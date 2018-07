Cartas - 19/06/2011

Prática obscura

Faz aproximadamente quatro anos que o Brasil foi escolhido para sediar a Copa de 2014 e o governo Lulla fez um verdadeiro carnaval em cima dessa "grande" conquista. Gastou-se muito com publicidade, festejos, etc., mas trabalho efetivo, que é bom, nada! Agora, a quase três anos da Copa, o governo, que não se empenhou em dar andamento aos preparativos, vem, de forma açodada e irresponsável, com essa história de urgência e quer impor ao País a "flexibilização" da Lei de Licitações, com o argumento de que o tempo é escasso. Como se isso não bastasse, o governo embutiu na medida provisória (MP) um artigo que prevê a manutenção em segredo dos orçamentos das obras a serem realizadas - inconstitucional, diga-se, pois fere o artigo 37 da Constituição. Para não dizerem que é picuinha da oposição, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, afirmou que a MP é "absurda, escandalosamente absurda"! Mais: "Você não pode ter despesa pública protegida por sigilo". E ainda: "Como é que a sociedade pode ser privada do acesso a informações relacionadas a despesa pública? (...) O que está acontecendo é que essas obras estão muito atrasadas e o governo busca, então, meios de se contornar esses problemas. Quer dizer, a simplificação é de tal monta que acaba inviabilizando em alguns aspectos o procedimento licitatório, que é uma exigência". Para finalizar, o sr. Gurgel avalia que eventos desse porte impõem "que os cuidados sejam redobrados. Exatamente por ser um chamado megaevento, as despesas também são megadespesas, e por isso impõe que os cuidados com essas despesas sejam ainda maiores". Será preciso dizer mais?

RODRIGO B. DE CAMPOS NETTO

rodrigonetto@rudah.com.br

Brasília

___________________________

Sigilo eterno

Falta um detalhe de extrema importância na montagem da MP que cria o Regime Diferenciado de Contratações para a Copa e a Olimpíada. A Câmara não deixará passar se a citada MP não enquadrar o novo regime nos "benefícios" da lei do sigilo eterno. Este país é ou não é uma graça?

DECIO FRANCO DE ALMEIDA

bnspartners@uol.com.br

São Paulo

___________________________

Sinal verde

Nosso país caminha rapidamente para o abismo da imoralidade. Inadmissíveis, sob todos os aspectos, as liberalidades e facilitações perpetradas por nossos governantes, em se tratando de isenções fiscais para a construção de estádio particular, segredo de informações quanto aos projetos, licitações e acompanhamentos de obras para a Copa e a Olimpíada, enfiadas goela abaixo, na contramão das reais necessidades do povo brasileiro. Imaginemos os valores que serão investidos nessa aventura tresloucada aplicados no aparelhamento técnico e profissional dos nossos hospitais e Santas Casas, que estão à míngua e desprovidos de quaisquer soluções no curto prazo... Estão de brincadeira com a paciência do povo, estão fomentando a ruptura trágica entre os que apoiam as imoralidades e os indignados - nós, que matamos um leão por dia para satisfazer o apetite voraz das tributações que alimentam, por tabela, o gaudério tupiniquim.

ALOISIO ARRUDA DE LUCCA

aloisiodelucca@yahoo.com.br

Limeira

___________________________

Benefícios absurdos

Realmente, o País não necessita de nada - saúde, educação, segurança... Por isso, para essa coisa tão importante (Copa) todos oferecem benefícios absurdos como esses. Principalmente em se tratando de Fifa, entidade que só mostra falcatruas de seus dirigentes. É, no mínimo, vergonhoso.

LAERT PINTO BARBOSA

laert_barbosa@ig.com.br

São Paulo

___________________________

Festival de horrores

Copa, sigilos, censura, corrupção... E as excelências nem mais se ruborizam ao dar cínicas "explicações". Tratam-nos como otários e estúpidos, todos! Até quando ficaremos sentados assistindo a esse festival de horrores? Basta! Cuidado, senhores, o "indignômetro" vai explodir. Não nos subestimem. A miséria moral é pior que a pobreza física - e como estamos miseráveis... Socorro!

GLORIA DE MORAES FERNANDES

glorinhafernandes@uol.com.br

São Paulo

___________________________

Honestidade e transparência

Agora é oficial: podem-se superfaturar as obras da Copa e da Olimpíada. E nós, os brasileiros, idiotas que somos, ficamos calados. Onde está a marcha pela honestidade e transparência? Que vergonha do País, mais uma vez!

DEBORAH MARQUES ZOPPI

dmzoppi@uol.com.br

São Paulo

___________________________

Fifa e COI, carta branca

Somente com o governo petista da República de Banânia essas entidades estrangeiras, repletas de denúncias de corrupção, poderão usufruir carta branca e sigilo para manipulação total de orçamentos e obras para os eventos de 2014 e 2016. O descalabro deste tipo de governo que nos assola é tão vergonhoso que não se pode mais nem contar com alguma barragem do Ministério Público Federal. Dilma Rousseff e seus ministros deveriam renunciar de vez para dar espaço a algum preposto da Fifa ou do COI pelos próximos quatro anos, assim como o Congresso Nacional poderia perfeitamente transferir seus "poderes" à camarilha externa dessas entidades esportivas.

TOMÁS C. DE ARRUDA

tomasarruda@terra.com.br

São Paulo

___________________________

GOVERNO DILMA

Acefalia

Ao estágio indefinido a que o governo Dilma chegou, em seus primeiros meses de imobilismo, há indícios de que estamos diante de um tabu quando se trata de dirigir-lhe críticas mais duras. No entanto, não há como negar que o governo ainda está acéfalo, sem identidade: tem o corpo do Lula, o DNA do PT, o PMDB e mais alguns partidos da base aliada, mas está sem cabeça.

ROBERTO CABRAL

cabralhoje@bol.com.br

Maringá (PR)

___________________________

Articulação política

A presidenta diz que assume a articulação política e que é boa nisso também. Mas, a julgar pelo que temos observado, o esquema é o mesmo do "cara" e do "duela a quien duela". Resta saber quem será o culpado da vez, pois o PC já morreu e o Valério deve estar arisco. Sugiro o Teixeira.

MANOEL MENDES DE BRITO

voni.brito@itelefonica.com.br

___________________________

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 1.206

TEMA DO DIA

Após polêmica, Metrô de SP define estação

Batizada de Angélica-Pacaembu, parada que causou rebuliço na internet terá três saídas

"O Metrô apresentou uma solução que sugere bom senso, já que Angélica, Faap e Estádio do Pacaembu serão atendidos."

LEANDRO BUSTAMANTE

"Insistem em fazer metrô pra elite que não quer. Enquanto a zona leste sofre nas carroças que eles chamam de ônibus."

CESAR SOUZA

"Achei boa a mudança. O projeto anterior era invasivo. Este, mais factível, poderá favorecer melhor a turma da Faap."

LIVIA GUGLIELMOTTI

___________________________

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

MORALIDADE ÀS FAVAS

Está bem acompanhado o prefeito de Campinas, hein? Lula, Zé Dirceu e até Dilma, segundo o próprio pedetista, estariam o apoiando em meio à crise que envolve o gabinete do Executivo da terceira maior cidade do Estado. Nada de novo até aí, não é? Por mais graves que sejam as acusações e os indícios que apontem o comprometimento de Dr. Hélio nos atos de corrupção, resta evidente, pelo passado de solidariedade a personagens no mínimo controversos, que Lula e Zé Dirceu não se sentiriam nem um pouco constrangidos em se manifestarem favoráveis a mais um companheiro metido com falcatruas. Mesmo Dilma não teria motivos para se sentir desconfortável em apoiar Dr. Hélio - haja visto o caso Erenice. E a moralidade vai assim no Brasil - às favas...

Henrique Brigatte hbrigatte@yahoo.com.br

Pindamonhangaba

___________________________

QUE PADRINHOS...

O prefeito de Campinas, Dr. Hélio, que está com seu mandato na corda bamba, porque promoveu com seu staff uma rapinagem de quase R$ 700 milhões nos cofres do município, em entrevista ao Estadão de 17/6 (A10), se gaba em dizer que neste inferno astral por que passa tem apoio irrestrito de Lula e Zé Dirceu... Surpreendente seria se o apoio moral fosse de FHC, ou JK e até de Getúlio! Já que, o Lula e o Dirceu são especialistas em proteger corruptos! Os camaradas da quadrilha do mensalão, e de muitos outros ilícitos, estão são e soltos e bem aconchegados na cúpula do PT. Inclusive o insignificante Delúbio... E só falta agora para completar este escárnio, a promoção do criminoso Battisti, nas hostes petistas! Campinas não merece esta gatunagem...

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

___________________________

AFILHADO AFORTUNADO

O Dr. Hélio Corda Bamba de Campinas está bem,também pudera, com Lula e Zé Dirceu ao seu lado até o mais pobre dos cristãos... De fato, quem tem padrinho não morre pagão.

José Piacsek Neto bubapiacsek@yahoo.com.br

Avanhandava

___________________________

RETRATO DA CORRUPÇÃO

O caso de Campinas é o verdadeiro retrato do que ocorre em centenas de municípios do País, onde o Ministério Público, diga-se de passagem, fica impedido de agir, porque o art. 29, inciso X, da Carta Magna, estabelece que os prefeitos possuem a prerrogativa de serem processados e julgados pelo Tribunal de Justiça de seu respectivo Estado. E o caso de Campinas aconteceu porque os ilustres membros do Ministério Público, do local, conseguiram apurar os crimes noticiados, via da esposa do prefeito e sua secretária, no poder público. Na verdade, foi tudo por vias oblíquas. Entretanto, se os promotores públicos pudessem agir nas suas respectivas comarcas, então, nós teríamos conhecimento de centenas de casos, onde as figuras de prefeitos e asseclas apareceriam, com intensidade, na imprensa deste país, suportando processos por corrupção. De outro lado, ainda, se o referido artigo da Carta magna fosse alterado, por certo, que muitos prefeitos pensariam duas vezes antes de agir contra os cofres públicos sob guarda suas, pois que os processos correriam em suas comarcas.

José Carlos de Carvalho Carneiro carneirojc@ig.com.br

Rio Claro

___________________________

CORRUPÇÃO

Está na hora de o governo anunciar a descoberta de mais um enorme poço de petróleo em águas profundas, pode ser até em Campinas que não está localizada no litoral paulista, mas isto é um detalhe sem importância, o que importa é manter a autoestima do povo brasileiro em alta.

Vagner Ricciardi vbricci@estadao.com.br

São Paulo

___________________________

POLITIZAÇÃO DESASTRADA

O prefeito de Campinas, Dr. Hélio, como sempre se espera nesses casos, politiza partidariamente uma questão que é eminentemente jurídica. O Ministério Público do Estado de São Paulo promoveu sua investigação, certamente recolheu provas, produziu as incriminações de direito, como é de seu dever, e isso nada tem a ver com o PSDB. Por outro lado, a arena jurídica já está devidamente preparada, estando o prefeito assistido por profissionais do direito situados entre os melhores de São Paulo e do Brasil. O resto será excitação política na cidade e, convenhamos, o prefeito não foi feliz ao revelar que recebeu um telefonema de solidariedade de José Dirceu.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

___________________________

COMPANHIAS

O Dr. Helio, prefeito de Campinas do ético PT, disse em alto e bom som: o Lula e o Jose Dirceu estão comigo,bela companhia um permite passaportes diplomaticos para os filhinhos diplomatas em malacagem e o outro chefe mor do mensalão e um verdadeiro DIGENIO. Dr.Helio, com sua mulher chefiando a quadrilha, é questão de tempo de chegar a sua vez.

Antonio Jose G.Marques anjogoma@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

___________________________

FIEL COMPANHEIRO

Companheiro é aquele que defende os amigos em qualquer circunstância. Mas um fiel companheiro é aquele que além de defender os amigos ainda segue seus exemplos. O motivo da prisão do mais conhecido líder do MST, pela Operação Desfalque da Polícia Federal, mostra o quanto José Rainha foi um fiel companheiro. A vocação do ex-líder deste movimento clandestino, para desviar dinheiro público, é a maior demonstração da sua fidelidade e da sua lealdade à causa daqueles que sempre lhe defenderam. Em 2005 o então presidente Lula da Silva, em defesa de José Rainha, afirmou: "... E eu quero dizer aqui, como presidente da República, Zé, o seguinte: você não é um companheiro de primeira hora, você é um companheiro que eu conheço há muitos anos, há muitos anos. E eu sei que quando eu deixar de ser presidente da República, muitos que hoje são meus companheiros, não serão mais, mas você, certamente, continuará sendo meu companheiro." Muitos como José Rainha, durante oito anos, deram este mesmo exemplo de companheirismo, roubando a Nação. Ô país judiado este nosso!

Francisco Ribeiro Mendes mendes.brasilia@gmail.com

Brasília

___________________________

ATRAÇÕES FATAIS

Gilberto Carvalho, o Gilbertinho de dona Dilma, secretário-geral da Presidência e mordomo de Luiz Inácio Lula da Silva, está extremamente triste com a prisão de seu ídolo, José Rainha, acusado de roubar dinheiro público e extorquir os seus comandados. Não tem muitos dias que a "presidenta" quase chora quando o rei midas, extremamente rico, deixou a Casa Civil e como já virou rotina, pela porta dos fundos. Gostaria de saber o que contece com os membros da cúpula do governo para apaixonarem-se com tanta facilidade por tudo que existe de ruim nos porões do Brasil e do mundo. Acho que nem Freud explica.

Humberto de Luna Freire Filho hlffilho@gmail.com

São Paulo

__________________________

A TRISTEZA DO SECRETÁRIO-GERAL

A prisão de quem desvia recursos destinados a assentamentos no Pontal do Paranapanema, razão da aceitação pela Justiça Federal de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra "Juninho" Rainha do MST - que aliás já "puchou cana" anteriormente pois que, ao todo, já tem quatro condenações -, deveria ser, para pessoas retas, honestas, sérias e sinceras motivo de satisfação e alegria. Afinal, a polícia está tirando de circulação dentre os homens de bem, no mínimo um mau elemento! Por isso mesmo, que me desculpe o senhor Gilberto Carvalho, Secretário-Geral da Presidência da República, mas suas ponderações a respeito do ocorrido vão na contramão dos fatos, do bom senso, das circunstâncias e das obrigações do denunciante(o Ministério Público), da Justiça Federal(que aceitou a denúncia oferecida e pediu a prisão de um transgressor) e a Polícia Federal(que acatou a ordem de prisão emanada por autoridade competente - por sinal bem mais competente que o Secretário). Conclui-se que, como declarou Carvalho, os que "tumultuam o processo da reforma agrária" e "a relação do governo com os movimentos(sociais)" são pessoas do feitio de Rainha e, pior ainda, dos que, prestando tributos ao prisioneiro, declaram-se tristes, como ele, quando percebem uma ordem da Justiça Federal cumprida a contento. O ficar triste do senhor Secretário-Geral da Presidência da República ao ver um contumaz desrespeitador da lei preso, mais que um sentimento falso e improcedente é uma enorme petulância de Sua Excelência. Uma verdadeira aberração E, tudo indica, a petulância ele aprendeu bastante bem com Lula.

João Guilherme Ortolan guiortolan@gmail.com

Bauru

__________________________

PAÍS DAS QUARTELADAS

José Rainha é preso por desvio de dinheiro público e o ministro-chefe da secretaria geral da Presidência, Gilberto Carvalho, lamenta. Diante de tudo o que ocorre no Brasil na atualidade, penso que o Brasil precisa ser passado a limpo. Mas não com essa gente que ocupa agora os Poderes. Portanto: Brasil o país das quarteladas.

Luiz Fernando Chierighini Bueno feluiz@terra.com.br

Santos

__________________________

OPERAÇÃO DESFALQUE

A lamentação de Gilberto Carvalho - ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência - pela prisão de Rainha, demonstra claramente que nosso governo, ao apoiar ações de invasores de terras, atos de vandalismo e roubo de verbas públicas, está totalmente desfalcado de imprescindíveis valores morais necessários à manutenção da paz e desenvolvimento harmônico de uma nação civilizada.

Roberto Twiaschor rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

__________________________

JOSÉ RAINHA E O MINISTRO

Causa-me profunda indignação e desalento ouvir as declarações do ministro chefe da secretaria geral da presidência a cerca da prisão do fora da lei José Rainha. Há quantos anos, venho acompanhando as acusações de diversos crimes imputados a esse indivíduo, que já foi preso outras vezes, e que continua impune. Agora, após dez meses de investigação pela Polícia Federal, ele é preso juntamente com outros comparsas, acusados de desvio de verbas destinadas aos que ele diz que protege e defende. E o que é pior, dinheiro suado dos impostos pagos pelos cidadãos brasileiros. Será que desta vez a mão da justiça cairá sobre esses facínoras? Ou continuará tudo igual, acobertados e protegidos pelos detentores do poder de hoje?

João M.Ventura joaomv@terra.com.br

São Paulo

__________________________

INVERSÃO DE VALORES

Não importa o que José Rainha tem aprontado na reforma agrária, o Planalto lamenta a sua prisão. E, Gilberto Carvalho, o ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, ficou "muito triste". O governo devia ser o primeiro a apoiar tais providências, principalmente em se tratando de desvio de dinheiro público, do qual Rainha é acusado. Parece que essa gente se entende muito bem.

Alvaro Salvi alvarosalvi@hotmail.com

Santo André

__________________________

SÍNDROME DO PEQUENO PODER

Há um mês alguns colegas e eu, concursada, "caímos fora" do serviço público porque disseram que não temos idade para trabalhar. Só os funcionários não podem trabalhar; os secretários que também têm a nossa idade estão aptos.Pode isso minha gente?

Sônia Maria Salzano Gentil soniasalzano@gmail.com

Descalvado

__________________________

OUVIDORIA DO SENADO

O Senado estará, com seis anos de atraso, inaugurando sua Ouvidoria no final do mês para alogios, informações , criticas, denúncias etc. Eu vou denunciar que o Senado, juntamente com as penitenciárias, é um dos locais onde mais se acomodam contraventores.

Orivaldo Tenorio de Vasconcelos prof.tenorio@uol.com.br

Monte Alto

__________________________

O PIOR CONGRESSO

Estou chegando à conclusão de que, se não fabricarmos um picuá gigante, colocarmos os atuais congressistas dentro dele, pôr no lombo de uns muares e mandarmos o tropeiro leva-los para um caminho sem volta, vai ser muito dificil melhorar nossa pátria. Certamente suas últimas decisões serviram para amedrontar e deixar o povo convictos que o Brasil tem o pior e mais perigoso Congresso do mundo. Tô errado? Acorda, Brasil!

Leônidas Marques leo_vr@terra.com.br

Volta Redonda (RJ)

__________________________

O POVO NÃO É IDIOTA

O que o governo brasileiro está fazendo com a lei de licitações para as obras da Olimpíada e da Copa é um acinte à inteligencia do povo brasileiro. Eles (o governo petista) pensam que todos somos idiotas, isto é um convite a roubalheira oficial. Enquanto isso o Supremo liberta um assassino iitaliano, a Justiça do Rio liberta um assassino jogador e o Tiririca vem com o bolsa alfabetização, meu Deus!

Helcio Silveira heldiasilveira@gmail.com

São Paulo

__________________________

DESACREDITADOS

Não é que não entendemos, Sra. presidente, entendemos muito bem. É que seu partido violentou tanto as instituições que o povo não acredita mais em vocês.

Nelson Pereira Bizerra nepebizerra@hotmail.com

São Paulo

__________________________

A CHAVE DO COFRE

A medida provisória que traz no seu bojo a mais infame das aberrações para um governo que se diz democrático, o tal Regime Diferenciado de Contratações (RDC), nada mais é, se não modificada, do que a chave do cofre para os corruptos e corruptores. Chega de roubalheira, já não nos bastou o exemplo praticamente ignorado pelas autoridades dos gastos astronômicos com o Pan de 2007 no Rio de Janeiro? Esse não é o Brasil que os cidadãos descentes aceitam.

Leila E. Leitão

São Paulo

__________________________

GASTOS SIGILOSOS

A Lula de saias vai se revelando uma decepção: o País não tem hospitais, escolas, infra-estrutura, segurança, prisões, rodovias etc. e vai gastar (gastos secretos, como no Senado) uma fábula em dois eventos que durarão poucos meses cada um. A medida provisória já foi aprovada por 272 "camareiros" e será aprovada tambem pelo encenado. Perderam a compostura e o respeito à sociedade. Fifa, COI e Ricardo Teixeira estão mandando. Quantos aumentarão suas fortunas 20 vezes?

Mário A. Dente dente28@gmail.com

São Paulo

__________________________

GOLPE EM ANDAMENTO

Trem-bala,Copa do Mundo e Olimpíada, entenda-se: os maiores golpes, os maiores roubos em andamento no Brasil. Como pode um crime anunciado correr livre e solto nas barbas da sociedade inerte? Pelo amor de Deus, não existe nenhum órgão com competência para frear essa orgia com o dinheiro público? Será que abriram a porta do inferno? Ainda por cima vir com essa de se manter sigilo sobre os gastos da Copa. O PT e a base aliciada já passaram de todos os limites, está acontecendo um verdadeiro escárnio, agem como se o País fosse um grande negócio próprio. Onde está a Constituição, onde está seu discurso de posse, dona Dilma? Até quando ficará em baixo dessa alma penada, que teima

em não desencarnar do poder? Como pode uma entidade como a Fifa, sabidamente corrupta, ter ingerência no orçamento da Copa? Faça quem saiba o maior ato magnânimo de sua vida, dona Dilma: devolva a Copa para Fifa, a Inglaterra está prontinha, e livre o povo dessa vergonha.

Nelson Mendes nelsonmendes2009@bol.com.br

São Bernardo do Campo

__________________________

DINHEIRO JOGADO FORA

Só faltava essa! Agora esconderão os custos das obras para Copa e Olimpíada, que de inicio seriam uns 30 bilhões de reais mas como de hábito, sabemos que custará o dobro por baixo, porque a "politicanalha" levará o dela agora maior que nunca. Queria saber se nesse orçamento, além das verbas ao duplo evento, previram alguma coisa para construir algum hospital e postos de atendimento à saúde nas capitais de realização desses, porque aqueles que mais vibram com esse circo vindouro, é o que mais precisa e morre jogado em macas de hospitais imundos, em ruínas, sem pessoal , médicos e equipamentos necessários para um atendimento decente. Tivéssemos vergonha na cara, desistiríamos dessa palhaçada e gastaríamos essa verba imensa em algo útil à saúde, educação e segurança.

Laércio Zannni arsene@uol.com.br

São Paulo

__________________________

FIFA, COI E... DEPOIS O BRASIL

A tão comentada "soberania nacional", que a Itália queria violar com o pedido de extradição do terrorista Cesare Battisti,agora, oficialmente a Câmara dos Deputados, vai entregar a soberania brasileira, à duas das mais corruptas entidades internacionais, a Fifa e o COI, com a possível aprovação da Medida Provisória do Regime Diferenciado de Contratações Públicas. Os US$ 6,6 bilhões que "sumiram " entre os EUA e o Iraque (OESP 16/6) durante o conflito, será "dinheiro de pinga" em relação ao que vai ser surrupiado antes, durante e após a Copa de 2014.

José Francisco Peres França josefranciscof@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

__________________________

ABSURDOS

1) O PT e Dilma não são mais aqueles ..., submeter-se ao Sarney,Collor, Fifa e COI e abandonar a OEA é inacreditável! 2) Com os atrasos (propositais) destas absurdas obras para copa e olimpíadas, onde já aparece o tal sigilo para os gastos, onde está a oposição que não acusa o sr. LULA que assumiu em 2007 em nome dos brasileiros , alguns contra como eu, e não tomou providências para começar nada durante o seu (des) governo. Agora vem o ministro dos esportes Orlando Silva J.J. ( PCdo B) em entrevista a rádios querer que nós Paulistas e Paulistanos assumamos as incompetências deles em relação ao gaseoduto que ninguém viu antes(?) e passa no terreno do Itaquerão, dizendo que nem a Petrobrás e nem o governo Dilma vai colocar nenhum dinheiro lá. Esquece o tal ministro que foi LULA quem nos colocou nesta enrascada. Srs. Kassab e Alckmin, para não ficarem reféns desta turba que tal fazer um levantamento perguntando onde nós de São Paulo queremos que seja colocado os nossos suados impostos. Tenho certeza que ficarão surpresos com as posições dos eleitores !

Tania Tavares taniatma@hotmail.com

São Paulo

__________________________

O LOBO NO GALINHEIRO

Agora, sim, é que vai ficar bom. Não basta nossos corruptos daqui vão entrar os da Fifa com carta branca para definir gastos com obras da Copa. Onde está a "autoridade autônoma da Olimpíada"? Oh, Meirelles, segura que ainda dá, se não Fifa, COI, COB, CBD vão entrar na cozinha da sua casa.

Luiz Carlos Cunha luiz.cunha@terra.com.br

São Paulo

__________________________

COPA DA MARGINALIDADE

Os corruptos sempre souberam encontrar , nos meandros das leis, as necessárias brechas para que eles se esporjassem na rica lama da corrupção.

Entretanto, nem isso mais é necessário, o trabalho lhes foi facilitado através da aprovação em plenário do Regime Diferenciado de Contratações - RDC- pelos doutos no assunto corrupção, os nada egrégios deputados federais...Desta maneira, joga-se uma pedra sobre a lei das licitações que exigia total transparência visto que trata do uso do dinheiro público, e agora passa a valer a regra do sigilo nas contratações, o que caracteriza um sistema de portas abertas ao hiperfaturamento de obras, um convite oficial à prática da corrupção.Este país virou um ninho acolhedor a todo tipo de criminoso...em suas diferentes modalidades! Certamente , numa Copa da Marginalidade, levaríamos todas as medalhas!

Mara Montezuma Assaf montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo

__________________________

CINISMO OU CEGUEIRA

Alguém acredita que a "MP da Roubalheira" nasceu da urgência diante do atraso das obras da Copa e Olimpíadas? Era evidente, para o público pagante, que o governo estava postergando as obras propositalmente. Toda a lerdeza, todo o atraso, foram premeditados, planejados, de caso pensado. Só os muito ingênuos não perceberam o golpe - em nossos bolsos - em andamento. Ninguém, do chamado "povo", está espantado. Com raiva, estamos sim, sem dúvida. Poderia ter sido evitado, se os setores que podiam dar o alerta o tivessem feito, repercutindo o que nós, o povo, gritávamos há muito tempo. Agora é tarde. Abrir o berreiro, nesta altura do campeonato, é muito cinismo, ou é passar atestado de cegueira.

Maria Cristina Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

__________________________

ESCANCAROU DE VEZ

A Medida Provisória 527, encaminhada pelo Governo e aprovada pela Câmara dos Deputados, na calada da noite da última quarta feira, vai esconder o orçamento da copa de 2014 e permitir que Ricardo Teixeira, presidente do comitê organizador da Copa e da CBF, altere projetos e refaça preços de obras contratadas. É a entrega do galinheiro inteiro e de papel passado para a raposa...

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

__________________________

O JEITO PETISTA DE SER

Não enxergar o mensalão, proteger assassinos como Battisti, transferir e não demitir ministros incompetentes num claro processo de apadrinhamento corporativista , unir-se aos partidos mais espúrios unicamente para manter o poder , com a maioria no Congresso votando no sigilo das despesas com a Copa e a Olimpíada, sigilo secreto de documentos oficiais, Código Florestal que sequer prevê a proteção dos manguezais já destruídos , dar o peixe e não ensinar a pescar e fomentar a ignorância da população para manter-se ad eternum no poder ,apoiar o Palocci até os 47 minutos do segundo tempo, etc., etc., etc.,estas são as maravilhosas notícias que vem de Brasília todos os dias para nos animar. E na sexta-feira recebemos outra: a de que o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, lamenta a prisão pela PF do bandido José Rainha , alegando que isto "tumultua a reforma agrária". Alguém , além de um petista , consegue entender como um "ministro" pode vir a público defender um sujeito que , além de todas as ações ilegais que vem cometendo ao longo de sua vida à frente desta organização criminosa alcunhada de MST , desviava dinheiro e cestas básicas e vendia madeira ilegalmente? Realmente , está impossível conviver com estes fatos, será que ainda temos o direito de sonhar com uma merecida política limpa para o Brasil?

Elcio Espindola elcpind@yahoo.com.br

Santana de Parnaíba

__________________________

DE CUBA A ITÁLIA

Não faz muito tempo tivemos dois atletas de Cuba que pediram, pelo menos tentaram, o asilo político no Brasil. Os atletas não tinham passado duvidoso apenas um futuro promissor através de seu esforço e dedicação no esporte porém, os mesmos não tiveram a menor chance foram devolvidos como qualquer mercadoria.

No caso do italiano Cesare Battisti, que tem passado duvidoso, agora tem um futuro promissor e livre. Pois é, quem te viu e quem te vê, hein PT.

Marcelo de Moura mdemoura@globo.com

São Paulo

__________________________

IRONIA DO DESINO

O destino às vezes nos prega cada peça... . Por ironia, a atitude brasileira, nada diplomática, devido ao empenho de Lula, rasgou o "tratado de extradição" ao acolher, ao invés de extraditar Cesare Battisti, condenado pela justiça italiana, que insiste em puni-lo pelos crimes, que o quer repatriar. Lembra? No comecinho do primeiro mandato de Lula, a primeira dama foi notícia na mídia ao conseguir, "para garantir o futuro dos seus familiares", dupla cidadania, justo a italiana. E agora Lula, como explicar a D. Mariza?

Humberto Schuwartz Soares hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

__________________________

MA CHE PAURA!

O emérito palestrante, tomou decisões erradas à distância, avalizado pelos supremos amiguinhos, e agora receia encarar as relações internacionais de perto, de frente, ôlho no ôlho. Já pensaram isso sentado na ONU? Já pensaram isso de novo na Presidência? Não são lugares para inconsequentes.

Flavio Marcus Juliano opegapulhas@terra.com.br

São Paulo

__________________________

TÁLIA NUNCA MAIS

Tem canalha que não vai mais para a Itália.

José Benedito Napoleone Silveira nenosilveira@aim.com

Campinas

__________________________

CUSTO OPERACIONAL

A justiça do Rio determinou a prisão do ex- jogador Edmundo, que foi condenado em 1999 por um acidente automobilístico em 1996. Com o mandato atual Edmundo era procurado da justiça, após buscas pelo Rio, Edmundo foi descoberto por denúncia anônima em São Paulo. Foi sem resistência levado a Delegacia de Policia, aguardando a chegada dos policias do Rio para a transferência. Após 20 horas preso, a policia recebeu um fax com alvará de soltura, concedido pela Desembargadora de Justiça do Rio. Como contribuinte paulista e federal, queria saber qual foi o custo operacional de tudo isso? Juízes, desembargadores, delegados, policiais, viaturas, combustíveis, refeições, fóruns, exames de corpo delito, funcionários públicos diversos, etc. Enfim, gastou um monte de dinheiro público com ações entre as próprias instituições públicas! Conclusão: a legislação deste país precisa ser transformada, se não (...)

Alex Tanner alextanner.sss@hotmail.com

Sumaré

__________________________

ANIMAL

Depois de ficar algumas horas preso e tomar um café, o jogador Edmundo sai livre e faceiro. Parece que a culpa pelo acidente foi mesmo das três moças que o acompanhavam. Quem mandou sair num carro dirigido por um "animal"? Saíram para uma noite de vinho e de alegria. Agora repousam, sob uma pedra tumular. Essas, sim, protestariam, caso pudessem falar!

Arsonval Mazzucco Muniz arsonval.muniz@ig.com.br

São Paulo

__________________________

JUSTIÇA BRASILEIRA

Estamos vivendo uma crise de trabalho e moralidade das autoridades brasileiras, os nossos políticos sem nenhum espírito público, se envolvem em todo tipo de falcatrua e desviam valores do erário sem o menor constrangimento, deve haver excessões. São eleitos para melhorar a vida do povo, que sempre fica em segundo plano, mas melhoram muito as suas vidas, dos seus parentes e amigos. Aprovam os seus próprios salários, benefícios e um cem número de mordomias, tudo por conta do país, possuem imunidade e fôro priviligiado, por quê? Jamais são punidos pelas suas ilicitudes. A maior prova da impunidade é que a justiça brasileira, só julga o que lhe interessa, o que não interessa fica para as "calendas gregas", exemplos recentes: 1- Do jogador de futebol Edmundo Alves de Souza Neto, acidente ocorrido em 1.995, com tres vítimas fatais - Justiça carioca, 2- Do jornalista e diretor de redação de jornal Antonio Marcos Pimenta Neves, réu confesso pelo homícidio de Sandra Gomide em 2.000 - Justiça Paulista. O primeiro decorridos 16 anos e o segundo decorridos 11 anos, mostram a sua ineficiência. Democracia se contrói com tres poderes fortes e eficientes, a justiça é o principal pilar de sustentação. A cada dia que passa o cidadão brasileiro percebe a desmoralização das nossas instituições. Justiça "lenta" não pune ninguém...Quando voltaremos a nos orgulhar da Justiça brasileira?

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

__________________________

PRECEDENTE ABERTO

Li nos jornais que a Justiça brasileira prendeu o jogador Edmundo e após 24 horas mandou soltá-lo. O juiz que mandou soltar o jogador alegou que a prisão era injusta porque ainda resta prazo para recurso da defesa. Até aí tudo bem mas faço uma pergunta: - Por que quando um pobre é preso injustamente os Tribunais demoram no mínimo 15 dias para julgar um Habeas Corpus? Só para distribuir o remédio heróico demora no mínimo 24 horas. Espero que agora com este precedente todos os Tribunais do País processem os Habeas Corpus em 24 horas e expeça no mesmo prazo o competente mandado de soltura. Quero ver se agora não haverá mais distinção entre pobre e rico no Judiciário brasileiro.

José Carlos Farina josecarlosfarina@yahoo.com.br

Rolândia (PR)

__________________________

PONTO FINAL

A previsão para o fim do caso do jogador Edmundo é para meados do ano 2050 e ainda com a possibilidade de recurso judicial. Acorda, Brasil!

Edgard Gobbi edgardgobbi@gmail.com

Campinas

__________________________

POBRES E RICOS

Como sempre acontece, a liberdade do Edmundo mostra, mais uma vez, que neste país só pobre é preso. Para os ricos sempre se dá um jeitinho. Aliás, aqui a Justiça passa longe. Vergonhoso!

Laert Pinto Barbosa laert_barbosa@ig.com.br

São Paulo

__________________________

AMEAÇAS

Está mais que evidente que nossos políticos se utilizam do mandato por nos delegado sómente em benefício próprio e familiar. E desta forma nos deparamos com atitudes como esta de Gilberto Kassab. Que além de acionar sua base na casa, ameaça vereadores aliados que assinarem o pedido para criar uma CPI para investigar o suposto uso da maquina da prefeitura por ele, para criação de seu novo partido. Com cancelamentos de emendas orçamentárias e perdas de cargos nas subprefeituras, etc, etc. Concluímos que se o mesmo fez todas essas ameaças, é porquê tem algo a esconder não ?

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

__________________________

APOIO DOS FUNCIONÁRIOS

Cá entre nós. Qual funcionário da Prefeitura de São Paulo que for convidado a entrar no partido do prefeito Kassab dirá "não"? Para quem mantém o poder nas mãos só coagindo funcionários mesmo, já que não pode mais contar com seu eleitorado. Kassab traiu aqueles que o tiraram do anonimato levando-o a prefeitura da maior Metrópole do país! Mas honra seja feita, Kassab aprendeu rápido. Foi só se aproximar do governo federal que já usa as armas da petralhada para angariar apoio!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

__________________________

DOCUMENTOS SOB SIGILO

A propósito da celeuma em torno dos documentos ultrassecretos, pergunto: Quem decidiu que são assim? Que segredo de polichinelo é este já que muita gente já os leu, certamente. Se a decisão for de torná-los eternamente secretos, melhor destrui-los que é a mesma coisa. Sobrará mais espaços nas prateleiras.

Alberto Martinez alberto.martinez@terra.com.br

São Paulo

__________________________

‘QUEM TEM MEDO DA VERDADE?’

Gosto muito dos artigos de João Mellão Neto. Mas acho preocupante a publicação do texto "Quem tem medo da verdade" (17/6, A2) com uma série de erros factuais, denotando conclusões um tanto apressadas do articulista. Em relação à Guerra do Paraguai o articulista poderia ter já superado a visão idílica da "nação Paraguai rica e industrializada" se tivesse lido "Maldita Guerra", de Francisco Doratiotto, obra de fôlego que há muito demoliu os mitos deste conflito. Vide ainda o best-seller "Guia politicamente incorreto da história do Brasil", de Leandro Narloch, na mesma linha. Quanto ao Acre roubado da Bolívia é demais dar crédito a Evo Morales sobre a questão. Melhor continuar lendo o livro do Narloch e ver que, com o devido consentimento, se pagamos um cavalo pelo Acre foi muito (o autor explica o porquê no livro). Bom que Mellão Neto se posicione a favor da divulgação dos documentos históricos, mas seria melhor se isso fosse feito pelos motivos corretos.

Luiz Augusto Módolo de Paula luaump@yahoo.com.br

São Paulo

__________________________

MEDO DE NÃO MENTIR

O caro jornalista ex-político Mellão está equivocadao. Ninguém tem medo da verdade, o que se tem medo é de não mentir. Ainda estamos em plena era medieval do feudalismo autocrático, junto com o tribulismo comunista, cuja base política é a mesma dos ancestrais da Bíblia, o cacique e o pajé, cuja tese política era e continua sendo, mentir para governar. Um pajé "profeta de Deus", agora o "deus dinheiro", e o cacique um "semi-deus" que tudo pode! Em algumas nações o cacique tem vergonha na cara e se suicida quanto pego com a boca na botija, aqui, é agraciado com medalhas de heroísmo!

Ariovaldo Batista arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo

__________________________

INFINITO ENQUANTO DURE

O projeto original do Planalto que mantém o sigilo eterno de documentos oficiais, tem gerado as mais controvertidas opiniões,muitas ou quase a sua totalidade, manifestando humores ideológicos que, sabiamente a presidente Dilma pretende se esquivar.O açulamento da discussão reside mais na qualificação dos defensores do projeto do que propriamente na sua eficácia. Ministério da Defesa, Fernando Collor e José Sarney, defendem o projeto, juntamente com os militares, estes sim,principal alvo dos defensores da devassa aos documentos, que, por certo mostrarão atrocidades de ambos os lados.Um dia, estejam certos, quando esse tsunami petista passar, os donos do poder também estarão interessados em abrir a caixa preta do período em que a rapinagem aos cofres públicos, as gestões fraudulentas e o poder da força foram insígnias de uma época jamais vista. Esse seria''o choque do retorno'', de que ensina o mestre Allan Kardec. O revanchismo jamais foi bom conselheiro.Parodiando o imortal Vinicius de Morais: '' tudo é eterno enquanto dure''.

Jair Gomes Coelho jairgcoelho@gmail.com

Vassouras (RJ)

__________________________

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Com a liberação da "Marcha da Maconha" pelo Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que a criminalização de opinião contra o homossexualismo, proposto na lei anti-homofobia, será também considerada inconstitucional. Ou a liberdade de expressão não é para todos?

Marcelo Guterman margutbr@gmail.com

São Paulo

__________________________

A SOCIEDADE PAGA

Exercitando o sagrado direito de liberdade de expressão digo que a formação atual do Supremo Tribunal Federal é a pior de toda a história. Definitavamente eles tem na alma total aversão ao trabalho policial e que está pagando por isso é a sociedade.

Sérgio Roberto da Costa sergiorobertocosta@ig.com.br

São Paulo

__________________________

DPVAT

"Em atenção à carta enviada pelo leitor Francisco Carlos Ferreira Anéas, no dia 17/06, a Seguradora Líder DPVAT, responsável pela administração do Seguro DPVAT, esclarece que recebeu o pedido de indenização por invalidez permanente no dia 23/05/11. Os documentos foram enviados para análise, entretanto, os laudos emitidos pelo Instituto Médico Legal ( IML ), não quantificaram as lesões apresentadas. Vale ressaltar que o segundo laudo do IML informa que a vítima encontra-se ainda em tratamento médico. Na tentativa de auxiliar e agilizar a finalização do processo, solicitamos a realização de uma perícia médica, agendada para o dia 10/06/11, porém, a vítima não compareceu. Ao tentar novo contato telefônico para o reagendamento, o Sr. Francisco informou que não compareceria. Sendo assim, o processo encontra-se pendente na seguradora, aguardando manifestação da vítima e documentos complementares. Em relação ao pedido de reembolso de despesas médicas, que foi apresentado no dia 10/03/11, isto é, 6 meses após o acidente, devemos informar que já foram creditados, dentro do prazo legal, em sua conta corrente na Caixa Econômica Federal, os valores relativos as despesas apresentadas. Verificamos também que há documentos complementares, apresentados no dia 13/06/2011, que encontram-se em fase final de análise. A Seguradora Líder DPVAT disponibiliza uma Central de Atendimento ao público, que funciona 24horas por dias, 7 dias da semana, no tel. 0800-0221204."

Cláudia Mara, assessoria de imprensa imprensa@seguradoralider.com.br

Rio de Janeiro

__________________________

MARCHA E CONSUMO

Há alguma diferença entre liberar a Marcha da Maconha e o consumo da canabis?!

J.S. Decol decoljs@globo.com

São Paulo