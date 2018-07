Cartas - 06/11/2010

Começou bem!

Salário mínimo de R$ 600 talvez em 2012; para os aposentados, nem uma palavra; e para completar, a volta da CPMF. Dona Dilma começou bem!

GUSTAVO GUIMARÃES DA VEIGA

São Paulo

E cedo...

Após três dias do pleito, a eleita pode não saber direito como será seu governo, mas já está falando em nova CPMF. Haja fôlego.

FLÁVIO CESAR PIGARI

Jales

Lambança

Dona Dilma, será que a lambança e a falta de bom senso já começaram? Os gênios já falam em CPMF? É a criatividade da infelicidade. É só reeditar e a popularidade acabar.

AILTON DIAS PEREIRA

Ribeirão Preto

Belo golpe

Taí, ela nem entrou como titular no Palácio do Planalto e a CPMF já está sendo preparada. Belo golpe nos que votaram na Dilma. E os políticos da situação estão todos a favor e já se mobilizam pra dar aquela abocanhada, pois o aumento da carga tributária para os peti$ta$ é pouco, ainda mais que Lulla, como ex-presidente, vai viajar. Dizem que ele tem um papel no mundo ajudando os partidos de centro-esquerda a crescerem. Com certeza vai precisar de uma ajudazinha, pois nos oito anos de presidente foi impossível juntar tanto dinheiro pra fazer essas viagens. E não me venham os petistas dizer que quem paga a CPMF são só os ricos. Ontem comentei com a minha diarista: você tem conta na Caixa, vai depositar seu cheque e na hora de retirar pode contar com a boquinha da Dilma!

ANA MARIA GMACHL

São Paulo

Farra das eleições

Segue a farra com dinheiro público nas eleições. Os cofres públicos estão vazios, os farristas são muitos, esbaldando-se à vontade, sem se preocuparem com a cambaleante situação da Petrobrás... Agora, a saída que resta é trazer de novo a CPMF e alegar que é para salvar a saúde brasileira...

BENONE AUGUSTO DE PAIVA

São Paulo

Taxa de sucesso

Acabou a festa. Mas não existe farra grátis e alguém terá de pagar a fatura que o maître balança à mesa. 56% de desprevenidos e 44% de precavidos serão convidados a rachar a conta e ainda aguentar a louça suja. Ricos e pobres, nordestinos e sulistas, "nós e eles" juntos, como o governo sonha na hora de arrecadar sua "taxa de sucesso". CPMF - Compromisso de Presidente, Mentiras Fartas -, mais um tributo sobre a saúde do contribuinte com direito a tratamento virtual.

FLAVIO MARCUS JULIANO

São Paulo

Votou, dançou

Nos últimos meses a farra do governo federal com o dinheiro público na tentativa de eleger a sucessora de Lulla passou do limite suportável. E agora eleitos e reeleitos já falam em nova CPMF? Está na hora de o povo brasileiro começar a ir às ruas e fazer valer sua opinião. Não suportamos mais impostos. Se Dillma tivesse mostrado em sua proposta de governo a nova CPMF, com certeza o povo teria dito NÃO a ela nas urnas! Mas, como dizem os políticos, passadas as eleições: se já votou, dançou! Temos a maior carga tributária do mundo e ainda querem mais. Que tal enxugar as contas públicas, presidente Dillma, e mostrar que é excelente gestora, como amplamente divulgado na sua propaganda política?

BEATRIZ CAMPOS

São Paulo

"Boa noite, Cinderela"

Ninguém falou na campanha, todos se esconderam com o rabo entre as pernas, mas bastou alcançarem seus objetivos e começam a pipocar governadores a favor da volta da CPMF - deram o bote de víbora peçonhenta. E o povo, que parece ter caído no golpe do "boa noite, Cinderela" e só faz papel de trouxa, vai ter de engolir mais essa. O arrependimento pelo voto dado deve começar a pipocar, mas agora é tarde.

JOÃO ROBERTO GULLINO

Petrópolis (RJ)

Trouxa

Brasileiro é mesmo muito trouxa. Foi na conversa do presidente Silva e votou em peso nela, para em poucos dias ela acenar com a volta do imposto sobre movimentações financeiras. Será que ela vai repetir o que o guru disse no final de 2007, que quem é contra a CPMF é sonegador?

BOB SHARP

São Paulo

Preparem os guarda-chuvas

Em sua raiva contra os senadores que rejeitaram a prorrogação da CPMF, Lulla continua alheio ao fato: os R$ 160 bilhões que foram "tirados" da saúde (leia-se: da patota) ficaram com os brasileiros, dinamizando o consumo e a economia de que elle tanto se orgulha. Infelizmente, o assunto foi um dos primeiros a sair da cartola do novo governo. Com a pressão dos governadores e um Congresso dócil, mesmo a contragosto (huuumm...), vem aí o novo imposto e mais alguma coisa... O sistema nunca foi desmontado: a CPMF poderia ser cobrada amanhã se eles pudessem. Muito seria esclarecido se prestassem contas dos "outros" R$ 160 bilhões: a CPMF cobrada de 2002 a 2007. O que melhorou na saúde?

ALBERTO FUTURO

São Paulo

Marionete

É tão evidente que só um "abestado" não vê que Dilma Rousseff será uma "marionete" nas mãos do Lula. E aguardem a CPMF, é só uma questão de tempo.

ANGELO TONELLI

São Paulo

Plebiscito

Se o retorno da CPMF é tão imprescindível para o bem-estar da população brasileira quanto prega o (ainda) presidente Lula, por que não fazer um plebiscito e deixar que os interessados decidam?

RONNY ANDRÉ WACHTEL

São Paulo

"Agora ela não é mais herança maldita?"

JOSÉ NOEL TERRA / POÇOS DE CALDAS (MG), SOBRE A CPMF

"Os eleitores da Dilma devem estar ansiosos com a nova CPMF (Cada Petista Mais Feliz ou Coleta do Povo Mais Frustrado)"

THOMAS E. PRESCH / SÃO PAULO, IDEM

"Se o Brasil é "um país de todos", por que o Lulla e a corriola do PT se acham donos?"

A. FERNANDES / SÃO PAULO, DÚVIDAS SOBRE CIDADANIA

"Tomara que aprovem! Muita gente ficará feliz com mais um projeto de igualdade social que mete a mão no bolso de todos."

RENATO BARBOSA

"Quem é contra a CPMF usa o SUS? Cômodo rejeitar um tributo que custeia a saúde pública quando se tem plano privado."

JULIO LOPES

"Se a população não se posicionar, teremos de continuar arcando com essa máquina pública inchada e ineficiente."

CAROLINA FERREIRA

