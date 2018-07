Cartas - 17/09/2010

Perseverança

Errar é humano, perseverar no erro é diabólico! Pela segunda vez a cadeira elétrica situada na sala contígua à do presidente foi acionada por graves irregularidades apontadas pela imprensa, praticadas por seus ocupantes. A quem escolheu para tal função cabe o ônus de vigiar, sendo, portanto, tão culpado ou mais, dada a insistência em nomear inidôneos para cargo tão representativo.

CAIO AUGUSTO BASTOS LUCCHESI



São Paulo



Impeachment

Talvez seja tarde demais para que o escândalo da Casa Civil impeça a eleição de Dilma, mas não para que essa senhora, a única responsável pela colocação de Erenice Guerra no Ministério, seja chamada a responder judicialmente pelo que ocorreu. Por seu histórico, o PT deveria ser o primeiro a pedir o impeachment de Dilma.

MÁRIO BARILÁ FILHO



São Paulo



Negócios nebulosos

E não nos esqueçamos da intermediação e pressão da Casa Civil (ministra Dilma Rousseff) para a vergonhosa venda da Varig e dos honorários do cumpadre delle, no valor de R$ 5 milhões, tal qual os honorários do filho de Erenice Guerra, também de R$ 5 milhões.

SINCLAIR ROCHA



São Paulo



Por que não cadeia?

Acho interessante que uma servidora do primeiro escalão do Poder Executivo flagrada vendendo influência e beneficiando familiares receba como punição a demissão. Por que não cadeia? Depois de devolver o dinheiro, claro.

RENATO GENTILE ROCHA



São Paulo



Furacão cívico

A imprensa livre do meu país resgata, enfim, a dignidade do brasileiro sofrido que carrega marmita, enfrenta diariamente condução lotada para trabalhar até 12 horas por dia e paga a maior carga tributária do planeta, para ser espezinhado pelos três Poderes. Um furacão cívico varre o telhado da Casa Civil do intocável populista, mostrando até o umbral fétido de seus porões. A imprensa patriótica fez a sua parte, cumpre-nos no dia 3 fazer a nossa.

LEON DINIZ



São Paulo



MORDAÇA

O ano que não acabou

A turma de 1968 está chegando lá. Pelo que se ouve de alguns deles sobre a imprensa, já dá para ter uma ideia do que vem por aí.

TÂNIA PINOTTI



Pompeia



Nunca antes...

... na história deste país um político e seu partido foram, quando na oposição, tão adulados pelos srs. jornalistas como Lula e seu PT. Porque o PT não ficou safado depois de chegar ao poder, já praticava grossas maroteiras quando era oposição, mas aí quase toda a mídia condescendia. Não me parece exagero dizer que o PT usou e abusou da mentira para pôr o Lula lá. Agora José Dirceu acha que há excesso de liberdade de imprensa. Que pelo menos sirva de lição.

EUCLIDES ROSSIGNOLI



Itatinga



Hora da mudança

Caso a candidata teleguiada do Lula, que mente no próprio currículo, vença a eleição para presidente da República, uma coisa é certa: vamos passar por dias difíceis se essa tendência não mudar. A liberdade de expressão no Brasil será reprimida, seja pelo próprio governo ou pelos militantes dos movimentos sociais, vão continuar a censura aos meios de comunicação, as quebras de sigilo fiscal de opositores, as invasões de fazendas e serão postos em prática a exclusão dos partidos políticos adversários e a extirpação da democracia. A única maneira de evitar essa desmoralização de nossas instituições de direito vai depender de os eleitores mais avisados nesta eleição mudarem esse quadro de imoralidade.

JOSÉ WILSON DE LIMA COSTA



São Paulo



RECEITA FEDERAL

Lista VIP

Causa muita espécie o anúncio do ministro Guido Mantega de uma lista de "pessoas politicamente expostas" que terão seus dados cadastrais mais protegidos que os demais contribuintes. Isso é o reconhecimento de que realmente ninguém está protegido e de que neste nosso país dito democrático existe discriminação, com alguns sendo mais cidadãos do que outros. Como é que ficamos nós, cidadãos comuns?

SIZUO MATSUOKA



Araras



Demagogia

Então "pessoas politicamente expostas" terão seu sigilo mais protegido que as demais? Mais uma atitude demagógica! Todos são iguais perante a lei. A Receita deve de ter o mesmo cuidado com os dados de todos os brasileiros, nem mais nem menos: dever do Estado, direito dos cidadãos!

CLÉA M. CORRÊA



São Paulo



Os bichos

Mantega faz-nos lembrar Orwell: somos todos iguais, mas alguns são mais iguais... E ainda querem nos fazer acreditar que vivemos numa democracia!

GILBERTO B. SCHLITTLER-SILVA



São Paulo



Tranca na porta

O ministro Mantega, que tentou blindar a Receita sem sucesso, resolveu botar a tranca na porta depois do arrombamento. Mesmo tendo dito que quebra de sigilo é considerada um fato "normal", finalmente saíram algumas medidas intimidatórias aos funcionários que forem apanhados fazendo uso da senha inadvertidamente: eles "poderão" ser demitidos. Se no processo eleitoral, que é quando as denúncias vêm à tona, o governo agiu com tanta indiferença, imaginem quando as eleições passarem. Esse é o governo mais tolerante e conivente com o crime de que se tem notícia. Seria cômico se não fosse trágico.

IZABEL AVALLONE



São Paulo



"Minha conta está certa? Dois ministros escolhidos pelo presidente Lula para

a Casa Civil saíram por denúncias de corrupção?!"

PEDRO SERGIO RONCO / RIBEIRÃO BONITO, SOBRE ERENICE GUERRA E JOSÉ DIRCEU



"Dúvida: onde tem escândalo tem PT ou onde tem PT tem escândalo?"

MAURO RIBEIRO GAMERO / SÃO PAULO, SOBRE AS REITERADAS DENÚNCIAS DE CORRUPÇÃO



"Desse jeito, logo estaremos classificados por castas"

IRACEMA M. OLIVEIRA / PRAIA GRANDE, SOBRE A LISTA VIP DE SIGILO DA RECEITA FEDERAL





Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

CAIU A MINISTRA

É isso mesmo!!! Coitadinha da Erenice Guerra, demitida (ou demitiu-se) injustamente da Casa Civil, logo agora que estava prestando serviços memoráveis ao nosso país!

Será a próxima Sakineh dos tupiniquins, uma grande vítima, cujos apedrejadores seremos nós, essa horrível oposição, liderados pelo carrasco José Serra.

Jurema Guimarães
São Paulo





A CÓPIA DANÇOU

Erenice Guerra caiu, uma senhora desprovida de currículo e de caráter para ocupar o cargo mais importante depois do presidente da República. Golbery do Couto e Silva a cada dia se transformando em celebridade admirada por brasileiros decentes.

José Francisco Peres França
Espírito Santo do Pinhal





BOLSA-FAMÍLIA PARA ELES

Demissão a bem do serviço público, nos escalões superiores da administração pública brasileira, vem sob a forma de pedido de demissão em caráter irrevogável, como se a revogação tivesse plausibilidade política. Visto que o filho e o irmão da ministra também foram demitidos, Lula já deve estar providenciando uma Bolsa-Família para esse clã infeliz.

E a tal bala de prata capaz de abalar a candidatura Dilma foi disparada por seus próprios prosélitos, incrustados no poder ou girando à sua volta, e atingiu os respectivos pés.

Somente um projétil dessa espécie é capaz de pôr a nu a vampiresca rapinagem do erário que dominou nossa administração pública e cujos males, lamentavelmente, ficam obnubilados pelos avanços sociais que um bom momento econômico propicia e leva nossos pobres eleitores a colocar em segundo plano a ética como condutora necessária dos negócios públicos. Se os resultados das pesquisas de ontem se confirmarem, teremos um governo extremamente estressado por denúncias, acobertamento e - se a sociedade civil não reagir à altura - restrições dos princípios democráticos conquistados com a Carta Magna de 1988.

Entretanto, cauteloso, Lula nomeia um interino inexpressivo para chefiar a Casa Civil neste momento eleitoral, como se o País ficasse paralisado durante o período de campanha, sem se considerar a magna importância do cargo. Caso nomeasse outro ministro da área política, correria o risco de um novo escândalo, porque, ao que parece, o círculo de apoiadores do governo é um nicho de ímprobos, tornando-se muito difícil para o presidente a escolha de alguém de ilibada reputação. A prova disso é que todos, indistintamente, procuraram blindar Erenice até seus últimos estertores, o que, por si só, demonstra essa fragilidade ética generalizada.

E o que dizem no exterior sobre o descalabro brasileiro? Crise no governo Lula pela demissão de seu número 2. A candidata Rousseff respaldou sua sucessora no Executivo, que agora abandona o cargo por um escândalo. As consequências da notícia são imprevisíveis e Dilma terá de nadar contra a corrente nos últimos dias de campanha. O caso de tráfico de influência toca o coração do governo Lula e do círculo de apoio da candidata do PT (EL País, periódico mundial de notícias em espanhol, edição de ontem).

Amadeu Roberto Garrido de Paula
São Paulo







CASA CIVIL, ANTRO DE CORRUPTOS

"Tenho vergonha de mim pela passividade em ouvir, sem despejar meu verbo, a tantas desculpas ditadas pelo orgulho e vaidade, a tanta falta de humildade para reconhecer um erro cometido, a tantos "floreios" para justificar atos criminosos, a tanta relutância em esquecer a antiga posição de sempre ‘contestar’, voltar trás e mudar o futuro" (Cleide Canton)

Erenice Guerra não convence tentando justificar o injustificável, na sua carta de demissão, em caráter irrevogável, ao presidente Lulla. Certamente seguiu determinação explícita das hostes petralhas, preocupadas com uma possível repercussão negativa na campanha de Dilma à Presidência. Sinceramente, não vejo por que tanta preocupação, a população está atacada por uma virulenta placidez e a tudo assiste sem esboçar qualquer reação. A milionária anestesia não foi patrocinada pelo Ministério da Saúde, mas por inteligentes agentes políticos que cooptaram, aliciaram todas as forças que historicamente eram capazes de reagir contra estes inúmeros crimes cometidos em nome de uma política suja em que os fins justificam os meios. Ninguém se incomoda com as quebras de sigilo, com as propinas cobradas de empresários para financiar campanhas demagógicas e nem mesmo com atentados ou assassinatos daqueles que poderiam constranger ou complicar a vida dos ilustres mandatários encastelados na máquina pública mais corrupta da história da República brasileira.

Hiram Reis e Silva
Porto Alegre





CARTA DA MINISTRA DEMISSIONÁRIA ERENICE GUERRA

Senhor Presidente

Nos últimos dias fui surpreendida por uma série de matérias veiculadas por alguns órgãos de imprensa, contendo acusações que envolvem familiares meus e ex-servidor lotado nesta Pasta.

Tenho respondido uma a uma, buscando esclarecer o que se publica e, principalmente, a verdade dos fatos, defrontando-me com toda sorte de afirmações, ilações ou mentiras que visam desacreditar meu trabalho e atingir o governo ao qual sirvo.

Não posso, não devo e nem quero furtar-me à tarefa de esclarecer todas essas acusações e nem posso deixar qualquer dúvida pairando acerca da minha honradez e da seriedade com a qual me porto no serviço público. Nada fiz ou permitir que se fizesse, ao longo de 30 anos da minha trajetória pública, que não tenha sido no estrito cumprimento de meus deveres.

Prova irrefutável dessa minha postura é que já solicitei à Comissão de Ética a abertura de procedimento para esclarecimento dos fatos aleivosamente contra mim levantados, à Controladoria-Geral da República a auditagem dos atos relativos à Anac, dos Correios e da contratação de parecer jurídico na EPE, além de solicitar ao Ministério da Justiça a abertura dos procedimentos que se fizerem necessários no âmbito daquela Pasta para também esclarecer os citados fatos.

No entanto, mesmo com todas essas medidas por mim adotadas, inclusive com a abertura dos meus sigilos telefônico, bancário e fiscal, a sórdida campanha para desconstituição da minha imagem, do meu trabalho e da minha família continuou implacável. Não apresentam uma única prova sobre minha participação em qualquer dos pretensos atos levianamente questionados, mas mesmo assim estampam artificialmente um clima de escândalo. Não conhecem limites.

Senhor Presidente, por ter formação cristã não desejo nem para o pior dos meus inimigos que ele venha a passar por uma campanha de desqualificação como a que se desencadeou contra mim e minha família. As paixões eleitorais não podem justificar esse vale-tudo.

Preciso agora de paz e tempo para defender a mim e a minha família, fazendo com que a verdade prevaleça, o que se torna incompatível com a carga de trabalho que tenho a honra de desempenhar na Casa Civil.

Por isso, agradecendo a confiança de Vossa Excelência ao designar-me para a honrosa função de Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, solicito, em caráter irrevogável, que aceite meu pedido de demissão.

Cabe-me daqui por diante, a missão de lutar para que a verdade dos fatos seja restabelecida.

Brasília, 16 de setembro de 2010.

Erenice Guerra



DEMISSÃO DE ERENICE

Quando o deus brasileiro diz que no serviço público não se pode errar, ele está querendo dizer: "está liberado, roubem quanto puderem, mas, se errarem na forma, eu, como o deus brasileiro todo-poderoso, degolo e punto e basta!"

Eduardo Mees
São Bernardo do Campo





TREM-BALA

A segunda denúncia de corrupção na Casa Civil envolve o financiamento de R$ 9 bilhões do BNDES para a construção de um parque de geração de energia elétrica de origem eólica

no Nordeste. Uma história meio maluca, mas que foi em frente na Casa Civil, o que me fez

lembrar a história do trem-bala, também meio maluca no contexto atual do País, com financiamento de R$ 33 bilhões do BNDES, sempre ele, e cuja maternidade foi totalmente assumida pela candidata Dilma.

A diferença não estaria no fato de que este colou, foi em frente e não apareceu nenhum empresário para denunciar? Notar que o trem-bala não passa de uma ideia, sem estudo nenhum de viabilidade técnico/econômica, e que está na rua para ser licitado. Se algum repórter resolver investigar a fundo a origem do trem-bala, depois do que a gente já viu acontecer na Casa Civil, vai encontrar uma boa história para contar.

Geraldo Veloso
São Paulo





DOIS CRIMES EM UM

Em reunião no Palácio do Planalto, a ex-ministra-chefe da Casa Civil Erenice Guerra deu explicações aos ministros e ao presidente Lula.

A ministra contou que o filho Israel Guerra não chegou a assinar contrato com a Master Top Linhas Áreas (MTA), mas recebeu cerca de R$ 100 mil pela consultoria prestada ao representante da empresa, Fabio Baracat.

Pela declaração da "mãe do ano" (Erenice), o seu filho só fez tráfico de influência, visto que não assinou contrato para receber os R$100 mil pela "consultoria".

Aí se configura o segundo crime: ele declarou essa renda? Vai oferecer à tributação do Imposto de Renda como qualquer mortal brasileiro? Ou isso também vai pro caixa 2, 3, 4... PT?

Como os fatos relatados ocorreram enquanto a mãe do PAC/povo ainda era ministra, e Erenice sua secretária executiva (?), é lógico que a mãe do PAC/povo vai repetir as já famosas palavras do seu mentor/inventor: "Eu não sabia de nada"...

Só a imprensa, e através dela o povo, é que sabe das maracutaias que rolam nos gabinetes do Planalto, na órbita do sr. Lulla et caterva...

Claudio Juchem
São Paulo





QUEM TOMA CONTA?

Há alguém presidindo o Brasil? Mais um megaescândalo, mais uma safadeza dentro do Planalto, e Lula, de novo, se mantém distanciado, "não sabendo de nada". Afinal de contas, Lula faz o que na Presidência? Ele não sabe nem escolher seus auxiliares diretos! Numa empresa privada, Luiz Inácio não duraria um mês no cargo.

M. Cristina da Rocha Azevedo
Florianópolis





CADÊ O NOSSO PRESIDENTE?

Em qualquer país democrático que mereça ser assim chamado, o presidente viria a público prestar contas de como, pela segunda vez em seu governo, um ministro da Casa Civil se vê envolvido com questões de corrupção. E devemos lembrar que existem muitos casos ainda não devidamente esclarecidos, por mais rigorosas que estejam sendo as sempre inconclusivas investigações, a começar pelo mensalão, pelo caso Palocci/Francenildo, pelos aloprados do PT e outros tantos que perdemos a conta. Não me lembro de que nosso presidente tenha vindo a público e perante a imprensa nestes quase oito anos para responder a questões da mais alta importância para os eleitores que depositaram sua confiança nele. Talvez seja porque a imprensa não esteja devidamente controlada, como quer o seu partido, ou porque nosso presidente só gosta de falar sem ser questionado, assim como tantos governantes autoritários. Estamos ou não numa democracia?

Carlos Avila
São Paulo





TRÁFICO DE INFLUÊNCIA

O fato ocorrido na Casa Civil, filho de estrela desse desgoverno abusando do tráfico de influência, como diria o Mantega, é natural. Foi assim com o filho do José Dirceu, que, dizem, conseguia mais verbas do que qualquer deputado federal; o filho do Renan Calheiros também teve seus dias de glória; a família toda da agora ex-chefe da Casa Civil; o filho do czar do Maranhão, agora do Amapá; mas ninguém foi tão bem-sucedido como o filho do "cara". Infelizmente, aqui, no Brasil, dinheiro público não tem dono. Aguardem o futuro se a obscura for mesmo eleita, conforme noticiam as pesquisas...

Marcos José de Freitas e Silva
Praia Grande





QUANTOS FILHOS...

Pobre país com tantos filhos - é Lulinha, Sarneyzinho, Lobinho, Lurianzinha, Renanzinho, Guerrinha e Deus sabe quantos mais...

Cândida L. Alves de Almeida
São Paulo





CASA DA MÃE JOANA

A Casa Civil da Presidência da República, abrigo da segunda pessoa em importância na hierarquia política, bagunçou de vez. José Dirceu iniciou essa saga e nela arquitetou e desencadeou a operação mensalão. Descoberta, permanece o inquérito paralisado. Agora vem com toda a força o braço direito e esquerdo de pessoas influentes no governo, Erenice Guerra, e em pouco espaço de tempo faz uma sujeira geral, de dar inveja ao político mais desonesto. Quanta inteligência e ardileza, talvez aí esteja o motivo de ser assessora antiga de pessoas importantes. Rápida no gatilho, certamente em breve estará desfrutando benesses por grandes e relevantes serviços prestados à nossa pobre Nação, que insiste em dar um índice de aceitação a um governo de dar inveja aos simpatizantes do poderoso Hitler, outrora detentor do maior índice de aprovação popular visto no mundo.

Julio Jose de Melo
Sete Lagoas (MG)





ERENICEGATE

Onde estão os caras-pintadas? Sumiram? É inadmissível a passividade da nossa sociedade, fatos graves estão sendo revelados constantemente e assistimos "abestalhados", sem nenhuma reação... Devemo-nos unir e votar no candidato que pode fazer frente a essas barbaridades e afastar essas personagens nefastas que levarão nosso país à ruína.

Só a união dos brasileiros honestos e trabalhadores, que são a maioria no país, pode impedir esse desastre ético e moral que se avista!!!

Cassia Carlin Malteze
São Paulo





FACTOIDES E LEVIANDADES

É incrível como criam tantos "factoides" a respeito dos membros e candidatos do PT, não é mesmo, dona Dilma? Por que tanto sensacionalismo? Tudo não passa de investigações e "invenções" verdadeiras, que o povo precisa saber, também conhecidas por "factoides". Onde ficaram a ética e a moralidade? O povo brasileiro já está ficando com "vergonha" de ser honesto!

A ex-ministra-chefe da Casa Civil e assessora da também ex-ministra e atual candidata à Presidência, por sua vez, classificou de leviandade as acusações feitas e divulgadas pela imprensa e a mídia em geral. Com tantas provas documentadas encontradas, foi leviana a denúncia? Só porque a operação criminosa não se concretizou? Pena, seriam somente 5% de R$ 9 bilhões, a bagatela de R$ 450 milhões (!). Quanto a família Guerra já faturou com as tais intermediações? A culpa é do candidato adversário "derrotado", na opinião dela, é claro, que está ajudando para a vitória dele... Até um dos irmãos do sr. Lula, conhecido por Vavá, também se utilizou do tráfico de influência. Como se percebe, no PT e aliados ninguém é de ferro!

M. Teresa Amaral
São Paulo





VALE TUDO

Qualquer cidadão com a mínima escolaridade vai perceber que no atual (des)governo do PT vale tudo para realizar o projeto "político" traçado por eles, onde se incluem todos os que estão no "esquema". Não é nenhum projeto de desenvolvimento para o País, perceberam? Para o bom ou mediano entendedor, para eles os meios justificam o fim, basta tomar como exemplo a chefia da Casa Civil, os ministros que lá passaram e, mais recentemente, a anterior assessora da candidata ("pré-fabricada", cujos antecedentes são por demais desabonadores) e até ontem ministra, os quais se envolveram em todo tipo de falcatruas ou maracutaias, algumas já descobertas e constatadas e outras que ainda surgirão. São tantos os escândalos que nos foram levados a conhecer nos últimos oito anos que até se duvida das obrigações institucionais que não estão sendo tomadas pela Procuradoria, pelo Ministério Público e pelo Judiciário, que, pelo visto, não enxergam nenhuma ilegalidade ou fecham os olhos, entendendo que os acontecimentos estão todos dentro da legalidade e da constitucionalidade. Ou são coniventes, enquanto as nossas instituições são desconsideradas, desclassificadas e violadas...? Alguma providência séria e urgente precisa ser tomada - é melhor prevenir do que remediar - para que não venhamos a lamentar depois. Ou vão esperar que um cidadão ou um grupo de pessoas se revoltem e queiram fazer justiça com as próprias mãos e possam se valer do mesmo estilo do vale-tudo?

Luiz Dias
São Paulo





DÚVIDA

Porque Erenice Guerra pediu demissão? Quem não deve não teme...

Cicero Sonsim
Nova Londrina (PR)





PELEJA

A Guerra caiu. Acabou ou está apenas começando...?

Mohamed Abdalla Kilsan
São Paulo





FOGO AMIGO

De fato, a Erenice caiu, mas a Guerra não terminou.O tiroteio continua.

José Piacsek Neto
Avanhandava





FIM DOS ARGUMENTOS

Dilma deve estar desolada ao ver sua queridíssima companheira escorraçada do Ministério pela voz das ruas! De nada adiantaram as embromações palacianas tentando jogar para debaixo do tapete petista mais este escândalo da Casa Civil, sob a regência do Lula e da Dilma. Como é que os camaradas vão sustentar agora aquelas falácias indigeríveis de que esse evento da Casa Civil era intriga da oposição e as críticas do Serra eram de um candidato derrotado?!

A Dilma é a madrinha e fiadora política da Erenice, pseudo-servidora pública. E o Lula, pai desse bando do petismo, que há oito anos vem emporcalhando a nossa República.

E o grande porta-voz do PT, o cassado e quadrilheiro Zé Dirceu, não por outra razão afirmou que não aceita a liberdade de imprensa tupiniquim. Lógico, é que graças a essa laboriosa mídia o governo Lula ainda não destruiu mais as nossas instituições.

Mas, infelizmente, até dezembro esses irresponsáveis que cuidam dos destinos do nosso país vão cometer muitas outras excrescências. Porque é a única vocação deles!

E pela cara de pau dessa gente, é bem possível que comemorem até a indenização que o pobre Francenildo vai receber pela quebra de seu sigilo bancário, construída dentro do Palácio do Planalto pelo ex-ministro Antônio Palocci, como se fosse fruto desta democracia desprezível e inexistente nas hostes do petismo!

O difícil é explicar por que 78% dos brasileiros ainda apoiam este governo...

Paulo Panossian
São Carlos





TODOS TIRIRICAS

A Erenice, vulgaridade comum nesta republiqueta de bananas onde um semianalfabeto é presidente da República, levada pela enxurrada da corrupção que varre a Nação, já foi tarde! No mesmo instante seu filho coordenador das trapaças, funcionário fantasma de um órgão do governo do Distrito Federal, também foi para a rua, seguindo os passos da mãe. E tudo isso sob os auspícios da futura "presidenta", que, além de ter posto a comadre Erenice em seu antigo cargo como ministra, sabe de todas as tretas que acontecem no poder absoluto do petismo, mas, como seu chefão, não sabe de nada... Não sei se tudo o que está acontecendo é a pura realidade ou é um pesadelo daquelas noites mal dormidas. Infelizmente, é a verdade! Estamos vivendo o maior caos institucional, desde que Cabral aportou na Terra de Santa Cruz.

Mal ele sabia da cruz que estamos carregando e da facilidade que o PT encontrou para corromper de vez o Brasil! A ignorância é a maior doença do planeta. A única que não tem cura. E essa rançosa epidemia está atacando cada vez mais os eleitores brasileiros. Acorda, povo! Nem Dilma, nem Serra, nem qualquer outro candidato para as próximas eleições. São todos Tiriricas, ou melhor, palhaços sem vergonha na cara e fazem parte da farinha podre do mesmo saco!

Roberto Stavale
São Paulo





ESPERTEZA

O presidente Lula está tão convencido de que nada o atinge que tentou inverter a denúncia do filho da ex-ministra Erenice Guerra. Até o representante da OAB pediu se afastamento, de tão grave que foi a coisa.

Espero que tanto o presidente quanto ao seu partido, o PT, percebam que as máscaras estão caindo. Nestes oito anos do governo Lula, tudo aconteceu: mensalão, dossiês, troca de favores, desperdício do dinheiro público, inchaço na máquina pública, aumentos abusivos dos servidores, conchavos com alguns canalhas, etc.

Finalmente tudo isso está acabando. Boa aposentadoria, presidente Lula, que até nisso o senhor é um privilegiado.

Maria José da Fonseca
São Paulo





SÓ QUERIA ENTENDER...

Com o pedido de demissão dessa tal de Erenice, eu ainda tenho de continuar a pagar aposentadoria para essa lobista? Sacanagem, né?

Antonio Boer
Americana





OUTRA VEZ

Novamente mais um escândalo eclode nas hostes do governo de Lulla e seus aloprados. Agora a aloprada da hora é Erenice Guerra. E também seus filhos, que se utilizaram de tráfego de influência para benefício próprio.

Erenice Guerra sempre foi o braço direito de Dilma. O que dirá agora a candidata do PT sobre este escândalo? Que nada sabia, que Erenica Guerra a decepcionou, etc.

Provavelmente, assim como Ernice, Dilma e outros aloprados do PT estavam todos envolvidos nesse escândalo que acabou com a demissão de Erenice.

E tem mais, se eleita, com o aval de José Dirceu, toda a liberdade de imprensa e de expressão, tão duramente conseguida após anos de ditadura militar, vai acabar, entraremos na ditadura do comunismo, que é muito mais agressiva e retrógrada do que a que tivemos anteriormente.

Já temos um aperitivo disso com os 413 dias de censura ao Estadão.

O povo está cego e o que teremos pela frente aqui, em São Paulo, e no Distrito Federal é o seguinte:

Presidente, guerrilheira e terrorista de esquerda; senadores, sexóloga frustrada, que quando do auge da crise nos aeroportos brasileiros falou para o povo relaxar e aproveitar, e um cantor de pagode sem qualquer tipo de preparo; deputados federais, palhaços, ex-jogadores de futebol, pessoal já inscrito no ficha-suja e que teima em aparecer no horário político.

E assim vai...

Boris Becker
São Paulo





BAGUNÇA

A Casa Civil do governo está sem ministro titular, porque a Erenice Guerra "pediu demissão". Pretendentes do cargo: Waldomiro Diniz, Marcola do PCC ou Tiririca - virou bagunça generalizada, como nunca antes neste país.

Celso de Carvalho Mello
São Paulo





MAL-ESTAR

Não sei por que as declarações de dona Erenice Guerra possam ter provocado mal-estar no Palácio do Planalto. Afinal, ela só chamou o tucano José Serra de "candidato aético e já derrotado", não de "candidato aécico já vencedor".

Sergio S. de Oliveira
Monte Santo de Minas (MG)





PHOTOSHOP

A carta de pedido de demissão de Erenice Guerra menciona uma sórdida campanha para desconstituição de sua imagem.

Sugiro à ex-ministra da Casa Civil da República que procure os mesmos especialistas em construção de imagem que ajudaram a sua ex-chefe Dilma Rousseff a forjar a sua atual imagem, photoshopiana e cor-de-rosa.

A vida dá muitas voltas e, quem sabe ela não acabe um dia como candidata à Presidência da República...

Ronaldo Gomes Ferraz
Rio de Janeiro





CAI MAIS UMA PILANTRA

A sra. Erenice Guerra nada mais é do que o estilo vigente implantado e aplicado pelo PT (partido dos trambiqueiros, trapaceiros, etc.): bandidagem , extorsão, pilhagem. Uma casa de ladrões.

E o pior é que nada vai acontecer a ela e aos seus asseclas; absolutamente nada.

Justiça, aqui, é só para nós, simples mortais e seres rastejantes moradores da planície, pois quem habita na tal ilha da fantasia é imune a tudo.

Nada atinge essa gente. Impressionante.

Começo a acreditar que o povo tem o governo que merece. Infelizmente!!!

Ailton Dias Pereira
Ribeirão Prero





SINAL DE ALERTA

E tudo começou com Vavá, irmão de Lulla, e não vai acabar com a Erenice Guerra, filho & Cia. Além de encherem os bolsos, precisam arrecadar para campanha. Hoje da Dillma, daqui a dois anos para prefeitos e vereadores. Eles sonham em desbancar o PMDB, principal aliado/adversário para o grande salto: ditadura à lá Chávez! O governo federal na era Lulla virou um balcão de negócios, onde a empresa bem constituída, com sede e garantia para saldar os compromissos, se não entrar no esquema, sai fora. Já a empresa que não possui sede nem sócios brasileiros recebe todas as benesses e carinho, desde que pague propina! A demissão da Erenice Guerra abre um sinal de alerta. As investigações devem ir a fundo e chegar aos mandantes. Ela foi queimada rápido demais, prova que chegaram bem perto... Talvez no andar de baixo!

Beatriz Campos
São Paulo





CASA DOS HORRORES

Só mesmo muita inocência para acreditar que o presidente Lulla vá realmente mandar investigar o recente escândalo surgido na Casa Civil da Presidência da República, envolvendo um filho da ministra Erenice Guerra que teria "faturado uma baba", traficando influência em favor de uma empresa interessada em firmar um milionário contrato de prestação de serviços com uma empresa estatal. Pode até haver uma pantomima, fingindo que estão apurando alguma coisa, mas no fundo nada será feito, até porque, a partir dos permissivos critérios éticos levados em consideração por Lulla e seus "cumpanheros", o fato de parentes de autoridades públicas ganharem "uns trocados" por conta de "favores" prestados a empresários interessados em fechar negócios com o governo federal, ao invés de ser considerado atividade ilegal, é tido como "sinal de esperteza". Aliás, que moral teria alguém que achou normal seu próprio filho haver enriquecido "do dia pra noite" à sombra de um empréstimo milionário, obtido junto a uma empresa concessionária de um serviço público, para cobrar da ministra da ministra Erenice Guerra alguma posição crítica em relação às presepadas armadas pelo tal Israel Guerra? Ao contrário! Periga a ministra acabar tendo problemas com a petralhada, pelo fato de que alguns aloprados podem achar que o "rebento" da ministra teria "aviltado o mercado" ao lucrar "apenas" algo em torno de R$ 100 mil nessa recém-descoberta tenebrosa transação. Aliás, para o bem da ministra, torço que sejam logo descobertas outras presepadas de Israelzinho, para que ele não acabe sendo rotulado pelos petralhas como um "menino pouco esperto", passando a carregar o estigma de "lerdinho da turma".

Júlio Ferreira
Recife





VOTO DE CABRESTO

Erenice Guerra se diz vítima de "sórdida campanha" e pede demissão do cargo. Mesmo seu filho tendo dito que recebeu dinheiro das empresas para "facilitar os negócios", a culpa será da campanha eleitoral? Chore, não, ministra. Se Dilma se eleger, seu lugar estará garantido no TCU ou em qualquer Ministério, nada vai ser apurado e as denúncias serão esquecidas. O governo do presidente Lula veio para mostrar aos brasileiros que a ética e a honradez são meras palavras do dicionário. Infelizmente, os consumidores brasileiros se esqueceram de ser cidadãos e passaram a parceiros ou dependentes do PT. O partido investiu fortemente no voto cabresto e hoje colhe os frutos.

Izabel Avallone
São Paulo





ERENICE É O POLVO

Pelo andar da carruagem, a família da dona Erenice, outra grande ética petista, deve ter se baseado no filme "20 mil Léguas Submarinas". Pelo tamanho do polvo e a voracidade das comissões, não resta a menor duvida.

O que será o fim disso nada é claro, pois o grande orador presidente Lula acredita em fantoches e Papai Noel e nada fará, para o partido engordar mais verbas e o PT se perpetuar no poder. Lula Chávez!

Sendo assim, só nos resta a famosa saída Cumbica, pois um país que se orgulha do bolsa-esmola não deve estar muito legal.

Antonio Jose G. Marques
São Paulo





LOOK

A foto publicada em 15/9 no Estadão mostra a digníssima sra. Erenice portando bolsa e sapatos de grifes caríssimas.

Com certeza ela deve ter adquirido na feira do Paraguai em Brasília, da mesma maneira que sua chefe Dilma alegou que a sua bolsa da mesma grife era réplica.

E nós pagando a conta!!!

M. Helena Borges Martins
São Paulo





HÁ GERENTES E GERENTES...

Lula queria substituir Dilma por Miriam Belchior, mas a pedido da candidata à Presidência do PT acabou por colocar Erenice Guerra no cargo de ministra da Casa Civil. É nas mãos dessa "excepcional gerente", que não controlava nem sua secretária pessoal e amiga íntima, que Lula quer deixar o " seu povo ", todo um Brasil?

Myrian Macedo
São Paulo





DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA

O governo tentou encobrir, disfarçar, esconder mais um caso em que o sistema no governo usa o Estado para negócios ilícitos, envolvendo a então ministra da Casa Civil e seus parentes, apanhados em negócios suspeitos, segundo a mídia. Mas a coisa desandou e já prejudicava a candidata situacionista. A solução (ou admissão de culpa) do "pobrema" foi demitir Erenice da Casa Civil, fingindo que ela havia pedido demissão, prontamente aceita pelo chefão. Pelo histórico da azarada Casa Civil, levará algum tempo até que a mídia dê alguma notícia desairosa sobre o/a novo/a ocupante do cargo, que parece será a viúva do Celso Daniel.

Mário A. Dente
São Paulo





SEIS POR MEIA DÚZIA

Erenice Guerra teve de sair, tal a repercussão do escândalo de que ela e seu filhinho são protagonistas, e também depois que o procurador-geral da República, dr. Roberto Gurgel, e o presidente da OAB, dr. Ophir Cavalcante, declararam que ela não poderia mais ficar no cargo. O Planalto, diante do imbróglio, resolveu defenestrá-la para tentar abafar mais um escândalo escabroso que este governo protagoniza. Rumores correm em Brasília de que a substituta de Erenice Guerra será Miriam Belchior, ex-mulher de Celso Daniel, que foi assassinado, crime até hoje não esclarecido.

Sabe-se que Miriam Belchior fazia parte da equipe de governo de seu ex-marido e é muito ligada ao chefe de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho, também ex-integrante do governo Celso Daniel em Santo André, e a José Dirceu.

Miriam Belchior foi guindada por José Dirceu para assessorar a Casa Civil e mantida por Dilma Rousseff com a renúncia dele, por seu envolvimento como chefe do mensalão em 2005. Então, caso Miriam Belchior seja confirmada no cargo, é a facção de Zé Dirceu que comanda ainda a Casa Civil, a troca de Erenice por Miriam será seis por meia dúzia.

Agnes Eckermann
Porto Feliz





SUBSTITUTA

Quem disse que depois da saída de Erenice Guerra a pessoa que irá substituir virá para colocar ordem e um mínimo de respeito ao cargo público empossado? Ora, quem está cotada para substituí-la é nada mais que Miriam Belchior, que se enrolou até os olhos no escândalo da Casa Civil, que estava a ponto de se tornar a Casa da Família Guerra. Miriam Belchior, sua provável substituta, foi casada por dez anos com Celso Daniel, prefeito do PT morto em circunstâncias que remetem à ideia de queima de arquivo, por ele ter tentado atrapalhar esquema de uma quadrilha que tomava dinheiro de empresas de ônibus e mantinha um caixa 2 que financiava campanhas do PT. Segundo o irmão de Celso Daniel que acabou buscando refúgio na França por estar sendo ameaçado de morte, Miriam Belchior fazia parte do esquema. Claro que ela negou... Ora, todos eles negam, negam e negam.

Miriam e Gilberto Carvalho, que também trabalhava com Celso Daniel na prefeitura de Santo André, foram, após a sua morte, removidos para a segurança de Brasília, onde ficaram bem acomodados e blindados junto a Lula.

Fico imaginando por que só indivíduos de baixa qualidade foram alçados por Lula à Casa Civil... Zé Dirceu, chefe de quadrilha do mensalão, Dilma, defensora da família Sarney, Erenice, matriarca que labutou só para a saúde financeira sua família, e agora Miriam Belchior, uma possível viúva negra...! Cáspite! Que ellite...

Marcos Barbosa
Casa Branca





NOVELA DAS 8

A nova chefe da Casa Civil após a demissão da Erenice Guerra, será Miriam Belchior, que, além de ter sido esposa de Celso Daniel, assassinado misteriosamente em 2002, foi também, junto com Gilberto Carvalho, chefe de Gabinete do Lula, secretária na gestão do Celso Daniel na prefeitura de Santo André, que também foi coordenador da campanha do Lula em 2002.

Tem tudo para ser novela das 8, "Eu não sabia!" Vamos ver os próximos capítulos, que prometem ser eletrizantes, Plim! Plim!

Alberto Bastos Cardoso de Carvalho
São Paulo





O PREÇO DE UM CADÁVER

Do perito criminal que se suicidou (?), passando pelas testemunhas estranhamente mortas, chegando até a promotora do Ministério Público paulista (instituição que ainda investiga o obscuro caso Celso Daniel) que, ao que parece, sofreu um atentado, sendo salva por usar um carro blindado, quem está relacionado de alguma forma a esse caso, estranhamente morreu em circunstâncias mais estranhas ainda ou, ao menos, ficou ferido ao se envolver com o caso Celso Daniel. Menos, curiosamente, Mirian Belchior, a ex- mulher de Celso Daniel, hoje petista devota, que será feita "ministra" no lugar da renunciante Erenice -- que, a meu ver, renunciando, confessou seus crimes de corrupção...

No PT de Lula da Silva, ao que parece, até os cadáveres têm preço!

Paulo Boccato
São Carlos





SINDICATO DE LADRÕES

Tem um filme bem antigo com esse nome. Não sei o que os leitores do Estadão querem do Lula, ele é isso que vemos.

Não teve berço, foi forjado no meio sindical, onde as lutas nas eleições valem tudo (até matar).

Para ele (Lula), tudo isso que está fazendo é normalíssimo, os outros (partidos) não fazem ou não fizeram porque são bobos.

Desde que foi eleito, aqueles que eram bons e estavam com ele (Lula) sumiram, caíram fora, deixaram o barco. Ficaram os aproveitadores, os sem-caráter, e devem estar dando boas gargalhadas dos leitores do Estadão, dizendo que estão com inveja. Também, pudera! A oposição não sabe fazer oposição, tem vergonha.

Marco Antonio Soares
São José dos Campos





PESQUISAS

Pelas cartas no Fórum dos Leitores, publicadas no jornal impresso e no portal do Estadão, constatei que quase 100% desses leitores são contra esse governo do ParaTodos os "cumpanheiros". Então, como explicar essas pesquisas (na minha opinião) manipuladas? Tem algo "podre" no ar!

Antonio Martins Filho
São Paulo





NEYMAR, O "MALA"

"Neymala" é o apelido mais apropriado para o boleiro santista, que está se "achando" demais.

Laércio Zanini
Garça





A TAPA

Se fosse com o Felipão, ele teria entrado em campo e arrancado o Neymar a tapa.

Dorival Jr. já entrou para o Partido Só De Bananas.

Luiz Henrique Penchiari Jr.
Vinhedo





SANTOS ANUNCIA MULTA

O futebol carece de craques da categoria futebolística que Neymar tem, porém esse diamante bruto também carece de lapidação rápida. Há pouco tempo adjetivaram o seu nome a Ney (mala, máscara) e agora mal-educado, então, repito, lapidem esse diamante, protetores, pois temos um grande exemplo ocorrido há pouco com o ex goleiro do Flamengo. Isto serve para outros tantos jogadores que estão em início de carreira, nem tudo se pode. Torço pelo Neymar, mas seus protetores precisam podá-lo a tempo.

Marco Antonio Fernandes
General Salgado





PÉS E CABEÇA

Se Neymar não for imediatamente submetido a um aconselhamento psicológico, o menino prodígio vai se tornar menino-problema, prejudicando sua promissora carreira e o marketing do Santos F.C.

Devem lembrá-lo, para início de tratamento, de que Pelé, aos 17 anos, voltou da Copa da Suécia como campeão do mundo. Neymar precisa equilibrar seu temperamento, pondo no mesmo nível o que sobra de talento em seus pés ao que falta em sua cabeça. Se conseguir, certamente será um dos grandes do futebol mundial. Caso contrário, fará um golaço... Contra!

J. S. Decol
São Paulo





EGOLATRIA

Neymar está precisando de boas orientações, e não apenas dos seus pais e do Santos F. C. Há vários ex-jogadores do clube, cidadãos experientes e vacinados contra esse mal da egolatria, capacitados e que poderão muito bem conversar amistosamente com o Neymar, orientando e mostrando a ele o caminho do sucesso e do bom comportamento. É um jovem promissor, craque cobiçado até por alguns que o criticam; no entanto, sua imagem está sendo arranhada e o prejuízo vem acompanhado da falta de experiência de vida, que não tem, mas pode ser ajudado por outros ex-integrantes do Santos que lhes desejam sucesso na sua vida e para o clube.

Benone Augusto de Paiva
São Paulo





CASTIGO

Acho que o Santos, em vez de contratar psicólogo para o Neymar, faria melhor se deixasse o garoto de castigo durante dez dias assistindo, pelo menos três horas por dia, às matérias jornalísticas sobre o caso envolvendo o goleiro Bruno.

Geraldo Magela da Silva Xavier
Belo Horizonte





MALUQUINHO

O comportamento do jovem Neymar me fez lembrar o personagem Menino Maluquinho, criado por Ziraldo. Com um pinico na cabeça fica mais fácil e rápido para ele mesmo encobrir as m...s, uma atrás da outra, que comete dentro e fora do campo.

Sidney Requejo
Araraquara





SEMELHANÇAS

Toda pessoa que vem de baixo e consegue alguma projeção, não tendo a devida estrutura mental para conviver com o relativo sucesso, pensa que tudo pode e, de repente, considera-se um todo-poderoso, um verdadeiro Deus. Qualquer semelhança com o Neymar e Lula NÃO é mera

coincidência.

Percival Bento Rangel
Caraguatatuba





CANSADO?

Ainda sobre o episódio em que se disse cansado: Neymar está mesmo, como diria Nelson Rodrigues, "tropeçando nas fitinhas da própria máscara"...

Rubens Tarcisio da Luz Stelmachuk
Curitiba





FRUSTRAÇÃO DO TORCEDOR

Guaratinguetá F. L. em Americana? Sou torcedor do Guaratinguetá Futebol Ltda. desde a fundação, em 1998. Desde a festa de inauguração, sentimos no momento o que faltava para esta cidade, tão apaixonada por futebol e que amargou alguns anos sem time, desde a triste falência do time anterior (Esportiva).

Lembro-me de que foi um dia especial na cidade, de orgulho e prestígio! Dentre convidados ilustres, o grandioso Sócrates e sua história!

Não queremos que isto se apague. O que estão querendo com isso? Para uma cidade com menos de 140 mil habitantes, eles querem o quê? Um estádio com 50 mil por jogo? Nem o Pacaembu lota assim! Tem tantos outros tipos de renda, maior divulgação pode ser o caminho, sei lá. Caminho tem, com certeza. Afinal, além de qualquer outra renda, o Guará é uma fábrica de talentos! Temos jogadores estrelados aqui em todas as divisões do Brasileirão, na Europa e no Japão!

Por favor, ajudem nossa cidade divulgando esta notícia. É triste perdermos 12 anos de torcida, amor e dedicação em apenas um minuto.

Abraço

Daniel Rolando
Guaratinguetá

Guaratinguetá