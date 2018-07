Cartas - 11/08/2011

A fila anda

Transportes, Agricultura e Turismo. A fila continua a andar. Façam as suas apostas sobre a próxima pasta que se envolverá em escândalos financeiros. O líder do PMDB, ante a enérgica atuação da Polícia Federal (PF), reclamou de abuso do poder: ele não tem sensibilidade nem honestidade de reconhecer que abuso do poder é roubar verbas públicas que serviriam para salvar vidas nos hospitais, nas estradas esburacadas, nas cidades sem segurança.

JAIR GOMES COELHO

Vassouras (RJ)

Faxina com F maiúsculo

Tentando desqualificar a eficiente ação da PF que prendeu 35 pessoas com cargos no Ministério do Turismo, os líderes do PT na Câmara, Cândido Vaccarezza, e do PMDB, Henrique Eduardo Alves, espernearam, alegando abuso de poder da polícia e do Ministério Público Federal (MPF). Abuso de poder, caros "paralamentares", é desviar R$ 4,4 milhões do dinheiro público num sórdido esquema entre assessores desse Ministério. Parabéns à PF e ao MPF, por terem posto essa gente no lugar onde merece estar, a prisão. E a presidente Dilma não tem de reclamar por não ter tomado conhecimento da Operação Voucher, já que era sigilosa, pois há mais de dois meses as investigações vinham sendo feitas, conforme declarações do sr. Celso Leal, procurador da República do Amapá, e o trabalho não teria esse êxito se não se mantivesse o segredo. Dona Dilma, precisamos fazer uma faxina, mas com F maiúsculo, e não como um empregada(o) relapsa(o), escondendo o resto da sujeira debaixo do tapete. Tenha coragem, não se intimide diante das pressões dos ditos aliados, pois sabem que a água está quase batendo lá e eles serão os próximos a ver o sol nascer quadrado.

AGNES ECKERMANN

Porto Feliz

Compromisso nº 12

Em 26/10/2010 a presidente Dilma assumiu 13 compromissos de governo, cuja lista foi publicada no Estado. Compromisso n.º 12: garantir a segurança e o combater o crime organizado. Ora, o crime organizado está no Palácio do Planalto, nos Ministérios dos Transportes, do Turismo e em muitos outros que ainda há por descobrir. O Brasil não vai vencer a corrupção nunca, jamais. E não vai vencer porque o próprio governo ensina o povo a viver com as mordomias das bolsas que criou e continua criando, pois agora virá o superabono. Resumindo, o próprio governo incentiva o povo a não trabalhar. Afinal, para que trabalhar, se no dia de pagamento o vale-miséria está lá para receber? Ninguém mais se interessa por nada. Ninguém respeita mais nada. Idiota hoje em dia é quem trabalha neste país para sustentar quem nos assalta diariamente com impostos. O povinho hoje só quer saber de carne, pagode e cerveja. E o resto...

ALEXANDRE C. S. FUZER

Dois Córregos

Fogo amigo

O fogo amigo no Ministério do Turismo mata dois coelhos de uma vez: alimenta a lenta desidratação de Dilma, para que em 2014 renuncie à reeleição, e dinamita a incômoda candidatura Marta à Prefeitura. Golpe de mestre.

ROBERTO ALIBERTI

São Paulo

Escondida no banheiro

Marta Suplicy sempre manifestou estranha adoração, quase infantil, por Lula. Agora que o interesse de S. Exa. na Prefeitura da capital ocasionalmente diverge da vontade do "mestre-proletário", percebe a madame paulistana que "o buraco é mais embaixo". E precisou esconder-se no banheiro do Senado para não responder sobre Mário Moysés...

JORGE JOÃO BURUNZUZIAN

São Paulo

Marta deve explicações

A senadora e ex-ministra do Turismo Marta Suplicy deve explicações à sociedade sobre a prisão do seu ex-chefe de gabinete nesse Ministério, acusado de corrupção e desvio de verbas públicas. Seu vínculo com o acusado e seu silêncio são comprometedores. Felizmente, ainda temos a imprensa livre e investigativa e a PF, denunciando e combatendo a corrupção e a impunidade no Brasil.

RENATO KHAIR

São Paulo

CHINA

Rubens Barbosa

Sensacional, o artigo Capitalismo ao estilo chinês, de Rubens Barbosa (9/8, A2), mostra como a China é tão predadora quando exaure, por exemplo, recursos minerais africanos, como quando suga a mão de obra chinesa, que não tem direito a nada, a não ser trabalhar mais de 12 horas diárias, 365 dias ao ano, sem o amparo de legislação trabalhista. Esse é o conceito chinês que une o que de mais selvagem tem o capitalismo com o que de mais sórdido tem a ditadura comunista, para enfim conseguir satisfazer o espírito consumista dos chineses, esfomeado por mais de oito décadas, e também domar "o tigre de papel" do Ocidente. Domar é uma palavra suave para o que pode acontecer com a economia ocidental por obra da China. Mas como será que os intelectuais e ideólogos da esquerda dialeticamente explicam o comunismo da China? Certamente, com o usual espírito pragmatista.

MARA MONTEZUMA ASSAF

São Paulo

FIDI

Esclarecimento

Em relação à matéria Exame é pago, mas não é feito (9/8), a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (Fidi) esclarece que é incorreta a informação de que tenha sido "remunerada" por exames não realizados. A relação que a organização social (OS) mantém com a Prefeitura não tem caráter comercial nem corresponde a uma prestação de serviços. Cuida-se, diversamente, de uma parceria em que valores são repassados pela Prefeitura para serem aplicados na gestão global dos serviços de diagnóstico por imagem, não constituindo contraprestação por serviços específicos. Eventuais sobras financeiras são obrigatoriamente aplicadas na execução do próprio contrato ou devolvidas aos cofres públicos, jamais podendo ser apropriadas pela OS. Esse fato é comprovado pelas prestações de contas periódicas, que atestam a destinação dada a cada centavo repassado pela Prefeitura.

VICTOR LUIS DA SILVA, assessor de Imprensa

São Paulo

"A cada dia que passa, mais se confirma a grande mentira do PT: não rouba e não deixa roubar"

VIDAL DOS SANTOS / SÃO PAULO, SOBRE A CORRUPÇÃO NO GOVERNO

"A declaração de Ruy Falcão à TV Estadão faz parte do repertório de "piadas de salão""

RICARDO MARIN / OSASCO, SOBRE "O NOVO PT DE SEMPRE" (10/8, A3)

Em SP, polícia multa a distância nas rodovias

Aparelhos detectam infrações como dirigir pelo acostamento ou ultrapassar pela direita

"Parece uma boa medida. Existe muito abuso por parte de maus motoristas. Basta andar direito e não será multado."

SERGIO SPINOLA

"Muito boa essa ação. Pena que a finalidade maior é arrecadar e não educar."

ABRAÃO LINCOLN SALES BASTOS

"Os governos deveriam investir em tecnologias para combater maus motoristas, sem medo de reclamação da população."

TETSUO SHIMURA

CONVÊNIOS - FRAUDE COM DINHEIRO PÚBLICO

Finalmente vem à tona a maracutaia no Ministério do Turismo. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal estimam que o rombo nos cofres públicos está em R$ 4 milhões. É pouco se considerar o tempo que a quadrilha vem agindo dentro do Ministério. A ver: Colbert Martins, na Secretaria de Programas e Desenvolvimento do Ministério do Turismo, Mario Moyses, presidiu a Embratur até junho de 2011, assumiu a Secretaria Executiva do ministério em 2008 e foi chefe de gabinete na gestão da ex-prefeita Marta Suplicy e Frederico Costa, que está no Ministério do Turismo desde 2003. Resta saber se alguma providência será tomada ou veremos o caso acabar em pizza como tantos outros enquanto o dinheiro do contribuinte é roubado à luz do dia sem o menor constrangimento. É vergonhoso ler que o dinheiro é liberado para "convênios" que no fundo são uma grande fraude para desvio de dinheiro público segundo o procurador da República do Amapá, Celso Leal.

Izabel Avallone
São Paulo

São Paulo

OPERAÇÃO VOUCHER

Parece ser rotina neste governo ver desmantelado grupos dentro de ministérios, e hoje foi a vez do Ministério do Turismo, onde a Polícia Federal prendeu 38 pessoas, dentre as quais o secretário-executivo da pasta, Frederico Silva da Costa e também Mario Moyses, ex-presidente da Embratur ligado à ex- prefeita de São Paulo Marta Suplicy. Na gestão de Marta , além de suas funções junto à ela - que não sei bem quais eram...Mario também policiava as seções de cartas de leitores de vários jornais, e quando encontrava uma crítica à gestão de Marta, ele sempre escrevia de volta em sua defesa , autointitulando-se assessor de imprensa da mesma, e se era mesmo eu não sei...mas os jornais sempre publicaram sua resposta às críticas à prefeita. Eu mesma fui alvo de suas "defesas", e achei ótimo, pois era sinal de que tinha acertado o alvo. Agora ele e mais 37 pessoas tem que se explicar com a PF nesta que foi apelidada de Operação Voucher, ação realizada em conjunto com o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal. Os envolvidos serão indiciados por formação de quadrilha, peculato e fraudes em licitação. As penas para tais crimes podem chegar a 12 anos de reclusão. Taí ! Espero que a hoje senadora Marta Suplicy retribua os favores recebidos fazendo agora a defesa deste seu fiel assessor de assuntos aleatórios...

Mara Montezuma Assaf
São Paulo

São Paulo

O OITAVO MANDAMENTO

E eis que Moysés, fazendo turismo com mais 37 cumpanhêros, não observando o oitavo mandamento, encontrou a polícia para prendê-los. Como não mediu consequências, pensando que pode tudo, só porque sua protetora - só mesmo ela - tece elogios à sua "conduta exemplar", é necessário que se responsabilize e seja responsabilizado pelos seus atos. Papai do Céu abençoa quem critica sempre a protetora de Moysés e não gosta nada, nada, que missivistas do Fórum sejam intimidados por quem não tem integridade para tanto. Relaxe e goze na suíte penitenciária, enquanto o mar de lama vai se abrindo, milagrosamente, por conta própria!

Flavio Marcus Juliano
São Paulo

São Paulo

ABRINDO O MAR

Agora (Mario) Moisés, deveria fazer o milagre de abrir o mar e lá se enfiar de vergonha, se é que político tem!

Mohamed Abdalla Kilsan
São Paulo

São Paulo

O EXEMPLO

Se Marta Suplicy disse que Mario Moysés fez um trabalho exemplar como chefe de gabinete no Ministério do Turismo enquanto foi ministra, pensar o quê? Ela deve ter sido péssima ministra e não viu nada, porque ele já tinha um passado sombrio quando foi para esse ministério e os meios de comunicação já haviam denunciado. Precisamos urgente acabar com essa prática que funcionário público em cargo de confiança quando pego em corrupção, imediatamente é readmitido no seu antigo cargo. Funcionário Público desonesto será desonesto em qualquer lugar, portanto precisamos de lei que coloque na rua quem segue essa prática. Em qualquer empresa privada roubo é caso de demissão por justa causa e passível de prisão, por que funcionário público continua com esses privilégios? O dia que for lei demissão para funcionário público corrupto com certeza pensarão mil vezes antes de enfiar a mão no cofre.

Beatriz Campos
São Paulo

São Paulo

FRAQUEZA

Ministra, sou obrigado a concordar com o Jobim, aquele que também é meio camaleão. Dizer que a imprensa e a justiça foram culpados pela prisão de mais de 30 canalhas e crápula do PT e PMDB, que meteram a mão em mais de R$ 4 milhões, quando nós, aposentados, para ganharmos uma migalha de R$ 10, precisamos fazer das tripas coração? Olha, ministra, se olhe no espelho, a Sra. realmente é fraca e se faz de boba. Até um assessor siamês da Martaxa está envolvido até o pescoço.

Beedito Darigoto
São Paulo

São Paulo

VERGONHA

Sentimo-nos extremamente envergonhados pela enxurrada de faxinas no governo. Getúlio Vargas, foi digno até no suicídio em 24/8/1954, abrindo o caminho para um Brasil forte e honesto. Os ladrões e covardes de hoje precisam de uma mulher para acabar com esta lixeira. Presidente Dilma Rousseff, esperamos que seja a mãe que cuida de uma casa prazeirosa e distante das figuras carismáticas que não assumem culpa com "cara de pau" e ainda dominam o poder da corrupção e da sacanagem. Esta atitude tem pressa em todas as entidades do governo, incluindo consórcios, EPCistas, lobistas e todos que mamam o dinheiro de nossos impostos, destinados à saúde e à educação, dentre outros.

Jürgen Detlev Vageler
Campinas

Campinas

CORRUPÇÃO E TRAGÉDIA

Enquanto assistimos bestificados a mais um ministério do governo do PT envolvido em corrupção (desta vez o Ministério do Turismo), a Estância turística de Eldorado, no Vale do Ribeira (SP), que foi atingida por uma violenta e destrutiva enchente, encontra-se abandonada à própria sorte. A noite do dia 1.º de agosto ficará conhecida entre nós como a noite do terror: A Elektro demorou 5 dias para restabelecer a energia no município, demonstrando um total despreparo para lidar com uma situação de emergência. Nem assim disponibilizou geradores para os locais essenciais: prefeitura, Hospital, cadeia pública e escolas que abrigavam os fugidos da enchente. As operadoras de celular TIM, Vivo e Claro deixaram a população sem comunicação, simplesmente porque suas torres, não possuem geradores de emergência. O pesadelo foi enorme: Uma noite fria, sem energia elétrica, água e comunicação. Tudo isso por pura incompetência das empresas de energia elétrica e operadoras de celulares, que só pensam em lucros, sem dar nada em troca para a população. Nosso município precisa urgentemente de ajuda: 70% da população foi afetada.

Precisamos de água, comida, remédios, e tudo mais que puder ser conseguido. Nem um político apareceu por aqui, só aparecem em épocas de eleição. Nenhum helicóptero do exército, da PM, Marinha ou Aeronáutica apareceram por aqui. Para que servem as forças Armadas, se não estamos em guerra e na paz não ajudam em nada? 10% do que foi desviado do Ministério do Turismo, dariam para tirar nossa Estância Turística do Caos em que se encontra. Estadão, por favor, publique nosso apelo, pois precisamos de ajuda!

José Milton Galindo
Eldorado

Eldorado

ABAIXO A FAXINA E MAIS AÇÃO

Uma coisa é certa! Enquanto PT e PMDB estiverem disputando cargos de segundo e terceiro escalão neste atual governo,a presidenta Dilma ficará apenas fazendo faxinas em ministérios,não resolverá absolutamente nada, e o pior é que não governará,apenas fará faxinas. Todos os eventuais envolvidos em eventuais improbidades já faziam parte do governo anterior, portanto todos conhecidos. Esse fogo amigo entre a base aliada (PT com PT, PMDB com PMDB e PT com PMDB) é apenas e tão somente voracidade por cargos e polpudas verbas orçamentárias. Em ministério de poucas verbas e minguado orçamento não existem brigas. Vale ressaltar ainda, que nos governos FHC (dois seguidos) também foi assim, dado que a base de sustentação também precisou ser acomodada. Um exemplo típico da era FHC, foi o PMDB comandando o então Dner com ministro do PMDB e o Sr. Pagot à frente do departamento rodoviário. Não se trata de faxina, se trata sim de acomodação de cargos. A faxina é simples vitrine para acomodação de cargos. O mesmo se dá no Ministério da Agricultura e aí o irmão do Senador Jucá pensou que podia tudo e não foi bem assim.Esqueceu que o Ministro Wagner Rossi é homem de confiança do vice presidente, Michel Temer. Provavelmente o próprio Senador Jucá mandou que seu mano "peitasse" o ministro Rossi e deu no que deu. Quem, já, já, será despachado da liderança do governo no Senado será o próprio Senador Jucá que perdeu confiabilidade no Palácio do Planalto. Urge que se façam essas acomodações nos diversos cargos pretendidos, caso contrário mais escândalos surgirão, tomarão tempo de todos, nada será esclarecido, e o Brasil ficará parado em tempos tão bicudos que não suportam acomodações e necessitam sim de muita ação.

José Piacsek Neto
Avanhandava

Avanhandava

PT, TUDO IGUAL

Novamente vemos o sr. Ruy Falcão, presidente do PT repetir as mesmas falas sobre corrupção, que agora já mudaram mas eles não assumem, na reunião do diretório nacional. O que ele me diz da frase do sr. José Dirceu: "O PT não rouba e nem deixar roubar"? Acho que o PT está mais para o que falavam do Adhemar de Barros " desvia (mensaleiros e cia) e deixa desviar!" A sra. Dilma só toma providências de fazer faxina, depois que a imprensa denunciou.Será por este motivo que o PT, como disse o sr. Ruy Falcão quer tanto debater um "novo marco" (controle) regulatório dos meios de Comunicação? Esta obsessão se explica pois assim não ficaríamos sabendo das falcatruas e eles permaneceriam no poder!

Tania Tavares
São Paulo

São Paulo

ESPANTO

O editorial do jornal Estado de São Paulo com o título O novo PT de sempre (10/8, A3) classifica as declarações do presidente do partido Ruy Falcão como um espanto. Realmente, é de se torcer de raiva ver a desfaçatez do dirigente fazendo um discurso mentiroso e surreal do princípio ao fim, atropelando e negando a realidade dos fatos. Mas o verdadeiro espanto não está nas declarações dele. O verdadeiro e absurdo espanto está na contínua e imensa aprovação popular de Lula, a verdadeira encarnação do PT, mesmo depois dos incontáveis escândalos de corrupção patrocinados pelo partido.

Ronaldo Gomes Ferraz
Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

SEM DIREITO

Um partido - PT, que tem político - com o deputado José Guimarães (PT-CE), cujo assessor foi detido com dólares e reais na cueca, não tem o direito de falar em termos de fidelidade às ações contra os que furtam! E o dep. Rui Falcão, falando no PT defensor da ética e deste combater a corrupção, é uma piada e de péssimo gosto. O mensalão é prova inconteste da farsa dos petistas, agir dentro da ética e ser contra a corrupção! As palavras vazias, uma das formas dos petistas tentar iludir!

Edivelton Tadeu Mendes
São Paulo

São Paulo

CORRUPÇÃO GENERALIZADA II

Estão estampadas em todos os jornais e revistas as notícias cafés-requentados de corrupção no governo federal. Este título já foi utilizado por mim há muitos anos, por isso houve necessidade do II. Mas, as denúncias são no mesmo estilo, da mesma forma, os acusados agem do mesmo modo, tanto no "modus operandi quanto no modus "defesandi". Não sabia, não conhece, nunca viu. Depois de algumas imagens; ah, fui apresentado, mas não sabia que ele era ele mesmo. E assim, o festival de cinismo, a versão mais característica de uma administração pública que não pune e se constituiu como sinônimo de corrupção. Já há corrupção no próprio significado da palavra. Alivia o que seria apenas furto qualificado, por o objeto ser dinheiro público. Pode ser elevada a significar roubo, dependendo da violência aplicada. Para se começar um enfoque correto, seria preciso trocar a escrita leve para o que efetivamente ela é: furto ou roubo do dinheiro público.

Outra qualificadora é o fato de ser sempre oficial. Consta um valor real do contrato que, em surdina e previamente combinado, um percentual, com denominação de participação no lucro, cláusula de sigilo ou confiabilidade, com muita pompa, galhardia e oficialidade, volta para os bolsos dos farsantes. Num país com instituições fiscalizadoras já consolidadas, bastaria o patrimônio incompatível com a renda dos funcionários para configurar claramente a ilicitude. Dureza mesmo é que a corrupção passou a ser generalizada em toda a extensão do território nacional, bem como nos órgãos do mais baixo até chegar à famosa Casa Civil da Presidência da República, que se tornou seu símbolo máximo, tendo as caras de José Dirceu e de Erenice Guerra como retrato físico. Não há nada de aprendizado nessa esbórnia toda. Tamanho é o problema e tão arraigado que nada é novidade; todos os mecanismos são conhecidos; as personagens, também e tolerância e desfaçatez de todos. Todas as instituições púbicas possuem seus órgãos de Controle Interno. Existe Procuradoria Geral da República com representação em todos os estados; existe Controladoria Geral da República; existem tribunais de conta de perder de vista. Órgãos existem. O quê que há meus pais; quê que há! Há dissimulação demais, falta de comprometimento com as próprias atribuições e, também há muita gente interessada e querendo a corrupção subjetivamente; mas obrigada objetivamente a ser contra. Mas sempre há um aspecto que se torna diferenciado ao menos na aparência. No caso do governo Dilma Rousseff, o fato de ela atribuir a responsabilidade aos ministros sobre seus comandados, já que era cultural dizer apenas que desconheciam o que tinham por obrigação conhecer. Outro ponto relevante é que muitas denúncias surgirem de gente indicada por seu antecessor aponta que ou ela realmente tem um perfil de intolerância com a corrupção, ou não assimilou corretamente a lição do mestre. Além disso, vai ficar claro que a presidenta terá que fazer uma escolha entre agir forte, como deveria, arriscando a incompreensão da população e não conseguir a reeleição; ou mudar para o jogo da tolerância com a corrupção desenfreada e assegurar seu próximo mandato com tranquilidade, sempre em nome da governabilidade, outra vertente dos vários sinônimos de corrupção. O Brasil só ganharia se a presidenta optasse pelo risco da perda pessoal em prol da coletividade. Ah se presidenta decidisse por essa grandeza! Ah se a população se agigantasse e retribuísse essa opção da presidenta! A corrupção deixaria de ser endêmica e passaria a casos isolados, como a é em todas as democracias consolidadas. Independentemente da escolha que fizer, a presidenta será forçada a matar muitas baratas, por opção ou não. Mas não pode demorar. Duas precisam ser chineladas já, rapidamente: os ministros da Agricultura - sem mais comentários, e o da Educação, pelo histórico de desserviço prestado.

Pedro Cardoso da Costa
São Paulo

São Paulo

BONS E MAUS

Por que será que no Brasil temos tanta gente mau caráter administrando e legislando? Na minha modesta opinião é porque os bons se omitem e assim, os outros tomam conta. Precisamos reverter essa situação: as pessoas decentes, honestas precisam abaster-se de muita coragem e disputar eleições para que possamos transformar nossos sonhos de um país mãos limpas em realidade. Essa série de escândalos de corrupção estão nos levando ao fundo do poço. Não é somente distribuindo dinheiro que se faz cidadãos aptos a votarem, educação e cultura os fazem. Vamos levantar aqui também a bandeira das mãos limpas!

Odiléa Mignon
Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

LULA BABÁ E OS 40 ALOPRADOS

O ex presidente que nada sabia,que protegia descaradamente o seu "bando de aloprados"e sumariamente absolvia todos os seus "cumpanheiros" antes de qualquer investigação,vem agora criticar as ações da Polícia Federal e do Ministério Público?Com que autoridade? Ele que conhece muito bem o submundo da política brasileira e inventou dezenas de ministérios para acomodar os derrotados nas urnas,a maioria com vários processos e sem qualificação para exercer cargos de relevante importância também não sabia que a bandalheira iria continuar? O engraçado é que no quesito moralidade os seus números são bem modestos.Fala de 10 acusados,8 para a cadeia e 2 inocentados.No seu governo foram blindados e beatificados dezenas de mensaleiros e aloprados. Caixa dois até para pagamento de "marqueteiro", receber em dólares no exterior,"é coisinha banal que todo mundo faz",disse ele com a maior cara dura! O que está acontecendo?A cria não está lendo direito a cartilha deixada pelo criador?Ou tudo isso não passa de uma enorme chanchada para encobrir o objetivo maior que é o poder absoluto,o ovo da servente depositado há anos na pobre sociedade brasileira,que ainda acredita em propaganda de político de ideias autoritárias, nos Pacs, Fome Zero, Minha Casa, Primeiro Emprego? Que país é esse que, para pertencer à classe média, basta se endividar por 60 meses na compra de um carro popular, uma TV e um celular?

Rogerio Amir Rizzo
São Paulo

São Paulo

UMA QUESTÃO DE OPINIÃO

Na opinião do senador Renan Calheiros; as prisões que ocorreram com membros do Ministério do Turismo, houve exageros. Contrariando a opinião dele ,creio que se essas medidas tivessem sido tomadas no governo Lula, a Papuda e a Papudinha de Brasília (DF) estariam abarrotadas...!

Virgílio Melhado Passoni
Jandaia do Sul (PR)

Jandaia do Sul (PR)

O TURISMO E A PASSAGEM SÓ DE IDA

A turma do PT e PMDB alega que a Polícia Federal foi muito radical? Aliás, a cambada acostumada com afagos, esta à estranhar. Quem dera que essa exceção fosse sempre a regra! Para quem esta acostumado só com a passagem de ida, a prisão, pode ser a de volta!

Mara Fonseca Chiarelli
Mogi Guaçu

Mogi Guaçu

ÉTICA

Há pouco tempo li neste Estadão um artigo do jornalista Arnaldo Jabor em que destaca que a imoralidade está completamente desmoralizada no Brasil. Registra que qualquer ato que possa ser considerado como imoral é imediatamente explicado pelos nossos políticos como algo absolutamente normal e, assim, não merecendo qualquer consideração mais séria. Na segunda-feira (8/8), assisti uma entrevista na televisão com o Ministro da Agricultura, Wagner Rossi, em que o mesmo afirma que considera normal o emprego de parentes no serviço público. É estarrecedor que um Ministro de Estado defenda o nepotismo que é atentatório contra a eficiência da administração pública e contrário a qualquer princípio de boa governança. A hora que um Ministro de Estado, que deveria dar o exemplo, defende ideia semelhante é porque a pratica contínua desse ato tratou de banalizá-lo como "normal".

Roberto de Moura Campos
São Paulo

São Paulo

SORRIAM LADRÕES, VOCÊS ESTÃO SENDO FILMADOS

Eu sou contra qualquer tipo de sigilo na vida pública de qualquer pessoa que esteja exercendo algum cargo público. O povo deveria exigir a criação de uma lei que colocasse câmeras com som, em todos os órgãos públicos, gabinetes, antessalas, em todos os lugares, e dentro de todos os aposentos do Congresso Nacional, em todas as Assembleias Legislativas, no judiciário, nas dependências do Palácio do Planalto, e nas sedes dos governos estaduais e municipais, onde todos deveriam andar com um microfone na lapela. Todas as conversas telefônicas seriam ouvidas. Tudo seria filmado e gravado. Enquanto isto não acontece, a imprensa brasileira está dando um avanço histórico na qualidade do conteúdo das suas reportagens investigativas com o excelente e corajoso trabalho dos "paparazzi" que bisbilhotam e denunciam as roubalheiras do dinheiro público. "Sorriam ladrões, vocês estão sendo filmados." A próxima batalha será descobrir um meio de colocá-los na cadeia e recuperar o dinheiro roubado.

Wilson Gordon Parker
Nova Friburgo (RJ)

Nova Friburgo (RJ)

TURISMO NA LAMA

Corrupção se hospeda no Ministério do Turismo.

Roberto Twiaschor
São Paulo

São Paulo

APOIO

Mais um Ministério, o do Turismo, caiu na faxina de Dilma. Temos de apoiar a presidente...

José Eduardo Zambon Elias
Marília

Marília

QUANTO MAIS SE CUTUCA

Quanto mais se cutuca os meandros de nosso desgoverno mais se encontram falcatruas. Como um fulano, provável traficante de drogas com passagem pela policia, pode estar livremente dentro do Ministério da Agricultura atuando como marqueteiro político. Júlio Cesar Froes Filho, vulgo Cesar Filho, foi denunciado por tráfico de influencia pela revista Veja. Agora mais uma notícia mostrando os desmandos no Ministério do Turismo cercado por irregularidades; a PF faz a sua parte prendendo 38 da pasta mais o número dois desse Ministério, agora esperemos que Dilma use a sua vassoura e limpe o resto. Quanto mais se cutuca...

Leila E. Leitão

São Paulo

DILMA CAI EM PESQUISA

Demorou! Segundo pesquisa CNI/Ibope, a popularidade do governo Dilma Rousseff caiu de 56% para 48%! Que pena que ainda tenha 48% da população que acredita que esse governo é sério, mesmo que ela tenha as melhores das intenções! É petista, e dá para adivinhar quem realmente está por trás de seu governo: ele, o "cara de pau", Lula da Silva! Colocou a presidenta na fogueira desde o início! Com a devassa em outros ministérios, quem sabe chegue à Educação e Saúde que são do PT! Aí, veremos se há "faxina" mesmo, ou a sombra do ex-presidente, que diz aos 4 ventos que se erraram têm de pagar, não vai impedir a presidente de realizar o que o povo espera: justiça e a restituição do dinheiro, nosso dinheiro, para os cofres públicos! Chega de corrupção! Basta de impunidade!

Lígia Bittencourt
São Bernardo do Campo

São Bernardo do Campo

MUDANÇA DE ATITUDE

É claro que ninguém deveria estranhar a súbita mudança de atitude da presidente Dilma em relação às denúncias de corrupção no ministério da Agricultura. Ora, todo mundo sabe que o PR - defenestrado da pasta dos Transportes por delitos até menos graves do que aqueles que cercam o peemedebista Wagner Rossi parecem ter cometido - é visto pelos petistas como apenas mais uma das pequenas legendas que se prestam à asquerosa prática do toma-lá-dá-cá que caracteriza o chamado "presidencialismo de coalizão" brasileiro. Já o PMDB...bem, o PMDB é "o" aliado. É o partido que há tanto tempo, como dizia Lula, garante a "governabilidade". Pena que essa tal "governabilidade" a que ele se refere serve unicamente à manutenção de boa parte do núcleo do poder nas mãos de castas comandadas por pessoas cujo apreço à ética é no mínimo duvidoso, como Sarney, Renan Calheiros, Jucá, etc. - os quais, por sua vez, garantem apoio integral ao governo do PT quando devidamente atendidos em seus pedidos. A promiscuidade nas relações entre governo e aliados, que se agravou consideravelmente após a chegada de Lula ao poder, não deixa o Brasil resolver seus verdadeiros problemas.

Henrique Brigatte
Pindamonhangaba

Pindamonhangaba

CULPADO PELA CORRUPÇÃO

Vendo cada dia mais o noticiário da corrupção que assola o Brasil, os Ministérios ( inclusive os do governo anterior e de agora, governo do PT - que tanto combateu, e foi eleito para acabar com ela ), chego à conclusão de que o culpado é o Cabral... se ele não tivesse descoberto o Brasil e talvez fôssemos colonizados alhures por qualquer outro povo, a história seria outra: nossos ancestrais, Portugueses, presos, prostitutas, degredados, índios, etc. põe no liquidificador bate e resulta em: nós e os políticos.

Carlos Roberto Gomes Fernandes
Ourinhos

Ourinhos

AGRESSÃO

A violenta agressão do misterioso personagem Júlio Fróes contra o jornalista Rodrigo Rangel, editor de Veja Brasília, derruba a blindagem que o Palácio do Planalto tenta para proteger politicamente o ministro Wagner Rossi. Como alguém sem vínculo com a administração tinha pleno acesso ao edifício e ainda redigia editais de licitação? A brutalidade contra o direito de informar arrasa a plantação de notícias pela Agricultura de que o titular da pasta não conhecia Fróes. Pior, o ministro não sabia o que se passava no ministério.

Francisco Pedro do Coutto
Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

NO MATO DA AGRICULTURA

Façam um completo desmatamento no Ministério da Agricultura. Nesse mato têm muitos coelhos safados escondidos, com certeza.

Yoshitomo Tsuji
São Paulo

São Paulo

ETIQUETA MINISTERIAL

Nossos ministros não estão pecando por deselegância, mas por descompostura.

Sergio S. de Oliveira
Monte Santo de Minas (MG)

Monte Santo de Minas (MG)

MENOPAUSA MORAL

O nome do país deveria ser passado para o feminino, pois algumas coisas nele funcionam exatamente como no organismo da mulher: Regras, somente durante um quarto do tempo. Os restantes três quartos - a maior parte do tempo - sem regras. Mas, vamos indo celeremente a caminho de uma fase posterior, a menopausa moral, onde a ausência de regras será total.

Carlos Delphim Nogueira da Gama
Santos

Santos

NEPOTISMO DOS POLÍTICOS

O que já se revelou no Ministério da Agricultura, com parentes e amigos de senadores e deputados aquinhoados com cargos para os quais não estão capacitados - não tem currículo - é repetição "ad nauseam" de todos casos que envolvem políticos, partidos e a governabilidade do Executivo - refém do Congresso por que precisa de votos para aprovar seus projetos - é um tipo de nepotismo cruzado com mensalão e impunidade, patente do lulopetismo.

Mário A. Dente
São Paulo

São Paulo

NÚMERO INFINITO

Olhando pelo prisma da educação, a faxina de Brasília, ensina o princípio matemático de número infinito.

Alberto Bastos Cardoso de Carvalho
São Paulo

São Paulo

FAXINAS

Nada melhor que uma mulher elegante orientando faxinas com decisão e competência! Vá em frente, presidente, o povo está aplaudindo e agradecendo.

Nair de Mello Franco Fernandes
São Paulo

São Paulo

SEQUESTRO NO RIO

Só não ocorreu uma tragédia maior por que Deus não quis, pois a atuação da PM no sequestro do ônibus no Centro do Rio tem que ir para o manual de "Como não agir em sequestro de ônibus". Há marcas de balas na carroceria do ônibus que demonstram claramente que os tiros vieram do lado de fora. E quem estava do lado de fora? PMs. Atiraram no ônibus com passageiros. Dá para acreditar? Há declarações de passageiros que os bandidos não atiraram e de outros que não souberam precisar de onde vinham os tiros. Os feridos hospitalizados, provavelmente, foram atingidos pelos tiros da policia. Um outro passageiro disse que entrou um PM e deu voz de prisão para os bandidos. Outra contrariedade com o manual de procedimento. O policial não deve ir só nestas situações. Sempre acompanhado de outro. O comandante da PM falou em êxito, mas reconheceu as falhas. Não foi a primeira e com o despreparo da PM não será a última. Se é para fazer trapalhada, da próxima vez chamem o Closeau, que faz melhor.

Panayotis Poulis
Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

11 DE AGOSTO

Hoje (11/8), São Paulo se rejubila e se orgulha por comemorar por intermédio da associação dos antigos alunos, mais um aniversário de fundação da velha e sempre nova academia de Direito do Largo de São Francisco. Como ex-aluno e em nome da turma de 1945, também sinto-me orgulhoso com o coração embandeirado em arco, por tão auspicioso acontecimento. Ave faculdade! Por teres dado ao Brasil tantos filhos ilustres que te enobreceram , te honraram e honram ainda, em defesa do mais sagrado bem que o ser humano pode ter, a liberdade. por isto,tu mereces minha modesta homenagem. Tua doutrina é a da defesa do direito ofendido, é a de defender o regime democrático de governo,onde todo o poder emana do povo e para o povo e tem como fundamento "a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana". Teu lema, tua norma de procedimento, é (beneficium iuris nemini est denegandum) o benefício do direito não deve ser denegado a ninguém. Saúdo-te, querida escola de civismo ("grato animo") de a alma agradecida.

Antonio Brandileone
Assis

Assis

11 DE AGOSTO, DIA DO ADVOGADO

Exatamente, dia 11 de agosto de 1827 foram criados pelo Imperador Dom Pedro I, os dois primeiros cursos jurídicos no Brasil; sendo um no Largo São Francisco em São Paulo e o outro no Mosteiro de São Bento, no Recife-PE. Por causa disso ficou instituído em nosso país o dia 11 de agosto como o Dia do Advogado. Está insculpido no artigo 133 da Constituição Federal que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. A palavra advogado é derivada do latim, advocatus. Segundo o dicionário Aurélio, Advogado é o "Bacharel em direito legalmente habilitado a advogar, i. e., a prestar assistência profissional a terceiros em assunto jurídico, defendendo-lhes os interesses, ou como consultor, ou como procurador em juízo". Decorridos cento e oitenta e quatro anos de existência dos cursos jurídicos no Brasil, é com pesar que deparo-me com milhares de Bacharéis em Direito (Advogados), devidamente qualificados por Universidades, autorizadas, reconhecidas e fiscalizadas pelo Ministério da Educação, portanto preparados para exercer a advocacia, o "múnus público" na defesa dos direitos individuais e coletivos, jogados ao infortúnio e ao banimento, impedidos, pasmem, pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, do livre exercício cujo título universitário habilita. E mais uma vez repito: a OAB vem se aproveitando da palidez, frouxidão e inoperância do Ministério da Educação - MEC, que não impõe suas prerrogativas insculpidas na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases - LDB, para impor o seu caça-níqueis, abusivo, inconstitucional, famigerado, Exame da OAB, feito para reprovação em massa, (Parque das Enganações) abocanha por ano quase R$ 70 Milhões, com altas taxas, sem prestar contas ao Tribunal da Contas a União - TCU, para suprir cerca de quase 30% (trinta por centos) dos advogados inadimplentes com anuidades, manter sua reserva pútrida de mercado num flagrante desrespeito aos art. 70 parágrafo único e art. 71 da Constituição, jogando ao infortúnio, dizimando sonhos de milhares de Bacharéis em Direito (Advogados), sufocados em dívidas do Fies, negativados no SERASA e SPC, pela Caixa Econômica Federal, milhares de operadores do direito, devidamente qualificados pelo Estado (MEC), aptos para o exercício da advocacia, gerando fome, corroborando para o aumento do caldo da miséria elevação do número de desempregados, num país de desempregados, num verdadeiro mecanismo de exclusão social, (Bullying Social), afrontando dentre outros os seguintes dispositivos: Art. 5º, inciso XIII, "É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Art. 205 CF. "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 43. da LDB - Lei 9.394/96 "a educação superior tem por finalidade (.); inciso 2 - formar diplomados nas diferentes áreas de O art. 48 da LDB diz que os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. O art. 209 da Constituição Federal diz que compete ao poder público avaliar o ensino. O art. 29 § 1º do Código de Ética Disciplina da OAB (Das regras deontológicas fundamentais) "Títulos ou qualificações profissionais são os relativos à profissão de advogado, conferidos por universidades ou instituições de ensino superior, reconhecidas. Muito estranho é enfrentar a censura imposta pelos jornais e tevês, que só publicam matérias favoráveis ao famigerado exame. As matérias contrárias são deletadas. Isso me obriga a sair da Capital da República para veicular meus artigos em outras plagas. Ainda bem que existem editores de inteireza de caráter comprometidos com a verdade, a moral a ética e a decência, bem como a isenção e imparcialidade. De vez em quando chego a questionar: Será que o dinheiro que não presta contas ao TCU, está comprando consciências nas redações dos jornais, rádios, blogs e tevês para me censurarem. Não posso aceitar que uma instituição que lutou contra as arbitrariedades do regime autoritário, hoje na contramão da história, se limite a impedir que os Bacharéis em Direito (Advogados), devidamente qualificados pelo Estado (MEC), sejam impedidos de exercer a sua profissão por um órgão de fiscalização da profissão, obrigados a se submeter ao caça-níqueis Exame da OAB, com altas taxas de inscrições que já chegaram a R$ 250, (RO), em 2009, fiz reduzir R$ 200, mesmo assim, é um assalto ao bolso, haja vista que as taxas do ENEM são apenas R$ 35, enfim com taxas superiores às taxas do Concurso de Juiz do TRF 14ª Região, que foram apenas R$ 100,00, lembrando que o salário de juiz, se aproxima dos R$ 26 mil, enquanto que o salário do advogado neófito gira em torno de R$ 1.500,00. Meus nobres causídicos, Senhores Ministros do Egrégio Supremo Tribunal Federal - STF: Se esse tipo de Exame qualifica alguém, questiono: por que a OAB foi contra a provinha do Exame de admissão ao Quinto Constitucional exigida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro/TJ/RJ, para os apadrinhados da OAB e do Ministério Público, ao ponto da própria OAB questionar a inconstitucionalidade de tal Exame junto ao Conselho Nacional de Justiça que a toque de caixa, julgou inconstitucional? Onde está doutores a coerência da OAB e de seus defensores de plantão? "Para os amigos tudo; para os inimigos a lei" É correto a OAB se utilizar de dois pesos e duas medidas? Doutores qualidade de ensino se alcança com a melhoria das universidades e não com um exame medíocre, nefasto, infestado de pegadinhas, ambiguidades, feito para reprovação em massa e manter a reserva pútrida de mercado, quanto maior o índice de reprovação maior o faturamento da OAB, editoras, cursinhos e similares. Saibam que um bom advogado se faz ao longo dos anos de militância forense. O fato da proliferação de cursos jurídicos de baixa qualidade, da existência no país de cerca de 1240 faculdades de direito, não dão direito à colenda OAB de usurpar prerrogativas constitucionais do Estado (MEC).OAB não tem poder de regulamentar leis; ou seja não tem alçada para regulamentar a Lei nº 8906, de 04.07.1994, (Estatuto Advocacia) haja vista que compete privativamente ao Presidente da República, de conformidade com a nossa Constituição conforme o disposto no (art. 84, IV, (...) expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Senhores enquanto a QUALIFICAÇÃO do Ministério do Trabalho e Emprego está voltada ao combate às desigualdades de oportunidades; preparando o trabalhador para os desafios que caracterizam os tempos modernos ou seja sua inserção no mercado do trabalho, contribuindo com o aumento da produtividade e da renda, rumo à conquista da sua autonomia financeira, sua dignidade do ser humano, para que passe a integrar a sociedade, a "QUALIFICAÇÃO" que se diz fazer a OAB, é totalmente inversa. Veja que ABUSO: sem adquirir uma só unidade de giz, sem contratar um só mestre, sem ministrar uma só aula, ou uma só palestra, enfim sem ensinar o ofício, visa a manutenção da reserva imunda de mercado, em um país de desempregados, gerando fome, desemprego e doenças psicossociais enfim contribuindo para o aumentando do caldo da miséria e as desigualdades sociais. A OAB precisa ser humanizada e cumprir o seu papel constitucional na defesa dos direitos humanos. Doutores, da mesma forma que os indígenas não têm competência para instituir a SPI - Secretaria de Polícia Indígena, haja vista que Segurança Pública é papel do Estado, a OAB não tem competência para avaliar os cursos superiores nem dos bacharéis em direito, até porque ela não é Universidade. Isso é uma aberração. OAB tem que se limitar a fiscalizar os seus inscritos e puni-los exemplarmente, fato que não está acontecendo veja o que relatou a REPORTAGEM DE CAPA DA REVISTA ÉPOCA Edição nº 297 de 26/01/2004 "O crime organizado já tem diploma e anel de doutor. Com livre acesso às prisões, advogados viram braço executivo das maiores quadrilhas do país. O texto faz referência aos advogados que se encantaram com o dinheiro farto e fácil de criminosos e resolveram usar a carteira da OAB para misturar a advocacia com os negócios criminosos de seus clientes". Não é justo punir por antecipação, milhares de bacharéis em direito, sem o devido processo legal, (Due Processo of Law" arquivando recursos administrativos, cerceando a ampla defesa. Exame da OAB não qualifica ninguém, enriquece grupos, com dezenas de cursinhos, obrigatoriedade de livros novos, sem anotações durante a 2ª fase, onde os locais das provas parecem aeroportos em vésperas de final de ano congestionados de malas de livros. Claro que ninguém em sã consciência é contra a melhoria do ensino e a fiscalização dos cursos superiores. Se a Universidade não presta o correto é fechá-las. Se o MEC não fiscaliza as universidades a culpa não é dos alunos. Por que a OAB não fiscaliza? Ah Dr. Vasco Vasconcelos, mas isso dá trabalho, não gera lucro fácil. As provas da OAB estão num nível de dificuldade absolutamente igual às da defensoria do Ministério Público e, se bobear, da magistratura", desabafou recentemente num jornal carioca o desembargador Sylvio Capanema, ex-vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro "Posso dizer com absoluta sinceridade que eu, hoje, não passaria no Exame de Ordem". Dias depois ou seja, dia 16/05 OAB por maioria dos seus pares, aprovou alteração no Provimento n° 136/2009, pasmem, para dispensar do Exame de Ordem os bacharéis em direito oriundos da Magistratura e do Ministério Público. No ano passado isentou desse exame os Bacharéis em Direito oriundos de Portugal, e com essas tremendas aberrações e discriminações ainda têm a petulância de afirmarem que esse tipo de excrescência é Constitucional? Amanhã irá dispensar do referido exame, filhos, netos e esposas de Senadores ,bem como de Deputados etc.Aliá os mercenários da OAB, atuam com fossem dirigentes de futebol de várzeas. "A bola é minha e no meu time só joga quem eu quero". Lembro às cabecinhas de bagres que insistem na defesa do Exame da OAB (Bullying Social), saibam que a preocupação maior dos dirigentes da OAB, é que, com a extinção dessa excrescência (Exame da OAB), e o ingresso de milhares de Bacharéis em Direito, (Advogados) nos quadros da OAB, na primeira eleição serão todos serão expurgados dos cargos que ocupam e respeitando os Princípios da Moralidade Pública Transparências, Concurso Público,(...) irão tornar transparentes as contas da OAB, prestando contas ao Egrégio Tribunal de Contas da União -TCU, irão exigir eleição diretas para todos os níveis ao invés de listas, vão lutar para banir o quinto constitucional, enfim mostrar ao pais e ao mundo o real destino desse volume de dinheiro tosquiados dos bolso e dos sacrifícios de milhares de operadores do direito. Vergonhoso é deparar com o despreparo de certos juristas, não se sabe qual o interesse maior, em se prostituir, em rasgar a Constituição para defender tal excrescência, sem nenhum argumento jurídico plausível. O simples fato da existência no país de 1240 faculdades de direito e falta de fiscalização do Ministério da Educação, não dão direito à OAB e a nenhuma outra organização de substituir o papel do Estado (MEC), respeitem senhores o art. 205 da Constituição Federal. "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". (Grifei). Graças à Deus apareceu o Doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, nobre Subprocurador-Geral da República , cidadão épico, homérico portador de notável saber jurídico e reputação ilibada, com alto Espírito de Brasilidade demonstrados em seu Parecer relativo ao RE 603.583 em tramitação no STF, declinando com muita sapiência e coragem, em respeito à Constituição, ao Estado de Direito e aos Direitos Humanos, a inconstitucionalidade do caça-níqueis Exame da OAB, verdadeiro mecanismo de exclusão social , o qual vem gerando, terror, fome desemprego e doenças psicossociais. (BULLYING SOCIAL). Destarte quero nesta data saudar a todos os Bacharéis em Direito (Advogados ), fazendo um apelo aos dirigentes da colenda OAB, vamos humanizar a OAB; que num gesto de grandeza joguem a toalha imunda, substituindo a excrescência desse pernicioso Exame, por práticas jurídicas e/ou estágio supervisionado, se antecipando assim a futura decisão do Egrégio STF, que com certeza irá abolir esse câncer (Exame da OAB) do nosso ordenamento jurídico, lembrando ainda que os grandes juristas deste país, como Ruy Barbosa, Pontes de Miranda, Nelson Hungria, Hely Lopes Meirelles, Vicente Rao, José Carlos Moreira Alves, Sobral Pinto, Levi Carneiro (1º Presidente da OAB), Teixeira de Freitas, Clóvis Beviláqua, Barbosa Lima Sobrinho, Tércio Lins e Silva, Evandro Lins e Silva, Délio Lins e Silva, Pinheiro Neto, Márcio Thomás Bastos, Afonso Arinos, Seabra Fagundes, Raymundo Faoro, Rubens Approbato, Maurício Correa, Evaristo de Macedo, João Paulo Cavalcanti Filho, Miguel Reale, Fernando Lima, e nenhum dos Ministros do STF, STJ, TST, TSE, etc, não precisaram se submeter a essa excrescência, do pernicioso Exame da OAB,(Bullying Social), para se tornarem famosos. Destarte a OAB precisa ser humanizada; precisa outrossim, ser parceira dos Bacharéis em Direito ao invés de algoz, devendo se limitar a cumprir o seu papel constitucional de órgão de fiscalização da profissão, a exemplo dos demais conselhos de classes e fiscalizar e punir exemplarmente, respeitando, claro, a ampla defesa e o devido processo legal, os seus inscritos que desrespeitarem o Estatuto da OAB, enfim o juramento do advogado, "in-verbis" "Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da Justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas". No dizer de José Afonso Silva, "atribuir a qualquer dos poderes atribuições que a Constituição só outorga a outro, importará tendência a abolir o princípio da separação de poderes" (Curso de direito constitucional positivo, 23ª Ed. Malheiro SP, p. 67. Nesse sentido peço "vênia" para transcrever as palavras do eminente Jurista Dalmo de Abreu Dallari (http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0805200209.htm) "Nenhum Estado moderno pode ser considerado democrático e civilizado se não tiver um Poder Judiciário independente e imparcial, que tome por parâmetro máximo a Constituição e que tenha condições efetivas para impedir arbitrariedades e corrupção, assegurando, desse modo, os direitos consagrados nos dispositivos constitucionais Ex positis, crédulo nos fundamentos jurídicos em tela suplico ao Egrégio Supremo Tribunal Federal-STF, a maior Corte e Justiça do nosso País, não se curvar aos "jus sperniandi" dos mercenários a OAB, deverá cumprir com zelo, dedicação, pertinácia e denodo e com absoluta independência moral, os elevados objetivos norteadores de sua criação, julgando urgente o RE 603.583, mirando-se na celeridade, seriedade, inteligência, honradez e no exemplo humanitário e moralizador do Tribunal Constitucional de Portugal, que num gesto de extrema grandeza, declarou inconstitucional o famigerado Exame de Ordem de Portugal, em respeito à Constituição, ao Estado de Direito e aos Direitos Humanos. Concluindo lembro mais uma vez, pedindo "venia" pela repetição, que a privação do emprego é um ataque frontal aos direitos humanos. "Assistir os desassistidos e integrar na sociedade os excluídos." Vamos respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, notadamente art. XXIII -1 - Toda pessoa tem o direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, (...) e à proteção contra o desemprego. Por fim a função primordial dos Direitos Humanos é proteger os indivíduos das arbitrariedades, do autoritarismo, da prepotência e dos abusos de poder. Parabéns nobres causídicos.

Vasco Vasconcelos
Brasília

CONTINUAMOS A ESPERAR

Enquanto o juiz Toffoli antecipou e espichou suas merecidas férias forenses, e foi a Itália para o enlace matrimonial de grande colega, nós aqui poupadores dos 'gloriosos' planos Collor, Verão e Bresser continuamos a esperar! O quê? Que S. Excia. não prolongue mais ainda os longos meses que está usando para dar seu infalível parecer aos processos a que ele 'pediu vista'(mesmo os que já tiveram ganho de causa).

Djanira Borba
São Paulo

SAIDINHAS

Em agosto, mês da prescrição processual, a ministra sai para aposentar-se, o ministro sai em licença médica e o mensaleiro-mor sairá para comemorar.

A. Fernandes
São Paulo

GOLFE PARA OS JUÍZES

Quanto ao caso de empresas privadas patrocinarem torneio de golfe para juízes e desembargadores, depois que Dias Toffoli, ministro do STF, foi ao casamento do advogado Roberto Podval, que já teve processos seus distribuídos ao ministro -, com hotel pago pela advogado, nada de novo será novidade.

Iracema Palombello
Bragança Paulista

STF NA MESMA

Ministro Joaquim Barbosa novamente em licença médica (parece algo interminável em sua carreira), Dias Toffolli continuando a segurar todos os processos relativos aos Planos Econômicos desde setembro de 2010, liberdade para Battisti, atraso nos processos do mensalão, etc. Isto é que é "justiça" de fato! Por conta disto é que a criminalidade só tem a aumentar dia a dia.

Boris Becker
São Paulo

QUE BOM...

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) aprovaram em 03.08 uma proposta de orçamento para 2012, que prevê um aumento dos próprios salários, de 14,79%, alcançando o valor de R$30,6 mil, por mês, equivalente a 56,15 salários mínimos, além de outros tantos benefícios e mordomias. Que bom! Na atualidade recebem R$26,7 mil mensal. Não se questiona os proventos, questiona-se a contrapartida dos processos julgados e o tempo decorrido, que evidencia a impunidade dos nossos tempos. Rui Barbosa já advertia que: "A justiça atrasada não é justiça, senão injustiça, qualificada e manifesta. Porque a dilação ilegal nas mãos do julgador contraria o direito escrito das partes, e assim, as lesa no patrimônio, honra e liberdade".

Luiz Dias
São Paulo

LADRÕES DE CASACA?

Enquanto nossos olhos estão voltados para alguns "trombadões" infiltrados no Executivo e no Legislativo e com a crise financeira internacional, os ministros do STF aprovaram proposta de orçamento para 2012 de R$ 614 milhões que prevê um aumento nos próprios salários de 14,79%, alcançando R$ 30, 6 mil. Apelar contra este descalabro em cascata com quem? Se existissem pelo menos os Tribunos da Plebe para vetar esta sandice... Estou pensando em mudar meu nome para William Robespierre.

William Almeida de Carvalho
Brasília

FÁCIL

Como é fácil aumentar salários no país, ainda mais quando é em benefício próprio. Agora é a vez dos ministros do Superior Tribunal Federal (STF) que se auto-determinaram um aumento de 14,79%, que eleva o salário para R$ 30,6 mil, mais uma gama de benefícios.

Angelo Tonelli
São Paulo

PROCURADORES MUNICIPAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No tocante aos honorários advocatícios, que,segundo a matéria de o Estado, turbinam os supersalários de procuradores municipais de São Paulo, uma explicação é imprescindível. Tratam-se de honorários fixados em sentenças condenatórias dos terceiros que litigam contra a Municipalidade e pagos pelos derrotados, não pelo erário público. Na década de 80, quando ocupávamos o cargo de Presidente do Sindicato dos Advogados de São Paulo, essa verba foi definida como pertencente ao advogado e não à parte, em várias sentenças normativas pronunciadas pela Justiça do Trabalho, em ações de dissídios coletivos movidas pelo Sindicato. Posteriormente, veio a ser incorporado o título na lei regente da advocacia e da OAB (Lei 8.906/94 ). Questionada a constitucionalidade desse dispositivo no STF (ADI 1194), este veio a declará-lo não agressivo ao texto maior, exceto quanto à invalidade de contratação em sentido contra rio, que pode ser pactuada livremente, não se tratando de norma cogente (incontrastável pela vontade das partes). Tal decisão tem efeito vinculante, de modo que não produz efeitos válidos decisão de outros Tribunais, inclusive do STJ, em sentido diverso. Quanto ao aspecto ético-jurídico, note-se que esse tipo de honorários é um prêmio personalíssimo conferido ao causídico vencedor da ação, fixado pelo juiz de acordo com o grau de zelo e dedicação do profissional (art. 20 do CPC), de modo que seria um locupletamento da administração receber tal verba, que não é tributo e não lhe pertence. Por fim, todas as Municipalidades e outras entidades políticas do país repassam essa parcela aos advogados (procuradores), que são seus legítimos titulares.

Amadeu R. Garrido de Paula
São Paulo

SURPREENDA-NOS, MINISTRO!

O ministro Guido Mantega promete "a cada mês uma surpresa fiscal" (OESP, B7, 9/8). Causaria surpresa relevante, a interrupção dos PACs estagnados e a "faxina" nos Ministérios sem pensar em não magoar este ou aquele sórdido partido, que só pensa em apoio quando lhe rende dividendos (grana, bufunfa, vil metal) ou participação em empreitadas lucrativas; dane-se o povo! E o capo Lulla, onde se esconde nestas horas? Fazendo palestras a R$ 350.000,00 para quem gosta de ouvir presepadas e rompantes que ironizam o digno trabalhador brasileiro que só tem é pagar contas? Surpreenda-nos Ministro! Estamos esperando.

José Jorge Ribeiro da Silva
Campinas

NA BALANÇA DOS DISCURSOS

Os discursos de Obama no cenário da economia atual têm sido traduzidos muito menos pelo tom firme e categórico de seu discurso de posse em 2009 diante da crise naquele ano e muito mais pela vacilação e falta de controle político. Seus últimos pronunciamentos, inspirando ora tensão e nervosismo nos mercados, ora um tímido e acuado otimismo de que, mesmo em mares revoltos, os EUA sempre serão AAA, de fato, não têm ajudado a buscar novo chão para as finanças globais. Enquanto isso, aqui no Brasil, nem mesmo os discursos da atual presidente Dilma Rousseff e do Ministro da Fazenda Guido Mantega, têm segurado a reação dos mercados. Que oscisliam! E pendem hoje a favor amanhã contra, e assim por diante, no mesmo tom confuso e incerto que parece prevalecer nos discursos oficiais. Por exemplo, ao invés do super-otimismo de outrora (de 'marolinhas', de 'crises que não atravessariam o Atlântico' e do 'contágio que o Brasil não havia ainda sentindo'), assistimos nas últimas semanas a discursos bastante flutuantes de nosso governo. Ora Dilma é quem afirma que 'o mundo viverá um longo período de tensão econômica' e que 'a instabilidade produzida lá fora vai continuar', ora é Mantega quem toma a voz e diz que 'os países emergentes continuarão sofrendo as consequências da crise na Europa e nos Estados Unidos'. Ora ambos mudam o discurso e afirmam que o Brasil já não está mais ameaçado pela crise que abala os mercados mundiais. Enfim, discursos vão e discursos vêm - e cada vez mais parecem sentir o contágio e a instabilidade de uma economia que tem seus pesos e suas medidas. Agora, convenhamos, quando Dilma ensaia retomar as metáforas, as metonímias e as personificações otimistas de Lula e diz que "é a segunda vez que a crise afeta o mundo e pela segunda vez o Brasil não treme", será que dá para acreditar? A balança da economia novamente pesa e os mercados têm reagido!

Emanuel Angelo Nascimento
São Paulo

AAAMERICA

God bless U$AA+!

J.S. Decol
São Paulo

POR FAVOR, RESSUSCITEM KEYNES!

Aí está a China, maior concorrente - e maior credora!!! - dos Estados Unidos da América do Norte - in jeopardy!!!-, à beira de perder o topo do controle econômico financeiro do mundo, pela imposição do dólar como principal moeda básica do mercado, esta mesma China vem sugerir a criação de um fundo de reserva mundial, com uma moeda única e democrática, para estabelecer o real e necessário equilíbrio entre as nações produtoras e consumidoras do mundo! Parabéns, China! Egressa de um comunismo cruento, se transforma em exemplo para aquilo que combatia: o capitalismo perverso e antissocial! A estúpida e hipócrita frase de que " o dinheiro é um mal necessário", tem sido de perversa valia para agiotas, demagogos e populistas, que fazem com "tudo pelo social", a fim de se locupletarem com as verbas que controlam. Marcuse, pela esquerda, e São Tomás de Aquino, pela direita(?), foram veementes em suas dialéticas de bem estar social, justificando que cabe ao homem impedir que seu semelhante o avilte, o roube e o miserabilize:o direito de cada um começa onde termina o direito do outro!. A moeda única, mais do que uma necessidade da China, para fazer concorrência ao dólar de seu maior devedor atual, é um compromisso da economia e dos verdadeiros economistas com a democracia financeira e com a mais elevada distribuição de rendas, único meio de acabar com a maior desgraça criada pela economia criada para os ricos: a miséria solapante e desumana! Uma vez que os economistas, depois de David Ricardo, Adam Smith e Thomas Robert Malthus, apenas vieram - com raríssimas exceções! - para tripudiar a instituição do dinheiro, como necessidade básica e benéfica para o progresso e riqueza das nações(leiam Adam Smith!), fica o dilema atual: riqueza para poucos e miséria para muitos?! E não faltou a indispensável presença moral e social do fantástico economista John Maynard Keynes, que abandonou a Conferência que criou o tratado de Versalhes, por achá-lo um acinte à perdedora Alemanha, incapaz de pagar o exorbitante preço que lhe cobravam os vencedores da Primeira Grande Guerra,e, depois de escrever obras sobre o nobre uso da moeda, em 1944, comparecer à Conferência de Bretton Woods, sendo um dos criadores do FMI - Fundo Monetário Internacional - e do BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - já se preocupando com o fim social prevalente na criação e no uso da moeda, inclusive sob controle de entidades que perduram. Numa população mundial, atual, de cerca de 7 bilhões de habitantes - pasmem-se! -, existem mais de 30% de seres humanos em condições de miséria! Mais importante do que o exemplo do euro, ao tentar unificar a economia européia, do que a defensiva inglesa mantendo a independência de sua libra esterlina, do que os States tentando manter a dolarfização da economia, ou do que a China sugerir uma moeda de fundo de reserva mundial, para repetir a estória do "dólar furado", é a economia supraideológica, suprapartidária, supranacionalista, mas essencialmente civilizatória, igualitária e humanista assumir as rédeas do futuro maravilhoso dessa espécie que acabará se autoconsumindo em nome do poder , da riqueza para alguns e da miséria para a maioria: a Espécie Humana, colocada no caldeirão da morte, pelas lutas e preconceitos entre as numerosas raças que a constituem!

Sagrado Lamir David
Juiz de Fora (MG)

ATROUXAMENTO MONETÁRIO NOS EUA

Como tem um déficit mensal de 100 bilhões de dólares nas contas, já devem ter torrado todo o ouro que estava guardado no Forte Knox e não querem cortar gastos como fazem os europeus, especialmente a Alemanha, os americanos rodam a maquininha de fazer dinheiro impunemente, já que o dólar é moeda internacional e a emissão desenfreada deles não gera inflação nos EUA. Trata-se do primeiro país na história que exporta inflação para os trouxas que compram títulos americanos.

Já está mais do que na hora de fazer transações internacionais diretamente, sem uso do dólar.

Luiz Henrique Penchiari
Vinhedo

POBRE OBAMA. POBRE MUNDO

Não bastasse a herança maldita de Bush, Obama semeou seu próprio vento, mantendo operações militares no Iraque, Afeganistão, Paquistão, Iêmen e Somália, resgatando bancos, entregando a economia a dois comprometidos (Summers e Geithner) com a crise financeira de 2008, estendendo o refresco fiscal concedido aos ricos por seu antecessor. Será que Obama é um presidente passivo, indeciso, lento, ou na verdade, não passa de um conservador moderado, mas muito esperto que afinal cortou o que queria cortar e ainda posa de vítima das circunstâncias e pressões? Vamos aguardar.

Carlos Iunes
Bauru

SOMÁLIA

O mundo não pode ficar insensível com o que ocorre na Somália. Nos últimos três meses de 2011 morreram de fome na Somália 29 mil crianças. A média de 10 mil crianças por mês. Não dá para dormir com consciência tranquila diante desse morticídio infantil.

Paulo Dias Neme
São Paulo

FOME

Será que não entra na agenda dos nossos dirigentes, principalmente da presidente Dilma, a questão dos famélicos na Somália? Milhares e milhares de crianças estão morrendo de fome no Chifre da África. Nenhum povo pode ser feliz isoladamente. Ao final, veremos que o mundo só estará seguro quando todos os povos estiverem bem. A preocupação com a miséria deve ser objeto de muita atenção aqui no Brasil, mas não se pode ignorar quando acontece fora das nossas fronteiras de forma tão dramática!. Há vários meios de ajudar e todo cidadão brasileiro, dos que podem, deveriam olhar por eles também. Diversas ONGs atuam na África e aceitam doações em dinheiro e trabalho voluntário. Pela internet é possível informar-se como ajudar através de organizações comprovadamente idôneas, como a Cruz Vermelha, ONU, Unicef, Médicos sem Fronteiras e outras. Se cada um, podendo, fizer um pouco, acho que o mundo poderia tornar-se um lugar bem melhor de se viver.

Eliana França Leme
São Paulo

FOME, DESAFIO DO TERCERO MILÊNIO

Mesmo diante dessa triste estatística, a natalidade em Somália é grande, A mortalidade pela fome mata 29 mil crianças num curto período de três meses em Somália. A pior seca dos últimos sessenta anos gera falta de alimentos para cerca de dez milhões de pessoas em Somália, nos países do Chifre da África. Não é possível que o mundo olhe com indiferença a situação tão caótica e grave vivenciado pelo povo de Somália, países do Chifre da África. O mundo tem mostrado total negligência no que tange a aumento demográfico. Acredita-se que, o espaço territorial para tanta gente não seja problema por hora, mas a produção de alimentos já está dando sinais de impotência e, cada vez mais e mais pessoas vão passar o que estão passando o povo de Somália, nos países do Chifre da África. A triste estatística de vinte e nove mil crianças que morem de fome, não incluem os outros tantos adultos em estado pele e osso que estão morrendo também. No mundo atual, o controle rigoroso da natalidade, é a única saída para em curto prazo diminuir essa grande mortalidade que vem sendo registrada. O mundo está diante de problema gigante, que se agiganta a cada ano que passa na produção de alimentos para população que procria como ninhada de ratos. Não é fácil achar soluções em curto prazo para esse problema humano. Só o controle rigoroso da natalidade pode reduzir esse problemão do terceiro milênio atinente a fome, morte de crianças e adultos. Caso não seja estancado o crescimento demográfico desordenado, a situação da humanidade vai se tornar insustentável em poucas décadas.

Paul Morin
Curitiba (PR)

CORREIOS

Parabéns pelo texto Os Correios perdem espaço que mostra no que resultou o apadrinhamento político e uso desta empresa pública para interesses partidários e privados, basta lembrarmos que todo escândalo do mensalão começou com a gravação de um funcionário dos Correios recebendo propina. Espero que a direção dos Correios atue com a eficiência de uma empresa privada para que possamos nos orgulhar desta empresa que já nos prestou bons serviços no passado.

Roberto Saraiva Romera
São Bernardo do Campo

FALTA EMPENHO

Para tornar eficiente os Correios, é necessário que os deputados e senadores criem com extrema urgência uma lei que exija que os Correios devolvam em valores triplicados as correspondências não entregues, e em valores dobrados as correspondências não entregues em tempo hábil nos casos de contas a pagar, e ainda arque com os juros cobrados aos cidadãos. O que vem acontecendo é que depois que o dinheiro entra no caixa, não existe empenho em entregar as correspondências; uma reles borboleta pousada em sua caixa postal pode ser motivo para você não receber suas cartas. A continuar assim, é melhor que os Correios sejam apenas revendedores de jogos e apostas.

Nélio Alves Gomes
Curitiba

SELEÇÃO BRASILEIRA

Ô Mano, numa boa, você ainda não se deu conta que Ramirez, Daniel Alves, Fred e principalmente André Santos não sabem Jogar? Tá claro pra todo mundo. Se é pra escalar quem não sabe, chama eu!

Leandro Spett
São Paulo

MAIS UMA DECEPÇÃO

Até quando Mano Menezes insistirá com suas burrices? Maicon é menos ruim do que Daniel e é reserva?,Julio Cesar não passa mais confiança, André Santos era irresponsável e ainda continua, não é sério para seleção, Neymar deve preocupar-se menos com aparências, jogar com mais seriedade senão perderá seu brilhantismo já mascarado precocemente, Ganso deve se reciclar, se voltar a ser brilhante volta a seleção, Ramirez sempre perde o passe crucial, aquele do gol, até quando? a copa será no Brasil, perderemos de nôvo?, temos outros jogadores mais expressivos,/novos laterais, jogadores de meio mais criativos e de expressão que uma seleção requer, Pato? perde demais, nos times acerta, Robinho já em idade de aposentar passa da hora de sair, ainda mais com brincos e óculos de l0cm de largura, quanta imbecilidade e bobeira, estão nas nuvens da mentira, falta seriedade a este grupo e o seu comandante é o único responsável, deve ser mudado logo, tipo Felipão/Murici ou outro que seja mais serio em seu trabalho e que seja menos político aos amigos de sempre, continuando assim somente venceremos times de segundo e terceiro escalão.

Julio Jose de Melo
Sete Lagoas (MG)

FALHA

A falha do André Santos no 3.º gol da Alemanha, se fosse em jogo de pelada, seria tirado do jogo na hora pelos colegas. Na seleção do Mano Menezes é titular. Acho que está na hora do Mano começar a pensar se conseguirá ou não armar uma seleção. Até agora não disse ao que veio. Não ganhou de nenhuma seleção de porte que enfrentou.

Panayotis Poulis
Rio de Janeiro

ALEMANHA 3 X BRASIL 2

Parodiando o personagem de Jô sores, Zé da Galera: "Põe Ronaldinho Gaúcho, Mano!"

Cláudio Moschella
São Paulo

FUTEBOL

Fim de jogo e o Brasil perdeu para a Alemanha de 3 X 2, um resultado que espelhou a predominância alemã sobre os brasileiros dos quais sendo que o segundo do Neymar saiu só aos 45 minutos quando os alemães já haviam trocado meio time e faziam graça para a torcida tentando ensaiar um olé. Dos que jogaram hoje, destaca-se apenas o Tiago Silva, Julio César, Lúcio apesar do pênalti cometido e pode ser pessimismo exacerbado meu, mas não houve outros a destacar. O André Santos parece estar involuindo na Turquia e deveria voltar ao Corinthians que carece de alguém nessa posição mas, trocá-lo pelo Marcelo que joga no Real Madri como sempre algum cronista faz questão de lembrar, faz parecer que não acompanham o campeonato espanhol para conferir suas atuações onde é um péssimo marcador. Robinho, outro que nada jogou e marcou porque foi de pênalti tendo sumido o tempo inteiro assim como o Pato. A estreia de Fernandinho e Ralf foi mais que comum e o Ramires continua correndo muito, produzindo pouco e fazendo muitas faltas. Ganso jogou poucos minutos e não apareceu e Daniel Alves como sempre, péssimo marcador. Sobrou o Neymar que também andou sumido o jogo inteiro com nossos cronistas a todo momento alegando que o coitadinho estava gripado, mesmo assim, sendo um bom chutador aproveitou e marcou o seu quando os alemães jogavam com meio time reserva. O que sobrou no final: que o Brasil ainda não ganhou dos times grandes.

Laércio Zanini
Garça

VIROU ROTINA

Já virou rotina : mais uma derrota da seleção brasileira, sob o comando do técnico Mano Menezes. Depois do fiasco na Copa América e das derrotas para França e Argentina, agora foi a vez do Brasil ser derrotado pela Alemanha (3x2), em mais uma fraca atuação da nossa seleção. Mano Menezes já demonstrou que não é técnico de seleção e seus resultados á frente da equipe são pífios. Fora, Mano!

Renato Khair
São Paulo

ACOSTUMANDO-SE A PERDER

Que fase! Desta vez, Alemanha. O escrete canarinho parece que perdeu a embocadura e está se acostumando a perder. Nossa seleção não está no mesmo nível das melhores e os últimos resultados demonstram que não temos substituto à altura para Ronaldo - mesmo fora de peso. Vamos ter de trabalhar muito se não quisermos 'pagar mico' dentro de casa, em 2014.

Silvio Natal
São Paulo

O PENTA MURCHOU

Quem diria! A seleção brasileira virou de protagonista por excelência, a coadjuvante, ou cobaia... A Alemanha humilha o Brasil, por pura falta de capacidade do treinador Mano, que preferiu um time retranqueiro, escalando um tal de Fernandinho, e deixando no banco um talento como, Paulo Henrique Ganso! Ah, se fosse o Dunga.

Paulo Panossian
São Carlos

DESFILE

Enquanto em outras seleções os jogadores jogam, na seleção brasileira eles desfilam...

Luiz Frid
São Paulo

ERA PARA GANHAR

Esqueceram de avisar ao Mano, que era para montar uma seleção para ganhar e não para perder. Tira o Pato, Mano, se não, o Pato tira o Mano.

Nelson Pereira Bizerra
São Paulo

São Paulo