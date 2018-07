Cartas - 09/09/2011

Brasília dá o exemplo

Poucos dias depois da vergonhosa votação secreta dos deputados federais em que o corporativismo imperou sobre a ética, a população de Brasília deu o grande exemplo de revolta contra a corrupção, em passeata com mais de 30 mil participantes. Tomara que cidadãos de outras cidades sigam o exemplo e isso seja o princípio do resgate da ética no País, tão vilipendiada nos últimos anos, passando-se a mão na cabeça dos corruptos e corruptores.

EDISON ROBERTO MORAIS

ermorais@uol.com.br

São Paulo

_______

Foi só o começo

Tenho certeza que as manifestações contra políticos e empresários corruptos e corruptores a que assistimos durante as comemorações do Dia da Independência nos serviram não só para acreditar que ainda há uma esperança, como também para dizer que esse foi só o começo. Felizmente, o povo brasileiro começou a levantar-se do berço esplêndido.

LEÔNIDAS MARQUES

leo_vr@terra.com.br

Volta Redonda (RJ)

_______

Exercício de cidadania

As manifestações no Dia da Independência contra a corrupção e o desvio de recursos públicos como nunca antes neste país foram, sim, apenas o começo. Os brasileiros não precisam de feriados para mostrar a sua indignação, todos os dias, incluindo os fins de semana - em parques, avenidas, praças - servem para isso, ou seja, exercer o papel de cidadãos e cobrar das autoridades a aplicação dos altos impostos em saúde, educação, segurança... Patriotismo é como andar de bicicleta, aprende-se uma vez e não se esquece mais. Já é hora de o Brasil ser amado pelos brasileiros, cobrando, no mínimo, honestidade dos políticos, pois mesmo sem roubar eles já são um peso para a Nação.

LUIZ RESS ERDEI

gzero@zipmail.com.br

Osasco

_______

Mensalão do PT

Por favor, srs. ministros do STF, parem tudo e julguem o mensalão, para que o povo ainda acredite que vale a pena ser honesto!

ANA MARIA CARMELINI

anacarmelini@carmelini.adv.br

São Paulo

_______

Marco regulatório

Por que no PT tanto se fala de um marco regulatório para a imprensa? Estaria a imprensa roubando dinheiro público? Por que não estabelecer um marco regulatório para membros do partido contra a contumaz e descarada corrupção na política? Faria muito mais sentido e o povo brasileiro agradeceria. De coração!

HENNING DAUCH

hedauch@terra.com.br

Jundiaí

_______

Olhos vendados

Vivemos anos de ditadura militar com a censura barrando muitas coisas, algumas boas e outras horríveis. Estamos passando um momento ímpar na política, a corrupção aflora na mídia. Ficamos sabendo dos casos Lalau, PC Farias, mensalão e tantos outros. Agora querem vendar nossos olhos e pôr mordaça em nossos meios de comunicação. Viva ao artigo 5.º, inciso IX, da nossa Constituição!

EDNAMÉRICO MINHOTO

stengetelhado@yahoo.com.br

Campinas

_______

PRÊMIO

Cumprimentos

Parabéns ao Estadão por mais uma premiação, agora pelo excelente caderno Guerras Desconhecidas do Brasil, que, aliás, deveria ser transformado em livro, tal a importância do seu conteúdo. Pena que, apesar de tudo isso, o Estadão continue censurado pelos donos do Maranhão!

JOSÉ MILTON GALINDO

galindo52@hotmail.com

Eldorado

_______

ECONOMIA

Isenção de PIS/Pasep

Os empresários que geram empregos têm de pagar PIS/Pasep e os tablets, que nos tiram empregos, terão isenção. Onde está a lógica? E isso partindo de uma relatora de um partido comunista. Sinal dos tempos...

CARLOS JOSÉ BENATTI

cjbenatti@globo.com

São Paulo

_______

Benefícios para montadoras

As montadoras com fábricas no Brasil querem isenção de impostos e todo tipo de facilidades, mas não aceitam oferecer nenhuma contrapartida em qualidade, desenvolvimento ou preço. Ao mesmo tempo, reclamam da "invasão dos importados", mas parecem esquecer que a esmagadora maioria das importações é de carros delas mesmas, em especial da Argentina e do México, de onde, aliás, vêm sem recolher Imposto de Importação, ao contrário dos chineses e coreanos; e que o País não exporta mais carros justamente por elas terem focado a produção aqui apenas em produtos de baixa qualidade e baixo valor agregado. Presidente Dilma, estamos vendo o mercado de automóveis do Brasil se modernizar e ter preços mais justos por causa da concorrência, por favor, não nos leve de volta aos anos 80 e a seus produtos caros e obsoletos, que servem só para enriquecer poucas empresas estrangeiras!

RENATO REA GOLDSCHMIDT

reagold@gmail.com

São Paulo

_______

ESTRADAS

Mogi-Bertioga

Em resposta à carta do leitor sr. Gilberto Scandiuzzi (27/8), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) esclarece que, de acordo com a Diretoria Regional, responsável pela Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098), não há carcaças de caminhões abandonadas no entorno da pista. O DER informa ainda que a sinalização na SP-098 está de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Ao longo da via estão indicados os locais onde é proibida e permitida a ultrapassagem (placa indicativa e faixas divisoras de fluxo). Vale ressaltar que todos os motoristas devem obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro, que aponta que a ultrapassagem deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas pelo código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda (artigo 29, inciso IX). O DER reforça a importância da prudência do motorista nas estradas, da obediência à legislação de trânsito, do respeito à sinalização da via e aos limites de velocidade e atenção às ultrapassagens e conversões.

LARISSA HAACK, Assessoria de Imprensa

transportes@transportes.sp.gov.br

São Paulo

_______

"Cabresto: pelegos não têm independência"

A. FERNANDES / SÃO PAULO, SOBRE A AUSÊNCIA DA CUT, DA UNE E DO MST NOS PROTESTOS CONTRA A CORRUPÇÃO REALIZADOS EM 7 DE SETEMBRO

standyball@hotmail.com

"O que o PT quer ou tem a esconder?"

TANIA TAVARES / SÃO PAULO, SOBRE O "CONTROLE SOCIAL DA MÍDIA"

taniatma@hotmail.com

_______

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 1.280

TEMA DO DIA

Palestina luta na ONU por reconhecimento

Em carta, ANP conclamou líderes a se esforçarem para que o ''povo palestino alcance reivindicações''

"Se as Nações Unidas quisessem, já teriam resolvido essa questão há muito tempo!"

ALINE CASTRO

"Não existe a menor possibilidade de o Estado Palestino ser aprovado na ONU, pois os EUA já declararam que vão vetar."

CARLOS LIEBERMAN

"Espero que dê certo. Tudo bem que Israel não respeita nenhuma resolução, mas já é um belo avanço."

EMIR HAMAN

_______

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

O POVO E O 7 DE SETEMBRO

Céu azul, lindo de morrer! Sob esse cenário, milhares de brasileiros indignados participaram de marchas contra a corrupção pelo País afora. O povo se uniu para gritar basta, para dizer aos políticos corruptos que o Brasil é nosso, e não deles. Aproveitando slogan do governo, o povo sabiamente disse: "País rico é país sem corrupção!". Ainda manifestando ojeriza às "gangues" ou "máfias" dos Sarney, dos Roriz, lembrando de personagens outros como Lula, Dirceu até Ricardo Teixeira, o povo disse chega, não é isso que queremos para nós! Pediu mais: o fim do voto secreto, que atos de corrupção se tipifiquem como crimes hediondos, prisão para os corruptos, ressarcimento aos cofres públicos, atitude por parte de nossa presidente, enfim, pediu decência, correção, verdade, justiça. Todos - jovens, idosos e crianças -, nessa festa emocionante de cidadãos legítimos, bradamos por dignidade! Sob este céu azul e lindo, o que todos queremos e exigimos é um Brasil do qual possamos nos orgulhar! Pra valer!

Myrian Macedo myrian.macedo@uol.com.br

São Paulo

_______

PASSEATAS CONTRA A CORRUPÇÃO

Parabéns aos brasileiros que finalmente se indignaram contra a corrupção no Brasil, participando das passeatas que pipocaram no feriado de 7 de Setembro. Mas precisamos parabenizar principalmente os jovens de Brasília, porque lá está o coração dessa bandalheira. Por mais que o resto do país mostre sua indignação é em Brasília que os políticos sentem a força dela. Nós brasileiros de todos os recantos estamos solidários nessa hora, mas pedimos aos jovens de Brasília que continuem nos representando como o fizeram nesse dia, porque nós pais, perto da aposentadoria já contribuímos e muito com altíssimos impostos e carregamos nas costas esse governo balofo, mal gerido e corrupto e se não se indignarem agora exigindo combate a corrupção, os burros de carga no futuro desse Brasil sem lei serão vocês! Cidadania se conquista exigindo e não esperando acontecer.

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

_______

EU QUERO É MAIS!

Algumas pessoas reclamaram que nas manifestações do dia 7 de setembro o povo não colocou cartazes contra Dilma, Lula, PT etc... Eu ponderei que pelo fato de a corrupção estar disseminada não só em todo ambiente político como também na sociedade civil, que não era a hora de se dar nomes aos bois, pois é a boiada que está doente! Mas uma coisa eu vi... cartazes pedindo faxina total. E é nesse ponto que temos que insistir, pois o arremedo de faxina que Dilma começou e já acabou sem quase nada limpar, não foi feita por iniciativa própria, porque a lambança lhe incomodasse... mas tão somente devido às denúncias que a imprensa veiculou . Que estas manifestações que pipocaram por todo Brasil e que repercutiram até na imprensa internacional sirvam de recado: políticos corruptos... coloquem suas barbas de molho porque o povo ousou ir às ruas protestar... e o melhor de tudo, sem bandeira nenhuma que o conduzisse ou manipulasse . Foi como andar de bicicleta... a gente demora a aprender, mas depois que sai andando, a gente se entusiasma tanto que arruma até desculpa para pedalar. E não desaprende nunca! Não vejo a hora de acontecer uma nova manifestação e sei que não vai demorar, pois motivos não nos faltam... e certamente ela será maior ainda! Eu quero é mais!

Mara Montezuma Assaf montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo

_______

O QUE O POVO QUER

Não é possível mais conviver com essa situação. No desfile do 7 de Setembro, a presidente Dilma Rousseff teve que assistir, também à Marcha Contra a Corrupção e deverá aceitar o que realmente o povo espera do seu governo: aplicação imediata da "Lei da Ficha Limpa", a anulação da constrangedora "absolvição" de Jaqueline Roriz e a continuação da "varredura" dos corruptos. O PT, que sempre se proclamou defensor da liberdade de expressão, luta, agora pra impor uma lei que controla a mídia, disfarce bem ridículo de uma censura a moda das republiquetas de triste memória. Pra enfrentar os problemas com a saúde, a baixa remuneração dos aposentados, o ensino público e as emendas dispendiosas, recorre-se ao aumento de impostos. O país que mais arrecada imposto no mundo, com retorno em aplicações sociais inexpressivo, quer o que mais desse povo? Só com os últimos aumentos de salários vultosos que a grande trupe de políticos, de todas as esferas recebem, daria pra cobrir todos os problemas de saúde. Ganham muitíssimo bem, salários que muitos deles, na vida particular, se tivessem de trabalhar fora da esfera pública, nunca alcançariam nem a metade do que apuram. E, no entanto, roubam, corruptos malditos. Estão testando a paciência da população, querem impor um sistema de vida fazendo crer que a corrupção seja encarada como consequência banal na vida dos contribuintes. A Marcha Contra a Corrupção foi pacífica, ordeira, educada e respeitosa. Mas a angustia e a intolerância diante desse quadro de malversação dos bens públicos, isso falou alto, berrou, gritou, a dor dos injustiçados que sofrem depois de dedicarem suas vidas com trabalho e sacrifícios, em todas as categorias, pagando seus impostos na crença de que tudo vai ser para o bem público. A certeza de que não haverá movimentos das Forças Armadas como em 1964 dá a eles uma folga no aperto da justiça. A "absolvição" de Jaqueline Roriz é um exemplo disso. Vergonha danada, velhacaria nauseabunda, safadeza rasteira com odor putrefato de cadáveres em decomposição. Essa é a corja de PoliTicos que brincam com o povo. Vagabundos, só pensam em viagens com "jatinhos" de empreiteiras. Com que cara ela e os outros envolvidos em corrupção vão enfrentar seus pares? Com as mesmas caras pois sabem muito bem que o velho e safado ditado ainda funciona: "O roto não pode falar do rasgado" Farinha do mesmo saco. Pobre de nós.

Modesto Laruccia modesto.laruccia@hotmail.co

São Paulo

_______

MANIFESTAÇÕES

Movimentos em protestos contra a "corrupção" começam a aflorar, e é emblemática a participação do sr. Ophir Cavalcanti (presidente da OAB) na passeata de Brasília, em pleno 7 de Setembro. Passou da hora dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo acordarem e punirem exemplarmente os inúmeros ladrões que vem lesando livremente a Nação. Por enquanto os manifestos são pacíficos, e tomara assim continuem, desde que o eco disso tenha ressonância entre os homens que detêm o poder. Basta de papo furado, basta de "imunidade" parlamentar, basta de lentidão no STF. Os homens têm de recuperar a dignidade que o Brasil e os brasileiros merecem.

Ademar Monteiro de Moraes ammoraes57@hotmail.com

São Paulo

_______

QUADRILHA

Se "uma quadrilha instalou-se em Brasília", como noticiam, não adiantarão faixas contra corrupção. Só o voto pode derrubá-la.

Paulo de Souza Cavalcanti paulo_souza_cavalcanti@ig.com.br

São Paulo

_______

VOTO DISTRITAL

Fazia tempo que não me sentia, num 7 de Setembro, verdadeiramente imbuído de um espírito patriótico e de comprometimento com o país em que nasci. Pois foi o que aconteceu nessa semana - graças às dezenas de marchas contra a corrupção realizadas em diversos pontos do Brasil, que mostraram o quanto os cidadãos decentes que se sentem mal representados pelos que estão no Congresso podem fazer barulho, pedir providências e expressar toda a sua indignação com o maremoto de corrupção que toma conta do ambiente político nacional, fato que se agravou ainda mais nos últimos oito anos. Nós, brasileiros honestos, queremos o fim da impunidade, o fim da roubalheira de dinheiro público, mais ação sobre as coisas nas quais há muito tempo sentimos tanta carência - saúde, educação, meios de transporte público dignos... enfim, mais representatividade nesse sistema político que se diz representativo, mas que na verdade não é. Algo que poderia aprimorar o sistema, reduzir a enorme distância existente entre os cidadãos e seus representantes - a qual só serve de auxílio àqueles que "se lixam para a opinião pública", como disse certa vez um deputado - e assim colaborar para que esses anseios se tornem ainda mais efetivos é a proposta de implantação do voto distrital no País. Uma mobilização da sociedade em prol dessa mudança na legislação eleitoral, aos moldes das exemplares manifestações que tomaram conta das ruas nesse dia da Independência, seria um passo importante na direção que o Brasil tem de necessariamente tomar se quiser concretizar-se como uma democracia séria e atenta às reais demandas da sociedade que trabalha duro e paga religiosamente seus impostos.

Henrique Brigatte hbrigatte@yahoo.com.br

Pindamonhangaba

_______

PROTESTOS EM SÃO PAULO

Decepcionante a participação do paulistano na "Passeata contra a Corrupção", feita no Sete de Setembro, quando apareceu uns poucos cidadãos dispostos a protestar com a situação atual onde os políticos perderam os freios de forma definitiva, pela falta de reação nossa a tanto abuso. Enfiam a mão no dinheiro publico sem a menor cerimônia, fazendo o eleitor de palhaço. Motiva mais passeata gay que uma em defesa do cidadão contra essa cambada de ladrões que infesta país adentro ocupando cargos públicos. Noutra passeata vamos usar uma nova bandeira: "Tire a bunda da cadeira, vá prá rua protestar contra a roubalheira".

Laércio Zannini arsene@uol.com.br

São Paulo

_______

PRONTOS PARA MAIS

A amostra pode ter sido diminuta, mas a mobilização dos cidadãos de bem neste 7 de Setembro serviu para mostrar às autoridades que os brasileiros estão prontos para maiores protestos. Uma coisa foi unânime nesse movimento, o País não está mais disposto a aguentar enganação corrosiva dos políticos que confundem o bem comum como bem próprio. Não paguem pra ver!

Leila E. Leitão

São Paulo

_______

ESPERANÇA

A matéria sobre os protestos em São Paulo com o título Poucas Pessoas... (8/9, A6) revela um viés equivocado. Participei desde a manhã até a tarde e posso assegurar que o comparecimento total foi superior a 3 mil pessoas. Tenho fotos e filmes. Ao desvalorizar a adesão, a imprensa contribui para o ceticismo e para o estado de acomodação que sempre caracterizou o povo brasileiro. "Não à Corrupção!" e parabéns aos jovens líderes que organizaram os movimentos. Vocês são a nossa esperança!

Gilberto Dib gilberto@dib.com.br

São Paulo

_______

NO CAMINHO CERTO

Com o incentivo da Internet, várias passeatas aconteceram neste 7 de Setembro no Brasil. Pela primeira vez os pelegos do PT, CUT, CGT, e que tais, não foram os organizadores e partícipes, e os que nelas compareceram o foram por livre vontade, reivindicando desta vez coisas justas, como reformas políticas, combatendo a corrupção que rola solto no governo, e outras. Vimos pelos jornais e pela TV o que realmente ocorreu, pacificamente. Esse é o caminho, vamos continuar, para conseguirmos que seja banida a corrupção e punidos os culpados (como crime hediondo), que as eleições de congressistas sejam por voto distrital (para não ter o governo que "negociar" com eles), diminuição da carga tributária e melhor aproveitamento das verbas arrecadadas. Esse é o caminho.

Carlos E. Barros Rodrigues cebr2403@gmail.com

São Paulo

_______

BEM VINDOS DE VOLTA, CARAS-PINTADAS!

Bem-vindos de volta, jovens caras-pintadas! Parabéns por despertar o povo brasileiro do estado de letargia e de dolorosa impotência dos que se viram órfãos de líderes a nos dar um norte e voz contra essa abjeta corrupção e impunidade que tem permeado a vida pública brasileira, deixando-nos revoltados, mas esmorecidos. Desde a cooptação da UNE pelo lulopetismo, por meio de polpudas verbas, o ardor da juventude estudantil, extinguiu-se. E sem defesa de ideiais, a juventude perde muito do sentido de sua existência e o vazio toma conta de suas almas. Mas ontem, principalmente em Brasília, vimos os jovens ressurgindo, suas vozes se fazendo ouvir, resgatando nossa esperança , encorajando-nos a protestar contra essa chaga que corrói as entranhas da nação. Que fique para trás essa saudosa UNE de ontem, que hoje tristemente se apequenou a despeito de tantos escândalos. Outra forma de mobilização está sendo criada, felizmente, para preencher essa lacuna deixada no cumprimento da missão da juventude: a de expor para a sociedade o que está em desacordo, pois são vocês os herdeiros do futuro e os que sofrerão as consequências dos malfeitos de agora. Assim, às gerações dos mais velhos caberá apoiá-los em suas reivindicações por um país melhor. Jovens, o Brasil precisa de vocês mais do que nunca. Reassumam pois seu papel histórico em defesa da pátria e estejam certos de que milhares marcharão ao seu lado se for pelo que é justo e correto. Sim, país rico é um país que preza a ética e a decência, pois tudo o mais decorre disso.

Eliana França Leme efleme@terra.com.br

São Paulo

_______

FARÓIS EM PROTESTO

Se substituirmos as passeatas pelos faróis acesos contra a corrupção o resultado certamente será mais rápido. Acender os faróis dos carros todo mundo pode e não custa nada, é só divulgar e fazer as pessoas saberem que os faróis acesos é um protesto contra a falta de decência na política. Imagine o Brasil todo de faróis acesos? Eu já acendi os faróis do meu carro e estou andando com eles acesos todos os dias, durante o dia todo.

Acenda o seu e passe essa idéia para frente.

José Aparecido Ribeiro www.sosmobilidadeurbana.org

Belo Horizonte

_______

SETEMBRO

Não somos governados por Mugabes nem guiados pelos espíritos de Ferdinand Marcos e Idi Amin Dada, mas comumente temos esta sensação. Se o legislativo carece de pessoas mais éticas e com melhor nível de escolaridade, o que em sã consciência, podemos esperar dos mandatários do STF. No mínimo deveríamos estar aliviados com o nosso pleito ao ficha limpa,um milhão de pessoas clamaram em nosso nome, mas, não estamos!

O que falta a esses nossos representantes máximos que frequentaram escolas e depois um concurso para a mais alta magistratura? O certo e o errado caminham lado à lado e são inerentes até aos leigos como nós, que fomos criados de maneira heterogênea ,mas, para uma sociedade igualitária. O simples fato de não se tomar uma decisão já é um ato em si, exemplificando o triste caso dos mensaleiros impunes. E agora como ficaremos? A orfandade que querem nos impor pode ter desdobramentos que não são genéricos, numa sociedade, que está aos limites da paciência! Que cada um cumpra com espírito democrático, galhardia e honestidade o ofício para o qual foram talhados. Isso é o que o Brasil merece e que continuamos esperando neste sugestivo mês de setembro.

Mara Fonseca Chiarelli mara.chiarelli@ig.com.br

Mogi Guaçu

_______

FESTAS

Pelo menos dois desfiles abrilhantaram de modo peculiar as festas da nossa incompetência, desculpem Independência! Um foi em Brasília, como mostra na primeira página do Estadão de 8/9, a passeata contra a corrupção, abrilhantada pelas demonstrações da Esquadrilha da Fumaça, da nossa heróica Força Aérea Brasileira, quiçá lembrando-se da "República do Galeão". Outra foi na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Forças da PM, Exército, Fuzileiros Navais, desfilaram dando tiros contra um dos poderes da República - o tráfico de drogas. Segundo o secretário segurança José Mariano Beltrame, esse novo confronto não ira modificar o cronograma da implantação da UPPs, Unidade de Polícia Pacificadora, enquanto os traficantes vêm à tona gritando: podem vir quente, que já estamos fervendo! E como dádiva ao 7 de setembro, inda nas manchetes da primeira página do Estadão, ficamos sabendo que, "BC perdoa R$ 18,6 bi para que bancos do Proer quitem dívida". São os famosos já falidos: Banorte, Econômico, Nacional e Mercantil (PE).Tudo conforme às nossas leis que protegem bandidos do colarinho branco, até os pés-de-chinelo da mais baixa escória. Lamentável!

Roberto Stavale bobstal@dglnet.com.br

São Paulo

_______

PRESSÃO

Sete de Setembro é um dia que suscita pensamentos dos mais diferentes possíveis. Uns sentem-se chateados pela situação vivenciada pela política atualmente; outros alegram-se com esperança de que o futuro será melhor que o presente. É comum ver desfiles de militares, presidentes saírem às ruas acenando para a população. Enfim, o dia da Pátria serve para demonstrar o amor pelo país. Nesse último dia da Independência, vários movimentos contra a corrupção ocorreram em cidades ao redor do país. Há melhor prova de amor que essa? Alguns organizados por escolas, por igrejas ou mesmo por ONGs, porém todos com a mesma intenção: reduzir a corrupção, que cria em muitos cidadãos um sentimento desolador quando o assunto é política. Alguns podem até afirmar que as manifestações não terão efeito, mas é um começo. O começo do fim da corrupção. Não é da noite para o dia que se retira da política uma doença que afeta o país há mais de séculos. No entanto, o primeiro passo foi dado. E é isso que importa. Se fôssemos aguardar as coisas melhorarem pelo seu curso natural, certamente não obteríamos resultados aceitáveis em tempo curto. Fazer todas essas reivindicações no dia da Pátria é a chance de reafirmar os direitos da população e as obrigações do governo para com ela. É a hora de protestar contra os vícios da política atual, contra as leis defasadas e a impunidade reinante. O caminho para o avanço com certeza é o da pressão da população contra o governo, de maneira pacífica e educada, como foi na quarta-feira.

Paulo Eduardo Palma Beraldo paulo.eduardo10@hotmail.com

Bauru

_______

FINALMENTE

Recentemente, escrevi a respeito da passividade do povo brasileiro, que faz manifestações sobre qualquer coisa, mas não se manifesta contra a corrupção e a impunidade cada vez maiores e mais declaradas na "política" brasileira, nos poderes públicos. Pois então vejo, nos jornais, grupos se organizando para protestar contra a corrupção. Aqui em Florianópolis o dia 7 de setembro foi o Feriado contra a corrupção, assim como em várias outras partes do Estado e do país. O estopim foi a absolvição da deputada federal Jaqueline Roriz e a indignação é geral, houve manifestações bastante significativas em vários lugares, apesar do mau tempo, pelo menos aqui no sul. Já não era sem tempo. Os escândalos explodem todo dia, são tão freqüentes que ninguém mais dá importância. Mas o fato de a maioria dos deputados fazer vistas grossas para o recebimento de propina, pela deputada, documentado e exibido largamente por fotos e filmes em jornais e na televisão, foi a gota d´água, pois inocentá-la com prova tão contundente, evidencia que todos eles tem rabo preso. Se estão protegendo um dos seus pares, é porque têm culpa no cartório e precisam da solidariedade de todo a classe, para quando chegar a sua vez de ter seus "desvios" denunciados. Deram atestado de que são corruptos, sim, admitiram que também têm seus podres e querem garantir a "cobertura" quando tiverem que se defender. Parece que a "faxina" já deu o que tinha que dar. Continua tudo como dantes, no quartel de Abrantes. Ou será que a presidente tentará continuar a limpeza? Como eu já disse, Dilma declarou, em alto e bom som que a faxina que quer fazer é na pobreza. Pois acabar com a pobreza significa extirpar os políticos corruptos que gastam o dinheiro público que deveria ser usado na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança, etc. Se não houver corruptos exaurindo os cofres públicos, haverá recursos para beneficiar o cidadão brasileiro, como deve ser. Haverá emprego, haverá hospitais, médicos, equipamentos, escolas com manutenção, professores bem pagos, policiais em número suficiente em nossas cidades, ganhando o suficiente, para que tenhamos segurança de fato. E por aí afora. Quem sabe agora, com essas manifestações, o cidadão brasileiro acabe se indignando com a roubalheira que grassa em nosso país e faça ouvir a sua voz?

Luiz Carlos Amorim http://luizcarlosamorim.blogspot.com

São Paulo

_______

PATRIOTAS?

E mais um 7 de Setembro se foi. Comemoração que é bom mesmo, só em Brasília, quando as e os caras-duras de sempre tentam nos fazer acreditar que são patriotas. Tudo regado a nossa grana, sem dúvidas.

Geraldo Alaécio Galo ggalo10@terra.com.br

Guarulhos

_______

O DISCURSO DA PRESIDENTE

Bastou o término do discurso do presidente da República, Dilma Rousseff, dizendo trabalhar a melhora da saúde, educação segurança e iniciar o jornal de notícias noturnas com a manchete "aumenta o endividamento dos aposentados" ora, se de um lado o governo abre os cofres aos aposentados, estes, por necessidade pedem, mas não tem como saldá-los, ganha-se pouco, nega-se aumento real de seus salários, impedidos por ela mesma, por outro lado, gostaríamos de ouvir nesta véspera do dia da Independência, que seu governo preocupa-se em exigir moralidade da classe política, ai sim estaríamos radiantes em vê-la diante das câmeras de televisão, o País economizaria e teria verbas suficientes para saúde, segurança e educação, sem ignorância sabe-se conseguir as coisas, esmolas enfraquecem uma raça e os tornam submissos, o trabalho dignifica o homem, os bens da saúde por exemplo, são sempre superfaturados, pouca coisa chegam aos hospitais e postos de saúde, e lá chegando tomam rumos diferentes,anunciar um Brasil onde o governo seja organizado e não o crime, onde seus políticos não banalizem tanto os escândalos, ai sim teríamos um Brasil sem miséria como queres.

Julio Jose de Melo julinho1952@hotmail.com

Sete Lagoas (MG)

_______

DILMA NO AR

O pronunciamento da presidente Dilma Rousseff, por ocasião do 189.º aniversário da Independência do Brasil, não apresentou nenhuma notícia que impactasse pelo conteúdo. A presidente limitou-se a desfilar programas e mais programas que serão incrementados, mas chama a atenção o projeto para construção de 4 universidades, enquanto o ensino fundamental na escola pública atinge índices vergonhosos. Voltar o ensino à formação de bacharéis é meta escolar que dará diploma a Chico Bento e Zé Lelé, que continuarão usando o '''' nóis vai pegar o peixe'''' e subtraindo 14-7 = 6.Terminada a fala da presidente, entra William Boner e anuncia que a inflação acumulada em 12 meses atingiu 7,23%, a mais alta desde 2005. Parece que a Presidente estava falando de outro país, aquele da Alice, criadompor Lewis Carrol.

Jair Gomes Coelho jairgcoelho@gmail.com

Vassouras (RJ)

_______

MARCHA ''NELLES''

De onde terá vindo a madeira utilizada para fazer os tapumes que blindaram, das manifestações de protesto, as autoridades presentes no palanque oficial do desfile de 7 de Setembro em Brasília? Terá sido da cara de pau de boa parte dos presentes?

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

_______

NÚMERO PERIGOSO

Caríssima presidenta Dilma, a senhora está chegando num número de ministérios muito perigoso. Até agora são 39, não deixe chegar a 40, ele lembra o Ali Babá, aliás, já tivemos uma passagem vergonhosa, os 40 do mensalão.

Ivan Bertazzo bertazzo@nusa.com.br

São Paulo

_______

A RAINHA ESTÁ NUA

O PT não inventou o sistema político brasileiro, não criou o fisiologismo, nem deu origem a corrupção. Tudo isso já existia antes de ele assumir a Presidência. Mas, nada do que se está vendo, na escala, na extensão e na profundidade que se revelam deixa de ter a sua marca registrada. O PT deixou uma herança maldita: a corrupção sistêmica e disseminada no setor público, o aparelhamento do Estado em níveis que nunca se tinha visto, incluindo ministérios cruciais e a desmoralização do sistema partidário. Ou, nos livramos dessa herança, ou para desgraça do país, seremos tragados por ela.

Carlos Iunes carlosiunes@bol.com.br

Bauru

_______

VALE A PENA LER DE NOVO

Vale a pena fazer de novo, agora, a leitura do termômetro da corrupção política no Brasil nos momentos em que se disputava o segundo turno da eleição presidencial de 2010: Lia-se, então, no site Congresso em Foco: 397 parlamentares estão sendo investigados no Supremo Tribunal Federal. Somam 33 os inquéritos e ações penais contra 21 senadores. Contra deputados, são 97 ações penais e 256 inquéritos. O PMDB tem o maior número de parlamentares processados, isto é, 36 dos 108 membros da bancada, um terço do total. O DEM tem 23 parlamentares alvos de ações, o PSDB 20, PP 19, PR 18, PT 11, PTB 11. Das 19 legendas com cadeiras no Congresso, apenas não têm congressistas processados o PC do B, PSOL, PTC e PT do B. Os crimes mais frequentes dos parlamentares brasileiros, segundo a então leitura do site Congresso em Foco, são: apropriação indébita de bem ou valor, formação de quadrilha, crime de responsabilidade no exercício da função, crimes contra a honra, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, crimes eleitorais, crimes contra o sistema financeiro nacional, corrupção passiva e ativa. Possa sobreviver nesse pântano moral a nossa querida Pátria Amada, Idolatrada, Salve Salve, Brasil.

Apollo Natali apollo.natali2@gmail.com

São Paulo

_______

LUTA PELA CIDADANIA

O Brasil comemorou neste sete de setembro 189 anos de sua independência, mas ainda falta muito para que seu povo, honesto e trabalhador, possa também comemorar. Para isto ele terá que ser mais respeitado e valorizado como cidadão e contribuinte. Terá de sentir que o exemplo de responsabilidade e cumprimento das leis vem, em primeiro lugar, das classes mais favorecidas e cultas. Terá que sentir natural que os impostos que paga com tanto sacrifício sejam totalmente contabilizados (sem caixa dois), havendo transparência e prestação de contas do que for realizado em seu favor. Deve sentir que o governo e a Justiça, respeitam e defendem seus interesses, especialmente fazendo valer leis como a da Ficha Limpa. Que os que trabalham honestamente são reconhecidos e remunerados por seus méritos de forma justa e correta. Que os que burlam as leis e a Constituição são punidos sem infindáveis apelações, não se permitindo a impunidade dos abonados, influentes ou amigos do poder. Nosso povo terá mais independência cívica quando todos pensarem mais no cumprimento de seus deveres, do que em formas de exigir direitos descabidos e abusivos. E todos precisam reconhecer que sem leis fortes, sem a imposição de altos padrões morais e éticos na política e no governo, viveremos e sofreremos sempre a mercê dos inescrupulosos, espertos, demagogos e populistas. O Brasil já é independente como nação; agora temos de lutar pela plena cidadania e independência de seu povo. Quem se habilitará?

Silvano Corrêa scorrea@uol.com.br

São Paulo

_______

BOATO DA OPOSIÇÃO

Paira no ar um zunzum de que a estátua de JK ficará pequena diante da que foi encomendada (maior que a do Cristo, no Rio), do Chefão dos Mensaleiros, que será colocada na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Deve ser boato da oposição para desestabilizar o Governo, pois há carência de recursos para as mais elementares obrigações governamentais.

Humberto Schuwartz Soares hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

_______

CORRUPÇÃO

Para quem tem vergonha na cara, a palavra corrupto representa alguma coisa pra ele?

Antonio Carniato Filho antoniocarniato@gmail.com

Santa Rita do Passa Quatro

_______

SAÚVA

Bons tempos quando havia o refrão: "ou o Brasil acaba com a saúva ou a saúva acaba com o Brasil". Hoje podemos afirmar que "Ou o Brasil acaba com o PT ou o PT acaba com o Brasil".

Rubens Sousa Pinto rubanfilho@hotmail.com

São Paulo

_______

FACCIOSO

Antes do governo Lula um procurador da república, com carteirinha do PT, Francisco José de Souza, atormentou com denúncias ministros do FHC, o próprio FHC e outros membros do governo, para variar exagerando nas suas funções. Alegava estar defendendo o bem público; perguntamos onde está esse senhor hoje? Parece que não há mais corrupção no horizonte ou ele já ganhou o seu quinhão do Marcos Valério?

Celso de Carvalho Mello celsosaopauloadv@uol.com.br

São Paulo

_______

COMISSÃO DA VERDADE

O Projeto "Comissão da Verdade" a ser votado na Câmara dos Deputados já na próxima semana, que vai apurar as violações dos direitos humanos ocorridas entre 1964 a 1988, deverá ser ampla, irrestrita, além do que, deverão ser apurados e esclarecidps também, os crimes de sequestros de embaixadores, roubos a bancos, guerrilhas, etc., com nomes aos bois.

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho arluolf@hotmail.com

Itapeva

_______

CRIMES DA DITADURA

A presidente Dilma não pode abrir os benditos arquivos da ditadura por dois motivos: primeiro, o acordo da época era, anistia total ampla e irrestrita, o que configuraria quebra de acordo, podendo gerar graves crises na área militar, segundo: Para abrir de forma mentirosa apenas para indenizar familiares de políticos ou artistas contando só metade da historia verdadeira seria grave crime, afinal, com exceção de quem viveu a verdadeira história , sabe que houve o lado oposto que estava trabalhando para os ditadores da antiga URSS que queriam tomar o Brasil para ser mais um " escravo" do politburo da URSS, que usaram muitos inocentes na linha de frente de uma guerra suja, onde todos torturavam e cometeram crimes,portanto caso abra estes ditos " porões da ditadura" teriam que punir muitos integrantes do governo atual que eram comandados da ditadura soviética e cometam muitos crimes contra a democracia, e de igual forma foram assassinos, portanto o acordo foi encerrar o passado.

Roberto Moreira Da Silva rrobertoms@uol.com.br

São Paulo

_______

ANSIEDADE

A ansiedade criada pela possível prescrição dos crimes do mensalão nos faz refletir sobre a atuação do time de Ministros do nosso honorável STF nos últimos tempos. O desfecho do caso envolvendo a extradição de um terrorista, acobertado pela elite do governo petista, marcada por uma esquerda, que, de tão oxidada, não é mais reconhecida, expôs o país no cenário mundial como uma espécie de porto seguro para delinquentes internacionais. Além disso, o melancólico suspense relacionado com os fichas-sujas, que ninguém sabe mais se são tão sujas assim, já que as acusações se perdem nas fissuras de um sistema de leis absolutamente inconsistente, revoltou boa parte da população. São indícios inquietantes sobre o desfecho do maior esquema de corrupção parlamentar de que se tem notícia. Esperemos, pelo menos, que não haja um encontro comemorativo dos prescritos com Cesare Battisti na praia do litoral onde o terrorista, provavelmente, está descansando.

Paulo Roberto Gotaç prgotac@hotmail.com

Rio de Janeiro

_______

MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Para isso será necessário que os meios de comunicação sejam respeitados principalmente pelos canais de televisão, que não pedem licença e invadem nossos lares. É terrível não ter opção quando ligamos a TV. Quer-se ter horas de lazer, depois de um dia de trabalho, cansados... Liga-se a televisão. O que vemos? Novelas horrorosas cheias de traição, imoralidades e ódios ou filmes violentos que atacam os nervos... É uma escola de banditismo destruindo a vida das pessoas, pois ao invés de distrair cria no indivíduo exemplos nocivos, que as deixam irritadas. Ex:se um pai de família cheio de problemas cansado, liga a televisão para aliviá-los, com as violências, estimula-o muitas vezes a pegar um revolve e matar o primeiro que encontra pela frente, olha só a responsabilidade da TV... Sou casada há 55 anos, temos 7 filhos, 5 casados e duas solteiras e cinco netos. Quando morei numa cidade do interior paulista onde meu marido era advogado, levei meus filhos quando pequenos à um zoológico. Perto do zoológico morava uma senhora cujo terraço havia algumas samambaias de Metro. Como gostaria de adquerir umas mudas, bati palmas e apareceu essa senhora que mandou-me entrar . Conversando, ela perguntou-me se eu assistia novelas e que ela estava assistindo a uma, que não lembro o nome, mas disse-me que o Denis Carvalho estava judiando muito de seu irmão Tonis Ramos e que se ela tivesse um revolve mataria o Denis Carvalho,. Eu disse à ela que era apenas uma novela, mas ela disse-me que era verdade eu vi ele maltratar o irmão. Por aí, vemos que nem todos tem a mesma cultura, E a televisão entra na casa de rincões longínquos, no meio do mato, destruindo esses caboclos inocentes. É uma afronta a Deus continuar com esses programas só para dar ibope, brincando com a vida de milhares de pessoas, que já têm tantos problemas... Pensem bem, pois os responsáveis vão prestar um dia contas a Deus. A vida é curta para ser desperdiçada desse jeito. Sinto necessidade como muitas famílias do Brasil, vendo o povo sendo destruído pela violência gerada pelos meios de comunicação, que deveria ser um meio

para educar o povo de nosso Brasil!

Maria de Nazaré Braga Carneiro mnbcarneiro@gmail.com

Peruíbe

_______

BOA NOTÍCIA

Uma boa notícia vinda de Araraquara: aprovada lei que proíbe rodeio e similares. Parabéns pela iniciativa da prefeitura e aprovação pela câmara.

Sérgio Barbosa sergiobarbosa@megasinal.com.br

Batatais

_______

EXEMPLO A SER SEGUIDO

Morada do Sol, essa é a bela e pujante cidade de Araraquara/SP que dá de fato demonstração de coerência e virtude, ao proibir rodeios em seu território municipal. Saiu na frente colocando o atraso e a judiação de animais de lado, e os tratando com dignidade e ética. Parabéns ao Legislativo araraquarense por tão nobre decisão.

José Piacsek Neto bubapiacsek@yahoo.com.br

Avanhandava

_______

GARANTIA

A presença das UPPs nos morros do Rio de Janeiro evita confronto entre rivais e, assim, o tráfico tá limpo e liberado.

A. Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

_______

AUMENTO NO JUDICIÁRIO

Li recentemente sobre o mal estar causado entre o Judiciário e o Executivo sobre a questão que envolve a reposição salarial dos servidores do Judiciário e Ministério Público da União (MPU), e gostaria de dizer que o Procurador Geral da República, nos termos da competência estabelecida na Constituição Federal, enviou à Câmara dos Deputados, no dia 31/08/2011, o Projeto de Lei que recebeu o número 2.199/2011, tratando do reajuste dos servidores do Ministério Público da União. Ademais, há ainda em trâmite o Projeto de Lei nº 6697/2009 tratando do mesmo assunto. Também importante esclarecer que a não inclusão da previsão de aumento para os servidores desse órgão ocorreu tão somente por um equívoco da chefe da Nação, mas que já foi corrigido há tempo.

Assim, não há óbice algum para a concessão de aumento aos servidores públicos da União e acredito que as declarações dadas, tais como a não inclusão do aumento no Projeto de Lei Orçamentária Anual por parte da Presidente, foi apenas um equívoco, como bem disse o Senhor Presidente do STF. Além do mais, nosso Projeto de Lei não trata de aumento salarial, mas sim de um reposição salarial, pois há pele menos 5 anos não recebemos nada, diferentemente dos servidores do próprio Legislativo (Câmara e Senado), que anualmente vem recebendo aumentos superiores ao da inflação. No ano passado, na "calada da noite" os Senhores Deputados e Senadores concederam aumento em torno de 15% para seus servidores e ainda aumentaram os seus próprios subsídios e da Senhora Presidente da República. Acredito que se o Congresso Nacional e o poder Executivo se preocupassem mais em estancar a "sangria" que faz com que nosso dinheiro seja desviado em proveito dos corruptos e partidos políticos, nosso país não trataria dessa forma seus servidores e nem a população, a quem temos o dever de servir. A Copa do Mundo e as Olimpíadas estão aí... Quem sabe não devemos nos preocupar com o fato de muitas licitações não serão realizadas e muito dinheiro público não chegará ao seu destino, porque certamente serão desviados, assim como tantos outros, não é mesmo? É bom lembrar que temos uma jornada diária de segunda à sexta, temos colegas que trabalham até nos finais de semana para colocar o serviço em dia, estamos no serviço público por mérito, visto que para chegarmos até aqui tivemos que nos submeter a um concurso público dificílimo e com a concorrência maior do que muitas Universidades. Não temos FGTS e nem pagamento de horas extras. Nossa contribuição providenciaria é de 11% sobre nossos vencimentos e muitos já não tem a aposentadoria integral. Temos que trabalhar no mínimo 20 anos no Serviço Público para fazer jus ao recebimento da aposentadoria integral, enquanto alguns trabalham no máximo 1 legislatura para se aposentar e ainda podem aumentar o seu próprio salário "na calada" da noite, às vésperas do natal e ano novo. É lamentável toda esta celeuma...

Tânia Cristina da Silveira Tania@prsp.mpf.gov.br

São Paulo

_______

AUMENTOZINHO

O deputado Cândido Vacarezza diz não ser possível conceder um "aumentozinho" de mais 50% aos servidores judiciais, por mais importante que seja o setor. Como se nesse governo houvesse algum setor importante no "legislativo", "executivo" ou "judiciário, né?

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

_______

FUX

Parece que o novo ministro Fux já aprendeu o andamento das coisas no STF, acabou de entrar e já quer o aumento para R$ 32 mil no salário dos magistrados e o pior e que defende a cobertura das perdas como se fosse antigo na casa.

Roberto Saraiva Romera robertosaraivabr@gmail.com

São Bernardo do Campo

_______

AUMENTO PARA O STF

Sr. ministro Cezar Peluso, agora que o STF está com problemas para conseguir aumento salarial, espero que o Sr entenda o quanto está difícil a situação dos aposentados, que não é uma vez só que são assaltados em seus pagamentos, que foram contribuições durante 35 anos por valores bem acima do salário mínimo e agora vêem seus vencimentos irem minguando a cada ano, por causa destes espertalhões, que governaram o Brasil nestes últimos 16 anos, talvez agora, o STF compreenda e corrija esta aberração, contra a classe mais desrespeitada que existe e volte à aposentadoria exatamente como era antes da sacanagem.

Jose Mendes josemendesca@ig.com.br

Votorantim

_______

PEC DO PELUSO

Sobre Advogados se unem contra a Pec do Peluso (A9, 6/9), a justiça é o pilar mestre de toda a sociedade e se ela é lenta como a nossa atualmente e com uma infinidade de recursos, então não dá para se pensar em planejar ou construir nada. Como cidadão brasileiro eu torço para que o Senado Federal aprove o mais rápido possível a proposta da emenda 15 ( PEC do Peluso ) enviada pelo ministro Cezar Peluso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A emenda 15 prevê imediata execução das decisões a partir de julgamento pela segunda instância - Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais. Haveria assim uma garantia de redução do número de recursos ao STF e ao Superior Tribunal de Justiça - STJ. Uma causa que hoje seria julgada em 20 anos ou mais poderia ter o tempo reduzido para 5 anos. Se a Associação, Instituto e a Ordem dos Advogados de São Paulo discordam da "PEC do Peluso" que apresente então uma nova proposta para o Senado Federal o que será muito difícil a essas alturas.

Edgard Gobbi edgardgobbi@gmail.com

Campinas

_______

O PRÓPRIO BOLSO

As entidades de advocacia de São Paulo não defendem a presunção de inocência, mas sim os seus bolsos, permitindo recursos intermináveis como os que deixaram aquele jornalista, assassino confesso de sua ex-namorada, em liberdade durante mais de 10 anos!

Jacques Pennewaert jacques.pennewaert@terra.com.br

São Paulo

_______

''A JUSTIÇA E OS PEDIDOS ABSURDOS''

Inicialmente gostaria de cumprimentá-lo pelo texto publicado ontem no Estadão, A Justiça e os pedidos absurdos. A cada conquista dos cidadãos, com leis que os defenda, é preciso que haja a contrapartida e os cidadãos merecedores de boas e justas leis. Ainda não posso me manifestar relatando o que aconteceu comigo, porque o meritíssimo juiz da vara criminal, ainda não proferiu sua sentença. Leio sempre nos jornais pessoas se queixando da lentidão da nossa justiça, e hoje pela primeira vez li com satisfação, o editorial do Estadão contando o outro lado. Que pessoas recorrem a justiça sem terem motivo para isso. Enquanto o juiz perde seu precioso tempo analisando ações de litigantes oportunistas, os verdadeiros direitos de cidadãos idôneos que foram lesados, esperam anos até que a justiça seja feita.

Maria Gilka Bastos da Cunha arbasp@arbasp.com.br

São Paulo

_______

SÃO PAULO-JUNDIAÍ EM 25 MINUTOS

Uma iniciativa de bom senso do governo paulista, sem utopias de trem-bala, quicá em 50 minutos extensível a Viracopos\Campinas e, na volta, a Guarulhos\Cumbica, uma infraestrutura merecedora de um apoio da imprensa, a fim de parar de verticalizar esta metrópole de transito sempre mais infernal, com espigões de 24 andares em ruas de residências monofamiliares; ninguém se preocupa com o próximo futuro.

Dario Ceragioli dario@greenwood.ind.br

São Paulo

_______

LOJISTAS DE PINHEIROS BRIGAM COM CONSTRUTORA

Infelizmente, mais uma destruição e mais um espigão. E assim continuamos, firme e fortes, num processo constante de desfiguração da nossa pobre cidade. Para dizer a verdade, a nossa cidade, assim como muitas outras, tornaram-se reféns dos dois piores modelos de "desenvolvimento" instalados no país nos últimos tempos. Um deles é a própria verticalização, ocupando, sem o menor planejamento, praticamente todos os espaços disponíveis. O outro é a indústria automobilística, trazendo intermináveis congestionamentos e poluição. Já passou da hora de repensarmos estes modelos. É preciso construir em harmonia com a cidade e seus moradores. E talvez seja o caso de instituirmos uma espécie de licença para a aquisição de veículos. Logo, logo, quase todos os paulistanos estarão residindo em prédios e o congestionamento dos automóveis terá início dentro das respectivas garagens. Este é o futuro que queremos para as nossas cidades?

Francisco Antonio Bianco Neto franciscoabianco@uol.com.br

São Paulo

_______

MENSALINHO DO PSD? JÁ?

Senhores, será que o MP tomou conhecimento da reportagem, da revista Época, revelando a existência de um ex Secretário do Prefeito de São Paulo residindo em Londres a fim de se inteirar da realização das Olimpíadas naquele país, bancado inteiramente com recursos dos munícipes de São Paulo? Quem pode explicar tamanha "cara de pau" quer do contemplado, quer do autorizador do pagamento de mais de R$ 20.000,00 reais por mês de nosso dinheiro?

Marcelo Falsetti Cabral mfalsetti2002@yahoo.com.br

São Paulo

_______

ANIVERSÁRIO MALUF

Paulo Maluf comemorou 80 anos com uma festa digna de seus arroubos (cuidado com as 6 letras finais). E lá estavam Geraldo Alckmin e outros tucanos cheios de mesuras. Pergunta: o saudoso Mário Covas iria a uma festa do Maluf? Inimaginável.

Fausto Ferraz Filho faustoferrazfilho@hotmail.com

São Paulo

_______

DECEPÇÃO

Sr. governador Geraldo Alckmin, no próximo mês será aniversário de Fernandinho Beira-Mar, o sr. também irá comparecer?

Cecilia Carmen Junqueira cecilia.junqueira@terra.com.br

Porto Ferreira