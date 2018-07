Cartas - 12/06/2011

Troca-troca

Que coisa ridícula essa troca de ministros, em menos de seis meses de governo. O que política e pesca têm que ver? Se Dilma quer fazer piada, deveria chamar o deputado Tiririca de uma vez. "Eu morro e não vejo tudo".

Escalação e estratégia

As circunstâncias que cercam a competência ministerial são tão ridículas que nos reportam ao improviso de que um técnico de futebol lança mão aos 38 minutos do segundo tempo, desesperado para não tomar um gol: tendo já feito as substituições possíveis, ele recua os pontas, ficando com quatro laterais. Ou seja, se não tem tu, vamos com tu mesmo. E lá vai o Luiz Sérgio pegá uns peixe no Ministério da Pesca, já que não somava 3+2=6 nas Relações Institucionais.

Seis por meia dúzia

A troca de posições dos ministros Ideli Salvatti e Luiz Sérgio não significa nada, é o mesmo que trocar seis por meia dúzia. Pior é que os dois Ministérios vão continuar como se não existissem. A melhor solução seria a extinção das duas pastas inúteis.

Truculência

Desde a época do Lula, o governo dá um passo para a frente e dois para trás. Agora acertou com a nomeação da ministra Gleisi Hoffmann, mas errou grosseiramente ao colocar logo nas Relações Institucionais alguém que não tem o mínimo perfil para negociações, como a sempre truculenta ex-senadora Ideli Salvatti. Acredito que isso será muito prejudicial para o próprio governo.

Rodízio intragável

Ideli Salvatti, a "grande pescadora", vai para as Relações Institucionais. Com a conhecida arrogância, que só fez desafetos na sua (triste) passagem pelo Senado, substituirá Luiz Sérgio, que só recebeu galhofas por sua atuação apagada e medíocre no governo e vai continuar ministro como prêmio de consolação por ter concordado docilmente em ceder o seu posto a Ideli e substituí-la... Não poderia ser pior!

Ministério das sobras

O Ministério da Pesca, cuja ineficiência já foi denunciada pelo Estado, aparenta ser um refúgio para abrigar os vencidos na luta política por cargos. Não tem nenhuma importância, segundo essa ótica. Lá só se desenvolveriam conversas de pescador. Em face da potencialidade do nosso imenso oceano, a ideia que fica é a de que o governo não dá nenhuma importância a esse que seria um importante segmento para a subsistência do povo brasileiro e a economia nacional.

CASO BATTISTI

Soberania

Para referendar a decisão de Lula de não extraditar Cesare Battisti, o STF invocou a "soberania" do ato do ex-presidente. Não se deu conta de que, ao assim decidir, o Supremo é que deixou de exercer sua própria soberania como órgão máximo de um Poder dito independente da República. Pois perdeu a última oportunidade que teve de reformar uma decisão escancaradamente ilegal, a qual afrontou o tratado de extradição entre Brasil e Itália, visto não existir nenhuma prova ou indício no processo que configurasse qualquer das hipóteses, nesse mesmo tratado, de não repatriação. Como bem disse a ministra Ellen Gracie em seu voto vencido, "soberania o Brasil exerce quando cumpre tratados, não quando os descumpre". O Brasil, com essa decisão do STF, reafirma mais uma vez sua condição de "paraíso criminal" do mundo.

Julgamento político

O STF fez com certeza um julgamento muito mais político que jurídico, pois em processo de extradição, nos termos expressos da Lei 6.815/80 (artigos 76 e seguintes), que regula a matéria, a diretiva de ação exclusiva é do STF, não do presidente da República.

Vítimas

Premiaram o terrorista Cesare Battisti graças ao ex-presidente e - por que não? - à nossa douta Justiça. Será que os responsáveis por essa benesse nunca pensaram nas vítimas que foram assassinadas por esse homicida?

Heróis à brasileira

Enquanto no mundo civilizado não se admite a presença de delinquentes estrangeiros, na pátria da ilicitude corteja-se um foragido da polícia italiana, cujo prontuário já o credencia, no mínimo, a ser agraciado com a Ordem do Cruzeiro do Sul.

Indenização

E não nos devemos surpreender se o PT mandar pagar uma boa indenização e pedir desculpa ao Battisti pelo tempo que ficou preso.

Imortal

Uma vez que o Battisti quer fixar residência e se dedicar à literatura no Brasil, não será de estranhar se na primeira vaga disponível na Academia Brasileira de Letras ele for convidado para preenchê-la, ao lado de José Sarney.

Literatura

Escritor, Battisti só pode ter Lula como tradutor, revisor e editor!

"O troca-troca vai resolver alguma coisa para o Brasil?"

"O "cumpanheiro" Lula transformou o Judiciário num aparelho do Estado

e o Legislativo na lixeira"

"Não restam dúvidas: a verdadeira herança maldita, deixada pelo governo Lula

é o mala sem alça Battisti"

Dilma dá articulação política para Ideli

Luiz Sérgio (PT-RJ) deve substituir Ideli Salvatti no Ministério da Pesca, comunicou Dilma nessa sexta

"Trocaram seis por meia dúzia. Está tudo dominado, pois continua tudo nas mãos dos "cumpanheiros". Lamentável"

NESTOR RODRIGUES FILHO

"Muitos políticos foram para o limbo político, mas o governo se recusa a deixá-los onde o povo deseja: no esquecimento."

ANDRE LUCHESI

"Sua eficiência como coordenadora política vai depender também do PMDB."

GERMAN UZEDA

Cartas enviadas ao fórum dos leitores

EFEITO CASCATA IMEDIATO

O advogado do assassino confesso de estudante dentro do Campus da USP, em entrevista coletiva para todo o Brasil, falou em ética e criou uma nova profissão no País da vergonha mundial. O Ministério do Trabalho terá de importar milhões de nova carteiras de trabalho para a nova profissão de bandido e a indústria chinesa já está de olhos bem abertos. O assassino confesso ficar em liberdade, aqui, já é lugar comum nas delegacias e no Supremo Tribunal Federal. Começam a dar frutos a estúpida decisão dos doutores das leis manipulado pelo PT.

PIADA DO STF

Os últimos episódios da vida pública no Brasil, ridículos e vergonhosos, trouxeram-me à lembrança uma famosa boutade do comediante português Raul Solnado. Com imensa legião de amigos e admiradores, sempre era alvo de homenagens e festas quando vinha ao nosso país. Numa dessa reuniões festivas os amigos brasileiros desandaram a contar as mentecaptas e preconceituosas "piadas de português". O Solnado ouvia-as sorrindo, achando graça do cabotinismo geral. A certa altura um dos presentes desafiou-o a contar uma "piada de brasileiro". Com o jeitão meio tímido, meio debochado, marca do genial comediante,sorriu ,deu uma olhada geral e perguntou, "e precisa?" Pois o STF acabou de contar a "última do brasileiro". Vergonha!

'BRAZIL', PARAÍSO DE BANDIDO

Lá pelos anos 50, fui assistir um filme com o meu avô. No final do mesmo aparece um avião "Constelation", da falecida empresa aérea americana, "PANAM", circulando em cima da Baia da Guanabara. Grudado na janela, o ladrão do filme, que fugia dos Estados Unidos, exclama sorridente: "Brazil, I love you". Perguntei ao meu avô porque em todos os filmes que eu via, os ladrões sempre fugiam para o Brasil. Meu avô deu um sorriso inesquecível, me olhou bem nos olhos e disse: "deve ser por causa das praias e do calor". Naquela época eu ainda não devia saber bem o significado de deboche, gozação, ou expressões similares. Anos depois é que eu descobri porque o meu avô tinha dito aquilo. Ao falar com ele sobre o assunto, ele olhou bem para mim, e disse: "Eu não podia dizer ao meu neto, naquela idade, que o país onde ele nasceu é um paraíso de assassinos e ladrões. Os ladrões e assassinos de terno e gravata que nascem aqui, não querem sair porque sabem que nunca serão presos; e os que nascem, matam e roubam lá fora sabem que aqui poderão viver livremente". De 1950 para cá, o Brasil provou que o meu avô tinha razão: isto aqui é o país da impunidade, um paraíso para os assassinos e ladrões de colarinho branco. Eu aconselharia o assassino e escritor, Cesare Battisti, que acaba de ganhar a liberdade aqui na casa da Mãe Joana, a escrever alguns livros sobre o assunto. Garanto que as obras serão sucesso aqui e no exterior.

BATTISTI EM SP

A notícia de que Cesare Battisti vai viver em São Paulo me deixa horrorizada pois não pretendo cruzar com ele pelas ruas já que poderia não me conter e chamá-lo de assassino. Mas fico pensando como ele vai se sustentar, onde vai morar, como vai pagar as suas contas, afinal São Paulo é uma cidade muito cara. E se ele não tem nem mesmo documentos como vai trabalhar ? Quem lhe dará emprego? Com certeza alguém vai pagar suas contas, sua comida e seu teto. Gostaria de saber quem vai sustentá-lo, talvez aí poderia se ver o fio da meada para saber porque esse terrorista, que muitos chamam de ativista (?), é tão importante para os petistas.

CESARE BATTISTI

Tenho sido empulhado, desde criança, por "estórias oficiais" que procuram explicar toscamente fatos que acontecem em nosso País ao longo do tempo. A mais recente é o caso Cesare Battisti. Ele conseguiu burlar a polícia francesa e deixar sua prisão na França para se instalar incógnito no Ceará, em 2.004. Foi descoberto e preso pela Interpol no Rio, em 2.007, com auxílio das polícias italiana, francesa e brasileira. Rapidamente, o pedido de sua extradição para a Itália, abortada na França, em 2.004, foi parar nas mãos de Lula que manifestou, de imediato, sua intenção de dar-lhe asilo político. Em consequência, o Ministro da Justiça, Celso Bastos, tentou "legalizar" o desejo dele. Além de atropelar o processo de avaliação do pedido italiano em seu Ministério, somente conseguiu acirrar os ânimos das autoridades e da população italiana ao proporcionar a Cesare Battisti a condição de refugiado político em nosso País. Finalmente, manifestações do STF não só anulou a decisão do Ministro Márcio Bastos, como reconheceu a qualificação dos crimes de Cesare Battisti como comuns, dada pela justiça italiana, e confirmou dispositivo constitucional que cabe ao Presidente Lula a última palavra sobre a extradição pedida pela Itália. Restava, porém, o Presidente Lula enquadrar sua decisão de negá-la nos termos do Acordo de Extradição firmado com a Itália. A Advocacia Geral da União se encarregou disso, demonstrando, por meio de recortes de jornais e outros registros de manifestações feitas na Itália contra o Brasil e suas autoridades jurídicas e políticas, que o ambiente na Itália continha ameaças potenciais à pessoa de Cesare Battisti. Em 31/12/2011, algumas horas antes de deixar a Presidência da República, Lula assina o

Decreto que lhe concede asilo. Mostrou determinação para tornar o criminoso Battisti na Itália em cidadão livre no Brasil. Em relação à morte de Orlando Zapata que morreu em greve de fome contra a ditadura cubana um dia depois de Lula chegar em Cuba, Lula demonstrou indiferença e até ironizou-a como instrumento político. Agradou seus anfitriões, Fidel e Raul Castro e escandalizou todo mundo, particularmente brasileiros envolvidos na defesa de direitos humanos. Com sua atitude de libertar Battisti no Brasil

Lula revelou desprezo pelas reações e manifestações da Itália cujas relações humanas, culturais, sociais, econômicas e políticas com o Brasil são intensas e sempre se desenvolveram em clima de cordialidade e respeito. Enquanto isso, surpreende todos com sua amizade e simpatia pelos algozes da ditadura socialista cubana cujas relações com o Brasil são inexpressivas, salvo em relação ao ideário socialista e formas mais eficientes de estendê-lo aos demais países da América Latina. Esses paradoxos têm explicação: Cesare Battisti foi terrorista e objetivava a implantação do socialismo na Itália. E Orlando Zapata foi acusado de desordem, desacato e resistência contra a ditadura socialista implantada em Cuba. E por isso, Lula, impregnado pelo sonho do socialismo, alienou-se da realidade que lhe é imposta como Presidente e Chefe de Estado do Brasil, o maior Estado Democrático de Direito da América Latina, e inverteu a equação: os crimes comuns cometidos por Battisti na Itália, transformaram-se em crimes políticos no Brasil, em desacordo com o veredicto da mais alta corte de justiça italiana, aprovada pelo Parlamento Europeu, pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos e pela própria CONARE, que não considerou Battisti qualificado para ser tratado como refugiado no Brasil. Isso antes de reverter essa posição por pressão do Ministro Márcio Bastos que preside esse órgão. E o crime político cometido por Zapata, em Cuba, tornou-se crime comum para Lula, bastando lembrar-se de seu comentário quando ele pergunta o que aconteceria no Brasil se greve de fome fosse suficiente para garantir a libertação de nossos criminosos. Essa pergunta simplesmente ignora que nossos presos cometeram crimes comuns.

SOCIOPATAS GOVERNAM O BRASIL

O problema já não é mais o absurdo do STF, libertar um assassino italiano, ou do governo ter se queimado tentando a todo custo manter Palocci, e ainda a presidente ter o descaramento de tornar publico que não ficou feliz com sua saída, na marra, ela tinha que se abster de opinião pessoal, este tipo de atitude, só mostra a arrogância, e o descaso pela sociedade, a perseguição, o condenar ou absolver é claro como água , se for de esquerda, absolve-se, de direita não, de direita é culpado, de esquerda é inocente, ficha limpa persegue-se, desde que seja oposição, quanto ao sistema político brasileiro está suspeito, o STF tem que resolver as leis, jamais um presidente, o presidente é da esfera política, afinal não estamos na Líbia, ou Cuba, apesar de estarmos sempre rodeados destes sociopatas, como o líder da Venezuela, Cuba, Irã, um mau pressagio meio óbvio que estamos mal de governo, pois, fazem amizade fácil sempre com os ditadores? o fato de peitar a It alia, é até engraçado, apesar de errado, eles vão ganhar fácil no tribunal de Haia, e nós para variar pagaremos " mico" e confirmaremos o que eles acham de nós mesmo, para os europeus, as mulheres brasileiras são desfrutáveis, e os homens ordinários, agora foi respondido como eles realmente pensam, e melhor mesmo se desligar da europa e se unir mais aos EUA.

ÁGUIA DE HAIA

A Itália anuncia que vai recorrer ao tribunal internacional de Haia contra a decisão do STF do Brasil de libertar Cesare Battisti, condenado por sentença da corte italiana transitada em julgado à prisão perpétua, negando seu pedido de extradição deste criminoso comum (4 homicídios), atualmente foragido aqui no nosso país.Tomara que lá surja um novo "águia de Haia", um novo Ruy Barbosa que venha ensinar os ministros do nosso Supremo Tribunal Federal que votaram contra o pedido de extradição,como um tratado de extradição assinado entre dois países tradicionalmente amigos, deve ser respeitado, principalmente o Brasil cujo direito é todo fundado no direito romano, quer no âmbito civil,quer no criminal. Essa decisão também tem repercussão política, como disse o presidente italiano "tem um significado gravemente lesivo aos acordos subscritos entre a Itália e o Brasil". E por fim, São Paulo vai ganhar do STF um presentão indesejável: Battisti o escolheu para "nova trincheira", como alega o Estadão!

HÓSPEDE

O terrorista Cesare Batistti pediu visto de permanência no Brasil assim que foi liberado pela Polícia Federal, seria também prudente que ele alugasse um quartinho no Ap de Lula em São Bernardo. O ex presidente é o único brasileiro que quer o assassino italiano como hóspede...

IDEOLOGIA ULTRAPASSADA

Há quem esteja dizendo que o Brasil soberanamente não se dobrou a Itália, que deveria cuidar mais de seus problemas internos, mas dobrou-se a uma Cuba falida e pobre que mal alimenta seu povo capturando e expulsando de volta a Fidel, dois cubanos que pediam asilo político, de que soberania e de quais problemas internos esta gente pretensamente "nacionalista" se refere, a uma ideologia que ruiu no na década de 80 do século passado?

PIOR NÃO FICA?

Apesar de Battisti estar livre no Brasil ele continua na lista de procurados pela Interpol, tal qual antes figurava Osama Bin Laden como terrorista e assassino. O Paquistão se esquiva de ter dado oficialmente guarida a Bin Laden; e o Brasil se orgulha de fazê-lo a Battisti, conforme declaração de Tarso Genro. A nefasta decisão de Lula da Silva em seu derradeiro dia de governo expôs ao mundo sua faceta de imoralidade e promiscuidade daquilo que se pressupõe ao entendimento da dignidade e respeito à soberania de outras nações e que jamais governo algum no Brasil cometeu. E o STF vergonhosamente corroborou. Quem disse que pior não fica?

DEMOCRATURA

Não sei por que tanta indignação sobre a liberdade que deram a Cesare Battisti. Lula, o que inventou e assinou o chamado "Foro de São Paulo", juntamente com outros esquerdoides brasileiros e do mundo, acolheu um partidário de sua ideologia comuno-petista, mas deixou a "bomba" para o STF dar esse referendum. Assim, Lula, presidente eleito pelo povo, agindo sempre da mesma forma, como sempre, não assumiu integralmente essa decisão, e deixou tudo para o STF, e este, entendendo que era um caso de soberania (e era mesmo, italiana, que solicitou a extradição do criminoso já condenado), decidiu por acolher essa ignóbil figura. A indignação foi geral, a Itália já chamou o embaixador, e estamos acolhendo mais um bandido em nosso território. Como por aqui a impunidade corre solta, teremos que fornecer um documento provisório para que este criminoso, "persona non grata", permaneça no Brasil. Nossa democratura? Vai bem, obrigado.

LIÇÃO ESQUECIDA

Os eminentes juízes do STF tiveram, nos bancos escolares, aulas de Direito Internacional? Se tiveram, certamente esqueceram que acordos internacionais devem ser respeitados pelos países signatários, independentemente de quem seja o chefe de Estado que lhes propiciou tão bem remunerado emprego.

Foco errado

Apesar da consideração de que é justa e legítima a profusão de mensagens indignadas dos leitores deste tradicional veículo de informação no tocante ao sério equívoco que representantes do governo brasileiro ( com apoio do STF) em conceder liberdade a um notório criminoso internacional, azedando as relações com uma nação amiga ( em pleno gozo de regime democrático); noto que pouca atenção foi dada ao fato de um participante confesso do assassinato do estudante da USP, Felipe Ramos de Paiva ( ocorrido em 18 de maio) ter garantido a si responder a um processo em liberdade. Fica no ar a sensação de que aquela licenciosidade com que a classe política e dominante é tratada pelo Judiciário quando apanhados em flagrante delito, começa a se espalhar pela sociedade, com a criação de mecanismos que cada dia mais vem a favorecer àquelas pessoas que cometem transgressões inaceitáveis, como é o caso, não custa nada lembrar, da malfadada Lei nº 12.403 que passa a vigorar a partir do mês de julho, a qual, tornará a tarefa de se prender alguém apanhado em flagrante deleito num exercício de tortura mental para juízes de todo o país, enfraquecendo num primeiro instante - pelo menos aos olhos da população - a autoridade policial. Que país é esse?

BATTISTI

Ver um criminoso como Cesare Battisti se refugiar aqui no Brasil, depois de matar quatro pessoas la na Itália, é de deixar qualquer um indignado. Não bastasse os daqui agora vem de fora? será que ele escolheu o nosso pais porque a justiça aqui é branda ou falha como queiram? Tem muita gente achando que a culpa da liberdade dele, aqui no Brasil é do Lula, só para lembrar, Lula é só uma pessoa comum, foi o presidente do Brasil, porem a responsabilidade das sentenças, é dos nossos juízes do STF, que estudaram, se prepararam para fazer justiça, para isso sabem a respeito das leis daqui e algumas de fora dp Brasil, mas principalmente tem a obrigação de saber o que é de direito de justiça não importa se é daqui ou de outro pais, justiça é feita em qualquer lugar do mundo, tanto que o advogado da Itália disse que se ele sair do nosso pais ele vai ser preso. Ora é só aqui que a justiça é diferente dos resto do mundo, esta na hora de mudar o nosso código penal aliais já passou da hora, o povo esta cansado de ver tantas injustiças, parece que a moral e a ética do nosso pais esta se afastando da justiça.

QUEM PAGOU?

Já que ganhamos um novo assassino do STF, pelo menos queremos saber quem pagou as despesas de sua defesa. Vimos na TV um irônico Luiz Eduardo Greenhalgh com ares de "dono" de Batistti. Pelo jeito da coisa, e até que se prove o contrário, os pagadores fomos nós!

MÃOS LIMPAS

A Itália fez tão bem a operação Mãos Limpas, que todos bandidos italianos fugiram do país e vieram para o Brasil porque aqui é o país da liberdade, aqui você faz o que quer e o que bem entende, sem ser tachado de criminoso,paraíso dos bandidos. A Democracia brasileira é um exemplo para o mundo. O que está errado lá , está certo aqui. Tudo se dá um jeitinho para conseguir algo. Aqui o malandro é bem visto, tem dinheiro,poder, influências mil. Nunca antes neste país se viu tamanha liberdade. Nossa evolução é algo de extraordinário. Nunca tivemos tantas Personalidades tão eficientes em planejar o futuro desta nação. Os livros de história jamais vão esquecer este período tão fértil.

José Sarney,Collor,Lulla,Renan Calheiros,José Dirceu,Genoino,Tarso Genro, Palocci, Erenice, entre tantos outros nomes ilustres destes novos tempos. Os jovens nunca gostaram tanto de política como agora. A Atmosfera é incrível. Anos Incríveis virão para nós. Tudo nos leva ao primeiro mundo. Nossas Caravelas estão voltando cheias de Mensagens ao velho Mundo. A revolução aconteceu e o rei virou POVO e do povo veio o REI.

Diga ao povo que fico, foi o que Battisti disse aos italianos. Mas os italianos não precisam se aborrecer. Em pouco tempo ele sai do Brasil. Deixa ele começar a receber as primeiras contas, pegar uns congestionamentos, etc e ele zarpa daqui.

LIBERTAÇÃO DE BATTISTI

Supremo Tribunal Federal. Supremo? Kkkkkkk

BATISTTI: O PRÍNCIPE DO FANTÁSTICO MUNDO DO PT

Lula ,seu partido Protetor de Terrorista e sua Corte acabaram de criar um mundinho aparte, com poder sobre o Judiciário e Direitos garantidos somente para seus pares da Esquerda rançosa , ultrapassada cheia de milionários aproveitadores do poder no Reinado de Lula ainda permanente,mesmo com uma Rainha no trono do Castelo.

OS INTOCÁVEIS

Assim como o STF, incompreensivelmente deu salvo conduto ao criminoso italiano Cesare Battisti, condenado a prisão perpétua em seu País, e por essa razão não será extraditado para Itália, o PT do Lula festeja esta decisão e deste mimo do Supremo, independente de estar envergonhando a nossa sociedade, e de criar uma fissura nas relações que sempre foram de alto nível com os italianos. A impressão que fica, é que o petismo desde que assumiu o poder central, jamais os camaradas de Lula serão condenados. Olha que motivos não faltam! Valdomiro Diniz mesmo intermediando propina comprovadamente para o PT está livre e solto. A quadrilha do mensalão que provavelmente por decurso de prazo, o SFT não deverá consagrar uma decisão sobre este excrescente evento.

Já o Antonio Palocci foi inocentado por duas vezes. Uma no caso escabroso da quebra do sigilo bancário do Francenildo, mesmo com o relatório da PF apontando afirmações de diretores da Caixa, que foi o então ministro de Lula que solicitou este crime contra o caseiro. E por último, o Procurador Geral da República, Roberto Gurgel, num piscar de olhos, e estranhamente também livrou o ex-ministro, de denuncias de enriquecimento duvidoso. É bom lembrar também que o assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, que era do PT, fortes eram os indícios de participação de gente do partido nesta clara queima de arquivo. E pergunto: por que até aqui a nossa polícia não identificou os culpados?!... Infelizmente nestes últimos oito anos, a nossa sociedade amarga esta truculência e corporativismo patrocinado pelo PT dentro das nossas instituições, gerando uma impunidade indigesta! E até quando...

JUSTIÇA BRASILEIRA

Agora entendo porque a Justiça brasileira é cega, surda, muda e burra!

CONTRARIANDO O NAZARENO

''É como se meu irmão tivesse sido assassinado outra vez''. Estas foram palavras de um morador da Itália, ao tomar conhecimento da libertação de Cesare Batistti, pela suprema corte brasileira. Num julgamento anterior o STF aprovou a extradição do condenado a prisão perpetua em seu país, mas acolhido no Brasil, como refugiado político, por obra e graça do então Ministro da Justiça, Tarso Genro. Mesmo condenando o ''ragazzo'' a voltar para sua terra, o STF, transferiu a sua autoridade (?) à decisão do Presidente Lula. A quem, afinal é conferida, pela Constituição a atribuição da extradição ? Era o habeas-corpus que o fugitivo sonhava. Ficou no Brasil até que ontem (8/6),o STF voltou a um novo julgamento, só não surpreendendo os advogados de defesa e, é óbvio, o governo petista, sendo libertado, passando a desfilar entre os bons, leve e solto. O governo defende os Direitos Humanos, criando a Comissão da Verdade para punir militares que evitaram a cubanização do Brasil contra os '';batisttis'' tupiniquins. Enquanto isso, contrariando os ensinamentos de Jesus, '' dão a Cesare o que não é de Cesare''.

JUSTIÇA

Muito difícil para a sociedade (mesmo a mais culta) entender e aceitar nossa "justiça" quando constata : invasões do MST (de terras e de instituições) sem qualquer prisão, liberdade de Batistti e 400 bombeiros presos no Rio por uma semana por reivindicarem melhoria (justa) de salários.

Fábio Duarte de Araújo fabionyube@visualbyte.com.br

São Paulo

_________

DISCURSO E PRÁTICA

Ao saber da decisão do governador do RJ, Sérgio Cabral em antecipar o aumento salarial aos bombeiros, policiais militares, policiais civis e agentes penitenciários, o sargento Narciso reagiu: "Não existe reajuste nenhum. Nenhuma negociação existe com os bombeiros presos. A negociação só acontece com a liberação e anistia dos presos. O aumento salarial agora é segundo plano, o primeiro é a liberdade dos presos". Uma clara demonstração de que esses heróis do fogo não pensam apenas em seus bolsos, mas antes de tudo na vida daqueles que corre perigo. A atitude do sargento Narciso é digna de aplauso e um tapa na cara do governador Cabral que muito antes do caos deveria ter chamado a categoria para negociar, pois quando se trata de aumentar os próprios salários não se vê um parlamentar fazendo greve de fome e muito menos invadindo as casas legislativas. Faz parte do jogo, de todo político demagogo, só aparecer nos bons momentos e nas dificuldades, usar a truculência. O ato produziu efeito, pois a Justiça mandou soltar os 439 presos. Vamos aguardar se o discurso do governador é coerente com sua prática.

SALÁRIOS DOS POLICIAIS

Meu pai é policial civil há mais de 34 anos e reclama constantemente que há muito o governo do estado não dá aumento, que o salário que recebe é horrível e que as associações e sindicatos policiais estão todos pactuando com o governo e nada fazem. Por que São Paulo tem o pior salário entre todas as polícias do Brasil? Porquê o congresso não aprova a PEC 300? Quem tanto se dedicou a polícia tem que viver quase na miséria?

NEGLIGÊNCIA

Os três principais polos de atenção para com as comunidades são negligenciados pelos governantes, a saber: Segurança, Saúde e Educação. Sabe-se que, em todo o Brasil, os governadores só enxergam a segurança em estado de crise institucional. O caso recente das invasões das favelas cariocas e dos Bombeiros Militares em greve obrigaram o governador do Rio de Janeiro a pensar sobre uma solução para o problema. Quanto às redes de assistência médica em todo o país somente quem precisou dos serviços de saúde pública é que sabe a carência que assola esses serviços. Em se tratando da educação o abandono das escolas não é menos preocupante. Escola não dar retorno eleitoral, muito menos a qualidade do ensino com os professores ganhando salários aviltantes. Aqui no Ceará, a imprensa divulgou a penúria dos efetivos em PMs. Em algumas cidades do interior, apenas três militares sem condições de trabalho para conter a onda de assaltantes que pululam alhures. A Assembleia Legislativa que possui recursos para contratar uma segurança própria desvia cerca de duas centenas de policiais militares para as suas hostes. Para falar na negligência das autoridades para com o ensino público, nem é bom falar. O problema é nacional. Assim não dá!

DEPUTADOS...

Após ler o artigo de Nelson Motta na edição de 10/07 lembrei-me da frase de um amigo, quando em dúvida sobre qual veículo compraria. Alguém sugeriu que ele comprasse uma caminhonete compacta, dessa pequenas, de uso urbano. A resposta: "Esses veículos são como deputados, não servem pra nada!"

NÚCLEO DURO E AS TEMPESTADES HORMONAIS

O governo Dilma, além de ter que enfrentar as usuais tormentas que possam ocorrer em virtude das diabruras que costumam ser cometidas pelos seus membros...ainda vai ter que enfrentar o desafio das crises de TPM. É muita mulher junta! Assim vão ter que contratar um assessor endocrinologista em Brasília para ajudar a equilibrar as tormentas hormonais desta equipe...

É sério! Ideli Salvatti já é , normalmente um trator ...já imaginaram?

Deus nos ajude!

A MODÉSTIA PETISTA (SIC)

Sobre a desejável modéstia dos petistas, me vem à memória o oportuno comentário de um ilustre jurista amigo meu. Diz ele: os petistas, certos de que em algum momento que esperamos breve, vindos de origem modesta, procuram subtrair verbas que garantam para eles um futuro palociano. Assim, quanto mais dinheiro na burra e mais achaques à viúva, atualmente totalmente indefesa, melhor e mais conveniente. Ainda mais sabendo que o juizado, quando finge que não vê, perdoa, baseado na vasta jurisprudência neófita, mas mais que conveniente.

CORRUPÇÃO

"Pior do que toda a corrupção política existente no País, principalmente no âmbito federal, tanto executiva como legislativa, é a grande dominância das ONGs a serviço de interesses internacionais contra o Brasil, com sua enorme influência na formulação das políticas públicas, graças aos seus representantes diretos e indiretos, bem situados em diversos ministérios e órgãos federais, inclusive, no Poder Judiciário".

PERDAS E GANHOS

Para o ex-presidente Lula, o País perdeu com a saída do ex-ministro Antonio Palocci. E o que o Brasil ganhou com a libertação do Battisti?

PAÍS CORRUPTO

Para se fazer algo legalmente errado e não ser pego é preciso fazer "bem feito". Assim, para se fazer "bem" algo eticamente errado não basta ser desonesto, mas é importante também "competência". E isto é o que acontece, sobretudo, no varejo por este Brasil afora. Por que os cargos no serviço público em todos os escalões são tão disputados? Também não se pode esquecer que onde tem corrupto é porque tem corruptor. Já no caso de muitos políticos qualquer pessoa de bom senso sabe que as contas não fecham, porquanto gasta-se às vezes dez milhões de reais para ser eleito e a soma de todos os ganhos pecuniários legais durante o mandato fica longe desta cifra. O único e decisivo consolo é que a verdadeira felicidade é incompatível com a desonestidade. Os otários acreditam que ser infeliz com abundância de bens materiais é compensador, mas não é!

DINHEIRO PELO RALO

Venho através deste denunciar minha indignação com nosso dinheiro morro num bairro cheiro de prédios onde a 300 metros tem mais de 40 famílias vivendo debaixo e uma lona entre sol e chuvas eles estão há 2 anos atrás fui na inauguração de uma obra na qual a presidente Dilma la esteve falando muito bem era na cidade da estrutural onde foram construídas 1300 casa populares, hoje passando 2 anos as casas continuam lá prontas e sendo acabadas pelo tempo algumas ate invadidas, fui da procurar explicações no órgãos competentes e disseram que não podiam fazer nada ali tá enterrado milhões de reais nosso enquanto governo federal , ministério das cidades e governo do distrito federal não fazem nada ficamos mais uma vez vendo nosso dinheiro pelo ralo das obras descartáveis deste governo irresponsável. espero que vocês da imprensa possam colocar isso em pauta pois rendera muito para os órgãos de fiscalização.

SIGILO

O Palocci deixou caiu do ministério a primeira vez por quebra de sigilo e agora caiu a segunda vez por manter o sigilo...

O MENSALÃO NO STF

Seis anos depois do surgimento do escândalo do mensalão, o caso chega à fase final no Supremo. Trinta e oito réus, a maioria deles parlamentares, têm 60 dias para apresentar as alegações finais e depois seus destinos serão decididos pelos ministros da mais alta corte. Até agora só foram punidos os operadores do esquema, Jose Dirceu - que perdeu a Casa Civil e teve o seu mandato de deputado cassado - e Silvio Pereira, que pagou pena alternativa. Os beneficiários, que venderam seus mandatos, continuam cobertos pelo manto do corporativismo e da impunidade, alguns guindados a funções da mais alta relevância.

Esses senhores e senhoras têm agora a ultima oportunidade de apresentar uma boa justificativa para seus atos até o momento tidos como desleais para com o eleitor e imorais perante a sociedade. Dificilmente conseguirão convencer aos srs. ministros de que, recebendo dinheiro ou benesses para direcionar seus votos conforme o interesses do pagador, estavam dando cumprimento às suas obrigações para com o eleitor e o povo brasileiro. Mas todos têm o direito de se defender, ainda que o ato praticado seja indefensável. Será muito difícil, no entanto, convencer que o povo, ao votar, deu delegação para o Executivo "comprar" parlamentares e para os parlamentares "venderem" seus votos. Aguardemos, pois a decisão do STF. Com a certeza de que, não demora muito tempo, também teremos a conclusão do processo relativo ao "mensalão mineiro". Em ambos os casos, o povo está atento e à espera de Justiça...

CAIXA-PRETA

Perguntar não ofende: o ofendido Palocci, será que vai abrir a caixa-preta? Ele deve possuir um vasto e precioso arquivo. Bem que o Dunga poderia também abrir a caixa-preta do futebol, começando pela inexplicável escalação do dopado Ronaldão, na Copa anterior e do todo quebrado Kaká, na última Copa. O dinheiro e a política mandam no futebol e estabelecem os resultados. Tudo é resolvido preliminarmente, enquanto os fanáticos ficam torcendo pela vitória.

CHÁVEZ NO BRASIL

O presidente da Venezuela voltou ao Brasil, na semana passada, conforme o Estadão noticiou, não para cumprimentar a nossa presidente ou prestigiar Palocci, mas sim para saber se ela se comportará como Lula, pai dos pobres, que sempre usou dinheiro de nossos impostos, irresponsavelmente, para agradar os amigos daqui e também outros além de nossas fronteiras, que não são acostumados a pagar suas dividas. E, tudo foi como ele esperava. Dona Dilma liberou-lhe US$ 637 milhões (quase um bilhão de reais) através do BNDES, que não precisa de autorização de ninguém para cumprir uma ordem que venha da presidência de nosso país. Entretanto, para socorrer a saúde dos brasileiros e de nossas escolas, apenas para citar duas pontas do iceberg caótico de necessidades do Brasil, não tem dinheiro. O presidente da Venezuela deveria ter pedido logo um milhão de dólares, pois sabe perfeitamente que não precisará pagar nada desse empréstimo, mesmo porque a situação econômica de seu país vai de mal a pior, graças a sua péssima administração. E, nós brasileiros é que vamos levando o pau na "jaca", como dizem nossos caboclos.

'NUESTRA AMÉRICA VERMELHA'

O Sr. Gabeira, como todo socialista, gosta de comer pelas beiradas, fugindo da verdade. Reconhece que a "esquerda latina" está tingida de várias cores. Quais? Vamos lá: - Vermelho tinto, os comunistas raivosos que querem subir ao poder na amarra, mas já descobriram que além de incompetentes, não têm mais respaldo sequer dos ideólogos marxistas. O próprio senhor Gabeira saiu dessa corja. - Vermelho claro, os comunistas que se aproveitam das "supostas democracias" pelo voto de cabresto, chegam lá, utilizam ainda o equívoco das F. Armadas Lambe-Botas, e se tornam caudilhos da esperança, como Chávez, e outras coisas do neo-comunismo latino. Chegam lá apenas com um discurso e botas, e mais nada! - Rosa choque, como o caso brasileiro, que assume a redação de uma nova Constituição, que nasce para ser substituída, começa de fato com quadros intelectuais, depois se perde nos meandros da incompetência, gatunagem, corrupção etc. etc., como é o caso brasileiro e argentino, onde se forjam caudilhos de áraques. - Cinza indefinido. Parece que o único exemplo é o Chile, que "parece socialista" mas de fato é capitalista! Digamos ser um "camaleão" que está dando certo. O que falta em todos é a ideia de sociedade democrática, onde a constituição é projeto de nação, e não projetos de eleições. Nações que se prezem, prezam antes suas próprias Constituições, que são seculares, etc. etc. Isso falta aos comunistas de carteirinha ou não, pouco importam as cores, e aos coronéis do poder, que ainda é o regime majoritário no Brasil. Estamos numa inversão total de valores, colocamos os cavalos para dirigirem a carroça, puxada pelos "passageiros"! Os americanos resolveram isso há mais de século, com sua Guerra Civil, que o brasileiro ainda não teve coragem de fazer.

O PETRÓLEO É NOSSO

Após o desgaste do governo provocado pelo caso Palocci, chegou a notícia que todos esperavam: "Nova Descoberta na Bacia do Espírito Santo" - release da Gerência de Imprensa da Petrobrás enviado para a imprensa. Um insulto a nossa inteligência.

A QUEM RECORRER?

A Bolívia do cumpanhero cocaleiro dá mais um pontapé no traseiro do povo brasileiro, ao anunciar a legalização dos carros contrabandeados - roubados no Brasil (e outros países vizinhos) - para... ajudar os pobres! Dessa forma estimula o crescimento do furto de veículos no Brasil, colocando mais ainda a trabalhadora população brasileira em risco. A quem recorrer, se daqui a pouco nem os meliantes flagrados serão presos?

A DELINQUENTE BOLÍVIA

Ate quando o Brasil vai engolir os desaforos deste Evo Morales que legaliza agora os roubos de carros , principalmente do Brasil, depois do vexame que passamos com o episódio da Petrobrás , não basta a vergonha de ter acolhido este terrorista italiano , que e capaz de pedir indenização milionária por ter ficado 4 anos preso ? e da nossa PresidentA desprezar a Iraniana Premio Nobel ?

ANISTIA BOLIV(AR)IANA

Ao aceitar, em nome do país que preside, o papel de receptador de veículos roubados, Evo Morales declarou sem corar : "Todos temos o direito de ter nosso carro".(o Estado 10/06 C3) Para o socialista utópico, precursor do anarquismo, Proudhon, a propriedade é um roubo; para o socialista de araque Evo, o roubo é uma propriedade. A ordem dos fatores...

ASSALTO AO BRASIL

Quando o ex-presidente Lulla endossou o roubo da Petrobrás pelo governo boliviano, sabíamos que estaria abrindo precedentes. O presidente Morález, com desculpa de que a Bolívia é um país pobre, resolveu legalizar carros roubados que viviam clandestinamente no país. Carros que em sua maioria foram roubados dos brasileiros e que hoje têm no país vizinho seu maior inimigo. Este é apenas um exemplo da péssima política internacional no governo Lulla e como tal deveria ser responsabilizado juridicamente pela negligência. Não é justo que tenhamos nossos carros roubados, muitos deles de pessoas que não possuíam seguro arcando sozinhos o prejuízo, para que o índio coca leiro possa arrecadar dividendos para seu país, incentivando ainda mais o roubo de automóveis no Brasil. Espero que o povo que votou neste desgoverno petralha aprenda que a função de um presidente é zelar pelo seu povo, não ajudar a roubá-los. Lulla incentivou Morález a assaltar o Brasil.

PAÍS DE TOLOS

Tendo em vista o modus operandi dos lulopetistas, nada deverá fazer a presidente Dilma em relação à Bolívia que terá a regularização dos carros roubados no Brasil e levados para aquele País, prevendo ganhos nessa providencia. Mais uma bofetada no povo brasileiro pelos mui amigos vizinhos que não nos respeitam como mostra a história desses últimos anos de desgoverno. Brasil continua a ser um País de tolos.

ROUBOS

Por determinação de Evo Morales, presidente da Bolívia, companheiro e amigo de Lula foi promulgada uma lei que legalizará em torno de 200 mil carros "contrabandeados" e "roubados", dos países vizinhos entre eles o Brasil, que lá circulam. Com certeza é uma atitude catastrófica e incoerente, ainda mais pelo motivo por ele alegado, que "todos temos direito de ter nosso carro". Até podemos concordar com esse direito, só não se pode aceitar em nenhuma hipótese a maneira como ele está sendo efetuado.

CRIADO O FURTOBOL

Quem assistiu o jornal Bom Dia Brasil, da TV Globo, em 08/06, ficou sabendo que o eclético presidente da Bolívia, mui amigo do nosso recente ex-presidente, assinou lei que permite legalizar veículos que se encontram sem documentação naquele país nos próximos 15 dias. Será cobrada uma taxa para tanto e a esculhambação lá é tão grande que o governo espera faturar 200 milhões de dólares com a maracutaia. Poderão ser legalizados assim veículos contrabandeados e furtados. Considerando que a maioria dos veículos roubados no Brasil vai parar naquele país e no Paraguai, o presidente cocaleiro acaba de criar no país vizinho o programa FURTOBOL Depois de nos surrupiar a refinaria da Petrobrás, agora o mandrião quer faturar em cima das atividades de quadrilhas de roubo de carro em nosso país. As justificativas são tão cínicas que qualquer comentário a respeito seria impublicável em nome dos bons costumes. E o esquema poderá ter várias variantes, entre as quais poderemos imaginar o descrito a seguir. No "legal boliviano", o ladrão furta ou rouba o veículo aqui no Brasil, foge para a Bolívia e, em lá chegando, faz um pedido de legalização junto ao governo. Seu feliz proprietário poderá assim usufruí-lo tranquilamente. Na pratica a situação piora bem mais. O nosso meliante rouba ou furta o veículo, altera o número do chassis, o despachante vai até a Bolívia e volta com a documentação regularizada. Acerta a "transferência" junto ao DETRAN de qualquer Estado e eis o "novo" veículo em condições de ser negociado aqui mesmo, podendo até eventualmente ser adquirido pelo seu legitimo dono, de novo. Como a lei vale por apenas 15 dias, o "despachante" poderá obter centenas de documentos de veículos, que ficarão legalizados lá e poderão depois esquentar futuros veículos surrupiados de seus proprietários. Esses presidentes da América Latina, que se acostumaram às benesses do ex-presidente, se constituem na verdadeira herança maldita da presidente. Eu penso que a presidente deve convocar o embaixador boliviano para dar explicações e se essas não forem convincentes partir para a retaliação. Já não chega aguentarmos o contrabando de cocaína e de outros bagulhos que vêm de lá e a vista grossa que fazem dos veículos roubados aqui?

MAIS UM CAPÍTULO

Ética: impressionante como uma simples palavra de cinco letras e três sílabas é tão difícil de ser cumprida, principalmente por nossos políticos. Em um vídeo de 2006 a deputada federal Jaqueline Roriz, acompanhada de seu marido recebe das mãos de Durval Barbosa (delator do mensalão do DEM do Arruda) R$ 50 mil em dinheiro vivo. A deputada, coitadinha, reclama que o valor estava abaixo do combinado e negocia novas contribuições para a sua campanha. Decorridos quatro anos, o Conselho de Ética aprova a cassação de Jaqueline, que irá recorrer a Comissão de Constituição e Justiça e a decisão final será tomada pelo plenário da Câmara, onde, nada fora dos conformes, a votação é secreta. Este caso é mais um, e com certeza não será o último capítulo da vergonha nacional que é representada por nossos políticos inescrupulosos que devoram os recursos públicos destinados a tratar e educar nossas crianças. Fico impressionado com a irresponsabilidade dos políticos que nos representa em Brasília, não tem nenhum caráter ético e não pensam no povo que os coloco para representá-los e sim pensando no bem maior a eles mesmos.

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

O sumário de nossa insustentabilidade ambiental foi bem retratado por Washington Novaes ("Panorama inquietante. E caminhos para mudar", Opinião, 10/6). Parte da população participa de Conselhos Municipais, Comitês de Bacias e outras instituições de controle social, mas é insuficiente. O poder de curto prazo permeia também esses órgãos e analisar o valor da instalação de uma termoelétrica, por exemplo, é mais fácil que verificar os impactos ambientais, sociais e de degradação a outras atividades, como o turismo, que esse empreendimento gera. Da mesma forma que a ignorância leva à maior parte das doenças infecto-contagiosas, por falta de higiene, a educação ambiental seria a redentora das mazelas em que vivemos. Mas, todos veem educação como custo e não como investimento. No curto prazo ganham alguns, a longo prazo perderemos todos.

MAIS UM APAGÃO

Choveu, ventou falta luz, é inacreditável a péssima manutenção preventiva das nossas redes elétricas. O ministério de minas e energia, a Aneel não fiscalizam as concessionárias dos serviços públicos? O Secretário Estadual de Energia, diz não ser o problema da sua responsabilidade, no caso é da AES Eletropaulo, que "deita e rola", enquanto o cidadão que paga caro pela energia elétrica e tributos que se "lixa". Moramos há 46 anos no Planalto Paulista (CEP 04067-031) e tornou-se comum a falta de energia elétrica com ou sem chuva fraca ou forte, com ou sem ventos, nem quando o serviço era Estatal ficamos mais de 10 (dez) horas sem luz, no entanto desta vez ficamos SEM LUZ desde o dia 07 por volta das 16 horas e só hoje dia 10 às 00:30 ligaram o "botão" da luz, literalmente, devido duas moradoras terem interceptado um veículo da AES Eletropaulo que passava no local (ontem) e pediram ajuda para a ligação da luz, o referido senhor verificou que o transformador estava "desarmado", razão da falta de luz, disse nada poder fazer a não ser interferir junto a sua chefia informando o simples problema e pedir a religação, que ocorreu sete horas depois - FICAMOS SEM LUZ 54 HORAS -, um verdadeiro absurdo...Apenas quatro quarteirões que ficaram no escuro em razão da ineficiência da AES. É por demais difícil conseguir-se informações tanto pelo tel. 0800-7272196, que quando não está ocupado, somos atendidos por uma gravação que na realidade diz uma informação genérica, nada esclarece ou informa sobre o retorno da luz, sem permitir que se faça a reclamação; via internet, pelo site digitamos o número da instalação e não abre a página. Afinal qual a responsabilidade da AES Eletropaulo? Quem dará cobertura aos prejuízos que os consumidores assumem por perdas, danos materiais e morais causados? Judicialmente sabemos que não conheceremos a decisão, quando tudo corre bem, demora de 10 a 15 anos, seria por isso a falta de interesse do concessionário em resolver o problema mais rapidamente? Depois de tudo resolvido a Aneel só se presta para autuar ou multar, o que não fiscaliza. Ministros e secretários nomeados não são "técnicos" da área, mas com certeza devem saber como usar o interruptor para acender e apagar as luzes. É muita incompetência, quando teremos sanado o seriíssimo problema das constantes faltas de luz e os apagões?

INEP X ENEM

O INEP está de brincadeira. Sempre incompetente. impossível se inscrever para o ENEM .Afinal é assim que querem melhorar a educação neste país? sem palavras....

