Cartas - 24/09/2010

Manifesto

A partir de 22 de setembro de 2010, data da leitura do Manifesto em Defesa da Democracia, voltei a sentir a deliciosa sensação de acreditar que ainda existem paladinos da preservação de nossas instituições. Plantada a semente, que venham logo os frutos, condizentes com o Estado Democrático de Direito!

Elisabeth L. Libertuci elisabeth@libertuci.com.br

São Paulo

A VOZ DOS PAULISTAS

Parabéns, São Paulo! Mais uma vez, a voz dos paulistas nas Arcadas do Largo de São Francisco repudia essa falsa democracia pregada por falsos democratas, corruptos e caudilhos.

Anna Sylvia Lemos de Toledo ana.sylvia@hotmail.com

Colina

CORAGEM E FIRMEZA

Cumprimento os ilustres cidadãos brasileiros que se posicionaram, de forma corajosa e firme, contra as ameaças às instituições democráticas que ocorrem no País, ao divulgarem o Manifesto em Defesa da Democracia, ao mesmo tempo que me solidarizo com o jornal O Estado de S. Paulo por sua postura independente, sadia e vital para os destinos da Nação, ao informar sobre o que está acontecendo não só contra a imprensa, que está sendo agredida, mas contra os princípios institucionais que deveriam nortear a vida de nosso Brasil. Nossa entidade, ao longo de seus 120 anos de vida, sempre defendeu - e continuará defendendo - cada princípio democrático conquistado ao longo de toda a História deste país. Parabéns!

Edson José Ramon, presidente da Associação Comercial do Paraná

presidencia@acp.org.br

Curitiba

CENSURA NUNCA MAIS

De um lado, dom Paulo Evaristo Arns, Hélio Bicudo, Paulo Brossard, Carlos Velloso, Miguel Reale Júnior. Do outro, Sarney, Jader, Renan, Collor, Maluf, além dos que pregam o totalitarismo, o controle total da sociedade. Faltam dez dias para a nossa decisão. De que lado nós, brasileiros, vamos ficar?

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

CHEIRO DE FASCISMO

É preocupante o rumo que Lula está imprimindo a seus pronunciamentos. A neolíngua de que falava Orwell, largamente usada pelo presidente, baseia-se numa indigência verbal e numa sintaxe elementar a fim de limitar os instrumentos para um raciocínio crítico. Devemos estar alertas para identificar essas várias formas de neolíngua, mesmo que assumam um aspecto ingênuo de comunicação. O "nunca antes neste país" tem cheiro de fascismo, que provém geralmente da frustração individual ou social.

Maria da Glória de Rosa mg-de-rosa@hotmail.com

Agudos

STALINISMO

Acorda, Brasil! Um dos lemas de Stalin: "Infiltrar, unificar e controlar." O que o Lula tem feito até hoje?

Luiz Felipe de C. Kastrup lfckastrup@gmail.com

São Paulo

E AGORA?

Já que perguntar não ofende... O Manifesto em Defesa da Democracia foi lançado, mas quem vai dar prosseguimento ao movimento? Não temos liderança, a oposição é omissa, o Senado, a Câmara, o STF ou quem de direito... Ora, deixa pra lá. Só nos resta perguntar: e agora, José?

José Caetano zedobeque@terra.com.br

Santa Fé do Sul

ÀS RUAS!

Lendo os comentários de ilustres juristas, artistas e acadêmicos, tenho a completa certeza de que Lula, realmente, não sabe nada, principalmente o que é fascismo, comunismo e democracia. O que será do futuro do nosso país? Vamos ter de ir às ruas para salvar o que nos resta de democracia e liberdade de expressão.

Orlando Martins orboma@sunrise.com.br

São Paulo

BIZARRO

Sou jornalista e achei que nada mais me surpreenderia ao acompanhar o noticiário. Estava enganada. Ver o presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo defendendo uma manifestação contra a imprensa foi, no mínimo, bizarro.

Regina Rodareginaroda@hotmail.com

São José dos Campos

CANTO DE CISNE

A truculência do presidente Lula contra a imprensa é seu canto de cisne. Desespera-se antevendo o que lhe vai acontecer a partir de janeiro, caso a sua candidata seja eleita. Sente que o feitiço vai virar contra o feiticeiro. Apeado do poder, estará sendo substituído pela extrema esquerda petista liderada por José Dirceu e vai constatar que o PT não precisa mais do operário que chegou à Presidência da República. Sua popularidade não valerá um tostão furado. Estará irremediavelmente condenado ao ostracismo.

Flávio J. Rodrigues de Aguiar flavio.daguiar@gmail.com

Resende (RJ)

ENGENHARIA

Cursos

Parabéns ao MEC pela iniciativa de revisar graduações e reduzir a variedade de cursos de Engenharia. Admitir que o nome de um curso de Engenharia afetará a concorrência não tem cabimento. Essa posição atesta o fato de que se denomina um curso apenas para atrair os menos avisados. Afirmar que nomes, currículos e laboratórios iguais implicam a mesma qualidade é uma ofensa aos mais esclarecidos. O principal fator que leva à formação de um contingente razoável de engenheiros mal formados, hoje estimado em 75% dos titulados, é a baixa qualidade do corpo docente, associada à baixa remuneração e ao desestímulo de levar a sério a sua carreira acadêmica. O argumento utilizado de que o corpo docente de um curso de Engenharia deve ser antenado com o mercado, e não com a academia, tem resultado no baixo rendimento de nossas escolas e criado um contingente de engenheiros fadados a serem expelidos do mercado.

JOSÉ ROBERTO CARDOSO, diretor da Escola Politécnica da USP, coordenador do Conselho Tecnológico do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo (Seesp)

jose.cardoso@poli.usp.br

São Paulo

"Até que enfim a elite acadêmica, responsável pela criação do mito, deixou de passar a mão na cabeça do Lula"

ARMANDO GURGEL / SÃO PAULO, SOBRE O MANIFESTO CONTRA O AUTORITARISMO

armandogurgel@yahoo.com.br

"Lula comporta-se como se pleiteasse a todo custo um terceiro mandato, pondo

em risco a democracia"

JOÃO ROCHAEL / SÃO PAULO, IDEM

jrochael@ibest.com.br

"Jabor tem razão: Lula e seus "cumpanheiros" conseguiram desmoralizar

a imoralidade"

RALPH SOLIMEO / SÃO PAULO, SOBRE A CORRUPÇÃO NO GOVERNO

ralphsolimeo@terra.com.br

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 5.199

TEMA DO DIA

"Lula, o filho do Brasil" tentará vaga no Oscar

Escolha da comissão foi surpresa; pesquisa do MinC apontava filme em 6º lugar entre 23 produções

"O filme é ruim, exagera na pieguice e idealiza Lula. Tínhamos opções de melhor qualidade artística para indicar ao Oscar."

JORGE RODRIGUES

"Discutível como cinema, a estratégia é defensável. Talvez a aceitação de Lula no exterior turbine a campanha para o Oscar."

MARCELO MÜLLER

"De novo, o Brasil, mesmo com bons filmes produzidos, vai fraco para disputar o Oscar. Dificilmente passa da preliminar."

AGNALDO MACHIAVELI

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

DEBOCHE

Nunca antes neste país vimos um partido que combateu a ditadura trair a democracia,como faz o PT,ao atacar a liberdade de expressão.Nunca antes neste país vimos um presidente eleito ignorar e debochar publicamente das leis, da moral e da ética na política .Nunca antes neste país o inconsciente coletivo sofreu tanto de uma amnésia cívica.Mas nunca antes neste país a Justiça fora tão frouxa,relapsa e prevaricante na defesa da democracia porque nunca antes neste país os integrantes deste Poder se esqueceram tanto de que somente esta democracia é que pode fortalecer e perpetuar a justiça.Que o jornalismo ético continue vivo e combativo,principalmente contra aqueles que tentarem,hoje e sempre,dominar as nossas mentes e almas.

José Eduardo Zambon Elias zambonelias@estadao.com.br

Marília

NUNCA ANTES...

Solidarizo-me com o Sr. Antonio C. Gomes da Silva (Fórum dos Leitores, 23/9). ''Que o documento seja levado às ruas para fazer com que se estabeleça um contraponto à falta de compostura, ética e de moralidade tão ao gosto daquele que se jacta em proclamar ''nunca antes neste país''.'' E permita-me incluir, ''nunca antes neste país vimos tamanha certeza de impunidade e aparelhamento do Estado.

M.Sealy m.sealy@stolt.com

Santos

TERRITÓRIO LIVRE

Ao ver a foto estampada na edição de 23/9 (A4), feita no ''Território Livre '' do Largo de São Francisco, diante da minha querida escola, de onde saí em 1951, senti um aperto no peito. Pouco mais de três ou quatro centenas de pessoas, se tanto, reuniram-se para dar apoio ao agravo em defesa da democracia. Em contraste deplorável, o falastrão-chefe reune multidões diante de seus palanques. Que Deus nos acuda, se Ele ainda não desistiu de ser

Brasileiro...

José Leonardo Ferraz Monaco jlfmonaco@egmail.com

São Paulo

CAMPO DE BATALHA

A realização do "bota fora" para intimidar jornalistas patrocinado por áulicos, pelegos e o pessoal do "clube da boquinha", precedida da divulgação de um manifesto assinado por parte da intelligentsia nacional expõe sinais evidentes de uma fratura , uma batalha delimitada por enquanto a setores mais esclarecidos da sociedade, mas que carrega munição e combustível suficientes para contagiar outros segmentos. Esta queda de braço, até onde a vista alcança, é extremamente saudável do ponto de vista de sacudir um pouco o marasmo institucional que vem caracterizando o debate político nacional predominantemente nos últimos oito anos. O que preocupa, na verdade, é a tentação crescente daqueles que detém as chaves dos cofres públicos em cooptar colegas que adquiriram ao longo dos anos uma certa reputação de "formadores de opinião" devido à sua trajetória em alguns dos mais influentes meios de comunicação do país. Em troca de prestígio, dinheiro e as duas coisas somadas, jornalistas, intelectuais, acadêmicos e até mesmos dignos representantes da classe artística , em troca de dinheiro, prestígio passaram a disparar ( fogo amigo?) contra seus próprios pares fazendo uso dos teclado de seus computadores para dar respaldo à tese conspiratória lançada ao ar pelo Presidente da República de que parte da imprensa, exatamente aquela porção que tem denunciado desmando intoleráveis e que em democracias dignas do nome já teriam sido objeto de medidas corretivas, apoiando velada ou despudoradamente a inegável campanha de intimidação contra o livre pensamento e contra a liberdade de imprensa que está em curso neste país. Ontem foi o Franklin Martins, hoje é o Luis Nassif com seu salário de R$ 180 mil para "trabalhar" na Empresa Brasileira de Comunicação , e amanhã poderá ser o Veríssimo - o qual, para minha particular decepção que sou um dos milhares de fãs que sua prosa possui em todo território nacional, a exemplo do Lula, mostra-se confessamente incomodado com as manchetes dos jornais e revistas tem estampado nestes últimos dias. De fato, este não é um país para que possui estômago fraco.

Fernando Cesar Gasparini Phrnando.g@bol.com.br

Mogi Mirim

MANIFESTO

A manifestação do dia 22 no Largo de São Francisco deve marcar o início de uma reação à ditadura fascista que vinha se aproximando. Lula revelou-se. os últimos dias, com sua ferrenha ira direcionada à imprensa, demonstrou que o negócio dele é mesmo ser o ''chefão'' de uma quadrilha que, como um polvo, já se instalou no Brasil. Todos os dias surgem vários casos de corrupção e desmandos. Erenice, um gordo tentáculo desse polvo, nbomeou parentes, amigos, um monte de gente, e tinha à sua disposição mais de 900 funcionários, bem remunerados, na Casa Civil. Só que ela deve ter considerado que nada aconteceria, que aquilo seria o normal, especialmente no último ano do mandato de Lula. Mas a imprensa fez o seu papel, descobriu e denunciou as falcatruas. Ontem (22), o Estadão publicou o caso da CBN (a TV LULA), que contratou empresa do filho de Franklin Martins, mais um tentáculo desse polvo gigante. Tudo isso e mais o que todos já sabiam, levaram figuras exponenciais do meio jurídico, político, estudantil, e da sociedade, a promoverem um manifesto no já conhecido Largo de São Francisco, onte existe a Tribuna Livre, que já foi palco de outras marcantes manifestações. Até Helio Bicudo, fundador do PT, se manifestou contra Lula, ele que foi vice de Marta. Ou seja, Lula e o PT realmente estão exorbitando, e as pessoas de bem do Brasil resolveram sair em defesa do que temos de mais precioso, a democracia, que está indo contra a ''democratura'' que o PT quer implantar. O presidente, que deveria ser um estadista, um conciliador, uma figura de respeito, sai por aí batendo boca, falando o que não deve, emporcalhando o cargo que exerce (será que exerceu um dia ?), não mais governa, mas faz baderna, como sempre fez, não deixou de ser um líder de greves, um sindicalista, e agora se tornou cabo eleitoral de uma figura que não tem a menor condição de exercer o cargo que almeja, e a quer transformar em marionete de seus desejos golpistas, tal como Chavez, Morales, Ahmadinejad, Fidel, e outros menos cotados mas não menos tiranos. Finalmente pessoas respeitáveis, a maioria com grandes serviços prestados ao Brasil, resolveu se manifestar, e isso está, hoje, em todos os jornais do Brasil e em muitos de

outras partes do mundo. Lula está perdendo sua credibilidade junto à população, e fez por merecer isto. Dilma está caindo nas pesquisas e, certamente, teremos um segundo turno, e mais podres desse governo irão aparecer, mais tentáculos escondidos, aparecerão. Embora popular, por causa da Bolsa que açambarcou (não a criou), está perdendo espaço. Assim esperamos.

Carlos E. B. Rodrigues ceb.rodrigues@hotmail.com

São Paulo

ÚLTIMOS ESCÂNDALOS

Os últimos escandalos envolvendo empresários e politicos corruptos, como o mensalão no Distrito Federal, na cidade de Dourados, no estado do Amapá, na Casa Civil e a quebra do sigilo fiscal de contribuintes, são razões mais que suficientes para que a sociedade democrática brasileira inicie o movimento em defesa da democracia. Ainda mais agora que o governo tenta calar a imprensa que faz essas denuncias. É preciso sair desse marasmo.Cadê ''os caras pintadas''? As instituições democráticas estão

seriamente ameaçadas. Agora é a hora!

João Ernesto Varallo

São Paulo

IRONIA

Nenhuma emissora de televisão deu uma noticia, por pequena que fosse,

a respeito da manifestação contra o autoritarismo ocorrida em 22/9.

Porque será? Perguntem ao ministro Franklin Martins!

João U. Steinberg justeinberg@terra.com.br

São Paulo

ATENÇÃO DIVIDIDA

Deve ser torturante para um presidente que não adimite dividir a atenção com mais nada, ter de aceitar que mais de 80% dos brasileiros consideram tanto a sua influência quanto a da MÍDIA como positivas para o País. Justo a mídia, presidente?

Vander Linjardi vanderlinjardi@hotmail.com

Goiânia

A VENEZUELA É AQUI

Lula afirmou em entrevista que, em 2005, ''tiveram''(quem?) medo de derrubá-lo. Completou que o povo estava com ele e ''ficaram''(quem?) com medo do que poderia acontecer em algum confronto nas ruas. Para bom entendedor, meia palavra basta. Eu entendí o recado. Elle não quer que as denúncias sejam apuradas. Os telleguiados estão prontos para defender com a própria vida este governo imoral e dissimulado. Tal e qual um chefe de torcida organizada, (único título que ainda faltava para elle) acha que, caso o eventual governo de seu poste entre em perigo por conta de tantas denúncias de corrupção venha a passar pelo que Collor passou, o povo irá transformar as ruas em praças de guerra.

A Venezuela é aqui.

Maria Eloiza Rocha Saez m.eloiza@gmail.com

Curitiba

SERENIDADE

Simplesmente sensacional o artigo ''Por um pingo de serenidade'' de Eugenio Bucci. A interpretação do discurso do Lula é precisa e ao mesmo tempo abrangente. É bom fazer um paralelo com a vida sindical. Naquele espaço vale tudo pra se ganhar uma eleição.

É inegável a competência eleitoral do presidente. Nessa eleição ele acertou todas.

Luis Grottera luisgrotterahelp@gmail.com

São Paulo

Ficha Limpa

Placar do FICHA LIMPA no Supremo às 17 horas do dia 23/9: 2 votos a favor do Ficha Limpa (min. Carlos Aires Brito, relator, e min. Carmen Lúcia). 1 voto contra o Ficha Limpa (min. Toffoli, ex-advogado de Lula e por ele indicado, cujo ''notório saber jurídico'' foi obliterado pelos servios prestado ao ParTido). Concluindo: o min. Tóffoli já começou a pagar a conta...

Claudio Juchem cjuchem@gmail.com

São Paulo

POR CRISTO

Dilma Rousseff, numa blasfêmia, disse: ''nem Cristo me tira esta vitória''. O Titanic também afundou, e um de seus construtores disse na ocasião: ''nem Deus afunda o Titanic''. John Lennon também ousou dizer que era mais famoso que Jesus Cristo, e vimos o que lhe aconteceu.

Em boca fechada não entra mosquito, diz um velho ditado. Cuidado, candidata! Tombos às vezes deixam sérias sequelas. Quando não aleijam, matam.

Agnes Eckermann agneseck@yahoo.com.br

Porto Feliz

UM SINAL

A Dilma está caindo nas pesquisas, seria Jesus Cristo reagindo ao comentário da candidata ''nem Cristo me tira essa vitória''. Cuidado candidata, Cristo tem poder!

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

LULA NO OSCAR

Não bastasse termos que engolir esta candidatura arrumada da Dilma que não teve competência nem para administrar uma lojinha de R$ 1,99; não bastasse termos que aceitar o chefe maior do Estado tripudiar sobre a lei eleitoral; não bastasse termos que assistir irresignados o povo brasileiro fazer vistas grossas a tantos escândalos que aconteceram recentemente na antessala da presidência; agora seremos obrigados a ver o cinema brasileiro ser representado por um filme que ninguém praticamente assistiu?

É no mínimo um deboche, do ponto de vista cultural, ver o filme ''Lula, o filho do Brasil'' ser indicado para representar o País no Oscar como melhor filme estrangeiro. O país está de joelhos, sem critério para nada. Acordemos ou será tarde demais (se já não é)!

Marcos Rogério Ferreira

São Paulo

ALI BABÁ

O filme LULA o filho do Brasil vai concorrer ao Oscar como filme estrangeiro! Provavelmente concorrerá com alguma refilmagem de Ali Babá e os 40 Ladrões. A diferença está no número de ladrões...

Ricardo Melhem Abdo ricabdo@yahoo.com.br

São Paulo

QUE VERGONHA!

O filme fracasso absoluto de bilheteria ''Lula, o filho do Brasil'' será o concorrente brasileiro ao Oscar. Ai, que vergonha!

M.Cristina da Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

PRÊMIO COMUNIQUE-SE

Parabenizo a colunista Dora Kramer do Estadão, pelo terceiro ''Prêmio Comunique-se'' por ela recebido, alias cabe ressaltar que todos que acompanham a coluna, com certeza absoluta, possuem parecer incontestável da capacidade da mesma por mais êste prêmio.

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

DORA KRAMER

Este prestigioso jornal pode se orgulhar de ter em seus quadros uma articulista do porte de Dora Kramer, que, de forma inteligente e mordaz, bombardeia certeiramente esta escumalha, esta corja que vem infelicitando nosso pobre Brasil. Desejo, publicamente, cumprimentá-la pelo prêmio recebido, e que ela permaneça por muito tempo como membro do Estadão.

Floriano Sérgio Pacheco fpacheco3@gmail.com

Águas de Sta. Bárbara

JORNALISTAS PREMIADAS

Parabéns às duas jornalista do Estadão que tiveram o trabalho reconhecido através do Prêmio Comunique-se. Isso mostra que só mesmo um jornal imparcial tem em seus quadros jornalistas capazes, que não inventam notícias, mas as relatam fielmente, faria jus a um prêmio dessa envergadura.

Maria do Carmo Zaffalon Leme Cardoso mdokrmo@hotmail.com

Bauru

A CARA DO BRASIL

Dunga não convocou Neymar para a seleção. Foi muito criticado. Renê Simões, um ténico especialista em comportamento de jovens jogadores nas seleções de base do Brasil, deu um alerta público sobre a conduta do jogador do Santos, dizendo que alguém deveria orientar o Neymar. Aos 18 anos ele fez um acerto milionário com o Santos e contratos fantásticos com uma empresa de tenis e outra de gêneros alimentícios. Essa grana toda subiu na sua cabeça. Passou a se considerar o dono da cocada preta. O dono da bola e do campo. O dono de tudo. Deve acordar pensando que nunca mais niguém vai mandar nele. Nem técnico, nem diretor de clube, nem niguém. Eu sou o maior. Se alguém tiver que sair da minha área, são eles, porque eu fico. Mano Menezes, técnico da seleção, não convocou o Neymar. Falou certo ao dizer que só convoca jogador pelo que ele faz em campo, e nao por causa da sua conta bancária. Neymar outro dia xingou todo mundo na frente de todo mundo. As vítimas foram o técnico Dorival Jr que colaborou muito na subida da carreira de Neymar, e todos os que estavam ao redor do novo milionário do futebol. O santos colocou o Dorival na rua, com uma justificativa esfarrapada. Neymar deve pedir a saída de Mano Menezes da seleção. E está estudando qual será o novo técnico do Santos. O Neymar é o novo cara do Brasil. Ou será a cara do Brasil?

Wilson Gordon Parker wgparker@oi.com.br

Nova Friburgo (RJ)

