Cartas - 04/05/2011

O que são dez anos para quem mede seu tempo na História, não na duração de uma vida? E o que é o desígnio de uma vida ante o de um povo? O desfecho anunciado inevitavelmente se implementaria, mais como vingança para uns, por legítima defesa preventiva para outros. Antes de pensar em ser ou não ser justo o desfecho dado à caça a Osama bin Laden, o que me veio à alma foi felicidade. E a partir daí, da minha sensibilidade e intuição, foi-me mais fácil entender que foi justo!

XISTO RANGEL

xalbarelli@uol.com.br

São Paulo

Irrelevâncias

É óbvio que muito há a analisar e historiar sobre a morte de Bin Laden, porém absurdamente irrelevantes são os preceitos que muitos pretensos analistas gastam neurônios em questionar, como: o ritual de funeral muçulmano foi obedecido? Ora, a memória do meliante era meritória? Em tempos de guerra isso ocorre? Em vida, ele respeitou os que foram vitimados por seus crimes contra a humanidade? Mas a mais brilhante é questionar se os EUA não deveriam trazê-lo vivo. Por certo deveriam levar ao local um oficial de Justiça, bater à porta e dar-lhe voz de prisão: "Teje preso!"

OSWALDO COLOMBO FILHO

colomboconsult@gmail.com

São Paulo

Assassinatos seletivos

Já estão aparecendo "juristas" condenando a morte de Bin Laden por "assassinato seletivo". Mesmo com a eventual alternativa de prendê-lo vivo, isso seria uma catástrofe para o mundo civilizado, porque haveria uma onda de sequestros de ocidentais condicionando a vida deles à libertação desse monstro e, como amplamente demonstrado pelos antecedentes, seriam executados assim mesmo. Isso mostra que não é somente no Brasil que juristas e advogados são alheios a critérios de justiça e aproveitam as firulas de uma legislação capenga para deixar livres assassinos confessos e políticos milionários sem nunca terem trabalhado, apenas praticando a politicagem.

JACQUES PENNEWAERT

jacques.pennewaert@terra.com.br

São Paulo

Com Battisti

Se Osama bin Laden tivesse sido capturado no Brasil, na certa estaria na mesma cela que Cesare Battisti, trocando figurinhas, sem o perigo de ser extraditado!

ELZA D"AMBROSIO BUSATO

elza.busato@uol.com.br

São Paulo

FÓRMULA INDY

Circuito inadequado

O evento programado para a tarde de domingo e transferido para a manhã de segunda-feira, pelas condições adversas do tempo, serviu a demonstrar a inadequação de um circuito improvisado. A solução: restaurar o anel externo do autódromo de Interlagos.

GERALDO C. MEIRELLES

gmeirelles@prmurray.com.br

São Paulo

Insensatez

O que aconteceu no fim de semana em São Paulo foi uma verdadeira insensatez coletiva. Graças à ganância, irresponsabilidade e petulância sem limites de alguns empresários (?), aliados a uma administração pública medíocre, fraca e inconsequente, foi realizada, a todo custo, incluindo uma parte na segunda-feira, a etapa da Fórmula Indy no Brasil. Isso mesmo, até na segunda-feira houve corridas, como se fossem de suma importância para São Paulo. São Pedro bem que tentou, fazendo a parte dele, mas até o pobre santo foi vencido. No momento em que as estatísticas apontam um verdadeiro festival de mortes no trânsito, autoridades (?) liberam o uso de vias urbanas para corridas de carros, patrocinadas por companhias de bebidas alcoólicas, criando um campo fértil para incentivar a impunidade e irresponsabilidade da já débil estrutura dos motoristas. Quando deveriam voltar seus esforços para a educação, conscientização do uso do automóvel, promover campanhas de fiscalização e acabar com a impunidade, os administradores públicos se voltam para justamente o contrário, incentivando a velocidade nas ruas, com o patrocínio de bebidas alcoólicas. Tudo isso numa cidade que tem um belo autódromo. Não bastasse, estão tentando levar esse verdadeiro "circo dos horrores" para outras cidades, inclusive Porto Alegre, onde há três autódromos num raio de até 150 km. Um absurdo que se espera não venha a contaminar outras localidades.

PAULO RENATO DUARTE

prduarte@via-rs.net

Porto Alegre

Intolerância

Fiquei chocada com a opinião do Estado sobre a interdição da Marginal do Tietê (Quem perdeu na Fórmula Indy, 3/5, A3). Concordo que o problema começa desde a montagem da pista, por cerca de um mês, mas os dias de carnaval causam o mesmo problema que os quatro dias da Indy e ninguém se movimenta tanto contra isso. Acredito que haja uma perseguição sobre a patrocinadora Band. Lamentavelmente, concordo que não estamos preparados nem para Olimpíada nem para Copa do Mundo, pois somos intolerantes com a Fórmula Indy, de quatro dias, o que dirá de um evento de um mês!

NAILA CARMEN BAPTISTA

naila.theuring@gilbarco.com

São Paulo

Indagações

O editorial do Estadão de ontem sobre a Fórmula Indy está absolutamente certo. Mas gostaria de acrescentar algumas indagações: 1) Quanto os promotores, patrocinadores e outros envolvidos pagam à Prefeitura para alugar a Marginal? 2) Quem define o valor e como? 3) Como são aplicados esses recursos?

JOSÉ C. MELO REIS

jcelid@uol.com.br

São Paulo

COPA 2014

Que será de nós?

Sem estádios, trem-bala, aeroportos, etc., como vamos sediar uma Copa do Mundo? Isso está cheirando politicagem, e da "braba".

SONIA MARIA SALZANO GENTIL

soniasalzano@gmail.com

Descalvado

Trem-bala

Se alguém tinha dúvida de que o Orçamento é feito pelos empreiteiros... A estimativa desse investimento é de R$ 30 bilhões ou múltiplos desse valor. Ontem o IBGE informou que há 16,2 milhões de brasileiros em extrema pobreza.

SYLVIO GAMA

sngama@gmail.com

Rio de Janeiro

"Já saiu do forno a primeira pesquisa eleitoral nos EUA pós-morte de Bin Laden. Agora nem Sarah Palin salva os republicanos"

LUIZ HENRIQUE PENCHIARI / VINHEDO, SOBRE A APROVAÇÃO DO PRESIDENTE BARACK OBAMA

luiz_penchiari@hotmail.com

"O Brasil ainda tem 16,2 milhões de pessoas em extrema pobreza? E a ajuda da Bolsa-Família?"

CÍCERO SONSIM / NOVA LONDRINA (PR), SOBRE A ESTIMATIVA DO IBGE, DIVULGADA ONTEM

c-sonsim@bol.com.br

"Abra o olho, Kassab!"

MARIA CRISTINA ROCHA AZEVEDO / FLORIANÓPOLIS, SOBRE AÉCIO NEVES SE APROXIMAR DO PSD

crisrochazevedo@hotmail.com

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

A REFORMA DO CÓDIGO FLORESTAL

O texto do Código Florestal precisa ser urgentemente reformado. Tudo o que tem forma, com o passar do tempo, necessita de reforma. É imperativo, entretanto, que esta reforma seja justa e equitativa, lembrando a importância da água e do ambiente, sem esquecer a importância do agronegócio que produz riqueza e é o maior gerador de empregos, justamente para a classe menos preparada e de menor qualificação profissional. O Código Florestal em vigor, Lei Federal 4.771/65, é o produto de uma ampla reforma sobre o primitivo código que entrou em vigor pelo Decreto Federal nº 23.793 de 23 de janeiro de 1934 e de inúmeras alterações, no seu novo texto, que foram acrescentadas por cinco leis, dois decretos, cinquenta e sete medidas provisórias, sendo sete com alterações significativas de texto e sentido, além de inúmeras instruções normativas, Portarias Regulamentadoras e Resoluções do CONAMA; estas regulamentações, embora feitas por leigos têm força de Lei pelo seu caráter normativo. Esta reforma não pode nem deve acatar todas as aspirações dos eco-histéricos nem o que pretendem os agro-histéricos; para os primeiros, o agronegócio deveria ser banido, revertendo a terra brasileira a uma grande floresta inculta e, para os segundos as florestas deveriam ser extirpadas, dando lugar a uma terra nua para o desenvolvimento de suas atividades. A necessária reforma deve ser um consenso entre agricultores e ambientalistas, sem a intromissão de pessoas estranhas, principalmente as ONGs de origem estrangeira onde, em seus países de origem não existe a obrigatoriedade nem da Reserva Legal nem das áreas de Preservação Permanente. O lema destas ONGs nos seus países de origem, referindo-se ao Brasil é "Florestas lá; desenvolvimento e empregos aqui..." Os chamados "cientistas" que têm opinado devem ser examinados para saber da sua sabedoria no contexto, um cientista emérito na sua área de atuação, mas leigo em agricultura e ciência ambiental não deve poder opinar nem ter o destaque que se tem dado a eles. Pelo "andar da carruagem", os entraves para esta reforma estão em dois pontos, as chamadas Reserva Legal e a Área de Preservação Permanente. A Reserva Legal, como hoje se conhece, sobre uma porcentagem da área total da propriedade, foi acrescida ao primitivo texto pela Lei Federal 7.803/89. Antes disto, o agricultor era obrigado a preservar uma porcentagem da vegetação nativa existente; se a área tivesse sido adquirida sem florestas ou desmatada antes da vigência do código, não haveria obrigatoriedade da exigência da reposição. Costumo comparar a Reserva Legal, como querem os "ambientalistas", com uma situação urbana; um cidadão tem cinco casas e por força de uma nova Lei deverá implantar um Posto de Saúde em uma delas (20% do total) além de ser obrigado à manutenção e proteção da mesma, sem direito a nenhuma indenização pela restrição administrativa criada sobre os 20% da sua propriedade... No meu entendimento, se for necessária a implantação de uma Reserva sobre parte de qualquer propriedade, o Poder Público pode desapropriar e ficar responsável pela guarda e manutenção do novo imóvel; o ideal é que em cada região o Poder Público crie as chamadas "Florestas Estaduais" sobre uma porcentagem da área total desta região, no meu entendimento 20% é muito, 5% são suficientes. Segundo esta minha ótica, o Município de Jaú, com seus 68.800 hectares, deveria poder contar com uma Floresta Estadual com cerca de 3.440 hectares, ou 1.421 alqueires que seriam administrados pelo Instituto Florestal do Estado. Dentro da ótica dos "ambientalistas", o Município de Jaú deveria ter uma somatória de Reservas Legais com 13.760 hectares ou 5.685 alqueires a custo "zero", 20% da somatória das áreas particulares... No Código Florestal, como foi promulgado em 1.965, não havia a hoje chamada APP - Área de Preservação Permanente; o artigo segundo do Código era claro: "consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas;" Margem de rios, topos de encostas, etc. Isto devido ao texto anterior que obrigava ao desmatamento para combate ao mosquito transmissor da maleita, a chamada "Lei Oswaldo Cruz" que era, na verdade, uma portaria do Ministério da Saúde. Eram preservadas as florestas existentes e não a área; tanto é assim que o texto já continha:- "Art. 18 - Nas terras de propriedade privada, onde seja necessário o florestamento ou o reflorestamento de preservação permanente, o Poder Público Federal poderá fazê-lo sem desapropriá-las se não o fizer o proprietário. § 1º - Se tais áreas estiverem ocupadas com culturas, de seu valor deverá ser indenizado o proprietário." Fica claro e cristalino que a chamada APP, às expensas dos lavradores, é uma aberração jurídica tão a gosto dos "ambientalistas" (entre aspas) de plantão. No meu entendimento, as APP deveriam ter o mesmo tratamento das "linhas de força", não serem desapropriadas mas indenizadas pela restrição administrativa de uso.

José Maurício de Toledo Murgel, engenheiro agrônomo jmmurgel@gmail.com

Jaú

OS SÃOS E OS CRIMINOSOS

Em poucos dias, poderemos saber quem são nossos verdadeiros representantes e quem são os criminosos que votarão pela devastação do que resta da natureza, no Brasil. Faz-se tanta propaganda pela economia de água, porque ela pode vir a falta em curto espaço de tempo, mas estão querendo aprovar a redução da área de proteção dos mananciais e cursos d´água - as "matas ciliares" - de trinta para quinze metros. Pelas regras da nova "lei", entre outras mudanças em relação à manutenção da reserva legal, está a dispensa de preservação dessas áreas, em propriedades de até quatro módulos. Os módulos variam de região para região mas, para se ter uma ideia, nas regiões próximas da capital paulista - onde os padrões serão logicamente menores que em outras regiões - o módulo é de vinte mil metros quadrados. Aí, então, em cada área de oitenta mil metros quadrados, não mais será preciso ter uma reserva de mata virgem. Pode-se devastar toda a mata nativa, "pelar" todo o solo, desertificando-o.

Pequenas propriedades, umas coladas às outras - como acontece em alguns pontos do sul do país - juntas conseguirão formar imensos desertos. Aí, sem mata e sem água, quem vai plantar o quê, onde e para quem? Talvez não reste nem mesmo a água salgada de nossas lágrimas tardiamente arrependidas.

Carlos Delphim Nogueira da Gama Neto delphim@ibl.com.br

Santos

'ARROTO DO BOI'

O artigo "Arroto do Boi", de Xico Graziano (3/5, A2), deveria ter sido ladeado pelo artigo "O risco da Ignorância" de Massimo Pigliucci, Visão Global de 01 de maio de 2011.

Luiz Carlos Vulcano vulcano@fmvz.unesp.br

Botucatu

CRUELDADE

Em seu artigo Arroto do boi (3/5, A2), Xico Graziano volta a comentar, assim como já havia feito em outras oportunidades nesta mesma página do Estado de S. Paulo, sobre os efeitos do gás metano emitido pelo gado e a contribuição desse gás para o agravamento do efeito estufa. Graziano desmente números divulgados por uma ONG na Dinamarca, ainda assim confirma que a produção agropecuária é responsável por parte do aquecimento global. O artigo é finalizado com a seguinte frase: Respeite os vegetarianos, mas pode comer bife sem dor na consciência. O autor deveria saber que a grande maioria dos vegetarianos o são por convicção, ética e respeito aos animais, que são abatidos de forma cruel e vivem em condições precárias e de muito sofrimento. Acho difícil a existência de pessoas que não consomem carnes única e exclusivamente pelos efeitos da emissão de gás metano. Sr. Xico Graziano, seus dados e suas pesquisas merecem ser respeitados, mas mesmo acreditando em seus números, como alguém que sabe o que realmente acontece nos matadouros consegue comer um bife sem dor na consciência?

Igor Simões igorsimoes@yahoo.com.br

São Paulo

Resposta de Xico Graziano - O Ministério da Agricultura fiscaliza os frigoríficos, obrigados a seguir a legislação internacional de abate animal. Crueldade animal é sempre detestável, no matadouro ou nos bichinhos domésticos.

OSAMA BIN LADEN

O mundo inteiro, em especial os EUA, comemora a execução de Bin Laden. São raríssimas, entretanto, ao menos por enquanto, as vozes a colocar em xeque as circunstâncias em que se deu a bem-sucedida operação norte-americana - alguns analistas isolados chamam atenção ao que se denomina de "assassinato seletivo". De fato, as informações até o momento não revelam que Bin Laden tivesse oferecido resistência, proporcional ao ataque-surpresa dos soldados, que justificasse sua execução sumária. Tudo aponta que o muito bem planejado ataque objetivou unicamente, e daí o seu pleno êxito, matar o "alvo", e não capturá-lo, prendê-lo e levá-lo a um julgamento - como, diferentemente, aconteceu com outro grande inimigo da América e do "mundo civilizado", Saddam Hussein. Donde se pode imaginar, comparando com o próprio caso Saddam, que se considere existirem "terroristas" e "terroristas", ou "mais inimigos" ou "menos inimigos" do "mundo civilizado" e que, portanto, alguns mereçam, se capturados, ser levados a julgamento e eventualmente condenados; outros, como Bin Laden, a execução sumária. Questão é que, dado o horror do 11 de Setembro, Bin Laden já estava "condenado" pela opinião pública mundial (em especial pela americana, diretamente atingida) desde quando, no mesmo dia, confessou o crime, o que deu carta branca aos EUA revidarem o ataque sofrido na "mesma moeda": era "questão de honra" encontrá-lo e matá-lo, o que foi, inclusive, promessa de campanha de Obama. Tudo indica, pois, que Bin Laden foi morto em ato de puro revanchismo - contrariando tudo o que pregam os defensores dos "direitos humanos", tema tão corrente hoje em dia. O mundo, eufórico, pode estar mais aliviado, como disse Obama. Mas, como disse o pai de uma das três vítimas brasileiras do 11 de Setembro, seu assassinato não trará de volta as quase 3 mil vítimas da tragédia.

Luiz França Guimarães Ferreira luizfgf.adv@gmail.com

São Paulo

BIN LADEN ESTÁ MORTO; O TERRORISMO, NÃO!

Seria ingênuo admitir que, com a morte do ultra terrorista e líder da Al-Qaeda, a onda de terrorismo cessa ou diminui. Porque Bin Laden, ao longo principalmente destes últimos 10 anos, arregimentou milhares de seguidores suicidas que estão espalhados pelo mundo afora. Com, ou sem Osama, a atuação destes facínoras vai seguir seu curso de ataques contra cidadãos inocentes. Mesmo porque, quando se prendem mega traficantes, ou assassinos, as vendas de drogas e crimes não se reduz. Na realidade o terrorismo já é uma praga, e os que deles participam estão muito bem organizados, preparados, e alimentados financeiramente. Não fosse assim, a CIA - Serviço de Inteligência dos EUA, não teria levado uma década para prender e matar Bin Laden. Mesmo assim é compreensível esta euforia do povo americano que informados na noite de 01 de maio, sobre a façanha do governo Obama, de ter capturado o terrorista. Ninguém mais que os americanos odiavam este crápula, e exigia do governo sua caçada. Já que em 11 de setembro de 2001 de triste memória, entre outros ataques, as torres gêmeas de N.York foram destruídas com o choque de aviões sequestrados, matando mais de 3.000 pessoas. E é interessante notar que, nesta comemoração madrugada adentro, por toda terra de Tio Sam, na maioria dos que saíram as ruas eram jovens com idade de 20 a 25 anos, que na época dos ataques ao Word Trad Center, eram ainda crianças. Ou seja, aquele ataque que gerou milhares de vítimas, ficou na memória de todos independente de sua idade. E comemoração a parte, é sempre bom lembrar que Osama Bin Laden, não caiu do céu inimigo dos americanos! Este terrorista não só era financiado pelos seus ricos familiares sauditas, e por governos déspotas do oriente, mas em algum momento pelos EUA, como na guerra do Afeganistão contra União Soviética que terminou em 1989. Ou seja, também um dia o citado da Al-Qaeda foi aliado dos americanos... Mas, se neste momento estamos assistindo uma euforia universal, incluindo o Brasil, sobre a saída de cena de um famoso terrorista, gostaria de lembrar que não somente estas organizações do mal, é que matam friamente inocentes pelo mundo afora. Além do tráfico de drogas, e delinquentes em geral, temos os corruptos como na terra tupiniquim, que desviam recursos que poderiam ser aplicados na saúde, educação, infraestrutura, etc. Inclusive desvios de verbas da merenda escolar! E por esta razão, que muitos morrem diariamente no País, em decorrência desta gatunagem crônica, passivamente aceita pela nossa sociedade, e incentivada pela impunidade que há muito se instalou na nossa Nação?! Estes também espalham o terror por aí, e não somente os Bin Ladens da vida! Além disso, devo citar que governantes travestidos de democratas acabam alimentando o mal, como o Lula, que em seus oito anos de gestão foi íntimo de governos autoritários e déspotas que sempre financiaram o terrorismo, como o do Irã, da Líbia, etc. Afora toda esta realidade, é bom frisar que, enquanto existirem guerras, não importando sua dimensão, e em pretexto fútil do "pseudo bem", infelizmente estas vão incentivar o ódio e as organizações terroristas...

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

VERDADE OU MENTIRA?

A notícia da morte de Bin Laden que caiu como uma surpresa a todos, e vem sendo comemorada, porém há muitas pessoas em dúvidas, muitas informações estranhas no ar. O significado e importância da morte de Bin Laden é acima de tudo política. Apesar de ser uma vitória para EUA, do ponto de vista operacional, há um pouco de preocupação, onde segundo o estudiosos, ainda há representantes que continuam a funcionar autonomamente, sobre as quais a Al Qaeda central tem influência. Por isso em minha opinião, a morte e Bin Laden não baixou os níveis de atenção em relação ao terrorismo. Os EUA e os principais líderes europeus alertaram hoje para a necessidade de continuarem os esforços de vigilância, medidas contra possíveis represálias. Em uma declaração na sede da ONU, o máximo responsável pela organização mundial assinalou que os crimes da Al Qaeda afetaram a maioria dos continentes e provocaram tragédias e a perda de milhares de pessoas. Este é um dia para recordar as vítimas do terrorismo e em todas as partes do mundo. Mas perguntas surgem... Porque lançar o corpo de Bin Laden no mar? A resposta de cultura islâmica, onde os mortos devem ser enterrados em 24 horas não procede. Dado a importância do evento, deveria mostrar o corpo ao mundo inteiro para comprovação da morte. Tudo isso é curioso. Mas agora, o EUA deixará a paz reinar no território Afeganistão ou terão uma desculpa para continuarem lá?

Pâmela Mendes Leony pamelaleony@hotmail.com

São Paulo

OBAMA PERTO DA REELEIÇÃO

Político é político em qualquer lugar do Planeta e devemos nos preparar para assistir na mídia internacional, mostrado em conta gota, passo a passo o feito espetacular que levou a morte do terrorista Bin Laden. O Lula norte americano, Barack Obama, tentará a reeleição em 2012 e podem crer que o desfecho final, com direito a foto do morto ensanguentado e tudo se dará próximo à eleição naquele país. Será que ele fez curso intensivo com "noço" guia? Haja paciência!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

A CIA ESTÁ COM TUDO

Descobriu no Afeganistão o paradeiro do Osama Bin Laden. Descobriu no Brasil que a fase de Ilusionismo do Lula (o Ilusionista) está ultrapassada mas não enterrada. Não se iluda o povo brasileiro. Estão endeusando a presidente Dilma em virtude do governo Lula ter sido tão ruim que estão esquecendo as maracutaias que grassam por todas as partes deste desafortunado País. O povo continua iludido. Será que estamos sob o jugo de uma nova ilusionista?

Sebastião Hetem sebahetem@ig.com.br

Taiúva

FULMINOU-SE O MAL?

Compreensivelmente, o mundo todo, com exceção de seus asseclas, aplaudiu o fim de Bin Laden. No entanto, como toda direta e fulminante ação, traz sérios receios. Importância e necessidade são por óbvio consideráveis.Mas se, para alcançar tão esquivo objetivo, foi preciso esperar dez anos e sacrificar a ordem jurídica internacional, resta inegável laivo de preocupação. A soberania, o processo legal e a ampla defesa precisaram ser relegados e ainda se criou a preocupação de um precedente a que se alia o espírito de vingança do qual a Al Qaeda é useira e vezeira. Até que ponto irão as consequentes medidas de defesa e ataque e que outros princípios de direito precisarão ser violados, dirão os próximos dias.Pois, na justa espera de que seja dizimado o terrorismo, muito sangue inocente irá correr e sem o mais complexo planejamento, como a edificação de outras Guantanamos, dificilmente se conseguirá. Resolveu-se importante problema, não estarão nascendo outros?

Jairo P. Gusman jairogusman@gmail.com

São Paulo

IRONIA

É inegável que a figura do terrorista Osama Bin Laden, de alguma maneira, surgiu da revolta do povo árabe contra o imperialismo selvagem dos americanos, que exploram insaciavelmente o petróleo daquelas terras. Bin Laden deveria ter sido capturado, preso, julgado, e condenado, e não massacrado como um coelho do mato numa caçada esportiva. Quem é que deu aos americanos o direito de jogar os restos mortais de Obama no oceano? Medo de que o túmulo pudesse vir a ser motivo de idolatria. Então deveria existir algum medo fundamentado dessa suposta idolatria?! Essa truculência dos EUA, por considerarem que são os donos do mundo, é que faz com que sejam antipatizados pelo mundo afora, salvo raras exceções de alguns países alinhados. O mais irônico disso tudo é o fato de ele ter sido treinado pelos EUA para combater os soviéticos no Afeganistão, sendo portanto uma criação dos próprios americanos.

Conrado de Paulo conrado.paulo@uol.com.br

Bragança Paulista

A(S) FOTO(S)

Por que a foto (ou as fotos ) de Bin Laden morto ainda não foi publicada ? Devido a sua importância e repercussão econômico-financeira e política. Quando for dada autorização para ser publicada, qual meio de comunicação teria a primazia ?. Todos ao mesmo tempo ? Na prática essa providência não funciona. Algum jornal, revista ou canal de TV teria a primazia da primeira foto. A repercussão óbvia seria a imensurável venda ou divulgação em primeira mão pelo mundo todo, com consequente enorme resultado financeiro, em detrimento dos concorrentes, que a divulgariam em segundo lugar, perdendo as rentáveis consequências do pioneirismo. Com relação à repercussão política, poderia ser negativa ao governo. Os meios de comunicação sempre tem tendências políticas a favorecer a um ou ou outro partido. Nos EUA. a foto seria divulgada em primeira mão pelos democratas ou pelos republicanos ? Se for por estes últimos , o valor da façanha do governo Obama perderia parte de seus benéficos e eficazes efeitos políticos. É importante para o governo Obama que a morte do Bin Laden seja creditada a seu favor, como a realidade dos fatos o demonstra, principalmente tendo em vista a proximidade da reeleição do atual mandatário. Como então decidir ? Dando tempo ao tempo, até surgir a oportunidade do governo Obama, consolidados seus efeitos, publicá-la. A foto ou as fotos acabariam com as dúvidas sobre a veracidade da morte do Bin Laden, sentimento de dúvida demonstrado por grande parte da população americana. Esperar para divulgar sua publicação é melhor.

É o que estão fazendo.

Ruy Gomide do Amaral gomideamaral@uol.com.br

São Paulo

REFLEXOS

A cada momento surgem fatos novos relacionados com a morte do Osama Bin Laden. E alguns pontos exigem explicações de quem está ligado ao assunto. Como entender que ele morava a poucos quilômetros da capital do pais aliado dos Estados Unidos e que sempre manifestou preocupação com sua presença nas montanhas próximas às suas fronteiras. E mais, o palacete era localizado próximo a uma Academia Militar. Esta história ainda vai ter muitos capítulos e qualquer pessoa de bom senso terá de fazer as avaliações para não tirar conclusões apressadas. E tomara que isso não tenha reflexos nos atos de outras organizações que foram criadas nos métodos da Al Qaeda.

Uriel Villas Boas urielvillasboas@yahoo.com.br

Santos

PIADA

Acreditar que mataram o fugitivo nº 1 depois de 10 anos de busca e de ter gasto mais de US$ 1 trilhão e que depois de 2 horas jogaram o corpo no mar é no mínimo piada! Alegar rito muçulmano ou falta de lugar para enterrar é mais infantil ainda. Acreditem quem quiser, jamais essa historia será aceita. Os EUA são peritos em idiotices mas nesta eles se superaram!

Cesar G Pinto cesargpinto@gmail.com

Sorocaba

SERÁ?

A respeito da carta "Respeito", da Sra. Tania Tavares(sic), publicada no Fórum dos Leitores de 3/5, peço vênia para ponderar o seguinte: será que Bin Laden foi mesmo lavado minuciosamente, envolto em lençol de linho alvo, sepultado em 24 horas e jaz, efetivamente, no fundo do oceano da Arábia? Será também, que, como a nossa Taça Jules Rimet, os norte-americanos iriam deixar que o "de cujus" - tratando-se de quem se tratava - terminasse seus dias dando uma de... Conceição: se sumiu, "ninguém sabe ninguém viu"? Lembremo-nos que nem sempre uma assertiva de parte interessada condiz com a verdade!

João Guilherme Ortolan jortolan@uol.com.br

Bauru

GUERRA AO TERROR OU MAIS TERROR?

Estados Unidos deliberadamente executam um inimigo num país estrangeiro. O que isso tem de justiça? Se Bin Laden fosse levado a um julgamento justo num tribunal internacional, isso sim seria justiça. Mas a histérica comemoração de mais um assassinato em nome da "democracia" enterra em definitivo qualquer noção de "direito" e "justiça" e joga o mundo numa verdadeira barbárie.

Mariangela S. Nascimento mariangelaschiavetti@hotmail.com

São Paulo

O FUTURO DE OBAMA

O presidente Barack Obama sai como o grande vencedor no episódio da morte do terrorista radical, simplesmente odiado pelos americanos que sofreram uma das mais torpes e sangrentas violências históricas. Se, ao lado disso, for capaz de promover um retirada segura dos territórios árabes ocupados por seu exército, resgatar uma relação pacífica razoável e recuperar a economia americana, terminará seu (s) mandato (s) como um dos maiores Presidentes dos EUA, título que, por sinal, merece, dada sua firmeza, honestidade e identificação com os ideais democráticos.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

TABULEIRO DO TERROR

Causa-nos estranheza que boa parte da imprensa, nacional e internacional, sequer pondere sobre o que de real está ocorrendo que promove tantas insurgências, tantos conflitos no Oriente Médio. Quais interesses estão sendo contrariados ou quais forças interagem provocando esse caos insustentável nessa região tão estratégica para o mundo. Limitam-se a noticiar os fatos enquanto não ousam aponta as verdadeiras razões. Saddam Hussein, Iraque. No poder de 1979 a 2003. Ex aliado dos EUA. Acusado de possuir armas de destruição de massa (o que nunca foi comprovado) foi destituído, preso, humilhado, condenado por um júri não internacional e enforcado. Mesmo havendo posições contrárias da parte do Vaticano, de instituições internacionais, vários países, até da Anistia Internacional. Teve também os filhos mortos pelas tropas de coalizão. Muamar Kadafi, no poder desde 1969, Síria. Ex aliado dos EUA. Atacado pelos EUA e a OTAN teve já morto o seu filho. Em breve será destituído do poder e, quem sabe, com o mesmo fim dos demais. Osama Bin Laden, Arábia Saudita/Afeganistão. Ex aliado dos EUA, onde morou e foi treinado. Há pouco tempo conceituado como o inimigo nº 1 do mesmo país. Um dos fundadores e um dos líderes do movimento terrorista al-Qaeda. Responsabilizado pelo mais criativo, triste e assustador ato terrorista da humanidade - a derrubada das Torres Gêmeas nos EUA. Com elas ruíram outros dogmas sobre a segurança desse país até então inviolável. Perseguido, foi assassinado juntamente com o filho em maio pelas tropas dos EUA. Os conflitos eclodem por todo território árabe. Em todos os episódios, passados e em curso, constataram-se cidades destruídas e mortes de milhares de civis decorrentes das invasões. O que estaria por trás de tudo isso? Razões diversas são apontadas e entre elas, em alguns casos, as mais simplórias: é que alguns desses ditadores estariam no poder há muito tempo e que o povo cansou de tanta opressão e que luta pela "democracia". Curioso é que do outro lado reis e rainhas perpetuam-se no poder e ninguém os destitui invocando qualquer pretexto. Poucos lembram ou afoaitam-se afirmar é que em todos os países envolvidos há petróleo em abundância e são alvos diretos e indiretos, da ganância de inúmeros países. Já o Chefe do Hamas, Ismail Haniya, considera que a ação é uma continuação da política norte-americana de opressão sanguinária contra os árabes e muçulmanos. O fato é que agora o mundo não fica mais tranquilo com a morte do Osama Bin Laden, contrariamente ao que afirmou Barack Obama, presidente dos EUA. Inocência maior pensar que de há muito já não definiram substitutos para os líderes que venham a sucumbir. O mundo, de forma global, está em alerta e agora teme, mais que nunca, retaliações das organizações terroristas que certamente virão, mais cedo ou mais tarde. E todos, inocentes ou não pagamos, por toda essa beligerância descomedida decorrente da ambição entre os povos, não mais que isso!

J. Hildeberto Jamacaru de Aquino hildebertoaquino@yahoo.com.br

Russas (CE)

OSAMA GATE

Jogado ao mar diz-se de tudo aquilo que não se pode provar. Muito estranho, muito estranho.

Léo Coutinho leo.coutinho@uol.com.br

São Paulo

CORRUPTOS

Caso os guardas costas de Bin Laden forem corruptos como os nossos mensaleiros, é bem possível que o tenham assassinado em troca de propinas!

Eugênio José Alati eugeniojosealati@yahoo.com.br

Campinas

MORREU, FEIJÃO NO FOGO

Fico besta ao ver a repetição, sobre os mesmos assuntos, no noticiário na TV e jornais e comentários nas seções de leitores dos jornais (casamento na realeza britânica, Bin Laden, etc.), como se aqui não houvesse problemas que mais nos afetam, como os ladravazes políticos impunes.

Mário A. Dente dente28@gmail.com

São Paulo

JUSTIÇA DO PT

Gilberto Carvalho, em entrevista aos jornais, diz que Delúbio já foi punido por seus "erros". Quem determina a pena de um criminoso é o Judiciário e não pessoas ou partidos. As palavras de um ministro de estado tão próximo da Presidência não podem ser tomadas como leviandades ou bobagem. Gostaria de saber desde quando a Justiça, no Brasil, é comandada e, em alguns casos, executada, pelo PT.

Maria Cristina Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

AUTOCONVENCIMENTO

Gilberto Carvalho, o Secretário-Geral da Presidência, disse: ’’se Delúbio voltar a errar, o partido, da mesma forma que o recebeu de volta, vai ter que puni-lo de novo"; falando sério, senhor Carvalho, então acha que realmente acreditamos que o Delúbio fez o que fez por livre arbítrio, quando sabemos que o esquema do "mensalão" teve todas as artimanhas de organização interna do PT e sobrou pra ele o papel do cordeiro imolado? O próprio José Dirceu afirmou que nada acontece no "partido" sem o aval do chefão Lula. Essa turma fala como se olhasse pro espelho esperando se autoconvencer.

Leila E. Leitão

São Paulo

DELÚBIO E O DILÚVIO

Peço perdão ao Sr. Delúbio por associar seu nome ao Dilúvio. Todos sabem que sua readmissão se deve à gratidão pelo seu silêncio e lealdade ao partido e à Lula, demonstrados nos inquéritos sobre o Mensalão. Como Dilúvio refiro-me à explicação oficiosa sobre ela dada pelo Ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria Geral da Presidência. É uma onda em marcha contra o Estado de Direito e a Constituição de nosso País. O título da reportagem do Estadão (2/5), "Se Delúbio voltar a errar será punido de novo, avisa ministro" é a síntese de que vivemos em dois Estados: o PT, que julgou e puniu Delúbio por ter exagerado no cumprimento de sua missão e recebe, como membro da família petista, o perdão e a advertência de que se "errar" será punido novamente; e o Estado brasileiro que ainda não o julgou e, obviamente, somente o punirá após esse julgamento. O Ministro Carvalho usurpou a função do chefe de fato do PT, Lula, ao explicar as razões da readmissão e o fim, segundo ele, da exagerada pena que foi imposta a Delúbio pelo partido. Ignora o STF, instituição do Estado brasileiro responsável pelo julgamento do processo do Mensalão em que Delúbio é um dos quarenta réus. E demonstra, publicamente, qual o seu pensamento e do PT sobre o assunto. Pergunto-me se também não é um recado da Presidência aos Ministros do STF dado pelo Chefe da Secretaria Geral: como por exemplo "o Delúbio já pagou sua exagerada pena por errar e não tirou um tostão para ele dos milhões que arrecadou, olha lá o que vão aprontar contra ele!

Eduardo José Daros daros@transporte.org.br

São Paulo

'QUO VADIS'?

Quando leio declarações do Sr. Gilberto Carvalho dizendo algo como se Delúbio não se portar bem, então será punido com mais rigor pelo partido, fico me perguntando que país é esse e aonde isso tudo vai nos levar! Essa gente do PT é tão cínica que tais pérolas saídas de suas bocas não causam mais espanto nenhum. Mas a toda gente que ainda se indigna, só resta encolher-se diante desse poder tão grande que se impõe cada vez mais num estilo acintoso, arrogante, sem temer consequências e pior, decidindo o destino de quase 200 milhões de pessoas! Será que o povo aprenderá um dia a dar um BASTA a tanta falta de ética e respeito à pátria?

Eliana França Leme efleme@terra.com.br

São Paulo

DEMOCRATURA PETISTA

Mais uma que aprendi: o PT, além de ocupar e exercer cargo no Poder Executivo , de ter maioria entre governistas e aliados no Congresso, exerce também cargo no poder Judiciário...quando se vê Gilberto Carvalho, na maior caradura, decidir que Delúbio Soares já foi devidamente apenado por seus êrros ...( errou sim, mas por deixar rastros visíveis do mensalão...). Isso é a democratura do PT...E todos aqueles que no passado lutaram contra o que chamavam de ditadura militar, hoje não só se calam, como se lambuzam no Cálice de melado deste governo...

Mara Montezuma Assaf montezuma.fassa@gmail.com

São Paulo

PALHAÇOS

"Se Delúbio voltar a errar, será punido de novo, avisa ministro". O impudor do sr. Gilberto de Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência, é de arrepiar!. Se até as moscas dos gabinetes do Palácio do Planalto, sabiam do mensalão, o sr. Delúbio, agora, é o único que prevaricou e, coitado, por ter calado a boca, volta para os seus "companheiros", com as feridas curadas.... Vamos ter o segundo "mensalão", agora muito mais perfeito, pois em matéria de "recursos não contalilizados" ele é craque! Depois, será punido exemplarmente, e assim continuaremos no papel de palhaços para sempre.

Eduardo Augusto de Campos Pires eacpires@terra.com.br

São Paulo

GILBERTO CARVALHO E DELÚBIO

Afinal, ministro, que punição Delúbio recebeu até hoje?

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

A VOLTA DE DELÚBIO

Delúbio Soares, tesoureiro do mensalão, volta a ser aceito no PT para mostrar como é distorcido nosso processo político. A governabilidade de Lula foi conquistada por mensalão. Nossos parlamentares não tem compromisso com seus eleitores, pois podem se eleger apenas com os votos do partido ou simplesmente pagar cabos eleitorais para arregimentar votos inconscientes. Então negociam apoio por mensalão oriundo de recursos públicos. Descoberto o esquema, Delúbio aceitou assumir sozinho a culpa, enquanto que o julgamento dos envolvidos se arrasta no judiciário. Agora, quando se discute uma reforma política, as propostas do governo oscilam entre o "Listão", ou o retorno do voto indireto, e o voto distrital misto. Em ambos os casos, o eleitor continua sem ter controle sobre quem serão os políticos eleitos, pois os partidos poderão selecionar os nomes. Políticos corruptos ou corruptores poderão encabeçar as listas, enquanto um nome forte, como o de Lula, servirá para atrair votos, elegendo primeiramente os candidatos de interesse dos partidos e, caso sobre alguma vaga, os candidatos de interesse do povo. Melhor seria eleger todos nossos representantes por voto direto, ou seja, Voto Distrital. Haveria uma representatividade responsável e os eleitores poderiam julgar seus parlamentares e cobrar ações que beneficiem a comunidade e o país, ao invés dos interesses escusos dos partidos.

Nestor Deola Junior nestordeolajr@yahoo.com

Mogi das Cruzes

PUNIÇÃO

O ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria Geral da Presidência, afirmou que se Delúbio Soares voltar a errar, será punido de novo. Pergunto, quando errou pela 1ª vez, foi punido?

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

COMPANHEIROS

Que maravilha, como o governo petista é sério e eficiente! Disse o Secretário Geral da Presidência da República, Ministro Gilberto Carvalho que, se o Delúbio errar outra vez, será punido de novo. Viva os companheiros!

Benone Augusto de Paiva benonepaiva@yahoo.com.br

São Paulo

NOSSO FUTURO

O PT prepara a volta de Delúbio Soares no partido. Já não era sem tempo, - afinal foi ele quem segurou o rojão do mensalão. O povo brasileiro sabe que, para se conseguir a governabilidade, num congresso corrupto, alguma coisa , mesmo que ilícita, tem que se fazer ou, não se governa. Tanto sabe que aprovou o governo Lula para faze-lo, e fez, e bonito. Os fins justificaram os meios. Um dia, se nenhuma ditadura atrapalhar, teremos um povo politizado, nacionalista, com uma democracia sólida, e seus políticos serão patriotas, e então, não precisaremos usar meios ilícitos para governar.

Cesar Maluf malufcesar@googlemail.com

São José do Rio Preto

DELÚBIO E O PT

Delúbio Soares, o que detonou o mensalão e deixou, na época, o PT de saia justa, foi reengajado

no partido. Em qualquer país decente, uma figura como essa seria execrada e jamais seria aceita

por qualquer partido, muito menos pelo que o expulsou. Mas....aqui o partido é o PT, que hoje

sabemos o que é. Um partido que embora no governo, não pensa nos que governa, mas nos seus

asseclas, nas suas benesses. Lula, o presidente de honra, responsável pela situação crítica em que

se encontram as finanças brasileiras, continua, nos bastidores, mandando e desmandando. O povão

que foi iludido por ele e seus associados (Sarney e Cia. bela), pode ser que um dia abra os olhos.

Quem sabe, Dilma, o poste que o boquirroto elegeu, seja mais sensata e consiga começar a por

ordem na casa. Mas com as reuniões a portas fechadas que tem tido com po "cara", são muito

poucas essas esperanças, especialmente agora que a oposição está em frangalhos.

Carlos E. Barros Rodrigues ceb.rodrigues@hotmail.com

São Paulo

___________

O PT NÃO RESPEITA O BRASIL

O PT de Dilma e Lula, mais uma vez na sua trajetória, torna explícito o que sempre praticou; a falta de respeito pelo Brasil e pelo povo brasileiro. O reingresso do "Tesoureiro do Mensalão", Delúbio Soares, pode ser o ponta pé inicial para reabilitação de toda àquela quadrilha que saquiou os cofres públicos e montou o maior esquema de corrupção já visto no Brasil. Para o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a volta de Delúbio "é decisão partidária", como se o PT não tivesse compromisso com a moral no trato da coisa pública e a obrigação de representar e fazer valer a vontade do povo brasileiro enquanto principal partido do governo. As grandes greves que ascenderam o PT nas décadas de 70 e 80 foram um desrespeito com as classes produtivas, as instituições e os serviços públicos nacionais. As invasões no campo foram e continuam sendo u m desrespeito para com o direito à propriedades privada. A defesa do aborto, defendida nas resoluções do PT, é um desrespeito à vida. Da mesma forma a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo é um desrespeito à moral, aos princípios cristãos, à Igreja e à família. O paternalismo oportunista e eleitoreiro de governo é um desrespeito para com os impostos sagrados. A alianças e afinidades desconexas com Hugo Chaves, Raul Castro e Mahmoud Ahmadinejad é um desrespeito ao espírito democrático, aos direitos humanos e à própria democracia universal. Por fim, a inércia diante da expoliação empreendida pelo sistema financeiro nacional e o enriquecimento absurdo de uma trupe de banqueiros, empreiteiros e magnatas amigos do poder é um desrespeito às bandeiras tradicionais do PT primitivo e utópico que se perdeu no tempo e no espaço.

Wilton Borges Viana wb.viana@bol.com.br

Presidente Prudente

DELÚBIO ANISTIADO

Não acho que o Delúbio deveria ser apenas anistiado pelo PT mas, também beatificado afinal fez o milagre da multiplicação dos reais.

Gattaz Ganem gattaz@globo.com

Carapicuíba

DELÚBIO EM QUADRINHAS

"Tenho um pensamento dúbio: será que vale a pena, Delúbio? Será que contará aos netos, quando avô,

que do Mensalão foi pivô?

Marciano Vasques marcianovasques@gmail.com

São Paulo

O INDISPENSÁVEL DELÚBIO

A necessidade de reintegração de Delúbio Soares aos quadros do PT nos leva a algumas considerações possíveis, mas inimagináveis dentro de um mínimo bom senso. Será que os quadros do PT são tão fracos assim, a ponto de assumir essa posição duvidosa? Será que eles estão pensando em fazer o mensalão 2? Será que ele iria aflorar os fatos escondidos caso não fosse aceito? Será que ele é indispensável por ser tão esperto quanto o chefão? Ou será pelo simples prazer de afrontar a opinião pública? Uma coisa, porém é cristalina, foi aceito, segundo os pensantes petistas, porque não há condenação que deva ser eterna, logo todos admitem que houve crime, ou seja, houve mensalão.

Geraldo de Paula e Silva geraldodepaula@ibest.com.br

Rio de Janeiro

DELÚBIO

Ao galinheiro volta a raposa.

Roberto Twiaschor rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

FELIPÃO E O FUTEBOL

Na entrevista coletiva que o técnico do Palmeiras deu após o jogo de domingo referente ao Morumbi e SPFC não é nenhuma surpresa todo mundo sabe. Enquanto houver no futebol pseudos dirigentes como o Ricardo Teixeira,Andres Sachs,marco polo e outros o futebol vai ser sempre essa politicalha esse revanchismo essa mafia sem controle,o Brasil e´um país democrático porem a certas instituições que são verdadeiras ditaduras vejam o caso da CBF e´dirigida a mais de 20 anos pela mesma pessoa que do jeito que vai indo só sai de lá morto,entra governo sai governo e ele continua lá nem a CPI do futebol foi p/frente,agora esse senhor arrumou um aliado o filhote do kia, semi analfabeto,invejoso ele tem mais ódio pelo SPFC que amor pelo coríntia.

No mínimo a justiça deveria investigar o que realmente anda acontecendo e fazer um,a lavagem no futebol Brasileiro e mais coisas ruins vem por aí com a famigerada copa do mundo no Brasil que carece de tudo principalmente escolas e hospitais. Está na hora de o povo acordar para a realidade que estamos vivendo.

Ricarte Sandoval ran.sandoval@yahoo.com.br

São Paulo

CHORO POR INCOMPETÊNCIA

Concordo com o Tite, o Felipão fala demais, inflou a imprensa a semana inteira com lorotas e invencionices e esqueceu de treinar a equipe para ganhar o jogo, fez de seus jogadores soldados para uma guerra, mas na realidade deveria dizer para seus discípulos que era uma partida de futebol e que o melhor resultado é colocar a bola dentro das redes, mas ele não tem competência para isso, futebol se ganha com inteligência e o time do Corinthians entrou em campo com frieza e deixou o adversário se perder com a violência influenciada pelo treinador palmeirense, Luis Felipe Scolari você já deu sua contribuição ao futebol talvez seja o momento de você passar o boné para outro com vontade de vencer e não ficar embromando e tomando dinheiro do Clube de treina, volte pro Sul e vá criar cavalos, nisso você é bom.

Marco Antonio Fernandes maf.radar@terra.com.br

São Paulo

CORINTHIANS X PALMEIRAS

Este atual presidente do Corinthians é um homem de feitos extraordinários. Para citar apenas três: a) Conseguiu transformar Ronaldo, que perdeu 2 Libertadores consecutivas, em "ídolo eterno" corinthiano; b) Conseguiu tirar a Copa do Mundo do estádio do Morumbi para um outro que não existe; e c) Conseguiu que um árbitro "sorteado" previamente conseguisse apitar uma semi-final do campeonato paulista. O saudoso Vicente Matheus teria vergonha...

Jorge João Burunzuzian burunlegal@hotmail.com

São Paulo

ÁGUA MOLE...

Os palmeirenses prepararam (o nosso) Pacaembu para uma festinha deles. Pobre engano! Lotaram o estádio sob vergonhosas artimanhas e saíram atordoados, sem saber o caminho de volta para casa. Será que aprenderam a lição? Se não aprenderam temos outros jogos pela frente. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura!

Roberto Stavale bobstal@dglnet.com.br

São Paulo

DERROTA PALMEIRENDE

Até quando este pseudo árbitro (me recuso a pronunciar ou escrever seu nome) vai continuar a lesar o Palmeiras e a diretoria ficar calada?

Angelo Antonio Maglio angelo@rancholarimoveis.com.br

Cotia

SORTEIO DA FPF

Sugiro ao presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Marco Polo Del Nero, que, em vez de processar o técnico e alguns jogadores do Palmeiras,passe a fazer sorteios mais transparentes. Que sejam feitos, por exemplo, em programas esportivos da nossa TV e com globos e bolinhas fornecidos pela direção do programa.

Hermínio Silva Júnior hsilvajr@terra.com.br

São Paulo

PINTOU O CAMPEÃO

Está na cara, a moçada sabe tudo de bola, eliminou o São Paulo que continua sem nada há dois anos, sorte que para o Rogério Ceni falta apenas um gol para atingir o centésimo, conforme FIFA. Pintou o bicampeão do paulistão? O Timão na decisão, eliminou o arquirival o verdão, também há dois anos sem nada. Pro Timão já valeu a classificação, a final será alvinegra, até pode ser campeão.

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

RACISMO

A propósito da denúncia de que a FFF - Federação Francesa de Futebol orientou clubes e escolinhas a limitarem a entrada de negros em suas equipes de base para que a próxima geração seja branca e europeia (30/4,E4),cabe a pergunta:já viram Pelé jogar?!

J.S. Decol decoljs@globo.com

São Paulo

FLAMENGO CAMPEÃO

Parabéns ao Flamengo pela conquista invicta e merecida do seu 32o Campeonato Carioca, após bater o 'freguês' Vasco em mais uma final. Nos últimos 13 anos, o Flamengo conquistou nada menos do que 8 títulos estaduais, numa supremacia absoluta no futebol do Rio. O Vasco da Gama, ao contrário, segue no seu calvário sem títulos desde 2003 e, pela 6a vez consecutiva, derrotado pelo arqui-rival Flamengo em uma decisão.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

CARIOCÃO

O Flamengo não tem culpa se os jogadores dos outros times cariocas não sabem bater pênaltis. E se olharmos o retrospecto do Cariocão veremos que foi a equipe com mais pontos ganhos. Se fosse por pontos corridos, já teria sido declarado campeão com antecedência. Aliás é bom que revejam este critério, pois algum dia vai acontecer de um time com mais pontos ganhos perder o título para outro com menos pontos, no critério de mata-mata. Voltando aos pênaltes perdidos, tem que fazer com estes jogadores que não sabem bater, o que o Zico fazia após os treinos, treinava cobrança até escurecer, ou o falecido João Saldanha, que botava o jogador para cobrar até aprender. E não é só pênaltes que não sabem bater não. Já viram como batem escanteios? Rasteiros ou a meia altura. Para quem? Os zagueiros altos vão para a área para cabecear e o cara cobra a meia altura.

Panayotis Poulis ppoulis@ig.com.br

Rio de Janeiro

FÓRMULA INDY

Faltou bom senso à direção da prova da Fórmula Indy em São Paulo, onde já se viu fazer uma prova em uma das mais importantes vias da cidade em pleno horário de pico que mesmo nos dias normais já vive complicada. Pelo amor de Deus São Paulo já é um caos, será que a prefeitura não poderia intervir nisso? Ou será que realizar a prova implica abrir mão de suas responsabilidades?

Roberto Saraiva Romera robertosaraivabr@gmail.com

São Bernardo do Campo