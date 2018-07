Cartas - 27/04/2011

Qualidade de vida

Já passou da hora de as grandes cidades, como o Rio de Janeiro, acabarem com as inundações e usarem as pesadas verbas da Copa e de outros eventos "políticos" para dar qualidade de vida aos moradores, que pagam impostos para nada, só dor de cabeça e trabalho. A sujeira nas ruas, principalmente na zona norte do Rio, é dolorosa, horrível de ver. Essa deveria ser a primeira e grande preocupação, senão a Copa só será forte nos esportes aquáticos...

ANTONIO JOSÉ G. MARQUES

Rio de Janeiro

Tiriricas

O centro cirúrgico do Hospital Universitário de Brasília está fechado. Aí está o nosso Brasil da Copa do Mundo de Corruptebol! Dona Dilma, dê um jeito aqui dentro antes, depois vá pensar nesses faustos de Copa, Olimpíada, etc. Parece-me que a senhora disse que lutou na ditadura contra tudo isso que está acontecendo à sua volta. A senhora está vendo isso ou não quer enxergar? E, então, vai ser novamente uma inovadora presidenta e resolver algo de prático para o seu "querido" povo? Eu duvido da capacidade de todos os tiriricas daí de cima!

MAURICIO VILLELA

São Paulo

"Toma que o filho é teu"

Presidenta Dilma, não perca a oportunidade, crie um gabinete ligado à Presidência da República só para cuidar de todos os assuntos da Copa e da Olimpíada. Nomeie o ex-presidente Lula como superministro. Ele, com toda a sua competência, como nunca antes vista neste país, fará "acontecer" as obras para os eventos esportivos só falando de cima de um palanque qualquer. Aquele que fez o filho que dele cuide. Filas nos hospitais, falência do sistema de ensino, caos nos transportes... Ora, bolas, não tratemos de assuntos menores.

ROBERTO CURSINO BENITEZ

São José dos Campos

Mascote

Gostaria sugerir ao Comitê Organizador da Copa de 2014 e da Olimpíada de 2016 o mascote para esses eventos: um belo e grande mico, com todas as cores da nossa Bandeira. Afinal de contas, nós, simples brasileiros, é que vamos pagar.

MARIO BUENO DE SAMPAIO

Guapiara

ENERGIA ELÉTRICA

Alto custo

Não é de hoje que o custo de energia é crescente no País (22/4, B1). A Empresa de Planejamento Energético e a Companhia Furnas aceitaram construir apenas hidrelétricas a fio d"água na Amazônia (preservação de florestas e culturas indígenas). Tal decisão reduz o potencial dessa bacia hidrográfica a um terço do antes calculado usando a construção de reservatórios para regularização da vazão dos rios. O exemplo mais gritante está no AHE de Belo Monte, que produzirá, se tanto, um quarto da energia do antigo projeto da UHE Kararaô. E o sr. ministro Edison Lobão declara que nosso país não pode deixar de aproveitar nenhuma possibilidade de gerar energia, na tentativa de justificar a construção de pequenas hidrelétricas nos rios formadores do Pantanal, afluentes da margem direita do Rio Paraguai. Os altos impostos são o meio de gerar recursos financeiros para subsidiar empreendimentos antieconômicos. Nossos técnicos e burocratas não têm condições de enfrentar ambientalistas (mundiais) e indigenistas, que têm apoio da mídia. Deus nos ajude e ao nosso país.

WALTER CORONADO ANTUNES, ex-secretário estadual de Obras e do Meio Ambiente

São Paulo

Contramão

A notícia sobre o alto custo da energia elétrica no País é preocupante, ainda mais quando as indústrias revelam que vão instalar suas fábricas no vizinho Paraguai. A questão é que a energia consumida nesse país é, na quase totalidade, fornecida pelo nosso querido Brasil. Mas não podemos criticar a fuga das empresas, afinal, é só dar uma verificada no imposto embutido na nossa conta de luz.

CARLOS FERNANDO BRAGA

São Paulo

CUSTO BRASIL

Desemprego

Enquanto empresas brasileiras emigram para outros países (Vulcabrás, por exemplo) em busca de menores custos ou desviam sua produção para países do Mercosul, o trabalhador brasileiro está migrando para o desemprego.

WALTER MENEZES

São Roque

CONGRESSO X STF

Separação dos Poderes

O deputado Nazareno Fonteles (PT-PI) acha que o Supremo Tribunal Federal (STF) está "violando a cláusula de separação dos Poderes" e propôs mudança na Constituição. Já que perguntar não ofende, por acaso o Congresso é autônomo ou se subordina desmesuradamente ao Executivo? "Arrumar" a casa antes de opinar é bom, sr. deputado.

M. ANTONIETA VIDIGAL MILANESI

São José do Rio Preto

Bloqueio

Então, o nosso ético Congresso Nacional quer bloquear o Judiciário? E a nossa Constituição, ela não vale nada?

CELIA MENDES DI MARTINO

São Paulo

WALTER FELDMAN

Coragem

Embora tenha votado em Geraldo Alckmin, por falta de opção, quero felicitar Walter Feldman pela coragem de vir a público dizer o que muitos não tiveram a coragem de falar. Parabéns.

JOSÉ THOMAZ FILHO

São Paulo

Resposta do eleitorado

Não sei para que tamanho alarde em torno da saída de Walter Feldman do PSDB. Feldman já teve a resposta do seu eleitorado em 3/10/2010, quando ficou na quarta suplência para deputado federal, com 71 mil votos a menos do que em 3/10/2006, quando foi o quinto mais votado do PSDB, com 176 mil votos. Cada um toma o rumo partidário que achar mais conveniente, porém sem subestimar a percepção de seus eleitores.

FREDERICO D"ÁVILA

São Paulo

"Após o apito final, o que fazer com os elefantes brancos?"

NIVALDO PÁTARO / MARÍLIA, SOBRE A COPA DE 2014

"Dilma coordena reuniões para apressar as obras da Copa. Só agora, dona Dilma?"

MYRIAN MACEDO / SÃO PAULO, IDEM

"Sediar a Copa de 2014 no Brasil é como fazer a festa da cumeeira numa casa sem telhado"

OSNYR BANDEIRA FILHO / TIETÊ, IDEM

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 1.356

TEMA DO DIA

ONU: Brasil desalojou pessoas por Copa

Também pela Olimpíada, despejos foram feitos sem dar tempo às famílias desalojadas, diz entidade

"Desabrigar para abrigar uma leva de pessoas hipócritas, as quais irão se divertir enquanto muitos sofrem."

ELAINE DE OLIVEIRA

"A cada dia fica mais difícil negar que o Brasil mantém a cultura do improviso."

JOSÉ NORONHA SOBRINHO

"Quem esperava que a Copa em 2014 fosse nos causar vergonha perdeu. Estamos em 2011 e eu já estou com vergonha."

SÉRGIO NEVES

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

A TRUCULÊNCIA DO SENADOR

Lamentável a atitude do senador Roberto Requião (PMDB-PR), que não gostou da abordagem do repórter da Rádio Bandeirantes quando lhe perguntou sobre a crise financeira de seu Estado e a mordomia questionada na Justiça. O senador deve ter-se esquecido de que um dos deveres como parlamentar é dar satisfação de seus atos à sociedade. A truculência do senador foi apaziguada pelo presidente do Senado, José Sarney, que veio em defesa do senador, o que não surpreende, pois aquele antro é sustentado com o dinheiro do povo e só abriga corporativistas. O repórter tentou registrar a queixa na Polícia Legislativa, que disse não ter competência para tratar do caso, e que o assunto deveria ser encaminhado à Corregedoria da Casa, que até hoje está sem corregedor. Isso significa que se alguém quiser bater ou matar um repórter e não tiver uma câmera,pode? Pergunta-se, para quê colocar Corregedor no Senado se o porteiro da casa, Sarney, está lá para impedir que se faça justiça? Nem na ditadura se viu agressões tão atrozes. Urge que se faça a reforma política, propondo apenas uma legislatura para evitar o continuísmo desenfreado de políticos picaretas.

São Paulo

IRRITAÇÃO DE REQUIÃO

Por que a irritação de Roberto Requião? Será pelo valor da aposentadoria que recebe?

Nova Londrina (PR)

DEMOCRACIA EM BAIXA

O senador Roberto Requião (PMDB-PR) se irritou com um repórter, só por ter lhe perguntado se ele recebe a aposentadoria de ex-governador. Já imaginaram se o repórter tivesse lhe perguntado se ele viveria com o salário de aposentado do INSS?

Jandaia do Sul (PR)

A DEFESA DE SARNEY

O presidente do Senado sabe o que é liberdade de imprensa para defender o senador do Paraná? Sabe a quantos dias está sob censura, por um ato de pessoa de sua família (acobertado/ajudado por apadrinhado) este veículo? Pô, vai plantar batatas no Maranhão.

São Paulo

SENADOR COM TPM

Pronto, agora eu vi, senador da República com ataque de TPM. O senador Roberto Requião deveria usar um broche verde ou vermelho, assim não teria problemas.

Uberlândia

INSANIDADE

É por ter políticos como o senador Roberto Requião (PMDB-PR), de péssima índole e ignorância, é que a maioria da população se enojou com os políticos e política brasileira. Ainda mais, quando após o mesmo arrancar o gravador das mãos do repórter da Rádio Bandeirantes, o qual estava simplesmente exercendo sua função de profissional. Ainda para agravar mais o gesto insano, o senador diz ao mesmo por duas vezes "já pensou em apanhar", mostrando desta forma seu lado retrógrado.

São Paulo

REQUIÃO E A IMUNIDADE

Vejam o que provoca a imunidade parlamentar: o senador Roberto Requião (PMDB-PR) só faltou dar uma porrada num repórter da Band quando perguntado se ele abriria mão de sua aposentadoria como ex-governador, aposentadoria que recebia e foi revogada pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Tomou o gravador do repórter e, depois de deletar a entrevista, o devolveu sem o cartão de memória. O jornalista tentou dar queixa à Polícia Legislativa que se recusou a fazer registro da ocorrência. Certamente, o povo brasileiro gostaria de saber o que levou o senador a ficar com o Cartão de Memória. Ficou para analisar todo o conteúdo dele ou usá-lo como um objeto de sua propriedade? Um desvio de conduta inaceitável para qualquer parlamentar, principalmente para aquele que, como o Sr. Requião, vive do poder por mais de três décadas. Acorda povo paranaense.

Volta Redonda (RJ)

CENSURA À MODA DO REQUIÃO

O jeito e o estilo de Roberto Requião se portar todos já conhecem...mas ele , como senador da República, quebrou todos os parâmetros de formalidade do cargo ao arrancar das mãos de um repórter seu gravador porque se irritou com uma pergunta que lhe foi feita. Não bastando isso, subtraiu o objeto ao levá-lo ao seu gabinete , sendo que este só foi devolvido ao jornalista depois que o trecho da entrevista foi deletado. E mais: Requião postou o trecho em questão no seu twitter...apossando-se da autoria do trabalho de um profissional. Conclusão: Requião praticou ato de censura através da violência que sempre caracterizou sua personalidade. É um Brucutu...travestido de senador.

São Paulo

LEI DE TALIÃO

O senador Roberto Requião, se em vigor estivesse a Lei do Talião (perdoem pela rima), superada pela ciência do direito mas possuidora de uma lógica condizente com o sentimento humano de justiça, ouviria de alguém de sua idade o mesmo repto que fez a um jornalista da Band, no cumprimento de suas obrigações profissionais. Seria interessante ver alguém apanhar em foro privilegiado.

São Paulo

CONGRESSO CAPENGA

A democracia brasileira, está comprovado, em grande parte, não é mais representada por políticos de ilibada conduta, de jaça intocada, em grande parte dos ocupantes das cadeiras. Recentemente o senador Aécio Neves ocupou os noticiários jornalísticos e da televisão ao se envolver num episódio em sua reação ficou aquém de um vereador de grotão. Não defendeu a lei, para o qual ganha alto salário, e deixou a desejar na pretensão de, um dia, ocupar o mais alto cargo da República. Descumpriu a lei usando o enferrujado escudo do ''sabe com quem está falando ?''. Agora surge o senador Roberto Requião (PMDB-PR) que entrevistado por um repórter sentiu-se incomodado com a pergunta sobre a vergonhosa aposentadoria que recebe do Estado do Paraná, como ex-governador. Ato contínuo, arrebatou o gravador do jornalista e apagou a entrevista. Agiu tal qual um coronel da República Velha. Hoje, o decoro parlamentar, a decência, é ''avis rara'' na maioria dos políticos. O escândalo financeiro, a negociata política, emolduram um quadro nada agradável para a vista.

Vassouras (RJ)

SACOLINHAS E INGENUIDADE

Incrível a ingenuidade impulsionada por cinco minutos de fama dos aclamados comentários a respeito do banimento das sacolas plásticas de supermercado, que vão parar nas gargantas das protegidas tartarugas marinhas. O.k., está certo, mas um passeio por qualquer rua de São Paulo ou outra cidade do Brasil revela o uso dessas sacolas para destinar o lixo caseiro. E por acaso vocês já viram quanto custa um pacote de sacos plásticos para lixo vendido nos supermercados? A mim este discurso embutido de ecologia está secretamente defendendo uma outra indústria que recolherá milhões de reais com a venda de sacos plásticos para lixo, e também beneficiará os grandes distribuidores de alimentos deste país, que além de praticarem preços abusivos, querem no fundo deixar de ter este gasto com as embalagens e repassar para a população. O que me envergonha é a ingenuidade dos jornalistas engomados deste país. Uma vergonha!

São Paulo

SACOLAS PLÁSTICAS

Interessante ler a preocupação das pessoas com o fim das sacolas plásticas dos supermercados, como se sem elas não fosse possível descartar lixo ou recolher o cocô dos cachorros. Temos a impressão que as recebemos de graça, mas os supermercados põe em seus preços a conta das mesmas, sem elas teremos que comprar sacos para o lixo e saquinhos para o recolher o cocô dos cachorros, com certeza o uso será mais racional, pois hoje há sacolas de supermercados por todo a parte sem uso algum.

São Paulo

USO RESPONSÁVEL

Já se tornou hábito arraigado na população usar sacolas plásticas para conter e despachar o lixo doméstico. Milhares também são usadas diariamente para recolher o cocô dos cachorros. Mas se o supermercado parar de fornecê-las, como entregaremos o lixo ao caminhão da coleta? Em caixas de papelão ou sacos de papel? E se estiver chovendo? Em poucos minutos estarão impraticáveis e se romperão facilmente, deixando o lixo espalhado e à deriva. No bazar do supermercado existem sacos plásticos de vários tamanhos para esta finalidade, mas precisamos comprá-los. E aí, podemos usar a vontade? Comprando-os acaba a periculosidade? Onde estes sacos são menos prejudiciais do que as sacolas? Também acabarão os sacos plásticos que utilizamos para conter as frutas e os legumes? Levaremos as batatas, as cebolas e as bananas nos bolsos ou num braçado desajeitado até o caixa? Ou os levaremos soltos no chão do carrinho, de onde serão peneirados pela trepidação? E aí, com paciência, formaremos pirâmides bem equilibradas no prato da balança? O peixe e a carne serão embrulhados em jornal velho como antigamente? E as pessoas idosas que fazem a compra do mês? Distribuem-se em várias sacolas para facilitar a colocação na mala do carro e a retirada na residência. Sem as sacolas, terão de concentrar a compra em uma ou duas bolsas e, pesadas, quem as porá na mala do carro e as tirará depois? O caminhão da coleta não leva todos os sacos para o lixão, seu destino final e eterno? A Prefeitura não pode fragmentá-los na hora do despejo? Uma dúvida: o caminhão aceita lixo que não esteja acondicionado em sacos ou sacolas plásticos? Não é verdade que as sacolas pululem por aí, entupindo e poluindo. No meu trabalho diariamente percorro a cidade em todas as direções e não me lembro da última vez que vi uma sacola desgarrada. Em todo caso, nada impede que a Prefeitura conscientize o povo a usá-las com responsabilidade e cidadania. Finalmente, desconfio que esta campanha contra as sacolas é promovida pelos fabricantes dos sacos que teremos de comprar, em conluio com os merceeiros, que veem a possibilidade de reduzir custos. Senhor prefeito e senhores vereadores, não permitam que se pratique este ato lesivo à conveniência do povo.

São Paulo

HÁ OPÇÃO?

Maravilha. Vamos acabar com as sacolinhas de plástico usadas no supermercado. As mercadorias que compramos, todas elas vêm em plástico. O arroz, feijão, açúcar, as farinhas e a lista segue imensa. Os hortifrutigranjeiros também acondicionamos em plástico para pesar. Vamos comprar tudo a granel? Ou vamos levar nossos potes de mantimentos para já trazer na vasilha? Poderemos perder um dia ou dois, inteiros, na semana, para as compras do mês. Ir e voltar até completar. Um bom estudo de reciclagem, premiar projetos, treinar e empregar as pessoas que já frequentam os lixões na separação, isso absolutamente não passa pela cabeça de políticos.

Itanhaém

CASAMENTO REAL E A MÍDIA

É curioso ver o interesse da mídia e de bilhões de pessoas em todo o mundo em torno do casamento da chamada 'família real' britânica. É uma contradição que em países desenvolvidos e modernos como Grã-Bretanha, Holanda, Dinamarca, Suécia, em pleno século 21, ainda exista uma instituição tão antiga, atrasada, pueril, bizarra, superada e inútil como é a Monarquia.

Os membros dessas 'famílias reais' não passam de verdadeiros parasitas, que não trabalham e vivem ás custas do Estado e dos impostos pagos pelo povo para sustentar o seu luxo e ócio. É um verdadeiro anacronismo que a Monarquia ainda tenha quem a defenda, no lugar da República, onde todos são iguais. De Gaulle tinha toda razão quando disse que família real só servia mesmo era para "cortar faixas em inaugurações".

São Paulo

CONTO DE FADAS DO TERCEIRO MILÊNIO

O atual conto de fadas virtual globalizado que o casamento do príncipe herdeiro inglês está proporcionando, é emblemático. Retrata tal fato a necessidade que nós temos de vivenciar fantasias, agora potencializadas pelos veículos de comunicação planetárias, para enfrentar a luta diária de sobrevivência, nestes tempos de crises sistêmicas de todos os setores da vida humana.

Rio de Janeiro

A NOVELA REAL

A política é muito interessante. De forma inédita, o Reino Unido decreta feriado para os "súditos" celebrarem e assistirem a novela real que é o casamento do príncipe William. Evidente que esta concessão do governo conservador aos cidadãos obedece a uma estratégia política, cobrir a perca sistemática de conquistas sociais dos trabalhadores como é o caso da privatização da educação, reflexo da crise econômica que se iniciou em 2008. Aparentemente, a família real britânica parece só ter uma função: entreter o povo, porém, alguns analistas afirmam que podem estar ensaiando uma "volta" ao poder. De qualquer forma, este "show" real nos mostra uma grande contradição, um país tão "moderno" com tradições medievais.

Campinas

REINADO BRITÂNICO

Dias antes do casamento do neto a rainha Elizabeth II comemorou seu 85º aniversário com uma visita à abadia de Westminster, assistiu a missa de Páscoa que transformou em um grande evento para a sociedade e um ensaio para a imprensa,onde será realizada a cerimônia de casamento do seu neto William e Kate Middleton, dia 29. Com uma vitalidade quase que centenária da rainha Elizabeth II, o príncipe Charles, primogênito da rainha tornou-se o herdeiro que a mais tempo espera a sucessão em toda a história da monarquia britânica. Provavelmente, nem seu neto William enfrentará uma fila de anos tão longa assim.

São Paulo

CONVIDADOS

Fiquei um tanto surpreso. Se "Mr. Bean" está na lista dos convidados para o casamento do príncipe britânico, não entendi o fato de não convidarem Lula.

Está certo, Mr. Bean é inglês, e muito mais culto e preparado, mas Lula é o "cara".

São Paulo

PIADA

Um dos convidados para a cerimônia de casamento do príncipe William e Kate é o Mr. Bean. Serious? They must be kidding.

Rio de Janeiro

SEM CONVITE

Foi por um dedinho que Lula não foi convidado para o casamento real.

São Paulo

MAIS UM APAGÃO

Depois do "apagão" elétrico e da gastança exagerada do "dinheirão", restou o "apagão" do etanol e agora o "apagão" da gasolina, lá se vão quase vinte bilhão(ões), por que tanto "apagão". Até quando ficaremos na "escuridão"? É porque na "escuridão" é mais fácil haver evasão, que aberração! O que faz o Lobão na administração? Como fica a pobreza do povão?

São Paulo

ATRÁS DO PREJUÍZO

A Petrobrás dá demonstração de ineficiência crônica porque se deslumbra com o pré-sal que ainda não produz praticamente nada, e deixa de lado o previsível crescimento do consumo de gasolina. Esta matéria do Estadão de 24/04 - B1, que demonstra que o apagão de combustíveis provoca um rombo de US$ 18 bilhões na balança comercial, é prova cabal da falta de uma estratégia que garanta a produção e o abastecimento nas bombas. Assim também com relação ao etanol, porque há décadas vivemos o problema da entre safra da cana, e nada se faz. A indústria automobilística não cresceu do dia para noite. E a previsão de que o PIB brasileiro também teria um desempenho bem melhor nestes últimos anos, e em razão disto o consequente aumento da frota de caminhões, veículo de passeio, motos, etc, não deveria pegar a Petrobrás de calças na mão. E é o que parece, porque nada foi feito para que o consumidor não arcasse com esse ônus de um preço maior, tanto da gasolina e como do etanol, e ainda o monstruoso déficit na balança comercial. A oitava maior empresa do mundo, parece só ter tamanho...

São Carlos

APAGÃO DE COMBUSTÍVEIS

O rombo de U$ 18 bilhões na conta comercial do Brasil devido a importação de derivados de petróleo deveria ser comemorado como boa notícia. Afinal estamos importando commodities, causando uma maior demanda por dólares só fará o câmbio melhorar. O BC terá que intervir menos. Alias, essa deveria ser a política correta para o Brasil. Nessa linha pouparíamos um produto estratégico, teríamos um câmbio mais equilibrado e mais recursos para aplicar em infraestrutura. O problema é que teríamos uma Petrobrás menor, menos cargos para distribuir e pelo jeito isso não interessa ao governo.

São Paulo

GASOLINA CARA?

A gasolina vendida aos motoristas de Brasília ultrapassou R$ 3,00 o litro. Isso assustou e deu matéria para a primeira página dos jornais. É preciso esclarecer que o que está caro é o álcool. 25% do litro da gasolina vendida no posto é, na verdade, álcool anidro. Os donos de carros flex aprenderam que não vale a pena abastecer o tanque com álcool quando o etanol estiver com preço acima de 70% do valor da gasolina. Como o preço do álcool está a R$ 2,59 o litro, equivalendo a 86% do valor da gasolina, comprova-se que é o álcool o vilão dessa história.

Brasília

INFLAÇÃO

Gostaria que a dona Dilma e sr. Mantega respondessem: Vocês é que abastecem seus carros com gasolina a R$ 3,00? Vocês que pagam os estacionamentos em shopping que subiram de R$5,00 para R$ 6,00 a primeira meia hora? Vocês é que pagam um litro de leite de R$ 1,85 para R$ 2,15; um litro de álcool de R$ 1,78 para R$ 2,39? Etc., etc., etc., e por aí vai , e vocês vem com esse papo de 6,3% de inflação. O débil do Lulla gastou e agora o brasileiro vai pagar a conta da sua eleição, Dilma.

Santos

O FANTASMA ESTA DE VOLTA

Passado os cem dias de governo de Dilma Rousseff, O fantasma da inflação que já era previsível no final do governo Lula, Agora está se concretizando. A economia vem apresentando um crescimento acelerado, A criação de empregos bate recordes e os investimentos previstos na economia nas obras para a copa de 2014 e as olimpíadas de 2016 andam em passo de tartaruga. Os mais otimistas, muitos deles representados na figura do governo, pregam que não haja preocupação, pois tudo estará resolvido até lá. Outros não necessariamente da oposição, alertam para um vexame mundial. Mas, ao lado dos dados positivos registrados, uma conhecida brasileira, que felizmente passou um bom período esquecida, voltou á tona: A mal malfadada da inflação. É certo que parte do ressurgimento inflacionário que chega a casa dos 6%, é em decorrência da instabilidade que atingiu o País neste inicio de ano em vários estados. Outra importante parte do ressurgimento da inflação é decorrência do aquecimento da economia, do credito fácil incentivado pelo ex presidente Lula, ao incentivar o povo a irem as compras. Muitos dirão que os índices ainda não são preocupantes. A alta dos preços nos supermercados, a alta dos combustíveis ainda é pequena, para quem se lembra da espiral inflacionária dos anos 80 e inicio dos anos 90. Mas a inflação começa exatamente desta forma se não cuidada na fase inicial,o Processo vai se alastrando em pouco tempo se perde o controle dos preços. Nunca é demais lembrar que os principais punidos pela inflação são as camadas mais pobres e os assalariados em geral, que não tem como se defender. Outro desafio para a Presidente Dilma para domar a inflação, é a valorização do real frente ao dólar, todos sabem que se estamos vivendo um momento especial na economia nacional, isso é fruto da equipe econômica dos governos FHC, E de Lula. As taxas de juros estratosféricas cobradas pelos bancos pode ser a única saída da equipe econômica do governo para evitar que a inflação se fortaleça ainda mais. Resta-nos rezar para que o remédio seja eficaz para domar o monstro.

São Caetano do Sul

ENERGIA MAIS CARA

Muitos economistas dizem que o Brasil corre o risco de ser num futuro próximo apenas fornecedor de commodities agrícolas e minerais como soja, alumínio, minério de ferro, hoje com a matéria "Energia cara tira indústrias do Brasil" até com as commodities estamos perdendo competitividade. Espero que nossos governantes tomem uma atitude antes que seja tarde demais.

São Bernardo do Campo

HERANÇA

Após oito anos governando o Brasil, de forma irresponsável e incompetente, Lula nos deixou uma herança maldita: o retorno da inflação, que durante os últimos meses de seu governo foi camuflada em dados fraudulentos fornecidos por seus ministros. Os donos de supermercados querem se unir com os donos de empresas para formarem um pacto para conter a inflação, pois com certeza eles sabem que lucram muito mais em uma economia anti-inflacionária, mas duvido que vão conseguir conter este monstro. Com um governo preocupado apenas em achar mais tetas para seus aliados continuarem mamando, é impossível reduzir despesas, realizar obras tão necessárias e urgentes para o crescimento do país, mesmo aumentando a carga tributária e os preços públicos, como por exemplo da energia elétrica. Não é a toa que muitas empresas estão deixando o país e se instalando em países vizinhos, os quais irão lucrar com a criação de novos empregos e a geração de impostos, enquanto o Brasil vai perdendo espaço na economia global. Será que um dia, os brasileiros irão recuperar a consciência da lavagem cerebral sofrida durante o governo Lula (87% de aprovação por um governo corrupto e ineficiente???) e escolher melhores candidatos para governarem nosso país? Será que um dia voltaremos a ter um governante competente como FHC, que conseguirá colocar a locomotiva Brasil nos trilhos novamente?

Americana

VERGONHOSO E ASQUEROSO

A notícia publicada no Estadao.com, de que a relatora especial da ONU para a Moradia Adequada, Raquel Rolnik, acusou nesta terça-feira as autoridades de várias cidades-sede da Copa do Mundo e do Rio de Janeiro, que receberá a Olimpíada, de praticar desalojamentos e deslocamentos forçados que poderiam constituir violações dos direitos humanos, é de corar de vergonha até a estatua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. E não se pode sequer pensar que a Dra. Raquel Roplnik, tenha elaborado um relatório imparcial, tendo em vista o seu currículo, além do fato de ter ocupado cargos na administração petista, tanto no governo da ex-prefeita de São Paulo Luiza Erundina como no governo federal do ex-presidente Lula. Não fora a confiabilidade de que goza a relatora entre nós, seria difícil de acreditar que um governo que se diz "amicíssimo do povâo" como sempre está a jactar-se o político Lula, haja e aceita que prefeitos e governadores ajam de maneira tão asquerosa a ponto do Brasil levar um puxão de orelhas da ONU. Como relata um trecho da matéria "A relatora explicou que já foram feitos múltiplos despejos de inquilinos sem que se tenha dado às famílias tempo para propor e discutir alternativas. Foi dada insuficiente atenção ao acesso às infraestruturas, serviços e meios de subsistência nos lugares onde essas pessoas foram realojadas". Eis ai a explicação real do porque a presidente Dilma Rousseff quer se reunir com o TCU para que o órgão maneire nos seus relatórios a respeito das licitações destinadas aos eventos internacionais. Também com certeza é uma das explicações para a alteração da Lei das Licitações, que pode e deve ser aperfeiçoada, mas sem perder a sua eficiência em evitar que se adquira e se contrate produtos e serviços de baixa qualidade e, principalmente, editais dirigidos. Afirmo com conhecimento de c ausa, que a grande maioria das licitações glosadas pelos Tribunais de Contas do país, se deve a editais mal elaborados, por incapacidade técnica de seus redatores ou por estarem dirigidos, nesta hipótese, por ignorância ou safadeza mesmo. A confecção dessas peças das licitações deveriam ser elaboradas apenas por servidores capacitados e efetivos nas diversas administrações públicas, exatamente para se dificultar a ação das denominadas "forças ocultas", que não são tão ocultas assim. Desde outubro de 2007 sabe-se que o Brasil será a sede da Copa do Mundo de 2014 e até agora as obras do estádio de Itaquera nem começou e deverá, ou deveria ser o estádio da abertura dos jogos. A maioria das obras nos demais estádios, também está atrasada. E entre a descrença de todos, só o prefeito Kassab se diz tranquilo quanto ao cumprimento dos prazos. Mas a abertura da Copa das Confederações em Itaquera já era. Não esqueçamos que a FIFA a considera um parâmetro da organização para a Copa, e a hipótese das autoridades municipais que sua abertura poderia ser no Pacaembu nem merece ser comentada.

São Paulo

ESTÁDIO EM ITAQUERA

O secretário Municipal de Esportes e Lazer da Cidade de São Paulo, dr. Walter Feldman, que deve ser da terceira maior torcida do país, aqueles que torcem contra o Corinthians e Flamengo, disse que o "Itaquerão" não terá condições de realizar a Copa das Confederações em 2013. O Secretário deve estar deprimido por não ter conseguido incluir na "grade curricular" o jogo de cartas pôquer (poker) para crianças, além do "emocional" alterado devido ter-se desfiliado do PSDB, de cujo partido foi fundador. É mais fácil não acontecer a Copa do Mundo de Futebol em 2014 no Brasil, por outras razões do que pelo estádio, que deverá receber o nome de: "Estádio da Nação". Nunca esquecer que quando o Morumbi foi construído teve uma grande ajuda do governo do Estado, lembram? O Prefeito Kassab afirma que está seguro quanto ao estádio do Corinthians, é o que interessa. O novo estádio levará para a região um pouco de tudo que é direito de todo o cidadão, é só esperar para confirmar.

São Paulo

JOGA A TOALHA, DONA DILMA

Está na mídia... Vamos conseguir realizar a copa do mundo de 2014? Basicamente ouvimos falar sobre o atraso das obras dos estádios e da crise dos aeroportos. Mais recentemente ouvimos nas rádios e vimos nos jornais o alerta sobre a falta de hotéis, quando São Paulo ficou sem acomodação. Aliás a maioria das cidades onde deverão acontecer os jogos tem um número menor do que o exigido pela FIFA. Até passageiros do aeroporto de Guarulhos que não puderam embarcar, foram dormir em Bertioga a mais de cem quilômetros do distância. Ouvimos ainda um tal de Dr. Sobral, advogado, comentando a situação caótica dos controladores de voo no Brasil. Falta profissional e os que existem estão mal treinados e mal remunerados! Nem sequer falam o inglês básico. Falaram também da falta de acesso ao futuro "Curingão". E o resto? Estará em ordem? Conversando com amigos sobre os enormes congestionamentos que hoje são permanentes em várias cidades do país, lembramos que ainda faltam mais de 3 anos para o início da copa. Pois bem... Estamos produzindo mais de 3,5 milhões de carros por ano. Ou seja até a copa, sem contar as novas fábricas que serão inauguradas e os importados, teremos mais de 11 milhões de carros novos. Admitindo que 20% deste número é o que deixa de circular, teremos 9 milhões de carros a mais rodando nas ruas e estradas. Uma correção... Eu escrevi "rodando"... É muito otimismo. Aliás alguém já disse que em 2.013, São Paulo literalmente vai parar. A última notícia animadora é que falta gasolina e álcool. Mas a sua ministra Dona Dilma,disse que não vamos passar vergonha! Que as obras serão realizadas em tempo hábil. Que as providências necessárias estão sendo tomadas. Será que ela sabe que não há mão de obra disponível? Será que ela sabe que as construtoras em geral estão com atraso na entrega de suas obras? Que estão levando até 40% a mais no tempo para cada realização. E o transporte público? Nosso metrô já esta saturado, carregando o recorde mundial de passageiros por metro quadrado. Os ônibus simplesmente já tem uma média de velocidade inferior aos piores índices mundiais. E a sua ministra acha que não vamos passar vergonha. É muita inconsequência junta!

A falta de planejamento é tanta que a cada dia surge uma nova surpresa e um novo obstáculo a ser transposto para que realizemos mais um capricho, imaginando ser um país rico. Joga a toalha Dona Dilma. Passe uma pequena vergonha agora em vez de uma indescritível daqui a três anos. Não temos a menor chance de realizar com sucesso um evento desta magnitude. Já imaginou um apagão em plena copa? E se for na festa de abertura? Quantos serão os telespectadores nesta hora? Cuidado Dona Dilma o risco é grande. Transforme estes investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Em redução do custo Brasil que está inviabilizando nossas indústrias. Em redução de impostos. Em segurança. Enfim em qualidade de vida. Pão e circo já está fora de moda... Até império Romano acabou caindo por que acreditou nesta máxima.

Barueri

PALESTRA ITÁLIA

A covarde e medrosa medida dos cartolas lá do Parque Antarctica, usando a desculpa esfarrapada de mandantes do jogo ao entregar à torcida corintiana apenas 5% dos ingressos, estão cooperando com a segurança da cidade de São Paulo. No frigir dos ovos, com o Pacaembu lotado, a fiel torcida será composta em apenas 2.000 torcedores, contra 38.000 palestrinos.

Ótimo! O mundo não vai acabar com essa decisão desastrada. Esperem a volta! O mundo é uma roda-gigante. Um dia vocês estão em lá cima. Mas no outro, fatalmente estarão por baixo!

São Paulo

DILMA, OS GOVERNADORES E A COPA

Dilma vai chamar os 12 governadores cujos estados tem cidades sede para a Copa de 2014. Ela deverá lembrar que política e eleitoralmente, eles podem ser os maiores beneficiados, ou os mais prejudicados, com o resultado final das obras da Copa em seus estados. No Planalto é lembrado que entre os motivos de a ex-governadora do Pará Ana Júlia Carepa (PT) não ter vencido a reeleição ano passado está o fato de ter perdido para o Amazonas a condição de ser uma das sedes da Copa de 2014. Acho que o Planalto desconhece a grande razão porque Ana Julia Carepa perdeu a eleição: foi o vergonhoso caso da menor L. , em Abaetuba, Pará, que passou 24 dias presa numa cela repleta de homens. Como os policiais da delegacia não lhe davam comida ela não tinha outra alternativa senão manter relações sexuais com os presos. Esta vergonha nacional que aconteceu em 2007 desabou como uma bomba na consciência da sociedade paraense, principalmente depois da declaração de Ana Julia Carepa, dizendo que já sabia há muito tempo que no Pará as prisões eram unissex. Segundo palavras da governadora petista na época, foi bom que o caso da menor L., presa e estuprada numa cadeia com 20 homens, viesse a parar na imprensa, para que a sociedade acordasse, gritasse e tomasse alguma providência. Tendo em vista estas declarações absurdas da governadora Ana Julia, todos fizeram a mesma pergunta : o que faz uma governadora? Aqui no Brasil parece que só fazem alguma coisa quando a imprensa divulga o fato, foi o que deve ter pensado o eleitor paraense. Por mais que o brasileiro goste de futebol, ele não deixará de votar em alguém que tenha feito um governo do seu agrado. Para completar, a imprensa descobriu que a autoridade que jogou a menor na cela foi uma delegada. E quem deu a ordem para manter a menor na prisão, foi uma juíza. No Brasil é assim: as coisas vão acontecendo e, quando a repetição do mesmo fato chama a atenção da imprensa e da população, as investigações começam a ser feitas e a podridão começa a surgir. Isto não tem nada a ver com futebol.

Nova Friburgo (RJ)

AVANTE, AVANTE!

A trama é tão ridiculamente descarada que até se torna crível: primeiro, estudo do domesticado e despersonalizado IPEA, sob Marcio Pochmann, diz que as obras do aeroportos não ficarão prontas para a Copa; na sequência o estudo é duramente criticado pelo senhor Gilberto Carvalho, ministro da Secretaria Geral da presidência; em que pese a crítica, medida provisória é editada para apressar licitações e afrouxar controles. Em resumo: tá tudo dominado.

Campinas

INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

O Brasil precisa muito mais de um marco decisório do que um marco regulatório, no tocante a infraestrutura aeroportuária, que requer projetos consistentes e capacidade de decisão. As formigas realizam mais em suas colônias que o cartorário estado brasileiro. Havendo nível decisório e fundamentos técnicos, o setor privado que se apresente de forma competitiva.

São Paulo

WALTER FELDMAN SAI DO PSDB

Sai do PSDB Walter Feldmann um dos fundadores do partido e os remanescentes ainda acham que não existe crise? Francamente, parece que a crise está nos que ficaram! É muita debandada por motivo nenhum. Dizem que as pessoas só evoluem quando se colocam de joelhos e está mais do que na hora dessa oposição evoluir e acertar seu rumo, porque pelo jeito não vai sobrar um "meu irmaum" para contar história!

São Paulo

PSDB, A CRISE CONTINUA

O PSDB acaba de sofrer maus uma desgastante crise em seu quadro, com a saída do partido do ex-deputado Waldemar Feldman, "um tucano histórico"e fundador do partido, portanto, uma grande e prestigiosa perda. A reportagem do Estadão de ontem informa quais as causas dessa atitude e, mais, estampa uma colorida e destacada foto do ex-tucano numa conversa ao pé- do-ouvido com o prefeito Kassab na Prefeitura, como que dizendo:vou para o seu partido (PSD). Kassab é só sorrisos. Pudera, mais uma premonição sua se confirma!

Assis

FHC E A OPOSIÇÃO

O sociólogo e professor Fernando Henrique Cardoso tem razão. A nova configuração social, sindical, política e de estrutura do pensamento, está mudando no Brasil. A política de inclusão social do governo Lula, trouxe novos atores e novos formadores de opinião, para o cenário. Mais de 40% da população, possuí renda familiar entre R$1.200/4.800 mensal. Novos consumidores e uma nova realidade. É preciso aprender também com a oposição. O mandonismo não manda mais. Os partidos políticos que decidem sem ouvir os seus afiliados ou que se estabeleceram, sem ideias, não vão resistir por muito tempo. No Brasil não são mais os mesmos que decidem. Salvar a própria pele, sem construir uma base de sustentação com a sociedade, não vai dar mais samba na avenida. O eleitor sabe que "pior do que está não fica", vai arriscar com o Tiririca. Bem antes da posse da nova presidente, lembramos que era preciso criar "um núcleo do pensamento no PT", para encarar essa noa realidade.

Campinas

LIDERANÇA

A oposição, representada pelo PSDB, está carente de liderança. O PSDB está se autodestruindo com brigas internas entre vereadores de São Paulo, brigas entre aliados de Alckmin, Serra e Aécio, provocando desunião no partido. O DEM foi desmoronado por Gilberto Kassab, junto com Guilherme Afif, que traíram seu partido e o PSDB, fundando o PSD. Tudo que o PT de Lula podia sonhar na próxima disputa eleitoral municipal, com uma oposição rachada e desnorteada vai nadar de braçada. Só os caciques do PSDB não enxergam que a falta de unidade conduzirá o partido à derrota, em qualquer eleição, para o PT comandado pela liderança de Lula, que já é até doutor "honoris causa", título fornecido pela Universidade de Coimbra. Além disso, também se tornou um palestrante famoso, com remuneração de causar inveja aos verdadeiros Doutores. O PSDB tem uma liderança nata que se chama Fernando Henrique Cardoso, que pecou por não ter se empenhado na eleição de Geraldo Alckmin e na de José Serra, deixando de fazer campanha, enaltecendo as realizações de seu governo, que foram as sementes para o sucesso do governo Lula. São águas passadas. Chegou a hora do PSDB acordar e ter comando. Assim é que José Serra levantou a ideia, enviando aliados para tentar convencer FHC a ser presidente nacional do PSDB. FHC não pode deixar de atender ao pedido, alegando que vai fazer 80 anos de idade, não querendo mais se envolver nos impasses da política interna partidária, porque, geralmente, os idosos são os mais sábios. É o interesse do país que está em jogo. Como homem comum, da base do partido, torço para que FHC aceite o comando do PSDB, encorajando-o com as palavras de Cora Coralina: "Eu não tenho medo dos anos e não penso em velhice. O bom é produzir sempre e não dormir de dia. Nada de palavra negativa. Lutar é a palavra vibrante que levanta os fracos e determina os fortes. O importante é semear, produzir milhões de sorrisos de solidariedade e amizade. Procurar semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça". Que Deus o ilumine na sua decisão do enfrentamento político, que seja tomada com humildade e sinceridade.

Araraquara