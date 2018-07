Cartas - 22/07/2011

Só faltava essa!

Depois de ganhar R$ 420 milhões do prefeito Gilberto Kassab para a construção do Itaquerão, fomos surpreendidos com a notícia de que o sr. Geraldo Alckmin, governador do Estado, vai enterrar lá, para completar a lotação exigida pela Fifa para a abertura da Copa de 2014, algo em torno de R$ 70 milhões, a preços de hoje, que certamente chegarão ao dobro, depois de garantir à população paulista que não haveria dinheiro público em estádio particular. Acho que está na hora de o Ministério Público acordar e entrar com ação determinando que nossos governantes devolvam aos cofres públicos esse "nosso" dinheiro, que eles insistem em gastar da forma mais absurda possível.

MAURÍCIO LIMA

mapeli@uol.com.br

São Paulo

________________________________________

Custo do estádio do Timão

Parece que o problema da "grana" foi solucionado. A Prefeitura cedeu o terreno e mais R$ 420 milhões ao Coringão. O BNDES vai entrar com mais R$ 400 milhões. Se não conseguirem construir um estádio desta vez, nunca mais. E, se construírem, que seja para a abertura da Copa mesmo, pois ajuda é o que não está faltando. Falando em Copa, estão construindo um novo estádio na Europa, para a Eurocopa de 2016 (as obras já foram iniciadas), e o contrato assinado, sem direito a reajustes, no nosso dinheiro, é de R$ 320 milhões. Sabe-se que a mão de obra na Europa é muito mais cara que no Brasil e que esse estádio será para 80 mil espectadores. Qual é a diferença, para o estádio de Itaquera ter um custo tão elevado? Ah... A remoção dos tubos da Petrobrás, certamente.

CARLOS E. BARROS RODRIGUES

ceb.rodrigues@hotmail.com

São Paulo

________________________________________

Créditos

Devemos dar os devidos créditos a quem está ajudando o Corinthians a ter o seu estádio. Em setembro de 2009 o Ronaldo, após visita ao então presidente Lula, disse que a maior autoridade do País estava falando com as empreiteiras para ajudarem o clube. Isso se confirma agora, com o esforço que uma delas está fazendo para construir o Itaquerão sem ter garantias de ressarcimento!

MARCOS DE LUCA ROTHEN

marcosrothen@hotmail.com

Goiânia

________________________________________

Isenção de impostos

O prefeito Kassab assinou isenção fiscal para o Itaquerão e Andrés Sánchez chorou. A meu ver, quem deveria chorar é quem paga tantos impostos em nosso país, até porque, com essa isenção, Kassab sabe de que couro vai tirar as correias.

VIRGÍLIO MELHADO PASSONI

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

________________________________________

Quem vai pagar

Eu sei de onde Kassab vai tirar o dinheiro para cobrir a isenção ao malfadado estádio corintiano e sua máfia: das inúmeras multas aplicadas aos motoristas por causa dos novos radares ultramodernos, aos que entrarem nas faixas de pedestres, etc. Porém os motoqueiros irresponsáveis que passam sinais vermelhos, andam nas calçadas, passam em lombadas eletrônicas acima da velocidade permitida, etc., com certeza, e com o beneplácito da CET e de Kassab, continuarão impunes! O prefeito sabe bem que há outras prioridades em São Paulo, como asfaltamento de vias, creches, saúde, que está decrépita, educação municipal, que é uma vergonha, limpeza pública - para termos verdadeiramente uma cidade limpa falta muito. Jogar para a torcida não vai trazer-lhe votos! Politicamente, Kassab está acabado. Sua traição a quem lhe deu a mão (Serra e PSDB), para agora se aliar ao PT de Dilma e Lulla, não vai passar em branco, terá um alto custo político e todos se vão lembrar de quem foi aliado de Maluf e Pitta e está sendo mau administrador, o pior prefeito que São Paulo jamais teve. Nunca se viu tal desleixo na administração municipal, basta ver o estado em que se encontra a cidade: maltratada, suja, mal iluminada, perigosa, ou seja, um caos total. E Kassab ainda quer candidatar-se ao governo do nosso Estado. Faz-me rir...

BORIS BECKER

borisbecker@uol.com.br

São Paulo

________________________________________

TRANSPORTES

Mão no fogo

Kassab diz que põe a mão no fogo pela família Branco (referindo-se aos contratos com a Prefeitura de uma empresa que pertence à prima do secretário municipal de Transportes, Marcelo Cardinale Branco). Tomara que Kassab entenda que pôr a mão no fogo vai muito além de exemplos anteriores, já que Maluf também prestou igual generosidade a Celso Pitta e, pelo que se viu, nenhum dos dois conseguiu aprender nada...

PIERRE MAGALHÃES

pierre.magalhaes@ibest.com.br

São Bernardo do Campo

________________________________________

Situação normal?

Enquanto as estradas federais estão em petição de miséria e as ruas das principais cidades, esburacadas, assistimos aos mais diversos escândalos, como os recentes no Ministério dos Transportes, e o ministro justifica ser "quase impossível" que não haja problemas no Dnit. Já o secretário municipal de Transportes de São Paulo alega que é uma "situação normal" contratar a empresa de sua prima. Perguntar não ofende: é "impossível" fazer um trabalho decente na área de transportes no País ou será sempre uma "situação normal" ter de se acostumar com buracos, má conservação e ainda pagar pedágio caro?

ROBERTO SARAIVA ROMERA

roberto.saraiva@zf.com

São Bernardo do Campo

________________________________________

CORRUPÇÃO

Chantagem

Depois das demissões no Dnit, o PR agora manda um recado bem claro à presidenta Dilma: deixe-nos continuar roubando em paz ou não terá mais o nosso apoio.

FILADELFO BARBOSA DA CUNHA

filabcunha@hotmail.com

São José dos Campos

________________________________________

Dedetização no PR

Já com muito atraso, a presidente resolveu limpar a área do Dnit, cortando cabeças e - por que não dizer? - os membros de uma malta de espertalhões profissionais desse partido minúsculo. Ao sentirem a higienização, parlamentares e aspones gritam que a presidente está "mexendo com fogo", mas, na verdade, ela está é mexendo com gente indigna de ter cargos públicos, com representantes do naipe de Valdemar Costa Neto, cujo currículo não o recomenda. Esperamos que a dedetização continue, pois o que não falta são ratos e outros roedores do erário. Basta, não aguentamos mais!

JOÃO BATISTA PAZINATO NETO

pazinato51@hotmail.com

Barueri

________________________________________

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 1.672

TEMA DO DIA

Pagot constrói casa de R$ 2,5 mi no MT

Ex-comandante do Dnit ergue imóvel de 614 metros quadrados e três andares em Cuiabá

"Será que os poderes constituídos não têm meios de combater vigorosamente essa impunidade?"

VICTOR GARCIA

"É mais do que hora de medidas realmente severas contra esses espertalhões assaltos aos cofres públicos."

JOAQUIM CARLOS SILVA

"Como é fácil enriquecer, mudar de status econômico nas altas esferas de cargos públicos."

LUCIO GIGLIO

________________________________________

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Doa a quem doer, a grande verdade é que, se não fosse a denúncia da revista Veja, o Ministério dos Transportes teria sido mantido intocado, como o foi durante anos de governo Lula e um semestre do governo Dilma. A presidente somente agiu por não ter outra saída. Por essa razão, temo que dentro em breve propostas e ações para amordaçar a imprensa, como ocorreu com o Estado no caso da operação Boi-Barrica, venham a recrudescer. A liberdade de informar corre sério risco.

Flávio José Rodrigues de Aguiar rsd100936@terra.com.br

Resende (RJ)

____________________________________________

DILMA X LULA, UM CHOQUE DE ESTILOS

Até quando Dilma aguenta? Não votei nela, mas confesso que estou espantado com a forma pela qual a presidente está lidando com toda esta corrupção que tomou conta do Ministério dos Transportes. Alguns dizem que ela está jogando para a arquibancada. Não creio. Mas se tiver enganando a plateia, não vai durar muito tempo, por uma simples razão: Dilma não é igual ao Lula, que foi criado no meio de pelegos e empresários oportunistas, onde aprendeu a costurar "acôrdos" nas esquinas ou dentro de botecos. O que tem que ser dito é que toda esta roubalheira cresceu como uma bola de neve no governo Lula. E o pior é que ele sempre disse em alto e bom som que nunca soube de nada. Em 2010, antes das eleições eu escrevi um comentário dizendo que se a Dilma fosse eleita o seu destino inevitável seria brigar com o Lula. Esta visita a simpática e querida mãe de Caetano Veloso, foi a maneira que o Lula escolheu para dizer a todos que ele está vivo, e vai voltar com força total. A grande verdade é que o Lula, nos oito anos de governo, deve ter feito um acôrdo com os oportunistas do Congresso Nacional, mais ou menos assim: livre trânsito para as negociatas nos ministérios em troca da aprovação de todos os seus projetos rotulados como "sociais". Enquanto tudo isso aontece, a oposição continua escondida, enganando alguns poucos com coisinhas pequenas. Se os oposicionistas não se aprofundarem no que realmente está acontecendo na vida política do país, e pode acontecer, estejam certos de que em 2014, no Estádio do Corintians lá em São Paulo, o Lula estará sendo ovacionado pelo povo como o canditato a presidência com 80% das intenções de voto.

Wilson Gordon Parker wgparker@oi.com.br

Nova Friburgo (RJ)

____________________________________________

DA SÉRIE - MAIS UM

Ainda nem bem a presidente Dilma está conseguindo identificar grande parte dos responsáveis das infindáveis falcatruas no Ministério dos Transportes, não é que surge mais uma...Agora no Ministério do Turismo, cujo ministro é indicação do tetrapresidente do senado e com antecedentes desabonadores. Trata-se de apenas um repasse de R$52 Milhões, "coisa" pequena não acham? Resta-nos aguardar a apuração dos responsáveis, o afastamento dos envolvidos e a devolução dos valores desviados. Até o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), diz que está havendo uma crise de "denuncismo" no país, ainda bem, ou é ruim? Foi o que o PT mais fez quando oposição, na ocasião não havia casos tão graves, como os confirmados durante e pós gestão do ex-presidente, reclamar do que? É preciso e é muito bom que sejam denunciados os corruPTos e "tradicionais" bandidos que devem ser extirpados do atual governo, doa a quem doer, caso contrário, esse governo não chegará em 2014. O dinheiro público deve ser respeitado a qualquer custo. Quem será o próximo?

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

____________________________________________

QUE RAINHA SOU EU?

Os assessores de Dilma Rousseff, passam-lhe informações que o seu governo está uma maravilha. Bolinho pra cá, jantar pra lá e assim a banda vai passando numa boa. Uma sugestão à Presidente Dilma: ao invés de ouvir seus ministros bajuladores, leia diariamente o jornal Estadão, que traduz à luz da verdade e a senhora estará a par do que ocorre em seus ministérios. Ou a senhora tem azia quando lê jornais, como seu padrinho?

Edward Brunieri patricia@epimaster.com.br

São Paulo

____________________________________________

O PREÇO DA CONTA

A sustentação no Congresso de que a presidente Dilma precisa, foi construída anteriormente por seu antecessor, Lula, que em nome da governabilidade, instituiu a licença para roubar. Para isso partidos interessados em "boquinhas" aderiram ao projeto de poder petista. Com a saída de Lula, a presidente enfrenta diversos esquemas de corrupção. O mais visível é o ministério dos Transportes, mas nada impede que seja feita uma devassa nos demais ministérios. Esperar que o governo tome essa decisão é querer milagre, pois não fosse o trabalho incansável da imprensa, a corrupção que grassa os setores do governo federal ficariam encobertos. Por isso a imprensa incomoda tanto, em especial, aquele que mais a ataca e agride por ver que seu plano corre o risco de virar refém dos partidos aliados. Lula sabia do risco e apostou. Aos brasileiros caberá o pagamento da conta.

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

____________________________________________

MINISTÉRIO E SECRETARIA

Será que a faxina que a presidente Dilma está fazendo no Ministério dos Transportes em Brasília não poderia ser transportada para São Paulo, para que o prefeito Kassab também a pratique na Secretaria dos Transportes da capital, como obra saneadora das mazelas que estão sendo feitas nela? Será que o substantivo transporte na denominação dos serviços da administração pública está sendo estigmatizado com chagas que denigram sua finalidade, como está acontecendo agora no âmbito federal e municipal, por gestores e que tais, que deveriam estar vendo o sol quadrado no fundo das prisões e condenados a devolver aos cofres públicos o que abocanharam? Até quando o "damnum ex delicto" o dano resultante de delito ficará impune? Só a demissão do cargo não basta.

Antonio Brandileone abrandileone@uol.com.br

Assis

____________________________________________

SOPA APODRECIDA

Ao tentar combater a corrupção, a Presidente Dilma estará mexendo com a genética do PT. O que vai ser ótimo! A Dilma fará aquilo que a incompetente oposição não fez, deflagrará uma retaliação mútua entre os corruptos inconformados com a perda de suas benesses! Isto porque, são pessoas sem princípios, só com interesses! A menos que ela recue e se dilua na sopa apodrecida.

Eugênio José Alati eugeniojosealati@yahoo.com.br

Campinas

____________________________________________

HERANÇA BENDITA

Uma perguntinha à D.Dilma:Na herança bendita encontrada no espólio do "Cara" estão inclusos os vermes imundos do criatório do nefasto Valdemar Costa Neto?

Walter Duarte duartecont@globo.com

São Caetano do Sul

____________________________________________

COALIZÃO

O governo de coalizão instalado pelo PT no Congresso e que tem servido como um providencial sombreiro protetor do nunca jamais visto assalto aos cofres públicos que esse país já assistiu, se estende também na presidência. Há uma nítida coalizão entre Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva quanto a desgovernança do Brasil. Usurpando as prerrogativas da chefe do executivo, a exemplo da campanha eleitoral de 2010, o ex-presidente viaja usando transporte oficial, e sai Brasil

afora, inaugurando obras que não pode inaugurar. Enquanto isso, a presidente vai embalando a herança de gatunagem a que se encontra refém, cumprindo a sua missão de governanta de um cargo que guarda não se sabe até quando e que Lula já iniciou no que se pode chamar de maratona do retorno. ''Quosque tandem'', diria Cícero.

Jair Gomes Coelho jairgcoelho@gmail.com

Vassouras (RJ)

____________________________________________

AJUSTANDO A CASA

O ministro da Pasta disse que as demissões no Ministério dos Transportes é só um ajuste. Com menos de sete meses do governo Dilma,só nesse Ministério foram demitidos mais de 20. Que raio de ajuste é esse?

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

____________________________________________

FAXINA

A conivente "Herança Maldita" deixada por Lula na área de "Transporte" está obrigando a Presidente Dilma realizar uma faxina nos ocupantes de cargos estratégicos. Porém, o importante é que o dinheiro da corrupção seja devolvido e os homens de "colarinho branco" exemplarmente punidos. O Brasil precisa deixar de ser o paraiso da impunidade.

Luiz Bianchi luizbianchi@uol.com.br

São Paulo

____________________________________________

REGIME DE GOVERNO

Dentre os regimes de governo conhecidos os piores são os totalitários como foram os governos da União Soviética, comunista, Alemanha nazista na era Hitler, o regime cubano de Fidel Castro, até hoje, o chavista, na corda bamba com Chávez doente, e temos o Brasil de hoje, que pode ser chamado de presidencialista ou lulista, que é o governo de facto hoje no Brasil. O Estado cresceu demais, como um tumor, sufocando todos os poderes, principalmente o Judiciário, refém de uma Constituição totalmente moldada e adequada a este tipo de governo: o que rouba e deixa roubar, com o devido pagamento da comissão, o por fora oficializado que só é denunciado quando não se chega a um acordo na partilha ou quando as evidências são tão claras que acabam na mídia. Os grandes financiadores de campanha descobriram o filão de ouro recheado de diamantes que foram o PAC 1 e 2, programa para todos ganharem o que nunca antes neste país foi possível, bilhões e mais bilhões transformando os milhões de antigamente em trocados. Quem vai apoiar e financiar uma oposição que é contra o trem bala, projeto que pode chegar a 60 ou 70 bilhões? É dinheiro demais e o que será desviado, 10 a 20% compensam todos os gastos com o financiamento da reeleição de Dilma ou a volta de Lula. O Brasil, com a eleição de Lula, perdeu o rumo, perdeu a noção do certo ou errado, tudo passou a ser tolerado pois era um governo de um humilde metalúrgico para o povo, bonito de se imaginar mas na prática um governo voltado para os companheiros que sem o mínimo de pudor se lambuzaram na lama da corrupção para fazer o pé de meia de várias gerações. Idealismo? Isso é coisa de babaca, os antigos guerrilheiros hoje são capitalistas selvagens movidos apenas pelo dinheiro. Quem os colocou no poder? O povo... Quem pode tirar? Nada e ninguém, pois o Estado é grande demais para se submeter a vontade popular. Perdemos...

Luiz Ress Erdei gzero@zipmail.com.br

Osasco

____________________________________________

UM MALTA NO DNIT

Magno Malta, Senador pelo PR , evangélico e campeão na luta contra a pedofilia, o que lhe rendeu uma excelente exposição na mídia em função da CPI da Pedofilia principalmente no programa de José Luiz Datena, infelizmente é fraco diante das tentações políticas: usando de seu cargo e influência de Senador, emplacou seu irmão Maurício Malta no Dnit, onde ele, no comando da Assessoria Parlamentar deste órgão, é apontado como lobista do PR e do próprio irmão senador na definição de projetos e contratação de empresas para tocar obras no órgão. Como se vê, o escândalo no Ministério dos Transportes e seus desdobramentos no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) está apenas "nos entretantos", e pelo visto ainda vai pipocar muita novidade antes de chegar "nos finalmente". Uma maneira de parar esse "pipoco" é Dilma tirar de uma vez o Ministério das mãos do PR, demitindo o ministro Passos e ponto final.

Mara Montezuma Assaf montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo

____________________________________________

ANTRO DE CORRUPÇÃO

Desde que tomou posse em janeiro, a presidente Dilma Rousseff queria fazer uma faxina geral no ministério dos transportes, seu plano era efetivar o então titular interino Paulo Sérgio Passos. Secretário executivo na pasta dos transportes há sete anos, queria substituir o ministro licenciado para concorrer ao governo do Amazonas pelo PR. Dilma não teve êxito, e apoiado por Lula da Silva, Nascimento retornou a pasta e ai começou o calvário da presidente com denúncia de corrupção pipocando todo dia na imprensa que envolvia desde o ministro Alfredo Nascimento e outras dezenas de funcionários do (DNIT), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O primeiro escândalo de corrupção no atual governo eclodiu com a revelação de ilícito orquestrados pelo PR, Partido da República, com o superfaturamento de obras e cobrança de propina. Entre os envolvidos, além do chefe de gabinete de Nascimento e de um assessor, foram citados dois figurões da pasta, e uma dezena de outros que também já foram afastados pela presidente, que até aqui tem sido firme e forte na tentativa de acabar com o antro de corrupção incrustado na pasta dos transportes. O pior é saber que quem é o principal responsável por essa bandalheira toda no ministério do transporte é o eleitor. Foi através do caminhão de votos depositados em Francisco Everardo Oliveira Silva, "o palhaço tiririca" que ainda não subiu a tribuna para fazer o primeiro discurso, mas que foi através dos seus mais de 1,3 milhões de votos que ajudou a levar de volta a câmara federal o elemento como Valdemar Costa Neto, que indicou para o ministério dos transportes a maioria dessa gentalha, dessa corja de corruptos, e ladrões que tem atormentado a vida e o governo da presidente Dilma Rousseff. Como dizia o lendário e inesquecível Ulysses Guimarães (PMDB) o congresso nacional: "aqui há corruptos, criminosos, desonestos e também muita gente decente; o congresso é a cara do povo brasileiro que envia para cá seus representantes". Tiririca, efetivamente, é a cara dos debochados eleitores que o remetera a Brasília, além dele que é um babaca foram para Brasília também, uma corja de corruptos canalhas e ladrões do dinheiro público. To mentindo?

Turíbio Liberatto turibioliberatto@hotmail.com

São Caetano do Sul

____________________________________________

MINISTÉRIO DOS DESVIOS

O problema deste Ministério dos Transportes é que o pessoal colocado ali tem muita experiência em fazer desvios e nenhuma em fazer as coisas retas. Onde será que a Presidenta vai meter a colher agora? Será que a mídia já esgotou seu estoque de escândalos e envolvidos neles? Deve ter muita gente colocando as barbas de molho.

Odair Picciolli pedraseartes@suednet.com.br

Extrema (MG)

____________________________________________

LIBERDADE DE IMPRENSA

Não fosse o exercício patriótico da nossa imprensa, principalmente o Estadão a Folha e a revista Veja, e certamente não teríamos como saber de tanta falcatrua, tanta desonestidade dessa nefasta administração do PT e coadjuvada por esses partidos conectados ao Poder visando tão somente interesses pessoais dos seus mandatários. E o desconforto da Sra. Presidente que "fica triste quando vê coisa errada", poderia até se transformar em alegria e em reconhecimento, quando esse aparelhamento e esse viés ideológico implantado demagogicamente pelo seu antecessor, derem lugar a uma administração reconhecida pelo povo como séria e verdadeiramente democrática. Que o malfadado mensalão, não caia na prescrição e que o simples afastamento, a demissão e os pedidos de exoneração não fiquem sem a devida apreciação judicial.

Miguel de Souza miguel.dsz@gmail.com

Iguape

____________________________________________

TRISTE REALIDADE

A que ponto chegamos a presidente simplesmente fez o que seria básico demitindo aquela corja que compunha o Ministério dos Transportes e já a consideram uma eficiência. Tudo isso é em razão de compará-la ao governo anterior - se podemos considerar aquilo governo - em razão da curta memória do cidadão. Acorda gente, as responsabilidades dos nossos governantes vai muito além disso!

Laert Pinto Barbosa laert_barbosa@ig.com.br

Santos

____________________________________________

MANSÃO DE PAGOT

Construir uma mansão de R$ 2,5 milhões é uma farra com nosso dinheiro.

Cícero Sonsim c-sonsim@bol.com.br

Nova Londrina (PR)

____________________________________________

ERRATA

No ministério, onde se lê "Denit" leia-se "Demite".

A. Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

____________________________________________

CRISE

A crise no Ministério dos Transportes dá a impressão de que apenas um organismo público federal tem desvios de conduta de seus integrantes. E coincidentemente, surge mais um fato, ou seja, a divulgação de noticias de que a prima do Secretário dos Transportes de São Paulo quadruplicou alguns contratos de obras naquela Pasta, que subiram de sete milhões e meio para quarenta e oito milhões de reais em seis anos. Não se pode afirmar que houve manipulação ou ações incorretas, mas o fato precisa ser avaliado e mais, que dos resultados se faça ampla divulgação. E mais, efetivamente os segmentos sociais precisam criar mecanismos para um efetivo controle dessas situações, para evitar os desvios que farão falta ao Erário.

Uriel Villas Boas urielvillasboas@yahoo.com.br

Santos

____________________________________________

FECHAR PARA BALANÇO

Com nossas rodovias sucateadas e os novos projetos encalacrados, o princípio constitucional da moralidade pública, nesta altura dos acontecimentos, coloca-se à frente do princípio da eficiência, que com aquele deve compatibilizar-se. Destarte, é hora de cessar as medidas tópicas, as demissões a conta-gotas e as tensões que tudo isso acarreta à sociedade brasileira; e de fechar o Ministério para balanço, realizar uma ampla auditoria em todos seus órgãos e adotar uma medida saneadora definitiva.

Amadeu Garrido amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

____________________________________________

E O CHEFE NÃO PARTICIPAVA?

O caso do Ministério dos Transportes, em que todos "diretores" sabiam de tudo e pela lógica, participavam dos "ganhos", leva a ao seguinte raciocínio: Lula foi o mandante durante oito anos. Nesse período a roubalheira do dinheiro público correu solta; a carga tributária subiu e os serviços públicos depencaram. Para onde foi o dinheiro roubado via contratos de obras, publicidade, etc, de acordo com o script? Alguém acredita que o espertalhão "cappo", o mandante do esquema, haja concordado em ser excluido da partilha?

Mário A. Dente dente28@gmail.com

São Paulo

____________________________________________

FREIO PUXADO

O caso Dnit explica porque os assuntos de infraestrutura no Brasil andam com o freio puxado. Os homens públicos envolvidos primeiro se preocupam com seus interesses particulares e partidários, para depois ver se há espaço para tratar dos interesses públicos.

Francisco José Sidoti fransidoti@gmail.com

São Paulo

____________________________________________

NOVAS MANEIRAS DE ROUBAR

De certo tempo para cá deixei de escrever aos jornais sobre minhas indignações com nossos governantes. Mas agora a coisa ficou feia demais. A roubalheira se tornou uma instituição e nada é feito para acabar com esse estado de coisa. Mandam alguns embora e fica tudo por isso mesmo. Ninguém vai preso e tampouco devolve o dinheiro surrupiado de nós pagadores de altíssimos impostos. Antigamente havia o famoso ditado que dizia: Ele rouba, mas faz. E hoje? Roubam na maior cara de pau e as obras sequer saem do papel. E o pior é que amanhã eles se candidatam e conseguem se eleger. Vá entender!

Carlos Montagnoli carlosmontagnoli@gmail.com

Jundiaí

____________________________________________

SUJEIRA NÃO ESCONDIDA

O governo anterior, agora se sabe, jogava a sujeira sob o tapete. A companheirada estava tranquila. A atual Presidente está realizando a faxina no Ministério dos Transportes e com muita eficiência e propriedade. No entanto, precisa continuar a tarefa, onde necessário se fizer, porque são milhões desviados para mansões e outros regalos de políticos corruptos. Não se pode ser aliado de corruptos que integram uma base de apoio questionável, porque será igualar-se por baixo. Eis que a base de apoio não terá coragem de vir a público criticar os atos decentes da Presidente e nem de dar o troco sobrestando temas de interesse do país, mesmo porque a grande imprensa brasileira estará sempre presente para denunciar, como esteve até o momento.

José Carlos de Carvalho Carneiro carneirojc@ig.com.br

Rio Claro

____________________________________________

E LA NAVE VA....

É piada da hora, mas, é apenas rotina na gestão petista . Escândalos , denuncias, revelações, descobertas diárias, a normalidade desta gestão criminal destes pares vermelhos . Roubos, assaques, desvios, falcatruas, outros golpes e assim por diante , o modelo de governo lulo petista corrupto e corruptor, sem fim, sem devolução do roubo, sem punição e sem fim... A pasmaceira que comanda a sociedade brasileira já elege o modus operandi petista de realidade, a capa suja da justiça dá aval e oficializa a maior trambicagem já vista, policia, ministério publico, autoridade qualquer de bairro, caserna ou fórum não se manifesta, a sociedade afoga sob o mar de lama e corrupção deste enorme grupelho sem restrição, sem rechaço. Sem demonstrar força de reação. Nem precisa apagar a luz no aeroporto porque a concessionária é afim, não há custo de nada neste país, só resta a bolsa recheada, a conta no exterior, a calada do STF e janrtares comemorativos. O Brasil foi assacado, loteado e repartido pelos peões da "democracia" rubro e negra da vergonha mais sórdida, o partidão da ideologia que trai, corrompe e arrecada. A fazenda ridícula e lucrativa desta terrinha rica porem pobre é a vergonha dos cidadãos que pagam tributos para ver os afilhados lucrarem sem pena, a farra dos porcos que se locupletam sobre a mesa da sociedade distraída, a desta da selavageria por sobre a lei, é o que resta ao brasileirinho , enquanto assiste o embate de personagens estranhos na novelinha suja, devidamente aloprados pelas opiniões daqueles seres estranhos ditos autores da vontade global, enquanto os filhos e filhas se degeneram pelas facilidades da imagem em HD, com direito a tantos filtros que nem se sabe mais quem é quem, enquanto os gatunos do planalto recolhem a feria do dia, enquanto a publicidade nazista vermelha afoga mais ainda a pouca resistência do analfabeto telespectador re eleitor, é claro. Nem misericórdia esta pais merecerá da comunidade internacional, talvez, pena. Se a um bando de indolentes se lhe apraz conviver com tamanha nojeira política, nada , nem ninguém, poderá lhes dizer algo que lhes mova a consciência, e o petismo avança sobre a cabeça e o bolso, incautos, do povinho...

Ronaldo Parisi rparisi@uol.com.br

São Paulo

____________________________________________

CORRUPÇÃO

Ministério "pertencente" a um partido politico? O secretario-geral do partido, um político corrupto?Se não fosse verdade, serie o roteiro de um filme de terceira

categoria! É a imagem da administração publica no Brasil.

João U. Steinberg justeinberg@terra.com.br

São Paulo

____________________________________________

POR QUÊ?

Comparsas e cúmplices do deputado Valdemar Costa Neto estão sendo sumariamente demitidos. E quanto a ele próprio? Ainda não foi o suficiente? Vamos ter que aguardar pela próxima roubalheira?

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

____________________________________________

TUDO DOMINADO

Todo mundo sabe que Lulla odeia a imprensa brasileira. Claro, somente a imprensa fiscaliza... Cuidado imprensa... não demorará que lobistas do governo tentem convencê-la para deixar as coisas acontecerem sem divulgá-las. Este é o perigo! Só falta isto acontecer e tudo estará dominado!

Alberto Nunes albertonunes77@hotmail.com

Itapevi

____________________________________________

DEPOIS DA DEMISSÃO...

A desratização do Ministério está em curso: um voltou ao Senado, o deputado talvez tenha a sua salinha de despacho fechada, os outros logo logo serão realocados. E aí, presidente? E agora? Eu, e mais 43,7 milhões continuamos tristes. E já faz muito tempo...

Guto Pacheco daniguto@uol.com.br

São Paulo

____________________________________________

OÁSIS CANDANGO

Se, durante menos de uma década, diante de fatos banais, sem nenhuma obra faraônica, a todo instante pipocaram irregularidades às expensas do oasis de Brasília, onde os Três Poderes reina absoluto, num mar de rosas, com abusivos reajustes salariais em seus próprios benefícios e, por mais que aprontem, garantida a impunidade aos seus pares, enquanto o restante do Brasil paga a conta e carece das mais elementares assistências (saúde, saneamento, educação, segurança, transportes...). Sob os auspícios do PT e seus parceiros, os mensalões até então, diante do que vem por ai (trem-bala, olimpíadas e copa do mundo) serão meras formiguinhas diante de um elefante. Fico com receio de, sem licitação transparente e limite de gastos, os petistas e seus parceiros enricarão, mas a conta será salgada a ponto de até quebrar o Brasil.

Humberto Schuwartz Soares hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

____________________________________________

BARATAS SOLTAS

Há necessidade urgente de se detetizar com doses fortes o grande planalto, porque as" baratas" estão ainda soltas por dentro e por fora do Distrito Federal tentando sobreviver. Vamos trabalhar politicos que se dizem brasileiros e amam a pátria. O povo honesto aqui já está pagando muito caro por esse trabalho.

Antonio Rochael Jr. antoniorochael@gmail.com

Iguape

____________________________________________

NOVA REPÚBLICA

Já descobri o caminho para ter influência e ficar rico na política brasileira: vou inaugurar uma nova república, a "República do Jardim Paulistano". Vou aproveitar as experiências anteriores de Antônio Palocci com a "República de Ribeirão Preto", de Valdemar Costa Neto com a "República de Mogi" e Alfredo Nascimento com sua "República do Amazonas". Depois vou convocar o pessoal do bairro para servir de "laranjas", diretores e assessores de alguma estatal ou ministério. Tendo a fórmula pronta, especialmente as percentagens de comissões por cima e por baixo da mesa, assim como a melhor forma de transporte da grana - cueca, meia ou maleta, levo minha proposta para os caciques de partido aliado ao governo. Será que conseguirei levar adiante esse esquema? Não posso demorar muito, pois parece que a presidente já está começando faxinas, até contra grupos liderados pelo seu padrinho e mentor. Será que vamos acabar com a "República das Mutretas" em que se transformou nosso Brasil? Oxalá!

Silvano Corrêa scorrea@uol.com.br

São Paulo

____________________________________________

DUAS NOTÍCIAS

Primeiro a boa: Sarney anuncia que vai deixar a política! Que bom, já vai tarde, tá rico...Quer paz e nós também. A ruim: só em 2014, se é que a sua palavra tem valor e, que não faça como o ex-presidente que continua dando palpites, azucrinando o atual governo, a tudo e a todos. Vá, mas vá mesmo!

M. Teresa Amaral mteresa0409@estadao.com.br

São Paulo

____________________________________________

MARIMBONDOS DE FOGO

Já é grande a safra de aposentados 2011, com Oprah Winfrey, Ronaldo Fenômeno e Marcos (Goleiro do Palmeiras) e possivelmente uma compulsoria para Barrichello e Rogerio Ceni, todos os mencionados porém dando mau exemplo de aposentarrem-se ainda jovens. Já o Senador Sarney, de 81 anos , ainda contribui com seu trabalho a todos os brasileiros e brasileiras mais um pouquinho e aí sim , o descanso merecido para dedicar-se à literatura ( aí vem marimbondos de fogo- parte 2 ). Exemplo de trabalho e dedicação mesmo é Edison Lobão, na casa dos oitenta e nem pensa em parar !!

Luiz Henrique Penchiari luiz_penchiari@hotmail.com

Vinhedo

____________________________________________

PERSONALIDADES PRESIDENCIAIS

Presidentes nacionais permanecem na história por seu caráter e personalidade: Juscelino como um empreendedor, Jânio como inconstante, temperamental e imprevisível, Castelo Branco como marechal redentor que salvou o País do comunismo, Collor como simplesmente um narcisista, Sarney como um nada e, finalmente, Lulla como o presidente que não sabia.

Pedro Mascagni Filho p.mascagni@uol.com.br

São Paulo

____________________________________________

SÃO PAULO NA COPA

Gostaria de "parabenizar" os srs. Geraldo Alkmim, Gilberto Kassab, Ricardo Teixeira e ministro Orlando Silva, pelas palavras empenhadas de que "nenhum centavo de dinheiro público seria gasto em obras ou eventos relacionados à copa de mundo de 2014...", conforme publicado na edição de 21/7. São de "homens" assim que o Brasil precisa para "dirigir" o destino da nação, para "administrar criteriosamente o dinheiro público", enfim: "...para mostrar ao mundo que somos um país de primeiríssimo mundo, que em nada nos afetará gastar uns trocadinhos na realização da copa do mundo, da olimpíada ou construção de estádios particulares com dinheiro público (para nós o que significa gastar alguns bilhõeszinhos de reais numa penada só?!), pois, temos o melhor sistema de saneamento do mundo!.., temos o melhor sistema de saúde do mundo, onde não faltam hospitais, médicos, enfermeiros, leitos e equipamentos para quaisquer exames, aliás temos dois leitos hospitalares para cada habitante, faltam pacientes para nossos hospitais!..., temos o melhor sistema educacional do mundo, há escolas em todos os níveis (de graça, para todos), nossos professores são os mais bem pagos e, exemplos para o mundo, sobram escolas, faltam alunos!...nossa população não sofre com falta de segurança, nossos policiais são os melhores e mais bem pagos do mundo, exemplos para a humanidade!, não precisamos de prisões, pois não há criminalidade, aliás, o último crime acontecido em nossa nação foi em 1.905, quando um cidadão roubou uma galinha do vizinho!, portanto, pra que investir em segurança?!...nossa malha rodo-ferroviária é a mais moderna do mundo, muitíssimo bem conservadas!, sendo que até a maioria de estradas vicinais são asfaltadas!, nossos aeroportos são ultra-modernos, não há filas de espera, encontra-se voo a toda hora e para todo o mundo!, em qualquer lugar que o turista chega, em até dez minutos já está em seu destino!...em nosso país não há desemprego, há trabalho para todos e, as empresas são carentes de bons profissionais!..., em nosso país não há fome, não há pobreza, não faltam moradias, não faltam saúde, educação e segurança, não há desigualdades e injustiças, pois nossa Constituição e nossas leis são tão perfeitas e equanimes que são exemplos para o mundo, copiadas e praticadas pela humanidade!...,Ah!...nossos governantes, administradores públicos e classe política são pessoas de palavra, honestos, de caráter, responsáveis, criteriosos e incorruptíveis!..." - Precisa dizer algo mais?!

Gilberto da Silva Gouveia gibagouveia@yahoo.com.br

Guarulhos

____________________________________________

CROCODILO

Vocês gostaram das lágrimas de crocodilo em Itaquera? A Máxima do pão e circo para ficar no poder está mais atual do que nunca!

Ricardo Guerrini ricguerrini@hotmail.com

São Paulo

____________________________________________

PALAVRA DE POLÍTICO

"Não haverá dinheiro público nas obras para a Copa do Mundo", afirmavam sem enrubescer nossos governantes, dando-nos esperança de que estivéssemos diante de políticos de uma nova estirpe. Triste engano. Consumou-se , com toda desfaçatez, a falta de palavra dos políticos, em um decepcionante ato caça-votos. Dinheiro público oriundo de abusivos impostos em empreendimento particular (IPTU escorchante para os demais munícipes, impostos federais no BNDES). Pior, continuam dizendo que não haverá dinheiro público em estádio particular procurando argumentar com sofismas (Governador Alckmin na CBN). Por favor, não abusem de nosssa inteligência. Além do mais, li nos jornais que o "estádio da Copa" custará 820 milhões (INICIAIS?) e ouvi, ontem à noite (rádio CBN), que a arena do Palmeiras está orçada em 300 milhões. Estou ávido por um esclarecimento, pois como gestor de dinheiro público que fui, ingenuamente não consigo explicar esta desconcertante diferença entre o uso do dinheiro público e do privado.

Antonio Carlos Gomes da Silva acarlosgs@uol.com.br

São Paulo

____________________________________________

Tragédia Grega ou copa no Brasil?

Devaneios da politicagem barata embasam e escondem os "articulados benefícios" que a copa legará. Aliás, ao tema não há discordância no cenário político, o que se confirma no dito popular "todos são farinha do mesmo saco" e estão engajados numa ação dilapidadora e irresponsável encetada pelas bravatas populistas de Lula. A isenção, e que a bem da verdade é uma doação dos contribuintes paulistanos, se materializa na forma de títulos comercializáveis (Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento- CIDs, da PMSP). Em algum momento serão utilizados pelos possuidores em deduções ou quitação de taxas e/ou impostos municipais lançados sobre imóveis e/ou serviços localizados e executados em qualquer lugar do munícipio. Portanto, a justificativa que beneficiarão diretamente a zona leste e Itaquera é mais uma conversa de botequim; pois de fato se incorporarão a um patrimônio privado localizado em Itaquera - o estádio, e favorecerão outros empreendimentos sem fito social e que deveria justificar tal abono na dedução das receitas futuras do município. Foi um exímio ato e arte do prefeito e da câmara municipal em doar R$ 420 milhões, a se corrigirem monetariamente até a data de utilização. O alcaide Kassab, ainda ironiza a razão e a lógica ao dizer que se a cidade de São Paulo "sediar a abertura" da Copa poderá ganhar R$ 1,5 bilhão. Tal qual um jogo: quem serão os ganhadores e os perdedores em São Paulo e no Brasil? Até agora e erário público paulistano contabiliza a perda de R$ 420 milhões; que se acrescerão pelas renúncias fiscais e previdenciárias e que para uma obra desse porte e com nossa carga fiscal superará R$ 160/170 milhões; além disso, há parte do BNDES, que financia tudo, menos a sua razão e objetivo de sua existência e que empresta a juros de "compadre", de no máximo 6% a.a., enquanto o Governo lhe repassa o que capta no mercado a 12% a.a. Está diferença também ficará por conta da viúva do Tesouro; ou seja, da sociedade como um todo. Não bastasse isso, noticia-se que o estádio terá 48 mil assentos e para que possa sediar o tão sonhado jogo inaugural (?) receberá uma estrutura provisória com mais 20 mil assentos e que custarão em definitivo, e no mínimo aos paulistas + R$ 70 milhões, doados pelo governador Alckmin. Custo modesto de R$ 3.500,00 por assento e cuja renda auferida pelo circo irá para a Fifa! Segundo o pífio raciocínio do nosso Robin Kassab Wood às avessas, as duzentos mil pessoas que habitam o bairro de Itaquera, além dos demais moradores da zona leste terão satisfeitas ou minimizadas suas carências básicas com o magistral evento da "bola rolando". Serão postos de saúde; escolas; creches; saneamento, transportes? Ao desmontar das lonas desse circo mambembe esses paulistanos poderão superar suas necessidades dirigindo-se ao Itaquerão e se beneficiar do legado prometido e barbaramente custado pelos contribuintes que sempre ouvem dos gestores públicos as acintosas manifestações de falta de verba. Exemplo de legados não nos falta; sequer precisaríamos inferir sobre o que as Olímpiadas de Atenas fomentaram na atual tragédia grega; bastaria o bom senso de tão somente observar o Engenhão e demais obras realizadas para os jogos Pan-americanos no Rio. Fica claro que o pior está por vir nessa contabilização de prejuízos à nação; afinal um estudo do Senado já aponta que este copa - 2014 deverá ser mais cara que as três últimas juntas. Vale lembrar, - foram construídos dois estádios na Alemanha, além de reformas em outros dez; - construídos os vinte estádios utilizados na Coréia e Japão; - e mais cinco novos na África do Sul, além da reforma em outros cinco. Fica a pergunta:- quem ganhará com a copa no Brasil? Certamente os contribuintes perderão de goleada vexatória, resta saber de quanto.

Oswaldo Colombo Filho colomboconsult@gmail.com

São Paulo

____________________________________________

IPTU E FUTEBOL

Faço coro ao comentário do sr. Ricardo Guerrini (21/7) sobre o IPTU caro demais quepagamos atualmentena cidade deSão Paulo. Em especial,quandoele diz que avalorização de um imóvel não é sinônimo de aumento de rendapessoal. Da mesma forma,a mudança no tipo de zoneamento de uma rua nãosignifica queuma casa deixou de ser usada como residência por seuproprietário que ali mora a mais de quarenta anos. Condições para fazer essadiferenciação, a prefeitura tem. Maso prefeitoprefereisentarde impostos um time de futebol a se preocupar com isso. É claro, dá votos. Dá,mas também tira.

Hermínio Silva Júnior hsilvajr@terra.com.br

São Paulo

____________________________________________

BUEIROS DA LIGHT

Enquanto a Light se limita em citar que a "situação é estranha", caberia ao presidente desta empresa entender que "estranho" é querer justificar o injustificável, uma vez que no passado a Companhia ignorou os apelos do Sindicato dos Urbanitários, principalmente nas décadas de 80 e 90. Mais estranho ainda é a falta de iniciativa em levantar a irresponsabilidade dos antigos gestores, assim como responsabilizar, com coragem, àqueles que também ignoraram a proteção e segurança do sistema, colocando em risco uma população que não paga pouco pelas tarifas que nunca, nem por estranheza, são esquecidas de ser cobradas.

Pierre Magalhães pierre.magalhaes@ibest.com.br

São Bernardo do Campo

____________________________________________

FINALIDADE SOCIAL

Terra tem finalidade social? Pelo menos é o que a Constituição diz. Então porque agricultores não tiveram sua produção de cana de açúcar cortada? Por aqui, 142 alqueires de terras de pequenos agricultores plantadas em cana ficaram sem cortar por até 3 anos, nos anos de 2007, 2008 e 2009. Isto é truste ou não? Quem trabalha hoje p/ receber somente no ano que vem? Somente agricultores fornecedores de cana de açúcar. E isto depois que nosso parque sucroalcooleiro foi vendido p/ investidores estrangeiros, parque este que foi construido com financiamento do BNDES durante o regime militar. E se terra tem finalidade social, porque nosso governo não faz nada p/ evitar que isso aconteça? De que adianta escrever tanta coisa no papel e depois não se fazer nada p/ proteger nosso Povo. Onde estão aqueles que deveriam defender nosso Povo. Essa cana de açúcar que está fazendo falta em nossas moendas neste ano, iria aumentar o nosso PIB. Nossos agricultores não tiveram dinheiro p/ investir em suas lavouras, porque esse dinheiro foi tomado deles. De que adianta instituir índices de produtividade p/ nossos agricultores, se não tomamos nenhuma atitude p/ que eles possam atingir esses índices. Desativaram a Petrofértil. Ela era um questão de segurança nacional. Onde iremos buscar adubo em caso de uma guerra mundial, ou então em caso de alguma outra crise mundial que nos afete? Não é preciso nenhum dado, sou assinante do Estadão, e tbém não é preciso publicar. Mas procurem, por misericórdia, Senhores Jornalistas, entender e publicar o que acontece com nosso sofrido Povo.

Oscar Sajovic sajovic_oscar@yahoo.com.br

Bariri

____________________________________________

SOMÁLIA

A declaração do surto de fome crítica em duas regiões no sul da Somália feita pela ONU,apenas reitera o que acontece com o continente africano, desde de que todos nós nos conhecemos por gente.O triste e crônico problema da fome africana,já há tempos,ultrapassou todos os limites que um ser humano pode suportar em condições como estas.

O fato da fome impiedosa e cruel devastar vidas inocentes a cada dia nestes pobres países,parece nunca sensibilizar os grandes estadistas mundiais,empresários e outras organizações influentes.Os quase que sempre ausentes interesses geopolíticos,econômicos e financeiros nestas regiões do globo por parte do mundo rico e poderoso,servem apenas para complicar e sustentar este interminável cenário de tristeza.Não existe maior demonstração de desumanidade por parte de todo o mundo em relação ao próximo,como acontece naquele continente.Este deprimente tratamento com o povo africano,nos dá a exata dimensão do quanto o dinheiro vale muito mais do que uma vida, neste mundo capitalista, e agora,globalizado em que vivemos.

Fernando Luiz Ribeiro Sousa Jr. filipelrsousa@yahoo.com.br

São Carlos

____________________________________________

A INCONSTITUCIONALIDADE DO EXAME DE ORDEM

Vitória dos Direitos Humanos. Milhares de Bacharéis em Direitos (Advogados), acordaram felizes e aliviados, ao tomarem conhecimento do Parecer da Procuradoria Geral da República da lavra do Doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Subprocurador-Geral da República relativo ao Recurso Extraordinário em tramitação no Egrégio Supremo Tribunal Federal - STF, RE 603.583, opinando sobre a inconstitucionalidade do Exame da OAB, cujo final dessa importante decisão transcrevo abaixo: PARECER DO RE 603583-" De todo o exposto, opina o Ministério Público pelo parcial provimento do recurso extraordinário, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do inciso IV do art. 8º da Lei nº 8.906/94, por violação ao conteúdo essencial do direito fundamental consagrado pelo art. 5º, XIII, da CF de 1988, de forma a conceder a segurança impetrada pelo recorrente e afastar, tão somente, a exigência de aprovação no exame de ordem como requisito indispensável para inscrição como advogado nos quadros da OAB.Brasília, 19 de julho de 2011. Rodrigo Janot Monteiro de Barros - Subprocurador-Geral da República. Cuja íntegra pode ser acessada no link: http://direitodeadvogardobacharel.blogspot.com/2011/07/parecer-do-ministerio-publico-federal-e.html Li com carinho e toda atenção o Parecer em questão e fiquei impressionado com o alto discernimento, elevado saber jurídico e alto Espírito de Brasilidade, do Doutor Janot, que nos brindou com uma aula Magna de Direito Constitucional e Direitos Humanos,fazendo questão de explicitar o pensamento de grandes Mestres nacionais e internacionais sem se olvidar das Constituições de outrora notadamente que se refere ao livre exercício das profissões. Apesar do nobre Subprocurador e homem público, não ter mencionado no seu Parecer, o meu nome, fiquei feliz e lisonjeado ao deparar em vários parágrafos posições semelhantes aos meus pontos de vistas, veiculados em blogs e jornais nacionais e até na Europa. Relativamente a inconstitucionalidade do Exame da OAB, não me canso de repetir que não é da alçada de nenhum órgão de fiscalização da profissão avaliar ninguém. Não é papel da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB qualificar ninguém. Quem qualifica são as Universidades, reconhecidas e fiscalizada pelo Estado (MEC), inclusive com o beneplácito da OAB; essa tal qualificação que se diz fazer a OAB, usurpa vergonhosamente a competência do poder público em face o que está insculpido na Constituição Federal, a saber: Art. 205 CF explicita: "A educação tem como uma de suas finalidades a "qualificação para o trabalho". Art. 5º, inciso XIII, "É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Art. 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (Lei nº 9.394/96), diz que a educação superior tem por finalidade formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais. O art. 48 da LDB diz que os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. O art. 209 da Constituição Federal diz que compete ao poder público avaliar o ensino. O art. 29 § 1º do Código de Ética Disciplina da OAB (Das regras deontológicas fundamentais) "Títulos ou qualificações profissionais são os relativos à profissão de advogado, conferidos por universidades ou instituições de ensino superior, reconhecidas. Nunca na história deste país foi tão fácil lucrar, sem dar nada em contrapartida, e o pior sem adquirir uma só unidade de giz, sem contratar um só professor, sem ministrar uma só aula, ou palestra ainda tem a petulância e a desfaçatez de dizer que isso é "qualificação". Todos sabem que uma mentira repetida em horário nobre da televisão, sem ouvir o lado da notícia, acaba virando verdade. " Uma mentira dá uma volta inteira ao mundo antes mesmo de a verdade ter oportunidade de se vestir. Winston Churchill. Observa-se Senhores Ministros do Egrégio STF, que enquanto a qualificação do Ministério do Trabalho e Emprego, está voltada ao combate às desigualdades de oportunidades; preparando o trabalhador para os desafios que caracterizam os tempos modernos ou seja sua inserção no mercado do trabalho, contribuindo com o aumento da produtividade e da renda, rumo à conquista da sua autonomia financeira, sua dignidade do ser humano, para que passe a integrar a sociedade, a tal "qualificação " que se diz fazer a OAB, e os seus defensores de plantão, é totalmente inversa, visa a manutenção da reserva pútrida de mercado, em um país de desempregados, gerando fome, desemprego e doenças psicossomáticas e outras patologias, enfim corroborando para o aumentando do caldo da miséria,da mendicância e as desigualdades sociais, num flagrante desrespeito a dignidade da pessoa humana. (Bullying Social). Os mercenários da OAB e os seus platonistas sabem muito bem disso, e como não têm argumentos jurídicos plausíveis para contrapor partem para ataques rasteiros e terror (Bullying Social), afirmando, pasmem: "Exame da OAB protege o cidadão" E eu aqui questiono: Por acaso os Bacharéis em Direito são oriundos das Universidades ou das Penitenciárias? para causar tanto medo? Tais mercenários alegam que as faculdades formam Bacharéis em Direito e a OAB advogados.(Uma falácia! ). E por último estrategicamente às vésperas da Procuradoria - Geral da República - PGR, emitir parecer sobre o RE 603.583 que visa extirpar do nosso ordenamento jurídico o pernicioso, abusivo, nefasto, inconstitucional caça-níqueis Exame da OAB, ela divulgou com todo alarido (JOGO DE CENA), o resultado do seu último exame reprovando quase 90% dos Bacharéis em Direito, (Advogados), diga-se de passagem um exame feito para reprovação em massa, com o objetivo de continuar usurpando atribuições do Estado (MEC), e acima de tudo manter suas mordomias e a reserva pútrida de mercado. Como é sabido onde não há transparência não existe decência. Outros alegam que o Exame de Ordem se faz necessário em face da existência no país de 1240 cursos de direitos. A propósito mil vezes os jovens nos bancos das universidades à busca do conhecimentos em buscas de suas qualificações do que nos bancos das praças fumando maconha, crack e outras drogas,e praticando assaltos etc.. Afirmam que conhecem faculdades de esquina, de fundo de quintal, faculdades domingueiras, de shopping Center, que estão formando, "adevogados", "divogados" "devogados" que conhecem advogados que escrevem cachaça com "X", chuchu com "X" entre outras bobagens, para justificarem essa excrescência. Assim quando deparam com pessoas sérias, portadores de alto saber jurídicos, contrárias à essa indecência, partem para insultos e ofensas rasteiras, dizendo: vão estudar vagabundos;" brucharéis" "universotários" que vocês passam. Tais mercenários querem por tudo manter a reserva de imunda de mercado, não aceitam concorrentes na profissão, se olvidando que o mercado é seletivo; que só sobrevivem os bons profissionais, independentemente da área. Doutores, lesões maiores à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, estão sendo causadas, por advogados inscritos na OAB, a exemplo do advogado do ex-goleiro Bruno Fernandes, fumando crack em uma favela de Belo Horizonte conforme vídeo disponível na internet, e tantos outros fatos de advogados envolvidos em crimes bárbaros, bem como advogados repassando ordens de celerados presos, para os ataques criminosos no Rio, ao ponto dos principais matutinos do país estamparem em suas manchetes: Presidente do TJRJ classifica advogados envolvidos nos crimes como ‘pior que bandidos’ A OAB tem que se limitar a fiscalizar os seus inscritos e puni-los exemplarmente, fato que não está acontecendo veja o que relatou a REPORTAGEM DE CAPA DA REVISTA ÉPOCA Edição nº 297 de 26/01/2004 "O crime organizado já tem diploma e anel de doutor. Com livre acesso às prisões, advogados viram braço executivo das maiores quadrilhas do país. O texto faz referência aos advogados que se encantaram com o dinheiro farto e fácil de criminosos e resolveram usar a carteira da OAB para misturar a advocacia com os negócios criminosos de seus clientes Ora meus nobres causídicos qualidade de ensino não se alcança com o exame medíocre extorquindo os Bacharéis, em Direito (Advogados), mas com a melhoria da qualidade do ensino das universidades. Se a Universidade não presta o correto é fechá-la ou chamar a (ir) irresponsabilidade do Ministro da Educação e da própria OAB, jamais punir por antecipação o Bacharel em Direito, que é vítima do sistema. Até porque quase todos os professores dos Cursos de Direito são inscritos nos quadros da OAB. Ocorre que fiscalizar Universidade dá trabalho e não gera lucro fácil para os mercenários da OAB. A OAB e seus defensores têm que se limitar a respeitarem a Constituição o Estado de Direito e os Direitos Humanos. O fato da existência de 1240 faculdades de direito no país, e a falta de fiscalização do MEC, não dão direito à OAB de afrontar a Constituição muito menos usurpar atribuições do MEC, haja vista que avaliação os cursos superiores e dos bacharéis, são da alçada do MEC; e não de um órgão de fiscalização da profissão, muito menos punir, pasmem, por antecipação milhares de operadores do direito aptos para advocacia. Respeitem a ampla defesa e o devido processo legal (art. 5º LIV, LV CF), lembrando que após Bacharel em Direito se inscrever nos quadros da OAB, ela tem poder de advertir e até excluir dos seus quadros os maus advogados. Basta uma rápida leitura no art. 35 do Estatuto da OAB. Não é porque o Juiz não decide lide que a OAB,ou outra entidade irá tomar o lugar do Juiz. Não é porque a segurança lá fora está pipocando (risco iminente) que a OAB, irá instituir a sua polícia. Tanto Educação quanto Segurança Pública são papéis da alçada Estado e não de órgão de fiscalização profissão. Aliás está virando coqueluche órgãos de fiscalização diante a inércia e/ou palidez do MEC, quererem usurpar para si atribuições do MEC. Tanto é verdade que o Congresso Nacional está infestado de projetos de leis querendo estender esse tipo de extorsão (Exame de Proficiência), para todas as profissões. Ninguém tem interesse em melhorar a qualidade do ensino. Só tem olhos para os bolsos dos profissionais, na busca pelo lucro fácil. Leia este Desabafo: As provas da OAB estão num nível de dificuldade absolutamente igual às da defensoria do Ministério Público e, se bobear, da magistratura", desabafou recentemente, num jornal carioca o desembargador Sylvio Capanema, ex-vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro "Posso dizer com absoluta sinceridade que eu, hoje, não passaria no Exame de Ordem". Dias depois ou seja, dia 16/05 OAB por maioria dos seus pares, aprovou alteração no Provimento n° 136/2009, pasmem, para dispensar do Exame de Ordem os bacharéis em direito oriundos da Magistratura e do Ministério Público. Como se depara, os dirigentes da OAB atuam como se fossem garotos donos da bola, espalhados por esse rincão afora: "a bola é minha e no meu time só joga que quem eu quero". Isso é tão verdadeiro que os Bacharéis em Direito formados em Portugal estão isentos de prestarem Exame de Ordem no Brasil, por força do Provimento da OAB nº 129, de 08.12.2008, lembrando que o Tribunal Constitucional de Portugal, em respeito Constituição, ao Estado de Direito e aos Direitos Humanos, declarou recentemente inconstitucional o famigerado exame de ordem de Portugal. Depara-se portanto que exame de ordem, é uma tremenda discriminação contra os cidadãos brasileiros e um privilégio em favor dos Portugueses: isso é ou não é mais uma aberração e discriminação da OAB? Tudo isso exposto é um sinal que Exame da OAB está fragilizado; desacreditado, com os dias contados, diante de dezenas de fraudes, omissões, contradições e obscuridades,pegadinhas, ambigüidades enfim em estado de putrefação, até porque não é papel da OAB, qualificar ninguém. Quem qualifica são as Universidades, reconhecidas e fiscalizada pelo Estado (MEC), inclusive com o aval da OAB; essa tal qualificação que se diz fazer a OAB, usurpa vergonhosamente a competência do poder público. Está patente e cristalizado que o Exame da OAB não qualifica ninguém. É uma mentira deslavada afirmar que as Universidades formam Bacharéis em Direito e OAB, forma advogados. O que me dá asco, é o despreparo de certos juristas, não se sabe qual o interesse maior em se prostituir, em rasgar a Constituição para defender tal excrescência, sem nenhum argumento jurídico plausível. O simples fato da existência no país de 1240 faculdades de direito e falta de fiscalização do Ministério da Educação, não dão direito à OAB e a nenhuma outra organização de substituir o papel do Estado (MEC), respeitem senhores a Constituição Federal o Estado de Direito e aos Direitos Humanos. Na realidade Exame de Ordem enriquece donos de cursinhos e editoras e a própria OAB. Está jogando ao infortúnio e ao banimento milhares de Bacharéis em Direito (Advogados), sufocados em dívidas do Fies, cheques especiais etc., os quais não tem mais a quem recorrer dos constantes abusos e desregramentos, arbitrariedades praticadas pela OAB, que só se preocupa em abocanhar a cada ano, cerca de R$ 66 milhões, tosquiando e extorquindo com altas taxas que já chegaram a R$ 250,00 (RO) em 2009, enquanto taxas do ENEM são apenas R$ 35,00 e taxas médias dos concursos giram em toro de R$ 75,00; jogando ao infortúnio milhares de Bacharéis em Direito (Advogados) devidamente qualificados pelo Estado, (MEC), aptos para o exercício da Advocacia, gerando fome desemprego e doenças psicossociais, verdadeiro mecanismo de exclusão social (Bullying Social), livres de prestar contas ao Tribunal da Contas a União - TCU, para suprir cerca de quase 30% (trinta por centos) dos advogados inadimplentes com anuidades, num flagrante desrespeito aos art. 70 parágrafo único e art. 71 da Constituição. Cadê a transparência da OAB? Quanto ela faturou nos últimos dez anos? Qual o destino desse volume de recursos? Por que não presta contas ao TCU? Senhores Ministros do Egrégio Supremo Tribunal Federal- STF, qualidade de ensino não se alcança com o exame, extorquindo infernizando a vida os bacharéis, mas com a melhoria das universidades. Repito: Se a Universidade não presta o correto é fechá-la ou chamar à (ir) responsabilidade do MEC. que a reconheceu; jamais punir por antecipação, o Bacharel em Direito, sem o devido processo legal. OAB vem se aproveitando da palidez das nossas autoridades para usurpar atribuições do Estado (MEC) impondo o seu caça-níqueis, pernicioso e inconstitucional caça-níqueis Exame da OAB. Como é sabido a privação do emprego é um ataque frontal aos direitos humanos. Foi muito feliz e merecedor de toas as honras, merecedor do PRÊMIO DOS DIREITOS HUMANOS, o Subprocurador-Geral da República, Doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, em face ao seu Parecer, de grande alcance e relevância social, dispondo sobre a declaração incidental de inconstitucionalidade do inciso IV do art. 8º da Lei nº 8.906/94, por violação ao conteúdo essencial do direito fundamental consagrado pelo art. 5º, XIII, da CF de 1988, concedendo a segurança impetrada pelo recorrente e afastar, tão somente, a exigência de aprovação no exame de ordem como requisito indispensável para inscrição como advogado nos quadros da OAB. Sobre o fim da excrescência do Exame de Ordem, recentemente afirmou o Desembargador Lécio Resende, então Presidente do TJDFT, numa entrevista concedida ao Correio Braziliense: Exame da OAB, " É uma exigência descabida. Restringe o direito de livre exercício que o título universitário habilita". Vivemos num país democrático, e a nossa Lei Maior tem que ser respeitada, principalmente pelos órgãos guardiões da Constituição Federal. Nos ensina o dicionário Aurélio, Advogado é o "Bacharel em direito legalmente habilitado a advogar, i. e., a prestar assistência profissional a terceiros em assunto jurídico, defendendo-lhes os interesses, ou como consultor, ou como procurador em juízo". Por tudo isso exposto, e diante de tantos desregramentos, suplico mais uma vez ao Egrégio Supremo Tribunal Federal -STF, órgão guardião da nossa Constituição, no sentido de julgar urgente o Recurso Extraordinário nº 603583, que visa extirpar esse câncer do Exame de Ordem do nosso ordenamento jurídico, por violar os artigos 1º, inciso II, III e IV; 3º, incisos I, II, III e IV; artigo 5º, incisos II e XIII; 84, inciso IV; 170; 193; 205; 207; 209, inciso II; e 214, incisos IV e V, todos da Constituição Federal., especialmente em respeito o art. 5º-XIII CF, -é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, (…) e em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana insculpido no art. 1º -III e IV- os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ambos da Constituição Federal, bem como DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS (1948) notadamente os artigos:V -Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante; Artigo VII -Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. XXIII -Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.

Vasco Vasconcelos vasco.vascocnelos@brturbo.com.br

Brasília

____________________________________________

DOPPING

Outrora país do esporte, o Brasil hoje se transforma no país do dopping. Todos os dias nos deparamos com novos casos de atletas brasileiros flagrados em exames de controle. Fora o futebol, antes dominante nesse quesito, outras tantas modalidades esportivas estampadas nos jornais, estão denegrindo a imagem vencedora do nosso país como forjador de grandes campeões, em todas as categorias. Patrocinadores ,públicos ou privados, vêem seus investimentos se esvaírem diante de tantas denúncias e começam a dirigir suas verbas para outras áreas como a Cultura e Meio Ambiente . Como se não bastasse o desgaste que isso provoca, nossos atletas denunciados repetem a mesma ladainha, que desconheciam que tais substâncias eram proibidas ( inibidores de apetite,diuréticos ou descongestionantes nasais). Ora, com toda estrutura hoje existente por trás desses esportistas, chegam a ser deprimentes e ofensivas tais alegações. Necessário se faz, a adoção de punições exemplares para que sejam inibidas práticas semelhantes.Advertências verbais e suspensões pífias certeza são insuficientes.

Renato Queiroz Telles Arruda renato@rigelmoveis.com.br

São Paulo

____________________________________________

CAMPEONATO BRASILEIRO E CAUTELA

O Corinthians ganhou mais uma, mas o Tite abusou da sorte e isso não acontece duas vezes. Trocar o Jorge Henrique foi necessidade mas gastar o saldo de duas substituições ganhando só de 1 X 0 foi errar demais, principalmente ao deixar em campo um Danilo já no "bagaço" e sacar o garoto William, ainda "voando" baixo, que incomodava demais a defesa adversária e ajudava na marcação. Tite, mesmo fazendo o tipo humilde, esta embevecido demais com a badalação da midia esportiva e isso o faz cometer besteiras como essas contra o Botafogo. Cautela Tite, ainda faltam 28 rodadas ....

Laércio Zanini arsene@uol.com.br

Garça

____________________________________________

FINALISTA SEM VENCER

Concordo que o Uruguai deve ser o Campeão da Copa América, por ser o melhor time de todos que disputaram, mas não podemos desmerecer os craques do Paraguai. Dizem, nossos ultrapassados críticos esportivos, que um time não merece ir a final se não ganhou nenhum jogo. Ora, digo eu, não ganhou mas também não perdeu. Empatou duas vezes com o Brasil, que dizem ser a melhor do mundo, na primeira mereceu ganhar, e na segunda, mereceu perder e podem ser até campeões. Ao menos, sabem bater penalidades, e, nem isso, os "melhores do mundo" sabem fazer. Parabéns Paraguai!

José Alberto de Paiva alpai12@yahoo.com.br

São Paulo

____________________________________________

FUTEBOL DO PARAGUAI...

O time do Paraguai tem grande chance de ser campeão da Copa América jogando, literalmente, um futebolzinho do Paraguai...

Luciano Harary lharary@hotmail.com

São Paulo

____________________________________________

ARGUMENTO

Vamos torcer pelo "Paraguai" na final a ser realizada domingo pela Copa América contra o "Uruguai". Desta forma teremos um bom argumento na defesa do nosso fracasso, poderemos alegar que fomos derrotados pelo campeão. É menos humilhante, não?

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo