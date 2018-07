Cartas - 20/07/2010

Indignação

O sr. José Eduardo Dutra, presidente do PT, está indignado com a atitude da vice-procuradora-geral eleitoral, Sandra Cureau, que, por dever de ofício, pede investigação contra o presidente falastrão, sob a acusação de abuso de poder político em favor do seu "poste" ambulante. Não sabe o sr. Dutra que nós, cidadãos comuns, também nos indignamos quando o sr. Lulla, que está acima das leis, desrespeita tudo e todos, insistindo na campanha eleitoral fora de época?

HÉLIO JOSÉ CURY

São Paulo

Comício vazio

O comício da dona Dilma do PT no Rio de Janeiro não estava vazio por causa da chuva, mas sim pela ausência da militância, hoje envergonhada.

FERNANDA F. BANDEIRA DE MELLO

São Paulo

Ele é a lei

Lulla já deixou muitos presidentes para trás com seu populismo, da mesma forma que Luís XIV com o seu "o Estado sou eu". E no Rio de Janeiro, sábado, não deixou dúvidas de que também ele é a lei. Acorda, Brasil!

ANGELO ANTONIO MAGLIO

Cotia

Nêmesis nele

O leitor sr. Felipe Albano (Hamartia ou húbris?, 18/7), de forma sutil - e, espero, eficaz -, educadamente fez, talvez, a crítica mais contundente que os srs. ministros do TSE e os srs. procuradores eleitorais receberam até hoje. É, certamente, dessa forma, que induz à mais profunda reflexão daqueles que têm o dever profissional e moral de zelar pelo cumprimento da lei, que devem desempenhar o seu papel: nos estritos limites da lei. Seja quem for. Apenas cumpram a lei. Parabéns ao sr. Felipe Albano pelo "puxão de orelha".

CARLOS BENEDITO P. DA SILVA

Rio Claro

Acusou tem de provar

Não basta simplesmente ao candidato a vice do PSDB acusar em público que o PT tem ligações com as Farc e com o narcotráfico. É preciso provar por A + B, do contrário o ilustre cidadão já vai cair no descrédito antes mesmo da campanha esquentar.

FABIO AULISIO

São Paulo

Índio crucificado

Depois da indicação do deputado Índio da Costa para vice de José Serra, o PT desencadeou, com a ajuda de alguns comunistoides da imprensa, uma guerra suja de desqualificação do candidato. Até aí, tudo bem, pois são procedimentos normais contidos na cartilha petista. Mas agora, depois que Índio corajosamente acusou o PT de ligações com as Farc e com o tráfico de drogas, querem crucificá-lo, com a anuência da cúpula do próprio PSDB. Ora, o PT é um dos fundadores do Foro de São Paulo, entidade comunista da qual faziam parte as Farc. Dilma Rousseff, quando ministra da Casa Civil, contratou a esposa de Olivério Medina, representante das Farc no Brasil, para trabalhar no Ministério de Pesca. O computador do terrorista Raúl Reyes, morto no Equador, continha uma relação com nomes dos amigos das Farc no Brasil, dentre os mais famosos, os dos srs. José Dirceu, Gilberto Carvalho, Celso Amorim, Marco Aurélio Garcia e Paulo Vannuchi. Quanto ao tráfico de drogas, o governo boliviano tem aumentado substancialmente as exportações da coca "para fins medicinais", ajudando sobremaneira sua balança comercial, e no Brasil o consumo explodiu de forma assustadora. Será coincidência? Esses assuntos são de conhecimento público, graças à ação de uma pequena parte da imprensa que não se curvou ao lulismo, e com isso a ameaça petista de processar o candidato é totalmente fora de propósito, sendo apenas uma tentativa de intimidação.

SERGIO VILLAÇA

Recife

Flecha certeira

Índio acerta as primeiras flechas no calcanhar de aquiles do PT. Finalmente surge um líder político capaz de expressar as verdades caladas na garganta dos inconformados. Viva a democracia!

GILBERTO DIB

São Paulo

GUERRA FISCAL

Interesses obscuros

Até quando vamos dar aspirina a um doente com câncer? A matéria de domingo (B1) aborda o assunto com o viés de culpa dos Estados que estão oferecendo isenção do Imposto de Importação. Bom, talvez seja mesmo. Por outro lado, enquanto procuramos defender a indústria nacional (ouço isso há uns 30 anos!), esquecemos, não sabemos ou simplesmente não queremos resolver o verdadeiro problema: reforma tributária e fiscal! É mais fácil pôr os Estados para brigar do que repensar o modelo. Ainda mais em época de vale-tudo pela reeleição... ops, pseudoeleição. E o que é pior, não há pessoas capazes de resolver, afinal, os interesses obscuros e mesquinhos sempre falam mais forte. Pra frente, Brasil!

GABRIEL BARROS

São Paulo

SIMÓN BOLÍVAR

Exumação

O objetivo óbvio não é a causa da morte, mas apenas comparar o DNA de Bolívar e o de Hugo Chávez. Já imaginaram se, por algum milagre do destino, forem compatíveis? E se não forem ninguém ficará sabendo, de qualquer forma. Afinal, estamos falando de uma ditadura.

ARIOVALDO BATISTA

São Bernardo do Campo

AIR FRANCE

Em terras tupiniquins

Pela quarta vez em menos de oito dias, aviões da Air France apresentam problemas em solo brasileiro. Não bastasse o trágico acidente do voo 447, que tirou a vida de 228 pessoas, agora mais esta sucessão de "coincidências". Conhecendo aviões apenas como qualquer pessoa que tem o hábito de viajar, é possível notar que as aeronaves dessa companhia aérea que fazem a rota entre o Brasil e a Europa, ao que parece, ou são antigas ou não estão recebendo a manutenção adequada, fato que merece a atenção das autoridades brasileiras.

JOSÉ APARECIDO RIBEIRO

Belo Horizonte

"Dillma é igual a Enéas em primeira campanha. A diferença é que ella tem Lulla como megafone, a máquina do Estado, a estrutura do partido..."

FLAVIO CESAR PIGARI / JALES, SOBRE A CAMPANHA ELEITORAL

flavio.pigari@gmail.com

"Surgirá na Venezuela um Quincas Berro d"Água?"

JAIRO GUSMAN / SÃO PAULO, SOBRE A EXUMAÇÃO DOS RESTOS MORTAIS DE SIMÓN BOLÍVAR

jairogusman@gmail.com

"O que acontece com os aviões da Air France na rota Paris-Rio-Paris? Já estão em fim de carreira?"

SERGIO S. DE OLIVEIRA / MONTE SANTO DE MINAS (MG), SOBRE
A SEQUÊNCIA DE PROBLEMAS

A SEQUÊNCIA DE PROBLEMAS

ssoliveira@netsite.com.br

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 2.487

TEMA DO DIA

PT vai à Justiça contra Índio da Costa e PSDB

Vice do tucano acusa petistas de se relacionar com os guerrilheiros das Farc; Serra endossa em parte

"Sou filiado ao PT e fui ofendido. Não sou ligado ao tráfico. Esse Índio não tem preparo nem para ser vice de síndico."

MÁRCIO LOPES

"A relação entre o PT e as Farc é clara: ambos pertencem ao Foro de SP e o governo petista nunca as declarou terroristas."

RICARDO VÉLEZ RODRÍGUEZ

"Quem colar a retórica eleitoral mais idiota ganha esta batalha sem mocinhos e bandidos. Tudo farinha do mesmo saco."

LAERTE NASCIMENTO

Cartas enviadas ao Fórum dos Leitores, selecionadas para o estadão.com.br

O PT e as FARC

Lemos, vimos e ouvimos as declarações de Índio da Costa e Sérgio Guerra sobre as ligações do PT com as Farc. Isso não é novidade, PT e FARC fizeram parte da fundação do Foro de São Paulo. Saiu publicado, inclusive, que as Farc ofereceram US$ 5 milhões para a reeleição do reizinho. O que querem eles com esse processo? Ameaçar a quem? Essas ''ligações perigosas'' do PT são por demais conhecidas. Querem tapar o sol com

as peneira, agora? Isso é inacreditável mesmo.

CARLOS E. B. RODRIGUES

São Paulo

AÇÕES, PROCESSOS...

Por que perder tempo com ações cível e criminal contra o PSDB e, pior, mover processo contra a vice-procuradora-geral eleitoral, dra. Sandra Cureau? Quanto à declaração do vice Índio da Costa, trata-se de assunto muito divulgado e de conhecimento público, os laços políticos e ideológicos do PT com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) são verdadeiros, essa ligação e simpatia existe, não há dúvida. As Farc sabemos serem um grupo terrorista, de sequestradores, e que vive do narcotráfico, mas daí a o PT entender que tem participação é pura dedução, nem houve essa intenção. Pode até ser coincidência o crescimento do tráfico de drogas em nosso país nos últimos anos, o que deve ser uma preocupação dos nossos governantes evitar que sejamos rota desse enorme mal da humanidade. Taxar de ''IDIOTA'' quem diz a VERDADE só pode ser coisa de quem está acostumado à MENTIRA. Entrar com uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público é colocar a ''mão no fogo'', além de trazer sérios problemas à candidatura da sra. Dilma. É bom saber que não são todos que estão dispostos a fazer parte do ''esquema'', de nada vão adiantar ameaças, ações, processos...

Luiz Dias

São Paulo

Farc/narcotráfico

Qual é? A direção do PT tenta enganar alguns "idiotas" que não leem jornais! Lula e seu governo apoiam, sim, as Farc - guerrilheiros e traficantes -, como a imprensa tem noticiado, e que são protegidas por Hugo Chávez, da Venezuela, amigo de nosso presidente e do Itamaraty. Evo Morales, cocaleiro e presidente, também é amigo "bajulado" e muito protegido pelo Lula e seus assessores. Agora eles vêm dizer que não apoiam nem colaboram com o narcotráfico. O PT pensa que todos os brasileiros são "burros", que engolem suas mentiras? O PT pode enganar muitos por muito tempo, mas, não conseguirá enganar a todos por muito mais tempo!

Fabio Figueiredo

São Paulo

Marina e a corrupção no PT

Será que o PT vai abrir processo contra Marina Silva por injúria e difamação por ela ter dito que ''tem muita gente boa que não é corrupta, mesmo dentro do PT"?

Esse "mesmo dentro do PT" uma afirmação de que ela acha que o partido é, majoritariamente, composto de corruptos.

Acho que eles vão passar batidos por essa declaração, pois processar Marina não dá Ibope e é possível que o partido precise do apoio dela mais para a frente.

Para o PT, declarações qualificadas como injúrias e difamações para virarem processos têm que vir da coligação capitaneada pelo PSDB.

Ronaldo Gomes Ferraz

Rio de Janeiro

PT NÃO QUER APITO?

Estranho... O PT, sempre adepto de manifestações ruidosas, não quer que o Índio apite... Porque será? Há algo a Temer?

Pedro Galuchi

São Paulo

Quem anda com porcos...

Pode ser Índio no nome, mas que teve uma baita coragem de cacique ao falar a verdade, isso teve!

Para quem duvida das mais íntimas relações umbilicais, antigas e afetivas ligações do PT de Lula da Silva e dona Dilma com a organização narcoterrorista Farc (segundo a classificação da própria ONU para organizações terroristas e do tráfico de drogas) basta acessar o site oficial do próprio PT e procurar por lá as atas do Foro São Paulo, fundado pelo partido de Lula, sendo este tal Foro uma organização continental que abriga um monte de organizações terroristas, como, por exemplo, o MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionária), do Chile, grupo responsável pelo sequestro de Abílio Diniz - o que, aliás, não impediu o famoso empresário de nos dias de hoje abrir as portas de sua mansão à candidata do PT, que é publicamente amiga íntima das lideranças de quem o sequestrou por dias, mantendo-o num buraco fétido.

O PT nunca escondeu de ninguém que é um partido-irmão das Farc na América Latina e até disso muito se orgulha, segundo o sr. Valter Pomar, dirigente do PT, que o declarou em entrevista a um órgão de imprensa.

A mesma opinião tem Marco Aurélio Garcia, assessor especial da Presidência da República, que por várias vezes se reuniu com as lideranças das Farc.

O PT pode até não estar metido no tráfico de drogas, mas é sabido e notório que quem anda com porcos sujo parece...

Paulo Boccato

São Paulo

O Google mente?

José Eduardo Dutra, presidente nacional do PT, anunciou que vai entrar com três ações contra o candidato a vice de José Serra, o jovem político Índio da Costa, por ter ele afirmado num site do PSDB que o PT tem ligações com o narcotráfico, com as Farc, e que Dilma é ateia.

Pois eu não sei como o Google espalha tanta informação mentirosa: consultando-o, li que o PT e as Farc são, entre outros, fundadores do Foro de São Paulo; que em 2005 representantes das Farc estiveram em Brasília oferecendo US$ 5 milhões aos petistas; e que a ex-ministra da Casa Civil Dilma Rousseff , em 23 de novembro de 2006, segundo documento exposto na internet, pediu a contratação de Angela Maria Slongo, vulgo Mona, mulher de Medina, representante das Farc no Brasil (ainda atuante, responsável pela troca de droga por armas), tendo-a indicado para um cargo de sua confiança no Ministério da Pesca.

Se o Índio mentiu, o Google também! Mas o Índio não mentiu... nem o Google! Por que o PT não assume as próprias verdades?

Mara Montezuma Assaf

São Paulo

A calúnia do PSDB

Nunca morri de amores pelo PT, máxime pelos vitupérios de seus militantes, monopolistas da ética, da verdade e do politicamente correto. Foi preciso conquistar o governo para que sua verdadeira faceta - humana - viesse à tona. O partido, corruptor e corrompido, foi dessacralizado. Mas, ao mesmo tempo, jamais observei tamanha incompetência tucana, que nos faz lembrar os bons tempos de Covas e Montoro. Agregar ao PT ligação com as Farc, com o narcotráfico, é assacadilha caluniosa. E o caluniador porta uma torpeza pior que a dos covardes que ateiam fogo em nosso paiol durante a madrugada. Nessa toada, o eleitor acabará fazendo jorrar seus votos numa alternativa digna.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

São Paulo

Por que indignar-se?

O PT tem mesmo ligação com as Farc, como disse Índio da Costa, provocando a indignação entre os petistas? Ora, basta ler o manifesto das Farc, lido na abertura do encontro do Foro São Paulo, em Salvador: ''É nesse preciso momento que o PT lança a formidável proposta de criar o Foro de São Paulo, trincheira onde nós pudéssemos encontrar os revolucionários de diferentes tendências, de diferentes manifestações de luta e de partidos no governo, concretamente o caso cubano. Essa iniciativa, que encontrou rápida acolhida, foi uma tábua de salvação e uma esperança de que tudo não estava perdido. Quanta razão havia, transcorreram 16 anos e o panorama político é hoje totalmente diferente.''

M. Cristina da Rocha Azevedo

Florianópolis

Estadão tendencioso

É fato irrefutável que o jornalismo no Brasil não é levado muito a sério, e isso evidentemente serve para o ''Estado''. Este Fórum dos Leitores só reproduz comentários medíocres e insensatos a respeito do governo petista, comentários que nem de longe representam uma opinião coerente sobre a atual realidade econômica, política e social do nosso país. É fato que, se tentarmos fazer uma ''peneira'' nos comentários mais inteligentes, nada encontraríamos que nos fizessem pensar sobre seu conteúdo. É certo que o ''Estado'', como outros jornais, é bastante tendencioso, mas gostaria de indagar se não seria mais profissional a linha editorial assumir em bom português que apoia incondicionalmente qualquer candidato tucano. Óbvio que o ''Estado'' não teria a elegância e o profissionalismo de uma "Carta Capital", por exemplo, pois, como estamos acostumados, opta pela lavagem cerebral da classe média, ora tão manipulada pelas manchetes sensacionalistas que figuram em primeira página desse diário.

ANSELMO FERNANDO GRECCO

Votorantim

Campanha eleitoral

Imaginava que fosse o único a estar decepcionado com a nossa chamada Justiça, mas lendo o Fórum dos Leitores constato que não sou o único.

Suponho, diante inércia da nossa Justiça, que estamos sob o jugo de um governo autoritário e ainda não nos demos conta disso. A censura, que já dura quase um ano, a esse tradicional e combativo jornal é um pequeno exemplo.

Também me decepciona o PSDB, com sua fraquíssima oposição. Pudera, não tem veemência e não é tão organizado como seu opositor. Também, nem seus membros se entendem entre si...

Obs.: Os leitores do nosso Estadão estão defendendo (através da coluna) o sr. Eduardo

Jorge, mais do que ele próprio. Estou certo ou errado?

Rubens Colonezi

São Paulo

Governantes x leis

Lemos neste Fórum várias manifestações sobre desrespeito, por Lula e seu governo, às leis.

Ora, essa questão de atropelar as leis e a própria Constituição não é só deste governo, que, na verdade, vai numa onda histórica.

Aqui, no Estado de São Paulo, os governos do PSDB só fizeram descumprir as leis e o bom senso, quando, por exemplo, implantaram esses pedágios com dupla cobrança de impostos. No Município, o prefeito sr. Kassab se recusa (herdado pelo próprio sr. Serra) a implantar as placas de sinalização do perímetro do centro expandido, como determina a lei, e assim vai muito mais. Isso para dar dois exemplos bem simples.

Otavio de Queiroz

São Paulo

SE CONSELHO VALESSE...

Sabidamente, as coisas nunca foram bem para o PT no Estado de São Paulo. Isto posto, seria de bom alvitre que dona Dilma fosse avisada de que, quando de suas andanças por terras paulistas, ter dona Marta (aquela das taxas quando prefeita da capital paulista) como papagaio de pirata em suas apresentações lhe tira votos, coisa não tão fácil de obter. Afinal, um bom conselho sempre é de grande utilidade.

JOSÉ PIACSEK NETO

Avanhandava

Que país é esse?

Que pais é esse que cada vez apavora mais? Temos um presidente que achincalha a lei a torto e a direito, dia sim, outro também. Um Judiciário que sabe da sua fragilidade, haja vista a ameaça do ''grande timoneiro'' de pôr as massas na rua se for contrariado. Um partido stalinista, radical e movido pelo ódio sendo tratado como partícipe legítimo do processo democrático. Seu protobraço armado, que nada mais é que o dormente MST e os pelegos sindicais azeitados com enormes somas de de dinheiro público, prontos a tomar as ruas tão logo acionados. A mídia, ora amordaçada por uma kafkaniana censura, ora sob a ameaça constante do falso democrata. Que falta faz um Carlos Lacerda para enfrentar esses bandidos, mensaleiros, aloprados, aparelhadores do aparato estatal, infiltrados em fundos de pensão et caterva. Que falta faz um a oposição corajosa e digna deste nome. Nos países onde o totalitarismo foi instaurado (Alemanha, Venezuela) a oposição foi apática, como vemos atualmente. Se desde o primeiro dia de mandato deste "unha e carne" com ditadores sanguinários e negacionistas do holocausto tivesse sido enfrentado com coragem e em alto e bom som, não estaríamos correndo o risco de ver o projeto de poder desse hediondo partido de controlar o País por 20 anos estar quase se tornando realidade. Os editoriais, as análises de articulistas e mesmo as cartas, como a minha, são compreendidos por uma ínfima minoria, que nenhuma diferença irá fazer frente ao mar de felizes cegos que vemos atualmente.

Jose Severiano Morel Filho

Santos

Desordem institucional

O Planalto gasta em publicidade além do limite legal, em 2010. O presidente Lula e sua candidata são reincidentes na desobediência à Lei Eleitoral. A autoria do projeto do trem-bala é conferida à candidata do presidente, em flagrante desrespeito à lei. Por esses e outros acontecimentos, parece-nos que a desordem institucional que impera no País está realmenmte institucionalizada.

Francisco Zardetto

São Paulo

Honestidade

Feliz a nação que consegue produzir uma elite virtuosa. Que não faça da obediência às leis um favor, mas um dever. O que nos resta quando o próprio presidente da República, representante máximo da cidadania e defensor da Constituição, reiteradamente debocha dessa mesma Constituição? Resta-nos perseverar na educação de nossos filhos, ensinando-lhes que, apesar de tudo, vale a pena fazer o certo e evitar o errado. Ensinar-lhes que a vida em sociedade só é possível quando baseada na confiança mútua, só conseguida quando todos, sem exceção, estão sujeitos às leis. E que a honestidade, mais do que o vale-tudo, é o caminho para a construção de uma nação próspera.

Marcelo Guterman

São Paulo

SERIA CÔMICO, SE NÃO FOSSE TRÁGICO...

Quando digo que a política brasileira foi transformada numa fossa séptica, alguns cínicos reagem com fingida indignação, invariavelmente apelando para o princípio de que na política, tal como em toda e qualquer atividade, existiriam os bons e os maus. Estão errados! Na política eleitoral, até mesmo por uma questão de ''seleção natural'', só permanecem aqueles que têm capacidade de aderir às safadezas ou, pelo menos, conviver com os safados, omitindo-se quanto a obrigação de denunciar as armações e maracutaias à sociedade e/ou à Justiça. No mais das vezes são omissos por covardia ou conivência, pois, mesmo entre ditos honestos, a maioria tem algum tipo de rabo preso, seja por irregularidades cometidas nas campanhas, seja pela utilização de mordomias das quais dizem discordar, seja pela prática de nepotismo e uso de tráfico de influência, etc. Na realidade, pensando em termos eleitorais, todos eles evitam maiores arestas, pois sabem que o adversário de hoje poderá ser o aliado de amanhã, desde que seus interesses particulares passem a ser convergentes. Vejamos um exemplo atual, que está acontecendo em Alagoas, onde o ex-presidente Collor, que foi escorraçado do Palácio do Planalto pelo PT, saindo com fama de desonesto, hoje conta com o irrestrito apoio do mesmo PT na disputa para governador, conforme está especificado em seu jingle de campanha, baseado no seguinte mote: ''É Lula apoiando Collor, é Collor apoiando Dilma - É Lula apoiando Dilma, é Dilma apoiando Collor - E os três para o bem da gente...''. Não acredita? Veja você mesmo! Abra o link http://www.youtube.com/watch?v=M0ew2mCJRFg&feature=player_embedded.

Júlio Ferreira

Recife

Boletim de ocorrência

Será que o atual governo vai criar essa sinistra estatal de seguros para garantir cobertura ao candidato oposicionista quando, em outubro, ele bater violentamente num poste?

Flavio Marcus Juliano

São Paulo

Legislativo

Muito interessante o título do artigo do Pedro Doria (Link, 19/7): "Quando todo mundo estiver online, o Congresso será inútil?" Na minha opinião, o Congresso sempre será necessário, no entanto, se a sociedade puder participar de modo mais efetivo das votações dos projetos de lei, com certeza esses serão menos objeto de disputa e barganha política.

Maria Cristina Barboza

São Paulo

O leilão começou

Falta um pouco mais de dois meses para a eleição presidencial e o leilão de ofertas já foi inaugurado. José Serra oferece o Bolsa-Família em dobro, enquanto Dilma Rousseff oferece estender o ProUni para o ensino médio, como Promédio. O que está oferecendo Marina Silva ainda não sei. Quem dá mais? Parece que voltamos no tempo e os políticos, como já não podem distribuir dentaduras, camisetas e bonés, fazem promessas pouco viáveis de todo tipo. Passadas as eleições, eles assumirão seus cargos e a maioria das ofertas será esquecida até a próxima campanha eleitoral. Gostaria que nossos candidatos oferecessem somente três coisas: respeito à inteligência do eleitor, responsabilidade total com o bem público e a aplicação efetiva e rigorosa das leis que constam na Constituição. Basta isso. Aí nosso Brasil se tornaria uma nação mais séria e o povo, sem ser explorado, poderia sair da miséria em que vive. Será que estou querendo demais? Infelizmente, parece que sim, pois aqui política é confundida com politicagem, cargo de servidor público com cargo para se servir do público e profissão de político é meio impune para enriquecer a si e à família em tempo recorde e sem prestação de contas. Eis nossa política, pouco brasileira e muito interesseira!

Silvano Corrêa

São Paulo

Os tentáculos do polvo

Depois de amordaçar o Estadão, impor sistema de educação aos nossos filhos, transgredir leis eleitorais, entrar com representação (repressão), contra a vice-procuradora Eleitoral, calar o sr. Otacílio Cartaxo, secretário da Receita Federal, obrigar-nos a ouvir e assistir a todo instante, em todo e qualquer noticiário de rádio ou TV, às mentiras de que o presidente Lula fez isso ou fez aquilo; até onde irão os tentáculos do PT? Pura lavagem cerebral ou estamos nos caminhando sitemicamente para o regime chavista ou castrista?

Alcyr Pereira

São Paulo

Mobilização eleitoral de Lula

Cabe ao presidente da República representar e trabalhar para todo o povo brasileiro, indistintamente. No momento em que é eleito e toma posse, não pode mais favorecer sicrano ou beltrano, mobilizando recursos públicos e/ou seu próprio tempo para estabelecer privilégios. É a essência da democracia, que consagra o princípio da alternância no poder e a necessária igualdade de condições para os candidatos ao acesso a cargos públicos. A solução, se o Lula insiste em apoiar com toda a ênfase a sua candidata, é afastar-se do cargo e agir como cidadão comum. Enquanto presidente, tem de ficar comportado, trabalhando para todos os brasileiros. Por muito menos o casal Garotinho, no Rio de Janeiro, e Jackson Lago, no Maranhão, foram afastados da vida política pelos tribunais eleitorais. Ninguém pode estar acima da lei, muito menos o presidente da República, de quem se espera o exemplo que não tem sido dado, já que Lula constantemente afronta e faz chacota das decisões da Justiça Eleitoral. Revoltante!

Rubem de Freitas Novaes

Rio de Janeiro

Suplentes

Com seu estilo democrático costumeiro, o Estadão de 18/7 traz em manchete: "Pais, filhos e irmãos reforçam safra de suplentes ao Senado." Esperar o que da lama que terminou com a germinação de políticos honestos no Brasil? Desde a colonização, do Império, República Velha e Nova e ditaduras, a safra de homens que conduzem e conduziram a Pátria amada está deitada eternamente nas mãos de ladrões e nepotistas. Vamos esperar as comemorações dos 3 mil anos da descoberta da "mãe gentil", que até o presente apenas serviu aos aproveitadores para mamarem em seus seios caridosos, para ver se mudaram os costumes daninhos no país do futebol e carnaval, e que dizem ser abençoado por Deus e pela natureza! Será? Não sei, não...

Roberto Stavale

São Paulo

Copa 2014

Em adendo ao artigo ''A marca de uma nação'',de Ronald Kapaz (19/7,N2):anular a "arte" criada e partir para um novo logo, que tenha a identidade brasileira associada à grande conquista do País de sediar a Copa de 2014. Do jeito que está, o Brasil já começou perdendo a partida.

J. S. Decol

São Paulo

Vazamento de Petróleo

Meu pai, hoje com 87 anos, semianalfabeto, já dizia quando eu ainda era adolescente: ''O petróleo é o sangue da Terra. Está errado extrair o sangue desse jeito.''. Hoje a Terra está sangrando. Vamos conseguir estancar esse sangramento? Quantos outros virão?

Lidelci Siqueira

São Paulo

Analistas econômicos

Estou pensando em me candidatar a analista econômico e já tenho o discurso pronto para as entrevistas. A qualquer pergunta que me fizerem responderei: apesar dos indicadores amplamente favoráveis da economia brasileira, na próxima reunião do Copom é indispensável que haja um aumento da Selic, pois blablablá...

Luiz Henrique Penchiari

Vinhedo

Grande perda

Fiquei chocado com a morte do dr. Luiz Roberto Barradas. É autor da primeira lei antifumo do Brasil. O nosso país perde uma grande sanitarista.

Paulo Dias Neme

São Paulo

Exemplo

Com a morte do médico sanitarista Luiz Roberto Barradas Barata - secretário de Saúde de São Paulo -, o País perde um exemplo de profissional e gestor. Um estudioso da saúde pública brasileira, íntimo conhecedor das virtudes e dos defeitos do Sistema único de Saúde (SUS). Enfim, um homem absolutamente íntegro, profundamente comprometido com a ideia de trazer o bem-estar ao cidadão, mas, que, acima de tudo, com muita ética, sem alardes ou escândalos, soube dignificar e valorizar sobremaneira o cargo que ocupou por vários anos, algo bastante diferente daquilo que conhecemos em termos de serviço público. Descanse em paz...

David Neto

São Paulo

Dr. Barradas e Santas Casas

Foi um secretário de Saúde excepcional, notadamente para as Santas Casas, comprometidas com o sistema público de saúde. Cobrava gestão eficiente e bons serviços dos parceiros para com a comunidade. Eu e outros, que fomos gestores de Santas Casas, perdemos um grande colaborador, que compreendia a importância do papel destas instituições para o bom desempenho da missão do Estado de prestar serviços públicos de saúde à população. Lamentável perda.

Julio Brandão, ex-provedor da Santa Casa de Marília

Marília

