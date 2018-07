Cartas - 21/07/2011

Faxina nos Transportes

Será sinal de novos tempos? Corrupção há em todo lugar, mas sua negação cínica é que traz revolta. Saudades dos velhos tempos, quando a corrupção era denunciada, os corruptos ou renunciavam ou o governo os demitia imediatamente a bem do serviço público. Já estávamos cansados de ser governados por caras de pau, justamente os que usavam a estratégia dos batedores de carteiras: roubavam e saíam gritando: pega ladrão! Mesmo para aqueles que eram "flagrados no motel pela esposa com a mulher alheia", ou com a mão na massa, ou com a boca na botija, a ordem era negar sempre. Estratégia de advogado criminalista que prestava consultoria e assistência ao governo. Seria o início do resgate da ética na política? Vamos aguardar para ver... Dona Dilma tem a faca e o queijo na mão. Não precisa sair caçando bruxas. Mas quando a imprensa denunciar, que vá atrás. Não se deixe ser enrolada nem ficar refém de corruptos, nem sequer dos que lhe dão apoio. O preço acaba sendo muito alto.

SEBASTIÃO PEREIRA

São Paulo

E o nosso dinheiro?

Diariamente temos deparado com novas demissões no Ministério dos Transportes, mais um contrato irregular aqui, outro superfaturado ali, empresa de parente contratada irregularmente, etc... Mas em nenhum momento ninguém do governo se pronuncia a respeito do dinheiro envolvido nessas negociatas. Quando é que o nosso rico dinheirinho vai voltar? Ou vai ficar por isso mesmo e continua o lema "o crime compensa", pois a turma é apanhada com a boca na botija, mas continua com a grana surrupiada?!

LUIZ ROBERTO SAVOLDELLI

São Bernardo do Campo

PORTOS BRASILEIROS

Para que Constituição?

Tendo em vista a recente publicação pelo Estado de reportagem sobre eventual déficit dos terminais brasileiros de contêineres, acreditamos ser fundamental enfatizar que essa discussão deve levar em conta outros pontos importantes, como a segurança jurídica que os atuais marcos regulatórios, editados a partir da Constituição de 88, vêm conferindo aos investimentos privados no setor. É preciso esclarecer que a atividade portuária no Brasil sofreu significativa modernização como resultado de tal estabilidade regulatória e mudar as regras do jogo nos minutos finais do segundo tempo, como muitos pretendem, pode acarretar resultados divorciados dos interesses públicos e nacionais. Entendemos que as melhorias no sistema portuário devem ser realizadas correntemente, tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada. Novos players são bem-vindos, mas que tal inserção ocorra em conformidade com os marcos regulatórios que suportaram o crescimento do comércio exterior brasileiros dentro dos preceitos constitucionais que o sustentam.

MATHEUS MILLER, secretário executivo da Associação Brasileira dos Terminais e Recintos

Alfandegados (ABTRA)

Santos

ELETROPAULO

Multa

Estou indignada com o fato de a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) informar que o processo da multa da Eletropaulo é sigiloso. Como assim? A Eletropaulo é uma concessionária de serviço público! E é o público que paga as contas tanto da concessionária como da própria Arsesp. Portanto, não pode existir sigilo.

TEREZA PENTEADO

Campinas

PREFEITURA

Inadimplentes

Sim, o contribuinte que atrasa os pagamentos pune os que pagam em dia seus tributos, como diz o editorial Devedores da Prefeitura (19/7, A3). Como explicar o enorme valor dos atrasos da Prefeitura do Município de São Paulo? Ora, é muito fácil: quem atrasa mais de dois ou três meses entra num turbilhão que multiplica a dívida de maneira quase incontrolável. Os juros e acréscimos financeiros são de tal monta que levam o devedor rapidamente para um buraco sem fundo. A punição excessiva leva a esse caos que o Estado constatou. E por que renegociar as dívidas vencidas até 2009 somente? Por aí se vê como a Prefeitura é intransigente e não reconhece a própria incúria.

ANTONIO DO VALE

São Paulo

IPTU caro demais

Será que todos esses cidadãos de São Paulo que serão massacrados pela Prefeitura não são um claro sinal de que o IPTU está caro demais? Imóvel que se valorizou não significa melhora na renda pessoal! Prefeito e vereadores são cegos ou só mal-intencionados, precisando de dinheiro para as vindouras e bem-vindas eleições?

RICARDO GUERRINI

São Paulo

Creches

A Secretaria Municipal de Educação reitera sua posição em relação às reportagens publicadas nos dias 14 e 15/7. Como foi dito ao Estado, a falta de autorização de funcionamento não tem nenhuma relação com a qualidade do atendimento oferecido às crianças nessas unidades. Segurança, higiene e questões pedagógicas são averiguadas mensalmente por supervisores. Entidades que não cumprem as normas de execução dos convênios perdem a administração das creches e são descredenciadas pela secretaria. A maioria das creches conveniadas da cidade de São Paulo não tem autorização de funcionamento, emitida pelas Diretorias Regionais de Educação, por questões burocráticas. Um dos exemplos é a proibição de instalação de escolas em ruas com menos de oito metros de largura. Para sanar o problema a Prefeitura enviará projeto de lei à Câmara Municipal pedindo alterações na legislação urbanística. A secretaria não permite o funcionamento de creches que, de alguma forma, ponham em risco a segurança das crianças e o atendimento de qualidade que lhes deve ser oferecido.

ANDREA PORTELLA, assessora de Comunicação e Imprensa

São Paulo

N. da R. - A reportagem utilizou levantamento do Ministério Público que mostra que menos de 4% das creches conveniadas à Prefeitura de São Paulo têm autorização das Diretorias Regionais de ensino para funcionar, como cita a própria secretaria em sua carta. No texto, o MP reitera que há casos com entraves burocráticos, mas foram registrados também outros que envolvem questões de estrutura e higiene.

"Dilma já escolheu o próximo Ministério onde fará faxina?"

ROBERT HALLER / SÃO PAULO, SOBRE A CORRUPÇÃO NO GOVERNO

"Ninguém, mas ninguém mesmo pode alegar desconhecimento de fatos no Ministério dos Transportes quando se sabe que Valdemar Costa Neto está por perto"

ALCIDES FERRARI NETO / SÃO PAULO, IDEM

"Cuidado FHC, o Judas está tentando beijá-lo..."

VAGNER RICCIARDI / SÃO PAULO, SOBRE A "PESQUISA" NO iFHC PARA O MEMORIAL DA DEMOCRACIA

DNIT

Todos sabem que, para erradicar um tumor, é preciso tirar o seu carnegão. Não basta apenas espremê-lo, como está sendo feito no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). (Agora é DMIT?) É importante que esses esquemas que estão sendo denunciados pela imprensa sejam do conhecimento do povo brasileiro, mas as nuances dessas práticas viciosas são praticamente impossíveis de serem transmitidas por observadores externos, por mais eficientes que sejam. Uma dúvida atroz que sempre persiste particularmente sobre o governo é se é pior o profissional competente mal intencionado ou se é o profissional bem intencionado, mas incompetente. Infelizmente, grande parte desse pessoal dá cobertura quando entende que está formalmente cumprindo a lei e preenchendo corretamente as planilhas e formulários, não precisam dar satisfações mais detalhadas e precisas para o pessoal atento dos demais andares. Ledo engano!

Ribeirão Preto

FAXINA

A "presidenta" mandou fazer faxina na casa dos outros, e na sua, quando vai começar? Outra coisinha que me intriga. Quando vão informar os trouxas (leia-se povo brasileiro consciente)? Quanto é que roubaram e quem são os corruptores?

São Paulo

CRIMINOSOS CONVICTOS

Ao observar as notícias a respeito dos sucessivos escândalos que vêm assolando o Ministério dos Transportes, uma única conclusão me vem à mente: Lula e o PT são criminosos convictos. É indesculpável o que o ex-presidente e seu partido fizeram: venderam a comparsas de Valdemar Costa Neto, cuja ficha corrida de malfeitos dispensa apresentações, uma pasta do governo que deveria ser responsável pela execução de obras vitais de melhorias em estradas federais em avançado estado de degradação e que contabilizam milhares de vítimas fatais há vários anos. No entanto, o PR fez do Ministério o que se vê nas manchetes dos jornais: uma simples fonte de distribuição de dinheiro fácil para a companheirada. Governar com o apoio de aliados é uma coisa; outra, absolutamente condenável, é entregar de lambuja um Ministério tão importante a pessoas sem o menor compromisso com os verdadeiros objetivos pelos quais deveriam zelar.

Pindamonhangaba

LULA NA FIESP

Com os níveis de corrupção suplantando as mais inimagináveis alturas, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) resolve homenagear o ex-presidente, responsável por um dos governos mais corruptos da história do Brasil e por grande parte da lama que se esparrama por todos os lados. Definitivamente, as coisas só estão como estão no Brasil porque nossos empresários não se dão ao respeito. Agem motivados unicamente pelo oportunismo e por mesquinharias.

Campinas

CORRUPTOS ASSASSINOS

Convém lembrar ao Partido da República - PR, pivô do escândalo no Ministério dos Transportes, envolvendo gatunagem de dinheiro público, que o seu nome deriva da expressão latina "res publica", ou seja, "coisa do povo". Os recursos administrados pelo fisiológico PR - no claudicante e decepcionante governo da presidente Dilma Rousseff - são do povo e devem representar benefícios para o povo, e não para os seus larápios travestidos de políticos, alçados a cargos estratégicos no governo federal mediante os conchavos mefistofélicos perpetrados pelo governo do ex-presidente Lula, que resultaram numa maldita herança política manchada pelo sangue dos milhares de brasileiros, adultos e crianças, que morrem anualmente nas aterradoras estradas existentes Brasil afora, cujo péssimo estado é decorrente da corrupção. Fora, corruptos assassinos! Deixem os brasileiros viverem! Deixem nossas crianças ter futuro!

Belo Horizonte

A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA CORRUPÇÃO

Ao ler a denúncia de Elio Gaspari: "Dilma roda o mesmo filme de Lula", em 17/8, conclui-se que nos governos Lula/Dilma a corrupção foi institucionalizada. Eis aí uma realização genuinamente petista! (sem trocadilhos). Já que Lulla não desiste mesmo do "nuncantesnestepaís", taí uma obra que ele pode evocar para si sem que ninguém possa contestar. Numa sincera e criteriosa avaliação, conforme confirma o texto de Gaspari, o que verdadeiramente caracteriza o governo dos petralhas é a institucionalização da corrupção. Não que eles a tenham inaugurado, mas há que se reconhecer o feito: o que era exceção, virou regra. Não se pode negar, há método e estratégia em toda essa construção. Tornaram a corrupção uma coisa natural, um procedimento corriqueiro, banal mesmo. Só falta criarem nas repartições públicas um balcão com um letreiro de identificação pra, digamos, facilitar o trâmite..., ou seja, o próximo passo será desburocratizar o procedimento.

Brasília

E A DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO?

Ja que houve tanta corrupção no Ministério dos Transportes, gostaríamos de saber quando esse dinheiro vai voltar aos cofres públicos? Ou vai ficar por conta do Custo Brasil? Já recuperamos um pouco do Grupo OK, após 10 anos. Vai ficar por isso mesmo? Com a palavra, a Justiça e o Congresso.... Confaz, partidos, e a Receita Federal, com o bloqueio de bens desses pilantras.

São Paulo

DEVOLVAM O DINHEIRO!

Por favor, senhores que estão sendo demitidos do governo por corrupão: devolvam nosso dinheiro. Sr. Palocci, devolva os milhões. Sr. Pagot, devolva o que nos é devido. Senhores políticos afastados da vida pública por corrupção, devolvam nosso dinheiro! Então perdem o emprego para gozar com os milhões que nos levaram?

Itapevi

CORAGEM, DILMA!

O Palácio do Planalto faz questão de apregoar a notícia de que Dilma vai contra o grupo de Lula quando investe contra Pagot, no que me parece apenas uma tentativa de apagar a impressão de que Lula ainda está no comando e de que Dilma só lhe obedece. Eu acho que a postura de Dilma com relação ao diretor do Dnit foi previamente articulada com Lula no Rio de Janeiro, durante aquelas 5 horas em que a presidente deixou sua comitiva esperando na base aérea do Galeão, depois de avisar-lhes que "vou ali e já volto"... Na verdade, quero ver Dilma tomar uma atitude corajosa se afastar todo o PR do Ministério dos Transportes, inclusive o ministro Passos e o ministro de fato Valdemar da Costa Neto, pois se nos indignamos com as fraudes já denunciadas até aqui , imagine pensar que este político reincidente do mensalão está com esta Pasta em seu poder há longos 8 anos...e o tamanho do rombo que podem ter dado ao erário!

São Paulo

A BANALIZAÇÃO DA IMPUNIDADE, DE OUTRO ÂNGULO

Em sua carta "A banalização da impunidade", publicada no Fórum dos Leitores deste jornal, o Sr. Luiz C. Amorim manifesta sua preocupação diante do processo de corrupção, irresponsabilidade e a falta de vergonha que tomou conta da administração pública, das autoridades. Nesta mesma carta ele considera muito difícil educarmos nossos filhos e torná-los adultos dignos e honestos diante dos exemplos dados pelos nossos homens públicos. Entretanto, Sr. Luiz C. Amorim, eu acho que o caminho não é apenas o reflexo dos exemplos das autoridades, começa na família, sobretudo. Enquanto os filhos estiverem se pautando nos exemplos de pais que levam para casa material subtraído das empresas em que trabalham, comprando produtos pirateados, mães divorciadas que chegam da rua às altas horas da madrugada e ficam aos beijos e agarradas com seus namorados no portão, pais dirigindo bêbados e comprando pontos na carteira de motorista. Enquanto esses filhos estiverem impondo aos pais às suas próprias vontades, exigindo mais respeito dos pais para com eles do que eles aos pais, e enquanto os pais estiverem entregando filhos pessimamente educados às escolas para a continuidade educacional, e essas por sua vez estiverem se limitando apenas a cumprir um calendário sem aprofundamentos em matérias que incutem o exercício da ética e da moral, promovendo alunos a etapas futuras sem a devida aprovação e se rendendo a pais intransigentes que acobertam as desfaçatez dos seus filhos no ambiente escolar, estaremos produzindo os adultos que vão compor uma sociedade sem a devida capacidade do exercício da cidadania com dignidade, aprofundada no obscurantismo e que vai gerar o homem público de amanhã comprometido com a corrupção, a irresponsabilidade e falta de vergonha.

Belo Horizonte

CAMPINAS, UMA VERGONHA NACIONAL

Pudemos acompanhar nesses últimos meses, os escândalos envolvendo a Prefeitura de Campinas em relação as fraudes ocorridas com a empresa de abastecimento de água da cidade (Sanasa), e agora novamente sendo alvo de outro escândalo envolvendo gastos de R$ 1 milhão com a decoração de rua do Natal de 2010 e instalação de equipamentos do carnaval de 2011 na cidade. Este acontecimento se torna vergonhoso para a cidade e também para toda uma nação, como um "homem" de tal intelecto, pode ser tão inescrupuloso e agir sem nenhum princípio de ética perante a toda uma sociedade. Portanto nada mais justo do que se protestar contra a administração de um indivíduo com caráter falsário, seguida da exoneração de seu cargo. Assim fica o alerta, de que muitos outros poderes podem estar sendo encobertos e sendo sugados por " homens poderosos". E nada mais verdadeiro e concreto que a música de Renato Russo " Que País é Este".

Campinas

CRIME HEDIONDO

Os responsáveis pelos desvios do dinheiro público na Educação e na Saúde, deveriam ser levados aos tribunais sob a acusação de praticar crimes hediondos. Deixam milhares de crianças sem escolas em boas condições, sem merenda e sem professores com vontade de trabalhar. Na saúde a situação é mais grave: encontramos aparelhos encostados sem manutenção, faltando remédio, muitas vezes até esparadrapo para um simples curativo. Todos aqueles que trabalharam no serviço público, principalmente na área da saúde na época do chamado "chumbo grosso", hoje sentem uma enorme tristeza e vergonha com tamanha degradação e, por conta disso, a escalada da corrupção em nossa frágil democracia. Os agentes públicos que tomaram conta das verbas públicas são desprovidos de qualquer sentimento humanitário, porque roubam deixando milhares de crianças e doentes à míngua e desabrigados, como aconteceu na tragédia que se abateu na região serrana. Não devemos e não podemos ser omissos!

Rio de Janeiro

'O FUTURO DO BRASIL DEPENDE DA EDUCAÇÃO'

O artigo de Miguel Jorge (19/7, A2) retrata com fidelidade o estado da educação em nosso país. Apesar da ênfase em educação básica, a mesma imagem se reflete na educação superior. Se atitudes enérgicas não forem tomadas para minimizar os problemas apresentados, continuaremos a ser o país do futuro por muito tempo.

São Paulo

EDUCAÇÃO

Gostaria de parabenizar Miguel Jorge pelo "O futuro do Brasil depende da educação" mais importante que incluir novas matérias como Música e Espanhol seria investirmos nas matérias comuns como matemática e português, em que sempre estamos entre os piores em rankings internacionais, e que contribuiriam para melhorarmos a competitividade da indústria nacional. Só fiquei com uma pergunta ao final do artigo, por que Miguel Jorge não propôs estas mudanças quando era ministro?

São Bernardo do Campo

FAMÍLIA

O ex-ministro, que foi diretor de RH, sofre dos mesmos viés de pajelança que corrói as elites desde a emergência do homem agrícola. Esqueceram de "aprender" com a natureza, e procuram ensinar a mesma. O RH nas empresas é pouco mais do que um "aparelho" de mando e desmando da diretoria de cúpula, exatamente como é a educação nos governos. Quando há alguma participação ativa desses setores, se tornam instrumentos de ideologias utópicas e atrasadas. As pessoas são tão animalizadas nas fábricas como na vida prática, porque se estabeleceu a ideia capitalista e comunista de que o homem bom é aquele que não precisa pensar, é mais fácil ter um burro dócil, do que um operador inteligente. Na questão da educação, a coisa é de ponto de partida. Esfacelou-se a instituição da família, que na natureza, promove a educação do ser vivo, e transferiu-se para a escola a atribuição da educação, onde a escola deveria ser apenas a instituição de informação. Não educa nada, e informa pior ainda, essa é a situação, caro ex-ministro, e os números e siglas tão ao gosto dos "pajés da economia e política" são apenas informações para boi dormir. Sem família que eduque e escolas que informem, continuaremos à margem da história comandados por politiqueiros de meia tigela, essa é a realidade da educação no Brasil, formando universitários semianalfabetos e operários próximos de burros de carga.

São Bernardo do Campo

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)

Carga tributária pode chegar a 34,9% do PIB, ou seja mais de 1/3 do total dele. Portanto preparem-se brasileiros para empobrecer mais um pouco com esses assaltos a que estamos sujeitos pelo governo para sustentar essa maquina vergonhosa e corrupta de políticos que infelizmente nós elegemos. Enquanto não nos arruinarem não sossegarão.

São Paulo

CONFIANÇA NO BACEN

Pior que não atingir a meta da inflação do ano de 4,5% em 2011 e provavelmente em 2012, é perder a credibilidade de sua política monetária frente aos principais agentes do mercado financeiro, não é de hoje que esse governo gasta muito mais do que os limites aceitáveis, contribuindo para a aceleração da inflação e perda da previsibilidade dos preços. Parabéns a Celso Ming pelo artigo de hoje.

São Bernardo do Campo

DESONERAÇÃO FISCAL. A QUEM INTERESSA?

Os governos costumam conceder elevadas isenções fiscais para atrair investimentos industriais ou baixar os preços de alguns produtos, especialmente as novidades tecnológicas. É o que acaba de fazer São Paulo em relação aos "tablets". A renúncia fiscal tem servido para uma série de finalidades, muitas delas contrárias aos interesses da coletividade. Baixando alíquotas ou concedendo isenções, estados e municípios promovem a guerra fiscal, desviando empreendimentos de seu caminho natural e, muitas vezes, criando problemas para a própria região conquistadora. Desonerar a produção é um objetivo, até um sonho das classes produtoras, que reclamam da elevada carga tributária. Mas não pode ocorrer no empuxo dos modismos e nem de segmentos. Quando isso acontece, toda a população paga a conta através de menos recursos nos cofres que custeiam os serviços públicos, e só uma parte (os consumidores diretos do produto desonerado) é que leva vantagem. No caso dos "tablets", só quem vier a adquiri-los vai ganhar, mas toda a sociedade pagará a conta, da mesma forma que já ocorreu com os veículos, os eletrodomésticos e outros bens de consumo que tiveram os impostos reduzidos na crise. Naquele período, ainda, havia a justificativa de que era necessário manter o mercado e o emprego na indústria e fazer frente à tormenta internacional. A economia - especialmente as finanças - não aceita desaforos. As medidas emergenciais, nem sempre interessam a todos. Mais do que abrir mão de suas receitas, os governos deveriam evitar o lucro exorbitante como, por exemplo, o da indústria automobilística, que vende no exterior seus carros aqui fabricados até pela metade do preço praticado no Brasil e, segundo se apurou, o motivo do preço alto está mais ligado ao lucro do que aos impostos.

Todos queremos a desoneração, mas ampla, geral e irrestrita e sem guerra fiscal...

São Paulo

DEIXE-ME ENTENDER

O Corinthians quer construir um estádio com R$ 420 milhões de impostos municipais e R$ 400 milhões do BNDES. E tem R$ 90 milhões para comprar o jogador Tevez, mas não quer colocar nenhum tostão no próprio estádio! A Prefeitura não tem R$ 480 milhões para creches, mas entra no negócio, com nossos impostos, sem esclarecer detalhadamente o que os paulistanos ganham pelo milionário investimento. É isso? Não precisa explicar! Eu só queria entender!

São Paulo

EMOÇÃO

Os R$ 420 milhões fizeram Andrés Sanches até chorar de emoção.

Cícero Sonsim

Nova Londrina (PR)

CONTRATAÇÃO DO CORINTHIANS

Notícia dos jornais: Corinthians oferece 40 milhões de euros para contratar "Tevez" do Manchester, a bagatela de R$ 90 milhões. Pergunto: Esse valor já faz parte do "over price" da construção do Itaquerão? Será que a construtora que vai receber dinheiro do BNDES, da Prefeitura de São Paulo, etc. já está distribuindo os dividendos do superfaturamento?

Santos

REFORMAS

Com reformas urgentes, necessárias, indispensáveis (política, tributária, previdenciária e judiciária) por fazer, aos políticos só preocupam as reformas dos estádios para a Copa do Mundo.

Carmo do Rio Claro (MG)

TESTE PARA COPA E OLIMPÍADA

Assalto a hotel de luxo no Rio de Janeiro durante os Jogos Mundiais Militares; pane geral no "check in" da Gol no aeroporto de Congonhas. Isso não acontece no dia-a-dia, nem deve ser alvo de criticas da oposição ou da população, visto serem apenas "simulações" do que irá acontecer na Copa e nas Olimpíadas.

São Paulo

ESFORÇO BILIONÁRIO

Agora todos podemos entender o esforço bilionário para realizar a Copa de 2014 em nosso país. Como sede, nosso lugar na disputa estará garantido.

Resende (RJ)

ESCRACHO

Quem chegou ao Brasil, nos últimos dias, teve uma boa amostra do que será a Copa. No aeroporto de Guarulhos, a entrada de turistas e residentes na imigração era feita na base do berro "o próximo!", pois os painéis de chamada estavam queimados. Improvisação e escracho!

Florianópolis

O CHEFE E OS COZINHEIROS

Se não forem mudados o "chefe e os cozinheiros", a Copa de 2014 será uma inutilidade,um fracasso, o dinheiro da economia nacional será jogado pela janela e o povo brasileiro comerá o pão que o diabo amassou.

Assis

RIR PARA NÃO CHORAR

A CNN americana, uma das maiores emissoras do mundo, aproveitando o "gancho" da ilusória contratação de Tevez, chamou o Corinthians de pequeno clube de São Paulo. Vamos rir para não chorar! Esperar o quê? Esse pessoal ainda pensa que, Buenos Aires é capital do Brasil, e o Amazonas fica em território norte-americano! Estamos vivendo um momento histórico. Somos testemunhas vivas do final do império americano. Assim, como os gregos, romanos, ingleses, etc, eles estão entrando para a história.

Roberto Stavale

São Paulo

AMARELOU

Na primeira entrevista à imprensa depois da derrota para o Paraguai, Mano Menezes teve a absurda coragem de afirmar que ela não chegará cambaleante à Copa de 2014. Tal afirmativa assinala que ela cambaleou na Copa América, e não só isso, amarelou na cobrança dos pênaltis, recorde mundial em matéria de desperdício e desatenção. Mano Menezes não acertou no comando da Seleção. Passes para o lado o tempo inteiro, baixa velocidade, penetração alguma nas áreas adversárias. Um desastre. Disse ainda que, se sentir que não acerta à frente da Seleção, será o primeiro a pedir para sair ao presidente da CBF. Ora, Ricardo Teixeira não deseja outra coisa. Ele e a torcida brasileira em peso.

Francisco Pedro do Coutto

Rio de Janeiro

VERGONHA

O futebol do Brasil de hoje é tão decepcionante quanto a atuação dos nossos homens públicos, dos nossos políticos e dos nossos juízes. É tão ruim quanto a nossa segurança, nossa educação e nossa saúde. É tão corrupto quanto os acertos dos super faturamentos e do mensalão. É tão precário quanto nossa infraestrutura e é tão ilusório quanto as promessas feitas pelos nossos governantes. É tão vergonhoso e descarado quanto tudo que envolve os altos escalões do poder público. Assim é o Brasil de hoje. Sem civismo, sem raça, sem garra, sem vontade de vencer com dignidade. É assim, cada um pensando apenas em seus interesses pessoais. O pensamento dos jogadores estava em campo ou nas telas, nos namoros, nos penteados ? Vale mais a pena colocar a pátria na ponta das chuteiras ou faturar milhões em marketing ? Vale mais a pena correr atrás da bola ou para os braços perfumados da filha do primeiro ministro ? Vale mais a pena enfrentar os duros adversários, que com ousadia até os derrubam ( Oh !!! Não podem !!! ) , ou voltarem logo para suas mansões e seus carrões ? Que tristeza não ver ninguém indignado com tudo isso. E que saudades do tempo em que vergonha na cara tinha um significado.

São Paulo

PERNETAS

Viu só o que dá escalar "aves" na seleção? Na hora da decisão, só "pênaltis" que voam.

Roberto Hungria

Itapetininga

SELEÇÃO BRASILEIRA

Uma frase de leve... Brasil! Errar é "o Mano"!

Gustavo Campos Menezes

São Paulo

ANTÍTESE TOTAL

Parabéns ao Hospital Albert Einstein, de não aceitar terrenos ou outro tipo de ajuda do governo, para instalar uma unidade no Rio de Janeiro. Bem diferente do Sírio-Libanês que faz questão de tratar políticos.As intenções dos 3 povos em conflitos no Oriente Médio, já podem ser compartilhadas em São Paulo.

Espírito Santo do Pinhal

GENTE NOSSA

Caso o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, quisesse fazer tratamento de saúde aqui no Brasil, á "presidenta" Dilma Rousseff colocou a sua disposição o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Gostaria de lembrar nossa "presidenta " que em nosso país há muitos doentes na fila de espera para fazer cirurgia de emergência; mesmo que para isso tiver que fazê-la nos hospitais sucateados que há por todo o interior de nosso país.

Jandaia do Sul (PR)

XAMÃ FIDEL

Não devemos nos preocupar tanto com o fato de não termos Chávez como paciente dos nossos

melhores hospitais. Em Caracas e cercanias, segundo notícias recentes, parcela do povo descrê de sua doença. Portanto, nada melhor do que um "Habana" e um bom papo com o caquético mas esperto Fidel. Em São Paulo, sua possível "maracutaia" seria descoberta no primeiro boletim médico. Portanto, melhor em Cuba. Porém, não pelo mérito científico ou médico-hospitalar. Lá se forjam os espertalhões e usurpadores dos bens da pátria, sejam eles petróleo ou nióbio.

Campinas

MURDOCH E A HISTÓRIA DA IMPRENSA

A história da imprensa e da sua inerência à liberdade talvez venha a ser situada antes e depois de Rupert Murdoch. É certo que a maioria não se compara aos tabloides repugnantes do magnata caído em desgraça e que arrastou David Cameron e a cúpula da Scotland Yard. De qualquer modo, a banda sadia toma mais consciência da responsabilidade que sempre é o outro lado da moeda da liberdade.

Amadeu R. Garrido de Paula

São Paulo

PONTO EM COMUM

Ao que parece o Sr. Rupert Murdoch tem algo em comum com o nosso ex-presidente. Afinal também não tinha conhecimento do que acontecia em seu "império".

Mauro Ribeiro Gamero

São Paulo

SERÁ QUE TUDO VAI ACABAR EM PIZZA?

Há algo de podre no Reino Unido. Na segunda-feira, dia 17, o jornalista Sean Hoare, de 47 anos, foi encontrado morto em sua casa. Ele está envolvido num escândalo que coloca a prova a Scotland Yard, a famosa polícia britânica. Inicialmente a polícia afirmou que não considerava a morte suspeita. Depois, no exame de autópsia reafirmou que não há suspeita de alguma pessoa ter provocado a sua morte. Enquanto se aguarda exame toxicológico no corpo, a história está deixando a opinião pública mundial perplexa. O jornalista foi o principal responsável pelas acusações contra o ex-editor Andy Coulson, do tabloide News of the World, jornal de propriedade do magnata australiano Rupert Murdoch. Hoare disse que ex-editor incentivava os funcionários a grampear mensagens de celular de celebridades para obter informações exclusivas para reportagens. Coulson nega as acusações, mas um detalhe traz mais sordidez ao caso. Ele foi o porta-voz do primeiro-ministro britânico, David Cameron, até janeiro, quando pediu demissão diante do escândalo. O jornal é acusado de ter tido acessado ilegalmente mensagens de mais de 4 mil pessoas. Entre elas, estariam celebridades como o ator Hugh Grant e as atrizes Sienna Miller e Gwyneth Paltrow, além de jogadores de futebol e políticos.O mecanismo era simples. Aparelhos celulares vendidos na Grã-Bretanha vinham com senha padrão, mas os clientes esqueciam de trocar a senha. Segundo as acusações, os repórteres e detetives particulares ligavam para o número da pessoa investigada. Sem resposta, a ligação caía na caixa de mensagens. Assim, bastava entrar com a senha padrão para acessar as mensagens. Há motivos para suspeitar da atuação da polícia inglesa. O comissário assistente da polícia de Londres, John Yates, deixou o cargo em meio à pressão para explicar sua ligação com um ex-jornalista da publicação, Neil Wallis. Este foi preso e liberado após pagar fiança. Ele é suspeito de interceptar conversas e mensagens telefônicas. O mais alto oficial de polícia do Reino Unido, Paul Stephenson, renunciou, após enfrentar críticas por ter contratado Wallis como relações públicas. Como se pode observar, as relações promíscuas entre poder político e jornalismo sensacionalista estão evidentes. Resta saber se a verdade das investigações virá à tona? O magnata acaba de se defender afirmando desconhecer os grampos. Cada dia surge uma surpresa para suspeitar das investigações. Será que tudo vai acabar em pizza?

São Paulo

CARTEL DO CIMENTO E OS GRANDES

Fui Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado da Cimento Portland Itaú(Grupo Votorantim) ,hoje Cimento Votorantim no período de 1987/90, período auge do cartel. Este foi o motivo principal de eu ter me desligado de tão importante cargo aos 45 anos de idade,por não aceitar esse e outras falcatruas/irregularidades cometidas que não faziam parte de minha índole. Como testemunha espontânea, declarei ao Cade ,tudo o que sabia sobre a atividade comercial/financeira das empresas que eu representava, ou seja, empresas cimenteiras do Grupo Itaú(Votorantim).Minha decepção é que , pelo que sei,como quase tudo que acontece no País contra os GRANDES ,nada acontece.

Santo André

COMEÇAR DE NOVO?

Temos que nos acostumar com a falta do Etanol e conviver com os preços elevados? Pretendíamos ser exportadores de Etanol para o mundo todo, na falácia do ex-presidente. O país "autosuficiente" em petróleo, vai começar de novo, ter que importar GASOLINA, por quê? A corrupção é tamanha, herança do desgoverno Lula, será por isso que o atual governo perdeu o controle do país, falta-nos planejamento ou capacidade de gestão. É preciso acabar com a "roubalheira", comprovadamente existente no país, em todos os níveis, antes que acabe conosco. A imunidade política está se transformando em impunidade generalizada.

São Paulo

ACIDENTE DA TAM

Acidente TAM, 3 pessoas acusadas: Denise Maria Ayres Abreu da ANAC e 2 diretores da TAM, Denise advogada, subordinada em 2003/5 a José Dirceu, conhecimento aéreo nenhum, pode um agrônomo ser nomeado diretor de um centro cirúrgico? Culpa de quem? Dos parlamentares que a nomearam! Políticos nomeiam/assumem cargos interessados talvez em verbas/poder, etc... competência,ora competência! Este cargo só pode ser ocupado por pessoa com profundos conhecimentos de engenharia aeronáutica. A bem da verdade as acusações contra os 3 não tem como prosperar,a falta do groove não impede a operação de pista ajuda e muito, mas não é essencial Avião é feito para operar até em pista de gelo, neve compactada,chuva (claro que há restrições) as condições para pouso no momento eram aceitáveis tecnicamente, os reversores ajudam sim a parada do avião no pouso , mas também não são essenciais, os fabricantes de aviões informam nos manuais de operação " no pouso a atuação dos reversores não é considerado". importantes/essenciais são outros sistemas que não cabe aqui comentar , pelo que se sabe estavam todos operando normalmente, em respeito ás vitimas e familiares não vou dar minha opinião sobre a verdadeira causa do acidente (aceito o divulgado pela comissão, bem como demais opiniões).

Rolando Galante

São Paulo

MOROSIDADE DO CONGRESSO

Enquanto nossos políticos se preocupam com a liberação da maconha, de casamento gay, de mais impunidade aos criminosos e outros mais, importantes projetos como a tão comentada e sonhada reforma do Código Florestal, que norteará os rumos do agronegócio do brasileiro continua dormindo em berço esplêndido no Congresso Nacional.

Fernandópolis

INTOLERÂNCIA ABSURDA

Quando um senhor (pai) abraçado a um jovem (filho) é agredido porque foram "confundidos" como um casal gay, ou precisam justificar-se, talvez até mostrar documentos para provar o parentesco, é sinal que algo de muito urgente tem que ser feito, para evitar que a estupidez de certos seres humanos, possa provocar mais tragédias pessoais ou coletivas. A história está repleta de episódios semelhantes e de tão triste lembrança.

São Paulo

VIOLÊNCIA

Assistindo a todas essas cenas das mais variadas formas de violência ,assaltos,furtos,praticados especialmente por nossa juventude,não seria o caso de revermos algumas "imposições" feitas recentemente à toda a sociedade,dentre elas 1) Desarmamento:o sujeito sabe que não encontrará resistência por parte da vítima,se tivesse a dúvida que dentro do carro,da bolsa ,da casa,do comércio,pudesse ter uma arma,seria mais intimidador.

2)Trabalho infantil: dá-se a impressão,que trabalho é coisa ruim,visto que é proibido,ou no mínimo,muito mais burocrático para se contratar um jovem,mas em geral,se associa o trabalho infantil,às duras condições das carvoarias, olarias, fábricas fédidas etc,quando na verdade a grande maioria dos serviços que antigamente o pequeno trabalhador exercia era sim,bastante digno e edificante. 3) Educação em nossas Escolas : Hoje se permite que o aluno repreenda o professor,a autoridade maior em sala de aula,isso para dizer o mínimo,pois as agressões físicas e ameaças fortes fazem parte do cotidiano.Onde estão as aulas de CIDADANIA e MORAL,para mostrar os parâmetros de uma sociedade mais fraterna? O ser humano é motivado a ter experiências que a sociedade nos mostra,o que então estamos fazendo com nossas crianças e jovens?Caso alguns "experts" no assunto,disserem que essas três colocações são muito "simplistas",eu lhes perguntaria,e a educação ,como um todo,que estamos fornecendo ,essa sim ,é bem menos que "simplista".

São Paulo

AGRESSÃO X HOMOFOBIA

Sobre a recente e estúpida agressão que pai e filho sofreram em uma cidade do interior de São

Paulo, por serem confundidos com gays, pergunto. O agressor marginal está na cadeia? Se não está, qual a razão, já que preconceito e discriminação são crimes inafiançáveis? O agressor pagará indenização financeira - de valor justo, pelos danos físico e moral às vítimas ou bastará doar algumas cestas básicas e tudo ficará por isso mesmo? Os ditos defensores de preconceitos contra as minorias vão agir em favor das vítimas ou se omitirão? Este é o momento de nossa Justiça fazer valer as tantas leis e punições que têm sido criadas para esse tipo de crime.

São Paulo

REDE GLOBO MORDEU A LÍNGUA

A Rede Globo é eira e vezeira em enaltecer as mazelas de São Paulo, colocando como modelo o Rio de Janeiro. Pois bem, domingo passado, no Fantástico, fez uma verdadeira apologia aos chamados arrastões noturnos em restaurantes de São Paulo, como se fosse uma regra. Pois bem, na madrugada de ontem na Cidade Maravilhosa, o Hotel Santa Tereza foi arrastado por bandidos, de forma insofismável e incomparável. Ficamos no aguardo que a emissora do Jardim Botânico, agora dê a mesma ênfase ao caso.

São Paulo

SÃO PAULO

Até os anos 90, tínhamos governo que cobrava imposto que possibilitava a existência de bons negócios e bom comércio em especial em São Paulo, quando grandes empresários, comerciantes , hoteleiros, empreendedores davam sequência a uma cidade agradável, com várias opções de se locomover, se hospedar, se divertir, comprar bem, bons passeios, etc..., com a maldita esquerdização, e suas mentiras de melhora na vida do povo, vieram os impostos que inviabilizaram a existência de quase tudo , e vieram os mega empresários, multinacionais e tudo agora é mega: mega hotéis, mega boates, mega shoppings, restaurantes ou a quilo, ou mega restaurantes, a política também é assim, são mega caros, mega inúteis, o prefeito de São Paulo por exemplo: Nada fez pelas ruas, estão cheias de buracos, ladrões por toda a parte, mas ninguém mais consegue ir de automóvel fazer uma compra, ou ir ao cabeleireiro, um segundo para a pessoa descer do carro, multa, os radares multam sem piedade, mas se eu for assaltado neste mesmo local, nada de segurança, tudo bem, o político pode ser como quiser, mas a lei deve proteger o cidadão, como a nova lei aprovada pelos " moderninhos" do STF, decidiram que ninguém mais vai preso, só homicida estuprador, e quem não paga pensão ou impostos, resultado imediato, está impossível andar pelas ruas, só acho que em caso de assalto a responsabilidade agora deve ser do governo, o cidadão tem que ser ressarcido, desde um celular roubado, 30 reais da carteira, cheques, cartões, até automóveis, residências, pois, o estado passou a ser responsável pelos atos dos criminosos libertos, e quanto ao prefeito de São Paulo, não sei se ele é muito louco, ou muito mal orientado, ele não ve que não terá mais votos nem para síndico de seu prédio? Se liga Kassab, se liga STF, que maluquice foi esta? se liga Brasil, vamos exterminar este atual governo petista, e também, vamos mudar a oposição, o PSDB é muito ruim também, o Brasil precisa urgente de novos governantes, e ainda fazem questão de mostrar com orgulho aquele impostometro batendo cada vez um novo record, como se estivessem nos chamando de idiotas pelo telão, a cada record de imposto, temos um record de corrupção e de falta de vacinas, remédios, segurança publica, estradas , aeroportos não funcionando, e por aí vai.

Roberto Moreira Da Silva

Cotia

3 CANÇÕES REPAGINADAS

1 - Se esta rua, se esta rua fosse minha

Eu mandava, eu mandava arrumar

Não pagava,não pagava IPTU

E mandava o prefeito passear.

2 - Lembrar, deixe-me lembrar

De um prefeito de São Paulo capaz

Nas noites sempre festas

Casais de namorados

Sem os perigos de um arrastão

Chorando em tom pungente

Em frente a eternos marginais.

3 - Cidade vergonhosa

Cheia de buracos mil

Cidade mui perigosa

Assaltantes com fuzil

Flavio Marcus Juliano

São Paulo

PREFEITURA 2012 - COMPETÊNCIA

Aprendi a conhecer e respeitar o sr. Andrea Matarazzo quando foi Secretário das Subprefeituras, no governo Serra. Através de suas respostas às cartas dos munícipes na mídia em geral, ele ia fazendo a sua marca e diferenciando-se em relação aos políticos já conhecidos. Não deixava ninguém sem resposta e em algumas situações concordava com a reclamação do missivista comprometendo-se a verificar e corrigir as falhas. Minha admiração crescia ao ver que ele resolvia mesmo e servia de exemplo para seus subordinados, os 31 subprefeitos que também não podiam deixar suas regiões sem respostas e ação. Época que a cidade esteve muito mais cuidada e limpa. Espero que ele possa ser o escolhido no seu partido, pois tem competência e o que mostrar,além de ser um obstinado trabalhador pela causa pública.

São Paulo

BUEIROS CARIOCAS

Há tempos que os bueiros cariocas estão explodindo. A mídia constantemente anuncia novas explosões e alguma vítima. E solução que é bom ate agora nada! Em 2014 vamos ter a Copa do Mundo e ate lá tudo será (enganosamente) resolvido! No Rio o risco de ser atingido por bala perdida é grande, mas no momento nada se compara com os bueiros explosivos. O titulo de cidade maravilhosa pode ser mudado para cidade muito perigosa!

Sumaré

BUEIROS VOADORES

A Light não vai precisar pagar por nenhum acidente, (bueiro), até sair publicado no diário oficial do município?

Isso sim é privilegio,pois matar pode? A Light no afã de ganhar muito dinheiro para os acionistas,se esqueceu-se de fazer manutenção preventiva,na verdade não quis gastar dinheiro. E as nossas OTOTRIDADES,claro sempre tendo alguma vantagem fecharam os olhos,agora com o perigo dos moradores se machucarem querem ditar regras?Parecem um apresentador famoso na TV que gosta de ditar regras e mostrar noticias requentadas,muda de canal como de roupa mesmo tendo contrato?Ou seja no Brasil em matéria de canalhas e sem palavra,somos os numero UM? E tá falado.

Antonio Jose G.Marques

Rio de Janeiro