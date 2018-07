Cartas - 23/01/2011

Para ricos

Reportagem do Estado sepulta de vez a rósea imagem pintada pelo governo federal quanto ao Minha Casa, Minha Vida. Nas palavras da presidente Dilma e de seu tutor, essa seria a mais brilhante panaceia já criada contra o déficit habitacional, que impede milhões de brasileiros de ter moradia digna. Parece que não é tão assim, pelo que se vê no conjunto habitacional tomado pela presidente como o maior exemplo de eficiência do programa: famílias vendem seus imóveis por falta de condições de pagamento e ocupantes suficientemente abastados a ponto de possuírem carros de luxo ali estacionados moram onde deveriam residir pessoas realmente humildes. É por essas e tantas outras que os petistas não são chegados nessa coisa chamada liberdade de imprensa.

HENRIQUE BRIGATTE

Pindamonhangaba

Cara feia da realidade

Lançado em 2009 para alavancar a candidatura da atual presidente, esse programa mostra a cara feia da realidade: os beneficiários não têm condições de arcar com a prestação e já estão vendendo os imóveis para voltar a seus antigos hábitats (encostas, beira de córregos, etc.), candidatando-se a ser as próximas vítimas da natureza. Reza a sabedoria popular que não se constrói uma casa a começar do telhado. No caso, as bonitas palavras do ex e da atual presidente, de erradicação da miséria a partir do Bolsa-Família e correlatos, só mostra a falácia da demagogia. Não é de hoje que especialistas afirmam que o Bolsa-Família tem de ser acompanhado de programas que deem condições aos participantes de caminhar com as próprias pernas, a começar por uma educação que lhes propicie condições de trabalho melhor e mais bem remunerado. Além disso, seria essa uma ação a produzir resultados ao longo de algumas décadas, mas o imediatismo está produzindo uma bola de neve e condenando essas pessoas (e sua descendência) a continuarem à margem da sociedade. Quem vai ter coragem para encarar essa realidade?

APARECIDA DILEIDE GAZIOLLA

São Bernardo do Campo

CARTÃO CORPORATIVO

Em benefício do povo

Economizando menos de 5% nos cartões de crédito corporativos do governo federal desde 2007, teria sido possível comprar os 17 radares meteorológicos imprescindíveis para o Rio. Gastar em benefício da população não é importante. Importante mesmo é gastar para ganhar eleição.

FABIO FIGUEIREDO

São Paulo

PRIVILÉGIOS

Aposentadoria retroativa

Todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido, proclama a nossa Constituição. Todavia, todo o poder de legislar em causa própria, sangrando desmesuradamente o erário, é prerrogativa exclusiva dos políticos sem escrúpulos, indiferentes aos reclamos do povo sacrificado.

FRANCISCO ZARDETTO

São Paulo

Revoltante

Pelo que se observa hoje no Brasil, para os políticos, da oposição ou da situação, a regra é acumular todo e qualquer tipo de renda, mesmo que não seja moral/legal. E o povo que morra na lama ou viva de doações de pessoas caridosas e de bem. É revoltante!

MAURILIO PEREIRA

São Paulo

Caras de pau

O escândalo das aposentadorias de ex-governadores de vários Estados, em que, por conluio entre os Executivos e os Legislativos estaduais, foram aprovadas leis garantindo-as, ao arrepio do Constituição de 1988, que as proíbe - para que serve mesmo a Carta Magna, hein? -, não pode cair no esquecimento e ficar por isso mesmo. Toda essa gente tem de ter os benefícios imediatamente cortados e devolver todo o recebido indevidamente, com juros e correção. Espero que a OAB vá até o fim na sua determinação de provocar uma decisão final do STF.

SERGIO LOPES

São Paulo

Isonomia

Os ex-governadores querem continuar recebendo a milionária aposentadoria, mesmo tendo ocupado o cargo por alguns dias, ou meses, ou mesmo por oito anos. Então, eu, que trabalhei durante 42 anos, quero, por isonomia, minha aposentadoria integral, sem a dedução do famigerado fator previdenciário e da ajuda para custear o INSS. O governo sequestra mais de 35% do valor a que eu teria direito. Realmente, o Brasil é um país de todos (eles) e nós, tolos.

CLAUDIO D. SPILLA

São Caetano do Sul

CASO BATTISTI

Delação premiada

Nos EUA, 130 mafiosos foram presos graças a uma megaoperação do FBI contando com a colaboração e a denúncia de mafiosos arrependidos, sem os quais a ação não teria sucesso, dada a dificuldade de obtenção de provas em décadas de investigação. Isso significa que lá a delação premiada funciona. Aqui, no Brasil, quem se aventura a fazer uso de tal benefício - a exemplo da empresária de Santo André que de denunciante passou a ser fugitiva e, agora, de uma doleira que teve negado o perdão judicial após denunciar uma gama de pessoas influentes por lavagem de dinheiro - enfrenta a relutância da Justiça em prestigiar tão importante meio de prova criminal. E pior: a "elite jurídica" e parte do STF insistem em criticá-lo e obstá-lo, chegando ao cúmulo de questionar até as decisões da Justiça italiana no julgamento do criminoso Cesare Battisti pelo fato de se fundamentar em denúncias de ex-comparsas - posição criticada por todos os outros países com democracias mais avançadas. Este é o Brasil, onde, aparentemente, o crime de fato compensa (e sem direito ao arrependimento).

EDENILSON MEIRA

Itapetininga

Soberania

Para a não extradição de Cesare Battisti, alguns papagaios de pirata justificam sua posição com base na nossa soberania. Onde estavam esses retóricos quando o governo da Bolívia invadiu e tomou a refinaria da Petrobrás em seu território? Em férias?

HERMÍNIO SILVA JÚNIOR

São Paulo

"Enquanto o País volta as atenções para as tragédias, os políticos fazem a festa"

ANGELO ANTONIO MAGLIO / COTIA, SOBRE OS PRIVILÉGIOS

"A nossa soberania ficará tão abalada com a extradição do italiano quanto a da Suíça se

nos mandar de volta os dólares do ex-prefeito"

JAIRO P. GUSMAN / SÃO PAULO, SOBRE O CASO BATTISTI

"Se ainda fosse presidente, será que Lula faria uma visitinha ao Baby Doc?"

CARLOS E. BARROS RODRIGUES / SÃO PAULO, SOBRE A VOLTA DO EX-DITADOR AO HAITI

"O governo está fazendo vista grossa para a questão da mudança climática e pouco faz para ajudar os desabrigados."

JOÃO DE PÁTIMOS

"O que devemos fazer? O eixo RJ-SP tem uma população enorme. Devemos remover a maioria para o Centro-Oeste?"

SILVIO SOUZA

"Temos que seguir o exemplo do Japão, que se prepara não só para terremotos, mas, também, para grandes enchentes."

ADEMAR JOAQUIM DOMINGUES

