Cartas - 15/06/2011

Exemplos de brasilidade

Os políticos brasileiros devem-se espelhar no gesto da presidente Dilma Rousseff enviando carta a Fernando Henrique Cardoso, felicitando-o pelos 80 anos. Isso mostra que nem tudo está perdido neste Brasil, que ainda há políticos brasileiros como todos queremos. Há algumas décadas os políticos esqueceram que o País é formado por brasileiros, não por inimigos partidários. Afinal, se um partido ganha uma eleição com 51% dos votos, os outros 49% não são inimigos, mas brasileiros também. A política de um país democrático é feita por partidos adversários, nunca inimigos. Certa vez ouvi do deputado federal João Paulo Cunha, quando na oposição, dizer que "o PT tem que votar contra o governo", opinião de um represente da população que não demonstra ser brasileiro. Em outra ocasião, em entrevista como candidato, Delfim Netto, falando sobre José Genoino, disse que o preferia na Câmara dos Deputados, pois é um bom adversário. É assim que se diferencia um político para nos representar. Adversários, e não inimigos.

JOAQUIM CARLOS DAS EIRAS

jocare@ig.com.br

São Paulo

_________

Dar valor a quem merece

FHC merece. E como merece! Um verdadeiro estadista, patriota, realizou a maior transição econômico-financeira no País. Sorte dos brasileiros e do Lula, caso contrário o ex-governo teria sido um dos piores da nossa História. E ainda reclamou muito da "bendita" herança recebida. Basta comparar como deixou o País para sua sucessora. Hoje até a dona Dilma faz elogios reais a FHC, e nem poderia ser diferente, é uma demonstração de inteligência. Imaginem se após FHC tivéssemos tido um governo semelhante. Hoje, com certeza, já seríamos a terceira ou quarta economia mundial. E não assistiríamos a tantos desmandos, mazelas, falcatruas, maracutaias, desvios do erário, casos de corrupção que afrontam o País e os verdadeiros brasileiros, com instrução, cultura e honrados. Só de ter nascido no mesmo dia, 18/6, nove anos depois, sinto-me lisonjeado. Parabéns pelos 80 anos, sr. Fernando Henrique Cardoso, desejo-lhe muita saúde e felicidade. Continue passando os bons exemplos à comunidade brasileira. É dever dar valor a quem merece!

LUIZ DIAS

lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

_________

O âmago dos elogios

A carta da presidenta Dilma a Fernando Henrique Cardoso por seus 80 anos não é somente o cumprimento de um compromisso protocolar. Pelo seu texto publicado, revela o âmago da percepção da presidenta de que ela precisa livrar-se dos grilhões que a prendem ao ex-presidente Lula. Este, por seu comportamento avesso à própria pregação de que ex-presidente deveria ficar quieto em seu canto, fica se colocando como salvador da Pátria, inibindo a atual ocupante do Palácio do Planalto. E esta, por sua vez, está começando a demonstrar que é ela quem manda, ao falar em seus discursos na primeira pessoa do singular, e muito mais agora, quando dá uma demonstração inequívoca de que é mais preparada que o seu antecessor, até para reconhecer os bons serviços prestados por seu adversário FHC. Isso jamais seria feito por Lula, até porque o seu preparo pessoal e as demonstrações de vaidade não o permitiriam. Parece ser essa a mais forte manifestação dos novos rumos do gabinete presidencial, expondo o âmago dos sentimentos que norteiam a presidente Dilma Rousseff.

ROBERTO CURSINO BENITEZ

benitez.gimenez@hotmail.com

São José dos Campos

_________

O inconveniente

Lulla deve ficar longe de Brasília, parar de se intrometer no governo e fazer o que recomendava a Fernando Henrique: cuidar dos netos. Lulla pode continuar a fazer os seus espetáculos, do tipo one man show, pelo mundo afora, para quem estiver interessado, contanto que deixe de abusar da nossa paciência. E deve, sobretudo, lembrar-se de que o mandato de dona Dilma pertence ao povo que a elegeu, não a elle.

ALVARO SALVI

alvarosalvi@hotmail.com

Santo André

_________

CORRUPÇÃO

Em Campinas

Até quando vamos viver com essas denúncias? Precisamos de leis mais severas que ponham esses políticos e funcionários públicos na cadeia - e joguem as chaves das celas fora. Precisamos que os tribunais que julgam esses crimes sejam rígidos e imparciais. E o poder financeiro que tais políticos amealharam deveria ser todo bloqueado até provarem verdadeiramente esse patrimônio. Aí, sim, queria vê-los saírem da cadeia.

MARCO ANTONIO FERNANDES

maf.radar@terra.com.br

General Salgado

_________

Escândalo

Na eleição para o seu primeiro mandato, o atual prefeito de Campinas foi vitorioso graças aos caciques do PT, que vieram ajudá-lo na campanha, caluniando o seu opositor na periferia e "avermelhando" a cidade com suas bandeiras. O slogan oficial da prefeitura é: "Primeiro os que mais precisam". Estamos vendo.

FABIO HADDAD

fabhaddad@ig.com.br

Campinas

_________

Invasão de importados

A administração municipal de Campinas foi invadida por gente importada de Mato Grosso do Sul. Aliás, esses senhores fizeram parte do governo de Zeca do PT naquele Estado, cuja gestão foi recheada de atos de improbidade, que estão sob investigação. Então, Dr. Hélio, por que essa atitude de importar esses senhores com reputação, digamos, "duvidosa"? A cidade não tem gente competente? E os campineiros não estranharam essa estratégia? Eu acho estranho tudo isso...

ADEMAR MONTEIRO DE MORAES

ammoraes57@hotmail.com

São Paulo

_________

Adeus, mensalão

Em entrevista o ministro Joaquim Barbosa, do STF, comenta: "Político na cadeia? Vai demorar muito ainda para que se veja um caso. O foro privilegiado foi uma esperteza que os políticos conceberam para se proteger. Um escudo para que as acusações formuladas contra eles jamais tenham consequências. Isso foi feito de maneira proposital". Se o ministro abre o jogo dessa forma, a impunidade está sacramentada. Com a garantia de proteção, a porteira fica aberta para formação de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção e evasão de divisas.

HELENA RODARTE C. VALENTE

helenacv@uol.com.br

Rio de Janeiro

_________

"Governo apagão: depois da gramática e da matemática, a História"

ROBERTO TWIASCHOR / SÃO PAULO, SOBRE SIGILO ETERNO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS

rtwiaschor@uol.com.br

"Quanto de seus ganhos astronômicos Palocci repassou ao seu partido?"

ROBERT HALLER / SÃO PAULO, AINDA SOBRE O EX-MINISTRO

robelisa1@terra.com.br

"Hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás" (Che Guevara)

ALIDA FERREIRA NUÑES/ SÃO PAULO, SOBRE A CARTA DE DILMA A FHC PELOS 80 ANOS

_________

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 1.642

TEMA DO DIA

"Não podemos fazer WikiLeaks do Brasil"

Sarney diz que não se pode abrir sigilo de documentos históricos da definição das fronteiras do País

"Só se esconde o que se tem vergonha. Se vierem à tona documentos secretos, livros de história irão corar de vergonha."

ANTONIO ADRIANO DE SOUZA

"Quem não deve não teme. A História do Brasil pertence ao povo brasileiro, portanto não se deve esconder nada."

JOSÉ MARTIN

"Sarney diz isso com conhecimento de causa: toda a História do Brasil foi um "acidente.""

ANDERSON MOREIRA

_________

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

RECONHECIMENTO

A "presidenta" Dilma elogiou Fernando Henrique Cardoso por carta, afirmando que "contribuiu decisivamente para a consolidação da estabilidade econômica". Não é uma declaração sincera, pois visa a amansar mais ainda a esquálida oposição do PSDB. Quem deveria vir a público admitir que FHC (fora, como elles exigiam) foi o principal articulador para que o Brasil pudesse tomar o rumo do crescimento é elle, o "cara", a metamorfose ambulante e rastejante. Dilma é pau-mandado, pois elles pretendem retomar o controle, aplacando os males da crise criada por elles mesmos, os ratos magros sequiosos por dinheiro e "puder" rivalizando-se com os fora-da-lei dos partidos que formam a base aliada. Não baixem a guarda, pois elles não têm escrúpulos e voltarão a entoar os mesmos mantras: herança maldita, privatizações, cancelamento das bolsas e, principalmente, afirmar que o mensalão é um factoide criado pelos seus inimigos para que elles não pudessem exterminar a pobreza no Brasil, multiplicando por 20 vezes os ganhos de cada família. Podem esperar, Lulinha paz e amor está ai, somente os tolos acreditam que elle vá ficar longe do poder.

Alberto Bastos Cardoso de Carvalho albcc@ig.com.br

São Paulo

________

MUITO SEM GRAÇA

O PSDB, depois de duas derrotas acachapantes para o PT, perdeu o rumo, e agora se contenta com pouco! E como prova desta constatação, os tucanos agora estão esfuziantes porque a Dilma, em carta, elogia FHC, pelos avanços institucionais que promoveu no País. E o interessante, é que estes mesmos membros do PSDB, nas últimas campanhas políticas não tiveram coragem de enaltecer as grandes realizações, como principalmente o das privatizações, deste que foi um dos maiores presidentes desta Nação! E por ironia do destino, para sacudir os tucanos, precisou que uma petista como a Dilma consagrasse a importância de FHC... É o fim da picada!

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

________

CUTUCADAS

É muito difícil para um pai ver seu filho fazendo coisas erradas. Procura desculpas, justificativas, um fim louvável, dificilmente acredita em seus próprios argumentos, mas fecha os olhos e prossegue sua vida sem abalar-se. Assim é que eu vejo uma grande parte de intelectuais que criaram uma mentira, ao moldar uma figura como o Lula, em um ser revolucionário, de visão, sendo, que muito, pode ser elogiado pela sua luta pela sobrevivência, coisa que a maior parte da população o faz, com muito mais dignidade do que ele. Escrevo isto porque estou cansado de manifestações como a do Frei Betto, que criticou severamente os membros do PT e do governo, que ganham muito dinheiro com palestras e consultorias, se afastando dos movimentos sociais. Só que ele, como um pai atencioso, livra o Lula, que virou as costas a uma oportunidade única de ajudar o povo, para se "lambuzar" nos prazeres que o dinheiro proporciona, mas o frei não o critica, pelo contrário, ao fim da entrevista, tece elogios aos avanços proporcionados, não pelo governo, mas pelo Lula. Triste que na imprensa muitos pares do frei, se não fazem o mesmo, preferem passar ao largo de comentar esses descalabros, escrevendo amenidades como faz o Luiz Veríssimo (que me perdoe o pai), que, em época da campanha, sempre arrumava um jeito de enaltecer o PT, e cutucar o governo de Fernando Henrique Cardoso. Falta, e muito, ética e honestidade desses senhores.

Dimas de Souza Oliveira dimasso@hotmail.com

São Paulo

________

FERA

Após os elogios de Dilma Rousseff a Fernando Henrique Cardoso, em que ela menciona que o mesmo contribuiu decisivamente para a consolidação de estabilidade econômica no Brasil, e após a mesma continuar a deixar de lado o Lula em seus discursos, como vem fazendo e adotando a primeira pessoa, ela estará formando e alimentando um de seus maiores inimigos políticos, pois conhecemos bem a fera. Quem viver verá.

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

________

RESPONSABLIDADES

Respeitando discordância partidária normal entre cidadãos e até entre partidos, vamos analisar fatos reais para avaliar atuações políticas de governos com referência ao cumprimento das suas obrigações constitucionais como presidente da República: poucos cumpriram suas obrigações inseridas na constituição. Vejamos o último governo, o de Luiz Inácio Lula da Silva. Como esse presidente nordestino cumpriu sua obrigação tanto no nordeste como sudoeste, centro ou sul: o artigo 21 da constituição, item XVIII, determina que a União deve planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Durante os dois mandatos do ex-presidente Lula, o que foi feito de concreto no combate a seca na terra dos seus conterrâneos nordestinos? Da mesma forma pergunto o que efetivamente foi feito na região centro-sul para combater as inundações e deslizamentos nas encostas povoadas? A resposta verdadeira eliminará qualquer discordância pessoal ou partidária.

Benone Augusto de Paiva benonepaiva@yahoo.com.br

São Paulo

________

MINISTÉRIO

O ministério da Dilma é, praticamente, o herdado do Lula: um monte de políticos interesseiros e incompetentes, nomeados com o único objetivo é atender aos partidos da base. Nenhum tem formação na área nem foi pré-selecionado por head hunter. Do Congresso nem adianta falar: além dos ganhos indecentes, só interessados em posições com altas verbas. Os tribunais superiores são uma lástima: basta ver os exemplos do Cesare Battisti, Operações Satiagraha e Castelo de Areia, com provas invalidadas. É impunidade geral e irrestrita.

Mário A. Dente dente28@gmail.com

São Paulo

________

TRÊS GRAÇAS

O Estadão de ontem (14/6) estampou em sua capa uma foto que denominou "novo time". Dilma Rousseff, Ideli Salvatti e Gleisi Hoffmann ali estão, quem sabe as três graças que o Brasil tanto espera e que foram decantadas por tantos artistas... Serão?

Carlos E. Barros Rodrigues carlosedleiloes@terra.com.br

São Paulo

________

ELAS

O Estadão, em sua primeira página de ontem, publica uma foto colorida e destacada, do rosto de três mulheres se entreolhando e sorrindo (uma, presidente do Brasil, e as outras duas, suas ministras, formando, como diz a notícia, "novo time", que governará o nosso país, cada uma em sua função. Também na Alemanha, na Argentina e no Chile as mulheres estão no comando dos seus países como presidentes e, nos Estados Unidos, Hillary Clinton como secretária de Estado, todas mostrando a força do feminismo atual,antigamente relegado à funções públicas inferiores. Essa mudança no exercício da principal atividade governamental é um aviso aos homens: cuidado, "ponham suas barbas de molho"!

Antonio Brandileone abrandileone@uol.com.br

Assis

________

IDELI SALVATTI

"Vou cumprir as promessas feitas aos parlamentares e valorizar as bases governamentais", disse a nova ministra. As perguntas que não querem calar: quais as promessas que Ideli Salvatti fez aos parlamentares e qual o valor que ela pretende acrescentar às bases, já que elas até o momento só souberam atender às determinações do governo Dilma/Lula? Para quando está programada a próxima lambança?

Lêonidas Marques leo_vr@terra.com.br

Volta Redonda (RJ)

________

AS PRATELEIRAS DE IDELI

A respeito da arrumação das prateleiras da ministra Ideli: a ministra está plagiando o animador Sílvio Santos, ao afirmar que vai arrumar as prateleiras cheias de pó dó Palácio do Planalto? Mais direto seria usar a própria musiquinha do animador: "Quem quer dinheiro ?"

Não teria mãos para atender os pedidos de aviõezinhos.

José Lima Martelletti jmartelletti@terra.com.br

São Paulo

________

TROCA-TROCA

A foto é de uma mulher extremamente preocupada e pressionada, tomando decisões de "troca-

troca" que não queria; entre Ideli e Luiz Sérgio, elementos inexpressivos que não ajudam a governar. São absolutamente medíocres e sem carisma popular. Cancelar os dois Ministérios é bom senso e enorme economia. O seu dedo na testa num rosto deformado e os dedos da mão direita contorcidos, são as expressões maiores de uma mulher, de origem búlgara, que está sendo obrigada a aceitar. Isto não é aceitável pela sua origem; deixem ela governar no seu estilo e com a sua inteligência escolhendo aqueles que quer como braços direitos e administrar um país continental e extremamente problemático. Preocupo-me por reações que relembram "Jânio Quadros" e tudo isto é injusto e extremamente negativo para o Brasil, consequentemente para o presidente.

Jürgen Detlev Vageler vatra_ind@yahoo.com.br

Campinas

________

JANGO E BRIZOLA, AFINAL

Afinal, parece estarmos atingindo as metas dos dois famosos políticos, o estabelecimento da "República Sindicalista do Brasil". Observando-se o perfil do governo nos últimos anos, ministros, dirigentes de estatais e dos principais fundos de pensão, verifica-se que estamos chegando lá, se já não chegamos. Greves com objetivos políticos devem aumentar nos próximos meses - indústria automobilística, aeroportuários, funcionários públicos e outras categorias - aumentando a pressão. Bombeiros já iniciam a demonstração de como será. Lembram Inglaterra 1979 antes de Thatcher? Enquanto isso a oposição dorme.

Fabio Figueiredo fafig3@terra.com.br

São Paulo

________

PALOCCI DE VOLTA

Penso ser uma tremenda injustiça abrir mão do Palocci no governo. Puro desperdício de talento! Como disse Lulla, o ex-ministro já prestou excelentes serviços ao PT. Seria lógico dar a ele o Ministério da Pesca. Na certa multiplicaria os peixes e o país seria respeitado no mundo todo como grande produtor de pescados aproveitando sua infinidade de rios e o fabuloso potencial de mar que tem em suas costas. Estaria justificada a existência de um Ministério da Pesca que até agora só serve para abrigar companheiros sem nenhuma expressão política, como o carioca Luis Sérgio (???).

Reinaldo Grassi reigrassi@gmail.com

Limeira

________

JUGAMENTO OU COMPLACÊNCIA?

A brilhante entrevista do desembargador Walter concedida ao Estadão de domingo, no caderno Aliás, colocou a nu o nosso "prestigiado" procurador-geral da República e deixou nossa "presidentA" em mais um rolo.

Carlos Rolim Affonso profrolim@globo.com

São Paulo

________

PALOCCI E AL CAPONE

Walter Maierovitch no caderno Aliás de 12/6 diminuiu a capacidade de Al Capone diante da atuação do ex-ministro Palocci quanto ao valor mostrado (?) como conseguido em períodos distintos. Faltou dizer que diante das circunstâncias, Al Capone foi muito melhor, afinal, ele tinha contra si o governo e maior parte do povo, o que não é o caso do nosso expoente, aliás, muito pelo contrário.

Hildo Molina h.molina@terra.com.br

São Paulo

________

JUSTIFICAÇÃO PETISTA

O sr. José Dirceu se ofereceu e foi aceito escrever uma artigo para uma revista, cujo título, já dispensa o texto. Eis o título da peça: "O papel do PT no Brasil" 48 milhões de brasileiros já sabem, pois votaram contra o PT nas últimas eleições presidenciais. Mais qual é o papel do PT no Brasil? Historicamente, será reconhecido como o governo mais corrupto que o Brasil já teve, batendo de longe o do Sarney. É o papel de armário, um grande armário capaz de abrigar milhares e milhares de "cumpanheiros", independente de qualificação ou profissão basta ser petista, ou seja, um cabidão de empregos. Desviar dinheiro público nas mãos desse "cumpanheiros" pode, desde que o recurso venha para o PT, não importa a forma. Dar abrigo a terroristas, o último foi Battisti, mas já teve das Farc, se for de direita, extradição nele, mas se for de esquerda, tudo bem. Prestigiar esse aprendizes de ditadores e desrespeitadores dos direitos humanos, vamos citar alguns: Evo Morales, Hugo Chávez, Fidel e Fidel, o presidente do Irã. Perdoar as dividas de países da América do Sul e África, deixando de ver o próprio umbigo. Esta minando a educação brasileira ensinado falar errado e alterando as leis da matemática, graças um ministro que não cansa de se demonstrar incompetente, mas é amigo do "rei". Tudo sem falar no uso e abuso da doutrina de Joseph Goebbels, aquele amigo do Hitler, que soltava uma mentira e não descansava até o povo tê-la como "verdade". Fez também a mágica da multiplicação de fortuna, tendo os mais notório seu Palocci e o "Lulinha" que do nada é um maiores fazendeiros no Pará e produtor de embriões bovinos em São Paulo. Não se deve esquecer que o PT preferiu dar o peixe a ensinar a pescar, que nada mais foi de inescrupuloso método de cooperar eleitores. E, para encerrar, por absoluta falta de espaço, não tem o menor pudor de comprar senadores, deputados, prefeitos, enfim todos quantos atravessem seu caminho para a perpetuação no poder. E, antes que me esqueça, preste atenção no que esta ocorrendo no oriente médio, onde déspotas e ditadores estão com os dias contados.

Carlos Benedito Pereira da Silva advcpereira@ig.com.br

Rio Claro

________

ISONOMIA

Tendo em vista as grandes e descaradas falcatruas do PT no governo, e por uma questão de isonomia - e só por uma questão de isonomia -, não seria o caso de se chamar o sr. Fernando Collor, o famigerado caçador de marajás, de volta, para terminar o governo dele? Afinal, a isonomia, assegurada como princípio na Constituição, diz respeito à igualdade de todos perante a lei.

Euclides Rossignoli euros@ig.com.br

Itatinga

________

ORGULHO PAULISTA

Marta Suplicy empresta casa na praia para Palocci se refugiar da imprensa selvagem depois das denúncias de enriquecimento repentino. O senador Suplicy acolhe e dá guarida o ex-ativista Batistti, acusado de cometer quatro homicídios na Itália. O ex-casal 20 continua abraçando os errados. São Paulo sempre orgulha de ser "primeiro mundo" mas bem que poderia escolher melhor seus representantes não?

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

________

RAZÕES HUMANITÁRIAS

É preciso que se combata a corrupção implacavelmente pelo bem do povo. Para os mais tolerantes, se não for por motivos éticos que seja ao menos, por razões humanitárias pois cada tostão embolsado pelo homem público de forma ilícita, mesmo que juridicamente legal (sobretudo aquele que beneficia grandes empresas), será subtraído do povo na mesma proporção, já que o capital jamais toma prejuízo nem dá nada de graça. Cada real assim adquirido pelos novos miliardários terá sido retirado da Saúde, da Educação, Habitação, Segurança, Saneamento Básico, serviços tão essenciais para a melhoria da qualidade de vida da população. De onde se conclui que, na verdade, pais rico é país sem corrupção.

Eliana França Leme efleme@terra.com.br

São Paulo

________

PRÁTICA RECORRENTE

O escândalo envolvendo a Prefeitura de Campinas está indo longe e pode chegar ao governo federal. O MP de Campinas resolveu abrir as caixas pretas da Senasa, de Dudu Godoy, marqueteiro de Lula em 1998, que foi também secretario de Comunicação no governo de Zeca do PT e dos empresários Giovane Favieri e Armando Peralta Barbosa, sócios NDEC e acusados de terem participado em um esquema(venda para o governo de notas fiscais de serviços superfaturados). Cerca R$30 milhões teriam saído dos cofres da prefeitura de Mato Grosso do Sul). A história se repete. Venda de notas fiscais de serviços tem sido uma prática recorrente nos últimos tempos e nos governos petistas. Se a investigação vai produzir frutos não se sabe, mas o que se sabe é que se quiserem de fato descobrir a fraude precisam cruzar os dados com a morte de Celso Daniel e Toninho do PT. Depois de assistir ao judiciário ajoelhar-se perante o executivo, pode se esperar pelo desfecho das investigações. Outra grande pizza, pois serão absolvidos por falta de provas.

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

________

FOGUEIRA HISTÓRICA

Fogueira junina nunca poderá ser considerada uma prática ecologicamente correto. Mas, que tal uma fogueira histórica e politicamente correta? Com o sigilo eterno para documentos, proposto pelos nobres ex-presidentes que hoje fazem farra no Senado, a intermediação da ministra Ideli Salvatti e a conivência da dona Dilma, algumas toneladas de papel se tornarão sem o menor valor e poderiam ser usados no próximo dia de São João para incandescer a fogueira no "arraiá" do Torto, tranquilizando corações e mentes. Sugiro que a ministra Ideli, vestida a caráter, chegue cedo ao evento para riscar o fósforo, ela merece.

Humberto de Luna Freire Filho hlffilho@gmail.com

São Paulo

________

ONTEM E HOJE

Ontem, devido à complacência do Regime Militar Brasileiro que, ao invés de proceder como a "democracia cubana", os presos políticos "duramente maltratados" hoje gozam de excelente saúde, receberam generosas indenizações e desfrutam de invejáveis aposentadorias isentas de imposto de renda - que nenhum operário (contribuinte durante décadas), consegue do INSS. A consequência mais nefasta é que os perseguidos de ontem, hoje são os impunes mandantes com a chave do cofre, acolhem e protegem a bandidagem internacional.

Humberto Schuwartz Soares hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

________

O BRASIL DE HOJE

O poder político está esfacelado, imobilizado, está baseado ideologicamente no marxismo-leninismo cujas ideias estão exterminadas. O PT, partido majoritário está apoiado pelo PMDB cujos membros, em sua esmagadora maioria, são oportunistas que somente pensam em cargos e não realizam nada. A corrupção pelo Brasil campeia em todos os níveis de governo, o recente caso do ex-ministro Palocci comprova está assertiva. A economia que se agigantou durante alguns anos vem dando provas de esgotamento. O nosso PIB permanece em níveis baixos, não avança devido ao elevado grau de corrupção. Obras de infraestrutura necessárias para alavancar o desenvolvimento não avançam devido à falta de estradas, aeroportos, portos e água vias. Os dinossauros do governo demagogicamente preferem realizar copa do mundo e olimpíadas, ao invés de oferecer ao povo melhores condições de vida. O social foi o setor que o governo passado mais atuou. Politicamente ofereceu condições para torná-lo um líder de expressão mundial. Conseguiu 80% de aprovação popular, porém não resolveu os angustiosos problemas da pobreza, criminalidade e habitação. Criou o PAC, plano mirabolante que não avançou, e até agora, vários itens do referido plano não saíram do papel. O setor militar está degradado materialmente e psicologicamente. Os baixos salários vêm ocasionando defecção nas Forças Armadas. Os comunistas preferem desenterrar a lei da anistia, não sabemos com que interesse ou finalidade. Caso o 31 de março de 1964 não fosse apoiado pela população e pela mídia, hoje estaria atuando no país uma Farc, a exemplo do que acontece na Colômbia. Na luta contra a subversão morreram mais de 350 militares e civis. Nestes 25 anos após o regime militar o país pouco se desenvolveu, apenas vimos aumentar consideravelmente a insegurança, a criminalidade e a corrupção. Muda, Brasil!

Carlos Alberto de Macedo Garcia mccgarcia@terra.com.br

São Paulo

________

SÃO TODOS IGUAIS

O governo vai abrir o cofre para acalmar o Congresso! Depois da ditadura militar, temos um Congresso de fachada que não consegue esconder a ditadura da corrupção em que estamos.

Luiz Fernando D'Ávila lfd_avila@hotmail.com

Rio de Janeiro

________

SEGREDOS A REVELAR

O Ministério Público Federal anunciou decisão (14/6, A7) de digitalizar e disponibilizar na internet mais de 1 milhão de páginas dos processos no STM contra presos do período da ditadura. Porque o Projeto "Nunca Mais" não disponibiliza também para o STF os segredos das falcatruas do mensalão, mensaleiros; real motivo para anistiar Cesare Battisti; morte dos prefeitos Toninho e Celso Daniel; gastos com os cartões corporativos; "sumiço" do processo dos atos secretos no Senado, etc...

José Ávila da Rocha peseguranca@yahoo.com.br

São Paulo

________

INSULTO AO BRASILEIRO INDIGNADO

Há dias, o leitor José Piacsek Neto publicou uma carta no portal do Estadão em que dizia: "os que estiverem envergonhados que mudem para a Itália e arrumem um emprego por lá e nunca mais voltem para cá". Quem ele pensa que é? Com que autoridade fala uma besteira destas?. Não podemos nos sentir ultrajados por uma decisão absurda, contra toda a lógica, de nossas autoridades? A decisão de acolher aqui um terrorista assassino, julgado em sua terra e condenado à prisão perpétua foi sim um acinte, um ultraje, não só à Itália, mas a todos os brasileiros de bem. Só ficaram contentes com a decisão os bandidos e terroristas que se sentiram cada vez mais seguros em nosso país, nós, cidadãos honestos e pagadores de impostos estamos cada vez mais ameaçados pela bandidagem reinante em todos os níveis!

Antonio Carlos Pereira acpereira1939@com4.com.br

Batatais

________

DANO MORAL

A decisão do Supremo Tribunal Federal foi um grande dano moral à Nação, no caso do assassino italiano Cesare Battisti, mas, como democracia que quer ser exemplo para o mundo, nosso Código Civil deixa muito a desejar, pois o povo não tem o direito de processar por dano moral o juiz que julga sem responsabilidade, em favor de um bandido protegido por um ex presidente que sempre zombou da lei como é de conhecimento publico. Por esta deficiência do Código Civil é que vemos julgamentos as vezes com resultados totalmente descabidos no judiciário em geral,e ninguém pode fazer nada.

Jose Mendes josemendesca@ig.com.br

Votorantim

________

SUPREMO TRIBUNAL CELESTIAL

Dizem que no Brasil não existe pena de morte, não existe o corredor da morte, todavia esquecem de mencionar as pessoas que morrem nos corredores dos hospitais falidos por falta de um atendimento digno e humano. Aqui não existem guerras, porém o número de pessoas assassinadas supera o número de mortos em países em conflitos como Iraque e Afeganistão. Enquanto exportamos milhões de toneladas de alimentos, batendo recorde de produção de alimentos, a desigualdade existente faz com que milhares de brasileiros morram de fome. Nossa democracia é sinônimo de impunidade, os inocentes agora morrem por drogados que perambulam como zumbis por este país mal governado que parece que também vive drogado, principalmente quem deveria cuidar dele. Não temos terremotos, nem tsunamis, porém uma parcela de políticos causa um estrago bem maior que vários tsunamis juntos. Lei Suprema no Brasil só que exclusivamente para gringos, mas se algum brasileiro se sentir humilhado e desamparado, injustiçado poderá recorrer ao Supremo Tribunal Celestial, porque com um país igual a este, só por Deus mesmo.

Manoel José Rodrigues manoeljos@correios.net.br

Alvorada do Sul (PR)

________

STF

É uma pena que o mandato de presidente do STF seja bienal. Cezar Peluso é o primeiro que tem peito pra não fazer o jogo do Planalto, depois de muitos anos da subserviência de

antecessores.

Conrado de Paulo conrado.paulo@uol.com.br

Bragança Paulista

________

PEC DO PELUSO

Temos visto neste jornal artigos de advogados como o Dr. Mariz de Oliveira defendendo com afinco a 4rta instância jurisdicional no ordenamento jurídico do Brasil se opondo a chamada "PEC do Peluso". Um mínimo de decência deveria instruir tal defesa liminarmente se declarando parte interessada na defesa de "ene" instâncias, quantas mais melhor, porque não?

e só depois se enrolar na bandeira da defesa do sagrado direito de defesa, do contraditório etc.

Fernando Pierry fernando.pierry@uol.com.br

São Paulo

________

BRINDISI!

O povo italiano, em homenagem à soltura do terrorista em terras brasileiras, poderia esquecer a Copa do (I)mundo de 2014, não enviando sua Azzurra e, imediatamente, enviar alguns cidadãos para cumprimentá-lo com um abraço bem apertado.

Flavio Marcus Juliano opegapulhas@terra.com.br

São Paulo

________

FRONTEIRAS

O Brasil faz fronteira com nove dos 11 países da América do Sul. Mas existem dois vizinhos

que são rotas de tudo quanto é muambas, inclusive armas e drogas. O Paraguai e Bolívia são dois países que vivem na base da ilegalidade. Vendem "quase" tudo para o Brasil na base do contrabando! O Brasil perde bilhões de reais em impostos, além de não gerar emprego! O Paraguai já é um problema desde a construção de Itaipu, onde se tornou nosso sócio sem ter dinheiro, ao custo de US$ 30 bilhões. O pagamento da dívida é feito com o excedente da energia dos paraguaios ate 2023 (isso sim que é sociedade). E os Bolivianos que deram golpe na Petrobrás. O acordo era para explorar gás natural em solo boliviano ao custo combinado, mas o presidente Evo Morales surrupiou as nossas refinarias! Há dias o indiozinho afirmou que todo carro ilegal em seu país será legalizado! Este abominável presidente quer ampliar ainda mais os roubos e furtos de veículos no Brasil! Eu não sei quem é pior, os nossos vizinhos ou os nossos cúmplices administradores!

Alex Tanner alextanner.sss@hotmail.com

Sumaré

________

DEVOLUÇÃO DE TERRAS

Na guerra do Paraguai o Brasil vencedor devolveu aos paraguaios todas as terras que havia dominado. Numa delas estava a do rio onde está situada a Hidrelétrica de Itaipu. Se não tivéssemos devolvido não estaríamos pagando US$ 360 milhões de dólares ao Paraguai por conta de que, metade do rio Uruguai pertence aos paraguaios, e não gastaram um centavo sequer para essa incrível obra. Por que temos de pagá-los?

Alberto Nunes albertonunes77@hotmail.com

Itapevi

________

METÁFORA

A construção da sede da Petrobrás em Vitória se constitui numa metáfora do País, ou num custo de 544% a mais do que o valor previsto! Diferença de recursos públicos, que na sua maior parcela, certamente terão sido carreados para os bolsos dos dirigentes daquela Estatal envolvidos com as empreiteiras, absolutamente reincidentes com a corrupção! É por isso que faltam recursos para a Saúde, Educação, Segurança, Saneamento básico, aeroportos, rodovias, ferrovias, hidrelétricas e o brasileiro comum é atendido nos corredores dos hospitais públicos, a gasolina é uma das mais caras do mundo, os impostos são os maiores do planeta, os bombeiros são presos e criminosos como Battisti soltos!

Eugênio José Alati eugeniojosealati@yahoo.com.br

Campinas

________

O APAGÃO E A ELETROPAULO

Achei fantástica a notícia de que o Procon/Ministério Público iriam pedir intervenção na Eletropaulo devido constantes apagões em São Paulo. Tenho registrado diariamente em minha área, vários apagãozinhos que desprogramam os equipamentos e em algumas vezes queimam as câmeras de vigilância. No dia do vendaval, fiquei sem energia das 18:00 até 2:00h, meu carro passou a noite na rua. Achei engraçado comunicado da Eletropaulo citando que eles fazem indenizações dos danos causados, é uma piada. Entrei no site e li o regulamento para tentar obter a indenização. O cliente tem de esperar até 10 dias para uma equipe vistoriar os danos, caso o cliente trocar o equipamento ou consertar antes da vistoria, não tem direito a indenização. Mesmo atendendo toda esta exigência , não há um prazo para a indenização. No meu caso não seria possível aguardar 10 dias para consertar meu sistema de segurança (queimaram duas fontes e uma câmera). É uma maneira de não assumir suas responsabilidades, é isto que temos de uma concessionária de serviços que a Anatel nem toma conhecimento.

Jose Edelzio Melo dos Santos edelzio@terra.com.br

Santo André

________

WSJ E MANTEGA

Nas sombras e despercebido dos noticiários graças a tantos encantos e desencantos no Planalto; veio o Wall Street Journal escarafunchar na calmaria em que o Ministro da Fazenda estava. Analisa o periódico os males do excesso de crédito em passado recente a dinamizar a economia; o chamado - "espetáculo do crescimento de Lula da Silva"; e decorrente pressão inflacionária como herança "bendita" para Dilma. Na verdade pouco cita além da bestialidade populista de desperdiçar recursos em uma Copa do mundo; Olimpíadas e altas taxas de juros. Mas o sentido das colocações poderiam se completar; naquilo que o ministro não alude publicamente como a expansão da base monetária que medida pela média dos saldos diários (fonte BC) teve um aumento nominal de 183% entre 2002 e 2010 - e 13,4% de incremento em relação ao PIB no mesmo período. Ignorar os mandamentos da teoria quantitativa da moeda assim como os indicadores que em passado recente na febre de crédito apontaram para essa situação que ora vivemos foi e é um erro. Um absurdo; vendeu-se o jantar para pagar o almoço. O atual ministro era o mesmo, e fiador durante a campanha eleitoral de que não haveria problemas. Isto era impossível pela simples dinâmica da economia internacional onde os juros internos brasileiros, mesmo que não elevados fossem agora, continuariam em altos níveis atraindo capital especulativo, inflando o crédito fácil; e se agora não o BC não elevar o juros pior ficará. Se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. O efeito multiplicador da base M1 (efeito multiplicador do crédito gerado no sistema financeiro), aos meios de pagamento no conceito M4 (papel moeda/depósitos a vista/poupanças/investimentos/títulos públicos etc.) causou um aumento nominal entre 2002 e 2010 de 274%; ou um incremente real ao PIB de 50,5% no mesmo período. Fale o que falar, e se assim desejar a quem acreditar, mas bem deve saber o ministro, que tão somente muita severidade nas contas dos gastos governamentais, e que como noticiado dias atrás aumentaram, poderá haver controle eficaz da pressão inflacionária fruto da libertinagem de gastos no reinado de Lula da Silva. Lamentavelmente, não é esta a visão do governo e do congresso de moral desvalida além de um ministério incompetente. Nossa chance é da Presidente Dilma virar a mesa, assim esperamos.

Oswaldo Colombo Filho colomboconsult@gmail.com

São Paulo

________

POUPANÇA LENTA DEMAIS

Após 20 anos de espera pelo julgamento procedente aos direitos dos poupadores, na recuperação inflacionária/planos econômicos, além de estar esgotado qualquer recurso dos bancos, a Suprema Corte de Gilmar Mendes retém os pagamentos dos direitos para analisar o analisado... Até quando?

Antonio de Souza D Agrella antoniodagrella@yahoo.com.br

São Paulo

________

SÃO PAULO DAS BICICLETAS

Mais um ciclista morreu, atropelado por um ônibus, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. A vítima fatal, um senhor italiano, 68 anos, apaixonado por bicicletas, pai e avô. Até quando essas mortes desnecessárias irão se repetir? Já passou da hora da cidade permaner carente de ciclovias e que se dê segurança e boas condições de locomoção aos ciclistas. Nos países civilizados, as cidades contam com ciclovias e os ciclistas são respeitados. Até mesmo nas vizinhas Bogotá e Buenos Aires, isso acontece. Já no subdesenvolvido e atrasado Brasil, ao contrário, não há ciclovias minimamente adequadas e os ciclistas são tratados pelo poder público e pelos motoristas em geral como cidadãos de segunda classe, correndo sérios riscos. No caos do trânsito paulistano, o transporte por bicicleta é uma exceção á regra, pois é saudável, ecológico e não poluente. Logo, deveria ser valorizado e respeitado por todos.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

________

RESPONSABILIDADE OBJETIVA

Lamentável o atropelamento do ciclista empresário, mas antes de atribuirmos culpa aos indivíduos, no caso a um motorista de ônibus possuidor de referências testemunhais favoráveis por seu comportamento habitual, devemos ter em conta a responsabilidade objetiva do poder público, que dá mostras claras de inépcia para enfrentar problemas crônicos e sérios de uma metrópole que assumiu proporções gigantescas e sem a mínima ordem urbanística. Norma jurídica dispõe que os veículos devem trafegar, pelo menos, a um metro e meio de ciclistas. E há tantas outras, desse gênero, meramente declaratórias, posto que a realidade espacial em que circulamos não permite seu cumprimento. Há muito o que fazer para que um dos aglomerados mais densos do mundo adquira o mínimo de segurança e tranquilidade para seus habitantes.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

________

ABSURDO

Minha dúvida é: como manter 1,30 m de distância de um ciclista, se eles são os maiores mal educados e irresponsáveis no trânsito, junto com os tais motoboys ou mototaxistas? Hoje mesmo, um ciclista na BR 116 simplesmente trocou de pista sem nem sequer olhar se vinha carro ou não. Por que motivo vocês estão culpando tannnnto os carros e ônibus se os maiores responsáveis por suas mortes são os próprios infelizes e mal educados ciclistas? Não estou dizendo sobre o empresário que morreu, porque ele desequilibrou e foi atropelado segundo informações via TV, apesar que a família já está procurando um culpado. Mas em geral, a culpa é unicamente da bicicleta que eu já nem sei mais em que mão deve ocupar quando está dentro do centro urbano, direita ou esquerda? E as ciclovias, são para quem? Porque bicicleta acha que não tem que parar em sinal vermelho, obedecer toooodas as regras de trânsito? Afinal, é meio de transporte também. Não há lei real, verdadeira , que pune severamente os ciclistas e nós motoristas que levamos a culpa...

Marcela Ferraz Amaral marcelaferrazmg@yahoo.com.br

São Paulo

________

CICLOVIAS

Na maior parte das grandes e modernas metrópoles americanas e europeias não só existem redes extensas de ciclovias, como também um grande respeito pelos ciclistas e pedestres por parte dos motoristas. Em São Paulo é exatamente o oposto. Tentar mudar esta situação da noite para o dia apenas com medidas punitivas é ingênuo e utópico. É trabalho gradual de conscientização e é ainda prematuro e perigoso adotar outra postura que não a defensiva ao andar de bicicleta pela cidade ou atravessar a pé qualquer rua.

Luciano Harary lharary@hotmail.com

São Paulo

________

CIDADE IMPOSSÍVEL

A carta do sr. Carlito Sampaio Góes (Atropelamentos, 14/6, A2) soa como um brado contra o absurdo do que acontece na cidade de São Paulo. As 750 mortes por atropelamento por ano representam um número assustador. Somados aos motociclistas que morrem ou ficam aleijados esses números se transformam em números de uma guerra. E nada se faz, fingem que vão melhorar o transporte público, fazer ciclovias ou ciclofaixas. As já existentes estão sucateadas mas para efeito de propaganda a ciclofaixa de domingo vira uma maravilha mesmo sendo totalmente inútil para o dia a dia da cidade. Faixas de pedestres nunca são respeitadas mas para que haja fluidez dos carros a CET não quer interferir na ferocidade dos motoristas. O ciclista que morreu na Av.Sumaré era de família abastada e por isso houve notícia. Mas e os que morrem nas periferias e ninguém noticia ? Incrível como o paulistano se sujeitou ao domínio da indústria do automóvel e nunca se deu conta de que a cidade está impraticável e não exige dos governantes (de todos, especialmente os de nível municipal) que se faça algo, prefere assim que pode comprar mais um carro e entupir as ruas.

Maria Tereza Murray terezamurray@hotmail.com

São Paulo

________

MOTOCICLISTAS

Dificilmente um motociclista habilitado ousaria traçar uma trajetória igual, dobrando uma esquina, apertado entre o passeio e um ônibus. Em minha opinião, considerando o número irrisório de ciclovias existentes, apenas 35 km, proporcionalmente, morrem mais ciclistas do que motociclistas em acidentes de trânsito na cidade de São Paulo.

Sergio S. de Oliveira ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

________

KASSAB E A COMPRA DE VOTOS

Quero ver agora o dr. Osmar de Oliveira continuar com aquele ranço sobre o Estádio do Morumbi ter sido construído graças à ajuda do ex-governador Laudo Natel! Terreno, R$ 420 mi, etc... Boa sorte aos corintianos!

Nelson Piffer Jr. pifferjr86@gmail.com

São Paulo

________

O AGENTE KASSAB

Votei no Kassab para ser "prefeito" de São Paulo, e não um agente de interesses alheios. A cidade tem muitas demandas sociais, e o estádio do Corinthians é problemas deles, por isso sr.Serra muito cuidado ao avalizar o nome de alguém para tarefas importantes, pois só votei nesse sujeito pela sua indicação pública. Kassab nunca mais.

Ademar Monteiro de Moraes ammoraes57@hotmail.com

São Paulo

________

CENTENÁRIO

Santos joga a final da Libertadores no lendário Estádio Centenario em Montevideo. Se o coringão tivesse chegado à final, era capaz de o departamento de marketing alvinegro ter feito uma grande jogada de marketing associando o nome do estádio com o centenário corintiano. Ficou apenas a sugestão para o nome oficial do Itaquerão: Estádio Centenadio.

Luiz Henrique Penchiari luiz_penchiari@hotmail.com

Vinhedo

________

ENFRENTAR AS DROGAS

Lendo o artigo de Carlos Alberto Di Franco, Herói do combate às drogas (13/6, A2), e a carta sobre o mesmo assunto do sr. Renato Khair (13/6 - A2 e A3), ocorreu-me que esse assunto está sendo focado inadequadamente por nossos governantes. Como se trata de uma "guerra", com efeitos altamente nocivos especialmente para nossos jovens inexperientes, acho que devemos tratar de forma diferente os que produzem, os que distribuem e os que se tornam viciados pelo consumo de drogas (cada vez mais baratas e nocivas). Primeiro, acho que devemos criminalizar pesadamente a produção e a distribuição, formando barreiras bem preparadas e fortes, para dificultar ao máximo que drogas cheguem ao mercado consumidor. Não havendo disponibilidade, ou encarecendo demais o produto, o viciado seria obrigado a procurar tratamento. Aí se aplicaria o exemplo do sr. Leo de Oliveira, instalando-se centros de tratamento públicos em cidades estratégicas, nos moldes da Comunidade Terapêutica Horto de Deus, para recuperar os que, de fato, querem abandonar o vício. Como bem colocou o sr. Di Franco "a dependência química não admite discursos ingênuos, mas ações firmes e investimentos na prevenção e recuperação de dependentes". Os que provocam essa "desgraça" devem ser enfrentados criminalmente, com firmeza e disposição, e aos seus "atingidos" deve ser oferecido tratamento adequado para a recuperarem a saúde. O resto é ilusão!

Silvano Corrêa scorrea@uol.com.br

São Paulo

________

PREVENÇÃO

Tramita no Senado uma proposta para obrigar as crianças e adolescentes a ser internados para tratamento, quando envolvidos com drogas. Urge que tramite outra que garanta prevenção, isto é, a sua não entrada no mundo do crime através das drogas. Sair deste mundo é quase impossível quando não se possui alternativas de vida mais saudável. A ganância social agride a cada um desses sem opções de crescimento e enclausura toda a sociedade para sua própria defesa. É o que sobra para sustento desses abandonados pelas poderosas autoridades de nosso país. De nada adianta corrigir erros. Imprescindível é se esforçar para que eles não ocorram. Bom seria que nossos representantes entendessem isso. A quem mais recorrer?

João Coelho Vítola jvitola@globo.com

Brasília

________

ALTERNATIVA RACIONAL

Temos em São Paulo clínicas maravilhosas e eficientes para tratamento de dependentes de alcoolismo e drogas. Clínicas que mantêm os pacientes internos com equipes de profissionais multidisciplinares até sua cura, recuperação e reintegração a sociedades. Realmente, o paciente tem a sua vida transformada, a partir de três meses no mínimo. Salienta-se que, muitas dessas clinicas particulares, contam com perfeitos Cursos Técnicos, teóricos e práticos, profissionalizantes em várias áreas, como forma de laborterapia, a tornar o paciente produtivo a toda comunidade e ao nosso ordeiro pais. O custo para cada paciente é de cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês. Logo, se vê que estas extraordinárias e eficientes clinicas de recuperação e tratamento de dependentes de álcool e drogas são apenas para os ricos. Por que o Estado, mediante um convênio ou parceria, ainda não minimizou o sofrimento desses viciados, absolutamente incapazes da Cracolândia Paulista, internando-os nessas clinicas particulares, as quais podem até retirá-los das ruas com seus meios próprios, auxiliando assim as Autoridades Policiais, Judiciárias e de Saúde Pública do Estado? O Estado, poderia muito bem beneficiar essas clinicas que se responsabilizarem socialmente com os pacientes, mediante concessão de incentivos fiscais, além dos direitos inalienáveis que esses pacientes pobres e incapazes têm de receberem um salário mínimo por mês para o custeio de seus tratamentos pela Lei Orgânica da Assistência Social, além de outros benefícios por normas jurídicas programáticas para o custeio de seus tratamentos. Tudo para o respeito à vida e o bem da pessoa humana necessitada, prevenindo e reprimindo o trafico de entorpecentes de forma humana e racional com o menor custo ao Estado, que ficará dispensado de construir clinicas especializadas para estes fins, por sua vez maximizando os resultados e finalmente alcançado assim o bem maior, que é a recuperação e a proteção da vida individual a toda a sociedade.

Marco Antonio Azkoul azkoul@ig.com.br

São Paulo

________

O PORTO DE SANTOS E SEUS LIMITES

"Na próxima semana resolveremos definitivamente esse problema", foi o que disse o Ministro dos Portos, na semana passada, sobre sua expectativa de obter aprovação da Antaq (Ah! Velhas agências) para a proposta de novos (antigos) limites do Porto de Santos. Nos áureos tempos de Collor e, depois de Itamar, os portos brasileiros foram vítimas de ataques corsários e nesse período os limites do Porto de Santos foram alterados por uma portaria oriunda de um desvão qualquer, para beneficiar especificamente duas grandes empresas. Vamos ver como fica esse "braço-de-ferro" entre o justo e o direito e o poderoso interesse d a Usiminas e Ultrafértil. Há quem ainda acredite no certo, mas nós estamos pagando para ver.

Carlos Delphim Nogueira da Gama Neto carlosgama@conjeituras.com.br

Santos