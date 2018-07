Cartas - 10/12/2010

Trem da alegria

Para acomodar correligionárias, políticos não eleitos e partidos coligados são mantidos, a expensas da viúva, 37 Ministérios, quando uma dúzia seria mais que suficiente. O trem da alegria continua. A cada eleição poucos apeiam e muitos embarcam sem terem bagagem técnica para o eficiente exercício no cargo. Daí a carga tributária beirando 40% do PIB e a contrapartida (serviços essenciais à comunidade) ser péssima.

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES

Vila Velha (ES)

Competência e modernidade

Lobão e Moreira Franco representam a modernidade. Ideli é a experiência na área. Em todos, muita competência. Só rindo mesmo...

RUBENS TARCÍSIO STELMACHUK

Curitiba

Inacreditável!

O Tiririca errou ao dizer que pior não ficava, é só ver os ministros que Dilma escolheu. Pelo amor de Deus! Ideli Salvatti, Garibaldi Alves, Mercadante, indivíduos que o povo rejeitou nas urnas. Daqui para a frente, salve-se quem puder, principalmente os peixes.

MARCOS OLIVEIRA

São Paulo

Corruptos e derrotados

Entendo que na escolha dos novos ministros há que atender ao clamor da politicagem, o que é deplorável. Agora, escolher pessoas moralmente suspeitas e políticos derrotados em eleições recentes repercute muito mal. Se há suspeitas e não há tempo hábil de apuração, não seria sensato preferir gente ficha-limpa? Se o povo reprovou candidatos, isso não deveria pesar nessa escolha?

GERALDO DE PAULA E SILVA

Rio de Janeiro

Previdência

O senador Garibaldi Alves foi indicado pelo PMDB e convidado pela presidente eleita para assumir o Ministério da Previdência. Só para recordar, Garibaldi presidia o Senado, em 2009, quando houve o pagamento das famosas horas extras, no valor de R$ 6,2 milhões, a 3.883 funcionários em janeiro, mês em que a Casa estava em recesso e não houve sessões, reuniões nem atividade parlamentar. Na ocasião afirmou: "Eu não estava sabendo. Realmente não sei como justificar isso." O senador, de 87 anos, logo após ser convidado por Dilma, disse que não tem conhecimento do rombo no setor previdenciário, que pode chegar a R$ 42,5 bilhões até o fim do ano. Acho que isso basta para explicar a sua indicação...

VICTOR GERMANO PEREIRA

São Paulo

Divã

Que poder é esse que Sarney mantém, mesmo sendo execrado pela grande maioria da população, tendo sido um presidente que deixou o País à beira do caos e duramente criticado, no passado, pelos que hoje detêm o poder? Como consegue manter-se na presidência do Senado e influenciar a escolha de ministros, mesmo depois do envolvimento de seu grupo político em tantos escândalos? Essa nem Freud explica.

RONALDO GOMES FERRAZ

Rio de Janeiro

Seis por meia dúzia

Tínhamos a impressão de que nada mudaria se dona Dilma fosse eleita, mas após as malfadadas escolhas para armar seus Ministérios chegamos à triste conclusão de que os brasileiros estão assistindo à troca de seis por meia dúzia. O "sombra" não deixa o "poste" ter luz própria. Lamentável!

LEILA E. LEITÃO

São Paulo

Mala

Pelo andar da carruagem, parece que chegaremos ao ponto em que leremos na etiqueta do "mala sem alça": "Lembre-se de que fui eu que a indiquei!" Veremos se Dilma consegue dar uma sacudida nessa mala, caso contrário, a Nação terá de fazê-lo.

ALBERTO NUNES

Itapevi

Herança pesada

Eis a herança que Lula deixa para Dilma: inflação com a maior taxa em cinco anos, poupança com o pior desempenho em sete anos, investimentos altos para PAC, Copa, Olimpíada, trem-bala, Bolsa-Família estendida, 37 Ministérios, funcionalismo federal inchado e com pesados direitos adquiridos, etc. De onde o novo governo vai tirar tanto dinheiro? Ou reduz drasticamente os gastos de custeio, limitando tantas benesses, ou nós, trabalhadores honestos e pagadores de impostos, seremos atingidos com aumento de encargos. E que não deixem o dragão da inflação sair do túmulo (o Plano Real de FHC) pela irresponsabilidade desse desgoverno, que, felizmente, está nos últimos dias!

SILVANO CORRÊA

São Paulo

RADARES EM SP

Justa suspeição

O editorial Caça à frota fantasma (7/12, A2) nos dá conta de que um sistema de radares inteligentes entrou em operação nas 24 rodovias estaduais paulistas. Faltou cobrar das concessionárias de rodovias e do governo que as concedeu a exibição diária, pela internet, de quantos veículos passaram pelos postos e quanto pagaram. É o mínimo que concessionárias e governos honestos devem fazer, sem que tal procedimento seja exigido. Se não o fazem nem dizem os motivos de esconder esses valores, não são honestos. A falta de informação permite qualquer suspeição.

MOACYR CASTRO

Ribeirão Preto

Veículos irregulares

Pela leitura das placas, um sistema de radares inteligentes do governo de São Paulo vai flagrar motoristas que circulam em veículos com documentação irregular, além do excesso de velocidade. Se a administração Serra/Goldman estruturou e implantou em quatro anos um novo sistema de radares para ajudar a tirar de circulação parte dos 5,2 milhões de veículos sem licenciamento, o que o governo federal está esperando para estender a iniciativa às estradas federais? A circulação dos veículos irregulares aumenta a insegurança no trânsito. Quantas mortes ainda serão necessárias para os petistas agirem?

MACMILLER JOSÉ RIBEIRO

São Paulo

"É bom a presidente eleita mandar benzer a herança. Entre chuvas e trovoadas, vem chumbo grosso por aí"

JAIRO P. GUSMAN / SÃO PAULO, SOBRE O PESO DO LEGADO

"O PMDB indicou quatro "estadistas" e ainda sobraram três: Sarney, Renan e Jucá. É isso"

FRANCISCO AZEVEDO FIGUEIREDO / MARÍLIA, SOBRE O MINISTÉRIO DO GOVERNO DILMA

"Não deu peixe graúdo no Ministério da Pesca, só lambari..."

JOSÉ PIACSEK NETO / AVANHANDAVA, IDEM

TEMA DO DIA

Hackers invadem sites em apoio ao WikiLeaks

Em protesto ao cerco financeiro a Julian Assange, Visa, Mastercard, PayPal e Amazon foram atacados

"Assange é uma farsa. Os documentos são reais, mas divulgados por razões menos honestas do que se imagina."

ROBERTO CARDOSO

"Os sistemas são falhos e os hackers provam isso de forma irresponsável: dar certas informações a terroristas custa vidas."

RODRIGO REZENDE

"O ataque por hackers não será suficiente para restabelecer o site. Se Assange tem um ás na manga, é hora de usá-lo."

HAL PO

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

MINISTÉRIO DE NULIDADES

Nada é tão ruim que não possa piorar. Os nomes anunciados por Dilma e Sarney para ocupar os mais altos cargos do País têm em comum o fato de serem em sua esmagadora maioria nulidades. O fato de o sr. Antônio Palocci continuar a existir na cena política brasileira depois de nos brindar com um dos mais covardes e vergonhoso escândalos de que se tem notícia na fétida História da República brasileira só nos faz desejar que ele tenha o mesmo destino dos outros ocupantes de seu novo cargo, a perda de mandado, quanto antes, melhor. Já o octogenário que terá a honra de encerrar sua obscura carreira política como ministro do Turismo poderá encantar o mundo e frustra aqueles que acreditam que a Copa do Mundo e a Olimpíada no Brasil serão um enorme fiasco.

São Paulo

ESCOLHAS POLÍTICAS

Uma pergunta que se faz necessária: a escolha de ministros de Estado não é prerrogativa exclusiva da presidente da República? Dilma cede à pressão do PMDB, cuja volúpia por cargos é por demais conhecida, e o Ministério da Previdência Social fica nas mãos do senador Garibaldi Alves (PMDB-RN). Percebe-se claramente que o critério de competência para comandar a importante pasta ficou relegado ao segundo plano. Tempo vai, tempo vem, e o critério político nas escolhas sempre prevalece, prática extremamente danosa, que compromete significativamente a administração pública do País.

São Paulo

PREVIDÊNCIA

Aposentados, preparem-se! Garibaldi Alves, do PMDB-RN, será ministro da Previdência! Até ele acabar de falar, com seu habitual sotaque nordestino, de fala mansa como se estivesse em constante meditação, já se terão passado quatro anos, com os aposentados à míngua e o déficit na estratosfera! Acho que a Dillma quer sacanear a Previdência e os aposentados. Só pode! Quem assistiu à TV Senado nos dois anos em que Garibaldi Alves foi presidente da Casa sabe a que me refiro!

São Paulo

ROMBO AINDA MAIOR

Com um rombo de quase R$ 100 bilhões, o que se esperava da presidente eleita era um cuidado, uma atenção especial para a escolha do nome do novo ministro da Previdência Social, já que o mesmo terá uma árdua missão pela frente, capaz de garantir o direito à previdência para as nossas próximas gerações. Mas, ao contrário, dona Dilma Rousseff coloca na pasta um político sem qualquer atributo em seu currículo que o credencie a um cargo dessa envergadura.

Com Garibaldi Alves na Previdência, a única coisa que podemos esperar é, com certeza, um rombo ainda maior no Regime Próprio dos Servidores Públicos. Quem viver verá!

São Paulo

PRESENTE DE GREGO

Com toda a sua sapiência política, o PMDB ficou com o Ministério da Previdência. O senador Garibaldi Alves assumirá uma pasta com rombo de R$ 100 bilhões, o maior escândalo na defasagem das contas públicas brasileiras. Na Previdência se despende mais com as atividades-meio do que com as atividades-fim. A imaginação criadora nas tentativas de solução dos problemas do caixa previdenciário se resume à política do mal, é dizer, ao corte de benefícios. Colisão frontal com aposentados e pensionistas. Uma bomba no colo do ministro aliado, que procurará, entretanto, faturar sobre medidas demagógicas. E la nave và.

São Paulo

HUMILHADOS E TUNGADOS

Garibaldi Alves e seu colega Agripino sempre foram contra a volta da CPMF. Quero ver agora que Garibaldi vai ser ministro da Previdência se não vai virar casaca e ficar a favor da CPMF. Só uma coisa é certa: os aposentados vão continuar sendo humilhados e tungados, como nos dois últimos governos FHC e LULA, e só através de processos poderão conseguir alguma coisa. Portanto, senhores aposentados, verifiquem se possuem alguma pendência com a Previdência, por pequena que seja processem, por bem nunca vamos conseguir nada destes governantes.

Votorantim

MINISTÉRIO DE DILMA

Do jeito que se desenvolve a escolha dos ministros, esse grupo poderá ser denominado ALI MICHEL E OS QUARENTA SARNEYS!!!!

Matão

MINISTÉRIO DA PESCA

Ideli Salvatti para o Ministério da Pesca? Faz sentido. Ela é especialista em robalos.

Florianópolis

BRASÍLIA HOJE

Coitados de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, capricharam tanto para criar a capital de uma República. Hoje transformada em um zoológico. Só espero que as promoções por lá sejam mais modestas do que as que ocorreram no similar de São Paulo.

São Paulo

QUE DEUS NOS ACUDA

Como idoso e aposentado, tenho sido muito beneficiado pelo programa de medicamentos genéricos. Confesso ter certas dúvidas e desconfianças quando a empresa produtora não é conhecida e seus preços são muito inferiores aos praticados no mercado. Se for brasileira, então, a desconfiança aumenta na medida em que eu não confie na capacidade técnica e administrativa e, principalmente, na independência de nosso Banco Central da Saúde, conhecido como Anvisa, de fiscalizar a qualidade de produção desses medicamentos. Li que o cargo de seu diretor está sendo loteado em disputas politiqueiras. Infelizmente, sou obrigado a dizer adeus aos produtores nacionais de genéricos. Não posso arriscar minha vida nessa falta de rumo e seriedade de nosso País justamente em questões vitais como essa. Punto e basta! That’s enough! Chega!

_________________________

NOVA ERA

Tanta grosseria do presidente Lula para com um repórter do Estadão, somente porque lhe foi perguntado sobre o apoio recebido da oligarquia Sarney, e eis que agora se desvenda o mistério. O deputado Pedro Novais (PMDB-MA) foi indicado para ministro do Turismo, vindo diretamente do clã Sarney. Lula só se desgastou mais ao ser arrogante e prepotente, destratando o jornalista, insinuando que ele deveria fazer psicanálise. Bem se vê que as pessoas que estão acostumadas a dar conselhos são geralmente as que mais precisam deles. Lula, além de preconceituoso, é invejoso, e esses dois atributos o presidente não perderá, pois a "finesse" é somente para pessoas educadas. Nunca na História desse país houve um presidente que maltratou tanto a imprensa como Lula da Silva. Restam 22 dias para o jornalismo inaugurar nova era. Aleluia!

São Paulo

DILMA, QUEM DIRIA!

Mais de uma vez escrevi criticando a nossa nova presidente, entretanto, devo admitir que minhas preocupações não tinham tanto a ver com as pouco conhecidas convicções pessoais da senhora Dilma, mas com a possibilidade de continuísmo da atual panelinha de confrades. Entretanto, para minha surpresa, a citada senhora está demonstrando ter credos pessoais e mesmo antes de ser empossada está adotando posturas compatíveis com as reais necessidades estruturais e com a ética de um país que tem os requisitos para ser grande em todos os sentidos.

Cachoeira Paulista

PMDB x PT

Estamos assistindo a uma verdadeira "briga de foices" dos políticos brasileiros, para uma "boquinha" no próximo governo.

O apetite desses políticos é insaciável.

Imagine uma mulher comandar um ambiente masculino como esse?!

"É preciso ter saco roxo!"

São Paulo

ENGESSADA

As mensagens já decodificadas que o Lula tem enviado à sua sucessora têm o intuito de engessá-la antes mesmo da sua posse. Dilma terá de cumprir religiosamente seu mandato-tampão de quatro anos, sem maiores pretensões. Diferentemente de seu criador, que surfou oito anos numa "herança maldita" deixada por FHC, a "presidenta" herdará um país que não poderá prosseguir em sua gastança atabalhoada, sob pena de entrar rapidamente em bancarrota. Os sinais de deterioração da economia são visíveis, mas os que estão refestelando-se no faustos jantares da ceia larga lulista não esboçam nenhuma preocupação. São discípulos endinheirados que deixam cair no chão as migalhas para que outros discípulos idiotizados possam chafurdar. São os bobos alegres que não têm educação, saúde, segurança, moradia e transporte, mas que estão satisfeitos com sua condição social assistencializada. Vivem no país imaginário do Lula. Paciência. Mas, voltando à Dilma, começo a ter um sentimento de piedade por ela. Não acredito que terminará seu curto mandato, pois seu temperamento fatalmente a conduzirá a um rompimento com Lula e aí o "povo" (leia-se PT) irá às ruas pedir sua renúncia. De agora em diante vou rezar por Dilma, pois o pior será o Temer presidente ou o Lula imperador.

Recife

HERANÇA NEGRA

Passaram-se as eleições e a anestesia geral com o evento também está findando, e com isso surgem as péssimas notícias. Os alimentos estão com os preços se elevando de maneira preocupante, atingindo em cheio as pessoas de baixa renda. Financiamentos imobiliários com inadimplência se elevando, crediário bem mais caro, o que deve atingir o setor produtivo com uma possível retração no consumo. Creio que não teremos uma herança maldita, mas sim uma "herança negra", que vai trazer à realidade grande parte da população que achava que tudo estava maravilhoso. E o"cara"? Esse vai sumir. É esperar pra ver.

São Paulo

ATARRAXANDO O TORNIQUETE

Mais do que ella, "como nunca antes neste país", doravante nós, o povão, é que vamos sentir na pele o que é uma herança maldita. A "presidenta" só vai ter de atarraxar o torniquete, mas a dor nós é que suportaremos.

Bauru

PATO MANCO

O esgotamento da era Lula começa a dar sinais de proximidade. Como todo "pato manco" em fim de mandato, Lula já não manda mais como antes. É o fim normal de um presidente que de normal não tem nada...

_________________________

POSSE NO TRIBUNAL DE CONTAS

Gostaria de saber qual foi a piada que um dos ministros empossados proferiu que o presidente Lula se esborrachou de rir e a presidente eleita parece que ria meio constrangida (9/12, A6).

Ou será que foi porque o ministro Benjamim Zymler disse que o "País não vai retroceder na fiscalização de obras do governo"?

Que bonita compostura, digna de um chefe de Estado.

São Paulo

Lula empreendedor

Com sua renomada fama internacional, Lula conseguiu alcançar trânsito livre entre as nações, depois de ajudar tanta gente. Com certeza ele será recompensado por tudo o que fez de benemerência. Doou refinarias para Evo Morales, da Bolívia. Devolveu concessões de petróleo para Rafael Correa, do Equador. Fez refinaria embargada pelo TCU junto com Hugo Chávez, da Venezuela. Aumentou o preço do repasse de Itaipu ao Paraguai. Por pouco não acabou comprando bilhões e bilhões de dólares em armas e aviões, pelo preço mais alto, da França. O Instituto Lula será, sem dúvida alguma, de grande sucesso. Lula salvou a Sadia do ex-ministro Furlan com empréstimos do BNDES que beiram o bilhão de reais. Comprou o banco em crise do Antônio Ermírio. Estendeu a mão para Silvio Santos, no Banco Panamericano. Gastou os tubos com as construtoras, em função do PAC. Ele tem tudo para se transformar num grande lobista. Até com assessoria de primeira categoria ele pode contar: a de José Dirceu, que é do ramo. Parece que ele tomou gosto pelo papel de empreendedor e vai usar o instituto para dar continuidade a isso. Seus projetos visam a ajudar países pobres, acelerar a integração da América Latina e auxiliar a sucessora, Dilma Rousseff, a aprovar a prometida reforma política. Após ensaiar uma candidatura à Secretaria-Geral das Nações Unidas, Lula adotou o discurso de que o cargo seria destinado a "burocratas", e não a ex-chefes de Estado. A presidência da Unisul já seria um consolo.

Bragança Paulista

MANETA

Marta Suplicy quer ser o braço direito de Dilma no Senado... Lula não tem um dedinho, Dilma não terá um dos braços. Se cada companheiro resolver seguir o exemplo, Dilma desaparece antes da posse.

Osasco

DONA FLOR

A senadora eleita Marta Suplicy, com sua arrogância ímpar, diz ao Estadão que

"a irmandade Lula-Dilma não tem nada a ver com Maluf-Pitta". Está certa, "a muié do Lula", como diz a maioria ignorante que elegeu Dilma, tem mais dois "maridos", Temer e Sarney, certamente ela não dará conta de três na "alcova" do Palácio do Planalto.

Espírito Santo do Pinhal

IRMANDADE

A ex-prefeita petista da cidade de São Paulo se esqueceu de dizer que "a irmandade Lula-Dilma" tem tudo a ver é com mensaleiros e aloprados. Sem esquecer a "irmandade" que sabe aumentar taxas e impostos, o que ela sabe fazer melhor do que ninguém. Dona Martaxa pode esquecer a Prefeitura da capital

São Paulo

ABUSO DE AUTORIDADE

A minha intuição diz que Dilma Rousseff não será o poste amigo que Lula esperava. Antes do previsto ela já começou a afiar a língua. Há muito tempo ela sabe que a meta principal do Lula é acabar com a reeleição. Logo, teremos Lula em 2014. Diante de tudo isso, o projeto principal de Dilma será manter a reeleição. A desculpa para a mãe do PAC colocar o filhote em segundo plano será a falta de dinheiro. Lula, o criador de Dilma, já disse que é contra e não aceita a paralisação de nenhuma obra do PAC. Já que o Congresso Nacional está remendando a Lei 4.898, de 9 de dezembro de 1965, que regula o Direito de Representação e o processo de Responsabilidade Administrativa Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade, acho que daria tempo para a presidente Dilma pedir que a sua base parlamentar inclua no artigo 3.º, que explica no que constitui abuso de autoridade, um parágrafo que a defenda de atos ou declarações abusivas do ex-presidente que a elegeu, no caso, Lula, que visem a interferir ostensivamente no governo que foi legalmente diplomado.

Nova Friburgo (RJ)

REENCARNAÇÃO

Se Lula é a encarnação do povo brasileiro, viveremos por mais quatro anos no Umbral.

São Paulo

QUE É ISSO, COMPANHEIRO?!

Lulla fez um veemente protesto contra a prisão do "rapaz" do site Wikileaks (Julian Assange). Eu também sou contra a punição de quem divulga ilícitos, caso do Estadão, que até hoje se encontra sob censura devido à publicação de informações sobre o filho do Sarney. Ora, o jornal não invadiu as dependências da Polícia Federal para a obtenção dos dados publicados, alguém vazou as informações.

Lulla nunca protestou contra a prisão de pessoas em Cuba, apenas por discordarem do governo. Também não protestou contra a pena de apedrejamento no Irã. Não entendo, acho que o "ex-cara" não funciona bem. Agora elle resolveu defender a liberdade de imprensa? Mas antes não era assim. Coisa de louco!

Santo André

TERMINAL

O atual presidente, em mandato terminal, criticou que ninguém foi em defesa do sr. Julian Assange, cidadão australiano, com 39 anos, da Organização Wikileaks, que foi detido em Londres na terça por acusações de agressões e crime sexual contra mulheres na Suécia, que pede a sua extradição. Os EUA também pedem a sua extradição por crimes de espionagem, nada que ver com liberdade de expressão. Com isso o "cara" encontrou uma maneira de dizer que protesta contra a prisão por ser a FAVOR da liberdade de expressão, é mesmo? Pelo visto, a sua assessoria não lhe explicou corretamente o motivo de o sr. Julian estar detido. Nesta quarta o número de fãs da página do WikiLeaks no Facebook chegou a 1 milhão de acessos. Mania do "cara" se envolver em assuntos que não nos dizem respeito, mas, como o término está próximo, deixa pra lá. Já cansou!

São Paulo

PRISÃO DE ASSANGE

A prisão, em Londres, do australiano Julien Astenge, fundador do WikiLeaks, é uma clara demonstração do totalitarismo, conservadorismo e falta de liberdade do mundo em que vivemos. Ao divulgar e "vazar" documentos diplomáticos e de guerra dos EUA e de outros países, o WikiLeaks prestou um grande serviço à humanidade, a favor da ética, da transparência e da verdade. Foi revelada uma pequena parte da enorme podridão reinante, sobretudo dos EUA. Assange merece todo o apoio e homenagens pela sua conduta corajosa e ousada e é mais uma vítima do poder, do autoritarismo e do imperialismo dos EUA.

São Paulo

ACUSAÇÃO RIDÍCULA

A Suécia outorgou o Prêmio Nobel da Paz a Barack Obama, chefe de um governo fascista e genocida, e manda prender o jornalista Julian Assange, que revelou os crimes cometidos pelo Exército americano no Iraque e no Afeganistão, pela acusação ridícula de ter mantido reações sexuais sem o uso de preservativo. Não foi para isso que Alfred Nobel instituiu o premio que lhe leva o nome.

São Paulo

TRANSPARÊNCIA

Por favor, sr. Julian Assange, proprietário do WikiLeaks, ajude o Brasil a ter transparência no governo divulgando para o sr. Lula tudo sobre a morte do Celso Daniel, mensalão, sanguessugas , dinheiro nas cuecas, etc . O sr Lula não sabe de nada. Já está indo embora, mas seria interessante ele saber de toda a sujeira jogada para debaixo do tapete durante os oitos anos de seu governo!

São Paulo

LIBERDADE, LIBERDADE, BATE AS ASAS CORAÇÃO

Ao tomar conhecimento do discurso de Vargas Llosa na Academia da Suécia, não pude deixar de me emocionar. Peça memorável à liberdade. Fragmentos de imagens de uma liberdade sem barreiras, sejam geográficas ou ideológicas, da disposição ao diálogo e aceitação do controverso polvilharam o meu ambiente de trabalho.

Admiro a ênfase no combate ao controle da liberdade de expressão, fustiga as ideologias de antanho, da opressão e da estupidez. Inexistem barreiras e espaços quando transformamos as palavras em imagens; o mundo se torna colorido pelas cores de um arco-íris. O imaginário de um mundo melhor está a acontecer. Liberdade, sinônimo de inconformismo e insubmissão.

Ribeirão Preto

TUDO É POSSÍVEL

Conforme publicado no caderno de Esportes do Estadão (9/12), falando sobre a possível contratação de Ronaldinho Gaúcho e Adriano, Salvador Hugo Palaia, vice do Palmeiras, declarou: "Não vamos deixar de medir esforços para trazer um dos dois ou quem sabe até os dois."

A tradução seria: "Vamos medir esforços para trazer um dos dois Ou, quem sabe, até os dois". Pena.

São Paulo

CONCA

Além dos inúmeros merecidos troféus que recebeu, Conca ainda deveria receber mais um: o de exemplo de humildade, disciplina e simplicidade.

Maior responsável pela grande conquista tricolor, com 38 belas e decisivas atuações, o craque argentino transmite simpatia, modéstia e felicidade em todas suas declarações, sem jamais demonstrar a arrogância que vemos, por exemplo, em alguns jogadores e técnicos portugueses que adoram aparecer.

Parabéns, Dario Conca!

Marataízes (ES)

LIÇÃO DE FUTEBOL

Mais uma vez os argentinos mostraram com se ganha: partindo para cima desde o início do jogo, ao contrário de nós, que ficamos esperando, querendo que a vitória caia do céu, num lance de sorte!

Guarulhos

A MALDIÇÃO PALESTRINA

Repete-se a sina dos times inexpressivos que cruzam a vida do Palmeiras. Acabam todos no limbo do esquecimento, da série B, etc.

Começou com o Guarani, depois de 78 nunca mais ganhou nada, foi parar na A2 do paulista e na B do brasileiro. O Juventude, que, já rebaixado, venceu no parque Antártica e tirou o Palmeiras da Libertadores em 2007 ,foi parar na série C. Depois veio o Sport Recife, que segue firme na série B, e agora o valente Goiás, que vai penar na série B.

Já o Palmeiras , apesar dos pesares, segue grande.

Vinhedo

CANSADO DO FUTEBOL

Essa de o Ronaldo dizendo estar de saco cheio do futebol não passa de "frescura" de estrela milionária nesse ramo. Ele reclama do calendário do futebol que obriga o "coitado" a jogar duas vezes por semana, dormindo em hotéis de primeira, estressado viajando em aviões e com intervalos entre partidas para se recuperar em piscinas de água quente e com massagens para relaxamento muscular. Vida sofrida, mano! Mas boleiro de time pobre não reclama. O Ronaldo deveria ter escolhido uma profissão mais humana, gari, por exemplo: trabalha seis dias por semana, correndo oito horas diárias ao lado de um caminhão, respirando sua fumaça de óleo diesel, coletando o fedor do lixo nosso de cada dia, almoçando marmitex pobre de ovo com bife duro, para "sobreviver" com um salário miserável. Se não tiver preparo físico para aguentar a "bucha" de correr essas oito horas diárias, ainda toma um pé na bunda. Um só dia no lugar de um gari e nunca mais ele reclamará.

Garça

BOTA CAMISINHA...

Ronaldo é pai pela quarta vez. Parabéns pelo filho e pela atitude do pronto reconhecimento da paternidade. Tenho certeza que será capaz de oferecer o que de melhor o dinheiro pode proporcionar em termos de educação. Apenas um detalhe. Ronaldo, ídolo mundial, embaixador da ONU, poderia prestar um grande favor à saúde pública se usasse e fizesse propaganda do uso da camisinha, especialmente em relacionamentos ocasionais.

São Paulo

PAPAI É UM FENÔMENO

Grande Ronaldo, é mesmo um fenômeno!

Mais um bacuri "por fora"?

Fértil assim, já pode ser presidente do Paraguai!

São Paulo

É FENÔMENO MESMO!

O conhecido ditado é verdadeiro: cada cabeça, uma sentença. O Ronaldo Fenômeno dá uma lição de responsabilidade àqueles que geram filhos fora do seu casamento. Assumiu de pronto o filho Alex, hoje com 5 anos, fruto do relacionamento com uma garçonete brasileira, no Japão, antes mesmo de conhecer o resultado do DNA, parabéns! Outros, além de não assumirem, ainda ofendem a mãe desse filho, o que é lamentável. O Fenômeno é craque mesmo, daí o fato de ter superado as graves contusões por que passou e o grande sucesso da sua vitoriosa carreira.

São Paulo

VIVA ALEX!

Ronaldo, você é um fenômeno também no pudor e no amor familiar. Eu nunca vivi um fato semelhante nem no Brasil nem na Europa. Os hipócritas, que são muitos também no esporte, receberam um tapa na cara, para acordarem. É difícil encontrar uma palavra de júbilo, porém muito obrigado por nossa sociedade. Viva Alex, você tem um pai brilhante, que respeita profundamente a sua mãe.

Campinas

CADERNO PALADAR

Como assinante e apreciador da boa mesa, quero dar meus parabéns pelo caderno do Prêmio Paladar 2010.

A melhor publicação que já vi sobre o assunto. Parabéns a toda a equipe.

São Paulo