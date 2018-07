Cartas - 05/03/2011

O mediador

Piada. O impagável governo venezuelano propõe Lula como mediador no conflito na Líbia, como se o mundo não dispusesse de órgãos, vinculados à ONU, especializados em técnica de negociações e arbitragens internacionais e ocupados por especialistas para essa finalidade. O coronel Chávez parece ignorar que o "cara" já está empregado na área de propaganda e marketing de empresas privadas.

AMADEU R. GARRIDO DE PAULA

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

Lá o assunto é outro

Não é por nada, não, mas é melhor continuar nas palestras. Acho que o pessoal na Líbia não vai querer saber das realizações de governos de outros lugares. Por lá o assunto é outro.

JOSÉ PIACSEK NETO

bubapiacsek@yahoo.com.br

Avanhandava

PARLAMENTARES

Aposentadoria

Um parlamentar que perdeu o mandato pode requerer, aos 50 anos de idade, aposentadoria proporcional de no mínimo R$ 6.948,01. Uma vergonha. Contribuí por quase 38 anos pagando o teto máximo previsto em lei, aposentei-me aos 53 anos e hoje recebo (após cinco anos de benefício) a miséria de R$ 1.750 - e não posso reclamar, é uma das melhores aposentadorias na minha faixa etária. Pelas minhas projeções, se não houver mudanças nos critérios de reajustes, logo ficará muito próxima de um salário mínimo. Infelizmente, tudo é resultado de um povo que ainda não sabe votar nem cobrar seus direitos de contribuinte...

JOÃO BATISTA PIOVAN

jb@reunidaspiovan.com.br

Osasco

Quero ser candidato

Estou com 62 anos e ainda tenho de trabalhar mais três, isso se não alterarem a idade mínima para me aposentar. Se eu conseguir permanecer no atual emprego e ganhando o atual salário, terei sorte se me aposentar com R$ 2 mil - e já tenho 38 anos de contribuição. Já nossos parlamentares conseguem se aposentar aos 50 anos e com um salário mínimo de R$ 6,9 mil. Tem alguma coisa muito errada neste país. Somos todos brasileiros, deveríamos ter todos o mesmo tratamento. Durante muitos anos recolhi INSS sobre 20 salários mínimos, tempo de minhas vacas gordas. Depois, mais um longo período recolhendo sobre 10 salários mínimos; depois, cinco salários mínimos, para conseguir uma aposentadoria máxima de 3 ou 4 salários mínimos. Justo seria pelo menos uma aposentadoria pela média das contribuições. Será que ainda tenho tempo de me candidatar a algum cargo no Congresso?

ODAIR PICCIOLLI

pedraseartes@suednet.com.br

Extrema (MG)

CARNAVAL

Caem as máscaras

Há algo de muito errado no "reino tropical": o carnaval está chegando, mas as máscaras estão caindo... Na campanha eleitoral do ano passado, Dilma disse que não era necessário fazer um ajuste fiscal, pois as contas estavam em ordem. Agora, não só o defende, como o faz com aquele semblante grave de gente muito responsável. O que mais me estarrece é que não se vê um eleitor da presidente envergonhado e/ou escandalizado, e tampouco a imprensa cobra coerência com o que foi prometido há pouquíssimo tempo. E olha que estamos há apenas 50 e poucos dias no "novo" governo.

RODRIGO B. DE CAMPOS NETTO

rodrigonetto@rudah.com.br

Brasília

ECONOMIA

Perigo em 2011

O corte de R$ 50 bilhões no Orçamento é só a ponta do iceberg da gestão Lula. Os apagões já se tornaram rotina e a inflação crescente já é uma realidade palpável. O corte das linhas de crédito em todos os níveis levará o crescimento de 7,5% em 2010 a uma desaceleração perigosa em 2011, num cenário de queda no investimento público. Lula gastou muito, mas a infraestrutura está aos frangalhos. Assim, em algum momento a euforia populista do governo anterior mostrará a quem servia, em claro prejuízo à população.

FRANCISCO JOSÉ SIDOTI

fransidoti@terra.com.br

São Paulo

Crescimento e inflação

Milagre econômico ao estilo do governo Garrastazu na era Garrafa Azul? O crescimento do PIB de 7,5% em 2010 é uma farsa: e a inflação medida para o mesmo período, de 11,32%, pela FGV, e a "oficial" de 5,9%, do IBGE?

ROLAND CORREA

rolandfc@uol.com.br

São Paulo

Nó complexo

O editorial O desafio da prosperidade (Estado, 4/3, A3) aborda com brilhantismo o real problema do crescimento econômico e social do Brasil: a conjunção de fatores como câmbio valorizado, alta tributação, falta de infraestrutura adequada e baixa produtividade pública e privada. Fatores que se relacionam entre si e afetam a competitividade do produto nacional. Um nó complexo que requer medidas que passam pela educação, inovação empresarial e, sobretudo, pelo aumento da taxa de poupança do País.

LINO ANDRÉ VOTTA ALVES

lvottaalves@gmail.com

Campinas

MEMÓRIA

Aracy Guimarães Rosa

A Confederação Israelita do Brasil (Conib) manifesta profundo pesar pelo falecimento de Aracy de Carvalho Guimarães Rosa, no dia 3, em São Paulo. Graças aos valores e à coragem desta brasileira, centenas de judeus conseguiram se salvar do Holocausto, ao obter por seu intermédio papéis necessários para a fuga da Alemanha. Perdemos um símbolo da dignidade, da crença em valores universais e da solidariedade, mas a carregaremos sempre em nossa memória, como singela homenagem a quem fez tanto pelo povo judeu, pela humanidade e contra a barbárie nazista.

CLAUDIO LOTTENBERG, presidente

conib@conib.org.br

São Paulo

CORREÇÃO: No artigo de Rogério Werneck de ontem (B2), o trecho que segue apresentou um erro de edição. O correto é: Mas é bom também ter em conta que, por razões óbvias, Guido Mantega atribui hoje custo político proibitivo a reconhecer que o quadro de aceleração inflacionária com que hoje se debate o País advém, em grande medida, dos excessos fiscais de 2010, com os quais está comprometido até os ossos.

Aracy Guimarães Rosa

Aracy Guimarães Rosa é prova viva da existência de anjos na Terra.Seu legado é um exemplo

de coragem,altivez e espírito elevado.Sua vida foi o salvo-conduto de centenas de outras vidas por ela

salvas da barbárie nazista.Um minuto de silêncio em sua homenagem é muito pouco para reverenciar

seu feito de bravura e determinação.Estará para sempre viva em nossos corações.Viva Aracy!

J.S. Decol decoljs@globo.com

São Paulo

Um anjo brasileiro

O mundo livre está mais triste. Morre uma heroína brasileira, Aracy Moebius de Carvalho Guimarães Rosa, que mesmo contrariando determinações do Ministério das Relações Exteriores durante o regime nazista, com riscos para sua segurança salvou inúmeras vidas, fornecendo vistos para judeus. Enfrentava a temível Gestapo com frieza e autoridade. Diz o Talmud, que quem salva uma vida salva a Humanidade, e Aracy esta abençoada mulher, salvadora da humanidade, aos 102 anos nos deixa órfãos, com uma sensação de vazio, com sua morte. Será lembrada não apenas como musa do escritor Guimarães Rosa que dedicou sua grande obra “Grande Sertão: Veredas” a ela, mas também por sua generosidade, seu senso de justiça e coragem. Seu nome está inscrito no Jardim dos Justos, no Museu do Holocausto, em Jerusalém ao lado de outros heróis da humanidade. Descan se em paz.

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

Ministro Fux no STF

Empossado, que a política nunca interfira em seus julgamentos.

Roberto Twiaschor rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

Agora vai

Com a posse do novo ministro do STF, dois processos que estavam aguardando julgamento,um que estava empatado (5x5) da ficha limpa e o outro, do pedido de extradição do criminoso italiano, Cesare Battisti, agora, com a complementação do corpo ministerial, deverão ter andamento. que deus cubra de abençoadas decisões o trabalho do novo ministro, possuidor de um espírito aberto,inteligente e pleno de cordialidade.

Antonio Brandileone abrandileone@uol.com.br

Assis

Quero saber

O novo ministro do STF, Luiz Fux deveria comentar porque votou a favor de deputados 'ficha suja', contra a 'Lei da Ficha Limpa'. Também gostaria de saber o que Fux pensa sobre o inaceitável privilégio que os magistrados tem de 60 dias de férias, fora licença-prêmio e outras benessses e mordomias pagas pelo povo. Infelizmente, a Justiça no Brasil é lenta, cara, conservadora, ineficiente e o Judiciário está longe de cumprir de forma minimamente satisfatória com a sua missão de dar a cada um o que é seu, pacificar os conflitos e fazer justiça no caso concreto.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

Solução para a Líbia

Agora sim a crise na Líbia terá fim. O Chavez indicando o Lula para liderar a comissão internacional para buscar a paz. Uma verdadeira piada de gosto duvidoso. Não sei se para rir ou chorar.

Laert Pinto Barbosa laert_barbosa@ig.com.br

São Paulo

Reencarnação existe

Os Três patetas, Moe Howard, Larry Fine e Curly Howard da famosa trupe americana não poderiam ficar por muito tempo no mundo dos mortos. Finalmente reencarnaram. Um no Brasil, um na Venezuela e o outro na Líbia. Apesar das distâncias que os separam, graças à Internet, já provocam risos em todo o mundo.

Humberto de Luna Freire Filho hlffilho@gmail.com

São Paulo

Lula lá

Por US$ 121 mil, pela cotação de hoje, ele aceita o convite do “amigo” Hugo Chávez.

Sergio S. de Oliveia marisanatali@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

Franquia

Revivendo Honduras, Chavéz pretende uma

nova franquia da "Pensão do Lulla" na Líbia.

A. Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

Dito

Empolgante a foto publicada ontem pelo Estadão, onde vemos Kadafi, Chávez e Lula juntos durante encontro na Ilha Margarita. Ou seja aquele famoso dito popular que diz, "diga-me com quem andas e te direi quem ês", tem fundamento.

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

Observador na Líbia

Sugiro a Srª Presidente que envie o Sr° Lula como observador do Brasil e negociador da Petrobras para a Líbia,conforme sugeri o Sr° Kadafi.

Nelson Pereira Bizerra nepebizerra@hotmail.com

São Paulo

Palestrante

Será que a LG ao contratar o Lula para dar palestra aos seus executivos teria ficado louca ou apenas quis fazer uma média com a figura. Qual o conhecimento cultural que o Lula tem e que poderia servir de exemplo? Detestar a leitura. Não trabalhar, Dizer asneiras. Ser egocêntrico? Quais suas qualidades? Nenhuma! Só se foi falar de cervejas, cachaças e outras bebidas alcóolicas. Do Chávez, do presidente do Irã, do Kadafi e como não poderia deixar de ser dos Irmãos Castro. Pobres executivos. Nunca comprei qualquer aparelho da marça LG, e de agora em diante, nem de graça! E claro, vou motivar meus amigos e parentes a fugirem desta marca.

Carlos Benedito Pereira da Silva advcpereira@ig.com.br

Rio Claro

Prefiro o Maguila

Conteúdo por conteúdo a LG deveria contratar o Maguila. Custo-benefício sairia ganhando.

Nilson Otávio de Oliveira noo@uol.com.br

São Paulo

Conversa fiada

Será que a LG pagou ou recebeu para exibir o cara, de pau, falando bem de sí mesmo, e esquecendo de falar da herança maldita que deixou? Sei não.

Tania Tavares taniatma@hotmail.com

São Paulo

Por 64 mil trabalhadores

O presidente Lula recém desencarnado da presidência (se é que isto aconteceu mesmo) agora é palestrante e ganha como tal R$ 200 mil por palestra de 50 minutos. O Lula da barba desengranhada (idealista) defendia a igualdade social e hoje ganha por 50 minutos o equivalente a mais de 20 mil horas de metalúrgicos como ele já foi um dia e ainda pasmem o equivalente a mais de 22 mil horas de aula dada por uma professora de nível superior PEB II de SP ou ainda em salários mínimos de R$ 545 (considerando o aumento) e dividido por hora teremos a impressionante cifra, equivalente as horas de 64 mil trabalhadores.

Márcio M. Carvalho mmcoak@hotmail.com

Bauru

Tudo por dinheiro!

Cai o ultimo ícone brasileiro em autonomia partidária e política. Durante anos vimos Dona Hebe Camargo sempre coerente em seus programas dando um norte sobre política aos brasileiros com menos cultura. Ao elogiar a Presidente Dillma, constrangendo José Serra na platéia sendo que ela foi quase um cabo eleitoral na campanha dele, explica que sua "independência" dependia do patrão. No SBT talvez ela tivesse vóz própria, mas ao ficar desempregada "vendeu-se" a opinião do atual patrão. Mesmo depois de milionária ela não precisava se submeter a este constrangimento. No Brasil atual parece que tudo tem seu preço até ícones que achávamos totalmente independentes. Pena!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

Inundações em São Paulo

Tenho escrito diversas vezes sobre o tema "inundações em São Paulo", não me conformo que após tantos anos, mais de 40, que acompanho essa luta, ja gastaram fortunas dos contribuintes e até hoje nada resolveram que possa tranquilizar os paulistanos. As inundações continuam. O Eng. Sr. Geert J. Prange, de Paranaguá, PR, leu essa carta e enviou explicações técnicas para solução desse problema. A sra. Aparecida Heinzer, moradora na Suiça, leo no jornal a publicação da minha carta sobre as inundações e me enviou material ilustrativo sobre a grande obra feita na cidade de Tokio, muito mais compléxa que a de São Paulo...Tokio é uma cidade que sofre de 2 a 3 tufões por cada período das chuvas; para isto foi construido um fantástico serviço de drenagem na capital japonesa: 5 poços com 32 m de diâmetro por 65m de profundidade, 64 Km de túneis/ galerias para atender a demanda. A dimensão deste complexo subterrâneo desafia toda a imaginação. Uma obra de engenharia sofisticadíssima, onde utilizam monstruosas bombas de 14.000 hps, capaz de bombear 200 toneladas de água por segundo. Se em Tókio essa situação era muito mais complexa que a de São Paulo e souberam resolver, porque nossos governantes do estado e do município não tomam providências para executar um projeto viável que venha tranquilizar a vida do povo paulistano? O povo não aguenta mais tanto sofrimento, vítimas fatais, acidentadas e até perca total dos seus pertences naturais em uma residência. Srs. governadores do estado e município, iniciem já um trabalho feito por engenheiros especializados e de pleno conhecimento técnico; não aleguem falta de dinheiro ou tempo de duração da obra. O que ja foi gasto daria para fazer uma obra correta e com muito menos tempo do que gastaram nessas obras que ainda obriga os paulistanos usarem barcos para trafegar nas ruas.

Benone Augusto de Paiva benonepaiva@yahoo.com.br

São Paulo

Recorde de trânsito

Trânsito bate recorde de lentidão. Chega de mentiras: não é excesso de veículos; é absoluta falta de planejamento urbano.

Carmine Maglio Neto carminemaglio@yahoo.com.br

São Paulo

Campanha de carnaval

Muito educativa, a campanha do Ministério da Saúde, para o Carnaval! Tres moças conversam, planejando cair na esbórnia durante os dias de festa, não sem antes avisar: "Sem camisinha, não dá!" , que é o slogan da campanha. Eu apreciei sobretudo a sutileza do trocadilho, e de como passaram muito bem a idéia central, de que o Carnaval é a festa do sexo indiscriminado e selvagem. Fantástico!

Maria Cristina Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

Carnaval multicultural

Essa embromação chamada de "Carnaval Multicultural", criada pela prefeitura petista do Recife, desde a gestão capitaneada pelo ex-prefeito João Paulo, e seguida pela gestão do prefeito João da Costa, não passa de um cínico artifício para "escantear" os artistas pernambucanos, dando oportunidade para que artistas de outras regiões, que nessa época ficam sem mercado de trabalho em seus estados de origem, possam ser contratados. A verdade é que com essa artimanha de "Carnaval Multicultural", a Prefeitura do Recife vem se tornando o paraíso dos músicos baianos e/ou estabelecidos no eixo Rio/São Paulo, em detrimento dos artistas da terra, responsáveis pela preservação do frevo, o ritmo típico do carnaval pernambucano. Vendo a programação carnavalesca estabelecida pela Prefeitura do Recife, constata-se que foram contratados, para serem os destaques do "período momesco", um "monte" de artistas descompromissados com nossa cultura, a exemplo de Ivete Sangalo, Claudia Leite, Chiclete com Banana, Monobloco, Loucomotivos, Fafá de Belém, MC Marcinho e Jorge Ben Jor, além de alguns artista locais dissociados de carnaval, tal como um "magote" de bandas de música brega e /ou de "forró safado", a maioria das quais desconhecidas do grande público, e quem sabe até mesmo criadas para aproveitar as "boquinhas" surgidas durante o carnaval recifense. Enquanto isso a pergunta que não quer calar é: cadê Claudionor Germano, Getúlio Cavalcanti, Coral do Bloco da Saudade e os maestros Spok e Frevo, entre outros baluartes dos tradicionais ritmos da folia pernambucana?

Júlio Ferreira julioferreira.net@gmail.com

Recife