Cartas - 21/06/2011

Um deboche a geografia da pobreza estampada na página A4 do Estadão de domingo, de acordo com os dados do Censo de 2010. Coincidentemente, os dois Estados onde há mais miseráveis são Bahia e Maranhão. O Maranhão é o segundo Estado em extensão do Nordeste, com 6,5 milhões de habitantes, e o que apresenta uma população de 1.691.183 de miseráveis, cerca de 26% dos habitantes, e o pior Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. No comando desse Estado, a família Sarney enriqueceu seu patrimônio, enquanto o número de miseráveis só cresce. Eis um claro exemplo de que a permanência no poder de um mesmo clã feudal não contribui para a melhoria do País. Esses números revelam que uma reforma política extinguindo a reeleição de deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores acabaria com a mamata dos picaretas. Bilhões em impostos são destinados aos Estados, mas a ínfima porcentagem distribuída ao povo deixa evidente a situação do Maranhão. O presidente do Senado deveria ter vergonha dos números apontados pelo censo.

IZABEL AVALLONE

izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

País de miseráveis

Ao ler a notícia, no meu Estadão, de que o Brasil registra 10,5 milhões de brasileiros vivendo com renda igual a R$ 39 mensais, portanto, abaixo da linha de pobreza, fico me perguntando: quem estará mentindo mais, o governo anterior, que alardeou o fim da pobreza, ou o atual, querendo pregar aos ventos? Este é mesmo o país da patranha, cada um mente à sua vez e à sua moda, e nós, brasileiros, fingimos acreditar, aguardando lealdade dos governantes.

L. DUTRA

l.dutradvogado@uol.com.br

Avaré

Modelo chinês

Reporta-se que a China resgata da miséria cerca de 50 milhões de cidadãos por ano, tendo já resgatado uns 500 milhões. Como? Urbanizando esses contingentes em cidades da região costeira, onde encontram ocupação de maior produtividade na indústria e nas obras de infraestrutura e construção predial. O contingente de miseráveis no Brasil, habitantes do Nordeste e da Floresta Amazônica, seria absorvido num prazo bastante curto se houvesse uma estratégia segundo o modelo chinês, e não a fixação em modelos paternalistas filantrópicos.

HARALD HELLMUTH

hhellmuth@uol.com.br

São Paulo

A megalomania e a fatura

Como um país com 16,3 milhões de miseráveis, corroído pela corrupção e ocupando o 73.º lugar (65.º em 2002) no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), vai pagar as faturas que assinou em branco para bancar os megaeventos esportivos e a oniparente Petrobrás?

HELENA RODARTE C. VALENTE

helenacv@uol.com.br

Rio de Janeiro

Mapa da corrupção

De que adianta criarem programas antimiséria se, por outro lado, facilitam o cambalacho em obras como as da Copa e da Olimpíada? Mapeiam a miséria, mas nunca a corrupção...

JOSÉ EDUARDO ZAMBON ELIAS

zambonelias@estadao.com.br

Marília

COPA E OLIMPÍADA

Prioridade

Uma pesquisa mostrará que a maioria dos brasileiros pouco se interessa pela Copa do Mundo no Brasil. A quem interessa, então? Claro que é aos srs. Joseph Blatter, Ricardo Teixeira, João Havelange e aos amigões do Lula. Presidente Dilma, dê um "chega pra lá" nessa bandalheira, que envolve uma enorme roubalheira dos cofres do País, e mande que façam a Copa em outro lugar. Com essa dinheirama dê prioridade aos 10,5 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, pois isso, sim, é que vale.

ADEMAR MONTEIRO DE MORAES

ammoraes57@hotmail.com

São Paulo

Assalto aos cofres

A Medida Provisória 527, mais conhecida pelo tal Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), é um verdadeiro manual de corrupção, e com a aprovação do governo em exercício. Isso para dizer o mínimo! O RDC passará a ser chamado, doravante, de mais um Regime de Dilapidação do Contribuinte. Agora, pelo menos, temos a certeza de quantos terão acesso ao cofre...

EDUARDO A. DE CAMPOS PIRES

eacpires@terra.com.br

São Paulo

A grana da grama

Essa é boa: Orçamento de estádio para a Copa não inclui a grama (19/6, A1). Será que no final a grama vai ser incluída gratuitamente, ou muita grana extra virá nos acréscimos, como a necessária grama? Infelizmente, devemos preparar o bolso, pois parece que continuaremos "comendo grama" por conta do provável desvio de tanta grana!

SILVANO CORRÊA

scorrea@uol.com.br

São Paulo

KASSAB

Vira-casaca

Quando poderíamos pensar que Gilberto Kassab se tornaria o maior vira-casaca da história política de São Paulo? Lemos agora que ele está se bandeando para o lado dos petistas. Traiu o DEM e o PSDB e acha que os paulistanos lhe darão os seus votos sem cobrar nada, depois do abandono em que se encontra a nossa cidade e, principalmente, pelo desprendimento de dar dinheiro dos cofres públicos a um só time de futebol visando os seus votos. Colherá o que está plantando.

LEILA E. LEITÃO

São Paulo

MARCHAS

Pela ética

Li a pergunta do leitor sr. Alberto Nunes (20/06) e esclareço que já nasceu, sim, uma marcha contra a corrupção, a libertação de Cesare Battisti, a impunidade, etc.: é a Marcha pela Ética. O primeiro encontro foi neste sábado, no Parque do Povo, e outras vão ocorrer pelo Brasil. Infelizmente, a mídia só deu cobertura às outras marchas realizadas na mesma data. Peço, por favor, que conheça mais sobre o nosso movimento no Facebook, onde já contamos com mais de 3.500 adesões pelo Brasil. Ainda é pouco, mas chegaremos a milhares e, se lhe agradar, será bem-vindo ao grupo.

LURDES SACCARDO

lurdes_bueno@hotmail.com

São Paulo

"Cadê o Bolsa-Família?"

CÍCERO SONSIM / NOVA LONDRINA (PR), SOBRE MAIS DE 10 MILHÕES DE BRASILEIROS VIVEREM

COM APENAS R$ 39 POR MÊS

c-sonsim@bol.com.br

"No Brasil as siglas parecem feitas para legitimar o que exprimem: RDC = Rotundo Descumprimento da Constituição"

AMADEU R. GARRIDO DE PAULA / SÃO PAULO, SOBRE O REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES DE OBRAS DA COPA E DA OLIMPÍADA

amadeugarridoadv@uol.com.br

"Orçamento de estádio da Copa não inclui a grama. Literalmente, comeram a grama, digo, a grana"

HUMBERTO DE LUNA FREIRE FILHO / SÃO PAULO, IDEM

hlffilho@gmail.com

"Era o único Estado onde o PT não ganhava. Agora o Kassab abriu uma brecha e deu mais ao PT do esse lhe pedia."

MILTON GUIMARÃES

"Não entendo como o povo ainda se filia e apoia partidos políticos. Será que o povo não é cúmplice?"

CILON TEIXEIRA DE SIQUEIRA

"Já dá para perceber que a criação do partido foi para se aproximar do poder, portanto são e pensam iguais."

ROBERTO NESPOLO

DEVASSA NA SAÚDE

A investigação promovida pela polícia do Estado sobre o comportamento de alguns profissionais da área da saúde que receberam seus vencimentos sem prestar serviços à comunidade é uma situação deplorável. São constantes as reclamações contra o atendimento à saúde e o fato comprova que não é por falta de verba, é falta mesmo de seriedade de pessoas que, aliás, denigrem a imagem de seus colegas de profissão. No caso, não basta a devolução dos valores que eles receberam irregularmente, é preciso que sejam punidos exemplarmente. Com saúde não se pode agir de forma tão irresponsável.

Uriel Villas Boas urielvillasboas@yahoo.com.br

Santos

É MUITO VERGONHA

Esse senhor dr. Jorge Pagura, muito prestigiado, tanto que chegou ao cargo de secretário de Esportes no Estado de Paulo, mora na cidade de São Paulo, mas vinha recebendo salários por plantões no Hospital Estadual de Sorocaba. Diante disso vem o secretário da Saúde justificar que o "ponto" é assinado num papel à parte, sem sequer comparecer no hospital, onde nunca foi visto. Sorocaba fica a mais ou menos 100 km daqui. Existem vários tipos de ponto eletrônico. O de crachá, por exemplo, como era na Prefeitura de São Paulo. Mas há um em que basta colocar lá o dedão que registra sua digital, entre outros, também digitais. Outros têm câmera. Conta outra, sr. secretário. Ele já devia estar preso, com os outros 13. Pouca-vergonha e grande roubalheira!

Maria de Mello nina.7mello@uol.com.br

São Paulo

CORRUPÇÃO NA SAÚDE

Ao ver as reportagens na mídia a respeito dos médicos do Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS), onde foi encontrado esquema de corrupção que pode ter dado um prejuízo aos cofres públicos de mais de R$ 2 milhões, estaria ai um exemplo de por que os atendimentos à saúde estão tão ruins. E não só no Estado de São Paulo, mas em todos os Estados brasileiros. Já vimos várias reclamações. Só para lembrar, há algum tempo saiu na mídia que no HC da Unicamp foi descoberta a venda de remédios de valores de até R$ 1.800 cada, que eram fornecidos pelo SUS, em farmácia particular. Até hoje a gente não viu o resultado, como funcionava este esquema. Mais uma vez é usado o sigilo de "Justiça" para a população não ser informada dos culpados ou é mais um esquema de colarinho-branco - ou seria de avental branco?

Anderson Aparecido, servidor dandersonaparecido@yahoo.com

Hortolândia

ÓRGÃOS DE CONTROLE

Este recente episódio envolvendo os hospitais paulistas mostra como os sistemas de controles são fracos. Para que serve o Tribunal de Contas Estadual, ou o da União? Para que servem a Controladoria-Geral da União e outros órgãos de controle? Pois em todos os escândalos sempre quem descobre é a imprensa, e não os ditos órgãos. E ainda tem gente que quer censurar a imprensa, imagina como ficaríamos...

Roberto Saraiva Romera robertosaraivabr@gmail.com

São Bernardo do Campo

BARBARIDADE

Crimes como os cometidos por médicos, enfermeiros, dentistas de hospitais púbicos, que deveriam prestar serviços e simplesmente embolsam o dinheiro, deixando os menos favorecidos sofrendo de dor, morrendo, porque os belezas estão faturando muito... Esses crimes deveriam ser equiparados a hediondos! Pois essa cambada não apenas rouba o dinheiro de milhares de contribuintes, mas, inescrupulosamente, deixa de atender vidas humanas! Como conseguem olhar para seus familiares, filhos, e não pensar naquelas crianças, nos velhos, chorando de dor, seja de dente ou outra qualquer? Dor é dor. Deixar morrer por falta de atendimento... São verdadeiros monstros!!!

Marina Leticia Sgaviolli Pacini Leticia.pacini@uol.com.br

São Paulo

PROTEGIDOS DA REPUBLIQUETA

O ministro da (in)Justiça, José Eduardo Cardozo, está internado em São Paulo, no Sírio-Libanês, para uma simples cirurgia de hemorroidas, procedimento que qualquer hospital de Brasília está capacitado a fazer. Será que a Presidência da República, junto com seus Ministérios, tem convênio com esse hospital ou todos os políticos, inclusive estaduais e municipais, gozam de beneficência da citada organização? Gostaria que o Estadão publicasse uma reportagem sobre o montante pago no caso da saúde dos protegidos da Republiqueta, com o nosso dinheiro, que não dá nem para pagar os arbitrários planos de saúde. Por que eles não vão para qualquer hospital do INSS? A resposta é simples: apenas porque não existem!

Roberto Stavale bobstal@dglnet.com.br

São Paulo

ANEURISMA

Disse o ex-presidente Lula, quando ainda em campanha, ao inaugurar um posto do SUS na Região do Nordeste: "O SUS é tão bom que dá até vontade de ficar internado". Quando ele acabou de fazer essa declaração, os bebês ainda no berçário se esbaldaram de tanto rir. Agora, o governo reduz o valor pago pelo material usado pelos médicos em procedimento eletivo. Os pacientes com aneurisma somente serão atendidos quando estiverem sangrando. Conclusão: quando já estiverem morrendo ou mortos. O SUS é bom?

Benone Augusto de Paiva benonepaiva@yahoo.com.br

São Paulo

REDUÇÃO DE VERBAS

Presidente Dilma Rousseff, é um absurdo reduzir a verba do SUS para cirurgias de aneurisma no cérebro pela metade. Pois dessa forma a maioria dos hospitais as está cancelando, só restando aos portadores dessa doença esperar pela morte. Continuando dessa forma, é bem provável que tenhamos em curto prazo um açougueiro ganhando mais que médico para "desossar um boi".

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

INSTITUTO DO CORAÇÃO

Com relação ao artigo publicado pelo Estadão 18/6 (A2), sobre o Instituto do Coração, lembro-me de que não é a primeira vez que o dr. Charles Mady se manifesta em defesa dessa tão importante instituição de saúde e pesquisa de âmbito internacional! Há alguns anos o dr. Charles Mady fez um apelo à sociedade, mais especificamente a empresários, para que ajudassem o Incor em determinadas pesquisas científicas em cardiologia, algumas delas desenvolvidas pela sua equipe. Com argúcia, a pergunta aos empresários era mais ou menos esta: "O senhor gostaria de ajudar o Incor a realizar algumas pesquisas? Lembro-lhe que talvez, um dia, o senhor possa precisar do Incor!" Em outra matéria publicada posteriormente, agradeceu a ajuda! Seria tão bom se esses mesmos empresários contribuíssem, de forma espontânea, para a manutenção desse imenso patrimônio assistencial, didático, científico e acadêmico, conforme as palavras do dr. Charles. É sempre bom lembrar que nos EUA grande parte dos recursos das universidades públicas provém de antigos alunos, por meio de doações, para a manutenção desses órgãos, num ato de reconhecimento pelo que tiveram na sua formação. Seria também tão bom que a classe política, que tanto usufrui o Incor (vereadores, prefeitos, deputados, senadores, ministros e presidentes) tivessem atitudes de priorização de recursos públicos para manutenção de patrimônios como o Incor. Infelizmente, não é isso que acontece. Existem inúmeros institutos de pesquisa no Estado de São Paulo em situação talvez até mais preocupante, pois não dispõem da eficiência de uma Fundação Zerbini para ajuda. Cito alguns, como Instituto Dante Pazzanese, Emílio Ribas, Instituto Pasteur, Instituto Biológico, Instituto Agronômico de Campinas, Instituto de Zootecnia, Sucen e Instituto de Pesca, dentre outros. Esses institutos, sofrem com a falta de recursos públicos para sua adequada manutenção, além de conviverem com a falta de reconhecimento de seus recursos humanos, principalmente devido aos baixos salários. Até quando vamos conviver com situações desse tipo no Estado mais rico da Nação?

Alexander George Razook agrazook@hotmail.com.br

Marília

INCOR, QUE CAMINHO TOMAR?

Meu caro doutor Mady, de um lado, parcela ínfima de cidadãos se expondo à criticas, mas fazendo algo de útil em prol da sociedade, tentando manter uma entidade como o Instituto do Coração, e, de outro, uma grande quantidade de políticos, corruptos, aproveitadores, críticos de plantão, ativistas virtuais, alienados, construindo estádios de futebol com dinheiro público, trocando os radares da cidade de São Paulo para melhorar a arrecadação da indústria da multa, dando isenção de impostos a times de futebol, orçamentos bilionários para a Copa 2014, para sustentar a corrupção que corre solta pelo País. É uma batalha desigual e injusta. Na minha visão, o caminho tomar já está definido, é esse mesmo, mas a pergunta é: quem se junta a nós para, efetivamente, trabalhar e contribuir para uma causa nobre? Boa sorte.

Helio Galesi heliogalesi@hotmail.com

São Paulo

REALISMO

Simplesmente realista a colocação do professor Charles Mady a respeito do Incor. São sabidas a falta de recursos e a morosidade na resolução de problemas que enfrentam os órgãos puramente públicos. A gestão de um hospital cujo financiamento provém de outras fontes, como no caso do Incor, realmente possibilita uma melhor administração. Mas do mesmo jeito que essa instituição nos dá o exemplo de ética por produzir ciência de ponta para oferecê-la à população, tal virtude deveria ter sido demonstrada também por aqueles que outrora foram responsáveis por sua administração...

José Eduardo Zambon Elias zambonelias@estadao.com.br

Marília

DESCASO

É lamentável a situação do Incor, como bem demonstra a reportagem veiculada na revista Veja São Paulo de 22/6. Tratando-se de instituição com padrão de excelência para o atendimento da saúde de todos os brasileiros, é triste constatar o descaso de nossas autoridades, que deixam de socorrê-la com R$ 123 milhões para cobrir o seu déficit. Enquanto isso, o sr. Kassab doa a "time de futebol" verba de R$ 420 milhões para construção de estádio, sem nenhum retorno e a fundo perdido (além do terreno). Aliás, perdidos estamos nós, que nos submetemos a governantes desse tipo, que administram nosso dinheiro sem nenhum critério, a seu bel-prazer, enquanto nossos hospitais públicos carecem de macas e esparadrapo, com doentes espalhados pelos corredores.

Luiz Carlos Zacari zacari@uol.com.br

São Paulo

O ÊXODO RURAL

A situação do interior do Estado do Ceará é muito difícil. A saúde é precária e há casos em que faltam médicos conveniados aos planos de saúde. Imaginem a falta de médicos do SUS.

As professoras municipais não recebem salário motivador. Não há material didático disponível para planejamento das aulas.

Algumas pequenas fábricas de calçados, por exemplo, aproveitam a mão de obra barata e que necessita de treinamento para o trabalho.

Hoje estou em uma cidade do interior que sofre com o êxodo para a capital e pede a união de todos para conservar vivo o interior, que tanto amamos.

Paulo Roberto Girão Lessa paulinhogirao@uol.com.br

Fortaleza

MODELO E CONSUMIDORES EXAURIDOS

Antes de se sair contratando fiscais, como quer a Agência Nacional de Energia Elétrica (18/6, B3), há que verificar se o atual modelo institucional do setor elétrico brasileiro, extremamente centralizado na fixação de regras, tarifas e controles, não estaria exaurido. Só depois de um exame dessa natureza, considerando o grau de desenvolvimento e exigências de cada região, cotejando-se com o que há de mais racional na experiência mundial, é que se devem permitir ações que impliquem aumento de gastos. Afinal, o consumidor brasileiro não está só insatisfeito com a qualidade dos serviços. Ele também se sente financeiramente exaurido.

Nilson Otávio de Oliveira noo@uol.com.br

São Paulo

ENGODO ENERGÉTICO

Independentemente da nomeação de todos os culpados, a empresa de energia AES Eletropaulo evidencia seu despreparo para resolver problemas de religação elétrica e outros ("A leniência da Aneel", 19/6, A3). A empresa AES quer ampliar a oferta de energia com a construção de termoelétricas, mas omite a informação de que a termoelétrica a gás natural prevista para ser instalada em Canas ainda não teve seu licenciamento aprovado e está sendo fortemente contestada por órgãos de controle social. Foi escolhido um município de 4 mil habitantes, prometendo-se à população mundos e fundos para "ganhar" a adesão ao empreendimento. No entanto serão gerados apenas e tão somente 32 empregos, a energia não será mais barata localmente e os impactos ambientais serão refletidos nos municípios vizinhos. A região é pastoril, tranquila, livre de poluentes ambientais, com potencial para o turismo ecológico e religioso. Haverá uma grande captação de água do Rio Paraíba do Sul e as águas residuárias da usina, em grande volume, serão devolvidas a um ribeirão pequeno que atravessa o município e constantemente causa problemas de enchente. Em Lorena, cidade vizinha, o Conselho de Meio Ambiente, as universidades, a Câmara Municipal e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, além de órgãos culturais, têm feito alertas nesse sentido, manifestando-se contrariamente à obra e levando notificações aos órgãos ambientais competentes. Assim, não se pode aceitar a previsão dessa construção, como propagandeia a empresa.

Já com respeito à energia renovável, não se gera energia e, sim, buscam-se formas de convertê-la de forma sustentável. A quase totalidade da energia que transformamos provém do Sol, direta ou indiretamente. O vento sopra por diferença de temperatura, a biomassa é energia armazenada na fotossíntese e os combustíveis fósseis foram seres vivos um dia. Ficam de fora apenas a energia nuclear e as fontes geotérmicas. O professor Goldemberg ("A hora e a vez das energias renováveis"), com brilhantismo, faz defesa da situação privilegiada do Brasil, de forma realista, mas alguns pontos precisam ficar claros. Gás natural não é fonte renovável, como dá a entender no início do texto. No Estado de São Paulo, o uso da palha da cana também está sendo considerado para cogeração de energia elétrica e não podemos deixar de lado a possibilidade, iminente, do etanol da celulose. Por fim, ao lado da energia eólica, temos de considerar a captação da energia solar, essa que nos chega sem intermediários, mas que não teve o devido investimento para ser economicamente viável, como a biomassa já é.

Adilson Roberto Gonçalves priadi@uol.com.br

Lorena

"A HORA E A VEZ DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS"

Com relação ao artigo "A hora e a vez das energias renováveis", de José Goldemberg, são muito interessantes as colocações em relação ao investimento em usinas hidrelétricas e automóveis movidos a etanol. No entanto, o autor é extremamente parcial e não considera que todas as soluções intituladas "energias limpas" apresentam, sim, suas vantagens, mas também desvantagens, que não podem ser desconsideradas.

Por exemplo, quanto ao potencial hidrelétrico no Brasil, ao contabilizar quanto ainda pode ser explorado, não se consideram os impactos ambientais causados pelas obras, alagamentos, deterioração de qualidade de água e redução de sua quantidade. E isso diante de um quadro de crescente escassez de recursos hídricos. Essas questões precisam ser levadas em conta quando se diz que energia proveniente de usinas hidrelétricas é "limpa". Em muitos aspectos não é tão limpa assim... Todos os reservatórios causam grande aumento de poluição da água, o que é nocivo para a biota e os seres humanos. Esse quadro é ainda mais grave ao se levar em consideração a realidade do Norte do Brasil, onde grande parte da população não tem acesso à água tratada e sofrerá (e sofre) ainda mais problemas de saúde quando reservatórios são implantados. Além desses efeitos diretos, outros efeitos de saúde pública, sociais e econômicos estão relacionados às grandes migrações provocadas por tais obras, vide o exemplo de Rondônia (Porto Velho). Todas essas questões acarretarão aumento de investimentos e gastos futuros pelo Estado. Quem vai pagar essas contas?

Com relação à diminuição de impostos para que as pessoas comprem carros novos, parece-me uma visão completamente retrógrada. Deve-se, sim, investir em combustíveis de origem renovável, porém estimular o consumo de automóveis certamente não vai ajudar a diminuir os impactos ambientais e o efeito estufa, muito pelo contrário. Nesse caso também não foi considerado o desmatamento causado para aumentar a área plantada de cana-de-açúcar. Para reduzir emissões de gases estufa, além de reduzir o consumo de gasolina pelos automóveis, é preciso investir em transporte público, trens e metrôs, além de repensar todo o espaço urbano. Em suma, a análise do autor, ainda que válida, é simplista demais e não permite que ele tire todas essas conclusões sobre os benefícios do uso do etanol e da hidreletricidade. Claro que essas soluções são muito benéficas e úteis em diversas situações, mas isso precisa sem muito bem pensado.

Seria interessante se outros pesquisadores e especialistas nos temas com visões distintas fossem consultados, caso contrário as pessoas leigas no assunto não terão possibilidade de confrontar visões e informações sobre a questão.

Ana Marcela Bergamasco, bióloga anamarcela_26@yahoo.com.br

São Paulo

EUREKA!

O governo só agora descobriu que foram produzidos muitos automóveis flex e a produção de etanol não acompanhou o crescimento. Conclusão: temos carro e não temos etanol. Então vamos usar gasolina, mas o que a Petrobrás produz não é suficiente para a demanda, então importamos e a autossuficiência alardeada pelo "cara" era mentira. O que faltou para a conta bater? Planejamento, seriedade, pessoas capacitadas nos Ministérios, e não um bando de incompetentes que estão lá ou por não terem conquistado mandato via eleição ou porque são impostos como moeda de troca para que seu partido apoie o partido governista. Incompetência, essa é a palavra que define todos os ministros, secretários e técnicos que não conseguem prever que o aumento de produção de automóveis significa que eles serão vendidos, usados e, por incrível que possa parecer, deverão ser abastecidos para andarem... Srs. ministros, será que nunca passou pela cabeça de ninguém, aí em Brasília, que as coisas aqui no Brasil de verdade, que trabalha e paga os impostos que sustentam suas mordomias, funcionam dessa forma? Vocês são simplesmente... "simples demais". Se não entenderam o porquê das aspas, posso desenhar.

Luiz Ress Erdei gzero@zipmail.com.br

Osasco

GASTOS GOVERNAMENTAIS

A ministra Gleisi (Casa Civil) afirmou que o governo manterá contenção dos R$ 50 bilhões nas despesas para este ano. Ora, se o aumento na arrecadação já ultrapassou esse valor até esta data, aonde foi parar? A segurança pública, a saúde e a educação continuam com as verbas minguadas, mas a farra nos gastos públicos continua, o que põe por terra a afirmação da ministra de que estão contendo gastos. Queremos saber aonde, para quem e que bolsos, o excedente foi parar!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

PROPAGANDA PARTIDÁRIA

Pontual a propaganda do PPS-23 sobre a vilania do governo, que cobra imposto sobre os produtos da cesta básica, "dando com uma mão e tirando com a outra".

Sergio S. de Oliveira ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

DIRIGENTE LEVA 280 MIL

O sr. Roberto Amaral pediu para ser demitido, a fim de receber as (gordas) verbas rescisórias. Já foi nomeado para o conselho da Itaipu e do BNDES. Será que vai dar tempo de pedir o seguro-desemprego? Ele não pode ser crucificado só por isso. Onde está a JUSTIÇA?!

Jose Luiz Sanchez mama3707@hotmail.com

São Paulo

O PODER JUDICIÁRIO RENASCE...

O artigo "A ineficácia da prisão no Brasil" (18/6, A2), do juiz federal Ali Mazloum, é um primor. Foi uma exposição que trouxe informações que permitiram a todos nós, cidadãos e leigos na área jurídica, entendermos os efeitos de uma medida polêmica como essa. Isso, sim, é um serviço social. Parabéns, excelência (na acepção da palavra)!

José Carlos Saliba fogueira2@gmail.com

São Paulo

GOVERNO CORTA PIS E IPI CONTRA A GUERRA FISCAL

O benefício de ICMS concedido era ilegal, tanto os governadores como os empresários que os utilizam sabem disso. Por que o País inteiro tem de dar uma renúncia fiscal para que os aproveitadores não sejam prejudicados?

E o que fazer com a zona franca? É simples, fecha porque já deu muito dinheiro para os Amazoninos, Mirandas e Sarneys da vida.

Ronaldo José Neves de Carvalho rone@roneadm.com.br

São Paulo

DINHEIRO PÚBLICO

O sr. Sérgio Cabral, governador do Estado do Rio de Janeiro, é sabidamente um homem muito rico. A namorada do seu filho faleceu tragicamente em recente desastre na Bahia, a bordo de helicóptero pertencente a um amigo do governador cuja empresa, alegadamente, presta serviço ao governo do Estado. Noticiou-se que o corpo da namorada foi trazido da Bahia para o Rio de Janeiro em avião da FAB. Não acredito, pois Cabral poderia pagar o translado de seu próprio bolso. Se for verdade, temos mais um caso de uso criminoso do dinheiro público.

José Sebastião de Paiva, j-paiva2@hotmail.com.com

São Paulo

POR UM MUNDO MELHOR

Se realmente quiséssemos mudar, com toda a certeza não aceitaríamos o crescimento desordenado das nossas cidades. Nossos governantes nos deixam à mercê dos exploradores do mercado imobiliário que criam loteamentos e nem sequer vêm com estrutura adequada, como uma ciclovia, que já seria um bom começo para um mundo melhor! Mas o que vemos é uma enorme divisão de seus terrenos, espremendo o máximo possível para lucrarem com a venda de mais imóveis e assim criando verdadeiros "pombais"! Cada vez mais os estrangeiros recebem pedaços de terra, numa espécie de troca por gerarem empregos e renda pública. Concordamos com a vinda de suas empresas, mas não podem se apoderar do que são terras públicas, que pertencem, sim, à Nação brasileira. Um verdadeiro mercado imobiliário de terras públicas que cresce rapidamente, e os pobres esperam seu direito constitucional (habitação), sem reação, de modo bem devagar. Enormes listas de pessoas que esperam um lar... "Minha Casa, Minha Vida?" Não existiria nenhuma luta se fôssemos realmente humanos.

Eric e Flávia Almed

Piracicaba

JOGANDO PARA A CLAQUE

"Se dependesse da primeira página dos jornais, eu só iria perder pontos no Ibope", assim se pronunciou Lula em evento do PT. Se dependesse não só da primeira, mas de várias páginas de jornal, esse senhor estaria hoje se explicando à Justiça.

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

AVISO AO EX-NAVEGANTE

Lula, quando assumiu o governo pela primeira vez, enviou um recado ao seu antecessor: "Ex-presidentes não devem se meter em negócios do governo; devem apenas curtir os netos". Porém ele (Lula) está fazendo exatamente o contrário. Está se metendo onde não é chamado, procurando, inclusive, orientar dona Dilma Rousseff como deve agir.

Um recado para Lula: o senhor, como ex-presidente, não tem o direito de se imiscuir em nada que diga respeito ao atual governo. Trate de continuar ministrando palestras, de preferência em outros países, pois assim ficará mais tempo fora do Brasil. Será um favor que o senhor fará a uma grande parcela da nossa população.

Adolfo Zatz dolfizatz@gmail.com

São Paulo

AINDA ‘AQUELE LÁ’

Eu faria uma pequena correção na chamada matéria sobre a "frente ampla", a investida do PT e seu pajé messiânico: "Ex-presidente enfatiza a necessidade de petistas ampliarem arco de apoios para vencer o Estado" (de São Paulo), no lugar de "vencer no Estado"...

Marly N. Peres lexis@uol.com.br

São Paulo

LULA E A ENCICLOPÉDIA MANCHU

Lula, ao deixar o governo, tomou a precaução de fazer registrar em cartório um extenso repertório de suas "realizações", com a finalidade de proteger seus direitos autorais. Para isso relacionou obras completadas - naturalmente -, obras em andamento, obras em projeto e obras em cogitação. Fechou todas as portas. Conforme nos conta Luiz Fernando Verissimo (19/6, D12), o imperador de Munchu, na China, aí pelo século 15, encomendou a 3.800 escribas a

elaboração de uma enciclopédia que deveria incluir tudo o que existia e tinha acontecido no mundo conhecido, mas coisas cuja existência e ocorrência eram debatíveis ou improváveis. Assim, além de todos os bichos da China, bichos imaginários, como dragões de três cabeças,

todos os seus sonhos durante toda a sua vida e outras coisas mais. Lula protege-se de cópias, mas copiou o imperador de Munchu, sem lhe dar os devidos créditos.

Mario Helvio Miotto mhmiotto@ig.com.br

Piracicaba

FESTAS JUNINAS

Será que o ex-presidente Lula vai fazer festa na área de lazer do prédio em que mora? Quais são os convidados que farão parte da quadrilha de São João?

Maria José da Fonseca fonsecamj@ig.com.br

São Paulo

MANDAMENTOS

Lemos em jornal onde foram divulgados os dez mandamentos do PT. Quem os relacionou foi de uma felicidade sensacional. Será que faltou ou foi esquecido algum? É só conferir:

1. Jamais falarás a verdade; 2. Sempre culparás alguém por teus erros; 3. Utilizarás propaganda para iludir e enganar; 4. Farás tudo para te perpetuares no poder; 5. Enriquecerás à custa do dinheiro público; 6. Aliar-te-ás a qualquer um para te manteres no poder; 7. Nunca deixarás de proteger teus companheiros; 8. Jamais trabalharás; 9. O que for bom mostrarás, o ruim esconderás; 10. Darás bolsa-qualquer coisa para sempre manteres o povo na ignorância.

Dizem que a voz do povo é a voz de Deus, e de Deus ninguém duvida, então só pode ser verdade. Resta-nos divulgar para aqueles que se referem no 10.º mandamento, para direcionarem melhor os seus votos nas futuras eleições. Aonde querem chegar... Pior que é isso mesmo.

M. Teresa Amaral

mteresa0409@estadao.com.br

São Paulo

POVO, UNI-VOS!

Carta do leitor sr. Dante Carlos Ludovico no Fórum do Estadão (20/6) cobra mobilização dos sindicatos dos trabalhadores nas ruas contra a bandalheira generalizada que dilapida os cofres da Nação, cujo povo clama pelo fim da corrupção, melhor educação, melhor acesso à saúde e um basta à impunidade. Acontece que os líderes sindicais estão encastelados nos Ministérios, autarquias e conselhos administrativos das estatais. Não nos esqueçamos de que vivemos numa República sindical e ninguém quer perder a mamata. Quanto aos estudantes, vale lembrar que a UNE recebeu como cala-boca do sr. Lula da Silva uma expressiva soma (R$ 13 milhões) por conta de indenizações dos tempos da ditadura. É por essa razão que toda essa gente anda de bico calado.

Sérgio Luiz Corrêa seluco@uol.com.br

Santos

MARCHA PELA ÉTICA

Aconteceu no Parque do Povo. Porque é o povo brasileiro que clama por ética, justiça e verdade. Povo que esteve ali representado na figura de cerca de 100 pessoas, inclusive Bolívar Lamounier, doutor em Ciência Política. Marcha de cunho apartidário, falou-se de revisão de valores, de como temos sido desrespeitados por nossos políticos, que nos desfecham golpes diários - envolvidos que estão em escândalos escabrosos -, de como podemos recuperar os bons costumes, perdidos nas garras daqueles que nos querem ignorantes e divididos. O povo exige respeito! Ao final, o Hino Nacional Brasileiro, de letra sabida por todas as 100 pessoas ali reunidas. Porque somos brasileiros e amamos o nosso País. Vida digna para todo o Brasil!!!

Myrian Macedo myrian.macedo@uol.com.br

São Paulo

JOSÉ RAINHA

É lamentável um ministro de Estado dizer que está triste com a prisão de José Rainha. Esse é mais um crime "que não é nada", e nós pagamos tudo. O que está havendo no Brasil? Crise de valores? De ética, de moral? Quem é que pode nos ajudar a instruir as pessoas sobre o fato de que elas são responsáveis pelos seus atos, quaisquer que sejam?

Benedita Zita de Amorim Alves benedita.zita@yahoo.com.br

São Paulo

O FIADOR

Deve estar ruim a situação do prefeito e do vice de Campinas, da primeira-dama e de assessores que ficam na companhia de Waldomiro Diniz, mensaleiros, e tendo como defensor publico o ex-ministro José Dirceu. Além de Dirceu, Lula, que nunca vê nada, nem na sala ao lado (Casa Civil), também tenta achar um boi de piranha e culpar a morna e cordata oposição pelos erros dos petistas e de seus aliados, esquecendo que os cartazes de "procura-se" nos aeroportos foram distribuídos pela Policia Federal, dirigida por petistas.

Márcio M. Carvalho mmcoak@hotmail.com

Bauru

SEM MÁSCARA

Lula esteve no fim de semana em Sumaré e, como ele se acha ainda no direito de governar, disse à companheirada que os parlamentares do PT "precisam dedicar mais tempo ao partido como se fazia antigamente".

Ou seja, o partido é mais importante que o resto da população, mesmo que sejam seus eleitores. Todo mundo sabe disso, mas ele acha que precisa confirmar. A raposa perde o pelo, mas não perde o vício. Assim fez o companheiro Palocci, que recebia salário e mordomias de deputado, mas se achava no direito de abrir empresa e faturar como consultor. Gostaria de saber quantas horas por dia ele dedicava ao trabalho parlamentar.

Francisco Samuel Fiorese samucafiorese1@yahoo.com.br

Campinas

BANCOOP

É tanta coisa saindo pelos canos que nem se fala mais do cano em que entraram os cooperados da Bancoop.

Pedro Galuchi pgaluchi@gmail.com

São Paulo

AS PEDRAS SE MEXEM

Independentemente de partido, os eleitores de São Paulo precisam estar preparados para a próxima eleição para a Prefeitura, pois as pedras começam a se mexer. Os pré-candidatos Marta, Haddad, Mercadante e Chalita são velhos conhecidos na política. Marta ficou conhecida como Martaxa pelas taxas que seu governo criou, e seu infeliz refrão "relaxa e goza". Haddad, embora nunca tenha concorrido à Prefeitura, será muito lembrado por suas trapalhadas no MEC. Mercadante, como senador por SP, nada fez que merecesse destaque, mas ao se candidatar ressuscitará o triste episódio dos aloprados, que agora se sabe esteve envolvido até o pescoço. E Chalita é o vira-casaca. Em São Paulo hoje só temos um nome que tem condições de administrar a Prefeitura com conhecimento de causa e de quem não se ouve dizer nada de ilícito. Seu nome é Andrea Matarazzo, injustamente afastado do governo Kassab, pois brilhava mais que o chefe. Se for uma questão de competência, quem sairá ganhando serão os eleitores e a cidade, que hoje está abandonada. O resto é perfumaria.

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

MUDANÇA DE NOME EM VIADUTO

Aproveitando o gancho do artigo de José de Souza Martins de 20/6 (C10), gostaria de sugerir à Camara Municipal de São Paulo que alguns nomes de avenidas, praças, viadutos e pontes fossem alterados para figuras que de fato fizeram a História de São Paulo. Pergunto: o que o baiano Luiz Eduardo Magalhães fez por São Paulo para ser homenageado com o nome num viaduto tão importante da cidade? E Duque de Caxias? E Tancredo Neves? Começando a mudança pelo viaduto que leva o nome do fumante e filho do senador que mexeu na votação eletrônica do Congresso, sugiro o nome de quem realmente fez História por São Paulo: o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar.

Jorge Peixoto Frisene jpfrisene@zipmail.com.br

São Paulo

PMDB-SP

O PMDB de São Paulo está sob o comando de uma comissão provisória, como o próprio nome diz, deveria ser provisória, portanto, não eleita. Essa comissão está se investindo de tribunal e intervindo, de forma quase unânime, em aproximadamente metade dos diretórios municipais legitimamente eleitos.

Essas intervenções estão baseadas em duas vertentes: uma da infidelidade, que por si só já não se sustenta, pois estão nomeando presidentes infieis; e a outra é baseada numa resolução do diretório passado que exige 5% de votos para deputados da legenda, que também é uma ficção, pois o partido não lançou candidatura majoritária em São Paulo, portanto, ficou a reboque de outras legendas. Além do mais, numa provisória composta por sete membros, dos quais cinco foram candidatos a deputado, todos deveriam se declarar impedidos, pois tal

resolução os beneficiava.

Para completar, começa uma movimentação nos bastidores para que a provisória de São Paulo não realize eleições nos diretórios este ano, fazendo-as somente após as eleições municipais. Uma afronta ao que o partido tem de mais sagrado, a democracia.

Conclamamos todas as lideranças do PMDB a reagirem contra este estado de coisas e que se determinem eleições imediatas em todos os diretórios sob intervenção, inclusive no regional.

Intervenção sem eleições é casuísmo, é autoritarismo, é golpe, jamais aceito por um partido que teve expoentes como Ulysses Guimarães e tantos outros que lutaram pela democracia.

Eleições já no PMDB-SP. Democracia interna já.

Milton Araújo mitoemito@yahoo.com.br

São Jose do Rio Preto

FHC E A CULTURA

Gostaria de compartilhar as inúmeras homenagens feitas a Fernando Henrique Cardoso com relação ao seu passado recente de homem publico e, verdadeiro, norteador do novo rumo que está tomando o nosso país. Vale mencionar as qualidades de intelectual fortemente ligado às várias manifestações artísticas em nossa comunidade, como a atual presidência da Osesp e participação do conselho do Mozarteum.

É importante ressaltar que já em 1953 Fernando Henrique Cardoso dava demonstrações de coragem e de apoio a intelectuais, como no caso em que o artista plástico Mario Gruber foi, repentinamente, desligado de suas funções como professor responsável pelo ensino de gravura no Museu de Arte Moderna de São Paulo, aparentemente, por desavenças de natureza política. Amigos, artistas e admiradores prestaram-lhe homenagem de desagravo em reunião na residência do casal Ruth e professor Fernando Henrique Cardoso, juntamente com os alunos daquele curso e o general Leônidas Cardoso, pai de Fernando Henrique, conforme matérias com fotos publicadas pelos jornais Folha da Noite e Diário de S.Paulo em 10/5/1953 (infelizmente, não sei se o Estadão noticiou).

O Museu de Arte Moderna de São Paulo teve no seu início uma aura de museu formador, tendo várias conferências realizadas, bem como cursos sistemáticos de História da Arte. Quem começou no ensino de gravura foi Yllen Kerr, até março de 1953, assumindo em substituição Mario Gruber, desligado em agosto, quando passou a dirigi-lo Lívio Abramo.

Na realidade, Mario Gruber deixou de ser professor por divergências na orientação política porque participou do I Congresso Continental de Cultura, no Chile, entre 26 de abril e 2 de maio de 1953, na qualidade de delegado do Brasil. Esse evento foi presidido por Jorge Amado.

Paulo Marcondes Torres Filho paulomtorres@uol.com.br

São Paulo

DORA KRAMER

A competência e o bom arquivo da jornalista Dora Kramer produziram uma nota maravilhosa sobre a carta da presidente Dilma enviada ao ex-presidente FHC. Já que a memória do brasileiro é curta, nada como uma jornalista atenta.

Regina Helena de Paiva Ramos reginahpaiva@uol.com.br

São Paulo

IRONIA, SARCASMO OU PROVOCAÇÃO?

A oposição, particularmente o PSDB, não haverá de levar em conta eventual elogio, que teria partido da presidente petista, dirigido a Fernando Henrique Cardoso. Não se esqueçam: elogio oriundo de inimigo, regra geral, soa como ironia - reconhecimento para essa turma é o

mesmo que "capitulação". Por ter-se tornado público, em período de fragilidade política da petista, cheira a oportunismo barato - simples jogada publicitária. Cabe lembrar que a mesma consideração não mereceu o ex-presidente Itamar Franco, que enfrenta grave problema de

saúde. Pelo vício de origem - que impregna o gesto petista -, deverá ser ignorado. Passar recibo é o mesmo que tratá-la como "presidenta" - mais uma excentricidade do petismo - expressão ignorada pela imprensa, lamentavelmente repetida pelo governador paulista, por

ocasião de um evento em Ribeirão Preto. Talvez ignorar o gesto atribuído à presidente estivesse mais afeito ao perfil do elogiado, postura inviável diante da conhecida vaidade do ex-presidente. Por certo, marcá-lo pelo desprezo seria uma postura serena de oposição.

Mas repeli-lo publicamente se traduziria em ato político - e de coragem! Em qualquer situação, elogio petista dessa natureza vem sempre inquinado de defeito de origem - em geral, traduzido por falsidade, sarcasmo ou simples provocação!

Noel Gonçalves Cerqueira noelcerqueira@gmail.com

Jacarezinho (PR)

QUEDA DE CAVALO

Aécio caiu do cavalo. Foi mesmo, na última campanha eleitoral.

Roberto Twiaschor rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

MOLE NA QUEDA

E com certeza não será a última vez que Aécio cairá do cavalo...

Flavio Marcus Juliano opegapulhas@terra.com.br

São Paulo

MACONHA

Tenho lido as cartas de indignação de leitores sobre a liberação das marchas a favor da liberação da maconha, a maioria afirma que essa droga é a "escada" para outras mais fortes e perigosas. Na verdade, todos sabemos que os primeiros degraus dessa escada são o tabaco e o álcool, que são livres e facilmente adquiridos por menores de idade. O álcool, sobretudo, tem incentivos ao consumo pela TV e muita publicidade, sobretudo a cerveja, um degrau muito perigoso. Na Holanda e outros países onde a canabis foi liberada não houve aumento no consumo. E por fim sabemos que o tabaco e o álcool viciam muito mais que a maconha. Achar que a liberação da maconha vai transformar população do País em zumbis do tipo crocolândia me parece coisa de gente pouco informada. A maioria da população vive na lucidez e sem uma discussão aberta sempre jogaremos esse problema para debaixo do tapete como se não existisse, o que até hoje não resolveu nada.

Francisco da Costa Oliveira fco.paco@uol.com.br

São Paulo

MEUS PÊSAMES AOS TALENTOS MUSICAIS DO BRASIL

Por falta de apoio financeiro, está encerrando suas atividades a Escola de Música da Fundação Magda Tagliaferro.

Fundada em 1942 pela pianista Magda Tagliaferro, formou ao longo dos anos grandes pianistas, entre eles Gilberto Tinetti, Cristina Ortiz, Flavio Varani, Deisy de Lucca, Caio Pagano, Eudóxia de Barros, Valdelice Carvalho, Ilsa Antunes, Aida Machado, Vania Elias, Aida Ribeiro, Hamilton Godoy. E, recentemente, Ronaldo Rolin - vencedor do concurso internacional Bloesendorff, no Arizona, que permanece estudando nos Estados Unidos; Fabio Martino - com 22 anos, que, no ano passado, ganhou primeiro lugar em concurso internacional promovida pelo BNDES, concorrendo com os melhores russos, japoneses e chineses, julgados por banca internacional composta de professores renomados, e recentemente vencedor de grande concurso internacional em Munique, na Alemanha, onde se encontra completando seus estudos; Lucas Thomazinho - com 15 anos, que vem se destacando nos concursos e manifestando extraordinário talento para a música erudita; e outros que vêm de vários pontos do País.

Contando com excelentes professores, nos últimos anos a escola, até então só de piano, ampliou seus ensinamentos para outros instrumentos orquestrais da música erudita e incluiu os instrumentos da música popular

No ano de 2010, a Escola Magda Tagliaferro contava 117 alunos, sendo 47 bolsas para talentosos sem condições de pagar.

Conta com pequena verba da Prefeitura, e contava até o ano passado com a Lei Rouanet para patrocinar projetos direcionados ao financiamento das bolsas, restando a receita proveniente dos alunos pagantes, em número insuficiente para o pagamento de professores, aluguel e custos administrativos.

Escola que tem lapidado e revelado talentos brasileiros para a música erudita, que competem em alto nível internacional, não encontrando patrono para os projetos musicais que financiam as suas bolsas, se vê obrigada a encerrar suas atividades.

Meus pêsames aos talentos musicais da música erudita do nosso Brasil que deixarão de nascer.

Fabio Ribeiro Da Silva fabio.r.silva@uol.com.br

São Paulo

AS MULETAS BOLIVARIANAS

Lendo o lamento de Yoani Sánchez no Estadão deste domingo, ocorreu-me que o socialismo cubano vive apoiado na Venezuela e esta, por seu turno, sustenta-se com o petróleo que a mãe natureza lhe presenteou.

Silvio Natal silvionatal49@yahoo.com.br

São Paulo

CACHORRO CONDENADO

Fiquei perplexo com a notícia, vinda de Israel, de que um tribunal israelense condenou um cachorro à morte por apedrejamento, alegando que o cão é uma pessoa que voltou encarnada nele.

Isso é de uma ignorância e maldade sem limites. Como pode um país como Israel deixar esse exemplo de barbárie institucionalizada para o mundo? Como pode em pleno século 21 existir tanto fanatismo religioso e tanta ignorância?

Marcelo Guimarães Santos m454@bol.com.br

Santos

BICAMPEÃO

Parabéns ao Corinthians pelo bicampeonato mundial sub-17, conquistado contra o Barcelona, em Madri, de maneira invicta!

Denis Schaefer schaeferdenis@hotmail.com

São Paulo

AVISO AOS NAVEGANTES

Solicito informarem ao leitor sr. José Caetano (que escreveu ontem no Fórum sobre os R$ 450 milhões que Kassab quer dar ao estádio corintiano), que o Palmeiras não está quebrado, não tem nada que ver com esse assunto (que mania de falar mal do Palmeiras, mesmo quando ele não tem nada com o assunto!) e terá concluídas em 2013 as obras de sua nova e moderna arena, de moldes primeiro-mundistas, sem subtrair nenhum centavo do rico dinheirinho do contribuinte paulistano, e sem depender de Joseph Blatter, Ricardo Teixeira et caterva.

Luiz Henrique Penchiari luiz_penchiari@hotmail.com

Vinhedo

QUE PADRINHOS...

O prefeito de Campinas, Dr. Hélio, que está com seu mandato na corda bamba, porque promoveu com seu staff uma rapinagem de quase R$ 700 milhões nos cofres do município, em entrevista ao Estadão de 17/6 (A10), se gaba em dizer que neste inferno astral por que passa tem apoio irrestrito de Lula e Zé Dirceu... Surpreendente seria se o apoio moral fosse de FHC, ou JK e até de Getúlio! Já que, o Lula e o Dirceu são especialistas em proteger corruptos! Os camaradas da quadrilha do mensalão, e de muitos outros ilícitos, estão são e soltos e bem aconchegados na cúpula do PT. Inclusive o insignificante Delúbio... E só falta agora para completar este escárnio, a promoção do criminoso Battisti, nas hostes petistas! Campinas não merece esta gatunagem...

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

MORALIDADE ÀS FAVAS

Está bem acompanhado o prefeito de Campinas, hein? Lula, Zé Dirceu e até Dilma, segundo o próprio pedetista, estariam o apoiando em meio à crise que envolve o gabinete do Executivo da terceira maior cidade do Estado. Nada de novo até aí, não é? Por mais graves que sejam as acusações e os indícios que apontem o comprometimento de Dr. Hélio nos atos de corrupção, resta evidente, pelo passado de solidariedade a personagens no mínimo controversos, que Lula e Zé Dirceu não se sentiriam nem um pouco constrangidos em se manifestarem favoráveis a mais um companheiro metido com falcatruas. Mesmo Dilma não teria motivos para se sentir desconfortável em apoiar Dr. Hélio - haja visto o caso Erenice. E a moralidade vai assim no Brasil - às favas...

Henrique Brigatte hbrigatte@yahoo.com.br

Pindamonhangaba

AFILHADO AFORTUNADO

O Dr. Hélio Corda Bamba de Campinas está bem,também pudera, com Lula e Zé Dirceu ao seu lado até o mais pobre dos cristãos... De fato, quem tem padrinho não morre pagão.

José Piacsek Neto bubapiacsek@yahoo.com.br

Avanhandava

RETRATO DA CORRUPÇÃO

O caso de Campinas é o verdadeiro retrato do que ocorre em centenas de municípios do País, onde o Ministério Público, diga-se de passagem, fica impedido de agir, porque o art. 29, inciso X, da Carta Magna, estabelece que os prefeitos possuem a prerrogativa de serem processados e julgados pelo Tribunal de Justiça de seu respectivo Estado. E o caso de Campinas aconteceu porque os ilustres membros do Ministério Público, do local, conseguiram apurar os crimes noticiados, via da esposa do prefeito e sua secretária, no poder público. Na verdade, foi tudo por vias oblíquas. Entretanto, se os promotores públicos pudessem agir nas suas respectivas comarcas, então, nós teríamos conhecimento de centenas de casos, onde as figuras de prefeitos e asseclas apareceriam, com intensidade, na imprensa deste país, suportando processos por corrupção. De outro lado, ainda, se o referido artigo da Carta magna fosse alterado, por certo, que muitos prefeitos pensariam duas vezes antes de agir contra os cofres públicos sob guarda suas, pois que os processos correriam em suas comarcas.

José Carlos de Carvalho Carneiro carneirojc@ig.com.br

Rio Claro

CORRUPÇÃO

Está na hora de o governo anunciar a descoberta de mais um enorme poço de petróleo em águas profundas, pode ser até em Campinas que não está localizada no litoral paulista, mas isto é um detalhe sem importância, o que importa é manter a autoestima do povo brasileiro em alta.

Vagner Ricciardi vbricci@estadao.com.br

São Paulo

POLITIZAÇÃO DESASTRADA

O prefeito de Campinas, Dr. Hélio, como sempre se espera nesses casos, politiza partidariamente uma questão que é eminentemente jurídica. O Ministério Público do Estado de São Paulo promoveu sua investigação, certamente recolheu provas, produziu as incriminações de direito, como é de seu dever, e isso nada tem a ver com o PSDB. Por outro lado, a arena jurídica já está devidamente preparada, estando o prefeito assistido por profissionais do direito situados entre os melhores de São Paulo e do Brasil. O resto será excitação política na cidade e, convenhamos, o prefeito não foi feliz ao revelar que recebeu um telefonema de solidariedade de José Dirceu.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

COMPANHIAS

O Dr. Hélio, prefeito de Campinas do ético PT, disse em alto e bom som: o Lula e o Jose Dirceu estão comigo,bela companhia um permite passaportes diplomáticos para os filhinhos diplomatas em malacagem e o outro chefe mor do mensalão e um verdadeiro DIGENIO. Dr. Hélio, com sua mulher chefiando a quadrilha, é questão de tempo de chegar a sua vez.

Antonio Jose G.Marques anjogoma@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

FIEL COMPANHEIRO

Companheiro é aquele que defende os amigos em qualquer circunstância. Mas um fiel companheiro é aquele que além de defender os amigos ainda segue seus exemplos. O motivo da prisão do mais conhecido líder do MST, pela Operação Desfalque da Polícia Federal, mostra o quanto José Rainha foi um fiel companheiro. A vocação do ex-líder deste movimento clandestino, para desviar dinheiro público, é a maior demonstração da sua fidelidade e da sua lealdade à causa daqueles que sempre lhe defenderam. Em 2005 o então presidente Lula da Silva, em defesa de José Rainha, afirmou: "... E eu quero dizer aqui, como presidente da República, Zé, o seguinte: você não é um companheiro de primeira hora, você é um companheiro que eu conheço há muitos anos, há muitos anos. E eu sei que quando eu deixar de ser presidente da República, muitos que hoje são meus companheiros, não serão mais, mas você, certamente, continuará sendo meu companheiro." Muitos como José Rainha, durante oito anos, deram este mesmo exemplo de companheirismo, roubando a Nação. Ô país judiado este nosso!

Francisco Ribeiro Mendes mendes.brasilia@gmail.com

Brasília

ATRAÇÕES FATAIS

Gilberto Carvalho, o Gilbertinho de dona Dilma, secretário-geral da Presidência e mordomo de Luiz Inácio Lula da Silva, está extremamente triste com a prisão de seu ídolo, José Rainha, acusado de roubar dinheiro público e extorquir os seus comandados. Não tem muitos dias que a "presidenta" quase chora quando o Rei Midas, extremamente rico, deixou a Casa Civil e como já virou rotina, pela porta dos fundos. Gostaria de saber o que acontece com os membros da cúpula do governo para apaixonarem-se com tanta facilidade por tudo que existe de ruim nos porões do Brasil e do mundo. Acho que nem Freud explica.

Humberto de Luna Freire Filho hlffilho@gmail.com

São Paulo

A TRISTEZA DO SECRETÁRIO-GERAL

A prisão de quem desvia recursos destinados a assentamentos no Pontal do Paranapanema, razão da aceitação pela Justiça Federal de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra "Juninho" Rainha do MST - que aliás já "puchou cana" anteriormente pois que, ao todo, já tem quatro condenações -, deveria ser, para pessoas retas, honestas, sérias e sinceras motivo de satisfação e alegria. Afinal, a polícia está tirando de circulação dentre os homens de bem, no mínimo um mau elemento! Por isso mesmo, que me desculpe o senhor Gilberto Carvalho, Secretário-Geral da Presidência da República, mas suas ponderações a respeito do ocorrido vão na contramão dos fatos, do bom senso, das circunstâncias e das obrigações do denunciante(o Ministério Público), da Justiça Federal(que aceitou a denúncia oferecida e pediu a prisão de um transgressor) e a Polícia Federal(que acatou a ordem de prisão emanada por autoridade competente - por sinal bem mais competente que o Secretário). Conclui-se que, como declarou Carvalho, os que "tumultuam o processo da reforma agrária" e "a relação do governo com os movimentos(sociais)" são pessoas do feitio de Rainha e, pior ainda, dos que, prestando tributos ao prisioneiro, declaram-se tristes, como ele, quando percebem uma ordem da Justiça Federal cumprida a contento. O ficar triste do senhor Secretário-Geral da Presidência da República ao ver um contumaz desrespeitador da lei preso, mais que um sentimento falso e improcedente é uma enorme petulância de Sua Excelência. Uma verdadeira aberração E, tudo indica, a petulância ele aprendeu bastante bem com Lula.

João Guilherme Ortolan guiortolan@gmail.com

Bauru

PAÍS DAS QUARTELADAS

José Rainha é preso por desvio de dinheiro público e o ministro-chefe da secretaria geral da Presidência, Gilberto Carvalho, lamenta. Diante de tudo o que ocorre no Brasil na atualidade, penso que o Brasil precisa ser passado a limpo. Mas não com essa gente que ocupa agora os Poderes. Portanto: Brasil o país das quarteladas.

Luiz Fernando Chierighini Bueno feluiz@terra.com.br

Santos

OPERAÇÃO DESFALQUE

A lamentação de Gilberto Carvalho - ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência - pela prisão de Rainha, demonstra claramente que nosso governo, ao apoiar ações de invasores de terras, atos de vandalismo e roubo de verbas públicas, está totalmente desfalcado de imprescindíveis valores morais necessários à manutenção da paz e desenvolvimento harmônico de uma nação civilizada.

Roberto Twiaschor rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

JOSÉ RAINHA E O MINISTRO

Causa-me profunda indignação e desalento ouvir as declarações do ministro chefe da secretaria geral da presidência a cerca da prisão do fora da lei José Rainha. Há quantos anos, venho acompanhando as acusações de diversos crimes imputados a esse indivíduo, que já foi preso outras vezes, e que continua impune. Agora, após dez meses de investigação pela Polícia Federal, ele é preso juntamente com outros comparsas, acusados de desvio de verbas destinadas aos que ele diz que protege e defende. E o que é pior, dinheiro suado dos impostos pagos pelos cidadãos brasileiros. Será que desta vez a mão da justiça cairá sobre esses facínoras? Ou continuará tudo igual, acobertados e protegidos pelos detentores do poder de hoje?

João M.Ventura joaomv@terra.com.br

São Paulo

INVERSÃO DE VALORES

Não importa o que José Rainha tem aprontado na reforma agrária, o Planalto lamenta a sua prisão. E, Gilberto Carvalho, o ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, ficou "muito triste". O governo devia ser o primeiro a apoiar tais providências, principalmente em se tratando de desvio de dinheiro público, do qual Rainha é acusado. Parece que essa gente se entende muito bem.

Alvaro Salvi alvarosalvi@hotmail.com

Santo André

SÍNDROME DO PEQUENO PODER

Há um mês alguns colegas e eu, concursada, "caímos fora" do serviço público porque disseram que não temos idade para trabalhar. Só os funcionários não podem trabalhar; os secretários que também têm a nossa idade estão aptos.Pode isso minha gente?

Sônia Maria Salzano Gentil soniasalzano@gmail.com

Descalvado

OUVIDORIA DO SENADO

O Senado estará, com seis anos de atraso, inaugurando sua Ouvidoria no final do mês para alogios, informações, criticas, denúncias etc. Eu vou denunciar que o Senado, juntamente com as penitenciárias, é um dos locais onde mais se acomodam contraventores.

Orivaldo Tenorio de Vasconcelos prof.tenorio@uol.com.br

Monte Alto

O PIOR CONGRESSO

Estou chegando à conclusão de que, se não fabricarmos um picuá gigante, colocarmos os atuais congressistas dentro dele, pôr no lombo de uns muares e mandarmos o tropeiro leva-los para um caminho sem volta, vai ser muito difícil melhorar nossa pátria. Certamente suas últimas decisões serviram para amedrontar e deixar o povo convictos que o Brasil tem o pior e mais perigoso Congresso do mundo. Tô errado? Acorda, Brasil!

Leônidas Marques leo_vr@terra.com.br

Volta Redonda (RJ)

O POVO NÃO É IDIOTA

O que o governo brasileiro está fazendo com a lei de licitações para as obras da Olimpíada e da Copa é um acinte à inteligência do povo brasileiro. Eles (o governo petista) pensam que todos somos idiotas, isto é um convite a roubalheira oficial. Enquanto isso o Supremo liberta um assassino italiano, a Justiça do Rio liberta um assassino jogador e o Tiririca vem com o bolsa alfabetização, meu Deus!

Helcio Silveira heldiasilveira@gmail.com

São Paulo

DESACREDITADOS

Não é que não entendemos, Sra. presidente, entendemos muito bem. É que seu partido violentou tanto as instituições que o povo não acredita mais em vocês.

Nelson Pereira Bizerra nepebizerra@hotmail.com

São Paulo

A CHAVE DO COFRE

A medida provisória que traz no seu bojo a mais infame das aberrações para um governo que se diz democrático, o tal Regime Diferenciado de Contratações (RDC), nada mais é, se não modificada, do que a chave do cofre para os corruptos e corruptores. Chega de roubalheira, já não nos bastou o exemplo praticamente ignorado pelas autoridades dos gastos astronômicos com o Pan de 2007 no Rio de Janeiro? Esse não é o Brasil que os cidadãos descentes aceitam.

Leila E. Leitão

São Paulo

GASTOS SIGILOSOS

A Lula de saias vai se revelando uma decepção: o País não tem hospitais, escolas, infraestrutura, segurança, prisões, rodovias etc. e vai gastar (gastos secretos, como no Senado) uma fábula em dois eventos que durarão poucos meses cada um. A medida provisória já foi aprovada por 272 "camareiros" e será aprovada também pelo encenado. Perderam a compostura e o respeito à sociedade. Fifa, COI e Ricardo Teixeira estão mandando. Quantos aumentarão suas fortunas 20 vezes?

Mário A. Dente dente28@gmail.com

São Paulo

GOLPE EM ANDAMENTO

Trem-bala,Copa do Mundo e Olimpíada, entenda-se: os maiores golpes, os maiores roubos em andamento no Brasil. Como pode um crime anunciado correr livre e solto nas barbas da sociedade inerte? Pelo amor de Deus, não existe nenhum órgão com competência para frear essa orgia com o dinheiro público? Será que abriram a porta do inferno? Ainda por cima vir com essa de se manter sigilo sobre os gastos da Copa. O PT e a base aliciada já passaram de todos os limites, está acontecendo um verdadeiro escárnio, agem como se o País fosse um grande negócio próprio. Onde está a Constituição, onde está seu discurso de posse, dona Dilma? Até quando ficará em baixo dessa alma penada, que teima em não desencarnar do poder? Como pode uma entidade como a Fifa, sabidamente corrupta, ter ingerência no orçamento da Copa? Faça quem saiba o maior ato magnânimo de sua vida, dona Dilma: devolva a Copa para Fifa, a Inglaterra está prontinha, e livre o povo dessa vergonha.

Nelson Mendes nelsonmendes2009@bol.com.br

São Bernardo do Campo

DINHEIRO JOGADO FORA

Só faltava essa! Agora esconderão os custos das obras para Copa e Olimpíada, que de inicio seriam uns 30 bilhões de reais mas como de hábito, sabemos que custará o dobro por baixo, porque a "politicanalha" levará o dela agora maior que nunca. Queria saber se nesse orçamento, além das verbas ao duplo evento, previram alguma coisa para construir algum hospital e postos de atendimento à saúde nas capitais de realização desses, porque aqueles que mais vibram com esse circo vindouro, é o que mais precisa e morre jogado em macas de hospitais imundos, em ruínas, sem pessoal , médicos e equipamentos necessários para um atendimento decente. Tivéssemos vergonha na cara, desistiríamos dessa palhaçada e gastaríamos essa verba imensa em algo útil à saúde, educação e segurança.

Laércio Zannni arsene@uol.com.br

São Paulo

FIFA, COI E... DEPOIS O BRASIL

A tão comentada "soberania nacional", que a Itália queria violar com o pedido de extradição do terrorista Cesare Battisti, agora, oficialmente a Câmara dos Deputados, vai entregar a soberania brasileira, à duas das mais corruptas entidades internacionais, a Fifa e o COI, com a possível aprovação da Medida Provisória do Regime Diferenciado de Contratações Públicas. Os US$ 6,6 bilhões que "sumiram " entre os EUA e o Iraque (OESP 16/6) durante o conflito, será "dinheiro de pinga" em relação ao que vai ser surrupiado antes, durante e após a Copa de 2014.

José Francisco Peres França josefranciscof@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

ABSURDOS

1) O PT e Dilma não são mais aqueles ..., submeter-se ao Sarney,Collor, Fifa e COI e abandonar a OEA é inacreditável! 2) Com os atrasos (propositais) destas absurdas obras para copa e olimpíadas, onde já aparece o tal sigilo para os gastos, onde está a oposição que não acusa o sr. LULA que assumiu em 2007 em nome dos brasileiros , alguns contra como eu, e não tomou providências para começar nada durante o seu (des) governo. Agora vem o ministro dos esportes Orlando Silva J.J. ( PC do B) em entrevista a rádios querer que nós Paulistas e Paulistanos assumamos as incompetências deles em relação ao gasoduto que ninguém viu antes(?) e passa no terreno do Itaquerão, dizendo que nem a Petrobrás e nem o governo Dilma vai colocar nenhum dinheiro lá. Esquece o tal ministro que foi LULA quem nos colocou nesta enrascada. Srs. Kassab e Alckmin, para não ficarem reféns desta turba que tal fazer um levantamento perguntando onde nós de São Paulo queremos que seja colocado os nossos suados impostos. Tenho certeza que ficarão surpresos com as posições dos eleitores!

Tania Tavares taniatma@hotmail.com

São Paulo

O LOBO NO GALINHEIRO

Agora, sim, é que vai ficar bom. Não basta nossos corruptos daqui vão entrar os da Fifa com carta branca para definir gastos com obras da Copa. Onde está a "autoridade autônoma da Olimpíada"? Oh, Meirelles, segura que ainda dá, se não Fifa, COI, COB, CBD vão entrar na cozinha da sua casa.

Luiz Carlos Cunha luiz.cunha@terra.com.br

São Paulo

COPA DA MARGINALIDADE

Os corruptos sempre souberam encontrar , nos meandros das leis, as necessárias brechas para que eles se espojassem na rica lama da corrupção.

Entretanto, nem isso mais é necessário, o trabalho lhes foi facilitado através da aprovação em plenário do Regime Diferenciado de Contratações - RDC- pelos doutos no assunto corrupção, os nada egrégios deputados federais...Desta maneira, joga-se uma pedra sobre a lei das licitações que exigia total transparência visto que trata do uso do dinheiro público, e agora passa a valer a regra do sigilo nas contratações, o que caracteriza um sistema de portas abertas ao hiperfaturamento de obras, um convite oficial à prática da corrupção.Este país virou um ninho acolhedor a todo tipo de criminoso...em suas diferentes modalidades! Certamente , numa Copa da Marginalidade, levaríamos todas as medalhas!

Mara Montezuma Assaf montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo

CINISMO OU CEGUEIRA

Alguém acredita que a "MP da Roubalheira" nasceu da urgência diante do atraso das obras da Copa e Olimpíadas? Era evidente, para o público pagante, que o governo estava postergando as obras propositalmente. Toda a lerdeza, todo o atraso, foram premeditados, planejados, de caso pensado. Só os muito ingênuos não perceberam o golpe - em nossos bolsos - em andamento. Ninguém, do chamado "povo", está espantado. Com raiva, estamos sim, sem dúvida. Poderia ter sido evitado, se os setores que podiam dar o alerta o tivessem feito, repercutindo o que nós, o povo, gritávamos há muito tempo. Agora é tarde. Abrir o berreiro, nesta altura do campeonato, é muito cinismo, ou é passar atestado de cegueira.

Maria Cristina Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

ESCANCAROU DE VEZ

A Medida Provisória 527, encaminhada pelo Governo e aprovada pela Câmara dos Deputados, na calada da noite da última quarta feira, vai esconder o orçamento da copa de 2014 e permitir que Ricardo Teixeira, presidente do comitê organizador da Copa e da CBF, altere projetos e refaça preços de obras contratadas. É a entrega do galinheiro inteiro e de papel passado para a raposa...

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

O JEITO PETISTA DE SER

Não enxergar o mensalão, proteger assassinos como Battisti, transferir e não demitir ministros incompetentes num claro processo de apadrinhamento corporativista , unir-se aos partidos mais espúrios unicamente para manter o poder , com a maioria no Congresso votando no sigilo das despesas com a Copa e a Olimpíada, sigilo secreto de documentos oficiais, Código Florestal que sequer prevê a proteção dos manguezais já destruídos , dar o peixe e não ensinar a pescar e fomentar a ignorância da população para manter-se ad eternum no poder ,apoiar o Palocci até os 47 minutos do segundo tempo, etc., etc., etc.,estas são as maravilhosas notícias que vem de Brasília todos os dias para nos animar. E na sexta-feira recebemos outra: a de que o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, lamenta a prisão pela PF do bandido José Rainha , alegando que isto "tumultua a reforma agrária". Alguém , além de um petista , consegue entender como um "ministro" pode vir a público defender um sujeito que , além de todas as ações ilegais que vem cometendo ao longo de sua vida à frente desta organização criminosa alcunhada de MST , desviava dinheiro e cestas básicas e vendia madeira ilegalmente? Realmente , está impossível conviver com estes fatos, será que ainda temos o direito de sonhar com uma merecida política limpa para o Brasil?

Elcio Espindola elcpind@yahoo.com.br

Santana de Parnaíba

DE CUBA A ITÁLIA

Não faz muito tempo tivemos dois atletas de Cuba que pediram, pelo menos tentaram, o asilo político no Brasil. Os atletas não tinham passado duvidoso apenas um futuro promissor através de seu esforço e dedicação no esporte porém, os mesmos não tiveram a menor chance foram devolvidos como qualquer mercadoria.

No caso do italiano Cesare Battisti, que tem passado duvidoso, agora tem um futuro promissor e livre. Pois é, quem te viu e quem te vê, hein PT.

Marcelo de Moura mdemoura@globo.com

São Paulo

IRONIA DO DESINO

O destino às vezes nos prega cada peça... . Por ironia, a atitude brasileira, nada diplomática, devido ao empenho de Lula, rasgou o "tratado de extradição" ao acolher, ao invés de extraditar Cesare Battisti, condenado pela justiça italiana, que insiste em puni-lo pelos crimes, que o quer repatriar. Lembra? No comecinho do primeiro mandato de Lula, a primeira dama foi notícia na mídia ao conseguir, "para garantir o futuro dos seus familiares", dupla cidadania, justo a italiana. E agora Lula, como explicar a D. Mariza?

Humberto Schuwartz Soares hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

MA CHE PAÚRA!

O emérito palestrante, tomou decisões erradas à distância, avalizado pelos supremos amiguinhos, e agora receia encarar as relações internacionais de perto, de frente, ôlho no ôlho. Já pensaram isso sentado na ONU? Já pensaram isso de novo na Presidência? Não são lugares para inconsequentes.

Flavio Marcus Juliano opegapulhas@terra.com.br

São Paulo

ITÁLIA NUNCA MAIS

Tem canalha que não vai mais para a Itália.

José Benedito Napoleone Silveira nenosilveira@aim.com

Campinas

CUSTO OPERACIONAL

A justiça do Rio determinou a prisão do ex- jogador Edmundo, que foi condenado em 1999 por um acidente automobilístico em 1996. Com o mandato atual Edmundo era procurado da justiça, após buscas pelo Rio, Edmundo foi descoberto por denúncia anônima em São Paulo. Foi sem resistência levado a Delegacia de Policia, aguardando a chegada dos policias do Rio para a transferência. Após 20 horas preso, a policia recebeu um fax com alvará de soltura, concedido pela Desembargadora de Justiça do Rio. Como contribuinte paulista e federal, queria saber qual foi o custo operacional de tudo isso? Juízes, desembargadores, delegados, policiais, viaturas, combustíveis, refeições, fóruns, exames de corpo delito, funcionários públicos diversos, etc. Enfim, gastou um monte de dinheiro público com ações entre as próprias instituições públicas! Conclusão: a legislação deste país precisa ser transformada, se não (...)

Alex Tanner alextanner.sss@hotmail.com

Sumaré

ANIMAL

Depois de ficar algumas horas preso e tomar um café, o jogador Edmundo sai livre e faceiro. Parece que a culpa pelo acidente foi mesmo das três moças que o acompanhavam. Quem mandou sair num carro dirigido por um "animal"? Saíram para uma noite de vinho e de alegria. Agora repousam, sob uma pedra tumular. Essas, sim, protestariam, caso pudessem falar!

Arsonval Mazzucco Muniz arsonval.muniz@ig.com.br

São Paulo

JUSTIÇA BRASILEIRA

Estamos vivendo uma crise de trabalho e moralidade das autoridades brasileiras, os nossos políticos sem nenhum espírito público, se envolvem em todo tipo de falcatrua e desviam valores do erário sem o menor constrangimento, deve haver exceções. São eleitos para melhorar a vida do povo, que sempre fica em segundo plano, mas melhoram muito as suas vidas, dos seus parentes e amigos. Aprovam os seus próprios salários, benefícios e um cem número de mordomias, tudo por conta do país, possuem imunidade e foro privilegiado, por quê? Jamais são punidos pelas suas ilicitudes. A maior prova da impunidade é que a justiça brasileira, só julga o que lhe interessa, o que não interessa fica para as "calendas gregas", exemplos recentes: 1- Do jogador de futebol Edmundo Alves de Souza Neto, acidente ocorrido em 1.995, com três vítimas fatais - Justiça carioca, 2- Do jornalista e diretor de redação de jornal Antonio Marcos Pimenta Neves, réu confesso pelo homicídio de Sandra Gomide em 2.000 - Justiça Paulista. O primeiro decorridos 16 anos e o segundo decorridos 11 anos, mostram a sua ineficiência. Democracia se constrói com três poderes fortes e eficientes, a justiça é o principal pilar de sustentação. A cada dia que passa o cidadão brasileiro percebe a desmoralização das nossas instituições. Justiça "lenta" não pune ninguém...Quando voltaremos a nos orgulhar da Justiça brasileira?

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

PRECEDENTE ABERTO

Li nos jornais que a Justiça brasileira prendeu o jogador Edmundo e após 24 horas mandou soltá-lo. O juiz que mandou soltar o jogador alegou que a prisão era injusta porque ainda resta prazo para recurso da defesa. Até aí tudo bem mas faço uma pergunta: - Por que quando um pobre é preso injustamente os Tribunais demoram no mínimo 15 dias para julgar um Habeas Corpus? Só para distribuir o remédio heroico demora no mínimo 24 horas. Espero que agora com este precedente todos os Tribunais do País processem os Habeas Corpus em 24 horas e expeça no mesmo prazo o competente mandado de soltura. Quero ver se agora não haverá mais distinção entre pobre e rico no Judiciário brasileiro.

José Carlos Farina josecarlosfarina@yahoo.com.br

Rolândia (PR)

PONTO FINAL

A previsão para o fim do caso do jogador Edmundo é para meados do ano 2050 e ainda com a possibilidade de recurso judicial. Acorda, Brasil!

Edgard Gobbi edgardgobbi@gmail.com

Campinas

POBRES E RICOS

Como sempre acontece, a liberdade do Edmundo mostra, mais uma vez, que neste país só pobre é preso. Para os ricos sempre se dá um jeitinho. Aliás, aqui a Justiça passa longe. Vergonhoso!

Laert Pinto Barbosa laert_barbosa@ig.com.br

São Paulo

AMEAÇAS

Está mais que evidente que nossos políticos se utilizam do mandato por nos delegado sómente em benefício próprio e familiar. E desta forma nos deparamos com atitudes como esta de Gilberto Kassab. Que além de acionar sua base na casa, ameaça vereadores aliados que assinarem o pedido para criar uma CPI para investigar o suposto uso da maquina da prefeitura por ele, para criação de seu novo partido. Com cancelamentos de emendas orçamentárias e perdas de cargos nas subprefeituras, etc, etc. Concluímos que se o mesmo fez todas essas ameaças, é porquê tem algo a esconder não?

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

APOIO DOS FUNCIONÁRIOS

Cá entre nós. Qual funcionário da Prefeitura de São Paulo que for convidado a entrar no partido do prefeito Kassab dirá "não"? Para quem mantém o poder nas mãos só coagindo funcionários mesmo, já que não pode mais contar com seu eleitorado. Kassab traiu aqueles que o tiraram do anonimato levando-o a prefeitura da maior Metrópole do país! Mas honra seja feita, Kassab aprendeu rápido. Foi só se aproximar do governo federal que já usa as armas da petralhada para angariar apoio!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

DOCUMENTOS SOB SIGILO

A propósito da celeuma em torno dos documentos ultrassecretos, pergunto: Quem decidiu que são assim? Que segredo de polichinelo é este já que muita gente já os leu, certamente. Se a decisão for de torná-los eternamente secretos, melhor destruí-los que é a mesma coisa. Sobrará mais espaços nas prateleiras.

Alberto Martinez alberto.martinez@terra.com.br

São Paulo

'QUEM TEM MEDO DA VERDADE?'

Gosto muito dos artigos de João Mellão Neto. Mas acho preocupante a publicação do texto "Quem tem medo da verdade" (17/6, A2) com uma série de erros factuais, denotando conclusões um tanto apressadas do articulista. Em relação à Guerra do Paraguai o articulista poderia ter já superado a visão idílica da "nação Paraguai rica e industrializada" se tivesse lido "Maldita Guerra", de Francisco Doratiotto, obra de fôlego que há muito demoliu os mitos deste conflito. Vide ainda o best-seller "Guia politicamente incorreto da história do Brasil", de Leandro Narloch, na mesma linha. Quanto ao Acre roubado da Bolívia é demais dar crédito a Evo Morales sobre a questão. Melhor continuar lendo o livro do Narloch e ver que, com o devido consentimento, se pagamos um cavalo pelo Acre foi muito (o autor explica o porquê no livro). Bom que Mellão Neto se posicione a favor da divulgação dos documentos históricos, mas seria melhor se isso fosse feito pelos motivos corretos.

Luiz Augusto Módolo de Paula luaump@yahoo.com.br

São Paulo

MEDO DE NÃO MENTIR

O caro jornalista ex-político Mellão está equivocadao. Ninguém tem medo da verdade, o que se tem medo é de não mentir. Ainda estamos em plena era medieval do feudalismo autocrático, junto com o tribulismo comunista, cuja base política é a mesma dos ancestrais da Bíblia, o cacique e o pajé, cuja tese política era e continua sendo, mentir para governar. Um pajé "profeta de Deus", agora o "deus dinheiro", e o cacique um "semi-deus" que tudo pode! Em algumas nações o cacique tem vergonha na cara e se suicida quanto pego com a boca na botija, aqui, é agraciado com medalhas de heroísmo!

Ariovaldo Batista arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo

INFINITO ENQUANTO DURE

O projeto original do Planalto que mantém o sigilo eterno de documentos oficiais, tem gerado as mais controvertidas opiniões,muitas ou quase a sua totalidade, manifestando humores ideológicos que, sabiamente a presidente Dilma pretende se esquivar.O açulamento da discussão reside mais na qualificação dos defensores do projeto do que propriamente na sua eficácia. Ministério da Defesa, Fernando Collor e José Sarney, defendem o projeto, juntamente com os militares, estes sim,principal alvo dos defensores da devassa aos documentos, que, por certo mostrarão atrocidades de ambos os lados.Um dia, estejam certos, quando esse tsunami petista passar, os donos do poder também estarão interessados em abrir a caixa preta do período em que a rapinagem aos cofres públicos, as gestões fraudulentas e o poder da força foram insígnias de uma época jamais vista. Esse seria''o choque do retorno'', de que ensina o mestre Allan Kardec. O revanchismo jamais foi bom conselheiro.Parodiando o imortal Vinicius de Morais: '' tudo é eterno enquanto dure''.

Jair Gomes Coelho jairgcoelho@gmail.com

Vassouras (RJ)

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Com a liberação da "Marcha da Maconha" pelo Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que a criminalização de opinião contra o homossexualismo, proposto na lei anti-homofobia, será também considerada inconstitucional. Ou a liberdade de expressão não é para todos?

Marcelo Guterman margutbr@gmail.com

São Paulo

MARCHA E CONSUMO

Há alguma diferença entre liberar a Marcha da Maconha e o consumo da canabis?!

J.S. Decol decoljs@globo.com

São Paulo

A SOCIEDADE PAGA

Exercitando o sagrado direito de liberdade de expressão digo que a formação atual do Supremo Tribunal Federal é a pior de toda a história. Definitivamente eles tem na alma total aversão ao trabalho policial e que está pagando por isso é a sociedade.

Sérgio Roberto da Costa sergiorobertocosta@ig.com.br

São Paulo

DPVAT

"Em atenção à carta enviada pelo leitor Francisco Carlos Ferreira Anéas, no dia 17/06, a Seguradora Líder DPVAT, responsável pela administração do Seguro DPVAT, esclarece que recebeu o pedido de indenização por invalidez permanente no dia 23/05/11. Os documentos foram enviados para análise, entretanto, os laudos emitidos pelo Instituto Médico Legal ( IML ), não quantificaram as lesões apresentadas. Vale ressaltar que o segundo laudo do IML informa que a vítima encontra-se ainda em tratamento médico. Na tentativa de auxiliar e agilizar a finalização do processo, solicitamos a realização de uma perícia médica, agendada para o dia 10/06/11, porém, a vítima não compareceu. Ao tentar novo contato telefônico para o reagendamento, o Sr. Francisco informou que não compareceria. Sendo assim, o processo encontra-se pendente na seguradora, aguardando manifestação da vítima e documentos complementares. Em relação ao pedido de reembolso de despesas médicas, que foi apresentado no dia 10/03/11, isto é, 6 meses após o acidente, devemos informar que já foram creditados, dentro do prazo legal, em sua conta corrente na Caixa Econômica Federal, os valores relativos as despesas apresentadas. Verificamos também que há documentos complementares, apresentados no dia 13/06/2011, que encontram-se em fase final de análise. A Seguradora Líder DPVAT disponibiliza uma Central de Atendimento ao público, que funciona 24horas por dias, 7 dias da semana, no tel. 0800-0221204."

Cláudia Mara, assessoria de imprensa imprensa@seguradoralider.com.br

Rio de Janeiro