " reiva" e a inveja falaram mais alto e agora o preço cai no bolso dos paulistanos . Pior, a arrancada de Kassab a "dono" de partido, associado e , por que não, afilhado ao PT , mostra o quanto se esforça o prefeito para " doar" ao timão o dinheirão do povo para agradar ao painho que lhe agradará de volta, na forma mais petista de ser . Fosse mantida a lógica, a naturalidade e a coerência administrativa da cidade talvez o estádio do Morumbi já estivesse quase pronto, Kassab estaria fiel ao DEM e o dinheiro publico poderia ser aplicado no que realmente interessa aos paulistanos. Mas, aí, o torcedor numero um estaria emburrado com o espinhudo presidente do clube a esbravejar e sofrer pela dor de cotovelo antiga . Na realidade , os cinco a zero aplicados sobre a garotada não lavou a alma dura e corroída por tantos anos de espera que ainda não tem data nem certeza de vir a ser . O que é certo é que o Morumbi continua em pé, não há certeza do curingão vingar e quem está no lucro, por enquanto é o Kassab que deita e rola com o dinheiro dos paulistanos, impinge aumentos de impostos e os quer destinados ao time do coração daquele que se esforça , mais ainda, para tornar o país uma extensão de seu quintal, de sua quadrilha junina e de coisinhas mais que se vê diariamente a corroer a frágil democracia que se imaginava existir .

Ronaldo Parisi rparisi@uol.com.br

São Paulo

GAVIÕES DA FIEL VAI BAJULAR O LULA

Todo corintiano com um pingo de vergonha na cara não torcerá pela Gaviões da Fiel no próximo carnaval, visto esta escola de samba bajular o ex-presidente Burla em seu tema para o desfile. O fato dele torcer para o Corinthians, não pode fazer o restante de sua imensa torcida esquecer ele ter governado o país no período tido como o mais corrupto da história.

Laércio Zanini arsene@uol.com.br

São Paulo

SUPERFATURAMENTO

O preço do nosso trem-bala,bem mais caro que o chinês, prova que nem uma ditadura comunista consegue superar os nossos corruptos democratas...

José Eduardo Zambon Elias zambonelias@estadao.com.br

Marília

PAÍS DA COPA

Os brasileiros povão, só se darão conta da gelada que entraram, quando chegar o momento da copa do mundo e descubrir que não terão dinheiro, para comprar os ingressos, para assistir aos jogos. Também a União, não terá dinheiro para assisti-los mais socialmente. Só espero que não perca a copa também.

Nelson Pereira Bizerra nepebizerra@hotmail.com

São Paulo

TERRENOS DE MARINHA

Imagine a seguinte situação: você herdou de seu pai, que herdou do pai dele, um terreno de 360 metros quadrados em uma aprazível área à beira mar ou às margens de um rio. A família vive da pesca e está tranqüila com relação ao futuro. Até que um dia chega a notícia: o terreno herdado não é seu. Ele pertence à União e a partir de agora será cobrada taxa anual pelo uso do solo (foros e laudêmios). O não pagamento pode resultar na inscrição do nome do "devedor" em cadastros restritivos de crédito e permitir a emissão de posse pela União, despejando-se o ocupante tradicional do lugar. A situação acima pode acontecer com qualquer indivíduo que ocupe área relativamente próxima da água do mar ou de rios ou lagoas que sofram influência das marés. Essas pessoas se encontram sobre imóveis classificados como terrenos de marinha, considerados parte do Patrimônio da União. Definidas com base em uma medida aleatória - 33 metros margem a dentro a partir da preamar média de 1831, que certamente ninguém sabe onde ficava com exatidão - essas terras podem ser fonte de insegurança jurídica e gastos desnecessários. Isso porque, por declaração unilateral, proprietários são transformados em ocupantes e abre-se a possibilidade de cobrança de taxas extremamente elevadas ou até de confisco, expressamente proibido pela Magna Lei. O caminho mais adequado para as vítimas dessa arbitrariedade vem sendo a busca do Poder Judiciário. Aí, ao constatar a tibieza da comprovação dos direitos apresentados pela União Federal (afinal é praticamente impossível definir o local da preamar de 1831 em um litoral em constante transformação), os Tribunais Superiores tem confirmado repetidas vezes as sentenças favoráveis aos proprietários. Dessa forma afastam uma grande fonte de temor do dia a dia dos proprietários, muitos deles pessoas simples, que ficam aterrorizadas ao ter a União como oponente em uma ação judicial. Na prática, portanto, vem cabendo à Justiça Federal desempenhar o papel de reparadora da segurança jurídica, possibilitando que a paz social volte a imperar no litoral brasileiro.

Roberto J Pugliese rogerio@allpresscom.com.br

São Paulo

JUSTIÇA

Diferente como dizem, o Juizado Especial demora acima de três anos para julgarem processos, pois aceitam infinitivamente vários recursos, até solicitar advogado saindo fora da normalidade. A burocracia é maior, quando chega ao Superior Tribunal Federal, mesmo reconhecendo os direitos do autor, a lentidão encalha como sempre, antes de espelhar eficiencia e rapidez, como exemplo, pois é o caso das perdas dos poupadores, a qual ultrapassa décadas de espera, sem contar dos processos de políticos corruptos...

Antonio de Souza D’Agrella antoniodagrella@yahoo.com.br

São Paulo

MUDANÇA PERIGOSA

Prepare-se pobre e abandonado povo brasileiro, pois além de termos de conviver com políticos corruptos, comerciantes desonestos, baixos salários, produtos falsificados e contrabandeados, falta de segurança, saúde e instrução. Agora teremos um novo desafio a de conviver com milhares de presos que deverão ser soltos a partir de amanhã, em face da mudança de legislação e incapacidade governamental na administração prisional.

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

IMPUNIDADE

O desembagador federal Fausto De Sanctis, deveria ser o único do judiciário brasileiro, a não dar opinião a sobre a Lei 12.403, porque, ele junto com Protógenes Queiroz, são os protagonistas das arbitrariedades na Operação Satiagraha, que proporcionou um "atestado de idoneidade" ao banqueiro Daniel Dantas.

José Francisco Peres França josefranciscof@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

TUPINIQUIM

Abílio Diniz achou que estaria dando um passa-moleque no Grupo Casino, cuja promessa de fusão havia feito em 2005. Mas quem deu um passa-moleque nele foi o Grupo Casino que comprou significativa fatia de ações do Grupo Pão de Açúcar, fazendo assim com que Abílio Diniz engula o grupo, goste ou não. Levando em consideração outros passa-moleques utilizados pelos Diniz em vários empresário brasileiros, acharam que poderiam seguir a mesma tática em grupos estrangeiros. Mas nessa história estapafúrdia da fusão Pão de Açúcar X Carrefour, só deixou a mostra que Abílio Diniz apesar de mega empresário no Brasil, não passa de um ralé empresário Tupiniquim diante dos estrangeiros. Vai precisar crescer muito ainda para aprender a respeitar contratos assinados e compromissos firmados com empresas do mundo civilizado.

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

OUTRAS ALÇADAS

O "affair" Abílio Diniz e BNDES já está se tornando em caso de Justiça; quando vemos que Thomas Bastos está entrando na jogada e tendo em vista que Lula é quem está ainda dando as cartas nada mais a presidente poderá fazer, o caso é mesmo para outras alçadas.

Leila E. Leitão

São Paulo

CASINO X DINIZ

O varejista Casino, sentindo-se prejudicado com as manobras de Diniz, contratou o advogado José Carlos Dias para defender seus interesses na holding Wilkes, já que não se conforma com o fato de Diniz costurar a fusão Pão de Açucar-Carrefour sem contatá-lo. Diniz, por sua vez, contratou os serviços advocatícios de Marcio Thomas Bastos, o ex-ministro da justiça que defendeu e conseguiu livrar de condenação os estudantes de medicina implicados na morte daquele calouro de origem oriental que , durante um trote, morreu afogado numa piscina ...hoje todos já devem estar clinicando , grandes médicos e o crime ficou impune ! Como ele conseguiu isso? Ele era advogado de defesa de uns acusados, e 24 horas após assumir vaga no ministério da Justica, ele pediu a sustação do processo.Simples assim!

Conseguiu também, com a colaboração do ministro Gilmar Mendes - que concedeu o habeas corpus solicitado, soltar o médico Roger Abdelmassi , acusado de mais de 60 casos de estupro contra pacientes , para que ele esperasse o julgamento em liberdade.Como já era esperado, o mesmo escafedeu-se, deve estar comendo quibe em Beirute, feliz da vida.

Como se vê, o varejista Casino e seu advogado José Carlos Dias que coloquem as barbas de molho, porque Marcio Thomas Bstos consegue dar nó jurídico em pingo d´água.

Mara Montezuma Assaf montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo

UNIÃO

Estão pipocando passeatas ou marchas por diversos motivos e causas, movimentos dispersos, sem coordenação geralmente organizados via rede social. Está mais para diversão nos finais de semana e porque não para aproveitar e dar uma boa caminhada o que é ótimo para a saúde. Os movimentos sugerem que no fundo a razão da passeata ou marcha é atingir indiretamente uma casta privilegiada, os políticos, o poder central, que segundo dizem as pesquisas ultrapassa 70% de aprovação o que intimida os manifestantes pois não se sabe exatamente qual o poder de reação de quem apóia o governo dos desmandos, desvios, falta de tudo - educação, saúde, segurança. A reação viria de um partido com experiência em manipular o povo transformando-o em massa de manobra direcionada para o conflito contra os movimentos ordeiros, legítimos, mas sem maestro. Os caras-pintadas, orgulhosos na época por derrubarem um presidente devem sentir vergonha, hoje, por terem contribuído para tirar do poder um governo ladrão de galinhas e viver, agora, comandados por uma quadrilha organizada, perigosa e voraz e não moverem uma palha para mudar a situação. Até que ponto as manifestações pipocando aqui e acolá serão inofensivas e quando começará a fusão dos movimentos com maestros no comando e exigindo que os quase 40% de seus rendimentos sejam administrados e aplicados honestamente e não utilizados para enriquecimento ilícito dos detentores do poder? Os brasileiros não aprenderam a exigir, continuam dando satisfação e pedindo esmolas ao governo quando deveria ser o inverso, deveriam cobrar transparência, honestidade e cadeia para os corruptos o que geraria uma onda de empregos sem precedentes na construção civil pois seriam necessárias centenas de penitenciárias Brasil afora para acolher essa gentalha. O que falta é união e ordem, no exército chamado de ordem unida...

Luiz Ress Erdei gzero@zipmai.com.br

Osasco

PROTESTO CATARINENSE

Simples cidadão que sou, cumprimento o povo de Santa Catarina pela iniciativa que tiveram de colocar cartazes pelas ruas com críticas aos políticos. Nossos políticos, a cada dia que passa subjugam nossa sociedade, pobre o sistema que os mantem no poder. A começar pelo salário, tudo lhes é pouco para se apropriarem, pobre o sistema que os mantém no poder. A maioria de nossos políticos são senhores de grandes fortunas, mas são também senhores de parco carácter, pobre o sistema que lhes faculta tanta benesse.

Manuel José Falcão Pires manuel-falcao@ig.com.br

São Paulo

NOVOS ESTADOS

Separar o Estado de Carajás do Estado do Pará, não é o mesmo que separar o Pato no Tucupi do Tacacá. Isso porque não tem no pretenso Estado de Carajás o Pato no Tucupi e o Tacacá. A culinária é diferente, as músicas e danças são outras e até o sotaque é distinto. O Estado de Carajás não tem nenhuma identificação cultural com o Estado do Pará. Nem no futebol os carajaenses se sentem paraenses. No Pará existe uma rivalidade forte entre Remo e Payssandu, em Carajás ninguém conhece os jogadores desses times, a grande maioria torce mesmo é pelos times do Rio de Janeiro. Separar Carajás do Pará é simplesmente dividir o que nunca foi unido.

Maurício Pompéia Fraga Filho mauricio@corona.com.br

São Paulo

ALOYSIO NUNES

Quando confiei a ele meu voto, foi para ele atuar como senador da oposição, pois foi exatamente assim que ele se apresentou em campanha. O primeiro semestre está terminando e, até agora, nada indica que ele seja um membro da oposição. Por favor senador, comece a cumprir o que prometeu na campanha.

Maurício Rodrigues de Souza mauriciorodsouza@globo.com

São Paulo

DE BROCARDOS E TRADIÇÕES

Permita-me a ex-senadora Marina Silva trazer-lhe para análise um surrado mas sempre atual provérbio! Ei-lo: "Macaco que muito pula quer chumbo"... E, se merecido, chumbo grosso... Não siga, minha senhora, o exemplo de Kassab... A gente "nunca sabe, né?"

João Guilherme Ortolan guiortolan@gmail.com

Bauru

MUDANÇAS

A ex-ministra Marina Silva anunciou o desejo de sair do Partido Verde (PV). A impressão que eu tenho é que ele irá se juntar ao partido do prefeito kassab,até por que, o partido de Kassab é como ônibus de lotação, sempre cabe mais uns...

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

IMITANDO LULA

Concordo, também, com Lula: Tô de saco cheio ao ver as falcatruas de políticos ligados ao governo não sofrerem punições da Justiça Eleitoral

e do Ministerio Publico.

Vidal dos Santos vidal.santos@yahoo.com.br

São Paulo

LULA ALOPRANDO

A frase da semana que passou foi do ex presidente Lula, disse ele, estou cansado de companheiros acusados e nada se provar contra eles, ora presidente, se todos os tribunais formatados por vossa excelência está mobiliado com pessoas de seu time, fica difícil botar a cumpanheirada atráz das grades, vamos continuar assistindo apenas e tão somente os pequenos e pobres sendo prêsos e indo a julgamento, os demais, esta corja de cumpanheiros continuam a fazer o que bem entendem e serem anistiados, agora com mais esta lei exótica nas licitações(sigilo corrupto) mostra bem o que vocês gostam, eu comeria até o caroço.

Julio Jose de Melo julinho1952@hotmail.com

Sete Lagoas (MG)

ARTIGO DE NICOLAU DA ROCHA CAVALCANTI

Os noticiários, e o eminente advogado presidente do CEU não foge à regra, simplesmente confundem religião com igreja, e a laicidade se torna uma discussão equivocada de conteúdo. Ninguém nega que a ciência há que ser parte de governo, de leis, etc. etc., mas qualquer um condena que uma empresa que aplica a ciência, também o seja. A laicidade, portanto, não se refere apenas à religião, mas também à ciência e artes, no que concerne a atividade de instituições e pessoas que apliquem qualquer um desses acervos de conhecimenhto. Nem por isso as empresas, instituições, igrejas, etc. etc. ficam fora dos governos pois as pessoas se fazem representar. A laicidade é parte integrante do que entendemos como fundamentalismo religioso, que não é diferente do fundamentalismo comunista, ou coronelista, ou racista, etc. etc. A religião como a ciência e as artes têm paradigmas como acervos de conhecimentos, e o paraidgma principal de qualquer religião é a moral do indivíduo, que se espera de qualquer tipo de governo, e, portanto, nada mais natural que de fato a religião no seu paradigma faça parte de governos, como também a ciência e as artes. Diferente é ter um "bipo, ou pastor, ou um comuna, ou "mulá" etc. etc." representando suas respectrvas entidades, darem as cartas num governo ou Estado, como era o feudalismo medieval ou o fundamentalismo do Oriente Médio como o do Iraque, ou o comunismo de um partido. Isso é promiscuidade como outra qualquer. Tecnologia, moral e ética devem ser procedimento de qualquer governo, e a primeira está na ciência, a segunda na religião e a terceira nas artes, portanto, laicidade não tem nada a ver com padrão de governos, tem a ver com imoralidades de pessoas ligadas a qualquer tipo de instituição ou entidade.

Ariovaldo Batista -arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo

ESTADO LAICO E SOCIEDADE LIVRE

Como leitora assídua e assinante há muitos anos do Estadão folgo em ler o artigo Estado laico e sociedade livre (A2, 29/6). Todas as estatísticas levantam um país de tradições católica e a politica e a religião estiveram tradicionalmente entrelaçadas nesse pais.E esse assunto muito me interessa pois desde Platão devemos nos conscientizar que a sociedade a qual pertencemos é formada por cidadãos diferentes porém como os mesmos direitos. Assim sinto-me á vontade para pleitear ao editor um espaço maior para os assuntos de interesse da minha religião espírita cristã.E aponto como prioritário a lembrança da morte de Chico Xavier no dia 30 de junho de 2002,portanto, há nove anos atrás. Como o jornal deve refletir o interesse de todos e não apenas de facções políticas e religiosas verificarei amanhã de manhã se a reinvindicação que estou fazendo para saber se os editores são coerentes com a linha de pensamento da qual compartilho diariamente. Amanhã ao abrir a porta espero ter a oportunidade de recolher não um jornal qualquer para dentro de casa mas um veiculo de informação que se importa com a minoria da sociedade(os espíritas representam 2% de nossa sociedade mas estão entre os 20% mais bem aquinhoados na nação brasileira!)

Maria de Lourdes Gapriotti Nadalin magapri@terra.com.br

São Paulo

A MATEMÁTICA DO GOVERNO

Agora entendi por que, na minha conta de luz, quando é aplicado o ICMS (25%) na composição da tarifa, usa-se uma proporção estranha, pela qual 25% de 100 é igual a 35,5. Deduzo que a nova Matemática é a mesma que a ensinada na cartilha distribuída aos estudantes pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), na qual 10-4=7.

José Sartoris Netto sartoris@uol.com.br

São Paulo

LUZ NO FIM DO TÚNEL

A saida do Palmeira do PT, por ser contra a volta de Delúbio Soares (aquele tesoureiro do mensalão) , mostra que existe alguém com ideais e coerencia neste PT, partido de tranqueiras, o partido não tem mais tendências políticas, e sim econômicas... é só perguntar ao Palocci, ao Lulão, ao Lulinha, ao Dirceu e ao resto dos Ali Babás.

Carlos Roberto Gomes Fernandes crgfernandes@uol.com.br

Ourinhos

SOMOS A TERCEIRA

Nem comemorem, não somos a terceira economia do mundo, somos apenas a terceira maior rota de cocaina para a Europa, só ficamos atrás da Venezuela e do Equador, que vergonha! Na América do Sul também já somos a terceira em consumo, devido a maior população, que desgraça! Que vantagens e interesses tem o PT e o ex-presidente em manter tão boas relações com os nossos vizinhos produtores dessa e outras drogas? Que futuro estamos projetando para os nossos jovens e para o país? Que controle fazemos em nossas fronteiras? Estamos facilitando...Já liberamos a "marcha" da maconha, a criminilidade e a impunidade aumentam em números assustadores, onde queremos chegar? Não é o que sonhamos para o nosso Brasil.

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

LIBERDADE DE EXPRESSÃO X VOTO NULO

Agora que o STF deliberou que temos o direito de expressar nosso pensamento, vamos aproveitar (antes que eles mudem de idéia) e promover uma gigantesca mobililização nacional. Do Oiapoque ao Chuí vamos organizar centenas de milhares de passeatas, se possível em todos os nossos 5.564 municípios, pedindo, para o bem do país, o voto nulo nas eleições de 2012 e 2014. Assim, sem quorum para eleger ninguém, a Lei defenestra todas as velhas e contumazes ratazanas em cada eleição e promove outras, com a adesão de novos nomes. Quem sabe, assim, tenhamos a redenção de nossa classe política, com novos nomes de vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores e presidente da República? Se, ao cabo de 4 anos, a gente não ficar satisfeito, aplica-se a mesma estratégia nas eleições seguintes. Creio que se o povo se organizar neste sentido, teremos realmente uma democracia sadia no Brasil em menos de duas décadas. Fora disso, é caso perdido...

Djalma de Melo ddmelo@terra.com.br

Rio de Janeiro

PROPAGANDA DO PPS

Como cidadão brasileiro, senti-me profundamente desrespeitado ao assistir ao PPS deturpar a imagem da chefe de Estado do nosso país com fins propagandísticos. Se querem que a combrança e utilização de impostos seja equivalente à que ocorre em países desenvolvidos, sua maior bandeira, deveriam começar por elevar o nível de sua propaganda, que envergonharia qualquer partido sério.

Mariano de Figueiredo González marianogonzalez93@gmail.com

São Paulo

GOVERNO DILMA E MISSÃO HEROICA

Seis meses! Aguentar um semestre inteiro desperdiçado, com o mandato bem barrigado, mentiras ministeriais e nada declarado, dossiê aloprado, matreiramente negado, terrorista libertado, mensalão não julgado, Estadão há 702 dias censurado, escândalos para todo lado, gastos da Copa com sigilo dobrado, uma vergonha nosso Senado, a oposição no esquife fechado. Uma missão heroica para um povo desapontado, envergonhado, mas sempre de bico calado, como um carneiro assado.

Flavio Marcus Juliano opegapulhas@terra.com.br

São Paulo

NOVO RG

Este novo RG com chip terá o número do CPF, ou continuaremos precisando de dois documentos?

Gerald M.L.Misrahi gersilm@hotmail.com

São Paulo