Cartas - 09/07/2011

Pingos nos is

Finalmente uma boa notícia! O pedido de condenação de 36 do mensalão pelo procurador-geral da República ao STF, incluindo o dos pingos nos is. Desta vez vai?

JOSÉ MILLEI

elymillei@hotmail.com

São Paulo

________________________

Medo

Office-boys fogem em massa de Brasília. Medo de serem condenados pelo mensalão...

CARLOS P. FERNANDES FILHO

c-pacheco-filho@uol.com.br

São Paulo

________________________

Sempre os mesmos

Após tantos escândalos de roubalheira neste governo, podemos perceber que o mensalão continua. Como manter os partidos aliados senão com obras superfaturadas? E são sempre os mesmos! Quando é que se vai fazer justiça, como prender e obrigar a devolver o dinheiro que eles desviam? Não adianta só afastá-los! Já não é caso de impeachment da nossa presidente Dilma Rousseff?

MARIA JOSÉ DA FONSECA

fonsecamj@ig.com.br

São Paulo

________________________

MENSALÃO DO PR

Prevaricadores misteriosos

Conforme assegurou o ministro Jorge Hage, da Controladoria-Geral da União, já há investigações sobre irregularidades no Ministério dos Transportes há tempos, tendo o órgão feito várias advertências. E o ministro da Justiça afirmou já haver investigações em andamento na Polícia Federal sobre tais irregularidades, inquéritos que existem há anos. Sendo isso afirmado por duas altas autoridades, pergunto: quem escondeu isso tudo, quem tem sido conivente com essa roubalheira há anos?

MARIA TEREZA MURRAY

terezamurray@hotmail.com

São Paulo

________________________

Chave do cofre

A declaração dos dirigentes do PR de que se manterão na base governista deve servir à presidente como mensagem clara de que, entre venais, a servidão será sempre a quem tem a chave do cofre. Que súcia!

ANDRÉ C. FROHNKNECHT

anchar.fro@hotmail.com

São Paulo

________________________

Servos feudais

Sobre o artigo As estradas do subdesenvolvimento (8/7, A2), de Fernando Gabeira, os americanos têm o que celebrar: sua Constituição, homens de valor, e sua Guerra Civil, que uniu "duas facções contraditórias" de uma mesma nação. É tudo o que o brasileiro ainda não tem para celebrar, somos ainda meros servos feudais de energúmenos políticos.

ARIOVALDO BATISTA

arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo

________________________

Corrupção mata

O excelente artigo do jornalista Fernando Gabeira poderia perfeitamente ter o título acima. Todos os agentes públicos e privados que roubam o dinheiro público podem ser classificados como assassinos ou, no mínimo, cúmplices de assassinato. Recursos desviados do saneamento básico, da saúde e da segurança, da manutenção e sinalização de nossas estradas poderiam evitar milhares de mortes todos os anos, portanto, aqueles que se locupletam promovendo a morte de tantos são genocidas. Matam muito mais do que todos os criminosos comuns somados. Seria interessante que algum jornalista investigativo comparasse a evolução da abrangência do saneamento básico em qualquer Estado brasileiro com a evolução patrimonial dos políticos que o comandam. Imagino que o resultado não nos surpreenderia. Sugiro que esse estudo comece pelo Estado do Maranhão.

ISRAEL ARON ZYLBERMAN

aronz@uol.com.br

Carapicuíba

________________________

OPINIÃO PÚBLICA

Protesto nacional

A convocação que circula na internet para um dia de protesto nacional em 1.º de agosto contra nossos problemas na gestão pública e privada é emblemática. Prova que a opinião pública brasileira não está, como pensam alguns, abúlica em relação a essas vulnerabilidades. E que a chamada maioria silenciosa se organiza, numa espécie de ágora ateniense, para pôr fim aos desmandos que estamos vivenciando e que, com a ajuda da mídia, poderemos democraticamente eliminar.

JOSÉ DE A. NOBRE DE ALMEIDA

josedalmeida@globo.com

Rio de Janeiro

________________________

9 DE JULHO

Revolução de 32

O dia 9 de julho é para nós, paulistas, uma data sagrada. Há precisamente 79 anos o Estado de São Paulo, numa explosão de amor cívico ao Brasil e à democracia, levantou-se, uníssono, num movimento denominado Revolução Constitucionalista de 1932, para restabelecer o regime democrático, que estava subjugado e sufocado por uma ditadura que mandava e desmandava no nosso país desde 1930, espezinhando principalmente o nosso Estado, que passou, como os outros, a ser governado por interventores nomeados pelo ditador Getúlio Vargas, com o consequente exílio do governador paulista de então, Júlio Prestes, eleito, antes do golpe, presidente da República. Este é um pequeno resumo histórico da aludida revolução, que foi dominada depois de alguns meses de luta (contra a força militar não há resistência), mas serviu para, algum tempo depois, forçar o restabelecimento do regime democrático brasileiro, dando ao povo o direito de escolher seus governantes pelo processo eleitoral. Salve a Revolução Constitucionalista de 1932! Esta é a homenagem de um menino de então que também tomou parte no movimento libertador, na chamada Cruzada Ginasial Paulista, como aluno do Liceu Coração de Jesus, angariando donativos (tecidos para fardas, agasalhos, comida, etc.). O maior mérito da revolução foi o ius sufragii - o direito de voto.

ANTONIO BRANDILEONE

abrandileone@uol.com.br

Assis

________________________

Vitória do ideal

Muitos brasileiros de outros Estados ainda distorcem a verdade quanto ao 9 de Julho, que foi uma Revolução Constitucionalista, considerando-a um movimento separatista derrotado. Porém foi vitoriosa, sim, ao contrário do que pensam, em seu ideal, pois logo após foi convocada a Constituinte de 1934, revogada pelo golpe de 37 de Getúlio Vargas. A impressão é que esses maus alunos de História do Brasil tiveram aulas com professor getulista.

ROBERTO CASTRO

roberto458@gmail.com

________________________

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 1.055

TEMA DO DIA

Pedida condenação de 37 réus do mensalão

Procurador-geral Roberto Gurgel encaminhou documento ao STF. Só livrou Luiz Gushiken, o 38º réu

"Até o mais simples cidadão já sabe o resultado dessa palhaçada. Ninguém será punido."

JOSÉ CARLOS SALLES

"Corrupção não tem nome nem partido. É praga generalizada que envergonha este país. É chegado o momento de expurgar bandidos que se escondem sob o véu da política."

CLEWERTON DI PRIMIO

"Difícil será obter celeridade e isenção dos ministros do STF."

ALCIDES DE BARROS

________________________

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

SEM EXPLICAÇÃO

O Corinthians pleiteou durante muitos anos o Pacaembu para que passasse a ser seu estádio oficialmente. Não obtendo exito em nenhuma investida efetuada junto a Prefeitura. Porém bastou a Câmara dos Vereadores do Município de São Paulo, acenar positivamente com a ajuda necessária para construir o Itaquerão. Para Gilberto Kassab se pronunciar dizendo que o Santos poderá herdar o Pacaembu. Vejamos se entendemos, é um clube de outra cidade e consequentemente outro município, beneficiado com um estádio na cidade de São Paulo. É isso ?

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

________________________

PACAEMBU DO SANTOS

Nada melhor para as comemorações do centenário do glorioso campeão Santos Futebol Clube,em 2012,do que o projeto de arrendamento do estádio do Pacaembu (2/7,E4).São Paulo tem1 milhão de torcedores santistas,o dobro da Baixada,garantia de boa lotação nos jogos realizados na capital.Já que os outros três grandes times paulistas estão com seus estádios definidos,faltava apenas o do alvinegro praiano para completar o mapa.Peixe no Pacaembu:golaço!

J.S. Decol decoljs@globo.com

São Paulo

________________________

ESTÁDIO E ISENÇÃO DE IMPOSTOS

Sempre ouço que governar é fazer escolhas. Escolher onde investir o dinheiro público de modo a reverter no maior e melhor benefício para população, ao menos para a maioria da população. Pois bem, qualquer semi-analfabeto quando vai empreender algum negócio, "comete" o seguinte raciocínio: quanto vou gastar nessa "jaca" e quanto vou ganhar com esse negócio. Se o resultado for positivo, ele toca em frente caso contrário, desiste. Tudo muito simples. Mas no caso do polêmico estádio do Corinthias, ainda não vi nenhum dirigente político e/ou esportivo demonstrando claramente, com transparência e com bases matemáticas, alguns estudos, números e estatísticas que justifiquem o investimento. Gostaria de saber, por exemplo: a. Incluindo a copa 2014, o campeonato paulista, o campeonato brasileiro, a copa libertadores (sem sarcasmo nenhum), os amistosos, quantos jogos serão realizados neste estádio nos próximos 10 anos, por exemplo? b. Baseado na média histórica de público desses jogos em outros estádios de futebol aqui na capital (Pacaembu, Morumbi, Lusa, Palestra) e nos jogos do timão nos estádios alugados até agora, quanto em dinheiro vivo, o público pagante despenderá em ingressos neste estádio nos próximos 10 anos? c. ! Com base em a e b, acima, e considerando o investimento e a manutenção, quanto custará cada jogo do Timão neste estádio nos próximos 10 anos? d. Quantos empregos, novos negócios, infraestrutura serão gerados na região? Quanto em dinheiro vivo este estádio irá gerar para a região? e. Baseado em a, b, c, d, qual o prazo para retorno do investimento? f. Qual o montante e quem arcará com a manutenção deste estádio nos próximos 10 anos? Isto feito, também gostaria de saber com que outros investimentos este projeto está concorrendo, ou seja, o que não será feito para que este projeto se realize? O que me preocupa é a rapidez e avidez de nossos políticos pelo poder, a ganância desmedida de nossas empreiteiras, com a conivência de um povo ingênuo, desprovido de educação, cultura, padrões éticos e morais e tudo isto regado pelo caldo da corrupção, para "investir" o meu, o nosso dinheiro e futuras isenções de impostos. Não podemos deixar este assunto morrer. Vamos lembrar aos nossos representantes que eles serão lembrados por isto nas próximas eleições.

Helio Galesi heliogalesi@hotmail.com

São Paulo

________________________

MUNDIAL FEMININO DE FUTEBOL

Melhor que perder tempo na tevê com a Copa América e desanimar com os topetes de cacatua "brazucas", ganhei muito mais vendo jogar EUA X Suécia no mundial de futebol feminino. Além de mais animado, ainda teve de quebra a beleza da maioria das atletas, principalmente a goleira americana, uma morenaça de olhos azuis e candidata a Miss Copa América. Em tempo, eu recomendaria meu timão contratar essa garota para o lugar do goleiro atual que falhou em dois lances contra o Vasco, um dos quais resultou em gol e só não saiu o segundo porque a trave salvou.

Laércio Zanini arsene@uol.com.br

Garça

________________________

LÁ COMO AQUI

Quala diferença entre a divulgação do extrato bancáriodo caseiro FrancenildoCostaeda camareira nova-iorquina Ophelia Famotinida? Nenhuma! São ambos iguais perante a Lei...

Hermínio Silva Júnior hsilvajr@terra.com.br

São Paulo

________________________

CRUEL

A reviravolta nas investigações do caso DSK sugere que a mulher, quando se volta para o mal, é tão cruel quanto o homem (Estado, 2/6, A12).

Ulisses Butura ubutura@ig.com.br

São Paulo

________________________

DSK, VÍTIMA

Se provado que a suposta vítima de estupro mentiu , e Strauss-Kahn for de fato inocente,a pergunta é : como se repara o estrago feito 'a sua imagem por essa agora provável caluniadora? Que pena seria adequada para que ela arcasse devidamente com as consequencias por ter destruido a imagem publica , a carreira e talvez a família do ex-Presidente do FMI e potencial candidato 'a Presidencia a França? Indenização financeira? Prisão perpétua ? Como compensar o mal que lhe fez esta mulher - a camareira Nafissatou Diallo natural da Nova Guiné - se Strauss-Kahn tiver sido a verdadeira vítima, e não o algoz? Há conserto pra isso?

João Manuel Carvalho Maio clinicamaio@terra.com.br

São José dos Campos

________________________

STRAUSS-KAHN

Já escreveram acusando os EUA de boicotar a "esquerda" francesa nas próximas eleições com a rápida prisão de Strauss-Kahn, que com a reviravolta pode até elege-lo, logo parece que as precipitações tem sido daqueles que enxergam os EUA sempre como o demônio. Aqui jamais uma celebridade ou figura do governo seria presa com algemas e ficaria em prisão domiciliar com tornozeleira, mesmo sabendo que desviou dinheiro dos pobres brasileiros. Coisas da "esquerda".

Francisco da Costa Oliveira fco.paco@uol.com.br

São Paulo

________________________

LIBEROU GERAL

A partir de 5/7 está em vigência a Lei nº 12.403/2011, aprovada em 05.05.11 pela Presidente Dilma Rousseff e pelo Ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, que acaba com a prisão preventiva e em flagrante para delitos cuja condenação seja até quatro anos de prisão, portanto só em casos especialíssimos. Serão liberados das prisões inúmeros marginais, a segurança que já é por demais deficiente ainda será pior, o povo que cuide e evite sair às ruas...Fiquem em casa. Os que ganham muito bem em nosso país são as chamadas "autoridades", os "bandidos" amigos do alheio devem saber quem são! O poder público quer acabar com as cadeias, prisões e penitenciárias. Dá para perceber que liberou geral!

Luiz Dias lfdsilva@uol.com.br

São Paulo

________________________

9 DE JULHO, POR QUE FERIADO?

Uma pergunta um tanto pertinente, visto que nada acontece por acaso. Mas, "como tudo em nós é o ponto onde estamos", dizia Fernando Pessoa, resgato a versão que aprendemos nos bancos escolares. É feriado em 09 de julho, porque foi neste dia que o Estado de São Paulo pegou em armas para lutar contra as arbitrariedades do Governo Federal em 1932, (Getúlio Vargas), em prol de uma Constituição para o país. Durante a convulsão que agitava a cidade de São Paulo, os estudantes resolveram fazer a sua parte, entretanto, como uma revolução nem sempre acaba bem, quatro estudantes foram mortos pela política, (Miragaia, Martins, Dráusio e Camargo), formando com as siglas dos seus nomes o movimento MMDC. A luta durou aproximadamente três meses, vencendo as tropas Federais, porém, a Constituição saiu do papel. No entanto, devido à importância dessa data, o então Governador Mário Covas, decretou feriado estadual no ano de 1997, denominando este dia como Revolução Constitucionalista de 1932. Considerações finais: O quão é importante a História, pois concebemos que essa é feita de pessoas simples, comuns e não somente de heróis. Que tal aproveitarmos o feriado para refletirmos sobre a nossa participação em busca de um mundo melhor? Só depende de nós.

Alberto Alves Marques albertomarques1104@hotmail.com

Hortolândia

________________________

DEMOLIR PARA RECONSTRUIR?

Em uma manobra absurda, os vereadores aprovaram a irracionalidade de demolir mais de cinco equipamentos públicos plenamente eficientes no Quarteirão do Itaim para reconstruí-los dentro do Parque do Povo, a menos de 500 metros do local! É o máximo do desperdício de dinheiro! Se falta dinheiro para construir creches, suposto motivo da venda do Quarteirão, porque sobra dinheiro para reconstruir os mesmos equipamentos no Parque e, de quebra, aumentar o salário do Prefeito? Naõ faz sentido, nem pode fazer, uma vez que o real motivo da venda é agradar as incorporadoras. Apelamos ao Condephaat que tombe o Quarteirão antes que mais um enorme pedaço da memória e do serviço público de São Paulo seja destruída sem motivos reais ou razoáveis, onerando ainda por cima a população, que terá que reconstruir os mesmos equipamentos, desvirtuando ainda a proposta do Parque do Povo, que é... Ser um parque!

Renato Rea Goldschmidt reagold@gmail.com

São Paulo

________________________

ALCKMIN E KASSAB

O governador Alckmin e o prefeito Kassab já postergaram demais a retirada de todas as favelas do entorno da Av. Giovanni Gronchi. Não há mais argumento plausível que justifique perpetuar a convivência dos moradores da região e dos cidadãos que por ali trafegam, com os bandidos das favelas instalados a um passo da avenida. O arrastão de ontem foi apenas mais um a se somar às dezenas de assaltos que ocorrem toda semana na região. Os moradores da Giovanni pagam IPTU e são assaltados por favelados que circulam pela avenida e fogem para os barracos da Paraisópolis, Colombo, em frente ao ladeirão, onde não são importunados. As favelas , supostamente urbanizadas, abrigam desocupados, alegres e felizes com a covardia do governador e do prefeito. Os arrastões causam comoção num dia e são rapidamente esquecidos no outro. A desocupação das favelas causará comoção num dia e será rapidamente esquecida no outro. Mãos à obra, senhores, mostrem a que vieram, iniciem a desocupação e terminem logo com essa malfadada convivência.

Tofema Pereira tofema@uol.com.br

São Paulo

________________________

CRIME DE RESPONSABILIDADE

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, (incrível) quer vender até a sede administrativa da Prefeitura do Rio e mais doze imóveis para saldar dívida de 1 bilhão de reais que a municipalidade possui para com o Funprevi, Fundo de Aposentadoria e Pensões dos servidores. E diz que, se não vender, a aposentadoria dos atuais 90 mil funcionários encontra-se ameaçada. Uma dívida de 1 bilhão não se forma num dia. Assim como é possível a Prefeitura ser devedora, se é obrigada a recolher mensalmente as suas contribuições e as dos funcionários que são descontadas em folha na base de 11% de seus vencimentos? Se Eduardo Paes realizou os descontos e não os recolheu, como deveria, além de se tornar inadimplente praticou crime de responsabilidade.

Francisco Pedro do Coutto pedrocoutto7@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

________________________

CRIMINALIDADE EM SÃO PAULO

Governador Geraldo Alckmin, a Polícia Milita matou 132 pessoas nos últimos 3 meses. É preciso rever a metodologia de contagem para continuar mantendo São Paulo, segundo seus próprios critérios e comentários, como o Estado mais seguro do País. Pena que a matemática não mente não é mesmo governador?

Angelo Antonio Maglio angelo@rancholarimoveis.com.br

Cotia

________________________

GAROTO JUAN

O governo federal enviou policiais federais para proteção das testemunhas na reconstituição da morte do menor Juan. Sabem o que isto significa? Um recado claro que o governo federal está dizendo com todas as letras que não confia na policia do Rio. Aliás, quem confia nesta policia que temos? Agora que podem prestar segurança particular nas horas de folga, acabou-se a segurança pública prevista na Constituição. Se o cidadão quiser segurança, terá que pagar. Então não é mais pública. Se o secretário de segurança pública, a chefe da policia civil e o comandante da PM tiverem um pingo de vergonha, entregariam os cargos, pois levar pela cara um recado desse do governo federal, é para pedir o boné. Esta é a policia do governador Sergio Cabral, na qual só ele acredita.

Panayotis Poulis ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro

________________________

‘O SUPREMO LEGISLADOR’

O prof. Gaudêncio Torquato (3/7, A2) reitera, como a grande maioria que se posiciona sobre o assunto, que o Supremo Tribunal Federal tem avançado nas suas atribuições constitucionais, porque o Congresso não faz a sua parte. Que o Congresso não tem feito a sua parte; é fato inconteste, mas e o judiciário tem feito a sua? Quanto tempo tem demorado um julgamento? Na melhor das hipóteses, quando chega ao Pretório Excelso, quinze anos, ou seja: tempo equivalente a quase três legislaturas. O Congresso ainda tem vários argumentos a seu favor; como o Estado Democrático de Direito, onde é naquela casa que este preceito, estampado logo no Artigo primeiro da Carta Magna, mais se manifesta. Em nenhum outro poder da Republica, a sociedade tem tantas oportunidades de se manifestar, o que sem dúvida prolonga à aprovação de qualquer projeto, principalmente aqueles da lavra dos parlamentares. Mas sem dúvida o grande argumento de defesa do Congresso, é o excesso de Medidas Provisórias dos governos, que impedem que os parlamentares votem suas matérias. O Congresso hoje faz o papel de cartório dos interesses dos governos. A justiça não tem argumentos fortes para justificar sua demora, tem processos que estão há cinquenta anos sem uma solução definitiva, veja os casos dos precatórios por exemplo. Bom...tai o mensalão! A desculpa de excesso de processos e recursos, a meu ver, é um argumento frágil, pois o que tem atrapalhado a busca de uma justiça mais célere, é a sua pesada estrutura; falta de compromissos dos funcionários e as sentenças personalísticas, oriundas, principalmente, pela falta de experiência de nossos magistrados, que preferem não enfrentar o mérito através de decisões interlocutórias, que privilegiam os meios e não os fins. Nunca no judiciário tivemos juízes tão jovens, julgando assuntos da mais alta relevância para empresários e trabalhadores, que por isso mesmo só a experiência pode lhe dar segurança para fundamentar sua decisão.

Erminio Alves de Lima Neto erminio.lima@gmail.com

São Paulo

________________________

A OAB E AS FACULDADES

O exame da OAB não tem dificuldades enormes, como se apregoa. Trata-se de um exame médio e que procura avaliar, minimamente, o candidato a exercer a profissão de advogado. Leva em conta, também, a segurança dos futuros clientes, que não gostariam de ficar em mãos incompetentes e inábeis para o tratamento de seus interesses. Na realidade, são as faculdades, em sua grande maioria, que preparam mal os bacharéis, cortando-lhes a possibilidade de sucesso no exame da OAB. E O Ministério da Educação, juntamente com a OAB, têm trabalhado na direção de punir as faculdades cujo ensino seja fraco ou deficiente. Ressalte-se que, antes de decisório terminativo do STF, muitos bacharéis queriam ingressar na OAB sem prestar exames. Se isso ocorresse, seria um desastre, como bem salientou, em outras palavras, o ministro César Peluzo.

José Carlos de Carvalho Carneiro carneirojc@ig.com.br

Rio Claro

________________________

ESCOLAS DE DIREITO

Quando o momento é de um balanço com relação às escolas de Direito, fato esse que induz inclusive a redução de vagas das atuais e diponiveis. Deixo aqui meu depoimento pessoal com relação ao assunto, com abordagem diversa a que vêem sendo submetidas essas escolas. Sou uma senhora de mais de 50 anos de idade, estabilidade financeira e com graduação anterior, que por várias circunstancias resolvi cursar Direito, procurei então um curso que me trouxesse facilidades, próximo ao meu trabalho, e que obtivesse com facilidade e sem nenhum esforço o meu diploma e OAB, podendo assim agregar ao meu negócio. Foi o que fiz há 4 anos atrás, quando ingressei na Uninove - Memorial. Estando no momento no 8º semestre. Fui surpreendida, pelo nível de profissionais que ali lecionam, em todas as áreas do Direito. Professores extremamente preparados e correndo atrás de aprimorar-se ainda mais. Exigindo consequentemente que os alunos assim o façam. Sempre atualizados e dispostos a debater novas abordagens, despertando em nós alunos além de conhecimento, a vontade de agregar a esse nosso país tão carente e sofrido. Portanto quero aqui deixar o meu depoimento relativo à minha experiência, e dizer que existe sim seriedade e vontade de agregar ao nosso país, profissionais preparados. Só lamento que se o jovem que chegasse mais preparado com certeza tiraria mais proveito do que lhe é oferecido.

Selma Feldman Singal selma.feldman@terra.com.br

São Paulo

________________________

JOGO DE CENA DA OAB

Às vésperas da Porcuradoria - Geral da República - PGR,emitir parecer sobre o RE 603.583 que visa extirpar do nosso ordenamento jurídico o pernicioso, abusivo, nefasto, inconstitucional caça-níqueis Exame da OAB, ela divulgou com todo alarido (jogo de cena), o resultado do seu último exame dispondo que 90% dos Bacharéis em Direito, (Advogados), foram reprovados no seu caça-níqueis exame de Ordem, feito para reprovação em massa, para continuar usurpando atribuições do Estado (MEC), e manter suas mordomias e a reserva pútrida de mercado. Onde não há transparência não existe decência. As provas da OAB estão num nível de dificuldade absolutamente igual às da defensoria do Ministério Público e, se bobear, da magistratura", desabafou recentemente, num jornal carioca o desembargador Sylvio Capanema, ex-vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro "Posso dizer com absoluta sinceridade que eu, hoje, não passaria no Exame de Ordem". Dias depois ou seja, dia 16/05 OAB por maioria dos seus pares, aprovou alteração no Provimento n° 136/2009, pasmem, para dispensar do Exame de Ordem os bacharéis em direito oriundos da Magistratura e do Ministério Público. Como se depara, os dirigentes da OAB atuam como se fossem garotos donos da bola, espalhados por esse rincão afora: "a bola é minha e no meu time só joga que quem eu quero". Isso é tão real que os Bacharéis em Direito formados em Portugal estão isentos de prestarem Exame de Ordem no Brasil, por força do Provimento da OAB nº 129, de 08.12.2008, lembrando que o Tribunal Constitucional de Portugal, em respeito Constituição, ao Estado de Direito e aos Direitos Humanos, declarou recentemente inconstitucional o famigerado exame de ordem de Portugal. Depara-se portanto que exame de ordem, é uma tremenda discriminação contra os cidadãos brasileiros e um privilégio em favor dos Portugueses: isso é ou não é mais uma aberração e discriminação da OAB? Salvo os casos previstos na Constituição os portugueses gozam dos mesmos direitos que os brasileiros, desde que residam permanentemente no Brasil e se houver reciprocidade em favor de brasileiros (CF, art. 12, § 1o).(Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994). Tudo isso exposto é um sinal que Exame da OAB, está fragilizado; desacreditado, com os dias contados, diante de dezenas de fraudes, omissões, contradições e obscuridades,pegadinhas, ambigüidades enfim em estado de putrefação, até porque não é papel da OAB, qualificar ninguém. Quem qualifica são as Universidades, reconhecidas e fiscalizada pelo Estado (MEC), inclusive com o aval da OAB; essa tal qualificação que se diz fazer a OAB, usurpa vergonhosamente a competência do poder público em face o que está insculpido na Constituição Federal: O art. 205 CF explicita: "A educação tem como uma de suas finalidades a "qualificação para o trabalho". Art. 5º, inciso XIII, "É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. De acordo o art. 43 da LDB (Lei nº 9.394/96),diz que a educação superior tem por finalidade formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais. O art. 48 da LDB diz que os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. O art. 209 da Constituição Federal diz que compete ao poder público avaliar o ensino. O art. 29 § 1º do Código de Ética Disciplina da OAB (Das regras deontológicas fundamentais) "Títulos ou qualificações profissionais são os relativos à profissão de advogado, conferidos por universidades ou instituições de ensino superior, reconhecidas Está patente e cristalizado que o Exame da OAB não qualifica ninguém. É uma mentira deslavada afirmar que as Universidades formam Bacharéis em Direito e OAB, forma advogados Os tiranos acabam vítimas da fraqueza das leis que eles próprios corromperam." (Louis Antoine de Saint-Just). Nenhuma tirania é eterna. A do Hosni do Egito durou 30 anos, até o povo estomagado diante de tantos abusos e desregramentos resolveu extirpar do poder aquele Tirano. O que mais me intriga é o despreparo de certos juristas, não se sabe qual o interesse maior, em se prostituir, em rasgar a Constituição para defender tal excrescência, sem nenhum argumento jurídico plausível. O simples fato da existência no país de 1240 faculdades de direito e falta de fiscalização do Ministério da Educação, não dão direito à OAB e a nenhuma outra organização de substituir o papel do Estado (MEC), respeitem senhores o art. 205 da Constituição Federal. Exame de Ordem enriquece donos de cursinhos e editoras e a própria OAB. Está jogando ao infortúnio milhares de Bacharéis em Direito (Advogados), sufocados em dívidas do Fies, cheques especiais etc., os quais não tem mais a quem recorrer dos constantes abusos e desregramentos, arbitrariedades praticadas pela OAB, que só se preocupa em abocanhar a cada ano, cerca de R$ 66 milhões, livre de prestar contas ao Tribunal da Contas a União - TCU, para suprir cerca de quase 30% (trinta por centos) dos advogados inadimplentes com anuidades, num flagrante desrespeito aos art. 70 parágrafo único e art. 71 da Constituição. Cadê a transparência da OAB? Quanto ela faturou nos últimos dez anos? Qual o destino desse volume de recursos? Por que não presta contas ao TCU? O que justifica cobrar altas taxas que já chegaram a R$ 250,00 (RO) em 2009 enquanto que as taxas médias, de concurso de nível superior promovido pela própria FGV, não ultrapassam R$ 85,00? Senhores Ministros do Egrégio Supremo tribunal Federal, qualidade de ensino não se alcança com o exame, extorquindo infernizando a vida os bacharéis, mas com a melhoria das universidades. Se a Universidade não presta o correto é fechá-la ou chamar à (ir) responsabilidade do MEC. que a reconheceu; jamais punir por antecipação, o Bacharel em Direito, sem o devido processo legal. OAB vem se aproveitando da palidez das nossas autoridades para usurpar atribuições do Estado (MEC) impondo o seu caça-níqueis, pernicioso e inconstitucional caça-níqueis Exame da OAB. Abocanha R$ 66 milhões por ano, sem dar nada em contrapartida, sem prestar contas ao TCU, tosquiando e extorquindo com altas taxas R$ 200,00 enquanto taxas do ENEM são apenas R$ 35,00 jogando ao infortúnio milhares de Bacharéis em Direito (Advogados) devidamente qualificados pelo Estado, (MEC), aptos para o exercício da Advocacia, gerando fome desemprego e doenças psicossociais, verdadeiro mecanismo de exclusão social (Bullying Social). Saliento que a privação do emprego é um ataque frontal aos direitos humanos. O STF deverá cumprir com zelo, dedicação, pertinácia e denodo e com absoluta independência moral, os elevados objetivos norteadores de sua criação, inclusive tem que dar um basta nesse leviatã, (OAB), julgando urgentemente o (RE) 603583. Que o Egrégio STF mire-se na celeridade e no exemplo humanitário e moralizador do Tribunal Constitucional de Portugal que julgou inconstitucional o Exame de Ordem, em respeito à Constituição, ao Estado de Direito e aos Direitos Humanos. Afinal a privação do emprego é um ataque frontal aos direitos humanos. "Assistir os desassistidos e integrar na sociedade os excluídos." Senhores Ministros do Egrégio STF, vamos respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, notadamente art. XXIII -1 - Toda pessoa tem o direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, (...) e à proteção contra o desemprego. Afinal a função primordial dos Direitos Humanos é proteger os indivíduos das arbitrariedades, do autoritarismo, da prepotência e dos abusos de poder.

Vasco Vasconcelos vasco.vasconcelos@brturbo.com.br

Brasília

________________________

OAB REPROVA

O leitor, Sr. Augusto Lino, disse dia 5/7 no Estadão: " O problema da OAB não é aprovar, é faturar". Concordo, só ressalvo que a OAB está no mesmo nivel que algumas Faculdades de Direito que simplesmente faturam com alunos, sem dar a devida instrução, para que esses prestem o concurso da classe e, passem a ser grandes Profissionais, ou seja estão no mesmo nível.

Mohamed Abdalla Kilsan kilsanabdalla@terra.com.br

São Paulo

________________________

JUSTIÇA COMPROMETIDA

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou seu último Exame de Ordem. De um total de 116 mil inscritos, apenas 9,7% dos bacharéis de Direito foram aprovados. Já, na edição anterior, a reprovação havia atingido quase 90%. Nesta edição 81 faculdades não conseguiram aprovar (pasmem) , um aluno siquer. Essa é mais uma flagrante evidência da total falência da educação no Brasil, desde a creche até as faculdades, deficientes nas condições físicas, ausência de professores realmente habilitados,proliferação de ''cursos de fim de semana''. Tudo isso forma um balaio de condições adversas que sob o sombreiro,continua ''formando'' bacharéis. Esse deprimente quadro que se repete todos os anos, parece não incomodar as cabeças coroadas do Ministério da Educação. Num dado momento, ou vamos formar um contingente de rábulas ou importaremos advogados. Assim, a Justiça que já é cega,ficará também muda e surda.

Jair Gomes Coelho jairgcoelho@gmail.com

Vassouras (RJ)

________________________

OAB-EXAMES

Fala-se muito do fraco desempenho dos alunos de Direito. Será que é isso mesmo? Pois, se verificarmos muitas das faculdades que não tiveram nenhuma aprovação, tiveram apenas uma inscrição, portanto, se tivessem sido aprovados, seria um índice de aproveitamento de 100%. Por outro lado, resolver casos jurídicos em que até juízes dão sentenças diferentes, pois casos cheios de "pedadinhas marotas" que sem literatura nenhuma nas mãos e sem troca de informações, têm de ser resolvidas em três minutos, em média, o que não ocorre no dia a dia. Talvez a mesma prova reprovaria entre outros juízes, promotores, juristas e até os elaboradores das provas, pois abrangem todo o Direito, e não apenas uma área.

Vicente Paulo Jeronymo vicentepjeronymo@yahoo.com.br

Botucatu

________________________

ATENAS MINEIRA

Em momentos cruciais que definem o futuro do caráter da Justiça Brasileira, onde corruptos se somam até na jurisprudência que julga - e que defende!-, mostrando a necessidade de uma revisão na formação de advogados no Brasil, futuros defensores públicos, promotores e juizes, além da imensa legião de profissionais de causas cíveis e criminais, assumindo defesas nem sempre aceitáveis por verdadeiros causídicos da fé justiceira que mostra que "a lei é dura, mas é lei!", meus parabéns a essa magnífica Universidade Federal de Juiz de Fora, a UFJF, mais uma vez demonstrando a todo o Brasil a qualidade educacional e formadora de caráter cultural do ensino de Juiz de Fora: a UFJF foí a segunda colocada,só atrás da UNB, em todo o Brasil!!!, entre os maiores índices de aprovação de advogados pela OAB, e, em MG, foi a primeira colocada, à frente da brilhante UFMG - segunda - e da tradicional UFV - terceira! Parabéns, JF, Atenas Mineira!

Sagrado Lamir David david@powerline.com.br

Juiz de Fora

________________________

CANUDO

OAB reprova alunos de 90 faculdades. É a prova que elas não ensinam direito.

A. Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

________________________

EDUCAÇÃO DE BAIXA QUALIDADE

O baixo número de aprovados no exame da ordem da OAB tem sido tema de diversas matérias jornalísticas nos últimos dias. Porém, o enfoque adotado para apontar tal fato é apenas a má qualidade do ensino superior no Brasil. Antes de tudo, cabe salientar que o número de inscritos no exame da ordem tem crescido exponencialmente, contudo o número de aprovados tem sido basicamente o mesmo, tal fato poderia tanto ser explicado pelo ingresso de alunos mal formados como pode ser creditado a uma reserva de mercado estabelecida pela OAB. Fora isso, o exame vem, seguidamente, descumprindo o próprio edital, surpreendendo o bacharel a cada prova, não cumprindo o estabelecido e sendo totalmente intransigente em relação aos pleitos feitos pelos inscritos no certame. Vale salientar que os critérios de correção da prova de segunda-fase são totalmente obtusos, segregando as pessoas "despreparadas", na palavra do próprio vice-presidente do exame nacional do exame da ordem, a uma tabela praticamente matemática de quesitos colocados, ou não, pelos candidatos, não avaliando com a abrangência necessária a uma avaliação que impossibilitará o bacharel de exercer a sua profissão. O direito é, antes de tudo, uma ciência social, e vem sendo tratada pela banca examinadora do exame da ordem como mera cópia ipsis litteris da lei. Agora cabem as perguntas, é certo privar uma pessoa que estudou em uma instituição de ensino aprovada pelo MEC de poder trabalhar? O bom e o mau advogado não deveriam estar expostos apenas à lei da oferta e da demanda como todas as profissões? E, por fim, o exame de ordem da OAB esta realmente avaliando quem é ou não capaz de exercer a advocacia?

Pedro João Zahran Turqueto Pedro.Turqueto@scbf.com.br

São Paulo

________________________

EDUCAÇÃO

A sociedade espera que a OAB não se curve às pressões daqueles que aspiram, por motivos escusos, a extinção do exame de ordem que habilita profissionais para o exercício da advocacia onde, recentemente, reprovou quase 90 % dos candidatos. Lamentável é ouvir das autoridades de educação a afirmação que o resultado do referido exame não atesta a qualidade do ensino praticado pelas instituições de ensino jurídico. Como alternativa, surgiu uma "sábia" solução que é a criação da categoria de sub-advogado (emprego para os reprovados no exame da ordem). Diante dos fatos,parece que o Ministro Jobim tem plena razão quando citou Nélson Rodrigues, ou seja, " os idiotas não se contentam em ficar quietos"

Gabriel Fernandes gabbrieel@uol.com.br

Recife

________________________

EXAME DA OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou a lista com as 90 faculdades de direito que não tiveram nenhum aluno aprovado no último "Exame da Ordem". Os bacharéis reprovados foram de 88%, só 12% de aptos. Isto é reflexo da educação nas bases (primário, fundamental e médio) a aprovação não exige o mínimo de conhecimento! As crianças, adolescentes e os jovens em sua maioria não sabem conjugar verbos, não sabem essência da matemática (tabuada), e poucos sabem de geografia e história do próprio país. É por isso que o Brasil está carente de mão de obra qualificada. Este conjunto de fracasso se faz com o governo; sistemas de ensino; professores maus preparados e muitos sem aptidão para a arte de ensinar, adicionado a baixa renumeração; e por fim, os pais dos alunos que não acompanham o desenvolvimento dos filhos. Parabéns OAB pelas exigências nos exames e exposição da realidade na educação nacional!

Alex Tanner alextanner.sss@hotmail.com

Sumaré

________________________

O OUTRO LADO DE FHC

Não são apenas glórias que ele acumula, como apregoam. Apesar de eu ter votado nele 2 vezes, reconheço que o maior desserviço à nação foi protagonizado por FHC, quando esteve como o "impeachment" de Lula em suas mãos, por ocasião dos pagamentos em dólares feitos ao publicitário Duda Mendonça fora das divisas. Aí, um "amiguinho" em comum de FHC e de Lula, o advogado Márcio Thomaz Bastos, acionou o então ex-presidente FHC, que por sua vez convenceu facilmente a sempre inconstante Tucanada a afinar. Muitas gerações de brasileiros ainda sofrerão por isso.

Celso Vicente Fiorini celsofiorini@ig.com.br

São Paulo

________________________

FHC

"Nunca antes neste país" houve uma oportunidade tão grande para se comparar dois ex-presidentes de tempos recentes e selecionar qual deles deve ser o paradigma para nortear as futuras escolhas. Agora, aos seis meses do pseudo-governo Dilma, começa-se a identificar os malefícios do legado Lula, cujos exemplos vão da desvalorização da educação até à cumplicidade com a corrupção e à manipulação dos sentimentos populares, agravando o que o País tem de pior, enquanto os benefícios de FHC começam com os resultados de seu governo e se estendem aos exemplos dignificantes de seu caráter, da sua invejável erudição e de seu comportamento exemplar, capazes de trazer aos brasileiros a esperança de um País melhor.

Gilberto Dib gilberto@dib.com.br

São Paulo

________________________

VITÓRIA DO GOVERNO

A medida provisória número 527, que normatiza o Regime Diferenciado de Construção (RDC), foi aprovada hoje no Senado por 46 a 18 votos. Vitória do governo, e que vitória! Pena que ela veio com alguns dias de atraso. Tivesse vindo um pouco antes, teria salvo a pele do ex-Ministro dos Transportes, Sr. Alfredo Nascimento; os orçamentos das suas obras seria sigilosa e ninguém ficaria sabendo das falcatrúas. Que pena ter atrasado! Mas, pensando no futuro, os srs. senadores zelosos com as causas públicas, deram de bandeija essa vitória ao governo, que doravante não correrá mais tantos riscos como esse ocorrido no Transportes. Afinal, agora ficará longe do conhecimento público.

Benone Augusto de Paiva benonepaiva@yahoo.com.br

São Paulo

________________________

NOVOS FELLINIS

A palha que fez vergar o camelo, no mais recente escândalo envolvendo um ministro de estado, foi , ao que tudo indica, um vídeo de 2009. Não é a primeira vez que um vídeo antigo deflagra um escândalo. Cabe uma pergunta: O fato de esses ‘Fellinis do esgoto da política", esses "Jacques Cousteau, exploradores das profundezas abissais dessa sem-vergonhice galopante" deixarem passar anos para divulgar suas obras de arte - para conservar preciosas moedas de troca ou eficientes salvaguardas - não os torna merecedores de alguma "sançãozinha"?

Alexandru Solomon alex101243@gmail.com

São Paulo

________________________

PEGA LADRÃO!

E... se gritar "pega ladrão", não fica um, meu irmão...

Cléa M. Corrêa cleacorrea@uol.com.br

São Paulo

________________________

‘PORCAS EMENDAS PARLAMENTARES’

O economista Roberto Macedo (7/7, A2) costuma ocupar o espaço dedicado à sua coluna para defender o voto distrital e depois ocupa o mesmo espaço para espinafrar as emendas que os parlamentares fazem ao orçamento, admitindo que "...Na prática, seu objetivo é manter ou ampliar a popularidade dos parlamentares nas suas bases eleitorais, de olho em futuras eleições...", imagine se um dia tivermos o voto distrital defendido pelo Roberto Macedo? Ai sim, vai faltar orçamento para tanta emenda.

Denis Veiga Junior denisveiga@uol.com.br

São Paulo

________________________

FUNÇÃO

Ministério dos Transportes: transporte eficaz de dinheiro público para políticos.

Francisco Zardetto fzardetto@uol.com.br

São Paulo

________________________

CORRUPÇÃO

Se tivesse a destreza dos meus 30 anos, se necessário, com certeza, pegaria em armas contra esse pessoal que está "administrando" o País. Lula, Dilma, Dirceu, Delúbio, Palloci, Genoino... etc... etc... e... Etc.

Orivaldo Tenorio de Vasconcelos prof.tenorio@uol.com.br

Monte Alto

________________________

E O DINHEIRO?

Não basta cair, tem que ressarcir.

Maria do Carmo Zaffalon Leme Cardoso mdokrmo@hotmail.com

Bauru

________________________

MINISTRO INTERINO

O que exatamente quis dizer o líder do PR, Lincoln Portella com "Ele (Passos) é um interino competente, probo, reto, íntegro, mas entre ser tudo isso e ser ministro do partido, há uma distância a percorrer". Daria para o senhor Portella definir essa distância com maior clareza? Vindo de um partido que detém um Valdemar da Costa Neto e um Tiririca em seus quadros, acho que um ministro de perfil técnico como dizem ser o senhor Paulo Sergio Passos atenderia aos interesses do país enquanto um ministro com perfil mais político atenderia apenas aos interesses do PR. Vamos ver se a presidente é de fato tão durona como dizem e não cede às chantagens desse partidinho.

Candida L. Alves de Almeida almeida.candida@gmail.com

São Paulo

________________________

POVO BRASILEIRO

Até quando os caciques de partidos políticos continuarão mandando e desmandando em ministérios? Até quando a corrupção, a prevaricação, a desídia e a falta de compromisso de agentes públicos continuarão sendo toleradas? Até quando o silencio e a passividade do povo continuará permitindo tantos absurdos? Todas as semanas os escândalos se renovam em um ciclo que parece não ter fim. Cadê os estudantes? Cadê a academia? Cadê os intelectuais que lutaram pela democracia? Cadê a classe artística, os filósofos, sociólogos e acadêmicos? Por onde andam os homens de bem deste pais e por que eles estão calados diante da barbárie que virou a política? Cadê as igrejas? Por que a justiça é tão omissa? Por que os doutores da Lei precisam ser provocados se os fatos por si só revelam tudo, todos os dias? A exceção da imprensa que segue denunciando diariamente absurdos como esse no Ministério dos Transportes, nenhum outro seguimento da sociedade dá sinais de vida. Não é possível que sejamos tão lenientes, tão preguiçosos e omissos. Cidadania não se resume no ato de votar, vai além e pede participação, indignação quando necessário e atitude sobretudo quando ela é motivada pela falta de decência na gestão da coisa pública. Não da mais para ficar em silencio, a sociedade precisa reagir. Será que os gritos ouvidos nos dias de jogos de times rivais é na verdade gritos movidos por outros sentimentos, guardados e empurrados para "debaixo do armário" do inconsciente coletivo? Se somos capazes de reunir forças para torcer pelo Brasil do futebol, mesmo que seja como uma válvula de escape, precisamos ser para nos defender da corrupção e da incompetência de políticos inescrupulosos. O Brasileiro que paga impostos e cumpre suas obrigações precisa sair da letargia e do comodismo e agir...

José Aparecido Ribeiro jaribeirobh@gmail.com

Belo Horizonte

________________________

MINISTÉRIO DA DILMA

Para saciar a sede por cargos da "geléia geral" chamada de base aliada no Congresso Nacional, foram criados diversos novos ministérios, o que fez com que hoje existam 37, fora os secretários com status de ministros. Algo inédito na história da República. O novo governo que anunciou um ajuste fiscal da ordem de R$ 50 bilhões, cortando despesas essenciais como no TCU, mas continua pagando um dos juros mais caros do mundo aos banqueiros e já arrecadou mais de R$ 700 bilhões em impostos dos brasileiros neste ano, não poderia estar esbanjando cargos e estruturas tão caras quanto corruptas na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Que farra é essa? Com apenas meio ano, já é preciso mudar vários ministros. E por corrupção! Que vergonha. Dilma Rousseff já percebeu que está perdendo o controle que nunca teve. Quem nasceu para obedecer ao líder, não tem condições de assumir o leme.

Sandro Ferreira sandroferreira94@hotmail.com

Ponta Grossa (PR)

________________________

COINCIDÊNCIA

Por coincidência o PR, em seu programa semanal na TV na semana passado, "esqueceu-se" de informar as falcatruas do Ministério dos Transportes! Que erro crasso... Mais uma vergonha nacional.

Décio Curci deciocurci@aasp.org.br

São Paulo

________________________

DECADÊNCIA

Pela forma como estão caindo os ministros deixados como herança maldita de Lula pra sua sucessora, somente com a ajuda da Imprensa livre, imaginemos se não tivéssemos esse "quarto poder" a podridão nunca seria escancarada. Quantos outros estarão sob suspeição por baixo deste véu da impunidade. Que decadência!

Leila E. Leitão

São Paulo

________________________

TROCA DE MINISTROS

Presidente Dilma,tudo bem? Creio que não está nada bem para o seu lado,consequentemente o nosso lado também.Este mercado de políticos aí de Brasília está parecendo um bordel,com gerente,segurança e tudo mais.Em face desta indisponibilidade de gente sem rabo preso,ofereço-me para ocupar o lugar do ministro dos Transportes,ou qualquer outro Ministério.Como autoridade da vida civil,pagador de impostos ha 30 anos e sabedor das necessidades do país,não me envergonho de ser fritado por voces aí,em 20 dias talvez mas,ofereço a razão,justiça e senso prático comum a qualquer cidadão sem rabo preso,que sabe recebr pouco e pagar muito,sem pretensão e necessidade de trocar favores com quem quer que seja.Saberei os preços de faxineiros terceirizados,do cafézinho,da segurança enfim,tudo que fazemos aqui na vida privada,por falta de rabo preso,eu posso fazer aí no emprego ministerial.Não preciso de mais que 30 minutos para almoçar,trabalho com gosto 12 horas diárias,ou mais se for preciso e,trabalhar com prazer nos finais de semana se for necessário.Posso morar em um simples Hotel com bom chuveiro e cama larga e,se preciso for,dirijo o carro da "firma". Presto contas e fiscalizo quialquer centavo gasto.Também não tenho muitos amigos e parentes para empregar no cabide,talvez meia dúzia de confiança.Se precisar também posso viajar sem cuecas.Se interessar,procure-me,acompanho a vida aqui de baixo,sei mais e sou mais capaz que muitas destas mariposas daí,gravitando em torno de qualquer fonte de luz! Por favor,muito boa sorte para seu governo!

Mauricio Villela mauricio@dialdata.com.br

São Paulo

________________________

TIRIRICA, PIOR FICA

O palhaço sem graça ofereceu carona com os votos dos incautos para Valdemar e outros PR (será partido da renda?). Então pior que estava ficou e pior ainda pode ficar se der caldo com Maggi ou Souto (será que alguém esta preso?). Partidinho que honra o nome de nanico este PR , fazendo política rasteira, própria de Garotinhos.

Márcio M. Carvalho mmcoak@hotmail.com

Bauru

________________________

RATING BRASIL

Assim como existem as agências de rating para classificar a economia de um país, gostaria que também criassem agências para se classificar a conduta moral e ética dos políticos brasileiros! Com certeza nossa nota seria "ZZZZZ-100", completamente desclassificado

Jose Candido da Silveira Lienert Jr. jclienert@gmail.com

São Paulo

________________________

INTENÇÕES REPUBLICANAS

Com a experiência de quem faz política desde 1963, quando já estava envolvido em atividades estudantis, e que posteriormente, fazendo política partidária, teve a oportunidade de "vagar" pelo MDB, PMDB, PDT e, finalmente, PCdoB, encontrando em todas estas legendas o mesmo princípio do uso abusivo da força da militância como "massa de manobra", para satisfação dos "donos de partido", tenho dito repetidamente dito que toda a nossa "fauna política", independente de viés ideológico e/ou partidário, são farinha do mesmo saco, que usam e abusam das máquinas partidárias, como instrumento de garantia de poder e riqueza. Vejamos o exemplo de todo esse "imbróglio" criado em torno da nomeação do substituto do ministro Alfredo Nascimento, em uma ridícula queda de braço na qual o PR está fazendo de tudo, e mais alguma coisa, para manter o Ministério dos Transportes sob o domínio da legenda. Será que alguém pensa que toda essa luta do PR para continuar à frente do Ministério dos Transportes deriva de algum interesse pelo bem público, a exemplo de um plano de recuperação das estradas brasileiras? Nada disso! O Partido Republicano que continuar no comando da pasta não só para não perder os muitos cargos que "amealhou" na estrutura ministerial, durante os quase dez anos da gestão de Alfredinho, como também, e principalmente, continuar administrando os milionários negócio já entabulados durante essa gestão que acabou de "sair pela porta dos fundos". Em suma, fique bem claro que essa ganância do Partido Republicano pelo Ministério dos Transportes, estão longe de ser, minimamente, "REPUBLICANAS".

Júlio Ferreira julioferreira.net@gmail.com

Recife

________________________

FAXINA GERAL

Parabéns à leitora Eliana França Leme pela excelente mensagem dirigida à presidente Dilma em Ousar e inovar é preciso (8/7, A2). Como ela bem afirmou, a presidente ficaria na história se buscasse apoio na oposição (e, acrescentaria eu, em todos os brasileiros de bem) para conseguir acabar (ou reduzir) a cultura de desfaçatez e de impunidade herdada do governo Lula. Ela precisa agir rápida e eficazmente, com o apoio dos mais conscientes e dos sacrificados pelos pesados impostos e juros, para coibir o "toma lá, dá cá", assim impedindo que "mais recursos sejam tragados pelos viciados em corrupção". Interessante notar que logo acima desta missiva, em Sinais particulares do criativo e perspicaz Loredano, aparece a presidente empunhando esfregão, com balde e rodo ao lado, olhando para a imagem de Lula sorrindo meio maroto meio debochado. Espero que Dilma tenha nesse balde bastante "detergente anti corrupção, mutretas e maracutaias". Se não tiver, posso iniciar campanha de donativos para mantê-lo cheio, pois ela vai precisar de muito detergente, assim como energia e palha-de-aço para limpar toda a herança maldita que está aparecendo em seu caminho. Vamos torcer para que ela logo comece a faxina geral!

Silvano Corrêa scorrea@uol.com.br

São Paulo

________________________

HOMEM PÚBLICO

No Brasil, homem público corrupto nunca trânsita em julgado, incrível!

Francisco José Sidoti fransidoti@gmail.com

São Paulo

________________________

O TRIBUNAL DAS URNAS

Os réus do mensalão, provavelmente,deixarão de ser punidos, face ao decurso da prescrição e extinção da pretensão punitiva do Estado. No entanto, poderão ser condenados por outro colegiado, aqui da terra, desde que haja consciência do povo brasileiro: O Tribunal das Urnas.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

________________________

PORQUE NÃO OS 38?

Em entrevista, Roberto Jefferson comenta a decisão do procurador-geral da República, Roberto Gurgel, de pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) a condenação de 37 dos 38 réus do caso mensalão, dizendo que agora ficará muito dificil para Lula desmentir o mensalão. Bom, convenhamos que Jefferson também não disse tudo o que sabia naquela ocasião... ele evitou, por exemplo, reconhecer que Lula, tanto quanto Zé Dirceu, sabia de tudo. Mas por que 37 dos 38, e não todos? Ah... Gushiken ficou de fora porque, se for divulgado o que existe sob o manto de segredo que encobre as investigações sobre os fundos de pensão das estatais, todos controlados por amigos do petista Gushiken, o salseiro seria tão grande que abalaria as fundações de Brasília, até mesmo os alicerces da República! Uma pena que nunca façam o serviço completo...

Mara Montezuma Assaf montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo

________________________

OUTRA AJUDINHA

Depois do Corinthians, agora o Santos? E São Paulo e Palmeiras, nada.

Cícero Sonsim c-sonsim@bol.com.br

Nova Londrina (PR)