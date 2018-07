Cartas - 22/05/2011

O ministro e a professora

Notícias das mais comentadas na semana passada, o rápido enriquecimento do ministro Antônio Palocci, com o faturamento astronômico de sua empresa em ano eleitoral, e o caso da professora Amanda Gurgel, do Rio Grande do Norte, que sem intenção de fazer política analisou a situação da educação no Brasil, sem constrangimento algum e com poucas palavras, têm muita relação. O País, que se diz grandioso e pretende ser um líder mundial, não tem estrutura para oferecer a seus jovens cidadãos uma vida futura decente. E não há, na verdade, nenhuma intenção de fazê-lo, pois isso proporcionaria uma vida inteligente a pessoas que, como agora estão, só se vão preocupar com a própria sobrevivência e nada mais. Grandes empresas usam os serviços de "consultores" que conseguem abrir caminhos propositalmente complicados. E para faturar muito pagam regiamente por isso. Não há nenhuma dúvida: o País não terá nunca cidadãos de primeira classe com o tipo de mentalidade que temos. E os políticos, de todos os partidos, não querem de fato que os brasileiros se desenvolvam intelectualmente, pois não sobreviveriam.

MARIA TEREZA MURRAY

terezamurray@hotmail.com

São Paulo

Avante, Amanda!

Justíssimo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo: "Aumento de patrimônio não é crime". Considero absolutamente normal multiplicar por 20, em quatro anos, qualquer patrimônio neste país. E acredito mesmo que a professora Amanda Gurgel, citada por Dora Kramer em Uma foto do Brasil (20/5, A6), só não está em situação semelhante por não ter descoberto, até agora, o caminho das pedras da consultoria...

DOCA RAMOS MELLO

ddramosmello@uol.com.br

São Sebastião

No MEC, já

Sugestão à presidente Dilma Rousseff: nomeie a professora Amanda Gurgel ministra da Educação, imediatamente. Chega de incompetentes em seu governo!

LEILA E. LEITÃO

São Paulo

O avesso do avesso

Palocci disse que rescindiu todos os contratos antes de assumir o Ministério e houve ingresso de volume considerável de recursos no caixa da empresa. Perguntar não ofende: se todos os que rescindem contratos são os que pagam multas pela rescisão, como ele conseguiu o inverso? Seriam estatais, que não podem "aparecer"?

MARIA ANTONIETA VIDIGAL MILANESI, empresária

milanesiriopreto@yahoo.com.br

São José do Rio Preto

Sigilo

Se os clientes que fizeram a multiplicação dos bens de Palocci apelam para o sigilo, será porque também não terão como explicar pagamentos tão vultosos? Ou não terá origem legal o dinheiro pago?

CESARE MOROSINI

cesare@listasinternet.com.br

Guarulhos

O poderoso chefão

Qualquer semelhança não é mera coincidência. Palocci expôs a vida do caseiro Francenildo ao mundo e agora não quer revelar quem são seus clientes? Que segredos esse senhor conhece, a ponto de ter quase todos os Poderes a seus pés? De José Dirceu, passando por Lula, até Dilma, fez amigos e aliados fiéis. O prefeito Kassab será o próximo a dizer amém...?! Pelo visto, nos anos em que ficou fora do governo, Palocci soube fazer o seu lobby. Agora está colhendo os frutos, enquanto os brasileiros trabalham para sustentar a "quadrilha". Alea jacta est.

IZABEL AVALLONE

izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

E o cordão dos...

Aposto com quem quiser que o Kassab, que está louquinho para ser amigo do pessoal do PT e da presidenta, vai fazer, sim, parte da fila de blindagem do Palocci.

ALCYR CASCARDO

alcyrcascardo1@hotmail.com

São Paulo

Gota d''água

Talvez por ter sido a gota d"água, a revelação do rápido e exagerado enriquecimento de Palocci causou espécie, sobretudo quando se soube o valor dos imóveis adquiridos. A impunidade e a banalização da corrupção tomaram proporção tão grande que esses senhores nem sequer se preocupam em manter aparência condizente com a ideologia que apregoam. Se formos juntando tudo, desde o mensalão, passando pelo caso Bancoop e tantos episódios nebulosos do PT no poder, fica uma amarga sensação de que a melhora na economia, por si só, não será o suficiente para conferir dignidade à Nação. Temos de lutar, como sociedade, pela higienização dos costumes na vida pública, exigindo de todos os políticos padrões exemplares de conduta ética. Caso contrário, jamais entraremos no rol dos países desenvolvidos, que é um sonho tão acalentado por nós, brasileiros.

ELIANA FRANÇA LEME

efleme@terra.com.br

São Paulo

POLÍTICA EXTERNA

Honduras

Por favor, alguém me esclareça: ainda estamos "de mal" com Honduras ou o governo Dilma já cuidou de descartar o mico Zelaya?

ALBERTO FUTURO

carlos_futuro@viscondeitaborai.com.br

São Paulo

Extradição

O Brasil vai extraditar um ex-militar acusado de participar de massacre durante o regime militar na Argentina. Quer dizer, ex-militar pode ser extraditado, com o risco de pegar prisão perpétua? E ex-guerrilheiro ou ex-ativista, não?!

A. FERNANDO FERREIRA

rdseg@terra.com.br

São Paulo

ASSASSINATO NA USP

Polícia no câmpus

O pessoal que é contra a presença da polícia na USP devia responder criminalmente pela vida perdida do jovem assassinado. Pois eles fizeram de tudo para não haver polícia dentro da universidade e agora o que vemos são roubos, estupros e assassinatos. Esse pessoal diz que a presença da polícia é sinal de repressão. Mas e os bandidos circulando livremente pela Cidade Universitária são o quê, recreio?! Que a dor das vítimas leve à volta da ordem, com o policiamento ostensivo. Porque estudante de verdade tem medo é dos bandidos, não da polícia.

WALTER FRANCISCO BARROS

walterfbarros@yahoo.com.br

Araçatuba

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 1.316

TEMA DO DIA

Marcha da Maconha é proibida em São Paulo

Decisão do TJ enxerga no movimento o crime de indução ou instigação ao uso de drogas

"Se a maconha é proibida, por que permitir uma marcha? Os brasileiros não estão preparados para ter tal liberdade"

DOUGLAS LEONEL DE SOUZA

"É meio relativo, temos marchas de todos os tipos na cidade de São Paulo, mais uma não faria diferença!"

DANIEL CAMPOS FERREIRA

"Se você não consegue controlar o uso de drogas dentro de uma penitenciária, como controlar em uma sociedade livre?"

YURI MENEGUIN

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

ÉTICA DO PT

Na época que o sigilo bancário do caseiro foi quebrado ,o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Mattoso,acabou pagando o pato.Agora o mesmo Palocci compra um apartamento no valor de R$6,6 milhões mais um escritório por R$882 mil, é os petistas estão mudos ,quem diria que o partido que sempre cobrou ética na política , hoje assisti tudo isso de camarote.

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

LEGALIDADE

Perguntar não ofende: Pode um Deputado, no exercício de suas funções, manter uma Consultoria funcionando a pleno vapor durante seu mandato? É legal? Onde está a oposição de interesses?

Anibal E V. Fillip aniverofil@uol.com.br

Santos

NÃO BASTA SER HONESTO

Apreciei muito artigo do deputado João Melão (Palocci e a mulher de César, 20/5, A2), em mais este epísódio envolvendo o agora ministro da Casa Civil, lembrando personagens da história durante o império romano, muito bem ressaltando que ‘não basta ser honesto, é preciso demonstrar’. Assim, às altas esferas do nosso governo que se levantam em defesa, visível blindagem do Ministro da Casa Civil, só podemos aplicar mais um ditado popular que diz “quem usa , cuida!”.

João M. Jodas joao.jodas@terra.com.br

Santo André

JUSTIÇA

Nada como um dia depois do outro,enfim a justiça começa a realizar-se. Francenildo, o caseiro, teve a sua vida esquadrinhada de maneira arbitraria,mas inocentou-se comprovando a origem de míseros R$ 25.000. Já um dos responsáveis pela violação dos seus direitos,ora sob igual suspeita,mesmo blindado pelos seus êmulos,jamais conseguirá justificar valores na casa dos 6 dígitos.

Caio Augusto Bastos Lucchesi cblucchesi@yahoo.com.br

São Paulo

NEYMAR DOS NEGÓCIOS

O Fenômeno do enriquecimento do filho do presidente Lula , Fábio Luis Lula da Silva. Que depois que Lula ganhou a eleição estranhamente deixou de ser monitor no zoológico de São Paulo, com um salário de 600 reais por mês, para se tornar sócio de uma produtora, a Gamecorp, que, com um capital de apenas 100.000 reais, conseguiu fazer um negócio extraordinário: vendeu parte de suas ações à Telemar, a maior empresa de telefonia do país, por 5,2 milhões de reais. Lula ao ser perguntado sobre o fenomenal enriquecimento do filho comparou: "Porque deve haver um milhão de pais reclamando: por que meu filho não é o Ronaldinho? Porque não pode todo mundo ser o Ronaldinho". Só que com Ronaldinho, o gaúcho, desde os 11 anos quando era ainda apenas o irmão do Assis, todos já afirmavam esse garoto vai longe, todos sabemos que Ronaldinho chegou ao estrelato sem precisar da mão amiga de ninguém. Quem sabe se agora se perguntarem ao Lula sobre o enriquecimento do ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, ele não vai afirmar que o ministro é o Neymar do negócios. No Google e em outros sites da internet consta que o filho do Lula do Brasil e o ministro da casa civil ficaram ricos em curtíssimo tempo, e isso leva as pessoas a fazerem todo tipo de questionamento para saberem se é verdade ou não. Assim seria bom se houvesse uma investigação feita pela Receita Federal do país para desmentir ou confirmar. As pessoas tem razão de questionarem, e perguntarem faz parte do diálogo, e responder com explicações e esclarecimento é normal e útil, pois esclarece as dúvidas dos cidadãos. Existem pessoas que usam nomes de outras para abrirem contas bancárias ou esconderem riqueza, e ninguém pode afirmar se o Lulinha filho de um homem público como Lula e o ministro Palocci fizeram ou não isso, mas por estarem ligados por parentesco sanguíneo a um homem público e ter ocupado cargo no governo, é normal fazer tal questionamento quando suas riquezas brotam na internet. As informações na internet sobre o enriquecimento rápido do Lulinha e de Palocci, se forem mentiras, devem ser retiradas, se forem verdades devem ser explicadas.

Os eleitores não só precisam saber como também merecem saber.

Antônio Dias Neme antonio.neme@superig.com.br

São Paulo

O SUCESSO DE PALOCCI

Qualquer contador, mesmo recém formado, sabe que para uma empresa fazer um investimento de 7,5

milhões em imobilizado, precisa ter tido um faturamento de no minimo 15 milhões, pois paga sobre seu lucro líquido imposto de renda, CSLL, ISS e outros tributos e contribuições que comem pelo menos 50% do seu lucro. Além disso, a em presa deve ter custos operacionais que, por menores que seja, não deixam de atingir pelo menos 20% do faturamento. Assim, se esta república de bananas não estivesse tão

corrompida, bastaria examinar o balanço patrimonial, demonstrativo de resultados e declaração de imposto de renda da Projeto para saber da verdade sem ter de violar sigilo comercial de ninguém. Qualquer contador ou fiscal fazendário poderfia fazer isso sem problemas e mostrar a verdade, que poderia inocentar ou comprometer o ministro. Mas a banda podre da política nacional (quase todos os politicos) fica tentando desviar a atenção e insultar a inteligência do público com o "sigilo comercial dos clientes". Pobre Brasil, perdido na mão dos "salvadores" petistas e seus aliados corruptos.

Renato Pires repires@terra.com.br

Ribeirão Preto

BRASIL, QUINTAL DE RIBEIRÃO

A impressão que se tem é que Palocci achou que o Brasil fosse quintal de Ribeirão Preto, onde de origem pobre subiu na vida juntamente com sua carreira "política", fazendo seus primeiros grandes “negócios”. Deveria ter pedido consultoria ao Maluf e teria evitado a dor de cabeça de hoje.

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

DESGOVERNO

Segundo o IBGE no brasil boa parte das empresas tem vida útil de 6 meses, devido aos encargos sociais altissimo, impostos taxas e juros insuportavel, todas empresas abaixam as portas ou pedem concordata. Porém aparece o cara de pau do palocci com uma empresa de consultoria com faturamento em um ano de 160,0000,000,00 e a maior cara de pau dessa ''istoria'' é a dilma que tenta a todo custo defender um fora da lei. Até quando esses ratos do pt vão roer nosso dinheiro? Todos brasileiros deviam perder um minuto de seus tempos e voltar suas atençao para o estado de sao paulo, onde, se tiver tem uma minuria de corrupto, o progresso em todas as areas corre livrimente, aqui tem transporte publico de primeira em relaçao ao resto do país, segurança publica, aqui tem uma polícia militar de altissimo gabarito, trabalho nao falta para todos que aqui vivem, tudo isso porque temos um governo acima de qualquer suspeita, homems publicos de moral.Temos que mudar o comando do nosso país nas urnas, e mandar todos esses bandidos do pt para a penitenciárias.

Paulo Francisco Siqueira dos Santos paulosiqueirasantos@hotmail.com

Santa Rita do Passa Quatro

TERMINOLOGIA

Dilma espera que os ministros do PT mostrem "assertividade" na defesa de Palocci. A presidente deveria ser mais explícita sobre o seu desejo, pois fomos ao dicionário do mestre Aurélio para saber o significado do termo "assertividade" e lá consta o seguinte: verbete não encontrado. Dá para entender?

Francisco Zardetto fzardetto@uol.com.br

São Paulo

PARTIDO OU MÁFIA

Todas vezes que um componente dos governos petistas é apanhado num trambiques, como no caso Palocci, - e isso ocorre todos os dias - os demais têm um comportamento de "família mafiosa: saem todos em

defesa do outro mafioso denunciado.Na Itália, a operação mãos limpas. colocou um monte da "cosa nostra in galera"e, nos USA, onde a justiça lava e deixa as mãosdos criminosos sempre limpas,vários foram condenados. E aqui, na Banânia, as eis são feitas por políticos e o Judiciário só manda pender os três P.

Mário A. Dente dednte28@gmail.com

São Paulo

INFORME PUBLICITÁRIO

O médico Palocci tem a receita certa para rápido enriquecimento. Método sem contra indicação governamental. Marque já uma consulta e multiplique seu patrimônio por cinco, a cada ano.

Roberto Twiaschor rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

PALOCCI E KASSAB

O ilustre ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, aquele do casos do lixo em Ribeirão Preto - SP ( quando prefeito meteu as mãos pelos pés ) e Francenildo, quando Ministro da Fazenda ( era parte em reunião ultra-secretas ) de Lula, no presente procura esconder suas ilicitudes com acordos espúrios.Espero que o prefeito Kassab não se coloque a favor daqueles que no passado agiram contra todos e hoje agem contra os nossos bolsos!

Edivelton Tadeu Mendes etm_mblm@ig.com.br

São Paulo

E A MORAL, COMO FICA?

Antonio Palocci, vergonhosamente desmentido no caso do "caseiro", agora despudoradamente acobertado por seus "pares", não se acanha em ser "dedo duro"e mitômano. Mante-lo é uma afronta para o Brasil!

Celia Henriques Guercio Rodrigues celitar@hotmail.com

Avaré

FALTA DE EDUCAÇÃO

A imprensa brasileira não tem educação, mesmo. Se o Gilbertinho já falou que o caso estava encerrado, por que os jornais, revistas e blogs continuam a falar da riqueza súbita do Palocci? É caso encerrado, gente!

Paulo Magalhães magalha1960@bol.com.br

São Paulo

POLÍTICOS SUSPEITOS

Sr. ministro Palocci: preserve vossa blindagem e saia dessa. Para acabar, de vez, com essa polêmica e suspeita é só apresentar elementos probantes, convincentes e irrefutáveis. "Quem não deve não teme". Porém, como norma ou princípio de Direito, "Alegare et non probare" é o mesmo que "non alegare".

João Rochael jrochael@ibest.com.br

São Paulo

CASO PALOCCI

Sejamos justos com o PT: o melhor deles, não vale nada!

João José Rodrigues Martins jjrm@terra.com.br

São Paulo

PRIMEIRA CRISE

A primeira crise do governo Dilma, com o escândalo monetário do Palocci, é uma excelente oportunidade para a oposição apresentar suas lideranças, se é que elas existem. Aécio, Alckmin, Kassab e Serra: de que lado vocês ficam?

Gilberto Dib gilberto@dib.com.br

São Paulo

BLINDAGEM

Para evitar qualquer tipo de quebra do sigilo fiscal de sua empresa, Palocci acionou o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, para impedir que funcionários de escalões inferiores da administração deixem vazar informações sobre a consultoria (1ª pág. e A-4, A-6 e A-7). Quebrar o sigilo fiscal de pessoas do PSDB e parentes, na Receita Federal,

como aconteceu antes da eleição para presidente, pode. E, naquela ocasião, que eu saiba, ninguém telefonou para quem quer que seja, pedindo para não divulgarem informações. Até funcionário da Receita, em cidade de Minas, imprimiu declarações de renda de adversários. Quando se trata do PT, a tropa toda, incluindo ministros, deputados e senadores, saem a campo para blindarem o personagem que enriqueceu tão rapidamente em tão pouco tempo. Essa atitude chama mais ainda a atenção do público.

Alvaro Salvi alvarosalvi@hotmail.com

Santo André

ANTES E DEPOIS

No Brasil ou em qualquer país do mundo é impossível o controle da máquina administrativa do Estado, e desvios ou a má utilização de verbas pode ocorrer até na Dinamarca, Finlândia, Noruega. Mas no Brasil todos os limites da indecência, da tolerância, do cinismo foram ultrapassados e não temos mais um referencial que estabeleça um limite entre o lícito e o ilícito, o ilegal e o imoral. Após o mensalão e a admissão do caixa 2 do PT pelo ex-presidente Lula, os pagamentos em dólar para seu marqueteiro, estabeleceu-se um patamar de tolerância para desvios de verba, uso de caixa 2, uso da máquina pública em campanha política de forma descarada, uma "jurisprudência" com relação ao comportamento de políticos e administradores de bens públicos em que a referência foi tudo o que o ex-presidente Lula fez contando com o apoio de seus eleitores que sairiam as ruas, em caso de pedido de cassação de seu mandato, em defesa do símbolo maior da democracia que era um operário na Presidência, hoje, após oito anos um rico capitalista com altíssimos rendimentos como palestrante. Em resumo, não é preciso esforço algum para roubar estando no poder ou trabalhando no setor público. Repito a palavra, roubar, coisa de ladrão, gatuno, larápio, e a punição, para um desvio de R$ 10 milhões, o gatuno que se prepare, pois se for apanhado pagará no mínimo 20 cestas básicas. Aqui no meu país, meu Brasil, Brasil de Rui Barbosa, lei é coisa séria....

Luiz Ress Erdei gzero@zipmail.com.br

Osasco

CORRUPÇÃO, SEMPRE ELA

Empresas de "consultoria" de um grupo de ex-autoridades viraram passaporte para que alguns empresários façam fortunas no curto prazo. Baseada em informações privilegiadas pela proximidade com o governo, tráfego de influência e muito poder...Elas têm contribuído para uma concentração maior de renda nas mãos de pouquíssimos. Um bom exemplo é a do empresário Eike Batista que, em 2006, passou de mais um riquinho para ser o homem mais rico do Brasil e o 8º do mundo em menos de 4 anos. O sucesso dele veio depois que ele travou grande "amizade" pelo ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, que também tem uma empresa de "consultoria". A partir daí, as portas do poder de abriram para ele sem constrangimento. A Receita Federal até tentou analisar as firmas dele, mas foi acusada por algumas autoridades da época como "perseguição política" contra ele. Em seguida, a Receita Federal foi proibida de analisar uma empresa sem antes comunicar com antecedência. O Ministério Público Federal, o Congresso Nacional (não é o melhor, mas é o que temos) e a Sociedade precisam tratar a corrupção como prioridade. É preciso estudar a relação públlico-privada e protegê-la por lei da ganância cega de alguns, para que o Brasil possa ser uma Nação desenvolvida exercendo seu Estado de Direito Democrático na sua plenitude.

Maria Diniz malimarchesi@ibest.com.br

Rio de Janeiro

PALOCCI, O EMPRESÁRIO

O ministro Antonio Palocci é realmente fabuloso (adjetivo de fábula, história inventada) como empresário. É o único caso que conheço em que empresas de quaisquer tipos, partes contratantes, resolvem rescindir unilateralmente contratos assinados e, ao invés de serem oneradas pelas ditas rescisões, como é de praxe, acabam, ao contrário da lógica e do bom senso, sendo beneficiadas com o ingresso inexplicável de numerário em seus caixas. Palocci conseguiu esse milagre com suas consultorias. Tudo ocorrendo poucos dias antes dele assumir o ministério. Reforçando as dúvidas provocadas por essa incrível explicação, completa o ministro dizendo que seus ex-clientes estabeleceram cláusulas cobrando-lhe silêncio absoluto sobre documentos assinados, operações realizadas, pagamentos e/ou recebimentos feitos. Por isso, ele nada pode declarar a respeito; está contratualmente impedido. Quer evitar qualquer tipo de quebra ilegal do sigilo. Um homem público não pode manter segredo sobre suas atividades particulares ocorridas antes ou durante o seu mandato, sejam elas consideradas suspeitas ou insuspeitas. A desculpa do Palocci é original, mas é muito fraca, não se sustenta. Se ele, ao invés de Ministro, fosse sócio do Fernandinho Beiramar, com essa desculpa esfarrapada já estaria dormindo atrás dos grades, num presídio de segurança máxima, na cela ao lado do dito traficante. O povo brasileiro está pedindo uma explicação consistente e verdadeira do Sr. Ministro, caso pretenda ele continuar se dizendo homem probo e honesto.

Domingos Perocco Netto dperocco@ig.com.br

Itatiba

GOVERNO PODRE

É para admirar ainda não haver sobre o céu de Brasília , revoada de urubus atraídos pela carniça exalada da podridão do governo federal e Cambalacho Nacional.

Laércio Zannini arsene@uol.com.br

Garça

PALOCCI PARA O FMI

O FMI está sem seu presidente, já que Dominique Strauss-Kahn renunciou, devido ao escândalo em que está envolvido. Leio e vejo tantas especulações sobre quem o precederá, pois a Europa deseja que o cargo continue nas mãos de europeus.

Será que eles não sabem que temos um gênio da economia em terras tupuniquins? Palocci já para presidente do FMI! Rezando para que não investiguem seu passado lá em Brasilia,pois diferentemente do sr.Kahn, Palocci pelo que saibamos nunca atacou camareiras.

Agnes Eckermann agneseck@yahoo.com.br

Porto Feliz

PALOCCI

Para negócios escusos, a cláusula é de confidencialidade. Para fraudes contra o erário, segredo de Justiça. E la nave va.

Angelo Antonio Maglio rancholar@rancholarimoveis.com.br

Cotia

CONSULTORIAS...

Na época em que o presidente Lulla estava à procura de alguém que pudesse colocar no seu lugar, esquentando a cadeira durante os quatro anos que ele precisava ficar afastado, poucos foram os que entenderam o fato desse "laranja" não ter sido Antonio Palocci, então o único petista minimamente viável em termos eleitorais, principalmente depois que Zé Dirceu caiu em desgraça, ao ser flagrado protagonizando o Escândalo do Mensal. Agora, quando vem à tona todo esse imbróglio da fortuna de Palocci sendo multiplicada por 20, nos últimos 4 anos, vê-se claramente o motivo de Lulla ter tido a necessidade de buscar fora dos quadros tradicionais do PT, a sua sucessora, em uma escolha que até hoje não foi devidamente "digerida" por alguns "figurões" da legenda. Afinal, naquela ocasião, Antonio Palocci estava ocupado prestando milionárias consultorias, e não ia largar uma boquinha daquelas por conta de um papel de "pau mandado", tal como sabidamente seria o de quem viesse a ficar guardando o lugar de Lulla no Palácio do Planalto, até 2014. O mais estranho disso tudo é o fato de Palocci, que estava "indisponível" para o cargo de Presidente da República, ter ficado "disponível"para o cargo de Ministro Chefe da Casa Civil. Será que Palocci não quis ser presidente por conta da grande visibilidade do cargo, o que tornaria impossível que mantivesse ativo o seu "lucrativíssimo" esquema de consultorias? Tomara que no futuro não seja descoberto que, mesmo enquanto titular da Casa Civil da Presidência da República, Palocci tenha continuado dando umas "consultoriazinhas" para sua "seleta clientela"...

Júlio Ferreira julioferreira.net@gmail.com

Recife

O MULTIPLICADOR NO FMI

Considerando que está aberta a vaga, sugiro o nome de Antonio ‘o multiplicador’ Palocci para o cargo de Diretor Gerente do FMI, o qual, com sua fantástica e admirável capacidade empresarial, muito faria em prol dos países em dificuldades e das finanças mundiais.

Alcides Ferrari Neto ferrari@afn.eng.br

São Paulo

A CASA CIVIL E O BIGODE

Houve um tempo em que a honra valia um fio de bigode:- que o digam os barbudinhos lullopetistas.

A. Fernandes standyball@hotmail.com.br

São Paulo

ISS SECRETO

E agora, ministro? Se nada existe de errado, por que não divulgar as empresas que o contrataram para consultoria. Por que solicitar ao prefeito Kassab a não divulgação ou vazamento sobre o recolhimento do ISS pela Projeto? "A esposa de Cesar não basta ser honesta ele tem que parecer honesta".

Jose Roberto Marforio bobmarforio@gmail.com

São Paulo

ALOCCI EXPLICA

Estamos naquele dilema de quanto mais se mexe, mais fede. Agora os pagamentos ao Sr. Palocci foram feitos no final do ano, após a nomeação do "consultor" para ministro do governo. Parece que o pagamento não foi por "serviços prestados" mas por "serviços a prestar", o que no governo, faz completo sentido, possivelmente é um "pequeno adiantamento" apenas. Claro que se fosse Maluf, que hoje faz "parte aliada" do governo, a bandalheira teria que ter a ajuda da Interpol para ser "rastreada", e este "santo político" poderia ter assessorado o "aloprado petista". Parece que uma das empresas fatura 350 milhões por mes, e é clara que apenas "um milhãozinho" não faz diferença alguma, principalmente como investimento futuro. Por outro lado, 7 milhões "declarados" deveria ter recolhido 1,925 milhões de IRRF, porque afinal, o maior "sócio sem rotorno" de todo brasileiro, é o governo, e tudo fica em casa mesmo!!

Êta paisinho mais próximo das ditaduras africanhas do que do primeiro mundo acima do Equador!!

Ariovaldo Batista arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo

ENRIQUECIMENTO

Representa um verdadeiro escárnio para a população trabalhadora,pois,a fortuna dos nossos políticos.Em pouco tempo toneladas de dinheiro aparecem,e ainda dizem que não é preciso investigar a origem.Qualquer leigo sabe que se houver a incompatibilidade entre a receita e a despesa é caso de averiguação,tanto pela receita federal, Coaf, e demais entidades,além do Tribunal de Contas.A leniência não pode se tornar regra e a aptidão para o fogo amigo um sinal de imunidade. Essa operação de rastreamento e cruzamento de dados deve ter a participação da justiça eleitoral,do sigilo bancário,eletrônico e qualquer outra que possa prestigiar a sociedade indefesa.Enquanto milhões de brasileiros se sacrificam para ganhar honesta e dignamente suas vidas,com problemas de contas a pagar,uma minoria elitizada da política se permite ganhos sem origem,contratos de toda a espécie,e crescimento patrimonial incomum.Não é a to a que todos pretendem, algum dia entrar para a política pois assim pior do que está não ficará.

Yvette Kfouri Abrao abraoc@uol.com.br

São Paulo

BASE GOVERNISTA

Se faltarem mais ‘astros’ na base governista, basta a ‘presidenta’ averiguar no rol de criminosos das penitenciarias de segurança máxima...

L. Dutra l.dutradvogado@uol.com.br

Avaré

DEFESA DO MINISTRO

Se fosse em um país sério, a defesa vinda do próprio Ministro da Justiça em favor do Palocci valeria muito, pois viria de uma pessoa íntegra e com capacidade para servir no cargo. Aqui, o dito cujo é só mais um da “turminha” do próprio meliante que ganhou o cargo em um sorteio de palitinho. O PT é assim, infiltrou membros em todas as categorias, e da forma que as coisas andam o próximo ministro da economia será o Delúbio Soares. Quem nos defenderá desse pessoal que despreza as leis e ri das manifestações do povo e da imprensa? Alguém poderia lembrar-lhes que são nossos representantes e que nós pagamos seus salários?

Marcus Coltro marcuscoltro@hotmail.com

São Paulo

CONSULTORIA E BLINDAGEM

Os administradores e parlamentares, que consideram o Executivo, a Câmara e o Senado um centro de adestramento para atividades particulares a serem desenvolvidas depois da vida pública, não precisam se restringir a escritórios de consultorias ecléticas e não identificadas em relação a seus objetos precisos. Um ramo promissor é o das empresas de segurança e de blindagem, em relação às quais o Parlamento também se revela uma escola de excelência.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

JAQUELINE RORIZ

Em meio a tantas notícias de corrupção, fico com uma ponta de esperança ao saber que políticos ainda são investigados, o que me remete ao velho ditado da “justiça tarda, mas não falha”. Perder R$ 2 mil é o menor dos problemas da deputada Jaqueline Roriz, mas para mim, como uma futura cidadã (já que tenho 15 anos e ainda não posso exercer, de fato, minha cidadania) acho que o mínimo que ela pode fazer é ir a uma sessão da Câmara - ainda mais com um salário tão alto como esse. Ao que parece, R$2 mil não é motivo de preocupação, já que a referida deputada nem ao menos voltou dos EUA. Espero que ela esteja, ao menos, representando bem o nosso país.Fico na torcida pela investigação não só dela, mas de todos aqueles que estão envolvidos na corrupção brasileira. Sei que no mundo real isso é difícil, mas ainda sou jovem e sonho com um mundo melhor.

Vitória Vaz Guimarães vitoria.vg01@hotmail.com

São Paulo

LÁ E CÁ

Um morador nos Estados Unidos postou em blog de jornalista conhecido um comentário interessante: conta que tomou outro dia o trem de Washington para Nova York, e duas filas à sua frente estava o secretário do Tesouro (aqui seria o ministro da Fazenda), Timothy Geitner: "Ele não viajava de primeira classe (veio conosco, pobres mortais), não carregava comitiva, não tinha segurança aparente - só uma pessoa ao lado. Nas duas horas e meia da viagem, trabalhou o tempo todo no computador". Pois é: nem carro oficial, nem jatinho, nem equipe de assessores. Deve ser horrível viver num país tão pobre. Lá eles acham que menos é mais. Aqui, quanto mais melhor! Talvez concluam que o povão goste de luxo, e por este motivo estabanjam e ostentam, contando, claro, com a já tão conhecida impunidade e com a ingnorância da população que não cobra, não briga, não se sente espoliada, infelizmente.

Eliana França Leme efleme@terra.com.br

São Paulo

CASA INCIVILIZADA

O Planalto já chamou o "Mágico" Franklin Martins para ajudar a "presidenta" a resolver as façanhas de seu mais importante Ministro. Não há dúvidas, logo leremos na Imprensa, principalmente a de chapa branca, que alguém da oposição fez coisa muito feia, bem pior do que o milagre da multiplicação dos Reais de Pallocci. Eu se fosse Dilma mandaria desenterrar a caveira de burro que provavelmente se instalou nas paredes desse Ministério da Casa Incivilizada.

Leila E. Leitão leilaelston@uol.com.br

São Paulo

NA ONDA DO PALOCCI

Muita gente da nossa República está entrando de gaiato, e apoiando cegamente as mágicas arrecadatórias de Palocci. A começar pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que folga em dizer que a Coaf não alertou a PF sobre a compra de imóvel do ministro, como informa o Estadão de 20/05 – A7-. E o jornal confirma que tem gravado a conversa, e como fonte gente do primeiro escalão da equipe econômica. Quem sempre neste País tem tido toda a razão?! Lógico que a imprensa, principalmente nessa era do PT no poder... Agora o recém íntimo do Planalto, prefeito Kassab, promete colocar o pescoço a premio, porque garantiu ao Palocci que não vai permitir que os dados de ISS supostamente recolhido do mega faturamento do ministro, seja vazado para imprensa! É mais uma forma de subestimar a competência e celeridade dos nossos valorosos jornalistas... E por fim, é muita ingenuidade daqueles que acreditam que Antonio Palocci fez consultorias para garantir faturamento de mais de R$ 20 milhões, em 2010. Porque o ministro foi um dos principais coordenadores da campanha de Dilma, e não teria tempo para suposto trabalho extra, mesmo porque nem empregados têm a tal de Projeto... Ou seja, esta verba fabulosa que nem jogador de futebol arrecada num ano, certamente é sobra de campanha travestida da forma muito estranha em consultoria. Ou ainda, a tal história e prática comum no poder tupiniquim, do “ou dá ou desce”... Que faz dos empresários, que além de pagarem bilhões em impostos, e sem ter infra-estrutura mínima adequada para produzir ou escoar a produção, ainda precisam molhar a mão desta gente que não tem como prioridade o bem estar da sociedade. Só espero que a população brasileira não seja feita novamente de gaiato, pela ausência da oposição de da nossa justiça!

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

CORRUPÇÃO EM CAMPINAS

Isso que está acontecendo em Campinas e em outras cidades do interior paulista, posso afirmar que o (mau) exemplo vem de cima, lá do Planalto. E já faz tempo.

José Eduardo Victor je.victor@estadao.com.br

Jaú

AONDE VAI O BRASIL

Eu me pregunto aonde vai o Brasil. E incrivel o que esta acontecendo com a Segurança Publica , com a saúde. Quando LuLLa começou seus discursos la pelo 1977 falando de Reforma Agraria eu me perguntava ;será que não tem algueim dentro do sindicato que explique para elle do que esta falando? E hoye depois de tantos anos elle não fez nada pela Reforma Agraria nam fará.Elle uso ese tema e outros para chamar a atenção e criar seu perfil político. Quando foi deputado falava em 300 Picaretas elle trnsformou todos em Picaretas.

Loteó o Pais entre todos os Picaretas apoiandose na honestidade do PT cultivada durante 20 Anos ao fim mostrou facilmente que era um camaleão e camarão realmente no duplo sentido. Agora me pergunto que vai acontecer de aqui a 20 anos quando esse pessoal que estuda, que pensa que trabalha que produce em este pais e está morrendo nas mãos desses GERSSONS criados desde que LuLLa començou com seus discursos de Direitos Universais,que vai acontecer com o pais ; quando esse pessoal que mata será que ficara realmente porque quemde foiproduz hoye estará ja evelhecido e longe da produção. Onde esta o dinheiro arrecadado onde foi , com que esta , onde esta ,porque não esta nos lugares necessarios para o pais desenvolver. Realmente estou desapontado ,vim para o Brasil para ajudar o Brasil Potencia eu vejo que perdia a vida escutando esse mau carater que só perjudicou o Brasil durante 30 anos e seu projeto deu certo para elle, porque que acreditou só foi perjudicado pele sua politica do contra não deixó governar FHC e ainda se benefició do que elle plantou e ainda beneficiose com a herança bendita que recebeu. É lametável.

Washington Botella Estoyanoff wash.bot@uol.com.br

São Paulo

LÁ NÃO TEM?

No Maranhão não tem hospital ou atendimento médico a altura das nossas "autoridades", só serve para o povão, e deve ser dos piores. No Estado com o pior IDH (Índice de Dsenvolvimento Humano) do país, o que se esperar? Foi por isso que o 2º suplente do senador Edison Lobão (atual ministro de minas e energia), o seu filho que leva o mesmo nome, após ter se envolvido em acidente na rodovia MA-202, nas proximidades de Paço do Lumiar, região metropolitana de São Luís, capital do Maranhão, na última quinta-feira (12.05), levado para o hospital local, foi submetido a algumas cirurgias. Mas domingo (15.05) já foi transferido para São Paulo e internado em hospital referência da América do Sul - quem pode, pode -, digno das nossas "autoridades", lá não tem? O atendimento médico e a educação no país só serão bons, quando os nossos políticos e seus familiares, forem obrigados a usar os hospitais públicos (SUS), e seus filhos as Escolas públicas. Resta apurar as responsabilidades pelo acidente, ou "ainda" não podem ser divulgadas?

M. Teresa Amaral mteresa0409@estadao.com.br

São Paulo

CARTÃO DO SUS

Conforme jornal o Estado noticiou em 3/5/2011, o Ministério da Saúde está tentando introduzir o cartão SUS há décadas. Sua estimativa de gastos estava previsto um gasto de R$ 610 milhões. Doze anos depois já gastou R$ 397 milhões sem nenhum resultado. Nova tentativa certamente vai dobrar os gastos, previsão com parcimônia. De acordo com a lei, todos os indivíduos residentes no Brasil , tem direitos aos benefícios do SUS. Assim sendo qual seria a finalidade do cartão do SUS. Até os indigentes tem direito ao SUS. Os que estão com os males da saúde, necessitam de remédio e consultas. Os que estão sadios, detesta frequentar o SUS. Então para que cartão SUS?

Mamor Sato mmmsato@hotmail.com

São Paulo

O PAÍS APODRECEU

"Nunca antes nesse país", se viu tanta corrupção. As manchetes dos jornais dão náuseas em qualquer cidadão que tenha um mínimo de moral, ética e não seja parte dessas quadrilhas. O ministro da Justiça acaba de dizer que "aumento patrimonial não é crime". Isso não precisava ser dito, todos nós sabemos. Eu com muito trabalho, aumentei meu patrimônio nos últimos quatro anos em 25% e até me considero herói. O ministro em questão, no mesmo período, aumentou o patromônio dele em 2.000%. Vejam que eu estou falando em percentuais. Um milagre que se verdadeiro merece canonizá-lo, caso contrário resultaria cadeia em um país sério, onde um ministro da Justiça, no atual contexto, jamais faria tão cínica declaração pública sem que fosse destituído imediatamente do cargo. Outra manchete nauseante: ministro pede ao prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que preserve o sigilo fiscal da Projeto. Em outra palavras, está convocando o prefeito para fazer parte da quadrilha.

Humberto de Luna Freire Filho hlffilho@gmail.com

São Paulo

DEVERES NÃO CUMPRIDOS

Saúde, educação e segurança estão entre os principais deveres do Estado para com o povo. No entanto, não estão cumprindo com este dever. É preciso dar a devida atenção para estas necessidades básicas, muito mais importan te do que Belo Monte, pré-sal, Copa 2014, Olimpída 2016, preenchimentos de cargos eleições e etc. Soluções, já.

W. Marcon w.marcon@bol.com.br

São Paulo

ACIONISTAS COBRAM ESTATAL

Se a Petrobrás foi realmente cobrada diretamente por acionistas e investidores por não ter repassado ao diesel e gasolina a alta do barril de petróleo, no primeiro trimestre desse ano, resta identificar esses patriotas avaros.

Sergio S. de Oliveira marisanatali@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

QUEDA DE BRAÇO FEDERAL NA AMAZÔNIA AZUL

A atual queda de braço federal entre a Petrobrás e a Receita Federal, em torno do pagamento ou não de IR de embarcações e plataformas fretadas no exterior para exploração de petróleo na Amazônia Azul, o mar que nos pertence, é emblemática. Prova como há necessidade que as autoridades governamentais do Poder Executivo encontrem um denominador comum para tais divergências fiscais, sob pena de transferirem como está ocorrendo atualmente, para o Poder Judiciário a solução de tal pendenga.

José de Anchieta Nobre de Almeida josedalmeida@globo.com

Rio de Janeiro

COLAR DE ALGEMAS

A reportagem que apareceu em todo os jornais do policial civil do Rio que transformou um instrumento de trabalho em adorno "colar de algemas" bem demonstra o seu desequibrio psicotico, esquecendo este, dos principios da etica, de exercer a profissão de policial com probidade, discrição e moderação como manda a Lei.

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho arluolf@hotmail.com

Itapeva

ENCONTRADAS!

Está esclarecida finalmente a falta de algemas na polícia carioca, pois um único agente apareceu numa foto com 2 colares contendo mais de 30 peças cruzadas no pescoço.

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

‘Motoqueiros’

Os, assim chamados, "motoqueiros" não satisfeitos só de praticarem as conhecidissimas barbaridades no transito, acabam de decretar que podem transitar leves e soltos pela contra-mão em pistas de duas mãos, sem nenhuma preocupação com a segurança deles e dos motoristas, que ,no caso, estão no sentido contrário. Dessa forma, estão no caminho certo para "melhorarem" a media de 35 mortos mensalmente, recentemente divulgada.

Geraldo Alaécio Galo ggalo10@terra.com.br

Guarulhos

PEGADINHA DOS TAXIS

As corridas dos taxis de Congonhas sempre foram tabeladas. Pagava-se no balcão do aeroporto, entregava-se o talão ao motorista, e pronto. A novidade, agora, é que esse critério só vale para corridas dentro do município de São Paulo. Para quem tem a infelicidade de ir para a chamada Grande São Paulo, há um aviso na parede, informando que a corrida será cobrada pelo taxímetro. Cai no conto. Vim para Alphaville e os 76 reais do taxímetro converteram-se em 120 reais por ser uma corrida para outro município. Pode até estar nas normas do Detran ou do órgão público que controla esse serviço. Mas não há aviso prévio. É pura pegadinha. Os espertalhões devem ter descoberto uma forma legal de extorquir a clientela. Na ida para Congonhas, o taxi de Alphaville cobrou 85 reais. Se eu pedir para esse mesmo taxi ir me buscar no retorno, ele será trucidado pela polícia de trânsito, o tempo todo de plantão, conivente com os abusos cometidos pela quadrilha que se apossou daquela mina de ouro. É preciso ficar esperto. Sempre pronto para descobrir qual será o próximo ataque ao seu bolso.

José Carlos Stabel josecarlos@stabel.com

Barueri

INGRESSOS SOBEM 152% EM SETE ANOS

Como se não bastasse às questões referentes à segurança e o transporte dos torcedores, inclusive sem metrô após a meia-noite, o futebol no horário do Show da Madrugada e da sessão Coruja, será cada vez mais um espetáculo proibido de assisti-lo, tendo em vista o “espetáculo do crescimento dos preços dos ingressos”, que está pela hora da morte, superior a 150% em sete anos. Pior para os torcedores diferenciados como eu. Que Deus nos acuda, se ele ainda for brasileiro!

Vanderlei Zanetti vanzanetti@uol.com.br

São Paulo