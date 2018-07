Cartas - 10/7/2011

Clamor nacional

O mensalão é uma chaga pútrida que atenta contra o Estado de Direito e a confiança do povo nas instituições democráticas. A Nação clama para que seja feita justiça contra os corruptos e corruptores que enlameiam a vida pública, obstáculos à nossa caminhada rumo à cidadania plena.

EDVALDO ANGELO MILANO

e_milano@msn.com

Limeira

______________________________

Justiça seja feita

É bem velho o dístico que assevera que justiça tardia não é justiça. E não deixa de ser verdade, porque uma das finalidades dos julgamentos é demonstrar que o Estado pode punir por atos criminosos e lesivos de forma rápida e satisfatória. Está na hora de se proferir um julgamento de mérito no caso do mensalão, mesmo porque o procurador-geral da República já pediu a condenação de todos os implicados, menos Luiz Gushiken. Será que o ministro Joaquim Barbosa, do STF, relator do processo e nomeado por Lula, estará disposto a resolver logo o caso? Se a resolução, via julgamento, não vier logo, durante o tempo faltante - meses ou anos - se pensará que a impunidade, neste país, reina de forma absoluta por tempos infindos, contemplando os acusados de maneira injusta e inaceitável. Todos quantos ainda acreditam neste país, na verdade, esperam julgamento célere do mensalão, mesmo porque já existem provas suficientes nos autos, passíveis de firmar convicção inabalável. Senão de que adianta mudar leis para dar celeridade à Justiça?

JOSÉ CARLOS DE C. CARNEIRO

carneirojc@ig.com.br

Rio Claro

______________________________

STF

Aguardemos para ver se o Supremo aceita e confirma o pedido do procurador Roberto Gurgel. Cá entre nós, duvidamos, pois parece que o STF anda mancomunado com o poder central, em certos casos e decisões, para não prejudicar a ação governamental. Lembram-se dos fichas-sujas?

JOÃO ROCHAEL

jrochael@ibest.com.br

São Paulo

______________________________

Cana brava

Se a denúncia do mensalão for julgada procedente e o crime não prescrever, só o publicitário Marcos Valério poderá ser "agraciado" com 527 anos de xadrez. Já o ex-ministro José Dirceu (Casa Civil), qualificado como "chefe da quadrilha", e o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, 111 anos cada um. Caso as condenações sejam consumadas, sugiro a construção de mais uma Papuda, de preferência com material mais resistente, até porque, somado, o tempo de prisão de toda a "organização criminosa" ultrapassa 4 mil anos...

VIRGÍLIO MELHADO PASSONI

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

______________________________

Retribuição

Será que os afilhados vão contrariar o padrinho? O procurador-geral defende a condenação de 36 mensaleiros, mas o padrinho não se cansa de proclamar que o mensalão nunca existiu, é pura invenção da oposição. Está na hora de os nomeados, seus afilhados no STF, retribuírem e liberarem definitivamente os "inocentes" mensaleiros. Ou terão coragem de ir contra o poderoso chefão? Para quem livrou o italiano Cesare Battisti inocentá-los é moleza.

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

______________________________

Hora da verdade

O golpe de misericórdia no PT foi consolidado com a decisão de Roberto Gurgel. Na realidade, esse antro de corrupção foi o grande legado do governo Lula. Certamente o STF fará justiça, colocando esses vis no lugar que merecem: a cadeia! E é uma pena que a oposição na época se tenha acovardado, não pedindo o impeachment de Lula. Porque o ex-presidente era o verdadeiro chefe e mentor da "quadrilha". Infelizmente, esse não foi o único episódio criminoso contra o erário na gestão petista. O mais recente corredor de propinas foi, ou continua sendo, o Ministério dos Transportes. Aliás, essa é a única forma de distribuição de renda que o PT faz com competência. Porque sabe como ninguém molhar as mãos ($) dos camaradas e aliados com recursos da União...

PAULO PANOSSIAN

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

______________________________

CORRUPÇÃO

Oportunidade de ouro

Nesta hora tão desmoralizante para a administração pública federal, avacalhada por integrantes do primeiro escalão de padrão Carandiru, gostaríamos de sugerir à presidente Dilma Rousseff alguns gestos e medidas que poderiam revolucionar a atual situação política brasileira. Em primeiro lugar, vir a público e proclamar o início de uma era de limpeza dos cupins e lacraias que infestam a administração e, naturalmente, convocar o auxílio da Receita e da Polícia Federal, apoiadas pela Controladoria-Geral da União, para revirar do avesso os Ministérios e as autarquias federais com maiores orçamentos, mais os negócios privados dos titulares dos principais cargos e as respectivas conexões com familiares e laranjas. Em seguida chamar os partidos da oposição e estabelecer um acordo de colaboração e participação nos diversos níveis da administração, com a presença de quadros técnicos ou políticos devidamente qualificados e sem a mácula de terem participado de processos vergonhosos de corrupção. Assim Dilma poderia livrar-se das amarras do atual sistema de alianças espúrias e corruptas, deixado pelo antecessor, e partir para um período de governo com grandes chances de recuperação dos índices de eficácia, produtividade e sucesso na gestão federal, além de largar a herança desgraçada do Lula na lata de lixo da História.

TOMÁS C. DE ARRUDA

tomasarruda@terra.com.br

São Paulo

______________________________

Dá para entender?

Por favor, sra. Dilma, faça algo diferente do seu antecessor. Explique-nos, ou tente nos explicar, como é que pode um ministro ser deposto por corrupção e continuar (ele e/ou o seu partido) com o poder de nomear o substituto... Como é que pode acontecer uma coisa dessas? Os Ministérios são regidos pela Presidência da República ou pelos interesses partidários? O caso é grave. O filho desse ministro ficou super-rico em pouquíssimo tempo, assim como o filho do Lula com a internet. Chega! Esperamos da senhora a mudança de que o Brasil tanto necessita. Em nome dos brasileiros que querem o sucesso no seu período governamental, por favor, não nos desaponte. Ainda confiamos na senhora.

PLÍNIO ZABEU

pzabeu@uol.com.br

Americana

______________________________

DILMA REFÉM

Dilma parece estar refém das pressões do PR, ao aceitar que Nascimento , envolvido em tantas denúncias de corrupção , participe da escolha de seu sucessor. É um absurdo essa relação doentia e antidemocrática que existe entre o Executivo e os partidos da base aliada no Legislativo, pois neste caso em questão, o PR tem toda intenção de que o esquema lucrativo continue, e Valdemar da Costa Neto, conhecido como o "ministro de fato", continuará a comandar os cordões deste ministério. Pois eu acho que Nascimento não tem que dar palpite, e mais, que o PR não pode ficar com esta pasta dos transportes, visto que sua ação nele já é viciada, e concluindo, que Nascimento não deveria ocupar a cadeira do senado, visto que pode, atraves de seus contatos e de sua influência, atrapalhar as investigações do MP que correm contra sí e seus familiares.

Mara Montezuma Assaf montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo

_____________________________________

VOLTA AO SENADO

O nobre bandido que acaba de ser demitido do Ministério dos Transportes volta para casa, o Senado, e em seguida pede licença por 12 dias. O Congresso entra em recesso no dia 18 de julho e só voltará a funcionar em agosto. Dá para perceber o tipo de prostíbulo em que foi transformada a administração pública do País?

Humberto de Luna Freire Filho hlffilho@gmail.com

São Paulo

_____________________________________

GOVERNADOR CABRAL E A CORRUPÇÃO

Nem só do senador Eunício Oliveira, nem do ex-ministro dos Transportes Alfredo Nascimento vivem os escândalos nacionais. Gente, vamos estabelecer uma meta: um escândalo por semana.

Gilberto M. Costa Filho marcophil@uol.com.br

Santos

_____________________________________

A PARTILHA EM PRIMEIRO LUGAR

Está instituído há muito um padrão na condução da política no Brasil. Partidos que apoiaram o governo da vez têm sua partilha, então está resolvido que tal partido é dono de tal área e não importa se os dirigentes, desde o ministro até os colaboradores tenham expertise, conhecimentos e principalmente ética. O caso do ministério dos Transportes é um bom exemplo disso. Por ser feudo do PR outras pessoas deste partido serão nomeadas para os cargos vago ficando tudo igual. Não é compreensível que numa democracia o dinheiro suado da população seja loteado da maneira que estamos assistindo, incrédulos com tanta leveza e a falta de vergonha. Dilma foi ministra da Casa Civil, coordenadora do PAC, aliás a mãe do PAC, como disse Lula. E não sabia disso tudo ? Nunca percebeu superfaturamento nas obras, nunca ninguém lhe disse que o filho de Alfredo Nascimento teve o seu patrimônio aumentado em 86.500%? Onde está a sua tão proclamada eficiência? Aceitou de seu criador todos que, por alguma razão, ele quis que ficassem no governo. Para bom entendedor isso já basta.

Maria Tereza Murray terezamurray@hotmail.com

São Paulo

_____________________________________

RECORDISTAS

O ex-ministro Antonio Palocci teria muito que aprender em relação a desvio de verbas com o filho do ex-ministro dos Transportes Alfredo Nascimento. Como todos sabem, o ex ministro da casa civil que tem 50 anos multiplicou sua fortuna por vinte em quatro anos. Já o jovem Gustavo Moraes Pereira de 27 anos, em apenas três, fez a dele aumentar 870 vezes, com toda "inteligência" dos grandes picaretas. Qual será nome do próximo recordista?

Benedito Raimundo Moreira br_moreira@terra.com.br

Guarulhos

_____________________________________

FOLCLORE

A queda do ministro Alfredo Nascimento, a cara de pau de seu partido pretendendo indicar um outro "político" para o cargo, enfim toda essa trama de coligações partidárias, me fazem pensar que a honestidade de propósitos e o desejo de contribuir para o bem comum dos nossos políticos, estão no mesmo patamar da mula-sem-cabeça, do boitatá, do caipora e outras figuras do rico folclore brasileiro. Todavia, como ainda me resta uma parcela de credulidade, vou passar a andar com um pedaço de fumo de rolo no bolso, pois está mais fácil topar com o saci pererê do que tropeçar num político verdadeiramente honesto.

Nestor Rodrigues Pereira Filho rodrigues-nestor@ig.com.br

São Paulo

_____________________________________

PAIS PRÓDIGOS, FILHOS PRODIGIOSOS

Acompanhando a "carreira" dos filhos de alguns políticos - Fábio Lula da Silva, Kalil Bittar, Israel Guerra e Gustavo Morais Pereira , apenas para citar alguns, conclue-se que seus pais (Pres. Lulla, Jacob Bittar, Erenice Guerra e Alfredo Nascimento) foram pródigos com o dinheiro público, ao passo que os filhos tornaram-se verdadeiros prodígios com os mesmo recursos, aumentando seu patrimônio pessoal de forma astronômica em curtíssimo prazo de tempo.

Claudio Juchem cjuchem@gmail.com

São Paulo

_____________________________________

FAMÍLIA NASCIMENTO

Quando as empresas do tal Gustavo, filho do tal ministro, crescerem mais, poderão ter outro novo sócio que cresce mais do Eike Batista, um tal lulinha, outro "filho abençoado".

Ariovaldo Batista arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo

_____________________________________

PROPAGANDA DO PR

"Agora, sim!. Agora o tal PR (Partido da República [sic!]) -e que República, hein!- pode anunciar na "propaganda eleitoral (obrigatória!) e gratuita!" que esse tal Alfredo Nascimento é... se.na.dor!. É que antes da sua exoneração do ministério dos Transportes o tal PR o anunciava ministro e... senador!. O PR omitia que ele era senador "licenciado"!. E aqui no Brasil o sujeito ora é parlamentar ora é ministro ou ora é ministro ora é parlamentar!. Ou seja, perde-se um cargo, mas, preserva-se o outro cargo!. E vice-versa!. Que promiscuidade entre "Poderes", hein?!. Numa República quem é parlamentar (Legislativo) e passa a ser ministro ou secretário de Estado (Executivo) deveria perder o mandato parlamentar imediatamente. Essa malandragem de ora estar no Legislativo e ora estar no Executivo precisa acabar!. PS 1. E Dnit significa Departamento Nacional de Inescrupulosas Transações!. E o companheiro Chico Buarque de Holanda e toda a companheiradura apregoavam que toda transação é tenebrosa!. E nos governos lulático e dilmático as transações são tenebrosíssimas!. PS 2. E o companheiríssimo Lula nunca mais grunhiu a palavra "maracutaia"!. Não há mais "maracutaia" neste país?!."

Ney José Pereira neyjosepereira@yahoo.com.br

São Paulo

_____________________________________

EFLUENTES INFLUENTES

Ricardo Teixeira tem toda razão. Para pessoas influentes e "efluentes" como ele, nada deverá acontecer. Ele está convencido de que se pagar "pedágio", sem ágio, tudo dará certo. Genoino, Zé Dirceu, Pallocci, Nascimento, Erenice... todos estão numa boa, sem explicar nada. Sem dar satisfações a ninguém. E ainda estão querendo dizer que o Judiciário se sobrepõe ao Legislativo, etc, etc. Onde? No país de Macunaíma?

José Jorge Ribeiro da Silva jjribeiros@yahoo.com.br

Campinas

_____________________________________

LULA E DILMA

Dilma vacila no combate a corrupção.Também pudera:a alcateia herdada é grande e poderosa.Se não alimentá-la adequadamente não terá o apoio necessário para cumprir as metas de seu mandato. Para quebrar esse círculo vicioso da herança maldita de Lula,cujo lema era corromper para governar,a presidente necessitaria de um pacto de moralização. Mas quem a apoiaria? A Nação, com certeza, já que estamos chegando no limite da desfaçatez e da esbórnia da coisa pública.Aliás,qualquer líder que tiver a coragem de levantar a bandeira do combate à corrupção terá o amplo respaldo da sociedade. Mas será que ela, Dilma, realmente travaria essa batalha? Enfrentaria seus próprios demônios?Arriscaria os cronogramas da Copa e Olimpíada? Devemos nos lembrar que é somente quando a imprensa denuncia é que providências( do tipo meia boca)são tomadas.Já tivemos presidentes que acabaram com a superinflação.A nossa atual presidente bem que poderia acabar com a super-corrupção.Se o jardineiro que a plantou é de seu próprio partido,então tem a presidente obrigação moral de combatê-la .Do contrário,a percepção do eleitorado de que faz um governo corrupto e medíocre crescerá e aí sim, finalmente,ficaria a sua governabilidade refém dos Valdemares,Sarneys,Renans e Collors da vida...

José Eduardo Zambon Elias zambonelias@estadao.com.br

Marília

_____________________________________

PODE ROUBAR

Quando Lula aconselha que o único jeito de não ser investigado é "não errar", vide o caso do ex-ministro dos Transporte. Na verdade ele quer dizer: pode roubar companheiro, mas não seja pego...

Fabio Morganti tao2@terra.com.br

São Paulo

_____________________________________

CORRUPTOS

Perguntar não ofende: quantos secretários do governador dr. Geraldo Alckmin foram demitidos ou afastados por corrupção e roubalheiras? Nenhum, enquanto no desgoverno do PT e de Dilma, em menos de 6 meses já se foram 2. Será que o restante dos ministros da Dilma chega ao final? Isto é, se tiver final.

Paulo Francisco Siqueira dos Santos paulosiqueirasantos@hotmail.com

Santa Rita do Passa Quatro

_____________________________________

COLHEITA DE CORRUPTOS

Dilma colhe a corrupção semeada por Lula e regada pelo PT e aliados.

Roberto Twiaschor rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

_____________________________________

SÓ NÃO VÊ QUEM NÃO QUER

Essa canalhada é formada na "cartilha" do "cara". Esperem e verão a maior "ladroagem" que vai acontecer em cima da Copa e da Olimpíadas. Procurem tomar imediatas providências, senão vamos engolir mais dez, quinze anos para aparecer algum peitudo para tentar salvar esse país.

Luiz Carlos Cunha luiz.cunha@terra.com.br

São Paulo

_____________________________________

HERANÇA MALDITA

Lula falou tanto de herança maldita, Dilma agora que o diga, herdou dele dívida pública pesada, infraestrutura aos frangalhos e ônus político de homens públicos duvidosos.

Francisco José Sidoti fransidoti@gmail.com

São Paulo

_____________________________________

NO CAMINHO DE DILMA

Ter amigos ou "protetores" como o sr. Lula da Silva só podia dar nisso. Restou-lhe um enorme pântano que já alcança célere seu gabinete. Faça a faxina geral e irrestrita enquanto é tempo, ainda tem muuuuito entulho no seu caminho.

Celia Henriques Guercio Rodrigues celitar@hotmail.com

Avaré

_____________________________________

SEIS POR MEIA DÚZIA

Caso Dilma resolva levar a ferro e fogo essas investigações que estão sendo efetuadas nos Ministérios, é bem provável que a curto prazo não tenhamos nenhum ministro no poder. O pior de tudo, e que não temos nenhuma certeza de quem entrar seja melhor.

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

_____________________________________

DESTINO

Se depender dos Transportes, o País não irá à lugar algum.

A. Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

_____________________________________

O LULOPETISMO

Pelo que estamos vendo, no início do governo da candidata que Lula elegeu, o que se fez para conseguir apoio e verbas foi indecente e criminoso. Troca de favores, propinas, tudo para ter uma "base aliada", que agora cobra cargos e vagas no governo, mas não para trabalhar pelo país, e sim para êles, aliados. Basta ver o que fez o Nascimento e sua turma, que deve ser apenas uma amostra do que é o resto. O lulopetismo, no qual o povo acreditou, não passou de uma grande farsa. O que eles diziam ser um governo ético, não passou de uma balela. Vamos continuar denunciando todas as irregularidades, para que a Sra. presidente fique obrigada a afastar esse grupo que nos enoja e não trabalha e nunca trabalhou pelo Brasil.. Queremos realmente um governo que se interesse pelas coisas públicas e não uma cambada de vigaristas,como os que já sairam, e que visam unicamente seus próprios interesses. A carga tributária é imensa, e o retorno praticamente não existe, tanto assim que estamos ainda pagando as contas de Lula (87% do que o atual governo gastou foi para pagar contas velhas), que além de ter deixado um enorme rombo no Tesouro Nacional, quase impagável, está deixando, nós contribuintes, de tanga. Queremos uma mudança já, queremos o fim da corrupção.

Carlos E. Barros Rodrigues carlosedleiloes@terra.com.br

São Paulo

_____________________________________

COM A PALAVRA, A RECEITA FEDERAL!

A presidente Dillma não deve assustar se em poucos meses todo ministério herdado de Lulla venha a cair como jogo de dominó, porque a temática do governo dele sempre foi: Não vejo. Não ouço. Só falo! Uma coisa é certa: "quem nunca comeu melado quando come se lambuza" e a petralhada não deixou por menos. Compraram casa, carrão, lancha, avião, fazenda de gado e por aí vai. Mas quando soma salário x indícios exteriores de riqueza, era para a Receita Federal cair em cima deles como o faz com a classe assalariada. Eu disse "era", mas se não fosse a imprensa investigativa tudo ficaria soterrado debaixo dos tapetes palacianos. O que falta a Receita Federal para tratar políticos como trata a maioria dos assalariados? Porque perseguir assalariado que não tem como fugir do leão é muito mais fácil do que perseguir políticos e familiares que enriquecem da noite para o dia, mesmo estando nas barbas deles? Por que será que a RF só investiga quando a imprensa denuncia? Com a palavra a Receita Federal!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

_____________________________________

ALOPRADOS FEDERAIS

O governo petista se transformou em prato cheio para a imprensa investigativa que a cada semana revela escândalos de corrupção. Sem condições de fiscalizar o loteamento implantado no país pela coalizão política governista, corre atrás dos prejuízos de maneira ridícula e improvisada.

Sergio S. de Oliveira marisanatali@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

_____________________________________

O RATÃO SERÁ NOMEADO?

O Estadão de terça publicou o editorial "A presidente se maculou". Magnífico! Na sexta-feira voltou ao assunto brilhantemente, em "Dilma diante da alcateia". Melhor ainda! Discordo num ponto: o jornal se refiriu a lobos, quando poderia taxá-los de ratões famintos por dinheiro do erário. Provavelmente, o mais voraz de todos, Valdemar Costa Neto, não será nomeado ministro dos Transportes, pois seria uma grande tragédia para o País. Que Deus nos proteja dessa maldade...

Adinael Carlos duquevinte@uol.com.br

São Paulo

_____________________________________

A CORRUPÇÃO CORRÓI NOSSAS FINANÇAS

Acreditando-se isento do imposto de renda, no geral o povo brasileiro vive a 'sensação' de que não paga imposto, com isso contenta-se com qualquer 'merreca' de retorno. Não reaje à corrupção, tendo a 'sensação' de que o dinheiro desviado foi o dos outros. Ainda desfila com a 'sensação' de "levando vantagem com cara de paisagem". Quando descobre que a cada R$500,00 gasto, paga de imposto R$ 200,00, fica indignado e muda de atitude.

Nelson Pereira Bizerra email-nepebizerra@hotmail.com

São Paulo

_____________________________________

MARINA SILVA

Marina Silva está coberta de razão ao sair do desgastado e descaracterizado PV e ao asseverar que, no Brasil, os partidos se transformaram em máquinas obcecadas pelo poder. Com os vinte milhões de votos e a boa companhia de Fernando Gabeira e Alfredo Sirkis e outros, cabe-lhe, nessas condições, buscar a constituição de um novo partido que reúna os homens de boa vontade, honestos e compromissados com o interesse público. E que obviamente existem, como em toda sociedade, inclusive enquanto descontentes abrigados em outras legendas. Parece ser essa a única possibilidade de salvação da lavoura política brasileira.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

_____________________________________

CHEGA DE ILUSIONISMOS

Iludida que está com os vinte milhões de votos obtidos na última corrida à presidência da república, a senadora Marina Silva agora sai do PV (Partido Verde)imaginando quem sabe, fundar algum outro partido ou ir fazer estardalhaço em algum outro já formado. Sería bom que soubesse que êsses milhões de votos foram apenas fruto de um momento de indecisão do eleitorado e nada mais que isso. Seria bom que a nobre Senadora, que já está deixando de ser verde e se tornando amarela e portanto na mesmice, acabasse com uma conversa improdutiva e ter consciência que jamais terá lugar no PT novamente.Foi o PT quem lhe deu projeção em virtude de sua proximidade com Lula, alèm de um discurso, agora já desgastado, às custas do falecido Chico Mendes.Talvez nas próximas eleições uma vaga na Assembléia Legislativa do Acre como deputada estadual e nada mais do que isso.Foi longe demais. ( PS. nada contra quaisquer deputados estaduais do Estado do Acre e suas nobres intenções legislativas).

José Piacsek Neto bubapiacsek@yahoo.combr

Avanhandava

_____________________________________

A EDUCAÇÃO DEPENDE DE NÓS

A herança que recebi de meus pais é inesquecível. Ambos uniram forças para tornar suas vidas a melhor possível, e os maiores bens que auferi não foram financeiros; educação, afeto e honestidade são os que posso citar com segurança. Enquanto leio informações sobre a nojenta política brasileira, filmes fragmentados, ainda em preto e branco, passam pela minha cabeça, tais como palmadas e broncas por erros e pecados "comuns" que cometi contra o próximo, mas nada que me façam ser considerado um zero à esquerda. Apesar de ganhar pouco em termos financeiros, tenho a certeza de que meu pai e minha mãe se orgulham de mim. Garanto também que a satisfação dos dois aumenta na medida em que a corrupção passeia pelo país e eu, com um emprego normal e desconhecido, mantenho todo aprendizado deles. Puxa, como gostaria que a mãe e o pai de nossos assaltantes morais, vulgo políticos petistas e correlatos, tivessem a mesma sensação que os meus. E essa é uma condição que nem todos possuem, pois o dinheiro pode comprar tudo, menos educação, afeto e honestidade.

Luiz Felipe T. Erdei luizferdei@gmail.com

São Paulo

_____________________________________

'POR UMA VIDA MELHOR'

Existe uma polêmica muito grande com o livro didático da língua portuguesa "Por uma vida melhor" da autora Heloísa Ramos, adotada pelo Ministério da Educação. A proposta da obra é que se aceite dentro da sala de aula todo tipo de linguagem, ao invés de reprimir aqueles que usam a linguagem popular.

Por exemplo, na hora de estar com os colegas, o estudante fala como prefere, mas quando vai fazer uma apresentação, ele precisa falar com mais formalidade, ou seja, o livro ensina aos alunos que é válidas expressões como, "nós pega o peixe ou "os menino pega o peixe"". Apesar de discordar e achar uma aberração, depois de analisar o ministério do Brasil, de uma forma geral, eu acabo compreendendo. Por exemplo, a D.Ideli Salvatti, não sabe colocar uma isca no anzol e imagina que samburá é um tipo de peixe, no entanto ocupa o cargo de Ministra da Pesca. O Sr. Aloizio Mercadante, cujos conhecimentos tecnológicos são insuficientes para operar um twitter sem ajuda, se tornou Ministro da Ciência e Tecnologia. O Sr.Edison Lobão, não sabe a diferença entre uma tomada e um fusível, acha que raio provoca apagão, é oficialmente o Ministro das Minas e Energia. O Sr.Pedro Novais, que só conhece o circuito turístico dos motéis do Maranhão, aos 80 anos, apadrinhado pelo amigo Saney, é o nosso Ministro do Turismo. Partindo dessas análises, só poderia ser ministro da Educação, alguém que tentou por duas vezes tentou assassinar o ENEM e líder do malfadado Kit Gay, poderia ter a iluminada idéia de as escolas públicas ensinarem aos estudantes do primeiro grau o Português chulo, incorreto e repleto de erros. Olha o conceito discutido com as crianças "preconceito linguístico". Ao invés de ensiná-lo a falar "os livros", defende que pode estar certo falar "os livro". Querem educá-lo para ser um cidadão que irá lutar contra o preconceito, ao invés de colocá-lo no andar educacional de cima. Estão tratando de trabalhá-lo conceitualmente para ser um cidadão que irá sofrer preconceito, ao invés de lutar para que ele melhore na vida. Na verdade estão educando para ser um derrotado resmungão, ao invés de ser um vitorioso, porque qualquer que seja a situação, "Se nós for pegar o peixe, nós vai ficar desempregado".

Mário Bezerra Costa Mario.bezerra@ig.com.br

Santa Fé do Sul

_____________________________________

RÓTULO E CONTEÚDO

Aprecio, e muito, os artigos de Washington Novaes. Ele escreve com primazia, concisão e vai sempre fundo em suas considerações. Em "Muito além da internet, mas com que conceitos?" (Opinião, 8/7) traz à tona a discussão sobre uso de ferramentas de aprendizado e de expressão, o computador entre elas. Certo que é um texto para apresentar dúvidas - usou 29 pontos de interrogação, começando pelo título. Fico também com uma dúvida: se possuir os instrumentos modernos é suficiente para quebrar barreiras educacionais e de comunicação ou se reflete mais a necessidade da sociedade moderna do ter à frente do ser. Lembro que minha primeira poesia escrevi em papel de embrulho da loja em que trabalhava. O conteúdo se mantém, mesmo mudando o rótulo.

Adilson Roberto Gonçalves priadi@uol.com.br

Lorena

_____________________________________

AMAZÔNIA, CRIME CONTRA A BIODIVERSIDADE

Como se não bastassem todas as Vidas ceifadas na Guerra do Vietnã nos anos 60 e 70, pelo desfolhante Napalm, agora a tragédia se repete, desta vez foram detectadas imagens de Satélite que já dizimaram milhares de espécies da Biodiversidade entre as Fronteiras de Rondônia e a Amazonia, com poderosos Herbicidas Pulverizados por aviões sobre a indefesa Floresta, contaminando os rios, provocando a mortes dos peixes e animais e afetando as , comunidades indígenas também indefesas porque o veneno vem pelo Ar, não conseguem evitar a tragédia pela ganância dos que querem a Floresta para plantio de pastagens e soja. Falo minhas as palavras do Cacique da Tribo Sioux, quando entregaram suas terras ao Governo Americano. "Quando o homem branco contaminar o ultimo rio, derrubar a ultima arvore, envenenar os últimos peixes, de nada adiantara todo Capital do Mundo, ele não poderá comer o maldito dinheiro que degrada e devasta a Natureza e a Vida. Onde estão nossas autoridades Federais, onde estão os aviões adquiridos para defender nossa Amazônia? Michael Jackson "In Memoriam", tinha razão na sua fala, Os Governantes não ligam para nós nem para nossa Biodiversidade...

Jose Pedro Naisser jpnaisser@hotmail.com

Curitiba

_____________________________________

STF, MARCHA LENTA PARA OS POUPADORES

Ágil para decidir temas nada edificantes, a exemplo da censura mantida ao Estadão, da liberação de delinquentes estrangeiros , ou da flexibilização dos fichas sujas e das marchas pró-maconha, o STF não dispensa a mesma celeridade para resolver pendencias de conteúdo positivo para milhares de cidadãos, como as questões dos que têm diferenças a receber dos chamados planos economicos. E, na medida em que suspendeu indefinidamente o julgamento dessas demandas, que vinham sendo habitualmente favoráveis aos postulantes, o STF assumiu posicionamento frustrante e até perverso : é que sendo de idosos a maioria dessas ações, cuja tramitação deveria merecer prioridade por força do próprio Estatuto do Idoso, os bancos, que já se beneficiaram da exclusão das ações coletivas, passam agora a contar com o inexorável desaparecimento de muitos dos interessados e em consequencia a dispor de saldos que nunca serão reclamados, seja pela ausencia de sucessores seja até pelo desconhecimento destes. É justo?

Lafayette Pondé Filho lpf41@hotmail.com

Salvador

_____________________________________

ORAÇÃO DA PROPINA

Aos ilustres senhores recorremos, com folhas de arruda atrás da orelha para dar sorte. Pedimos que nunca nos falte o Pão-de-Açúcar nosso de cada dia. Perdoe nossas falcatruas, ao contrário de nós que não perdoamos o ladrão de galinha. Que sempre tenhamos uma cueca acima do número para caber mais dinheiro. Que nossas meias sejam de cano bem longo para caber mais dinheiro. Que a meia não se rasgue para que nada se perca no caminho. Não esqueçamos de trazer uma grande bolsa para as ofertas. Também não devemos esquecer de agradecer por ter nascido neste país de cordeiros. Que a impunidade sempre continue nos fortificando para que assim como nossos mestres, sempre tenhamos nossos seguidores. Que sejamos gratos neste dia, que tenhamos fé que ainda vamos ganhar pelo menos vinte por cento em alguma concorrência.

Senhores, livrai-nos do mal das CPIs, que nosso maior castigo seja uma aposentadoria com salário integral, mas nos livrai do INSS e outros males. Eu quero também. Amém!

Manoel José Rodrigues manoel.poeta@hotmail.com

Alvorada do Sul (PR)

_____________________________________

FUSÃO CARREFOUR X PÃO DE AÇÚCAR

Após seu envolvimento trapalhão e fora de propósito, o que o BNDES ainda está esperando para se retirar de vez desse negócio de fusão entre duas empresas privadas?

Paulo Ribeiro de Carvalho Jr. paulorcc@uol.com.br

São Paulo

_____________________________________

AVISO PRÉVIO

Para quem nao lembra, o FGTS foi criado para substituir as indenizacoes por tempo de serviço usadas antanho, mudança salutar. Criou-se depois a multa inicialmente de 40% e depois 50% sobre o valor do saldo do FGTS para as demissoes sem justa causa. Quer se criar agora novo encargo nos moldes do arcaico sistema e como se não bastasse, com aplicação retroativa. Eliminacao do FGTS ? Nem pensar! . UM DELIRIO que so pode ter sido engendrado pelos idiotas a que se referiu o Ministro Jobin.

Oscar Muller oscar@mullermetais.com.br

São Paulo

_____________________________________

MONTADORAS

Não consigo saber o porquê dos carros produzidos no Brasil serem 45% ( média ) mais caros que nos EUA, México, outros.Destaco que o custo hora de porodução nos EUA é de 70 dólares a hora contra 7 dólares no Brasil.E ai Ministério da Fazenda, Planejamento e Trabalho, qual é o problema para a diferença citada?

Edivelton Tadeu Mendes etm_mblm@hotmail.com

São Paulo

_____________________________________

MÁGICA NA PREVIDÊNCIA

Não se trata de mágica, trata-se de justiça. Dar os nomes daqueles que ocasionam o tão propalado "rombo" é um caso de justiça. Colocar todos no mesmo saco não contribui em nada para esclarecer a opinião pública. Não se pode tratar diferentes como iguais, sob pena de se promover a confusão e perpetuar a injustiça que é praticada contra os que contribuíram e contribuem para uma aposentadoria digna. Esses, os contribuintes, não suportam mais serem responsabilizados por um "rombo" que não foi ocasionado por eles como bem sabem todos os que inescrupulosamente generalizam o "rombo".

Gustavo Guimarães da Veiga gjgveiga@hotmail.com

São Paulo

_____________________________________

POBRES DO INSS

O governo federal recebe aumento vantajoso,o governo estadual recebe aumento vantajoso, o governo municipal recebe aumento vantajoso, pobre aposentado do INSS, principalmente aquele que ganha um pouco acima do salário mínimo

Miguel Antonio Marotta miguelmarotta@ig.com.br

São Paulo

_____________________________________

PEDÁGIOS

Contrariamente aos demais brasileiros, os paulistas desfrutam das melhores estradas do país, comparáveis às melhores do mundo o que traz como benefícios imediatos, maior segurança, viagens mais rápidas, fretes menores, seguros mais baratos e ainda, laser. Comparativamente com outros países, nosso pedágio é razoavelmente barato. Impressiona-me, assim, o "xororô" regional quando se reajustam os pedágios. Não vi nem ouvi uma só menção dos benefícios. É claro que reclamar é, não só um direito como um dever do cidadão mas, vamos, não estaremos exagerando um pouco? Em outro setor, nossa prefeitura congelou a tarifa de ônibus, no entanto, os subsídios às empresas aumentaram brutalmente, assim, nós todos pagamos indiretamente pelos que usam esse meio de transporte. Deveria ser assim com os pedágios ou pagariam só os que usam estradas, uma minoria?

Fabio Figueiredo fafig3@terra.com.br

São Paulo

_____________________________________

RECALL EM PEDÁGIOS

A partir do primeiro dia do mês de julho os pedágios das rodovias paulistas tiveram aumento acima de 9%. Entra ano e sai ano, entra e sai políticos e nada de efetivo acontece em relação aos abusivos preços dos pedágios. Faz tempo que eu ouço dizer sobre "estudos" para reduzir os valores ou fixar a cobrança por quilometro. As empresas que administram as estradas têm contrato de concessão por décadas, e os valores dos pedágios são de acordo com os "contratos". Muitos usuários reclamam, mas como consolo diz que as melhores rodovias estão no estado. Onde está a glória quando se é aprisionado no bolso!? Estes obstáculos (pedágios) que encontramos a cada 40 quilômetros é uma violação ao direito de ir e vir! O próspero setor automotivo sempre divulga recall, que é alguma falha detectada nos veículos. O governo muito pacato tem que fazer um recall nos contratos com as concessionárias que "administram" os pedágios.

Alex Tanner alextanner.sss@hotmail.com

Sumaré

_____________________________________

ESTRADAS PAULISTAS

É no mínimo estranha a insistência do leitor Sr. Valter Banhara Guisard em afirmar que as Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto se encontram em estado lastimável. Sou morador de Ubatuba, e viajo constantemente para S.Paulo, utilizando-me das duas rodovias e posso afirmar que não procedem as críticas do leitor. Ambas são muito bem sinalizadas e apresentam muito bom estado de conservação.Aliás isso é voz corrente aqui na cidade entre os moradores que viajam sempre por elas. Quanto aos pedágios, eram dois e atualmente são quatro, porem o valor total caiu em torno de 40%. A Rodovia Oswaldo Cruz que liga Ubatuba a Taubaté e a que liga a Caraguatatuba, tambem encontram-se em muito bom estado de conservação, assim, acredito que as colocações do leitor, com todo o respeito, tem mais cunho político do que realidade.

Artur Armando Intaschi lene.arte@hotmail.com

Ubatuba

_____________________________________

ESTRADAS DO ESTADO

Imagine se o Geraldo Alckmin não fosse filho de guaratinguetaenses e nascido em Pindá?!

Geraldo C. Meirelles Freire gmeirelles@prmurray.com.br

São Paulo

_____________________________________

ACIDENTES

Muito se fala do númerode acidentes com motoqueros,e eu pergunto, por qual motivo os motoqueiros não obedecem a velocidade máxima permitida, em ruas avenidas e estradas.Normalmente transito pelas marginais e mantendo os 90 km/h sou ultrapassado por uma fileira interminável de motoqueros,como se meu carro estivesse parado.

Sergio Alvarez sergiopy2zhw@terra.com.br

São Paulo

_____________________________________

TELEFÉRICO NO ALEMÃO

Inaugurações como a do Teleférico do Complexo do Alemão são o combustível para a consolidação da ditadura nefasta imposta por Lula e seus aloprados ao ter seu nome insistentemente evocado pela Presidente Dilma. Tenho que admitir que o ex-presidente Lula tem feito um bom trabalho no sentido de doutrinar o brasileiro assim como Hitler doutrinou os alemães especialmente no que diz respeito à Copa do Mundo e Jogos Olímpicos onde a sua popularidade alcançou níveis estratosféricos. Por ser, o brasileiro, um povo acostumado à miséria, a oportunidade de ter acesso a viagens aéreas, carro zero km e casa própria representa a chance de Lula amealhar o terceiro mandato para, desta vez, cobrar a conta que será paga (mais uma vez) pela classe média e a consolidação do tão sonhado golpe petista.

Ricardo A. Rocha rochaerocha@uol.com.br

São Paulo

_____________________________________

DECISÃO DO TRT-BA

Enquanto a relatora Maria das Graças Boness (TRT-BA) afirma que "não houve discriminação" na decisão quanto ao uso da barba por parte dos funcionários do Bradesco (Folha de São Paulo de 07/07/2011 - Cotidiano), Eros Grau, ex-ministro do STF indica sensata preocupação com a polêmica decisão, possivelmente por que como tantos sabem, o uso da barba pode ser plenamente associado às questões de caráter dermatológicos ou mesmo aos profundos traumas oriundos de acidentes, entre outras motivações. Além disto, dar asas a uma empresa do porte do Bradesco que (in)diretamente perturbe a Justiça do Trabalho por causa de um assunto desta natureza (já que existem insinuações do banco, segundo Flávio Oliveira, conselheiro da Federação dos Bancários) é pelo menos muito inoportuno, já que existem outras preocupações muito mais relevantes na esfera trabalhista com as quais a justiça deveria realmente se ocupar. Com isto, não será nada surpreendente se a decisão do TRT-BA repercurtir mal perante a Opinião Pública, assim como a própria imagem do Bradesco, os quais deveriam entender que, salvo em casos extremos de segurança e higiene do trabalho, a barba não corresponde ao grau de competência de nenhum trabalhador do mundo, além de notadamente ser a identidade máxima de tantas celebridades, inclusive do próprio ex-ministro Eros Grau, do ex-presidente Lula, do pai da psicanálise Freud, entre tantas outras reconhecidas personalidades.

Pierre Magalhães pierre.magalhaes@ibest.com.br

São Bernardo do Campo

_____________________________________

PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS

Caso não haja professores suficientes com títulos de Mestres e Doutores para atender à demanda necessária do ensino superior, então que estimulem a formação de novos docentes titulados e pesquisadores. O Brasil não pode concordar com uma situação como essa em questão. É preciso deixar claro que a educação necessita de profissionais extremamente qualificados, que favoreçam o desenvolvimento do nosso país e nunca o contrário.

Patrícia Maria Pinto patriciapmp@gmail.com

São Paulo

_____________________________________

'FUTEBOLA'

A entrevista de João Havelange é o retrato fiel dos bastidores do futebol-bizz mundo afora,Brasil incluso(8/7,E3).Sem dribles nem firulas,o ex-cartola da Fifa por 24 anos chuta a bola direto ao gol num depoimento marcante sobre a Copa de 2014 e seu ex-genro Ricardo Teixeira,presidente da CBF.Bobos os românticos e ingênuos que veem o esporte com olhos apaixonados de torcedor.O lado de trás das quatro linhas é bem diferente do que se vê na superfície gramada.O jogo é pesado,violento e a bola é quadrada. Futebola na rede!

J.S. Decol decoljs@globo.com

São Paulo

_____________________________________

RICARDO TEIXEIRA

Ricardo Teixeira passou o trator no eterno clubeco dos criticos ressentidos. Falou firme e carregou nas tintas na revista "Piauí". Botou para fora tudo que estava entalado na garganta. Quem for podre que se quebre. Guerra é guerra. O presidente da CBF deixou muitos éticos por correspondência ressabiados, afirmando que poderá inclusive negar credencial para a copa de 2014.

Vicente Limongi Netto limonginewtto@hotmail.com

Brasília

_____________________________________

COPA DO MUNDO

Muito está se falando do Ministério dos Transportes e a demissão(tardia) do ministro e seus comparsas, só que a corrupção desenfreada não era nenhuma novidade, pois os atos impróprios cometidos ali eram abertos escandalosos. Mas fiquem certos de que isso aí não é exclusividade da pasta dos transportes, basta investigar com profundidade que vão ser encontradas imoralidades em outros setores do governo, e por tráz dessa história de copa do mundo no Brasil tem muitas tramóias sendo preparadas para mais uma vêz assaltar o dinheiro do contribuinte. Que Deus nos acuda.

Ademar Monteiro de Moraes ammoraes57@hotmail.com

São Paulo

_____________________________________

UM DESABAFO

Procuro ser otimista e todo dia quando desperto penso em coisas positivas, seguindo o que diz os preceitos diários da SEICHO-NO-IE, no último dia 05 de julho não foi diferente, apesar de ter que sair da cama as 5:30 em uma manhã especialmente gelada, para pegar um vôo para Porto Alegre no aeroporto de Congonhas, que fica a no máximo 25 quilômetros da minha residência, porém ligados ou separados pela marginal que neste horário me impõem em média 1 hora de carro neste curto trajeto. Ao chegar ao aeroporto as 7:35 hs, começa a disputa por uma vaga no estacionamento mais caro do país quem sabe do mundo, a encontro somente no 5º. e último subsolo! Sigo para Porto Alegre, onde tenho reunião agendada para as 11 horas com colegas de Curitiba e parceiros do Rio Grande do Sul, vôo das 8:30, 1,5 hora de vôo, uma hora de folga para deslocamento local, tudo muito adequado. Reunião produtiva com pessoas interessadas e cheias de idéias, lista de atividades e responsáveis definidos, esta na hora de voltar à São Paulo, no entanto não há mais tempo para o vôo das 14:25 e o próximo é somente as 17hs!?! O que podemos fazer se as duas grandes CIAs aéreas do país e também as pequenas assim decidiram, devo agradecer, pois se estivesse em Salvador às opções de vôos seriam ainda mais escassas! E olha que estou falando de duas capitais de estados com economias pujantes e em vôos ligando estas a maior cidade da America latina. Meus colegas de Curitiba têm vôo marcado para 20 minutos antes do meu, conversamos animadamente até que me dou conta que o meu vôo tem saída prevista para as 17:45, interessante é o único do quadro em atraso!?! Meus colegas partem no horário, aguardo, horário se altera novamente, agora a previsão é 18:10, como nenhum representante da GOL se apresenta para esclarecer o que ocorre, busco informação com a recepcionista na fila do check-in, atenciosa vai em busca da resposta e me informa que o equipamento apresentou defeito e foi necessário remanejamento, em seguida tento trocar de vôo, mas não há opção para Congonhas, faço novamente a pergunta e a atendente busca informação no sistema, neste o registro diz que o problema é com o aeroporto de Congonhas, quem diz a verdade? A inocente e atenciosa recepcionista ou o registro "oficial" do sistema, o fato é que os vôos dos concorrentes para o mesmo destino continuavam no horário. Idas e vindas, perguntas sem respostas, tentativas de troca de vôo e 2 horas e 45 minutos depois embarco, vôo sem sustos e sem comida, hoje apesar do aumento do valor das passagens as CIAs cortam seus custos ao custo de reduzir os benefícios dos clientes, excelente método para aumentar margens, claro que só funciona bem quando não há concorrência! Em uma hora e meia de vôo nenhuma menção ao atraso, nenhum pedido de desculpas, nada... no desembarque sorridente o comissário agradece a nossa escolha pela sua companhia e nos aguarda ver em breve!?!

Desgostoso com tudo isto vou à procura da ANAC, afinal quero registrar o meu desagrado, descubro que o seu escritório não esta mais nas dependências do aeroporto de Congonhas e sim do outro lado da rua, como assim, e que às 21 horas já não estaria em funcionamento, justo afinal todos nós precisamos prezar pelo horário de trabalho próprio e alheio. Resta-me ir para casa, pago o estacionamento R$52,00 por 14 horas, e vou me divertir no gostoso transito da marginal. Me lembrei, todas estas capitais fazem parte das sedes da Copa de 2014, tenho certeza que os "gringos" também vão adorar toda esta aventura nos trópicos, sem custos ou será que o tempo tem algum valor?

Moisés Silva moises.silvas@gmail.com

São Paulo

_____________________________________

COPA E SAÚDE

Sra. presidente Dilma, não votei na senhora, porém reconheço que são supreendentes e positiva a sua gestão até a presente data, porem como vem sendo transmitido por Jornal de uma TV o descaso na saúde é impressionante principalmente nos Estado do Norte, seria bom e com a coragem que tem demonstrado suspenda a realização da Copa no Brasil, utilizando esses recursos para a saúde e educação, caso necessário faça um plebiscito que não se surpreenderá com a opinião do povo brasileiro. A Copa só interessa para alguns empresários, dirigentes esportivos e políticos.

Alvarez Aguiar alvarez.atib@hotmail.com

Atibaia