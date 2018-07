Cartas - 26/10/2010

Espólio do petismo

"Gilberto Carvalho era o homem do carro preto, o cara da mala, que levava dinheiro da corrupção para o José Dirceu", declaração de Mara Gabrilli ao Estadão (24/10, A11). Sendo filha do ex-proprietário de empresa de transporte que a cúpula do PT extorquia até com arma na mesa, na época em que o assassinado Celso Daniel era prefeito de Santo André, Mara fala com propriedade sobre esse rumoroso caso, que, estranhamente, a polícia até hoje não desvendou. Assim como Waldomiro Diniz está soltíssimo, outros petistas que cometeram atrocidades contra o erário não foram condenados e continuam enriquecendo, à luz do presidente Lula...

PAULO PANOSSIAN

São Carlos

FANTASMA

Parabéns ao Estado e à juíza Ana Lúcia Xavier Goldman por trazerem de volta um fantasma que acompanha o PT. Até a reportagem de sábado, eu e a grande maioria dos brasileiros, com certeza, achávamos que só o Sombra estava envolvido no assassinato do prefeito Celso Daniel.

FRANCISCO GALLI

Itapira

GILBERTO CARVALHO

Mais um caso confirmado de propina envolvendo o PT e também o chefe de gabinete do presidente da República. Será que mais uma vez o Lula dirá que não sabia de nada? Meu Deus!

JOÃO MENON

São Paulo

A VOLTA DE TUMA JÚNIOR

Prezado sr. Tuma Júnior, o Brasil inteiro sabe que foi o senhor quem investigou e descobriu quem matou o prefeito de Santo André Celso Daniel. O Brasil inteiro também sabe que o seu silêncio foi muito bem "ajeitado" na época. O processo parou e até hoje aguardamos saber o resultado das suas investigações. Peço encarecidamente que cumpra as suas ameaças desde que perdeu o cargo de secretário Nacional de Justiça, conforme o Brasil inteiro acompanhou: "A verdade virá à tona. Vão surgir fatos de que vocês vão se arrepiar, aguardem!" O povo brasileiro aguarda ansiosamente para se arrepiar. Mas não com essas pequenas coisas como dossiês e propinas em Santo André, pois disso já estamos fartos! Queremos mesmo é saber quem matou Celso Daniel. Entre para a História brasileira e abra os arquivos desse assassinato de uma vez por todas. Apenas estou pedindo que cumpra a palavra dada e divulgada.

ANA PRUDENTE

São Paulo

SEGUNDO TURNO

Surra nas urnas

O presidente Lula pede à população que dê uma surra nas urnas no próximo dia 31. A surra nas urnas deveria retratar os anos de intolerância e tentativas de golpe contra a imprensa e o direito do cidadão de ser bem informado. O povo também deveria lembrar-se de todos os dólares na cueca e das malas cheias de dinheiro que foram desviados para bolsos amigos, da morte ainda não esclarecida do prefeito de Santo André Celso Daniel e do prefeito de Campinas Toninho do PT, do apoio negado ao dissidente cubano morto em greve de fome enquanto Lula sorria ao lado de Fidel Castro, do apoio ao venezuelano Hugo Chávez, que está destruindo aquele país, da entrega da Petrobrás à Bolívia e tantas outras que as contas se perderam. A maior marca do governo Lula será lembrada nas urnas: o mensalão da "quadrilha" dos 40.

LUCIANA LINS

Campinas

DENÚNCIAS

Não adianta darmos murros em ponta de faca. Tudo o que a imprensa informar sobre as falcatruas dos petistas eles se defenderão dizendo que é para prejudicar a candidata Dilma Rousseff. Que nada é verdade. A verdade está com o PT.

ARIOVALDO J. GERAISSATE

São Paulo

E A JUSTIÇA ELEITORAL?

É inacreditável que o maior cabo eleitoral de Dilma, o presidente Lula, continue inaugurando obras a menos de seis dias das eleições e a Justiça brasileira permaneça calada, como se isso fosse normal. Será que estão julgando ladrões de galinha e não estão acompanhando esse disparate?

JOSÉ APARECIDO RIBEIRO

Belo Horizonte

ELEIÇÕES

Saudades...

Ah, que saudades do tempo em que a eleição era apenas um dever cívico, apesar de obrigatório, e nos fazia divertir. Adesivos e bandeirinhas enfeitavam as ruas e davam colorido aos pleitos. Todos respeitavam a opinião dos outros e, melhor, davam-nos uma ideia da tendência da população, pois podíamos fazer um juízo de valores pela quantidade de adesivos e da militância. Hoje a eleição virou um estado de terror, sem bandeiras, sem adesivos, sob o risco de ver seu patrimônio ser depredado. E tudo isso por culpa de quem? De um falso democrata que transformou uma alegria do povo brasileiro numa disputa de vida ou morte, ou pior, numa luta de classes, que todo mundo sabe como começa, mas ninguém, nem mesmo o incentivador, sabe como acaba.

MAURÍCIO LIMA

São Paulo

MINORIAS

Preconceito contra ateus

O artigo A última minoria (25/10, A2), do jurista e professor Fábio Ulhoa Coelho, é uma aula magistral de bom senso. O preconceito contra o ateísmo, como todo e qualquer preconceito, enfraquece a democracia. Nós, os ateus, podemos ser a última minoria, mas temos os mesmos direitos e obrigações que a maioria crente.

FAUSTO FERRAZ FILHO

São Paulo

LIBERDADE DE IMPRENSA

Boca no trombone

Ficar sabendo que o Ceará está começando um projeto para monitorar a mídia me faz ter muito medo. Porque esse procedimento vai contra a nossa democracia e é muito grande o risco de, feito uma praga, alastrar-se para o restante dos Estados brasileiros. Acho que temos, como dizia minha mãe, de botar a boca no trombone, antes que seja tarde.

M. DO CARMO Z. LEME CARDOSO

Bauru

"O que nos deixa perplexos é a não surpresa pelo fato. E a perplexidade só

é maior, pois nada contecerá. Mais um vez!"

GUTO PACHECO / SÃO PAULO / SOBRE GILBERTO CARVALHO E PT RÉUS NO CASO SANTO ANDRÉ

"Erenice Guerra e Gilberto Carvalho não são olinhas de papel, fazem parte de bola de neve"

ROBERTO TWIASCHOR / SÃO PAULO/ SOBRE AGRESSÃO A SERRA E CORRUPÇÃO NO GOVERNO LULA

"Acorda, Chico! A Nação está sendo subtraída em tenebrosas transações"

ANTONIO CARLOS QUEIROZ / SÃO PAULO, SOBRE O APOIO A DILMA

IOF maior não contém entrada de dólares

Outubro teve o 2º maior fluxo do ano; governo quer dar "sustos" no mercado para segurar cotação

"Aumentar imposto para frear fluxo de entrada de dólares e defender a competição por preço é aceitável até certo ponto."

DANILO BARBOSA

Em vez de subir impostos em 4% por que não diminuir a carga tributária em 4%? Resolveria o problema dos exportadores."

NEWTON MATTA MACHADO

"Em vez de se preocupar com câmbio, que tal focar em controle de qualidade de nossos produtos e desonerar a produção?"

JOSÉ CARLOS DA SILVA

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

E AGORA, DILMA?!

Em depoimento à Polícia Federal (PF), Erenice Guerra muda versão e confirma que se reuniu com o consultor Rubnei Quícoli, o mesmo que havia denunciado o esquema de propinas na Casa Civil.

Como fica agora a candidata Dilma, que criticava a oposição, dizendo que tudo não passava de factoide dos desesperados na corrida eleitoral?

E para piorar, o jornalista Amaury Ribeiro foi indiciado pela PF porque confirmou sua participação na quebra de sigilo fiscal de tucanos e familiares de José Serra, que serviria para alimentar a campanha da Dilma, com objetivo de preparar dossiês fajutos.

Por mais este evento deplorável do petismo, o TSE deveria impugnar, já, a candidatura de Dilma Rousseff. Ou o PT é maior que as nossas instituições...?

São Carlos

SANTA FALSIDADE

Fiqueo trêmula de emoção ao ver a cara da Erenice Guerra declarando sua inocência após depor na Polícia Federal. Seremos nós, povo deste país, tão incapazes a ponto de acharem que isso basta?

Avaré

DEMOCRACIA CORRE RISCO

''Não aguento mais receber pedidos de Dilma e Gilberto Carvalho para fazer dossiês'' (Pedro Abramovay). Quem denuncia é o próprio governo. Sem dúvida que, se Dilma for eleita, a democracia brasileira corre sério risco de ser ferida de morte. Acorda, Brasil!

São Paulo

SOMBRA E ANACONDA

O caso Celso Daniel já tem um figurão como réu, o ex-seminarista Gilberto Carvalho.

É só a ponta do iceberg, não podemos esquecer dois personagens importantes nessa trama, o ex-juiz Rocha Mattos e o também assassinado ex-prefeito de Campinas Toninho do PT.

Espírito Santo do Pinhal

ARQUIVOS AMBULANTES

O ex-seminarista Gilberto Carvalho, secretário de Lulla, e a ex-esposa de

Celso Daniel, sra. Miriam Berchior, foram removidos rapidamente de Santo

André logo após a morte do prefeito, para ocuparem cargos em Brasília.

Não sei o que pretendem fazer quando deixarem o governo, se pretendem

retornar a Santo André. Se este for o caso, elles provocarão um certo

incômodo na população por vê-los circulando pela cidade impunemente.

Santo André

OS SEGREDOS NA PRESIDÊNCIA

É inacreditável a facilidade que o presidente Lula tem para abrigar e se assessorar com pessoas portadoras de caráter duvidoso.

Lemos mais uma notícia pouco abonadora para um chefe de governo: "Uma decisão da Justiça traz de volta um fantasma que acompanha o PT e transforma em réu o partido e o chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Gilberto Carvalho"... São acusados de participar de uma quadrilha que cobrava propina de empresas de transporte na prefeitura de Santo André para desviar R$ 5,3 milhões dos cofres públicos. Nessa maracutaia se instalou também o misterioso assassinato do então prefeito Celso Daniel, até hoje como que insepulto. O esquema seria o precursor do mensalão petista no governo federal. É inacreditável que ainda haja gente que aceita e defende a continuidade de uma verdadeira quadrilha no comando do País.

CONSCIÊNCIA TRANQUILA

Gilberto Carvalho afirma estar com a consciência tranquila quanto ao assassinato de Celso Daniel. Será que está mesmo? Estaria de fato se ajudasse a esclarecer o crime e sua motivação, o que ele não o fez até o momento, ainda mais em se tratanto de uma brutalidade contra seu então ''chefe companheiro''.

São Paulo

A BANDIDAGEM DE SANTO ANDRÉ

São gravíssimas, embora não inéditas, as acusações de Mara Gabrilli a Gilberto Carvalho, o homem do carro preto que recolhia o dinheiro das empresas arrancado pela assombração do Sombra em Santo André, que punha o revólver sobre a mesa. E deprimente a situação de seu pai, empresário escorchado, cuja saúde se tornou tão debilitada que hoje se arrasta em vida. Celso Daniel era conivente, porém desde que o recolhimento da dinheirama fortalecesse o partido, e não o bolso dos corruptos. O restante, apurado pelo MPE, todos conhecem.

São Paulo

A EXECUÇÃO DE CELSO DANIEL

A cada vez que citam a execução do prefeito Celso Daniel, pergunto: seus raptores de imediato souberam que raptaram não um milionário e não teriam ganho algum, então, por que teimaram em continuar? Também de imediato souberam que levavam uma autoridade e que toda a polícia paulista estaria em seu rastro, então, por que não o soltaram na primeira esquina e sumiram do mapa? Já que erraram ao raptarem um suposto milionário, por que não se desfizeram dele, até matando-o no primeiro momento para não serem identificados no futuro? Por que ficaram quase três dias com Celso Daniel, sabendo que não haveria lucro e, ao contrário, a cada momento a polícia estaria mais perto deles? Por que o mataram com tantos tiros, coisa típica de execução, ódio, vingança? Por que a morte de várias pessoas que tiveram algum envolvimento no caso? Enquanto não houver respostas perfeitamente lógicas para essas perguntas, não creio na versão de que foi um simples rapto de pessoa errada e morta depois para não servir de testemunha do fato.

São Paulo

RÉUS

O chefe de gabinete e o partido do presidente Lula tornaram-se réus em caso de propinas que culminou com a morte do prefeito Celso Daniel. Não deve faltar muito para a candidata Dilma se tornar ré no processo que envolve sua sucessora na Casa Civil, Erenice Guerra. Lula deve estar muito tranquilo, pois é claro que ele, como sempre, nunca ouvir falar de nada disso tudo que esta aí. Acaba de aumentar a importância da nomeação por Lula do novo ministro do STF.

São Paulo

JÚBILO

Serra, rejubile-se, você está vivo! Celso Daniel não teve a mesma sorte. Contra ele foram balas e o tombaram. Quanto às pesquisas, transformaram-se numa espécie da palavra "amor nos lábios de prostitutas".

Cascavel (PR)

PREVISÃO

A eventual vitória de Dilma em 2010 terá dois significados contraditórios: a vitória do prestÍgio pessoal de Lula e o enterro do seu projeto de retorno em 2014. Como todos sabemos, foi o carisma, e não o PT, que levou Lula à presidência da República em 2002. Sabemos também que, por uma questão de sobrevivência, a extrema esquerda que hoje comanda o PT se acomodou à sombra do presidente e, embora a contragosto, aparentemente aceitou o desprestígio de seus líderes - Dirceu e outros. A vitória de Dilma libertará o PT de Lula, que passará a ser figura incômoda e, de um jeito ou de outro (lembrem-se de Celso Daniel), será anulado. Para sobreviver e poder continuar sonhando com 2014, Lula tem de torcer pela vitória de Serra. Caso contrário, será mais seguro que se mude para a Itália com toda a sua família (que, por acaso, já tem cidadania italiana).

Atibaia

DIGA AGORA

Se Romeu Tuma Jr. tem algo a dizer sobre a conversa em que Pedro Abramovay se queixa dos supostos pedidos de Dilma Rousseff e Gilberto Carvalho para fazer dossiês, é bom que o faça antes das eleições. Depois vai acontecer como o caso do mensalão, vira piada e o governo ainda fará escárnio sobre as denúncias, pois Lula até hoje nega sua existência. Quem não se lembra do caso Lina Vieira, quando era secretaria da Receita Federal e teve Dilma Rousseff interferindo no caso Sarney, em meados de 2009? O Brasil sabe como o governo enterrou o assunto. Será que Tuma Jr. vai deixar que seu nome vire coisa do passado?

São Paulo

FÓRUM DOS LEITORES

Embora a Polícia Federal seja o órgão máximo de segurança no Brasil, tenho agora meu receio em passar-lhe informações sigilosas. Não sei se essas vão ou não passar pelo crivo da Casa Civil, caso lhes sejam de interesse.

Assim, deteriora-se a confiança na Justiça e os bandidos continuam à solta, mesmo porque, se prende, a Justiça solta e vira uma bola de neve, onde não se encontra mais respeito e não se veem mais bons costumes e educação. Em outros governos não se via tanta infâmia, bandalheira, injustiça e impunidade.

São Paulo

AMEAÇAS DE MORTE A SERRA

Criar uma página no Twitter intitulada ''Morte ao Serra'' não é brincadeirinha de simpatizante ou, pior, de militante petista, não, e também não deveria assim ser encarada pelas autoridades públicas de segurança!

É reflexo, isso sim, das atitudes, do clima provocado e do caráter do capo, do Führer Lula da Silva, em recado claro e indireto aos radicais do PT, ou seja, aos fanáticos das ''SS nazi-petistas''!

Se algo acontecer a José Serra e à sua integridade física, basta procurarem o Führer Herr Lula da Silva ou a sua versão feminina e piorada, Frau Dilma Rousseff.

Isto é, se esta pobre e aparelhada (pelo nazi-petismo) Polícia Federal, que não raramente foi e é usada pelo PT de Lula como se fora a sua "Gestapinho" particular desde os tempos de Márcio Thomas Bastos, quiser mesmo fazer e apurar algo, tal como, por exemplo, ir atrás dos que estão ameaçando neste momento (por enquanto ainda virtualmente) a pessoa humana e a existência em vida do cidadão brasileiro José Serra...

''Sig heill'', Herr Lula, ''sig heill''!

São Paulo

CAFAJESTADA

A atitude de Lulla no episódio em que José Serra foi agredido pela militância do PT causa perplexidade. Não é atitude de um homem e muito menos de um presidente da República. É atitude de uma pessoa amoral e sem caráter. Em suma, um cafajeste.

Bebedouro

DESCONTROLE CHOCANTE!

Lula é rude e iletrado, mas que seja um descontrolado que não consegue reprimir seus piores instintos, isso é chocante!

São Paulo

NUNCA ANTES...

Nunca antes neste país um presidente mentiu, brincou, zombou, menosprezou, chacoteou, gracejou, permitiu a corrupção, deixou de exercer a função de presidente, foi tão astuto, representou (artista ) pelo lado do mau e enganou como esse senhor que está presidente.

Ourinhos

DON LULA DE LA MANCHA

Atitudes histriônicas de Lula o Brasil já se fartou de ver. Discursos raivosos, descontrolados, de puro ódio por ter sido contrariado, também. Pelas últimas reações do presidente Lula, concluo que ou é um hábil mentiroso, digno de um Oscar, não pelo filme fracassado, mas por sua atuação, convincente para muitos, ao alterar versões de fatos, verdadeiros cambalachos, ou pior, que acredita de forma taxativa nas teorias conspiratórias contra si e seus companheiros, numa atitude quixotesca de horror, lutando contra "seus moinhos de vento".

São Paulo

BOTA-FORA

Qualquer que seja o resultado da eleição, dentro de dez semanas o Brasil estará livre de Lula.

Resende (RJ)

COBRE E MOVA-SE

Não existe democracia sem política. Se existem políticos corruptos, roubalheira nas instituições, é porque a população está omissa e não se envolve, fiscalizando seu representante, apenas observa pela televisão os escândalos políticos, a injustiça social. Enquanto o cidadão não se mover, reivindicando seus direitos, cobrando, o nosso país estará à mercê de um pequeno grupo de especuladores, que roubam a autoridade da comunidade, em nome de seus interesses pessoais. Nada justifica a falta de compromisso, um país forte é governado com o povo e para a nação.

Santo André

QUE HERÓI, QUE NADA!

Novamente o presidente Lula perdeu a oportunidade de ficar quieto e não falar besteira.

Em Olinda, ao pregar que o ex-terrorista Carlos Marighela teria sido um herói por ter lutaado contra uma ditadura, exagerou, para dizer o mínimo.

Esse Marighela, ex-fundador da ALN, um dos grupos armados que se opuseram à última ditadura militar no Brasil, lutaram contra esse regime de exceção, porém também lutavam para a implantar outra ditadura, a socialista/comunista. Esses dois exemplos de ditadura promoveram torturas contra cidadãos que lhes eram ideologicamente contra, dentre outros inúmeros atos autoritários, desumanos, repugnantes, na forma de expurgos de pessoas, ou não. A morte é a principal arma das ditaduras.

Ninguém merece ser herói por defender qualquer ditadura. Nem de direita nem de esquerda.

A democracia e a liberdade de opinião, e isso inclui uma imprensa livre, devem prevalecer sempre. Ditadura, nunca mais!

PRESSÃO POLÍTICA

Não basta termo de aguentar MENSALÕES, DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS, TRÁFICO DE INFLÊNCIA, DESVIO DE VERBA DE CAMPANHA POLÍTICA.

Agora também temos de aturar pressão política, tendo irmã de ex-secretário (até aqui, tudo bem, para ser do PT tem que ser ex alguma coisa ) e o sr. Vicentinho com aquela imagem se seminarista, tentado isentar MULTAS e EMBARGOS, aplicados em empresas que são amigas do REI.

Agora pergunto: estamos no BRASIL ou em Passárgada?

São Paulo

''DIAS BOLIVARIANOS''

O digno leitor sr. Mário M. Carvalho, em sua oportuníssima carta no Fórum do Estadão de domingo, enumera os infortúnios que torturam o Brasil, terminando sua missiva com uma pergunta preocupante:''E o que virá depois, com um Congresso dominado e a imprensa silenciada?'' Acrescento: como vem acontecendo com o patriótico jornal O Estado de S. Paulo, que, como é público e notório, está amordaçado há 452 dias, sob uma censura injusta, impatriótica, cujo processo para julgamento do mérito está engavetado nos escaninhos do STF para proteger um filho de um dos mais combatidos políticos brasileiros, José Sarney.

Resposta dos brasileiros conscientes ao aludido leitor: virá o caos na administração governamental, voltarão todos os aloprados dos mensalões, da corrupção, negociantes de influência para obter favores dos poderes públicoos, etc. E, finalmente, o enterro de uma democracia verdadeira e pura e o esfacelamento da cidadânia.

DEUS, SALVE O NOSSO BRASIL!!!

Assis

ATAQUES

Que o senhor Lula não é conhecido por seus modos gentis, isso todo mundo sabe. É rude e grosseiro em falas e atitudes. Mas nestes últimos dias tem se superado, mesmo com os institutos de pesquisa dando boa margem de vantagem para a sua candidata. Eu, particularmente, nunca acreditei nos números postos por eles. Vimos o que deu no primeiro turno. Será que essa agressividade toda não está relacionada com algo que ele e sua tropa de choque sabem sobre a real situação das pesquisas? Espero que eles fiquem mais raivosos ainda.

São Paulo

''GUERRA DE PODER''

Faço minhas as palavras do leitor sr. r. Hugo M. Del Bonne (23/10). O povo está mal

informado, ou não está informado de todo, e a campanha Serra não entra nos

detalhes das privatizações e de outros assuntos, já que é a TV que tem maior

penetração junto a toda a população. O sr. Serra pode achar que está sendo

muito agressivo, mas, na realidade, falta muito! Queira ele ou não, é guerra!

São Paulo

''A SOCIEDADE SUPERIOR À POLÍTICA''

Fiquei impressionada com o nobre professor Marco Aurélio Nogueira, pois escreveu seu artigo (23/10, A2), sem citar uma única vez o nome do Lulla!

Eu respondo à sua pergunta: como entender que tenham deixado suas campanhas naufragarem num oceano de mediocridade, absurdos e baixarias? Isso se deu em face do oponente Lulla, com a sua "criatura", Dilma, que até então era uma desconhecida do povo brasileiro. O presidente da República fazendo campanha, agora, em tempo integral! Agora eu pergunto: cadê o presidente de todos os brasileiros? Virou cabo eleitoral de Dilma! É preciso levar em conta as forças de poder! Na campanha: Marina fez por Marina, Serra por Serra e Lulla por Dilma! Eis a diferença que o professor se esqueceu de mencionar em seu brilhante artigo.

Quando Lulla, no exercício do mandato, consultou a população brasileira? No caso específico de Almadnejad (Irã), quem disse que os brasileiros são favoráveis a essa aproximação? E por aí vai, exemplos não faltam!

A sociedade brasileira só terá amadurecido se disser novamente um não a tudo isso a que estamos, estarrecidos, assistindo.

Campinas

LINGUAJAR AGRESSIVO

Manifestando-se em Carapicuíba, Lula fala grosso, em assertiva aos adversários: ''Deem-lhes uma surra nas urnas.'' Esse tipo de expressão grosseira é uma evidência de que, para o nosso presidente, há dois tipos de brasileiros: os verdadeiros, que apoiam incondicionalmente sua candidata, e os inimigos, que, democraticamente não desejam a continuidade de seu governo. A forma truculenta e agressiva utilizada pelo presidente quando se dirige aos adversários atesta o baixo nível que apequena a campanha eleitoral em curso, na disputa pela Presidência da República.

São Paulo

CARÁTER

O companheríssimo Lula transmitiu também à companheirérrima Dilma o seu caráter volúvel?!

São Paulo

PERIGO IMINENTE

Um poste sem luz no escuro é um perigo iminente. Lula, o ilusionista, quer iluminar com palavras um poste sem iluminação. Quer transformar, mais uma vez, pela eterna repetição, como tantas outras vezes, uma mentira em verdade. Luz própria vem da vivência, da experiência, de enfrentar situações de fato, e não de ficar falando das realizações mentirosas de terceiros. Luz própria não é colocar uma lâmpada, é ser de fato autêntico, sincero e merecer confiança.

Taiuva

A VITÓRIA DE SEUS IGUAIS

Há quatro tipos de eleitores: os corruptos, os coniventes, os conscientes e os inconscientes. Os mais desprezíveis são os coniventes, porque muitos, mas não têm a coragem dos corruptos; priorizam seus ganhos pessoais e recalcam suas incompetências sob falsos conceitos ideológicos. Para eles, a Pátria ou a Nação são conceitos distantes e a pobreza, algo inerente à condição humana! Publicamente defendem a ética, mas na intimidade de seus lares giram em torno de seus interesses mesquinhos; generalizam todas as questões como a única maneira de se nivelarem e festejam suas frustrações com a vitória de seus iguais!

Campinas

FINAL DE CAMPANHA

Finalmente esta semana os candidatos à Presidência da República deixarão as telas das TVs. Lamento que tenham sido gastos mais de R$ 460 milhões para anunciarem novos tempos, que a maioria da sociedade provavelmente não gostou, até por que a baixaria tomou conta dos programas políticos. Falando por mim, o que mais me deixou indignado foi a disputa principalmente dos coordenadores dos partidos, que para não ficarem do lado de fora dessa ''teta'' partiram para o vale-tudo, deixando de lado os problemas que tanto afligem nossa sociedade. Mas que para eles isso é secundário, pois passarão a viverem em mordomias, como já é muito comum na vida dos políticos de nosso país. A nós, sociedade, restará continuar pagando pesados impostos e grande parte do dinheiro continuará indo para a lata do lixo. Lamento me faltarem estudos, pois, se tivesse pelo menos o ensino fundamental, provavelmente esta carta seria redigida com formato e palavras com que eu teria mais facilidade para expressar minha total indignação com os políticos de nosso país, para muitos dos quais somos santos e que é possível vivermos só de promessas.

Praia Grande

IMPRESSÕES SOBRE UM PRESIDENTE SEM NOÇÕES DE DECÊNCIA

Sinto-me profundamente revoltado e indignado diante dos absurdos que estamos vendo nesta campanha eleitoral. Sinto-me decepcionado com parcela do povo brasileiro por observar que compactua com o ilícito. Isso é reflexo das atitudes irresponsáveis e antidemocráticas do nosso presidente. Um homem sem escrúpulos, capaz das piores ações no intuito de vencer uma eleição. Atropelou o Judiciário, escarneceu da Constituição, desmoralizou as instituições. Um péssimo exemplo de chefe máximo de uma nação.

Um homem que poderia passar para a História como um exemplo de trajetória de vida. No entanto, o que se vislumbra é um presidente que entrará para a História como aquele que deixou um legado de degradação moral, política e de atentados sistemáticos contra a democracia e corrupção, como jamais antes se presenciou no país. Um presidente que usou e abusou da disseminação da mentira como arma política para desconstruir a imagem de seus adversários, os quais são apenas adversários, e não inimigos, como ele os vê. Um homem que veio para disseminar a intolerância, a divisão e jogar brasileiros contra brasileiros. Pobres contra ricos, negros contra brancos, homens contra mulheres.

Um homem tomado pelo ódio contra seu antecessor, o qual consertou o País e o entregou de bandeja para que ele usufruísse a estabilidade, conquistada a duras penas. O ódio contra FHC é tão intenso que foge à razão. Os seus oito anos de governo foram dedicados em grande parte à desconstrução da imagem de Fernando Henrique, numa atitude condenável, covarde e grosseira. Mas a História se encarregará de pôr as coisas no seu devido lugar.

Agora, recentemente, diante das agressões sofridas pelo candidato adversário, ou inimigo, para ele, acusa o agredido, em vez de condenar os agressores. É uma total perversão da moral e da decência. Um verdadeiro incentivo a novas ações desse tipo, numa atitude leviana e irresponsável, principalmente considerando-se o índice de popularidade de que goza e o cargo que ocupa.

Seja lá quem for o vitorioso das urnas nessas eleições do próximo dia 31, de antemão podemos declarar que quem ganha de uma forma ou de outra é o povo brasileiro, pois a partir do dia 31 não teremos mais os maus exemplos diários de agressão contra a democracia, contra a moral e contra a dignidade dos brasileiros, proferidas por ele, que fomos obrigados a engolir durante oito anos através das aparições diárias desse senhor na imprensa. E, apesar disso tudo, consegue ter uma popularidade elevada. O povo brasileiro encontra-se em verdadeiro transe, anestesiado ante o discurso populista e mentiroso de um governo fraco e sem iniciativa, que só fez se apropriar dos programas do governo anterior, mudando-lhes a denominação e encampando-os como seus.

Para encerrar, quero enfatizar que, como nordestino, sinto-me profundamente envergonhado em ter um conterrâneo dando tantos maus exemplos, em todos os sentidos, à nossa população. A maioria do povo está dormindo em berço esplêndido, mas, não se enganem, um dia todos acordarão e farão um enorme barulho.

Goiânia

Duplo significado

Dilma, em carreata com Lula e conhecidos bajuladores, acena para o povo mostrando o V de VERGONHA.

São Paulo

CAMPANHA E PRIVATIZAÇÕES

Acho engraçado o PT inventar aquele rosário de mentiras, principalmente

sobre as privatizações, e o Serra e equipe ficarem se defendendo das acusações

mais absurdas, entrando no jogo baixo que é o terreno deles.

Privatizamos, sim! De que adianta um patrimônio do País ineficiente, cabide de empregos, antro de corrupção e desvio de verbas e de baixíssima lucratividade? Isso, sim, é malversação de dinheiro público.

Tá dando prejuízo? Vende e agência reguladoras em cima! Isso é cuidar do dinheiro dos nossos impostos.

O patrimônio de uma nação tem de servir sempre à melhoria de vida da população. Não está servindo? Passa para frente e aplique o dinheiro em nosso benefício!

Vide as telecomunicações - foi ruim? Vale do Rio Doce - foi ruim? CSN - foi ruim? E por aí vai, como todas as outras!

Acorda, Serra, acordem marquetistas do PSDB, o telhado de vidro deles é enorme, vão pra cima sem medo!

Não vamos nem falar em política externa, lulinha, mst (tudo com minúscula)...

São Paulo

VERGONHA NACIONAL

"A mentira repetida mil vezes vira verdade." A frase não é do Lula, mas a atitude, sim!

E o que prevalece é a mentira. Todos mostram a verdade, mas o povo não vê.

Sobre tudo, nem dá para falar de qual notícia específica.

À parte: nós não merecemos o governo que temos, ter um presidente que, o pior para mim, é a sua falta de hombridade. Resumindo, ele não é HOMEM!

Goiânia

ARRUACEIRO

Que triste fim de mandato para quem se pretendia o melhor, mais justo, mais nobre - aquele que foi vendido como ''Lulinha paz e amor'' - governo que o Brasil teve nos últimos 500 e poucos anos, não? Aécim foi muito gentil ao dizer ''líder de facção política'', poderia ter completado: ''líder de facção política criminosa''!

Mas é assim: os dois personagens aqui citados comprovam um daqueles provérbios antigos: ''Quem o foi sempre será!''

Trocando em miúdos: o primeiro, sempre foi arruaceiro e palanqueiro. Quem não se recorda das depredações por elle induzidas nos idos de 80? Portanto, nada de espanto quanto aos últimos episódios.

São Bernardo do Campo

QUEM FEZ?

Em nenhum outro governo na história deste país a Casa Civil apareceu tanto.

Se a Dilma realmente fez tudo isso, o que fez o Lula? Quem governou o Brasil esse tempo todo? Pelo que o próprio Lula vende, foi a Dilma! Viva a Dilma, abaixo o Lula, que só viajou!

São Paulo

O Brasil não merece Serra

Ao acompanhar com um lenço no nariz uma parte desta campanha eleitoral, ao ouvir as deslavadas mentiras e o cinismo sem par do sr. Lula, concluí que o Brasil ainda não merece um presidente à altura moral e intelectual de José Serra. Não sou daqueles que acham que se ele perder a eleição o mundo acabará para ele. Acho, pelo contrário, que ele poderá ser convidado para altos cargos em organismos internacionais e terá mais tempo para conviver com sua família, escrever artigos e livros e lecionar em universidades do Primeiro Mundo. Sei, dos meus anos de universidade, que o idealismo que move o Serra foi impulsionado pela Doutrina Social da Igreja Católica e que ele conhece muito bem o pensamento social de um Lubac, de um Teilhard de Chardin e de Ratzinger. Quanto aos milhões de brasileiros que ainda não atingiram a Idade da Razão e vivem a mendigar uma Bolsa-Família, só tenho a lamentar e esperar que a Mão Esquerda de Deus caia sobre os políticos que vivem mergulhados na MENTIRA, NA CORRUPÇÃO. Deus não tem pressa e muitos de nós assistiremos à derrocada do PELEGO que brinca com a verdade.

São José do Rio Preto

O PASSADO NUNCA MAIS

Bom, eu acho que não podemos recuperar o passado e que ninguém consegue voltar para trás e mudar o começo, mas qualquer um consegue olhar pra frente e mudar o fim. Por isso olhamos para frente e continuamos com Dilma presidente.

Farsa do Serra passou do limite.

São Paulo

ÁGUA MOLE...

Lula tem disseminado o ódio e o preconteito entre os brasileiros, pois pregar a cizânia interna lhe rende frutos com a parcela crédula da população - é sua tática rotineira. Agora quer jogar também essa estratégia no colo do opositor de sua criatura. Porém, mesmo entre seus adeptos, já se percebe que esse formato de flauta mágica começa a ruir. Seria bom mesmo se desmoronasse de vez no ''segundo torno''...

São Sebastião

MENTIRAS DA DONA DILMA

A dona Dilma está aprendendo rápido com o seu mestre a arte da mentira. Ela afirmou que teve de se esquivar do saco d''água jogado do 12.º andar, na carreata em Curitiba.

Ora, se ela teve de se esquivar, por o saco caiu no capô do carro, e não ao lado dela?

Se ela teve de se esquivar, por que não se molhou?

Se foi do 12.º andar, por que não afundou o capô do carro?

Campinas

O TROCO

Parece que o Aécio caiu de corpo e alma na campanha em favor do nosso José Serra. E nas suas pretensões políticas para futuro não muito distante o Aécio vai precisar dos nossos votos paulistas para ter sucesso. Os eleitores mineiros devem ficar espertos. Sugiro que assistam ao filme O TROCO, com Mel Gibson, e esqueçam a guerrilheira do Lula. Senão, já viu, né?....

Suzano

QUALQUER SEMELHANÇA NÃO É MERA COINCIDÊNCIA

Bem diz o ditado: ''O maior cego é aquele que não quer ver''. Os adeptos do PT só enxergam o que Lula manda enxergar. O fanatismo desse partido é semelhante ao que vimos muitas vezes na História e que trouxe muita destruição para o mundo. O exemplo mais marcante é Hitler. Tinha seguidores que só enxergavam o que o ditador queria que enxergassem, guardando uma semelhança muito grande com o que assistimos no Brasil ultimamente. Como acontece aqui, o seu índice de aprovação era semelhante ao do nosso ''querido'' presidente, e deu no que deu.

São Paulo

ELEIÇÃO DE DILMA

Se a Dilma for eleita, certamente as coisas no Basil serão mais claras. Afinal, será eleito um poste.

Lençóis Paulista

SUGESTÃO

Se eleita, e Dilma cumprir mesmo a promessa de acabar

com pedágios, deve começar desativando os da Casa Civil.

São Paulo

ATÉ QUANDO?

Primeiro ''o chefe'' da Casa Civil, depois ''a chefe'' da Casa Civil, agora ''o chefe'' de gabinete. Resta alguma dúvida ou precisa desenhar?

São Paulo

COELHINHO ASSADO

É preferivel ter coelho no mato a engolir ratos e ratazanas nos palácios e estatais. Até o coronel Lula sabe disso, pois aprecia um coelhinho assado.

São Paulo

ATA DE REUNIÃO FAMILIAR

Considerando que nem a candidata governista nem o oposicionista anunciaram medidas objetivas de redução da carga tributária, principal entrave ao crescimento econômico das empresas e do brasileiro; considerando que nenhum deles propôs aumento da dedução dos gastos em educação no Imposto de Renda, que hoje mal atinge três mensalidades escolares; considerando que não propuseram medidas para reduzir o preço de medicações como isenção tributária e proibição de propagandas que incentivam a automedicação e cujos custos são repassados ao consumidor; considerando que nenhum deles mencionou a mudança da principal rede de transporte da rodoviária para a ferroviária, o que significaria gigantesca economia, além de preservar vidas com a redução de acidentes; considerando que também não propuseram nenhuma medida efetiva para a melhora da segurança, como presídios agrícolas com trabalho obrigatório e cursos de capacitação profissional ou a proibição total de indultos ou progressão de pena a criminosos violentos; considerando ainda que o tempo tende a ser bom no feriado prolongado - fica decidido que eu e meus familiares viajaremos dia 29 para a cidade de Ubatuba, só retornando ao nosso domicílio eleitoral no dia 2 de novembro do corrente ano.

Ribeirão Preto