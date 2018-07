Cartas - 25/07/2010

Criança birrenta

Hugo Chávez não pode ser levado a sério, suas atitudes mais parecem coisa de criança birrenta. Já foi admoestado antes: "Por qué no te callas?" A Colômbia e os demais países latino-americanos deviam pô-lo no "gelo", ignorar seus rompantes, em respeito ao povo venezuelano, que é quem mais sofre. Infelizmente, na região ele tem alguns admiradores - e a foto na capa do Estado de 23/7 é bem representativa do ridículo a que se expõem.

ALVARO SALVI

Santo André

Riso de perdedor

O que aproxima Diego Maradona de Hugo Chávez? Ambos são perdedores. O primeiro levou a Argentina a uma humilhante derrota na Copa. Mesmo assim, gargalha com seu amigo bolivariano, que, sem dúvida, com suas trapalhadas, perderá as eleições em setembro, porém ainda lhe sobra tempo para endossar seu apoio a uma das nossas candidatas à Presidência da República. É assim que se constrói um Mercosul!

VIVIANO FERRANTINI

São Paulo

Formas impuras

Segundo Aristóteles, a demagogia e a tirania configuram-se como formas impuras de governo. O rompimento de relações entre Venezuela e Colômbia nada mais é que um ato de demagogia do déspota Hugo Chávez, pois afirmou em várias ocasiões que os "soldados" das Farc não são guerrilheiros, e sim "insurgentes". Mais uma estratégia ludibriadora do ditador para tentar desviar as atenções do povo venezuelano do fracasso de seu plano ambicioso de implantar o funesto "socialismo ou muerte" no país.

FRANCISCO ZARDETTO

São Paulo

Pretensões descabidas

Psicopatas sonham alucinadamente e costumam, inconformados, contestar a História. Esse negócio de bolivarianismo é pura cortina de fumaça para encobrir pretensões descabidas. Chávez, na verdade, sonha com uma saída para o Pacífico para se libertar dos EUA como principais compradores do petróleo produzido por sua PDVSA. Sonha em reduzir o frete para entregar óleo a preço competitivo a Pequim.

SERGIO S. DE OLIVEIRA

Monte Santo de Minas (MG)

Cortina de Ferro

Caminhamos a passos largos para nova Cortina de Ferro, agora no continente americano. Lula e sua turma querem tirar os EUA da intermediação do impasse Colômbia-Venezuela-Farc e interferir, novamente, de forma desastrada e contra a vontade dos brasileiros. Parece que veremos boicote americano aos Jogos Olímpicos de 2016, como o ocorrido em Moscou em 1980, nos "melhores" tempos da guerra fria.

RICARDO A. ROCHA

Belo Horizonte

Isenção

Com negociadores do tipo Celso Amorim, Paulo Vannuchi e Marco Aurélio Garcia, todos identificados com as Farc e ministros petistas, será que Lula espera mesmo que a Colômbia considere o Brasil isento numa eventual mediação? É desconsiderar a inteligência dos colombianos.

NILSON OTÁVIO DE OLIVEIRA

São Paulo

Apoio perigoso

Parabéns à Colômbia e ao presidente Álvaro Uribe por não se curvarem ao terror promovido pelas Farc, denunciando Hugo Chávez à OEA pelo abrigo e ajuda financeira que o déspota oferece à pior espécie de terroristas. Motivo de vergonha é a serventia que esses facínoras encontram no Brasil. Por exemplo, quando ao chegarem aqui foram imediatamente requisitados pela candidata do PT à Presidência para ocuparem lugar no Ministério da Pesca. Será que os nossos pescadores precisam saber mais sobre o ofício, ou a pesca que o representante das Farc pretende ensinar é aquela que estabelece quanto pedir de resgate quando algum peixe grande cai na rede?

AMÂNCIO LOBO

São Paulo

Pescaria indesejável

Realmente, a última travessura do grande democrata venezuelano foi romper relações com a democrática Colômbia pelo fato de o governo de Álvaro Uribe tê-lo denunciado por dar abrigo a 1.500 terroristas das Farc, fato que por lá até as pedras sabem. Mesmo assim o déspota é tido por Lula como um grande democrata. Até dá para entender as razões de tão nobre afirmação quando se leva em conta que a candidata do noço guia empregou no Ministério da Pesca representante desse grupo criminoso, provavelmente para ensinar como se pescam militantes que poderiam transformar o Brasil numa República socialista, conforme as diretrizes do Foro de São Paulo. Aí me pergunto: pessoas que apoiam terroristas devem participar do processo eleitoral?

PETER CAZALE

São Paulo

COPA 2014

Novo técnico da seleção

O homem da CBF já deu um nó no sogro, no Dunga, na SEP, no SPFC, no Lula, no Kassab, no Goldman e pensava que iria dar um no povão. Quer dizer que o técnico escolhido não pôde aceitar por não ter sido liberado e, então, convidou o Mano Menezes? Oh, oh, oh... Que os dirigentes do Fluminense tenham participado da farsa me parece normal, mas será que o Muricy também? Ou entrou de gaiato? E o Big Phil percebeu antes ou deu sorte?

MANOEL MENDES DE BRITO

Bertioga

Maldição da Jules Rimet

Nem bem terminou a Copa da África e já começou a bagunça para organizar o nosso Mundial de 2014. E sabem por quê? É a maldição da Jules Rimet. Afinal, essa que foi a mais bonita e mais importante taça a ser disputada por todos na história do futebol mundial, conquistada em definitivo, com muito orgulho, pela nossa maravilhosa seleção de 1970, foi estupidamente roubada e derretida em 1983 por brasileiros que, mais uma vez, denegriram a imagem do nosso país. Como castigo por essa horrível ocorrência, não merecemos realizar o Mundial.

JULIO SIMI NETO

São Bernardo do Campo

"Tanto na política como no futebol os iguais se atraem"

PAULO R. KHERLAKIAN / SÃO PAULO, SOBRE O ABRAÇO DE CHÁVEZ E MARADONA

"Bola fora: Maradona não se deu conta de que la mano de Diós pôs o dedo no gatilho"

A. FERNANDES / SÃO PAULO, IDEM

"Genéricos, FAT, etc. e tal têm vários pais e mães, o que é lógico. Já o trem-bala tem só a mamãe e por isso está atrasado tantos anos"

ANDRÉ C. FROHNKNECHT / SÃO PAULO, SOBRE A CAMPANHA ELEITORAL

Cartas enviadas ao Fórum dos Leitores, selecionadas para o estadão.com.br

Chávez despirocou de vez

O embaixador da Venezuela saiu com a maior lorota. Disse que a permanência dos colombianos das Farc em território venezuelano é culpa de Álvaro Uribe, que não defendeu a fronteira da Colômbia para que os guerrilheiros não "invadissem" a Venezuela! É a primeira vez que eu vejo um país invadido culpar o país de origem dos invasores. Todos os países do mundo defendem suas fronteiras contra invasores, já na Venezuela é o contrário? Camisa de força já no bufão Chávez! O cara despirocou de vez!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

''Declaração de guerra''

A Colômbia reuniu inúmeras provas, entregou à OEA, para pedir providências da Venezuela para não permitir e manter líderes guerrilheiros das Farc em seu território. A resposta do déspota Chávez foi de que é uma mentira a afirmação do país vizinho e, em tom ameaçador, já mobilizou as suas Forças Armadas para se concentrarem na divisa dos dois países. Todo ditador ou falso democrata, quando acusado de fatos verdadeiros e conhecidos, parte para as ameaças e mentiras. O exemplo temos em nosso país, só falta ambos afirmarem que as Farc nem existem, são pura invenção de ''beócios ou néscios''. Como eliminar o grande número de provas? Fácil, é só dizer que o ajudante do ajudante do auxiliar de ordem desconhece o problema e, oficialmente, não ''sabem de nada'', afirmando ser uma perseguição política, ficando tudo por isso mesmo. Será que algum ''energúmeno'' vai em defesa do Hugozuela? É só o que falta. Quem mediará o impasse diplomático será a Unasul, representada pelo ex-presidente da Argentina o sr. Néstor Kirchner, na esperança de uma solução pacífica. O que realmente precisamos é extirpar do nosso planeta grupos de terroristas e guerrilheiros e aqueles que entendem ser os ''donos'' dos países que dominam, subjugando os seus semelhantes. Antes que a arrogância, a petulância e a prepotência permitam uma intimidação ainda maior à Colômbia, que prevaleça o bom senso, para se evitar uma estúpida e incipiente ''declaração de guerra''.

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

Bravatas do Chávez

As declarações do "nanico" presidente daquela sofrida nação não passam de sandices, numa tentativa de esconder o estado do seu "socialismo bolivariano", reforçado pelo encontro com outro especialista em explorar a fraqueza da "mídia" ávida e mais interessada em factóides do que em fatos concretos. Lamentável. Pena que na sua próxima aparição, quando vai querer deixar o dito pelo não dito, ninguém lhe cobrará um pouco mais de seriedade e o povo sofrido continuará sendo enganado. Parece um país vizinho, governado pelo cunhado chato que bebe demais no churrasco e se torna inconveniente com suas gracinhas. Digo sempre a um amigo que mora naquele país que cunhado chato a gente tem que suportar em nome da família, presidente a gente vota em outro. Ele não sabe votar. Tome!

Manoel Mendes de Brito voni.brito@itelefonica.com.br

Bertioga

Maradona e Chávez

O Maradona foi um craque ''bola cheia'', mas fora de campo é um ''bola murcha'' dos maiores. Basta vê-loe posando com cara de idiota ao lado de outro, Chávez, o mestre do presidente Burla.

Laércio Zanini arsene@uol.com.br

Garça

PT + FARC

Será que o valente governo da Colômbia quis dar algum aviso ao brasileiro quando afirmou que a Venezuela tem base das Farc?Temos de nos lembrar que bases dessa guerrilha já foram atacadas no Equador e não seria de admirar se alguma foto de satélite mostrasse algo em nosso território.Será que o vice de Serra tem alguma dessas como carta na manga? Mas alguma foto de recordação de integrantes das Farc no Foro de São Paulo o PT deve ter. Não tem, não?

José Eduardo Zambon Elias zambonelias@estadao.com.br

Marília

Comparação

Já pensaram na diferença que alguns líderes fazem para a humanidade? Basta compararmos João Paulo II e Nelson Mandela com Adolfo Hitler e Hugo Chávez.

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Praia Grande

Aula memorável

"O amigo do meu amigo é meu amigo também." Esta é uma regra universal que rege as relações de amizade.

Pois bem, o PT é amigo de Hugo Chávez, déspota venezuelano, que é amigo das Farc, grupo criminoso ligado ao narcotráfico e a sequestros em massa, que participou, inclusive, da fundação do Foro de São Paulo - encontro de partidos e organizações de esquerda na América Latina - ao lado do PT.

A propósito, o governo colombiano acusou formalmente a Venezuela na OEA, em Washington, por meio de fotos aéreas e vídeos, de dar suporte e guarida aos guerrilheiros das Farc.

Sendo assim, pela clareza dos fatos, é forçoso concluir que Índio da Costa (DEM), vice do presidenciável José Serra (PSDB), quando explicitou a ligação do PT com as Farc e ao narcotráfico, simplesmente deu uma memorável e abalizada aula de história contemporânea.

Parabéns, professor Índio!

Túllio Marco Soares Carvalho : http://www.tulhadotullio.blogspot.com/

Belo Horizonte

Relações explicáveis

Diz a direção do PT que o partido nada tem a ver com o narcotráfico, embora mantenha relações com as Farc. Ora, Gerardo Aguilar Ramirez, chefe da primeira frente das Farc que foi preso e extraditado para os Estados Unidos, neste país foi condenado a 27 anos de prisão. A acusação: narcotráfico. E a notícia é clara o suficiente para informar que suas atividades não eram apenas as político-revolucionárias. É ele réu confesso na área do narcotráfico, pois, "em dezembro passado, o comandante das Farc admitiu ter dirigido a produção e a distribuição de toneladas de cocaína destinadas ao envio para os Estados Unidos" (Diário de Notícias, 23/7). Eis aí, pois, mais um desafio para os próceres do PT: o que têm a dizer sobre essa confissão à a Justiça norte-americana? Afinal, o relacionamento que mantêm com as Farc não foi nunca foi contestado. Não se envolvem, alegam, com esse comércio praticado pelos dirigentes das Farc. Mas não estarão sendo complacentes?

PEDRO LUÍS DE CAMPOS VERGUEIRO pedrover@matrix.com.br

São Paulo

É NAMORO OU AMIZADE?

É absolutamente cínica a reação da petezada diante das denúncias de ligações entre o PT e as Farc. Tudo jogo de cena! Talvez preocupados com o fato de estarmos em período pré-eleitoral, eles temem vinculações com os narcotraficantes colombianos, travestidos de guerrilheiros de esquerda. Afinal, ao longo dos anos muitas matérias têm sido veiculadas no exterior abordando a possibilidade de íntimas ligações entre o PT e as Farc, a exemplo de uma reportagem publicada pela revista Cambio, da Colômbia, em novembro de 2008, abordando uma extensa troca de e-mails entre o comandante das Farc Raúl Reyes e membros da ''ala aloprada'' do PT, descobertos no computador do chefão dos narcotraficantes apreendido durante a operação em que ele foi morto pelo Exército colombiano (a integra da matéria pode ser acessada no link http://www.cambio.com.co/portadacambio/787/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4418592.html). Pois bem, sempre que essas notícias surgiam, a preocupação dos petralhas era evitar que repercutissem na imprensa brasileira, o que, diga-se de passagem, foi facílimo, pois, de olho nas partilhas das portentosas verbas de veiculação de propagandas governamentais, muitos ''lobos'' do setor de comunicação se deixam transformar em ''vaquinhas de presépio''. Agora, vendo a petralhada tão ''ouriçada'' diante de um assunto ''requentado'', muitos passam a ter dúvidas quanto aos limites que possam ter sido atingidos nesse ''relacionamento secreto''. Hummm... sei, não!

Júlio Ferreira julioferreira.net@gmail.com

Recife

Morrendo de amor

O chamado embaixador das Farc, exército de guerrilheiros narcotraficantes marxistas da Colômbia, o ex-padre Medina, mora em Ribeirão Preto sob a proteção da família Palocci, com o reconhecimento do governo brasileiro de exilado político; sua esposa trabalha como secretária particular da candidata à Presidência, Dilma Rousseff; e no computador do n.º 2 em comando das Farc, apreendido no acampamento dos guerrilheiros, quando do ataque do Exército colombiano no Equador, foram verificadas centenas de mensagens do assessor especial da Presidência para a América Latina Marco Aurélio top top Garcia. O amigo leitor acha que o deputado Índio da Costa, candidato a vice na chapa de Serra, exagerou ao comentar que os petistas morrem de amores por esses meliantes?

Jair Vitor Fongaro jairfongaro@uol.com.br

São Paulo

ENFARCADOS E DROGADOS

O Viajando Lula faz qualquer coisa para eleger o poste, apesar de seus aloprados da Receita. Vejam quantos planos mirabolantes lançou, para serem pagos JÁ pelos contribuintes e serem possíveis realidades após seu mandato: pré-sal, Copa do Mundo, Olimpíada, PAC 2, doações a outros países e a futebolistas, nova seguradora, etc., etc. Zilhões desperdiçados num país sem infraestrutura, saúde, educação, segurança, que são os assuntos que realmente interessam. Não bastasse o apoio ao MST, a Fidel, Ahmadinejad, Evo, Battisti, às Farc - da Mona, que pescou um empregão no ministério da Pesca. Se as Farc existem, mas não agem livremente na Colômbia, só pode ser nos países lindeiros dos petistas e do bufão Chávez, onde as drogas deitam e rolam.

Mário A. Dente dente28@gmail.com

São Paulo

Lei de Gérson

Para o presidente Lulla, nem a Constituição brasileira nem a Lei Eleitoral são maiores que a "Lei de Gérson", a única que ele respeita e exerce. Do lado desta lei Lulla pode mentir, dizer que não sabia, compactuar com ditadores, proteger assassinos, eleger um "poste" para presidente, fazer amigos de bobo, etc. O importante é levar vantagem em tudo, certo?

José Carlos Degaspare degaspare@uol.com.br

São Paulo

Casal 20

Se a Dilma Rousseff vencer as eleições, não tenho dúvida nenhuma de que o presidente Hugo Chávez vai literalmente deitar e rolar pra cima do Brasil e do povo brasileiro

Já estou até vendo a Dilma e o Chávez circulando ai pelo mundo, feitos casal 20 num melodrama mexicano. Seria cômico se não fosse trágico...

PEDRO PINTO DA SILVA

São Bernardo do Campo

Marina

Em Nova York, Marina Silva negou as conhecidas relações entre as FARC e o PT. Será que ela também uma defensora das Farc?

Gilberto Dib gilberto@dib.com.br

São Paulo

O adequado direito de resposta

O direito de resposta, como o próprio nome do instituto está a indicar, importa em conceder a possibilidade, a alguém publicamente acusado de uma infração ética ou jurídica, de expor a sua versão sobre o fato. É corolário do devido processo legal material, é a ampla defesa, inerente a todo cidadão, ainda que fora da cidadela judiciária. Ao PT, ao ser acusado de estar acoplado às Farc e ao narcotráfico, não poderia, como é óbvio, ser negado o direito de apresentar seus fundamentos de defesa. Nesse sentido, o ministro Henrique Neves, do TSE, agiu com inteiro acerto, inclusive ao expungir, do texto da resposta, trecho em que o exercente do direito se valia do espaço para se autopromover, dizendo que sua candidata seria aclamada pelas multidões, e pauta ''comportamento republicano''.

Amadeu Roberto Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

O pasto secou?

Que bom que o TSE deu direito de resposta à Dilma dentro do site do PSDB. De duas, uma: ela não explica nada, porque as provas da ligação do PT com as Farc são robustas e irretrucáveis, e se sai mal...; ela explica e se complica, pois só vai colaborar para manter o assunto aceso e inexplicado - e garanto que isso não interessa ao PT -, e se sai mal... Bom, não deixa de ser justo. Afinal, o PT teve sete anos de vaca obesa, agora chegou a hora de a vaca ficar famélica. O pasto secou?

Mara Montezuma Assaf montezuma.fassa@gmail.com

São Paulo

Índio quer saber

O que é que tem ligações com o narcotráfico, mas não é narcotraficante?

a) Imperador Adriano.

b) Partido político.

c) Marcola.

d) Uma ou outra alternativa anterior, mas com uma ou outra controvérsia.

Não precisa explicar. O índio só queria entender.

Stanislaw Cordeiro ratles2@hotmail.com

São Paulo

Um desastre para Chávez

Se alguém torce para Dilma do fundo da alma, é Chavez, pego com a boca na botija com acampamentos das Farc em seu território e sem poder atacar, com medo das bases de Tio Sam. Só lhe resta contar com a complacência dos companheiros do PT semibolivariano.

Com Serra ou Marina, a festa acabou e o cerco se fecha pela porta sul - o apoio internacional que resta. Por isso, mesmo com os pedidos contrários expressos dos petistas, ele sempre que pode expressa seu apoio.

Márcio M. Carvalho

Bauru

Pé-frio?

Circulam pela internet inúmeras ''evidências'' de que Lula seria um pé-frio. Depois de encontrá-lo, nosso imbatível time de vôlei amargou uma derrota, Guga encerrou a carreira, o Fluminense perdeu na decisão da Libertadores, Diego Hippolyto fracassou na Olimpíada de Pequim, nossa seleção de futebol fez o que fez no Mundial e por aí vai.

Obviamente, trata-se de coincidências ou, em termos pedantes, de correlações espúrias.

Para aumentar o rol dessas, valeria lembrar uma ''secada'' internacional.

Em 2002, quando se preparava para o pleito que o levaria à Presidência, Lula subiu no palanque de Lionel Jospin - candidato do Partido Socialista francês, favorito para disputar a presidência da França contra Jacques Chirac. O resto faz parte da História. Houve um feriado, o eleitorado não compareceu às urnas e... o segundo turno foi disputado entre Chirac e Le Pen. Chirac deve ter adorado.

Será que o comitê de Dilma Rousseff é supersticioso?

Alexandru Solomon asolo@alexandru.com.br

São Paulo

Campanha para presidente

O Serra e a Dilma não têm vergonha: ficam se agredindo na campanha, como se nós, eleitores, não tivéssemos importância.

Gilberto Lima Junqueira glima@keynet.com.br

Ribeirão Preto

Ataque frágil

Por falta de argumento plausível, Fernando Pimentel (PT-MG), citado recentemente como suposto cúmplice do fajuto dossiê contra tucanos, que incluía até dados fiscais de Eduardo Jorge Caldas Pereira, agora quer entrar com uma ação na Justiça contra José Serra, só porque este endossa sua suposta participação nesse deplorável evento.

Essa prática petista de réu agressivo e deslumbrado não cola mais. Precisam parar de jogar para a platéia, como se todos fossem otários.

E como campeões de atrocidades institucionais, essa cúpula petista não merece o Brasil...

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

CNBB

A CNBB vai adotar quais medidas para punir seus padres que, em centros comunitários e nas missas, defenderem o petismo e, portanto, o aborto? A CNBB pode criar um e-mail, um canal de comunicação, para que as pessoas usaem para denunciar aqueles que amparam os defensores do aborto, como a candidata do PT, Dilma Rousseff?

Ana F. Campos ana-fcampos@hotmail.com

São Paulo

Fome zero

Eu não concordo com as críticas que fazem ao presidente Lula sobre seu programa de governo Fome Zero... As críticas são injustas, verificando direito verão que nosso presidente realmente acabou com a fome dos companheiros petistas.

Benone Augusto de Paiva benonepaiva@yahoo.com.br

São Paulo

MILHAGEM

Lula disse nesta sexta-feira, na Bahia, que após terminar o seu mandato vai continuar viajando pelo Brasil e pela África para levar o que acumulou nestes anos em que foi presidente. Levar o quê? Ele, para nós, só acumulou milhagem no Aerolula, e praticamente nenhum conhecimento, pois nem ficou em seu gabinete para governar.

CARLOS E. B. RODRIGUES carlosedleiloes@terra.com.br

São Paulo

A NAU DOS INSENSATOS ESTÁ A PIQUE

A "oposição" política (?) que ora vige sob o comando do PSDB-DEM e outros poucos, só que, em céu de brigadeiro pilotado pela situação (lulismo/petismo e outros ismos), estão a dar cabeçadas e encontrões, atordoados com os golpes de borduna que todos os dias lhes assentam nos cocurutos. Falo sobre a "cacicada" de alto coturno, e não da "indianada" provinciana. Estes existem para obedecer... e repercutir. A procura de porto seguro para apoitar suas canoas é mister mais do que urgente.

Há muito tempo, lá pelos idos da década de 90, os envaidecidos situacionistas não perceberam --justamente pela vanglória de que eram possuídos, o que lhes causava turvos de visão -- o bonde da história em movimento, passando defronte de suas ventas. Esse erro foi fatal, no passado, para os dias de hoje, o futuro. Perdera-se a viagem cognominada "pelo poder pelos próximos 20 anos", como afirmara ministro de FHC.

Outra viagem nos moldes daquela perdida só daqui a muitos anos, e isso quando a então estreiteza de visão dos pseudolíderes de antanho estiver "curtindo" o silêncio dos tempos e os que vierem estiverem desvestidos do vírus da intolerância. Esses, talvez, se imbuídos de propósitos sérios na recriação de um partido político que realmente tenha no seu bojo como uma das finalidades principais a conseqüente inclusão social de um povo, sem subterfúgios, como clamam há séculos a ordem e o progresso de sua gente, poderão ter sucesso na empreitada.

Hoje, não tem para ninguém, essa oposição mixuruca aboletada na nau da intolerância da política brasileira deve se conformar "que será impossível tirar as atuais bandeiras de Lula", pois será malhar em ferro frio.

Amanhã, talvez, se a vaidade de Brancaleone e seu exército de araque permitirem, a tolerância poderá viger, e aí, sim, o jogo poderá ser jogado...

Agora, o jogo, pelo visto, acabou antes de começar. O dono da bola também é o dono do time.

Nicanor Amaro da Silva Neto nicanoramaro@yahoo.com.br

Bauru

Propriedade Privada

Consta do plano de governo de Dilma Rousseff (PT), registrado em 24/7 no TSE, uma meta que, na prática, acaba com a propriedade urbana ou rural. O dono do imóvel não poderá pedir reintegração de posse caso ela seja invadida. Pelo plano de governo de Dilma Rousseff, o proprietário terá que enfrentar uma audiência pública, da qual participarão os movimentos sociais, para analisar os "direitos humanos" envolvidos. O juiz ficará sujeito à decisão dessa audiência. É fácil imaginar como crescerão o número de invasões e a desordem no campo e nas cidades! Por exemplo: se você tem um apartamento e ele estiver desocupado, pois está em processo de aluguel, e o mesmo sendo invadido, você não terá mais direito a ele se os ''movimentos sociais'' assim decidirem. É o fim da propriedade privada no Brasil. E a coletivização do País.

Conrado de Paulo conrado.paulo@uol.com.br

Bragança Paulista

Volta às origens

A candidata do PT, ironicamente, diz que o candidato a vice do PSDB, após a eleição, terá que tentar uma vaga como vereador no Rio de Janeiro. Tudo bem, e ela vai ter que se juntar à sua turma na selva da colombiana.

Paulo Francisco Siqueira dos Santos paulosiqueirasantos@hotmail.com

Santa Rita do Passa Quatro

Democracia

A frase de José Serra de que ''não votar ajuda a eleger os piores'' é emblematicamente correta. Como historiador, acompanho com preocupação certas campanhas que povoam a infovia pregando o voto em branco ou nulo, como forma de protesto contra os políticos desonestos. Vale aqui também a frase do ex-premiê inglês W. Churchill: ''A democracia é o pior regime político inventado, exceto todos os demais''.

José de Anchieta Nobre de Almeida josedalmeida@globo.com

Rio de Janeiro

Perfil do eleitor brasileiro

Como assinante do Estadão há décadas e eleitora desde que Getúlio Vargas nos permitiu esta manifestação, expresso a grande dúvida, pois estamos rodeados de MENTIRAS. Não creio que dois terços da nossa população possam ser considerados como eleitores - o ensino, como base de conhecimento e cidadania, aponta algo bem diferente. Comprar votos não nos leva ao desejado - muito pelo contrário!

Saudações de quem acompanha com muito interesse os altos e baixos de todos neste nosso planeta.

Waldtraut U. E. Rose waldtraut.rose@terra.com.br

São Paulo

Marginal do Tietê

A falta de sinergia entre os gestores que cuidam do trânsito de São Paulo

é chocante. O maior exemplo disso está na liberação ao uso do novo sistema

viário da Marginal do Tietê. Após bilhões de investimento, o sistema liberado

para os usuários disponibiliza uma orgia de placas indicativas que, pior do que

não orientarem os motoristas, induzem ao erro, não esquecendo que na contrapartida

por esse serviço pagamos IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e vistoria veicular.

Ah... esqueci da coletoria CET e suas multas, que na prática são um imposto disfarçado.

Francisco José Sidoti fransidoti@terra.com.br

São Paulo

Coisa de doente

Só mesmo uma mente (muito) doentia pode conceber a colocação lombadas nas ruas do País inteiro. Fora o aumento desnecessário de consumo de combustível e poluição, o que é comprovado, e a dificuldade de circulação para veículos de serviços essenciais, como ambulâncias, há os danos às redes elétricas dos trólebus, como mostrado em reportagem em Cidades de 23/7.

Bob Sharp bobshap@uol.com.br

São Paulo

FLANELINHAS

Sou a favor de regularizar os flanelinhas, mas somente os deficientes, caso contrário, será outro escândalo de privatização com privilégios, mais um abuso para taxar os motoristas.

Antonio de Souza D Agrella antoniodagrella@yahoo.com.br

São Paulo

Assalto legalizado

A regulamentação da ''profissão'' de flanelinha (ou ''guardador'' de carro), além do uso do crachá, também prevê a emissão de nota fiscal aos ''usuários'' de seus ''serviços''? Em caso afirmativo, imagino que o governo passe a beneficiário final do loteamento do espaço público. Os preços cobrados ficarão a cargo de órgão supervisor, variarão de região para região ou permanecerão ao sabor do ''mercado''? Se, por acaso, o cidadão comum tiver seu carro furtado ou vandalizado, mesmo tendo pago ao guardador da vaga, a quem deve recorrer? Há, ainda, uma dúvida sobre a função social desse tipo de ''profissão'': a quem ela beneficia?

Cabe à autoridade pública, às associações de moradores, aos realizadores de eventos, à direção das escolas e aos empresários o combate a essa modalidade de ''assalto branco''. Hoje, em qualquer rua de qualquer cidade do País, qualquer um pode, a um simples levantar de polegar, realizar cobrança privada pelo uso do espaço público. Não entendo a prática da ''flanelagem'' como trabalho que tenha em si qualquer tipo de função social.

Chega de hipocrisia. Regulamentar o achaque e o loteamento do espaço público cometidos pelos flanelinhas seria como legalizar qualquer outro tipo de delito. Caso isso venha a acontecer, o próximo passo será a regulamentação do contrabando, do assalto, do roubo, do tráfico, da corrupção e a distribuição de crachás para que seus autores possam atuar livremente.

Newton Nazaro Junior nnazaro@uol.com.br

São Paulo

Valores invertidos

Já que estão pensando em legalizar a ''profissão'' de flanelinha, gostaria de propor o mesmo para os ''malabaristas de cruzamento''. Depois de legalizados, eles poderíam ter suas contribuições (obrigatórias?) tabeladas de acordo com o número de bolinhas ou objetos que joguem para o alto simultaneamente. Nesse mesmo sentido, acho justo um regulamento que determine que pedintes grávidas recebam um valor extra como antecipação de licença-maternidade, ou por quantidade de filhos que já tenham. E não seria o caso de se acrescentar na esmola o seguro-saúde, FGTS e demais benefícios sociais? Naturalmente, como corolário, o acompanhamento e controle de tudo isso seriam realizados por um novo ministério: o Ministério dos Flanelinhas e Desempregados Urbanos (MiFDEU)... Eis o Brasil do quebra-galho, da esperteza e do jeitinho, caminhos certos para afundarmos no Terceiro Mundo.

Silvano Corrêa scorrea@uol.com.br

São Paulo

Encontro das Águas

Extremamente oportuno o artigo "O desafio de preservar o Encontro das Águas", de Washington Novaes (23/7, A2). Mais uma vez a sociedade terá que se mobilizar para impedir o desrespeito à preservação de nosso patrimônio ambiental. Aliás, desrespeito é o que não falta! Em nossa cidade, por exemplo, o patrimônio fabril, de importância reconhecida em vários países, está arruinado, por conta dos interesses hegemônicos da especulação imobiliária predatória e de um Estado que passa longe de sua responsabilidade de gestor dos interesses maiores da sociedade. Que falar, então, do patrimônio natural de São Paulo? Nem sequer se respeitam as leis. Bens tombados ou em estudo são demolidos na cara dos cidadãos e cidadãs pelas incorporadoras, ou, quando não o são, deixam-nos à mercê da destruição da natureza com a desculpa esfarrapada de que o poder público não tem como fiscalizar e/ou preservar estes bens. Até quando vamos admitir que esses fatos se repitam? A cidadania está exausta de lutar contra essa impunidade!

Ros Mari Zenha, Movimento de Oposição à Verticalização Caótica e pela Preservação do Patrimônio da Lapa e Região (Mover Lapa) rosmari.zenha@gmail.com

São Paulo