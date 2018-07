Cartas - 21/09/2010

Constatação sombria

Transtornado, o rosto transformado numa máscara de ódio, Lula esbravejou, em Campinas, contra a mídia "não cooptada": "Nós vamos derrotar alguns jornais e revistas, nós somos a opinião pública." Na Bahia José Dirceu, seu ex-ministro, ejetado do poder por conduta criminosa, já declarara haver "excesso de liberdade de imprensa" no Brasil. Do jeito que as coisas vão, para o País virar em breve uma Venezuela (o presidente já disse que Hugo Chávez é um grande democrata), só falta a candidata de Lula chegar ao poder.

Amâncio Lobo amânciolobo@uol.com.br

São Paulo

____________________

MODELOS

Em 1972, nos EUA, após uma série de reportagens do jornal The Washington Post, o presidente Nixon acabou renunciando. No Brasil, após uma reportagem da revista Veja, a ministra-chefe da Casa Civil, Erenice Guerra, também renunciou. Nos dois casos, a imprensa simplesmente apontou a sujeira que estava debaixo do tapete, é um dos seus papéis. Quem estiver em desacordo com o modelo de imprensa livre que adote outro, podem ser os vigentes em Cuba ou na Venezuela.

José Carlos Degaspare degaspare@uol.com.br

São Paulo

____________________

ENTREVISTA DE FHC

Respeito muito o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas discordo de alguns pontos de sua entrevista publicada no domingo. Lula tem, sim, uma tendência ditatorial, demonstra sempre admiração por ditadores e deve adorar o stalinismo. Um presidente da República que esbraveja com frequência contra a imprensa livre não pode ser considerado um democrata. E se as coisas continuarem no rumo atual, haverá, sim, sufoco da liberdade de manifestações críticas, um sonho acalentado pelo petismo.

Ademar Monteiro de Moraes ammoraes57@hotmail.com

São Paulo

____________________

O SOFÁ

Na velha piada, o marido tirou da sala o sofá onde a esposa o traía. A imprensa é o sofá do PT, a julgar pelas constantes declarações dos mandantes Lula e Dirceu de que a imprensa tem excesso de liberdade. Tentam esconder os trambiques que ocorrem no governo lullo-petista, que a imprensa divulga sempre que os descobre e os governistas, com evasivas declarações de "eu não sabia", tentam desqualificar. Como as notícias são quase diárias, eles acham mais conveniente (e mais lucrativo) impedir o noticiário do que moralizar e punir os servidores públicos federais e das estatais, os políticos do PT e "da base". Pelo jeito, querem a censura e a ditadura, sem o sofá na sala.

Mário A. Dente dente28@gmail.com

São Paulo

____________________

ESCÂNDALOS EM SÉRIE

Santo Agostinho!

Santo Agostinho, no século 5.º, consagrou o sacramento da graça, que confere o perdão dos pecados e a salvação. No século 21, o Lula inventou um sacramento político, que confere a impunidade: o conceito de "eu não sabia". Assim como a extrema-unção concede a salvação, se você falar "eu não sabia" estará isento de qualquer culpa. Lula é o Santo Agostinho político do Brasil!

Eugênio José Alati eugeniojosealati@yahoo.com.br

Campinas

____________________

ILHA OU CONTINENTE?

Considerando o peculiar tratamento dado pelos petistas à coisa pública, as irregularidades envolvendo a Casa Civil suscitam uma inevitável pergunta: tais fatos estão restritos àquela pasta ou disseminados por outros órgãos da administração?

Odilon Otávio dos Santos os.snts@ig.com.br

Marília

____________________

QUALIDADE DOS CORREIOS

Depois do escândalo envolvendo a Casa Civil e os Correios, descobrimos a causa da queda da qualidade dos serviços prestados pela ECT. O pior de tudo é que ninguém vai ser condenado por isso. E o povo é que vai pagar a conta.

Toshio Icizuca toshioicizuca@terra.com.br

Piracicaba

____________________

PRECISA MAIS?

Se o "conjunto da obra" que estamos vendo ainda não caracteriza uso ilegal da máquina do governo em favor da "pia" Dilma Duchef, que ações ainda mais escabrosas terão praticado os governadores que foram cassados?

César Garcia cfmgarcia@gmail.com

São Paulo

____________________

DEVOLUÇÃO DA COMENDA

A dona Erenice Guerra vai devolver a Grã-Cruz da Ordem do Rio Branco, com que foi agraciada em 20/4 pelo Ministério das Relações Exteriores? Afinal de contas, é a mais alta condecoração da diplomacia brasileira. Parece que não está havendo critério da melhor qualidade na escolha dos homenageados, haja vista que, também naquela data, foram agraciados alguns ministros e esposas. Mulheres como as educadoras Ruth Cardoso e Zilda Arns nunca receberam essa comenda. Elas não tinham padrinhos nem faziam tráfico de influência...

Anibal D. V. Fillip aniverofil@uol.com.br

Santos

____________________

ELEIÇÕES

Desvalorização do real

Todos estão preocupados com a valorização da nossa moeda. Tenho uma solução simples. Considerando que as pesquisas estejam certas, Dilma Rousseff vencerá as eleições. Assim, é só ela vir a público e fazer um discurso parecido com aquele que o PT fez em 2002. E dizer que José Dirceu será seu "primeiro-ministro", que vai pôr em prática o PNDH-3, que vai acabar com a autonomia do Banco Centra e com as agências reguladoras, etc. Tenho certeza que conseguirão desvalorizar o real, rapidinho.

Nelson Piffer Junior pifferjr86@gmail.com

São Paulo

____________________

POLÍTICA EXTERNA

Mazelas

O artigo A candidatura Dilma e a política externa (19/9, A2), do eminente professor e ex-chanceler Celso Lafer, dá-nos, com meridiana clareza e a profundidade habitual, a dimensão das mazelas da política externa do governo atual. O Barão do Rio Branco assinaria embaixo, tenho certeza.

Adelina Bitelli Dias Campos adelinabitelli@uol.com.br

São Paulo

____________________

"Gostaria de saber: de quem vem a baixaria, de quem a comete ou de quem a denuncia?"

GERALD M. L. MISRAHI / SÃO PAULO, SOBRE OS ATAQUES

DE LULA CONTRA A IMPRENSA

gersilm@hotmail.com

"Alguém pode explicar ao presidente que o problema não são as notícias ruins, mas os fatos ruins que geram tais notícias?"

MÁRIO ISSA / SÃO PAULO, IDEM

drmarioissa@yahoo.com.br

"Quem está se comportando como um partido político é a Presidência da República"

FERNANDO ALVES MOREIRA / SÃO PAULO, IDEM

fernandomoreira07@gmail.com

____________________

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 4.035

TEMA DO DIA

Tiririca é acusado de falsidade ideológica

Ele disse não ter bens no próprio nome por briga com a ex; Justiça Eleitoral pede quebra de sigilos

"Essa Justiça tem moral? Quer fazer nome num Tiririca da vida. Lula e Dilma desafiam leis eleitorais e só são multados."

JOSÉ VITAL SILVA LEITE

"O candidato deveria passar por um exame de qualificação. Pode ser palhaço, cantor decadente ou ex-jogador de futebol."

CARLOS ROBERTO MARCEU

"Já que os parlamentares fazem o eleitor de palhaço, transformemos o Congresso em um circo, para rirmos às vezes."

WALMIR DIAN

____________________

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

A DITADURA ESTÁ CHEGANDO

Vamos acabar com a imprensa. Jornais, revistas, rádios e TVs. Essa foi à reação do presidente Lula, que não gosta de críticas a seu governo. Já há algum tempo ele vem se irritando com as críticas. O seu ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, chefe do mensalão, fala como se ministro fosse: "A imprensa tem liberdade demais." Fiquem espertos, porque a ditadura está mais perto do que você pensa. Afinal, por que Lula foi visitar e recebeu por várias vezes o democrata venezuelano com cara de ditador Hugo Chávez. Já tivemos a ditadura militar e a luta dos guerrilheiros. Hoje eles, os ex-guerrilheiros, é que vão fazer a ditadura. Se segurem!

Mário Lopomo mlopomo@uol.com.br

São Paulo

____________________

A VERDADE DÓI

Discursando em comício na cidade de Campinas, Lula, que tem aversão à leitura, soltou esta frase estapafúrdia: ''Se o dono do jornal lesse o seu jornal, ou o dono da revista lesse a sua revista, teriam vergonha do que estão escrevendo neste momento.'' Envergonhado deveria ficar o presidente, pelo fato de a Casa Civil da Presidência da República tornar-se um valhacouto de corruptos de toda natureza, sem que ninguém do governo tomasse uma providência sequer para coibir essas práticas danosas. Ai de nós se não estivéssemos vivendo sob um regime democrático, que consagra a liberdade de imprensa. Seria o caos.

Francisco Zardetto fzardetto@uol.com.br

São Paulo

____________________

SÓ FALTAVA ESSA

Culpar os jornais, a imprensa, pelos escândalos políticos, aí já é demais...

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Praia Grande

____________________

SEM COMENTÁRIOS

''O Movimento Nacional-Socialista vai mostrar como eles realmente deveriam ter lidado com isso, ou seja, quando se faz um bom governo, uma boa propaganda é conseqüência. Uma coisa segue a outra. Um bom governo sem propaganda dificilmente se sai melhor do que uma boa propaganda sem um bom governo. Um tem que complementar o outro. Se hoje a imprensa judaica acredita que pode fazer ameaças veladas contra o movimento Nacional-Socialista e acredita que pode burlar nossos meios de defesa, então, não deve continuar mentindo. Um dia nossa paciência vai acabar e calaremos esses judeus insolentes, bocas mentirosas! (...) Esta insolência judaica tem mais passado do que terá futuro. Em pouco tempo, ensinaremos os senhores da Karl Liebnecht Has (sede do Partido Comunista) o que é a morte, como nunca aprenderam antes. Eu só queria acertar as contas com os (nossos) inimigos na imprensa e com os partidos inimigos e dizer-lhes pessoalmente o que quero dizer em todas as rádios alemãs para milhões de pessoas'' (Joseph Goebbels, 10 de fevereiro de 1933). Dispensa comentários.

M. Cristina da Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

____________________

CALAR A MÍDIA

José Dirceu e Lula, a exemplo dos Sarneys (cancro deste país), atacam a imprensa limpa, leal e verdadeira. Coloquemos nossas barbas de molho, pois, provavelmente, essas pessoas farão parte do próximo governo.

Elaine Navarro elainenavarro.pa@hotmail.com

São Paulo

____________________

IMPRENSA INIMIGA

Nunca é demais relembrar a fala de Lula acerca da imprensa quando da assinatura da Declaração de Chapultepec, em maio de 2006: "Eu devo à liberdade de imprensa do meu país o fato de termos conseguido, em 20 anos, chegar à Presidência da República do Brasil." Passados quatro anos, o presidente Lula muda o discurso e ataca a imprensa nos seguintes termos: "Vamos derrotar alguns jornais e revistas que se comportam como partido político, essa gente não me tolera." Lula é ingrato, só aceita elogios, ególatra que é, lida mal com críticas. Ao invés de Lula ficar revoltado com a imprensa, deveria agradecer-lhe por trazer as informações de corrupção de dentro de seu governo a público, tratar de investigá-las, e não blindar sua candidata, desmerecendo o trabalho jornalístico. De duas, uma: ou Lula sabia de tudo e está revoltado com o vazamento das denúncias ou joga para a plateia no intuito de sair-se como vítima. Graças aos poucos jornais e revistas corajosos e jornalistas isentos é que os brasileiros tomam conhecimento das falcatruas ocorridas no Planalto. Como se vê, não é somente a família Sarney que detém o monopólio da corrupção, a família de Erenice Guerra já mostrou seu poder também. Dilma dizer que não sabia de nada é chamar o eleitor de palhaço a 14 dias da eleição.

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

____________________

MEDO DE QUÊ EXCELÊNCIAS?

Depois de toda a gravidade do discurso de sábado na cidade de Campinas, onde vociferou contra a liberdade de imprensa e contra seus adversários destilando tanto ódio, Lulla continuará impune e blindado pelas cortes judiciais (STF, STJ, TSE) e demais instituições? Estão esperando o quê, para enquadrá-lo? Que ele ou caso sua candidata vença as eleições fechem o Congresso e acabem com as cortes judicais do País e instalem a corte dos movimentos sociais, como eles tanto querem, conforme seu PNDH-3? O que os senhores precisam mais para serem provocados? Que nossa Constituição seja queimada em praça pública? E se instale um regime totalitário por estas pessoas e sua tropa?

Medo do quê, excelências?

Agnes Eckermann agneseck@yahoo.com.br

Porto Feliz

____________________

CONTRAPESO

Ao criticar a imprensa brasileira, o presidente Lula prova que não sabe conviver com o contraditório, desejando uma imprensa bolivariana também aqui. no Brasil. Mas Lula deveria agradecer aos jornais e revistas deste país, pois foi graças a eles que se descobriu a verdade do que faziam os seus principais auxiliares no governo, tais como José Dirceu, Antônio Palocci, José Genoino, Delúbio Soares, João Paulo Cunha e agora aquela que foi durante anos o braço direito de Dilma Rousseff, a cúmplice e beneficiária dos crimes perpetrados dentro do Palácio do Planalto, Erenice Guerra.

A grande diferença do Brasil, em relação às republiquetas vizinhas da América Latina, é a independência da nossa imprensa, que atua como um contrapeso aos desmandos de quem hoje pensa ser um imperador e que começa a agir como se fosse um ditadorzinho qualquer, tendo ataques histéricos em comícios, pregando o extermínio de partidos da oposição, jogando pobres contra ricos para dividir o País ao meio e incendiando sua militância, que, além de já ser extremamente intolerante com quem seja contrário aos seus projetos, ainda é explícitamente antidemocrática, visto que não suporta nenhuma sombra de oposição.

Ao afirmar que não aceita nem tomar cafezinho com o senador Álvaro Dias, a candidata do PT, Dillma Rousseff, só autentica essa faceta dos petistas, pois eles se julgam os donos da verdade absoluta.

Vida longa à nossa imprensa independente, especialmente aos veículos de comunicação que não se curvaram aos delírios de Lula e sua gangue.

Sandro Ferreira sandroferreira94@hotmail.com

Ponta Grossa (PR)

____________________

CORDÃO SANITÁRIO

O sr. Lula da Silva investiu mais uma vez contra a imprensa e fez duas afimações que são carregadas de sentido para quem sabe ler nas entrelinhas. Na primeira, ele disse: ''Nós somos a opinião pública e nós mesmos nos formamos.'' E na segunda: ''... Vamos derrotar alguns jornais e revistas que se comportam como se fossem um partido político.'' A primeira afirmação só poderia sair da boca de um Adolf Hitler ou Stalin, que simplesmente calaram a opinião pública nos cárceres da polícia política. Já na segunda a ameaça velada, e que as redações dos jornais e revistas entendem muito bem, é que Lula vai determinar os órgãos da mídia que devem ou não receber verbas publicitárias das grandes estatais e do governo. Assim ele pretende estrangular esses veículos, de uma forma econômica. Em vista dessas ameaças, dignas de um ditador do século 20, é preciso que a imprensa, uma das responsáveis pela ascensão de Lula ao poder, juntamente com a Igreja Católica, faça um cordão sanitário em torno desse senhor e seus asseclas, e não ficar, como ficam alguns jornais, dando destaque de primeira página às asneiras que ele vive vomitando cada dia.

Antonio Ribeiro de Almeida ribercor33@uol.com.br

São José do Rio Preto

____________________

MORDAÇA

A que absurdo assistimos! Quanta falta de comedimento, de ética, de consciência político-cidadã. Que a imprensa é tendenciosa e zela, prioritariamente, pelos seus exclusivos interesses é fato, público e notório, embora não manifesto. Alguns outros exercem e assumem, despudoradamente, o direito de ser LIVRES nas suas manifestações, sejam quais forem, como lhes assegura a Constituição. Nem por isso determinado articulista ou veículo de comunicação perde a sua credibilidade em função de posições assumidas, ainda que ocasionalmente, desde que as VERDADES, sobretudo, prevaleçam e sejam tornadas públicas, independentemente de quem as originou. O condenável é nem uma classe de excelências se observem as contestações demeritórias ao trabalho dos colegas de profissão. Não basta o presidente? Os fatos, a maioria dos quais gravíssimos e incontestes, evidenciados nos escândalos, em especial políticos, chegam-nos ao conhecimento justamente por mérito de um competente trabalho jornalístico investigativo. Tem sido de extrema relevância a atuação da imprensa nestes últimos anos, quando atua de iniciativa própria ou em colaboração com os órgãos que deveriam fazê-lo, mas andam a reboque ou descuram. Que os eventuais geradores de factoides e exageros sejam punidos exemplarmente, se inverídicas as suas colocações, mas serem intimados a calar ante os FATOS é temeroso! É mordaça!

Hildeberto AQUINO hildebertoaquino@yahoo.com.br

Russas (CE)

____________________

POLÍTICA TAMBÉM É CULTURA

O governo Lula deixará como herança o "Novo Vocabulário Político", segundo interpretação do PT e seus aliados. Não sei, vamos investigar, traição, interesse eleitoreiro, zelites, "onde está a prova de que eu esteja envolvido(a)", doa a quem doer, dossiê, sigilo quebrado, desmentido, culpa da imprensa, etc., etc.

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

____________________

A HISTÓRIA SE REPETE?

A situação político-institucional de hoje me faz lembrar a música do poeta Cazuza que diz: ''Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades...''

Teremos um período à frente de uma ditadura disfarçada, com controle da imprensa e meios de comunicação comprados, Estado e máquina pública dominados por grupos de poder e um Judiciário com cara de paisagem. Parece a primeira metade da década de 70, tempo do ''milagre brasileiro'', com pujança econômica e tudo o mais.

Os generais da época serão substituídos pelos que então portavam armas no sentido contrário.

André Coutinho arcouti@uol.com.br

Campinas

____________________

MENTIRAS

Diante das denúncias de corrupção, tão comuns no governo Lulla, chegamos à conclusão de que quando os petistas desmentem raivosamente, chamando de imprensa golpista, caluniosa e direitista, estão mentindo. Vamos partir do seguinte raciocínio: quanto custa a hora de um bom advogado? Compensa para um jornal ou revista caluniar? Qual a diferença entre receita arrecadada pela venda do escândalo x indenização? Dependendo da indenização por difamação, falsidade, etc., valeria a pena veicular uma mentira? Portanto, hoje acredito em praticamente tudo sobre corrupção, má gestão e envolvimento de petistas em falcatruas que a imprensa divulga, porque ela deve estar muito bem calçada, documentada, assessorada e como empresas de capital aberto não podem correr risco divulgando mentiras. O presidente Lulla e petralhas podem pular esbravejar, desmentir à vontade, porque tudo nos leva a acreditar na imprensa investigativa.

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

____________________

A VOLTA DA CENSURA

Tempos atrás, quando o presidente Lula começou a falar em denuncismo, as pessoas perceberam que existia alguma coisa no ar, muito além da honra pessoal dos cidadãos. A criação de uma autarquia chamada de Conselho Federal de Jornalismo, que desde 1996 estava sendo planejada, voltava ao cardápio das autoridades de Brasilia. Como sempre, esses monstrengos que falam em orientar, disciplinar e fiscalizar a imprensa não passam de órgãos criados exclusivamente para impedir que o público tome conhecimento das irregularidades que ocorrem nas administrações governamentais. Na época, todos sabiam que o desejo principal do governo Lula era censurar toda a imprensa brasileira, fiscalizando e orientando as suas reportagens. Os defensores desta fiscalização absurda alegavam que o monstrengo ditatorial a ser criado teria o intuito de resguardar a privacidade e a honra do cidadão. Mas todo ano surge uma nova tentativa para censurar a imprensa. Parece que existe dentro do governo um órgão secreto encarregado de estimular a criação de projetos que possibilitem o controle da mídia no Brasil. Depois da discussão sobre a liberdade de imprensa na Conferência Nacional de Comunicação (Confecom) e da absurda censura proposta no Programa Nacional de Direitos Humanos, o governo, usando a 2.ª Conferência Nacional de Cultura, fez outra investida para estabelecer o controle social dos meios de comunicação. Não deu certo, mas os amantes da censura continuam tentando. Outro dia, o chefe do mensalão, ex-deputado José Dirceu, anunciou que vai controlar a imprensa quando a Dilma estiver no poder. No sábado, durante comício eleitoral da sua candidata Dilma Rousseff, em Campinas, o presidente da República disse que a imprensa não devia ter denunciado o tráfico de influência que era cometido por funcionários, amigos e familiares da ministra da Casa Civil Erenice Guerra. O desejo principal dos aprendizes de ditador que estão ocupando o poder no Brasil é determinar um pensamento único para a sociedade brasileira, que ficará completamente alienada da realidade, e sempre se imaginará vivendo no melhor dos mundos. Lula falou em alto e bom som que ele é a opinião pública.

Wilson Gordon Parker wgparker@oi.com.br

Nova Friburgo (RJ)

____________________

EL DIÁRIO

O jornal mexicano El Diário, em editorial, pergunta aos chefões dos cartéis criminosos daquele país que tipo de notícias eles querem que sejam publicadas.

É o tipo de atitude que Lula adoraria ver no Brasil: essa tal imprensa, que faz mal ao fígado dele, passar a perguntar que tipo de notícias ele gostaria que fossem publicadas.

Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

____________________

COITADO DO PRESIDENTE...

Maldita imprensa, que não ajuda o Lula a manter sossegados em seus postos os camaradas aloprados.

Será que a mídia não aprende que o Lula é dono do Brasil e, se ele apoia a corrupção, os dossiês, quebras de sigilo bancário, da Receita Federal, negociatas na Casa Civil e bandidagem também nos Correios, é problema só dele?

Assim como pensa o Lula, a sociedade não tem nada que ver com as excrescências de seu governo. Se o elegeram em 2002 e 2006, precisam engolir tudo o que faz de errado para o bem de seus amigos...

Por que a imprensa aporrinha o Lula, a Dilma, bem às vésperas da eleição?! Que maldade com o ex-metalúrgico, que todos os dias precisa vir à imprensa que ele abomina e diz que vai derrotar jornais e revistas, para dar as mesmas explicações dos oito anos de mandato, de que nunca sabe de nada...

O Lula anda muito chateado porque o Estadão, sem dó, denunciou uma grande maracutaia nos Correios. E o coitado do coronel Eduardo A. R. Silva, diretor da empresa e um dos fiéis representantes do petismo, teve de pedir demissão, porque como testa de ferro estava dando uma ajudinha "bem fora da lei", diga-se de passagem, as contratos milionários da estatal com um esperto argentino? É muita maldade com o Lula. Você não acha, leitor?!

Poxa! Justo agora que o presidente abandona (irresponsavelmente) seus afazeres do cargo que ocupa só para ser cabo eleitoral de sua Dilma, a imprensa o amargura com uma denúncia atrás da outra...?! E que, com tanto zelo institucional, indicou a mãe do PAC e a Erenice para Casa Civil (e deu no que deu)?

Coitado do Lula, que prometeu tantas obras para o povo, sem jamais concluí-las, por falta absoluta de tempo, porque confiava cegamente nos seus colaboradores (aloprados) e viajava pelo mundo como prêmio por ter sido eleito por duas vezes! Olha que não é pouca coisa...

O presidente anda angustiado, ou melhor, traumatizado, e não consegue nem tomar suas biritas com tranquilidade, com as possíveis matérias que comumente saem nos fins de semana nos "jornais e revistas", sobre as espertezas de saqueios do erário por seus afiliados políticos...

Que imprensa é esta?! Será que não aprenderam que o estilo de governar do PT, e sob a batuta do Lula, é similar às grandes ditaduras, que dá um troquinho para o povo, como um verdadeiro cala a boca?!

Se a oposição não faz nada, o Congresso idem e a Justiça é lerda, nada melhor que estar na companhia da imprensa, que é a única que faz coro com os cidadãos de bem... Até 3 de outubro!

Paulo panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

____________________

BARULHO LONGE

O presidente Lula sabe exatamente como desviar o foco de mais um escândalo em seu governo. Isso não causa espanto. O que surpreende é todo mundo ainda cair nessa. Depois que Lula e José Dirceu criticaram a liberdade de imprensa, conseguiram diminuir a atenção sobre Erenice.

Realmente, ele é o "cara". E o resto ainda se acha a elite pensante deste país...

Mário Issa drmarioissa@yahoo.com.br

São Paulo

____________________

AVALIAÇÃO

Por meio desta, e com grande satisfação, informo ao metalúrgico ora presidente que faço parte dos 4% que consideram péssimo seu governo. E mais, não suporto a menção ao seu nome. Que os eleitores consigam tirar a venda dos olhos e enxergar o demagogo Lula, um pelego que se elegeu à custa da ignorância.

Paulo Cardoso da Silva Jr. paulocardosojunior@uol.com.br

São Paulo

____________________

SAUDADES DE DONA RUTH

Domingo, dia 19/9, a dra. Ruth Cardoso completaria 80 anos. Notávél educadora, doutora em antropologia, deixou-nos tão discretamente quanto viveu, legando-nos, no entando, o Comunidade Solidária, de combate à exclusão social e à pobreza, de onde surgiram inúmeros programas sociais, entre eles, especialmente, o Bolsa-Família e o Bolsa-Alimentação. Dona Ruth deixa-nos saudades. Suprema ironia, hoje temos dona Marisa Letícia, cidadã italiana, condecorada com a Grã Cruz da Ordem Rio Branco pelos ''relevantes serviços prestados à Pátria''.

Augusto Dias diasnetto@terra.com.br

São Paulo

____________________

LULA

O Lula será lembrado como exterminador do futuro e da biodiversidade brasileira.

Edward Brunieri ebsolucao@uol.com.br

São Paulo

____________________

A LEVIANDADE ELEITORAL

Incomparável a observação do professor José Arthur Giannotti: ''Política é mais que um jogo de perdas e danos; também é a luta pela vida, onde a morte não sai do horizonte'' (Aliás, 19/9). Na atual - e outras - campanha eleitoral, o que se vê, por olhos melancólicos, é um jogo lúdico e irresponsável, eleitores que empacaram seus burros nas portas das igrejas e uma paixão clubística. O futuro cobrará do próprio povo essa posição imobilista, ainda que em face de notícias de infrações éticas gravíssimas por parte dos que lideram as pesquisas.

Amadeu Roberto Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

____________________

PERDERAM!

Com a possível e próxima eleição de Dilma Rousseff, o Exército Brasileiro passa à

História Militar do planeta como a única força bélica do mundo que, ganhando todas as batalhas, perdeu a guerra!

Agora, ao derrotado só falta, covardemente, diante do vencedor da guerra assimétrica de quarta geração, abandonar os seus veteranos...

A covardia nunca é demais pra quem se humilha!

Paulo Boccato pofboccato@yahoo.com.br

São Carlos

____________________

CONTINUIDADE

Ao ler tanto a respeito de Erenice e seus familiares, acho que encontramos as pessoas ideais para dar continuidade a este (des)governo, vejam todas as mazelas de eles participam, o Israel Guerra, tão jovem e capacitado para contratos de valores que não saberíamos como utilizar caso a comissão fosse paga corretamente, coronel, termo que correspondia a alguém que havia conquistado a patente com méritos, agora faz das suas à nossa custa e ainda diz: "Minha família esté destroçada..." Que pena. Enquanto existirem bolsas-fome o Lulla terá grande aprovação.

Adilson Pelegrino gumerci@terra.com.br

São Paulo

____________________

UM MAGISTRADO

Goste-se ou não do presidente Fernando Henrique Cardoso, uma coisa somos obrigados a reconhecer em sua passagem pela Presidência da República. Em todas as eleições ocorridas durante seus governos, o então presidente teve um comportamento exemplar: JAMAIS INTERFERIU NAS CAMPANHAS ELEITORAIS, INCLUSIVE NAQUELA EM QUE FOI CANDIDATO À REELEIÇÃO!

Hoje, o quadro que se apresenta ao eleitor é totalmente diverso. O presidente Lula aparece como mestre de cerimônias em quase todas as apresentações da candidata Dilma Rousseff.

É o uso da máquina pública beneficiando de maneira gritante uma candidata.

E não venham afirmar que isso não custa nada aos cofres públicos.

Toda a movimentação de um presidente da República envolve uma logística sofisticada, que, logicamente, tem um custo a ser pago

No mínimo, não é a atitude esperada de um dirigente máximo de uma nação, que deve ser o primeiro a dar aos cidadãos exemplos de austeridade e zelo pelo dinheiro público.

E a Justiça Eleitoral, que foi criada, no Brasil, para fiscalizar, ordenar e zelar pelo correto funcionamento e andamento das eleições, até agora não tomou providências enérgicas e eficazes para conter tais abusos, que são tipificados na legislação vigente, que é das mais minuciosas do mundo e trata do assunto em todos os detalhes.

Uma legislação sobre QUALQUER ASSUNTO PODE SER, MODERNA, EXCELENTE, MAS SE TORNA LETRA MORTA E É TOTALMENTE INEFICAZ, QUANDO DEIXA DE SER APLICADA!

José Carlos Werneck jc_werneck@hotmail.com

Brasília

____________________

TESTA DE FERRO DOS CORREIOS

Pobre coronel Artur Rodrigues, os olhos da mulher e da filha se enchem de água quando ele fala com elas! E os bolsos se encheram de dinheiro... Abra a conta bancária! E por que motivo ele não saiu antes da denúncia do Estadão? Ele é da turma da Dilma e do Lula, que NUNCA ''sabem de nada''!!!

Cláudia Bezerra de Menezes cacaubeme@uol.com.br

São Paulo

____________________

NOVO REPERTÓRIO

Se o Lula se faz de ignorante e quer que todos engulam que ele não sabia de nada, a candidata Dilma precisa mudar o repertório, pois a mesma mentira não cola duas vezes.

Helenir Roberta José hrjose@uol.com.br

São Paulo

____________________

SOBRE O NOVO ESCÂNDALO

A família do coronel Artur está destroçada, mas destroçados também estão os brasileiros que ainda acreditam no País, que agem com honestidade, que trabalham incansavelmente e que ainda creem que os ensinamentos deixados por seus pais sobrevivem e valem mais que todos os escândalos a que temos assistidos nos últimos dias.

Maria do Carmo Zaffalon Leme Cardoso mdokrmo@hotmail.com

Bauru

____________________

DILMA X VOCABULÁRIO

Sera que dona Dilma, com curso universitário, não sabe usar outro termo que não seja ''factoide''? Será que a maioria de seus eleitores sabe o significado dessa palavra?

Irma Dutra irmadutra@ajato.com.br

São Paulo

____________________

DILMA E ÁLVARO DIAS

Da série perguntar não ofende: já que dona Dilma não aceita convites do senador Álvaro Dias nem para um cafezinho, será que aceitaria um convite para tomar um óleo de rícino no Senado?

Frederico d''Avila fredericobdavila@hotmail.com

São Paulo

____________________

ABISMO

A população não sabe qual sua responsabilidade quanto ao voto. Vemos escândalos no governo do PT, mas temos um povo que ou acha que não é com ele, ou acha que o Lula não tem nada que ver com isso. Uma eventual eleição de Dilma vai levar este país ao abismo, pois toda esta corrupção chega uma hora que o governo não consegue mais administrar e tomara que chegue o dia em que não tenha cadeia para por todos esses que não têm o mínimo de patriotismo e só estão é destruindo o nosso Brasil.

Eduardo Kamei Yukisaki eduardo_kamei@uol.com.br

Guarulhos

____________________

JUSTIÇA

Seria a sede de poder única responsável pela geração de tantos monstros capazes de destruir o que resta de dignidade numa nação que abriga em seu ventre elevado número de vidas clamando por justiça?

Paulo de Souza Cavalcanti paulo_souza_cavalcanti@ig.com.br

Ribeirão Preto

____________________

VATICÍNIO

Frase ''profética'' do sr. Luiz Inácio Lula da Silva logo após ter assumido a Presidência, em 2002: ''No meu governo não haverá corrupção.''

James F. Sunderland Cook sunderland2008@gmail.com

São Paulo

____________________

CONEXÃO MTA

Empresas de fachada, conexão com argentino, com uruguaio, uma grana imensa calçando tudo. Gente, isso é lavagem de dinheiro. Não tem colombiano no bolo, daqueles que vendem cocaína, sequestram e se escondem nas florestas? E que o Índio da Costa disse terem conexões com o PT?

Sueli Caramello Uliano scaramellu@terra.com.br

São Paulo

____________________

VORAZ?

O atual presidente, em face de declaração de FHC : ''Voraz, eu ? Nem me lembro de jamais ter comido alguma coisa com esse nome..."

Sylvio Ribeiro do Valle valle.sr@hotmail.com

Guaxupé - MG

____________________

CAIXINHA

No final da semana passada, muita gente ficou escandalizada com os acontecimentos na Casa Civil da Presidência. A grande pergunta foi se a dona Dilma sabia ou não desses malfeitos. Mas ninguém se deu conta do principal: se simples bagrinhos foram agraciados com um mimo de R$ 200 mil, quanto levaram os arquitetos da mamata? Será que cabia num envelope pardo e numa gaveta? Duvido.

Maurício Lima mapeli@uol.com.br

São Paulo

____________________

NÓS E DIRCEU

Na década de 60, eu fazia medicina em Ribeirão Preto e o José Dirceu era universitário em São Paulo. A nossa turma defendia a democracia, legalmente, enquanto a turma do Dirceu sempre foi da baderna e da guerrilha.

Gilberto Lima Junqueira glima@keynet.com.br

Ribeirão Preto

____________________

ESCLARECIMENTO - CASA CIVIL

Prezados cidadãos brasileiros, esclareço a todos o motivo mais do que justificável para o nosso ilustre presidente (ausente), durante seus oito anos de governo, nunca saber de nada do que acontece no gabinete da Casa Civil, anexo ao seu, no Palácio do Planalto. É simples: o gabinete não está instalado no Aerolula...

Reynaldo de Oliveira Marcondes reynaldo@greenwood.ind.br

São Paulo

____________________

IMPEACHMENT

Sem dúvida alguma, Dilma vencerá as eleições no primeiro ou no segundo turno. Mas quem vai governar? Esse "racha" está acontecendo no próprio PT. O eleitor que se dane depois da posse da ingênua "presidenta". Uns dizem que o próprio Lula continuará dando as cartas, outros juram: será o Zé Dirceu, que voltará com tudo. Os mais aloprados do partido falam em cúpula para orientar a ex-terrorista. Nesta republiqueta de bananas, quem está de olho no poder é o PMDB, do Michel Temer. Nesse momento, sem hesitação, os tucanos e a maioria dos partidos votarão em peso no impeachment da Dilma. Quanto mais corrupção, escândalos e nepotismo, eles estarão aí para assumir de vez a Presidência da República. Será nesse dia que o saco de gatos (ou gatunos) rebentará e a gataria de unhas e bocas afiadas se confrontará corpo a corpo no Congresso, se ainda estiver aberto. É só esperar!

Roberto Stavale bobstal@dglnet.com.br

São Paulo

____________________

ESCÂNDALOS FEDERAIS

Alguém poderia me informar se pessoas como Dorina Nowill, José Mindlin e Zilda Arns, recentemente falecidas, foram agraciadas pelo Itamaraty com a Medalha do Rio Branco, pelos relevantes serviços prestados ao País por décadas? Não? Ainda bem, pois não seria justo nivelá-las a duas Marisas que nada fizeram e a uma ministra, esta por relevantes serviços prestados à própria família!

Cláudia Sampaio Roni claroni@uol.com.br

São Paulo

____________________

ELEIÇÕES 2010

Se Andreia, filha do Quércia, e Verônica, filha do Serra, fossem

candidatas, a vitória da oposição estaria garantida. Nem é preciso

fazer indelicadas comparações com a cara da situação.

Fausto Ferraz Filho faustoferrazfilho@hotmail.com

São Paulo

____________________

FHC

As entrevistas concedidas pelo ex-presidente FHC são sempre uma aula de ética na política, de condução da economia e do exercício de um Estado democrático. FHC disse que o comportamento de Lula como presidente é mais "tático do que estratégico". Entendo que não poderia ser diferente, uma vez ele, Lula, atua como marionete em nome da nostálgica mesmice ideológica que o elegeu e seu discurso é cada vez mais incoerente, porque não sabe evoluir como indivíduo dentro de um PT ultrapassado e revanchista. O mundo mudou, e muito; o Muro de Berlim já caiu há duas décadas. E considero, também, que a "academia está produzindo análises vazias" porque ela se encontra em estado de perplexidade pela co-criação de uma cria malformada: o saneamento da ignorância e da ingenuidade da população brasileira não aconteceu no mesmo ritmo do crescimento econômico. O preço das boas intenções é alto.

Leonor Nisiyama leonor.tn@gmail.com

São Paulo

____________________

PROBABILIDADE

Eu não conheço ninguém que já tenha sido consultada pelo IBOPE, mas conheço muitas pessoas que já foram assaltadas. Portanto, a possibilidade de ser assaltado é muito maior do que ser consultado?

Helga Szmuk helgasz@uol.com.br

Florianópolis

____________________

QUEIMADAS

Em face da extensão do território e do alto índice de queimadas

nas áreas florestais, a exemplo de outros países, e ao alto custo de helicópteros, o Brasil deveria adotar a aeronave CANADIAR .

Seu reservatório é volumoso e o abastecimemto se faz captando água em voo rasante

Paulo Vaz de Lima, engenheiro agrônomo avacanoeiro@hotmail.com

Limeira

____________________

DIA DA ÁRVORE

Lamentavelmente, nada temos a comemorar no seu dia, a não ser a tristeza de vermos o Brasil inteiro arder em chamas que já consumiram mais de 70% de nossas florestas e dos Parques Nacionais. Lamentavelmente, os governantes não estão preocupados com a sustentabilidade nem com nossa biodiversidade, onde os animais fogem na sua maioria para as cidades em busca de alimento e abrigo. Em pleno século 21, o fogo é utilizado para a renovaçao das pastagens e a derrubada das florestas para o plantio de soja, hoje uma suposta commodity, amanhã um passivo de perpetualidade. Pudemos constatar que, com aproximadamente 70 mil focos de incêndios em todo Brasil no mês de agosto, o que vimos foi a umidade relativa do ar chegar a 15% nas grandes cidades e que a OMS recomenda o mínimo de 60%. Nas grandes cidades também nossas árvores sofrem com a ação dos maus administradores, pela decapitação e a ação das motosserras, seus caules e raízes são asfixiados pelo cimento e asfalto na selva de pedra, não tendo espaço para crescer.

O geógrafo Jared Diamond, em seu livro "Colapso", citou que a última civilização a desaparecer da face da Terra, os maias, que pereceram porque esgotaram seus recursos naturais. Hoje o ser humano segue o mesmo caminho, já utilizamos 135% dos recursos naturais, e o que é pior será a escassez da água, sem árvores, que são as grandes catalizadoras dos recursos hidricos. Pobres da nossa biodiversidade e das gerações futuras, vítimas da ganância e do lucro imediato do próprio ser humano e dos maus governantes.

Com tristeza,

Jose Pedro Naisser, ecologista jpnaisser@brturbo.com.br

Curitiba

____________________