Cartas - 16/09/2010

Mordaça

José Dirceu, o "boi de piranha" do mensalão, aquele mesmo que ficou em Cuba ao lado do seu guru Fidel Castro, onde aprendeu de tudo menos democracia, e que teve de fazer plástica no rosto para voltar ao Brasil, em palestra para sindicalistas petroleiros em Salvador declarou que no País existe "excesso de liberdade e do direito de expressão e de imprensa". Sua ex-companheira de guerrilha comunista no Brasil Dilma Rousseff ainda nem foi eleita e ele, com essas palavras, próprias da ditadura socialista, alerta que a mídia em geral poderá prejudicar o mandato da "presidenta". Estamos bem encaminhados para conhecer melhor o fundo do poço!

Roberto Stavale bobstal@dglnet.com.br

São Paulo

CARADURA

Será que o ex-ministro José Dirceu sabe que a revolução bolchevique foi há muito tempo, a União Soviética não existe mais e o Muro de Berlim já caiu? Criticar o "excesso de liberdade da imprensa", ou seja, defender a censura na caradura, é absurdo, desrespeitoso e imoral. Ofende nossa inteligência.

Luciano Harary lharary@hotmail.com

São Paulo

CENSURA NO BRASIL

Se o Estadão já está há 412 dias sob censura, o Brasil poderá ser censurado por quatro anos. Acorda, eleitor, o PT sabe muito bem executar essa manobra.

Ricardo Guilherme bleblanc@ig.com.br

Monte Alegre do Sul

PREVISÕES

O presidente Lula preconiza a eliminação do DEM, partido de oposição. José Dirceu já está avisando que, no governo de Dilma, quem vai mandar é o PT. Ameaça, também, que a imprensa tem liberdade demais... São sinais claros de que estamos indo para onde já estão a Venezuela, a Argentina, a Bolívia e o Equador. O atraso político nos espera. Com a aprovação de metade do eleitorado brasileiro. Difícil de entender.

Celso Battesini Ramalho leticialivros@hotmail.com

São Paulo

MÁSCARA CAINDO

É, primeiro, o Lula diz que tem de "extirpar o DEM" (ou seja, a oposição). Agora, o Zé Dirceu diz que o problema é que a imprensa tem liberdade demais. Não é possível que 50% da população que vota na Dilma não enxergue a intenção descarada dessa gente, que quer golpear este país!

Rodrigo Coutinho de Rezende rodrigo.rezende4@gmail.com

Poços de Caldas (MG)

SIBÉRIA

Quando um presidente fala em extirpar um partido adversário, como Lula, faz-me lembrar os expurgos de Stalin na velha e fracassada URSS: quem não comungava com ele deveria ser expurgado e mandado para a Sibéria.

Francisco da Costa Oliveira fco.paco@uol.com.br

São Paulo

PODER ABSOLUTO

Apoiado, FHC, alguém tem de parar o Lula. Pena que no mensalão o PSDB roeu a corda...

Gilberto Dib www.dib.com.br

São Paulo

"ERENICEGATE"

Tontos

Erenice Guerra: "Chamo a atenção do Brasil para a impressionante campanha de difamação que se inicia contra minha pessoa." Essa senhora acha que o Brasil é habitado só por tontos?

Maurício Lima mapeli@uol.com.br

São Paulo

PRECISA MAIS?

A ministra Erenice confirma ter recebido socialmente o empresário Fabio Baracat em sua residência, na companhia de seu filho lobista, mas exigiu que não portasse celular, relógio ou caneta, com receio de gravações. Basta ou precisa mais explicações? Aliás, quando a candidata Dilma apresentou a lista de seus bens pessoais à Justiça Eleitoral, causou perplexidade ter declarado guardar pessoalmente valor em espécie acima de R$ 100 mil, o que é típico de atividades ilegais, como jogo do bicho, tráfico de influência, etc. Agora, com a revelação dos escândalos na Casa Civil nos tempos em que ainda era ministra, a perplexidade desaparece.

Geraldo Veloso velosogc@hotmail.com

São Paulo

DIREITOS HUMANOS

Evasivas

Minimizar a importância da condenação de países violadores dos direitos humanos significa defender a impunidade dos que promovem atrocidades. Ao menosprezar a condenação no Conselho de Direitos Humanos da ONU, o Itamaraty deteriora tanto o direito internacional, que vê enfraquecida uma forma de ação legítima, quanto os direitos humanos, preteridos por um governo que dá prioridade à impunidade em detrimento das conquistas individuais. Pronunciar evasivas sobre diálogo com esses Estados é se esconder na retórica, pois canais diplomáticos já existem em inúmeros foros, incluído o próprio conselho. Este deve reservar-se a prerrogativa de condenar. É a condenação que constrange a obscuridade, a falta de transparência e a hipocrisia de regimes autoritários, e o mesmo vale para a política interna.

Stenio Andrade stenioandrade@gmail.com

Rio de Janeiro

CUBA

Passarinhos na gaiola

Os insanos ditadores cubanos querem dispensar 500 mil funcionários públicos para que eles busquem meio de subsistência na iniciativa privada que se pretende instituir no país. Um passarinho preso numa gaiola tem à disposição água e comida, mas não tem o principal, que é a liberdade. E quando solto não sabe como viver na natureza, conseguir comida e torna-se presa fácil para os predadores. O homem sem liberdade não desenvolve responsabilidade. Muitos desses inocentes cubanos em futuro próximo certamente acharão que o comunismo ou socialismo é melhor que a democracia, porque antes eles tinham o suficiente para viver e agora serão obrigados a se sujeitar a uma sociedade competitiva, na qual a produtividade é fundamental para o sustento de sua família. O caminho para a verdadeira liberdade é longo e sofrido!

Luiz Antonio da Silva lastucchi@yahoo.com.br

Ribeirão Preto

"Blindando Erenice Guerra: por solidariedade ou por cumplicidade?"

SERGIO S. DE OLIVEIRA / MONTE SANTO DE MINAS (MG), SOBRE O ESCÂNDALO DAS PROPINAS NA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA

ssoliveira@netsite.com.br

"Já imaginaram se a empresa laranja da sra. Erenice fosse em frente?!"

EDUARDO AUGUSTO DE CAMPOS PIRES / SÃO PAULO, IDEM

eacpires@terra.com.br

"Fecharam as portas depois da casa arrombada?"

VIRGILIO MELHADO PASSONI / PRAIA GRANDE, SOBRE AS NOVAS MEDIDAS PARA EVITAR VAZAMENTO DE DADOS FISCAIS

mmpassoni@gmail.com

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 4.505

TEMA DO DIA

Para Dirceu, mídia tem "liberdade demais"

Em palestra para sindicalistas, o ex-ministro faz críticas à imprensa e ao direito de expressão

"Para erros, há direito de resposta. Melhor desmentir mil notícias falsas a dar poder ao governo de ocultar uma verdadeira."

RENAN MARTINS LOPES

"A imprensa deve estar abaixo da Justiça e, no Brasil, ela fala o que quer, como quer, sem se importar com nada."

FRANCISCO MOISÉS DIAS DA COSTA

"José Dirceu é um democrata híbrido: se a imprensa exaltasse o PT seria boa. A questão é ela se meter onde ele não quer."

PAULO CESAR NOGUEIRA

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

PALOCCI DEVE AO FRANCENILDO. MAS A CAIXA PAGA

Em 2006 o então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, aproveitou-se do cargo para ordenar a quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa. Por esse motivo teve de deixar o Ministério. Agora, finalmente, a Justiça reconhece que é correto que seja paga uma indenização por danos morais ao caseiro. Será a suprema desfaçatez se esse pagamento de R$ 500 mil sair de uma estatal como a Caixa Econômica Federal, e não dos bolsos do Palocci. Que tal a OAB iniciar imediatamente uma ação nesse sentido?

Claudio Janowitzer cjano@terra.com.br

Rio de Janeiro

FARRA TOTAL

Francelino, aquele cidadão que teve o seu sigilo bancário quebrado, será indenizado em R$ 500 mil. Sabe de onde sairá esse dinheiro? Dos impostos que nós pagamos...

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Praia Grande

______________________

ZÉ DIRCEU, O DEMOCRATA

O sr. José ''mensalão'' Dirceu diz que há excesso na liberdade de imprensa em nosso país. Imaginem, se a nossa imprensa não fosse livre, os desmandos de sua quadrilha seriam sem tamanho. Ainda bem que temos uma imprensa livre e democrática. Por falar em liberdade, quando é que o Estadão voltará a ser livre? Abaixo a censura, viva a democracia!

Walter Francisco Barros walterfbarros@yahoo.com.br

Araçatuba

EXCESSO DE LIBERDADE...

José Dirceu devia abster-se de qualquer manifestação pública,

afinal, ele tem sobre seus ombros uma grande carga de ilícitos,

pelos quais há de pagar no futuro. Ele devia se lembrar de que nada

dura para sempre e parar de achar que ''os fins justificam os meios''.

Hoje o PT está no poder e o Lulla, segundo suas palavras, ''é duas

vezes maior que o PT''. Mas Lulla não dura para sempre, nenhum

homem dura para sempre.

Alvaro Salvi alvarosalvi@hotmail.com

Santo André

LIBERDADE?

Como podemos ficar tranquilos quanto ao futuro de nosso país, se o dirigente de um determinado partido se incomoda com a liberdade de expressão e de imprensa?

Claro, não é esse dirigente que está concorrendo às eleições, mas é ele quem dá as cartas nesse jogo de política. Cercear um dos preceitos BÁSICOS da nossa Constituição é um ato atentatório à dignidade e aos fundamentos deste país.

Cabe a nós, brasileiros, escolhermos nas próximas eleições o que queremos ser nos próximos quatro anos: uma população manipulada ou uma população ativa e pensante.

Flávio E. Passos f_e_passos@hotmail.com

São Paulo

INCÔMODO...

O ex-deputado José Dirceu reclama do excesso de liberdade da imprensa. Não era o que dizia o terrorista trocado juntamente com outros pelo embaixador americano sequestrado, na ditadura militar. Naquela ocasião não reclamavam da imprensa. Queriam mais que ele falasse para mostrar o regime que tinha sido imposto ao País, pois, do contrário, poderiam até ser mortos e ninguém saberia de nada. Graças a esta liberdade de imprensa hoje ele está de volta ao País, onde até nome falso usou no seu retorno do exterior. Mas a verdade é que quando esta liberdade começa a incomodar, começam a falar em exageros.

Panayotis Poulis ppoulis@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

SOVIET

Prezados Luiz Inácio Stalin Hitler da Silva e José Dirceu Goebbels de Oliveira e Silva, queiram ou não o Brasil é uma DEMOCRACIA, gostem os senhores ou não. Foi justamente ela, a democracia, que permitiu que gente como os senhores chegassem aonde chegaram. Infelizmente, o brasileiro de modo geral tem memória muito ruim. Fruto de uma educação pífia, que, aliás, os senhores com certeza fazem questão de manter. Um povo educado e pensante seria um perigo enorme para os vossos planos de perpetuação no poder. Extirpar a oposição e atacar a liberdade de expressão são coisas para seus amiguinhos do Irã e da Venezuela. Aqui, não. Sob hipótese alguma. Por mais que os senhores botem seus asseclas, que agem a soldo de vosso partido, ou quadrilha, se preferirem, para tentar sabotar as nossas instituições, não terão êxito. Muitos HOMENS DE BEM estão alertas para coibir os planos totalitários que envolvem vossas porcas mentes. Podem tratar de voltar ao porão de onde nunca deveriam ter saído. Não seremos uma União Soviética ou uma Alemanha nazista. Jamais!

Antonio Fernando Ferreira rdseg@terra.com.br

São Paulo

QUIRÓPTERO

José Dirceu afirmou que a imprensa vive um excesso de liberdade e deu a eleição de Dilma como certa. Sabem o que isso significa? Que o morcegão vai voltar com tudo! Agora juntemos o histórico do PT com o aprendizado deles nestes oito anos e temos a ira de Ahmadinejad, os ideais castristas, a ditadura venezuelana e a cara de pau dos Kirchners. O PT é um câncer. E o Brasil está doente. Acordem, brasileiros!

Sérgio Eckermann Passos sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

CENSURA

A declaração do Zé Dirceu não deixa nenhuma dúvida de que o Lulla e o PT têm participação na censura descarada imposta ao ESTADÃO.

Paulo Francisco Siqueira dos Santos paulosiqueirasantos@hotmail.com

Santa Rita do Passa Quatro

MOSTRANDO AS GARRAS

O José Dirceu, em palestra a sindicalistas, atacou o que chama de "excesso de liberdade e do direito de expressão e da imprensa", que são valores inalienáveis dos regimes democráticos. Recém-emerso do silêncio forçado e ansioso para varrer para baixo do tapete as sujeiras perpetradas nos bastidores da Casa Civil, aproveitou-se das liberdades que condena e, finalmente, mostrou suas garras. Eis o que nos espera em futuro próximo.

Arnaldo Amado Ferreira Filho amadofilho@terra.com.br

São Paulo

DESFAÇATEZ

Diabólico Dirceu, desenvolto, discursa decretando a ditadura de Dilma. Decrépitos detratores! Deixar-nos-emos dirigir? Desistiremos? Dividiremos direitos? Dantesca desídia! Desfaçamos deprimente desígnio! Decidamos derrotar dilapidadores da democracia! Decida-se!

Gil Cordeiro Dias Ferreira gil.ferreira@globo.com

Rio de Janeireo

LIBERDADE DE IMPRENSA APEQUENADA

A liberdade de imprensa somente pode ser considerada como um valor absoluto, tal como já proclamado pelo Supremo Tribunal Federal, na esteira de memorável voto do ministro Carlos Britto, do qual brotou velho pensamento de Jean-Jacques Rousseau segundo o qual a liberdade - em geral - é o que torna os homens seres éticos com direitos e deveres. Dizia o filosófo que tirar a liberdade de um homem é tratá-lo como um bem móvel - como alguém incapaz de atividade espontânea, incapaz de distinguir entre o bem e o mal. Ao vislumbrar excesso na liberdade de imprensa no Brasil, José Dirceu reduz a estatura moral dos profissionais da mídia brasileira e faz tábua rasa da existência, em nosso ordenamento jurídico, de instrumentos normativos capazes de coibir possíveis excessos. Como ficou longe seu discurso daquele que galvanizava multidões de jovens em 1968.

Amadeu Roberto Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

PASTO E REPASTO

A imprensa livre atrapalha os ''projetos'' dos "cumpanheros". O sonho do Zé Dirceu é ter um único jornal no País, que eu sugiro se chame ''O Capim'', nome parecido com o "Granma" cubano ou o "Pravda" da antiga URSS (parece prado..), todos da família das gramíneas. Sugiro também que ele seja impresso em papel macio e absorvente, pois, como em Cuba, teria, além de desinformações de interesse do partido, uso posterior bastante ecológico. Se for perfumado, melhor ainda!

Airton Moreira Sanches moreira.sanches@uol.com.br

São Paulo

SINAIS

Enquanto Lulla, num arroubo ''democrático'', quer extirpar um partido que lhe faz oposição, o mensaleiro José Dirceu declara na Bahia sua intolerância com a imprensa livre.

Isso, para mim, são sinais claros da ditadura que será imposta ao Brasil caso o PT venças as próximas eleições.

Fernando Fenerich ffenerich@gmail.com

São Paulo

OS DONOS

Zé Dirceu está coberto de razão, a imprensa está com excesso de liberdade. Basta ver no Congresso, a maioria dos senadores e deputados é dona de concessões de rádios e TVs, com a chamada imprensa a favor do governo, da corrupção, da mentira e da fraude. O excesso de liberdade e do direito de expressão e da imprensa só não incomodam quando favorecem o governo, quando criticam viram monopólio do mal. Pobre Brasil!

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

AUTOBLINDAGEM

Que direito tem José Dirceu - político cassado em 2005 por conta do escândalo do mensalão, aliás, até hoje não resolvido, como tudo nesse governo Lula - de criticar a imprensa e querer com isso limitar e censurar a liberdade e o direito de expressão da mesma? Provavelmente isso esteja ocorrendo porque, com a possível vitória da Dilma nas próximas eleições, ele com certeza retornará ao ''pudê'' e já quer estar blindado contra qualquer tipo de divulgação de ações por ele tomadas, porque até então tudo o que fez durante sua permanência no governo foi em benefício próprio.

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

POPULARIDADE

Lula não pode reclamar da imprensa, em especial da revista Veja, pois sua enorme popularidade deve muito a essa revista, basta verificar quantas vezes ele foi capa, e em grande estilo, nestes últimos oito anos. Realmente, isso mostra que tipo de gente é o povo brasileiro, para gostar dessa coisa tem um nome. Por que só o Estadão permanece censurado?Até quando?

Jose Mendes josemendesca@ig.com.br

Votorantim

Dirceu e a mídia

O sr. José Dirceu criticou o ''excesso de liberdade do direito de expressão da imprensa''. Não seja cara de pau, Zé Dirceu, nem insulte minha inteligência, pois se, com uma mídia ativa, a sua turma faz o que faz, imagine sem a fiscalização da imprensa!

Sabemos que o Judiciário está na mão do ''cara'', de qualquer forma.

Celso Vicente Fiorini celsofiorini@ig.com.br

São Paulo

______________________

NU

"Excesso de liberdade" de imprensa no País? Mentor intelectual do mensalão, autor da lei da mordaça, que não prosperou, o antigo ''combatente'' da ditadura militar se mostra nu e que, chegando ao poder, tudo pode. Quem sabe Dirceu, precisando num futuro próximo, experimente contra os ''inimigos'' a tortura.

Marcos Barbosa micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

FICHA-SUJA

É impressionante a notoriedade que o deposto ex-ministro José Dirceu, responsável pelo escândalo do mensalão, crime abafado por ter envolvidos poderosos ligados ao governo do PT, vem obtendo ao longo do tempo na mídia. Temos outros brasileiros brilhantes e com passado e presente limpos para darem tanta importância, daí não se esperar muito do sucesso da Lei da Ficha Limpa. José Dirceu é ficha-sujíssima.

Julio Jose de Melo julinho1952@hotmail.com

Sete Lagoas (MG)

O QUE VEM POR AÍ

O cassado Zé Dirceu, colega de armas da Dilma, não perde oportunidade de agredir a democracia e desnudar seu subconsciente. Quando era arrogante ministro de Lula, defendia a Lei da Mordaça para o Ministério Público (entidade que tem poderes constitucionais para defender o regime democrático). Em Salvador, disse que a mídia tem ''excesso de liberdade''. Nem é preciso dizer o que farão se '' a colega de armas'' assumir a Presidência da República, ao lado de outros colegas de armas, como Erenice,Franklin Martins, Vannuchi, mais o apoio de Marco Aurélio Garcia, e ainda com o Senado nas mãos.

Aí as elites, que estão com Lula tremerão e todos nós aprenderemos com o sofrimento que virá. É só aguardar!

Sebastião Vanderlei Pinheiro vanderlei106@terra.com.br

São Paulo

DISTORÇÃO

Eu discordo de José Dirceu: a liberdade de imprensa não é exagerada no País.

Exagerada é a distorção que fazem da imunidade parlamentar, porto seguro de todo tipo de malandro.

Por falar nisso, o deputado Valdemar Costa Neto renunciou para não ser cassado! Ele não vai ser barrado pela Ficha Limpa?

Sergio Aparecido Nardelli sergio9@ig.com.br

São Paulo

RODÍZIO DE DITADORES

Embora Dilma tenha negado qualquer ligação, a verdade apareceu, e com ela aquilo que já se esperava. O homem do mensalão está trabalhando firme ao lado de Dilma e Lula, embora camuflado, uma especialidade que aprendeu nos cursos que Cuba oferecia gratuitamente aos aspirantes a ditadores. Os sinais do que poderá acontecer caso o PT ganhe as eleições são claros. Ao discursar na Bahia, Dirceu reclamou da liberdade de imprensa que existe no Brasil, de como fatos que a grande mídia noticia incomodam aqueles cujo plano é a perpetuação no poder, de como essa ameaça foi devidamente punida num país onde existe "democracia demais", a Venezuela. Agora é a vez de o sócio brasileiro mostrar a que veio, enquanto Fidel e Chávez declaram seu amor aos inimigos e à democracia. Estamos bem próximos do abismo, enquanto os anestesiados imaginam estar a um passo do paraíso.

Amâncio Lobo amanciolobo@uol.com.br

São Paulo

MENTIRA TEM PERNA CURTA

Pelo que lutavam Zé Dirceu e sua turma? Por uma imprensa menos livre? Pela censura de pensamentos, de expressão e cultural? Ora, então, qual o verdadeiro motivo, se com a ditadura militar já tínhamos isso?

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

CARIMBADA

Até o Zé, o do mensalão, afirmou que ''o problema do Brasil é o monopólio das grandes mídias e o excesso de liberdade e do direito de expressão e da imprensa''. Será que se confundiu ou esqueceu que o nosso regime é democrático e que a nossa Constituição nos oferece essa prerrogativa? Ou pensou que estava num daqueles países que subjugam os seus cidadãos? Felizmente, ainda bem que temos a liberdade de expressão e da imprensa, sem o que não poderia ter-se expressado da forma que o fez, sendo um ''cassado político''. Que bom que a nossa Constituição e o Estado Democrático de Direito nos permitem usar e abusar desse direito, muito embora o Estadão esteja sob censura há 412 dias, que absurdo! O Zé também disse que o presidente Lula é ''duas vezes maior'' que o PT. Só duas? Disso temos certeza, tanto é que o PT só referendou a candidata por ele determinada. Sabe tudo! E deu o seu ''palpite'': que, independentemente das recentes ''denúncias'', a eleição da candidata do PT à Presidência ''está carimbada''.

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

NAS MÃOS DE BANDIDOS

A julgar pelo noticiário da imprensa escrita (livre, ao menos por enquanto), com a eleição de Dilma estaremos sendo entregue nas mãos de bandidos. Ou já estamos e ainda não percebemos?

Vicente Bento de Oliveira vicente-bento@uol.com.br

Lençóis Paulista

QUADRILHA PETISTA

Notícias que nos chegam dão conta de que, em função de dois artigos publicados em defesa da propriedade da terra por dom Aldo Pagotto, arcebispo metropolitano da Paraíba, vândalos petistas, no dia 1.º do corrente, protestaram em frente à Cúria Metropolitana e picharam toda a sua fachada artística e patrimonial com palavras de protesto. Essa é a atitude constante da petralhada, que não tem opinião própria e não admite que o semelhante a tenha contrária à sua, espremida que está entre dois antolhos. E ainda José Dirceu se propõe a implantar censura à imprensa. Assim, estamos caminhando para o caos total, onde ninguém mais terá o direito de se expressar - é a cubanização do Brasil. E será que nosso pavilhão continuará verde e amarelo ou será salpicado de vermelho? Quem decide é o povo.

João Roberto Gullino jrgullino@oi.com.br

Petrópolis (RJ)

RECEITAS E POESIAS

O Estadão publica diariamente o número de dias em que se encontra sob censura.

Aproveitem tal possibilidade enquanto é tempo, pois, pelo andar da carruagem, com a mais que provável eleição da democrática ex-guerrilheira, o retorno de Dirceu (que, entre tantas barbaridades realizadas e ditas, vê a mídia com ''excesso de liberdade''), o chefe da quadrilha louco para ''extirpar'' qualquer partido que seja de oposição, dona Erenice Guerra fabricando dossiês à vontade , agentes da Receita com carta branca para devassarem o que e quem quiserem, um senado e uma câmara (mais que minúsculos) compostos pelos mais execráveis candidatos, que fatalmente serão eleitos para comporem a base de apoio necessária à implantação do Reich dos 1000 anos do Grande Líder Lulla, caberá ao Estadão e aos demais órgãos de mídia, apenas e tão somente, a publicação de receitas e poesias. Aguardem.

Renato Otto Ortlepp renatotto@hotmail.com

São Paulo

ILIBADA FIGURA

A ilibada figura do Zé Dirceu, discursando para meia dúzia de sindicalistas, embalado por uma dor de cotovelo sem fim, falando em calar a imprensa? Provavelmente ele se belisca 24 horas por dia por ter ido com muita sede ao pote. Se tivesse esperado um pouquinho mais, seria ele hoje o candidato a substituir Lulla! O lugar que ele sonha desde os anos 70, para repetir a façanha do seu ídolo Fidel em Cuba. Mas sua ansia em cumprir seu propósito o fez meter os pés pelas mãos e sair comprando toda a patota do Congresso, e deu no que deu. Foi cassado e está sendo julgado por formação de quadrilha e outros inúmeros delitos nada democráticos. É até compreensível essa raiva de Dirceu pela imprensa investigativa. Se não fosse a imprensa livre, seria ele o ungido a substituir "çeu" guia? Até hoje me pergunto: não teria sido Lulla quem criou toda essa confusão para se ver livre dele? Se Fidel fez com o Che, por que não fazer com Dirceu?

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

REPÚBLICA DESFIGURADA

O retrato que vemos hoje do Brasil é de uma República desfigurada, na qual a corrupção se tornou epidêmica e as instituições, fragilizadas, com a

volta da censura à imprensa e a teoria maquiavélica que conspira contra a normalidade da transparência democrática, pois tudo é feito sem o

necessário espírito público. E da forma como marchamos, poderemos ter sobressaltos em tempo breve.

Carlos Henrique Abrão abraoc@uol.com.br

São Paulo

LIQUIDIFICADOR

O ex-ministro José Dirceu procurou causar impacto com as declarações e desviar a opinião pública do episódio Erenice Guerra. Criticou Sarney, Calheiros, o PMDB e o ministro do Supremo Ayres Britto, por defender a vigência imediata da Lei da Ficha Limpa, além de ter contrariado o próprio Lula, ao dizer que a vitória de Dilma, para o PT, será mais importante do que foram as do atual presidente. Quis prestar um serviço e prestou um desserviço. Sobretudo porque não levou em conta que Lula mandou a Polícia Federal investigar Israel Guerra, filho da chefe da Casa Civil. Assim agindo, forçou-a a pedir o afastamento do cargo. Dirceu, ainda por cima, atacou o Judiciário e a imprensa. Colocou todos os ingredientes no liquidificador.

Francisco Pedro do Coutto pedrocoutto7@yahoo.com.br

Rio de Janeiero

A VERDADEIRA REVOLUÇÃO PETISTA

O ministro da Fazenda, que é responsável por vários órgãos debaixo de sua pasta, dentre eles a Receita Federal, comunicou à Nação que há alguns cidadãos que têm mais direitos que outros, assim alguns estarão ''protegidos'' contra acessos imotivados a seus dados.

Já que o governo petista não consegue assegurar a todos os brasileiros as garantias constitucionais, ele está criando uma categoria especial de cidadãos que terão mais direitos que os outros, ou estes outros é que terão menos direitos.

Já José Dirceu, do PT, discursou na Bahia e disse que ''no Brasil há excesso de liberdade de expressão e de liberdade de imprensa''.

O PT está criando uma categoria de fidalgos, quem diria, aquele partido que pregava a igualdade de direitos dos brasileiros agora fazendo uma verdadeira revolução institucional.

E está também sendo muito claro com o que acha da democracia, dos direitos individuais, das liberdades de expressão e de imprensa.

Só não vê quem não quer.

Maria Tereza Murray terezamurray@hotmail.com

São Paulo

Receita Federal

Alguém precisa avisar ao ministro Mantega que não precisa comprar um cadeado novo para a Receita Federal.

ara evitar outras quebras de sigilo basta eliminar os funcionários do partido.

Quando a Receita voltar a ser órgão do Estado, e não filial do PT, os problemas estarão resolvidos.

Celso Battesini Ramalho leticialivros@hotmail.com

São Paulo

O ANEL QUE TU ME DESTE...

''Afinal onde está esse tal sigilo?", perguntou nosso presidente, num recente comício de que participou durante suas "horas-extras". A resposta vem de uma cantiga infantil ligeiramente adaptada: ''... (já) era pouco e se quebrou''.

Alexandru Solomon asolo@alexandru.com.br

São Paulo

SIGILO FISCAL

Quando leio sobre o escândalo em torno das declarações do Imposto de Renda, ocorre-me tratar-se de mais uma hipocrisia da nossa sociedade. Qual a diferença que existe entre o sigilo de um político de alto poder e o sigilo daquele cidadão de classe média que, ao pedir financiamento para a casa própria pela Caixa Econômica ou por qualquer outro banco, é obrigado a entregar cópia de sua declaração de renda, que é recebida por um contínuo qualquer e cujo destino somente Deus e eles sabem qual é, ou talvez nem Deus o saiba? Não seria o caso de a "Receita" emitir certidão atestando que pelas declarações recebidas o pretendente ao financiamento se enquadra nas exigências de renda e de não ter outra propriedade?

Sergio I. Rodrigues serivo@bol.com.br

São Paulo

RELAÇÃO VIP

A ''zellite lulo-petista'' estará na lista VIP da Receita; nós outros, incluindo a oposição e os candidatos a empregos na Petrobrás, seremos a ralé! Rasga-se, mais uma vez, a Constituição, que diz que somos iguais perante a lei. Acoooorda, Brasil!

Milton Bulach mbulach@gmail.com

Campinas

VIOLAÇÃO DE SIGILO

Pertenço à grande parte da população que lê jornais e assiste aos noticiários, trabalhou décadas na iniciativa privada, não recebe Bolsa-Família, paga impostos regularmente, nunca recebeu "taxa de sucesso". Portanto, questiono, como cidadã: quem determinou à funcionária já afastada da Receita Federal que acessasse o computador? Quem contratou os despachantes para falsificarem procurações e aprresentarem requerimentos para obter as declarações violadas?

E, por fim, será que foi paga "taxa de sucesso" ao juiz que afastou a Polícia Civil das investigações? Nós que não fomos seduzidos pela quadrilha que loteou o País exigimos resposta.

Maria Helena M. Borges Martins m.helena.martins@uol.com.br

São Paulo

INFIDELIUM CENSUS

Quousque tandem, Sensus? De acordo com a sua última (bem podia ser a derradeira) pesquisa pós-escândalo, parece que os seus entrevistados gostaram de ter a carteira aliviada pelo pessoal do governo e ainda ficaram com aquele comichão de quem quer mais. Deve ser a síndrome de isto-é-cômico.

A má temática: na minha pesquisa, o governo Lula é reprovado por 95% dos entrevistados e 105% deles ficam engulhados só de ouvir falar em Dilma. Nas outras

pesquisas, Dilma tem maioria para ganhar de cara e Lula ganha de Jesus

Cristo. Minha pesquisa é tão ''científica'' quanto as outras: nenhuma tem

amostragem suficiente para o universo pesquisado. Isto posto, quero propor aos senhores do Ibope, Datafolha, etc., o desafio: se Serra chegar ao segundo turno, os senhores se comprometem a parar de insultar a estatística, se não chegar, meto a minha viola no saco, desde que as urnas não sejam tão invioláveis quanto o sigilo da família do candidato.

Stanislaw Cordeiro ratles2@hotmail.com

São Paulo

"CHEFE DE FACÇÃO"

Permitam-me discordar da formulação da manchete do Estadão de ontem: ''FHC acusa Lula de agir como ''chefe de facção''.'' Mais correto seria escrever: ''FCH constata ação de Lula como chefe de facção'', pois se trata de uma certeza política e sociológica indiscutível. Não bastasse a autoridade científica do ex-presidente, o que não falta são fatos para comprovar isso.

Antonio Carlos Olivieri ac.olivieri@uol.com.br

São Paulo

OMERTÀ

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, depois de 30 anos descobriu que Lula é ''chefe de facção''. A expressão não é a mais apropriada. Lula é o capo, como Tommaso Buscetta ou Totó Riina, com suas devidas diferenças: um é mafioso arrependido, o outro está preso e dom Luiz Inácio continua no cargo e expandindo sua organização.

José Francisco Peres França josefranciscof@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

DICIONÁRIO

Diz o Estadão que ''FHC acusa Lula de agir como ''chefe de facção''.''. Segundo o Dicionário Aulette: "(fac.ção) 1. Grupo de pessoas que age ou pensa diferentemente da maioria ou do grupo ou partido a que pertence; 2. Partido político; 3. Grupo de dissidentes de um partido político; 4. Grupo de pessoas que perturba a ordem pública (facção criminosa); 5. Expedição, feito militar notável." Para ser um ''acusação'' seria necessário que desprezássemos quatro dos cinco significados do vocábulo ''facção''. FHC pode ter afirmado que ''Lula é chefe de um partido político'', ou que "Lula é chefe de um grupo que age e pensa diferente dentro de seu partido''. Compreende-se, todavia, a escolha do quarto significado, segundo o Aulette, ''grupo de pessoas que perturba a ordem pública'', pois é isso mesmo que Lula faz, há oito longos anos.

M. Cristina da Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

SOU DOS 20%

Qual terá sido a reação de Lulla I ao saber da comparação feita por FHC? Bom, em primeiro lugar, alguem terá de ter contado a sua majestade o comentário feito, afinal, elle tem azia ao ler. Imagino que ficará orgulhoso. Será que elle sabe quem foi Mussolini? A cara de pau é tão grande que, mesmo com os editoriais do Estadão e as palavras de FHC - este, sim, um grande estadista -, ouviremos bobagens do tipo ''inveja'', ''nunca antes neste país'', entre outras baboseiras, bem ao estilo do rude, grosseiro e desrespeitador de órgãos e instituições que atualmente ocupa o Palácio do Planalto. Lulla I é tão suave quanto o foi o general Figueiredo ou, como se diz popularmente, é um elefante numa loja de cristais. O resultado... todos nós sabemos. Ou apenas 20% de cidadãos críticos e conscientes, que talvez devessem ser extirpados. Que horror!!!

Renato Camargo natuscamargo@yahoo.com.br

São Paulo

BESTEIROL

Se eu ganhasse R$ 1 para cada minuto solicitado pela Telefônica no atendimento de reclamações e mais outro tanto cada vez que o presidente Lulla fala besteira, principalmente em palanques, eu já estaria milionário. Essa manifestação contra o DEM comprova que ele não sabe o significado da expressão "ética e democracia", é lamentável! Mas faltam só 106 dias para terminar monarquia-ditadura MUSSOLULISTA.

Celso de Carvalho Mello celsosaopauloadv@uol.com.br

São Paulo

LULLA E O DEM

A manifestação de Lulla afirmando que o braziu tem de extirpar o DEM foi apenas um ato falho. Pudesse, Lulla acabaria com todos os partidos.

Pedro Galuchi pgaluchi@gmail.com

São Paulo

ALTO LÁ, SR. FHC!

Mussolini, com todos os seus erros e defeitos (e foram muitos), ao menos sabia ler e escrever, e muito bem, tendo sido editor de jornais, escritor, poliglota, matemático amador e um amante dos livros!

O neandertal que temos na Presidência, além de ter ojeriza a dicionários e ódio a qualquer tipo de livro, ama informações mais, como direi, ''liquídas'', não chegando nem aos pés do ditador italiano em termos de cultura, porém, assim como Benito, Lula também é chegadinho a ficar à sombra de um ditador falastrão, e, neste caso do analfabeto presidencial funcional de Garanhus, suplanta Mussolini em termos de más companias em ao menos três. Estão aí Hugo Chávez, Evo Morales e o amigão do peito Fidel ''carniceiro'' Castro, o mais longevo ditador das Américas (dono de uma ilha-prisão que os petistas acham que é "exemplo" para nós e querem aqui imitar), que não me deixam mentir.

Mussolini era um ditador, sim, mas, homem de cultura.

Lula deseja ser de algum modo ''vitalício'' e, apesar de estar conseguindo isso através de sua criatura, a qual ele, pupeteiro, manipula pelos cordéis de boneca de ventríloquo. Mas, por mais que tente, sempre será uma personalidade ''tosca''.

Paulo Boccato pofboccato@yahoo.com.br

São Carlos

Abstinência

À medida que se aproxima sua saída - pelo menos oficial - da Presidência da República, aumentam

os sinais de síndrome de abstinência, em Lulla, da droga que o poder representa para elle.

Entendo dessa maneira seu desejo antidemocrático de extirpar o DEM da política nacional. Elle deveria lembrar que o apoio do PFL (atual DEM) foi essencial no governo FHC para a aprovação

(contra os votos do PT) de medidas fundamentais para os bons resultados econômicos obtidos posteriormente em seu governo, os quais, juntamente com outros fatores, levaram à enorme aprovação e popularidade que hoje desfruta e tanto o envaidecem. Se a honestidade e a ética fizessem parte dos valores de Lulla, elle agradeceria todos os dias a FHC e à mesma

oposição, que, de forma canhestra, ambiciona eliminar, pela herança bendita que lhe deixaram em 2003. E a propósito, discordo das análises que mostram a oposição correndo o risco de extinção no Brasil. Estando a política brasileira assentada quase exclusivamente no personalismo, basta o surgimento na oposição de um líder com algum carisma, traços populistas e sem medo de

fazer oposição para que as coisas se invertam radicalmente. Aliás, esse líder já existe, chama-se Aécio Neves e só precisa parar de fazer jogo duplo, assumir-se como oposição e superar o enorme

ressentimento contra ele que restará no eleitorado paulista após as eleições.

Jorge Manuel de Oliveira jmoliv11@hotmail.com

Guarulhos

SUCESSÃO E SECESSÃO

O que nós, brasileiros, estamos prestes a testemunhar não será, ''apenasmente'', a sucessão de Lula por Dilma Vana Rousseff.

Após a posse, não dou um dia a mais que um ano para que tal sucessão se transmude em... secessão! Ela aprendeu, na clandestinidade, a não ser submissa. E isso, a submissão, é tudo o que ele quer. Por isso mesmo, o futuro ''ex'' vai cair do cavalo!

Basta aguardar para confirmar meu assertório.

João Guilherme Ortolan guiortolan@gmail.com

Bauru

TÍTULO NO VASO

Certamente no Brasil existem milhões de idosos que comungam de tudo aquilo que disse ontem o leitor sr. José Gilberto Sérvulo em sua carta ''Votar para quê?'' O sr. José é mais um a engordar a fila dos decepcionados com os políticos e suas politicalhas. Eu, por exemplo, tomei uma decisão um pouquinho mais radical: nesta eleição de 2010 vou votar somente para presidente e, se durante o desenrolar das eleições ou mesmo após ouvir, vir ou ler suspeita de picaretagem tramada com o uso das famosas urninhas eletrônicas, pego minha tesoura, decepo meu título em pequeninos pedaços, jogo no vaso sanitário, ou melhor, na privada e aperto a descarga em tempo total, mesmo sabendo que vai faltar água para o banho. Os últimos conchavos e as últimas mancomunações anunciadas para estas eleições me deixaram em condições de fazer tal afirmativa. Desperta, Brasil!!!

Leônidas Marques leo_vr@terra.com.br

Volta Redonda RJ

FRANÇA X CIGANOS

Curiosa ironia a propósito da determinação de Nicolas Sarkozy de expulsar os ciganos da França: Gitanes é a marca de cigarros predileta dos inveterados fumantes franceses! Voilà!

J. S. Decol decoljs@globo.com

São Paulo

IRÃ X EUA

As críticas aos posicionamentos do presidente iraniano são constantes. Como no caso das pesquisas em armas atômicas e no do apedrejamento de uma iraniana condenada pelo assassinato do marido. Agora surge a notícia de que uma norte-americana que estava presa acusada de espionagem foi liberada e saiu do país. Ninguém de bom senso pode apoiar as atitudes do governo de um país que defende o islamismo fundamentalista. Mas, por outro lado, como considerar os procedimentos dos Estados Unidos, que mantêm cinco cubanos presos, acusados de terrorismo? E algumas centenas de afegãos, iraquianos e paquistaneses que foram sequestrados de seus países há vários anos e jogados nas masmorras de Guantánamo, sem julgamento de seus atos? E por que esse país e seus aliados podem ter grandes arsenais nucleares? São perguntas que exigem um posicionamento de quem critica os radicais muçulmanos e se omitem em relação aos americanos.

Uriel Villas Boas urielvillasboas@yahoo.com.br

São Paulo

