Cartas - 27/02/2011

Desarmamento

Após a divulgação dos números do Mapa da Violência 2011 - Os jovens do Brasil, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, disse que o governo vai retomar as campanhas de desarmamento da população. Ótima ideia, sr. ministro. Desarme todos os bandidos do Brasil e não receba mais nenhum de fora.

HUMBERTO DE LUNA F. FILHO

São Paulo

Desamparada

Senhor ministro, a população de bem já está totalmente desarmada e desamparada. Quem precisa ser desarmado são os bandidos...

ARNALDO L. DE OLIVEIRA FILHO

Itapeva

Só promoção

É ilusão achar que política de desarmamento resolve criminalidade. Ela é uma pequena ajuda e não altera significativamente as estatísticas, apenas promove algumas ONGs e alguns políticos.

FABIO FIGUEIREDO

São Paulo

Atenção às fronteiras

Pura balela essa história de desarmamento. Enquanto os bandidos conseguem se armar sem nenhuma dificuldade, o cidadão de bem encontra mil empecilhos para conseguir registrar uma arma. Licença, então, só com reza braba. Vamos fiscalizar melhor as fronteiras, isso sim!

CONRADO DE PAULO

Bragança Paulista

TABELA DO IR

Golpe tributário

Essa história de o governo Dilma corrigir a Tabela do Imposto de Renda (IR) em 4,5% é um bom passa-moleque contra os contribuintes. Além de condicionar a correção desse índice à aprovação do salário mínimo de R$ 545 pelo Congresso - o que é uma humilhação, pois uma coisa não tem nada que ver com outra -, vão surrupiar 1,42% dos trabalhadores, porque a inflação de 2010 foi de 5,92%. E com a previsão de índice inflacionário de 6,5% para 2011, o prejuízo acumulado neste período será perverso. O governo não se ruboriza quando mantém preços indexados de seus tributos e serviços. Mas, para golpear a classe trabalhadora, é um verdadeiro mestre...

PAULO PANOSSIAN

São Carlos

Consolo?

A previsão para a inflação este ano, segundo alguns institutos, é de 5,79% (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA) e de 6,51% (Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M). E vem o governo Dilma querer nos consolar com uma porcentagem de 4,5% na Tabela do IR? Será que pensam que nos estão concedendo um grande favor? Para onde vai a diferença entre essa inflação e a correção prometida?

TANIA TAVARES

São Paulo

IMPOSTOS

Folga no caixa e caradura

A arrecadação tributária federal no mês de janeiro foi a segunda maior da história: R$ 91,071 bilhões, 15,34% a mais do que se arrecadou em janeiro de 2010. Apesar disso, há a necessidade de o governo cortar gastos para estancar o sangramento das finanças públicas. Para tanto, os aposentados de baixa renda receberão do INSS proventos acrescidos de R$ 5 por mês, em razão do fabuloso aumento do valor do salário mínimo. Além disso, o pagamento dos precatórios será adiado por conta do aperto fiscal. Portanto, aposentados e credores de dívidas vetustas do Estado foram os escolhidos para salvar a combalida economia nacional. Enquanto isso, os nobres parlamentares são aquinhoados com aumento salarial superior a 60%. Os aliados, entre eles a turma do PCdoB, "dono" do Ministério dos Esportes, distribuem dinheiro à farta entre os camaradas. Companheiros se acomodam em milhares de cargos de confiança e fala-se em criar ministérios até então inimagináveis, para acomodar quem abasteça o partidão... É espantosa a caradura!

ULISSES NUTTI MOREIRA

Jundiaí

Festa sem custo

Depois de lotar a máquina administrativa do Estado com a admissão de servidores e a contratação de terceirizados e funcionários de confiança - sem que isso colaborasse minimamente para fazer deslanchar as obras do PAC, em grande parte paralisadas por irregularidades observadas pelo Tribunal de Contas da União -, a herança maldita de Lula leva o atual governo a pensar em dar calote nos precatórios federais, como meio simplório e vergonhoso de poupar os gastos públicos. Não há problemas, fazemos festas e não pagamos nossos credores.

AMADEU R. GARRIDO DE PAULA

São Paulo

Protelatórios

Infelizmente, em todos os níveis da administração pública, o pagamento de precatórios nunca é prioridade. Seus credores, em geral, são pessoas em extrema dificuldade, com idade avançada e problemas sérios de saúde. Rogo à presidente Dilma que permita a liberação ao menos, e prioritariamente, do pagamento dos precatórios de menor valor, porque são os que se destinam aos beneficiários mais necessitados.

EDISON ROBERTO MORAIS

São Paulo

CONGRESSO

Tiririca na comissão

Tiririca vai integrar a Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados. Sua indicação será oficializada na terça-feira. Se a intenção foi nos fazer rir, o tiro saiu pela culatra: eu quase chorei de tristeza.

RONALDO GOMES FERRAZ

Rio de Janeiro

A melhor escolha

Só faltava esta mesmo: Tiririca na Comissão de Educação e Cultura na Câmara. Pensando bem e considerando o nível dos demais membros do Congresso Nacional, de fato é a melhor escolha.

BORIS BECKER

São Paulo

Ficou pior

Para quem achava que pior não ia ficar, aí está...

PANAYOTIS POULIS

Rio de Janeiro

"Orlando Silva, ministro dos Esportes: "denúncias ajudam a corrigir erros". Acrescento: e revelam a incompetência"

VIDAL DOS SANTOS / SÃO PAULO, SOBRE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, DO MINISTÉRIO DOS ESPORTES

"Comunista não come criancinhas, come bola"

ALEXANDRE DE MACEDO MARQUES / SÃO PAULO, IDEM

"Só faltou Lula dizer que Dilma é seu segundo tempo"

JOSÉ JORGE RIBEIRO DA SILVA / CAMPINAS, IDEM

Brasileirão na TV opõe times a Clube dos 13

Durante a semana, Corinthians e quatro grandes do RJ enfrentaram entidade sobre direitos de imagem

"Enfim os dirigentes dos clubes brasileiros acordaram para negociar em separado as cotas de televisionamento dos jogos."

ULDEMAR FERNANDES DA SILVEIRA

"Um clube como o Corinthians, que sempre enche estádios, deve realmente repensar e valorizar sua exposição à mídia."

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

"Será que finalmente acabará a ditadura global no futebol? Estou rezando para eles cumprirem a promessa."

PAULO GIMENES

Colonos épicos"

Gostaria de felicitar a Dr. Xico Graziano, pela lembrança referente ao dia do imigrante, 21 de fevereiro. Uma homenagem aos europeus e outros povos que aqui aportaram para auxliar no desenvolvimento do nosso Brasil. Porém, gostaria de acrescentar alguns dados que obtive em livros de diversos grandes autores que desenvolveram teses sobre a grande imigraçao europeia. Entre estes, ressalto o trabalho de Paula Beiguelman (falecida recentemente), em seu livro A CRISE DO ESCRAVISMO E GRANDE IMIGRAÇÃO (Brasiliense1987) e também a tese de MARIA THEREZA SCHÖRER PETRONE, in ''O IMIGRANTE E A PEQUENA PROPRIEDADE'' (Brasiliense,1982). Ambas ressaltam que, paralelamente, à visão de substituição da mão de obra escrava os políticos do II Império tinham em mente o branqueamento da raça brasileira e para convencer sobre a necessidade da vinda dos imigrantes faziam discursos manifestamente racistas no Parlamamento, não se excluindo nem mesmo deste rol Joaquim Nabuco. Paula Beiguelman brilhantemente nos ilumina sobre tal fato, quando destaca em seu livro que ''O TRABALHO LIVRE NACIONAL SE EMPREGARÁ , POR EXEMPLO, EM BOA ESCALA E COM GRANDE ÊXITO, NO SERVIÇO DAS DERRUBADAS'' (PÁG. 42 - de A Crise do Escrvismo, 1981 - Ed. Brasilienese). Assim, estes brasileiros brancos ou caboclos, porém, livres que já faziam o serviço com risco de morte (neste caso o escravo era poupado pois custava caro), poderiam após a abolição, desempenhar as mesmas tarefas , prescindindo-se da vinda de imigrante europeu. Daí se concluir que o europeu para cá veio com o fim específico de melhorar a ''eugenia'' do povo brasileiro, conforme proclamavam os teóricos racistas enfileirados no Parlamento do II Imperio. Portanto, foram trazidos com ''BILHETE GRÁTIS'' os imigrantes mais albinos, tais como alemães da Prussia, suiços, austríacos, poloneses, russos, franceses, italianos setentrionais, portugueses do norte de Portugal e espanhóis também do norte da Espanha e eram levados para as fazendas. Europeus meridionais mais morenos, para vir tinham de pagar seu próprio bilhete . Meus ancestrais pagaram a passagem pois eram merdionais - abruceses e lucanos (Basilicata) e vieram por extrema ambição pois tinham terra e produção que lhes garantia uma vida confortável, mas não com o ''luxo'' e a riqueza que lhes prometia o Novo Mundo. Trouxeram boa quantia (libra esterlina) e aqui compraram casas que transformaram em comerciais. No Museu do Imigrante, sua ex diretora Dra. Midori mostrou-me um documento lá exposto que confirma que o imigrante trazido, com bilhete grátis, pelo governo do Estado de São Paulo, veio por volta de 1850, com a missão do branqueamento, bem antes da abolição da escravatura. Este tema se tornou tabu, portanto, não faz parte do programa de história nas escolas, para não ferir suscetibilidades e nem mesmo para que haja qualquer epíteto racista a grandes vultos da História Brasileira.

São Paulo

Falta de energia

A falta de luz provocada pelo forte temporal de segunda-feira passada fez a empresa AES Eletropaulo mais uma vez empurrar pra cima dos bombeiros e da Prefeitura paulistana a responsabilidade pela interrupção do fornecimento de luz. O ridículo desta história expõe a empresa que cobra tarifas altas e se revela uma péssima prestadora de serviços. Ou a AES Eletropaulo acredita que os cidadãos não sabem como funciona o jogo de empurra.

São Paulo

"Lulla" pirou

"Meu irmão, meu amigo, meu líder", para Kadafi? Como "o cara" pode ser liderado por alguém? Seria Kadafi também "filho do Brasil" e a gente não sabia? E a mãe, Pátria, vai continuar gentil, ou vai dar um "psicotranco" no moleque?

Campinas

Exportando know-how

Com o povo se rebelando contra os 42 anos no poder do líder da Líbia, este, ràpidamente, resolveu importar a receita do anestésico que lhe ensinou o líder da Lábia.

São Paulo

Impunidade bancária

Não existe conjuntura econômica que justifique o nível do spread bancário praticado no Brasil, (25/02;A3), na verdade sempre existiu cumplicidade dos governos nessa distorção, que torna a eficiência dos bancos mera retórica elitista para acionistas. Na prática trata-se de um cartel com alto sentido predatório em relação aos clientes pela impunidade em que navega sob as vistas do Banco Central.

São Paulo

Lucro e spread dos bancos

Excelente o editorial sobre os lucros dos bancos. Tendo morado mais de 20 anos fora do Brasil,em Nova York e Hong Kong, grandes centros financeiros, chocam-me os lucros pecaminosos dos bancos brasileiros, principalmente se considerarmos o tratamento dedicado aos correntistas. Nós sofremos maus tratos masoquistas, cobrança de altíssimas taxas, torturas de espera, descaso, indiferença, abusivas taxas de juros, etc. Ainda por cima, os bancos pagam seus funcionários como se fossem escravos! O Itau, justamente o mais lucrativo, é o pior exemplo de todos os bancos. Alguém pode me explicar a lógica atrás desse quadro tão incongruente?!? Agradeço.

São Paulo

Quero o que é meu

O lucro do Banco Itáu em 2010 foi de R$ 13 bilhões. Por decisão judicial dando ganho de causa ao meu pedido no Juizado Especial Cível dos Planos Collor, Bresser e outros da caderneta de Poupança...o departamento jurídico deste ''conceituado banco'', entra sempre com recursos para não me pagarem uns trocados de não dariam para adquirir um auto nacional usado 1.0 do ano 2.000 mesmo com este astronômico lucro de R$ 13 bi de reais! Isso é uma vergonha!

Peruíbe

Lucro da Vale

R$ 30,1 bilhões. Está explicado por que elle lutou tanto para derrubar o sr. Agnelli. Esse, sim, é '' o cara '' .

São Paulo

Pagamos o pato

A arrecadação de impostos federais em janeiro de 2011 aumentou astronômicos 16% em relação a janeiro de 2010, enquanto que os gastos governamentais aumentaram indecorosos 24%.Quem paga o pato ?Nós,o povo,não só com os impostos mas também com os juros que o BC nos impõe para conter a inflação que ele mesmo,o governo,gerou...Essa é apenas uma das facetas da herança maldita que Lula nos deixou...

Marília

A esperança é a ultima que morre

Finalmente... depois de meses de batalha para decidir em que patamar ficaria o salário mínimo,tudo ficou decidido: R$ 545...Agora os milhões de privilegiados que recebem esse gordo salario já poderão pensar naquilo que irão gastar essa grana.No meu caso ,estou pensando em fazer uma viagem de trem para a cidade de Carapicuíba (SP),quem sabe que com as promessas da presidente Dilma Rousseff, daqui há alguns anos, poderei sonhar em fazer uma viagem no trem-bala e ir até o Rio de Janeiro, embora o projeto ainda continua no papel.

Praia Grande

Salário mínimo x auxilio reclusão

Pergunto à ''presidenta'' Dilma e aos senhores congressistas: por que o salário reclusão, desde 01/01/2011, além de moradia, alimentação, banhos de sol, visitas íntimas e outros benefícios é de R$ 862,11 por dependente, enquanto o salário mínimo, apenas a partir de 01/03/2011 e sem nenhuma benesse, é de apenas R$ 545,00 por trabalhador e seus dependentes. Chego à conclusão de que no Brasil é mais vantajoso ser bandido, ladrão, assaltante, assassino ou estuprador, do que ser um trabalhador honesto. Talvez seja esse o motivo do aumento da criminalidade em algumas regiões do país.

São Paulo

Contraste

O último aumento salarial concedido aos parlamentares pelos próprios,contrasta e muito com o pífio reajuste do salário mínimo. Porque não pensar no povo pelo menos uma vez? A cada dia que passa,eu entendo mais e mais o porque tanta gente concorre a cargos públicos neste país,e quem já esta,nunca mais quer sair.

Triste realidade.

São Carlos

Constituição violada

Que democracia é esta que estamos vivendo, se nossas casas de Leis permitiram que a Constituição fosse violada, aprovando que o Governo, por decreto, possa regular os futuros reajustes do salário mínimo.

São Paulo

Exame da Ordem

Li as matérias que publicaram sobre o Exame de Ordem e sei exatamente como é, pois ainda sou vítima da instituição que mais arrecada no país! É de se lembrar que a própria OAB assume que 30% dos advogados do seu quadro são inadimplentes com a anuidade. De onde eles tiram o dinheiro para cobrir isto? Adivinhem!

São Paulo

Calendário de eventos

O senhor Gilberto Carvalho diz na sua entrevista a Valor (22/02) "Em abril, teremos o MST com o abril vermelho" como se dissesse :em março, teremos Carnaval, em novembro, o GP Brasil. Uma agenda e tanto! Seria cômico, se não fosse trágico.

São Paulo

Terceira via

Uma terceira via para ser, querendo ou não, no médio prazo oposição à hegemonia petista no governo federal - pois é disto que se trata. Independentemente de num primeiro momento se apresentar para compor o jogo do poder o partido que nascerá da dissidência demista somada ao PSB é a esperanças de ver nascer uma força política capaz de quebrar a supremacia do PT.

Santos

Aumento por decreto

A Constituição do Brasil prevê que o aumento do salário mínimo é regulado por lei. Entretanto, o governo Dilma quer que o aumento seja por decreto. Se a Justiça não impedir essa manobra, em toda véspera de eleições, certamente, haverá decreto dando substancial aumento ao salário mínimo. Assim, nunca mais sairão do poder...

Itapevi

A avacalhação do Senado

A comissão de assuntos econômicos estava reunida para aprovar ou não os novos diretores do Banco Central. Os inquiridos para o cargo responderam a quatro Senadores. Faltavam cinco Senadores para fazer suas perguntas quando um Senador da base do Governo pediu que fosse feita a votação porque ele queria almoçar. Foi aprovado apesar dos protestos dos senadores da Oposição e, evidentemente, os indicados foram aprovados. Para tentar salvar a situação, foi permitido aos Senadores que faltavam fizessem suas perguntas porem sem nenhum efeito decisório. Este são os homens que nos representam...

Monte Santo de Minas (MG)

Adeus

Inicialmente pensei tratar-se de bincadeira (de mal gosto) quando lí qeu Tiririca integrará a comissão de Educação e Cultura da Câmara. Mas, é verdade. Tomei uma decisão, nunca mais viajarei ao exterior e pedirei asilo à Bolívia. Os marimbondos de fogo estão soltos.

São Paulo

É assim que se escreve

A Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados ao aceitar/colocar o Deputado Tiririca como membro da referida Comissão está de fato realizando uma grande palhaçada.Nada contra o nobre Deputado, mas nessa ''comiÇão'' não.Afinal são dois S''s ou Ç ? Perguntem ao Deputado, certamente saberá.

Avanhandava