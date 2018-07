Cartas - 12/08/2011

Dilma quer enquadrar a PF

Infeliz a pretensão da presidenta de que a Polícia Federal (PF) se submeta ao Palácio do Planalto. A PF detém o "poder de polícia", tem autoridade para investigar qualquer crime e qualquer pessoa, não precisa pedir "bênção" a ninguém, muito menos a políticos cujos companheiros estão sendo investigados. É avisar ao rato que o gato vem vindo! Ela também quer saber das demais investigações da PF ou só das que têm políticos envolvidos? Quando uma pessoa comum é presa, ninguém se incomoda, mas quando se trata de "peixe graúdo", é aquela correria dos companheiros. Pelo fim da corrupção, da impunidade e dos privilégios neste belo país, o povo vai julgar a presidente Dilma. Políticos e seus apaniguados que tenham vergonha na cara, tantas pessoas sobrevivendo na miséria e eles se apropriando do que ao povo pertence. Esses senhores serão julgados pelo povo e por Deus, eles que esperem! Parabéns à PF! Enjaule esses políticos e jogue a chave fora.

Conivência

Li, com indignação, sobre a tentativa da presidente da República de constranger a PF no seu trabalho de combate ao crime organizado. A PF não tem de pedir permissão a ninguém, aí incluídos o ministro da Justiça e a presidente, para fazer seu trabalho de defender o povo das agressões de bandidos e ladrões, sejam eles quem forem. Dar satisfação prévia aos chefes dos bandidos e ladrões significa dar conhecimento a estes da futura ação da PF e lhes permitir fugir e destruir provas, o que leva à impunidade. No caso em questão, a PF nada mais fez do que continuar a apuração de furto de dinheiro do povo, que a presidente e seus aliados têm a obrigação de apoiar incondicionalmente. Se ela não faz assim, está sendo conivente com o crime.

SNC

A presidente acaba de criar o Serviço Nacional Contrainvestigação (SNC), ao exigir que a PF lhe antecipe as suas ações. Todos os que saqueiam a Nação terão tempo para esconder o dinheiro guardado em casa e, assim, agradará ao PMDB e a outros da base. E ninguém mais será preso (se for) com provas substanciais.

Abuso de poder?!

Se prender corrupto e ladrão é abuso de poder da PF, roubar dinheiro que pertence ao povo e deveria ser usado na saúde, na educação, na segurança é abuso de quê? Só falta agora a dona Dilma mandar prender os policiais que cumpriram o seu dever e ainda obrigá-los a pedir desculpas pelo "transtorno" que causaram aos ladrões do dinheiro público...

Colarinhos-brancos

A reação (negativa) do governo federal à ação da PF induz a uma constatação: bandido é só o pobre, negro e favelado. A forma como governo/deputados querem tratar os colarinhos-brancos é inacreditável. Além de não devolverem o dinheiro desviado/roubado, não querem ser expostos com algemas? É por isso que a bandalheira continua a todo vapor e o Brasil ocupa espaço "nobre" no ranking de corrupção (69.º lugar - ONG Transparência Internacional). Daqui a pouco, nem cadeia, pois o governo ficará constrangido em prendê-los... Faltam pulso firme, vergonha na cara e lei que puna com rigor. Ainda bem que a PF tenta ser independente!

Operação FFF

Ao cobrar aviso sobre operações da PF, Dilma mostra claramente sua verdadeira intenção: fazer faxina de fachada (FFF). Se os seus propósitos forem bons, por que enquadrar a ação investigatória da PF? É bem verdade que a corrupção incrustada no governo vem desde o início da administração petista e para extirpar essa malignidade terá de ir a fundo e deixar cair a máscara da hipocrisia. A meu ver, a presidente Dilma deveria aproveitar a oportunidade que o povo lhe deu, arrumar a casa e passar à História como verdadeira estadista.

Faxina pesada

Coitadinha! Do jeito que a casa está imunda, acho que vai ser impossível Dilma desempenhar sua verdadeira função de presidente do País, pois vai passar o resto de sua gestão fazendo faxina pesada na tentativa de limpar a volumosa sujeira deixada pelas ratazanas de plantão do governo Lula.

Irritação

O ex pede à atual presidente que não irrite o PMDB. Dá para imaginar o tamanho do rabo preso do ex? Essa é a magnífica herança que o País está herdando após oito anos de corrupção, loteamento de cargos e de Ministérios, para atender à megalomania e à fixação pelo poder. Ainda falta muita faxina a ser feita. Haja produtos de limpeza!

Distração

Entre faxinas, escândalos, e prisões fajutas, vão nos distraindo para que não pensemos na crise econômica que vem por aí...

PRONATEC

Alerta

O artigo Ensino técnico, longe dos erros do passado (10/8, A2), de Otaviano Helene e Lighia Horodynski-Matsushigue, retrata um alerta preciso contra tais erros, que deve ser contemplado na implantação do Pronatec. Não basta encher de alunos escolas privadas de baixa qualidade, utilizando recursos públicos, como tem ocorrido com o ProUni e o Fies, sem contrapor a ideia de que um investimento maior na escola pública resultará num profissional de melhor qualidade, que poderá contribuir no enfrentamento dos nossos grandes desafios, sobretudo os tecnológicos, para que sejam superados em curto prazo.

"Bela herança, hein, cidadão Lula?"

"Coalizão: leia-se coalixão"

"Uma Voucher por dia traz muita alegria!"

Menina de 11 anos é indiciada em Londres

Perfil de acusados por distúrbios surpreende britânicos, que atribuíam saques a desempregados

"Quanto mais a tecnologia avança, mais a humanidade regride. Isso é fato!"

"A Inglaterra está muito certa! Se tem idade para cometer vandalismo, tem idade para responder por eles."

"A barbárie é contagiante! Isto se explica facilmente: é muito mais fácil depredar ou destruir do que zelar por algo."

TEMPOS DE VACAS MAGRAS

Ouvi a nossa presidente falar com muita serenidade que o Brasil sentirá os efeitos da crise mundial, mas que, felizmente tem uma retaguarda que nos ajudará a atravessar a tormenta, querendo se referir aos US$ 340 bilhões de reserva que desde 2008 tornou o Brasil credor externo pela primeira vez na nossa história econômica. Eu deveria falar disso babando de orgulho, porém... quando penso no tamanho da dívida pública federal interna (DPMF), que em fevereiro deste ano atingiu o patamar de R$ 1.586 trilhão segundo os dados do Tesouro Nacional... fico pensando a troco de quê Lula fez o resgate da dívida com o FMI, se tecnicamente não havia justificativa pois os juros pagos eram muito baixos, comparados com a taxa Selic. Ora, se o governo Lula, esquecendo um pouco o marketing político, tivesse amortizado somente metade da dívida com o FMI, e com o restante do dinheiro amortizasse a dívida interna, o país teria ganho muito mais, e hoje Dilma não teria esse fantasma trilhardário da dívida interna brasileira a assombrar-lhe as noites insones. Ah... mas assim o Lula não poderia ter se bacaneado do fato de ser o presidente metalúrgico do Partido dos Trabalhadores quem finalmente conseguiu resgatar a dívida com o odiento FMI... né? Agora que o céu não é mais de brigadeiro, agora que já se notam as nuvens negras no horizonte, é que avalio a falta que nos fez, à época, um presidente menos egocêntrico e mais maduro e responsável no trato do dinheiro público, que na bonança tivesse realmente preparado o País para os tempos de vacas magras que agora nos esperam.

LANTERNINHA

Não estaria mais do que na hora do ministro Mantega reavaliar a manobra que fez para evitar entrada de dólares no País? Porque parece que os investidores internacionais não entenderam sua linguagem e viram no aumento de IOF para investimento futuro como um alerta para tirar todo investimento do país. Já vimos várias vezes que se o governo não falar a linguagem comum dos países desenvolvidos, não vai dar. Lá as coisas são claras e objetivas, ao contrário do Brasil Tupiniquim que quando falta dinheiro aqui, taxa-se ali, sem nenhuma avaliação do que virá como troco. Nossa Bolsa de Valores, apesar das afirmativas da presidente Dillma que tudo por aqui vai muito bem, é a lanterninha no mundo em desvalorização. Pensa ministro. Pensa!

CRISE, TURISMO E FÉRIAS

Em ironia às críticas do presidente da BM&F Bovespa, Edemir Pinto, sobre a postura do governo em relação as preocupações do mercado financeiro, nosso Ministro da Fazenda entra no elevador, coloca o óculos escuro no rosto, faz cara de paisagem e não fala nada. Questionado pela imprensa sobre às críticas recebidas, Mantega ajusta ainda mais o óculos e depois entra novamente no elevador. Aqui no Brasil é assim, clima turístico na cúpula do governo, Eike Batista sorrindo com as finanças: Crise? Que crise? Vai perguntar para o Obama, Berlusconi, Zarkozy & Cia. ''Meu sangue está geladérrimo!''. Enquanto isso lá fora, Obama planeja suas férias para a ilha Martha''s Vineyard, na costa nordesde dos EUA. Vai curtir a chegada dos 50, sem crises.

Yes,they can!

O MALDITO JOGO ALFANUMÉRICO

Os americanos para salvar as "estrelas" de seus bancos perderam seus "A´s", no final todas as nações são iguais. Para não ir para o jogo da velha basta fazer parte do Time.

A TAXAÇÃO SOBRE REMÉDIOS

Na quarta-feira, fiquei estarrecido quando soube por um jornal da TV que os remédios no Brasil, quando vendidos no varejo, sofrem a cobrança embutida no seu preço da taxa de 34%. Muito mais cara da cobrada por vários países europeus, como Itália, França, Inglaterra, Alemanha, etc., que é de 14%. Assim, se você compra um remédio pelo preço de R$ 80, o governo embolsa R$ 27,20.Outro absurdo: se o remédio for para uso veterinário, a taxa aludida cai para 14%. Então o jornalista em tela (Joelmir Betting) exemplificou, se o comprador do remédio tossir, paga a taxa de 34%, mas se latir paga a de 14%... Há uma canção brasileira bem antiga, louvando nossa terra, em que o começo de um dos seu verso é "meu Brasil, Brasil de amores, ó terra dos sonhadores"... Parafraseando o cancioneiro, "ó terra dos exploradores"... Diz o ditado: o que não tem remédio (por não poder comprar), remediado está.

AR COMPRIMIDO

Estamos vivendo uma triste realidade onde a ganância se sobrepõe aos interesses humanitários. Vejamos um caso, a humanidade corre um sério risco por causa da poluição e do aquecimento global, cientistas e ambientalistas discutem formas de salvar o planeta, incluindo as discussões sobre o que fazer para a eliminação do consumo dos combustíveis fósseis. Só que ninguém está discutindo o uso do carro movido a ar comprimido, já em teste na França com ótimos resultados. Fica claro que o silêncio tem a ver com o medo de enfrentar os grandes do mercado financeiro, que valorizam os lucros em detrimento da vida humana. Será que vamos esperar que milhões de pessoas morram para tomarmos uma iniciativa? Fica aqui o meu desafio para os defensores do meio ambiente.

ALDO REBELO, A CAMINHO DO TCU

Se o novo Código Florestal for aprovado pelo senado e sancionado pela presidente Dilma Rousseff, da maneira que veio da Câmara, a nomeação do deputado federal Aldo Rebelo (PCdoB-SP) para ministro do TCU (Tribunal de Contas da União), com o apoio dos 232 deputados da bancada ruralista, entre muitos outros desastres ambientais que acarretará, deverá aumentar o desmatamento no Brasil em 47% até 2020, segundo pesquisadores da Universidade de Brasília, em parceria com cientistas da Holanda e da Noruega. Outras pesquisas já comprovaram que o preço de commodities como a soja e a carne de boi, quando aumenta no mercado internacional, o desmatamento aqui no Brasil também aumenta na mesma proporção. Neste desmatamento criminoso o lucro é muito maior, pois a área desmatada é usada apenas durante uns três anos. Enquanto isto, uma turma já vai desmatando lá na frente. É o que poderia ser chamado de terra descartável, onde não é gasto nenhum tostão com a recuperação e manutenção da terra. Aldo Rebelo (PCdoB-SP) foi relator do projeto do Código Florestal, que acabou sendo aprovado pela Câmara em maio deste ano por 410 votos a 63. Nos dois anos em que trabalhou neste projeto, ele ficou íntimo da bancada ruralista. O senado disse que deve levar uns seis meses para levar o projeto para votação em plenário. Aldo Rebelo é a imagem perfeita e palpável da maior parte dos congressistas brasileiros.

TURBULÊNCIA NA INGLATERRA

A Grã-Bretanha paga o preço da sua magnanimidade. Talvez um sentimento de culpa atávico, que procura resgatar direitos de terceiros, perdidos no tempo dos domínios, colônias, protetorados, mandatos e territórios, iniba ação mais rigorosa da sua Border Agency. Imigrantes de várias etnias, muitas vezes indesejáveis, quando insatisfeitos, dão origem aos quebra-quebras atuais.

APAVORADO

José Dirceu se diz apavorado que a presidente Dilma não termine seu mandato, por ela estar se distanciando do Congresso, querendo compará-la com Collor, que também queria governar sozinho e roubar sozinho. Caro consultor de negócios, do jeito que andam os escândalos de corrupção no governo Dilma, e lá se vão apenas 7 meses, só temos visto e assistido pela imprensa, o que é uma máfia, Don Corleone morreria de inveja de ver o esquemão. Aliás, desde o seu tempo, como todo poderoso chefão da Casa Civil, onde assistimos o grande escândalo do mensalão, que seu muy amigo Lulla disse que não sabia de nada, a corrupção só cresceu, pois os políticos malandros sabem, que é o obedecendo a chefia é que se recebe muito mas muito din-din e cargos para se esbaldar. Aliás, só para lembrá-lo, o senhor deveria estar "apavorado" com o julgamento do mensalão não?, Certamente conta que sairá ileso dessa, já que o processo está paradão no STF, porque o ministro Joaquim Barbosa, de novo, foi acometido por dores em sua coluna, estando impossibilitado de trabalhar. Será que é de tanto curvar-se às manobras que estão sendo feitas, para que o processo contra o senhor prescreva?

JOAQUIM BARBOSA X MENSALÃO

Já que, pela distância, passeatas de rua não conseguem produzir eco em Brasília, há cerca de dois meses foi promovida uma passeata, via telegramas, entre brasileiros descompromissados com a corrupção e conscientes de suas responsabilidades como cidadãos. Tal "passeata" teve como alvo um protesto junto ao ministro Joaquim Barbosa sobre o andamento do processo do dito mensalão que se encontra empacado, apesar dos seis anos decorridos. Julgaram tais cidadãos que, como juiz responsável pela palavra final sobre o assunto dos espertos aliados do governo de então, que ele desse um mínimo de atenção ao assunto e sentisse o descontentamento de uma grande ala da sociedade, insatisfeita com os rumos turvos de nossa administração pública. Descobrimos agora, por via transversas, que todos os telegramas só serviram para dar lucro ao ECT e trabalho aos faxineiros de seu gabinete, cuja cesta de papeis abrigou milhares de mensagens. Obviamente, por causa de sua coluna, não precisou nem se curvar para tal serviço - seus funcionários o fizeram pois não se interessou nem em tomar conhecimento dos diversos textos. Como toda a elite política de Brasília recorre aos hospitais paulista para uma simples unha encravada, é de estranhar que o ministro prefira padecer pelo mal atendimento médico da capital federal para sanar seu problema - o que o impede de cumprir com sua obrigação - e ficar incapaz para o trabalho por cerca de um ano. Será que seu problema de coluna é mais grave que os bens públicos desviados pelo governo de então ou seria aquele governo que estaria colocando uma coluna entre o ministro e os processados?

NOVA FORMA DE MENSALÃO

O mensalão, que Lula diz que nunca existiu mas que está sendo julgado do STJ ( seus participantes, é claro ), voltou de uma outra forma. Até 2005 o Planalto e o PT centralizavam a arrecadação, a distribuição e o repasse dos milhões de reais que compravam corações e mentes de políticos de vários partidos. Depois da descoberta desta forma de ladroagem os muito criativos companheiros descobriram uma outra muito mais eficiente para garantir a lealdade dos que se dispõe a vender a alma em detrimento do País: a distribuição de ministérios com porteira fechada. Mais eficiente e mais fácil de operar, pois não é mais preciso arrecadar reais em agências bancárias ou esconder dólares nas cuecas. As repartições ficam à mercê da ladroagem, verbas públicas distribuídas, um loteamento com renda sem intermediários. Além de maior lucratividade esta nova e moderna maneira dos políticos e seus aliados se locupletarem com o suado dinheiro dos brasileiros tem sua distribuição feita por muitas instâncias democratizando a alta ladroagem. Não são só ladrões, são assassinos, pois impedem que verbas e melhorias sejam direcionadas para a educação, para a saúde, para o saneamento, para a segurança. Tais meliantes deveriam ser julgados não só pelas quantias roubadas, mas pela falta que esses valores fazem para a população. Só a imprensa é que tem apontado os escândalos, o governo permanece inerte diante de tanta corrupção.

Em nome de uma governabilidade que só beneficia os próprios políticos nosso Brasil continua sendo um lugar injusto e cruel. Continuando sendo um país com a impunidade de hoje o nosso futuro não é promissor.

A LAMA NÃO CURATIVA

É lamentável que a lama encontrada no Ministério do Turismo não seja uma lama sulfurosa com poderes curativos, via de regra encontradas em estância termais, coisa típica dos que fazem turismo e buscam por sua saúde.Lamentável mesmo, dado seu odor é muito parecido com o de enxofre, isso sem dúvida é.

MILHAGEM

Pela sofisticação na roubalheira, no Turismo não havia "turistas".

PONTO DE VISTA

O senador Renan Calheiro disse que houve excessos nas prisões dos envolvidos no Ministério do Turismo. A meu ver, o que realmente esta ocorrendo e excesso de roubalheira em nosso país.

ACINTE

A presidente classifica como acinte o uso de algemas nos "pobres coitados" do ministério do Turismo, presos pela Polícia Federal? Dona Dilma, acinte são os inúmeros escândalos, desses últimos oito anos e meio, patrocinados por companheiros e/ou anexos, sem a devida punição. Acinte é a resposta recorrente dos (ir)responsáveis ao afirmarem não ter conhecimento do que se passa sob seus narizes; acinte é chamar a rapinagem de "erros"; é vermos o nosso sofrido dinheirinho escorrendo pelo ralo da corrupção correndo leve, solta e veloz; dinheiro este que falta à Saúde (aquela que diziam beirar a perfeição!), Educação, Infraestrutura, etc. Por que um ladrão pé-de-chinelo pode ser algemado e os prevaricadores não?

AMIGOS URSOS DA PRESIDENTE

Dias atrás, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, em reunião com dirigentes petistas tranqüilizou os aliados que andavam preocupados com a faxina no ministério dos Transportes, dizendo que não haveria caça às bruxas, mas que "iria pra cima" sempre que houvesse algum tipo de erro. Na verdade o recado dado foi o seguinte: o erro não é cometer crimes, errado é deixar-se apanhar com a boca na botija. Em palavras simples, se a imprensa vazar o governo não pode deixar de tomar providências. Os recentes escândalos de corrupção que estão abalando os primeiros meses do governo Dilma Rousseff estão sob a proteção do poderoso Gilberto Carvalho, que a mando de seu chefe-maior com uma mão acaricia e com a outra finge que bate. O que será que os aliados do governo dirão com a publicação da notícia: " Cúpula do Turismo articulou liberação de emenda para proteger o deputado Marcelo Castro do PMDB-PI"? Vão dizer que são vítimas da imprensa marrom? Dona Dilma, cuidado com seus amigos ursos, eles a colocaram no poder e a tirarão de lá quando acharem que deve.

TURBILHÃO OU TSUNAMI?

O deputado Marco Maia, presidente da Câmara, se disse preocupado "porque há um turbilhão de denúncias (de corrupção); começou nos Transportes, teve na Agricultura e agora no Turismo". É sr. Maia, o senhor está preocupado com esse "turbilhão" pelo efeito de paralisar o governo Dilma. Nós, os contribuintes, porém, estamos preocupados é com o "tsunami" das elevadas contas públicas que nos atingem, fruto do desvio de nosso dinheiro para os bolsos da "cumpanheirada". Infelizmente, até agora as denúncias não deram em nada além de demissão de umas dezenas de "peixes pequenos", enquanto que nada voltou ao Tesouro da grana surrupiada. Ou seja, as denúncias sempre se esvaziam, enquanto o tsunami de contas públicas continua nos afogando, sob o olhar tranquilo dos poderosos com impunidade defendida pela corporação!

CRISE NO MINISTÉRIO

Estamos vivendo momentos de muitos escândalos políticos, muita corrupção. Nem acabou o problema do Ministério dos Transportes e temos um outro grande escândalo, onde a corrupção impera num sistema que tem como princípio político o loteamento do Pais em troca de apoio ao governo, e quem perde sempre é o povo, que vê seu dinheiro pago através de impostos, aparecerem em "cuecas, meias, bolsas, paredes,etc..", enriquecendo aqueles que são muito bem pagos para tratarem a coisa pública como lixo, e desviarem recursos pagos com o suor daqueles que dependem desses mesmos políticos para decidirem sobre seus próprios salários e não se entenderem na hora de votar o salário mínimo, sempre pensativos em onerar o governo.

TURISMO

Dona Marta Suplicy está indignada com a imprensa? Eu estou indignada com as mentiras do PT que dizia que não rouba e não deixa roubar! Tenha vergonha na cara, dona Marta.

PERGUNTAR NÃO OFENDE

Por que quando há um escândalo o ex Luis Inácio da Silva some dos noticiários? Para preservá-lo? Para que os menos observadores não associem sua finória figura à corrupção? Por que ninguém o entrevista a respeito? Seria bom se lhe perguntassem se a prisão do número 2 do Turismo o ajuda na indicação do Haddad para candidatar-se à prefeitura de São Paulo e se ele fica feliz em ver seu desejo mais próximo de ser concretizado. É engraçado que o homem público mais desairoso do país seja tratado com tanta elegância e até reverência. Quando eu disse que a corrupção é o verdadeiro quarto poder, eu quis dizer muito mais... Aí tem.

FRAQUINHA

Acabei de ler a inacreditável declaração da ministra "Fraquinha" sobre a Operação Voucher no Ministério do Turismo, que o foco principal do governo, no momento, não é tratar as denúncias de corrupção, mas promover medidas contra a crise econômica internacional. Sempre soube que não conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo era uma característica do gênero masculino, o que não é o caso da ministra. Ou Ideli é a exceção à regra, ou é apenas uma desculpa para não mexer com o PMDB, ou tenho que concordar com a avaliação do Jobim.

POR QUÊ?

Há alguns dias, seis Auditores da Receita Federal foram presos em uma operação da Polícia Federal, por corrupção sem limites.

Depois de meses de investigações, suspeita-se que eles tenham propiciado a sonegação de três bilhões de reais em impostos. Com eles foram encontrados doze milhões e oitocentos mil reais em espécie e inúmeros - onze, somente com um deles - automóveis de luxo, importados. A coisa sempre começa quente e , depois, esfria, quando o assunto é Receita. Agora, os parlamentares de oposição ao governo estão encabeçando um movimento - já é o segundo, em uma semana - para a constituição de uma CPI da corrupção. A coleta anterior gorou por conta de duas desistências de última hora (aliciados pelo governo, os senadores João Durval e Reditario Cassol retiraram suas assinaturas). Nesta nova tentativa, os deputados e senadores do PSDB, DEM, PPS e PSOL pretendem que a CPI a ser criada investigue principalmente os ministérios dos Transportes, das Cidades, da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, do Trabalho, do Turismo, o Incra, a ANP e a Conab. Agora que os ingredientes estão prontos, ninguém quer saber da Receita? Por quê?

IMPUNIDADE

A Receita Federal e o Coaf, acham pelo em ovinho de tiziu -contribuintes comuns -, mas não acham, nem a PF, cabeleiras nos ovões de pavões - políticos nos ministérios e nas estatais, sindicatos/sindicalistas, ONGs e empreiteiras. Ministros e dirigentes estão sendo demitidos, mas não se ouve falar de nenhum processado/preso até devolução à viúva dos valores desviados. A criminalidade aumentando exponencialmente com arrastões, sequestros, assaltos, traficantes e poucos ficam na cadeia. O Brasil não é mais uma Democracia, mas uma cleptocracia, devido às leis, polícias e judiciários deficientes. A faxina da presidenta resume-se a passar um espanador. Para livrar os cidadãos da roubalheira governamental e privada é preciso mudar as leis. Mas são os políticos que preparam o prato feito, caro, salgado e azedo.

SE CONSELHO FOSSE BOM...

Lula aconselhou Dilma a não irritar o PMDB, o que ficou entendido é se há corrupção com outros partidos ela pode até fazer a sua faxina, agora se for com o PMDB é melhor deixar para lá. Se conselho fosse bom não seria de graça seria vendido, no caso da "base aliada" se cobraria uma propina, se faria um aditivo contratual ou se criaria uma ONG...

USO DE ALGEMAS

Sempre que a polícia federal prende algum "suspeito" de bandidagem ligado ao alto escalão do governo, se questiona o uso de algemas. O que esses figurões querem: serem levados por uma limusine, com champagne e caviar para um hotel cinco estrelas para serem interrogados? Poupe-me. Agora só falta o poder judiciário começar a fazer sua parte e condenar esses bandidos a cumprirem pena em regime fechado. Chega de corrupção neste país!

SUPERCORRUPÇÃO

Parodiando o ex presidente Lula, nunca antes na história deste país vimos a corrupção tão encravada no governo brasileiro. Todos os dias temos novos casos. Essa safadeza foi realmente instituída no pelo lulopetismo associado ao peemdebismo e outros compadrios, que chamam de base aliada, que dão sustentação ao governo desde 2002. Sinto-me realmente envergonhado e achincalhado por este péssimo governo. Inventaram uma faxina, que nada resolve, é mais uma ilusão, e nada acontece com os responsáveis, que continuam por aí, levando uma vida de nababos, e sem punição. Isso é governo?

PIROTECNIA E CORTINA DE FUMAÇA

Essa pirotecnia toda que estamos assistindo nas televisões, lendo em revistas e jornais e ouvindo nas rádios a cerca de denúncias de corrupção que ocorre diariamente no âmbito do governo e a pronta intervenção da Dona Dilma como salvadora da pátria, e agora também com a Polícia Federal prendendo todo mundo, na minha humilde opinião não passa de uma bem instalada cortina de fumaça com intuito de desviar a atenção de fatos muitíssimos mais graves acontecendo em todo Território Nacional, notadamente em Brasília onde essa mesma salvadora da Pátria, atuando por oito anos num ministério (Casa Civil), filtro de todo o governo, parece nunca ter sabido de nada, igualzinho ao seu antecessor, se é que você me entende!

UMA DÚVIDA

Senadora Marta Suplicy. A senhora afirma que o senhor Mário Moysés é uma pessoa "corretíssima" e que fez um trabalho exemplar. Resta saber para quem? Para a senhora? Para o seu partido? Ou para o Brasil?

EXCLUSIVIDADE

Lula disse em almoço com sete partidos: "se vocês se dividirem, eu não vou meter minha mão nessa cumbuca". Sabem por que ele falou isso ? Por não querer, muito menos admitir nenhum estranho no ninho. Qual será o motivo de tanto receio?

GOVERNAR

O jeito PT de governar é: roubar.

NOVO PARTIDO POLÍTICO

Estão fundando um novo partido, agora de 6 dígitos. É o PTPMDB o Partido da Corrupção. Será que o CADE irá permitir essa fusão? Vão abocanhar 99% do mercado! Nossa Presidenta está declarando todo dia que está ordenando uma grande limpeza. Só se for na casa dela. Lembrando o Ex-Comandante da Gangue, essa limpeza é uma "marolinha". Eleitor, continue dormindo. Vamos reelegê-los!

A MENTIRA COMO ETHOS PARTIDÁRIO

O debate sobre a verdade tomou conta de boa parte do tempo dos filosófos e psicólogos. Sua antítese, a mentira, pode ou não ser admitida, sem que o ser se descaracterize ontologicamente? Yung atribuiu a causa da depressão, em muitos casos, à falta de caráter. Kant não admitia a mentira em nenhuma hipótese, mesmo quando foi às cordas, ante a hipótese empírica de o bar onde estaria tomando seu chá das quatro em Konigsberg fosse invadido por um homem esbaforido, que lhe pediria para não revelar a um perseguidor, de armas na mão, que se escondera no banheiro. Vê-se que a mentira, em certas circunstâncias, é necessária. No entanto, a mentira genética, crônica e por atacado de um partido político hipócrita, como se dessume do último pronunciamento do Diretório Nacional do PT, nega despudoramente sua razão de ser.

FUTURO DE MARIO MOYSÉS

Como prêmio pelo seu silêncio, Mario Moysés será recompensado com um alto cargo na prefeitura de São Paulo nas eleições de 2012. Para que tal fato não ocorra, nós, paulistanos, precisamos apenas evitar que as saúvas companheiras conquistem a nossa cidade.

POBRE BRASIL

Realmente, nunca na história desse país se viu tanta podridão, tantas quadrilhas organizadas, assaltando os cofres públicos com tanta eficiência. Foram lapidadas nos porões do PT e do PMDB hoje coordenadas por verdadeiros sindicatos de ladrões.

''O APRENDIZ'' DA DILMA

Depois de Donald Trump e Roberto Justus, agora é a vez de Dilma Rousseff dizer: "Você está demitido!". É injusto que não possamos assistir ao vivo, o momento da fritura desses aprendizes de Ali Babá.

AS SÚPLICAS

A dona Marta Suplicy deve estar suplicando para que nada saia do script...!

BECKENBAUER

Eu também ficaria otimista se fosse Beckenbauer, pois a seleção alemã vem demonstrado Copa após Copa que é uma equipe competitiva, ficando em terceiro lugar nas duas últimas competições, já o Brasil nas duas últimas Copas caiu nas quartas-de-final e pela seleção do último amistoso não deve ir muito longe em 2014.

SELEÇÃO BRASILEIRA

O problema é a seleção brasileira de futebol passar a gostar de perder. De tanto perder, sei lá, tudo é possível. Como tem gosto para tudo. Parece que as alegrias dos torcedores brasileiros vão continuar sendo as seleções de volei, masculina e feminina.

CANARINHOS

A Seleção Canarinho demonstrou, mais uma vez, que sofre falta de entrosamento e de equipe, e peca por excesso de individualismo. Para tentar sanar isso, quero sugerir a seguinte ideia: montar duas seleções, A e B, cada uma com seu técnico e atuando independente da outra. (Temos uma fartura de craques que permite esse luxo.) Programar amistosos entre elas e, após cada jogo, determinar através de pontuação o desempenho dos técnicos e jogadores. Periodicamente seriam feitas reuniões por comissão técnica imparcial, para avaliar resultados e orientar pequenas mudanças nas equipes. Dessa forma, teríamos dois grupos de craques se esforçando para alcançar um melhor entrosamento e resultado, para se manter ou chegar a seleção A. Não vejo futuro em torneios internacionais, especialmente a Copa do Mundo, se continuarmos com convocações de última hora, e montagem da equipe por critérios individuais. Chega de convocações espúrias e surpreendentes, formando times que apresentam futebol bonito no individual mas ineficaz no coletivo!

SELEÇÃO

Como diria Tiririca, pior que está não fica.

MUTRETA NÃO TEM FIM

Em coerência com a barbaridade que acomete este país, até a seleçãozinha do Mano fraco envergonha. Tomaram baile , técnico e tático, como sempre, perdem ou deixam de ganhar, como sempre, parece a síndrome corintiana que Mano representa.

Imposto pelo "você-sabe-quem" no limiar da morte, a patética canarinha perdeu até o sexo forte, paira feita boneca melindrada, enquanto os algozes jogam reto e duro, cai uma das ultimas estacas brasileiras, por força da ideologia travestida em vingança a qualquer preço.

E, pague, você, a sua cota no estádio do reizinho, pague o mico de perder sempre e , pague, ainda mais, o vexame de um governo bizarro feito por pau mandado que naufraga perante tanta lama que extravasa os dedos porcos sem controle.

Ainda faltam todos os demais ministérios a escafeder a corrupção intrínseca, ainda faltam todas as ONGs dos amigos a serem flagradas no crime, mas, até lá, a verba dos estádios, o custo dos precatórios e todo o reajuste devido dos aposentados já terá sido comido e bebido pela nobre casta governista, se não tiver sido desviada para a conta do alheio, sempre um amigo da patota, sempre envolvido com algum petista, sempre sendo defendido pelo lula-mor, a mãe do crime licito, o defensor dos flagrados com a mão na botija, com os dólares na cueca ou com milionárias propriedades em seu nome, como foi vitimado seu filhinho inocente .

EU QUERO!

Ô Mano, numa boa, você ainda não se deu conta que Ramirez, Daniel Alves, Fred e principalmente André Santos não sabem Jogar? Tá claro pra todo mundo. Se é pra escalar quem não sabe, Chama eu!

DESPREPARO TOTAL

Alem das obras atrasadas, aumento(valor), desordenado das mesmas,trens velhos e super lotados,metro parecendo sardinha em lata,ônibus que não param nos pontos e motoristas mal educados,ainda temos um PLUS ou seja assalto a um ônibus em plena presidente Vargas (centro) do rio e a nossa péssima e mal preparada policia começa a atirar nos bandidos com muitos passageiros junto com os fascínoras dentro do mesmo? Podemos encher nosso peito de pomba e dizer que estamos quase despreparados para a Copa e as Olimpíada? E como estamos quem viver verá e que Deus sendo brasileiro nos proteja e não nos desampare. Há ia esquecendo em Brasilia a coisa está muito boa também O nosso treinamento é ao vivo e a cores e sempre com muita tristeza e vermos que temos outras e grandes prioridades.

JUDÔ

Parabéns a Federação Internacional de Judô que mudou o critério de classificação já no dia 23 em Paris no Mundial. A classificação será pelo Ranking Mundial, passando a ser nominal a vaga para Londres 2.012, ou seja, do atleta-, e não do país. Os 22 melhores do ranking masculino e a 14 melhores do feminino. Espero que; não sejam só os atletas que tem o famoso ''Q.I.'' possam viajar e disputar com igualdade e não por indicação desse ou daquele diretor ou presidente. Estamos torcendo para que nossa seleção de Judô, não seja igual a do futebol, onde interesses escusos de ''cartolas'' levam atletas amigos. O judô brasileiro é reconhecido lá fora como um esporte forte e com atletas de altíssimo nível, aqui no Brasil nossos judocas passam dificuldades terríveis até para chegar à faixa preta e manterem-se nesse esporte. Essa modalidade é uma das recordistas percentualmente em nos presentear com medalhas, e não recebe o merecido retorno financeiro, já o futebol...

