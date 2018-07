Cartas - 15/06/2010

Três bons candidatos

Como eleitor, estou tranquilo quanto aos candidatos à Presidência da República. José Serra, Dilma Rousseff e Marina Silva são pessoas decentes e operosas, de um passado que não envergonha a eles mesmos nem à Nação. Sinceramente, qualquer deles que for o eleito saberá, estou mais do que certo, honrar o cargo. O problema foi a traquinagem do senador Francisco Dornelles, (PP-RJ), que frustrou o País e os eleitores brasileiros quanto à oportunidade histórica de expurgar da vida pública as velhas raposas corruptas que, certamente, voltarão para o Congresso Nacional, já que, ao que tudo indica, a ficha limpa só vigorará daqui para a frente. O entulho vai continuar, impedindo, talvez, um bom governo, se o bom senso popular não enxotar da vida pública a chaga da corrupção deslavada e insultuosa, pelo império do voto.

GERALDO PERES GENEROSO

Ipauçu

Questão de lógica

Não entendo o porquê da dúvida sobre a Lei da Ficha Limpa, se ela alcançará os políticos condenados antes ou somente depois da sanção pelo presidente Lula: pilantra é pilantra, desde sempre!

MYRIAN MACEDO

São Paulo

ELEIÇÕES

Claro e duro

Agora que os principais candidatos à Presidência já estão com suas candidaturas homologadas pelas convenções partidárias, espero que a oposição comece a falar claro e duro. O sr. José Serra precisa falar abertamente sobre o que representaria a continuidade do governo do PT, sem medo e sem subterfúgios, de modo que grande parcela dos eleitores possa entender e tomar uma posição. Falar sobre o cerceamento da liberdade de imprensa, dos direitos de propriedade, da corrupção generalizada, da mentira, do respeito às instituições democráticas. Mostrar que precisamos construir um Brasil sério, justo, e não mais uma republiqueta esquerdista retrógrada, como começa a pipocar em nossa pobre América Latina.

JOÃO MAGRO VENTURA

São Paulo

Na veia

José Serra fez discurso contra neocorruptos e falta de ética e, em sua resposta, a candidata do petismo diz que a oposição usa veneno. Assim fazendo, ela demonstra que Serra acertou "na veia" ao apontar os defeitos do petismo no governo, que são esses mesmos: corrupção à vontade e falta de ética.

WILSON SCARPELLI

Cotia

Veneno

Dilma diz que rivais usam "veneno". É ridícula a atitude desse partido, que surfa na onda da popularidade presidencial, repetindo a mesma mentira mil vezes até que ela passe a ser interpretada como verdade. Já faz sete anos e meio que lulla (com letra minúscula mesmo) se reporta ao governo anterior como a "herança maldita", mas esquece que, se não fosse o plano econômico do governo FHC (ferozmente combatido por ele), certamente estaríamos ainda na tentativa de fugir da inflação galopante. Diga-se de passagem que elle fez a lição de casa e deu continuidade a essa mesma política. Como o atual mandatário enfrentaria a crise mundial dos tigres asiáticos, que abalou a economia mundial na década de 90, sem ter a estrutura que recebeu de mão beijada? Quem mais se utiliza desse "veneno" é exatamente quem prega a desigualdade entre os povos e não ensina a pescar, mas apenas distribui o peixe. Que faz campanha de sua pupila há mais de dois anos e desrespeita frontalmente a Justiça brasileira. E não assume que está rodeado de corruptos contumazes, etc., etc...

JOSÉ LUIZ ARCHER DE C. ANDRADE

São Paulo

Apagão 2009

Temos as tarifas de energia mais caras do mundo, nossas regras já mudaram diversas vezes nos últimos anos, há um forte apadrinhamento nas agências que, a princípio, deveriam fiscalizar o bom andamento do setor. E o pior é ouvirmos a candidata Dilma/Lula dizer que "nunca antes neste país" o setor elétrico foi tão bom como hoje e não temos mais riscos de apagão. Só falta agora jogar a culpa em São Pedro.

ROBERTO SARAIVA ROMERA

São Bernardo do Campo

Papai Lula 2014

Lurian lança para presidente, em 2014, seu pai, o presidente Lula. Será que ela planeja criar outra ONG (lembram-se da Rede 13?) em Santa Catarina, com a parceria do churrasqueiro do Planalto?

MAURO ISSAO HANAKI

São José dos Campos

PETROBRÁS

Aumento de capital

O governo insiste em integralizar a parte a que tem direito no aumento de capital da Petrobrás com aporte de 5 bilhões de barris de petróleo, dando à operação o nome genérico de cessão onerosa (13/6, B6). Trata-se, especificamente, de dação em pagamento, que se regula pelas normas do contrato de compra e venda, nos termos do artigo 337 do Código Civil. A lei não proíbe tal operação, mas confere aos demais acionistas igual direito de dar em pagamento de subscrições o mesmo ou outro qualquer bem de interesse atual da empresa. Outro aspecto importante é que esses 5 bilhões de barris, após concluída a transação, passarão a ser de propriedade exclusiva da Petrobrás e, por consequência, sobre eles não incidirá a obrigação de pagamentos de royalties (compensação ou parte do lucro paga ao detentor de um direito qualquer) à União, aos Estados e municípios. Espera-se que a CVM determine à Petrobrás que, na assembleia do próximo dia 22, fiquem bem definidas essas questões, deixando claro, para proteger os pequenos acionistas, que sobre a comercialização do petróleo recebido em pagamento de subscrição de ações não serão devidos royalties, a nenhum título.

ORIOWALDO DIAS DE LIMA

Santos

FAIXA DE GAZA

Difícil amizade

Pelo que Vargas Llosa descreve do que viu em Gaza (13/6, A16), não parece uma espécie hodierna de megacampo de concentração?

PAULO C. ARRUDA CASTANHO

São Paulo

"Lula comprova que sua candidata é sua sombra até na cédula"

VAGNER RICCIARDI / SÃO PAULO, SOBRE A CANDIDATURA DILMA ROUSSEFF À PRESIDÊNCIA

"O Dilmasia não funcionou, mas com a escolha de Michel Temer para vice o Dilmicha vai colar"

MARIO A. DENTE / SÃO PAULO, IDEM

"Será que o Serra vai encontrar um vice que não atrapalhe a sua campanha?"

GILBERTO LIMA JUNQUEIRA / RIBEIRÃO PRETO, SOBRE A COMPOSIÇÃO DA CHAPA TUCANA

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 2.025

TEMA DO DIA

Tuma Júnior perde cargo no governo Lula

Denúncia de envolvimento com máfia chinesa causou exoneração do secretário de Justiça

"A exoneração é um primeiro passo. Mas, do jeito que conheço meu lindo país, tudo acaba em carnaval e pizza."

FELIPE MORAES

"Graças à imprensa livre, isto acontece. Tomara que vá até o fim e, se comprovado, que tenha a punição merecida."

LUCIO GIGLIO

"Tuma Júnior deu azar de alguém ter ido atrás. Nossas leis são fracas no ato de punir a corrupção no serviço público."

PETER BIONDI

Cartas enviadas ao Fórum dos Leitores, selecionadas para o Estadão.com.br

POR MAIS GOOOOOLS!

Sugiro à Fifa que prolongue as linhas frontais, que delimitam as duas grandes áreas, até as linhas laterais do campo, sem abolir as quatro linhas que as delimitam lateralmente. Dessa forma teríamos o campo dividido da seguinte forma: duas pequenas áreas, duas grandes áreas, quatro novas extensões laterais das duas grande áreas e duas áreas intermediárias entre as duas novas linhas frontais das grandes áreas estendidas até as laterais e a linha central que divide o campo. Seriam necessárias apenas duas modificação nas regras do jogo para adaptá-las à nova divisão: na Regra 11, o impedimento seria abolido nas duas áreas intermediárias e na Regra 13 os tiros livres, decorrentes de faltas cometidas nas quatro novas extensões das grandes áreas, seriam cobrados sem barreira. Na Regra 14, o tiro penal, decorrente de falta cometida dentro da grande área, permaneceria sendo cobrado sem qualquer modificação.

Monte Santo de Minas (MG)

PALPITE PARA HOJE

Brasil x Coreia do Norte: 4 a 0 para seleção canarinho (pentacampeã). O Brasil é a pátria do futebol. Esse é o nosso orgulho.

São Paulo

JOGO DO BRASIL

O futebol está no sangue do brasileiro, no pulmão, na sua alma... Nesta época de Copa do Mundo o brasileiro respira futebol, o oxigênio que alimenta seu sistema respiratório, dando-lhe a alegria de vida sonhada durante quatro anos. Hoje o Brasil enfrentará a Coreia do Norte, seleção de poucas tradições em Copas do Mundo. Tudo indica que a seleção brasileira navegará em águas tranquilas, sem sofrer sustos. Porém pai-de-santo lá de Salvador recomenda cuidados: a África do Sul é o país das zebras...

São Paulo

TORCIDA FEMININA DA ITÁLIA

A Itália poderá não ser a campeã da Copa, mas sua torcida feminina certamente levará a taça. A amostra contra o Paraguai foi de mulheres belas e elegantes, como nenhuma outra!

Garça

OU 8 OU 80

Nesta Copa, o futuro do conturbado treinador argentino, Diego Maradona, vai depender da genialidade do meia-atacante do Barcelona Lionel Messi. Ou Maradona sai consagrado ou pode esquecer definitivamente a carreira de treinador.

São Paulo

007

É duro ouvir as entrevistas de alguns jogadores da seleção brasileira de futebol. A do Felipe Melo, então... Deve-se achar maior que Pelé, Puskas, Tostão, Rivelino, Zito, etc. Respondeu a um jornalista que lhe perguntou sobre as faltas que comete que é um volante, como se isso fosse passaporte para fazer o que quiser, algo do tipo James Bond, que tem permissão para matar. Deveria entrar em campo com aquela maleta igual à do agente. Mas isso é reflexo do técnico e, infelizmente, do seu auxiliar, que quando jogava tinha classe e a perdeu com o convívio com um troglodita.

Rio de Janeiro

A BOLA

A cada quatro anos, um país apronta toda a sua infraestrutura. Os homens do mundo do futebol refinam-se, até que poucos deles são escolhidos. O mundo volta a ser criança a cada 90 minutos. Tudo fica pronto.

Todos convergem, a partir daí, para um único pontinho no planeta: a bola! E eis que de repente alguém faz uma gracinha e traz a dona desse espetáculo, não uma bola com que o mundo lidou toda a vida, mas uma de 1,99.

Quem já viveu sabe do que falo: na próxima Copa trarão uma bola de ''michilin''?

São Paulo

SER PATRIOTA É...

Vai começar a Copa para o Brasil

O povo deslumbrado vai para as ruas

Pintadas de verde, amarelo e anil

Cresce o patriotismo de um povo varonil

A espera que os jogadores como soldados

Vão lutar pela Pátria contra inimigo vil

Ah! se todos defendessem pelo voto o Brasil

Melhor educação,trabalho,saúde e segurança

E não se deixassem passar por povo servil

Não aceitassem mensalão do bem ou do mal

Não trocassem voto por vantagens ou bolsa maior

Votassem apenas Por Um Brasil Melhor

São Paulo

COPA DEGUSTATIVA

Estou eufórico, pois finalmente vi uma partida de futebol sendo jogada na África. A Alemanha redimiu a Fifa com essa decisão desgastante de convocar 32 países para a Copa. Sábado, um frango à Califórnia foi deglutido pela Inglaterra, com penas e tudo, e ontem outro, com tempero africano, servido aos Bálcãs.

E como tem time ruim. Isso é campeonato de quê?

São Paulo

BARBARIDADE!

Perguntar não ofende: o árbitro Simon quis dizer o quê, quando disse que ele é gaúcho macho? Existe outro tipo de gaúcho, tchê?

Rio Claro

QUADRINHA DA COPA

Muita ruindade e a irritante vuvuzela

Alemanha e França legiões estrangeiras

Messi, o quase-gol

Frangos à jabulani

Agora é muita paciência

Hoje estréia a coerência

Vinhedo

OLHA A BOLA, DUNGA!

Sou como a maioria dos brasileiros: não entendo porcaria nenhuma de

Futebol, mas gosto de dar meus pitacos. Acho que a comissão técnica

deveria ligar-se menos nesse ridículo ''reality show'' diário, em que

alguns jogadores são escalados para falar bobagens, num cenário

montado para mostrar não eles, mas sim os patrocinadores, e prestar

muita atenção nos jogos que estão sendo realizados. Pelo que vi, a tal

bola é mesmo esquisita e talvez os goleiros nem tenham tanta culpa

pelos ''frangos'' sofridos. Acho que a ordem é: clareou, chuta, que a

jabulani ganha velocidade nos chutes à distância.

São Paulo

BAIXO NÍVEL TÉCNICO

É impressionante o baixo nível técnico apresentado neste início da Copa do Mundo da África do Sul de 2010. Apesar de toda a tecnologia das transmissões e dos belos estádios, dentro de campo o que se vê são poucos gols, excesso de erros de passes, muita marcação, correria e esquemas táticos defensivos e previsíveis, que têm sido a tônica dos jogos. Estão faltando talento, criatividade, ousadia, improviso, dribles e gols, ou seja, tudo aquilo que faz do futebol um esporte apaixonante, cheio de beleza, arte e magia. A Copa parece ser uma boa amostra do mundo globalizado, padronizado e chato em que vivemos. Estão faltando alma e coração no futebol e na vida, nestes tempos que correm.

São Paulo

ERA DUNGA

Dependendo da performance da seleção brasileira no primeiro jogo da Copa do Mundo, o técnico Dunga, ao invés de preocupar-se em esconder os treinos da seleção, deverá preocupar-se em esconder-se do seu próprio povo, em algum país da Europa.

Celso Vicente Fiorini celsofiorini@ig.com.br

São Paulo

CALA A BOCA, GALVÃO

Finalmente um Grande Prêmio de Fórmula 1 sem o mala do Galvão Bueno. Já não tinha prazer em assistir, pois ele, em vez de narrar a corrida, ficava a todo instante torcendo para chover. Tomara que a Globo perceba que ninguém o aguenta mais e deixe qualquer outro narrador nessas corridas. Ele pensa que a chuva iria ajudar nossos pilotos, que há muito tempo estão em má fase, não correm no seco e o que dirá no molhado... Hoje nosso melhor piloto é o da cadeira de rodas. Pior do que a narração do Galvão só programa político do PT.

Votorantim

''SANGUE DO MEU SANGUE''

Parabéns pelo artigo n caderno Aliás deste domingo. Eu tenho psoríase, doença crônica da pele, benigna, não contagiosa, mas fui proibido de doar sangue para minha mãe, que tinha feito uma cirurgia. Enquanto tivermos restrições de

todos os tipos, só poderão doar sangue pessoas que são imaculadas. Existe alguma?

São Paulo

EINSTEIN, UM HOSPITAL DO BRASIL

O sr. Paulo Chapchap foi extremamente infeliz e preconceituoso ao afirmar que o Hospital Albert Einstein, ao contrário do Sírio-Libanês, é um nospital de uma comunidade, e não uma instituição brasileira. A sua história, o atendimento à população de baixa renda e a vontade de ser um hospital entre os melhores do mundo demonstram que o Einstein é uma instituição que quer proporcionar aos brasileiros um atendimento médico cada vez de melhor qualidade. É uma instituição brasileira como outros hospitais construídos por outras comunidades que visam uma melhor qualidade de vida para todos os que vivem neste país.

Campinas

EINSTEIN X SÍRIO

O superintendente do Hospital Sírio-Libanês, Paulo Chapchap, resvala no preconceito ao afirmar que o Einstein é um hospital da comunidade judaica e o Sírio, ''uma instituição brasileira'', prova de que ''a comunidade árabe está retribuindo ao Brasil''. Sugere que os judeus são menos gratos do que os árabes à acolhida que tiveram em nosso país. Na verdade, Einstein e Sírio são duas empresas que naturalmente visam o lucro, venha ele de onde vier. São mais parecidas entre si do que sugere a fala ''patrioteira'' de Chapchap.

São Paulo

HOSPITAIS DE EXCELÊNCIA

Muito interessante a matéria publicada neste domingo sobre o Einstein e o Sírio... Ao lê-la fiquei dividido entre dois sentimentos. Por um lado, de ufanismo, ao constatar que em nosso país já temos medicina de Primeiro Mundo, com hospitais de ponta que fazem uso do que há de mais moderno e avançado, assim como profissionais altamente capacitados, que podem se rivalizar com os mais competentes do mundo...

Mas também me entristeceu constatar que toda essa maravilha só é disponível às Hebes Camargos, ao vice-presidente e outros que, como eles, milionários, pagam sem qualquer preocupação as tarifas estratosféricas de internação, assim como os honorários régios dos medalhões que os atendem. A quase totalidade de nossos outros irmãos brasileiros nem mesmo conseguiria passar da portaria desses monumentos e menos ainda ser sequer notados pelas sumidades que só atendem essa casta de privilegiados...

Recentemente dona Hebe Camargo declarou que o câncer não é nenhum monstro e também a nossa candidata Dilma fez referências parecidas quando de seu problema, inclusive recomendando check-ups periódicos como forma de prevenção. Devem viver em outro mundo ou, então, naquela parcela infinitamente pequena onde o Brasil pensa ser a Bélgica... O câncer é um monstro, sim, dona Hebe! Se a senhora fosse atendida pelo SUS, onde um exame de mamografia e outros mais especializados levam meses para ser realizados e, quando finalmente se chega ao diagnóstico, nada mais é possível fazer ou, então, ao contrário do que recomenda dona Dilma, check-up é palavrão desconhecido em grande parte de nosso país, onde, como a imprensa às vezes noticia, parturientes dão à luz na porta do hospital ou, no máximo, nos corredores, por absoluta falta de acomodação, tenho certeza que mudariam de opinião...

Viva o Brasil!!!

Peruíbe

ANTIBIÓTICO SEM RECEITA

O público pede e a farmácia vende antibiótico sem receita (12/6, A26) porque uma consulta médica custa, por baixo, R$ 200 e o antibiótico, em média, R$ 50. Aliado à complexidade do atendimento pelo serviço público de saúde, o povo escolhe o mais fácil: vai direto à farmácia e obtém o remédio de que precisa, economizando, no exemplo, R$ 150, equivalentes a 30% do salário mínimo. Para obrigar as farmácias a exigirem receita médica é preciso encontrar antes uma solução de forma que o doente pobre (consequentemente, sem plano de saúde), ao fazer o cálculo acima, sinta que vale a pena procurar o médico. Caso contrário, seria até uma violência contra o doente pobre.

Maringá (PR)

SÃO PAULO FASHION WEEK

Causa espécie ver os comentários e as fotos da moda exibida na São

Paulo Fashion Wek. Sei que a apresentação não é feita para o comum dos

mortais, mas para seres dotados de um gosto extremamente... sofisticado,

digamos, já que parece que ando na contramão do ''new style''. A quem

se destinam os modelos? Por acaso, àqueles que, por fastio ou falta de opções, vão aplaudir um desfile de extremo mau gosto, para dizer o mínimo? A jovem

despida, ridiculamente coberta de plástico, ousaria aparecer como está ''à beira da piscina, evocando os anos 80''? Confesso que eu deveria estar em outro planeta nos

tais anos 80 - e nos subsequentes, pois não me lembro dessa nudez

exibida e aplaudida. Pudica? Talvez. Mas minha opinião é de que essa ''moda''

talvez coubesse melhor num clube privê.

São João da Boa Vista

A REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumprimento o Estadão por mais esse editorial em favor da agilização da Justiça. Infelizmente, porém, não creio que a reforma do Código proposta resolva o problema de setenta milhões de processos, mais da metade (40 milhões) represada em fase de execução de sentença. Se, como se diz nesse editorial, ''o objetivo'' for ''reduzir o tempo médio do julgamento'', de nada adiantará reduzir recursos enquanto não se revogar o privilégio das Fazendas Públicas, das Defensorias Públicas e dos Defensores Dativos da intimação pessoal. Graças a essa privilégio, que viola o princípio da isonomia e ignora direito fundamental garantido na Constituição, os processos que envolvem esses procuradores, simplesmente AGUARDAM NAS PRATELEIRAS das serventias que eles compareçam para tomarem ciência. INCRÍVEL? Está nas leis que, ou se revovam, ou a Justiça continuará à mercê da boa vontade de atores que recebem do Poder Público para esse serviço mas, não raro, se dedicam a outras atividades...

Vale a pena reiterar essas disposições que represam e engessam a Justiça:

Lei 6.830, de 22.9.1980, rege a execução fiscal (em SBC, cerca de 250.000 feitos, contra 60 mil de outra natureza), e dispõe, em seu art. 25 que os procuradores da Fazenda Pública devem ser intimados pessoalmente. A seguir, em parágrafo único, dispensa o cartório de intimar e permite que apenas abra vista nos autos. Na prática, vai para a prateleira que aguarda a presença volutária desse servidor (advogado que nem comparece, às vezes manda um estagiário) da Fazenda interessada!!!

Textualmente: ''Art. 25. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. Parágrafo único. A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.''

O mesmo dispõe a Lei 1.060, de 5.2.1950, em seu art. 5º, § 5º, ''... o Defensor Público ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as instâncias, contando-se-lhe em dobro todos os prazos.''

Acrescente-se que a Fazenda Pública detém prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer ou se manifestar...

E acreditar que a Constituição dispõe sermos ''todos iguais perante a lei''...

São Bernardo do Campo

CÓDIGO FLORESTAL

Não é só na zona rural que o Código Florestal é aplicado. Nas áreas urbanas, também. Nesse sentido, a aprovação do projeto substitutivo do Código Florestal de autoria deputado Aldo Rebelo irá resolver os problemas de centenas de milhares de proprietários de lotes urbanos regulares, localizados em loteamentos aprovados e implantados, que estão sendo impedidos de construir em seus lotes por causa da injusta aplicação do código e da Resolução Conama 303/2002, pelos órgãos ambientais estaduais. Parabenizo o ilustre deputado e solicito aos deputados paulistas interessados em evitar que a Cantareira se torne uma nova Guarapiranga que votem pela aprovação do projeto.

Mairiporã

MEDIDAS ANTIPOLUIÇÃO EM SP

Se for sério o que o governo estadual pretende fazer para reduzir a poluição na capital e no Estado, a primeira medida é retirar todas as lombadas e eliminar todas as valetas. Esses obstáculos exigem aceleração para retomar velocidade, a fase mais poluente de qualquer veículo. Mas, conhecendo a turminha, vem mais rodízio -- e multas -- aí. É só isso o que interessa a ela. O artigo 24, inciso XVI, do Código de Trânsito Brasileiro, lei federal de 1997, já prevê medidas para reduzir emissão de poluentes. Não é preciso decreto para isso.

São Paulo

APOSENTADOS

Para o BNDES emprestar dinheiro pra rico, tudo! Para os aposentados, o veto do reajuste e a lei! Este é o governo Lula.

São Paulo

EXTRAVAGÂNCIA

Como Lula vai agradar a seus ministros e aos aposentados ao mesmo tempo? Antes de se eleger, Lula combatia o peleguismo e fazia duras críticas ao salário que os aposentados recebiam, uma vez eleito, esqueceu-se de suas críticas e adotou o tom cínico de fazer política. Lula culpa o momento eleitoral para decidir sobre o aumento para os aposentados. E nos anos em que não houver eleições, não houve interesse em fazer seu discurso virar prática? A única extravagância permitida no governo do PT é distribuir cargos e inchar a máquina pública, dando emprego aos companheiros sindicalistas, o resto é lixo. Brasil, um país de tolos!

São Paulo

JORGINA

Segundo notícia do Estadão, a dona Jorgina foi condenada a 14 anos de prisão por ter desviado R$ 1,2 bilhão do INSS. Cumprida uma parte em regime fechado e outra no regime semiaberto, vai devolver R$ 200 milhões. E o resto? Quer dizer que, para ficar alguns anos na prisão, ela poderá ficar com R$ 1 milhão? Há algo de errado aí.

Jundiaí

BOM PAGADOR E OTÁRIO

Lula disse que "emprestar dinheiro para pobres no Brasil é bom negócio", acrescentando que o pobre "é bom pagador porque tem como patrimônio maior o seu nome e a sua cara" (Estadão,14/6). Bancos, lojas , supermercados e agiotas que o digam. Os brasileiros pertencentes à nova classe média (C) e às pobre (D) e bem pobre (E) estão sendo "escalpelados" por juros altos e armadilhas financeiras e contratuais que os tornam presas fáceis por falta de educação fundamental. A maioria não aprendeu a calcular juros simples e compostos, tampouco a diferença entre juro nominal e real, e muito menos a avaliar e escolher opções que lhe são apresentadas pelo vendedor em venda de produtos e serviços e na assinatura de contratos de difícil leitura. Nessas opções existem armadilhas montadas por sabichões, mestres em aproveitar-se da ingenuidade alheia. Para preservar a dignidade e o respeito que nosso povo merece, compete aos políticos agir honestamente e proporcionar-lhe educação pública fundamental e profissional de qualidade, deixando de lado a demagogia que acintosamente explora sua ignorância, especialmente em épocas de eleição. Fora corruptos e demagogos! - é nosso lema.

São Paulo

ANESTESIA

Vi num canal de TV, que não vem aplicando ''anestesia futebolística'' no povo com o evento da Copa do Mundo, uma matéria sobre os presídios brasileiros. É uma vergonha sem limites. Como pode um país com as condições prisionais desumanas como as nossas querer cadeira no Conselho de Segurança da ONU? Esse governo empresta dinheiro (do povo brasileiro) a ditadores, desvia verbas para inutilidades, faz uma propaganda massificada de que o Brasil está cada dia melhor, quando a realidade está muito longe do que se divulga. Temos muitas sujeiras escondidas, tais como hospitais em calamidade, escolas horrorosas, rodovias intransitáveis e muita coisa por fazer. Mas a ''anestesia futebolística'' está funcionando, como nunca antes.

São Paulo

VAZAMENTO DE PETRÓLEO, IRÃ E PETROBRÁS

Se o governo brasileiro quer resolver assuntos delicados dos outros países, para ocupar a mídia em promoção pessoal, por que não faz algo bom, oportuno e sem contraindicação? Se a Petrobrás tem excelente tecnologia para perfurar em águas profundas (sic), o governo poderia pedir a ela que resolvesse o problema da catástrofe do vazamento no Golfo do México, oferecendo-a a Barack Obama e à BP. Afinal, ela é a dona do pré-sal (6 a 7 km de profundidade!).

Mas que lance!Aí, sim, aplausos de toda comunidade internacioanal!

Seria uma oportunidade para deixar o contribuinte brasileiro menos preocupado com a sobrevivencia da vida marinha e da maravilhosa orla.

Ribeirão Preto

MENINA VENENO

O "avatar" de Lulla - Dilma Rousseff - resolveu, agora, acusar José Serra de usar "veneno" contra ela. Ora, mas Lulla (Dilma?) já tomou cinco multas do TSE por desacatar a legislação eleitoral e o errado é José Serra? E o que não dizer do dossiê contra o ex-governador? Essa gente consegue inverter tudo, apagar e reescrever os fatos, dentro da velha tática estalinista, e, em vez de defenderem seus "feitos" (aspas necessárias), prefere agredir FHC, que legou a estabilidade e os princípios macroeconômicos (sempre intocados), e atacar o candidato oposicionista. À falta do que festejar - senão o assistencialismo que vem transformando o País numa legião de esmoleres -, ficam a satanizar os outros, acusando-os de inventar os dossiês urdidos nos porões em que chafurdam seus neoaloprados. Ora, Serra é vítima da armação, não seu autor! Nenhuma novidade, todavia, em se tratando de quem se trata. Acusar a vítima faz bem a linha desses que não poupam sequer os mortos. Depois que Lulla acusou o finado dissidente cubano Orlando Zapata Tamayo de "deixar-se morrer" e, para consertar a enormidade, nivelou os presos políticos cubanos a criminosos comuns, podemos deles esperar, literalmente, qualquer peçonha.

São Paulo

FEITIÇO CONTRA O FEITICEIRO

Dilma reclama que Serra está usando veneno contra ela e o PT. Ora, há exatos 7 anos e meio Lula e o PT, começando com a falsa ''herança maldita'', que de tão bendita teve de ser enfeitiçada, tentaram diminuir o que FHC fez pelo Brasil. Agora que aguentem, pois o feitiço virou contra os feiticeiros...

São Paulo

VENENO

Dilma declarou que ''sabe como estimular o debate político sério, e não o envenenamento, que não serve a ninguém''. Não é só isso que não serve a ninguém. Existem coisas que não servem ao País. Ella sabe também como produzir ''dossiês'' e já foi companheira de armas de José Dirceu, como ele próprio mencionou por ocasião da posse dela na Casa Civil. Nós, eleitores, gostariamos de assistir a uma campanha civilizada, e não cheia de calúnias, mentiras e lama no ventilador, porque isso poderá respingar no povo. E não queremos isso.

Santo André

DILMA E PT

Quanto ao discurso de Dilma Rousseff no lançamento oficial da sua candidatura, dizendo que seus "adversários se utilizam de veneno'', é preciso esclarecer que foi PT, em seus mais de 30 anos de existência, que sempre envenenou a política brasileira e, inclusive, se utilizou do discurso fácil e rasteiro de jogar pobres contra ricos, em seu programa partidário exibido em dezembro de 2009. Depois teve de voltar atrás, pois viu que seria uma tática desastrada.

Eu sei que as pessoas de bem que havia no PT saíram com a Heloisa Helena e com a Marina Silva, mas, se sobrou alguém de caráter nesse partido, deve ter corado de vergonha no sábado, quando sua candidata apareceu abraçada com aquela corja do PMDB, o Sarney, o Renan Calheiros, Jader Barbalho, Michel Temer (vice), a Roseana Sarney, entre outros. Triste para o PT e para o Brasil.

Ponta Grossa (PR)

''O SOMBRA''...

Merece aplausos, moldura e prêmio de foto do ano a obra-prima de Celso Junior (Agência Estado) que ilustra a matéria ''Em festa dominada por Lula, Dilma acusa adversários de usar veneno'' (14/6, A4). Uma imagem que vale por milhões de palavras!

São Paulo

A TRANSUBSTANCIAÇÃO DO VOTO

A consagração é o momento mais sublime da missa, a mais importante celebração católica: quando o vinho e o pão (hóstia) se transformam no sangue e na carne de Cristo. É a transubstanciação. Um dogama de fé. A eleição é o ápice da democracia. Em outubro teremos, além da decisão popular soberana sobre quem irá governar o Brasil pelos próximos quatro anos, um fenômeno. ''Meu nome estará nas urnas'', disse Lula, ao referendar a candidatura de Dilma Rousseff, ''e ele será Dilma''.

A todos os seus atributos se acrescentará este a Lula, caso sua profecia se concretize: o fenômeno da transubstanciação do voto!

Ave, Lula!

Maringá (PR)

ELEIÇÃO

Parabéns ao PT e seus asseclas! Seu vice, dona Dilma, é seu espelho,. Tem pensamento igual, o mesmo propósito, não tolera corrupção nem vantagens na

Câmara dos Deputados, não barganha nomeações, cargos ou distribuição de verbas, tem o perfil de passado do seu partido e do seu chefe. Parabéns, uma escolha correta...

São Paulo

BAIXANDO O NÍVEL

1984 passou, mas a verdade do livro de George Orwell continua valendo. Lula e o PT falsificam continuamente a História recente do País. Agora, segundo Lula, o mensalão foi uma conspiração do PSDB. O Land Rover de Silvio Pereira, os empréstimos assinados pelo presidente José Genoino, a demissão de José Dirceu, a notável atuação de Delúbio Soares, tudo armação. Quem levou os deputados ao balcão do Banco Rural? Foi a oposição? E quem recorda esses fatos está baixando o nível da campanha, quando essas teorias conspiratórias é que baixam o nível da eleição, jogando areia nos olhos do eleitor.

São Paulo

CONVENÇÃO DO PSDB

A formalização da candidatura Serra em Salvador foi ridícula. Montagem mercadológica sem nenhuma emoção, apesar do tom motivacional. O "barracão" estava repleto de convidados, sem a espontânea base. O sr. Fernando Henrique Cardoso apresentou-se em "filminho de telão" e esta forma não é abraçar a causa do sr. Serra. Esta teve a péssima idéia de não apresentar a candidatura à Vice-Presidência, conjecturando uma mulher. Aumenta o descrédito sobre a oposição. Não adianta realizar uma campanha agressiva com os "atores light" escolhidos. Afundando a credibilidade, os "bastidores" divulgam em 12/6/2010 que em janeiro o "Serra quase desistiu"!?

Há muito tempo que a oposição não tem o dizer no País e no exterior; a sua fraqueza envolve-se num esgoto de corrupção e de roubalheira em todos os níveis da Constituição.

O Executivo explora a pobreza de nosso povo, onde tudo o que representa vida melhor é bem-vindo. Esta prática é reforçada com o amargo pesadelo conhecido de que temos alunos com 12 anos não alfabetizados, que cursam o 5.º ano do Ensino Fundamental na cidade de Campinas-SP.

O PAC-2, como engodo eleitoral sustentável, coloca a mãe Dilma como a próxima presidente do Brasil, concretizando esta rotina por longo tempo. Espero que não, mas é a realidade atual.

Campinas

A CANDIDATA

Para começarmos a semana, temos a declaração da candidata Dilma de que foi TERRORISTA DE RETAGUARDA.

Agora nós, brasileiros, teremos que saber o organograma dos TERRORISTAS.

Não é o máximo? Só mesmo o pessoal das bolsas-esmola vai digerir esse sapo, que não é diet.

São Paulo