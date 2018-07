Cartas - 08/09/2011

Crise americana

Hoje o presidente Barack Obama deve anunciar novos estímulos à economia. Como disse Paul Krugman, se não for algo "grande e ousado", não resolve. O problema é que o que ele e Obama entendem por "grande e ousado" continua amarrado à velha receita keynesiana dos anos 30, de investimentos públicos, corte de impostos da classe média, etc. Isso ajuda, mas aumenta os gastos, agrava o déficit e... não resolve. Devíamos estar muito preocupados, porque, para começar, temos a galinha dos ovos de ouro das nossas reservas de US$ 350 bilhões guardada no galinheiro da raposa americana. É hora de exigirmos no G-20 que as economias desenvolvidas parem com esse negócio de salvar bancos falindo países e enfrentem a crise na sua verdadeira natureza de crise da repartição, que só pode ser resolvida pelo aumento direto dos salários. Mesmo que passe por um primeiro momento de aumento dos gastos, pela necessidade da complementação direta do Tesouro nas folhas de pagamento das empresas, tem a suprema vantagem de resolver.

ROGÉRIO A. L. DE MAGALHÃES

lagorog@uol.com.br

Teresópolis (RJ)

______

Vale e supercargueiros

Lamentável a decisão da Vale de repassar a outras empresas os navios que poderiam dar-lhe a tranquilidade de não ficar refém de armadores internacionais, notadamente chineses. Curiosa a informação de que "parece mais uma forma de agradar aos donos de navios chineses para não criar problemas com a China". A China, país que defende seus interesses, impediu o supercargueiro Vale Brasil de aportar no Porto de Dalian. E o Brasil logo aceitou sair do negócio. Está cada vez mais difícil ter orgulho de ser brasileiro!

WESLEY MINOANO

wesley@baden.com.br

São Paulo

______

CORRUPÇÃO E MORDAÇA

Ficha limpa

O prazo para a votação está expirando. O Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar constitucional ou inconstitucional a Lei da Ficha Limpa? Sabe-se que a pressão PolíTica é pela inconstitucionalidade - há quem diga que PolíTicos não medem consequências em benefício próprio, "são capazes de matar pai e mãe para ir ao baile dos órfãos". O STF que abra os olhos e pense na moralidade. A roubalheira e a corrupção estão instaladas, comprovadamente, há mais de oito anos. Dizem os entendidos que já foi desviado do erário o equivalente ao PIB da Bolívia. Até quando continuarão "limpando" os cofres do País? Será que o povo brasileiro, na sua simplicidade e humildade, concorda, aceita e sabe disso?

MARIA TERESA AMARAL

mteresa0409@estadao.com.br

São Paulo

______

Bom senso

Enquanto não se aplicar com rigor a Lei da Ficha Limpa na política e a qualquer cargo público, a corrupção, infelizmente, só tende a aumentar. Governistas e juristas, cuidado com a revolta do povo, que na maioria é sério e ético.

ROBERTO HUNGRIA

rosohu@bol.com.br

Itapetininga

______

Poderes desvirtuados

Em quem confiar para que a democracia funcione em prol do País, em vez de servir aos dirigentes? Apesar de milhões de assinaturas pela Ficha Limpa, o Supremo reluta em implantá-la e os mensaleiros ainda não foram punidos. A Câmara dos Deputados, mesmo com provas contundentes, não cassou a deputada Jaqueline Roriz. Dilma Rousseff só faz faxina induzida pela imprensa. Pior: o PT quer monitorar a imprensa para impedir a divulgação das constantes irregularidades governamentais. Os Três Poderes estão desvirtuados, não cumprem o seu papel, estão se tornando casas de tolerância a serviço do mal. Em resumo, o Brasil está acéfalo.

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

______

Novas maracutaias?

Vez por outra o PT joga no ar que quer a regulação da mídia. Podem estar certos, é só para desviar o foco da roubalheira de dinheiro público. Controle da imprensa é mais um subterfúgio para nos enganar, mas ninguém nos tirará as liberdades que conquistamos. Fiquemos atentos e "espertos", devem estar encobrindo novas maracutaias que estão surgindo...

LUIZ DIAS

lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

______

Salve a mídia!

Enquanto o PT teme a mídia, nós, o povo, a aplaudimos de pé! É por meio dela que as falcatruas políticas vêm à tona, o que nos permite contestação e polêmica. Ninguém nos pode privar de voz e vez, porque somos uma democracia!

RUTH DE SOUZA L. E HELLMEISTER

rutellme@terra.com.br

São Paulo

______

APOSENTADORIAS

Cota máxima

Aponto um engano no editorial Aposentadorias atrasadas (6/9, A3). A cota máxima referida no texto prevaleceu entre abril de 1998 - e não de 2008 - e dezembro de 2003.

SUELI CARAMELLO ULIANO

scaramellu@terra.com.br

São Paulo

______

ABRASEL

Contestação

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) contesta veementemente a publicação da matéria Ação do Turismo para a Copa tem ONGs suspeitas (25/8). A abordagem foi tendenciosa e distorceu informações sobre a atuação dos ministros do Tribunal de Contas da União (TCU). A notícia lança suspeita sobre a Abrasel como se os fatos descritos como "irregulares" tivessem ocorrido no presente. No entanto, trata-se de uma denúncia feita em 2007, tendo o TCU dado o assunto por encerrado após análise de 32 mil documentos. A entidade nem sequer foi convocada em instância superior para prestar esclarecimentos, o que comprova a ausência de envolvimento da associação com qualquer irregularidade.

PAULO SOLMUCCI JÚNIOR, presidente executivo da Abrasel Nacional

São Paulo

N. da R. - A investigação do TCU foi apresentada em relatório de 2009, fato que constou no primeiro parágrafo da matéria. O TCU informou que o processo não é todo público porque ainda não foi encerrado. A reportagem pediu ao próprio missivista, em conversa gravada, para ter acesso aos documentos, o que foi negado.

______

"Em vez de querer controlar a mídia, o PT deveria controlar a voracidade dos seus por cargos e

dinheiro da corrupção"

IRACEMA M. OLIVEIRA / PRAIA GRANDE, SOBRE A MORDAÇA

mandarino-oliveira@uol.com.br

"Para quem tem um enorme telhado de vidro, como o PT, o controle da mídia não é problema, é solução"

LAURO PEREIRA ROQUE / SÃO PAULO, IDEM

lauroroque@uol.com.br

______

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 1.376

TEMA DO DIA

Militares dão aval à Comissão da Verdade

José Genoino, assessor especial da Defesa, disse ontem que comandantes concordaram com o projeto

"Se o Brasil quer verdadeiramente crescer em democracia, essa é uma das primeiras coisas a fazer."

CARLOS GOMEZ PERIS

"Aqui no Brasil nem tudo é perfeito, mas pelo menos vamos achar os culpados por crimes tão cruéis."

ANGÉLICA BONORA

"Apesar das crueldades que aconteceram, isso é passado, deveriam se preocupar com assuntos atuais!"

DANILO GONÇALVES

______

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

NOSSA PRIMAVERA INDIGNADA

A sociedade brasileira pode ter ingressado numa nova etapa histórica nesse 7 de setembro de 2011. O das manifestações de ruas dos simplesmente indignados com a saúva da corrupção que infesta nossas terras desde os tempos mais primevos, antes mesmo das fases imperiais que se seguiram à independência, do que foram exemplos as malversações que levaram ao movimento de cúpula da Inconfidência Mineira, dizimado sob crueldade sanguinária da metrópole. Sem bandeiras, a não ser a nacional, sem refinamentos doutrinários e ideológicos, espontâneas como as próprias do momento em todo o mundo, desde a primavera árabe. O Partido que empolga o poder passa a saber que o campeonato democrático não é composto de um único time - o seu.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

______

DECEPÇÃO

Mais uma vez decepção com as mobilizações por redes sociais contra a corrupção. Não existe politização nessas redes. Fala-se de amenidades e coisas inúteis. Menos de 500 pessoas na Paulista, em Belo Horizonte foram 200, Salvador idem e no Rio menos de mil pessoas. Paradas gays mobilizam 2 milhões, eventos religiosos quase 3 milhões. Não há outro meio de protestar se não acendendo os faróis dos carros. O povo quer saber é de big brother, futebol e eventos que prometem a salvação da alma. Vamos acender os faróis dos carros.

José Aparecido Ribeiro jaribeirobh@gmail.com

Belo Horizonte

______

DESFILE

Quero através deste espaço que o jornal O Estado de S. Paulo (Fórum dos Leitores) nos concede, para cumprimentar a Aeronáutica, o Exército e a Marinha pela magnífica apresentação no desfile de comemoração do dia 7 de Setembro que ocorreu na cidade de Brasília (DF). A apresentação da Esquadrilha da Fumaça foi de tirar o fôlego. Queira Deus que um dia possamos ter em nosso quadro político somente homens que conduzam a Nação com a mesma seriedade e perícia que aqueles pilotos tiveram para fazer aquelas arriscadas manobras, feito possível somente a homens que exercem sua atividades com muito afinco e seriedade.

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

______

ACENANDO AOS VENTOS

Afinal de contas, porque faltaram no desfile de Sete de Setembro em Brasília os empoleirados do PT no governo, será que estão reivindicando alguma coisa que o povo desconhece? Ou seria a decantada ''faxina''... Uma coisa ou outra, estou começando a acreditar que as coisas não vão indo bem lá pelos lados do ''planalto''. Mas acreditemos que o grau de umidade na capital do País foi o motivo maior. Foi vexatório ver a presidente acenando aos ventos...

L. Dutra l.dutradvogado@uol.com.br

Avaré

______

COMEMORAÇÕES

Na minha infância e juventude comemorava-se a ''Semana da Pátria''. Sete dias de solenidades. Os bondes e os carros trafegavam embandeirados desde o dia 1º de setembro. O lábaro brasileiro era hasteado nos mais diversos locais. O comércio enfeitava suas vitrines com cores verdes e amarelas. Havia o fogo simbólico que cruzava o Brasil, chegava uma semana antes do dia 7 e ficava aceso na pira da Pátria. As escolas públicas e particulares se exibiam na parada do domingo que antecedia o 7 de setembro. Na data magna as Forças Militares desfilavam com seus soldados e apresentavam o seu poderio bélico. Havia civismo. Havia amor à Pátria. Nas últimas décadas isso esmoreceu e definhou ''pari passu'' com o patriotismo e o ardor cívico. Presentemente a mídia dá mais importância ao 11 de Setembro americano de 10 anos atrás do que à nossa independência de quase 200 anos. Isso é deplorável e eu particularmente lamento a postura do Estadão, um baluarte da nossa liberdade e da nossa independência de ideias e manifestações que, sequer uma microbandeirinha ou uma simples tarja verde amarela em suas páginas foi capaz de incluir durante a semana e mesmo no dia de hoje.

Paulo Busko paulobusko@terra.com.br

São Paulo

______

PSEUDOINDEPENDÊNCIA

Festejamos 189 anos da pseudoindependência do Brasil! Entre tapas e beijos, os mesmos militares que prenderam Dilma Rousseff, estão agora lambendo botas e batendo continência para a mesma Dilma, dentro de seus impecáveis, mas, ultrajados e sucateados uniformes. O primeiro Império já independente sofreu graves revoluções. O segundo Império além de perder A República Oriental Cisplatina para o Uruguai e Argentina, formando assim a República Oriental do Uruguai, aliou-se as mesmas pra vencer de forma humilhante a Guerra do Paraguai - o famoso maior genocídio sul-americano. Veio à velha república depois de um golpe militar comandado pelo marechal de campo Deodoro da Fonseca e outros heróis da Campanha do Paraguai. Nós brasileiros, desde a excursão de Cabral em 1500, passando pela vergonhosa colonização à custa de mão-de-obra escrava indígena e negra, sob as rédeas do imperialismo português, inglês, americano, ditaduras e petismo, nunca fomos independentes. Por isso pergunto: "Independência ou morte" gritada D. Pedro, no dia 7 de setembro de 1822, na passa de um sonoro Primeiro de Abril?

Roberto Stavale bobstal@dglnet.com.br

São Paulo

______

DISCURSO

Tento conciliar o discurso em rede nacional feito pela presidente Dilma em comemoração ao 7 de Setembro, emocionalmente ufanista ao mostrar um espetacular círculo virtuoso, onde em menos de 3 anos o Brasil será o primeiro país do mundo em desenvolvimento e o brasileiro será rico, rico...com a realidade que nos mostra o fiasco do Plano Brasil Maior, um projeto de política industrial cheio de promessas e que gorou no berço. Este é o verdadeiro complexo de vira-lata que machuca o governo petista, sempre proclamando ser o Brasil o maior, o melhor... quando a verdade é a que vemos e vivenciamos no dia a dia. País sem infraestrutura, onde nem rede de esgoto existe na maior parte dos centros urbanos, estradas sucateadas, aeroportos de terceiro mundo, área de educação e saúde falidas, e quanto à segurança... sabemos que as leis que já eram frouxas foram ainda mais esgarçadas pela lei 12.403/2011 sancionada em maio deste ano pela presidente Dilma, que determina que a prisão em flagrante e a prisão preventiva só ocorrerão em raríssimos casos , o que na prática significa que homicídios, roubos à mão armada, lesão corporal gravíssima, desvio de dinheiro público, corrupção passiva, peculato, extorsão... mesmo que a pessoa seja pega "no flagra", não os levarão para a cadeia... Afinal, elas estão com sua capacidade carcerária esgotadas, é desumano demais colocar mais bandidos lá dentro! Portanto, na prática estamos convivendo com hediondos criminosos durante as 24 horas do dia, e permanentemente expostos à sua sanha, com os resultados que já sabemos. Mas o Brasil vai espetacularmente bem, nosso povo brevemente será rico, conforme avaliação de Dilma Rousseff. Qualquer semelhança com discurso populista é mera coincidência.

Mara Montezuma Assaf montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo

______

DILMA X ROLF KUNTZ

A presidente Dilma, no seu inflamado pronunciamento em comemoração ao Dia da Independência, foi muito otimista ao afirmar que o Brasil "vem surpreendendo o mundo com o seu progresso", esquecendo-se dos "malfeitos" que assolam o País, alguns dos quais tão bem enumerados pelo articulista do Estadão à página 10 do caderno Economia de ontem, 7/9/2011. No seu artigo, Rolf Kuntz, sem blablablá, escreve sobre a realidade brasileira que o governo teima em não corrigir. Recomendo que a presidente e seus "cumpanheiros" leiam a referida crônica e lembrem-se de que a nossa bandeira além de progresso estampa "Ordem e Progresso".

Evaristo Ribeiro Filho evaldib@uol.com.br

Barueri

______

SETE DE SETEMBRO

Apesar de tudo e de todos, temos muito que comemorar, acabamos com a inflação, a renda melhorou e vivemos numa democracia, apesar dos petistas querendo alterá-la. Mesmo alguns poucos valorizando a herança maldita hoje, temos um mercado de celulares que só cresce e todos de qualquer nível econômico, podem usar e abusar do mesmo. O Brasil está acima de tudo e de todos e como Deus é brasileiro a tendência é que tudo melhore, mesmo com tantos políticos que só querem ver o contrário

Anibal Vilari anibalvilari@bol.com.br

São Paulo

______

INDEPENDÊNCIA

Ao comemorarmos 189 anos de Independência do Brasil, vemos que o PT está em descompasso com a democracia ao propor a regulamentação da mídia. A proposta nada mais é do que a censura. Um atraso, um retrocesso em pleno século 21. Mais triste é ver que os estudantes do País representados pela União Nacional dos Estudantes (UNE) foram comprados pelo governo que aí está.

Izabel Avallone izabelavallone@gmail.com

São Paulo

______

INDEPENDÊNCIA OU SUBMISSÃO?

A verdadeira independência será alcançada quando o governo federal puder exercer o poder sem depender da cessão de benesses a seus "aliados" e não abdicar de seus princípios em nome da famigerada governabilidade.

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

______

AINDA O SETE DE SETEMBRO

Parabéns à nossa Pátria amada, Brasil. Que o viço do seu verde, seja preservado. Que seu ouro seja o meio para o progresso, com justiça à todos. Que no seu azul situe o nosso bem estar e nossa respiração aliviada, pela missão cumprida como cidadãos honestos e trabalhadores. Que em seu branco situe a pureza das nossas águas e os espíritos de paz, que sempre permeiam o amor ao próximo. Que o mal e a corrupção sejam varridos deste chão, porque Brasil,você não as merece. Oh! terra amada e mãe sempre gentil.

Mara Fonseca Chiarelli mara.chiarelli@ig.com.br

Mogi Guaçu

______

PÁTRIA LIVRE

Falta à Pátria amada livrar-se da corrupção nos Três Poderes.

Roberto Twiaschor rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

______

MAIS DEMISSÕES

Mais seis funcionários do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foram dispensados de suas atividades, porém suas dispensas não se deram por motivos da vassoura, até por que esse utensílio não está mais sendo utilizado, pelo menos por enquanto. Segundo informações, esses funcionários não poderão mais ingressar no serviço público, porém eu pressuponho que, dependendo do montante de que eles se apropriaram indevidamente, trabalhar no Dnit ou em qualquer outra atividade não lhes fará falta alguma, até porque, pelo visto, eles faziam parte do "esquema" já há algum tempo.

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

______

EM FAMÍLIA

Na capa do Estadão de 5/9, o netinho Gabriel, da presidente Dilma deve ter sido informado que a faxina ministerial vai parar, pela expressão. Todavia, na página A6, a presidente deve ter informado ao neto que vai continuar...

Francisco Ângelo Spinola e Castro francisco.spinola@intercon.com.br

São Paulo

______

TAPETE

Ao somente afastar seus ministros envolvidos nos escândalos de improbidades públicas, sem que se puna os supostos fraudadores, a faxina prometida pela presidente Dilma vai jogar toda a sujeira pra de baixo do tapete.

Filipe Luiz Ribeiro Sousa filipelrsousa@yahoo.com.br

São Carlos

______

A MOSCA AZUL

Para ser político: primeiro passo - a pessoa é picada pela chamada "mosca azul"; depois de contaminada, acaba virando o político; eleitos, muitos ficam apaixonados pela corrupção. O resultado todos já sabem, a roubalheira continua e povão que se lixe.

Monsueto Araujo de Castro monsuetodecastro@uol.com.br

Mogi das Cruzes

______

CORAGEM SELETIVA

O presidente da Petrobrás Sérgio Gabrielli em entrevista dada ao site Bahia Notícias e perguntado sobre os encontros promíscuos do hotel em Brasília afirmou que encontra-se com quem quiser, quando quiser e não tem que dar satisfação nenhuma sobre isso. Disse ainda que até já gritou com a presidente. Eta, baiano corajoso! Pena que essa coragem seja intramuros. Quem não se lembra do episódio com a Bolívia envolvendo uma refinaria brasileira? Na ocasião, ele e seu comparsa, então presidente da República, ficaram de quatro para o cocaleiro Evo Morales e nós perdemos a refinaria. Grande parte dos políticos e administradores atuais têm memória, moral e coragem seletivas. Para desmentir essa constatação e manter válida a hierarquia, a essa altura se faz necessário que, em curto espaço de tempo, uma das duas coisas aconteça: ou a Estatal ou a República mude de presidente. Para o bem de todos e felicidade geral da nação, melhor seria a troca dos dois.

Humberto de Luna Freire Filho hlffilho@gmail.com

São Paulo

______

JOSÉ DIRCEU X SÉRGIO GABRIELLI

Esse Sérgio Gabrielli, como todo bom petista, não toma jeito mesmo. Em vez de cuidar da empresa da qual é o presidente de plantão - e, aliás, muito bem pago pelos contribuintes, flagrado em pleno horário de trabalho em obscuro encontro, com o também obscuro Zé Dirceu, em quartos de hotel em Brasília, diz com a arrogância de costume, que nada tem a explicar. É por essas e outras que o valor d a Petrobrás vem tendo o seu valor de mercado despencando ladeira abaixo.

Paulo Ribeiro de Carvalho Jr. paulorcc@uol.com.br

São Paulo

______

DIRCEU E A CLAQUE

Do 4º Congresso do PT fica a imagem de José Dirceu aclamado por uma claque como "guerreiro do povo brasileiro" no entanto a denominação oficial que ele faz jus fora dos meios amigos é a do indiciamento na justiça como "chefe de quadrilha do mensalão" isto demonstra o nível de alienação da claque presente neste congresso.

Márcio M. Carvalho mmcoak@hotmail.com

Bauru

______

''GUERREIRO''

José Dirceu acha que não temos memória. Esse negócio de "guerreiro do povo brasileiro" começou a ser montado quando ele ainda era ministro. A mídia (que eles desejam ardentemente controlar) divulgou que o ministro tomava aulas de tiro com um oficial do exército. Isto porque não tinha a menor familiaridade com armas, e, desejava criar o mito de que fora um guerrilheiro, inclusive treinado em Cuba. Agora, tendo julgado que tudo fora esquecido, treinou o coro com a claque petista e se jogou nessa de "guerreiro".

Nestor Rodrigues Pereira Filho rodrigues-nestor@ig.com.br

São Paulo

______

RETRATO FALADO

Zé Dirceu ''aclamado''?! Socorro! Pela cara safada, debochada e cínica do homem na capa do Estadão de hoje, estrategicamente às costas do semblante constrangido de Dilma Rousseff, tem muito, mas muito caroço debaixo desse angu. Aplaudir o chefe da sofisticada organização criminosa é ofender o País, porém, acima de tudo, demonstra que o mal causado pelo PT aos brasileiros é ainda maior do que se imaginava, pois está corroendo o caráter do povo.

Doca Ramos Mello ddramosmello@uol.com.br

São Sebastião

______

FOTO DE PRIMEIRA PÁGINA

A foto da primeira página do Estadão de sábado, 3/9/2011, é sintomática. José Dirceu, endiabrado, fazendo caretas, nas costas dos entediados dona Dilma e do seu mentor, ex-presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva.

Sergio S. de Oliveira ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

______

GARGALHADA DEBOCHADA

Na edição de 3/9 do Estadão, primeira página, aparece o sr. José Dirceu (ex-deputado cassado - maracutaia do mensalão - quando ainda cassavam-se "dignos" representantes do povo por quebra do decoro parlamentar) posando atrás do Lula e da presidente Dilma, dando sonora gargalhada, a dizer: "olha pessoal, eu voltei, e que se dane o resto". O "resto" somos nós, povo civilizado e (talvez demais) democrata, que parece se ausentar ante insolente cusparada no nosso rosto. Até quando vamos suportar essa devassidão que golpeia os princípios mais comezinhos de decência e cidadania?

Luiz Garaldi lagaraldi@uol.com.br

São Paulo

______

SATÂNICO

A imagem retrata a realidade, o "guerreirodo PT", com ares satânico zomba do povo brasileiro.

Iracema M. Oliveira mandarino-oliveira@uol.com.br

Santos

______

10% DE OITO ANOS

Luis Inácio afirmou que a presidente só trabalhou 8 meses e que deve ''governar 8 anos'' tendo ficado só 10 por cento do que deve trabalhar ainda. Isso significa que: A) Para ele o ano tem 10 meses (continha simples). Ele deve ao povo brasileiro 16 meses em dinheiro que recebeu e não `trabalhou` ( e há controvérsias). Tá bom, descontando o mes de férias a conta cai para 8 meses; B) Ele está contando que, se for reeleita, após 80 meses ela vai deixar o governo de algum modo; C) O `Dr.Honoris Causa` não sabe fazer contas o que - que surpresa! - põe em cheque todas as suas conclusões sobre números.

Fernando Hamilton Costa fernandocostavdm@yahoo.com.br

São Paulo

______

ERROS E ACERTOS

A presidente Dilma declarou que os "erros e acertos são meus e de Lula". Isso quer dizer que os mais de R$ 40 bilhões desviados dos cofres federais nos últimos 7 anos, um erro gravíssimo, são de responsabilidade dos dois. Quem irá puni-los?

Carlos E. Barros Rodrigues ceb.rodrigues@hotmail.com

São Paulo

______

COMEDIANTES

Os políticos no País, além de "corruptos", agora são "comediantes". Dedução, conforme a piada que Edinho Silva presidente do PT-SP contou que:"Lula não interfere nas decisões,

mas é uma figura que unifica o PT". RsRsRs!

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

______

OBRIGATORIEDADES

Se existe a possibilidade de tornar não obrigatório o Serviço Militar para os Jovens, por que, então, não acabar com a obrigatoriedade do voto eleitoral aos brasileiros?

Antonio Rochael Jr. antoniorochael@gmail.com

Iguape

______

O PT EM TRANSFORMAÇÃO

Parabéns ao ilustre e honrado professor Aldo Fornazieri pela brilhante entrevista (4/9). Sua manifestação é magnífica e dentro de um realismo que chega a impressionar, principalmente quando afirma que o PT dará um passo atrás, quando seus membros se referem à conspiração midiática. Também é louvável quando se refere à criação de um Estatuto da Corrupção (como na Colômbia) e a um reparo histórico - admitindo inegavelmente méritos ao governo Fernando Henrique Cardoso, inclusive admitido pela presidente Dilma, que, na devida oportunidade, negou que o governo anterior teria recebido uma herança maldita. Outros pontos altamente positivos devem ser evidenciados, aliás totalmente coincidentes e coerentes com seus admiráveis artigos publicados no Estadão. Cumprimentos ao ilustre entrevistado.

Jorge Massad jorgemassad@uol.com.br

São Paulo

______

ACORDA, BRASIL

A liberdade de imprensa está sofrendo um novo ataque. O projeto de lei que foi parido no 4.º Congresso do PT, será enviado ao Congresso pelo governo. Este monstrengo que tinha o nome de Controle Social da Mídia passou a se chamar "Democratização da Imprensa". Trocaram o seis pelo meia dúzia. Com qualquer que seja o nome este absurdo vai contra a liberdade de expressão, divulgação e, principalmente, contra a dignidade dos leitores, ouvintes e telespectadores, que não irão receber a informação real do que acontece no mundo a sua volta. O desejo principal dos aprendizes de ditador que estão ocupando o poder no Brasil é determinar um pensamento único para a sociedade brasileira, que ficará completamente alienada da realidade, e se imaginará vivendo eternamente em berço esplendido. O Partido dos Trabalhadores ao assumir oficialmente o lugar de censor nada mais é do que a continuação civil da ditadura militar que eles supostamente combateram. Quando a parte da sociedade que está adormecida no berço esplendido da mentira e da demagogia acordar para a realidade, o golpe já será um fato consumado. Quando resolverem protestar serão chamados de mal agradecidos que se venderam as "zelites". Eu tenho a impressão que os petistas leram algum dia, e confiscaram para si, uma frase escrita pelo Millor Fernandes, que é a seguinte: "democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim."

Wilson Gordon Parker wgparker@oi.com.br

Nova Friburgo (RJ)

______

PROVÁVEL AUTOR

Essa ideia do PT de censurar a imprensa via marco regulatório deve ter partido de um cérebro que aprecia ditaduras, alguém que ainda faz parte do governo e nunca escondeu sua simpatia pelo regime comunista de Fidel Castro, Hugo Chávez, e ate alguns membros das Farc. Adivinhem de quem estamos falando? Lembra-se de uma figura fazendo um gesto obsceno no dia 17 julho de 2007 dia do acidente com o Air Bus em congonhas? .Ele mesmo, Marco Aurélio top top Garcia, o grande amigo de ditadores.

Peter Cazale pcazale@uol.com.br

São Paulo

______

DEMOCRATIZAÇÃO

Agora o PT não quer mais controlar a mídia, mas sim democratizá-la, possivelmente vão usar o modelo chavista de democratizar apenas para os amigos do partido, que elogiam o chefe e falam tudo o que ele quer ouvir.

Roberto Saraiva Romera robertosaraivabr@gmail.com

São Bernardo do Campo

______

MIOPIA LIBERTÁRIA

Ótica lullopetista:- para ser livre, a imprensa deve ser censurada.

A.Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

______

''NINGUÉM VAI BISBILHOTAR A IMPRENSA''

Como é o petista Paulo Bernardo falando, leia-se: a imprensa vai ser bisbilhotada, sim, senhor, exceto a imprensa "alinhada" comandada por pelegos do governo.

Ariovaldo Batista arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo

______

O PT E A MORDAÇA

E pensar que a grande maioria do PT inclusive o chefe mor Zé Dirceu lutaram contra a ditadura? E o Zé Dirceu ri porque esta ganhando uma grana do Carlos Slims e também porque ele parece uma hiena ri de quê? Com uma suíte presidencial no hotel de algum amigo (aliás poderosos donos de faculdades), sem pagar claro, ele montou um CG de apoio? E que apoio? Mineiro não perde o trem nem a grana.

Asdrubal Gobenati asdrubal.gobenati@bol.com.br

Rio de Janeiro

______

CONTROLE SOCIAL DA MÍDIA

Insiste o PT em fazer pouco de nossa inteligência, falando em "controle social da mídia" e "democratização da informação". Nada disso existe, são eufemismos para censura - um dos princípios fundamentais da ideologia esquerdista que orienta o PT desde sua fundação. O que o PT deseja é seguir os ditames do Fôro de São Paulo e criar a URSAL - União das Repúblicas Socialistas da América Latina, sob orientação dos irmãos Castro, de Cuba, formando ao lado de Hugo Chávez na Venezuela, Cristina Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Rafael Corrêa no Equador, Fernando Lugo no Paraguai, José Mujica no Uruguai, Daniel Ortega na Nicarágua e quantos mais rezarem pelo credo de Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Mao, Gramsci, Guevara et caterva. E o controle provavelmente virá, graças aos três grupos de eleitores do PT - os esquerdistas irrecuperáveis, os ingênuos que se deixam engazopar pelas benesses assistencialistas como o Bolsa Família, ou que se identificam com o verborrágico e iletrado Lula, e os oportunistas de sempre, à cata de sinecuras onde possam se eternizar fruindo do inesgotável ouro da Viúva. Grupos esses que serão tão mais bem sucedidos em seus misteres quanto mais a anomia, a abulia e a anedonia dominarem os demais cidadãos, que, como bem destacou recentemente um jornalista chileno , só se mobilizam a favor da maconha, do homossexualismo e de religiões. Para gáudio do risonho Dirceu, que há poucos dias mostrou a língua ao povo brasileiro, como registrado em admirável foto divulgada pela imprensa (ainda) livre. Acorda, Brasil ! "Não!" a esse canto de sereia petista que coloca nossa liberdade de expressão em jogo,

Gil Cordeiro Dias Ferreira gil.ferreira@globo.com

Rio de Janeiro

______

MÍDIA CONTROLADA

Não é por medo de críticas que o PT trás de volta o tema do controle da mídia pretendendo que tal brucutú legal nos limite a livre expressão das ideias. É puro tique nervoso, mero movimento quase involuntário de quem sofre de esquerdopatia populista crônica. O PT já não teme críticas depois que vulgarizou e disseminou a corrupção e que impôs a impunidade como regra . Mas nem admite que críticas sejam feitas! O PT quer por quer a censura da imprensa por arrogância e vontade de pisar no pescoço do vencido, a chamada (por eles) mídia PIG; e rodeia e volteia a internet até o dia em que conseguir censurar o conteúdo de mensagens, com a esfarrapada desculpa de que nos estará protegendo de criminosos pedófilos etc. e tal. Nem lógica tem o pretendido controle da mídia, pois a Justiça existe para todos, inclusive para aquele que se sentir prejudicado pela imprensa. Acontece que o PT não admite o livre pensar a não ser para os seus iguais... que julgam ser livres pensadores mesmo depois que seus cérebros passaram pelas sessões de lavagens e enxaguagem na tina da militância. Estamos caminhando a passos largos para um regime autoritário, a ser-nos imposto por aqueles que dizem ter lutado contra a ditadura militar, mas o que pretendiam já naquela época, era nos impor um governo nos moldes da ditadura cubano-castrista. Acorda, Brasil!

Mara Montezuma Assaf montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo

______

SERVIÇO (SEMPRE) PELA METADE

A ingênua resolução petista propondo a proibição de concessões de rádio e TV para políticos deveria incluir a retirada (ou faxina) de concessões de rádio e TV dos políticos que as possuam. É por essas e por outras que esse partido nunca conseguirá fazer um plano decente para o país, pois enxerga uma árvore mas não visualiza - ou não quer visualizar - a floresta. A informação já está manipulada, censurada, pelos concessionários políticos com interesses escusos.

Flavio Marcus Juliano opegapulhas@terra.com.br

São Paulo

______

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Brilhante definição do PT: ''É aquele partido que acha que José Sarney, Renan Calheiros, Romero Jucá e Delúbio Soares ajudam o Brasil e que a imprensa livre atrapalha''.

Iracema Palombello cepalombello@yahoo.com.br

Bragança Paulista

______

CONSPIRAÇÃO MIDIÁTICA

Os velhinhos transviados de hoje, que queriam implantar o comunismo no Brasil nos anos 60, tomando uísque escocês nos bares da moda, não satisfeitos com a ditadura petista em curso, voltaram à carga contra o pouco que resta da imprensa livre no 4o Congresso do PT, com ampla divulgação e apoio da imprensa domesticada. Para amordaçarem essas vozes, inaudíveis à grande massa ignara, contam com o apoio dos políticos corruptos da esquerda e da direita, e do aparelhamento das instituições, principalmente o STF. Essa convergência de interesses facilitará ainda mais o ataque impiedoso aos cofres públicos, uma vez que não mais se ouvirão em nossos rincões o lamento dos homens de bem, tragados pela avalanche incontrolável da corrupção institucionalizada. Em 1964 a contra-revolução nos livrou do comunismo cruel, responsável por mais de 100 milhões de mortos em todo o mundo, mas em 2011 quem nos salvará dessa bandalheira ? O povo ? Sem informação, educação, saúde , segurança e moradia ? Não acredito. Lamentavelmente, neste País, só parada gay leva milhões de pessoas às ruas.

Sergio Villaça svillaca@terra.com.br

Recife

______

MUITO FOLGADOS

Os brasileiros dão muito espaço para os governantes, aqui eles se confundem e ninguém os acorda para a real, ex: Eles são eleitos para nos representar no gerenciamento do país, e repentinamente se adonam, como se fossem patrões que nos pagam altos salários, e é exatamente o contrario, vejam o ex presidente Lula, fala mal da imprensa, o PT de uma forma geral faz cara feia a quem os contradiz, são agressivos, querem impor suas vontades, ao invés de perguntar o que o povo quer, gerenciam mal, não dão nem 1 milésimo em troca do voto que receberam de graça, nos impõe seus caros salários e saco sem fundo de despesas sempre mal elaboradas, tudo mal feito, qualquer empresário brasileiro faria um milhão de vezes melhor que a grande maioria deles, ainda querem impor restrições a imprensa, o Brasil, vamos dar um " pedala Robinho" na cabeça destes folgados, e lembrar suas funções, quem deve dirigir o Brasil somos nós.

Roberto Moreira Da Silva rrobertoms@uol.com.br

São Paulo

______

ÉTICA

Em outubro de 2010 uma comissão nomeada por Obama confirmou e deu detalhes sobre um estarrecedor experimento médico-científico na Guatemala, secretamente patrocinado por uma agência do Departamento de Saúde dos EUA, entre 1946 e 1948 (Ciência do mal, Estado, 4/9, J3). Cerca de 1.300 guatemaltecos foram infectados com doenças venéreas para testar a eficácia da recém-lançada penicilina na prevenção de moléstias sexualmente transmissíveis. Inocularam gonorreia e sífilis através do globo ocular e da base do crânio de prostitutas e as estimularam ao coito com detentos, doentes mentais e soldados. Órfãos também foram usados nos testes, assim como mulheres epiléticas e sifilíticas. Apenas 700 dos infectados receberam tratamento e 83 morreram. Por essas e outras tantas, como a suposta desconfiança de a Aids ter sido criada em laboratório, e fugido do controle numa experiência na África, é que os americanos fazem por ser um pouco mais detestados pelo mundo afora.

Conrado de Paulo conrado.paulo@uol.com.br

Bragança Paulista

______

O ESPÍRITO AMERICANO

Em 2008, quando da crise econômica que assolava o mundo e mais ainda os americanos, eu recebi um email contanto uma historinha, não sei se verdadeira ou não, ocorrida nos EUA e diz do espírito americano que ajuda-os tornarem-se vencedores na vida. Um casal nova-iorquino morador em apartamento o qual ainda estavam pagando, foram demitidos um depois do outro com a crise que abalou o mercado daquele país. Eles que estavam acostumados a uma vida de gastos um tanto sem controle, com dividas em cartões de crédito, carro e apto. ainda em pagamento, de repente sentiram o mundo fugir a seus pés. Irremediavelmente o dinheiro foi acabando ao ponto de sentirem que não poderiam continuar pagando a cara escola particular de um filho, prestação do apto. e do carrão de luxo, condomínio do edifício, além das pequenas compras feitas aqui e ali, que somadas repercutiam no Credicard deles no final do período. O casal somou todas as despesas e perguntou-se: enquanto não voltariam a trabalhar, o que fazer para evitar ou pelo menos diminuir perdas. Primeiro, a decisão maior é que nada poderia afetar o pagamento da hipoteca do apto. Seu maior bem, mas ainda faltando um certo tempo para liquidar. Começaram por eliminar gastos que poderiam cair o nível de vida, mas não mataria ninguém. Pegaram o carrão, um daqueles imensos que os americanos sempre adoraram ter e foram a uma agencia negociar, dando esse quase de graça e pegaram um usado de mais de cinco anos mas com garantia e importante, nada custando. Tiraram o filho da escola particular que além de cobrar uma mensalidade cara, todo mês inventava promoções que custavam algo mais e das quais não fugiam em gastar nessas para não sentirem-se envergonhados junto com o filho, afinal, tinham um status. Colocaram o filho numa escola publica das redondezas, que por sinal revelou-se boa. Trocaram um plano de saúde que prometia um tratamento vip quando necessário por um mais simples e com o suficiente cuidado apenas em mantê-los vivos. Determinaram não comprar novamente aquelas peças caras de roupas para acompanhar a vizinhança do prédio, os sapatos só trocados por novos quando a sola não mais agüentasse consertos de sapateiro e se comprado, nada dos modelos italianos a que estava acostumado, mas sim aqueles vietnamitas de plástico imitando couro. Bem mas como pagar condomínio, hipoteca do apê e se alimentar? Passado um certo tempo e não aparecendo emprego, o casal tomou uma decisão surpreendente, a qual revelaram numa reunião do condomínio e depois propagandearam nos elevadores: a mulher iria fazer trabalhos de faxina para o morador que pedisse, sem problemas em fornecer dinheiro para condução, café da manhã, almoço e lanche da tarde, como fazem as profissionais. E às moradoras, garantiu que quando solteira havia trabalhado assim e faria com a mesma qualidade das faxineiras profissionais, cobraria o mesmo, sem os custos adicionais citados. O marido, como parece ser todo bom marido americano, que adora ter sua oficina e fazer tudo em casa, ofereceu-se para ser aquele que faria consertos de hidráulica, eletricidade e pintura, além de outros que havia aprendido na juventude antes de subir na vida, como marcenaria e alvenaria. Também oferecia-se como motorista particular com ou sem carro a quem precisasse. Importante: nos comunicado pediram aos moradores, não sentirem constrangimento algum em chamá-los quando preciso, porque eles não teriam já que estariam trabalhando e não roubando. Resultado: a esposa fazia de 4 a 5 faxinas semanais e faturava uma boa grana enquanto o marido cansou-se de servir de taxista com seu carro e motorista particular dirigindo os caros carros das madames do prédio. Todos colaboraram e ao fim de 11 meses dessa faina, a esposa conseguiu novamente um bom emprego e 4 meses depois foi o marido. Não perderam o apartamento, não deveram ao condomínio, compraram um carro zero, não mais um daqueles carrões mas um ótimo e econômico coreano do momento. Quanto a escola do filho, perceberam que a pública, apesar da aparência pobre trouxe benefícios ao garoto, que conviveu com crianças mais reais e não artificiais como as da particular. Essa historinha revela bem o espírito do americano. Eu faria? Não sei, mas para mim que até engraxate já fui quando moleque e meu pai não conseguia dar mesada alguma, se a necessidade obrigasse creio seria capaz de encarar. O que não consigo imaginar são alguns casais brasileiros desses metido a sebo, fazer tal papel. Morreriam de fome, mas não baixariam o rabo.

Laércio Zannini arsene@uol.com.br

São Paulo

______

A USURA OFICIAL DO BANCO DO BRASIL

O Cade tem legitimidade para coibir a prática de uma abusiva cláusula de exclusividade imposta ao sistema de empréstimos consignados pelo BB. Este não tem nenhuma ao sustentar que está subordinado apenas ao BC, se apossou compulsoriamente da maioria dos referidos empréstimos no âmbito de Estados e Prefeituras (cujos pagamentos se fazem por meio de descontos nos holerites) e, como efeito inevitável, pratica taxa de juros maiores, em detrimento dos servidores-consumidores. Onde estão as entidades sindicais incumbidas de defendê-los? Onde está a CUT, cuja base é formada em larga medida por essas vítimas de usura oficial?

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

______

O VASP E O RODOANEL

Mais uma vez a Dersa altera o traçado do trecho Norte do Rodoanel, agora para atender aos justos reclamos dos moradores de um bairro de Guarulhos, além da intervenção do prefeito daquela cidade. E a justificativa do órgão é sempre a mesma. Não vai encarecer a obra e nem prejudicar o meio ambiente, apesar do Inquérito aberto pelo Ministério Público Federal para apurar as irregularidades no Rima aprovado pelos órgãos governamentais competentes. Então uma pergunta surge imediatamente: por que então já não escolheram esse traçado de início? Isso porque aparentemente tal traçado vai sendo feito ao sabor de interesses que nunca ficam bem esclarecidos. Lembro-me que anteriormente já foi questionado o trajeto que vai implicar na devastação do Parque da Cantareira, a reserva da mata atlântica mais próxima do centro da cidade. Que a situação poderia ser amenizada se o raio do arco norte fosse igual ao maior que o dos demais arcos da rodovia, por ter raio menor em relação ao centro da cidade, quando comparado aos outros segmentos da rodovia, naquela oportunidade um representante da Dersa alegou que se fosse maior, não interessaria aos motoristas que apenas passam pela urbe, pois o percurso seria muito extenso. Mas esse percurso é tão absurdo que prevê uma alça com a Avenida a Inajar de Souza, a principal via da Freguesia do Ó, o que a transformará em uma avenida semelhante à Avenida Salim Farah Maluf da atualidade. Entretanto, enquanto o prefeito de Guarulhos cumpre com a sua obrigação de defender a sua cidade, o da capital, preocupado em concretizar o seu novo partido e vender áreas públicas, colabora em tudo com o governo estadual, a ponto do secretário do meio ambiente da cidade autorizar a obra, ignorando o parecer dos técnicos da própria secretaria. Se segundo a ótica da Dersa, um trajeto longo, "espantaria" os caminhoneiros, como ela espera que aqueles que procedem da região sul do país, pela Rodovia Regis Bitencourt em direção ao Vale do Paraíba, contornem a cidade pelos trechos Sul e Leste do Rodoanel? Ou nestas hipóteses não continuariam a trafegar pela preferência às marginais, como a própria DERSA alegou, para um eventual percurso mais extenso? É evidente que esse raio menor do Trecho Norte do Rodoanel implica em uma desapropriação inaceitável em áreas densamente habitadas e consolidadas há anos em toda Zona Norte. Passar pelos limites do Horto Florestal e o Parque da Cantareira é realmente um estudo sério, ou dirigido para atender interesses de grupos influentes do empresariado? O governador Alckmin, que em sua gestão anterior teve a grandeza de desassorear o Rio Tietê, uma obra que não apareceu para a população, mas livrou a cidade das enchentes durante três anos e não durou mais porque seus sucessores não continuaram a fazer a devida limpeza do rio e seus afluentes. Agora nos desaponta por acompanhar o prefeito da capital em seu estranho programa de governo, que poder-se-ia denominar de "Vasp - Vamos Acinzentar São Paulo"

Gilberto Pacini benetazzos@bol.com.br

São Paulo

______

''APOSENTADORIAS ATRASADAS''

Eu espero que as assessorias ou secretárias dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) tenham recortado o editorial do Estadão Aposentadorias atrasadas, publicada em 6/9/2011, para levar ao conhecimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal aquilo que foi publicado. O INSS na verdade cumpriu, na verdade, mas apenas o mínimo, como sempre costuma fazer com as resoluções judiciais do STF. Cumpriu o mínimo que pode, apesar do processo julgado pelo STF ser considerado de repercussão geral, isto é para ser cumprido integralmente e não como concebe o solerte INSS. Tomando este conhecimento, que o STF faça com que o INSS faça a revisão das aposentadorias integralmente, como por exemplo: pagar para aqueles que contribuíram para o INSS um, dois, três anos ou mais anos trabalhando ativamente, como também, que pague o teto integralmente como para quem pagou por mais de vinte anos o teto estabelecido e que também receba pelo teto, ainda, e que alguns tenham que esperar até janeiro de 2013, se estiverem ainda vivos, aquilo que lhe devido, que o INSS pague imediatamente, evitando assim que o aposentado tenha que recorrer a um advogado para valer os seus direitos.

José Carlos de Castro Rios jc.rios@globo.com

São Paulo

______

ALERTA

Lamento informar ao Estado que, embora pareça que o INSS está agindo corretamente e corrigindo as aposentadorias limitadas ao teto, conforme a decisão do STF, algumas nuvens envolvem o processo. Cito um caso concreto que, certamente, é exemplo de muitos outros na mesma situação: meu tio aposentou-se em dez/94 e teve o seu benefício original (R$ 646,60) limitado ao teto de R$582,86, conforme Carta de Concessão. No entanto, não tem direito à revisão. Indagado, o INSS alega que o acerto foi feito em 2004, quando da revisão do IRSM, com a aplicação de um índice ao teto. Sequer mencionam a lei 10.999/04, que manda recalcular o benefício original depois de corrigir as contribuições pelo IRSM, e não aplicar um índice ao teto que limitou o benefício. Ou seja, ignoraram o benefício original. Meu tio, como todo bom cidadão que confia nas instituições do Estado, nunca desconfiou que o acerto em 2004 (cujos atrasados ele está recebendo até hoje, tal o parcelamento indecoroso que foi feito), poderia não ter obedecido aos termos da Lei. Meu tio está deprimido. Vamos entrar com processo, pois o erro foi técnico. Escrevo para alertar os aposentados que se encontram na mesma situação.

Sueli Caramello Uliano scaramellu@terra.com.br

São Paulo

______

RENÚNCIAS PREVIDENCIÁRIAS

Tantos e quantos foram os discursos governistas proferidos de que somos o maior produtor de alimentos do mundo. Temos potencial para tanto, mas a incompetência governamental e a politicalha já não permitem; ainda que nos valha louvar a terra abençoada que temos. Notícias recentes nos dão conta que em Nova York as frutas: banana, coco e mamão-papaia já estão mais baratas que em São Paulo! É sabido que exportamos produtos agrícolas (commoditties) com subsídios; um deles próprio da esquizofrenia neoliberal são as renúncias previdenciárias. As citadas na LDO 2012 totalizam $ 2,7 bilhões - e que foram aprovadas pela pseudopresidente e que em ato contínuo rejeitou o possível aumento aos aposentados. Ciente deste desvario, o governo não divulga desde 2008 os valores mensais "das renúncias" concretizadas. Também não dá mais anualmente a público o que chamam de sonegação visível ao INSS na área rural, e que foi em sua última edição (2007) estimada pela Diretoria de Arrecadação do órgão em R$ 40 bilhões. Algo extremamente significativo ao RGPS - rural que produziu em 2010 o saldo previdenciário negativo de R$ 50,7 bilhões. Assim, fartam-se analistas alienados que sobrelevam em dissertar sobre o tema "déficit previdenciário" sem sequer analisar a fundo a questão. Renúncias previdenciárias - em adequada definição substituem renúncias fiscais e não passam de transferências de renda do Orçamento da Seguridade para o Fiscal (Tesouro); afinal, o que um aposentado tem a ver com o intento do governo em subsidiar as exportações de commodities agrícolas, e que pela natureza classificatória têm preços fixados pelo mercado global? Em breve detalhe: - O etanol exportado goza da citada benesse; bateu recorde de exportação dos últimos 22 meses; enquanto isso, a redução da oferta no mercado interno onera os custos dos combustíveis (!?) As receitas totais, nos primeiros oito meses do ano somaram US$ 762 milhões - incremento de 26% comparando-se a igual período do ano anterior. A Cosan - maior produtor e exportador de álcool e açúcar do Brasil, já exportou em volume 605% a mais do que igual período de 2010. Com o crescimento das exportações agrícolas em compasso muito maior do que as previsões de "renúncias previdenciárias ao setor rural", vale dizer que a projeção do governo na LDO é subestimada. No total já estão aprovadas -R$ 15,4 bilhões para 2012; ou ainda $ 48,9 bilhões no triênio 2012/14- caracterizadas como renúncias fiscais e aqui não inclusas às outorgadas a entidades filantrópicas. Sem divulgar os dados reais das renúncias, das "sonegações estimadas", tal qual a dívida total ao INSS; o governo através do Ministro Garibaldi Alves esquiva-se da realidade e contínua alegando falta de recursos para atender os aposentados e trabalhadores do RGPS-urbano. O direito dos prejudicados não está nada além do mínimo ético que o governo deveria pautar-se e não omitir-se em produzir justiça. Injustiça que se configura na transferência de renda dos contribuintes do RGPS para a oligarquia colonial ruralista.

Oswaldo Colombo Filho colomboconsult@gmail.com

São Paulo

______

REVOLTA

Poucas vezes a revolta me atingiu de forma tão forte, a ponto de ser sentida como dor física, como quando li a matéria sobre a "loteria da leucemia" no jornal. Os hospitais, obrigados pelo "ministério da saúde" (com aspas e minúsculas que merece) têm que escolher quais pacientes portadores de leucemia receberão tratamento, pois não há medicamento para todos. Não faltam remédios e tratamentos, nos melhores hospitais, dos mais modernos e caros, para Dilma e seus companheiros, como Fernando Lugo, presidente do Paraguai ou Hugo Chávez, que faria aqui seu tratamento. Para o povo que paga os salários dessa gente que nos desgoverna, todavia, resta a pena de morte, uma morte lenta e dolorosa. Que vergonha de ser brasileira!

Maria Cristina Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

______

SKINHEADS

Em plena Avenida Paulista, coração propulsor de São Paulo, mais de 200 pessoas se é que podemos chamá-los disso, entram em briga por motivo banal? Isso no Brasil já passou da hora de se fazer uma lei ou alterar a vigente e acabar definitivamente com essa barbárie, a céu aberto? Se gostam de brigar, vão pra o UFC e deixem quem quer viver em paz. E as nossas frouxas autoridades, só contemporizando e nada mais e os nossos direitos desumanos? Podemos dizer o que será o fim disso?

Mustafa Baruki mustafa-baruki@bol.com.br

Belo Horizonte

______

OS DESAFIOS DAS UPPS

O Rio de Janeiro continua lindo. Mas o Rio de Janeiro também continua violento. O projeto das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), ao serem instaladas embalaram a ideia de paz para a população das favelas, mas, na verdade, as relações de convivência entre moradores dessas comunidades e a Polícia Militar, está longe de ser alcançada pelo fato de a grande maioria dos moradores considerarem essa presença como um corpo estranho no seu dia-a-dia.Os recentes atos de violência de parte a parte ocorridos no Complexo do Alemão, mostram que o tempo que decorreu da ocupação das comunidades pelo tráfico, criou-se um DNA de difícil mudança, que carece de outras medidas tais como a presença do estado nas ações de obras sociais.Outro fator de extrema gravidade constituindo-se talvez no maior óbice para uma verdadeira pacificação é a simbiose que confunde o policial e o marginal.

Jair Gomes Coelho jairgcoelho@gmail.com

Vassouras (RJ)

______

ADAPTAÇÃO?

O governador Sergio Cabral disse em entrevista coletiva, entre outras abobrinhas, que as UPPs estão passando por adaptação. Que conversa é essa? Adaptação a quê? A policiamento? A lidar com comunidades? Não tem adaptação. O que eles tem que saber é que eles são a autoridade, a lei e os marginais os fora da lei bem como os que lhes dão cobertura, e agirem conforme a lei. Agora, quando se mistura ou se confundem e todos passam a ser iguais, você fica sem saber quem é quem, aí falam em adaptação. É novo termo, governador?

Panayotis Poulis ppoulis@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

______

QUE SINA...

494 ocorrências de roubo e furtos de caixa eletrônico só no Estado de São Paulo. E assim como ocorrem muitos ilícitos com gente das nossas instituições que desviam recursos públicos, quatro PMS foram presos porque estavam envolvidos neste tipo de crime citado acima. Até quando vamos ter que suportar estas máfias, travestidos de servidores públicos, no Executivo, Legislativo e parte da polícia?! E se chegamos a mais um 7 de setembro, dia da nossa Independência, vamos comemorar o quê?! A democracia deste País, em prevalece a impunidade?! Precisamos dar um basta, nesta vergonha que invade diariamente nossa privacidade cidadã, informados que somos pela imprensa, de escândalos perversos, por parte de eleitos pelo povo, ou de concursados sem vocação de servir a Pátria! E se é certo que o exemplo deve vir de cima, por este aspecto estamos órfãos...

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

______

MALUF, 80 ANOS

Gostaria de dizer ao Exmo. Sr. governador do Estado de São Paulo que sua participação na festa de aniversario de um indivíduo procurado pela Interpol e que tantos prejuízos causou à Prefeitura desta Cidade, da qual o governador foi prefeito, demonstrou uma absoluta falta de respeito pelos votos que recebeu , configurando-o como um político menor, coisa que já havia ensaiado quando, em disputa pela Presidência, pediu apoio a um representante do submundo político, Antonio Garotinho! Mas desta vez foi pior. Como político, me decepcionou, como cidadão, me feriu a alma, matando a esperança de que houvesse um político decente nesta pobre classe política brasileira.

Godofredo Soares caetano.godofredo@terra.com.br

São Paulo

______

NEYMAR

Neymar continua dando o que falar, tanto no Brasil como na Espanha. Uma informação importante surgiu ontem na Espanha e explica o porque o Barcelona poderá levar vantagem na compra do craque santista. Wagner Ribeiro, procurador do Neymar, assinou um pré-contrato com o Real, impondo pesada multa para o não cumprimento. Porém, o Barcelona levantou a irregularidade desta ação que impedirá o Real de qualquer reclamação junto a FIFA, esse documento, de acordo com as normas da FIFA é ilegal, fere a ética de negociação e prova que o Real não poderia ter feito porque o jogador tem contrato longo com o Santos. Com isso, o Barcelona levará vantagem e está propondo pagar mais. E$64,3 milhões, E$10,5 milhões a mais. R$150 milhões.

Benone Augusto de Paiva benonepaiva@yahoo.com.br

São Paulo