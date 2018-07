Cartas - 12/03/2011

O missivista

No final da carta que enviou ao Fórum dos Leitores (Andrei Netto, 11/3), José Sarney elogia o Estadão por suas tradicionais atividades jornalísticas na cobertura de acontecimentos de interesse de seus leitores. No entanto, é o missivista o principal responsável pela liminar que impôs inconstitucional censura ao Estadão, impedindo o jornal de publicar informações sobre a Operação Boi Barrica, que envolve atividades de seu filho Fernando Sarney. Constam, dentre as tradicionais atividades jornalísticas do Estadão, a descoberta e a divulgação, entre outras irregularidades, dos famosos "atos secretos" do Senado, que resultaram em ações contra o nepotismo praticado pelo missivista. Felicito o Estadão pela soltura do jornalista Andrei Netto, desejando que a todos os seus jornalistas também seja concedida ampla liberdade para que, sem censura, possam também "cobrir diretamente os momentos mais significativos da realidade" brasileira.

ROBERTO TWIASCHOR

São Paulo

Censurados

Por mais que um político tente demonstrar boa intenção, quando age demagogicamente seus atos o denunciam. Neste espaço livre e democrático, reservado aos leitores do Estadão, o presidente cativo do Senado, José Sarney, felicita o jornal pela libertação de seu correspondente Andrei Netto, preso na Líbia pelo regime ditatorial de Muamar Kadafi, que agiu autoritariamente contra a liberdade de expressão do jornalista, idêntica atitude tomada pelo sr. José Sarney contra a liberdade de expressão do Estadão. Acredito que desta vez o senador tenha sensibilizado a direção do jornal.

BENONE AUGUSTO DE PAIVA

São Paulo

Colegas

Apesar de censurar o Estadão, o Estadão não censura Sarney, que agora é nosso colega no Fórum dos Leitores.

LUIZ HENRIQUE PENCHIARI

Vinhedo

Leitura diversa

A publicação da carta de Sarney é sinal de que o Estadão, apesar de tudo, não tolera censura nem a pratica. Que bom que Sarney lê o Estadão, além do jornal O Estado do Maranhão, do Grupo Mirante, de sua família... O Estadão certamente é uma boa leitura. Que ele saiba aproveitá-la!

MARA MONTEZUMA ASSAF

São Paulo

Solidário

Senador José Sarney, muito bacana sua solidariedade ao jornalista do Estado que foi preso na Líbia. Mas, como na carta o sr. citou valores democráticos, então o que tem a dizer sobre os 589 dias de censura imposta ao Estado no caso do seu filho Fernando Sarney?

MARIO ALDO BARNABÉ

Indaiatuba

Dois pesos...

Na carta que escreveu ao jornal, o presidente do Senado manifestou-se em prol da liberdade de imprensa, do respeito aos valores da democracia e dos direitos humanos. Virando a página, lia-se a nota "Estadão" está sob censura há 588 dias, a pedido do filho do senador, que impediu o jornal de noticiar abertamente a Operação Boi Barrica. Dois pesos e duas medidas.

J. S. DECOL

São Paulo

Democracia e demagogia

José Sarney, o censor, divulga carta no Estadão, o censurado. Só mesmo a vocação democrática do jornal para permitir que seu "carrasco" utilize suas páginas para uma manifestação hipócrita e demagógica. Parabéns pela sua atitude.

LUIZ NUSBAUM

São Paulo

Cara de pau

À parte os merecidos elogios ao repórter Andrei Netto, não posso deixar de manifestar minha indignação com a carta do sr. sarney ("sr." porque sou respeitoso, diferentemente dele; e o "s" do nome é propositadamente minúsculo). É muita cara de pau!

HONYLDO R. PEREIRA PINTO

Ribeirão Preto

A quem agradecer

Finalmente Andrei Netto foi libertado. Se, ao voltar ao Brasil, o jornalista quiser ir a Brasília agradecer os esforços pela sua soltura, que seja à presidente Dilma Rousseff e ao chanceler Antonio Patriota, e a mais ninguém.

PAULO MARIANO M. FERRAZ

São Paulo

GASTOS DO GOVERNO

Diárias e passagens

Ao contrário do que noticiou o Estado em 2/3, o governo federal manteve estável o volume de despesas com diárias e passagens no 1.º bimestre de 2011, em comparação com o mesmo período de 2010. O jornal informou, equivocadamente, que houve um aumento de 32% nessas despesas. Embora o título faça referência à União, a matéria atribui o gasto ao governo federal. Na verdade, as despesas com passagens caíram de R$ 23,8 milhões para R$ 16,1 milhões, exatos 32,2% a menos do que no 1.º bimestre do ano passado, e as diárias tiveram aumento de 22,9%. No saldo geral, houve aumento real de 0,8% nesses gastos (6,7%, descontada a inflação de 5,91% - IPCA). Os dados são do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) e se referem a despesas empenhadas e liquidadas, ou seja, com pagamento já autorizado pela administração. É importante destacar que a limitação de 50% em gastos de diárias e passagens foi anunciada, em coletiva de imprensa, no dia 9/2 e não decorre de qualquer "denúncia" do jornal, mesmo porque é infundada. Essa afirmação foi feita em nova matéria sobre o assunto publicada em 3/2.

GIOCONDA BRETAS, coordenadora de Comunicação Social Ministério do Planejamento

Brasília

N. da R. - A reportagem tratou dos gastos com diárias e passagens da União, e não apenas do Poder Executivo, como fez o Ministério do Planejamento. Além disso, o ministério não considerou o pagamento de contas deixadas por Lula, e se limitou a considerar despesas autorizadas pelo Orçamento de 2011, empenhadas e liquidadas este ano.

"José Genoino não quer se envolver na Comissão da Verdade. Bastou estar envolvido com a comissão da mentira no mensalão"

LISÊ MONTEIRO / SÃO PAULO, SOBRE O NOVO ASSESSOR DO MINISTRO DA DEFESA

"Todo mensaleiro tem um advogado de defesa. Só Genoino tem um ministério"

A. FERNANDES / SÃO PAULO, IDEM

"Ele não foi eleito, mas levou seu prêmio de consolação..."

CARLOS E. BARROS RODRIGUES / SÃO PAULO, IDEM

ADRIANO, MAIS UMA VEZ

Não causou nenhuma surpresa o fracasso do jogador Adriano, na Roma. Em 8 meses, pouco jogou e não fez um único gol pela equipe romana. O fiasco de Adriano em sua volta á Itália era mais do que previsível e sua contratação foi uma verdadeira burrice dos dirigentes italianos. Trata-se de um autêntico 'jogador-problema', sempre envolvido em confusões extra campo, com alcoolismo, envolvimento com traficantes de drogas e por aí vai. Já faz tempo que Adriano se tornou um péssimo exemplo para os jovens, um mau profissional, imaturo, infantil, egoísta e irresponsável, que não assume seus atos. Adriano precisa de tratamento de cabeça, de psicoterapia e deveria parar com o futebol. Virou uma triste caricatura e um fantasma de si mesmo.

São Paulo

TUDO POR DINHEIRO

Lamentável a atitude dos nossos ex-jogadores da seleção brasileira de futebol no jogo desta semana na Chechênia. Tudo por dinheiro! Vale até jogar amistoso, patrocinado por tiranos. Quem autorizou utilizar a camisa da seleção brasileira?

São Paulo

CAMPANHA DA FRATERNIDADE

Gostei dos temas da Campanha da Fraternidade desse ano ( 2011 ) realizada pela CNBB ( Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ) : mudanças climáticas e aquecimento global. É preciso despertar o homem para proteger o planeta Terra, que já está na UTI. É necessário criar leis mais severas para quem polui, desmata, etc. Vamos unidos salvar o nosso planeta.

São Paulo

ENCHENTES - RESPOSTA DAEE

Em relação às cartas dos leitores publicadas na última terça-feira (08/03/11), temos a esclarecer que o combate às enchentes é um conjunto de ações - não existe uma solução única. Uma destas ações é a implantação de parques lineares, como o Governo do Estado fez às margens do Tietê. Em paralelo a isso, investimos em piscinões, desassoreamento dos rios, desocupação e preservação das várzeas, educação ambiental da população, canalizações e diques de contenção. Todas estas medidas visam a minimizar os efeitos das enchentes na região metropolitana de São Paulo. Cabe salientar que as obras propostas são pensadas, analisadas e estudadas por uma competente equipe composta por engenheiros civis, hidráulicos, arquitetos e tecnólogos, além de engenheiros ambientais do DAEE. Quanto à obra de levantamento das pistas das marginais, proposta em uma das cartas, esclarecemos que este tipo de intervenção já foi estudado e constatou-se que é inviável tanto no que diz respeito à parte estrutural e hidráulica, uma vez que a microdrenagem fica abaixo do nível da calha do Tietê, quanto economicamente.

São Paulo

MORTES NAS ESTRADAS

Segundo mostram os números, cerca de 213 pessoas morreram durante o feriado nas estradas federais, cerca de 48% a mais que no ano passado.

Certamente a culpa recairá toda na ingestão de álcool pelos motoristas...jamais , jamais no estado periclitante das estradas federais, que quando tem pedágio, é irrisório...mas ressalte-se que o baixo valor cobrado é bandeira do governo ! Pois eu considero que quando é a vida do usuário de uma estrada que está em jogo, o preço que se cobra de um pedágio está na exata proporção da segurança que será oferecida aos mesmos...Daí que , ao se cobrar um pedágio pífio dos que transitam pelas estradas federais, pode-se concluir que suas vidas quase nada valem...para alguns.

São Paulo

SOBRE MÁRIO COVAS

Sr. Renato Khair, não concordo com suas palavras em relação ao sr. Mário Covas. Gostaria de lembrá-lo que a sra Erundina (em 3o lugar) só virou prefeita graças a ajuda de Mario Covas,(2o lugar), que para não dar vitória ao Maluf, também candidato, e colocado em 1o lugar, pediu que seus eleitores votassem nela.Faço este lembrete pois o sr. elogiou a sra Erundina, que só teve a chance de governar após o apoio de Covas. Covas sucedeu o sr. Fleury, que deixou uma dívida enorme, em que até os funcionários públicos tinham medo de não receber seus salários pois o caixa estava vazio. Se a Febem teve vários problemas eles foram enfrentados e discutidos e o governo até hoje é do PSDB. Os professores fizeram greve incitados pelos sindicatos, e por petistas e que até mandaram bater em Covas (covardemente). Ele não iria consertar tudo de uma vez, e novamente relembro ao sr. ele foi "reeleito" e porque será? Os pedágios são necessários e as estradas paulistas as melhores do Brasil, já as federais em que o PT governa são um horror.Valores se discutem e podem ser alterados.

São Paulo

"O PODER DA CIÊNCIA"

Cristóvão Buarque é autoridade que não se põe em textilha no campo educacional (9/3, A2). Parece-nos, todavia, que seu artigo, elaborado em conjunto com Jorge Werthein, representante da Unesco no Brasil, concebem a educação sob o prisma exclusivo de objetivos desenvolvimentistas. Perdemos muito de nossa massa crítica com a reforma educacional que se iniciou com o Plano de Diretrizes e Bases da Educação do então Ministro Tarso Dutra, seguido pelo Cel. Jarbas Passarinho, no governo militar. A mesma edição do jornal dá conta de que sobram vagas nas faculdades do Estado de São Paulo, onde é apertada a disputa pelos cursos de direito e de medicina. Uma sociedade deve estar preparada em todos os campos do saber humano e sua vida é impulsionada por múltiplas atividades cognitivas, incluindo-se a filosofia e a psicologia, curialmente desprezadas no Brasil, em razão de uma visão enviesada que leva o povo a uma miopia sobre os assuntos mais comezinhos até as maiores complexidades da vida nacional. Aristóteles, que dominou o pensamento humano até o início do século das luzes, e ainda hoje tem seguidores, em seu Liceu, nas primeiras horas da manhã, orientava a população em como se conduzir nos assuntos mais triviais, como a convivência doméstica; depois iniciava suas lições àqueles que desejam preparar-se para alguma atividade; e, à noite, passava aos iniciados os conhecimentos sobre todos os ramos pelos quais a inteligência humana pode enveredar. Há um outro aspecto: a educação deve ser direcionada para as aptidões vocacionais do ser humano, não acomodar-se aos objetivos estratégicos - desenvolvimentistas ou não - impostos por um determinado governo. O fiasco da União Soviética ao pretender determinar o futuro intelectual de seus habitantes - determinando, por exemplo, a só formação de engenheiros, para implementar um plano quinquenal - deu no que deu. O sistema derruiu e, hoje, o maior entrave à criação de uma sociedade feliz na Rússia é a carência de saber de seus cidadãos. Creio que os seres humanos devem ser preparados para construir uma sociedade civilizada, aberta, democrática, lúcida e crítica, e não apenas para promover o desenvolvimento da ciência e da tecnologia.

São Paulo

PT NO INTERIOR DE SP

Concordo plenamente com o leitor Guilherme de Campos Netto que no espaço aberto pelo Fórum dos leitores na edição do dia 10/03, no tópico "PT no interior de São Paulo", extravasa e com toda razão a sua tristeza pelo fato de poder vir a ser enganado por ter votado em alguém para defender os interesses de seu município e na realidade o objetivo do recém eleito deputado João Paulo Rillo seria o de aparecer na mídia com o intuito de se candidatar a prefeito em São José do Rio Preto nas eleições do ano que vem. De fato, o PT elege pela primeira vez um deputado na região e não pode perdê-lo por vaidade pessoal do mesmo. Desta forma, a direção do PT não pode admitir e nem permitir que algum de seus integrantes traiam os eleitores. Também sou da região e não posso aceitar que o meu voto tenha sido dado para alguém que queira fazer dele trampolim para seus interesses pessoais. Sempre votei no PT por acreditar no partido e em seus integrantes e por isso não posso ser ludibriado por nenhum de seus integrantes. Nós que votamos nele, esperamos que ele cumpra o seu mandato até o final, pois não queremos ser taxados de idiotas por termos votado em quem não merecia o nosso voto. Por favor, respeite o voto do eleitor. Pelo menos isto!

Tanabi

BAJULAÇÃO SINDICAL

Senti um certo asco ao ver o cortejo do ministro Lupi com a presidente Dilma, pág. A6,11/03. As Côrtes de todos os tempos, sem exceção, sempre produziram seus Bobos e sempre foram cenário de muita hipocrisia, clima propício para a proliferação de sabujos e oportunistas, mesmo fazendo parte delas. O mais relevante na trajetória do trabalhismo brasileiro foi o peleguismo sindical, algo semelhante na relação simbiótica que ocorre entre o pêlo e couro.

Curitiba

DISTRIBUIÇÃO

Começou, a "farta" distribuição de cargos por Dilma Rousseff aos partidários derrotados nas eleições e a todos sem mandatos. Não mudou nada, não ?

São Paulo

IGUALDADE, UM DIREITO DE TODOS

Senhor Ministro Nelson Jobim, Sra. Presidenta Dilma Rousseff. Está na Constituição que todos são iguais, logo, os direitos também são iguais. Não fui guerrilheiro e muito menos participei de "mensalões". Talvez considerem como defeito o fato de eu não ter participado de alguma eleição e não ter sido reeleito ou eleito. Mas tenho consciência de que posso fazer muito mais que este tal Genoino e muito mais barato. Por favor, concedam-me o mesmo direito e me deem um emprego aí no Ministério. Me contento apenas com os 6 mil e poucos reais que foram somados aos 20 mil que o Genoino já ganhava, aliás, imerecidamente, pois já estou a caminho de 63 anos e ainda não posso me aposentar e ele já está aposentado, sem contribuir o tempo que terei que cumprir e ganhando 20 paus. Nossa Presidenta tem uma boa oportunidade de mostrar aos brasileiros porque chegou lá ! A opção é dela. Espera-se que seja pela ética, pela justiça e pela moral. Ou estamos perdidos e mal pago.

Extrema (MG)

QUADRILHA

Os quadrilheiros continuam retornando. Provavelmente em breve estarão todos em seus respectivos cargos, com seus altíssimos salários e algumas coisitas mais. E, nos, povo como sempre, continuamos com aquela velha cara de palhaço. Lamentável!

Guarulhos

INCOERÊNCIAS

Só no Brasil mesmo, um ex guerilheiro do Araguaia, reu no mensalão, preso por 05 anos, derrotado nas urnas pelo povo, o Sr Jose Genoino, garantiu espaço no governo Dilma fazendo parte do Ministério da Defesa exercendo o cargo de assessor especial, do Ministro Nelson Jobim. Será a inversão dos valores?

Itapeva

INSENSATEZ

Senhor Ministro da Defesa: não deslumbre sua carreira de ex- magistrado, onde atingiu o seu ápice como Presidente da nossa mais alta Corte de Justiça, o Supremo Tribunal Federal (STF), engolindo goela abaixo a imposição do atual governo e do seu partido ( PT ), a nomeação do ex-deputado JOSÉ GENUINO para ser assessor especial do seu Ministério.Esta nomeação é um acinte à dignidade e à cidadania do povo brasileiro, que serão jogadas na sarjeta da humilhação. Esta nomeação.além de ser uma sinecura para um ex-deputado não reeleito no último pleito eleitoral,e que já foi guerrilheiro do PCdoB e atualmente, estar sendo processado por envolvimento no nefasto mensalão, também, ironicamente, é como já disse, para ser seu auxiliar especial,como auditor. Este,geralmente deve pessoa versada em direito. O Ministério da Defesa, no caso, deve ser tomado no seu sentido "lato sensu", isto é, como tutela dos interesses impessoais do Estado. Um ex-guerrilheiro pode ser tutor dos direitos humanos tutelados pelo Estado? Um réu pode ser conselheiro de um magistrado? Que inversão de valores! Que insensatez! Senhor Ministro, essa nomeação não passa de uma "vis compulsiva"- uma coação moral para...

Assis

PREMIADO

A nomeação de nulidade - seja como guerrilheiro ou político - para "aceçor" do Ministério da Defesa, mostra que, nexxxxte país, a incompetência premiada continuará a ser o melhor exemplo que a política pode dar à juventude ansiosa, carente, extremamente necessitada de bons líderes nos quais se espelhar. Tanto a situação corrupta como a oposição moribunda vão nos envergonhando, até que um dia...

São Paulo

MARQUETINGUEIRO

E o genuíno guerrilheiro Genoino gerará grandes garantias ao governo. A garantia de que com os seus conhecimentos bélicos o Brasil será uma potência militar mundial. São dois os conhecimentos bélicos do companheiro Genoino: O primeiro é que mesmo armado com um revólver dentro do embornal decidiu pela rendição ao tal major Curió. O segundo conhecimento de defesa que é o Genoino em campanha eleitoral teve o seu automóvel blindado metralhado, mas, saiu ileso do marquetingueiro "atentado".

São Paulo

É PEGADINHA!

Genoino no Ministério da Defesa. esperem ! Preciso acabar de rir, para conseguir escrever. Genoino, o mensaleiro? Genoino, aquele que foi rejeitado pelos eleitores? Para com isso!

Florianópolis

CONTROLE DA MÍDIA

O artigo do excelente jornalista e professor Eugênio Bucci, em 10/03, sobre as mazelas de Kadafi com a sua imprensa oficial, remete à nossa Empresa Brasil Comunicações (EBC), com o seu programa diário A Voz do Brasil. Longe de ser de utilidade pública, ela se perpetua como um desfile dos três poderes centrais, despreocupados com a informação isenta e de interesse público regional. Até quando vamos tolerar? (vide ref: http://pt.wikipedia.org/wiki/Voz_do_Brasil)

Campinas

ARMA DE GUERRA

Elucidativo o artigo de Eugênio Bucci sobre a manipulação da imprensa oficial por Kadafi (A notícia como arma de guerra, 10/3, A2). Seus efeitos são devastadores sobre o noticiário independente,a opinião pública internacional e o esforço de guerra dos insurgentes. Desde o inicio dos confrontos observo uma progressiva incursão do ditador nas telas da TV, enquanto cada vez mais perdemos contato com os oponentes. Bucci é o primeiro articulista que leio atentando para o fato. Outro elemento preocupante é a reação pífia dos organismos internacionais, limitados a discutir e a postergar a sua ação no conflito,o que mais parece ser uma medida para esfriar as manifestações contra os ditadores nos demais países vizinhos e assim garantir as vantagens que os países ricos em petróleo têm lhes oferecido há décadas. Simplesmente vergonhoso.

Santos

FAMIGLIA RORIZ

Mesmo sendo paulistano, vou chover no molhado: enquanto não houver prisões para corruptos, continuaremos a ver cenas de choro, como a da Famiglia Roriz (A5, 5/3).

São Paulo

JAQUELINE E O FLAGRA

Existe uma definição maior para uma pessoa cara de pau? Se existe, Jaqueline Roriz conseguiu obtê-la.

Jaú

FAMÍLIA UNIDA

A foto da família Roriz ''orando'' me faz lembrar os dramalhões mexicanos dos anos de ouro do cinema daquele país. A expressão de Joaquim Roriz é tragicômica.

Franca

AGORA VAI?

Parabéns ao procurador-geral da República, Roberto Gurgel, pela atitude no caso Jaqueline Roriz.

Nova Londrina (PR)

LINHAGEM

O comportamento da deputada Jaqueline tem mesmo o DNA Roriz:- horroriza!

São Paulo

DURVAL CINEASTA

Durval Barbosa, ex-secretário de Relações Institucionais do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM), acordou um belo dia e resolveu dar uma de Glauber Rocha. Começou a filmar tudo o que acontecia nos subterrâneos da corrupção. Durval Barbosa foi o braço direito do ex-governador Joaquim Roriz que antecedeu o governo de Arruda. A corrupção em Brasília parece estar toda interligada. Lá começa a banda larga da roubalheira nacional. Legislativo e executivo conectados. Todos de mãos dadas. O "cineasta" Durval Barbosa filmou tudo o que podia. Dezenas de vídeos. Imagens limpas e bem visíveis. Áudio bem alegre e nítido. Corruptos rezando com os bolsos abarrotados de propina. O governador Arruda escarrapachado numa poltrona recebendo alegremente um pacote de dinheiro. Uma farra geral. Durval Barbosa deveria ser condecorado, pois a crocodilagem que ele fez filmando os ladrões, sem distinção partidária, é a única maneira possível de trazer as grandes roubalheiras para o conhecimento da opinião pública. Depois da série sobre a roubalheira da quadrilha de José Roberto Arruda, o grande cineasta Durval está lançando em 2011 a série feminina da corrupção, vídeo em que a elegante deputada Federal, Jaqueline Roriz (PMN), filha de outro astro da corrupção, Joaquim Roriz, aparece recebendo alegremente um maço de dinheiro. Jaqueline havia sido indicada para fazer parte da comissão que irá estudar a reforma política na Câmara dos deputados. Pediu demissão alegando que acima dos seus interesses políticos estão os anseios da sociedade. O PMN distribuiu uma nota afirmando que a deputada foi induzida por terceiros a receber a propina. O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), disse que vai investigar o fato, e aguarda provas mais concretas sobre o ocorrido. Parece até o Lula, que na época em que os vídeos do cineasta Durval Barbosa começaram a circular no mercado, afirmou que não tinha entendido nada do que se passava neles. Só chorando lágrimas de esguicho, conforme dizia o escritor Nelson Rodrigues.

Nova Friburgo (RJ)

TESTE DE DNA DESNECESSÁRIO

O PMN - Partido da Mobilização Nacional divulgou uma nota que é um primor do caradurismo que domina o quadro político brasileiro, mas pelo menos, sincero. Diz que a deputada Jaqueline Roriz é pessoa de boa índole e fácil trato. O trato fácil ficou evidenciado no vídeo em que recebe 50 mil reais e esboça discreta reação quanto ao valor. Vale lembrar, que o inferno está cheio de gente de boa índole e bem intencionada Agora, sendo filha de quem é, nada a estranhar.

São Paulo

MENSALÕES E MENSALEIROS

"Procuradoria Geral da República pede ao STF inquérito para investigar Jaqueline Roriz". "A OAB pede cassação de Jaqueline Roriz". "O PSOL pede que corregedoria da Câmara investigue Jaqueline Roriz". Enfim, a deputada Jaqueline Roriz cujo sobrenome já virou marca registrada de corrupção no Brasil, será investigada por peculato e virou o grande bode expiatório de todos os mensalões da política nacional. E o Ali Babá José Dirceu? E os seus 40 ladrões? Certamente, serão todos acobertados pela indignação das instituições com a filha do grande peixe, Jaqueline Roriz.

São Paulo

COMISSÃO DA VERDADE

O governo Dilma precisa encerrar esse ciclo de medo e autoritarismo que ainda existe entre o comando das Forças Armadas e o governo civil. Trata-se de uma herança cultural maldita que vem do Império, Velha e Nova República e Guerra Fria. Comissão da Verdade é, acima de tudo, uma afirmação, com aval da população, que elegeu uma presidente para esclarecer o que houve com brasileiros desaparecidos há mais de trinta anos. É um direito histórico não apenas de seus familiares, mas de todos.

Rio de Janeiro

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

A possível influência do ministro Cezar Peluso na escolha dos 12 novos conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, com perfil menos interventor na fiscalização do Judiciário (10/3, A7) é extremamente preocupante. Sua excelência, que em entrevista a uma importante revista semanal já declarara que "não se deve mandar um criminoso para a cadeia, a menos que seja absolutamente necessário", uma vez mais deixa clara sua tendência, se não para a impunidade, ao menos para que ela seja o mais branda possível, colocando-se em desacordo com a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça na abertura de processos contra magistrados suspeitos de desvios. Por serem prejudiciais aos objetivos saneadores daquele importante órgão de fiscalização, é de se esperar que as predileções do ministro Cezar Peluso não logrem êxito, de forma a que o Conselho Nacional de Justiça continue no exercício de todas as suas prerrogativas legais e elogiável atuação.

São Paulo

DOIS BRASIS...

24 milhões de aposentados e pensionistas do setor privado custam menos para o tesouro do que os 949.848 aposentados do setor público! Não acredita?! Então vejamos; no setor público o funcionário se aposenta com seu salário integral. Ou seja: se for R$ 10 mil reais por mês, assim se aposenta. Já o infeliz do trabalhador privado mesmo recolhendo por 10 salários mínimos, ou seja, R$ 5.450,00, só pode depois de 35 anos de contribuição receber o teto de R$ 3.689,66. Isso se o fator previdenciário deixar... Não é maluco?! Pois bem; o rombo de previdência dos 949.848 aposentados do funcionalismo público alcançou em 2010, a insuportável cifra de R$ 51 bilhões. Já os do setor privado com 24 milhões de beneficiários ficou negativo em R$ 42,89 bi. Lembrando que nesta conta estão inclusos sete milhões de aposentados rurais que jamais contribuíram com a previdência, mas constituição de 1988 concedeu a eles o direito de um salário mínimo por mês, embora sem garantir recursos para estes brasileiros do campo. Somente esta conta para os cofres do INSS chega a R$ 45,78 bilhões por ano. Ou seja, se a previdência não tivesse que assumir esta despesa seria hoje superavitária. E se este monstruoso o rombo nas aposentadorias do setor público, fosse repassado ao salário mínimo, hoje o valor seria de R$ 700,00, e não dos míseros R$ 545,00.

Ou, há muito o déficit fiscal no Brasil seria zero...

São Carlos

KADAFI E A RESISTÊNCIA CIVIL

As imagens amplamente divulgadas acerca dos recentes conflitos na Líbia proporcionam excelente entendimento da razão pela qual regimes ditatoriais e antidemocráticos se esforçam tanto para banir o direito de posse de armas de fogo pela população civil. São imagens inconfundíveis de profissionais liberais, engenheiros, estudantes e demais cidadãos corajosamente dispostos a enfrentar as forças governamentais para oferecerem um país melhor a seus filhos e netos destituindo um regime ditatorial. O desarmamento civil deve ser analisado na perspectiva das liberdades individuais e direitos civis, mesmo que governos populistas e ONGs internacionais proponham enquadrá-lo no simplório argumento de segurança pública.

São Paulo

OBRA DE FICÇÃO

Acredito que nenhum produtor de filme de ficção, seria capaz de criar um filme com imagens tão chocante como as imagens que a TVs mostraram ontem motivadas pelo terremoto que abolou o Japão. Mesmo com uma infraestrutura que há naquele país, aonde já o fizeram prevendo terremotos, evitou que dezenas de pessoas morressem.Aos brasileiros que moram no Japão, bem como a todos os japoneses, minhas condolências pelo sofrimento que abalou a "alma" japonesa.

Praia Grande

TERREMOTO NO JAPÃO X DESABAMENTOS NO RIO

Alguma coisa nesse terremoto do Japão me fez lembrar dos desabamentos no Rio no começo do ano, por causa das chuvas. A diferença é que os japoneses não tem culpa alguma com os terremotos, são vítimas de verdade. Enquanto isso, aqui no Brasil e principalmente no Rio, as pessoas certamente continuam a construir em mananciais e áreas de risco e as que ainda estão lá nem pensam em procurar outro lugar para morar. Todos já esqueceram do que aconteceu. Aí, em janeiro do ano que vem chove forte de novo, desabamentos ocorrem novamente, e aí é todo aquele escarcéu da mídia e das pessoas histéricas com os prefeitos, como se grande parte do mal não pudesse ter sido evitado por iniciativa dos próprios moradores. É por isso que tenho mais pena de quem morre por causa de terremotos do que quem morre soterrado no Brasil por causa de chuvas.

São Paulo

TEORIA DE GAIA

James Lovelock, químico inglês, é autor da controvertida "Teoria de Gaia", segundo a qual o planeta Terra é um ser vivo profundamente afetado por um tumor maligno, que somos nós, os predatórios e nefastos seres humanos. O mortífero e aterrador terremoto que sacudiu o Japão e provocou tsunamis devastadoras que reverberaram pelos oceanos mundo afora, faz crer que infelizmente a "Teoria de Gaia" é absolutamente verdadeira e que a Terra quer acabar o mais rápido possível com os homens, antes que os homens acabem com ela.

Túllio Marco Soares Carvalho

Belo Horizonte

____________

LIÇÃO PARA OS BRASILEIROS

O Brasil é realmente abençoado por Deus! Só falta o brasileiro entender isso no fundo da alma para deixar de lado a corrupção e o tal jeitinho brasileiro. Não temos terremotos, tsunami, furacão ou outro tipo de desastre natural. Apenas olhar as cenas e imagens de mais esta tragédia, deveria ser suficiente como lição para os daqui. Vai que um dia Deus se cansa de tanta roubalheira e jeitinho.

Macmiller José Ribeiro macmilleribeiro@gmail.com

São Paulo

____________

TSUNAMI

O Brasil tem mais Tsumani que diversos continentes. Os políticos brasileiros.

São Paulo

DEVASTAÇÕES

O número de vítimas pelo terremoto no Japão está na casa das centenas. Com certeza em outro país que não possua a estrutura e prevenção dos japoneses para terremotos, as vítimas já seriam milhares. É, talvez alguns brasileiros estejam pensando: ainda bem que aqui não temos nada disso. É, eu não sei o que é pior: o terremoto, tsunami com desastres e perdas de vidas ou os políticos que temos. Alguém conhece devastação maior e pior que os políticos brasileiros?

Rio de Janeiro

DOR

Mais uma vez o mundo se solidariza pela dor, O Papa Bento XVI, sai na Janela do Vaticano e diz que lamenta a tragédia, o Presidente Obama, disse que enviarão navios e aviões com remédios, o Presidente da França disse que irão ajudar na reconstrução, a Primeira Ministra da Alemanha disse que lamenta a tragédia e promete ajuda, o Presidente da China disse que o Povo Chinês estão solidários, o Brasil disse que lamenta pelas vidas perdidas, só que ainda não se recuperaram das Tsunamis de Lama no Rio de Janeiro. O que os governantes do mundo não dizem é de que algo de grandioso precisa ser feito e nos unirmos pelo Amor a Vida, a Biodiversidade, a Sustentabilidade sem as ganância pelo plantio de milhões de hectares de soja e pastagens a perder de vista no horizonte, em busca das supostas commodities para exportação. Aqui não temos terremotos, mas temos a maior degradação da Amazônia, do Pantanal, da Mata Atlântica, do Cerrado da Caatinga, aqui o troco da Natureza será contra a Construção da Usina de Belo Monte, ela não fornecera água para as turbinas e sim barro amarelo que não ira gerar energia. No Japão, o homem ficou pequeno frente o Maremoto seguindo de Tsunamis com ondas de 10 metros de Altura, Terremoto com 8,9 na Escala Richter, que teve a força equivalente a 30.000 bombas atômicas jogada sobre Hiroxima, a Natureza agora não mais aceita tudo passivamente e começa a sua Revolta ou a Vingança contra aquele que nunca quis viver e conviver pacificamente com ela, foi sempre o seu antagonista quando deveria se sim o grande amigo e protagonista. Esse é um retrato do mundo hoje, onde os jornais, televisões, internet, correm para colocarem no ar o reflexo da tragédia quase sempre anunciada. Com tristeza pelas nossas crianças, gerações futuras e nossas Florestas e nossa Biodiversidade.

Curitiba

DESASTRES DA NATUREZA

Impressionantes e muito tristes as imagens do terremoto e tsunami ocorridos no Japão. As catástrofes de origem naturais estão acontecendo com uma frequência muito maior em todas as partes do mundo.Sem exceções de continentes. São enchentes,erupções,nevoadas,terremotos...Parece que estamos vivenciando uma verdadeira revolta simultânea da natureza. O homem esta pagando pelo egoísmo, desprezo e mal tratos cometidos há anos com o planeta terra. Não sei,deste jeito, quanto tempo nosso planeta vai "aguentar" em pé,mas no mínimo,vejo muitas dificuldades, até de sobrevivência, à uma geração bem próxima à nossa.Infelizmente.

São Carlos

TRAGÉDIA NO JAPÃO

Até o momento já foram conferidos centenas de mortos com o tsunami e o maior terremoto do Japão nos últimos 140 anos, de 8,9 graus na escala Richter. O Japão é, talvez, o país mais bem preparado do mundo na prevenção contra terremotos e tsunamis. Os japoneses são muito bem orientados como proceder numa emergência provocada por esses fenômenos da natureza, mesmo contando com edificações devidamente apropriada para suportar tantos abalos, o Japão teve até o momento muitas vítimas fatais, que, infelizmente deverá aumentar com uma minuciosa varredura pelos locais mais atingidos. Ainda falta uma verificação mais apurada, principalmente com avalanche arrastando muitos veículos mar a dentro pela violência das águas da tsunami e muitas pequenas embarcações que não suportaram a agitação das águas do pacífico que não estava nada pacífico, para infelicidade dos japoneses.

São Paulo