Cartas - 14/08/2011

Como todos (todos!) sabemos - e estamos fartos (fartos!) de saber -, este é um país em plena desordem há décadas, derivada da inércia e da inservibilidade dos políticos e dos governantes de todas as esferas. O Brasil, este país enorme e rico, representa mais do que uma vergonha ou um vexame: não há adjetivos adequados para um cenário de criminalidade generalizada e impunidade institucionalizada.

JOSÉ RUBENS MEDEIROS

jrubensmedeiros@uai.com.br

Conselheiro Lafaiete (MG)

Ninguém segura

A morte de uma juíza no Estado do Rio de Janeiro nos mostra claramente que a insegurança nas grandes cidade é geral e irrestrita. Ninguém segura a bandidagem, nem mesmo sendo autoridade. E o que nós, os simples moradores das grandes cidades, podemos esperar? Bala perdida, ou não, que, infelizmente, sempre acha alguém?

ÁLVARO JOSÉ JUSTINO

anjogoma@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

Crime organizado

O assassinato do juiz de Direito Machado Dias no Estado de São Paulo, as ameaças a um juiz de Mato Grosso do Sul e o assassinato da juíza no Estado do Rio de Janeiro, que sentenciavam na punição do crime organizado, significam um atentado grave às instituições democráticas de direito. Dentre tantas medidas urgentes que precisam ser adotadas, como o melhor aparelhamento da polícia e o rigor das leis para fazer frente ao crime organizado, uma medida lógica e urgente - a exemplo da Operação Mãos Limpas, na Itália - seria o julgamento de integrantes de facções criminosas e organizadas por juízes colegiados com proteção e sigilo dos seus dados pessoais.

EDENILSON MEIRA

merojudas@uol.com.br

Itapetininga

Lei frouxa

Quando a lei é frouxa e só tem um viés, que é o do interesse do marginal, acaba acontecendo o que se viu no Rio de Janeiro: o assassinato de uma juíza da área criminal. A ousadia chegou ao limite? Não. São capazes de coisas piores, já fizeram outras vezes e, não tenham dúvida, se tiverem de fazer de novo, o farão. Provavelmente já deve haver por aí deputados, senadores, etc., preocupados, pois podem também ser alvos. Esses assassinos não respeitam ninguém. A sociedade sente-se desprotegida e o poder público, ameaçado. Não adianta discutir agora se a juíza dispensou a proteção policial ou se ela foi tirada, a verdade é que nossas leis são feitas para proteger marginais e autoridades corruptas.

PANAYOTIS POULIS

ppoulis@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

A omissão do Estado

Que o covarde assassinato da juíza Patrícia Lourival Acioli, em Niterói (RJ), possa gerar a motivação necessária entre nossos juízes para que lutem por uma lei dura o suficiente para que os criminosos lhe tenham temor e acabe com a impunidade, tão difundida principalmente entre os criminosos de colarinho branco.

LUIZ NUSBAUM

lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

CORRUPÇÃO

Descontrole total

"Atender os parlamentares", eis a ordem do dia. Isso porque oposicionistas iniciaram coleta de assinaturas para criar a CPI da Corrupção no Senado e na Câmara, a fim de investigar denúncias nos órgãos ministeriais e outras suspeitas mais que vão aparecendo. Até quando aguentaremos (nós, o povo) esse estado lamentável em que se encontra o governo? Para tudo há um limite!

RUTH DE S. LIMA E HELLMEISTER

rutellme@terra.com.br

São Paulo

Emendas parlamentares

A imprensa sabe, o Congresso todo sabe, o governo sabe e a PF também deve saber: essa história de corrupção nas emendas parlamentares é antiga. Agora foi no Ministério do Turismo. Onde está a coragem deste governo, que tem uma base tão grande no Congresso, para acabar com isso? A força da base PT-PMDB e seus aliados mora aí. Isso é mensalão com outro nome. Será que vamos precisar de outro deputado acuado, como Roberto Jefferson, pra botar a boca no trombone e batizar essa forma de mesada?

ARNALDO ANDRADE

a3arnaldo@gmail.com

Viçosa (MG)

Omelete federal

Somos governados por cabeças de ovo que se dizem chocados! O uso de algemas está muito claro: quem rouba dinheiro público é perigoso e tem de ser exibido algemado ao povo, para que este se lembre sempre de não votar em políticos incompetentes que empregam pulhas como secretários, assessores, etc. Como disse o vice-presidente, há perfeita harmonia entre o governo e o PMDB. Tradução: não se salva ninguém!

FLAVIO MARCUS JULIANO

opegapulhas@terra.com.br

São Paulo

O Leste Europeu e o Brasil

A queda do Muro de Berlim, em 1989, simbolizou a derrocada do comunismo nos países do Leste Europeu, então sob controle da Rússia. E onde entra o Brasil nessa história? Muitos dos nossos esquerdistas, hoje ocupando cargos de relevo na administração pública, na juventude se preocuparam mais com movimentos estudantis ou sindicais, passeatas e outras atividades de cunho político do que em se preparar profissionalmente. Com a ascensão do PT e outros partidos da esquerda a governos municipais, estaduais e à Presidência da República, esses esquerdistas mudaram de cara, passaram a usar terno e gravata e a circular nas altas rodas sociais. Acobertados pelo manto de sua missão em prol dos "mais necessitados", trataram de enriquecer, através de caminhos pouco éticos. Combinado com seu despreparo (incompetência), isso se vem manifestando nos atrasos, erros, desmandos e majoração de custos na maioria dos projetos sob sua responsabilidade (PAC, Copa e tantos outros). Em consequência, estamos sendo inundados por escândalos de toda natureza. Imaginem, então, se o Brasil não tivesse uma imprensa "quase livre" para denunciar tais mazelas e escândalos e grande parte de sua economia nas mãos de empreendedores privados para pagar as contas... Estaríamos, com certeza, trilhando os caminhos dos países acima citados. Ou de Cuba. Deu para entender?

CHRISTIAN MOTH NIELSEN

cnielsen@uol.com.br

São Paulo

"Haverá censura da Polícia Federal?"

LUIGI VERCESI / BOTUCATU, SOBRE DILMA ENQUADRAR A PF

luver44@terra.com.br

"Presidenta Dilma, não confunda PF com PT..."

VIDAL DOS SANTOS / SÃO PAULO, SOBRE A PRISÃO DE CORRUPTOS

vidal.santos@yahoo.com.br

"Ampla, total e irrestrita!"

OSCAR ROLIM JÚNIOR / ITAPEVA, SOBRE A FAXINA NO GOVERNO

rolimadvogado@ibest.com.br

"Inaceitável? Então aceitável é tudo isso que eles fazem, sempre fizeram e continuarão a fazer, ou seja, roubar?"

LUCI ALVES

"Gostei das fotos e acho que deveriam fazer parte da norma. Se todo crime do colarinho-branco tivesse fotos divulgadas assim, quem sabe os fraudadores tomariam vergonha na cara."

GUSTAVO BRUNSON

"Presos pobres não são alvos da mesma preocupação."

MARCOS HADDAD

JUSTIÇA NO CADAFALSO

O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, descarta a intervenção da Polícia Federal no caso a execução, com 21 tiros, da juíza da Vara Criminal de Niterói, Patrícia Lourival Acioli, numa ação que pelas características indica execução sumária. No Brasil atual, quem está do lado da lei, quem pretende acabar com a bandidagem em todos os níveis é ameaçado de morte e paga com a vida. São mais de 80 magistrados jurados de morte num país onde o estado de direito não passa de entretenimento verbal para adormecer bovídeos. Enquanto isso milhões de Eremildos e Madames Natachas acompanham atentos o que se passa em Brogodó. Imaginemos a Copa do Mundo e as Olimpíadas, pela grandiosidade dos eventos, com a cidade do Rio travestida de Chicago dos anos 20. As UPPs (Unidade de Polícia Pacificadora) é um modelo que encaixa no Rio ou serve somente para favelas?

Jair Gomes Coelho jairgcoelho@gmail.com

Vassouras (RJ)

ASSASSINATO DA JUÍZA

Foi instalada a barbárie, salve-se quem puder!

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

CASA ARROMBADA

Não tem jeito! Os destroços da corrupção da era petista inviabilizam o bom andamento do governo Dilma. O País está parado, porque a avalanche de denúncias de desvios bilionários de recursos públicos envolvendo o PT e a base aliada ocupa diariamente as principais manchetes da nossa imprensa. Nos primeiros oito meses de mandato da presidente, caem colaboradores de alta confiança, porque emporcalham ministérios como dos Transportes, Agricultura e agora do Turismo! E para tentar disfarçar o povo das atrocidades que cometem contra nossas instituições, este governo lança programas de duvidosa competência! O Lula é o grande protagonista desta situação. Comprou literalmente apoio de seus aliados, e patrocinou um liberou geral a seus camaradas, que dilapidam o erário sem nenhum constrangimento, para indignação da Nação! Se a Polícia Federal (PF) cumpre o seu papel de prender estes corruptos, como ocorreu nestes últimos dias, relacionados ao Turismo, o Ministro da Justiça e lamentavelmente até a Dilma encarcerada pelos aliados, ameaça estes valorosos profissionais da PF, porque algemaram os que roubam os recursos dos contribuintes. O nosso País esta à mercê destes servidores públicos de má fé, que não têm nenhum compromisso com as nossas instituições. E não por outra razão que literalmente o povo brasileiro está há mais de oito anos órfãos de governos relapsos, incompetentes e inaptos a privilegiar a ética e bons costumes. Qual será a próxima manchete...

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

TURISMO

No dia 8 de agosto a mídia noticiava a prisão de 36 pessoas envolvidas em corrupção no Ministério do Turismo. A operação da Polícia Federal chamada de Voucher envolveu 200 policiais. Após as prisões, infelizmente, como de costume, todos serão soltos, e todo o dinheiro ilícito desviado não será devolvido! Ou vai? Turismo na essência da palavra quer dizer passeio! É isso que os políticos corruptos e associados fazem na cadeia! Turismo! Dura rotina, mas é o progre$$o do Bra$il.

Alex Tanner alextanner.sss@hotmail.com

Sumaré

HOBIN HOOD

O Brasil está sempre se redescobrindo! Temos nosso Errolflynn Paixão, bancando o Robin Hood no famoso filme de Michael Curtiz de 1938, combatendo na Floresta de Sherwood - leia-se do Amapá, apoiado pela sua Marian Guedes, na denuncia dos corruptos liderados pelo Xerife de Nottingham, que todos conhecem. Na ação o herói bandido roubava dos ricos para dar aos pobres; lamentavelmente em nosso país ocorre o inverso, rouba-se dos pobres para dar aos ricos!

Viviano Ferrantini engferrantini@ig.com.br

São Paulo

E CONTINUA A FESTA

Agora o escândalo é no Ministério do Turismo. O lulopetismo continua mostrando sua verdadeira face da corrupção e falcatruas deslavadas em todos os níveis possíveis e imagináveis. Como desde a era do falastrão e incompetente Lulla existem mais de 30 ministérios podemos esperar por escândalos até o final do atual governo.

Boris Becker borisbecker@uol.com.br

São Paulo

PARECE FILME, MAS NÃO É

Parece um filme surrealista do cineasta Pedro Almodovar. Infelizmente, não é. A impunidade se instalou de vez no Brasil. Todos os corruptos de colarinho branco estão livres, e pelo jeito vão permanecer livres até que a morte os separe dos cofres públicos. O Congresso Nacional começou um movimento para proteger os envolvidos no grande assalto que fazem aos cofres dos ministérios da República. Há tempos atrás o Ciro Gomes disse que o PMDB era uma ajuntamento de assaltantes. Ao que eu saiba, ele nunca foi contestado, nem processado, por esta sua declaração. Nos dias de hoje, diante deste grande arrastão que acontece nas tesourarias de alguns ministérios, e da reação de acobertamento que está sendo ensaiada entre os parlamentares da chamada "base do governo", sou obrigado a dar razão ao Ciro Gomes. Roubam o dinheiro para construção e manutenção das estradas e chegam a ter salas dentro dos ministérios para poderem arquitetar "in loco" os seus planos. O povo, de tanto ver e ouvir noticias como estas, não liga mais para o assunto. Todos tem a impressão que roubar o dinheiro público não é mais crime, porque todos os ladrões estão ricos e livres. Quando aparece um juiz , um delegado, ou qualquer autoridade honesta com a intençao de coloca-los na cadeia, surge um outro tipo de autoridade dizendo que os justiceiros estão fazendo "espetacularização". Invertem toda a realidade. Qualquer dia vão dizer que com os ladrões soltos, o consumo aumenta e isso é bom para a nossa economia.

Wilson Gordon Parker wgparker@oi.com.br

Nova Friburgo (RJ)

PARAÍSO DE LADRÕES

Vendedores de cocaína, assaltantes de banco, ladrões de carro. Todos morrendo de inveja dos ministros do governo e dos diretores de estatais que faturam milhões, com risco zero e isentos de imposto de renda, afinal dinheiro roubado não paga imposto. E como se não bastasse essa nova leva de bandidos oficiais, ainda conta com duas importantes parcerias: uma no poder Legislativo para lhes dar blindagem e outra no Judiciário para legalizar o roubo.

Humberto de Luna Freire Filho hlffilho@gmail.com

São Paulo

CHOCADOS ESTAMOS NÓS

O vice presidente Michel Temer ficou "chocado" com a atuação da Polícia Federal que prendeu vários peemedebistas e outros, pegos na operação no ministério do Turismo. Chocados, sr. vice presidente, estamos nós, brasileiros trabalhadores e contribuintes, que não conseguem enxergar um futuro melhor para o nosso país pois a corrupção não permite melhoria nenhuma nas condições de vida da população. Estamos chocados com a corrupção que tomou conta das áreas do governo e que impede uma vida decente, sem problemas na educação, saúde e segurança, aos brasileiros que pagam um dos maiores impostos do mundo. Chocados estamos nós com esta forma espúria de governar, loteando os ministérios e autarquias em nome de uma governabilidade que só é interessante para os políticos. Chocados estamos todos com a falta de caráter dos que se dizem os defensores do povo, com a falta de punição dos que se apropriam de dinheiro público, sem ver a devolução de nada. Enfim, chocados estamos todos que assistimos a Polícia Federal ser criticada quando está cumprindo com a sua obrigação.

Maria Tereza Murray terezamurray@hotmail.com

São Paulo

MESMA MOEDA

A senadora Marta Suplicy alegou, ao se defender de eventuais envolvimentos quando foi ministra do Turismo, que "não há nenhum questionamento sobre minha gestão". Se de fato ela estiver tão tranquila e segura, não há com que se preocupar. Vou utilizar suas palavras para acalma-la senadora : " relaxe e goze ".

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

CORRUPÇÃO DESLAVADA

Tenho lido e acompanhado esses tristes episódios do cotidiano nacional: corrupção e bandalheira com dinheiro sagrado do povo brasileiro (vide carga tributária)! Na edição de quinta-feira do Estadão, vejo a socialite Marta Suplicy, que foi titular da Pasta do Turismo, indignada com a situação e a atuação da Polícia Federal! Li até que escondeu-se no banheiro do Senado para ficar à margem do burburinho, como se isso resolvesse a situação. E por que esconder-se? Quem não deve não teme! Com este infeliz apagão da dignidade dos políticos, que já estão embolorando no poder, deveria vir à tona a antiga ética do PT e associados!

Agora Dona Marta é a oportunidade de ouro para a senhora falar aos seus pares: "relaxem e gozem"! Já gozaram, não? Ou continuam?

Ricioti Covesi Filho ricioti@uol.com.br

Americana

UMA DÚVIDA

Senadora Marta Suplicy. A senhora afirma que o senhor Mário Moysés é uma pessoa "corretíssima" e que fez um trabalho exemplar. Resta saber para quem? Para a senhora? Para o seu partido? Ou para o Brasil?

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

SÚPLICAS

A dona Marta Suplicy deve estar suplicando para que nada saia do script...!

Mara Fonseca Chiarelli mara.chiarelli@ig.com.br

Mogi Guaçu

SUGESTÃO

As prévias estressam Marta. Que tal um "relaxa e goza"?

A. Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

TURISMO E LAZER

O ex-presidente e grande orador Lula deveria se pronunciar sobre o mete a mão no Ministério do Turismo, pois a coisa começou na época em que ele era presidente. Ele adora falar dos outros,mas quando a batata quente está na mão dele não me lembro, não sei isso também ficou famoso mas as pessoas esquecem? E a amigona dela a Martaxa deveria também dar uma de normal e explicar o envolvimento do siamês dela, até o pescoço. O PT adora ditar regras para os outros mas quando é com eles literalmente dizem:Façam o que eu digo e nunca o que eu faço?

Marieta Barugo mbarugo@bol.com.br

São Paulo

NO BANHEIRO

Dona Marta "relaxa e goza" Suplicy correu para o banheiro para se esquivar às incômodas perguntas dos jornalistas, sobre o seu protegido, de ilibada conduta, no ministério do Turismo? Interessante! Local mais apropriado não haveria para abrigar certos congressistas, não?

Aparecida Dileide Gaziolla rubishara@uol.com.br

São Bernardo do Campo

MARTA(TU)RISMO

Não chore, dona Marta, o PT tem dedo "podre" para escolhas dus cumpanheiros, vide Dilma e o Palocci, Lula e o Dirceu, etc. e tal...

Tania Tavares taniatma@hotmail.com

São Paulo

GOZAÇÃO

Dona Marta: relaxe e goze.

Roberto Twiaschor rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

RELAXA

Calma, Marta Suplicy: relaxa e goza!

Eduardo Augsto de Campos Pires eacpires@terra.com.br

São Paulo

AI, SENADORA!

A senadora Marta Suplicy mascava um chiclete lascado em plena sessão no Senado no dia de ontem. Será que o fazia por nervoso por seu nome estar ligado a Mario Moysés, envolvido nas falcatruas do Ministério do Turismo? Por mais que estivesse nervosa, até se escondendo dos jornalistas para não se expor, puxa, senadora, que cena mais deplorável de se ver! Beira ao desrespeito!

Myrian Macedo myrian.macedo@uol.com.br

São Paulo

INDIGNAÇÃO

Dona Marta Suplicy está indignada com a imprensa? Eu estou indignada com as mentiras do PT que dizia que não rouba e não deixa roubar! Tenha vergonha na cara, dona Marta.

Irene Sandke irene@frettes.com.br

Curitiba

CONSELHO

Não esquenta, dona Marta... Siga aquele conselho que deu aos brasileiros ha tempos!...

Rubens Tarcisio da Luz Stelmachuk rtls@bol.com.br

Curitiba

AVAL

Declaração da senadora Marta Suplicy: "Mario Moysés fez um trabalho exemplar como chefe de gabinete no Ministério do Turismo". Diante desse aval, apenas um conselho à senadora: Não se esconda nem se esquive da imprensa, apenas relaxe, visto que gozar a senhora já gozou (os benefícios da rapina)!

Claudio Juchem cjuchem@gmail.com

São Paulo

SEM ESTRESSE

Não basta só falar, é preciso praticar! Enquanto que uma enorme fila de repórteres se formava no saguão do aeroporto, digo, no gabinete do senado, a Marta simplesmente estava se relaxando e gozando no seu banheiro.

Yoshitomo Tsuji y.ts@hotmail.com

São Paulo

ANTES DA HORA

Se o ex-presidente já escalou o Haddad, por que Dona Marta foi puxar briga com o Guerra?

Helena Rodarte Costa Valente helenacv@uol.com.br

Rio de Janeiro

SELEÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Não basta ser aprovado nos concursos públicos.Há necessidade de selecionar melhor as pessoas, antes do exercício da nomeação. Saber melhor os antecedentes, a fim de se evitar dentro do quadro, funcionários corruptos, criminosos e de índole duvidosa.Um grande contingente de mal intencionados está nas hostes do governo.Pergunta-se. Quem faz a seleção e aprova toda essa gente?

Antonio Carniato Filho antoniocarniato@gmail.com

Santa Rita do Passa Quatro

FAXINA

A política parece começar respirar novos ares: a imprensa precisa continuar mostrando e a sociedade apoiando a Presidenta Dilma nessa faxina tão difícil."

Rogério Proença Ribeiro roger_fani@hotmail.com

Araras

BRA$IL

Bertold Brecht questionou,com fina e mordaz ironia - "Qual a diferença entre assaltar e abrir um banco?!". Face às notícias diuturnas sobre roubos,escândalos,desvios de dinheiro público e descaminhos de toda a ordem nas três esferas do governo,vale a pergunta:há alguma diferença entre os ladrões que estão atrás das grades e esses ''políticos'' que ainda estão agindo em liberdade?! Qual?

J.S. Decol decoljs@globo.com

São Paulo

A POLÍCIA FEDERAL E AS ALGEMAS

Questiona-se, nos últimos dias, o uso de algemas durante a prisão dos figurões e aliados do governo acusados de desviar dinheiro dos cofres públicos. Mas os reclamantes não dizem o mesmo quando esse e outros instrumentos são empregados contra presos insignificantes e sem ligações importantes, os chamados "ladrões de galinhas". Odiosa discriminação para contra os pobres e indevida proteção ao delinqüente de colarinho branco, mais criminoso que o primeiro, pois é ele que rouba as oportunidades da população e potencializa toda a cadeia criminosa. Algema é instrumento de uso policial e cabe ao profissional saber a hora de usá-la ou não. Havendo exagero, os ofendidos, se tiverem moral para tanto, é que devem peticionar e obter reparação dos excessos cometidos, inclusive na esfera judicial. Quanto aos senhores parlamentares, é bom nem pensar em retaliação como, por exemplo, obstruir votações em represália à prisão dos errantes que, por sua influência política, foram nomeados no governo. Devem, no máximo, pedir desculpas pela má apresentação.

Dirceu Cardoso Gonçalves aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

PESSOAS DE BEM

Precisamos esclarecer ao líder do PMDB, que pessoas de bem não costumam transgredir a lei. Também, não desviam dinheiro do contribuinte para fins duvidosos, roubalheira. Recursos públicos devem construir e reformar escolas, hospitais, pagar salários decentes aos professores, policiais, médicos, aposentados e pensionistas. As pessoas do bem, respeitam os pobres que vivem nas ruas sujas, abandonadas por falta de conservação, enquanto que autoridades andam de jatinhos neste país às custas do erário público. Todos os ladrões do nosso dinheiro deveriam ser, além de algemados, acorrentados, submetidos ao máximo de humilhação para servirem de exemplos aos outros.

Odiléa Mignon cardosomignon@gmail.com

Rio de Janeiro

ACINTE

Inconscientemente, ou, pior, sob ameaça de alguma "pasta rosa", a presidente Dilma acaba de ofender a inteligência da nação brasileira,ao investir contra o uso de algemas nas operações da PF, envolvendo correligionários do seu governo,abstraindo os motivos que propiciaram tais cenas.

Caio Lucchesi cblucchesi@yahoo.com.br

São Paulo

VOTAR PARA QUÊ?

O governo paralelo de Dilma está funcionando a todo vapor. Lula não dá trégua na missão de correr por fora e dar palpites à sua sucessora. Ao pedir à presidente que tenha cautela ao lidar com o ego dos peemedebistas, o ex-presidente sabe muito bem do que está falando, pois em 8 anos de mandato, Lula se aliou ao pior que havia na política para poder governar. Sentiu bem perto de si a responsabilidade de governar sem apoio da maioria, lembrando do impeachment de Collor. Ao dizer para Dilma não "esticar mais a corda" do PMDB, ele sugere que ela faça afagos aos deputados e senadores. Foi dessa forma que vimos o lulopetismo se sustentar por oito anos no poder, à custa de muito dinheiro público para saciar a fome dos parlamentares de A a Z. Dilma jamais vai acabar com a miséria nesse país, pois os maiores miseráveis estão na política. Tudo só funciona na base do é dando que se recebe. Votar para quê mesmo?

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

A MAIOR PARTE DO BOLO

O PT só chegou ao poder com a aliança de outros partidos, em especial do PMDB, sabe-se que na política - sórdida, que é "dando que se recebe", daí consegue-se tudo...Um simples exemplo: "o mensalão", que pelo visto teve a adesão até do Judiciário (ainda está em tempo de provar o contrário). Portanto a "roubalheira" governamental e estatal não vai acabar tão cedo, pobres e infelizes brasileiros! Será que vamos ter que aguentar mais esse desacato e desrespeito? A "faxina" da presidente não vai limpar NADA, nós é que teremos de limpar prá valer, já perdemos muito tempo. Quem conseguirá ficar com a maior parte do BOLO?

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

DILMA X PF

Leio nos jornais que Dilma quer ser avisada previamente das operações da Polícia Federal. Sei, sei... É ilegal, presidente! Até porque a Polícia pode investigar a própria Presidência.

Paulo Ribeiro de Carvalho Jr. paulorcc@uol.com.br

São Paulo

CACIQUE

O "cara" não consegue fazer o que falava de outros ex -presidente (leia-se FHC ) oito meses depois de sair do governo continua mandando ,pois tudo indica que a dona Dilma continua como sua gerente,agora falar mal da PF que é inaceitável a prisão de ladrões que ele colocou lá para poder ter "maioria " e roubarem a vontade isto sim é inaceitável ,pena que as "centrais sindicais e a une" foram compradas e hoje já não saem nas ruas para reclamar da maior corrupção que o "cara" introduziu no País.

Delcio da Silva delcio796@terra.com.br

Taubaté

NELSON MOTTA

Espetacular e verdadeiro o que escreveu Nelson Motta no seu espaço de sexta-feira no Estadão. Com o título de Antes Tarso do que nunca, ele fez um texto, por que não dizer, histórico, pois retrata com muita simplicidade a realidade mundial e os partidos que usam o aparelhamento do Estado como instrumento. Parabéns, Nelson Motta.

Carlito Sampaio Góes carlitosg@estadao.com.br

São Paulo

ATÉ QUANDO?

Leio no Estadão, todos os dias, o rodízio de escândalos no governo federal. A cada semana, um ministério é desmascarado, vindo a público uma verdadeira enciclopédia de falcatruas, que sugerem uma urgente implantação de UPP no governo. Viro a página, vejo que até hotel para romeiros, recebe financiamento do BNDES, com linha de crédito da Copa do Mundo.Mais a frente, encontro um vampiro bilionário, com sangue estupidamente gelado imune às oscilações da Bovespa. Não bastasse, a sra presidente quer saber, com antecedência, as incursões da policia federal para como seu antecessor, esconder a sujeira para embaixo do tapete, esquecendo-se que um dia, ela será maior que o próprio tapete. Ufa! Ainda bem que existe o Caderno 2.

Renato Queiroz Telles Arruda renato@rigelmoveis.com.br

São Paulo

INDIGNAÇÃO

Todos os dias leio notícias a respeito de aumento do funcionalismo. A imprensa, como meio formador de opinião e prestar o serviço de dar informação a população dos acontecimentos, esquece de estar atenta a Constituição Federal onde está previsto o reajuste anual dos salários de acordo com a inflação. Isto não sou eu quem fala, é previsão Constitucional. Desde a Constituição de 1988 o Congresso não regulamenta a questão. O que deveria ocorrer seria um movimento para que fosse aplicada a Constituição em todos os Poderes, e em todos os níveis, União, Estados e municípios, o que acabaria com toda a celeuma e a Constituição seria respeitada. Há verbas para várias situações como propaganda, emendas parlamentares e tantas outras que não são prioritárias da Constituição mas, estas nunca são alcançadas. Então, eu como cidadão, gostaria de ver a mídia, informando corretamente a população e não colocar o tema como aumento, o que interessa politicamente ao governo, e sim como reajuste das perdas salariais ocorridas com a inflação e não repostas de acordo com o texto Constitucional e não como aumento. Vamos cumprir a Constituição em todos os segmentos da nação o que iria contribuir e muito para que os problemas da nação sejam resolvidos e não ao sabor do politicamente interessante.

Roberto Silverio rs.silverio@globomail.com

São Paulo

GREVE

Quem assistiu, dia 11/8, à TV Câmara, deu para avaliar a qualidade dos nossos representantes, legais, eleitos pela vontade pública! Meros gatos pingados trabalharam, ficando evidente que estão em greve. Vale saber por quê? Será que é porque o atual governo, não é, nem será conivente com a roubalheira que se instalou naquela casa e seus, digamos afilhados? Sugiro que a imprensa divulgue os nomes dos faltosos a sessão parlamentar desse dia, para que saibamos em quais dos nosso representantes devemos confiar e em quem devemos enviar para casa definitivamente nas próximas eleições. O que vimos não é democracia. É roubo explicito do dinheiro do trabalhador. Se não foi roubo, será pela falta ao trabalho, porque cada parlamentar, entre salário e benesses recebem o maior soldo do mundo. Não dá mais para ver aquela casa como algo sério, trabalhando pelo bem do Brasil. Canalhada!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

QUEDA DE POPULARIDADE

Pelo que se vê da última pesquisa Ibope que aponta queda na avaliação positiva do governo Dilma, parece que a percepção da população sobre o trabalho da presidente já está captando sinais de que a coisa não anda muito bem em Brasília. O nível de confiança dos entrevistados na presidente, por exemplo, já aponta uma diminuição bastante sensível. Se isso é uma tendência ou não, só as próximas pesquisas poderão dizer. Caso Dilma continue hesitante em assumir de vez o papel de paladina da moralidade e não faça a faxina nos cômodos do governo infestados pela sujeira deixada pelos peemedebistas, todos verão que seu método é um para os pequenos aliados, e outro para o fiel da balança PMDB. Isso será bom para a imagem da presidente? Acho que não!

Henrique Brigatte hbrigatte@yahoo.com.br

Pindamonhangaba

PALPITANDO

Lula não tem mais que ficar palpitando sobre como se deve ou não fazer para pegar essa quadrilha de amigos dele por aí! O cara não é mais presidente! Desgarra! Para de palpitar! Ele quer que deixem bem claro quem é bandido e quem é inocente, como o amigo dele José Dirceu! Como se ele soubesse fazer essa diferenciação. Sarney, é chefe de quadrilha, amigo dele. Renan é amigo dele e o sobrinho está no meio dessa roubalheira. Essa cambada nordestina inteira está em Brasília, sugando os pobres brasileiros. Então, prendam todos! E Lula, cala a boca!

Cláudia Bezerra de Menezes cacaubeme@uol.com.br

São Paulo

ESCANTEADO

Bastou o Zé Dirceu ficar escanteado pelo atual governo e já começa a tentar solapar o governo Dilma. Isso não é coisa de Zé, é de Mané.

José Piacsek Neto bubapiacsek@yahoo.com.br

Avanhandava

DIREITOS HUMANOS?

Atualmente, o Brasil vive uma completa deformação dos ditos "direitos humanos". E o ódio, vingança e raiva são sentimentos que vivem dentro de nós, pois o Estado parece debochar dos familiares de vítimas. Regalias em presídios são matérias votadas em reunião, direitos humanos para os criminosos, deveres ilimitados para os cidadãos honestos, soluções simplistas para grandes problemas: presídios lotados? Para pena até 4 anos, não há prisão preventiva, responde o processo em liberdade, dando chance de cometer outros crimes ou se vingar de quem o acusou! O uso de algemas causa constrangimento! Em nome da soberania brasileira, negamos asilo aos que fogem de um regime ditatorial em que não são respeitados os direitos humanos, e, como se não bastasse o Brasil ter a alcunha de "paraíso dos bandidos", negamos a extradição de um terrorista que foi julgado, provada a sua culpa e condenado num país democrático. As famílias das vítimas agradecem o Brasil! Agora a "pá de cal": a "macha da maconha" não é considerada apologia à droga, e sim, liberdade de expressão. O ministro Celso de Mello (relator da "Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)?"), justificou a decisão: para ele, "a marcha da maconha é um movimento social espontâneo que reivindica por meio da livre manifestação de pensamento, a possibilidade da discussão democrática do modelo proibicionista (?)" - apenas para lembrar: apologia = discurso; escrito; ATO destinado a justificar ou defender; louvor exagerado; elogio pomposo - além disso, considerou "que o evento possui, nitidamente, um caráter cultural e artístico, tendo em vista a programação de atividades musicais, teatrais e performáticas." Acho que assisti à marcha errada, pois só vi faixas pedindo a libertação da "erva maldita" e cartazes dizendo que "maconha não mata!". Matar os pais, os avós, os filhos, violentar, estuprar, professores surrados em sala de aula, comerciantes ameaçados de morte por traficantes, sequestros, roubos, tudo isso que já virou banalidade em notícias policiais e que são esquecidas após o primeiro intervalo comercial, tem por trás a droga - inclusive a maconha. Nas palavras do ex-superintendente da Polícia Federal, João Lauro Gomes Nogues: "Não basta repetir que a ''cannabis'' é a porta de entrada para o mundo das substâncias mais pesadas. É preciso que se diga que é sob o efeito da ''erva maldita'' que um número crescente de pessoas, especialmente entre os mais jovens e os mais pobres, está dirigindo automóveis ou portando armas, entorpecidos com a confusão mental que horizontaliza valores éticos, confunde realidade com virtualidade e alterna euforia desmedida e depressão profunda. Estimulados por apelos consumistas de toda ordem, encontram-se a praticar assaltos, sequestros, estupros e homicídios domésticos, alucinadamente incapacitados para medir as consequências de seus atos." A maconha mata! A vida que escorre pelas fumaças, seringa, comprimidos, pó ou garrafas, é uma tragédia silenciosa de miséria, de horror, de morte. E os pais constatam isso na realidade de cada dia. O que nos constrange é saber que todos os trabalhos feitos, por comunidades, entidades religiosas, ONGs, etc., no sentido de combate às drogas, sejam literalmente diluídos, por uma decisão do STF. Como você pode combater uma coisa que o STF autoriza a apologia? Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal, só o fato da "marcha da maconha" ser autorizada, já é uma apologia às drogas. Os traficantes de plantão agradecem. Esta é a situação atual do Brasil: um país que perdeu sua referência ética, onde a corrupção impera, a injustiça campeia livre, a violência domina e a justiça não é cega, mas é surda, muda, tardia e falha! Só nos resta gritar:

Socorro! Por favor, parem o Brasil que eu quero descer.

Rubens Bassi bassi.rubens@gmail.com

Feliz (RS)

A GARANTIA DAS RESERVAS CAMBIAIS

Já imaginaram para quanto irá a taxa de câmbio quando aparecerem compradores de US$ 100 bilhões de dólares no mercado brasileiro? Não faltarão os dólares porque estão na reserva do Banco Central. Mas sobrará para o reajuste dos preços internos, elevando a inflação. Será que a retaguarda exaltada pela Presidente nos isolará na tormenta?

Hélio Mazzolli mazzolli@terra.com.br

Criciúma (SC)

PLANOS DE SAÚDE

Já vimos o que estava acontecendo no hospital de Sorocaba SP. Li na mídia que o Ministro Padilha, visitou a Unicamp e deu $ 4.8 milhões para socorrer a Saúde do HC. Será realmente usado para isto?Sabe-se que os médicos montaram uma Poli-Clinica, gerenciado por uma fundação particular dentro do complexo do HC, para atender aos convênios, foram contratados vários médicos não concursados para ficarem nos lugares dos docentes, dando assistência. Eles tem tempo agora para atender aos convênios. Parece que tem muita gente ganhando muito, com o péssimo atendimento ao público. Seria muito bom que o pródigo Ministério da Saúde, acompanhasse o destino das verbas liberadas, em defesa do cidadão.

Anderson Aparecido dandersonaparecido@yahoo.com

Hortolândia

O SIMPLES ENVERNIZADO

A simples atualização das faixas de enquadramento no Simples e a possibilidade de parcelamento de tributos em atraso foi uma medida tópica, que obliterou o que representaria uma mudança substancial no sistema: a inserção dos profissionais liberais no sistema, dele injustamente afastados. Ainda que uma prestadora de serviços se insira nos limites de faturamento do tratamento tributário especial, dele não poderá valer-se se se tratar de sociedade de advogados, médicos, engenheiros etc, uma restrição discriminatória odiosa que vem desde o nascedouro do Simples e que nenhum governo teve a coragem de corrigir.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

MENORES INFRATORAS

Não sei quem é mais cínico; se as mães, que alegam não saber (virou moda!) ou não conseguir controlar as filhas, ou se o Estado. É muito fácil alegar que o Estatuto da Criança e do Adolescente não permite a prisão de menor de 12 anos. Isso posto, o Estado também se omite, e os prejudicados (comerciantes, motoristas, pedestres) que arquem com a consequência. Nós, cidadãos deste triste país sem leis, pagamos todos os nossos impostos, mas acabamos vítimas ou reféns de uma sociedade permissiva, hipócrita, irresponsável. A mesma coisa com moradores de rua. Já ouvi de Assistentes Sociais que as pessoas têm o direito de morar na rua. OK! A limpeza das ruas, porém, fica por conta de quem? Mais uma hipocrisia, mais um cinismo. Já que se tem direito de morar nas ruas, debaixo de passarelas, etc., o Estado não precisa agir, não precisa socorrer, não precisa nada. Quem quiser que limpe, quem puder que pague.

O mesmo com a Cracolândia. Negociam-se drogas em plena luz do dia (à noite também), sob o olhar indiferente das autoridades. De repente é mais um direito, o de se drogar, embora as drogas ainda não estejam liberadas, ou para usar um eufemismo do momento: ainda não estejam regulamentadas. Até onde iremos, senhores? Vamos brincar de outra coisa?

Adilson Lucca Sabia adilsonsabia@gmail.com

São Paulo

INDIGNAÇÃO

Muito me surpreendeu a coluna do sr. Ignácio de Loyola Brandão, divulgada na sexta-feira, dia 12 de agosto, neste jornal. Ele conta que foi parado por um marronzinho do CET, pois seu veículo estava com três centímetros do pneu em cima da faixa de pedestres. Segundo a coluna o sr. Brandão estava correto e o CET errado. Logicamente, o autor não iria falar o contrário. Ora, se o pneu de um carro está, por mais que sejam apenas três centímetros, em cima da faixa, isso significa que se somarmos o capô mais o pára-choque do veículo ele deveria estar pelo menos com 1 metro desrespeitando a lei de trânsito. Importante lembrar que os motoristas que se acham no direito de estacionar o carro sobre a faixa de pedestres são pedestres também. Não mencionei antes, mas, sem nexo algum, e se revoltando com o político, o autor da coluna joga uma frase que muito me aborreceu - "Jamais confie em um Mercadante". Pois bem, sou um Mercadante pedestre com muito orgulho e esse tipo de generalização tem um alto grau de preconceito. Fica aqui a minha indignação e a de outros membros da família Mercadante que, com certeza, também se sentiram agredidos.

Caio Frohlich Mercadante caiomercadante@lla.com.br

São Paulo