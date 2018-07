Cartas - 14/05/2011

Bullying

A Argentina, com suas medidas protecionistas contra produtos brasileiros, passou dos limites. O Brasil, de fato, virou o gigante bobão da América o Sul: a Argentina taxa nossos produtos, o Paraguai recebe de presente pagamento maior pela energia de Itaipu, a Bolívia envia só uma pequena parte do gás estabelecido e recebe se enviar ou não o total contratado, a Venezuela de Hugo Chávez usa o Brasil politicamente, como no caso Zelaya, quando Lula pagou o maior mico da nossa História. Se a Argentina tem problemas crônicos em sua economia há mais de 20 anos, não é o Mercosul, acordo de papel de pão, que vai resolver. O Brasil tem de pensar, como todos os países do mundo, em seu povo, sua economia e sua soberania: se para crescer 7% ao ano a Argentina, por consequência, é afetada de forma negativa, o problema é dela. O crescimento econômico, graças ao Plano Real de FHC, transformou o Brasil num gigante com um monte de países vizinhos pendurados em suas pernas. A continuidade com Dilma, após os oito anos de Lula, era tudo o que a Argentina queria, pois achava que o máximo que o Brasil podia fazer é retaliar taxando CDs e DVDs de tango...

Mulher de malandro

O Brasil sempre se comportou como mulher de malandro em relação à Argentina. Licenças de ingresso de produtos atrasadas em meses, produtos deteriorados e devolvidos, caminhões enfileirados nas fronteiras, e só agora se vê uma tímida defesa de nossos interesses e direitos pelas autoridades brasileiras, que, apesar de o Brasil estar apanhando, ainda sustentam que as agressões não são tão importantes porquanto, no fim das contas, as relações entre os dois países nos são favoráveis.

Fronteiras fechadas

O ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, afirmou que a relação comercial com a Argentina é superavitária para o Brasil. É óbvio, pois a Argentina equivale a um dos 27 Estados brasileiros. Mas isso não lhe dá o direito de se comportar como a irmã caçula rebelde, malcriada e politicamente desonesta. Muito fácil o Brasil reverter essa situação, a única linguagem que eles conhecem é mesmo fechar nossas fronteiras ao produtos argentinos. Parabéns à presidente Dilma por criar as tais licenças para importação daquele país. Estou ávido para saber o que os argentinos vão fazer com 80% de sua produção automobilística que o Brasil engole. Com certeza agora temos uma presidente de verdade, e não um "banana" como o anterior, que engoliu por oito anos as atitudes egocêntricas e irresponsáveis dos argentinos!

Reserva de mercado

As importações crescentes de carros mostram o óbvio: os fabricados aqui são defasados, hiperfaturados e pouco competitivos ante os fabricados em qualquer outro país. Em vez de investir em infraestrutura e desonerar o setor produtivo, além de incentivar a concorrência para baixar os preços dos carros nacionais, o governo prefere fazer o jogo dos fabricantes acomodados e prejudicar o consumidor, que é obrigado a pagar caro por uma reserva de mercado indecente. Chega a lembrar a Lei da Informática... Espero que essa medida sirva apenas para retaliar a Argentina e sua política insensata, e não para prejudicar a livre concorrência com coreanos e chineses, que está fazendo muito bem ao nosso mercado.

PARAGUAI

Moeda de troca

Enquanto o Senado presenteia o Paraguai, triplicando o valor pago pela utilização de Itaipu, construída exclusivamente com recursos do Brasil, em troca o país vizinho expulsa de suas propriedades os agricultores brasileiros que há 30 anos cultivavam aquelas terras, até hoje mal aproveitadas. Esse é o presente de Lula e Dilma.

Punhalada nas costas

A votação no Senado sobre o prêmio ao Paraguai com recursos retirados do couro do contribuinte foi, a meu ver, apenas mais uma punhalada nas costas dos brasileiros, desferida pelo governo que teoricamente seria do povo, mas, infelizmente, não é. Enquanto esfola seu povo com a maior carga tributária do mundo, o governo distribui nosso rico dinheirinho a muitos países, como Bolívia, Cuba e agora o Paraguai, que em troca desse presente vai contrabandear muito mais armas, drogas e todo tipo de bugigangas para cá. Esse Senado está contra o nosso povo. Portanto, como não serve ao povo brasileiro, perdeu a razão de existir e deveria fechar as portas até que possa ser ocupado por verdadeiros patriotas.

BARBÁRIE VIL

Saudades de Jobim

Ao ler o excelente - e assustador - artigo Nobreza civilizada, só um disfarce para vil barbárie, de José Nêumanne ((11/5, A2), discorrendo sobre a atitude do nosso ministro da Defesa - que defende a bajulação ao poder, agora condecorando um réu do mensalão, também apontado como supostamente aquele que entregou os companheiros no Araguaia -, só nos resta acalentar a saudade do grande Jobim, que nos deixou tão cedo... A boa música é eterna. Os homônimos passam, felizmente.

Pouca-vergonha

Irretocável o artigo de José Nêumanne. É tanta pouca-vergonha dos partidos, dos ministros e, complementando o caso dos passaportes dos filhos do Lula, a censura ao Estadão (651 dias, ver-go-nho-so!). Tudo isso é inadmissível. Meu estômago anda pra lá de embrulhado. Deixo registrada minha solidariedade ao Estadão.

NOVOS ESTADOS

Interesses

Quem está por trás do interesse na divisão do Pará? O Lulinha adquiriu metade das terras no eventual futuro Estado de Carajás...

"É o Brasil de volta a 1990: inflação e carroças. Socorro, Collor!"

"Por que não aproveitar a Copa de 2014 e construir estádios, aeroportos, metrô também nas capitais dos novos Estados? Só o roubo é velho"

"Eu também quero um..."

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 1.931

TEMA DO DIA

Higienópolis terá Metrô, diz governo

"Não é porque alguns não querem que não vai ter estação. Localização é técnica", diz Alckmin

"Isso facilitaria muito para os estudantes universitários que estudam lá."

"Basta uma revolução, nem que seja virtual, para que a vontade do povo seja cumprida."

"Qualquer um que more em bairro mais tranquilo, em qualquer lugar no mundo, não quer que mudem tal característica."

ACORDO DE ITAIPU

O Brasil, ou melhor, os contribuintes brasileiros pagarão aos Paraguai o triplo do que pagam hoje pela energia gerada por Itaipu, como resultado do capricho do ex-presidente Lula da Silva, em querer ajudar o fanfarrão Roberto Lugo a cumprir promessa de campanha, e do nosso Congresso, subserviente ao Executivo, que viabilizou a concessão de tal excrescência. Não bastasse a construção daquela usina ter sido paga pelos brasileiros, estes ainda são obrigados a financiar promessas de presidentes falastrões.

GOVERNO COVARDE

Há oito anos a Argentina dita as regras no Mercosul e o governo brasileiro aceita. Amizade e respeito pelos vizinhos é uma coisa, aceitar imposições e quebra de acordos internacionais, é outra. Nós consumidores poderíamos começar a boicotar os produtos argentinos nas prateleiras dos supermercados, já que esse governo covarde que fica de quatro para a Bolívia para o Equador para o Paraguai, e ainda cumpre ordens de Hugo Chávez não reage.

CIRCO

Será que Dilma, deixou de viajar ao Paraguai por orientação médica ou por que o "circo" começou a pegar fogo?

MELHORAS

A não ida da presidente Dilma ao Paraguai nestes próximos dias por motivo de força maior, ou seja, sua saúde, é um fato que deve preocupar a todos. Oxalá a melhora da presidente aconteça em muito breve espaço de tempo.

EXCESSO DE ASSUNTO

Está muito difícil escolher um assunto para externarmos nossa indignação. O problema não é a falta, mas o excesso de temas. Tem uma ministra que, ao chegar ao Ministério da Cultura (Minc), deixou cair sua blusa cheia de estrelas, mas segurou firme a pasta vermelha. Muito emblemático. Ela é a mesma que mandou uma bolada de sua pasta para o show de uma sobrinha. Coisas da cultura política brasileira. Por falar em cultura, tem a medalha Machado de Assis concedida pela Academia Brasileira de Letras (ABL) a Ronaldinho Gaúcho, possivelmente por seus gols de letra. Estamos de acordo, é um legítimo representante de 90% da população, os analfabetos funcionais. O próximo receber seu fardão da ABL de Marcos Vilaça, certamente será ex-presidente Lula, por nunca ter lido um livro sequer.Finalmente Kassab, um especialista em assuntos periféricos mas não de periferia, ultimamente anda muito empenhado em resolver o grave problema do desemprego de políticos do nordeste, concedendo-lhes acentos em Conselhos da CET, Prodam.

Grato

FUNDO PARTIDÁRIO E NOVOS ESTADOS

Contatem o deputado e o senador em quem votou e manifestem indignação com os R$ 100 milhões dados (sic) ao Fundo Partidário e para a criação de mais dois Estados que vão custar bilhões do nosso dinheiro. Esclareça seus familiares, vizinhos, moradores da sua rua, bairro e seus colegas de trabalho com informações sobre estes falsos representantes que camuflam projetos pessoais como se fossem de interesse público. Participem! É nossa omissão que permite a essa ralé política agir impunemente. O silêncio e desinteresse do povo está matando o futuro desta nação.

DEGRADAÇÃO

Após o advento da tal "Abertura Democrática", surgiu uma frase muito usada quando alguém quer se referir a algum projeto que esteja sendo realizado conforme o planejado: "está mais organizado do que o partido comunista, quando era ilegal". Mesmo sendo "normalmente dita de forma jocosa, a frase é, no fundo, absolutamente verdadeira, posto que, como forma de enfrentar a repressão militar, os procedimentos adotados pelos militantes comunistas, nos anos de chumbo, eram rigidamente tomados em obediência aos ditames da direção partidária, notadamente em termos de roteiros, horários, prioridades etc. "Mas isso é conversa antiga, pois com a retomada da Democracia, e a volta dos partidos comunistas à legalidade, tanto o PCB, que, inclusive, já foi extinto, quanto o PCdoB, foram gradativamente se transformando em verdadeiros "balaios de gatos", nos quais os interesses pessoais de algumas lideranças passaram a determinar as prioridades partidárias, fazendo com esses partidos, que até então eram exemplos de dedicação ideológica em favor de uma causa, transformassem-se em entidades cartoriais, a exemplo do que já acontecia com os demais partidos, e passaram a priorizar projetos de enriquecimento, inclusive eleitoral, daqueles que lograram ficar nos postos de "donos das legendas". Aqui em Pernambuco, por exemplo, o PCdoB nada mais é do que uma entidade política total e absolutamente voltada para garantir a eleição, e os benefícios que os cargos eletivos acarretam, a exemplo de cargos, mordomias e tráfico de influência, de algumas "vedetes partidárias", entre as quais, com absoluto destaque, os "patronos" Luciano Siqueira, Renildo Calheiros e Luciana Santos.

APELAR PARA O BISPO?

Esta esquerda brasileira, representada especialmente por políticos, intelectuais, artistas e jornalistas ligados ao PT tem demonstrado um apetite pecuniário espantoso: lobbies e consultorias altamente rendosas ao Sr. José Dirceu; palestras prá lá de bem pagas ao Sr. Lula para empresas com interesses no país, obtenção de indenização milionária por participação na luta armada contra a ditadura, para Rui Falcão, com pretexto de que foi prejudicado sem ter sido; diárias recebidas indevidamente por Ana de Holanda e outros ministros; verbas vultosas ofertadas pelo MinC para Maria Bethânia e seu blog de finalidade questionável e agora para Bebel Gilberto para uma turnê (!); pagamento régio para o jornalista Luiz Nassif em TV pública, enfim, só para citar alguns casos. A cada dia, uma novidade. Percebe-se que o PT trata o país como se fosse de sua propriedade. E isso parece não incomodar essa intelectualidade que antes defendia a ética com tanto vigor e também não incomoda ao povo, bastando que se o aliene com crédito e marketing. Paciência: não adianta espernear porque eles vieram para ficar. Quem não concorda com tudo isso que aprenda a aceitar essa realidade pois, sem oposição, não há perspectiva de mudança do quadro.Fomos 'castrados' em nosso desejo de um Brasil ético, justo e desenvolvido. Fazer o quê, apelar para quem? Para o bispo?

PESADELO NACIONAL

Excelente o editorial Representatividade Subvertida (10/5, A3). O que mais atemoriza é o perigo que, do fato das regiões mais populosas e mais desenvolvidas do País se sentirem sem possibilidade de influenciar na condução política e nos destinos da nação brasileira, dada a sua inexpressiva representação no Congresso - apenas 26% dos senadores - comece a dar origem ao surgimento de ideias da criação não mais de novos Estados mas, sim, do Brasil do Sul, separado do resto do Brasil. É um pesadelo para o qual deveríamos estar atentos!

CAPITAL ABANDONADA

Estive visitando, a trabalho, a capital do Amapá e estou horrorizada com o que vi em Macapá. A cidade é só buraco e não existe uma rua que esteja em boas condições. Contudo o que mais me chocou é que ninguém se manifesta. A Capital do Estado que elegeu José Sarney para Senador parece um queijo suisso de tanto buraco. O povo parece em estado de letargia, calado diante do caos. É notório o abandono, e os políticos também parecem indiferentes. Todo mundo segue a vida como se aquilo fosse normal. No dia que estive na cidade, havia um jogo do Flamengo e pra todo lado o povo assistia a este jogo com uma paixão pelo time carioca que eles parecem não ter pela cidade que vivem. Como explicar tamanha contradição? A classe política do Amapá, incluindo o seu Cacique Mór, José Sarney deveriam ter vergonha de uma cidade que é Capital ser tão feia, suja e mal cuidada. Dizem que cada povo tem o governo que merece. Não creio que o Amapá mereça isso. Cadê a justiça, cadê o MP, será que os Juízes, Promotores e homens de bem não andam pela cidade? Cadê os políticos desta cidade? Por onde anda a imprensa? O que está acontecendo com Macapá minha gente?

ALUCINAÇÃO COLETIVA

Parabéns a Washington Novaes e a José Serra, que de forma brilhante e arguta resumiram a história recente do Brasil em seus últimos artigos. Infelizmente, seus principais protagonistas, que representam o que a Humanidade produziu de mais podre e imoral, perpetuam-se no poder e continuarão aí por anos; está longe o dia em que teremos massa crítica para mudar algo.

COMUNICAÇÃO FALHA

Muito interessante e contundente o artigo do Serra no Estadão de ontem. O detalhe é que ele teve tudo para divulgar isso anteriormente, num momento importante para o país (eleições) e simplesmente não conseguiu. O grande problema do Serra é a sua falha na comunicação com a massa (antipatia).

DESENVOLVIMENTO ADIADO

Parabéns mais uma vez para o brilhante e pontual artigo escrito por nosso ex governador José Serra. Como sempre, um homem lúcido. Oxalá todos pudessem tomar conhecimento do tamanho de nosso atraso devido a falta de vergonha na cara do ultimo presidente que não economizava oportunidades para vir a TV, rádio e jornais contar suas mentiras. E quantas mentiras se contou nestes 08 anos de governo do PT!! Agora nem temos o que colher, pois quando não se planta não há o que se esperar.

JOSÉ NÊUMANNE

Parabéns ao ilustre articulista José Nêumanne pelo excelente artigo Nobreza civilizada, só um disfarce para vil barbárie (11/5, A2). Retrata fielmente a situação em que vivemos, onde os 3 Poderes funcionam aquém ou além das suas atribuições, ao sabor de interesses políticos frequentemente contrários ao que realmente interessa à Nação.

PARTIDOS

Parabéns a José Nêumanne, que em seu artigo muito bem elaborado disse, sem medo de censura, as verdades que ontem percebíamos em notícias do mesmo jornal. Na terça-feira líamos que, enquanto corruptos são demitidos ou presos na India (Impressões sobre a Índia de Rubens Barbosa, 10/5, A2), o PT abre os braços para a "canalha" que impede o desenvolvimento e só faz aumentar a descrença no futuro do "gigante deitado eternamente em berço esplêndido". Aliás, diante da imobilidade da oposição e dos conchavos, segundo artigo de 11/5 da arguta articulista Dora Kramer, não só o partido dos "trabalhadores" acolhe a escória política, mas todos os que se nutrem nas tetas brasilianas, ávidos em dividir verbas para pagamento de campanhas passadas, por eles mesmos geradas e gerenciadas.

DESMANDOS TUPINIQUIM

O jornalista é uma das poucas vozes no noticiário que de fato tira nossas palavras da boca. Há anos denuncio aqui neste fórum que estamos em plena era arcaica e ancestral do "cacique e do pajé", com alterações nos pajés das nações desenvolvidas, e no restante do mundo ainda estamos em plena era tribal e até mesmo silvícola de governos e governantes. O jornalista está apenas com competência constatando o fato tupiniquim dos desmandos.

'CABRA ARRETADO'

Com certa emoção de brasilidade é que cumprimento o jornalista Jose Nêumanne, "cabra arretado", que diz o que deve ser dito sem papas na língua e "direto ao assunto". Amém.

BAIXARIA NO CONGRESSO

A senadora Marta Suplicy (PT), que certa vez aconselhou o povo a "relaxar e gozar" nas filas dos aeroportos, também fez outra declaração que nunca foi novidade para ninguém: "Política é uma coisa muito suja." Todo mundo já sabe disso há muito tempo, Dona Marta. Quase todos sabem que vocês não prestam. E os que não sabiam, após assistirem a série de baixarias que aconteceram no Congresso Nacional nesta quinta-feira, 12 de maio de 2011, ficaram conhecendo a triste realidade do Congresso Nacional. Após reunião da Comissão de Direitos Humanos do Senado, a senadora Marinor Brito (PSol-PA) e o militar e deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) foram protagonistas de uma baixaria para ninguém botar defeito. A senadora chamou o deputado Bolsonaro de covarde, corrupto, e completou: "Bato! Vai me bater? Depois dizem que não tem homofóbico aqui. Tu és homofóbico, tu deverias ir para a cadeia!". E o militar e deputado Bolsonaro, passou a debochar da senadora: "Ela agrediu, bateu em mim, é heterofóbica. Não pode ver um heterossexual na frente que alopra. Já que está difícil ter macho por aí, e estou me apresentando como macho, ela aloprou. Deu azar duas vezes, sou casado e ela não me interessa". Isso tudo aconteceu nos corredores do Congresso Nacional, e era assistido atentamente pela senadora Marta Suplicy, e uma multidão de curiosos. No plenário da Câmara dos deputados, o deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP). com aquela sua voz de padre de terceira categoria, acusou o marido da ex-senadora Marina Silva (PV-AC), de ser contrabandista. E muito exaltado e aos berros, afirmou que quando era líder do governo ele fez um cambalacho para evitar que o marido da senadora fosse prestar depoimento na Câmara sobre o suposto contrabando que fazia. Os demais deputados gritavam, xingavam ou apoiavam aos berros, o deputado Aldo Rebelo. Parecia uma torcida organizada de futebol. A senadora Marina Silva convocou a imprensa e afirmou que não tinha medo das acusações que eram falsas e levianas. E afirmou: "Não vamos permitir que se faça uma cortina de fumaça para sair do debate que interessa, que é o Código Florestal". Diante deste triste cenário, a única pergunta que tem sentido é a seguinte: "Para que serve, ao cidadão, o Congresso Nacional?"

IGUALDADE RACIAL

Esteja certa, V.Exia. ministra Luiza Barros, da Igualdade Racial, que o motivo principal de nos últimos anos ter sido comprovado um sensível aumento no número de pessoas que se declaram negras ou afrodescendentes é consequência direta e quase imediata dos ótimos programas assistencias que, merecidamente, o governo brasileiro - principalmente no período dos dois governos Lula da Silva, apesar de que não só neles - tem oferecido ao nosso povo. Porque têm mais interesse que propriamente vontade própria de declarar-se o que efetivamente são, muitos descendentes de escravos, que nunca se importaram com essas condições, procuram, agora, os seus direitos e, em certos casos, mais as vantagens que atualmente decorrem dessas condições. Obviamente a miscigenação continua e continuará sempre, até em proporções maiores que as que vinham costumeiramente acontecendo no Brasil. Isso tudo, senhora Ministra, não implica que "negros têm de ser prioridade no Brasil sem Miséria", como V.Exia. declarou em entrevista ao Jornal O Estado de S. Paulo (A12, 13/5). Respeitosamente eu diria que os brasileiros mais necessitados, sem prevalecência de cor, condições físicas ou mentais, devem ter prioridades idênticas nas vantagens e oportunidades que aquele programa venha a oferecer. Urge que não se faça, no mínimo, distinção entre negros pobres e brancos miseráveis. Eu diria mais ainda: bendito este país em que, com certeza, dentro de pouco tempo, devido ao convívio fácil, carinhoso e respeitoso entre os que compõem nosso povo, teremos uma população hegemônica não só na cor mas também, e principalmente, nas ideias, nos conceitos, na instrução e nas artes. Em nenhum outro país do planeta o cruzamento de cores acontece tão espontaneamente como nesta Terra de Santa Cruz. Há exceções? Logicamente há. Mas por isso mesmo são...exceções. Declarações como a de V.Exia. nada constroem. Pelo contrário, somente criam animosidades e contradições. Procure entender, senhora Ministra, que é a população branca que está amorenando e não a negra que está clareando. Ou vice-versa, se assim V.Exia. entender que deva ser. 13 de maio de 2011, 123º aniversário da Lei Áurea - receba, respeitosamente, os meus cumprimentos.

SELETIVIDADE

"O negro tem de ser prioridade no "Brasil sem Miséria". É, miserável "não-afrodescendente" continuará miserável.

DIAS SANTOS

No dia 13 de maio a branca Nossa Senhora de Fátima acabou ofuscando a Lei Áurea da princesa Isabel. No dia 12 de outubro a negra Nossa Senhora da Conceição Aparecida ainda luta pela sua primazia contra crianças e Cristóvão Colombo.

MONTEIRO LOBATO, RACISTA?

Simplesmente de estarrecer a reportagem da revista 'Bravo' e a conseqUente entrevista de Ana Claudia Barros, em que pretendem provar que Monteiro Lobato era realmente racista, corroborando a estultícia iniciada a partir de Conselho Federal de Educação na cassa a Pedrinho. Acredito que toda e qualquer afirmação sobre o racismo tem de levar em consideração o contexto cultural e, sobremodo, o filosófico dominante à época e, não, sonhar-se segundo os malditos preconceitos nascidos da mesquinhez e da demagogia de esquina e de esgoto. Sem se conhecer nada da filosofia positivista, a maioria das obras literárias produzidas no final do século XIX e início do XX teriam de ser banidas da cultura brasileira, segundo a ótica míope cega do analfabetismo funcional que infesta e infecta este momento histórico. Hyppolite Taine já dizia que "Os documentos históricos não são senão índices por meio dos quais é preciso reconstituir o individuo visível" e, acrescentamos, a cultura visível e, sobretudo, a invisível, a ser enxergada naquele quarto escuro em que se busca uma cartola preta que não está lá, mas que é encontrada pelo verdadeiro crítico de arte. Não sem razão, Claude Bernard exigia que "os fatos fossem comparativamente determinados". Comparativamente, segunda o pensamento filosófico e cientifico do momento histórico! Nos tempos de ontem eram uns, nos de hoje, outros. Portanto, requerem que os vejamos naquele contexto que marcou as obras dos realistas, dos naturalizas e dos pré-modernistas e, não, querer julgá-los com a filosofia de hoje, se é que existe alguma além do analfabetismo funcional. Taine nos mostra que "a cada momento pode-se considerar o caráter de um povo como o resumo de todas suas ações de todas as suas sensações precedentes, quer dizer como uma quantidade e como um peso, não infinito, pois que toda coisa na natureza é limitada, mas desproporcional ao resto e quase impossível de se erguer, pois cada minuto de um passado quase infinito tem contribuído para pesar, e que, por elevar a balança, necessitará acumular em outro plano um número de ações e de sensações ainda maiores." Além disso, só se pode julgar qualquer posicionamento relativo à mestiçagem e à eugenia segundo o pensamento de Spencer, corrente naquele momento histórico, quando "O atavismo é o nome que se dá ao retorno aos traços ancestrais, provado por fatos numerosos e variados. Nas galerias de quadros de velhas famílias, e sobre mesas de bronze monumentais conservadas em igrejas vizinhas, vemos freqüentemente tipos de fisionomia que, de tempos em tempos, se repetem nos membros destas famílias. Todo mundo pode perceber que certas doenças constitucionais, como gota ou a loucura, após haver desaparecido em uma geração, se mostra na seguinte." Ademais, consoante o pensamento de Comte, o homem carrega instintos que o fazem inferiores aos animais. Por isso, recriminava as "idéias exageradas da importância do homem no universo, que a filosofia teológica faz nascer e que a primeira influência da filosofia positiva destrói para sempre". Era assim que se viam as transformações por que o homem passa, segundo a ótica do evolucionismo. Embora a ciência tenha evoluído, e a filosofia mudado o foco para a existência e, hoje, para a matéria, para o que os gregos chamam "to semeron melei moi", ainda vemos tipos que revelam aquela "forma retardatária de troglodita sanhudo aprumando-se com o mesmo arrojo com que, nas velhas idades, vibrava o machado de sílex à porta das cavernas" Isso é racismo ou são as diferenças resultantes de fatores genéticos e, sobretudo, culturais que levaram Darwin a definir determinados cruzamentos humanos como subespécie? O fenômeno da mestiçagem vista naquela época, Nigri e Cláudia, seguia a postura adotada por Claude Bernard, "Se um fenômeno natural é dado, nunca um experimentador poderá postular que haja uma variação na expressão do fenômeno sem que, ao mesmo tempo, tenham sobrevindo condições novas na sua manifestação. Além disso, ele tem a certeza, a priori, de que essas variações são determinadas por relações rigorosas e matemáticas." Ora, seguindo o mesmo principio positivista por que pautava a postura de Lobato, Euclides da Cunha assim registra sua percepção da mestiçagem em "Os sertões": A mistura de raças mui diversas e, na maioria dos casos, prejudicial. Ante as conclusões do evolucionismo, ainda quando reaja sobre o produto o influxo de uma raça superior, despontam vivíssimos estigmas da inferior. A mestiçagem extremada é um retrocesso. O indo-europeu, o negro e o brasílio-guarani ou o tapuia, exprimem estádios evolutivos que se fronteiam, e o cruzamento, sobre obliterar as qualidades preeminentes do primeiro, é um estimulante à revivescência dos atributos primitivos dos últimos. De sorte que o mestiço - traço de união entre as raças, breve existência individual em que se comprimem esforços seculares - é, quase sempre, um desequilibrado. Foville compara-os, de um modo geral, aos histéricos. Mas o desequilíbrio nervoso em tal caso é incurável: não há terapêutica para este embater de tendências antagonistas de raças repentinamente aproximadas, fundidadas num organismo isolado." Se formos adotar a perspectiva cega desses sábios plantonistas, já criticada por Saramago em "O tratado da cegueira", ainda agravada por forte tiflose de fanatismo, criador de preconceitos, Euclides da Cunha seria mais racista que Lobato. Acho que um pouco de conhecimento faz bem para situar o pensador na visão de mundo de seu tempo. Veni Creator Spiritus, mentes Negri et Claudiae visita! Até o genitivo se lhe adéqua ao sábio de tamancos altos! A pior coisa desse mundo é uma cultura genitiva, como a de quem se mete a escrever sobre assunto de que não entende, pois nunca chega ao nominal! - O senhor foi longe, Professor! Será que ainda haverá alguém a atacar Monteiro Lobato sem ler os filósofos positivistas? - Sei, não, seu Ângelo, em um pais carnaval composto, em sua maioria, por pessoas carnavais, tudo é possível!

STF, O NOVO LEGISLATIVO

Está-se tornando vezeiro o Supremo Tribunal Federal (STF) legislar por incúria do Poder Legislativo. Exemplos não faltam, nomearei dois: ficha limpa e, agora, tratamento legal da homoafetividade. Vejam a quantidade de deputados federais! O baixo-clero, assim alcunhado por sua inoperância, ocupa mais da metade dos assentos. Inoperantes em legislar e Maria-Vai-com-as-outras no votar. Se esses aproveitadores sumirem do Congresso, e não forem substituídos, pode-se afirmar que ninguém vai sentir sua falta, menos talvez aqueles inescrupulosos que alugam suas siglas para lhes ver aumentados seus minutos em sua exposição no horário eleitoral gratuito. Se tivermos a percepção disso, poderemos ir até a inferência de que uma das casas do Congresso poderá ser suprimida. Talvez, os que restarem, possam se concentrar melhor em sua ação legiferante e, finalmente, produzir. Afora a grande economia que disso resultará.

DESCULPAS À SOCIEDADE

O Brasil está sem governo pelo seguinte fato: a droga rola solta na Cracolândia e no País e não há programas sociais para aplacar essa situação. Não vemos propaganda governamental no rádio e na televisão para combater o problema; não vemos propaganda contra o alcoolismo... contra o fumo... As estatísticas de assassinatos dos brasileiros certamente já ultrapassou os 50 mil anuais, porque agora a coisa está mais incrementada: a bandidagem está matando a sangue-frio o dobro ou o triplo do que matava antes, e esses criminosos são detentos que saíram das cadeias com ordem judicial. O governo novamente pretende desarmar o cidadão de bem, mas a bandidagem anda com fuzis, metralhadoras, automáticas e dinamites, e o descaso governamental em desarmá-los. Suponho que o Legislativo é inferior e submisso à bandidagem, porque é a instituição que, por intermédio das leis que promulgam, são os responsáveis por essa criminalidade, uma vez que fazem leis brandas, lenientes aos bandidos e, assim, a criminalidade prolifera. Se fizessem leis austeras a criminalidade não cresceria, uma vez que bandido tem medo de apodrecer na cadeia. Além disso, o Legislativo é um enorme teatro que desvia a atenção pública para casos insignificantes, enquanto que as prioridades passam escamoteadas. Por isso, o Judiciário passa a ser cúmplice do Legislativo, uma vez que acata e aplica leis que beneficia o criminoso que reincide destruindo a família brasileira. O Judiciário poderia ao menos pedir desculpas à sociedade brasileira, que um dia poderá se tornar um vulcão incontrolável, por conta dessas instituições sem escrúpulos.

RENÚNCIA

Puxa vida, agora a cidade de São Paulo perdeu um grande conselheiro: Marco Maciel, que renunciou aos cargos nos conselhos de administração da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e da São Paulo Turismo, poxa vida, uma pessoa que está acostumada a viver "diariamente" o trânsito de São Paulo tinha muito a nos ajudar no conselho da CET. Uma pena...

SALÁRIO DE PROFESSOR

Gostaria de saber que professor em início de carreira recebe R$ 1.625,05, se eu que ingressei em 1968 recebo de salário-base R$ 1.045,66? É uma vergonha essa "esmola" de aumento escalonado em quatro anos. Nossas perdas salariais nunca serão repostas e os professores não terão estímulo algum para enfrentar a tão desgastante e sofrida carreira do magistério.

PALESTRAS DE LULA

A Ambev e a LG tem convidado Lula para fazer palestras. Ora, convenhamos, o que o "cara" tem para falar nessas palestras ? Coitados dos que são convidados e obrigados a ir. Ouvi dizer, inclusive na internet, que essa é uma forma de o palestrante ter origem para os excessivos gastos que continua tendo, e essas empresas deram dinheiro para as campanhas eleitorais do PT. Se isso for verdade, que continuem ouvindo o blá blá blá de Lula e pagando, pois fazem por merecer.

CACHE

Segundo notícias veiculadas o sr. ex-presidente da república Lulla da Silva vem recebendo cachês que variam entre R$ 200 mil e R$ 400 mil por palestra de 40 minutos. A pergunta que não quer calar: Quais são os interesses dessas empresas junto ao governo federal? Seria, por acaso, o pagamento de pedágio para participarem de maracutaias?

LULA E A AMBEV

O ex-presidente Lulla fez palestra surpresa na AMBEV para executivos da empresa, em Costa de Sauipe - Bahia. Será que ele recebeu honorários em espécie ou produto?

O ESTUDO FAZ FALTA

Frase de Lula, segundo jornais, numa de suas palestras:" Teve um momento em que só entrava no palácio, banqueiro, empresário e presidente.No meu governo entrou sem teto, sem terra, tudo o que se possa imaginar" Ora, quem está cobrando uma grana alta, para expor seus conhecimentos, tanto no Brasil, como fora dele deveria, pelo menos saber usar a concordância.

GAROTO PROPAGANDA

Para quem achava que ex-presidente deveria ficar quieto no seu canto, Lula esta nos saindo o menino propaganda mais bem pago como "nunca antes se viu" em toda a história brasileira. Até a AmBev trocou Zeca Pagodinho pelo ex-presidente. Eta, geladinha cara!

LULA, A IMPRENSA E O PODER

Quando trabalhava no chão de fábrica, o então Luiz Inácio Lula da Silva logo percebeu que o trabalhador não tinha espaço na mídia e ele queria espaço. Viu esse espaço que tanto almejava ali mesmo, no local de trabalho, e logo incorporou o espírito político. Daí veio o espaço na imprensa. Este jornal acompanhou tudo como sempre acompanhou e divulgou tudo com muita presteza para a sociedade. As lideranças políticas começaram a aparecer na mídia através de sindicato ou como líder estudantil. Porém, quando chegam lá e se veem com o poder, a fama e o espaço na mídia, tudo muda. E então o até então admirado homem "popular" começa a tomar decisão que ele quer e não a que o povo gostaria que ele tomasse. Dentre tantas, a que mais me chamou a atenção foi a do advogado do seu partido, o PT, e depois seu advogado particular. O presidente o levou para

Brasília e, num ato de extremo ego pessoal, nomeou o seu amigo para o Supremo Tribunal Federal, tendo ele sido reprovado duas vezes em concurso público em São Paulo - um, para promotor, e outro, para juiz -, sendo que na história do STF nunca foi indicado alguém para ministro se não fosse já um juiz de carreira. Naturalmente, para ser juiz, tem de ser aprovado em concurso público. Faz-me lembrar uma frase de Benedito Valadares Ribeiro : "Para os amigos a gente dá um jeito; para o inimigo, a lei". Isso, na minha opinião, também ficou evidente quando o desembargador proibiu o Estadão de divulgar passível irregularidade do filho do atual presidente do Senado.

O LEGADO DO 'CARA'

O legado de Lula: companheiros ricos e felizes no poder e o Brasil funcionando precariamente e sem condições de investir. É a explicação para se imiscuir na iniciativa privada (leia-se Vale), onde existem recursos e se livrar onde carece de investimentos (leiam-se rodovias e aeroportos), enquanto os brasileiros normais, anualmente, contribuem tributariamente com cinco meses de trabalho para manter um governo incompetente.

'PRODUTIVIDADE'

A sugestão do leitor Angelo Sforcin Filho ("Produtividade",Forum de 13/05/11) sobre a concessão de aumentos por produtividade aos profissionais da educação , deveria ser extensiva à Policia Civil. Se acatada tal proposta, certamente a população, assustada com tanta violência e diante de tantos crimes não esclarecidos, agradeceria.

IDEIA DE JERICO

Como diz o refrão: perguntar não ofende. De quem foi a brilhante ideia de que o funcionário público estadual, se desejar o holerite deverá acionar o "Site' da São Paulo Previdência, ou então, receber por meio do correio, seus demonstrativos mediante o pagamento de uma pequena taxa de R$1,00 (um real, por enquanto), que será descontado em Folha de Pagamento? Outra pergunta: Onde será aplicado este dinheiro que por certo somará uma bela soma fonte de uma raríssima ideia? Quem sabe lidar com o computador e dispõe de tempo, muito bem. E quem não sabe? Pague ou corra atrás de quem lhe faça este favor. Muito bem,vivam os intelectuais deste país.

VERGONHA NA SAÚDE

Cliente ginecológica que acompanho, L.P. , pelo plano de saúde espera 30 dias para consulta com infectologista, foi ao Hospital das Clínicas pela "segunda porta", e conseguiu no dia seguinte... Os usuários do HC levam 60 dias... Os contribuintes dando dinheiro para privilegiar planos de saúde...

FAMÍLIA?

Quinta-feira, às 21h29, a Rede Globo de Televisão chocou, matou e destruiu qualquer princípio de exemplo do que é uma família. É inadmissível o que assisti: uma filha dando um tapa na cara do seu pai.

TAREFA DURA

Sem dúvida o artigo de Thomas L. Friedman, no Estado(13/05/2011),é a perfeição da realidade sobre o terrorismo no mundo. Arábia Saudita, produzindo terroristas como Bin Landen , consumindo Johnnie Walker, e jogando em Monte Carlo. Os EUA terão que acabar com o ménage à trois, com os Al -Sauds ,e, apoiar a Índia incondicionalmente contra o Paquistão.

VARGAS LLOSA E O NACIONALISMO

Merece destaque a reflexão de Mario Vargas Llosa (trecho de entrevista sobre o novo livro "O Sonho do Celta"), que anatematiza os nacionalismos, geralmente opressores e sangrentos, mas o admite a título de resistência democrática contra tiranias, embora aponte que, alcançada a libertação, o regime, em geral, degenera. É uma constatação histórica incontestável.

AEROPORTOS

Enquanto existir a Infraero, não há esperança para São Paulo. Há pelo menos 15 anos ela cinicamente desvia dinheiro deste Estado para o Galeão, que tem sobrecapacidade até hoje. O provincianismo dos governantes paulistas os acovarda diante de uma estatalzinha espúria, cria de um general doentiamente estatizante. Os governantes a que me refiro eu respeito por serem honestos e trabalhadores, mas falta coragem, o que, segundo Churchill, é a primeira qualidade de um estadista. O último foi Mario Covas, que Deus levou muito cedo.

VIRACOPOS

Parece incrível que queiram rebatizar o aeroporto de Viracopos com nome de políticos. A maioria deles não merece ter seus nomes, nem ao menos, lembrados por ninguém, tal o desserviços prestados à Campinas SP, e região. Ao analisarmos alguns nomes, nos deparamos com o Maestro Carlos Gomes, famoso em todo o mundo a partir do século 19, como o compositor de óperas, mais executado no Scalla de MIlão, Itália, depois de Verdi. Tornou-se um "pop star", em uma época que não havia rádio, gravações, televisão, etc... Os dois filhos internacionais do Brasil foram Carlos gomes no Século 19 e Villa Lobos no século 20. Sem dúvida, Carlos Gomes foi o filho mais ilustre de Campinas na área artística com relêvo internacional. A homenagem justa a êle poderia ser batizar o aeroporto Viracopos com o nome de "Maestro Carlos Gomes".

COPA DO MUNDO

A Fifa tem feito exigências exageradas para a copa de futebol.Acho adequado que a CBF,a Fifa e os clubes beneficiados é que deveriam investir nos estádios,afinal eles serão os detentores dos direitos de venda e transmissão dos eventos portanto eles é que vão faturar! Esse negócio de o País investir e eles faturarem é justo?

FUTEBOL EM CRISE

Que sina esta das equipes chamadas grandes do futebol brasileiro! O Palmeiras é goleado pelo Coritiba, e o abalo foi tão forte nas hostes esmeraldinas, que ofuscou até a morte do Bin Laden. Fluminense, Grêmio, Internacional, Cruzeiro sucumbem na Libertadores, por modestos times da América do Sul. Lógico que o Corinthians, com Ronaldo e tudo saiu de cena bem cedo contra um tal de Tolima... Flamengo cai na Copa Brasil contra o Ceará, equipe esta em que seu orçamento mensal é menor que o salário do Ronaldinho Gaucho... E agora, o elegante clube tricolor do Morumbi de grandes tradições, não só perde de 3X1 do Avaí, ficando também fora da Copa Brasil, assim como também eliminado pelo Santos nas finais do Paulistão, mas protagoniza uma baixaria incomum na história do clube, capitaneada pelo consagrado Rivaldo! Este arrotou soberba dizendo que era a única solução contra a equipe de Florianópolis. E se sentiu humilhado e envergonhado por ter ficado na reserva. Se a moda pega seria melhor a FIFA abolir o banco de reservas, senão a vida dos técnicos que já é difícil ficará insuportável... E se o Rivaldo continuar prestigiado no tricolor, Juvenal Juvêncio ficará desmoralizado...

PURA MALDADE

Entre todas as profissão existente, creio que técnico de futebol, está entre uma das mais cobiçada por muitos , porem, Ser técnico de futebol, também tem seu lado ruim. A poucos dias atrás, Paulo Carpegiani, técnico do São Paulo era ovacionado por sua torcida, bastou seu time sair da Copa do Brasil, por ter tomado uma "surra" do time do Havaí , muitos torcedores estão chamando Carpegiani de: Professor Pardal.

SÃO PAULO

E agora, Juvenal?

SANTOS E A 'BABA' COLOMBIANA

Quem assistiu ao jogo entre Santos e Once Caldas, até agora não consegue acreditar como o Cruzeiro conseguiu perder para "aquilo", uma grossura "toco de açougue" como dizem os boleiros.

ONDE ESTÁ O RIVAL DE MESSI?

Durante os últimos meses fomos bombardeados com as notícias de que o Lucas do São Paulo era um dos maiores craques em evidência no futebol brasileiro. Alguns "gênios" do jornalismo esportivo chegaram a exaltá-lo como o novo "Messi". Como isto se revelou propaganda totalmente enganosa, quero saber quem foram os promotores de tal afronta a nossa inteligência. Os donos dos passes, do clube etc, tem todo o direito de vender a "mercadoria" na qual investiram algum dinheiro. Porém eu quero saber o nome de cada um dos jornalistas que se embrenharam em tal empreitada. Não entraram por amor a profissão. Nos enganaram. Vendidos. Quero saber qual o percentual que receberiam caso o grande Lucas fosse vendido a valores astronômicos a algum incauto clube do exterior. Tenham vergonha na cara e nos revelem nomes e valores destes gloriosos jornalistas esportivos. Para nunca mais sermos enganados, pobres leitores....

NEYMAR, 19 ANOS, SERÁ PAI

Ninguém tem nada que ver com a vida pessoal alheia e cada um que viva a sua vida como bem quiser. Dito isso, não deixa de ser emblemática a notícia da 'gravidez' do jogador Neymar, 19, do Santos e da Seleção Brasileira, com uma jovem de apenas 17 anos de idade. Neymar, um dos melhores jogadores do Brasil na atualidade, tem fama e dinheiro. Mesmo assim, entrou nas estatísticas dos milhares de jovens que tem filhos precocemente, algo extremamente comum no Brasil. Apesar de hoje os jovens terem pleno acesso a informações sobre como evitar gravidez precoce, uso da camisinha e demais métodos contraceptivos, ainda assim, milhares de adolescentes engravidam todos os anos no Brasil. Fica clara a ausência de uma política de saúde pública no país capaz de educar e preparar adequadamente nossos adolescentes e jovens a evitar a gravidez precoce. Nessa idade, o jovem ainda está em fase de formação de sua personalidade, ainda está se conhecendo e a maternidade/p maternidade deveria ser deixada para mais tarde, quando já tivesse vivido uma série de experiências, com mais maturidade para lidar com essa importante responsabilidade que é ter um filho.

PRIMOGÊNITO

Neymar, parabéns por mais esta realização.

DIVULGAR SEMPRE

Neymar vai ser papai. Parabéns! Porém, chama atenção não só a precoce paternidade (19 anos) e maternidade (17 anos), mas principalmente o fato altamente preocupante, que neste relacionamento não se usou camisinha expondo o jovem casal aos riscos de graves doenças.

