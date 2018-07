Cartas - 19/02/2011

Tarifas de ônibus

Os ônibus na cidade de São Paulo estão sempre lotados e costumam atrasar muito. Entretanto, a passagem custa muito caro para o trabalhador, que geralmente precisa sair de casa horas mais cedo do que seria razoável para enfrentar um serviço público indecente. Disso todo mundo sabe, inclusive a imprensa. O prefeito Gilberto Kassab, que tem pretensões políticas enormes, no atual ou no futuro partido político, trata com truculência inusitada os estudantes e vereadores que protestam e buscam um diálogo sobre o reajuste de quase 12% que ele concedeu na tarifa, a mais cara do Brasil. Esse viés violento do prefeito, com cacetadas, gás de pimenta e muitos tiros com balas de borracha, parece que ninguém conhecia. Corre o risco de não se eleger a mais nada.

PAULO MAGALHÃES

magalha1960@bol.com.br

São Paulo

________________________________________________

RIO DE JANEIRO

Polícia e marginais

Depois de saber do envolvimento de policiais cariocas com os narcotraficantes, consigo entender por que, na tomada do Complexo do Alemão, foi deixada aberta a "porta dos fundos" para que a marginalidade pudesse fugir sob as lentes das câmeras de TV. Entendo também por que, antes de cada nova ação nos morros, a polícia tem o cuidado de anunciá-la na mídia. Só não consigo entender a lógica do ainda secretário José Mariano Beltrame de que prefere avisar antes e ver os bandidos em fuga do que "colocar em risco uma vida que seja". Só se ele estiver se referindo à preservação da vida dos bandidos, porque a nossa está diariamente pela hora da morte, tanto por causa dos bandidos à solta quanto por causa da polícia da qual dependemos estar tomada por marginais.

MARA MONTEZUMA ASSAF

montezuma.fassa@gmail.com

São Paulo

________________________________________________

Operação Guilhotina

A atual operação de limpeza em setores da segurança pública do Rio feita pela Polícia Federal é emblemática. Espera-se que agora o Ministério Público e o Judiciário do Estado completem a faxina, denunciando e julgando aqueles que não souberam honrar as suas funções, para que o trabalho de pacificação que as UPPs estão iniciando se complete, levando tranquilidade a toda a população fluminense.

JOSÉ DE A. NOBRE DE ALMEIDA

josedalmeida@globo.com

Rio de Janeiro

________________________________________________

MUNDO ÁRABE

Mortes na Líbia

É lamentável que a Líbia já contabilize 20 mortes na luta pela democracia. Contudo, antes desses ventos arrasadores das ditaduras no Oriente Médio, era simplesmente inimaginável que Muamar Kadafi fosse desafiado em seu poder, temido interna e externamente. Provavelmente, a democratização da Líbia será a mais sangrenta de todas, um alto preço que a humanidade paga neste processo de universalização do regime das liberdades públicas.

AMADEU R. GARRIDO DE PAULA

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

________________________________________________

Fazendo escola

Kadafi, da Líbia, é outro que aprendeu com Lula o modo mais fácil de obter apoio dos funcionários públicos: dobrar os salários.

ANGELO TONELLI

angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

________________________________________________

FIDEL CASTRO

Pela Humanidade

Sábias as palavras do caudilho (uma vez caudilho, sempre caudilho) Fidel Castro esta semana: "Se alcançamos que os intelectuais compreendam o risco que estamos vivendo neste momento, em que a resposta não pode ser adiada, talvez consigam persuadir as criaturas mais autossuficientes e incapazes que já existiram: nós, os políticos". "Não se trata de salvar a Humanidade em termos de séculos ou de milênios: é preciso começar já a salvar a Humanidade", afirmou. Portanto, espero que "sua ilha", onde ainda exerce revolucionário poder, se faça modelo de justiça social, direitos humanos e liberdade de expressão democrática. Creio que, assim, salvaremos a Humanidade, se não do seu fim programado, de sua asfixia por políticos "autossuficientes e incapazes", aos quais se referiu. Parece que a lucidez às vezes supera qualquer demência caquética.

JOSÉ JORGE RIBEIRO DA SILVA

jjribeiros@yahoo.com.br

Campinas

________________________________________________

TREM-BALA

"Trem doido"

Providencial o artigo de Roberto Macedo (17/2, A2) sobre o trem-bala (TAV) entre São Paulo e Rio de Janeiro. Assusta mesmo "a moita" em que estão representantes das diversas classes formadoras de opinião do País, diante de tamanho investimento com duvidoso retorno econômico e social. Além da questão do vago custo do projeto, de R$ 14 bilhões a R$ 36,4 bilhões, outra agravante é a hipótese que conduziu à estimativa de R$ 36 bilhões, ou seja, que o preço de uma passagem São Paulo-Rio não pode ultrapassar R$ 200. Isso poderia valer num país habituado a utilizar o trem como meio de transporte. Aqui, onde o brasileiro está trocando o carro e o ônibus pelo avião, a onda aérea parece que superará a ferroviária, pondo ainda mais em risco os valores do investimento no TAV. Corre-se o risco de facilmente ultrapassar R$ 60 bilhões, R$ 70 bilhões. Acredito que com isso poderíamos construir mais de 200 km de metrô e trens em São Paulo. Para imaginar o impacto disso na capital: a cidade conta hoje com 60 km de metrô transportando cerca de 4 milhões de passageiros/dia. Agora, com relação às construtoras e aos políticos em alvoroço com o projeto do TAV e os traços de uma futura grande festa regada a doações para campanhas eleitorais, é preciso calma, já que teremos ainda a Copa em 2014, a Olimpíada em 2016 e toda a infraestrutura pertinente a esses eventos. Como mineiros entendem de trem pergunto a Dilma, como boa mineira que é e até agora aparentemente não muito afeita a farras: Que trem é esse, sra. presidente?

JOÃO V. NETO

jvarkulja@uol.com.br

Santo André

________________________________________________

TELEVISÃO

CNBB x reality shows

Cumprimento a CNBB pela crítica aos reality shows da TV brasileira. De fato, eles atentam contra os valores primários da ética e da dignidade humana. Não é por serem laicas e não seguirem preceitos religiosos que as emissoras podem programar e explorar o que lhes vai à cabeça.

JOSÉ CARLOS BARBÉRIO

carlitobarberio@hotmail.com

São Paulo

________________________________________________

Há que cuidar para que o trem-bala não se torne uma bala perdida no bolso do contribuinte"

WALTER MENEZES / SÃO ROQUE, SOBRE A CONSTRUÇÃO DO TAV

wm-menezes@uol.com.br

"PMDB: Partido Matreiro com Direitos e Bônus"

ANÍZIO MENUCHI / PRAIA GRANDE, SOBRE O APOIO TOTAL A DILMA NA VOTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO

amenuchi@uol.com.br

"Votos comprados a peso de ouro"

LUIGI VERCESI / BOTUCATU, IDEM

luver44@terra.com.br

________________________________________________

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 1.859

TEMA DO DIA

Diplomacia de Lula irritou sul-americanos

EUA escutaram de Paraguai, Chile e Colômbia pedidos para "conter" o Brasil, revela WikiLeaks

"Parece-me mais um ressentimento do que uma irritação. Agora sabemos quem é quem nos governos da América Latina."

FRANCIS COSTA

"O WikiLeaks virou a maior "agência de inteligência" do mundo. Ninguém questiona suas geniais e secretas informações."

JOSÉ MACIEL

"E quem vai dizer que esses senhores estão errados? Faria o mesmo se fosse algum deles."

JEAN SILVA

________________________________________________

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

Vitória de quem?

Como, vitória do governo? Ou a vitória é da sociedade ou vamos continuar com este brutal déficit social que, entra Lula e sai Lula, só aumenta.

Roberto Aranha rcao@globo.com

São Paulo

________________________________________________

Bravatas

Será que alguem creditou que as centrais sindicais estavam mesmo reivindicando um salário minímo maior daquele que o governo anunciou? Ou era apenas bravatas para enganar quem gosta de acreditar em duendes? Oras sabemos que todos são farinhaços do mesmo saco.

Henoch Dias de Amorim henochamorim@globo.com

São Paulo

________________________________________________

Defensor

Como poderemos classificar um cidadão como o deputado Vicentinho, (PT-SP), ex-presidente da CUT, dizia lutar em favor dos trabalhadores e agora vira contra aqueles que dizia ser seu defensor?

Benone Augusto de Paiva benonepaiva@yahoo.com.br

São Paulo

________________________________________________

A lei é para todos

Se a lei é para todos e todos são iguais perante a lei, então, nada mais justo que os parlamentares de todos os escalões tenham o reajuste salarial baseado no mesmo cálculo do salário mínimo. Gostaria de saber o que a OAB tem a dizer a respeito.

José Carlos Costa policaio@gmail.com

São Paulo

________________________________________________

A festa dos R$ 15

O governo via deputados federais conseguiu a aprovação do salário mínimo em R$ 545. A oposição queria o salário mínimo "muito" acima R$ 560. Pois com R$ 15 a mais os trabalhadores e aposentados poderiam ter uma vida melhor como: comprar 1 kg de carne por mês, colocar 7 litros e meio de etanol no carro (se tiver carro é claro), e ou comprar meio comprimido para impotência sexual. Enfim, o mínimo com R$ 15 a menos vergonhosamente é motivo de festa!

Alex Tanner alextanner.sss@hotmail.com

São Paulo

________________________________________________

Vergonha

Que alguém tem que definir o valor do salário mínimo do pobre povo brasileiro, isso não há dúvida. O que é inadmissível, desonesto, vergonhoso e revoltante, é que o Congresso Nacional, que acaba de conceder um aumento no salário mínimo de 6,8% para a maioria dos trabalhadores brasileiros, se "autoconcedeu", em 15 de dezembro passado, um reajuste salarial de 61,8%.

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

________________________________________________

Diferenças

Pelas primeiras atitudes e imposições do governo Dilma, devemos nos preparar para anos difíceis economicamente, para que o Brasil possa ser realinhado, face a condição que Lula o deixou chegar. Aliás bem diferente da maneira que o recebeu de Fernando Henrique Cardoso, onde não houve necessidade de nenhuma ingerência, foi só ficar viajando pelo mundo e ver as coisas andarem naturalmente e receber às glórias.

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

________________________________________________

Corte no Orçamento

Ninguém discute da interessante e importante decisão do governo de Dilma de se conter e/ou cortar gastos,para que se evite um possível caos econômico. O grande desafio de adotar tal postura pelo governo, è o de conseguir manter firme esta posição,se impor, e não se deixar sofrer pelas futuras contestações ou pressões oriundas de diversas instituições federais. Por exemplo.Uma das intenções de corte de despesas da equipe de Dilma seria a redução dos atuais R$ 21 bi para R$ 3 bi em emendas dos parlamentares.Por ai,nota-se que o trabalho não será tarefa fácil.Dilma vai ter que ter mais do que disposição e vontade para que não ocorra o que houve em governos anteriores.Porque ao menor sinal, ou indicio

de estabilização e de tranquilidades econômicas,em tempos passados,já era motivo para que voltassemos ao mesmissimo quadro de gastos abusivos e incontroláveis pagos pelos cofres federais.

Filipe Luiz Ribeiro Sousa filipelrsousa@yahoo.com.br

São Carlos

________________________________________________

BNDES & VENEZUELA

A ser verdade a notícia de que o BNDES irá emprestar à Venezuela 4,5 bilhões de reais sem aval, não tem por que negar um melhor aumento para o salário mínimo e para os aposentados, já que é reincidência pois, se não foi para Venezuela foi para a Bolívia que Lula fez um empréstimo com o aval do Banco do Brasil. Pode até parecer piada, mas não é, pois todos os empréstimos feitos aos vizinhos e "amigos" de Lula, foram a perder de vista no fundo do poço. Como Lula, tudo indica que Dilma Rousseff segue a mesma cartilha de "bondades".

João Roberto Gullino jrgullino@oi.com.br

Petrópolis (RJ)

________________________________________________

Negócio da China

O texto ''China, minérios e Brasil'' reflete bem a razão da Fiesp ter estimado um deficit de US$ 70 bilhões na balança comercial de manufaturados em 2010, valor bem superior ao registrado no ano precedente. O ''negócio da China'' chama-se valor agregado, o que gera mais empregos lá e nos faz cada vez mais um país exportador de produtos primários. Tudo isso agravado por um cambio sobrevalorizado, pelo diferencal de juros internos e externos, está sufocando a industria nacional que só consegue se modernizar comprando máquinas no exterior, onde consegue preço e financiamento muito mais em conta. Com tudo somado, como ficará a nossa industria de base adqui a alguns anos?

Roberto Castro roberto458@gmail.com

São Paulo

________________________________________________

Ingenuidade

Seria muita ingenuidade dos empresários e do governo brasileiro aguardar passivamente por concessões por parte dos governo chinês, que defenderá naturalmente os seus interesses nacionais até o limite. Portanto, abre o olho Brasil!

Tatsuo Sasaki tatsuo.sasaki@gmail.com

São Paulo

________________________________________________

O "trem-baba"

O artigo do professor Roberto Macedo "Trem-bala, trem doido, publicado em A2 no Estadão de hoje, 17/02, nos remete novamente para o projeto megalomaníaco do governo federal denominado trem-bala. A exemplo do artigo "Trem-bala nos Estados Unidos", publicado no Estadão, em 16/11/10, de autoria de Marcos Mendes, economista e Consultor Legislativo do Senado Federal, uma fonte citada pelo articulista, prova, com argumentos irrefutáveis que, apesar da sua aparente modernidade, está mais para o que eu denominaria de "trem-baba", do que um trem de alta velocidade. Será uma "baba" para os projetistas, construtores e "tutti quanti" partícipes do projeto, enquanto gerará uma despesa absurda e danos irreparáveis ao meio ambiente, que como sempre, no frigir dos ovos, v ai sobrar para o povão suportar e pagar. Como bem explica o professor, os seus encargos econômicos, ambientais e sociais, superam em muito, e põe muito nisso, os benefícios que por ventura proporcionará. Além dos 100 km. de metrô, que poderiam ser construídos com o custo do megalomaníaco projeto, exemplificado pelo professor, seria muito mais proveitoso para o país repor a malha ferroviária que existia anteriormente ligando as cidades em questão, para o transporte de cargas e passageiros, um sistema muito mais inteligente e honesto do que o rodoviário. Aliás, é inacreditável como os criminosos que destruíram a nossa malha ferroviária, até hoje não pagaram pelos seus crimes. Cumpre recordar que Marcos Mendes, acima citado, condenando o projeto em discussão, começava com uma frase que bem explica a natureza do mesmo: "O trem-bala Rio-Campinas é realmente rápido. Pelo menos no que diz respeito à aprovação dos fundos nec essários à construção do projeto". Em outro trecho diz: "É interessante observar que nos EUA há um intenso debate sobre a construção de trens de alta velocidade (TAVs). Embora não se tenha iniciado nenhum investimento, duas linhas são analisadas há anos: na Flórida, a ligação Orlando-Tampa (com extensão a Miami) está em debate desde 1976". Ora enquanto os Estados Unidos, a maior economia mundial, analisa há anos o seu primeiro trem-bala, ou o TAV, o projeto petista-lulista nos é enfiado goela baixo da mesma maneira que os governos militares destruíram a nossa malha ferroviária. É preciso salientar que nenhum técnico neste país, sério e descompromissado com esta aberração, encontra a mínima lógica em sua construção na atualidade, inclusive porque já existem técnicas mais avançadas para a implantação desses veículos, como a utilizada no Maglev, por exemplo.

Gilberto Pacini benetazzos@bol.com.br

São Paulo

________________________________________________

As Farcs e o PT

O Wikileaks divulgou que o então presidente da Colômbia Álvaro Uribe ,afirma que Lula não cumpriu a promessa de combater o narcotráfico.Será que Uribe nunca ficou sabendo que Lula, era o maior defensor de criminosos nacionais e internacionais, que as FARCs contribuiu para campanha de Lula, que o mensalão do PT, foi criado dentro do Palácio do Planalto. O colombiano esperava muito do ''cara''.

José Francisco Peres França josefranciscof@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

________________________________________________

Tensão no mundo árabe

Nas últimas semanas, intensas e corajosas manifestações e lutas por liberdades democráticas sopraram em variados países do mundo árabe, culminando com a derrubada do ditador egípcio Osni Mubarack, no poder há mais de 30 anos. Em geral nesses países de orientação religiosa islâmica, os líderes, presidentes, reis, sheiks, príncipes são apegados ao cargo e, contrários óbviamente à alternância de poder. Democracia então, palavra que não existe nos dicionários destes que cultuam, que seguem o Alcorão, o livro sagrado de Maomé, por incrível qe possa parecer, era um analfabeto mas conseguiu fundar uma religião monoteísta por volta de 600 dC e espalhar este dogma por milhares de povos. Muamar Kadafi, líder líbio está à frente do governo há mais de 40 anos. Um terrorista nato que estimula, que incentiva e patrocina grupos terroristas principalmente contra os Estados Unidos. Ficou famoso por apoiar e armar um grupo terrorista que derrubou um avião civil sobre a Escócia, em situação até hoje não esclarecida. Na maioria desses países árabes - Síria, Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Jordânia,Iêmen, Tunísia, Argélia, Marrocos, Bahrein e outros, somados aos iranianos que são persas e não árabes, parece que a vida continua na Idade Média. Um povo atrasado culturalmente, um povo que vive aprisionado ao passado longíncuo dominado por idéias retrógradas, leis seculares impiedosas, vingativas, onde a mulher é uma figura inexistente na sociedade mulçumana, sendo, em muitos países obrigadas ao uso da odiosa vestimenta a burca, vivem enclausuradas, não podem sair à rua, falar com estranhos, aprender ler, etc. As crianças são educadas em escolas (se é que se pode chamar de escolas), onde aprende desde cedo o ódio aos judeus, ao mundo ocidental e à religião de Roma. Vivem como se estivem nos tempos das Cruzadas. Alguns desses países, sem que mesmo a inteligência americana pudesse detectar, acordaram de um longo sono e ansiam pela liberdade, pela chance de viverem num mundo melhor, longe do atraso, da ignorância, do desconforto. Esses países não sabem o que é liberdade, o que é democracia, vida político-partidária, um parlamento livre e eleito pelo povo. Em alguns, onde ainda predomina regimes monárquicos, esses reis são senhores absolutos da vida e da morte de milhares de pessoas condenadas à uma vida estéril. Muitos desses soberanos, donos de poços de petróleo, se tornaram ricos, poderosos e controlam seus súditos com mão de ferro. Agora, inebriados pelos ventos da liberdade que sopram no norte africano, como uma cena jamais esperada, os povos, notadamente os jovens sairam às ruas, enfrentando a polícia e o exército e estão lutando. No Egito, Mubarack caiu em menos de 18 dias de protestos. Ourtros desses ditadores poderão cair, pondo um fim nesses regimes ditatoriais e sanguinários. A grande arma usada por esses novos soldados da liberdade, é a internet, o telefone celular que, desafiando as baionetas, os canhões e tanques de guerra, de forma quase que inocente, pura levaram a mensagem desses destemidos lutadores pondo abaixo as ditaduras cruéis e desumanas. Quiçá tenham êxito completo e varram para o lixo da história, essas figuras nefastas, esses energúmenos que insistem em manter o poder à custa do suor e do sangue dessa brava gente. Quiçá enterrem junto Maomé e suas idéias senis e tresloucadas. Que lutem para abrir suas mentes e visões para um mundo novo, moderno, um mundo sem fronteiras, sem castas sociais e acima de tudo, um mundo onde a paz entre os homens seja a tônica, a regra. Que cada um possa celebrar, honrar e adorar seus deuses da forma como melhor lhes aprouver respeitando seus vizinhos, seus irmãos. Que os ventos dessa tão esperada liberdade se tranformem em verdadeiras tempestades varrendo esses ditadores assassinos dando lugar à governos livres e voltados para a melhoria de vida desses povos que sofrem à séculos.

Iranilson Alves da Silva iranilson.iranilson@bol.com.br

Araçatuba

________________________________________________

Árabes e sul-americanos

Que os países do mundo àrabe estão surpreendendo o mundo ocidental bem como o oriental, onde não se professa o islamismo em sua maioria,isto os àrabes estão fazendo com coragem e destemor para surpresa de muitos analistas e estudiosos dêsses povos.Fico imaginando então com meus botões se cidadãos sul americanos inspirados pelo àrabes fizerem o mesmo aqui na América do Sul (Equador,Venezuel e Bolívia).É só observar um pouco e notar o silêncio dêsses verdadeiros ditadores,que no momento estão seguramente preocupadíssimos em manter seus cargos e com absoluta certeza impondo verdadeiro terror sob tôdos os aspectos à seus eventuais adversários.

José Piacsek Neto bubapiacsek@yahoo.com.br

Avanhandava

________________________________________________

Fidel Castro

Durante a Feira Internacional do Livro de Havana, em seu primeiro ato público deste ano o ex-presidente cubano Fidel Castro definiu os políticos como sendo "as criaturas mais auto-suficientes e incapazes que já existiram". Ótima sugestão para sua lápide, mas o ideal mesmo seria ele olhar por sobre os ombros antes de seu último suspiro e ver o legado dele para o povo cubano.

Jatiacy Francisco da Silva jatiacy@estadao.com.br

Guarulhos

________________________________________________

O Estado teológico

Augusto Comte (1798-1857), afirmava que a mente humana evoluía através de três estados psicológicos e históricos! O mais primitivo e atrasado era o estado teológico, onde a mente encontrava uma explicação sobrenatural das coisas e a sociedade era governada por sacerdotes! O Irã, assim como os países muçulmanos do Oriente Médio, é uma prova brutal de que a mente humana não evoluiu tanto assim, e de que o sobrenatural ainda exerce um grande poder sobre a mente, muito bem explorado politicamente por sacerdotes!

Eugênio José Alati eugeniojosealati@yahoo.com.br

Campinas

________________________________________________

"Culturas e ditaduras"

O sociólogo Demétrio Magnoli (17/2, A2) poderia ter esclarecido que o Khomeini foi uma criação da esquerda comandada por Miterrand que assim como com o Battisti, sustentou Khomeini em Paris até deixá-lo pronto para derrubar o regime do Xá. Estou aguardando manifestações em Cuba embora a maior contestação ao regime já foi feita com a saída de mais de 20% da população em direção aos Estados Unidos.

Ronaldo José Neves de Carvalho rone@roneadm.com.br

São Paulo

________________________________________________

Comportamento

Pois é no Egito o povo unido conseguiu a renúncia do Mubarak depois de 30 anos no poder. No Brasil (São Paulo) não conseguimos sequer preservar um conjunto de cinemas (Belas Artes). Um exemplo do porquê temos no governo representantes tão despreparados, sem um mínimo de dissernimento para cuidar dos interesses da população (eleitores). Triste realidade.

Laert Pinto Barbosa laert_barbosa@ig.com.br

Santos

________________________________________________

Manifestação ou provocação?

Onde estavam estes estudantes de jeans e tênis de grifes, portando bandeiras vermelhas, que saem às ruas de São Paulo para protestar contra o aumento da tarifa de ?nibus, durante os escândalos do mensalão, dos aloprados, da Casa Civil, das manifestações pró ditaduras (Cuba e Irã), da votação do arrocho salarial do mínimo, etc. Estavam de férias?

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

________________________________________________

Estudantes?

Protesto de estudantes em S.Paulo? Estudantes, não! Massa de manobra do PT. Vejam se eles protestaram contra o aumento de passagem em Guarulhos. Não protestaram, porque lá quem governa é o PT e, todavia, lá a passagem subiu até mais, proporcionalmente, que em S.Paulo. Esta meninada é aliciada nos melhores colégios de S.Paulo para servirem de protagonistas para as palhaçadas do PT.

Maria Cristina Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

________________________________________________

Ronaldo

Ronaldo encerrou sua carreira. Perfeitamente compreensível, estava cansado, não queria mais fazer nem dieta e nem exercícios físicos. Estava realmente gordo. Bastava a ele dizer para todos a verdade, era bastante compreensível, para um craque como poucos. Mas, entrou no Corinthians, ficou amigo de Lula, resolveu mentir. Ficou mal para ele e para o mundo que sempre o admirou. Ronaldo, continue a sua vida, você é boa praça, mas não minta, isso é privilégio de Lula e dos petistas, que ainda querem continuar nos enganando.

Carlos E. Barros Rodrigues carlosedleiloes@terra.com.br

São Paulo

________________________________________________

Desculpas

Como corintiano venho pedir desculpas a Ronaldo. Mas peço-lhe que entenda que a cobrança que lhe foi imposta, não foi como a de outros tantos jogadores que passaram pelo parque São Jorge. Ronaldo, você é muito mais corintiano que possa imaginar. Seu espírito determinado, sua força de vontade para vencer as adversidades e seu poder de renascer das cinzas (tal qual a mitológica ave fênix) é tudo o que o corintiano é! Basta olharmos para trás e observar a determinação e força de vontade em se reerguer. Esse é o espírito que move a massa corinthiana. Entenda Ronaldo, se te cobramos, se queríamos mais de você é por tudo o que você representa para o futebol, não só brasileiro. Ter Ronaldo jogando com as cores de seu clube é o sonho de qualquer torcedor. E creia, não só nós, corintianos, mas também todos os torcedores brasileiros que puderam, uma vez mais ver o maior ídolo do futebol atual alegrar os gramados do Brasil afora. Obrigado, Ronaldo.

Igor Piotto igorjosenp@yahoo.com.br

Santo André

________________________________________________

IACP

O IACP, Instituto De Aposentadoria Corinthians Paulista, acaba de aposentar Roberto Carlos e Ronaldo, e está preparando as documentações de Bruno Cesar. Outro que está querendo tal benefício é o Ganso. Jogadores do resto do mundo, não se acanhem. É só vir jogar algumas partidas, sair mancando e ficar sem jogar, para em menos de um ano ser mais um feliz aposentado. E, vamos caindo no buraco (ou cova), aberto por Andrés Sanches, até quando Deus quiser!

Roberto Stavale bobstal@dglnet.com.br

São Paulo

________________________________________________

Ronaldo eterno

"Por quem os sinos dobram''..., eles dobram por nós ao perdemos um grande jogador que mesmo não estando em boa forma física, nos fazia acreditar que a qualquer momento renasceria com uma grande jogada...rei posto, rei morto, Ronaldo vive em todos nós.

Jorge Peixoto Frisene jpfrisene@zipmail.com.br

São Paulo

________________________________________________

Despedida

Ronaldo, noves fora...

J.S. Decol decoljs@globo.com

São Paulo

________________________________________________

Ronaldo, um grande ser humano

Perdi para meu corpo, afirmou Ronaldo. Na verdade perdeu para a insanidade arrecadadora dos dirigentes esportivos que não respeitam as necessidades e limitações do ser humano. Perdeu para a ganância insaciável dos "mercadores da moderna escravidão" que sugam até a última gota da vitalidade de jovens esperançosos que se entregam na esperança de uma vida mais confortável, seja ela preenchida de dores físicas e emocionais. Agora Ronaldo terá uma vida material plena, na capacidade que suas dores permitam. De toda forma, obrigado por toda alegria proporcionada e por divulgar que vai estudar na Inglaterra para se aprimorar.

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

________________________________________________

Gramado vazio

Ronaldinho, você será sempre o fenômeno, sua partida não é um adeus. Seu talento

foi mostrado ao mundo. Em 18 anos de carreira você dilacerou corações dos

apaixonados pelo futebol. Tiveram erros? Claro, você é humano, mas na soma

total, os acertos foram maiores.Tudo o mais será inveja e intriga, reação normal

entre os racionais. Até quando você declarou ser o pai do filho de uma

garçonete surpreendeu o mundo, visto que muitos homens endinheirados ou sem

dinheiro não tiveram a decência e o caráter demonstrados por você. Os gramados

sentirão falta do maior artilheiro, o Brasil está orgulhoso, porque esse feito

é de um craque brasileiro. Vá em paz, Ronaldo, e desfrute de tudo o que você

conquistou. Você merece.

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

________________________________________________

Ronaldo Fenômeno

Daria nota 11 ao jogador, se ele não tivesse exibido aquele corte de cabelo ridículo na Copa de 2002.

Sergio S. de Oliveira ssoliveiramsm@hotmail.com

Monte Santo de Minas (MG)

________________________________________________

Craque

Ronaldo ''Fenômeno'' faz muito bem em pendurar as chuteiras após 18 anos de sua bela carreira profissional, aos 34 anos. É o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, foi bi campeão mundial pelo Brasil (94/02), teve uma carreira invejável na Europa e tem lugar garantido entre os maiores craques do futebol mundial de todos os tempos. Merece todas as homenagens e o agradecimento dos amantes do futebol em todo o mundo. Lamenta-se, apenas, que a sua despedida do futebol tenha sido antecipada devido ás ofensas e ameaças que ele e sua família sofreram após a eliminação do Corinthians para o Tolima, na Pré Libertadores. A selvageria e barbárie desses marginais travestidos de torcedores não tem limites e Ronaldo não merecia ter que passar por isso depois de tudo que fez pelo clube e pelo futebol. Obrigado, Ronaldo!

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

________________________________________________

Mentira

O médico do Corinthians disse que mentiu ao dizer que a doença do Ronaldo era ''balela''. Como é que um médico mente? Passa pela cabeça de alguém um médico mentir? Se fosse político ainda vá lá, mas médico?

Panayotis Poulis ppoulis@ig.com.br

Rio de Janeiro