Cartas - 20/07/2011

As demissões no Ministério dos Transportes, principalmente no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), comprovam que a roubalheira corre solta por lá. Até agora caíram 13 pessoas envolvidas, e muitas ainda estão para cair. A corrupção se alia à espantosa ineficiência de todos, principalmente da presidente Dilma Rousseff, que por anos foi ministra da Casa Civil, nomeada a "mãe do PAC", conviveu com esse ministério e até indicou o ministro Nascimento. O mandachuva do PR, deputado Valdemar Costa Neto, instalou-se no Ministério com direito à sala própria e viagens, sem ao menos ser funcionário da pasta. Todas as falcatruas foram descobertas pela imprensa. Se nada fosse divulgado, tudo continuaria do mesmo jeito. E quanto aos outros ministérios e secretarias, resistiriam a uma devassa, a uma auditoria? É a imprensa que tem de descobrir a corrupção?

MARIA TEREZA MURRAY

Não fica um

Faz oito anos que, a cada escândalo no governo, brincávamos dizendo: se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. E não é que a brincadeira virou realidade? O Ministério dos Transportes que o diga. Quando Dillma ameaça nomear um, lá vem a imprensa maldita e conta os podres. Se for feita, então, uma devassa nos outros ministérios, nas estatais, nos fundos de pensão, no INSS, etc., teremos motivos para pedir impeachment do PT Nacional!

BEATRIZ CAMPOS

Grupos podres

Além da impunidade no País decorrente de legislação branda e do Judiciário quase parado, há a "antipunidade" ditada por grupos podres do PT, PR e PMDB. Ao que parece, Dilma Rousseff está contrariando esses grupos e, em especial, o ex-presidente Lulla. Espero que continue firme numa posição ética acima de interesses políticos espúrios.

AMAURI ALONSO IELO

ATAQUES À MÍDIA

Falcatruas

"Saí há 6 meses do governo e eles não saem do meu pé" (Lula ataca mídia e dá mais 4 anos a Dilma, 15/7, A8). Evidentemente, Lula organizou tantas falcatruas em oito anos, que estão prejudicando o governo da presidente Dilma Rousseff, de tal modo que ela "fica triste quando acontece alguma coisa errada". Esteja certo e ciente de que a imprensa livre vai limpar seu "brilhante" passado, incluindo a censura e seu insano ataque à mídia desde a época do sindicalismo, apoiado pela Alemanha de todas as elites socialistas. Pare de perturbar, suma e curta seus prazeres de foro íntimo!

JÜRGEN DETLEV VAGELER

Plateia garantida

Desde o mensalão o "cara" só se apresenta, e com discurso, onde a plateia já é cooptada. Por isso o Brasil não pode dar continuidade às vaias iniciadas com galhardia no Rio de Janeiro durante o Pan.

NELSON PEREIRA BIZERRA

ESCUTAS ILEGAIS

Também "não sabia"

O dono do tabloide inglês News of the World que grampeava telefones de celebridades para montar suas reportagens, Rupert Murdoch, não disse que foi traído, mas quase. Ele explicou: "Coisas estavam acontecendo e eu não sabia". Lula pode reivindicar os direitos autorais...

VICTOR GERMANO PEREIRA

Mensalão inglês

Rupert Murdoch certamente ouviu conselhos do ex-presidente Lula. É o mensalão inglês, com David Cameron envolvido até o pescoço.

JOSÉ FRANCISCO PERES FRANÇA

MEMORIAL

Plágio

Lula recorre a FHC para montar memorial que abrigará o acervo dos seus dois mandatos presidenciais. Queria conhecer a estrutura do Instituto FHC do ponto de vista da organização do acervo e da estrutura jurídica. Só não estranhem se, após a montagem, Lula disser que quem copiou o projeto foi FHC, daí a semelhança.

ANGELO TONELLI

Acervo

Em seu acervo, o memorial de Luiz Inácio deve incluir obras sobre ética e campanhas políticas, temas caros à democracia.

HELENA RODARTE C. VALENTE

CÃO-GUIA

Seu dono e demais cidadãos

Recente episódio registrado no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, quando a estudante Camila de Araújo Alves foi impedida de entrar num restaurante com seu cão-guia (Estado, 14/7), revela o quanto a sociedade está despreparada para conviver com a diversidade. O Decreto 5.904/2006, que regulamentou a Lei n.º 11.126/2005, é claro: "Art. 1.º - A pessoa com deficiência visual usuária de cão-guia tem o direito de ingressar e permanecer com o animal em todos os locais públicos ou privados de uso coletivo". E já se passaram cinco anos desde que entrou em vigor! O animal que serve como cão-guia é treinado para dar assistência às pessoas com deficiência e, por isso, tem uma conduta irreparável, basta observá-lo enquanto ele está "trabalhando". Um comportamento muito mais educado e adequado que o de muitos seres humanos que frequentam os "locais públicos ou privados de uso coletivo", pois não palitam os dentes nem falam alto ao celular. O que nos impede de sermos cidadãos plenos, que respeitam as diferenças de todos os demais que, ao nosso lado, compõem a sociedade, é a ignorância (termo aqui utilizado como estado daquele que ignora algo), que, por sua vez, gera intolerância e discriminação. Mas, ainda que o proprietário de um estabelecimento comercial, aberto ao público consumidor, desconheça a legislação, em situações como essa o bom senso deveria prevalecer. Digo isso tanto em relação ao dono do restaurante quanto aos seus frequentadores.

MARCOS BELIZÁRIO, secretário municipal da Pessoa com Defi-ciência e Mobilidade Reduzida

Parabéns, presidente Dilma! Tem de varrer mesmo todo esse lixo do Dnit. Ainda há esperança..."

MARCO ANTONIO R. NUNES / PINDAMONHANGABA, SOBRE AS DEMISSÕES POR CORRUPÇÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

"Pelo andar da carruagem, sobrará alguém da cúpula desse Ministério sem acusação de envolvimento em corrupção?"

ODILON OTÁVIO DOS SANTOS / MARÍLIA, IDEM

"Será que vai pagar? Duvido! Bobo quem acredita"

JOSÉ ROBERTO MARFORIO /SÃO PAULO, SOBRE A MULTA DE R$ 26 MILHÕES POR FALHAS NA REDE À AES ELETROPAULO

TEMA DO DIA

Dilma demite mais seis nos Transportes

Quatro são aliados do deputado Valdemar Costa Neto (PR-SP). Já são 13 baixas na pasta

"É impressionante! O País não tem uma estrada que preste, as federais são horríveis. E os caras enchendo o bolso."

GILBERTO AMARAL

"Vassoura neles, Dilma. Estamos com você."

PERY SOUZA

"Se tiver que fazer a faxina completa, terá que fechar todos os ministérios. Aliás, aproveita e fecha o Congresso, lugar onde se encontra a podridão-mor."

RENATO SAAD

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

DIMLA DEMITE PAGOT

De acordo com a sua declaração de renda, Luiz Antonio Pagot, quando foi nomeado diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), trabalhava numa empresa na Amazônia, servia a 3 mil km de distância no gabinete do senador Jonas Pinheiro em Brasília e residia na cidade do Rio de Janeiro, simultaneamente. Para justificarem que Pagot exercia múltiplas funções ao mesmo tempo, o senador disse que Pagot trabalhava em seu gabinete e na firma Herbasa, a 3 mil quilômetros de distância de Brasília porque a empresa era no Amazonas, Estado que representava! Por sua vez, quando questionado a respeito, José Carlos Zoghbi, aquele envolvido na máfia dos marajás do Senado em conluio com Sarney, sugeriu que fosse consultada a Comissão Permanente de Verificação de Cargos Públicos do Senado! Todas estas manifestações de apoio a Pagot que temos visto, não passam de atrevimento para com a opinião pública, que desprezam!

NUNCA ANTES

Nunca antes neste país houve tanta corrupção, tanto roubo, tantas trocas de ministros, com um partido que foi eleito levantando a bandeira contra a corrupção... começando pelo cara, ministros, filhos, aloprados, etc. E o pior é que as mulheres petistas aprenderam a beber e gostaram da água da corrupção.

CORRUPÇÃO

Presidenta Dilma, para esquecer a corrupção no seu governo, cante como Tom Jobim: "tristeza não tem fim, honestidade, sim".

PANDEMIA

O então presidente da República Dom Luiz Inácio (PT-SP) montou verdadeira quadrilha no governo de dois mandatos (2003-11), legando à sucessora, Dilma Roussef, maldição sobre a qual ainda se irá falar muito e muito nos anos por vir. Dilma não tinha como evitar, até porque a sua fonte de alimentação repousa no mesmo cocho petista. O presidente "de honra" do PR, Valdemar Costa Neto, que deveria estar em algum presídio de segurança máxima, acertava todas as contas, comissões, roubos e cotas numa sala dentro do Ministério dos Transportes. Costa Neto teve de renunciar no episódio do mensalão petista, mas voltou são e forte para continuar nos desvios. É bom que se deixe bem claro que Costa Neto só conseguiu voltar à Câmara, nesta legislatura, em função da votação alcançada por Tiririca. O atual sistema eleitoral jamais será reformado por esses que aí se encontram. Os arranjos são tão díspares que o eleitor, ao votar num candidato da chamada "esquerda", elege um da ultradireita. Ainda nos Transportes, o ex-chefe de gabinete do ex-ministro está construindo mansão em Brasília num de seus bairros mais chiques, avaliada em quatro milhões de reais! O salário do servidor Mauro Barbosa nem de longe permitiria essa aventura nababesca. É para isso que o brasileiro paga quase seis meses de impostos? Para não se perder o ritmo, despertando vontade de rir em quem se espanta com o lamaçal, os meios de comunicação garantem que Luiz Antônio Pagot pode contar tudo com relação aos esquemas da campanha presidencial. A verdade é que nenhum até hoje abriu a boca para denunciar nada. Com exceção de Roberto Jefferson (PTB).

PUNIÇÃO

Com a queda do 6º da cúpula do Dnit (A4, 16/7), o que podemos constatar é que há tempo - ao que parece vem do ex Lula -, ninguém acompanhava os projetos, manutenção, outros, das estradas federais, mas cuidavam sim, como auferir ganhos de modo ilícito!Será então o fato descrito - corrupção, a real razão da famosa fala: não vi, não sei e não ouvi, de Sr.Luiz Inácio Lula da Silva, que diz o que importa é investigar a denúncia, eu mais ainda, afirmo que o culpado punido exemplarmente, e não como vem ocorrendo com os atores do mensalão!

A IMPUNIDADE EXPLICA

A presidenta disse: "todos dias a gente abre os jornais e tem crise no Ministério". Se os jornais publicam é porque investigaram antes. Da declaração deduz-se que os jornais são mais competentes em levantar os podres dos Ministérios e dos políticos, do que PF, TCU, CGU, Receita, Fazenda, etc., ou esses órgãos propositadamente não são acionados. Onde os políticos escondem os milhõe$ que surrupiaram durante anos? A impunidade explica.

O IATE DE SADOK

O nome da embarcação "Eu mereço" mostra o deboche e a falta de ética que está impregnada na política brasileira, onde a meritocracia não passa de retórica e o que vale mesmo é a troca de favores e apadrinhamento, nem ao menos tentam disfarçar, tudo isso corroborado pela cordialidade brasileira Sadok poderia ter dado um nome em nossa homenagem "Vocês nos merecem".

BASE ALIADA

Se a presidente Dilma tiver vontade ela poderá construir a maior "base aliada" ao seu governo que é a "Opinião Pública". Nenhum brasileiro decente(somos a maioria) irá ficar contra as atitudes que tomar contra a indecência que são os políticos que a cercam, e que fazem parte da "herança maldita". Vá em frente Sra.Dilma, doa a quem doer, pense somente no Brasil.

TRISTEZA OU IMPOTÊNCIA?

Isso mesmo sra. presidente. Se isso lhe servir de consolo. Tristeza ou impotência? Tristeza pela herança maldita de seu padrinho político? Mudou o dono dos cães mas a matilha continua a mesma. Pois é, quem não tem cão caça com "gatos". Aqueles " gatos" do tipo gambiarra para roubar energia elétrica, água bem ao gosto de certos brasileiros. Impotência diante dos "gatos" que foram sua base para ganhar as eleições e para governar? A sra. presidente não acha que teria de avaliar o custo benefício? Nada é de graça, tudo tem o seu preço. A sra. precisa dizer ao seu padrinho que "sapo de fora não chia". A imprensa até que está sendo muito complacente e sensata com a sra. Já que a justiça não funciona, alguma coisa tem que funcionar neste País contra a corrupção. O seu padrinho não se conforma com o esquecimento. Quando ninguém mais fala dele, ele arruma um jeito de aparecer. "Aliados"? Até a ditadura não conseguia governar sem eles. Seria bom a sra. perguntar o que o Serra, ao FHC ou Alckmin fariam no seu lugar? O Collor se negou a fazer aliança com corruptos e se deu mal. FHC aliou-se ao PMDB e Lula relutou no seu primeiro ano a vender a alma ao diabo. Mas tem um ditado que diz: " quem está no inferno, abraça o capeta". E, " quem parte e reparte e não fica com a melhor parte ou é bobo ou não tem arte". Antes de ganhar as eleições ela deveria ter feito um pacto com o seu padrinho, com relação aos ministérios corruptos: " Quem pariu Mateus que o embale". Ele não é bom de gogó? Se ele não tem telhado de vidro, como sempre diz que nunca sabe de nada, não deveria estar usando o gogó para defender sua afilhada das alianças espúrias?

BOLINHO OU BOLACHA?

O jogo que a Presidenta Dilma, precisa protagonizar. Bolinho ou bolacha ,quer de cima ou quer de baixo? PT ou PMDB? Ética ou corrupção? Liberdade ou submissão? Acorda ,Planalto! O estouro da boiada será no mês de agosto. Tu, Dilma, tens medo de "povo louco"?

FARINHA DO MESMO SACO

Diante dos escândalos que "pipocaram" no Ministério do Transportes, e que ocasionaram a demissão do ministro Alfredo Nascimento, por conta do seu suposto envolvimento em recebimento de propinas, fraudes em licitações, superfaturamentos em obras do PAC e "otras cositas más", a presidente Dilma vem, mais uma vez, deixando a desejar em termos de um combate efetivo aos corruptos e a corrupção. Vale lembrar que, em princípio, como sempre acontece em todos os escândalos onde estão metidos petralhas e apaniguados, o Governo foi extremamente ágil, não só em suas tentativas de desacreditar as denúncias, como também para dar garantias de que o tal ministro estava "prestigiado". Ao perceber que o "buraco era mais embaixo", e que as maracutaias eram "cabeludas, imediatamente o Palácio do Planalto "desprestigiou" Alfredinho e providenciou que fosse desonrosamente "defenestrado". Quanto todos esperavam uma "faxina geral" no órgão, eis que a presidente Dilma, pressionada pelo PR, o partido da base aliada que "domina" aquela pasta desde 2003, "abriu da parada" e nomeou para substituir Alfredo Nascimento, um tal de Paulo Passos, que na gestão passada era, nada mais nada menos, que o titular da Secretaria Executiva do Ministério dos Transportes. Será que alguém pode ser idiota o suficiente para acreditar que Paulo Passos, mesmo sendo o secretário executivo na gestão acusada de corrupção, não tenha participado, ou pelo menos tomado conhecimento, das falcatruas engendradas "debaixo do seu nariz"? Pera aí, dona Dilma! A senhora está querendo enrolar quem?

A CHICO BUARQUE

Século XXI, nossa pátria mãe já não é mais tão distraída. Porém, nunca foi tão subtraída em tenebrosas transações. E o pior, o poeta que foi a voz dos oprimidos durante as páginas infelizes de nossa história, apoia toda a corja que está lá em Brasília, incondicionalmente (quase irracionalmente). Quem te viu, quem te vê...

JOÃO UBALDO RIBEIRO

Lendo o artigo de João Ubaldo Ribeiro de domingo (Estão querendo enganar quem?, D4), senti vontade de chorar. Tudo o que ele escreveu é a mais pura e cristalina verdade. Não estão querendo enganar ninguém pois, quem tem um pouquinho de conhecimento de como as coisas funcionam no Brasil já está sabendo que, a roubalheira vai ser geral e irrestrita. A nós pobres mortais, que obedecemos as Leis, só nós resta sentar no meio fio e chorar! O que poderíamos fazer?

ADESUS ÀS ILUSÕES

Lendo o artigo deste domingo de João Ubaldo Ribeiro fui tomada por muita tristeza. A nua e crua realidade brasileira que ele tão admiravelmente retrata em suas palavras não deixa margem para esperança. A corrupção, as maracutaias, o oportunismo grassam soltos em todas as áreas, não existem inocentes. E nós nos acostumamos, nos omitimos, aceitamos passivamente... Há muito demos "adeus às ilusões".

João, estou com você! Estão querendo enganar quem?

ÓPERAS BUFAS

A cada dia o Teatro Brasília apresenta uma ópera bufa para escandalizar ainda mais um governo que existe para envergonhar esse povo que é transportado como gado, que como gado de corte, morre na porta dos hospitais e que tem os piores índices de IDH do continente.A ópera do dia apresenta uma ária com barítonos e sopranos bem afinados. O DENIT não quer sair do palco e agora protagoniza uma nova denúncia: mulher do diretor do órgão, José Sadok de Sá, ganhou, ultimamente R$18 milhões em obras. Nada v ai ser apurado e ninguém será punido,Quem é mais refém, Dilma do governo de coalizão ou o povo, de todos eles. No recente Congresso da UNE, Lula lançou um agouro com a reeleição de Dilma por mais quatro anos. Afinal estamos vivendo em Brogodó ou Pandora?

MEU BRASIL VARONIL!

Dr. Drausio Varela escreveu domingo no Estado (Ele tem a receita, TV, 4) que na sua idade pode-se dizer o que pensa sem medo das consequências... Ubaldo em seu artigo tb de hoje faz uma magnífica analise da forma hipócrita como somos tratados pelo poder publico em seu artigo " estão querendo enganar quem ". Constata a omissão, submissão, insensibilidade moral crescente do cidadão comum ante a voracidade da corrupção. Meu conterrâneo de Indaiatuba, Vicente Pacheco, no fórum dos leitores do mesmo dia,escreve sobre o respeito que o cidadão deve ter com as coisas publicas , a perda das referencia do certo e errado ante o desmantelamento das instituições. Gabeira já havia demonstrado sua indignação ante a má administração das coisas publicas neste pais, em artigo anterior neste jornal... A situação econômica do Brasil leva a uma visão enganadora de bonança, como se fôssemos abençoados por uma situação de alheamento ao mundo. Este mesmo cenário " positivo " faz com que o povo viva a corrupção sem contestar. Tal qual no governo militar Medici, vivendo o milagre brasileiro , no auge da contenção dos poderes políticos a população aprovava a gestão publica com altos índices de popularidade! Em 2011 seremos um dos países com menor previsão de crescimento do PIB na America do Sul. Ganharemos da Venezuela! Porque será que com todo o potencial alardeado do nosso Brasil, há tantos jovens que continuam saído do pais para sempre? Aliado a corrupção está a falta de planejamento estratégico em investimento, naquilo que realmente o Brasil precisa para manter a cabeça erguida com relação ao futuro. "Delenda" a corrupção! Mais respeito ao nosso país!

PONTARIA NOS TRANSPORTES

Não definindo o alvo, o trem-bala atesta a falta de mira do governo.

JOSÉ SERRA E O TAV

O artigo do Sr. José Serra na edição de quinta-feira, dia 14 de Julho (A2), sobre o Trem de Alta Velocidade (TAV) reflete muito bem como são os nossos políticos: falar é sempre mais fácil do que fazer. O Sr. Serra, enquanto foi ministro do Planejamento no governo FHC e governador do Estado de São Paulo, não assentou um só metro de trilho de ferrovia e muito pouco contribuiu para a expansão da rede de metrô de São Paulo. Assim, seria muito mais honesto se o Sr. Serra explicasse esta sua péssima atuação nesta área, enquanto esteve no poder, antes de criticar soluções de um assunto, que, aliás, ele nada entende.

CARTA A JOSÉ SERRA

Prezado José Serra, não há dúvidas de que a alucinação que cerca o projeto do Trem de Alta Velocidade (TAV) é tão contundente quanto a imoralidade e a incompetência dos políticos e dos técnicos que os assessoram. É evidente que os R$60 bilhões do custo dessa ridícula obra faraônica poderiam ter alocação melhor em novos investimentos em metrôs e trens urbanos, beneficiando mais de três milhões de pessoas por dia útil, enquanto o tal trem-bala transportaria apenas 125 mil passageiros e nenhuma carga de produtos agrícolas, minério de ferro e combustíveis. Levando em conta a relação custo-benefício, seria melhor que os técnicos que cercam esse governo de crápulas, incompetentes e corruptos, optassem para o AIR-TRAIN que, em vários países, transporta milhões de passageiros por dia à velocidade maior que 500 Km/h e de custo-benefício imensamente mais interessante que o TAV, esse monstrengo com o qual a irresponsável megalomania do governo petista quer brindar o povo e onerar seu bolso com o pior projeto da nossa história. Porém, diga-se entre nós, a coisa pior da história brasileira é estarmos governados por uma corja de bandidos que, das fileiras do terrorismo urbano, galgaram o Planalto e continuam cultuando a ignorância do povo que os elegeu na embriaguez dos benefícios galgados pela criminosa política assistencialista. É urgente coadunar as forças políticas que orbitam em redor de expoentes como José Serra, Marina Silva, Fernando Henrique Cardoso, Sérgio Guerra, Geraldo Alckmin, Aécio Neves, Álvaro Dias, Fernando Gabeira, ACM Neto, Garibaldi Alves, José Agripino e tantos outros que destacam-se em política democrática e que podem reverter os rumos do Brasil para torná-lo um país de referência internacional, nos albores do segundo milênio, em termos de cultura, ciência, saúde, ecologia, educação, pacifismo, moralidade política e progresso econômico e social. Parabens, José Serra, pela competência e lucidez!

TREM-BALA

Simplesmente espetacular o artigo de José Serra, Trem Bala Alucinado. Não faltam razões para a opinião pública através de lideranças barrar essa aberração que viria ser essa obra. Evidentemente que os vampiros do dinheiro público continuam vivos e é bom não descuidar.

O TREM DA DILMA

Ao ler o artigo de José Serra, cujo teor demonstra profundo conhecimento da boa gestão pública, fico pensando na forma como o povo brasileiro vem, repetidamente, deixando passar oportunidades raras de ter no comando da nação, homens públicos sérios, competentes, realmente interessados nos destinos do país, com clareza do que se deve ou não fazer. Nosso país costuma malbaratar não apenas dinheiro público quando elege governos corruptos e ineficientes; disperdiça-se sobretudo, oportunidades raras que levariam o Brasil a um patamar de desenvolvimento muito superior ao que temos hoje. São pouquíssimos as pessoas sérias, preparadas, bem intencionadas e interessadas em fazer o bem feito ainda dispostas a disputar eleições para os mais altos cargos da nação. José Serra é uma dessas raras exceções. Mas agora temos de nos contentar com Dilma e seu trem-bala, junto com toda essa lamacenta base aliada. Fazer o quê?

TREM 'ALUCINADO'

Imagine-se os egípcios no tempo dos Faraós da construção das pirâmides. Alguém de fato sabe para que servem até hoje? Ou o grande Vaticano? Mas alguém ousava contestar o "rei divino" pelos pajés da época? Hoje, apenas os próprios pajés divinizam os "santos do pau oco" colocados no altar da corrupção e mentira pelos respectivos partidos. Assim é o Trem Bala, a "sangira do Xico", as usinas da Amazônia, etc. etc. E continuamos sem estradas, sem educação, sem segurança, sem saúde, etc. etc., e só demandam competência e respeito com o dinheiro público. Nem os corruptores acreditam mais em tamanha safadeza dos nossos caciques e pajés. Os tempos mudaram, apenas não mudaram os resi divinos!

DE VOLTA A VERSAILLES?

Uma constatação de Celso Ming é inquestionável: "Os tempos são de rápida e radical redivisão internacional do trabalho...". Esta é uma condição para que centenas de milhões de pessoas possam ser resgatadas da pobreza na Ásia, na África e na América do Sul. Mas não se trata da única mudança. À medida que aumentam as rendas dos pobres aumenta também a produção para atender às suas demandas. Preferencialmente, estas produções deveriam ser de cada região. Por outro lado, se comprovou que o bem-estar social financiado por déficits orçamentários não é sustentável, independente das más práticas que puseram em risco a solvência das instituições financeiras. Mas a exportação baseada no desnível de bem-estar social e na manipulação do câmbio não é aceitável no longo prazo. No longo prazo pode ocorrer um melhor equilíbrio das condições estruturais das economias regionais. No prazo imediato procura-se adivinhar a melhor receita para passar o custo de correções a segundos. A analogia com a situação provocada pelo Tratado de Versailles é algo forçada.

CAPITALISMO

Críticos do capitalismo, como os leitores Uriel Villas Boas e José de Anchieta Nobre de Almeida (17/4 Forum digital) deveriam estar atentos a algumas realidades: 1) Hoje devemos temer a ação deletéria da China(economicamente) capitalista e não da (politicamente) comunista, pois esta tinha um PIB inferior ao do Brasil em 1989; 2) é muito mais racional reformar um sistema eficiente como o capitalismo do que insistir nos que a experiência já rejeitou; 3) no sistema de dupla partida contábil seu crédito junto aos EUA, bem como o de outros países, foi formado pelo endividamento americano que até hoje paga o seu histórico déficit comercial com títulos da dívida; 4) o liberalismo comercial americano e europeu permitiu, progressivamente, que o eixo econômico do mundo ocidental mudasse de longitude em direção ao Oriente, no maior processo de distribuição de renda já visto no mundo. Os partidários da "terceira via", como nos primeiros anos do governo de Tony Blair, caíram no esquecimento por não explicitarem como ela se operacionalizaria. Capitalismo ? Ruim com ele, pior sem ele. Imperialista ? Sim , é lógico quem não seria no lugar deles? Mas, é preferível um com eleições periódicas, liberdade de manifestação e imprensa livre. É preciso que os senhores entendam que os EUA não são um acidente da história, e sim fruto de muito trabalho, competência nos gastos públicos, incentivo à educação e talento industrial. Sim, eu sou americanófilo por que creio que o Brasil, tivesse estas qualidades poderia ser uma potencia econômica de tal porte que se ela quebrasse o mundo inteiro iria junto.

LLOSA E STRAUSS-KAHN

Prezado Mario Vargas Llosa, gostaria de parabenizá-lo pelo artigo publicado domingo no Estado de S. Paulo (O direito feudal), mas, além disso, gostaria de fazer uma ressalva: Você usa uma expressão sobre Strauss-Kahn reproduzida em muitos outros artigos e reportagens que considero inadequada. Você diz "Seus antecedentes indicam claramente que ele sempre gostou muito de mulheres, e não teve o menor problema em demonstrá-lo, usando o que os brasileiros chamam de "mão boba" nas recepções, em elevadores e corredores." Apesar da proposital ironia de sua frase, me incomoda a expressão "gostar de mulheres". Porque homens assim não gostam de fato afetivamente, tampouco sexualmente. Homens assim são profundamente egoístas e, ou, mal educados preguiçosos. No que pese o verniz que carregam de educação ou civilidade não a introjetada de fato ou talvez sejam estruturalmente incapazes disto. Seu único interesse é a premência biológica de descarregar e espalhar seu sêmen. Incapazes de adiar um pouco o prazer com o prazer-ou preguiçosos demais para se dar ao trabalho de-e fazer a corte. Incapazes egoístas de compartilhar prazer como os homens que realmente gostam ou aprenderam a gostar das mulheres. E, se gostam, respeitam-nas independente da etnia ou categoria social. Como outras características humanas a medida de egoísmo pode ser representada numa curva de Gauss. Na média, somos todos um tanto, e o administramos usando ferramentas adquiridas ao longo da vida por conveniência social chamada civilidade. Alguém que esteja muito a direita da curva de Gauss do egoísmo ou que tenha tais ferramentas tão fragilmente introjetadas é de certa forma, uma ameaça pública. Serão sujeitos ameaçadores se estiverem numa guerra com a função de sufocar uma cidade ou uma vila de revoltosos. Estupro é butim de guerra para sujeitos assim, afinal. Tanto como camareiras, empregadas de casa ou subalternas serão mulheres "traçaveis"-usando expressão do seu artigo-quando o sujeito em questão tem poder político ou econômico. Que a bela senhora França, tão respeitável quanto sensual, abra o olho!

TO BE OR NOT TO BE - PDVSA

As "hesitações" da PDVSA (16/7 A2), de cuja fidalguia a velhinha de Taubaté não haveria de duvidar, têm um pretexto discutível.. O custo total estimado da refinaria Abreu e Lima passou de US$ 10bi, em 2008, para US$14,4 bi. Isso sem contar a valorização do real e o fato de haver algum conteúdo nacional no projeto, o que torna maior a diferença em dólares. Diante desse cenário, o fato de a adaptação necessária ao processamento de petróleo com alto teor de enxofre custar US$ 400 mi a mais , como afirma a Petrobrás, ou apenas US$ 200 mi, como sustenta a PDVSA, torna-se um mero detalhe, uma desprezível variação de 5%. Parece que, desta vez, a velhinha de Taubaté estaria equivocada e não seria nenhum despropósito, sem fazer qualquer tipo de prejulgamento, solicitar explicações à Petrobrás.

HUGO CHÁVEZ

O leitor David Neto afirmou que "Para nós, Hugo Chávez não significa nada..." (Cartas, estadão.com/opinião, 15/7). Significa, sim. Como médico que é, o doutor David Neto conhece este trecho do Juramento de Hipócrates: "Eu não permitirei que concepções de idade, doença ou deficiência, religião, origem étnica, sexo, nacionalidade, filiação política, raça, orientação sexual, condição social ou qualquer outro fator intervenham entre o meu dever e meus pacientes".

VENEZUELA

A Venezuela não possuir um hospital especializado em câncer é de chorar...

CANDIDATOS A PREFEITO EM SÃO PAULO

Por enquanto quero só lamentar as possíveis e "pocílgas" candidaturas, pois somente vejo candidatos do Lula. Seu grande cúmplice e aliado Fernando Haddad do PT, outro, que deus nos livre, mas "corrimão de quartel", o Chalitta que já desfilou com trinta ou quarenta partidos, ou seja, dá para confiar? Outro candidato: José Serra, PSDB, sem dúvida o melhor nome, sé que de nada vale, temos que olhar diretamente quem é o vice, pois este é que será o prefeito. O Gilberto Kassab, tenho certeza que a população de São Paulo possuí o mínimo de noção e o faça chegar em último nesta corrida, afinal um prefeito que conseguiu ser pior que a Eundina, nunca pensei que fosse existir. Em suma: empresários, trabalhadores, industriais, Hallou! Lancem um candidato um pouco menos político e mais ativo. Afinal São Paulo merece parar de ser usada como curral político.

TAM 4 ANOS

No Brasil tudo tem recurso para atrapalhar a vida de quem faz as coisas corretamente? Condenaram quem não pode fazer nada para os parentes das vitimas?Parece piada pronta mas é a pura verdade. Além disso o enganador Kassab ficou de transformar o terreno onde caiu o avião em uma praça, hoje temos um terreno abandonado,com perspectivas de adotar dengue e uma madeira velha o cercando? Será que nunca vamos ter compromisso com nada nem com ninguém? Que País é este? Ou é este um País?

BUEIROBRÁS

Em breve haverá solução para os bueiros brasileiros! Já estão procurando gente competente para assumir o próximo Ministério a ser criado,o Ministério dos Bueiros e a secretaria responsável,a Bueirobrás.

MONUMENTOS ARTÍSTICOS

A excelente reflexão de José de Souza Martins, no caderno aliás de hoje-17/07- em essência coloca a questão que cala: os encarregados pelo poder público de promover as artes,como, no caso, nos espaços públicos, sabem lá do que cuida?. A levar-se em conta a motivação da responsável pelo setor, Sra. Homem de Mello, os bustos e efígies estão proibidos, ainda mais se forem de bronze, porque cheiram a naftalina, prática caduca do século dezenove, que, no atual e moderníssimo século XXI, não tem mais lugar, nem razão de ser. O raciocínio é abstruso e a decisão, por consequência, totalmente desarvorada. Como concluiu José de Souza Martins, os espaços públicos são cenários das virtualidade criativas e educativas do monumento na afirmação e moldagem do espírito da sociedade, sendo que sua ausência rouba da "polis" do decoro próprio da civilidade, esta o legado do urbano e da cidade. Mais do que censura à livre manifestação artística, a postura da autoridade é por demais obscurantista para se lhe emprestar qualquer legitimidade ou fundamento válido. Afinal, como disse o poeta, "A praça é do povo, como o céus é do condor", desde que os burocratas assim o deixem.

ÍNDIOS EM SÃO PAULO

Uma "quase invasão" indígena na cidade de São Paulo, onde se concentram 38 etnias , quase o mesmo número de povos que todo o Estado do Amazonas. Não usam arco e flecha mas computadores, e declararam que São Paulo é uma importante base para a política indigenista. Hum...Pelo teor das reportagens que tenho assistido na TV Bandeirantes sobre o desastroso resultado da demarcação da reserva Raposa Terra do Sol em Roraima , tanto para o Estado de Roraima como para os próprios índios que vivem dentro da reserva, e de como mesmo assim estes índios encaram com maus bofes o homem branco...eu temo , não querendo ser cínica mas já sendo, que estes índios orientados pela ONG Opção Brasil, resolvam declarar São Paulo como território deles, uma futura e apetitosa reserva , baseados no fato de que a cidade nasceu como uma missão jesuítica , um povoado onde conviviam índios e brancos, e onde a língua tupi quase se impôs ao português até o século 18. Falando sério, o que não dá para entender é que estes índios , que supostamente chegam a São Paulo em busca de empregos, declaram que não vem para se inserir na sociedade brasileira, mas para enfrentar "o desafio de carregar a cultura tradicional e coletivista numa sociedade moderna e competitiva". Ora, então, por que vieram? Ou se aculturam como cidadão brasileiro sem desprezar suas origens - como todo e qualquer imigrante europeu que veio para São Paulo - ou então que continuem morando em suas tribos debaixo de seus costumes e valores, não é o mais lógico?

DOAÇÃO DE MEDULA

Sou cadastrado como doador de medula e descobri que, infelizmente, o Brasil não informa os outros países sobre os doadores locais, nem fornece a cópia do HLA (antígeno de histocompatibilidade) para que você se cadastre no exterior sem um novo exame. Fazer o bem nem sempre é fácil quando do outro lado está a burocracia brasileira...

CAMINHO CERTO

Concordo com Alexandre Pato a seleção brasileira está no "caminho certo", certo para não ganhar a Copa das Confederações em 2013 e dar vexame no Mundial de 2014...Como diria Lula nunca antes na história deste país todos os batedores da seleção brasileira erraram a sua cobrança de pênalti.

BRASIL X PARAGUAI

Muito se criticou o técnico Mano Menezes e os jogadores da seleção brasileira. No meu ponto de vista,em um gramado "feito de areia", e um juiz que só apitava falta contra o Brasil seria impossível vencer.No quesito pênalti,bater pênalti em campo de areia é difícil. Elano e batedor de pênalti não só no time do Santos como em outros times por onde jogou.André Santos e batedor de pênalti desde quando jogava no Corinthians,Fred e outro especialista na função.Infelizmente diante do "gramado" e de um juiz que creio eu gostaria que o time do Paraguai saísse vencedor,seria quase impossível vencer. Time por time com um juiz bem intencionado e em um gramado de verdade o Time do Brasil bate o Paraguai por no mínimo 10X0.

SELEÇÃO

E O Dunga tinha razão, nem Neymar e Ganso juntos resolveu na Seleção!

FUTEBOL E TÉCNICOS

Eu comecei a me interessar por futebol quando meu pai, vascaíno fanático, começou a vestir-nos, meu irmão mais velho e eu, com a camisa do time da cruz de malta e levar-nos para o Maracanã aos domingos. Naquele ano o Vasco da Gama conquistara o Super-Super Campeonato Carioca e o que é melhor ainda, o Escrete Nacional sagrara-se Campeão Mundial de Futebol pela primeira vez. Era o ano de 1958. Eu fui peladeiro, joguei também na várzea. Nunca me profissionalizei, nunca fui técnico de futebol ou cronista esportivo, mas assistir assiduamente ao futebol seja pelos diversos gramados deste Brasil afora ou pela televisão, acompanhar todas as competições que meu time de coração participou, a todos torneios, Copas América e Copas do Mundo dos quais nossa Seleção Nacional participou, além de assistir campeonatos europeus e copas europeias de futebol, permitiu-me assimilar o exercício do esporte-rei e considerar-me um profundo conhecedor de táticas e técnicas que envolvem o mesmo. Por isso, me credencio a fazer duas perguntas aos atuais técnicos profissionais de futebol, e que se por acaso um ou mais ler esta minha carta, que ouse responder: Primeira: Sr. Técnico, o senhor acredita mesmo, que seu time jogando 80 a 85 minutos, esbarrando na defesa contrária, sem conseguir concluir jogadas de ataque e sem incomodar a defesa adversária, possa reverter essa situação com uma substituição de um atacante ou dois, ou um atacante e um meio-campista, a 10, 5 ou 2 minutos do final da partida? Segunda: Sr. Técnico, ao ver seu time na mesma situação da primeira pergunta, duas ou três substituições aos 10 minutos do segundo tempo, introduzindo uma variação tática ao seu esquema de jogo, não seria uma maneira eficaz e com tempo suficiente para se reverter e mudar os rumos de uma partida de futebol? Em tempo: não foi por aí que fomos eliminados da Copa América?

RETROSPECTO

Vicente Feola jamais tiraria o Didi de campo. Nem o Mario Zagalo ouraria tirar o Gerson, mas o Mano Menezes teve a burrice de tirar, justamente, o Ganso.

SORTE

Sabem o que faltou ao Brasil no jogo contra o Paraguai : uma torcedora-símbolo como a Larissa Riquelme para dar sorte.

NOVA DECEPÇÃO

Tudo que é feito com interesse pessoal em detrimento da comunidade, com atos ilícitos e corrupção, só pode dar no que deu: Brasil eliminado da Copa América pelo Paraguay, nos pênaltis, - perdemos os quatro pênaltis que cobramos -. Mais uma decepção do nosso futebol, que outrora foi o melhor do mundo. A próxima decepção será a Copa das Confederações e para completar a Copa 2014, independentemente de onde vierem a ser realizadas, já que são mínimas as possibilidades de conseguirmos realizá-las em nosso país, imaginem a "roubalheira". Mas os dirigentes da CBF de comum acordo com uma emissora de TV, já faturam alto, é o que interessa. Perder ou ganhar é apenas um detalhe. Nem vale a pena mencionar as palavras chulas e desrespeitosas ditas pelo seu diretor "vitalício", Ricardo Teixeira. Será que se espelhou nos maus exemplos dos nossos políticos? Só pode...Quando voltaremos a ser os melhores do mundo no futebol e recuperarmos a honradez com o país e com o povo brasileiro?

VOLTANDO ATRÁS

Chama o dunga!

SELEÇÃO SEM SERIEDADE

Dunga nos levou a uma derrota inesquecível, desprovido de conhecimentos na área, ficou não se sabe porquê, agora Mano Menezes, um banana, deixa alguns jogadores moleques fazerem o que querem, tira quem esta bem no jogo, insiste com atletas já vencidos, ou sem categoria,Lúcio/Robinho/Daniel Alves/Julio Cezar/André Santos, dentre outros, é inadmissível um goleiro que jogou machucado numa copa e ajudou a perdê-la, permanecer neste grupo, esquecem fácil dos fatos, Kaká e Luiz Fabiano também sabiam e foram, portanto precisamos de um técnico sem conhecimentos táticos maiores, mas disciplinador, que mostre aos atletas a seriedade que é necessário a uma seleção, outrora palco de jogadores com vergonha na cara, com este técnico, fraquíssimo, estaremos fadados a dar vexame numa copa dentro de nosso pais.

NANO FUTEBOL

Com Pato e Mano somos nano.

CISCADORES AZARADOS

Não se pode dizer que os meninos do Brasil são apenas ciscadores. No jogo de domingo, ficou claro que são ciscadores com muito azar...

SELEÇÃO BRASILEIRA

Seleção que perde 4 pênaltis merece ser rebaixada para a segunda divisão! Vergonha na cara,Brasil!

BRASIL, PARAGUAI E O SIGILO ETERNO

Ao lado dos fatos relevantes que justificariam o sigilo eterno de aspectos da história brasileira, como a Guerra do Paraguai, os Srs. José Sarney e Fernando Collor já podem adicionar a disputa em pênaltis entre as respectivas nações na Copa América de 2011.

CINZAS DO VULCÃO

Ao que parece as cinzas do vulcão chileno, atrapalharam somente argentinos e brasileiros. Nunca na historia deste País, perdeu-se tantos pênaltis.

FUTEBOL BRASILEIRO

Dicionário brasileiro de sinônimos: Time de futebol do Brasil - dinheiro fácil e abundante, vida fácil, falta de comprometimento e respeito pelo País que representa, bando de mercenários.

VERGONHA NACIONAL

Não bastasse o fracasso da Copa de 2010 agora perdemos feio do Paraguai em 2011,e tudo demonstra que a nossa seleção aposta em ídolos de pé de barro,cujos ídolos estiveram na Argentina para serem negociados e passarem a jogar no exterior.Faltaram garra,patriotismo e força de vontade,ao contrário dos Uruguaios que com dez atletas se mantiveram de cabeça erguida e conquistaram a vitória,e os paraguaios cuja seleção toda recebe o salário de um só jogador brasileiro.Quem sabe esta derrota sirva de lição para a seleção e se reorganize do zero para 2014,pois da forma como se encontra o desacerto e falta de entrosamento marcaram esse sofrível elenco.

São Paulo