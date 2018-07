Cartas - 24/06/2011

Santos, Santos, goool!

"Agora quem dá bola é o Santos,/ O Santos é o novo campeão"! Sem contestação, uma explosão de alegria. O coroamento de um trabalho competentemente focado, fruto do talento individual e coletivo, mesclando juventude, experiência e, principalmente, garra, muita garra. Parabéns a todos os torcedores e admiradores do Santos e do bom futebol. "O Santos é o novo campeão,/ Glorioso alvinegro praiano."

LUIZ NUSBAUM





Meninos da Vila

Parabéns a todos os jogadores do Santos Futebol Clube pela conquista da Libertadores. Destaque-se que a arrancada do Arouca para entregar a bola ao Neymar, no primeiro gol, foi antológica e que, no segundo gol, a ousadia e a técnica de Danilo foram sublimes.

ORIOWALDO DIAS DE LIMA





Grande conquista

Como são-paulino, cumprimento o time do Santos, que alcançou o São Paulo ao conquistar a sua terceira Libertadores da América. Sem dúvida, o extremamente competente técnico Muricy Ramalho deve ser reverenciado. Após ter sido injustamente acusado de não ser bem-sucedido em torneios com o chamado mata-mata, eis que Muricy dá a volta por cima e adiciona mais um título à sua brilhante carreira. Dizem que todo torcedor tem um segundo time do coração. No meu caso, seria o alvinegro praiano. Parabéns, Santos, grande campeão da Libertadores 2011!

RENATO CAMARGO





O tri do Peixe

Parabéns ao Santos pela conquista do tricampeonato da Copa Libertadores (1962, 1963 e 2011), a principal competição interclubes das Américas, após bater o uruguaio Peñarol por 2 x 1 na final, no Pacaembu lotado. O Peixe de Neymar, Ganso e Elano volta a conquistar a América, 48 anos depois - na época era comandado por ninguém menos que Pelé, o Rei do Futebol. É o 15.º título do Brasil e o 7.º paulista na Libertadores. Aliás, dos chamados "grandes" clubes paulistas, só um nunca ganhou a Libertadores. E, pelo visto, nunca vai ganhar...

RENATO KHAIR





Novos caminhos

Será que finalmente o sr. Andrés Sánchez, presidente dos cem anos sem nada, apreendeu o caminho para vencer, ao menos uma vez, a Libertadores? Só há uma estrada, chama-se Via Muricy Ramalho e fica aqui, em São Paulo. Deixe de ver o filme Estrada para Perdição e siga novos roteiros.

ROBERTO STAVALE





Pacaembuzaço

Antes da partida, mostraram a torcida do Peñarol com uma faixa: "Hoy, nuevo Maracanazo". Felizmente, a maldição não deu certo e o que vimos foi um Pacaembuzaço, um lindo jogo que premiou o futebol dos meninos da Vila. Soy loco por tri... América.

ROBERTO HILLS





Batalha campal

Parabéns ao Santos. Futebol disputado e muitas oportunidades de gols. Poderiam ser 4 ou 5, mas o 2 x 1 foi de bom tamanho, belos gols de Neymar e Danilo. Pena que sempre haja alguns para tirar o brilho da festa. Faltam-nos educação e disciplina. É o reflexo da desordem, do desrespeito e da falta de maior policiamento para não permitir o que se viu no fim do jogo. O que deveria ser comemoração virou batalha campal - nada comparável à final da Uefa (Barcelona x Manchester). Será causa dos maus exemplos e da impunidade? Temos muito a aprender se quisermos chegar a ser um país de Primeiro Mundo.

LUIZ DIAS





Peñarol

Fora, Peñarol! E não apareça mais por aqui! Lamentável, e de muita baixaria, o pós-jogo entre Santos e Peñarol. O Uruguai, como os demais países sul-americanos, não sabe perder com dignidade, compostura e esportividade. As brigas dos jogadores uruguaios, enfurecidos, ensandecidos, coléricos, contra os santistas são assunto para a Fifa e os Tribunais de Justiça Desportiva. Do lado brasileiro, impõe-se que esse timeco seja suspenso por dez anos em jogos no Brasil. É o mínimo que a CBF tem de ousar e exigir que se cumpra.

RENZO SANSONI





O "santinho" Neymar

Cansou ver a nossa mídia esportiva criticar os uruguaios pela violência, mas nenhum santista se machucou. Ao contrário, o Neymala é que quebrou e tirou pra fora um deles, ainda no início do primeiro tempo. Merecia cartão vermelho, mas isso a crítica brasuca não viu.

LAÉRCIO ZANINI





Hora de festejar

Parabéns ao Santos! Parabéns ao juiz, que não expulsou Neymar! Parabéns à organização, que permitiu que ocorressem aquelas cenas deprimentes de selvageria. Dirão que a tragédia no estádio de Heysel (Bélgica, 1985) foi muito pior. Certo. Esqueçamos e vamos festejar. Para a História vale a terceira estrela! Santos forever!

ALEXANDRU SOLOMON





HACKERS NOVATOS

Novidade?

Esses ataques dos hackers a arquivos de órgãos do governo e de empresas estatais não exibem novidade alguma. São tímidos e inofensivos perto do que os piratas de certos partidos fazem há anos. Até um caseiro de Brasília, coitado, foi vítima de ação semelhante em sua conta bancária, só que covarde. Ou não?

MOACYR CASTRO





Sigilo

Se o sigilo dos documentos históricos e dos gastos com a Copa continuarem, os hackers podem nos ajudar?

TANIA TAVARES





Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

SALÁRIOS

Vejam os critérios de reajustes: bombeiros, profissão de alto risco, não conseguem 10% de aumento no Rio de Janeiro, mas a Câmara em São Paulo quer dobrar o salário de Kassab e dar "somente" 250% a secretários. É no mínimo uma vergonha.

Ariovaldo J. Geraissate



PROPOSTA INDECENTE

O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, José Police Neto, justifica aumentar em 250% os salários dos secretários e dobrar o salário do prefeito como propostas compatíveis com as responsabilidades dos cargos. Senão, vejamos as responsabilidades: prefeito Gilberto Kassab abandonou a cidade, deixa as crianças de 5 anos fora da escola, funda um partido para não perder seu mandato, o dinheiro das multas não é aplicado no trânsito e ainda se atribui nota dez. O órgão que deveria brecar essas sandices está calado. Quanto aos secretários, seus cargos equivalem ao de ministros e, se a moda pegar, depois dessa proposta indecente a jurisprudência será criada e ninguém segura mais nada. Os vereadores por São Paulo deveriam ter vergonha ao defender tal aumento e, se realmente querem fazer justiça, que reconheçam o trabalho dos bombeiros, que ganham R$ 960 para salvar vidas; do professor, com R$ 728 para preparar para a vida; da polícia, que arrisca a vida por R$ 2.260,00. Ou a preocupação é com sua própria vida? Acorde, eleitor, aprenda a votar, pois o número de picaretas cresce assustadoramente e quem paga a conta somos nós.

Izabel Avallone



AUMENTO DO IPTU

Dobrar o salário de Kassab e conceder 250% de aumento aos secretários? Está explicada a razão do aumento exagerado e indecoroso do IPTU. Uma vergonha.

Francisco Zardetto



REAJUSTES NA PREFEITURA

Aumento a prefeito e secretários é furto qualificado.

Roberto Twiaschor



REPUBLIQUETA MUNICIPAL

A manchete Câmara quer dobrar salário de Kassab e dar reajuste de 250% a secretários desnuda os acordos entre o Legislativo e o Executivo: ora são feitos abertamente, ora são escamoteados, enquanto os funcionários municipais tiveram um mísero "reajuste" de 0,01%. Alguns aposentados não têm nem dinheiro para comprar remédios. Quando teremos uma nova República brasileira (Vandré).

Vicente Cando



OS SALÁRIOS NÃO OS ATRAEM

Estão totalmente enganados os brasileiros que pensam que nossos políticos concorrem a cargos públicos por causa dos salários dos cargos, ou ainda, como alguns mal intencionados dão a entender, por causa dos salários furtados de seus "assessores" ou por causa das propinas que pretendem extorquir de empresários por conta de seus projetos mirambolantes. Todos eles estão lá por serem cidadãos ávidos em servir o povo brasileiro, já se encontram realizados financeiramente em suas vidas particulars e vão se sacrificar no exercício da vereança, da prefeitança, da governança, e da deputança. Temos exemplos vivos dessa postura exemplar: Lula, Dirceu, Maluf, Inocêncio, Calheiros, e outros mais que me falham à memória, e que espero me perdoem por não serem aqui nominados. Assim, a iniciativa do presidente do Legislativo paulista, José Police Neto pode cair no ridículo por dar a entender que Kassab foi candidato a prefeito por causa do salário. Tenho certeza que não só ele, mas prefeitos, vereadores, deputados e até assessores, aqui no nosso Estado (e porque não do Brasil inteiro?) fariam, de bom grado, a doação total de seus salários para entidades de benemerência de suas respetivas cidades. Não o fizeram até agora porque ninguém lhes solicitou. Pô, gente, desconfiar desses mecenas brasileiros já é demais... Kassab poderia ser o primeiro desses doadores, inaugurando o rol de doações através desta própria coluna do Estadão... Vamos lá, meus ilustres políticos, desmintam com atos aqueles pouquíssimos brasileiros (talvez não formem um time de futebol...) que os acusam de corruptos, propineiros, malandros, safados, ordinários, ladrões, etc.

Domingos Perocco Netto



GANHAM POUCO

É desconcertante saber que um secretário do município de São Paulo ganha R$ 5.504,00 para coordenar orçamentos milionários e tomar decisões que afetam a vida de todos numa cidade em que os garçons ganham mais do que isto, gerentes de bancos muito mais e diretores de empresas médias pelo menos o dobro. Quem é que, tendo preparo e estudo para um cargo de tanta responsabilidade, vai se submeter a este salário, se em nossos restaurantes e pequenas empresas paga-se muito mais? Não é a toa que a cidade vive em caos. Falta uma política salarial na PMSP capaz de atrair gente competente...

Silvia Cintra Franco



PANELAÇO

Sou morador/eleitor do interior do Estado graças a Deus, pois se fosse da capital provavelmente amanhã mesmo faria um panelaço na frente da Câmara de São Paulo e garanto que reuniria uma multidão de pessoas, pois é isso que está faltando acontecer na capital para ver se esses políticos inescrupulosos com uso das verbas públicas estão precisando ver e a imprensa colocar em destaque, por favor meus caros cidadãos da capital façam valer seus direitos de cidadania por uma causa justa em vez de ficarem ai participando de passeatas inúteis em favor de liberações proibidas, lutem pelo direito de seus impostos serem utilizados com austeridade.

Marco Antonio Fernandes



NOVO PREFEITO

Ótima a ideia de Izabel Avallone de indicar Andrea Matarazzo para prefeito de São Paulo para a próxima gestão, por ser um homem honrado, culto, batalhador, que conhece bem a máquina municipal de São Paulo, ocupou vários cargos na PMSP, inclusive a Secretaria Municipal das Sub-Prefeituras e a maior de todas, a Regional da Sé, a Secretaria da Cultura, foi embaixador em Roma. Foi secretário de Estado. A meu ver, é a melhor pessoa para ocupar o cargo de prefeito de São Paulo. Pena que está escanteado pelos tucanos!

Maria de Mello



O PREÇO DO PROGRESSO

Vem a tona a discussão quando o renomado Urbanista Jaime Lerner cita que as cidades são o ultimo refugio das civilizações, junto com o suposto progresso vem também o efeito da terrível poluição atmosférica junto com os poluentes expelidos no ar como o Monóxido de Carbono dos Veículos pequenos, qie são milhões de veículos nas grandes e medias cidades, e do Terrível Dióxido de Enxofre que é o pior poluente , porque o material particulado entra nas vias respiratórias e na corrente sanguínea permanecendo pela vida inteira das pessoas. O que poucos falam, e milhões não sabem o que seja a poluição atmosférica, é que os nossos governantes não estão preocupados com a qualidade principalmente do Diesel que a OMS, aceita como limite Maximo 50 ppm, (partes por milhão), e no Brasil nas grandes cidades são fornecidos aos ônibus do transporte coletivo o Diesel de 500 ppm, e nos caminhões que transportam o progresso pelas estradas chega a 1.500 ppm, cujas descargas são sempre nas grandes cidades. Esse é o reflexo do Progresso a todo custo e a qualquer preço, o governo federal silencia sobre o Dióxido de Enxofre, que somente irão negociar no final de 2012, até lá milhares de crianças e idosos pagarão com a própria vida o preço do suposto progresso. Assim caminha a desumanidade contra a população indefesa que vivem nas grandes e medias cidades, e que lotam os também sucateados hospitais públicos , já que estamos apenas iniciando a estação do inverno, com o ar seco e pouco vento e poucas chuvas.

Jose Pedro Naisser



CARO MOVIDO A AR COMPRIMIDO

Está em teste na cidade de Brignoles na França o carro movido a ar comprimido, que alcança a velocidade de 150 kms/h e tem autonomia para 300 kms., com o custo estimado em US$ 13.000,00. O motor filtra o ar, expelindo um ar mais puro ao que foi injetado, e seu abastecimento se faz nas mesmas bombas que se usa para encher os pneus, ou, em casa através de um compressor. Em 2012 o Planeta terá um veículo com poluição zero. É uma lástima que um invento como este não esteja tendo a atenção que merece e, muito menos do Ministério de Ciência e Tecnologia.

José Carlos Costa



PARADA GAY

No próximo domingo,durante a Parada Gay, na cidade de São Paulo, a Prefeitura pede"roupas discretas , aos assistentes e participantes. A Associação da Parada do Orgulho LGBT, além de reprovar o pedido, declarou " cada um é gay do seu jeito". Respeitamos o lembrete e, no domingo, saberemos qual será o jeito da Parada.

Eduardo Augusto de Campos Pires



VIRADO À BRASILEIRA

Nosso Brasil vai de mal a pior. Presidente descumpre tratado internacional para manter um assassino em nosso país, apenas porque são adeptos da mesma ideologia. Em seguida, o juiz Jeronymo Villas Boas, seguindo a Constituição ao pé da letra e sem interpretações multiplas, cancela união homossexual no cartório e será processado por seus superiores. Deste jeito jamais nos livraremos da fama de sermos um país que não é sério! Está ficando difícil de viver aqui.

Ana Prudente



SUBMISSÃO SÓ À CONSTITUIÇÃO

A desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, também corregedora do Tribunal de Justiça de Goiás, anunciou que o juiz Jerônymo Pedro Villas Boas, será julgado por Corte Especial. Como se sabe, o juiz Villas Boas, por ofício, anulou uma "união homoafetiva" realizada em cartório de Goiânia (GO), contrariando decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). A referida desembargadora explicou que a decisão do STF não cabe contestação e sim submissão. Na minha opinião, submissão é cabível somente à Constituição, o que realmente foi feito pelo juiz, e nunca a decisões de cunho fisiológico, político ou ideológico. A decisão do STF foi contrária ao que reza a nossa constituição em seu artigo 226 - A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado - § 3° Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. O STF tem que respeitar a Constituição, não pode alterá-la, isso seria prerrogativa do poder Legislativo. Em todo esse episódio se alguém desrespeitou a Constituição não foi o juiz Villas Boas, foi sim, o Supremo Tribunal Federal apagando o parágrafo terceiro do artigo 226. Está na hora dos onze ministros retomarem seu verdadeiro rumo, limitando-se a interpretar a lei vigente. O país tem 190 milhôes de habitantes e eu tenho certeza absoluta que nenhum dos ministros recebeu sequer um voto popular para que possa legislar e tomar decisões fora do que determina a lei. Se algum deles deseja legislar, que abandone a toga, atravesse a praça dos Três Poderes, e lá encontrará o forum adequado, que apesar de mal cheiroso, é nascedouro de leis e tem poder para modificar as já existentes.

Humberto de Luna Freire Filho



PRECONCEITO

Lamentável a decisão do juiz de Direito de Goiás de proibir a ''união gay'', entre pessoas do mesmo sexo, contrariando expresamente a recente decisão do STF. Pior ainda é o fato do referido magistrado ser pastor evangélico e dizer que ''foi Deus'' quem o mandou agir dessa forma. O Estado é laico e não se admite que a orientação religiosa de um juiz interfira em suas decisões, que devem ser corretamente motivadas com base na lei e na Constituição Federal. A livre convicção do juiz para decidir jamais pode ser confundida com arbítrio, autoritarismo ou autorizar que recalques e preconceitos pessoais. Cabe ao TJ/GO e ao CNJ punirem exemplarmente o referido magistrado, que agiu de forma preconceitusa e discriminatória, revelando não ter a menor condição de ocupar tal cargo.

Renato Khair



CASAMENTO NEGADO

Conforme a matéria "Casamento civil gay é negado em SP; casal vai recorrer" (Estadão, 22/6, pág. A19), a juíza da Segunda Vara de Registros Públicos da capital, Renata Mota Maciel, negou o pedido de união estável do casal paulistano Lula Ramires e Guilherme Amaral Nunes. Parodiando uma antigo personagem de Jô Soares, a juíza Renata Maciel poderia dizer: "Para evitar o casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa, eu não caso!"

Cláudio Moschella



TEMPO, O SENHOR DA RAZÃO

Nos últimos tempos dois acontecimentos têm chamado muito minha atenção, um de forma positiva e outro nem tanto. O primeiro trata-se da questão do respeito à comunidade GLS ter entrado em foco; o segundo, a acirrada oposição que o tema atraiu. Argumentos muitas vezes viciosos e infantis têm ganhado força na boca de políticos antes desconhecidos e agora verdadeiros especialistas na matéria, como Jair Bolsonaro. O deputado participa de debates em praticamente todos os canais e é presença constante nos principais noticiários defendendo a não inclusão dos "gays" à sociedade. E com a notoriedade veio também milhares de admiradores, mas o que chama a atenção na questão é a transformação de Bolsonaro em autoridade na matéria. Aliás, chama a atenção existir autoridade numa matéria como essa. Ele vai em todos os debates, coloca sempre sua opinião como se representasse uma parcela da população, mas que parcela é essa? Que opinião é essa? Que tipo de especialidade é a do Deputado? Para quem analisa a questã o de modo isento soa algo como uma especialidade em "valores da sociedade brasileira". O maior dilema desse entendimento talvez seja perceber que essa mesma sociedade é formada de valores totalmente dispares e em cada caso concreto, o posicionamento é completamente diferente. Portanto não está claro qual parcela da população o deputado representa, o único denominador comum em suas opiniões é o repúdio aos gays, seria essa a parcela da população que ele representa, aquela que repudia parte de seus cidadãos, os gays? O deputado vai a público falar que não tem absolutamente nada contra a população gay e que é contra agressões físicas qualquer pessoa, mas acha absurdas iniciativas de inclusão como o que ele chama de "cartilha gay" e o projeto de lei que visa à criminalização da homofobia. Seria leviano afirmar que ele não sabe que a forma mais eficaz de combater a violência é evitando que ela aconteça e que a educação é a melhor maneira de combate à intolerância, afinal, trata-se de um especialista no assunto e como especialista que é, o deputado certamente já analisou essa questão. Contudo, numa valoração principiológica, percebeu que o que se tem a ganhar com essa educação é muito menos que o que se tem a perder: as crianças podem ser ensinadas a se tornar homossexuais! A despeito do fato de ser um especialista no tema, talvez falte ao deputado uma informação relevante, sobre o que é ser homossexual. Ser homossexual é sentir atração sexual por pessoa do mesmo sexo, não se trata de algo que possa ser ensinado; ou se tem atração ou não se tem atração. A campanha de iniciativa do MEC poderia ser comparada a uma campanha hipotética contra o preconceito às pessoas de baixa estatura, mostrando que ser baixo, assim como ser alto é normal, são apenas variações da normalidade. Certamente tal campanha não incentivaria as pessoas mais altas a quererem diminuir sua estatura, provavelmente não aumentaria o número de cirurgias de amputação de membros com o objetivo de diminuir a estatura. Do mesmo modo que a campanha h ipotética, o único fim que o material do MEC atingiria seria ensinar que ser homo ou heterossexual são apenas variações que existem na sociedade; não se trata de propaganda, até porque qualquer propaganda nesse sentido seria infrutífera: assim como não se pode ensinar um gay a se tornar hetero, o inverso também é impossível. Se fosse possível, acho que todos hão de concordar, não existiriam gays, todos já teriam se tornado heterossexuais, afinal, desde criança sofrem pressão em todas as esferas para seguir o modelo heterossexual, em vão. Ninguém se sente bem sendo excluído e maltratado pela sociedade, que, infelizmente, é o que sempre aconteceu e continua acontecendo com os homossexuais, mas não tem como ser diferente, se a pessoa nasce homossexual ou heterossexual, nada pode mudar isso, não existe propaganda capaz de operar tal milagre. Superada a discussão acerca da infrutuosidade de qualquer campanha no sentido de mudar orientação sexual de quem quer que seja, cabe analisar a opinião do Especialista Jair Bolsonaro acerca da criminalização da homofobia. Ele entende que não é necessário crime específico para isso, pois o Código Penal Brasileiro já traz pena para lesão corporal. De fato o Código Penal traz pena para lesão corporal, mas o dolo é diferente do dolo de lesão corporal em função da orientação sexual. O Direito tenta diferenciar cada situação e tratar cada uma com o grau de gravidade que lhe é inerente, o aspecto subjetivo do dolo, a vontade da pessoa, é extremamente relevante para o Direito, em alguns casos muda uma situação de ilícita para lícita. No caso em questão, trata-se de um dolo específico, agredir alguém por que ele tem determinada orientação sexual, a violência tem um fim: aterrorizar os homossexuais, a intenção é: agredindo um, atingir toda a população, aterrorizar, leva o medo a todos os outros. Trata-se, portanto de crime diverso de lesão corporal simples e que deve ter tratamento adequado. Após analisar essas minúcias infantis e falaciosas a que se apega o Deputado Especialista em seus pareceres, o mais interessante é contextualizar o momento atual com outros momentos históricos de quebra de status quo. Sim, vivemos um momento histórico! Mais uma minoria social está garantindo seu espaço. Assim como os negros após a abolição da escravatura e as mulheres durante todo o século 20, agora os homossexuais estão, gradualmente, sendo integrados como iguais na sociedade brasileira. Assim como no caso das outras minorias, esse é um processo lento e cheio de retrocessos, mas é uma questão de tempo. A sociedade precisa de tempo para assimilar mudanças, precisa de tempo para se desapegar dos "pré-conceitos" e deixar que a racionalidade tome o lugar de pensamentos que , embora contrários a razão, já estavam impregnados no imaginário popular. Interessante notar que, em todos os momentos de ruptura houve contracorrentes, pessoas que assumiam o papel que o Deputado Jair Bolsonaro representa hoje. Faz parte do processo de mudança o apego às ideias arraigadas no imaginário social e pessoas com boa oratória e que sabem utilizar-se de símbolos acabam sobressaindo-se e ganhando projeção. E o Deputado Bolsonaro faz isso com maestria, ele trabalha muito bem com símbolos, dentre os seus favoritos estão as crianças, a influência que a inclusão gay gera sobre as crianças. Ele tenta colocar essa influência como subversiva e acaba obtendo sucesso, visto que, quando recorre à pureza das crianças, trabalha o lado sentimental das pessoas, coloca-se como o protetor, quando na verdade não há ninguém que precise ser protegido, a inclusão dos homossexuais em nada prejudica as crianças, assim como a inclusão das mulheres ou dos negros; o argumento é vicioso, mas pode passar despercebido pelo véu do sentimentalismo. Exemplo significativo dessa situação era o argumento muito utilizado nos Estados Unidos da década de 70, de que era absurdo crianças brancas terem de dividir a mesma escola com crianças negras, pois essas seriam uma péssima influência para o caráter das primeiras, ainda em formação. Outro argumento que o deputado usa muito é o de maioria. Ele gosta de argumentar que a maioria dos lares brasileiros é contra as políticas de inclusão, contudo, por mais que tal argumento seja verdadeiro, o que não acredito, não se trata de uma questão de maioria. Trata-se da defesa de direitos fundamentais, de proteção da sociedade, e quando preciso, o Estado tem de garantir que parte da sociedade seja protegida da própria sociedade; esse é um dos pilares da visão moderna de democracia e de Constituição. Em última análise o objetivo máximo de uma constituição é proteger um povo, um sujeito constitucional. E não se trata de proteger a maioria, mas toda a população. Se maioria representar legitimidade, como quer Bolsonaro, pode-se entender que todas as ações de Hitler eram legítimas, ele usou do critério de maioria para justificar a morte de judeus, negros, homossexuais e deficientes. Ora, podemos decidir, por maioria, que todas as pessoas de olhos azuis devem morrer? Não, não podemos, justamente porque, apesar de minoria, integram o sujeito constitucional e devem ser protegidos pelo Estado. Talvez o autor que melhor trabalha o conceito de legitimação e consenso na sociedade contemporânea é o filósofo Jürgen Habermas. A base da teoria de Habermas reside no consenso. Contudo, esse consenso não é obtido por maioria, mas na observância do direito de todos. Ao prever a igualdade do sujeito constitucional, a Constituição não quer dizer que todos têm que ser exatamente iguais, até porque, se assim o fosse, esse texto teria caído em descrédito no primeiro momento após sua edição, pois não existe no mundo duas pessoas exatamente iguais, o que a Constituição quis articular é que todos terão tratamento igual apesar das diferenças. O sujeito constitucional deve simultaneamente representar o povo e estar aberto e indeterminado, mantendo no pano de fundo uma tensã o constitutiva entre a afirmação da identidade e a necessária indeterminação que permite ver que toda identidade implica em diferença e em exclusão. O objetivo da constituição é não excluir ninguém; por mais difícil que possa ser igualar pessoas tão diferentes, esse tem sido e deve ser sempre o alvo constitucional. No caso dos homossexuais, o Estado vem buscando, por meio de políticas públicas de educação e repressão, minar qualquer ato tendente a tratar seus integrantes com desigualdade. Enfim, os primeiros passos nesse sentido já foram dados, e como mostra o histórico de lutas das minorias, o caminho é irreversível, por mais que alguns retrocessos possam ocorrer no percurso. A figura do deputado especialista em moralidade existe nesse caso e sempre existiu e sua atuação é sempre semelhante, faz algum barulho, causa muita indignação, mas é parte do processo dialético de evolução. Mais uma vez o tempo fará a racionalidade aflorar e a sociedade perceber que não faz sentido humilhar ou destratar seus integrantes por motivos de cunho religioso, por pré-conceitos arraigados. Encerro com a frase da ministra Ellen Gracie, em seu voto, em julgamento histórico e por unanimidade, em que o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu reconhecer as uniões est áveis de homossexuais no Brasil: "Uma sociedade decente é uma sociedade que não humilha seus integrantes."

Paulo Vitor Otaviani Nilo



CASO BATTISTI

Que vergonha dos nossos tribunais. Um cidadão italiano, condenado no seu País por crimes, a ele é concedida a permanencia ... para que possa viver normalmente no Brasil ! Mais uma vitória do PT, digo, do senhor Greenhalgh.

Takeko Akamine



POBRE PAÍS

Finalmente, graças ao extraordinário empenho do nosso brilhante ex-presidente e o STF, órgão que dá proteção ao cidadão brasileiro, o facínora italiano Cesare Battisti está em liberdade e se encontra onde sempre deveria ter estado, o nosso pobre país. Afinal, lugar de bandido onde é? Com certeza deve sair candidato na próxima eleição, e eleito será, pois tendo matado quatro, já é um bom começo para ser político em Brasília. Será que não podemos apelar para o Tribunal de Haia contra no nosso STF?

Claudio O. Brandileone



LULA SUPREMO

Continua a novela Battisti. No capítulo de ontem, foi concedido asilo politico ao terrorista italiano. Nosso supremo está passando por radicalmente transformação, passando do jurídico ao político, não se pautando mais em textos legais,muito menos em acordos internacionais assumidos pelo Brasil, não está nem aí para a opinião pública nacional, despreza sua imagem negativa internacional. Atualmente,o supremo antes de tomar qualquer decisão, consulta Lula. Na Folha 10/06/11, em "Itália vai à Corte de Haia para ter Battisti", verifica-se que o STF nos brindou com o pueril argumento, que não caberia à corte alterar decisão do ex-presidente Lula, que no seu último dia de governo disse que não entregaria Battisti à Itália.Belo exemplo de submissão a Lula do judiciário. O ex-ministro Tarso Genro, tinha lhe concedido a condição de asilado político, pois temia que ele fosse perseguido politicamente na Itália, embora de político o caso nada tenha, é puro caso de polícia, pois Battisti foi condenado à prisão perpétua por ter assassinado 4 pessoas. Tarso é o mesmo que mandou para Cuba humildes e descentes atletas cubanos, que queriam se asilar no Brasil, pois não suportavam mais a ditadura de Fidel, mas como o ex-ministro é apóstolo do ditador, mando-os direto para o paraíso cubano, onde certamente foram severamente punidos. Bem no seu estilo, gente boa se castiga, terrorista se protege. O mais sugestivo é que em seu primeiro dia de liberdade, Battisti foi acompanhado pelo advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, defensor supremo de petistas estrelados. Essa novela ainda vai render muito, mas já se sabe do seu final, vai terminar em pizza ao molho de Lula.

João Henrique Rieder



EFEITO BATTISTI

Os 5.º Jogos Mundiais Militares que deve acontecer no Rio, entre os dias l6 e 24 de julho, mas que está ameaçado por uma baixa de 275 credenciados, em especial, a delegação da Itália. O ministro da Defesa da Itália, Ignazio La Russa classificou como ''''inaceitável'''' e '''' inconcebível'''' a atitude de Lula que, no último dia de seu mandato garantiu o refúgio de Battisti das grades italianas.O evento poderá ser seriamente afetado porque a Itália se comprometeu a trazer 12 delegações do Leste europeu. Quando Jesus falou aos seus discípulos sobre os primeiros sinais do fim dos tempos, antecipando-se a Michel de Nostradamus, estava se referindo aos acontecimentos políticos protagonizados por um governo que comparado aos demais,pode ser carimbado como ''''sui generis''''. Petistas, peemedebistas, ''''nanicos''''e aliados, instalaram uma máquina do tempo em Brasília e transportaram o Brasil para o tempo colonial das capitanias hereditárias com os donatários que todos conhecemos.''''Monstrum horrendum,informe,ingens'''' (Virgílio- Eneida).

Jair Gomes Coelho



FALTOU CORAGEM

Lula desprezou muitos votos recebidos ao presentear o Brasil com um "terrorista de verdade" validado pela justiça" (a italiana). O motivo foi fazê-lo ao encerrarem-se as cortinas de seu governo, ou seja, covardemente. Esperava-se coragem em seu governo. Nossa justiça apenas convalidou a herança deixada.

Fabio Figueiredo



PAÍS SÉRIO

Em nome de uma ideologia envelhecida e carcomida, se expõe o país ao ridículo, para que o mundo civilizado nos olhe e diga até com um certo ar de gracejos, que este país não deve mesmo ser levado muito a sério, uma vez que preferiu dar guarida a um criminoso como Battisti, ao invés de cumprir os termos dos tratados internacionais assinados, mandando o facínora de volta ao seu país para prestar contas. A decisão do governo brasileiro nesse caso Battisti ainda vai ter muitas conseqüências ruins para o país. Juridicamente a decisão é insustentável, porque o assassino italiano foi condenado regularmente pela Justiça Italiana, em sentença reconhecida pela Corte Europeia. O cidadão tem o dever de cumprir as leis do país, o governo, de cumprir as leis internacionais. É a velha mania dos que se inebriam com o poder confundir o público com o privado. Tratam os problemas do país como se fossem questões pessoais e partidárias. A Itália, acena em boicotar a Copa em 2014 e já afirmou que irá a Corte Internacional de Haia na Holanda. Vai ser um vexame internacional.

Duro é ver um Supremo curvar-se a essa situação insana, que por covardia de muitos, e, creio que até mesmo por simpatia ideológica de alguns, avalizaram a atitude do irresponsável Lula, e preferiram deixar que o Brasil seja exposto e arrastado para a situação internacional vexatória que nos espera. A cada dia fico mais desanimado com o nosso país que virou paraíso de criminosos, terroristas,e outras coisas mais. Já não bastam os que já temos aqui? Acho que já passou da hora de levarmos este país à sério. Como se não bastassem os grandes feitores do crime organizado no país, filhos dessa terra, ainda precisamos importar mais um. Cada dia me surpreendo menos. Um dia quem sabe poderemos viver sob a tutela de um país respeitador e respeitado por todos.

Antônio Dias Neme



RECEITA PARA BANDIDO

Para um bandido procurado em outros países receber asilo no Brasil:

1- Entre com Passaporte falso.

2- Mostre que tem preferência pelo Comunismo!

3- Procure emprego em cidades onde o PT comanda.

4- Imediatamente fique amigo de um deles. Mas tem de ser rápido.

5- Monte uma historinha que é perseguido no seu país de origem, mesmo que seja um bandido comum porque para eles não existe diferença.

6- Faça qualquer serviço para um petista e o adule bastante. Eles adoram ser bajulados.

7- Diga que é escritor. Faça alguns rabiscos e de vez em quando dê para o mais ingênuo deles ler. Eles não conseguem interpretar textos e repassarão aos outros que você é um grande escritor. Aí você já está com meio caminho andado.

8- Manifeste vontade de conhecer os chefões do PT, principalmente aqueles que um dia foram presos. Eles amam ex-presidiários por pura empatia.

9- Quando estiver com eles não se esqueça de chorar ao contar sua história. Nunca vi gente de coração tão mole!

10-Faça servicinhos de graça para os chefões, como carregar malas cheia de dinheiro para pagar falsos dossiês. Você ficará para sempre no coração deles.

11-Não os entregue jamais, porque pela lei do silêncio eles farão tudo por você.

12-Se um dia você for preso e por acaso seguiu todos os itens acima, seus novos amigos irão contra tudo e todos para te defender, até rasgar a Constituição Brasileira. Darão um jeito junto aos "juízes" para que você não seja extraditado e receba o visto de cidadão brasileiro.

Ahhh, ia me esquecendo! Se você mostrar que odeia os Imperialista Norte americanos ainda pode receber um emprego garantido no Governo Federal!

Ou quem sabe você faça um livro. Mesmo que seja de péssima qualidade e a sociedade brasileira se recusar a comprá-lo, eles darão um jeito do Ministério da Educação distribuí-lo na rede pública! Sem dinheiro para viver com certeza você não ficará. Eles são eternamente gratos aos seus.

Beatriz Campos



INCOMPETÊNCIA

O Ibama apreendeu 270 aves vindas da Venezuela no Aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus. E alega que se não encontrar ninguém para abriga-las, e por falta de verba para repatria-las, as mesmas poderão ser sacrificadas. Simplesmente um absurdo, incoerência e incompetência deste orgão. Pois uma atitude inteligente, a nosso ver seria uma vez examinadas por um veterinário experiente, e mantidas em quarentena por segurânça. Por que não solta-las nesse lindo jardim, existente no nosso quintal amazônico.

Angelo Tonelli



CRIMINOSOS SIM, CANÁRIOS NÃO

Na edição de ontem (pág. A19), ficamos sabendo que 270 inocentes aves venezuelanas, a maioria canários, deverão ser sacrificadas em Manaus por falta de verba para repatriá-las. Enquanto isso, o criminoso Battisti ganha o direito de viver e trabalhar no país, conforme o jornal estampa na capa da edição. Ao comum dos mortais, ocorreria: não seria melhor o inverso?

Nelson Carvalho



SOBERANIA?

O governo petista é mesmo incrível: está por estabelecer que estrangeiros interessados em comprar propriedades a partir de 5 hectares devem se submeter a uma autorização federal. É uma piada. Essa legislação, se aprovada, nos fará voltar à época do nacionalismo mais vagabundo e rasteiro prevalecente há 40, 50 anos. Não faz sentido condicinar aquisições estrangeiras de áreas tão reduzidas a uma bênção do Executivo. É a cultura do atraso tomando conta do Brasil: atualmente, tudo conspira contra a liberdade de iniciativa - sempre em nome da "defesa dos interesses do País". Não surpreende, né? Hoje em dia, até o STF solta um terrorista arrumando como desculpa a defesa da soberania nacional!

Henrique Brigatte



UM PAÍS IMAGINÁRIO

Ontem, feriado, dia de Corpus Christi, aqui me encontro diante do meu computador, para enfim, tentar aos 65 anos de vida dar a minha contribuição para que tenhamos um País "melhor". Nossa criatividade em desenvolvermos processos de corrupção que beneficiam a alguns poucos é tão grande, constituindo-se numa fonte inesgotável de modelos, que sugiro a constituição de cursos universitários, para serem comercializados para outros países, onde forneceríamos não só a grade de materias, como também os professores para a ministração das aulas. Se, conseguirmos sucesso neste empreendimento, iremos contribuir de forma positiva para que, pelo menos, até que tenhamos disseminado o nosso "know how" em corrupção, o que demandará um tempo suficiente para que em nosso País façamos chegar onde sempre deveriam estar as verbas para a melhoria da educação, segurança e saúde. É hora de todos os brasileiros dizerem um basta a este estado de coisas que toma conta de nosso maravilhoso País, onde você só é levado em consideração na hora das eleições, é hora de nos unirmos e mostrar a nossa indignação e assim contribuirmos para que o seus familiares, tenham governantes honestos e preocupados com o bem estar da população. Temos meios de comunicação mais que suficientes para mudar este jogo, não acreditem na máxima de que tudo neste País permanecerá como está e de que não temos inteligência e nem capacidade para que isto aconteça. Chega, manifeste o seu descontentamento, participe, só assim você fará valer a sua cidadania.

Valdemir do Nascimento



QUE BRASIL É ESSE?

As notícias do jornal esta semana me remeteram a pergunta Que Brasil é esse? Da China, famílias inteiras contaminadas com chumbo, uma criança de apenas 3 anos de idade já não tem futuro, sendo que Lulla reconheceu a China como economia de mercado e agora temos esta concorrência desleal que faz com que nossos trabalhadores não sejam trabalhadores. De Brasília, o Ministro Gilberto Carvalho lamenta a prisão do líder do MST, Rainha, sabendo que a prisão esta baseada em processo amparado pelas leis e nossa constituição. De Brasília, se pretende decretar ou melhor calar o TCU quanto as obras das Olimpíadas e da Copa. Do Palácio dos Bandeirantes, temos médicos, dentistas e toda sorte de funcionários públicos ainda tirando a saúde de nossa população, gente a saúde. De Taubaté, De Campinas temos de novas quadrilhas tirando dinheiro da merenda escolar, esse crime precisa ser tipificado como crime hediondo pois esta ceifando o futuro do Brasil. De São Paulo, na semana preciso renovar o passaporte, com sorte só após Set/2011 vou conseguir fazê-lo na cidade que resido e pago meus impostos, que não são poucos. Que Brasil é esse?

Márcio M Pascholati



ESTILO DILMA

Surpreende-me e, creio, surpreende a muita gente, o estilo de governar da presidente Dilma Rousseff. Diferente de seu partido, é conciliadora, tudo leva a crer que tem uma ética inabalável, discreta, postura gerencial e competente. Elegante e respeitosa (nada como o respeito e a elegância em quem ocupa alto cargo público !), dirigiu uma carta aberta ao presidente Fernando Henrique Cardoso e o convidou para o almoço oferecido ao presidente Obama. Foi justa ao reconhecer no antecessor de Lula . . .FHC, em suas próprias palavras . . ."o político habilidoso, o ministro-arquiteto de um plano duradouro de saída da hiperinflação e o presidente que contribuiu decisivamente para a consolidação da estabilidade econ?mica". Lula e o Partido dos Trabalhadores, dentre tantos descompassos com a ética pública, reconheçamos, acertou ao escolher uma presidente que, se depender somente dela, acredito que fará um bom governo para os brasileiros.

Wander Cortezzi



ELOGIO AO SOCIÓLOGO

Muito longe de contestar as informações pessoais de FHC, e claro que ainda muitos outros apontados ou não, o que está deixando em branço é de fato a "luta de poder" travada nos bastidores dos "democratas" durante a ditadura militar, que de fato virou a página do Brasil colonial, e deu a direção da nação industrial, ainda que de forma típica de uma ditadura militar cheia das trapalhadas de pessoas de casernas. Na revolução de 64, o comunismo no Brasil estava dividido em duas facções, a dos "brucutus" e a dos "espertos". A dos "brucutus", em cujas fileiras marchavam os "heroís do terrorismo" mortos como "mártires" (Marighela e outros) e de alguns guinados a grandes idenizações e aposentadorias por serviços prestados, além dos que passaram pelo fogo, como os atuais "donos do poder", Dirceu, Genoino, Dilma etc., e de muitos outros hoje escondidos em partidinhos vermelhos. Na época tinham um tal de Amazonas como lider, em contraposição com o esclerosado Prestes, e tinham duas frentes revolucionárias, a campesina à la Mao, e a urbanas, à lá Lenin, uma como outra cheias de trapalhadas e incompetências, a como a famosa "Araguaia", comandada pessoalmente pelo tal Amazonas, onde Genoino era de fato um mero "soldado raso". Essa ala se arruinou na própria incompetência, mas todos se tornaram "herdeiros de idenizações e aposentadorias" que fazem nossos aposentados, ficarem roxos de vergonha e ira contida. A dos "sociólogos", que na época se alinhavam com Prestes, mas que vendo a impossibilidade de qualquer "intentona quixotesca", inteligentemente corroeram o sistema político por dentro, e aos poucos, transformaram a ditadura militar, num abjeto "inimigo do brasileiro". Nomes como Ulisses, FHC, Serra e outros formaram essa nova elite de "sociólogos", que habilmente se associaram com o "poder do coronelismo" ainda vigente, emplacaram uma Const. de 88, "provisória" até hoje, e daí teve origem um desastrado projeto comunista de poder (ou de "pudê") que Lula transformou no governo "aloprado" que ele mesmo classificou para seus comparsas. Entre essas duas alas, Lula foi um inteligente "pelego sindicalista", conseguiu se equilibrar com um pé em cada canoa, e se tornou o grande lider que é, sem ideologia alguma a não ser o próprio poder a qualquer custo. Uma espécie de Hitler onde a "estrela do partido" se perdeu na própria corrupção interina de suas lideranças, não se tornou nenhuma "suástica" nem "foice e martelo", mas ainda está aí dando as cartas, ou cartadas. Ao longo da história do Brasil, tivemos uma sucessão de sistemas ruins por outros piores ainda, cada um com sua respectiva constituição "ad hoc", e o pico dessa pirâmide é hoje o sistema socialista coronelista de poder, que o sociólogo FHC de fato conseguiu juntar na contra-mão de qualquer física, o comunismo decepcionado com o capitalismo selvagem do coronelismo ortodoxo do Brasil colonial, cujo alinhamento final ainda está sendo costurado pelos petistas, num mar de lama que começa a sair pelos bueiros. As "biografias" pessoais de Nêumanne se encaixam perfeitamente nas complicações atuais de um repeteco da podridão soviética pela corrupção em todos os níveis, às escancaras, em que artistas da lavagem da corrupção como Maluf, se sentem como meros aprendizes de ferreiros nas forjas da era medieval. E é claro que "grandes artífices" da politicalha, como Sarney, Collor, Quércia, Maluf etc., estão dando suporte a esse chiqueiro que começa a escorregar no próprio estrume!

Ariovaldo Batista



É ISSO?

Ao expressar sua perplexidade ante a atitude da presidente Dilma, L.F Veríssimo (23/6 D10) exclama: É isso? Nacionalizar a maconha e privatizar o passado? Levado por um viés de fácil identificação, o renomado escritor se vale da antipatia, fruto da propaganda do governo, que a palavra privatização causa. Na verdade, ele se insurge contra a estatização do passado. Mas o termo "estatização", tão caro a determinados setores não deve ser pronunciado, apenas reverenciado pelos detentores da "verdade absoluta'''', definida a partir de um viés ideológico que a poucos engana e a muitos seduz.

Alexandru Solomon



PELEGOS

Após anunciar a privatização dos principais aeroportos do país, a presidente Dilma Rousseff cobra veementemente dos ministros Fernando Haddad ( aquele dos exames do ENEM, kit antiomofobia e "nóis pega o pexe") e Aloizio Mercadante ( citado recentemente como protagonista no escândalo dos aloprados ) para que acelerem a concessão das 75.000 bolsas de estudos no exterior para estudantes brasileiros. O critério de seleção dos alunos será exclusivamente por mérito. O princípio é claro: "aluno bom merece escola boa". Neste caso, as minorias afrodescententes, quilombolas, índios, etc..., não têm vez. O governo federal destaca que deverá arcar com todas as despesas: anuidade nas melhores universidades do mundo ( as mais caras também ), estadia e bolsa moradia. Enquanto isso, as universidades federais estão à míngua, com prédios deteriorados, currículos desatualizados, laboratórios em ruínas e professores mal pagos e desinteressados. O Brasil é o único país dos emergentes ( BRIC ) que não possui nenhuma universidade classificada dentro das 200 melhores do mundo. As melhores classificadas são estaduais, USP e UNICAMP, ambas do estado de São Paulo. É bastante óbvio, que estes alunos "privilegiados", quando retornarem ao país, serão aqueles que ocuparão os melhores empregos e oportunidades, enquanto aqueles outros que permaneceram no país, pagando impostos escorchantes para manter a estada de seus colegas no exterior, terão que se contentar com as "sobras". O mais hilário, parafraseando o nosso ex-presidente, é "que nunca se viu antes nesta galáxia " tamanha passividade e alienação de entidades de forte passado ideológico e de luta, como o Sindicato dos Aeroviários, UNE -União Nacional dos Estudantes, PT -Partido dos Trabalhadores e Sindicato dos Professores de Ensino Superior. Será que estas entidades sairão às ruas de caras pintadas para lutar contra a privatização dos aeroportos, por melhorias efetivas do ensino de graduação nas universidades federais brasileiras, por um programa efetivo e convincente de incentivo à pesquisa? Duvido, todas são farinha do mesmo saco!

Nilton Fontes



MERCADANTE, O PALADINO DA JUSTIÇA

Agora que se se comprovou que o Mercadante grande Paladino da Justiça e da verdade claro no passado antes do PT pegar o filet mignon do governo e dos cargos,foi o responsavel pelo dossie dos aloprados,deveria se afastar da vida publica não so do cargo de ministro de nada, e ou coisa alguma e sumir..Essa atitude mostra que o PT(partido dos trapalhões )na ansia de morder todas as iscas,faz tudo que no Passado gerava CPIS e Passeatas?Onde está êsse PT?Morreu?Hoje a moda é no apagar das luzes solicitar Passaportes Diplomaticos para os filhinhos,inclusive o Lulinha Gates da Telemar?Lembram? Veio de Caruaru montado num jerico,mas saiu com os bolsos cheios?

Antonio Jose G.Marques



CONCURSOBRAS

É com muita indignação que tomo conhecimento que o MEC quer transformar o Cespe numa espécie de concursobras. Queria saber porque ninguém toma uma atitude contra esta instituição. Para quem não sabe, o cespe talvez seja uma das instituições públicas mais contestadas na justiça,por causa de seus editais mal elaborados. Só para citar como exemplo eu menciono os concursos públicos realizados em 2004, 2009 e 2010 para Polícia Federal e ABIN. Com uma leitura um pouco mais atenta dos editais, todos perceberão que os candidatos são obrigados a entregar a gabarito com questões em branco para correção. Convenhamos qual a credibilidade que tem esta instituição ??? e agora vão premiá-la com contratações sem licitação, 10% do fatutamento para UNB. Isso só pode ser brincadeira.

Sérgio Roberto da Costa



RDC, A BURLA DA LEI

Regime Diferenciado de Contratações (RDC) é a burla da Lei das Licitações. É a burla da Constituição. Num governo onde tivemos Mensalão, o pagamento de extras a funcionários que não trabalharam, diretores do Senado donos de mansões não declaradas ao fisco, deputado com castelo de 25 milhões, o escândalo das passagens aéreas, dólares em cuecas, os aloprados, financiamentos de ONGs, dinheiro para o MST, os US$ 10 bilhões dados ao FMI sem que este o solicitasse, o perdão de dívidas de diversos países, a venda da refinaria da Petrobrás abaixo do custo a Evo Morales, vultosos financiamentos a países de regimes ditatoriais, além de muitos outros casos de corrupção, esse RDC apenas aumentará, no ano que vem, a lista dos novos milionários brasileiros da Revista Forbes. Não queremos RDC e nada fora da Constituição. Queremos que se cumpra a Lei das Licitações prevista na Constituição do Brasil, que é uma lei moralizadora e protege os recursos públicos. Por que não fazem uma consulta pública para saber se os brasileiros querem o RDC ou a Lei das Licitações?

Alberto Nunes



COPA CORRUPTA

A Copa é um roubo: as despesas são pagas com dinheiro público, de modo que a licitação "constitui, de fato, um esquema de extração de renda concebido para separar os contribuintes de seus tributos".(Festa Macabra - Espaço Aberto, OESP, 2306.11) Segundo a lógica perversa do neopatriotismo, a Copa é um artigo de valor só mensurável sob o prisma da restauração do "orgulho nacional". "De fato, porém, a condição prévia para a Copa é a cessão temporária da soberania nacional à Fifa, que assume funções de governo interventor por meio do seu Comitê Local. O poder substituto, nomeado por Blatter, já obteve o compromisso federal de virtual abolição da Lei de Licitações e pressiona as autoridades locais pela revisão das regras de concorrência pública. Malemolentes, ao som dos acordes de um verde-amarelismo reminiscente da ditadura militar, cedemos os bens comuns à avidez dos piratas." Da mesma fonte. Precisa dizer mais? Onde os nossos representantes se encontram agora? Transação política que esquece os interesses do povo - saúde, educação, segurança - tendo cargos como moeda de troca, é inconcebível e repugnante. O PMDB está nos causando asco.

José Jorge Ribeiro da Silva



SIGILO NA COPA

Jose Sarney e seu partido, em sigilo, ameaçaram derrubar a proposta de manutenção do sigilo, mas em sigilo, no dia seguinte, deram sinais de que estariam dispostos a aprovarem o sigilo, e o sigilo, com certeza, será aprovado.

Arcangelo Sforcin Filho



TERCEIRO-MUNDISMO

Em 1983 a taça Julies Rimet foi roubada e derretida, o Brasil não tomou conta nem da estatueta. Em 2014 será a Copa dos bilionários elefantes brancos, construidos sob sigilosos aditivos contratuais, a maracutaia, será a consagração do País como a "democracia " mais corrupta do mundo, sem paralelos na história.

José Francisco Peres França



TURISMO NO BRASIL

Inteligente, como sempre, e bem informado o artigo Muito além do Big Mac, do José Serra (Estado, 23/6, A2). Há, no entanto, uma séria omissão. Quando se fala em turismo e lazer há necessariamente que se falar também em jogo legal - cassinos, bingos etc. O Brasil, e particularmente cidades como o Rio de Janeiro, tem uma natural vocação para o turismo. Para que essa vocação tenha oportunidade de se realizar de forma ampla falta o jogo legal, regular e regulamentado, com todo o capital que a atividade atrai, os empregos que cria, os tributos que gera, os turistas que chegam, os serviços que presta. Jogo é lazer, é cultura, é turismo. São os dólares que acertariam nossa conta corrente do balanço de pagamentos, essa justa preocupação do Serra.

Luiz Angelo Pinto



NÃO SABE

Somente aos olhos de um ex-tudo, ressentido e vingativo é que o governo não sabe para onde vai. Porém, sabe exatamente para onde não vai, o que - com toda certeza - não é o caso do autor de Muito além do Big Mac: não sabe a que veio, de onde veio e nem para onde vai.

Hilton Jorge Valente



SERGIO CABRAL

Um momento muito triste para o governador Sergio Cabral e sua família acabou por revelar seu relacionamento com pessoas muito poderosas, como Eike Batista e Fernando Cavendish, este um empresário que tem contratos com o governo do Estado do Rio de Janeiro, perto de 60 milhões, com contratos assinados sem licitação pública. Isso representa quase 25% do valor das obras empenhadas daquele Estado. Sergio, infelizmente, num momento doloroso, vai ter que esclarecer muita coisa. Imaginem, se com a MP recentemente editada, esses empreiteiros conseguem obras para a Copa ? Será que já não estão tramando à sorrelfa? Queremos mesmo é tudo às claras.

Carlos E. Barros Rodrigues



APURAÇÃO

O traslado do corpo de uma das vítimas do acidente com o helicóptero ao sul da Bahia, no último fim de semana, feito pela FAB, tem de ser apurado. É dinheiro público usado com particulares. Não era nada. Simples namorada do filho do governador Sergio Cabral. O dinheiro do contribuinte não é para isso. Deveriam respeitar mais o dinheiro público.

Panayotis Poulis



INFERNO ASTRAL

O governador do Rio, Sr. Cabral, está vivendo um inferno astral, pelo menos é o que dizem. Coitadinho, a namorada do seu filho morreu no acidente do helicóptero, o casamento está em crise e ainda por cima vão investigá-lo por negócios "escusos" com alguns empresários, inclusive o que pilotava o helicóptero e que não estava devidamente habilitado. Pode? Isso é estranho, muito estranho. Será que foi alguma "praga" dos bombeiros? Porque se preocupar, é só pedir ajuda da madame ou do ex, não será o primeiro nem o último, que não vai dar em nada, como sempre. Estamos no país da impunidade!

M. Teresa Amaral



TAÇA LIBERTADORES

O Santos foi campeão graças a adversários fraquíssimos e apenas um momento ele correu risco na Libertadores, quando no Paraguai foi ajudado em dois jogos pelos goleiros tomando frangos homéricos. O Peñarol de hoje não é nem sombra do antigo tanto é que precisou o Durval marcar contra para ter seu golzinho, assim como também seu rival Nacional uruguaio e argentinos tipo Boca Juniors, River Plate e Independente que juntamente com o Santos que rivalizava de igual para com um Real Madri, o maioral da década de 60 com sua dupla Di Stefano e Puskas. Também queria ser alguém o Benfica com Euzebio e Coluna. Do elenco do Santos atual, apenas Neymar poderia ter lugar no antigo e mesmo assim só se fosse no de Dorval, porque ele era o menos artilheiro daquele esquadrão da década de 60 e cuja foto está na edição de hoje (22/6). Sou corintiano mas vi jogar muitas vezes aquele time e bater meu Timão outras tantas. O festejado Santos de hoje, a bem da verdade é só Neymar e mesmo assim, ele tem que provar jogando na Europa contra equipes duríssimas dos campeonatos italiano, inglês, alemão e espanhol, porque até agora só enfrentou o nosso tão medíocre futebol atual e igualmente em decadência argentinos e uruguaios. Nossa mediocridade clubistica atual começa com os europeus levando garotos promissores desde os 10 anos de idade, que nossos clubes sem uma estrutura organizada, rentável, não consegue segurar e em sua maioria apresentam dívidas que os tornam falidos. O Santos levou a taça e só cirreu perigo para ele mesmo quando tentou esnobar adversários.

Laércio Zanini



SANTOS CAMPEÃO

Parabéns, Santos FC! Parabéns, Muricy Ramalho! Só lamento que, para Copa do Mundo, irão só Neymar e Paulo Henrique Ganso. Deveria ir também o técnico Muricy Ramalho.

Virgílio Melhado Passoni



MURICY

Muricy Ramalho é um dos melhores técnicos do Brasil, pois foi tetra-campeão brasileiro pelo SPFC e Flu (06/07/08/10) e neste ano, pelo Santos, já conquistou o Paulistão e a Libertadores. Mas seus times - apesar de vencedores - jogam um futebol feio, pragmático, ''de resultados'', baseado na parte defensiva e na forte marcação. Não se vê em suas equipes criação, ofensividade e beleza, como faz o Barcelona, por exemplo. É a mesma coisa como fizeram Dunga e Mano Menezes na Seleção Brasileira, que se tornou pragmática e burocrática. Hoje, o Barça e a Espanha é que são a referência de futebol bonito, ofensivo, ousado, vencedor e gostoso de se ver. Queremos que o futebol brasileiro resgate a sua técnica e magia, seja vitorioso, mas com futebol técnico, de dribles, passes e criatividade, que sempre foram as nossas características. Podemos ser campeões jogando bonito e fazendo muitos gols, sem jogar feio e na retranca. Muricy e Mano deveriam aprender es sa importante lição. Vencer, sim; retranca, não.

Renato Khair



LOBÃO E PC

O Ministro Lobão bem que podia contratar o Paulo Cezar Vasconcelos, comentarista esportivo do Sportv, como assessor: ambos não entendem absolutamente nada do que falam.

Mauro Lacerda de Ávila



A RÚSSIA E O HOMEM NOVO

Marx desenvolveu a utopia de que, superada a transitoriedade da ditadura do proletariado, durante a qual os homens paulatinamente se aperfeiçoariam, desgarrando-se dos vícios burgueses, surgiria a figura magnânima do homem novo, solidário, justo e bem adaptado à vida social. Só que esse espectro imaginário se transformou, desde o princípio, nos privilegiados da elite partidária, a revolução se descaracterizou, o muro caiu, a Rússia voltou a ser a Rússia e sua população, em grande parte desgarrada da moral e das leis, joga bananas em jogadores pretos em campo de futebol. Parabéns a Roberto Carlos.

Amadeu R. Garrido de Paula



CLÁSSICOS E VIOLÊNCIA

Na retomada dos clássicos pelo Campeonato Brasileiro, é preciso perguntar como os maiores rivais - os dirigentes de clubes e as torcidas - se tratam entre si: se respeitam ou usam de violência simbólica, recíproca ou não, em seus sites? Caso se mostrem respeitosos, estão colaborando com a paz no futebol. Caso se mostrem irônicos e debochados, não podem, sem serem

hipócritas, falar de paz no futebol. Quem ajuda, com suas maldosas e inconsequentes gracinhas, a acirrar o ânimo das massas até que elas cheguem a se enfrentar fisicamente, pagará pela sua irresponsabilidade. Se não for diante da justiça humana, será ante a justiça divina. Esta pode tardar, mas nunca falhará para com aqueles que, por capricho, atiçam alguém contra o seu semelhante nos eventos futebolísticos.

Vanderlei de Lima

